La Ventana (28/02/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:13 Pirineo de Huesca acabamos de confirmar la muerte de un joven de un monitor de esquí de sólo veintitrés años sorprendido por un alud de nieve en una zona fuera de pistas amplia desde Radio Sabiñánigo Juan Fonseca

Voz 2 00:23 sobre las cuatro menos veinte de este martes personal de la estación de Formigal Panticosa ha sido alertado de que se había producido una luz en una zona fuera de pistas en el área de tres hombres el fallecido un componente de la escuela de esquí de Formigal este trama Castillo de Tena I de veintitrés años de edad de forma inmediata se ha desplazado hasta el lugar el personal de emergencias de la estación asimismo ha acudido el equipo de la Guardia Civil de montaña la persona ha sido localizada atrapada bajo la nieve ya en parada cardio respiratoria Se le ha trasladado al centro médico donde le esperaba los servicios sanitarios del cero sesenta y uno a pesar de los esfuerzos médicos el esquiador ha fallecido

Voz 1667 00:59 mañana jueves seguiremos bajo la influencia de la borrasca Emma en las próximas horas sube la cota de nieve ganan terreno las lluvias cuarenta y dos provincias seguirán en alerta la mayoría por fuertes vientos con rachas especialmente intensas en la costa andaluza en Canarias en el Congreso continua las comparecencias en la comisión que investiga el hundimiento de la banca en España esta tarde ha sido el turno del ex presidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que ha reconocido que la entidad nombraba sus consejeros al azar sin tener en cuenta su experiencia en el sector Congreso Eva Vega

Voz 1005 01:53 entonces lo hacíamos por sorteo porque no se podía a dedo nombrar a estos consejeros pudo haber algún caso como una señora pues es de profesión era bailarina otra era taxista estas cosas inevitables porque la ley de Cajas así lo consideraba

Voz 0605 02:10 sí cobraba trescientos mil euros al año Modesto Crespo por presidir Tíncer una filial de la caja hice lo que pude añadido ya ha pedido perdón por el resultado de sugestión fue por ignorancia ha insistido

Voz 1667 02:22 en Cataluña la CUP enviado un documento a sus bases en el que se recoge el organigrama para un gobierno de la Generalitat en el exilio contaría con dos organismos son Asamblea de representantes de la República alternativa al Parlament y un consejo de la República presidido por Carles Puigdemont detalles con Pablo Tallón

Voz 3 02:38 según este documento que ha avanzado el diario ahora la intención de los independentistas es crear esta estructura Bélgica que en su conjunto sin llamaría espacios libres que José las como decías constaría de dos patas la representantes de la República como diputados gentes del mundo localista antes de la sociedad civil el consejo de la República que pretende emular al Consell Executiu Quique contar con tres representantes de Cataluña y finalmente en la presidencia de este Consejo que sería para usted agota el ex presidente tendría entre sus funciones impulsar acciones para materializar la supuesta República por ejemplo desarrollaría el llamado proceso constituyente y asumiría la representación internacional y la relación con las estructuras económicas culturales cívicas de Catalunya como venimos contando estos días la previsión es que este reconocimiento a un acuerdo privado de un pacto político y que por lo tanto no con con boletín oficial

Voz 4 03:26 titular de los deportes Toni López en una hora comienzan en el estadio Molinón Enrique Castro Quini el homenaje al brujo Gijón David González qué tal muy buenas no tenemos conexión cuando digo no de de media hora además tres partidos de Liga Santander Athletic Valencia Málaga Sevilla Getafe Deportivo a las nueve y media te digo Leganés Éibar Villarreal

Voz 0047 03:45 las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviosos y cuando su padre les a aparcar

Voz 0827 04:05 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra

Voz 1667 04:08 web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0047 04:14 cadena SER

Voz 0867 04:15 los servicios informativos La Ventana

Voz 1 04:22 encima horas

Voz 8 04:36 muy a ella a fin de gente eh eh a eh

Voz 0827 05:14 sí

Voz 8 05:15 eh

Voz 0313 05:17 Arias que que duren un siglo e poder contar algo que eh que se prolongue durante cien años o más significa que sea algo ese algo es muy muy especial el hotel Ritz de Madrid abría sus puertas por vez primera el dos de octubre de mil novecientos diez lo inauguró el Rey Alfonso XIII

Voz 0827 05:33 el edificio de seis plantas con fachadas sencillas

Voz 0313 05:36 de estilo afrancesado ciento treinta y siete habitaciones treinta suites bueno pues hoy hoy con más de un siglo de vida va a cerrar las puertas pero no para siempre muchísimo menos va a estar cerrado durante casi dos años para abordar una reforma profunda y muy ambiciosa porque va a costar ni más ni menos que cien millones de euros que es lo que ha presupuestado la cadena Mandarin saludamos hasta ahora en la Ventana al presidente del comité de empresa cocinero del Ritz

Voz 0867 06:02 Santiago grados haciendo buenas tardes muy buenas tardes

Voz 0313 06:05 qué tal la avenida La Ventana lo primero por alusiones que la gente estará preguntando qué va a pasar con ustedes con los empleados

Voz 1425 06:12 pues nada que no se preocupen que no va a poner bien todo lo contrario tenemos una empresa que ha dado muestras suficientes de apostar por la Brigada total y absoluta de la plantilla que tiene actualmente el hotel por tanto tenemos la garantía devolver todos y todas nuevo y mejor formados que nunca para afrontar la nueva etapa que eso nos venga por encima de todos los años no

Voz 0313 06:38 mejor formados es porque durante este tiempo se van a dedicar a eso precisamente

Voz 1425 06:43 efectivamente tenemos aprobado entre las dos partes un plan de formación muy ambicioso que abarca desde todos los idiomas y cursos de formación vinculados a la profesión y luego también algo novedoso y es por mar por parte formarnos entre nosotros mismo decía que el que sabe hacer unas cosas pues enseñarle enseñar cuál es enseñárselo al resto no

Voz 0313 07:11 déjeme los trabajadores déjeme preguntarle a usted que es un cocinero con con una larguísima experiencia usted concretamente este tiempo en que ese puede formar en que se va a formar tiene un plan ya más o menos

Voz 1425 07:22 hombre precisamente en idiomas que los cocineros comenzamos te pre en los suburbios no lo bajo pues no tenemos un contacto muy directo con los clientes pues muchas veces lo que hemos hecho no atender este tipo de formación y que hoy por hoy es cada vez más necesario sobre

Voz 10 07:40 el inglés francés

Voz 0313 07:42 yo creo yo creo que estamos Santiago ante dos noticias se una la del cierre temporal del Ritchie ninguna duda pero otra este acuerdo con los estar escribiendo que en el mundo en el que vivimos de relaciones laborales más bien de bien propias de la selva en ocasiones bueno está acuerdo que no está describiendo es algo casi una carta a los Reyes es una cosa que que parece utópica por cierto le pillamos en el hotel porque en en un ratito comienza una gran fiesta de de los empleados para despedirse temporalmente no

Voz 1425 08:11 pues sí se Ramos examen te como como decían no es una carta a los Reyes Magos creo que ambas partes hemos sabido interpretar las necesidades de la plantilla de la empresa de la propia empresa se plasmado en un documento pues bueno que viene a garantizar lo que decía antes no solamente poder adquisitivo sino también la garantías de ritmo población y demás luego porque tenemos una fiesta como nos lo vamos a tener

Voz 0313 08:38 a mi casa

Voz 1425 08:40 en nuestro caso llevamos disfrutándola durante todo el día de que el último momento que ha salido el último cliente pero dado no entonces qué menos que nos merecemos poder disfrutarla nuestro tan nuestras anchas poder disfrutar de una buena comida de una buena vida eh con toda nuestra gente que nunca coincidimos nunca coincidimos donde el robamos a cocina por primera vez para nuestro compañero sino que va a haber un catering metano que lo haga por nosotros en fin disfrutar todos un poquito merecemos ciento siete años

Voz 1104 09:15 pero qué es lo que toca lo que toca Santiago donde molesto más sólo una ultima pregunta treinta y siete años como cocinero que imagino que acumulará un montón de anécdotas e historias cuénteme una la primera que les venga a la cabeza una

Voz 1425 09:30 se ayer una cero no se me viene a la cabeza no la parte de todas las que hemos vivido y que que Felipe Serrano en su libro lo

Voz 1104 09:40 sí lo bastante bien

Voz 1425 09:43 es una que no tiene Felipe es verdad es El día que tuvimos que hacer el comité de empresa de eh pues como de de la gente matrimonial no para que un un matrimonio de de trabajadores me doy compañera no ser

Voz 0313 10:01 hay que se nos ha cortado en lo más interesante de la narración se ha ido labor de Santiago de lo que estamos haciendo es que les llame sigue ahí pero como cabo lo que nos hemos quedado en mitad que cómo acabó la historia de la pareja

Voz 1425 10:13 pues nada siguen casados estaban jubilado felizmente es es es pero vamos lo han eso es todo eso no uno es que salga fuera el otro dice que no que tres tú a trabajar en fin fue algo inédito de de mención porque la verdad

Voz 1104 10:35 nunca se había planteado una cosa no me extraña Serrano no lo tenía en el libro pero Philippe Starck y Felipe buenas tardes qué tal muy buenas tardes bueno no solo

Voz 0622 10:46 yo seré una nueva edición ahora que hay que revitalizar ese libro claro que sí

Voz 1104 10:52 bueno cual lo que era muy bien

Voz 0313 10:55 llegó todos los ciento muchísimas gracias por asomarse a la ventana de verdad ha sido un placer y felicidad

Voz 1425 10:59 muchas gracias a vosotros por la invitación alrededor nos ha dado la oportunidad de bueno de de lo que es

Voz 1104 11:09 muy bien

Voz 0313 11:10 tras mucha suerte de Felipe compañero oye si efectivamente ya hablamos en su día de de tu libro es el Ritz Un siglo de Historia de Madrid enlaza con lo que decía Santiago bueno no sé de las muchas historias se contabas además tú fuiste camarero durante once años que la gente no lo sabe a lo mejor hay que recordarlo porque todos tenemos un pasado no claro sirviendo agua básicamente no porque es una habiendo agua no pero es una función concreta empezaste con eso

Voz 0622 11:33 sí empecé con eso yo corría en aquellos años mil novecientos setenta y siete fíjate doy muestras tengo algún testimonio gráfico de que entonces también tenía pelo con lo cual el quiero decir que ha pasado mucho tiempo yo llamé a la puerta del hotel en busca de trabajo que era como entonces se buscaba el trabajo una de las formas necesitaba trabajar para pagarme la carrera de periodismo llamé a la puerta del hotel la puerta se me abrió el único requisito fue que me fuera la peluquería y a partir de ahí pues comencé a trabajar de camarero ya antes de cambiar la bandeja por el por el micrófono pues los primeros momentos fue prácticamente de aprendizaje de ahí esos seis meses sirviendo agua y aspecto en el que llegue a ser un experto al hoyo cuentas historias

Voz 0313 12:21 en cotas de actores de actrices de escritores a Fernando Fernán Gómez no lo dejaron entrar de de de de reyes de jefes de Estado

Voz 0622 12:29 por dónde empezaría estaremos un par de minutos pero ya pues la verdad es que en dos minutos no me resulta fácil pero yo me gano la vida haciendo pero voy a intentarlo te cuento una por ejemplo cuando yo lógicamente en ese momento no estaba en el total pero queda reflejado en mi libro cuando estuvo en Madrid el emperador Haile ese lastre invitado por Franco debía ser hacia mil novecientos setenta este señor eh tenía varias particularidades una de ellas es que los empleados del hotel no le podía mirar a los ojos sin permiso la otra era que no se le podía dar la espalda entonces imagínate las doncellas las camareras los camareros saliendo de la habitación a trompicones porque no le podían dar la espalda y luego la otra particularidad que tenía el emperador de Etiopía era que no se le podía tocar como tenía necesidad de ir a recepciones oficiales con Franco con el cuerpo diplomático etcétera pues imagínate el papel de la camarera que tenía que sobrevivir darle las distinciones que no le podía tocar es que aquello

Voz 0313 13:32 es una magia Magia vino desde luego hoy Francia

Voz 0867 13:35 Natra

Voz 1104 13:44 ha sido un capítulo entero de libro dedicado a Frank Sinatra si hay un apartado bueno

Voz 0622 13:51 el Sinatra estuvo en el Ritz en septiembre de mil novecientos ochenta y seis vino con un reactor privado desde California un avión matriculado con sus iniciales ya había en el ambiente de Madrid en aquella época una cierta desilusión con el concierto de Sinatra porque bueno no conseguía vender todas las entradas de hecho los propios los empleados del hotel fueron invitados e al concierto en el Bernabéu un poco para hacer hueco porque no porque no se llenaba entonces él me pidió dos encargos a la dirección de del hotel que rápidamente fueron satisfechos uno era que le colocaran en la habitación un piano gran piano de cola Blanco y el otro es que le pusieran una centralita para hablar directamente con quien quisiera porque no quería pasar por la del hotel por pedir que no quede

Voz 1104 14:43 Felipe Serrano un placer compañero gracias a vosotros está siempre

Voz 8 14:47 y en Roma

Voz 14 15:14 pues sí Clará tú tienes alarma en casa si la de Securitas Direct y qué tal es que estamos pensando en ponerle una alarma cuando tengamos al BT quedó más tranquila pues sigue por lo que cuesta merece la pena tener alarma genera intranquilidad y más con un bebé en casa

Voz 15 15:29 protege con la alarma de Securitas Direct con

Voz 13 15:39 no a unos exactamente porque esté elegir ya unos exactamente porque a hacerlo

Voz 1 15:47 el largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el precio que buscasen pero tiro comisiones encuentra la es la última hora

Voz 0047 16:03 tenemos cuatro minutos para hasta última hora en titulares

Voz 0313 16:06 empezamos en Andalucía medios aéreos

Voz 0047 16:08 el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y unidades caninas de la Guardia Civil se han sumado al dispositivo puesto en marcha noche para buscar al niño de ocho años cuyo rastro se perdió cerca de Horche incluirlas en la localidad almeriense de Níjar en Aragón

Voz 1628 16:22 el Parlamento aragonés acaba de aprobar los presupuestos de este año dos mil dieciocho el gobierno PSOE Chunta ya tiene seis mil ciento sesenta y dos millones de euros para gestionar tras una negociación previa con Podemos Izquierda Unida cuyas bases dieron el visto bueno a sur

Voz 1044 16:34 las región se prepara para despedir al gran hombre del fútbol español Enrique Castro Quini miles de ciudadanos en El Molinón han pasado por la capilla ardiente a lo largo de la jornada a partir de las ocho Se espera un funeral multitudinario en el Estadio mañana el brujo será enterrado en Avilés a las doce de la mañana último oro en Baleares

Voz 1462 16:50 en menos de una hora se entregan en Palma los premio Ramon Llull ni las Medallas de Oro de la comunidad es el acto principal del Día de Baleares que se celebra mañana entre los premiados el juez José Castro canario

Voz 0931 17:02 no hay dos sin tres la borrasca Emma la tercera que afecta al archipiélago en menos de una semana está provocando numerosas incidencias las rachas de viento han superado los cien kilómetros por hora en varias islas no habido hoy clases y las conexiones aéreas y marítimas ha soportado durante toda la jornada desvíos y cancelaciones última hora en Cantabria educación

Voz 0047 17:19 somete al de debate el pionero calendario educativo con cinco trimestres al año con una semana de descanso entre ellos miles de profesores alumnos y padres y madres votarán hasta el próximo nueve de marzo si existe un rechazo mayoritario la Consejería dará marcha atrás

Voz 0464 17:32 ella la mancha o un accidente de tráfico que ha terminado en agresión ha ocurrido esta tarde en Toledo dos vehículos han chocado en una rotonda y uno de los conductores agredido al otro un hombre de unos sesenta años debido al tumulto generado poco después se ha producido un segundo

Voz 16 17:45 siguiente Castilla y León catorce mil alumnos han faltado hoy a clase por el temporal de nieve el uno uno dos de Castilla y León ha registrado hasta doscientos incidentes la mayoría por cigüeñas que no podían emprender el vuelo por el temporal

Voz 0480 17:56 que contamos en Cataluña a aquí la noticia la tenemos en las plazas de los ayuntamientos catalanes porque la plataforma somos cola ha convocado desde las seis concentraciones en todos los municipios de Cataluña para defender la inmersión lingüística alcaldes del área metropolitana de Barcelona de todos los colores políticos ha acusado al PP de querer cargarse el sistema educativo catalán última hora en Ceuta la remodelación del centro de salud

Voz 0047 18:17 con un coste de casi seis millones de euros Se desconoce cuándo se pondrá en marcha después de su paralización por falta de Presupuestos Generales del Estado como

Voz 0313 18:25 puritanos valenciana en este sean de la cama comparece

Voz 0047 18:28 en la comisión que investiga el hundimiento de la banca en España en el Congreso de los Diputados ya ha reconocido que la entidad nombraba a sus consejeros por sorteo sin tener experiencia en el sector de última hora en Euskadi todas las instituciones vascas se han unido esta tarde para arropar al concierto esos ciento cuarenta años ante los ataques que recibe desde fuera de Euskadi is a cargo de la disputa partidaria ahora llaman a la sociedad a implicarse defensa Extremadura el veintitrés de julio está prevista la convocatoria de oposiciones a la Educación Secundaria en Extremadura mil doscientas sesenta y siete plazas en total para sesenta y cinco especialidades entre las novedades de la convocatoria una mayor valoración de la experiencia que pasará del XXXIII al cuarenta por cien de la punto a última hora en Galicia

Voz 16 19:07 liras las tres semanas de huelga indefinida en los juzgados gallegos el vicepresidente de la Xunta advierte a los sindicatos que sólo se sentará a negociar si suspenden la protesta la plataforma convocante rechaza una propuesta que tilda de chantaje

Voz 0827 19:19 CRIT ahora por el amianto y por la falta de

Voz 0867 19:21 fíjate en el trabajo los maquinistas de metro convocan nuevos paros para los días nueve trece y quince de marzo un trabajador falleció por su exposición al amianto y en los vagones más antiguos última hora en Murcia

Voz 17 19:31 la cuenca del Segura continúa en emergencia hay seguirán las restricciones para riego dos meses más el presidente de la Confederación Hidrográfica ha señalado que esta es la segunda peor situación de sequía de los últimos cuarenta años

Voz 1104 19:43 carga dura ya cuatro años hasta última hora en Navarra carreteras ya despejadas si la cota

Voz 0047 19:47 nieve ascendiendo prosiguen las críticas desde la oposición no lo que llaman imprevisión del Gobierno culpan al Ejecutivo del caos en accesos a Pamplona o en ciertas carreteras el gobierno dice que han sacado todos los medios disponibles

Voz 1 19:58 la Ventana última hora

Voz 1 20:50 la Ventana de Madrid

Voz 0867 20:57 a una comisión por pagar los parquímetros a través de una aplicación con la oposición del Ayuntamiento de Madrid en bloque le ha pedido hoy a Manuela Carmena que evite que ese recargo pude repercutir en el usuario que por ejemplo no pagar ni un céntimo más cuando Bono el ser con monedas o con tarjeta así que esta Ventana de Madrid arranca junto a un parquímetro en el que el pago en efectivo se sigue imponiendo el resto ídem de pagar más pago hace poco ni un poco de gracia los conductores enfrenta ese parquímetro esta materia Otero en la calle qué tal Natalia buenas tardes

Voz 19 21:32 buenas tardes Javier aquí estamos a pie de parquímetro concreta aumente uno de las dos máquinas de este tipo que hay en la calle Mártires de Alcalá uno de los muchos afluentes de asfalto en la calle presentes a yo no sé si es por el frío por la lluvia o por las dos cosas pero lo hemos visto a muchos usuarios de la zona SER por aquí de hecho muchos de los espacios reservados en azul están vacíos de los que se nos hemos encontrado todos prefieren pagar con monedas como bien has dicho a ninguno la actitud hacia que se cobra una comisión por pagar con el móvil

Voz 0047 21:58 procuro hacerlo en efectivo porque las veces que lo he hecho bien

Voz 0360 22:01 aplicación no con tarjeta siempre he tenido algún tipo de problema sea que la moneditas no suele fallar ya es bastante vergonzoso que paguemos por el impuesto de circulación de vehículos que ya te derecho para el Madrid que haya que pagarlo por duplicado y ahora por triplicado con las empresas en la que lo externalizando sea que bueno una más de nuestros políticos siempre con con dinero siempre siempre

Voz 10 22:18 con vamos pues me parece el abrazo más no creo que sea una solución lo tiene si lo quieren poner como solución que no cobren nada con traje

Voz 0047 22:27 porque me parece mal que cobren utilizarlo X una aplicado

Voz 19 22:31 Neira común Javier es que si ya no hace gracia pagar por aparcar menos gracia hace pagar por pagar

Voz 0867 22:36 aparcar en realidad todo parece bastante sencillo en dos mil dieciocho nada de intermediarios y nada de Comisiones basta con que el Ayuntamiento de Madrid desarrolle su propia aplicación se eviten esas comisiones que de momento están congeladas pero previstas en definitiva otro negocio partir del negocio fuera para Canela

Voz 20 23:01 sí hay que desarme

Voz 0867 23:04 el transporte madrileño se enfrenta a una nueva convocatoria de huelga esta vez por la falta de seguridad laboral sí porque la compañía no aplicó correctamente la normativa en el caso de los vagones su estructuras con amianto la huelga de Metro sería del sindicato de maquinistas y arrancaría el nueve de marzo Juan Ortiz del sindicato de maquinistas de metro qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana de Madrid como está confirmamos fechas no señor Ortiz y convocan ustedes utilizan convocar tres jornadas de huelga son las que ustedes proponen contra Metro sugestión en el caso del amianto no

Voz 19 23:39 estamos parando Veneno alzó el plasma

Voz 0867 23:43 le piden ustedes la dimisión del consejero delegado de Metro de Borja Carabante recordemos la información que llevamos contando desde hace días hay metros de la Serie cinco mil que siguen funcionando hoy en día ya habido metros Se funcionando con con amianto ellos dicen que no existe ningún peligro ni para los pasajeros ni para las mil para los trabajadores esto es cierto

Voz 19 24:05 cinco de los directores mil

Voz 10 24:08 bien están mirando a Javi ocho mil

Voz 19 24:10 fue reculando con amianto de ellos dicen que no él multirriesgo para trabajadores y viajeros pero nadie nos firma un papel diciendo esa esa frase de que no hay ningún riesgo ni para trabajadores me para viajeros

Voz 0867 24:25 sí porque inicialmente señor Ortiz senos dijo no que que había un componente electrónico que estaba recubierto protegido aislado con amianto pero sí es cierto es muy antiguo supongo que algunos ya no circulan ya no circula ninguno es cierto que parte del aislamiento también del propio vagón era de amianto no

Voz 19 24:43 efectivamente por ahí sabemos si esos trenes están circulando no porque como no está no me está todo controlado lo que hay que hacer es entonces cuando nosotros creemos hola o Metro de Madrid cree que algo de Sarmiento qué tiene que coger un poco de ese material llevarlo a analizar y ver si contiene amianto no

Voz 0867 25:07 porque no se ha

Voz 19 25:10 no había de hoy no se sabe a ciencia cierta que todos los trenes que parte de esos trenes tienen amianto o no tiene nada

Voz 0867 25:19 yo pero esto qué es pasividad desconocimiento e ignorancia porque nos parece lo suficientemente grave como para que tengan el censo real no de de trenes que que podrían tener amianto en su estructura

Voz 19 25:32 y eso que ayer nosotros habían ya tenerlo todo bien estipulado Irene organizado es lo que no ha hecho este consejero delegado no ha puesto en evidencia que los metros de madres que tienen amianto no ha hecho un proyecto para evitar esa miento de naturales

Voz 0867 25:53 que ustedes han mantenido recientemente un conflicto con Metro de Madrid por una cuestión completamente distinta por una cuestión laboral por el tema de las categorías no reconocidas en este asunto un metro recordemos realizó a ustedes caso omiso no sé si ustedes les están devolviendo no sé si se precio esa negociación con esta convocatoria de huelga o hay que aislar completamente estos dos conflictos

Voz 19 26:14 no me en las anteriores convocatorias que pedíamos el reconocimiento de la categoría con ello pedíamos primero para conseguir esa el reconocimiento necesitábamos demostrar si nuestro puesto de trabajo tiene y enfermedades laborales puede tener para eso necesitamos un estudio ese estudio Le hemos conseguido porque ya hemos acordado con la empresa que se va a realizar ese estudio dentro de ese estudio lo que pedíamos será particular herramientas nuestro puesto de trabajo va todo correlacional lo que pasa que esto ahora ha saltado a la luz pública sí y la mala se ha demostrado que nosotros tenemos razón y la mala gestión de ese consejero delegado

Voz 0867 26:55 Juan Ortiz le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta tarde aquí en La Ventana de matizó salud

Voz 19 27:01 muchísimas gracias a vosotros un saludo

Voz 1 27:26 la tarde y veintisiete minutos aquí

Voz 0867 27:28 pues en alerta amarilla hemos visto en apenas tres días de todo en Madrid hemos visto nieve hemos visto lluvia hemos visto frio o un poquito menos y ahora sufrimos el viento Jordi Carbó meteorólogo de la SER qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0047 27:40 atareado buenas tardes estará me imagino bueno principal problema al menos lo que vemos visualmente no ahora mismo es el viento unos comentan compañeros que están en la calle que está soplando fuerte tanto en la zona metropolitana como en la zona de la sierra

Voz 0978 27:54 sí de hecho tenemos rachas en la sierra que ya superan con creces los noventa kilómetros por hora en toda el área metropolitana estamos alrededor de los cincuenta sesenta datos de la Agencia Estatal de Meteorología porque pensar que una zona urbana estos cincuenta sesenta kilómetros por hora con tanta edificación con esos cañones que que formen los edificios se producen pues de repente algunos acelerones sobre todo en los cruces y la verdad es lo que tu decías no hace dos días temimos máximas cercanas a los veinte grados a la mañana siguiente nevó y ahora el viento pero espera que tendremos más elementos he tenido presente

Voz 0047 28:28 a partir de mañana empieza la primavera meteorológica pero va a aparecer que vamos a ir atrás en el calendario OIT traicionado con tu eterno enemigo común

Voz 0867 28:35 le con el nivel de la aplicación de tiempo de del iPhone Hideo lluvias servía Aimar lluvia durante los próximos diez días en Madrid e instó a ser así vamos a tener siete u ocho días seguidos pasados por agua

Voz 0978 28:48 si lo miras y después consultas de alguien que que mira además muchos mapas no hay ofensa posible iban a ser mira mínimo una semana una semana durante la cual todos los días va a llover eso sin duda es una muy buena noticia porque estamos muy necesitados de agua y que caiga si está bien no tendremos algunos momentos de tormentas fuertes incluso de lluvia torrencial por por ejemplo para el área metropolitana hoy cantidades de diez a veinte litros mañana lo mismo poco menos el viernes pero igualmente nos acercaremos a los diez y así ir haciendo todos los días de esta semana como mínimo hasta el no

Voz 0047 29:20 antes de la semana que viene con temperaturas

Voz 0978 29:22 un poco bajas pero nada de frío riguroso ni mucho menos máximas alrededor de los diez mínimas de los seis preste viento que comentabas que mañana sobre todo durante la tarde volverá a tener la misma intensidad que ha pedido a las últimas horas de manera que mucha atención sobre todo en el momento de decir

Voz 0047 29:36 claro Jordi Carbó un abrazo fíjate adiós que vaya Alfonso Ojea que consejos unos el uno uno dos para estas próximas horas en las que sobre todo hay que

Voz 0867 29:46 dar especialmente precavidos con el viento pues así

Voz 0089 29:48 es porque lo decía Jordi Carbó Carbó el viento y la lluvia van a ser los protagonistas en las próximas horas la borrasca Emma muy profunda sigue su trayectoria sobre la península y la región madrileña se encuentra casi en la vertical de esa compacta más de frentes todos cargadísimo de agua hay mucho Grady esto significa que hay mucha diferencia de presión en Alt en altura y eso provoca como decía Jordi fortísimos vientos David García es el portavoz del Centro de Emergencias uno uno dos de la comunidad

Voz 22 30:16 esperan mañana rachas de viento de hasta ochenta kilómetros por hora en la sierra de hasta setenta kilómetros por hora en el resto de la región entre las seis de la mañana y las doce de la noche desde la Comunidad de Madrid recomendamos a los conductores que extremen la precaución al volante que moderen la velocidad que aumenten la distancia de seguridad y que presten especial atención por el viento tanto en la entrada y salida de túneles como a la hora de adelantar a camiones

Voz 0089 30:47 bueno y hay que decir También la lluvia hasta cuarenta litros por metro cuadrado se pueden recoger en el área de la sierra desde las doce de esta noche y hasta el mediodía de mañana doce horas por delante de cantidad importantísima enorme que puede provocar qué duda cabe inundaciones y avenidas sobredosis se concentra en un periodo de tiempo más corto que esas doce horas hilos aludes va subir el riesgo está subiendo porque han subido las temperaturas está despegando la tapa nival del suelo a la que estado pegada por la bajas temperaturas y encima Steaua agua que está cayendo reblandezcan aún más

Voz 0867 31:19 Antonio Alfonso autoridades pedir hasta el viernes para que notables de nieve porque quizá incluso tengamos que llamarte pues sí sabemos fuera salvo por la para el Pirineo bueno cuidador te abrazo hasta luego son las siete de la tarde y treinta y un minutos

Voz 10 33:32 vamos a escucharnos

Voz 0867 33:37 siete de la tarde y treinta y cinco minutos hombre vamos a completar la crónica del día Madrid del PSOE pide por error la dimisión de Carmena como concejala de Cultura vaya con el sistema de votación del pleno del Ayuntamiento hace un mes le pasó Manuela Carmena y hoy la portavoz del PSOE

Voz 1752 33:54 a votar en el pelo en nombre del grupo municipal socialista en la primera votación efectivamente habíamos votado que no al primer punto Queralt que pedía la dimisión de la alcaldesa como responsable de Cultura en el segundo punto votamos que sí porque entendemos que deben delegar competencias

Voz 0047 34:13 Pío que se trató de un error que el PSOE no

Voz 0867 34:15 si esa postura hay que visto lo visto alguien debería replantearse una revisión del reglamento porque esto más allá de la anécdota del día no tiene ningún sentido no tiene sentido que en un caso así no se pueden repetir las votaciones en cualquier caso esta votación ni la reprobación a la delegada del Gobierno Dancausa asumir el pleno ha pedido la reprobación de la denegada por recurrir ante los tribunales las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento que afectan a los trabajadores

Voz 0047 34:38 tendrá que explicar

Voz 17 34:40 las razones de esta reprobación que ella conoce perfectamente porque además por formación jurídica sabe que yo lo que he hecho es cumplir la ley luego por tanto de las explicaciones las tiene que dar ella yo creo que han explicado suficientemente señalado la gravedad de esta cuestión no de que yo creo que los cargos públicos evidentemente podemos ser reprobados

Voz 0047 35:00 tenemos que estar siempre presentes para ellos dispuestos pero

Voz 17 35:02 lo que sí es cierto es que tiene que haber una una una un peso para fue una causa real y que desde luego esta causa nunca puede ser el cumplimiento de la ley La Ventana

Voz 0867 35:14 Javier es diez y treinta y cinco Juan Martínez director general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 10 35:21 buenas tardes bueno lo hemos llamado porque estamos

Voz 0867 35:23 tanto inquietos no por sus casos de meningitis esos cuatro casos de los que hemos tenido noticia en los últimos días aquí en la región había un quinto en estudio en Vallecas al margen del mensaje de tranquilidad que que se debe mandar a la población este último caso y le pregunto por lo más inmediato ha sido descartado ya definitivamente

Voz 10 35:40 sí efectivamente no no constituyó un caso de enfermedad meningocócica porque como le imaginar a veces los resultados de confirmar los y en ocasiones como es el caso pues Ellis Kaká

Voz 0867 35:53 voy voy a los cuatro que ya se han detectado aparentemente no existe ninguna relación entre ellos dos de ellos

Voz 10 35:59 me dijo Ariel aparentemente no no la hay en absoluto

Voz 0867 36:02 hombre pues no tiene ninguna relación entre ellos Carla una de estas personas ha fallecido todo esto es normal entra dentro de los índices habituales en esta época del año

Voz 10 36:13 bueno hay que decir que la el resultado fatal ir tan rápido fulminante del primer caso es inusual es algo que sucede todos los hospitales ha pasado alguna vez a lo largo de la historia en todas las áreas de salud pero no es una cosa frecuente afortunadamente le respecto del número de casos que como le digo no tiene ninguna relación entre sí

Voz 1104 36:34 lo lógico es decir biológica

Voz 10 36:36 nada en común conocen al entrar en contacto por tanto no ha habido transmisión entre ellos bueno eso la temporal al final del invierno se producen la mayor parte de los casos del año bueno es lo que está sucediendo mire entre la temporada anterior a fecha de hoy se había producido catorce casos ir sumando estos últimos hemos tenido en esta temporada diecisiete quiere decir que es una variación muy está Volpe que lo que sí sé es que bueno llamativa la coincidencia temporal pero ahora vas

Voz 0867 37:09 o no la vacunación de todas las personas que hayan podido estar en contacto con con con estos pacientes

Voz 10 37:16 sí claro lo primero que se hizo fue primero identificar de trazar esos contactos personales familiares entorno escolar a esas personas se les al ministro una prevención química un medicamento con aquí no profilaxis y además cuando ya se ha conocido el cero Grupo de la el primer caso pues está procediendo a la vacunación adicional de estas mismas personas para protegerles efectivamente por completo

Voz 0867 37:39 señor Martínez Jacques Le tengo aquí se que no tienen muchos datos pero a través de la agencia Efe Nos hemos enterado esta misma tarde de un caso de malaria de un bebé un bebé que que no había salido de España y que había estado ingresado en el hospital de Móstoles que datos pueden aportar sobre este caso del que como digo tenemos pocas noticias ahora mismo

Voz 1104 37:57 bueno es un caso que sea notificado

Voz 10 38:00 ayer por la noche de modo que sonoras que lo conocemos estamos investigando lo evidentemente

Voz 0867 38:09 sí pero no me puedo aportar algún dato más

Voz 10 38:11 el no a apenas lo que sabe usted la ve que no tiene antecedentes de viaje y que continúa hospitalizada con buena evolución pareja o o en fin hay que investigar e

Voz 0867 38:22 cómo se puede producir un contagio de este tipo entiendo que por una infección en el centro hospitalario no

Voz 10 38:28 perdona no lo mismo digo que un caso de ese tipo

Voz 0867 38:30 producir entiendo que por infección en el centro hospitalario

Voz 1104 38:33 no no adelanta acontecimientos hay que estudiarlo todos estos pidiéndolo

Voz 10 38:38 sí a la malaria que varias fuentes no evidentemente se van a estudiar todas las posibilidades para descartar las que no sean y concluir lo que hemos constituido hasta ahora el grupo de trabajo liderado por enología salud pública para llegar a al final

Voz 0867 38:55 bueno pues quedaremos a la espera de esa información Juan Martínez director general de Salud Pública gracias un saludo buenas tardes

Voz 1425 39:03 a usted lo hablamos de la Guardia

Voz 0867 39:05 de mujeres del ocho de marzo en Madrid contra las

Voz 1104 39:09 y el machismo en Madrid paramos para cambiarlo todo para acabar con la pobreza salarial

Voz 1 39:16 tendrá bien para lograr la igualdad estará en Madrid el ocho de marzo debatimos

Voz 0867 39:48 marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid hasta mañana adiós

Voz 0047 42:16 o más fácil sus siglas City la primera ahí

Voz 1762 42:19 sí griega y ojo que el plazo de solicitudes termina pasado mañana Christopher Quaid ex agregado cultural de la embajada de Estados Unidos en España

Voz 0047 43:54 lo que queda del último día del mes es es que se acaba veintiocho de febrero y si hace mucho frío hace frío ni

Voz 0230 44:01 Eva hay que abrigarse en Aragón los diputados regionales tenía miedo de no llegar a la votación de los Presupuestos finalmente han llegado todos pero este es un problema que no tiene el Gobierno de España debido a que no tiene presupuesto para que luego digan que el Gobierno de Mariano Rajoy no resuelve problemas son los demás los que se complican si el Gobierno de Aragón no tuviera presupuestos hoy la nieve hubiera dado igual Rajoy dice no tengo presupuestos nadie tiene que ir a votar da igual si una tormenta

Voz 0047 44:32 hoy en Oslo están a quince bajo cero sepáis oigo están en Oslo pensando quién estuvieran Burgos todo depende de cómo se mire ya sabemos que cuando hace mucho frío en Madrid Onieba parece que nieva en todo el mundo también pasó un poquito con Barcelona y allí además son muy suyos

Voz 1667 44:50 en estos lugares donde la nieve sienta peor que una vocalista Reguero bledo da testimonio de la catástrofe en Barcelona ha nevado un minuto

Voz 17 44:58 calles cortadas edificios aislados escasez de provisiones en mi oficina ya hemos matado becario más débil y nos lo hemos comido

Voz 0827 45:05 tras el sindicato de becarios ha dicho que por qué te ríes Francisco después de esta twiterías buena nevada en muchos sitios también en Gijón hoy estarían hablando de ello en los ascensores de heroína hoy todo el mundo en Gijón hablaba de Quini que falleció ayer de un infarto nos lo contaba nuestro compañero David González

Voz 0480 45:23 eso se nota una ciudad como ésta porque Kimi es un futbolista de los de antes no como los de ahora hoy aquí deberíamos en el entrenamiento del Sporting entrando al vestuario saludar uno por uno los futbolistas antes del entrenamiento deberíamos a lo mejor en algún acto en un colegio o en un hospital iraquí después deberíamos yendo a recoger a su nieto como cada día y a su casa en un barrio humilde de la calzada disparándose con todo el mundo y por supuesto sin guardaespaldas y sin coche de lujo y hoy falta Kimi y hoy aquí en el Café de hindús Raimon hoy en todos los puntos de Gijón se habla un poco de la nieve pero sobre todo se habla de lo duro que va a ser despedir a un hombre muy grande en lo futbolístico y también el humano como era el Brujo Enrique Castro Quini

Voz 0827 46:03 pues sí porque él Quini fue un gran jugador pero sobre todo fue una inmensa persona nos decía el director de As Alfredo Relaño

Voz 31 46:10 bueno la verdad es que un tipo formidable que contagiaba optimismo siempre no se le el enemigo no porque estaba las patadas no protestaban saliente no estaba para él eran dos de estos tipos generan una gran imagen social al pueblo

Voz 0827 46:26 Kimi ya está en la historia del fútbol en la historia de este país y ahora miremos al futuro Guillem Jiménez Cano que siempre nos habla desde los Estados Unidos estaba hoy en Barcelona en el Congreso Mundial de Móviles

Voz 0047 46:39 ahí viendo la tecnología cinco G

Voz 0827 46:42 ambos robots ya atención parece que se presentado un sistema que va a permitir contar manifestantes Omar se de que vamos a discutir a partir de ahora

Voz 0716 46:50 pues uso de Inteligencia Artificial reconocimiento de imágenes para poder saber cuánta gente se ha manifestado hosca o cuánta gente está no centro comercial cuánta gente está en un ciclo de ahí lo sea la apéndices estaciones es uno de los cursos para ese tipo de estimaciones y es ilusionante que la ciencia se preocupe por darnos un poco de datos a los humanistas y menos romanticismo pimiento Ángeles llevan a sitios un poco callejones sin salida

Voz 0827 47:15 bueno pues ya veremos si con este sistema de medición los manifestantes suben o bajan como diría ella lo mejor a lo mejor sí a lo mejor se queda igual ya veremos saber quizás se pueda aplicar en las manifestaciones convocadas por ejemplo para el próximo ocho de marzo una convocatoria de huelga de mujeres de la que todo el mundo habla de la que han hablado también esta mañana aquí Santiago Segura Maribel Verdú sin rodeos como el título de su película

Voz 32 47:38 te puede no gustar la huelga o puedes pensar que no es no es la forma de protestar desea pero desde luego motivos hay hay muchos motivos de huelga con más motivo es que se pueden recordar

Voz 17 47:51 sí de hecho afortunadamente yo creo que va a haber un antes y después del dos mil diecisiete

Voz 0827 47:56 los nuevos tiempos que necesitan nuevas respuestas para problemas muy viejos

Voz 1 48:05 de no nuestro

Voz 0827 48:09 también con la vivienda por ejemplo y hoy hemos conocido dos iniciativas originales que se van extendiendo la de la compra de casas con inquilino dentro inquilino mayor personas mayores que vende en su casa a condición de que puedan seguir viviendo en ella hasta que mueran mediante el pago de un alquiler como Carmen que tiene ochenta y cuatro años no lo parece vendió su casa en julio

Voz 33 48:30 a veces queda sin piso y sin dinero y no sé qué bueno la realidad es que nada de eso ha ocurrido yo me he asegurado viene el abogado es el abogado de Bilbao leyó todo no voy dijo totalmente conforme osea que hasta que no yo te vas ahora otra vida mejor fue disfrutar de tu casa disponer del dinero yo no sé he tenido siempre pero ahora ya con los años se tiene peor yo ahora tengo unas necesidades que me he tenido antes

Voz 0827 48:58 y ahí seguirá viviendo hasta que muere y claro lo hemos preguntado si el comprador le llama de vez en cuando para ver cómo está

Voz 33 49:04 no no pero teníamos una relación buenísima nos hemos hecho amigos

Voz 0313 49:07 lo grave

Voz 10 49:10 bueno pues muy bien ya hemos hablado también con una

Voz 0827 49:12 espejo que es director comercial de la inmobiliaria categoría dice que la práctica se ha extendido en España aunque todavía menos que en Europa