La Ventana (01/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

el Parlament catalán ha aprobado una resolución pactada por el bloque independentista que reivindica la consulta del uno de octubre y proclama la legitimidad de Carles Puigdemont para ser reelegido presidente de la Generalitat el resto de grupos es decir en la votación de hecho Ciudadanos ha anunciado un recurso ante el Constitucional para su líder en Cataluña Inés Arrimadas el pleno de hoy la resolución demuestran que los independentistas no tienen plan para el gobierno de la Generalitat

Voz 0793 00:36 este pleno del desbloqueo este pleno que sin duda sirve para que ustedes tengan que dar la cara tengan que abrir a la transparencia este pleno nos ha servido yo creo que para muchas cosas que ahora comentaremos pero sin duda para constatar que ustedes no tienen ni full de

Voz 2 00:53 ruta ni futuro ni idea de gobierno

Voz 0793 00:55 no ni proyecto para todos los catalanes ni nada de nada de nada

la tuitera Cassandra en la SER la joven ha hablado con nuestros compañeros de Radio Murcia después de que el Supremo haya anulado la condena de prisión que le impuso la Audiencia Nacional por sus chistes en la red sobre Carrero Blanco Casandra agradece que el Supremo haya aportado cordura su caso

Voz 3 01:12 sí muy satisfecho a la verdad a nivel personal me acabo de quitar un gran peso de encima ha sido casi dos años de procedimientos judiciales herencia son realmente ahora es volver Amiri volver a nuestra con una vida normal la sala de Tribunal Supremo asentado cordura ahí ha dicho es esto por supuesto no deberse ser

Nos vamos a Canarias el Gobierno del Archipiélago se ha visto obligado a activar el plan especial contra la contaminación en el mar tras el hundimiento de varias embarcaciones por el temporal informa Verónica Hernández

Voz 4 01:41 sólo una de las nueve embarcaciones cabía en el muelle sigue amarrada así que ya son tres la gabarra hundida seguí una semi hundida el resto de remolcadores están a la deriva o varadas dentro del puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura las embarcaciones tienen en sus tanques cerca de ciento cuarenta y cinco mil litros de gasóleo y una de ellas ha empezado a derramar combustible al mar el Gobierno regional ha activado el plan específico de contingencia por contaminación marina accidental Blanca Pérez viceconsejera de Medio Ambiente

Voz 5 02:07 el intentar que no haya daño daño ambiental por eso se va a colocar eh donde se puede ir este caso una era pues fuera de de la al cementerio expira el no

ese encuentro entre el presidente del Consejo Europeo y la primera ministra británica que ayer rechazó el plan de Bruselas para el Brexit Don altos que invita a Theresa May ya que aclare cuál es su alternativa Londres Begoña Arce

Voz 0273 02:27 en ese almuerzo de trabajo en Downing Street la pregunta de Donald Tucson Theresa May es muy sencilla si la primera ministra tiene un plan mejor para Irlanda un plan mejor que la propuesta de una zona reguladora común que ayer planteó la Comisión Europea que lo diga así lo adelantado Tuck esta mañana en Bruselas

Voz 6 02:44 va dando del unas horas muy a preguntan en Londres si el Gobierno británico tiene una mejor idea más efectiva para evitar una frontera física entre Irlanda e Irlanda del Norte

Voz 0273 02:58 tiene previsto revelar más detalles sobre el futuro a largo plazo de esas relaciones en un disco

Voz 0371 03:04 curso que pronunciará mañana viernes cuatro y tres

Voz 1 03:10 cadena SER Madrid

Madrid sigue adelante la reforma del Estatuto de Autonomía planteada por el Gobierno de Cifuentes el Partido Popular ha recibido el apoyo de Ciudadanos en la votación para tumbar las enmiendas planteadas por PSOE y Podemos vamos a Vallecas Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 03:24 ustedes PSOE y Podemos se han quedado solos el proyecto de ley de Cifuentes para reformar el Estatuto de Autonomía sale vivo y eso que la votación peligró por ausencia de Ignacio Aguado por su permiso de paternidad el Gobierno celebra que su reforma continúe el trámite parlamentario pero su futuro es incierto escuchamos al consejero Ángel Garrido el diputado de Ciudadanos César Zafra

Voz 7 03:42 en materia de regeneración democrática es necesario abandonar los partidismos buscar el máximo consenso entre todos los grupos que yo y reclamos por eso planteamos este texto como un acuerdo de mínimos y decirles que creo que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid no va a salir porque a día de hoy sigo sin quererlo hacen absolutamente nada creo que una vez más ustedes han decidido sacar esto ahora por qué

Voz 0861 04:03 pero ahora la Comisión de Presidencia tiene que designar un grupo de trabajo para empezar a perfilar el nuevo Estatuto será sobre la base del texto del PP gracias Javier

sobre la huelga feminista del próximo ocho de marzo Rita Maestre ha reprochado a Cristina Cifuentes que haga huelga a la japonesa la portavoz del Gobierno en la capital asegura que la presidenta madrileña no ayuda así a visibilizar los problemas que surgen cuando las mujeres no secundan la protesta

Voz 1821 04:26 muy brevemente recordaría que huelga a la japonesa por regla general es lo que hacemos las mujeres siempre todos los días que es el doble trabajo de la carrera profesional de las tareas del cuidado es una huelga a la japonesa permanente hilar

te vas de los embalses de la Comunidad han cerrado febrero al cincuenta con seis por ciento de su capacidad las reservas actuales se sitúan casi treinta puntos por debajo de los niveles registrados hace un año en cuanto al tiempo siguen las lluvias en toda la Comunidad tenemos once grados en el centro de la capital

Voz 10 05:36 la Ventana con Carles Francino hola buenas tardes

Voz 0313 05:40 dentro de una semana el ocho de marzo este programa no será como siempre no podrá serlo porque faltará la mitad del equipo Bono un poquito más de la mitad no tenemos ninguna intención de disimularlo faltarán las mujeres ya que todas han decidido secundar la huelga feminista convocada ese día por cierto hay mucho que hablar sobre esa convocatoria y creo que resulta muy sano hacerlo sin prejuicios ni descalificaciones Se puede estar a favor muy a favor o menos se puede estar en contra o en desacuerdo con algunos términos de la convocatoria se puede pensar lo que se quiera porque las opiniones son libres y las unanimidades a mí siempre me parecen sospechosos así que hoy les propongo un debate una conversación entre tres mujeres periodistas que no mantienen posiciones exactamente coincidentes yo tengo muchas muchísimas ganas de escucharlas también de meter baza bienvenidos a La Ventana

Voz 11 06:32 sí sí fue sí bueno pues Hee Lee

Voz 12 07:05 el

Voz 11 07:22 y eh

Voz 13 07:24 yo no sí sí sí

Voz 0313 08:36 Roberto Sánchez Isaías Lafuente buenas tardes compañero hola buenas

Voz 4 08:39 el estoy arranque de creo

Voz 0313 08:42 para estar un poquito más calladitos que de costumbre no

Voz 4 08:44 el lo diremos de aquí a las cumbre nota eso también

Voz 0313 08:47 podemos tomar una instante pero a mí lo que de verdad lo que me interesa mucho esta tarde es escuchar lo que tengan que decirnos Montserrat Domínguez que está en Radio Galicia por cierto Montse buenas tardes hola

Voz 1603 08:56 qué tal buenas tardes vas a las buenas tardes

Voz 0313 08:59 luego luego contaremos porque estas allí que es una historia muy muy muy bonita se ahí en Madrid pues Luz Sánchez Mellado o la luz buenas tardes en haría Claver María qué tal bienvenida de nuevo a La Ventana después de tanto tiempo como están

Voz 0371 09:12 devolver a estará qué tal vosotras cierta edad hombre en Bolsa como Astano sal

Voz 0313 09:18 bueno empezamos empezamos casi hacía es que vosotros no

Voz 0371 09:22 tenéis nada que no no no no

Voz 0313 09:25 yo voy a meter baza ya ya lo ya lo he dicho antes pero de entrada a mí me interesa mucho escucharos a vosotros porque sé que no tenéis posiciones exactamente coincidentes hombre es difícil si uno lee por ejemplo la lista de motivos de un manifiesto publicado hoy mismo de Mujeres Periodistas no estar de acuerdo con la lista exhaustiva de denuncias de agravios defiende de asuntos que se ponen sobre la mesa luego está la forma de defenderlos de reivindicar los y ahí es donde entra el matiz el detalle que quiere interesante más allá de de poner etiquetas la huelga del día ocho tal cual está planteada si no o depende

Voz 0371 09:59 venga

Voz 0313 10:00 Lance monos yo sí sí

Voz 1362 10:02 sí a lo mejor no a todo pero sí a a los grueso a lo gordo a fundamental a lo esencial entonces los detalles para mí en esta ocasión son accesorios son bueno no pero no sé si prescindibles para algunas desde luego para mí si yo voy a la esencia voy a a lo que con quiero que me atañe que me concierne eh habló en primera persona porque bueno sueños ser ir pero no hablo solamente primera persona habló por mí por lo que yo considero los mis compañeras situar mis compañeros habló por por bueno por los hombres de las mujeres por el feminismo que es la igualdad entre hombres y mujeres entonces prescindiendo de algunos detalles que algunas personas les puede parecer accesorios incluso bueno

Voz 0371 10:44 n risible yo si hago huelga yo rotundamente sí es verdad que no estoy muy de acuerdo con algunos posicionamientos ideológicos que se han hecho sobre esta huelga pero en términos generales a mi me parece que las de la convocatoria de la convocatoria se entonces sí me leo el manifiesto

Voz 15 11:04 esto de convocatoria diría que no rotundamente no

Voz 0371 11:07 sí a la a la huelga pero es verdad que yo creo que es fundamental que las mujeres luchemos no por esa por tener las mismas oportunidades que los hombres yo creo que es algo tan tan sencillo no tan tan simple pero que sin embargo nos está costando pero yo creo que sí pero con matices

Voz 1603 11:25 inmensamente rotundamente absolutamente sí a una movilización que lo único que hace es tratar de traer un poco de sensatez al mundo en el que estamos en el que estamos viviendo no podemos seguir despreciando al cincuenta por ciento de las mujeres en el trabajo en los cuidados en todos los ámbitos de la sociedad y es fundamental eh qué nos manifestamos para reclamar lo que es un lo que es un derecho ni más ni menos además un derecho que beneficia a mujeres y que beneficia a los hombres también teniendo en cuenta que esto la movilización La movilización incluye huelga incluye paros incluye gestos incluye una marcha en cada país se interpreta además de una forma diferente y ahí podemos luego entrar en detalle sobre qué hacemos las periodistas pues lo cubrimos sonó si tú estás cuidando de tu padre que está enfermo hoy está impedido tienes dos hijos ahí podemos centrar todos los matices lo grande Francino lo inmenso de esta movilización ello ayer en Tele gran se me caían las lágrimas viendo cómo cada día cada a cada minuto que pasaba más mujeres incorporaban a un grupo para debatir para preguntarnos las unas a las otras mil ochocientas ahí ya en ese grupo diciendo oye yo soy corresponsal yo estoy de Washington hoy estoy un gabinete de prensa contáis conmigo no quita un un una fuerza que lo que está diciendo es basta ya ha llegado el momento de que se nos reconozca el trabajo el valor que aportamos a esta sociedad

Voz 1362 12:53 yo creo Montse y María qué podemos hacer un

Voz 1603 12:56 no sé un contextualizar un poco

Voz 1362 12:58 que estamos hablando no estamos hablando de una convocatoria general yo no sé si María se refería no no a este manifiesto no sé si te refieres a manifiesto de las de las periodistas a la convocatoria general de la a la huelga feminista era el cerebro revelado estamos hablando cuando Montse alude a esa emoción que la embargo al al ver un poco cómo se van añadiendo y bueno pues Se compañeras a a la a la convocatoria de huelga ya al seguimiento de la misma se refiere un grupo de periodistas que bueno e han creado una lista de telegrama una mendiga que se están adhiriendo a periodistas de medios de comunicación gabinetes de comunicación

Voz 15 13:36 en caso primando el medio o el eh

Voz 1362 13:40 la institución a la que representan sobre su nombre sobre su firma no representamos a nosotras mismas y las que decimos por porque saben que aquí apoyamos esta huelga hemos sumado manifiesto Ése es el contexto el contexto general de la de la huelga no en cuando María decías no no a que María

Voz 0371 13:56 pues mira yo si quieres te lo de alguno de los elementos de ese de ese de ese no mío no ya vamos a la rebeldía ya a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos quieren dóciles sumisas que no quieren talladas a mí no me representa sinceramente no sé

Voz 1603 14:15 el presenta gritamos

Voz 0371 14:17 es bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que impone como pensamiento único a nivel mundial a mí tampoco me representa es como ellos soy liberal por delante pues puede demostrarlo que esto me suena no no a las guerras y la fabricación de material bélico las guerras son producto y extensión del patriarcado y del capitalismo bueno te puedo seguir mi me parece una torpeza inmensa una torpeza inmensa pero que en unas semanas ya venían perdona

Voz 1603 14:42 bueno por concretar esto donde lo has leído tu saque parte de que manifiesto de que convocantes es esto porque es que hay muchas eh bueno

Voz 0371 14:49 vienen muchos manifiestos pero fue el primer manifiesto convocante que se hizo dijo literalmente y de hecho no sólo es decir nones está servido hombre me quedo obviamente con este porque fue el primero y además ha para el posicionamiento de mucha gente después de este de este de este manifiesto Inés Arrimadas por ejemplo dicho yo no soy antiliberal no soy anticapitalista y a mí esto no me concierne si lo que se va a hacer es una utilización política de una cosa que desde luego yo creo que va mucho más allá muchísimo más allá que todo esto a mí conmigo no cuenten

Voz 1603 15:20 me temo ya es radicalmente político radicalmente político pero no porque sea neoliberal no sea liberado de capital es radicalmente político porque los derechos de las mujeres es algo político es decir se tiene que gestionar político

Voz 0371 15:34 primero se tiene que no es de siglo utilizar armón se que no que la mente pero yo soy liberal Ivo hoy por supuesto apoyar es la huelga decir que lideró el lugar mira corren muchas cosas en nuestro país es desgraciadamente tristemente frecuente que somos o nos cuesta encontrar lugares comunes no ir tratamos habitualmente dar con nuestras ideas al al que tenemos al lado

Voz 1603 15:57 habría opción Arenas tienes un edad Ésta es la oportuna

Voz 0371 16:00 no que yo no iré sumada a la huelga si ves ya

Voz 1603 16:03 todo esto que acabo de leer Montse es decir claramente mira una de las grandezas de lo que está ocurriendo y que además se está no tenemos antecedentes una huelga de mujeres en en Islandia que es maravillosa porque marcó un antes y un después pero bueno digamos que los tiempos han han cambio pero desde entonces una de las cosas mágicas qué tiene esta movilización que para mí es mucho más que una huelga no es una huelga laboral o es mucho más que una huelga laboral es que tú también te pues unir María te puedes unir olvídate del capitalismo y del peso

Voz 0371 16:33 mientras pero a mí me gustaría Montse sube en lugar de que a lo a mí me hubiera algo se lo diga a aquellos que han hecho Solbes qué o que han aplicado que han intoxicado por eso teología sincera cosa que yo creo que excede de las ideologías a las derechas e izquierdas

Voz 1603 16:50 por eso tienes que es una carrera demócrata esta convocatoria no era como las huelgas anteriores que convocan habitualmente los fundamental entre los sindicatos no las huelgas laborales que estamos acostumbradas desde el siglo XIX nuestros una huelga laboral y esto que sepa si es más que sí sí totalmente de eso no hay solamente un manifiesto y precisamente su grande esa consiste en que mujeres que estén trabajando que no estén trabajando que estén jubiladas o que no lo esté en que cuidan de que sean estudiantes o que no lo sea es decir cualquier mujer está llamada algo básico que yo creo que si nos une por encima de las ideologías y es decir la situación de la mujer no puede continuar como ésta queremos exigir a la a la sociedad que entre todos tomemos medidas para acabar con ello ya y eso pesa sobre

Voz 0371 17:35 dije respeto es muy importante el respeto Montse pero a quién se desploma están los peto hombre pues cuando tú estás responsabilizando de una ideología pero vamos a ver a las María acción pues entramos en un debate que bueno nos llevaría horas yo creo

Voz 1362 17:49 me porque además para hablar directamente de cómo se ha tratado de ser atado a la buena no sé si hago trampas entonces bueno pasiones desde luego ésta es la primera la primera la primera llamada a la movilización es verdad que fue de unas asociaciones feministas que se reunieron creo recordar en Zaragoza hicieron un fin de semana

Voz 1603 18:09 eran una tormenta de ideas los hombres

Voz 1362 18:11 acaban a cuidar a los niños y a hacer las tareas normalmente asociadas a digamos la intendencia del Congreso mientras que las feministas las mujeres la administra digo los ministros no ya incluso yo me estoy contaminada del propio lenguaje no no inclusivo no se ocupaban de de de las ideas y los hombres de los cuidados es verdad que hicieron una especie como de Performance en la que se manifestaron y escenificaron todo eso y es verdad que de ahí salió esa ese manifiesto que probablemente el que estás leyendo quiero quiero

Voz 0371 18:40 seis meses es el cero a raíz eso fue lo

Voz 1362 18:42 lo primero a raíz de entonces sean sean más está salado

Voz 0371 18:46 aquellos por ejemplo la izquierda eh yo no escucho de decir circo lleno por ahí vamos mal es decir esto estamos hablando de otra cosa estamos hablando de buscar el lugar que se merece la mujer en la sociedad de la igualdad de oportunidades de acabar con la brecha salarial de ese sistema patriarcal que efectivamente derivan otras cosas tremendas como es el terrorismo machista en fin de tantas y tantas cosas yo no escucho la izquierda que tenía que haber sido la izquierda decir no aquí no vamos a mencionar fíjate neoliberales vamos a hablar de partido Tallin estamos hablando social sí bueno yo me leo vamos a ver Montse yo he leído estoy leyendo literalmente manifiesto en el que no hubo un rechazo

Voz 1603 19:25 la tarde las seis que algo pero es que tenemos que aprender a superar esto esto va más allá de las seis

Voz 0371 19:29 las los de los liberales no pero yo creo que voy a hacer la huelga o pese al mal

Voz 1603 19:34 por eso por eso te digo entonces es es importante que encontremos cuál es el el fondo común en lo que está ocurriendo que es lo que nos une a todas como feministas no esto es un drama social quiere ahora sí

Voz 0313 19:48 dejáis a dejar meter baza momentito con el todas y todos porque debe solo quiero plantear yo no tuve claro hasta hace unos días y además lo comentamos en reuniones con compañeros y compañeras vital que hay que yo no podía hacer huelga es decir pero al final alguien me dijo explícitamente no es que tú no estás convocado oye que es una opción que a mí me sorprende

Voz 0371 20:08 pues esto no se hace sin los hombres

Voz 0313 20:11 ah pero vamos yo lo planteo hoy como algo que bueno que a mí no creo ser el único pues me choca o me sorprende me chirría

Voz 1362 20:20 estar en la experiencia que tuvimos ayer en la Asamblea del Comité de Empresa del país no

Voz 0371 20:24 pero ningún secreto estaba está publicado eh

Voz 1362 20:27 Nos reunimos el comité de empresa evidentemente de hombres y mujeres que había varias puras no había una postura única es verdad que la convocatoria de los colectivos feministas es para una huelga de mujeres las mujeres si lo mejor es paran se para el mundo esa es la convocatoria pero es verdad también que después de ese primer Ipiña genio genio llamada a la movilización que yo creo que que que bueno puede adolece todo eso que cuentas María yo puedo estar muy de acuerdo lo que dices aunque aunque creo que no es motivo como para ahora a estas alturas en la que estamos a una semana yo creo que lo que lo que hay que hacer es superar diferencias no no no recrearse en lo que lo que nos divide ideológicamente no lo que nos une que es esa movilización no lo son pues querían querían mis compañeros nuestros compañeros muchos de ellos querían participar en la huelga y y había varias posturas había una postura de compañeras que fue la que gano que que estimaban que los hombres en esta ocasión su papel en la huelga o en la movilización o en la significación feminista de de de de los hombres en este caso era mantenerse al margen acudir a trabajar y que se visibilizar a la ausencia de las mujeres esa es un poco la la la filosofía de de llamamiento primigenio pero creo que hay pues puede haber varias posturas la mía personal es que los hombres no solamente son bien me no son os son bienvenidos sino que no sobran nos hacen falta Nos hacéis falta nos hacemos

Voz 0371 21:50 bueno es que son la otra meta del puzle es decir un puzzle no hasta completos sin los otros por tanto a excluir a los hombres de esta de esta huelga a mí me parece otro otro de los errores que efectivamente en inicio se ha cometido llegar a esa situación ideal no que algunos cifran bueno cifraban en el dos mil cincuenta y nueve ya estamos en el dos mil ciento y pico sean no se sabe muy bien cuándo debo pasa también lógicamente por una concienciación de los hombres por una actuación de los hombres en favor de esta igualdad yo sinceramente no entiendo muy bien porque dejarles fuera pero bueno esto es otra de las cuestiones

Voz 1603 22:27 de feminismo

Voz 0371 22:30 exagerado en algunos en en algunas eh

Voz 1603 22:32 varias es que perdona con todo mi cariño es que no entiendes nada es decir a entiendes que la huelga sea sólo la mitad de sólo de mujeres sino de hombres que se apele a determinadas coordenadas ideológicas porque cada uno puede movilizarse una bueno vamos a centrarnos es decir como el otro día

Voz 0371 22:50 es lo que no he entendido explica Mons

Voz 1603 22:53 en lo que es o todo con este Madrid

Voz 0371 22:56 ah bueno

Voz 1603 22:56 para dos orejas a entender que si fuera una huelga general con hombres parecería bien lo cual no

Voz 0371 23:02 nada que ahí estaba yo creo que has llegado tarde si es que a mí la huelga me parece bien no y ha añadido que además es una huelga en la que creo que debían somos los hombres no las demás llegando tarde María no esto no no manera que está viajando hay tarde

Voz 1603 23:16 eres tú porque no entiendes que la movilización no es es imperfecta como todas sobre todo por la por la falta de precedentes de una movilización de este tipo de porque hay que ser un poco creativos

Voz 0371 23:28 el estúpida igual da igual si estos son datos Montse esto muchas veces son emociones decirle alguien que no entiende yo creo que tampoco es el cambio de porque en fin esto sirva también de sentir eh aunque tú creas que no pero yo creo que va también de claro que es una huelga claro que es un una una una huelga pionera claro que es imperfecta indiscutiblemente ahora yo te estoy contando como yo me siento sin que tanta gente que no cree en esta Olga claro sitúe es soledad cuando dices que no entendemos porque todos entendáis a que estar incluso la gente corriente si estúpidamente como siempre entonces a lo mejor hay que hacer más perfecta si estuvieran exhibidos evidentemente es un inicio imperfecto hubieran incluido

Voz 1603 24:14 los hombres en contra harías cualquier otra excusa y agarra vez hay tienes toda la pero que da diciendo que yo

Voz 0371 24:19 me voy a sumar a la huelga es que yo creo que no he escuchado la primero que debe aprender estoy de acuerdo con la huelga creo que es un bien supremo que hay que defender que la igualdad más que tenemos a muchísimos debates no el debate de las pensiones no tenemos a los pensionistas en la calle claro es que es que todo esto va también de eso decir e incorporar a la mujer realizar políticas de conciliación políticas de natalidad va también con todo esto sirve es ya lo vayan entonces global no vamos siente algunas cosas muy concretas de todo está relacionado

Voz 1603 24:52 lo que estamos tratando lo que lo que vamos yo creo que puede ser un un un faro lo que ocurra el próximo jueves de marzo es el jueves ocho de marzo es ver qué ocurre si las mujeres para dan por supuesto que están vinculadas los pensionistas las pensionistas por supuesto que todo está relacionado

Voz 0371 25:10 la que las unidades no van a parar si Barça en en él no hay muchísimas mujeres María que estamos en tierras a veces no es la tele nos dejará a los que no bueno ya pero tú estás hablando yo te contesto sobre un tema en que acabas de decir qué pasa si las mujeres

Voz 1362 25:23 parte

Voz 0371 25:24 es que no van a parar todas las mujeres desgraciadamente muchos mujeres que no pueden prescindir de ese sueldo desgraciadamente hay muchas mujeres que su labor cotidiana no les permite parar yo te has pasado veinte pares tiene una serie matices entonces me di

Voz 1603 25:36 te das cuenta te das cuenta como María a cada a cada propuesta tú tú colocas una pega por la cuál esta huelga no sirve para nada o es insuficiente graves irregularidades no te lo estás diciendo hay gentes que no pueden hacerlo naturalmente que mujeres que no pueden sumarse a la huelga da igual si lo que estamos pues es un es mucho más que una huelga es una movilización por eso es interesante que su muñeca en que yo defiendo que las período estas que las periodistas las que quieran trabajar yo me incluyo entre ellas yo quiero contar lo que está pasando eso significa que no me sumo a la huelga no en absoluto la me sumo estoy estamos dando dándole miles de vueltas de cómo visibilizar más que nunca en el medio de comunicación que yo dirijo de qué manera apoyamos está Huelva pero yo quiero trabajar luego hay millones de sensibilidades diferentes claro millones a sustancias no veáis por ejemplo pues eso billete pero hay mujeres que pueden parar hay mujeres ayer escuchaba en la SER a mujeres que trabaja en el servicio doméstico que no se atreven viento están pidiendo gestos tan sencillos tan hermosos como es colocar un mandil una bata en La Ventana yo no puedo dejar de trabajar porque me bueno te parece que eso es es menos

Voz 0371 26:46 a lo que es da igual todo el caso no estará en la medida que se pueda parar o no se pueda parar no es la movilización bueno es es que como muy bien decía luz ahora es un golpe en la mesa es una llamada de atención pero sí pero si yo estoy de acuerdo pero que no me puedes decir es no que los hombres no se sumen porque lo que hay que ver es cuando paramos a las mujeres que es lo que ocurre pues no pues ocurrirá eso no es el éxito de la manifestación no va a estar ahí sino efectivamente en el gesto en el puñetazo en la mesa en alertar a las generaciones jóvenes que desgraciadamente todavía vienen con mucho machismo hay de lo que está pasando y cambiar un poco lo que no entiendo yo no sé si está intentando buscar en la oposición no no la verdad que sí

Voz 1362 27:29 claro que lo que lo que no se me llama la atención es que es que intentes buscar todas las pegas a una huelga que basa según

Voz 0371 27:36 bueno vamos a ver qué pegas pues todas las que esta vez sí dime

Voz 1362 27:41 la pega la pega de que ideológica llevado giga no la época la pega de que no se invite a los señores la pega de que no se va a notar en la cuenta de resultados y la la bajada de la factura eléctrica de las empresas como una huelga general

Voz 0371 27:54 el uso es verdad es huelga no iba a notar has dicho no no no no se puede medir por eso el éxito de la huelga porque la vamos a ver la la la celebración de la huelga la conciencia que lleva la celebración de esta huelga ya es un éxito yo no estoy diciendo que no se pueda medir yo no estoy diciendo que sea un problema yo creo que es es una es una huelga a la que se tendría que sumar lógicamente a los hombres porque sin ellos es imposible o sea la principal pega pero entonces la venga llame al no es una pega yo creo que sí que ese mito hasta Agüero exactamente lo hemos superado no ya es que no sé si ha superado es decir yo estoy dándome opinó que no es mi caso pero además como mi opinión Montse lo bueno es escuchar porque además hay muchas más gente que piensa así os no soy yo María querida como extranjera al Inter como Xavi Sánchez

Voz 1362 28:46 Nos han hablabas Montse que que en tu equipo de Huff a Weiss acuden estáis pensando cómo trabajar y a la vez

Voz 1603 28:54 los ahora perdona al banco a todo el resto falso claro si con todo el respeto del mundo a la posesión individual de cada una de las redactoras que cada una decidirá si viene o no viene claro que lo lo que llevamos discutiendo desde hace tiempo yo soy de la vieja escuela luz entiende desde todos anda que yo estoy yo todavía me acuerdo de la huelga general contra Aznar en el año dos mil dos eh yo entonces trabajaba en Telecinco La mirada crítica e los sindicatos en Telecinco decidieron que no habría programas informativos yo me quede en casa comiendo las uñas mientras veía que quién informaba de cómo estaba transcurriendo esa huelga general eran mis colegas de otras televisiones quedan bastante más afines al Gobierno del señor Aznar claro que empezaban todas las conexiones todas las conexiones aquí Mercamadrid normalidad absoluta aquí en la carretera normalidad es decir claro al final

Voz 1362 29:41 pero que con la mejor de las intenciones

Voz 1603 29:44 pero siguiendo un poco una una idea sindicalista que estaba un poco trasnochada Yes sino vas a conseguir que cierren todos los medios de comunicación más te vale que hay alguno que cuente lo que esto

Voz 1362 29:53 pero viendo desde Granada hablabas Montse de que estás una huelga pionera imperfecta de por definición y bueno pues como como una una huelga es una proto es un experimento es como un bebé es un bebé es un bebé que además no sé si os acordáis pero ayer por ejemplo fue muy emocionante la asamblea de de de del Comité de presa del país decir que el germen de esta huelga se plantó el ocho de marzo pasado Don cuando hubo una manifestación impresionante

Voz 0371 30:17 de la Gran Vía y fuimos cuatro

Voz 1362 30:19 cuatro me refiero de cuatro de de del gremio del sector cuatro de cada medio pero es que ahora quieren ir todas las gestos importan cuando hablas de que es una huelga imperfecta también lo es en el modo de de los medios de comunicación sobretodo en los han pillado todos los carritos de helado

Voz 0371 30:35 Nos ha pillado la revolución digital

Voz 1362 30:37 pillado la crisis del papel por ejemplo nosotros iba a ti cuando hacemos la huelga chicas y ocho chicos el el el día antes para que no salga el periódico el día ocho o que salga y mujeres el día ocho o el día ocho o el día ocho para que para que no haya firmas de mujeres el día nueve claro

Voz 0371 30:53 todo novedades pero al final María cuando

Voz 1362 30:56 dónde te digo que que que que las pegas que lo has puede haber gordas no no deben en mi en mi opinión empañar el éxito y la emoción y la energía

Voz 0371 31:05 activa que se está ganando no sé estoy muy emocionado ha dicho desde el principio que es una huelga que me voy a sumar porque creo en la huelga en los objetivos que persigue ahora lo único que he hecho es una referencia que me parece que es enorme como en otros muchos cuestiones dividir porque hay gente que estas cosas que se han dicho en este manifiesto para la que son importantes Él es una visión de las sociedades una visión de las cosas es su concepción de la vida y por tanto me parece que echará a la gente a patadas de una cosa que me parece una una una causa patadas no no no no no no al capitalismo de que de todo esto me parece bueno en fin es históricamente es una aberración

Voz 1603 31:44 luego además eh es maravillosa que es una movilización maravillosamente imperfecta porque está es nueva es única es la primera vez que lo vamos a hacer vamos a ver qué tal sale pero es una construcción común yo nunca había visto tanto entusiasmo tantas ganas y tanta pero cuanta indignación y de una manera colectiva ante tantas mujeres tan diferentes y tantos hombres Francino santos hombres que que yo me emociona cuando te oigo decir a tantos otros a mí también me gustaría asomaron claro eso es

Voz 0371 32:16 la verdad es que me de interior es una guerra curiosa

Voz 1362 32:21 bueno los tíos bueno varía claves

Voz 0313 32:24 a la luz Sánchez se queda eh porque tiene que contarnos una cosa interesante desde Galicia os agradezco muchísimo las tres que hay que os haya asomado a la ventana puede hacer algo tan sencillo

Voz 17 32:34 no como dialogar como discutir cómo cómo con

Voz 0313 32:37 versar de verdad os agradezco muchísimas gracias debería ser más normal pero a mí me sigue pareciendo

Voz 16 32:42 noticias que hemos puesto altavoz sobreviene muchos diálogos que se están bien

Voz 0313 32:47 montones y más fotos que pondremos en los próximos días Mari Luz

Voz 0371 32:51 la petición de hecho ha estado muy buena

Voz 10 32:54 te han hecho

Voz 38 39:31 Rivero

Voz 0313 40:07 hace un año un poquito menos en en abril de dos mil diecisiete la revista el jueves se sacó de la manga una idea realmente ingeniosa publicar la lista de Spotify de Carrero Blanco pero ahí estaba incluir este clásico de la autopista al infierno pero también se incluía el volara o un tema de Sidonie titulado los coches aún no vuelan o el bomba de un gafe bueno era una idea una broma

Voz 16 40:30 muy del estilo del jueves

Voz 0313 40:32 porque semanas antes la Audiencia Nacional había condenado a una tuitera por hacer chistes sobre Carrero Blanco bueno por reproducir los en Twitter porque eran todos o casi todos viajó unos de verdad pero claro pena de cárcel que le había caído e inhabilitación bueno mucho nos pareció una pasada insoportable hoy por fortuna el Tribunal Supremo ha puesto las cosas en un escenario de de de mayor cordura y sensatez y es ahí donde enfocados nuestra polémica

Voz 39 41:00 la polémica

Voz 4 41:05 el Tribunal Supremo ha absuelto a cazando ladera que fue condenada por la Audiencia Nacional a un año de cárcel siete de inhabilitación por trece tuit sobre el asesinato de Carrero Blanco que consideró humillación a las víctimas la absolución despeja hoy el horizonte penal vital de esta tuitera pero no las dudas sobre los criterios que separan en nuestro país la libre expresión del delito penal porque el Supremo también absolvió Rom y a Josué Cabrera en casos semejantes al de Casandra mientras condenó a Pablo Hazel por canciones que alababan a ETA o los GRAPO y la misma Audiencia Nacional que acaba de condenar al rapero Veltroni absolvió en su día al tuitero calle Prieto Ibiza pero el rizo el mismo Tribunal Supremo que hoy enmienda a la baja a la Audiencia Nacional en su día condenó al cantante de Def Con Dos al que aquel tribunal había absuelto su condena está ahora en el Tribunal Constitucional que no sabemos si corregirá a lo mejor a los dos tribunales establecerá un tercer criterio esta enrevesada judicial con discrepancias cruzadas entre gente muy preparada fiscales magistrado sí tribunales seguro que puede ser explicada con por menor pero resulta inexplicable para el ciudadano medio así que sería conveniente aclarar si lo que falla es una ley laxa o un criterio variable en su interpretación para así ahorrar incertidumbre a los imputados descargar a los tribunales de procedimientos evitables

Voz 10 42:33 Casandra era buenas tardes

Voz 40 42:35 hola muy buenas qué tal Casandra cómo estás lo primero pues la verdad que muy poco por esta solución me he quitado un peso de encima a cargando dos años abordó el futuro con mucha más perspectiva

Voz 0313 42:53 sigues queriendo ser profesora de Historia

Voz 40 42:56 por su por supuesto voy ahora no sé que voy a poder que tengo la oportunidad que nada estoy necesitada a bordo mis estudios actuales pues con con más énfasis y entusiasmo

Voz 0313 43:07 yo fíjate hace un año cuando cuando se conoció la sentencia que ahora ha sido anulada además lo comentamos aquí los dos aspectos serán inquietantes no lo de la pena de cárcel aunque en principio no tuvo que entrar pero claro que durante siete años te inhabilitaron eso es cercenar casi un proyecto de vida

Voz 40 43:22 sí claro durante siete años no podría optar a las oposiciones iba a mí me queda un año para para acabar la en estudios no sólo durante esos siete años no quedaría los antecedentes que hasta pasado diez nuevos en un harían lógico no me dejaría con diecisiete años sin poder con un cargo público hacia la reválida Si pues gracias a Dios ni defensa hechos mucho a tumbona alargado mi defensa de abogados Agoncillo que el Tribunal Supremo por pues que rectifique

Voz 0313 44:00 oye Casandra me imagino que la alegría bueno la tuya personal sin duda indiscutible pero por qué más te alegras hoy de manera especial pero no por qué más te alegras porque más estás contento por por por esta resolución

Voz 40 44:15 por su familia por dos amigos sí claro contenta por todas las personas que me han apoyado desde el principio darse a mi defensa a mi familia a mis amigos de mi pareja etc y siempre vive encima por fin también que se ha hecho justicia dones todos con este caso

Voz 0313 44:35 te puedo preguntar una cosa Casandra claro la próxima vez cuando que tenga ganas de colgar algún Twitter que tuvo en las que pueda ser un pocas así conflictiva te lo vas a pensar o no

Voz 40 44:47 pues con tal tal como la libertad de expresión en este país a los si entendemos lo pensaría a lo mejor respecto a los tipos de lo que se ponen a avisando tanto porque ya estoy que no son delito personas dice visto cuesta hacerlo les animo de porque como ven ya han caso sentado pues se siente jurisprudencia y que no ánimo no no es delito hacerlo eso sí ha estado en manos de Maxi de Diego morderse la lengua por lo que pueda pasar migrantes a nuestro Berry oval Toni que va a tener que entrar en prisión por unas canciones

Voz 0827 45:24 el Casandra estoy pensando que al final el Tribunal Supremo ha tenido el mismo criterio que la nieta de Carrero Blanco que es un medio de comunicación que efectivamente los tuits podrían ser todo lo desagradables desafortunados que fueran pero desde luego no merecían cárcel

Voz 40 45:40 claro la la lista de Carrero Blanco Se dio su opinión que era la opinión de sentido como que una persona me pueden gustar más o menos un quiste imagen Se trata de chistes implicados socialmente en ningún caso una broma puede puede llevar a nadie a prisión

Voz 0313 46:01 Sandra Vera oye enhorabuena de verdad hay muchísimas gracias por eso Marte La Ventana para contarlo eh

Voz 40 46:06 muchísimas gracias a vosotros un saludo muy buenas tardes

Voz 0313 46:09 sale el Casandra jode pero bueno es que lo hablamos en su momento no quiero extenderme mucho más nos hablado no

Voz 1603 46:16 eso es precisamente lo que decía ella y es que me lo pensaré ahora dos veces

Voz 0313 46:21 por eso ha preguntado pues eso

Voz 1603 46:23 estos terribles y claro de a la hora de establecer críticas a hacer sátiras de hacer rap eh es decir de todo lo que valoramos como tiene que tiene rompe debe independientemente que te gusta que te parece de mal gusto es decir independientemente eso bueno al final sí establece una censura previa

Voz 4 46:45 yo creo en el favorecimiento

Voz 0313 46:47 no tardo en todo yo creo que la la autocensura es bastante

Voz 0827 46:49 de peor porque bueno la censura si una censura aclara pues tú dices venga la combate o me ciñe pero el problema es eso es decir cuando el miedo de ERC te atrapa cuando aunque hayas visto que al final Casandra ha sido absuelta por el Tribunal Supremo mucha gente que en estos momentos estará diciendo bueno el cuento este chiste o no lo difunda en Twitter o no porque el miedo está ya inoculado y esto es muy grave en una sociedad de gravísima bueno

Voz 2 47:21 si tú no te olvides de los quince puntos

Voz 0371 49:37 Tina

Voz 44 49:45 eh

Voz 45 49:50 esta tarde en vigor mi hijo me su esta tarde doy bienvenido a mi hijo

Voz 46 50:02 qué se ríe

Voz 0371 50:07 David qué

Voz 1603 50:10 bien un ratito cuando abrimos la Ventana

Voz 0313 50:12 saludamos a la directora Domínguez que están Radio Galicia decía dentro el ratito contaremos porque estás ahí está en Radio Galicia por algo que tiene que ver con la con la literatura con la con la educación con la capacidad de pensar en muchas cosas buenas pero casi que lo cuentes tú no déjame decir sólo un nombre un nombre de un instituto de enseñanza secundaria Rosalía de Castro vio ayer se pues mira a Kiko

Voz 1603 50:40 no me con la crème de la crème eh de los buenos profesores de los buenos alumnos de gente que le gusta la literatura de gente que le gusta de la ciencia porque aquí donde donde yo no yo no lo recordaba pero es que se han llevado el premio de Honor en el jurado de Certamen Jóvenes Investigadores por el centro que más y mejor divulga e impulsa la cultura científica entre sus estudiantes pero claro tú hables de un sitio donde han traído en la primera edición a Vargas Llosa ha estado Saramago ha estado Murakami que no va vamos no

Voz 16 51:14 los a la calle para ir a los

Voz 1603 51:17 es de su propio país Henning Mankell a quién pudimos entrevistar aquí hace hace tiempo Paul Auster que iba trayendo gente detrás a su paseo y te das cuenta que todo esto lo ha movilizado un grupo de profesores entusiastas que les apasiona la literatura que han sabido inocular el virus de la pasión por la literatura sus a sus alumnos bueno pues esto lo llevan haciendo desde hace veintitrés ediciones estamos con Fernando Aramburu con el autor de patria con razón Rodman que el autor de morir en primavera e Xosé Monteagudo que es quién sobre quién es el premiado este año en lengua gallega hay tres categorías lo ustedes ya a mi lado tengo a al tipo que ha movilizado todo esto qué es eso un auténtico agitador cultural Ubaldo Rueda que es el el director Instituto

Voz 4 52:09 de interés con todo lo que has dicho tiene que ser sospechoso

Voz 0313 52:11 muchas cosas es lo de tipo otras a corto Ubaldo Rueda buenas tardes buenas tardes buenas tardes

Voz 16 52:17 al felicidades de verdad muchas gracias por permitirnos bueno contar lo que hacemos

Voz 0313 52:23 más de cuántos años se director del Este

Voz 16 52:26 el treinta y dos XXXIII pues ya no faltará mucho para terminar o no o poco falta ya hemos cumplido