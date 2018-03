La Ventana (01/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las seis las cinco en Canarias Carles Puigdemont va a difundir este jueves un mensaje después de que el Parlament catalán haya declarado su legitimidad como candidato a la reelección a la presidencia de la Generalitat recordemos que el plan de los soberanistas buscaba ese reconocimiento antes de que el ex presidente deje paso a otro candidato a la investidura Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:29 de hecho desde Jones para Cataluña siguen defendiendo que que activar un plan B quién tiene que comunicarlo el jamón de modo que estas palabras del ex president han generado mucha expectación aunque aseguran desconocer el contenido exacto del discurso varios diputados de los partidos independentistas dan por hecho que Puigdemont va a anunciar que renuncia a ser investido por el Parlament y entre las principales dudas esta sí hoy mismo base señala Ara Jordi Sanchez como su sustituto os iba a esperar al acto que se va a celebrar dentro de poco en Bruselas para reconocer su legitimidad por si acaso la dirigente de la con Mireia Boya ya advierte de que en función de lo que anunció hoy pulmón quizás no estará respetando los tempos de debate y decisión de los anticapitalistas a pesar advierte boya de que son necesarios para garantizar la investidura recordemos que el sábado la CUP celebró un consejo político para decidir sin viste a Sánchez

Voz 1667 01:13 el Gobierno reitera que seguirá vigilante ante cualquier riesgo de ilegalidad en el que puede incurrir el Parlamente de hecho Moncloa ha confirmado que ya está analizando el contenido de la resolución impulsada por el bloque independentista para legitimar a Carles Puigdemont por cierto

Voz 1155 01:27 de esta mañana en el Parlament en la antigua Convergència

Voz 1667 01:29 ha votado por primera vez la propuesta de los partidos de izquierda para retirar las subvenciones a colegios que segregan a sus alumnos por sexos informa Claudi Ramos

Voz 1906 01:38 Parlament ha rechazado dar dinero público a las escuelas que segregan por sexo en Cataluña son dieciséis centros vinculados al Opus Dei que cada año reciben un total de treinta millones de euros en subvenciones de la Generalitat el texto aprobado en el Parlament era una propuesta de los común a la que también han votado a favor los partidos independentistas el PSC aunque uno de sus diputados Ramon Espadaler se ha abstenido alegando que cada familia es libre de escoger como quiere escolarizar a sus hijos

la Bolsa estrena el mes de marzo en rojo el IBEX35 se deja este jueves algo más de un uno por ciento arrastrada por valores como Ferrovial Indra o Acciona que han dejado alrededor de un cuatro por ciento de su valor del índice español se queda en los nueve mil setecientos treinta puntos y en Almería continúa en marcha el dispositivo de búsqueda de Gabriel Cruz el niño de ocho años desaparecido el martes en la localidad de Níjar la Guardia Civil que dirige este dispositivo no descarta la hipótesis que baraja la familia Blade una desaparición forzosa del menor

Voz 1906 02:32 Jornada veintiséis Primera División a las al líder el Fútbol Club Barcelona visita el estadio de Gran Canaria para enfrentarse a Las Palmas los de Valverde necesitan los tres puntos para recuperar la ventaja de siete con el Atlético de Madrid Luis Suárez ha percibido y Piqué con molestias estarán en la convocatoria a las siete y media Betis Real Sociedad y a las nueve y media Levante Alavés en baloncesto

Voz 0313 02:51 jornada veinticuatro de la Euroliga en una hora comienza

Voz 1906 02:53 al guiris Barcelona a las ocho y media Valencia Basket Bombers y a las nueve Baskonia Clinton seis c3 cinco y tres en Canarias en Madrid las fuertes rachas de viento de hasta ochenta y cinco kilómetros por hora han obligado a cerrar el parque del Retiro digo Serradilla buenas tardes

Voz 0032 03:09 estar desde hace tres minutos están cerrados todos los accesos al Parque del Retiro y permanecerán así hasta mañana a las tres de la tarde el Consistorio aplica esta medida para evitar que la caída de ramas o árboles pueda poner en riesgo a los ciudadanos recordamos que la M para la M dice dame dice que la velocidad máxima del viento podría alcanzar los cuarenta y ocho kilómetros por hora a las siete de la tarde llegando incluso a rachas de ochenta y nueve kilómetros por hora por ello el Ayuntamiento ya cerrado los accesos al retiro antes de que se llega el nivel de alerta roja

Voz 1906 03:38 el Ayuntamiento de la capital por cierto asegura que buscará alternativas para gestionar los túneles de la ciudad después de que la justicia no le permitiera secuestrar los contratos a la empresa Dragados actual concesionaria del servicio la portavoz municipal Rita Maestre cuestionaba la eficacia de esta compañía después de numerosas averías en las infraestructuras

Voz 0818 03:54 que la empresa Dragados esposado muestras de lo contrario de la eficiencia en la gestión del contrato y al contrario se ha dedicado a obstaculizar la realización de unas obras que son cruciales para la movilidad en la ciudad de Madrid son intervenciones prioritarias las que tenemos que realizar las que tiene que realizar grados que es la concesionaria del contrato en esos túneles no las empleadas de

Voz 1906 04:14 la limpieza en colegios centros de mayores y culturales del distrito de Puente de Vallecas denuncian que la empresa adjudicataria del servicio no les paga las nóminas a tiempo han tenido que esperar más de un mes para cobrar diciembre enero y aún no han cobrado febrero tampoco les está dando los productos necesarios para hacer su trabajo una situación que afecta especialmente a un centro de educación especial los padres de los aludes

Voz 0762 04:32 Nos piden que servicio vuelva a manos del Consistorio que han dado muy bien por Pal a ver no que tiene que subcontratar a entre esa varias así que no para espiar Si va a poner el servicio es necesario para colegios no estamos hablando de cualquier cosa no estamos hablando de de colegios donde hay niños once grados en el centro de la capital

Voz 1906 05:19 todo

Voz 11 06:01 García quien serías abrimos la Ventana de los clásicos y es un auténtico placer porque nos permite escuchar

Voz 12 06:07 disfrutar descubrir joyas como ésta que esta sonando hoy pondremos el foco en una grandes conocida la música clásica portuguesa y antes escucharemos también a Nieves Concostrina ya Elvira Lindo

Voz 0313 10:17 las cinco en Canarias en las peleas y las rencillas y los desencuentros todo eso pueden producirse en cualquier ámbito de la vida bueno y también en cualquier página de la historia hoy les narramos el accidentado dividido regreso que tuvieron a España los descubridores de América

Voz 21 10:34 en La Ventana acontece que no es sólo con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena Ser

Voz 1626 10:50 no fue el primero de marzo de mil cuatrocientos noventa y tres La Pinta una de las tres naves que habían partido siete meses antes al mando de Colón rumbo a lo desconocido tocó puerto en Bayona en Pontevedra la carabela venía comandada por Martina en su Pinzón venía sola ha pasado Martí donde está la Nin y las Santamaría tu jefe La Santamaría Se nos ha quemado el genoveses en y me hables porque hemos tenido uno efectivamente Pinzón y Colón acabaron de morros en las Indias por eso venía cada uno por un lado y luchando por llegar antes que el otro para ser el primero en comunicar el éxito de la misión

Voz 1 11:34 yo de Tim ya fue el aire andaluz

Voz 1626 11:48 y es que el onubense y el genovés salieron tarifa andó por el rumbo a seguir pero hay que reconocer que el que iba orientado era Martín Alonso Pinzón y si no llega ser por el Colón todavía estaría dando vueltas buscando Ci Pangos en el regreso a España cada uno tiró por su cuenta y el primero en llegar fue Pinzón con la pinta mientras Colón a bordo de la niña andaba pegándose con una borrasca en mitad del océano no llegaría hasta días después a Lisboa por eso fue Martín Alonso el que comunicó que la nueva ruta hacia las Indias por el oeste estaba abierta la pinta llegó a Bayona con sus bodegas repletas de maíz de Caudete guindilla batata con un par de Papagayo mareados perdidos y Pinzón se trajo una cosita puesta sin saber que la traía la sífilis consecuencia del Despí Porres sexual toda Europa echó la culpa a los españoles por haber introducido la enfermedad pero eso es mentira cochino

Voz 1 12:46 el sábado

Voz 1626 12:57 pero lo más aceptado es que fuera al revés los españoles llevaron la sífilis al nuevo mundo porque la enfermedad ya había matado a unos cuantos europeos mucho antes de que se señalara a Pinzón como el introductor del primer muerto por la enfermedad lo que pasa es que el regreso de los españoles coincidió con una explosión de la sífilis en la vieja Europa y por eso empezaron a llamarlo mal hispano los españoles en cambio lo llamaba mal portugués los franceses mal Napolitano los italianos mal francés y los rusos mal polaco aquí todo dependía de lo mal que te cayera el vecino

Voz 1 13:33 pues yo salió de ir

Voz 0313 13:41 entonces hasta nuestros días en caso de echarle la culpa tener inquina al vecino no no no pasa nunca de moda dicho lo cual sintonizados en La Ventana Radio lindo

Voz 23 13:49 la radio

Voz 24 14:00 en particular para observar indico

Voz 4 14:04 tanto con Elvira Lindo

Voz 24 14:06 el otoño nada no va más ahora no está de Esquerda

Voz 0313 14:31 yo voy a preguntar a Elvira Lindo Elvira buenas tardes hola buenas tardes que conoces y quieres tanto la música portuguesa como esta que suena todas las semanas aquí en Radio oliendo tú conoces mucho poco nada de la música clásica portuguesa tú sabes que hay yo es que no tenían idea compositores nombres muy reputados desde la época del Renacimiento creadores me tiene un archivo de música clásica de música culta que es un gran desconocido por eso me voy a quedar aprender es un gran a cubrir esa tarde y tengo muchísima

Voz 1667 15:01 la han analizado adelantando ahí en el pasillo que grande una de las cosas es el de este asiento IBI y lo que sí que conozco es la la música coral portuguesa que es tan bonita que es popular pero la otra música clásica portuguesa no la conozco pero sobre todo que quedará aquí a perecer

Voz 0313 15:18 pero no auténtica maravilla de momento habremos pongamos otra vez el foco la huelga de la huelga de mujeres luego hace intensivo ocho de marzo hemos hablado en la primera hora de de la aventar ha habido un debate muy vivo muy interesantes entre tres mujeres periodistas que que discutían que estaban de acuerdo en lo básico porque la huelga tiene todos los motivos todas las razones del mundo pero luego la manera de plantear hoy interpretarlo era otra cosa bueno eso ya pasó hoy Elvira que siempre ve cosas que los demás lo vemos esa mirada lateral transversal Diagonal de arriba de abajo tal pone el foco en un aspecto concreto de esta convocatoria de huelga la nula escasísima cultura e información de sus derechos laborales que tiene la gente joven

Voz 1667 15:57 exactamente fíjate es que a mí me ha llevado estos días claro pienso mucho en en esa huelga que yo particularmente si voy a hacer aquí pienso mucho en esa huelga claro siempre a esta ya te vienen cosas del pasado no en todos me acuerdo de aquella huelga general que fue un éxito increíble por el sí exactamente de mil novecientos ochenta y ocho yo creo que ha sido la huelga general mayor en España a mí me gustaría cosa acordar es que donde estabais entonces trabajando

Voz 0313 16:30 en Radio Popular de Reus si pues yo abrí la huelga trabajamos trabajamos informando sólo de la huelga yo aquí estaba becario o un poquito más de becario porque fue el catorce de es llevado cuatro hubiese saqué la Cadena Ser en Radio Madrid recuerdo quién me fue porque claro no había transporte público tampoco en entonces Mariano de la Banda un histórico de la radio fue recogerme porque vivía relativa

Voz 1667 16:51 por qué no había transporte no nada no no no no yo estaba trabajando no muy lejos de aquí en la calle Huertas en Radio cinco España aquí lo vivimos creo que te voy a decir estas con alegría porque íbamos por la calle John yo no trabaje pero íbamos por la calle como viendo el ambiente que

Voz 4 17:10 estaba viviendo no no sé si os acordáis

Voz 1667 17:12 Televisión Española se apagó o sea que llegó

Voz 25 17:16 se señala ante la boca de que el acuerdo habría triunfado si ahí

Voz 1667 17:20 ya os acordáis que se protestaba contra la reforma laboral y que fue como el inicio de los contra otros basura que que les llamaban contratos de esclavitud esclavista Acción juvenil fue la ruptura del Partido Socialista con UGT sí

Voz 0313 17:37 muy dolorosa si fue

Voz 1667 17:40 algo importantísimo Antón yo pensaba como lo sentíamos nosotros aquella huelga siendo tan jóvenes no yo sinceramente no me sentía desprotegida yo sé yo al menos en mi entorno sentía que teníamos derecho a la huelga teníamos una cierta información de cuáles eran nuestros derechos de que iba a ocurrir otro sueldo de qué pasaba si el jefe de presionaba para que no fuera a la huelga todas las cosas estaban en el lenguaje común de la gente que eramos progres Se puede decir sí quiero en donde es ahora a esta huelga que es peculiar de lo hecho en marzo que no es igual que una huelga general que además va a ser una huelga internacional que se va a celebrar en muchísimos países

Voz 0313 18:26 cada país lo hará como escena su manera porque hay propuestas diste

Voz 1667 18:30 es exactamente que que es una huelga que no es solamente de las mujeres que tengan un trabajo remunerado sino también de las mujeres que cuiden a otros que hay un montón de cuidadoras en España que se trata de que los hombres trabajen para que así se note cuales qué pasa cuando las mujeres no trabajan no cuida no pero qué ocurre que yo creo que esto se une a que el trabajo los sueldos son tan precarios hay tantos autónomos que no tienen relación unos con otros etcétera que la conciencia laboral

Voz 1155 19:05 aparte de que los sindicatos están muy

Voz 1667 19:07 fuera yo creo de honda de lo que está pasando la conciencia laboral ha caído muchísimo me encontraba en los últimos días con mujeres jóvenes que tienen muchísima conciencia feminista que son muy conscientes de sus derechos de que quieren una sociedad igualitaria pero luego dicen me van a tengo que volver a trabajar otro día en vacaciones pero me quitaron un mes de sueldo pero eximen es que mi jefe me ha dicho que no podemos hacer huelga o a una serie de preguntas que lo que te revelan es que las reivindicaciones sean segregado tanto que lo hay puntos en común no sabemos cuáles son los puntos común que los unen a todos los trabajadores y eso me parece me me parece una pérdida y me parece peligroso

Voz 0313 19:56 sí sí sin duda porque peligro eso sin duda ganan lo hacen

Voz 1667 19:58 prensa varios pierden los trabajadores peligrosos

Voz 0313 20:01 pues vamos a hacer una cosa vamos a saludar a alguien que hace treinta años estaba en esa huelga general del catorce del que tú recordamos bueno estaba en primerísima fila porque formaba parte de Bono el comité de huelga de Comisiones Obreras que por cierto ahora se lo preguntaremos

Voz 1906 20:16 así lo confirma había ocho integrantes

Voz 0313 20:18 los muy jóvenes como nosotros en aquella época y tal y de los ocho había una única mujer que era ella sal servir a buenas tardes

Voz 26 20:25 hola buenas tardes

Voz 1667 20:30 ilusión alce el vida escucharte porque hemos escuchado hemos leído y escuchado tu nombre tantísimas veces sí

Voz 26 20:38 yo yo voy en la moto sindical cuéntalo

Voz 1667 20:40 no tienen relación ahora con gente joven estoy segura

Voz 26 20:44 lo profesora hasta el año pasado de formación profesora de Secundaria ahí estaban todo el tiempo con chavales

Voz 1667 20:50 cuéntanos tu crees que existe una diferencia entre la conciencia de los derechos de los trabajadores que se tenía en aquel mil novecientos ochenta y ocho y la que tenemos ahora treinta años después

Voz 26 21:01 sí yo he notado una diferencia importante notado mucha desconfianza en que se puedan cambiar las cosas ya en aquel momento creíamos que podíamos cambiar la sociedad

Voz 0313 21:09 se que había una deuda social que tiene

Voz 26 21:12 hay que pagar porque estábamos carecían de los estaba repartiendo bueno hicimos una huelga del catorce de lo vamos a todos los colectivos de la sociedad yo lo que veo es que ahora es no se sienta representado el conjunto de la sociedad hacia un objetivo común los jóvenes por ejemplo tienen unas grandes lagunas en cuanto a cuáles son sus derechos se pueden conseguir algo hay una niña Emilio sanción grandísima le de las relaciones laborales una merma de todo lo que hemos conseguido el Estatuto ya es desconocido todo lo que conseguimos esto está haciendo que cada uno este buscándose la vida como podía no entienda que lo colectivos lo que pude salvar puede cambiar las cosas y esto es lo que yo noto los jóvenes cuando él está explicando Derecho en el trabajo porque era mi asignatura cuando les decía a mirar esto es lo que había entonces esto es lo que hay ahora peor si no somos capaces de mantenerlo defenderlo no además de conquistar esto es lo que a mí me preocupa en este momento de todos los colectivos jóvenes no esa falta de confianza en que se pueden cambiar las cosas

Voz 1667 22:10 a mí me gustaría que hiciéramos un poco de pedagogía que tú eres la que fundamentalmente puede hacerlo y explique yo espero que haya jóvenes mujeres jóvenes que quieran ir a la huelga el día ocho de que que que el que les podríamos decir cuáles son sus derechos y sus deberes a la hora de ir a la huelga

Voz 26 22:26 el primero que no nos han dado nada y todo se conquista y luego ese defiende las conquistas segundo que la huelga es legal la huelga pedida como se ha pedido los dos sindicatos mayoritarios han pedido la huelga dos horas por la mañana por la tarde y eso significa que la huelga se puede hacer lo único que dicho avisada primero a qué hora vas a hacerla nada más empleo te va a descontar ese tiempo que vas a este fin trabajan punto por lo tanto es un derecho derecho constitucional en el que todo el mundo pueda hacerlo y luego está lo que hablabais de las mujeres que están en casa editora doble jornada todo esto que también hay que decir cosas no pero normalmente la huelga es un derecho que hay que dice puedo hacer sí puedo si hay motivos para hacerlo y la única forma que tenemos de cambiar las cosas y movilizando uniendo de haciendo todo esto

Voz 1667 23:11 por ejemplo si tu jefe te dice no es que no puedes ir a la huelga

Voz 26 23:16 no pues es un derecho y tiene todo el derecho a la huelga y además el jefe no va a poder a tomar ninguna represalia

Voz 1667 23:24 si la tomara que quería tomará

Voz 26 23:26 con una denuncia en el modelo social lo va a ganar porque lo único que tiene que decir no tienen y lo único que tiene que decir es a la hora que va para que van a parar nada más difícil a Easy ya hay un acuerdo como ayer administración pública en enseñanza de que es la once y media uno y medio por ejemplo pues la silla hasta no tiene que dar cuentas a nadie

Voz 0313 23:45 lo que parece paradójico es que en esos tiempos de de sobreexposición y sobre información entonces los jóvenes tengan menos información ya que estos tiempos de empoderamiento que algo no puede creer que lo puede detener a través de la democratización de la red de las redes sociales tengan menos confianza yo quería plantear en ese fenómeno que describe Roberto y que ha dicho antes Elvira Iker es verdad como un templo pudo influir también que se sientan maltratados porque les hemos maltratado y les estamos maltratando a mira ve a paseo sabe si que esa especie de de pasotismo sea una reacción al maltrato que han recibido y que están recibiendo

Voz 26 24:18 no yo estoy de acuerdo porque aquí ha habido una bajada de guardia en cuanto a derechos e lo que hay sabido es perdiendo muchos derechos y eso me encuentro ya con eso el derecho escondidos eh

Voz 1667 24:26 claro que he salido perdiendo

Voz 26 24:29 que si cogemos las reformas laborales que ha habido la de los sin techo una cena al empleo juvenil el contrato basura

Voz 11 24:34 Jesús es recuerdo el viejo chiste

Voz 26 24:37 escribió tengo colgó el mira mi cuarto que decía dos mil once estamos hablando ochenta y ocho a decía no a los contratos de pie detritus y a los contratos basura

Voz 11 24:48 pero sí es profeta ha venido

Voz 26 24:51 lo que podía pasar han ido cambiando las de Gervasio de tal forma que han individualizado han ido dejando tirado a a colectivos enteros de jóvenes de mujeres ese encuentro en que no se sientan representados por lo tanto no tienen confianza en que se puedan cambiar las cosas

Voz 1667 25:06 no yo creo que ese gran salto que tenemos que dar

Voz 26 25:08 de qué tienen que cambiar que pueden cambiarlo y que se puede cambiar siempre en las cosas

Voz 1667 25:13 sí es curioso que cuando cuanto más precarios el empleo más miedo se tiene

Voz 26 25:18 lógico porque es lo único que tienes Icex bueno es que la situación es decir bueno es lo único que tengo tengo tres contratos a tiempo parcial que me voy al dos uno Ahora cada sitio pero lo que está pasando los contratos están siendo una media de un cuarenta por ciento de de un mes y un cuarenta por ciento de una semana pero bueno es lo que tengo se va bajando más el listón a mí lo que me preocupa es que cada vez hay más conformismo jamás más visto no y esto es lo que tenemos que recuperar

Voz 0313 25:45 en él viera perdona hace un momentito Un una viñeta de Forges esta tarde El Mundo Today allí en La Ventana ha contado una noticia que es el Museo Arqueológico expone un contrato indefinido

Voz 11 25:57 sí sí porque era muy mala leche nos hace reír pero dice muy serio

Voz 26 26:02 pero es algo que era el estatuto de ochenta y ocho y desde el año ochenta y uno el ochenta y ocho la cuestión era que el contrato será indefinido solamente habría excepciones para Un contrato temporal eso es lo que decía la ley y luego empezaron a sacar la muy en veinticinco mil este contrato el cual al final la gente no sabe exactamente a qué contrato está qué derecho tiene muchos de los contratos son ilegales se en el momento que se recurre cenaban

Voz 1667 26:32 porque los colectivos de de investigación

Voz 26 26:34 son de jóvenes investigador están denunciando contratos que son encadenamiento de hasta diez años se están ganando todos esos contratos

Voz 1667 26:42 el juez de lo Social cuanto más miedo tiene el trabajador y el empresario no sindicatos tenéis que hacer también una autocrítica

Voz 26 26:52 creo yo creo que sí yo ahora mismo no estoy en la primera fila ya deje la ejecutiva hace ya años no he pero lo que yo creo es que hay que dar un impulso al nuevo hombre mover momento ya al nuevo

Voz 1667 27:02 claro es que ha cambiado y el modelo de trabajo ha cambiado

Voz 26 27:05 el ente no tiene nada que ver con los que creó los sindicatos bueno en la legalizar una hace ya en el setenta y siete a la situación que hay en este momento hay quedaba cada vez más adaptar la situación también individualizar los apoyos a la gente mucho tute de la yo creo que hay que ir con muchísima tutela mucha pedagogía y mucha ayuda decir estamos aquí te vamos a ayudar ideó es ayudar en cada paso que vayas dando

Voz 0313 27:29 de ese tu experiencia en todos los terrenos la la huelga de la que estamos hablando dentro de una semana tú como árabes no no no sé cómo se va a poder medir porque eso va a ser difícil pero qué impacto crees que va a tener ayer escuchábamos a Maribel Verdú decir bueno pase lo que pase el ocho de marzo dos mil diecisiete habrá marcado un antes y un después estás acuerdo

Voz 26 27:48 yo estoy de acuerdo porque es que además yo estoy cada vez más convencida se vio los datos que hoy del mercado de trabajo de incorporación de las mujeres es veremos cómo cinco millones más de mujeres trabajando que has creado cuando la abuela de ochenta y ocho estoy convencido que es que el siglo XXI el sensible de las mujeres es es un paso más de algo que nunca había dado primen lo que las mujeres empiecen a reivindicar muchas cosas por una parte estamos hablando de los acosos sexuales de la violencia contra la mujer pero estamos hablando también de la brecha salarial de la precariedad de la igualdad yo estoy hablando de un poco los de mujeres del siglo XIX he enterado por lo que se hizo luego el ocho de marzo y todo aquello no por lo tanto yo creo que es un paso importantísimo en este siglo eh esto es el comienzo de muchas cosas a mi modo de ver

Voz 1667 28:36 qué piensas porque yo le doy muchas vueltas a esto con el asunto de las redes y lo virtual yo creo que muchos creemos que estamos cumpliendo ya con un compromiso social por poner un poste en una red por entrar en Twitter que por pelearnos en Facebook pero claro las dudas que están surgiendo ahora sobre la huelga del ocho de marzo es porque nos cuesta más pasar a la vida real a lo que son las reivindicaciones en la vida real tú crees que eso se ha notado que la gente joven cree que está reivindicando y en el fondo sólo está interviniendo las redes

Voz 26 29:10 sí yo estoy yo a mí me preocupa cada vez más esto a los cambios sociales de revoluciones sociales no se hacen con una tecla en Internet puedes quedarte muy tranquilo porque ha votado no sé qué os ellos no sé cuantos pero eso eso yo creo que está frenando lo que significa la cuestión colectiva la cuestión de verte con los demás la cuestión de ir a una asamblea discutir las cosas la cuestión de decir tu opinión contra otro pero en Facebook el que a veces se ponen a parir unos a otros en el que no hay un debate serio ideas sino que lo que lo que se trata es de salir fuera y unirse para reivindicar cuestiones no solamente de hacer la revolución virtual desde la casa no miente yo creo que sí que está frenando yo no premeditado o no yo creo hay rodeado de este tipo de Córcega se qué perdida

Voz 25 29:57 los teléfonos que ha estado modernizada habla

Voz 1667 29:59 con tanta pasión

Voz 25 30:04 está muy sido muy interesante ha sido muy interesante muy interesante

Voz 1667 30:08 como como ella dice incluso tenemos que recordar el porqué de este ocho de marzo que ya fabrica en aquellas ciento veintinueve empleadas que fueron asesinadas porque el dueño prendió fuego a la fábrica no es decir que te que tenemos que poner historia nuestra propia historia no

Voz 27 30:31 no

Voz 25 30:53 Elvira Lindo nos encontramos en dos semanas el próximo jueves en dos semanas ya comentamos toda la edad grandes hombres

Voz 30 31:19 eh

Voz 6 37:59 y con Carles Francino

Voz 41 38:08 desde el otoño hasta el verano clara la primavera Juan Ángel Vela del Campo da la nota con la de los

Voz 1 38:36 y le vuelvo

Voz 0313 38:40 hola Juan Ángel buenas tardes muy buenas tardes bienvenidos a La Ventana un día más la Ventana de los clásicos tiene una vocación divulgativa de la que nos sentimos francamente orgullosos y que además queremos seguir explotando porque hablar de música clásica o música culta escucharla no Soros un disfrute que también representa un aprendizaje fíjense hoy por ejemplo si a cualquiera de nosotros nos preguntan por Portugal y su música lo primero que nos viene a la cabeza seguramente sea eso

Voz 43 39:15 no

Voz 0313 39:22 el fado naturalmente que que va a ser sino es fantástico desde luego pero hay más hay mucho más desde que no se la modernidad don Salvador Sobral por ejemplo hasta algo tan tradicional y tan hermoso como el canto al ente Shannon

Voz 45 39:38 a ellos no hubo pueden todo da lo va a todo tren que yo esté a punto estuvo de cara a ARCO no te digo

Voz 46 40:01 a la mina

Voz 45 40:03 ya

Voz 1155 40:06 sí

Voz 47 40:08 de eso ahora

Voz 11 40:12 esto es una maravilla que esto es una maravilla está está considerado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad verdad con una escoba que soluciona a la par exactamente en el flamenco las voces cuando todo Allen dejamos el portugués

Voz 1155 40:25 Isabel Villar flamenco y la verdad es que es una tradición que existe en todo el hecho todos los pueblos tienen varios coros que cantan por los bares que cantar en la calle que cantan en cualquier sitio con esta de esta forma que estábamos escuchando ahora primero hay uno que entona el POM se llama después un cantante más solista que es alto del responde llevando hacia arriba y el cobro la manera coros son coro masculino son Cross de campesinos de los populares no

Voz 1667 40:52 hay algunos femeninos también porque

Voz 1155 40:54 dentro de de estas cuestiones del del acceso a la mujer a toda forma de culturas San formado pero yo creo con todos mis respetos que la fuerza que tienen los coros de voces graves masculinas es una de los sellos de personalidades toscos

Voz 0313 41:20 Ángel pero vamos a ir más allá e ya puestos ya puestos por qué no mezclar música y literatura de hecho estos días el Museo Reina Sofía tiene una exposición sobre Pessoa titulada todo arte es una forma de literatura que es algo que el propio Pessoa puso en boca de uno de sus homónimos esas identidades literarios ficticias a las que ahora es que era tan aficionado yo no sé si tenía razón mucha o poca con ese concepto lo podemos discutir pero sí que el título de la muestra no sirve hoy para reivindicar la música culta de Portugal que yo creo sinceramente visionó me corriges que es una gran desconocida lo primero el sonar ese un contemporáneo de Pessoa Luis De Freitas Branco

Voz 11 42:28 vista música Juan Ángel me lleva a un bosque cuando amanece este sino sin duda por supuesto yo creo que no

Voz 1155 42:35 decías lo de Pessoa está siendo un fenómeno sociológico importante porque está convocando muchísimas gente llega a ver la exposición la exposición en el sentido que tú decías que con la excusa de Pessoa de su fama del diario del desasosiego por cierta hay un coro que se llama Un esos de ahí debajo hay cantaores no el nuestro era el rancho de cantado en Aldeanueva de Sao Bento pero en la exposición de pintores de la época en hicimos Almada Negreira son muchas cosas que se formulan en en en esta propuesta cultural de sentido amplio ya hasta cine ponen la primera película de Oliveira que una película neorrealista pero veinte años antes en el puerto de de Porto de más de la forma de trabajo y demás él él nos parecía una excusa estupenda el el buscar una especie de abrir una ventana nuestras ventanas y nunca con la mente a la música portuguesa que como tú bien dices Carles es muy desconocida en España

Voz 0313 43:35 yo me pregunto porqué vamos a planteárselo a Graça Ramos que es musicóloga portuguesa trabaja en el departamento de prensa del Teatro Real y tuvo un programa de Radio Clásica en en Radio Nacional dedicado precisamente a la música portuguesa titulado o quinto imperio eh grasa buenas tardes

Voz 11 43:53 qué tal si tal qué tal tenemos

Voz 0313 43:56 expuesta esa pregunta porque o es una sensación equivocada porque la música culta portuguesa al menos en España y a la conoce poca gente

Voz 49 44:06 yo creo que esa es la música culta es una de las una de las cosas que es poco conocido de Portugal pero en general Portugal sigue siendo un poquillo desconocido para los españoles no llevo más de veinticinco años en España cuando he negado mucha gente que con vuelve a él cultural muy viajera nunca había ido a Portugal y me extrañaba mucho ahora Portugal está de moda Moda Lisboa esta demora el turismo portugués está de moda pero la cultura portuguesa sigue siendo todavía un poquiño desconocida pero a lo mejor también es por culpa nuestra

Voz 11 44:46 yo no sabemos promocionar

Voz 49 44:48 hemos divulgar bien las cosas que tenemos ahí

Voz 1155 44:52 tú te acuerdas aquella frase de Luis Buñuel que decía ese país que para los españoles está más lejos que la India

Voz 1328 45:00 no tanto no tanto

Voz 1155 45:04 vamos es Juan Ángel pero fíjate hay cosas curiosas luego de relación en en la música de Freitas Branco que acaba de seleccionar acaba de poner Carles Francino curiosamente fue compositor que les cubrió en la Biblioteca Municipal devora la primera o pero fíjate la de es aquella con libreto de Calderón de la ciudad de Juani Hidalgo celos aún de la ida matan o sea que siempre hay una relación ahí siempre como un amor no si a punto de ser correspondido pero que se queda a veces en el aire no

Voz 49 45:35 bueno yo creo que los portugueses miran más hacia fuera que hacía es decir es un país que en que de los portugueses están fuera de Portugal todos somos portugueses itinerantes vivimos en muchos países por eso la saudade todos los oímos las familias partidas yo creo que los portugueses miran mucho la la toda la vida miran mucho a España con admiración con intentando descubrir todo el resto del mundo también no tiene la preocupación de proyectar para afuera lo que se hace bien estos también se supo independientemente de las de la calidad de las cosas que sea entonces y Freitas Branco eres un ejemplo tengo una música Prodi es fue muy prolífico te nunca Talgo enorme de música muy variada fue muy muy europeísta viajo mucho y cuando llegó Portugal compuso mucho pero no un su música no ha logrado salir de Portugal con poquitos sesiones que sabes en Alemania vamos a intentar paliar un poco

Voz 0313 46:39 a medida que podamos aquí en La Ventana de los clásicos vamos a dar un salto en el tiempo hasta el Renacimiento

Voz 9 46:56 bueno

Voz 10 47:00 y todo

Voz 11 47:07 porque ya algunos nombres imprescindibles Juan Ángel y uno sería Manuel Cardoso

Voz 1155 47:11 sí sin duda y además ahí tengo que decir de Carles que es el ello estaba obsesionado en en poner a Duarte Lobo pero grasa se empeñó en Manuel Cardoso nuestro Tomás Luis de Victoria es que es un músico verdaderamente es una sorpresa porque cuando uno escucha Zara polifonía renacentista todos sus herederos hizo vinculado a la polifonía le llevó del todo mente dices caramba es que es el el el primo hermano de nuestro de nuestra edad de oro de la música con Tomás Luis de Victoria Guerrero Cristóbal de Morales etcétera y Manuel Cardoso quizás sea el músico más en ese sentido más potente creo yo

Voz 49 47:48 qué te parece grasa y esa es nuestra joya de toda esa es la la música que está realmente Federer puede equiparar a la gran polifonía excede en España se eso una música fabulosa tuvo muchos años de o escuchar esas lograr Foro para que hoy día es muy conocida la polifonía portuguesas han venido los ingleses y los holandeses grandes maestros de de del barroco del final del recibimiento a Rocco principalmente todo el periodo de tras forma todos estos grandes corros ingleses grandes conjuntos vocales ingleses y holandeses ha rescatado no es nuestra polifonía muchas es editados versiones modernas las grabaron discos hay muchísimos discos sobretodo por grupos corales ingleses con este polifonía yo vivía es reconocida pero una vez más hemos digamos hemos salido de Portugal no a través de nosotros no a través de gente de fuera

Voz 25 49:24 otro nombre importante Juan Ángel Manuel Machado porque además establece una una conexión muy directa con lo que decíamos antes de Cardoso Duarte Lobo porque un alumno predilecto

Voz 1155 49:37 Duarte luego y luego además yo creo que está esta canción dos estrellas de de Manuel Machado es está muy bien viene como muy muy a propósito de lo que estamos diciendo porque Machado luego se estableció en España murió de hecho en España estuvo aquí trabajando y en la Capilla Real yen en varios sitios y demás yo creo que está en eso que decía grasa de esa correspondencia siempre en términos profesionales de amistad

Voz 52 50:02 la que los portugueses han tenido que han acogido sus valores que

Voz 1155 50:06 está en Portugal seguir una carrera verdaderamente que son muy

Voz 0313 50:32 de la época del del barroco pues podríamos destacar a a Carlos ellas yeso que posiblemente mucha de su obra quedó destruida se perdió en el gran terremoto de Lisboa de mil setecientos cincuenta y cinco eso para que no lo sepa fue una cosa terrible deseo los datos de víctimas todavía no están se habla de entre sesenta mil cien mil muertos que se barbaridad y que es una horquilla muy grande algo de lo que se perdió fue buena parte de la obra de Carlos hechas

Voz 1155 51:20 pues fíjate a propósito de Carlos seis se Carlos o Carles ahora para diferenciar el a mí uno descubrió sobretodo un pianista español canario iba más que vive en Valladolid porque yo fui un cierta ocasión presencié en Portugal un recital suyo que la primera parte era música de Padre Soler española pero él estaba obsesionado en poner a Carlos seis es bueno ha sido una solución total y la tengo desde entonces yo creo que grasa la comparte

Voz 49 51:48 es como el Domenico Scarlatti portugués

Voz 11 51:50 anda mira el clave

Voz 49 51:53 no más el del siglo XVIII del principio murió muy joven murió antes de los cuarenta años produjo mucho y una vez más podría haber salido de de Portugal porque porque muchas veces es casi imposible distinguir una zona tan descarnada de una sonatas de seis meses pero con con su muerte temprana como has dicho tú con la pérdida supuso todo nuestro patrimonio anterior al guardameta inglés Iglesias sobre el patrimonio anterior al al terremoto se han quedado con no se ha perdido gran su obra pero aún así es de los compositores cuyas obras tenemos cuya obra se conserva Port antes hemos oído una una obra profana este es otro otro problema en Portugal porque la música religiosa como has como no con pocas excepciones fue unos países fue un país rico y entonces hay muchísima música religiosa y poca música profana porque incluso cuando la música cuando los Reyes tenían dinero la Corte fomentaba la música religiosa porque siempre la MUD muy religiosos no querían fomentar la música profana con lo que la música de la tradición de la música profana en Portugal es muy

Voz 11 53:11 lo ha comparado con lo que queremos

Voz 49 53:13 la ambiciosa

Voz 0313 53:24 gracias Juan Ángel vais a permitir incorporamos otra otra voz portuguesa a La Ventana de los clásicos pero

Voz 11 53:30 vamos a cambiar de música nos asusta

Voz 53 53:37 esto tiene su explicación

Voz 1 53:41 eh

Voz 0313 53:47 es que hace unos meses votamos aquí en La Ventana que estaba en marcha un proyecto de de micro mecenazgo de crowdfunding para comprar la casa donde donde vivió Bizet y donde compuso su ópera Carmen no ya al frente de esa iniciativa estaba ahí está el barítono portugués Jorge echa Mine parece que la cosa ha salido que que ha funcionado que ha tenido éxito Jorge examine buenas tardes esta tarde

Voz 1328 54:10 buenas tardes al pues me alegro mucho además en un programa ibérico

Voz 11 54:19 totalmente quién tiene ha comprado la casa finalmente qué pasa

Voz 1328 54:22 es que el departamento como dicen aquí en Francia el departamento de de Flynn que es la región donde está la casa de Kerouac comprado lo que nos pero remite ella tener el primer paso fundamental es saber que la casa de vive es nuestra y entonces a partir de ahora todo el proyecto del Centro Europeo de música adelante mañana tengo el privilegio y el honor a comer con el presidente de la República y la persona que está que es el señor patrimonio de la presidencia considera que la coherencia del proyecto y además también con la India ojo que ya habíamos sabrá lo que está al lado y ahí tenemos el siglo XIX con todos los grandes compositores los grandes espíritus que pasaron por ahí y además Víctor Hugo ahí escribió para mí el texto fundamental que sí que se ha escrito sobre Europa que son los Estados Unidos de Europa después de verismo pues tenemos que es lo peor

Voz 0313 55:45 osea que ese proyecto que unos comentó en su día Jorge de de una residencia para artistas y centro de estudios eso va adelante

Voz 1328 55:52 esto va bien necesitamos la ayuda de todos porque la campaña continuó pero tenemos hoy también la suerte de tener con nosotros instituciones importantes francesas pero no sólo fundaciones privadas la Unión Europea donde me encontré el XXXI dinero para el lanzamiento del año del patrimonio cultural europeo europeo y donde pues explicado delante de las de los altos dignatarios de Europa interés de hacer este puente entre el siglo XIX ir Siglo XXI con la creación del Laboratorio de Ciencias neurociencias sobre el cerebro y la música saber que la música es hoy reconocida científicamente como un plus para muchísimas enfermedades así pues todo esto hará parte de este gran campus que será el Centro Europeo de música engulle

Voz 11 57:04 Jorge examine muchísimas gracias por estar en La Ventana y enhorabuena

Voz 1328 57:10 encantado de oir a Carlos VI

Voz 11 57:13 que es un gran incumple

Voz 1328 57:15 el sector portugués alumnos de Scarlatti hay me alegro mucho

Voz 11 57:21 pues ahí lo repetimos venga para que quede con un abrazo

Voz 0313 57:34 eso que dicen de la envidia sana no sé si existe pero si existe yo las siento ahora mismo con lo que nos acaba de contar Jorge echa Minetti que mañana comer con el presidente de la República para hablar de un proyecto cultural se está construyendo de una fórmula mixta de aportaciones públicas y micro mecenazgo va me parece una despacio fantasma es que contaba de verdad

Voz 1155 57:54 yo diría cuando lo contamos hasta que lo contamos cuando establece el con las representaciones de Carmen el Real nosotros nos parecía darle un toquecito sociológico en este proyecto en los parece interesantísimo