La Ventana (01/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0827 00:11 son las siete las seis en Canarias pendientes hasta ahora

Voz 1667 00:13 mensaje que Carles Puigdemont PAP difundir por internet después de que el Parlament catalán haya aprobado una declaración que proclama su legitimidad como candidato a la presidencia de la Generalitat varios diputados del Bloque Independentista dan por hecho que Puigdemont va anunciar su renuncia a la reelección para dejar paso a otro candidato Moncloa recuerda que seguirá vigilante para responder a cualquier ilegalidad del Parlament Mariano Rajoy expresaba así esta mañana su opinión sobre el plan de los soberanistas para crear un gobierno paralelo en Bruselas son declaraciones en Telecinco

Voz 1487 00:42 no se me ocurre ningún calificativo eh para colocar al lado de esos deseos manifestados efectivamente por esas personas y que usted también presumió dejémoslo en demencia eh

Voz 1667 00:55 entre tanto Ada Colau celebra lo que considera un éxito en la organización del Mobile World Congress de este año los responsables de la feria han confirmado que volverán a Barcelona en dos mil diecinueve la alcaldesa asegura que la continuidad de la feria en la ciudad nunca se ha puesto en cuestión

Voz 0134 01:07 sobre la permanencia del congreso decir una vez más lo que hemos dicho en las ediciones anteriores jamás ha estado en cuestión que el Congreso deje de hacerse en Barcelona tenemos un contrato hasta el dos mil veintitrés que nunca nadie ha puesto en cuestión y evidentemente lo que siempre ha pedido el Congreso es que se den unas condiciones de estabilidad y de normalidad para el buen desarrollo del Congreso como ha sucedido también en esta edición que incluso ha sido mejor que en anteriores a nivel de funcionamiento nivel de movilidad la verdad es que el desarrollo ha sido excelente

Voz 1667 01:37 más de mil quinientas periodistas han firmado un manifiesto de apoyo a la huelga feminista del próximo ocho de marzo un texto que rechaza el machismo en nuestro país bajo el lema las periodistas paramos informa Mariola

Voz 0259 01:48 se un manifiesto contra la desigualdad en los medios de comunicación y en el que se llama también a las profesionales comunicadores de todo el país a sumarse en la medida de sus posibilidades a la huelga feminista del ocho de marzo la iniciativa pretende denunciar la brecha salarial el techo de cristal la precariedad la y seguridad laboral y el acoso sexual y laboral que sufren las periodistas en los medios de comunicación así como también los sesgos informativos denuncian que las tertulias y el ámbito de la opinión está muy masculino visados y que la mirada de los medios es sesgada y parcial porque la mujer está infla

Voz 1315 02:22 el representada en los contenidos periodístico

Voz 0259 02:25 este manifiesto como dices firmado por mil quinientas periodista sé valer el ocho de marzo a las doce y media en la plaza de Callao de Madrid

Voz 0464 02:32 el Paco se completa la jornada

Voz 0838 02:35 seis en primera división en media hora comienza en el Benito Villamarín el Betis Real Sociedad a las nueve el Barcelona visita a Las Palmas para enfrentarse en el estadio de Gran Canaria al conjunto insular Luis Suárez está apercibido y Piqué con molestias pero ambos están en la lista el líder necesita la victoria para recuperar su ventaja de siete puntos con el Atlético de Madrid a las nueve y media Alavés Levante y en baloncesto jornada veinticuatro de la Euroliga acaba de comenzar el Zalguiris dos Barcelona dos ocho y media Valencia Basket bad ver ya las nueve Baskonia

Voz 1667 03:01 la previsión del tiempo para mañana con pocos cambios todavía marcada por los efectos de la borrasca Emma la M de hecho mantiene para este viernes las atletas por fuerte viento y lluvias en toda la península también en Baleares y Canarias siete y tres las familias de verdad hubieren Jurado

Voz 0867 03:16 que el espacio entre columnas

Voz 2 03:18 y la más grande por eso las familias de verdad necesita

Voz 3 03:21 están seguros de verdad como el de Mapfre que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que Teherán siempre una solución eficaz Mapfre colaborador de acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1667 03:34 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 03:44 sí

Voz 2 03:45 los servicios informativos

Voz 1804 03:49 la Ventana última hora

Voz 0313 04:24 la todavía por aquí rondando Juan Ángel Vela del Campo que nos ha hecho disfrutar muchísimo hoy con el descubrimiento de fragmentos de la de la música culta de la música clásica portuguesa de la música tiene de todo fascina emociona evoca y articula articula también en proyectos colectivos esto que estén escuchando pertenece a musical invisibles los niños el tiempo que representan a alumnos de un instituto la senda de Quart de Poblet en en Valencia un musical que denunciaba la la explotación infantil bueno este año volverá a repetir la experiencia empezaron el cole y está muy bien esos una actividad fantástica pero va creciendo creciendo creciendo y estos últimos días están dando los últimos retoques porque el próximo cinco de marzo atención en el Palau de las Arts da Valencia saludamos al profesor de música del instituto la senda Juanvi Gil buenas tardes varada esperada

Voz 0905 05:13 hola buenas tardes Carles qué tal profesor como

Voz 0313 05:16 eso

Voz 0905 05:17 muy bien bueno estrenamos el cuatro de marzo cuatro cinco cuatro de marzo si ganamos volvemos a reparo

Voz 0313 05:22 tarde nuevo muy bien muy bien para para recordar a nuestros oyentes en qué consiste exactamente invisibles los dueños del tiempo

Voz 0905 05:32 esto es un musical de Luis Serrano Alarcón la música Gregoria tenga que es la autora el libreto que denuncia la explotación infantil entonces es un musical en el que los protagonistas todos excepto uno son son niños y niñas que están encerrados en una fábrica están explotados por este personaje que es es el único adulto que aparece que en nuestro caso lo maestro que es un antiguo alumno que es actor y que colabora con nosotros eh entonces ese aire Se allí toda una trama dentro de la fábrica en la que los niños y niñas están obligados a trabajar les obliga a tomar pastillas para dormir en la canción que estaba exponiendo es precisamente de que unas niñas han cuenta que he estado tomándose la pastilla tienen sueños y sueñan cosas bonitas y a partir de ahí pues la que no hay que temer verdad pero creo que hay que hacer es una de las canciones más bonitas que más gustan a la gente y bueno a partir de ahí se desencadena la la pues la solidaridad entre los Estados separados por plantas los los cuando van creciendo los cambian de planta hice buscaran unos a otros y al final se van encontrando igualmente encuentran todos pues tiene el valor suficiente para conseguir salir de allí de la fábrica ahí buscar a los padres y madres que los habían entregado simplemente porque pensaban que los protegían de de de ir a la guerra entonces un personaje aprovechado el el decía que los cuida y Lucía pues bueno es una historia que parece muy real pero desgraciadamente no es real profesor cuantos chavales participan otros participan ciento cincuenta alumnos y alumnas del instituto más algunos exalumnos si es alumnas va profesorado antiguos profesores y profesoras más el que colabora Hay nos ayudan todo está en en los camerinos con el vestuario ayudándonos para cuando tiene que entrar a las celdas era IMAS también a la colaboración que no gustó mucho que desconoce dentro de con la sección de Jaume I que es una sección de instituto que está dentro del centro de reeducación de menores de Picasso

Voz 0313 07:27 de Picassent sé si en

Voz 0905 07:30 la escena con nosotros unido verdad

Voz 0313 07:32 el cabo íbamos bien vamos a saludar a a una de las alumnas y te parece el tu ex alumna de cuarto de ESO del del Instituto participan este musical le buenas tardes hola qué tal cómo va eso

Voz 6 07:45 vinieron muy bien pensada y ahora el musical pero no

Voz 0313 07:52 a ver si podemos un poquitito a derecho a Izquierda a ver si si te escuchamos mejor que se entrecortan poco la llamada de un poquitín hacia un lado hacia otro tú eliges

Voz 0911 08:02 bien ahora no es ahora mejor ahora ahora perfecto ahora entre las como

Voz 0313 08:04 cañón oye que qué tal la experiencia es emocionante se aprende unos un poco tu experiencia

Voz 0911 08:13 pues creo que para todos los alumnos y alumnas que hemos participado ha sido un reto ya que nunca habíamos visto algo parecido hemos estado trabajando muy duro ensayando hemos aprendido coreografías canciones a cantar también actúan sí ha sido un reto para todos que ha sido una experiencia inolvidable vamos que que para todos es una pasada ahí mucho esfuerzo pero de verdad que me dice

Voz 0313 08:42 y el tema el tema que trata el musical tiene tela

Voz 0911 08:46 sí sí sí y también me gusta mucho que que tenga bueno que nosotras nosotros podamos representar esto es mucha suerte de representarlo

Voz 0313 08:53 una una pregunta le ahora que no nos escucha en los ensayos Juan Díez muy muy duro y exige mucho que

Voz 0911 09:00 es lo que tiene que ser porque con tantos niños y niñas y que son voces todos los cursos desde el primero la es bastante segundo de Bachiller es lo que tiene que ser a perfecto si como no lo ocurre vamos mucho en el luego que dé resultado

Voz 0313 09:18 pero el profesor no tiene que ser sencillo era a un grupo de chavales a veces ya cuesta más o menos gestionarlo pero ciento cincuenta

Voz 0905 09:26 es decir ahora el día a día realmente a veces es duro pero como dice él es muy reconfortante hay ensayos que son duros en los que que enfadar mucho y y claro a veces para que cayó en ciento cincuenta hemos imagínate es casi inviable pero bueno además encargarse los patios aprovechamos alguna tarde no lo hacemos en clase porque como mezclamos gente de tantos de todos los cursos realmente exigente con diferentes capacidades diferentes no sea hay gente pues que a lo mejor en los estudios es brillantísimo hay gente que tiene bueno estudios no tiene nada que ver ahí Solutions iguales

Voz 0313 10:04 este este este musical invisibles los niños del tiempo que se estrena el se estrena el cuatro de marzo en el Palau de las Arts de Valencia ya hemos comentado que va sobre explotación infantil que sería seguramente una de las caras más más más oscuras y nefastas del del ser humano hay otras como las de como aquella de los que se dedican a robar y darle un poquito de bajonazo esta historia tan hermosa que estamos contando pero lo quiero explicar también a los oyentes de La Ventana que hemos tenido la mala noticia no profesor San roba la recaudación

Voz 0911 10:35 una parte bueno pura aparte cuando empezó

Voz 0905 10:38 a grandes entradas pues prácticamente de las seiscientas entradas pues siempre hay desalmados que que que bueno pues realmente están robando varias cosas la primera el trabajo de los alumnos y las alumnas del instituto y ponen de toda la comunidad educativa la ilusión también por por colaborar porque el musical que que tiene una entrada una aportación de cinco euros una vez pagados los gastos que son son cuantiosos porque pues bueno e iluminación micrófono

Voz 0313 11:05 sí es es es muy corto

Voz 0905 11:07 eso es lo que hacemos en este proyecto y vamos a hacerlo donará a Unicef a dar una aportación a Unicef claro lo lo que no sale fastidiados que veíamos que vamos a poder darle una muy buena aportación y a lo mejor pues no va a poder ser tan buena pero también de lo negativo hemos sacado lo positivo hemos fallido ensayando a al alumnado les hemos dicho que ellos tienen que preocuparse que salga bien lo están haciendo genial hoy lo hemos hecho ha parado a colegios si para institutos localidad que de Valencia basadas ha salido muy bien los que estamos estamos a tope lo otro pues bueno es pues una cosa es que que los lleva a la realidad a veces estamos en una nube porque vemos que habían va todo tal y de repente pues un lunes llegábamos Si alguien lo deje menos

Voz 0313 11:54 soy profesor déjeme que le pregunta Lea lea imagínate por puede pasar eh no no me lo invento que alguno de los porque hay dio encapuchados algunos de los encapuchados que entró va a pisar el el el dinero está escuchando la radio Kelly dirías sinceramente si te lo diría

Voz 0911 12:12 es que sinceramente no hay ninguna razón por hacer eso hizo que todo el dinero que recauda fondos para el Instituto es todo como ha dicho lo Juanmi para Unicef Inter la mente es una cosa que hemos hecho niños y que algo tan puro como lo que estamos haciendo nosotros sinceramente no nos merecíamos esto pero como bien ha dicho Juanpe hemos seguido adelante y que funcionalmente si alguien que ha visto eso está escuchando ahora mismo es creyendo porque es que no lo hemos curado tanto y no nos merecíamos esto pero bueno como Juanmi seguimos adelante

Voz 0313 12:50 sí joder da gusto escucharos y Juan Vigil muchísimas gracias de verdad eh

Voz 0905 12:56 muchas gracias Carles y suerte

Voz 0313 12:58 muchas gracias vamos a terminar vamos a terminar con No disparen que es el el final del musical los los niños las niñas salen de la fábrica impiden a los guardianes que los Hispart estos no disparan y acaba el musical con un mensaje de búsqueda Bono obvia no de un futuro un poquito mejor

Voz 5 13:17 qué

Voz 7 13:28 eh

Voz 2 13:47 con muchas veces me quedo mirando bobada y me pregunto Fanclub como dijo Lillo

Voz 0867 13:54 el ser muy largo camino juntos elige hipoteca naranja de ING encuentra la en ING punto es

Voz 0978 14:08 ya no tenías porque pagar los gastos de hipoteca allí es probable que tengas cláusula suelo de da pereza a reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 8 14:28 hola estoy quiénes Frank Majadahonda en Madrid con Víctor mi vendedor porque he encontrado un móvil o un ordenador y una tele L me falta algo no si te falta de faltar a mitad hombre mitad claro me falta el cincuenta por ciento atención del uno al cuatro de marzo hasta el cincuenta por ciento de descuento en las principales marcas el cinco por ciento director los ya está un quince por ciento en auriculares oye Victory esa cámara

Voz 9 14:49 sí es una cámara Nikon es una buena calidad de siempre tanto para aprender como para profesionales la calidad como siempre

Voz 2 14:57 por los daremos un selfie por supuesto

Voz 8 15:00 si todo pasan Fnac todo pasa muy bien dicha vamos a hacernos la foto Roy

Voz 10 15:08 Securitas Direct pues ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si ésta no

Voz 11 15:15 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 10 15:18 no se preocupe hora misma visual experto en seguridad

Voz 12 15:21 suena para que merece hoy mismo la alarma instalarla

Voz 1804 15:24 protege con la alarma de Securitas y Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es tan a última hora que tener

Voz 1315 15:40 pues la última hora en Andalucía en Andalucía estamos pendientes el temporal de viento lluvia que va amainando el Centro de Coordinación de Emergencias ha registrado en lo que va de día ochocientas XXXI incidencia sobre todo por caída de ramas de árboles y en Aragón Zaragoza acoge el X Congreso Nacional de atención sanitaria al paciente crónico piden aumentar la atención para intentar que las enfermedades permitan estos pacientes convivir con una mayor calidad de vida

Voz 0313 16:04 a última hora en Asturias el juez decreta el ingreso en prisión

Voz 13 16:07 donde la mujer que mató de dieciséis puñaladas a un amigo en un concejo asturiano será trasladada de inmediato al centro penitenciario donde estará en régimen provisional comunicada y sin fianza

Voz 0827 16:17 en Baleares la presidenta Armengol dice

Voz 1315 16:19 en las islas nos han hecho nunca Corral hitos culturales quien hay que la lengua el catalán no es un problema a pesar de algunas voces críticas última hora en Canarias aquí estamos

Voz 0464 16:30 muy pendientes de la situación en el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura el paso de Emma ha provocado que sólo una de las nueve embarcaciones que había en el muelle siga amarrada hay tres barras hundidas y una semihundida lo peor es que una está vertiendo combustible Almagro Cantabria luz verde al proyecto de ley de igualdad entre hombres y mujeres en Cantabria con normativa que abarca todos los ámbitos desde incluir contenidos sobre igualdad en los temarios educativos hasta potenciar el servicio de inspección en empresas para combatir la brecha salarial y el acoso a última hora en Castilla La Mancha trasladado de prisión según ha podido conocer la Cadena SER Sergio Morante condenado por asesinar en dos mil quince a su ex novia y una amiga de ésta en Cuenca ha sido trasladado desde la madrileña cárcel de Estremera a la ciudarrealeña de Herrera de la Mancha Castilla y León

Voz 14 17:14 lo estoy León no

Voz 0313 17:15 pues saltamos a Cataluña aquí la Guardia Civil ha intervenido quince kilos de heroína al aeropuerto de El Prat en sólo dos meses la policía haya encontrado

Voz 1315 17:24 más de la mitad de toda la heroína que

Voz 0313 17:26 el año pasado en la terminal la proliferación de pisos en Barcelona explica en parte el incremento del tráfico

Voz 0464 17:32 droga pasamos ahora de Cataluña Ceuta el presidente del TSJA ha pedido que en Ceuta sacuda la reflexión antes de trasladar una discrepancia política para ser dirimido a la justicia ante lo que entiende la judicialización de la propia política Comunitat Valenciana es la que instruye la causa que investiga el accidente de metro en Valencia citado ya a la ex gerente de Ferrocarrils ya otros cuatro investigados para tomarles declaración el veintiséis de marzo la instructora además comunica a las partes la petición de Fiscalía de que esta investigación se prorrogue tres años más buscamos la última hora en Euskadi

Voz 1804 18:03 el aviso lo es nimio centenares de agentes de la Ertzaintza amenazan con acudir a los ambulatorios acogerse a bajas médicas en la previa de choque de Europa League del Athletic frente al Olympique de Marsella denuncian que el modelo policial del Gobierno vasco pone en peligro su seguridad Extremadura

Voz 0027 18:18 el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura estudian los mecanismos fisiológicos de la célula madre tumoral responsable de la progresión del tumor así que este grupo está trabajando en la identificación de nuevas proteínas celulares que controlen la diferenciación celular con el objetivo de frenar el avance de los tumores

Voz 1315 18:35 a última hora en Galicia la Alicia protesta en la calle trabajadores de la sanidad en Santiago por la falta de personal y recursos los pensionistas por unas pensiones dignas y los funcionarios de Justicia por la equiparación salarial con sus compañeros de otros puntos del Estado La Rioja

Voz 15 18:54 la criminalidad defendió en La Rioja en dos mil diecisiete por quinto año consecutivo la Comunidad registra ciento veinte delitos menos que en dos mil dieciséis Un año más esta región sigue siendo la tercera donde menos delitos se cometen en relación al número de habitantes última hora Madrid

Voz 0867 19:07 también aquí el viento ha obligado esta tarde a cerrar el parque del Retiro han caído ramas en otros parques de la capital y se ha desplomado una lona publicitaria en la plaza de España se espera que el viento especialmente fuerte una sierra amaine las próximas horas

Voz 1315 19:19 Murcia

Voz 1197 19:21 el presidente de la Región de Murcia Fernando López miras ha comparecido esta tarde en el parlamento regional donde ha rechazado redactar el proyecto de Ley de Protección Integral del Mar Menor porque dice no daría tiempo tramitarlo antes del final de esta legislatura la oposición le insta a que cumpla a que cumpla el mandato de la Asamblea Regional y se encargue de elaborar

Voz 0464 19:37 sufrir en Navarra cinco mil cuatrocientos cuarenta y nueve profesionales de Enfermería de toda España que van a concurrir las ciento ocho plazas del concurso oposición convocado por el Servicio Navarro de Salud el noventa por ciento mujeres del examen el veinticuatro de marzo

Voz 0313 19:49 dice cerramos con esa conexión pendiente de Castilla y León

Voz 1315 19:52 en cuarenta y ocho horas ha llovido en Castilla y León lo que es normal para todo el mes de febrero muy buenas noticias para frenar la sequía sino fuera porque ahora el riesgo está en los caudales de los ríos que rozan en algunos casos el nivel de alerta

Voz 1804 20:03 en la Ventana última hora

Voz 10 20:15 tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros

Voz 1315 20:23 no hay ni paja entienda recuerda

Voz 10 20:26 hasta veinte euros en el montaje Being a visitarnos auto Guás el Tour de tu coche junto al osito en L'Eliana

Voz 0867 20:36 no lo intenten y del Retiro está cerrado a cal y canto desde esta tarde se han caído ramas en jardines como el Parque del Oeste se ha cortado una zona de la plaza de España porque también se ha caído una lona publicitaria del edificio en obras hice acotado alguna zona más de la capital para evitar cualquier susto por culpa del viento el viento que sopla sopla de cuidado parque del Retiro Diego Serradilla es imposible entrar ahora mismo no buenas tardes

Voz 0728 21:00 buenas tardes imposible entrar efectivamente el Retiro está completamente cerrado yo me encuentro junto a la puerta del Niño Jesús que es la que está al lado de la avenida Menéndez Pelayo mira viniendo hacia aquí pues me he encontrado muchas ramas de árboles que estaban caída las aceras justo en la entrada están echados tres candados tres golosos candados pues

Voz 17 21:20 hay que nadie entre de hecho esta entrada

Voz 0728 21:23 me down es un camino un camino de tierra que ahora mismo pues con la como ha llovido está completamente embarrado he visto aquí mucha gente sobre todo gente que o bien venía a correr o bien venían con sus perros que tenían pensado pasear con ellos claro se han tenido que dar la vuelta al ver el cartel de cerrado un cartel que simplemente lo que pone es que el parque está cerrado por condiciones climatológicas adversas

Voz 0867 21:47 gracias Diego eh precaución con las macetas con los paraguas con el coche eviten además eh ahora mismo la plaza de España ya les decimos que se ha caído una de las lonas publicitarias del Edificio España que se encuentra en obras el viento ha llegado a alcanzar los ochenta kilómetros por hora en el centro de Madrid

Voz 2 22:08 hala Barça era dado que es libre

Voz 0867 22:21 a a Blade Runner de Madrid un poco de optimismo buenas tardes a todos imagínense que les toca vivir en una zona comercial rodeada de grandes pantallas LED de esas que anuncian de todas todas las ofertas del supermercado todas las películas esos pantalla tienes que han tomado Madrid que han tomado calles como Fuencarral que disparan toda su luminaria cuando paseamos por ejemplo por la plaza de Callao por la noche esas pantallas usos escaparates resultan francamente molestos el Ayuntamiento quiere introducir modificaciones en una ordenanza de los tiempos en los que novia ese tipo de pantallas y por ejemplo se tendrán que apagar después de las diez de la noche o no dejan dormir algún vecino Unidos móvil en la plaza de Callao allí está Natalia Otero un a esta ahora ya caído un poquito la noche y sin molestar un poquito menos de esas pantallas no

Voz 18 23:09 hola Javier buenas tardes podemos decir hasta ahora que la plaza de Callao esto practicamente inundada por la luz de las pantallas publicitarias sólo en esta plaza hay más de cinco y dos de ellas son de gran tamaño sin duda son las protagonistas de la plaza de la Gran Vía hoy con permiso la lluvia y el viento por supuesto himno a todos les hace gracia que bien a las diez de la noche pero

Voz 1315 23:26 la mayoría entiende que pueda resultar molesto

Voz 19 23:29 la mente de los que venimos de paso pues bueno lo vemos en el momento que bonito pero

Voz 11 23:32 lo que realmente lo sufre la gente que está todos los días

Voz 2 23:35 sí la verdad es que me parece una sorpresa

Voz 9 23:37 habrá que acatar la como todas las que las empresas

Voz 20 23:40 las que pagan por esa publicidad generen ingresos para la Comunidad de Madrid y que si alguien le molesta tanto la luz que se ponga una persiana así el prisionero también gana dinero

Voz 0658 23:48 la gente es la que debe manda yo lo hemos estado desde deberían quitarse la verdad es que Gran Vía a las diez de la noche es es una una zona que está viva si me dicen otras zonas de Madrid pues parece una prudente las diez

Voz 18 24:01 la Ordenanza de Publicidad Exterior no es nueva de hecho es del dos mil nueve con nuestras pantallas todavía no estaban tan extendidas y el Ayuntamiento ha creído necesario actualizarla por las nuevas tendencias aparte de límite de hora tampoco se podrán visualizar imágenes en movimiento consumido no podrían deslumbrar inducir a la confusión con señales de tráfico

Voz 0867 24:17 gracias Natalia lo a faltaba era que tuviera también sonido hay de aquellos tiempos en los que los carteles del cine se pintaban a mano

Voz 2 24:24 no queremos Karin un Cuéntame pero aquellos sí que tenía brilló artístico misiles

Voz 1 24:30 la Ventana de Madrid

Voz 2 24:33 Javier Casal hacía la huelga de él

Voz 0867 24:36 ocho de marzo las camareras de pisos se preparan también para el paro del próximo jueves Las Kelly saldrán también a la calle y además han puesto en marcha una campaña para denunciar la externalización de servicios y sus condiciones laborales en algunos hoteles de la capital la cara B del turismo lo que el turista no ve cuando viene aquí a Madrid Ángela Muñoz portavoz del colectivo las que les qué tal buenas tardes Ángela

Voz 6 24:57 hola buenas tardes bueno os habéis hecho unas fotos

Voz 0867 24:59 Valdas dando la espalda a las empresas que por ejemplo han decidido externalizar vuestro trabajo básicamente para abaratar costes

Voz 6 25:06 sí sí porque vais hacer ese coste si como nosotras queremos que nos contraten en plantilla que que se firme la ley que le podemos dar la cara porque nos pueden despedir el amonestaciones pues una solución reforzó el revolucionarias alternativa

Voz 0867 25:23 prueba quizá o una prueba más no de un elemento que debería estar presente durante las protestas de estos próximos días desde luego en el debate diario no la feminización de la pobreza no

Voz 6 25:32 sí porque si tenemos en cuenta que los hoteles se venden habitaciones limpias tienes los limpiamos somos mujeres que las plantillas están feministas al noventa y ocho por ciento pues el motor de la economía está realizando

Voz 21 25:46 está analizando nos la simple

Voz 0867 25:48 todas del hogar y no lo van a tener fácil han propuesto de hecho ese día colgar delantales en los balcones en señal de protesta para vosotras parar tampoco debe ser fácil no fue claro

Voz 6 26:00 eh y sobre todo ya no que no va ir porque de que acoge el derecho

Voz 0867 26:04 imagino que cuando estás movilizada un contrato

Voz 6 26:06 lo precario de días de horas de meses de obra hay servicio pues es muy fácil que digan que no es productiva o que nos pasado el periodo de prueba las mujeres necesitan trabajar estas estas mujeres es esto nada sesenta al setenta por ciento están externalizados

Voz 0313 26:22 por todos estos

Voz 0867 26:23 motivos es evidente que hay que parar el jueves que puede transmitir desde el respeto evidentemente cualquier posición ideológica de secundaron una huelga pero qué mensaje mensajes le puede enviar a aquellas mujeres que creen que se lucha contra la desigualdad trabajando que parando

Voz 6 26:40 no pueden comprar con dinero es la dignidad a las camareras que están trabajando por producción hay servicio normalmente les pagan unos veinte euros veinte veintitrés entonces no sé a lo mejor te puedes dar un lujazo ese día de tirar de esa la cabeza el veintitrés euros porque a todas las manos van a poder despedir con todas no van a poder

Voz 0867 27:03 Ello antes que la vuestra es la cara B del turismo mientras la gente se divierte otros trabajan en condiciones más precarias

Voz 6 27:10 sí porque además es que somos en el departamento nuestros el departamento de pisos somos el treinta por ciento de las plantillas de los hoteles es el departamento más numeroso Nos han externalizado nosotros y que no se analice una empresa haciendo el trabajo estructurado el trabajo propio del establecimiento la cesión de trabajadores y hay que modificar el Estatuto pues pues habrá que hacer algo porque la precariedad la vulnerabilidad y la explotación que estamos soportando y aparte la salud noventa por ciento de las mujeres que trabajan en los hoteles de camareras de pisos tienen tienen la luz la la el aparato músculo esquelético dicho una pena

Voz 0867 27:49 una de esas fotos que ha publicado en las redes sociales hemos visto hotelero realmente famosos Mané Hayes algún dato sabéis qué porcentaje ahora mismo existe de de hoteles en Madrid que que han procedido a la externalización de este servicio

Voz 6 28:02 esas son hemos pedido a la al Ayuntamiento el Ayuntamiento el treinta y uno de octubre aprobó un estudio de calidad porque lo único que hemos en el que hemos averiguado en el boca boca pues a través de compañeras son los hoteles que San esta analizados desde Cibeles hasta plaza de España solamente hemos encontrado pues como mucho tres que no están externalizados el resto están todos externalizados incluidos en muchos de cinco estrellas y son grandes cadenas de el del ranking mundial

Voz 0867 28:28 no parece que sea un fenómeno que alguien vaya a parar al menos la legislación no no obstaculiza ese proceso creciente

Voz 6 28:34 claro si la reforma laboral prevalecen los convenios de empresa los convenios de empresa de estas empresas son tablas salariales con el cuarenta por ciento el salario inferior condiciones mucho peores derechos fundamentales que nos han robado pues claro a ellos les viene muy bien porque el margen de beneficio que cada día es más amplio

Voz 0867 28:55 Ángela

Voz 6 28:56 a la camarera que está contratada directamente por el hotel plantillas que nosotros decimos es dañará a unos gana unas mil doscientos mil doscientos y pico en catorce pagas con cincuenta días de vacaciones y una camarera externa Lizaga haciendo lo mismo más horas menos cotizando menos haciendo unos cuatrocientos habitaciones en un mes gana entre ochocientos novecientos euros

Voz 10 29:21 poco más pequeñas Ángela muchas gracias un beso

Voz 6 29:25 gracias a vosotros

Voz 0867 29:27 no murió Varela Lola Moreno Cristina Almeida Aura Garrido o María Botto van a participar en una edición especial de Vivir Madrid desde el teatro Lara con la actuación musical de la socio Madrid ante el ocho paramos para cambiarlo todo

Voz 1 29:40 esperamos para cambiar para acabar con la brecha salarial contra la violencia machista para lograr la igualdad

Voz 2 29:48 ya y pasará en Madrid el ocho de marzo debatimos con mujeres de todos los sectores el domingo día cuatro en una edición especial de A Vivir Madrid desde el teatro Lara ven haberlo ya escucharlo con nosotros en directo desde las doce del mediodía

Voz 1 30:06 entrada libre hasta completar aforo

Voz 0867 30:10 la radio y los pensionistas y pensionistas han vuelto a salir a la calle exigiendo pensiones dignas hoy la lluvia no ha sido un problema envuelto tomar las calles del centro de Madrid historias como las que ha recopilado Sara selvas ahora qué tal muy buenas tardes

Voz 1315 30:26 qué tal Javier buenas tardes estaban convocados a las once pero han empezado a llegar incluso antes ni el frío ni el viento ni la lluvia que ha caído con fuerza toda la mañana han sido un impedimento

Voz 2 30:34 esto

Voz 0545 30:39 cientos de personas pidiendo unas pensiones más dignas como Ángeles que ha trabajado durante dieciocho años y su pensión apenas llega a los cuatrocientos euros que esto ya no hay quien lo aguante más o de ladrón en no tienen califica tiene además dos hijas a las que tiene que ayuda era ama de casa

Voz 0277 30:54 apaña con lo que hay es Si tienes que comer una sopa de J aguanta pero lo que no aguanta se hija que están pisotear que no pueden encender la calefacción e eso lo que no soporto yo otra está trabajando en la sanidad pública pero como recortan tanto vive con los otros porque no se independiza Adele la pobre está con depresión de pensar que vive con nosotros

Voz 1315 31:16 es como la de Angeles se repiten por todas las esquinas de esta concentración este Ramón más de cuarenta años como camarero insistiendo

Voz 0230 31:23 por eso el mes gracias a la pensión mujer la mía podemos sobrevivir no vivimos sobrevivimos vamos muy justos si te compras sino calcetín esta salida del presupuesto de consumo nada al ojo

Voz 1315 31:33 ha sido para comer o Antonia que tiene siete hijos dieciséis nietos

Voz 14 31:37 quitó a pasan por mi casa los fines de semana

Voz 1315 31:40 ver una paya que el lo que me da de sí misma

Voz 1 31:44 pero qué le llamamos paella pero comemos

Voz 1315 31:47 todos están de acuerdo dicen que ese cero coma veinticinco por ciento que han subido las pensiones es ridículo y una muestra más de cómo el Gobierno sigue robando a los más pobres

Voz 0867 31:55 enseguida nos vamos a Vallecas son las siete de la tarde y XXXII

Voz 1315 31:57 minutos

Voz 2 32:04 sigue a La Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 5 32:12 Cares

Voz 0313 32:16 y la tímida

Voz 1804 32:22 y hasta novatada atracará a tres personas me avisó de que el Gobierno me quieren

Voz 1 32:29 no el puesto de control

Voz 22 32:33 la interna de la me y no corresponde a los y la media cita los que Luis el cabrón

Voz 2 32:42 nuestra

Voz 0867 32:43 más dispuesto a nadie porque Diana era dianas pero puede ser Mario puede ser socio pues rosas cuando vía

Voz 1 32:51 finalmente amanezca será por muchas magníficas mujeres

Voz 0867 32:55 se corre y nuevos tiempos vamos a escucharnos servicios informativos Cabello

Voz 23 33:07 Marta del Castillo donde quiera que estés no saben nada de Mata desde el pasado

Voz 24 33:12 ha ganado hoy Marto si tú me estuviera bien tú sabes que bomba nunca antes reñir y Andy te reprochó haría si ha sido una chiquillada

Voz 0867 33:20 en ese momento coinciden en la vivienda los cuatro

Voz 1804 33:22 tenidos el cuerpo de marzo

Voz 25 33:27 el señor fiscal

Voz 0827 33:29 es algo que no sé ni he sabido nunca que

Voz 2 33:32 que diga en qué qué interés

Voz 26 33:34 nueve años después de la desaparición la Cadena Ser Andalucía Podium podcast presenten una serie de cinco capítulos que reconstruye lo ocurrido creen a todas las claves y las incógnitas del caso que conmocionó a España Marta del Castillo donde quiera que estés una serie de la cadena SER Andalucía disponible ya en Podium podcast

Voz 2 33:59 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 0867 34:07 siete de la tarde treinta y cuatro minutos vamos a la Asamblea de Madrid hoy con la ausencia por paternidad del portavoz de Ciudadanos de Ignacio Aguado al que su grupo obsequiado con unos patéticos

Voz 27 34:15 gracias señora presidenta buenos días hombre malo

Voz 2 34:18 para agradecer la pregunta felicitar felicitar

Voz 27 34:21 el señor Aguado por su reciente paternidad de cuenta

Voz 0867 34:24 Esquire que Aguado regrese pronto quizá porque el sustituto es César Zafra diputado que les sacó de sus casillas en la comisión sobre corrupción de la Asamblea y Zafraj Zafra no defraudado en su estreno hoy ha tenido para todos tanto que hay quien ya le rebautizado allí en Vallecas como César Zafra

Voz 28 34:42 ha sido hablando si no me quieren escuchar a acudir a la cafetería no tengo un problema y se quejaba de que Telemadrid no apurar cambiamos el de noticias y ponemos fijo o directamente hacemos la mayor blasfemia de todas y cambiamos Madrid dilecto por Cifuentes directo

Voz 9 34:56 el Gabilondo para lo que le gusta debatirlo veo poco expuestos los mendigos

Voz 2 35:00 yo tengo aquí incluso mi tiempo como yo quiero

Voz 14 35:04 le hasta donde no haya estado uno a usted no le importa pero por favor no me diga que usted como mucho por la democracia va a hacer que yo me callo porque entonces no sé porque lo democracia Lucho pero estoy seguro que no es por la mía

Voz 0867 35:17 chascarrillos al margen el Gobierno de Cifuentes ha anunciado una comisión para investigar el caso de la inminente del amianto en Metro de Madrid más después de que hoy la SER les contará que Metro vendió ilegalmente los vagones con amianto Argentina Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0464 35:30 qué tal buenas tardes y Metro de Madrid se saltó la ley desembolsó cinco millones de euros por vender esos treinta y seis vagones de a Buenos Aires metros había años atrás que tenían amianto así cerraron la venta incumpliendo una de ministerial Javier clarísima que prohibía desde dos mil uno la comercialización de cualquier producto con ese mineral tóxico el consejero delegado de Metro Borja Carabante reconoce esta mañana la SER que desconocía la existencia de esa norma

Voz 0116 35:53 esta venta se ha hecho con todos los informes asesoría jurídica y demás y por tanto si existía ese decreto del Ministerio los Jordi con otros seguro que la conocer la conocerían yo no yo no la conocía entre otras dos mil uno ni estaba aquí pero que que lo que se hizo fue con plena garantía

Voz 0464 36:11 pero el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento tal y como recordaban a la ser abogados y expertos entre ellos Francisco Puche ingeniero experto en amianto

Voz 0521 36:19 son órdenes aunque se desconozcan son obligatorias y el amianto había causado ya demasiado problema en el año dos mil uno como para que fuese conocido no Clavijo que eso no eso de la Unión Europea está muy penalizado

Voz 0867 36:33 siete de la tarde y treinta y seis minutos saludamos Alberto Oliver diputado de Podemos en Asamblea de Madrid señor Oliver qué tal muy buenas tardes

Voz 1315 36:40 muy buenas tardes el Gobierno diga que habrá comicios

Voz 0867 36:43 la investigación quiere decir que el PP en principio va a respaldar esa comisión

Voz 1242 36:47 bueno pues las conversaciones que hemos tenido hasta ahora apuntan a que el Partido Popular se lo está pensando claramente los tres partidos de la oposición vamos a apostar por que se abra una comisión de investigación a la Comunidad de Madrid y bueno pues nos parecería un acto de responsabilidad que el Gobierno asumirse también dicha comisión

Voz 0867 37:04 en la consejera de Transportes dice que ella no va a asumir responsabilidades por lo que ha ocurrido en metro durante sus cien años de historia bueno en el caso del consejero delegado de Carabante el si era vocal de metro no no sé si debería dimitir

Voz 1242 37:16 pues nosotros hemos pedido la división de Borja Carabante no por lo que ocurrió en dos mil once sino por lo ocurrido ahora el ex consejero delegado de Metro desde hace ya más de un año desde hace desde aquí desde hace un año no sea tomado ni una sola medida para revertir una situación que ya hay dos trabajadores con dosis declarados por la el Instituto Nacional de la Seguridad Social y parece que van a salir más año tras año entre dos y tres al año según los informes que nosotros manejamos eh

Voz 0867 37:40 lo ha contado y Javier Bañuelos en el caso de la venta argentina de de los vagones ustedes que cree que se quisieron quitar el problema de encima o no conocían realmente la legislación vigente porque porque la venta

Voz 1242 37:52 evidente que no parece no pues no no es no solo no es legal y además ellos eran perfectamente conscientes de que Metro de que los vagones que vendieron a Argentina en el año dos mil once contenían amianto porque así lo dijeron en un informe que mandaron al en inspiro Instituto de trabajo en el año dos mil uno es decir ellos eran perfectamente conscientes de que lo que estaban haciendo no era legal y eso es una masa más para pedir la dimisión del consejero Bojan agravante que efectivamente en aquel momento era vocal de metro

Voz 0827 38:19 pues Albert Oliver dejó que sigan la Asamblea un saludo muy buenas tardes Gemma gracias un saludo

Voz 0867 38:24 EMT por cierto la Empresa Municipal de Transportes dicho que sí que en efecto noviembre se detectó una contrata que una contrata novia ha seguido el plan de trabajo previsto por la empresa municipal en una instalación con presencia de amianto inmediatamente se paralizaron esas obras y se actuó de manera coordinada con el Instituto de Salud el gobierno municipal Manuela Carmena considera poco ético el intento desesperado de la Comunidad de Madrid por intentar extender hoy la sospecha para tapar su gestión para ocultar los hechos que han podido ocurrir con los vagones de amianto de de nada la hay tanta bailar nos marchamos con la sodio el domingo desde las doce con nosotros en nuestro especial a Vivir Madrid con Puri Beltrán con motivo de la huelga del Madrid para contra la desigualdad contra el machismo no estamos de vuelta mañana viernes desde las siete y veinte las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid cuidado con el viento y también cuidado con el frío con la lluvia que va a continuar durante las próximas horas en Madrid hasta mañana adiós

Voz 0313 40:03 se hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 29 40:08 de tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea llama el nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco sueros bienvenidos condiciones en Mutua punto es

Voz 1667 40:23 de Disneyland los luego Space Mountain tú también está al rojo de Spiderman

Voz 1804 40:31 en las emociones del XXV aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars y mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses consulta fechas y condiciones ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia

Voz 0464 40:54 durante todos estos años contigo por perdió algo de agilidad

Voz 1804 41:00 lo único que sigue como el primer día es una ilusión

Voz 0867 41:06 se eligen hipoteca naranja de ING con el precio dice comisiones se encuentra la ING punto es

Voz 1667 41:14 si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco alterado

Voz 0464 41:19 las tres días a tu tienda Ikea

Voz 30 41:22 el lunes cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 1 41:35 lo que queda encendía con Isaías Lafuente

Voz 0827 41:41 cómo pasa el tiempo ya estamos en marzo dentro de una semana a estas horas estaremos haciendo balance de la huelga de mujeres convocadas para el día ocho hoy casi dos mil mujeres periodistas han firmado un manifiesto de apoyo esta huelga yo hoy en La Ventana hemos reunido a tres mujeres periodistas a Domínguez Luz Sánchez Mellado María Claver apoyarán la huelga sí con matices en algún caso

Voz 11 42:08 sí a lo mejor no a todo pero sí a a los grueso Haro gordo a las fundamental a lo esencial los detalles para mí en esta ocasión son accesorios Si me leo el manifiesto de convocatoria diría que no rotundamente no pero es verdad que yo creo que es fundamental que las mujeres luchemos no por tener las mismas oportunidades que los hombres de es algo tan tan sencillo no tan tan simple pero que sin embargo nos está costando tres yo creo que sí pero con matices inmensamente rotundamente absolutamente sí a una movilización que lo único que hace es tratar de de traer un poco de sensatez al mundo en el que estamos entrenados

Voz 0827 42:44 si alguna discrepancia María por ejemplo no les gusta esa parte de el manifiesto original que se mete en terrenos políticos contra el capitalismo por ejemplo debatía con Montse

Voz 11 42:53 es radicalmente político porque los derechos de las mujeres es algo político es decir se tiene que gestionar política se tiene que no es luego una Zadar Montse ocurre muchas cosas en nuestro país es tristemente frecuente que somos o nos cuesta encontrar lugares comunes no tratamos habitualmente dar con nuestras ideas al al que tenemos al lado otro en la opción harías esta unidad esta es la oportunidad que sumada a la UE pese a todo esto que acabo de leerme

Voz 0827 43:19 más discrepancias sobre las mujeres que no podrán parar ese día ocho

Voz 1315 43:23 desgraciadamente hay muchas mujeres que su labor cotidiana no les permite parar y pasamos tiene una serie matices entonces me di yo te das cuenta ustedes cuenta como María a cada a cada propuesta tú colocas una pega por la cual esta huelga no sirve para nada

Voz 1362 43:37 es insuficiente es lo que no se me llama la atención es que intentes buscar todas las pegas a una huelga que vas a secundar dos yo puedo estar muy de acuerdo lo que dices aunque creo que no es motivo como para ahora a estas alturas en la que estamos a una semana yo creo que lo que lo que hay que hacer es superar diferencias no no no recrearse en lo que lo que nos divide ideológicamente no lo que nos une que es esa movilización no

Voz 0827 43:58 la sobrevolando invitación a los hombres para participar en esta movilización

Voz 11 44:01 la mía personal es que los hombres no solamente son bienvenidos sino que no sobran nos hacen falta Nos hacéis falta nos hacemos falta bueno es que son la otra mitad del puzle es decir un puzzle hasta completos en los otros delanteros por tanto excluir a los hombres de esta de esta huelga a mí me parece otro de los errores que no se ha cometido

Voz 0827 44:22 ha sido muy interesante escuchar a estas tres mujeres periodistas se ha sido un chute volver a escuchar en la radio Alce Elvira ella fue una de las voces del sindicalismo en la huelga general histórica del catorce le en mil novecientos ochenta y ocho cree que habrá un antes y un después de este ocho de marzo Si la protesta pasa del teclado del ordenador a la calle

Voz 6 44:42 en los cambios sociales de revoluciones sociales no se hacen con una declaró Internet eso yo creo que está frenando lo que significa la cuestión colectiva la cuestión de verte con los demás la cuestión de ir a una asamblea discutir las cosas sino que lo que lo que se trata es de salir fuera reunirse para reivindicar cuestiones no solamente de hacer la revolución virtual desde la casa no es vemos como cinco millones más de mujeres trabajando que cuando la huelga de ochenta y ocho y estoy convencido que es que el siglo XXI sensible de las mujeres es dar un paso más y algo que nunca había dado esto es el comienzo de muchas cosas

Voz 0827 45:19 muchas y muchos luchamos por la igualdad pero hay cosas que por mucho que nos acerquemos a esa igualdad soñada solamente podrán hacer las mujeres las que quieran eso sí por ejemplo amamantar a sus hijos es una experiencia dual de amor y dolor en ocasiones y Luis Piedrahita cree llegado el momento de nombrar esa situación

Voz 1353 45:38 fenómeno de comunión madre e hijo bello pero terrorífico amor y dolor pezones hipersensibles dientes incipientes además se junta la generosidad proverbial de la madre con el egoísmo caníbal del bebé que succiona como si no hubiera un mañana alimentado por el más potente de los combustibles el quiero seno con lo podemos llamar a esos momentos en los que dar el pecho a un niño se convierte

Voz 0827 46:09 sí

Voz 32 46:09 en un martirio yo propongo drama amamantar

Voz 0827 46:16 ahora habrá que nos anotamos la del ocho de marzo será la manifestación de la próxima semana la movilización de hoy

Voz 1315 46:25 sí

Voz 0827 46:27 ha congregado a miles de jubilados de pensionistas en toda España hace unos días ya se movilizaron ya salieron a la calle y una exultante jubilada Eladia Nos advertía en La Ventana

Voz 33 46:38 ha sido muy emocionante y todo donde sí estoy un poquito cansada del tiempo que hemos estado también leí algunas cositas que hemos dicho oiga

Voz 0313 46:49 Nos

Voz 33 46:51 subidón tremendo porque ha sido emocionante lo que se ha vivido han de todo el Estado ha sido una maravilla espera ser el 15M jubilados

Voz 0827 47:05 bueno el quince M de los jubilados y la cosa no ha ido a más de la afonía suponemos que hoy Eladia también habrá estado en la calle volvemos a decir con miles de Hull

Voz 0230 47:14 el pensionista y en la calle Alcalá a la altura del Ministerio se ha quedado pequeña los manifestantes llegan a la vecina fuerzas

Voz 0867 47:20 la concentración se está produciendo en pleno centro en la Gran Vía granadina que está parcialmente cortado a esta hora a las puertas de la Tesorería de la Seguridad Social

Voz 11 47:28 a cientos de pensionistas se concentran a esta hora las

Voz 1315 47:30 hartas de una de las sedes del Instituto Nacional de la Seguridad Social en el centro de la capital aragonesa

Voz 0827 47:36 las manifestaciones estas movilizaciones Mariano Rajoy decía en el programa de Ana Rosa Quintana

Voz 1487 47:41 este no es un problema de que yo no quiera subírselas yo quiero subir las pero es un problema de poder hay unos recursos y esos recursos hay que distribuirlos de hecho yo voy a pedir ahora comparecer en el Congreso de los Diputados para tener un debate sobre la

Voz 0827 47:55 pensiones eso decía Mariano Rajoy la cuestión no es que no quiera subir la sino que prometió subirlas y Javier Gómez Santander se lo ha recordado esta mañana en Hoy por hoy

Voz 1667 48:04 para disipar dudas que te ha pasado esto

Voz 8 48:06 mana tú que eras consustancial a los pensionistas PP como Benidorm o las pulseras contra el reúma en qué momento has perdido el flow Mariano es la pregunta que yo vengo a hacer hoy aquí aquí mismo en este estudio con Pepa Bueno se comprometió Rajoy en campaña así como en los

Voz 0464 48:21 canciones me comprometo a mantener el nivel adquisitivo y subir el IPC

Voz 8 48:25 se comprometía de ahí hemos pasado Otón Eaton lo sabéis ha

Voz 0827 48:31 la verdad es que se acumula gente cabreada en España lo reconoce hasta Fátima Báñez la ministra bueno una Fátima Báñez manipulada por Johnny Arenas en Hoy por hoy

Voz 2 48:40 hoy nos acompaña la ministra de Trabajo Fátima Báñez buenas días buenos días a todos grave está

Voz 27 48:47 estoy muy contenta de gramos mucho porque esa es su tasa puede venir

Voz 2 48:51 cuando Esteller quiero saludar también no saludar no puede tenemos un poquito de prisa así que cuando usted y la tiempo comenzamos tiempo atención ministra tiene que sincerarse ya sabemos que la cosa está muy bien pero ahora mismo en España a tienen le cuesta llegar a fin de mes

Voz 27 49:06 los trabajadores a las pymes