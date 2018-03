La Ventana (02/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 nada

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Theresa May acaba de explicar su propuesta para una futura relación comercial entre Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit la primera ministra británica confía en mantener el mejor acceso posible al mercado comunitario aunque admite que ambas partes tendrán que ceder en la negociación Londres Begoña Arce

Voz 0273 00:27 Theresa May ha admitido por primera vez que el Brexit reducirá el acceso al mercado único en algunos casos un toque de realismo dirigido a los británicos la primera ministra ha respondido también a la Unión Europea que acusa al Reino Unido de querer elegir los términos del acuerdo comercial a la carta todos los acuerdos comerciales ha dicho May incluyen diferentes accesos a los mercados todos son a la carta

Voz 1915 00:53 finalmente las dos partes deben

Voz 0313 00:54 no reconocer que esta es una negociación inning

Voz 1915 00:57 una de las dos puede tener exactamente lo que quiere ver

Voz 1667 01:22 a punto de interés internacional esta tarde están las bolsas que encaja en el plan arancelario anunciado por Donald Trump Wall Street abierto a la baja y el Dow Jones pierde algo más de un uno por ciento el IBEX treinta y cinco prolonga sus caídas a esta hora pierde cerca de un dos por ciento con prácticamente todos sus valores en pérdidas y a esta hora conocemos más detalles de la condena a dos años de prisión del rapero Pablo Hojas el conocemos el contenido del voto discrepante de una de las juezas que afirma que en ningún mensaje del condenado puede identificarse como un llamamiento a la violencia Javier Álvarez

Voz 0689 01:53 no es la Fernández de Prado dice que los Luis de Pablo Hojas el pueden ser una crítica ácida que por más que sea exacerbada y en algunos casos injusta se enmarca dentro de la libertad de expresión en el voto discrepante de la magistrada considera que ninguno de los sesenta y dos tuits que se han visto en el juicio se puede identificar un llamamiento a la violencia y no parece que puedan ser susceptibles de generar situaciones de riesgo para persona alguna por lo que no pueden calificarse de enaltecimiento del terrorismo la juez considera que has el debería haber sido absuelto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las instituciones del Estado

Voz 1667 02:24 si Mariano Rajoy vuelve a confiar en los datos de creación de empleo para garantizar el futuro de las pensiones los ochenta y un mil afiliados más a la Seguridad Social con los que se cerró el mes de febrero son una garantía para el presidente del Gobierno

Voz 3 02:36 en la medida en que seamos capaces de crear empleo podremos disponer de más recursos en primer lugar de más cotizaciones a la Seguridad Social para mantener y mejorar nuestro régimen de pensiones pero también de más recursos para mejorar nuestros servicios públicos para construir más infraestructuras para ser competitivos Ipar así entrar

cuatro y tres trece tres en Canarias

cadena SER Madrid en Madrid

Voz 1915 03:06 miles de las víctimas del Madrid Arena celebran la sentencia del Tribunal Supremo que condena a un año y medio de cárcel al médico Simón Viñals al entender que actuó de forma negligente por no atender a las chicas la madre de una de ellas de Cristina Arce cree que aunque tarde es una buena noticia para su hija Isabel de la Fuente

Voz 4 03:20 Simón Viñals a Ciudad de largo lo más repugnante de este caso por sí tercia ir sobretodo porque es que no he hecho nada no dije nada el dio por muertas por Cristina a que seamos de la parada media hora después

Voz 1915 03:39 el paro volvió a subir en febrero Madrid medio punto más que en el mes de enero a la hasta las trescientas ochenta y tres mil cuatrocientas sesenta y tres personas además la contratación bajo los sindicatos alertan del continuo aumento del paro femenino de la temporalidad el Gobierno regional destaca la bajada anual de desempleo la portavoz de UGT Isabel Vila Vella y la consejera de

Voz 2 03:57 Leo Engracia Hidalgo estacionalidad precariedad esta contratación no soluciona el problema del paro durante el último año

Voz 5 04:05 se han creado ciento veinte mil trescientos cincuenta y un nuevo

Voz 2 04:08 los empleo a una media de trescientos veinte

Voz 5 04:10 nueve empleos cada día

Voz 1915 04:13 a las tres de la tarde ha reabierto sus puertas el parque del Retiro el Ayuntamiento lo clausuró ayer a las seis de la tarde por las fuertes rachas de viento en la capital todavía continúan cerradas las áreas infantiles y de mayores de la capital y jardines como los de Cecilio Rodríguez los del arquitecto Herrero Palacios el Pinar de San Blas además se suspende cualquier evento al aire libre que estuviera programado y las diecinueve perdón buenas que ayer tuvieron que ser evacuadas de sus casas de la calle Carranza tras el derrumbe de un muro han sido realojadas por el Samur Social Ignacio García responsable de Edificación del Ayuntamiento

Voz 6 04:42 eh pues depende del tiempo porque tenemos que trabajar en altura entre escombros tiempo la seguridad de los operarios también es muy importante entonces a lo mejor un plazo razonable sería cinco días pero no podemos preverlo con las inclemencias que no se anuncian que vienen por delante

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 06:07 buenas tardes bienvenidos a La Ventana vivimos a un ritmo ya saben muy acelerado y tendemos a olvidar cosas importantes pero estoy seguro de que todos los oyentes recuerdan el terrible atentado del pasado mes agosto en Barcelona por el de Barcelona también el de Cambrils ha pasado medio año las investigaciones han permitido saber que lo que pasó fue horrible efectivamente pero que pudo haber sido mucho peor porque había explosivos había planes de ataque pues aquel amenaza era era real era muy seria estabais pero no pensemos por un momento que se trató de un episodio aislado estos días por ejemplo en la Audiencia Nacional ha quedado visto para sentencia el juicio de la llamada operación Caronte donde diez personas están acusadas de preparar el secuestro de una directora de banco para decapitar la después y montar me imagino el correspondiente aquelarre de vídeos en internet la pregunta es y cómo se evitan estos atentados como se combate un tipo de terrorismo tan tan especial por muchas razones tan peligroso al mismo tiempo porque sepan que en España llevamos casi tres años el nivel cuatro de alerta antiterrorista cuatro sobre cinco y que en ese tiempo han sido detenidas más de doscientas personas osea que claramente la amenaza sigue ahí hoy intentaremos conocer más detalles de cómo se combate a estos terroristas cuál es su perfil como seres detecta si tenemos o no suficientes recursos en fin que los problemas no para hablar poco de ellos desaparecen Yeste el del llamado terrorismo yihadista sigue siendo un problema muy gordo bienvenidos a La Ventana

Voz 2 07:39 eh

Voz 11 07:40 eh eh eh no muy lo es no lo sé eh eh donde hay eh el eh eh

Voz 0313 09:08 ya tenemos la orientar abierta una tarde más aquí en la Cadena SER con Isaías con Roberto como todos los días qué tal compañeros hola qué tal buenas tardes tomamos café desde Radio Barcelona con el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global ahora Fabiola San Juan buenas tardes qué tal qué tal buenas tardes hola Rafa cómo estás ya hemos invitado a nuestro jefe de Tribunales Javier Álvarez Javi qué tal buenas tardes Alcan las buenas formas para saludar a Dolores Delgado que es fiscal coordinadora contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional Dolores Delgado buenas tardes bienvenida La Ventana qué tal hola buenas tardes eso por lo último que comentaba que es el caso más más el comentado de estos últimos días la famosa operación Caronte una directora de banco localizada señalada y que se salvó por los pelos pero casi no se te ponen se te pone el cuerpo mal mal mal cuántas historias éstas pasan por sus manos han pasado en los últimos tiempos pues

Voz 0506 10:00 sí hay muchas porque el terrorismo tiene algo realmente a e irracional que es algo como la imposición violenta de las ideas es lo más irracional que hay es poner tú razón con o a través de la violencia esto lo que es que es muy sutil a veces que muy difícil comprobarlo lleva o pasa del mundo de la idea de la ideología pasa a la realidad se materializan atentado pues como los de Barcelona por ejemplo o la sala Bataclan o el atropello multitudinario con un camión en Niza a piensas es posible que de una idea de una ideología lleguemos a esa materialización del dolor porque Canales eso pues si existe da y lo hemos visto lo que estamos es pues trabajando justamente para impedirlo no llegar ahí

Voz 0313 11:01 como se sabe cuándo intervenir como se detecta esa línea que separa las

Voz 13 11:05 iré a tope el fin el

Voz 0313 11:08 el el el difundir un determinado tipo de de consignas con que se convierta alguien o algo grupo o persona individual en un riesgo real como con los investigadores que se dedican a esto como hace

Voz 0506 11:18 bueno es es muy difícil los adquiere es decir la valoración saber dónde se encuentra esa línea roja que va de la idea a la actividad terrorista es muy complicado para eso trabajamos para eso hay un mucha gente que se dedica a esto y trabaja en esta estamos tenemos especialistas de las Fuerzas cuerpos de seguridad del Estado que trabajan justamente sobre redes sociales sobre Internet sobre propaganda movimientos hay especialistas en inteligencia que también analizan qué datos que circunstancias en qué contextos que valoraciones tenemos que hacer todo esto va destilando toda esta información va de alguna manera perfilando se cuando pasamos al momento de la justicia en donde ya tenemos más datos datos más objetivos

Voz 0313 12:05 si tan pruebas y necesitamos pruebas porque sin pues

Voz 0506 12:08 nuevas no hay posibilidad ni por supuesto no hay posibilidad de acusación y tampoco hay posibilidad de condenar sin pruebas uno con

Voz 14 12:17 y ojo pruebas ilícitas

Voz 0506 12:21 el válidas quiero decir y en esa en esa parte creo que es lo lo importante es la han F el necesario equilibrio entre libertad y seguridad entre respeto a los derechos humanos porque queremos justamente defender los derechos humanos esto yo quiero decir que sobre todo no se lo fiscales que estamos en en esos dos mundos no en el de la investigación de la instrucción y el del juicio oral somos los principales interesados en que las cosas sean bien para que después sirva el valgan estas pruebas para acreditar su caso

Voz 0827 12:56 España es uno de los países que más experiencia tiene en la lucha contra el terrorismo no pero en los últimos años nos hemos se han tenido que reciclar porque este terrorismo es muy distinto al otro no

Voz 0313 13:07 esta era una estructura jerarquizada

Voz 0827 13:09 no es digamos más fácil entre comillas ha costado cuarenta cincuenta años acabar con ETA es más fácil presidirá una organización nazi estructurada jerarquizada que a este otro tipo de terrorismo

Voz 0506 13:20 si el el terrorismo yihadista salvo en lo que decía al principio en la necesidad de una ideología patógena que nos lleve a la violencia o a la imposición violenta de las ideas se parece muy poco al al terrorismo de ETA por la propia morfología de conformación de la organización en el caso de ETA tenía sus contornos estaba claro tenía su cúpula tenía su estructura estaba el terrorismo yihadista se enmarca en una cosa tan extraña como el movimiento de la yihad global que es una especie de paraguas ideológico y ahí hay cabida para mucho tipo de organizaciones me explico puede ser por ejemplo Al Qaeda o la organización terrorista del Estado Islámico en la es por ejemplo pero también tenemos organizaciones yihadistas regionales y también tenemos células autónomas que operan a pie por decirlo local la creo pero sí que ocurre que se nutren de aquella ideología se nutren de sus modelos de sus propias andas irse interrelacionadas entre ellas ABC sin contacto directo pero a través de esos mensajes que se utilizan con las redes sociales por eso es tan importante la colaboración de las grandes de los grandes operadores en redes sociales hoy por ejemplo hoy la Unión Europea ha dicho

Voz 0313 14:45 es que es que no está clara esa colaboración

Voz 0506 14:47 ahora bien tienen una hora para que una vez que se detecte pero un mensaje que puede conllevar o suponer una radicalización o ese primer movimiento hacia una actividad terrorista

Voz 1667 15:00 a quitarlo de de media

Voz 0506 15:02 no tienen un ahora bueno pues vamos a ver si hay esa colaboración

Voz 0313 15:07 Dolores estos doscientos y pico detenidos en dos años y pico desde que estamos en nivel cuatro de alerta antiterrorista no quiero hacer el cálculo de además yo soy de letras pero qué porcentaje que cifra de atentados frustrados evitados nosotros porque sale a unos cuantos

Voz 0506 15:23 no es muy difícil determinar o establecer un

Voz 15 15:27 no quiero ser Apocalypse Now le darnos

Voz 0313 15:30 datos esta Navidad si es muy difícil

Voz 0506 15:32 lo que sí podemos traer y creo que eso es lo importante es que España que hemos sufrido el terrorismo como nadie como nadie primero con ETA después tuvimos un once de marzo el tremendo no hace falta traerlo aquí a colación pero yo creo que sí hemos hecho algo que para mí es importante hubo un consenso democrático entre las fuerzas parlamentarias para acceder a una reforma del Código Penal adaptándola a este nuevo modelo de terrorismo tenemos también una reforma Nos tenemos herramientas procesales que también nos están ayudando toda FIA todavía faltan más cosas que reformar para mejorar hoy y ser más eficaces

Voz 0313 16:20 curso sólo de ir recursos

Voz 0506 16:23 es siempre faltan recursos siempre faltan recursos lo que pasa es que también eh quiero decirle el terrorismo y se le ha dotado de media los materiales medios personales es un tema de seguridad es un tema importante pero también la justicia necesita más recursos el Ministerio Fiscal necesita también más medios y somos una figura en al clave en todo escenario de justicia como les decía antes en las investigaciones compañeros míos que están en trinchera como muchas veces decimos nosotros que trabajan con falta de medios que trabajan contra los elementos que concilian todo lo conciliar que trabajan en los juzgados trabajan en casa bien es decir a pedir más medios eh para una parte de la seguridad es fundamental pero también para elegir

Voz 13 17:12 el fiscal yo yo no estoy

Voz 1781 17:15 no me dejó de de de plantación la cabeza eso que con lo que hemos abierto el programa con lo que hablaba Carlas no del nivel cuatro estamos en nivel cuatro que es un nivel muy elevado porque nos falta información porque el volúmenes más grande de lo que pensamos porque realmente no conseguimos todas las detenciones

Voz 2 17:31 el trabajo pues posee en ETA por ejemplo Sabah

Voz 1781 17:33 evitaría infiltraciones aquí parece más difícil no porque son redes mucho más digámoslo así líquidas no como decía Zygmunt Bauman no sé qué estamos en nivel cuatro

Voz 0506 17:42 bueno en el nivel cuatro no es un nivel cuatro de justicia es de Protección Ciudadana hay una serie de expertos que valoran la las condiciones las circunstancia esta valoración también se tiene en cuenta en cuanto a nuestro estamos en un contexto internacional y tenemos unos niveles de amenaza que son los que se que se valona no no hay una correlación en cuanto al tema de investigaciones y se avanza avanza en en en el tema de de la alerta que podamos tener la precisamente ha hablado de la infiltración en la en la figura de la del infiltrado o de la agente encubierto es

Voz 1915 18:24 eh muy importante en materia de investigación

Voz 0313 18:28 Caronte lo ha sido determinante

Voz 0506 18:31 en la operación Caronte existía ahí había un agente encubierto era un Mosso d'Esquadra llena un agente te encubierto físico real que Inter actuaba en el seno en el corazón de la célula iraquí declaró en el juicio oral Lee transmitió algo que que creo que es importante que es cómo piensa como piensa la gente que conforma una célula que todavía tiene que ser dictarse sentencia

Voz 1915 19:02 todavía alto tribunal tiene que que valorar la prueba pero bueno

Voz 0506 19:06 no tuvimos eso fue público la explicación de alguien que en el seno de la célula contó cómo se desarrolla o se desarrollan situaciones de violencia

Voz 0689 19:17 Dolores siguiendo en la línea del del agente encubierto en Se puede decir que la ciudadanía puede ayudar de alguna manera hay una seguridad jurídica para que algún ciudadano que viera alguno de estos movimientos extraños tuviera la seguridad de poderse no convertir en un agente infiltrado pero sí ayudar a la justicia ir a declarar a juicio con una seguridad el océano cómo puede ayudar

Voz 0506 19:38 pues Carles me preguntaba antes eh como lo hacemos de qué manera los cambios que ha habido todavía tenemos asignaturas pendientes como por ejemplo la ley de protección de testigos no damos suficiente cobertura a los testigos au los colaboradores que cuentan una situación de riesgo o de peligro me explicó decía Isaías es diferente a ETA o el terrorismo de ETA el terrorismo yihadista que uno de las claves de esa diferencia es que en materia de terrorismo yihadista si hemos encontrado un entorno que en algunos casos quiere colaborar quiere contar que su hijo que su hija han sido adoctrinados han sido radicalizados y se van a ir semana de ir a zonas de conflicto morir o van a morir matando en el lugar de origen que esto es muy grave cuando un padre una madre un hermano una novia lo ve o un novio quieren de colaborar con la seguridad por supuesto pero también con su familiar o con su amigo no tenemos ahora mismo herramientas suficientes para garantizar la libertad la seguridad y la integridad de esa colaboración y yo creo que tenemos que tomarlo no vamos a ver tenemos una norma que viene del año noventa y cuatro pensada para los colaboradores del narcotráfico pero estamos en otro escenario y estamos en otro momento y ahora nos jugamos Lass seguridad creo que hay que tomarlo el tema muy en serio y hay materias que todavía nos falta por desarrollar es cierto que nosotros a diferencia quizá de otros países no hemos legislado con las tripas ante un atentado hemos intentado mantenernos más o menos fríos legisla más con las tripas o para las tripas es un error hay que parar las cosas pensar las meditarlas bien ahora que tenemos ya una cierta perspectiva histórica de los atentados de las investigaciones de incluso la reforma del quince Nos podemos plantear cómo mejorar esto cómo mejorar el sistema yo uno de ellos es a través de la protección de testigos

Voz 0689 21:50 de dentro de que este tipo de organizaciones existe también la figura del arrepentido o no SEAT

Voz 0506 21:54 también existe la figura del arrepentido lo que ocurre es que toda colaboración con la los pedacitos la colaboración de un arrepentido con la justicia puede tener una contra la oferta por decirlo de alguna manera o puede ya hay que tener mucho cuidado mucho cuidado con el de acceder a determinadas colaboraciones que pueden ser interesada porque aquí no se trata de que que alguien colabore sino de que a través de esa colaboración no se perjudique la seguridad la seguridad es el elemento esencial que hay que tener en cuenta en estas investigaciones y en el desarrollo de estas causas por terrorismo

Voz 0313 22:35 tenemos un día se que son la pregunta del millón tenemos un perfil determinado un retrato robot de la persona sea hombre o mujer es susceptible de ser captada o que forme parte ya de este tipo de redes tan esas expresiones periodísticas el lobo solitario esas cosas tenemos un perfil o esto por desgracia es transversal

Voz 0506 22:54 es transversal No hay un perfil determinado como tampoco hay un patrón de conducta determinado hay grupos de perfiles hay comportamientos que si se mi me dice dicen unos con otros es como el ejemplo o pretenden e ideales Picard si con el Estado Islámico y con las acciones de por ejemplo de la organización terrorista del Estado Islámico de repente pues eso atropellar a través es un con un vehículo a personas o degollar que estaba en su momento también es decir va evolucionando el modelo pero son muchos los perfiles no tenemos grupos de perfiles no se pueden definir muy tampoco

Voz 0827 23:31 ahora bien cuando también Caldas respecto a ETA el perfil de los objetivos Alfa está desde luego asesinaba a diestro y siniestro pero sí que había una parte que iba buen hacia las instituciones del Estado desde el Rey y el presidente de gobierno con el que acabaron el ejército etcétera no este no parece ser el perfil yihadista buscan atentados de mucho impacto que hagan temblar al Estado pero digamos de una manera indirecta y casi la pregunta es personal usted se siente amenazada o ha recibido amenazas o tiene una especial protección por ocuparse de lo que se está ocupando de lo que tiene entre manos

Voz 0506 24:05 yo no pienso en esto no lo que quiero decir es que hay circunstancias en las que no se debe pensar si esto puede perturbar de alguna manera la objetividad para enfocar los asuntos quiere decir es tristemente del terrorismo yihadista todos todos nosotros toda la gente que está en la calle puede ser víctima o puede ser objetivo porque como muy bien decías como muy bien decías ETA tenía o unos objetivos políticos y marcaba y fijaba sus

Voz 1915 24:37 propios objetivos de acciones terroristas en función de esos ojos

Voz 0506 24:39 ambos políticos el yihadismo lo que pretende repercusión una repercusión social son objetivos por decirlo así sociales de pasión de propaganda por lo tanto todos nosotros todos nosotros somos potencialmente podemos ser víctimas del terrorismo yihadista por lo tanto que decir lo importante es trabajar por eso no no entrar en determinadas personas porque no es efectivo vaya Rafa

Voz 1781 25:05 sí sí sí yo quería a ver si la fiscal me puede aclarar una sospecha no ibamos en esa línea hablábamos de los perfiles de los terroristas yihadistas no se ha dicho mucho se ha criminalizado a los refugiados a la gente que venía huyendo de conflictos como la posibilidad de que hice este filtrando pero quería saber si con la evidencia Judi judicial que se tienen en estos momentos ese es el peligro del yihadismo o no

Voz 0506 25:28 no no yo ahí quiero decir con toda claridad los refugiados en los que han tenido que huir son víctimas del terrorismo y lo digo así de claro cuando hemos visto los desplazamientos que ha habido por ejemplo desde Siria tenemos gente que ha huido del terrorismo lo ha pasado muy mal y son las propias víctimas y es curioso porque el el terrorismo yihadista que tiene una base de radicalización pero partiendo de unas determinada ideología o no ataca y atenta contra su propia gente mostrar los musulmanes y esto es terrible quiero decir los refugiados son meras víctimas

Voz 0313 26:11 me gustaría que me gustaría aportar un dato en este punto de la conversación va más lo publicado hace muy poquito el el observatorio internacional de de estudios sobre terrorismo en dos mil diecisiete hubo en el mundo casi unos mil quinientos ataques terroristas yihadistas en cuarenta países además hubo catorce mil muertos básicamente en Oriente Medio Norte de catorce mil muertos bueno en Europa occidental en casa el cero coma cuatro oye que son muchos que lo de Barcelona fue un drama ahí lo de Cambrils el 11M cómo no va a ser un drama allí Bataclan pero el cero coma cuatro Se aguando apuntamos a eso que que decía Rafa con muy buen tino de es que los refugiados son un coladero cuidado cuidado que los muertos todos casi todos los ponen ahí en el lugar de origen fiscal volviendo al asunto

Voz 0689 26:54 lo que que mencionabas del perfil que no está claro y que no existe quizás sí haya un perfil que pueda aleccionar a este tipo de de de grupos es el perfil del del imán piensa que puede haber o debería haber una regulación más estricta en cuanto al acercamiento de los imanes a las cárceles a perfilar un poco un que tenga detrás un poso unos años de estudio no sé algo que pueda evitar que este tipo de figuras sigan adoctrinados

Voz 0506 27:24 o dolosa si a ver la figura del imán y los imanes moderados evidentemente tienen una importante influencia para la no radicalizan Fillon yo creo que también lo pueden tener para la de radicalización cara es la segunda parte de lo que nos estamos encontrando Marruecos está siendo en este sentido pionero en cuanto esto a la regulación ya la normativa ya el trabajo que hacen a través de los imanes y los imanes moderados entonces eh a ver eh podemos regular el ejercicio de de de la edición bien dado lo que sí podemos es garantizar que determinados discursos no sean delictivos os radicales no conduzcan a esa violencia pero básicamente las cárceles fiscal

Voz 0313 28:11 el comentaba Javier porque bastante muchas de esta gente o han cometido también delitos comunes o están en contacto con da igual pero en su paso por la cárcel pueden hacer dos cosas enredar serios aún más o enredar a otros eso existe algún mecanismo de control para prevenirlo es complicado también

Voz 0506 28:27 sí existe en esto existe un protocolo a través de instituciones penitenciarias y el interior pero es un tema administrativo para determinados controles de los presos ya sean presos comunes presos musulmanes ya sean comunes Fuentes de de delitos de terrorismo en las cárceles durante mucho tiempo yo creo que ahora hay un mayor control durante mucho tiempo han sido o han podido ser un foco de personas que tienen una permeabilidad a la radicalización que candidatos porque tienen una desestructuración porque hay en esto ya quizás sea general alguien que está desesperado encuentra un atajo de repente para el paraíso que a través por ejemplo pues del martirio esto es una un discurso que hemos encontrado también frente a eso hay una contra narrativa la de bueno pues hay otros sistemas y además por ejemplo las cárceles por las cárceles tienen que cumplir un fin constitucional es el de la red socializar la educación yo lo dice la Constitución es bueno y es un peligro pero notan

Voz 0827 29:34 que el 11M fue un golpe fortísimo i Phone golpes la además que desnudó a estas carencias no porque nos dimos cuenta de que no estamos preparados para ese terrorismo del que tanto hablábamos hasta no teníamos traductores de árabe en los juzgados no puedo si en aquella época en aquel 11M estábamos en el suspenso en estos momentos cómo estamos en la lucha global notable un notable alto progresa adecuadamente

Voz 0506 29:57 en el en el 11M es verdad que nosotros

Voz 16 30:00 teníamos unas carencias importantes teníamos también

Voz 0506 30:02 y todavía hay en ese momento había un terrorismo muy vivo era el terrorismo de ETA en el que focalizamos nuestra atención nuestros recursos la preocupación y también la preocupación ciudadana la preocupación de los políticos cuando lo irrumpe el terrorismo yihadista a través de los atentados nos damos cuenta de las carencias que teníamos efectivamente faltaban hasta traductores para las cintas de las intervenciones por ejemplo Telefónica ahora estamos mejor ahora tenemos una mayor capacitación tenemos no sé una mayor experiencia también y nos vamos adaptando lo cual no quiere decir que estemos a salvo de nada lo que hay que hacer es trabajar para que no se produzca ya lo que decía en agosto tuvimos un zarpazo terrorista con lo cual hay que seguir trabajando y hay que seguir en la línea lo que sí hay que tener es eh muy

Voz 1915 30:58 Lara muy clara en no saltar no libertad seguridad dígame una cosa para terminar eso muy personal pero

Voz 0313 31:04 la donde pueda los responde y en todo este tiempo de trabajo sobre todo al frente de la coordinación de la lucha contra terrorismo yihadista ha podido usted colaborar a evitar un atentado muy gordo muy gordo no hace falta que lo cuente y que diga ahora pues si yo contribuir a que esto no se produjera en España ha vivido esta situación

Voz 14 31:23 hemos vivido situaciones en las que

Voz 0506 31:29 podía haber

Voz 14 31:31 un

Voz 0506 31:32 peligro claro de que se produjese alguna acción importante

Voz 0313 31:38 Dolores Delgado muchísimas gracias por estar en La Ventana hasta pronto Javier Arenas hasta pronta compañero hasta hasta luego

Voz 17 31:45 sí

Voz 39 40:31 buenas tardes muy buenas tardes qué tal del Valle es catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo bueno ya escuchado a Isaías yo bloquearía pedir primero una opinión así a bote pronto personal le parece esta cláusula una una locura o es algo que podría estudiarse bueno y ver cómo se aplica

Voz 40 40:49 bueno no no no me parece una locura y yo en España no sé si puede llegar a cero no legal pero desde luego me parece una idea muy razonable y yo vamos si fuese legal tuviese una empresa privada pues posiblemente la picardía pues sí serían beneficios no solamente para para la persona que empleo sino para la propia empresa o sea que sería beneficioso para ambas partes por lo tanto si algo que es bueno para ambas partes tiene que ser bueno

Voz 39 41:20 pues el catedrático háganos una lista de en fin que algunos más a menos nos podemos imaginar a los tenemos en la cabeza no de los beneficios que el deporte puede tener en el trabajo en el ámbito laboral

Voz 40 41:30 bueno a nivel a nivel personal al no sé a nivel de trabajador porque el deporte en sí genera una mejor salud sea es el deporte la hace la actividad física la practica ejercicio físico pues va a disminuir el riesgo de padecer pues muchas enfermedades crónicas y además por otra parte ayuda a tratarlas osea que a nivel personal yo creo que es beneficioso bueno eso está totalmente demostrado para la propia empresa pues lógicamente se sabe también está demostrado que el deporte pues va a disminuir el el

Voz 41 42:05 el las bajas laborales

Voz 40 42:08 a generar pues una mejora pues en lo que es el ambiente social el ambiente persona sea que realmente mejora no sólo físicas sino también la parte psicológica la parte de relación incluso las comunicaciones no sé yo creo que es bueno

Voz 42 42:24 bueno para para el ambiente laboral

Voz 39 42:27 estamos hablando de conceptos como como productividad no rentabilidad

Voz 2 42:31 pero Roger

Voz 40 42:34 sí

Voz 1781 42:36 hay un aspecto clave no es el estrés es decir nosotros hemos publicado además un estudio sobre el efecto de Si un cuarto un cuarto de la población fuera en bicicleta o caminando a trabajar en vez de en coche reduce iría el estrés en el trabajo del varón de cincuenta sobre eso quiere decir que el deporte también obligado en la en la oficina reduce ese estrés no estoy los beneficios son tan grandes como los que estaba buscando el profesor que lo que no entiendo es que lo hemos post Bono ahí esto por sectores se porque los soldados bomberos todos es claro

Voz 1826 43:06 claro esto no se puede dudar desde el punto de vista de del derecho del trabajador del derecho laboral al que nosotros hemos recurrido a un experto parece que aquí en España como bien decía Rafa hombre en el caso de que el trabajo esté íntimamente necesitada de esa formación física o policía etc entonces sí si no nos dicen que una cláusula general como tal no se puede poner pero sí que la empresa podría desarrollar una serie de incentivos es decir que aquella gente aquellos trabajadores que desarrollaran una práctica deportiva podrían tener un plus pero nunca que fue

Voz 43 43:38 la algo definitorio no

Voz 40 43:42 bueno y vamos a ver yo yo apostaría incluso porque porque no sé si la empresa o el o el país en si alguien pues potenciarse la practicar actividad física incluso sería beneficioso para la empresa incluso utilizando pues puso horario laboral porque es que es que el rendimiento mejora en en cualquier tipo de trabajo sea para mejorar el rendimiento va a disminuir el número de bajas laborales el porcentaje de bajas favorables el ambiente laboral va a mejorar porque está demostrado que es así es más eh vamos yo llevarlo ya lo llevaría a otros ámbitos no solamente laboral sino al ámbito de la jubilación al ámbito de lo que está hoy tan traído y llevado como es la dependencia vamos a ver una persona es mucho más independiente si realmente está en forma y para eso necesito físico o sea que yo creo que es un tema

Voz 41 44:42 en que los gobiernos

Voz 40 44:44 querían de de de intervenir si esto está bien esto mejora la salud de la población

Voz 0827 44:49 pero esta es la clave está la clave catedráticos a yo no tengo ninguna duda de los beneficios que usted ha señalado y seguramente habrá otros muchos más no el asunto es como llegar a eso no oí yo creo que es la vía de la incitación del Fomento más que de la obligación de hecho estamos hablando de una experiencia en un país en donde ya el setenta por ciento de los ciudadanos hacen deporte al menos una vez a la semana y el cincuenta por ciento lo hace dos o tres veces están en la cabeza de Europa en cuanto a la práctica deportiva es decir ellos dan un pasito más casi casi podríamos decir innecesario porque ya los ciudadanos por sí mismos o una gran mayoría lo hacen achique estamos a la cola es que yo creo que nos faltan muchos escalones por subir

Voz 40 45:29 bueno sí pero aquí aquí por ejemplo admite sin si se trata de una institución privada si se trata de una empresa privada las empresas privadas piden pues determinadas cosas pues pedir pues que que sepas dos idiomas son tres

Voz 43 45:43 no puede expedir uno de los requisitos

Voz 40 45:45 no puede ser ese y a mí me parece muy lógico se ha sido toda una empresa privada la empresa puede pedir uno requisitos para contratar al personal y uno Si a ellos suele consideran que que les parece que les parece que que va a mejorar rendimientos de del trabajador pues diferencias pues puso a mí no me parece mal

Voz 1781 46:04 otra cosa es que luego la empresa nos obligue a sacarlas a Isaías a Roberto y a mí hacer pilates ahora juntitos eso es otra cosa

Voz 40 46:12 eso me ya lo sé pero aquí no eso es cierto bueno yo creo que yo creo que efectivamente necesitamos quizás una serie de pasos intermedios

Voz 0827 46:21 eh

Voz 40 46:22 pero en Suecia donde donde realmente el deporte la práctica deportiva pues es un

Voz 2 46:27 es un hábito Irujo

Voz 40 46:30 que que bueno la gente practique deporte porque ya tienen puso un bagaje de la importancia que tienen la práctica deportiva pues bueno es normal que algunas empresas algunas algunas empresas pues a lo mejor que expresas yo no no sé qué tipo de empresas pero son empresas que a lo mejor pues pues les favorece mucho que la gente esté activa que sean bueno que tengan que no que no son unos horarios pues lo exijan dentro de sus requisitos yo no lo veo mal no sea no me parece una exigencia descabellada ni fuera de sitio y repito yo si tuviese una empresa si fuese legal para poder pedir lo poder exigir que que fuesen deportistas una práctica deportiva yo no incluiría en la clave

Voz 39 47:14 es ilegal alegal los era legal lo será el día que el que se haga una ley eso se puede hacer

Voz 43 47:20 la decisión política como la del tabaco públicamente

Voz 40 47:24 yo si fuese legal sino en algunos sitios

Voz 0827 47:27 eso es una de las de las primeras empresas que lo ha empezado a potenciar es una empresa que es propiedad de Bjorn Borg del tenista no se dedican a jugar al tenis todos los empleados pero bueno sí que se dedican digamos están en el mundo en El Mundo Deportivo lógicamente el propietario no cabe duda de que tiene una sensibilidad en este sentido

Voz 40 47:44 claro claro por eso digo que es que depende del tipo de empresa que sea no

Voz 39 47:47 ya hay luego estaría luego estaría Miguel lo de lo de hacer un traje a medida porque claro actividad deportiva pero hay que mirar cada uno y cada una no que qué le conviene que que puede hacer a mí me pareció muy interesante te he dicho usted antes de que esta práctica deportiva estuviera incluida dentro del horario laboral eso me parece que es una revolución eso sí me parecería una revolución de verdad

Voz 40 48:09 es que es más yo creo que hasta incluso hubo alguno empresa en España que lo hizo eso que lo incluyó alguna empresa posiblemente bancaria y no estoy seguro ahora pero yo creo que lo incluyó dentro de la jornada laboral o por lo menos dentro del espacio donde trabajaron pues habilitó unos espacios para para poder hacer deporte osea gimnasios con con un vamos con todo lo necesario para poder practicar deporte a lo mejor en esa obra que uno tiene libre

Voz 43 48:41 o sea que por lo menos

Voz 40 48:43 empresas desde luego lo que deben de hacer Si si les viene bien eso es facilitar en lo posible es más yo diría que los gobiernos de es vendría muy bien el potenciar eso incluso el financiarlo aunque fuese a medias

Voz 39 48:56 se trata de hacer números tan sencillo como eso se trata de hacer números

Voz 40 48:59 claro claro si al final el coste beneficio

Voz 39 49:02 no sale el SAR el resultado pues se hace sí porque parece que en Suecia todo responde a un plan de de salud pública es claro está incentivado por el Gobierno

Voz 40 49:10 se trata Se trata de potenciar salud Se trata de potenciar no salud y alargar la vida saludable entonces yo creo que que podía que encima estamos hablando de que si la jubilación se quiere alargar presente dicho año setenta años pues que menos que esa es esa sabido laboral si lo hacemos sólo regar por lo que sea saludable y para eso pues la gente tiene que vivir en salud

Voz 43 49:35 si la salud me está claro

Voz 40 49:37 qué tiene que está ligada siempre a la práctica de actividad física

Voz 39 49:40 volver Miguel del Valle Catedrático de Medicina del Deporte de la Universidad de Oviedo ha sido un placer muchísimas gracias por estar en La Ventana eh

Voz 43 49:47 muchísimas gracias a ustedes buenas tardes James Bond

Voz 23 49:51 con no

Voz 45 49:58 no

Voz 23 50:02 ah sí eh eh eh

Voz 0313 50:30 además en el deporte se hacen amigos aunque esto de la amistad tiene a veces a efectos colaterales o vías inesperadas que realmente llaman mucho la atención fíjense el pasado domingo en Palma de Mallorca hubo una carrera de de ocho kilómetros el reglamento decía que había que hay que invertir como máximo una hora bueno que es que que es un tiempo razonable sin embargo esperaron a un último corredor que se llama Miguel Ángel Ferrer era su primera carrera popular tercer trasplantado hace nueve años

Voz 2 51:01 yo de hígado y corrió en sí

Voz 0313 51:04 camiseta lo ponía corrió para darle las gracias

Voz 2 51:08 a su donante aún

Voz 0313 51:10 amigos desde luego muy especial Miguel Ángel Ferrero buenas tardes

Voz 39 51:14 hola buenas tardes bienvenida La ventana cómo va eso bien poquito abrumado pero Villa no estaba recuperándose del esfuerzo ya lo primero

Voz 42 51:22 sí sí es es es y hacer completamente recuperado

Voz 0827 51:25 des más cansado de todas maneras conceder entrevistas a lo mejor que correr no

Voz 43 51:30 te lo aseguro desde cuándo desde cuando corre Miguel Ángel

Voz 42 51:34 me huraño empezar con una gran yo que empecé a correr pero bueno mi mujer ella porque la gente sigue van dando me pasa yo voy andando a habido corridas no pero pero bueno yo el Choco rock todos los días y mi máxima ilusión es poder correr un día así consigo correr seis horas seguidas poder intentar correr una maratón algún día pero de momento salgo a correr todas las mañanas corros dos o tres horas

Voz 39 52:02 si bien que ese mensaje en la camiseta yo corro por mi donante

Voz 42 52:06 sí eso sí porque es siempre que salgo bueno no sólo salgo a correr sino si lo tengo muy presente esa familia durante a mí me dio la vida me ha dado algo que ya no tenía ninguna esperanza

Voz 39 52:24 por qué qué les pasó exactamente mide de la encuentra

Voz 42 52:26 tenía una cirrosis es una hacia Roses galopante me quedaba muy poquito tiempo de vida no es lo más de un mes así llegó ese órgano que estaba esperando para mí pues vuelves a empezar volver a empezar Santos al todo la vida de cambiante cambiar completamente cambias tu formas de pensar tú formas de todo entonces a mí me cambió todo tengo una nieta que no hubiera conocido deje de trabajar con mi mujer hicimos una asociación para enfermos hepáticos a Rafa empecé hay ayuda a la gente y cuando salgo a correr siempre pienso en esta persona de de esta familia que gracias a ellos no sólo yo sino más gente pudimos pudimos vivir pudimos vivir

Voz 39 53:21 pero usted no sabe quiénes no si lo sabe no no no nos queda su pueblo curdo no ya los sabe que a lo mejor una casualidad no lo saben allí la mayoría de las

Voz 1781 53:30 militares que saben que han cedido sus órganos están agradeciendo este esfuerzo y a lo mejor piensan quizás sea pues el de no

Voz 42 53:37 ojalá ojalá ojalá pido se todas que que que que alguna de ellas es su hijo su hija porque saben que es decir la pena que todo eso merecido la pena yo toda esta cosa que ha pasado ahora mismo ya es la estoy contento sólo porque cinco personas donde me han dado su foto de donantes de órganos ya para eh

Voz 43 54:00 todas estas olvido Miguel Ángel

Voz 0827 54:03 claro nueve años uno diciendo daño sí parece poco pero es que son más de tres mil días de todos esos días que ha vivido gracias a ese donante cuál sería el que más le tiene que agradecer

Voz 44 54:15 para el nacimiento

Voz 0827 54:17 la nieta quizás

Voz 42 54:20 por por supuesto pero es la es el día que más me emociona la verdad es el día que que me desperté la UVI el día que me desperté que me habían que me habían trasplantado para mí fue pues emoción más que emocionante porque volví a nacer podía hacer es como si hubieran nacido ese día pico ellos ya sólo cerebro ese día catorce catorce enero es mi cumpleaños hay que volvía claro por supuesto que porque es algo que que no hubiera conocido no

Voz 0827 55:02 oiga Miguel Ángel di cuéntenos lo de la carrera porque fue también muy bonito no ya todos los corredores habían llegado estaban empezando a desmontar las vallas ya habían repartido todos los trofeos y creo que hubo dos organizadoras que le fueron a buscar que le acompañaron al final le volvieron a montar la cinta para que la pudiera ver en la llegada no

Voz 42 55:19 bueno pues sí la verdad es que cuando empezaba pasaba corriendo ya todo el mundo los corredores me había pasado yo ya iba corriendo solo yacía mucho rato inpasse por un control de avituallamiento que lo estaba el retirando ya lo estaba en realidad lo coge una botella de agua líquida chica al voluntarias que había pues no me dijeron que sí podía acompañar si me podían acompañar yo encantado que va acompañada de llevas ya os iba iba dando a Prisa yo yo iba a peor limitó a pues andando cuando faltaban doscientos besos defendía que la culpa que ya enfilaba la recta empecé a oir pobló el micrófono

Voz 43 55:59 ese día como loca

Voz 42 56:02 no no sabía qué estaba pasando de la consellera que esperado con la con la vedad ella periodistas no no no supere y fue porque mi mujer pues estaba retirando todo les digo por favor guardar una medalla una medalla de donde sea guardarse la porque sigue corriendo obvia si lo mismo que aún no ha llegado se movilizaron todos si una chica era el voluntarias espuelas que escribió la que escribió emociono mucho y a través del día a través de aquí pues ya a eso de las redes sociales pues éstos se disparó