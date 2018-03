La Ventana (02/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 Carolina S

Voz 3 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias el Gobierno deja en mano

Voz 1667 00:13 los del juez en la decisión de facilitar la candidatura de Jordi Sánchez a la presidencia de la Generalitat con

Voz 0827 00:19 su salida de prisión no obstante Moncloa opina

Voz 1667 00:21 que esa candidatura de la actual diputado de Cataluña está fuera de la realidad esto es lo que ha dicho el ministro Rafael Catalá tras el Consejo de Ministros poco caso

Voz 1764 00:30 como he dicho antes si se pretende de alguien que tiene limitada su libertad ponen las medidas decretadas de prisión provisional pues seguramente al juez le corresponde a decidir si no se produce esa posibilidad nosotros creemos que no puede llevarse a cabo una investidura ni por tercera persona mi presentación ni en ausencia del candidato en la sede de la soberanía del Parlamento donde se celebra esa investido

Voz 1667 00:56 y Unidos Podemos exige eje la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia quieren que explique una aparente contradicción en la que ha incurrido el Gobierno la aprobación de una partida presupuestaria para repatriar a Caídos de la División Azul mientras sigue sin haber dinero para exhumar a los represaliados del franquismo informa Mar Ruiz

Voz 1441 01:13 la oposición acusa al Gobierno de tener una doble vara de medir vetando leyes para exhumar fosas trasladar a Franco del Valle de los Caídos con el argumento de que implican un aumento presupuestario cuando de forma paralela está repatriado en aviones del Ejército de Tierra a soldados españoles de la División Azul que lucharon con el régimen nazi toda en virtud de un convenio firmado con el Gobierno alemán el que propio Ministerio de Defensa admite haber gastado más de veintitrés mil euros en traer a España a veintinueve combatientes caídos en Rusia a través de una iniciativa impulsada por Izquierda Unida Unidos Podemos ha pedido hoy la comparecencia en el Congreso de los ministros de Justicia de de defensa y al igual que el PSOE y el PNV ha registrado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno denunciando la dejadez del Ejecutivo con las cien mil víctimas del francés

Voz 1594 01:55 mismo que continúan en fosas y cunetas

Voz 1667 01:58 Euskal encargada de coordinar la lucha contra el terrorismo yihadista en la Audiencia Nacional acaba de pasar por la ventana Dolores Delgado ha advertido sobre los riesgos de legislar en caliente y lamenta la falta de mecanismos

Voz 1915 03:01 Madrid en Madrid el Gobierno de Carmen asegura que ya ha entregado a la oposición toda la información solicitada sobreviví cima de esta mañana ha quedado suspendida la primera sesión de la comisión que investigará la compra del servicio de bicis prevista para el próximo martes porque los grupos aseguraban que todavía no cuentan con toda la información el concejal socialista el presidente de la Comisión Ignacio Benito y el portavoz del PP José Luis Martínez Almeida

Voz 5 03:22 hecho llegar información por parte del equipo de gobierno tenemos que ver si es toda la que han solicitado en cualquier caso tienen que ser los portavoces de los grupos que se manifiestan al respecto

Voz 6 03:31 el Gobierno la transparencia sigue negando la documentación de Bici Mad

Voz 2 03:35 esto nos obliga a preguntarnos qué está ocultar

Voz 6 03:38 de este equipo de gobierno que habrán hecho en bici Matt para negar la documentación como la están negando

Voz 1915 03:43 las fuertes rachas de viento han obligado a cerrar tres aulas del colegio público Miguel de Cervantes de Mejorada del Campo después de que ayer se desprende se desprendiera parte de la cubierta de chapa del centro esta tarde técnicos de la comunidad van a realizar mediciones de amianto para descartar la presencia de este material y otro centro en este caso en Getafe ha suspendido las clases este viernes a causa del temporal del fuerte viento de hasta ciento cuarenta kilómetros por hora levantó ayer el techo del Aulario un edificio nuevo que sólo tiene dos años y bomberos y técnicos municipales dicen que no es seguro para el personal del centro Javier Torres es portavoz del AMPA

Voz 7 04:14 durante todo el día pues no se seguirán informando para ver si es posible el lunes volver a asistir a clase con normalidad por este tipo de cosas en ningún centro deberían darse hay que intentar que las infraestructuras ese coste

Voz 2 04:25 lo de ABC en cumpliendo todos los

Voz 7 04:28 que la seguridad sea la máxima posible

Voz 1915 04:32 Correos ha presentado un nuevo sello que homenajea Madrid con ocasión del treinta y cinco aniversario del Estatuto de la Comunidad en el aparecen algunos de los elementos más representativos de la identidad de la ría

Voz 1594 04:41 John Javier Cuesta ex presidente de Correos tiene de momento

Voz 8 04:44 los y las de arquitectura elementos de de naturaleza

Voz 2 04:49 elementos como como vemos de la identidad madrileña con la gorra típica el chulapos siete grados en el centro de la capital

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 2 05:08 cadena SER servicios informativos

Voz 8 05:24 buenas críticas Andre todo sois vosotros

Voz 2 05:28 venga cambiamos de tema los sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos en Nadie sabe nada de era ya un programa en el que Guti directo de Nasser conducir nunca ha sido una misión imposible para mí

Voz 8 05:46 pero convoca el uso de noche las luces de los otros coches es difícil calcular bien las distancias

Voz 19 08:08 la Ventana

Voz 20 08:12 con Carlos Sastre

Voz 8 08:13 Antena

Voz 0458 08:17 son las cinco y ocho minutos de la tarde las cuatro y ocho en Canarias esta red de viernes y toca a meterse en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 21 08:28 el mío

Voz 2 08:36 para que una familia

Voz 22 08:37 se decide tener un hijo o una hija no que a veces la seguidas van entre los cuatrocientos y los novecientos hijos cuatrocientos y los novecientos bizcos dependiendo de la renta que hacen los demandantes de vivienda en el último año un quince por ciento cuatro de cara tres cuatro de cara tres están por debajo de los veinte mil euros

Voz 23 08:53 ante la tercera del deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos cuando al final las ocho Paco Fernández Ochoa en lo que pudo lo jornada veintitrés de Liga Santander a las nueve con el Girona Leganés por cierto el Madrid se ha lesionado Toni Kroos para próximas dos semanas ocho

Voz 22 09:14 el tres cinco tres en Canarias ocho y tres cinco tres en Canarias cambian representantes

Voz 24 09:18 Naciones Unidas con los cinco países del Sahel

Voz 3 09:21 el Mauritania Mali

Voz 8 09:27 sí

Voz 2 09:30 Heather eh Burkina Faso efectivamente podemos cometer errores iban los horror rápido hay que emitir esta cinta esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias de V unidad de vigilancia

Voz 27 09:58 que estalló en el informe número quinientos treinta y siete buena habló

Voz 3 10:01 acabamos de escuchar la semana pasada modificados el huso horario de Canarias tres horas menos

Voz 0827 10:05 por la patilla Galicia reclama hace tiempo tener el mismo huso horario que las islas el de un ahora no el de tres en quise CEM se han aplicado a este cambio lo escucho Fernando Candel Otto

Voz 17 10:16 que utiliza el programa para mis cosas recomendando a vosotros treinta y cuatro horas menos en Galicia véngame treinta en Galicia

Voz 2 10:26 he he dicho grandes

Voz 3 10:29 en Galicia y en Canarias la digo

Voz 2 10:31 la Liga volvió que tengo pensado del Cabildo de desastre

Voz 0827 10:35 bueno una hora menos en Galicia ideó una hora menos a una ese menos que escucho te escucho Lorea Martínez hablando de ONGs un posible recorte de la ayuda económica

Voz 0458 10:47 ONG de la educación del periodismo y también de las ONG pero creo que a este colectivo de las ONG que incluye en su ADN una parte sin el trabajo de las ONG pues casi que prefiere nosotras

Voz 0827 11:00 bueno las ONG o las ONGs como nos dice Lorea es una duda muy muy interesante que hace tiempo ya tratamos el curar escrito es como tú lo pronunciase las ONG eso sin duda eh no hay que marcarlo con una ese final porque las siglas que serviría tanto para el singular como para el plural sin embargo en la lengua hablada sí que se recomienda que la forma plural Sega con ese según las reglas generales es decir con ese final de tal manera que para la lectura del plural escrito sería las ONGs es me lo adecuado es decir las ONGs además la Academia introdujo la palabra ONG así escrita con todas las letras que la verdad está en el diccionario pero no es extendido mucho y en este caso no dudaría ni siquiera escribiendo no se añade la s final ya está bueno que se mide que se te olvide una es en todo caso Francino es menos comprometido a que el presidente del Gobierno pues no solamente celebrada en los países del Sahel sino que si lo olvide uno en el contexto de esta afirmación en la que hablaba de las condiciones que debe reunir quién sea elegido presidente de la Generalitat de Cataluña

Voz 2 12:06 lo que hay que hacer ahora después de las elecciones en el Parlamento de Cataluña que elegir a una persona que por supuesto esté en España que esté en la carta que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con cola

Voz 3 12:19 pues que cuando el poste que esté en

Voz 0827 12:22 la cárcel buen hablamos tanto el proceso de la proclamación de independencia que en ocasiones oyes en los va la olla Javier Berrocal por ejemplo nos envía esto que escuchó a Pedro Piqueras en Telecinco hablando del detenido como presunto autor de las muertes del pantano de Susqueda es un poco Rajoy

Voz 28 12:37 Jordi Magentí el presunto asesino del pantano de Susqueda en Gerona ha proclamado hoy a gritos su intento en su inocencia

Voz 3 12:45 que hay hay casi casi bien independencia estamos contaminados

Voz 29 12:50 los mi fe en sí

Voz 0827 12:53 oye aquí vamos cayendo todos Benjamín Prado por ejemplo es vigilado por un acompañará por Nerea Aróstegui por esta comparación que no se ajusta al tiempo hablábamos de ese libro devuelto a una biblioteca pública en Gandía cincuenta años después para contextualizar Benjamín Prado dijo esto

Voz 30 13:10 afortunadamente ha desaparecido y Hilla ha dejado pues esta red de bibliotecas en la que en la que bueno pues actualidad ahí

Voz 27 13:18 esto es de cuando diga no estaba en el Diccionario Bahamas estos de al diga no estaba en el diccionario Obama y Simao tiempo eh pero oye

Voz 0827 13:26 cuando hace muchísimo tiempo es verdad pero no de cuando al món diga no estaba en el diccionario porque diga está en el diccionario igual que albóndigas desde hace trescientos años así que cuando se retiró ese libro que se devolvió cincuenta años después llevaba ya en el diccionario doscientos cincuenta años más o menos tenemos algunas vigilancias de oficio

Voz 20 13:49 un día

Voz 0458 13:55 los lunes pasamos lista todo por la radio con Pedro Aznar venga giratorio girará eso es para ejerció girará con girará Isaí

Voz 3 14:04 bueno entonces para Isaías es que es quiérase o lo que tiene el pretérito imperfecto de su objetivo ahora llamado también penetre pretérito UE ostras oye cobre claro eso sería mayor si esto no lo estudiamos así no Enseñanza General Básica para nada pero ahora tiene estas dos formas de amor lo la segunda como vemos es bastante complicada para que no nos liar a buscar contratos resulta enviada

Voz 28 14:26 se ha quejado amargamente el bigotes

Voz 31 14:28 refiriéndose al marido de la ministra de Defensa María Dolores de Cospedal López líder sostiene el bigotes que quedan impunes quiénes soltaban el montón

Voz 8 14:37 presión Policía indica donde las haya figuran como atizar antes quiero decir vienen

Voz 3 14:42 en el mundo

Voz 31 14:45 la expresión llena de sugerentes matices soltar

Voz 2 14:50 es muy dura interés el gran Isaías

Voz 0827 14:54 bueno pues sí que es una palabra polisémico K Montelongo aunque en el diccionario de la Real Academia todavía no ha entrado la policía Montelongo es según el diccionario solamente los intestinos de las reses especialmente los del cerdo coloquialmente pues también se refiere a los nuestros a los humanos la otra acepción de Mondo hongo de momento no está

Voz 0458 15:15 preguntaremos gracias verá quince veintiocho Urrutia rompió en lugar decir no sabemos el once de carrerilla dicho no sabemos el once de carretilla Carretería a por la boca muere pero a eso de las once y pico lo primero Urrutia le voy a Isaías y les sobre el es que atraía como tiene que ser no tanto porque les damos una semana que en fin

Voz 3 15:42 eh mira qué hacen los reyes Dani Garrido guardando

Voz 0827 15:46 lo primero el carrusel por supuesto pero bueno ya que actuó como vigilante pues veamos qué es lo que dijo el vigilado que fue France ronquidos

Voz 32 15:54 la convocatoria de llega con la duda de saber si veo nos rotar monté las así que no sabemos si mañana hará una alineación con el equipo de gala con el de siempre con ese que los niños del cole se saben ya de carretilla el se saben ya de carrerilla

Voz 0827 16:07 bueno es más bien carrerilla es lo que se suele decir en vez de de carretilla pero bueno en una ocasión Dani Garrido fue vigilante pero como el carrusel es muy largo pues al final uno acaba también siendo vigilado

Voz 0458 16:19 muchos otros al Atlético Miguel Merino pero no está comiendo un cigarrito desde entonces nos está comiendo un cigarrito desde entonces cigarrito deportiva

Voz 3 16:26 pero un Colin golito Un Colleen del cigarrito al colín hay una pequeña diferencia

Voz 0827 16:31 bueno saberse algo de carretilla o comerse un cigarrito en vez de un colín pues forman parte ya de estos maldito refranes

Voz 24 16:43 que vamos acumulando y que cómo lo dice

Voz 3 16:46 Dani Garrido por la verdad es que no nos faltan Juan Gutiérrez por ejemplo nos envía esta mezcla entre que algo quede en agua de borrajas que algo sea papel mojado ahí ahí ahí la cosa quedó en papel de borrajas no pasado nada no se cierran campos queda todo en papel de borrajas queda todo en papel de borrajas

Voz 0827 17:04 es una buena mezcla eh que guardaré haremos ahí Elisa Soto nos dice también que cualquiera puede acabar entre las cuerdas pero la frase hecha para referirnos a quién se siente presionado en una situación comprometida es estar contra las cuerdas nos lo dice esto que escuchó a Wyoming en El intermedio

Voz 33 17:22 la entrevista nada más y nada menos que a Michael Wolff el autor de Fuego y furia ese libro que ha puesto contra las cuerdas a ese libro que ha puesto contra las cuerdas

Voz 2 17:30 por eso minutos sus pensar

Voz 0827 17:33 no lo sé pero tampoco entre las cuerdas sino contra las cuerdas en fin oye que no siempre damos en la diana ni siquiera cuando queremos dar en la diana nos dicen Ximo García JR

Voz 1490 17:45 pues dicen que son pelín panfleto que los estudios que presentes partidista sí bueno pero hay un punto en el que en el que creo que dan el dardo creo que da en el dar

Voz 0827 17:55 no hay un punto en el que creo queda en el dardo es verdad que los que tiramos mal a los dardos hay veces quedamos en el dardo eh que ya está sin querer pero lo normal cuando queremos decir que alguien acierta es que alguien da en la diana no en El dardo insta de Tom calen es muy bonita bueno nos ha hecho flipado a colores o a multicolores nos la envía Mario

Voz 1594 18:15 Suárez Fleet multicolor multicolor de gas

Voz 2 18:22 sí multicolor multicolor multicolor basta con motivo número cuatro

Voz 0827 18:31 pues nada más que añadir su señoría Tom vigilado Toni Garrido vigilante

Voz 3 18:40 tenemos alguna más la semana pasada recibimos a que sus sonría con la famosa mil de oveja

Voz 0827 18:45 Maya levantase la cabeza

Voz 2 18:47 europea

Voz 34 18:48 que no basta según la normativa europea la certificación de los productores creen que China dice que bueno nosotros

Voz 2 18:57 asumimos como tal ya ya hay cuando dice no es miel pura de oveja miel pura de verla

Voz 3 19:01 qué es lo que me dijo Jesús oye que la miel pura debes gastar muy buena de bueno ya lo aprobó

Voz 0827 19:07 haremos le ha sacado gustillo Jesús Soria aparece en la Unidad de Vigilancia y repite esta semana dispuesta a armar la marimorena hola Marie Morera según escuchó José Antón

Voz 1667 19:16 pero nuevo María Merino dietista nutricionista porque es el

Voz 3 19:19 es decir en las redes que sus hijos les daba de desayunar au a su hijo

Voz 0827 19:22 yo les daba garbanzos hice organizó

Voz 3 19:25 yo la Mari Morera Lamari Morera hay gente que lo criticaba mucho oye quizás las Mari Morera

Voz 0827 19:31 las armas escándalos pero la que tiene derechos de autores la marimorena en nuestro vigilante además nos cuenta el origen de la expresión una tabernera en Madrid en el siglo XVI reservaba el buen vino para clientes distinguidos hasta que los no tan distinguidos pero que llevan ahí todos los días protestaron exigieron el mismo trato el mismo vino y ella se negó Se armó gran escándalo lío acabó en la justicia y en nuestras conversaciones también en el primer diccionario académico en mil sí doscientos treinta y cuatro para nombrar esas riñas o pendencia mas que a veces tenemos que bonito pero es muy bonita la historia y espero que la cosa de Jesús Soria lo de la Morera no se extienda tengamos también que cambiar el villancico

Voz 17 20:12 L

Voz 19 20:20 de anda anda la marimorena

Voz 0827 20:27 tanto bueno el cambio de frases también se produce de vez en cuando invirtiendo el orden de los elementos si diciendo alguna cosita rara Francisco Fernández de Simón Dani Esteban y Juan Carlos Orozco escucharon este baile en La Ventana cuando hablábamos de dos autorretratos de Murillo expuestos en Londres

Voz 1594 20:43 ni autorretratos de Murillo el primer

Voz 35 20:45 pero es cuando era joven tiene unos aires así de Caballero alguien muy resuelto parece querer lo que sabe parece querer lo que sabe o quererlo

Voz 0827 20:54 que sabe simple está muy bien eh amar la sabiduría e incluso la propia sabiduría pero tienen razón nuestros vigilantes en que en este caso suponemos que Murillo parecía saber lo que quería no querer lo que sabía que seguramente era mucho y otro baile muy divertido el que David Criado Juan Aranaz que escucharon esto a Pacojo

Voz 36 21:13 el coche nuevo de Fernando Alonso se les sale una tuerca anoche en el estreno de los entrenamientos en Montmeló al que se le falta un tornillo que diría que bueno luego le fue bien pero empezar la temporada con problema

Voz 2 21:22 en una tuerca recuerda demasiado al futuro reciente recuerda demasiado el futuro recién recuerda además

Voz 0827 21:30 creado al futuro reciente recordar el futuro ya se nos antoja paradoja y hablar de futuro reciente cuando reciente es algo que ha sucedido hace poco pues es un contra Dios que es una palabra que no gusta mucho salvo en el cine eso sí en donde sí que uno puede regresar al futuro

Voz 3 21:54 bueno Amaya y Alfred siguen su gira como representantes

Voz 0827 21:56 España en el próximo festival de Eurovisión pasaron por aquí pasaron por otros programas cantar

Voz 37 22:02 bueno sí creo que frío

Voz 3 22:08 cantaron en inglés en el festival de Eurovisión lo van a hacer en español y en la entrevista que les hicimos en los coló un error hablando del último ganador de Eurovisión el portugués Salvador Sobral nos lo envía también José Antonio Barrionuevo

Voz 38 22:21 no tiene ningún secreto vamos a hacer mucho se el año pasado no portugués cantando en inglés cantando en inglés de dichas

Voz 0827 22:29 Nos intimista bueno el año pasado ganó un portugués cantando en inglés pues la verdad es que el inglés el entiende bastante bien

Voz 10 22:37 Sunde uno uno

Voz 39 22:45 de

Voz 0827 22:48 lo hizo en portugués comienza la cuenta atrás para la huelga de mujeres convocada el próximo ocho de marzo la igualdad de todos los frentes abiertos y el de lenguaje inclusivo es una de ellos desde luego no siempre atina

Voz 40 23:03 hace un par de informes por ejemplo recogimos el momento en el que el presentador de OT Roberto Leal

Voz 3 23:09 con tres finalistas mujeres que se veía que iba a haber una mujer sin embargo anunció que se iba a conocer

Voz 2 23:16 el ganador del Tour Bustamante más votado más votado y que por tanto es el ganador pues el ganador de Otero ex concursante más votado el ganador

Voz 0827 23:28 bueno será la concursante más votada efectivamente porque había tres si eran mujeres tampoco cuesta tanto es verdad que hay cosas peores como lo del jugador del Atlético de Madrid Vitolo

Voz 41 23:38 es que no somos mujeres y metiendo mencionas Izaña por temas como lo que ha pasado yo creo que cada uno tiene su tema con un entrenador cada uno

Voz 3 23:50 el lo lo mucho peor desde luego no es un error al hablar

Voz 0827 23:53 es un error al pensar pero bueno para compensar hemos feminicidio esta semana por encima de nuestras posibilidades Íñigo Sastre por ejemplo en los envía un par de de ejemplos este operación triunfa representara

Voz 42 24:05 a España e la ganadora de Operación Triunfo de operación triunfa ya lo ven no ha pasado en deshacer

Voz 0827 24:11 no se corrige nos envía también este Estados Unidas escándalo en Rusia tras una investigación

Voz 42 24:17 en que denuncia que el Kremlin emplea mercenarios rusos en Siria para las misiones más arriesgadas asegura que Estados Unidas que Estados Unidas Estados Unidos mató

Voz 0827 24:27 los Estados Unidas Nerea Aróstegui cree que a lo mejor todo lo empezaste tu Francino

Voz 43 24:33 esta tercera hora de La Ventana en el Día Mundial de la Radio

Voz 0458 24:36 con Pedro Guerra en directa con Pedro Guerra Irak

Voz 3 24:39 cuando Pedro Guerra en directa y expuesta admite

Voz 0827 24:41 hemos Lass gobiernos de coalición Bruno

Voz 2 24:44 las mayorías absolutas han desaparecido seguramente idas gobiernos de coalición

Voz 0827 24:50 las gobiernos de coalición por error feminicidios lo inverosímil pero a veces olvidamos feminización lo necesario por ejemplo los dice José Antonio Barrionuevo cuando hablamos de

Voz 2 24:59 el llamado Arca de Noé puede que tenga que terminar pagando mucho más ya hay más de un millón de semillas en el llamado Arca de Noé en el llamado Arca de Noé de los cultivos llamado antes

Voz 0827 25:10 otra de Noé buena en este caso Arca es una palabra femenina sólo femenina es verdad que al comenzar con Anthony Caro diremos en la arca eh pero solamente en ese caso lo volvemos a recordar en el resto de los casos los determinantes deben ser femeninos la llamada Arca de Noé sería lo correcto algo semejante sucede cuando decimos la primer canguro Alfonso Sanz lo pilló en Hoy por hoy cuando comentaban la serie de Berto Romero mira lo que has hecho ese Riddle postura

Voz 1594 25:37 creo de los nuevos padres modernos la lactancia los nuevos métodos educativos el pediatra los grupos de whatsapp

Voz 27 25:43 de la guardería la primer canguro la primer canguro la primera ganadero bueno

Voz 0827 25:48 cuando nos referimos al canguro animal efectivamente el sustantivo es masculino y sólo masculino pero cuando nos referimos a aquella persona que cuida niños cuando los padres no están por la palabra es como en cuanto al género El o la canguro géneros enmarca pues eso con los determinantes que tienen que concordar así que lo correcto en este caso sería la primera canguro en fin oye que dudamos todo los hasta los portavoces parlamentarios como Rafael Hernando con femeninos muy sencillos

Voz 37 26:13 yo lo que quiera Caca voy al médico es que me a un buen médica una eh al médico o médica

Voz 2 26:27 no voy a entrar en el debate

Voz 3 26:29 gramatical bueno por lo menos no dijo no voy a entrar en el debate gramatical que soy de Almería eh bueno no hay ningún debate señor Hernando el femeninos

Voz 0827 26:36 dedica es perfectamente correcto implicamos pues duplicados es verdad que hay algunas doctoras que se siguen llamando médicos pero bueno el femenino está ahí para usarse por cierto hoy viene a La Ventana otra impresionante mujer Luz Casal qué versión no actuó como vigilante diversión no es erróneo contra Mas

Voz 2 26:57 cuando más vida

Voz 20 27:00 más veloces todos zarpazos con tramas prontos más cerca esto

Voz 0827 27:08 bueno pues ese contra más frutos consigo después fue corregido por Luz Casal en la canción que grabó

Voz 2 27:19 más

Voz 44 27:23 más más

Voz 0827 27:27 cuantos más frutos consigo muy bien por la vigilante Luz Casal luz por cierto canta una versión de amores de Madrid cinco está muy bien de disco muy bien es una cantante Maritina extraordinaria yo creo que injustamente olvidada a veces no pero que también fue recibida por nosotros aquí como vigilada en esta unidad

Voz 20 27:46 Díez

Voz 3 27:56 fuiste explore precursoras de Mecano está muy

Voz 0827 27:59 extendido está muy extendido así que siempre que hablamos de Mecano pero no Mari Trini lo hizo un poquito antes pero bueno a Mari Trini se lo perdonamos todo

Voz 3 28:13 tenemos también en esta unidad algunos verbos con conjugación desviadas por ejemplo este aducía que nos envía Gerardo Rodríguez

Voz 2 28:22 por supuesto

Voz 45 28:25 quién vive una queja al gobierno local que anunció que arreció

Voz 2 28:27 por normativa los semáforos deben o no

Voz 0827 28:30 que adujo nos dice Gerardo con toda la razón del mundo un error idéntico convirtieron regular lo irregular sucede con este producido que nos manda Alfonso Martínez

Voz 1490 28:40 los técnicos ya han estado en la zona la han examinado ya han evaluado los daños que se han producido por este pequeño derrumbe en Pasaia el derrumbe producido ayer se producido ayer a las nueve de la noche

Voz 0827 28:49 ahí estamos en la frontera no sabemos si dice muy bien se producía ose producido yo creo que más bien producido pero bueno ahí lo dejamos Pablo Calvo nos envía este prevé yendo de Berto Romero que él ya preveía que se iba a repetir dice el vigilante que se lo perdonaría Berto oye pero que hay que meter en la UVI decrecen cuando

Voz 46 29:07 si podías entrar de Pía eran de Palma otra persona no podrá ver si se ha muy grande y la verdad que servía para dejar chaquetas a para aparcar una moto para dejar chaquetas pero los prevé yendo que pero prevé yendo que que haya un cambio climático se extiende cada

Voz 0827 29:24 más no sé lo que pasará dentro de cincuenta años pero de momento recordamos es previendo eh aunque desde luego prevemos que la cosa se seguirá extendiendo y Rafael Urturi nos envía una conjugación desviada del verbo poder

Voz 2 29:36 pero en este concierto concretos del Nuevo Alcalá está todo todo lo que ha anunciado está ahí sí se nota además eh si sí si hay

Voz 47 29:45 durante todas las gira no no podemos darnos el gusto de no no podemos darnos el gusto de no poder

Voz 1667 29:52 no podemos darnos el gusto bueno pudimos hacerlo un poquito mejor diciendo por ejemplo pudimos tampoco está mal esta conjugación del verbo responder que viajó

Voz 0827 30:01 Liam Vega escuchó Giuliana

Voz 8 30:04 es decir quiero subrayar tengo un gran aprecio por la sociedad valenciana creo que tiene enormes virtudes una sociedad emprendedora que ha respuesta respuesta ha sabido dar una ninguna respuesta

Voz 0458 30:15 es catalán y a lo contrario

Voz 3 30:18 a rasposa en castellano ha respondido

Voz 0827 30:21 a veces no fallamos en la conjugación sino en la elección del propio acuerdo verbo por ejemplo Jorge Batlle Elvira cree que aquí escogimos mal el verbo detentar

Voz 16 30:31 qué Juncker va a proponer que su cargo de presidente de la Comisión se fusionen con el de presidente del consejo el que en estos momentos detenta detenta Donald Tusk

Voz 0827 30:41 hay pues tiene razón porque detentar es ejercer el poder efectivamente pero de una manera ilegítima legítima ilegítima e lo otro sería ostentar ostentar un cargo

Voz 48 30:57 supongo que

Voz 3 31:02 estos viejos a la espera del ocho de mi han sido ellos los viejos porque no los ancianos los jubilados los que se han hecho oír

Voz 0827 31:09 en las últimas dos semanas reclaman una pensión más justa que es el han ganado y que se revaloriza sin que pierdan poder adquisitivo así que hoy Marta Valderrama se ha fijado en ellos en los jubilados y en suspensiones

Voz 49 31:23 durante las últimas semanas hemos visto a viejos muy jóvenes pedir un aumento digno de las pensiones la palabra pensión entró en el diccionario en mil setecientos ochenta como una cantidad anual que daba el Rey para un servicio especial aunque la jubilación como dejar de trabajar llegó el mismo año la pensión que hoy todos conocemos como el dinero que recibimos al jubilar los no se generalizó hasta la vuelta

Voz 2 31:47 de la democracia

Voz 50 31:51 no

Voz 49 31:55 a las casas de huéspedes también se les bautizó como pensión y al servicio de comidas y cenas medias pensiones o pensiones completas según el tipo de alimentación que querían recibir los clientes

Voz 0100 32:06 la jubilación viene de júbilo que es la manifestación de la viva alegría sea así porque después de trabajar alrededor de cuarenta años para poder vivir finalmente vive sólo para disfrutar sin embargo pensión en países como Chile Colombia y Panamá significa pena que es lo que deben sentir mucho

Voz 1594 32:26 pensionistas españoles al ver su cuenta

Voz 0100 32:28 la corriente

Voz 2 32:32 americana de pensión como pena desde luego no la conocíamos

Voz 3 32:36 y es verdad que algunas casas de pensionistas españoles están convirtiendo en pensión para coger a sus hijos que a veces tienen que volver a casa incluso a sus lienzos bueno en fin que les vaya muy bien a ellos y que les vaya muy bien a las mujeres el ocho de marzo yo ya me voy bien señores sin balón

Voz 8 32:51 mienten

Voz 2 32:52 que me voy a ir voy soy un poquillo cansado

Voz 3 32:56 recordamos nuestra dirección de correo que es UD V arroba Cadena Ser punto com vía saben sin algo nos hemos equivocado que seguro

Voz 2 33:04 hoy no volverá a ocurrir

Voz 0827 33:06 hasta el lunes el fin de semana ellas adiós

Voz 2 33:09 pues en las redes sociales lo Ventana La Ventana

Voz 47 38:52 porque además hoy empieza la temporada de casos reales de Negra y Criminal en Podium tenemos que aprovecharnos de homólogo exactamente aquí traigo del primero tengo que

Voz 1594 39:02 Isar porque es un caso muy fuerte cualquier cosita el tipo de hoy es uno de los asesinos en serie más famoso sí perturbadores de la Historia muchos le van a conocer y lo es por algo se trata de Geoffrey da Mehr el bautizado por los medios y conocida mundialmente como el carnicero de Milwaukee exactamente pero ahora vamos que si ya ya verás la ficción esos hablaré de otro asesinato también pero muy diferente un crimen de Estado y además español el asesinato de Juan D

Voz 47 39:31 bueno bueno pero vamos vamos con el con el carnicero vamos a repartir

Voz 0827 39:35 Jeffrey Lane

Voz 1594 39:36 nacido en Milwaukee EEUU en mil novecientos sesenta es un asesino en serie que muchos aspectos esa Leo se desmarca de las normas de ciertas características usuales en los asesinos en serie iPS su caso ha sido estudiado estudiado por criminólogo sobre todo norteamericanos ahora hablamos sobre esto vamos a conocerle primero para saber de qué tipo de persona estamos hablando qué tipo de personas estamos enfrentando nosotros en este caso real de negra vamos a encontrar

Voz 0827 40:03 Nos con Downer cuando tiene dieciocho años

Voz 1594 40:06 uno de sus sueños su obsesiones que tenía muchas era recoger a uno Stoke a aún autoestopista tener relaciones con él porque dumper era homosexual y hay que decir que lo llevaba realmente muy mal para él esta era la raíz de sus perversiones cosas del hecho es que una noche vuelve a su casa en coche IB a un chico en la acera que hace autostop el chico está borracho iba sin camiseta da Merlo recoge y le propone ir a su casa donde pueden por ejemplo beber una cerveza el chico acepta monta en el coche Se van este chico se llamaba estilo en Hicks tenía diecinueve años

Voz 2 40:42 este es mi habitación ponte cómodo voy a unas cervezas a tus órdenes colega

Voz 52 40:50 acabamos contra la Mestre órdenes Ballester estar dentro de un momento

Voz 19 40:56 luego la ley

Voz 2 40:59 sí me gusta hacer fotos a los cerdos pero a veces me los encuentras por la calle

Voz 8 41:05 me gusta jugar con ellos toma gracias tío solo en el colegio de seccionada cerdos me gustaba mucho sabes que igual que el de un humano yo a Del Potro instituto

Voz 2 41:20 yo pensaba que un en él cuántos años tienes que Timo le agradece un año y juré que nunca iba a volver a poner un pie en un pasillo de esos nunca más

Voz 8 41:29 y no te gusta diseccionar cerdo ibérico eligió lo hacía con ranas personas

Voz 2 41:36 quiero saber es querer rara recoger tu muy guapo haces pesas Steven se Theo a las tías les gustan los tíos fuertes ya saben lo veo que tú tienes aquí un gimnasio entero me hizo que tienes es una barra de pesas

Voz 8 41:56 colegas yo creo en el voy a ir al amanecer y como mi padre no me vea en casa va llamada policía me gusta el ruido que hace cuando la golpeadas sí hombre está asustando por qué lo dejas la barra el metal contra la cara

Voz 2 42:15 es como música clásica te gusta la música casi mira tío llevo yo me voy

Voz 8 42:45 tres es un espejismo

Voz 52 42:48 a que el paciente hasta un hermoso por fuera

Voz 8 42:54 el señor

Voz 48 43:02 y no

Voz 1594 43:05 el filósofo opio entre Oviedo algo así sobre todo le ocurre en los primeros Crime en el sexto del momento de lucidez o de algo parecido en una conciencia de lo que han hecho es algo que les ocurre a algunos asesinos en serie es una especie de momento de pausa en la vorágine en que quizás se podría decir que se asoman a su propio abismo techo el título de este capítulo de enero criminales el abismo digo esto porque como sabemos el principal rasgo de la psicopatía criminal es la falta de empatía y por tanto de ser conscientes de que es lo que están haciendo y qué es lo que están provocando en los otros en el caso de Amer esto puede estar incluso más acentuado porque como decía antes él se desmarca la de algunas convenciones de la psicopatía criminal por ejemplo de Amer no tiene una infancia traumática como sí suelen tener este tipo de psicópatas más bien al contrario sus padres le querían mucho y la atendieron muy bien y le dieron muy buena educación el único Trauma más reseñable quizás de la infancia podría ser el divorcio de sus padres y las continuas danzas que parece que le dejaron un sentimiento profundo de abandono lo que sí se encuentra en su infancia son algunos rasgos propios de un asesino en serie como por ejemplo la tortura y la colección de cadáveres de animales que parece que es una característica propia de asesinos en serie esta cosa que el cuenta de la disección de un cerdo en una clase de Ciencias parece que realmente le deja huella pero no porque el impreso n sino por el placer que le da abrir ver el interior de un cuerpo humano y esto le excita a Hicks de hecho y a pesar de este momento de lucidez su arrepentimiento que parece tener después de esto le abre con un cuchillo de caza más turba sobre sus vísceras tras una serie de eventos en los que la policía casi le pilla cuando intentaba deshacerse del cuerpo al que por supuesto ha despedazado antes y metido en bolsas de basura termina dejan todo el cuerpo despedazado en una tubería de su sótano dos años después machacar y a los huesos y los dos partiría por el jardín entre la maleza esto del sótano se convertiría en uno de sus donde un rasgo de su modus operandi que desarrollará en su segunda asesinato después de este es asesinato de este I no volverá a matar durante nueve años

Voz 0827 45:08 los pero a cambio para librarse de estos

Voz 1594 45:10 puridad asesina se refugian el alcohol y las drogas hasta convertirse en un adicto en esta época entra en el Ejército hasta que es expulsado e intenta ir a la universidad en la que también fracasa los padres especialmente el padre ya no saben qué hacer con él y finalmente se va a vivir con su abuela ella les va a ayudar a alejarse de los vicios hecho lo consigue pero durante sólo tres años vuelve a matar varias veces día sobre la descubre algo

Voz 2 45:42 abuela de traer Esther cruces nuevos que estamos

Voz 8 45:46 la abuela te doy algo que creéis que no me he dado cuenta siempre ellas alcohol abuela yo no volverá por te pasas el día fuera de casa ya nunca vienes a misa conmigo perdona mi abuela yo te prometo no haces más que decepcionar me he encontrado lo que escondía Mario Vargas

Voz 61 46:13 mis cosas no sé qué hemos hecho mal contigo tu padre tu padre ya me avisó pero yo siempre quise creer en ti

Voz 8 46:19 mi abuela que has encontrado lo saben de sobra ese horrible maniquí que escondía en el armario un hombre desnudo que el pegajoso saca lo de mi casa inmediatamente lo siento bueno no puedo hacer eso dicho que lo tiras inmediatamente

Voz 52 46:38 maniquí se queda como necesitas

Voz 8 46:42 necesitas esa cosa de una compañía es lo único que me han acompañado quiero que te vayas inmediatamente destaca su abuela por favor déjame que bien pero quiero que sepas que te quiero abuela adiós

Voz 0458 47:10 mi pequeño ese Manny quiera era todo lo que había en casa la abuela o o había más cosas

Voz 1594 47:15 pues no en su sótano había escondido varios cadáveres tenía también una calavera de su segunda víctima a la que mató en una habitación de hotel durante estos tres años y que había guardado como trofeo a partir de que su abuela le echara de su casa todos se recrudece el sentimiento abandono se multiplica ya empieza lo que diríamos una segunda fase en la que ya no intentar refrenar sus instintos con los hombres además no tiene suerte se acuestan con él pero luego lo abandonan hay que decir que Jeffrey era un hombre bastante atractivo y tenía éxito en la comunidad gay era considerado un tío bueno pero eso no bastaba para que se quedaran con él y eso le producía un dolor insoportable crece el sentimiento crece el ansia con su segunda víctima la de la habitación de hotel estableció ya su modus operandi invitar a su presa alcohol en un lugar íntimo practicar sexo con ellos hacerles fotografías desnudos y una de ellos decidían marcharse descargar una irrefrenable violencia contra ellos es echaba son niños los en la bebida les golpeaba el fin era el dominio absoluto la idea loca construir un siervo para él un zombie a su servicio durante estos años mató a diez hombres más y con edades comprendidas entre los catorce y los treinta y seis años que sumados los dos anteriores hacen doce en total y aún faltaban cinco más hasta que la policía diese con él en mil novecientos noventa y uno Jeffrey está totalmente desatado en una discoteca encuentra a su siguiente víctima con era de tan solo catorce años una presa fácil e ideal

Voz 20 48:45 hola oye tú solo

Voz 62 49:12 si te pillan me alcohol te pueden meter en la cárcel mesetas habría algo mejor quieres venir a mi apartamento para que esperar uno de esos Beacon verdes tú te crees que te viene aquí estamos espera

Voz 1490 49:41 lleva a su casa de droga y por supuesto le impide irse con Irak se despierta a la mañana siguiente insiste en irse pero no tenía fuerzas

Voz 1594 49:49 da merle vuelve a drogar Icon era vuelve a caer inconsciente entonces pasa desarrollar un poco un plan un poco más sofisticado cojea con Herat lo lleva la bañera que ha llenado previamente

Voz 19 50:08 aquí

Voz 8 50:12 qué me gusta como el té preparado el baño cariño con edad sigue inconsciente da merle besa eres un auténtico Príncipe nunca te puedas de milagro

Voz 2 50:25 aquí se llama Mi aún así preparada vamos con el primer agujero

Voz 8 50:34 perfora la cabeza Bertrand a través de los orificios planea darle un nace de su propia creación así

Voz 52 50:42 cierto es sólo tendrás ojos para mí ahora el otro agujero inyectamos la solución

Voz 63 50:59 a veces sí perfecto

Voz 52 51:03 no

Voz 64 51:05 ahora siga desgastando

Voz 8 51:06 pequeña perdido

Voz 64 51:09 en comer jamón

Voz 52 51:13 que vamos a ser muy felices

Voz 1594 51:18 peligroso aborto entonces no no sólo no se muere es que cansado por estos trabajos sí para despejar son poco de Amer sale de madrugada toman cerveza ahí en ese rato el chico se despierta y logra salir de la casa pero en su estado obviamente no puede ir muy lejos los vecinos llaman a la policía alertando sobre un mediador que parece completamente borracho y la policía aparece en el vecindario en ese momento llegada Mer la policía ha acordonado la zona y no deja pasar a nadie pero da Amer con una tranquilidad y una confianza absolutas dice que vive ahí que tiene que pasar le piden la documentación y que efectivamente todo está bien con el que está allí medio grogui y la policía le pregunta gamers y le conoce fíjate lo que ocurre

Voz 8 52:01 sí claro que lo conoce como disculpe lo agente permítame que se lo explique es un amigo especial ya sabes estamos pasando la noche juntos tomado demasiadas copas así nos hemos peleado pero es inofensivo parece completamente borracho tiene usted lo único que necesitas dormir la mona se me lo permite subiría casi cuidar ERE que se acuesta

Voz 54 52:26 la gente América que ha pasado lo mismo en alguna ocasión vino a la austeridad que tengan los alterara verdad

Voz 8 52:34 puede llevarse pero no quiero más escándalos de acuerdo supuestos venga con era volvamos a casa me podría ayudar yo no puedo con el sol muchas gracias señor agente le puedo ayudar con algo seguro Castro aviones si no se preocupe muchas gracias señor

Voz 65 53:19 a las ves

Voz 8 53:23 cómo se puede vivir alguien cuestionó

Voz 1594 53:29 se va a oír tentado precisamente por el olor que sale del departamento de dumper y que se debe a la acumulación de restos humanos y un osario tribal erigido en su casa en honor a la muerte de se libro de la policía en varias ocasiones esta no fue la primera ni tampoco con con la que contaba es decir pío de su primer asesinato de hecho ni siquiera estaban sobre su pista ni siquiera sabían que había un asesino en serie suelto sabían que había unas misteriosas desapariciones punto y final finalmente le pillan porque una de sus víctimas Tracy de de treinta y un años logró escapar esposado de las garras de la Mer esta vez la policía sí es un apartamento encontraron varias fotografías de cadáveres restos humanos y una cabeza en el congelador el juicio de de Amer duró tres semanas fue muy mediático le hizo famoso en el mundo entero el quince de febrero de mil novecientos noventa y dos fue condenado a novecientos cincuenta y siete años de prisión en Wisconsin ya a cadena perpetua en Ohio ese mismo año en la cárcel de entrevistará Robert el criminólogo experto en psicología forense homicidio sexual y fundador de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI de que ahora podemos ver más seria Hunter trata precisamente de esta de esta unidad el experto fue además quien acuñó por primera vez el concepto de asesino en serie la entrevista que le hizo fue muy reveladora

Voz 52 54:48 por qué conservas algunas de las partes de la anatomía de Tous de sus creencias sucesor me resultaba muy excitantes

Voz 8 55:02 era el ministro Otto

Voz 52 55:07 sí recordaba para siempre lo hermosos que era querido hacer daño a nadie estrangule a todos esos chicos porque así sufrían menor porque decidiste Ferrer comerte algunas de las partes de los cuerpos hubo un momento en que necesitaba nuevos nivel este placer además así vivían en mi acompañaba cómo definirías

Voz 2 55:30 hombre perfecto