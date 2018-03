La Ventana (02/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

la serie sonora más exitosa de Podium podcast buenas noches amigos y amigas de lo desconocido

Tim parada final del gran apagón hola me llaman ella Blanco nuevos personajes casi el hecho de Tasi nuevas tramas no sólo es una empresa en la tenemos esos cargos y la resolución de todos los enigmas cubiertos de vosotros los carroñeros dijo el gran apagón ya disponible en Podium podcast punto com

Voz 1 09:02 nos une a todos quisiéramos asume el fútbol busca el pase atrás para Messi

Voz 1804 09:27 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos los Larguero con Yago de Vega los viernes a partir de las once y diez de la noche y sábados desde las doce siempre una hora menos en Can Ricart sí que no estaba en el Larguero punto es cartera ser

Voz 16 09:47 es que pueda ayudarle porque quiero tener algún roja si esta mañana en los centros bazas en los veinte minutos que muestra el saldo nace en la cumbre

Voz 1361 09:56 no se preocupe ahora misma visuales percata seguridad

Voz 18 10:13 sí es cierto que se financiaba con dinero negro

Voz 2 10:18 en la campaña electoral unos sobres donde me dice que hay dinero en efectivo por cierto de que ha habido una campaña para

Voz 19 10:26 las de refuerzo impagada pues a través de gastos de publicidad que se

Voz 2 10:29 cargaba a empresas del ámbito de la comunidad

Voz 20 10:33 de ustedes me dijeron que yo entendiera que yo tenía

Voz 8 10:36 dice llevé una sorpresa no estoy en tal Veinticinco

Voz 11 10:42 todas figuran como atizar antes quiero decir viene la soltar el Mondragón Ángels Barceló

Voz 2 10:55 con Carles Francino

Voz 0313 11:28 son las seis y once minutos de la tarde las cinco y once en Canarias estamos abriendo la tercera hora de Ventana la tercera hora de los viernes está dedicada como siempre a la música en directo Benjamín Prado mira que De la Torre buenas tardes amigos buenas tardes buenas manos de hoy es uno de esos días en los que ocho la tentación sinceramente de hacer algo no sé a ponerme de pie ponerme firmes juego a que hagamos la ola fuera algo especial tendría que ser porque hoy nos visita joder no existen una mujer muy muy grande y esto podríamos certificarlo con los datos que nunca están de más nunca sobran pues yo qué sé menudencias los cinco millones de discos que ha vendido de los quince álbumes de canciones originales los cuarenta años que lleva ya en la carretera pero es que no sólo eso no sólo en cuanto sino que a mí me interesa mucho el como nuestra invitada de hoy a mí me ha sonado siempre por lo menos a dos cosas no sé vosotros asentimiento ya verdad no encontrado nunca nada de impostura en su música vamos tan de verdad es que en su último disco que hoy sale a la venta no recuerda entre otras cosas que estamos aquí de paso

Voz 2 12:36 L

Voz 6 12:42 es que esa pieza Rincón al sol año quisiera también los secretos excepto Stockwell

Voz 22 13:14 Voigt descifra

Voz 6 13:33 no

Voz 0313 13:39 Luz Casal buenas tardes puestas que a dar desmontada bien Iñaki

Voz 3 13:47 qué tal oye lo de lo de recordarnos que estamos de paso es curarse en salud o llamar a las cosas por su nombre para que no les gusta mucho que no recuerden eso aunque olvidarnos de las casas esenciales y cuando tú lo tienes que

Voz 1361 14:00 bueno pues como recordárselo a ti misma y luego lo compartes con los demás el que quiera poner oido pues ya sabe a atención a ella

Voz 3 14:10 igual las todas las canciones han inventado paraíso para no acordarnos del otro todo para disfrutar y me gustaría hacer una Valldaura bueno me gustaría hacer no lo voy a hacer la maldad

Voz 0313 14:24 si las cosas que se cuentan fuera de micrófonos normalmente no hay que explicarlas pero hace un momentito Benjamín ilustra han saludado y pregunta Benjavid cómo estáis cedió bien dice tú de puta madre inútil que dice a la vista del

Voz 1361 14:38 sí casi lo satélite después si a la vista del disco estoy de de esa manera se me siento prácticamente llena

Voz 3 14:50 plena satisfecha con muchos nervios también eh pero no se pierden los nervios con los años y no tengo nada

Voz 1630 14:58 se nota que defiendan yo creo que

Voz 3 15:01 sí porque eres más consciente de las cosas que te suceden entonces para bien y para regular

Voz 1361 15:08 eh pues te das cuenta además entonces siempre no se ante un trabajo que te ha costado tiempo

Voz 0313 15:19 tanto tiempo luz este disco mira yo

Voz 1361 15:22 tengo soy muy de libretas a pesar de que es o en cualquier lado pero es una especie de disciplina que que mantengo desde hace muchos años de entoces el primer dato del díscolo tengo catorce mil al mes de abril

Voz 3 15:40 ha pasado tiempo eh cuatro años clásicas que yo creo que eso es muy bonito aunque sí pero que en cualquier caso sí que me acuerdo siempre

Voz 1361 15:49 acabo un disco y al día siguiente ya estoy pensando que el donde me me voy a meter

Voz 3 15:55 qué quiero hacer porque lo has hecho con tanta prisa es que yo creo que está Ana pero también creo que sin luz siempre que cumpliera con una fecha de creo que si no fuera tan exigente cantar también sería Bujanda

Voz 23 16:11 para ella porque podría caer en la que el como canta como canta podría caer en bueno pues tanto la guía de teléfonos por la página de Sánchez no voy a ganar bien son canciones muy exigentes y se Bush nota mucha búsqueda es de nota mucho trabajo y se nota mucho detenimiento y eso está muy bien

Voz 1361 16:26 bueno a mí no me importa invertir el tiempo que sea necesario en una canción lo que sí quiero es tener una una cierta seguridad de que lo que hago es lo mejor que puedo hacer entonces para eso a veces tienes que dejar que las cosas reposan tienes que analizar tienes que cuestionar te tiene

Voz 0313 16:45 tolerancia el que a una canción

Voz 1361 16:48 cuando ha pasado el filtro del tiempo hoy sigue teniendo el mismo interés cuando no más

Voz 0788 16:54 que bueno statu compone si a lo mejor te dedicas a ver la maqueta durante un par de meses o tres Icesave

Voz 3 16:59 funcionando el pasado a lo mejor esos dos o tres meses juguetón Paul Paul Valery nos hace tres años que también puede darse el caso vale ya a veces

Voz 1361 17:09 la pequeña un pequeño detalle que no altera la esencia de la canción pero que es necesario yo creo que no es que hay muchos detalles un disco que no son perceptibles a la primera escucha pero para aquellos que tienen la paciencia el gusto de disfrutar de la música aprecia

Voz 3 17:28 alguna tiene paciencia hoy en día para que tú crees que alguien tiene paciencia hoy en día se ella o la tengo algunas decía

Voz 1361 17:39 el productor del álbum Ricky Faulkner esto es como Enzo estábamos escuchando las mezclas así en un en una canción determinada como comenzó o no de cantidad de de sonidos y de de bestias y de animales que aparecía no yo lo decía antes

Voz 0313 17:56 decía de corazón que a mí la música de de Luz Casal me ha inspirado siempre dos reacciones anotado hay mucha verdad no creo que pudiera cantar nada el lo que no creía eras mucho sentimiento y este disco está absolutamente plagado de sentimientos de todo tipo incluido el de la pérdida que luego comentaremos pero a mi a mi personalmente en general me parece muy luminoso muy con un mensaje de bueno pase lo que pase hay que salir sigue si hay hay cosas por las que Porras que vivir y por las que luchar hay incluso yo he encontrado una especie de de himno como de filosofía de vida de una aclaración de principios que asista canción espléndida

Voz 22 18:31 cuando el viento ser aquí ya que son ya vamos seguimos cuando fue No somos más valía cada quitar algo de lo que queda atrás a podremos sacar todos son hasta ahora

Voz 6 19:28 sí

Voz 2 19:37 yo esta canción pero no tiene que ser una vacuna para los libros

Voz 0313 19:41 claro lo digo en serio además a medidas como ahí es que de verdad a medida que la vas escuchando es que la vida es esto hay muchos momento donde parece que no que no hay que no luego que sí tiene claro se hace usted lo es todo

Voz 1361 19:54 esta es una canción directa cantada de manera casi inocente aún teniendo ideas claras es una preciosista canción adscrita a Orcasitas iba a Pablo eh yo cuando la escuché me sentí absolutamente enamorada por el texto porque eso me canción completa melódicamente es interesante donde tiene posibilidad de expresión para para una cantante de mes características luego para el que la escucho es un macabro

Voz 3 20:27 dónde ánimas dije déjame que te diga algo yo de mayor quiero ser exactamente eso acabas de un inocente con las ideas claras me parece maravillosa

Voz 1361 20:37 y bueno eh puede uno ser puro por más años que tengas la experiencia no es sinónimo de de Arturo no

Voz 3 20:47 de los gente no ser tonto

Voz 0788 20:49 el campo para nada pero luz yo creo que ahí tienes grande que es en la de elegir canciones cuando no son tuyas es decir ya hay gente que se pegan Morrazo porque tenía una voz maravillosa hay privilegiada resulta que se elige unas canciones un repertorio de bien porque no son compositores habían porque no

Voz 3 21:04 están completarse de otra gente ahí

Voz 0788 21:07 se pega pegada la torta entonces casi tarea misma pregunta que cuando compones cuando piensas tú esta canción me vale a mí

Voz 1361 21:13 en ese caso la reacción es más inmediata porque cuando escribes tú como es una necesidad la que tienes de expresar ese sentimiento esa historia impacto del tipo que sea pues que lo escribes a veces eso que escribes no sirve para una canción y otras veces sí entonces no tienes la distancia el análisis yo cuando escucho una canción de estas características eso como en el caso de la otra canción a la que no intervenido que es que se olvidarte pero yo sentí que harán primero dos canción unas buenos segundo dos canciones que podía cantada y eso no lo sea o no

Voz 0788 21:56 es una sensación es así de espanta

Voz 1361 21:58 Leo es la misma que uno uno tiene que que te enamora sólo si es raro es raro que una canción que no me gusta me acabe gustando rarísima por supuesto donde no me siento identificada ya puede ser la mejor composición del mundo hecha por la persona al compositor autor que más admira

Voz 0313 22:20 conoce hay que olvidar todo el bolero agoreros

Voz 1361 22:22 lo mejor sea aquí en fin que queramos

Voz 3 22:25 sobre

Voz 1361 22:28 quién sería un bolero sarcástico no

Voz 3 22:31 sí

Voz 2 22:36 sí

Voz 3 22:39 sarcástica sólo una fase

Voz 22 22:42 te hayas pues cada por qué una mirada que no sí que es

Voz 1361 23:14 en realidad es que me estaban me igual ver se podría haber

Voz 0313 23:18 este caso está casi aquí nos gusta mucho como como saben todos los oyentes cuando viene la gente de la música presentar sus trabajos sus discos estoy dos escucharlos disfrutarlo saborear los no y además en este caso bueno yo quedo nada gracias salud porque creo que su último disco de este programa tienen un vínculo especial porque el disco se titula que corra el aire joder no hay nada mejor para correr era que agrega

Voz 2 23:48 tal es donde Emma Sky dos hombres que anda anda Weiss

Voz 0313 24:47 fíjate lo que hablábamos de las de las canciones del proceso creativo y elegir un camino u otro esta misma canción esta letra cantada en otro tono

Voz 2 24:54 sonaría distinto por lo que cuenta de refugio de mi tierra de lugar

Voz 1361 24:59 no sería lo mejor más

Voz 3 25:01 con nostálgica Cervera que luce más reivindicativa que nostálgica como soy nostálgica

Voz 1361 25:08 tengo una cierta melancolía casos habrá que ver este algún está reflejada en la canción eh More pasa pero ahora mismo cualquier pasado de mi vida ha sido mejor para mí el presenta siempre hasta ahora incluso los momentos más duros es interés es más interesante entonces el refugio esa casa ese lugar al que vuelvo

Voz 24 25:36 eh me hace me hace

Voz 1361 25:39 vivir lo cotidiano que es lo que digo que no que es el complemento que necesito para no me sumo Carme para no como que me me centra un poco queda describa que en mi casa sea la reina que todos aman pues como mi casa no hay mucha gente fácil que me me quitan todos

Voz 25 26:02 eh

Voz 0788 26:19 ya lo has dicho tú Carles que el disco de Luz Casal se llama que corra el aire pero yo estaba pesado que igual podría haberse llamado que corra el tiempo porque tiene algunos arreglos

Voz 0313 26:29 soy de los de los felices setenta donde todavía se

Voz 0788 26:32 grababa digo felices por la cosa musical porque se grababa con muchos medios no por eso decía yo que a lo mejor el disco ha llegado con cuarenta años de retraso felizmente porque es un maravilloso disco pero tiene sonidos de esa década esa es la verdad yo me encontrar unos cuantos rincones y como tú decías que te gusta mucho para arte a hoy las canciones la fauna que ahí dentro yo os invito a que hagamos lo mismo dicho algunos montajes por ejemplo el primer single que lanzó luz era miénteme al oído

Voz 0313 26:53 sí

Voz 0788 26:54 que casa muy bien con la música de mediados de los setenta precisamente atentos porque he mezclado una canción esta canción miénteme al oído con Alburquerque

Voz 26 27:22 bueno

Voz 2 27:23 cómo se folk rockero de aquella España es es más lenta más más

Voz 0788 27:31 no tiene ese piano esa melancolía que tiene tras la grabación por eso existe esa falta de no existe

Voz 1361 27:38 además que está el productor de cada cada foco aparecía una referencia clara alguno decía esto me suena tal es el momento de Roy Orbison James es verdad tediosa era era como si todos hubiéramos decidido le ha Blair au haber leído Yeah Yeah

Voz 3 28:02 por eso yo Orbison que ahora sale de gira que te parece esos hablé un holograma lo sabes hacer una gira no me sorprendió tanta

Voz 1361 28:09 lo hace a lo mejor casi dos años en Francia se hicieron un espectáculo dedicado

Voz 2 28:16 sí sí

Voz 1361 28:19 bueno ya estaba un poco fuera de pan pero lo que vi las imágenes que bueno es también no el el futuro que ya está aquí de alguna manera dicho con toda la ironía sin ningún tipo de drama pensé bueno pues el día que no esté para algunos puede estar

Voz 3 28:40 sí bueno pero mira cómo vemos que garantes ofrezca a por la ropa lo antes si te cansas menos cierta pero como está visto que

Voz 0788 28:49 sabes viajar en el tiempo verás cómo no te cuesta nada porque por ejemplo hay otro tema que que hace eso viajar cuarenta años atrás y además viaja dentro de Estados Unidos porque va Philadelphia Illa además todavía viaja otra vez más porque viaja a la música negra de ese sonido Philadelphia sí escuchamos el ritmo y los arreglos de cuerda sobre todos los arreglos de cuerda de días prestados no se pelea mucho con un tema de Harold Melvin and the Blue Note

Voz 6 29:11 tras

Voz 1804 29:28 y luego hay un último ejemplo bonito que yo en contra de los años setenta que es un arreglo como

Voz 0788 29:33 tipo Fleetwood Mac hay una canción de luz que se llama tanto ruido que fijaos cómo comienza

Voz 1630 29:56 poderoso pues son algunos de los aires de los despegues

Voz 0313 30:01 de Luz Casal que haya estado presentando aquí en La Ventana y que va a contar como siempre con el regalo de de dos temas en directo el primero luz cuando queráis

Voz 1361 30:09 bien vamos hacer la primera canción elegida como Asinca el da este álbum como presentación del álbum que sepas Carles Si Benjamin aquí demás me presentes y sobre todo oyentes que va a ser la primera vez que voy a cantar estas dos canciones

Voz 3 30:28 bien así que ruego considera

Voz 1361 30:31 es lo que era jefe que puedo equivocarme de letra al lado

Voz 28 31:01 cada año para que no duela se convierta en piadosas más era está enseña cosas

Voz 1361 31:13 que es mejor una caída que vive en la nube

Voz 28 31:19 se buscó en este caso las

Voz 6 31:29 por

Voz 0313 31:33 Mónica

Voz 6 31:54 pura

Voz 28 32:12 lo queremos todo

Voz 2 32:14 sin que

Voz 6 32:22 Aloy

Voz 22 32:29 cada Verneda

Voz 27 32:37 venga

Voz 6 32:44 que me a ver eh esta ha sido nuestra primera vez

Voz 29 34:28 sí

Voz 36 38:17 sí sí

Voz 6 38:20 no alemán hora chat mientras

Voz 0313 39:57 aquí seguimos en La Ventana con Luz Casal que ha venido a presentarnos uno

Voz 1630 40:00 el disco que corra el aire hizo recordar que hemos

Voz 0313 40:02 que esta conversación nada lo comentábamos haciendo referencia a la letra de de uno de los temas

Voz 3 40:08 diciendo recordando los que aquí estamos de paso día prestados etc etc el mensaje central de esto que estamos escuchando es otra frase sobre la que podemos discutir sólo existe ahora pues sólo existe a la hora o lo más importantes es bueno pero también está bien recordar no sé si también este bien imaginar que te va a traer el en en que los besos comunica verdad de los compró si son los olvídate los compromisos de verdad sí

Voz 1361 40:32 sí es verdad que hay muchas canciones las que hacen referencia al tiempo al uso del tiempo de una manera práctica lo por decirlo lo otro de otra forma a más entretenida no aprovechar el tiempo no eso también que entronca con el título Intel algo no que es eh ventilar para que se aquello que no te

Voz 24 41:01 e interés al aire el aire viciado eh

Voz 1361 41:07 yo sólo vivo el presente y casi sobre todo desde hace unos cuantos años eh aferrándose el sea no no disipando lo no y en fin pero soy consciente de mi pasado y fíjate soy un amante de la historia luego no puedo excluir el pasado era el más doloroso ir con un poco de visión de lo que puedas imaginar au desear del futuro pero me parece que lo lo más preciso es el ahora estamos

Voz 3 41:46 aquí mina de paso escuchando las letras de muchas de las canciones me acordaba del del famoso Memento mori no la calavera aquella que se ponía los cuadros de escenas felices para recordar que disfrutar ahora dice esta canción porque luego si si si no estás pagándoles religiosa

Voz 1361 42:03 sí o no o no evidente en cualquier caso pero sí en siempre me ha parecido que que uno no tiene fijarse tanto en los demás que no tiene que vivir a través de los demás que tiene que sacar partido de sus actitudes de sus eh su talento por escaso que sea porque cada individuo tan sólo dentro y entoces Juan yo trato lo de comunicar esa esa

Voz 23 42:34 especie de certeza que estas tenerlos dentro es lo que te hace rico tenerlo fuera

Voz 27 42:39 para qué vale no

Voz 6 42:57 visto el propietario también

Voz 0313 43:51 decía hace un momentito que en este nuevo disco corra el aire hay varias canciones donde se hace referencia al tiempo al paso al uso al planteamiento que que hagamos de eso no todos los oyentes recordarán una canción de hace unos años Entre mis recuerdos no era una canción de de dolor yo creo que enciendo dolor de de sí

Voz 1361 44:10 la canción de bolos y de alivio porque eso supuso un grandísimo alivio una vez que que fue evidente es la desaparición de mi padre

Voz 3 44:19 pero esto es la continuación y esté es una different sí

Voz 1361 44:22 esto absolutamente que básicamente es la descripción de la imagen de mi padre mi padre era un tipo muy para mí para mis ojos me recuerdo está como nombres muy atractivo al paso una vez cerrada ese esa herida ahí superado ese dolor la presencia de mi padre que es continua prácticamente

Voz 24 44:49 el diario eh me hace

Voz 1361 44:52 me hace darme cuenta que soy muy parecida que yo también tengo esa foto más de querer ir al tiempo en estos últimos años siete u ocho años que voy más a menudo

Voz 2 45:06 a Galicia al lugar donde nacimos el hilillo

Voz 1361 45:11 eh me doy cuenta de que de lo que pudo ser su vida de lo que fue de lo que yo conocí y es un homenaje a su memoria a su cariño ya son ya el amor que sentido y que sean Topal

Voz 6 45:27 eh está bien

Voz 2 46:15 queremos que preguntarte porque

Voz 0313 46:17 está dudando antes cuando hablábamos con Roberto con Iñaki con Benjamín con Laura vamos a preguntarle oye que no lo sabremos quién es quién es Luca

Voz 22 46:28 buenas tardes hemos estado eh o cuál es déjame almas Frank Mora en Almería pero algo Tours Fem salud pequeños trucos fue un niña fallecida

Voz 1361 47:51 y que yo conocí a través de una niña más sobre mí ella mía con las que ella mantuvo una relación durante muchos años llevándole cartas en las que escribía las cosas que van sucediendo a a ellas y a sus compañeros antiguas compañeras se Lucas pasa dos unos años conocí a través de de esos familiares e la existencia de un libro que había escrito a su madre que se llama Mar porque entre otras cosas así a a lo largo de libros referencias algunas canciones mías sea cuando yo digo que él me agarraba mamá no yo me dejaba llevar por un camino que siempre llegaba hasta el mar porque ella describe los paseos que qué hacía con su hijo Lucas aquí me dejó impresionado semana de tal manera que tuve que abandonar el libro a las pocas páginas porque era demasiado demasiado fuerte para para para seguir leyendo pasados unos años la mamá de esa niña pesa sobre ni llame a tuvo un grave percance físico y cuando por fin pude ir a verla al hospital e todavía con su cara de formaba ya apenas entendiendo lo que quería decir pero sí quedó muy claro que ella había traspasado el umbral que había visto una luz blanca ya al final de sé tú el de luz blanca había visto a Lucas y que Lucas ha había dicho que le dijera a su madre que estaba bien todo eso todo eso hizo que fuera imprescindible dedicarle una canción a Lucas

Voz 22 49:45 para mío con un fumo también Angelus Pestano aquí Ale no ha vuelto

Voz 0313 50:35 no estaría mal dejar ese recuerdo eh cuando no estemos aquí Holly qué ocurre con un poema con una canción notaría no estaría nada mal hoy cambio requiere no que no quiero romper no me apetece romper este este ratito este momento de la parte yo creo que más emotiva muy emotiva del del disco que quieren quiero

Voz 1361 50:54 darle a la gente que que quiera o se volver a escuchar esta canción que es un homenaje a Lucas uno un homenaje a su madre que no es sumar Canción triste no para que eh

Voz 3 51:07 eso como a casa caso Pais son

Voz 1361 51:10 personas que están en en cosas cotidianas en en en en la cinta que te pone el pelo la estrella que que están al cielo pero eso quiero añadir lo porque hay gente que identifica la los sentimientos profundos nada más que con pena o tristeza yo creo que no no ya en este disco sino yo creo que a lo largo de toda mi vida salvo canciones necesariamente eh expresivas de dolor determinado yo creo que es una una cantante con chispa de con una gran chispa de esperanza no soy eh triste como antes estábamos no no no vivo en la melancolía

Voz 0313 51:59 mucho menos homenaje homenaje otro y muy concreto en este disco

Voz 1361 52:02 así a Mari Trini

Voz 37 52:17 pero a ver

Voz 0313 52:20 esta es la canción pero hemos ido a buscar otras voces que estuvieron muy cerca de Mari Trini

Voz 38 52:34 yo nada

Voz 8 52:37 el cantautor y psicólogo Manuel Casquero fue uno de los grandes amigos de Mari Trini próximamente publicará una biografía sobre su trayectoria

Voz 39 52:45 es una mujer rompedora de canciones

Voz 1361 52:48 sí sí

Voz 39 52:50 me es para todo su trabajo intensamente porque produjo Tiko año tras año vendió más de diez millones de discos Varane repertorio que presenta

Voz 8 53:00 lamenta que muchos sólo conozcan una pequeña parte de su obra pide más homenajes como el que realizan teatros la artista Elena Bianco

Voz 19 53:08 a mí me llevó a hacer el homenaje su olvido su falta de reconocimiento póstumo porque realmente no se la hizo ningún homenaje a todos los niveles como ella se merecía pero sobre todo su gran obra su tesón su cultura sus senos

Voz 40 53:23 civilidad pionera en los derechos sociales y sobre todo por su forma de cantar tiene una sensibilidad algunos matices un alma una forma de

Voz 8 53:32 de expresar o el de la propia el casal en su último disco que corra el aire a través de la canción

Voz 39 53:40 el se es tiene que es un poema con las metáforas muy bien elegidas en las que se describe como es el amor de la adolescencia y cómo va evolucionando el amor que sea para que ella la escribió con diecisiete dieciocho años en la expresividad de y la expresividad de Mari Trini tiene muchísimo paralelismo porque ambas se han alimentado de

Voz 1361 54:00 Mari Trini te muy bien aunque nada

Voz 39 54:01 entre lo es con Honda tuvo una época era masón y muchas son mujeres elegantes pies en casa derechos perdona

Voz 37 54:14 cómo está horas pero que

Voz 22 54:25 sabes

Voz 0313 54:28 tiene de todo este disco de verdad

Voz 0788 54:30 tiene absoluta tiene esa propiedad también sabe cantar un montón de cosas que antes decías Éste es el bolero del disco no es que tiene un disco de boleros pues encantados porque creo que no es una cosa

Voz 2 54:41 cuando digo que he grabado

Voz 1361 54:42 quince discos de canciones originales es que quiero añadir que hay dos diestros que párame paralelos porque es están en un caso es un tributo llena otro está dedicado casi exclusivamente al tipo de género que era una especie de asignatura pendiente por así decirlo que yo ten venía a partir de haber grabado sobre todo eh piensa medida las dos más que grave para la película de Pedro Almodóvar Tacones lejanos entoces en un periodo en el que estaba así eh rebajada físicamente decidí hacer ese álbum cosas no bueno yo considero que a mí me dan mucha tristeza que la gente eh al bolero lo lo lo subestima él e ilegal en la categoría importantísima al blues no sé porque tiene que ser una un género e excluyente porque porque hay que hacer ese tipo de

Voz 3 55:45 es que no tiene por qué esa es Alexia

Voz 1361 55:48 cuando cuando el bolero a por lo menos no en mi memoria y más recóndita está presente como lo hasta el bol et la copla como lo estaba el flamenco y como lo están los Beatles los Stones son los Creedence sea no entonces esa mezcolanza lo mejor es la causa o eso la explicación a que yo tenga una P

Voz 24 56:13 Se de de culo inquieto

Voz 1361 56:16 Eto'o en hacer canciones distintas para expresarnos de la manada que

Voz 3 56:20 pues Qatar cosas que no merecen estar en el olvido como ejemplo exacto luz ha sido un placer déjeme sólo apuntar una cosa con respecto a amarillo

Voz 1361 56:28 tiene eh es lo mínimo que es porque que podía hacer sea durante mucho tiempo antes de que nos dejara había pensado que había que hacerle que yo debería de hacerlo un disco que no descarta hacerlo algún día

Voz 0313 56:45 no vamos a estar ahí hasta ahora de radio donde hemos presentado que corra el aire el nuevo disco de Luz Casal un placer como siempre muchísima suerte en la gira que comienza el dieciséis de marzo en Avilés por cierto oí muchísimas gracias

Voz 22 57:06 y esta es una canción de Gene

Voz 1361 57:08 pero es un amor más y así se titula

Voz 41 57:16 no

Voz 22 57:17 eh

Voz 6 57:20 no sería olvidar

Voz 28 57:31 sin sombras

Voz 22 57:32 al otro

Voz 6 57:41 sería nada yo nada

Voz 22 57:49 dentro de mi empresa Alicia M

Voz 6 58:01 como la que tengo por qué no por qué

Voz 22 58:20 casi de un día

Voz 6 58:39 tal vez sería ojos

Voz 22 58:46 que cada menos la pena que haber

Voz 6 58:52 perdido la confianza en el camino

Voz 22 59:03 nada más es con tanta noventa y dos ya eh

Voz 6 59:20 que quede claro