La Ventana (02/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

son las siete las seis en Canarias la Comisión Europea amenaza con entrar en la guerra comercial contra Estados Unidos y Donald Trump impone su anunciada política arancelaria en el mercado del acero y el aluminio Jean Claude Juncker advierte de que Europa deberá tomar medidas contra los productos norteamericanos que importa si Trump cumple sus planes corresponsal Griselda Pastor

Voz 0419 00:29 sí Juncker lamenta la decisión de Trump anuncia que habrá una primera opción una pregunta ante la Organización Mundial del mercado una exigencia que hoy le han reiterado los jefes de todos los grupos políticos especialmente los populares y los socialistas y que si se confirma concretaría por primera vez la decisión de las instituciones europeas de emprender una acción jurídica en el mundo comercial contra

Voz 0109 00:53 el primer ministro de Canadá también advierte sobre las

Voz 1667 00:56 secuencias de esos planes Justin todo cree que es absolutamente inaceptable ya anuncia contactos con la Administración norteamericana en los próximos días para conocer los detalles de lo anunciado por trampa el Partido Popular inaugura hasta ahora su escuela de invierno en Tenerife María

Voz 0109 01:09 por este Cospedal está siendo la encargada de pronunciar el primo

Voz 1667 01:12 el discurso la ministra ha pedido apoyo a los suyos para responder al oportunismo y demagogia que según ella practican sus rivales políticos

Voz 2 01:19 os pido que esta gente no os convenza de hacer una cosa distinta de lo que hacemos en el Partido Popular que es estar en política para defender unos principios unas ideas una forma de sociedad enough para sacarla aventaja al corto plazo para está a lo que cada día creamos que quiere oir la televisión de turno

Voz 1667 01:45 agentes de la Policía y de la Guardia Civil han desalojado a decenas de inmigrantes del Puerto de Bilbao esperaban su oportunidad para subirse a los ferrys con dirección a Reino Unido Bilbao Arantza alegría

Voz 0244 01:54 es la cuarta vez que se produce un desalojo de migrantes en el puerto de Bilbao en enero pasado se desalojó el anterior campamento no autorizado acampan en suelo portuario a la espera de colarse en el ferry que une Bizkaia con las Islas Británicas hoy han desalojado a medio centenar todos varones Mercè Roig portavoz de Rusia tu aquí

Voz 3 02:12 calculando está aproximadamente podría haber entre cuarenta o cincuenta personas todos ellos hombres en su mayoría de edad entre dieciocho y veintidós años el noventa por ciento aproximadamente

Voz 0244 02:25 la policía de extranjería ha detenido a seis albaneses para su identificación en comisaría estos ciudadanos pueden disponer de un visado de turista para tres meses y aún menor que ha sido enviado a un centro de menores

Voz 1571 02:36 deportes Toni Lope comienza el viernes de Euroliga el Unicaja visita La Estrella Roja un rival directo por la clasificación a cuartos de final después a las nueve el Madrid recibirá al Fenerbahce de Tenis Rafa Nadal ha anunciado que no jugará ni en Indian Wells ni en Miami por la misma lesión que le ha dejado fuera del torneo de Acapulco en fútbol hoy sólo un partido en Segunda División A las nueve Oviedo Barça B y en los Mundiales de dar timón pista cubierta hoy pasadas las diez semifinales de cuatrocientos conozca rojillos Lucas Woo

Voz 1667 02:59 la previsión del tiempo nos espera un fin de semana de tregua invernal con un sábado con temperaturas en ascenso menos lluvias antes de la llegada de nuevas tormentas a partir del domingo siete tres

Voz 1667 03:29 pues de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

es viernes y como cada semana hasta ahora en La Ventana ponemos el foco en la cultura y el ocio en algunas de las mejores opciones en las que invertir el tiempo este fin de semana

Voz 0867 04:04 en la Ventana de la cultura y el ocio

Voz 5 04:09 no

Voz 0313 04:16 como siempre con Emma Espinós Emma buenas tardes

Voz 0564 04:19 buenas tardes haber un recorrido que hoy en vez

Voz 0313 04:21 estamos por dónde con que empezamos en Madrid

Voz 0564 04:24 teatro

Voz 6 04:28 mira eh

Voz 0564 04:41 la compañía de teatro catalana tenga teatro está de aniversario cumplen veinticinco años en los escenarios y lo celebran con teatro estarán hasta el once de marzo en el Teatro Kamikaze de Madrid con la obra Eva cuyo título hace alusión al acrónimo de la prueba que se usa para medir el dolor de un individuo y es que estas una comedia sobre el dolor y le hemos preguntado a una de las protagonistas a la actriz Ágata Roca sobre

Voz 0096 05:02 cómo convertirá algo como el dolor en material para la comedia siempre hemos hecho poco tocar temas Azziman con humor no la siempre que es una manera de de conectar también con el público de que es posible testifica hice acabar siguiendo de sí mismas también un poco no no hablamos solamente los físicos sino que esta opción mal el dolor de hacer muchas cosas a cierta edad de los de las relaciones padres hijos pareja amistades la gente se emociona mucho no es un poco una una montaña rusa

Voz 0313 05:37 claro dolor y humor parece un cóctel basta de complicado no a ver a ver cómo lo cómo lo resuelve de todas formas llevan ya veinticinco años decididos ya no

Voz 0564 05:44 si la obra forma parte de la celebración que está llena de guiños además tras la función de esta noche se celebra el encuentro con el público a Ágata Roca la hemos hecho mirar por el retrovisor del primer cuarto de siglo de la compra

Voz 0096 05:55 bueno es que decimos es un lujo poder decir que lleva cinco años viviendo de lo que te gusta como tuvo está porque tenía una compañía es que vas trabajando como aquí te gusta coraje que que a ti te gusta y estamos muy muy muy contentas no sé si proyectamos veinticinco

Voz 7 06:11 venga más no lo creo de no no no solemos pensar mucho en el futuro así que alberga plaza no

Voz 0564 06:38 Nos vamos a Bilbao en el Museo de Bellas Artes hasta el veintiocho de mayo puede visitarse la exposición Goya y la corte ilustrada una muestra en la que el visitante recorre la huella de Goya desde su llegada a Madrid en mil setecientos setenta y cinco llena de ambición y lo acompaña a través de un hilo argumental que no se explica Manuela Mena jefa de conservación del Área de Pintura del siglo XVIII Goya del Museo del Prado

Voz 0134 07:00 la amistad de Goya con su amigo de la infancia Martín Zapater a través de su correspondencia se exponen algunas cartas de la artista que en realidad no son después Tonga casi nunca de estas cartas cuentan su vida cotidiana más cercana más íntima sus ascensos también sus intereses sus sus anhelos el ansia de libertad todo eso fundido con una amistad muy muy muy entrañable

Voz 0313 07:26 es decir que no son todo cuadra sólo hay

Voz 0134 07:38 pues yo diría dos uno es un retrato juvenil de Martín Zapater que se presenta por primera vez en esta exposición otro es La gallina ciega que es realmente una de las obras más fundamentales de la exposición para entender cómo pinta Goya Hay cuál es el mundo en el que vive

Voz 10 07:59 lo que es eh el examen guapa

Voz 0313 08:24 lo dejamos la senda artística ahora hablamos de galeristas de arte bueno de uno en concreto siete Fernando Behind the a quién rinde homenaje la Fundació Suñol de Barcelona a través de la obra de artistas a los que el galerista expuso en su día

Voz 0564 08:38 Behind the fue durante la década de los setenta y los ochenta un impulsor rara avis del arte moderno en este país quería crear una galería de renombre internacional e hizo cosas revolucionarias como a ofrecer a los artistas un sueldo mensual lo que les permitía dedicarse plenamente al arte fue la persona que expuso aguar Hall en España por primera vez Behind the murió muy joven en el año ochenta y seis hemos hablado con José Luis Alexanco organizador de la esposa

Voz 0134 09:01 Jon y en tiempos de grande artista emergente

Voz 11 09:03 yo me esperó Chacón muy ecléctico no nos aquí a una línea concreta de de arte como suele suceder en muchos galerías él expuso de este arte abstracto geométrico conceptual hizo Performance hizo cosas totalmente atípicas en el Madrid de los años setenta pedía que en la España de los años setenta

Voz 7 09:22 la otra pero a su manera de trabajar apoyaba los artistas pero un apoyo al apoyo pagándoles todos los ves es que cuando tú hacías una exposición allí él se quedaba con todas las posiciones y luego te lo iba apagando por meses

Voz 0313 09:37 tiene muy buena pinta esto esto le encantaría Miquel del Pozo mostró ventajista de Alarte hasta cuánto poder pues en la gimnasia soñó al hasta el siete de abril y esto que suena de fondo es la banda sonora de la forma del agua no si la banda sonora está nominada a los premios Oscar pero hoy vamos a poner la mirada en otro tipo de cine porque hay vida más allá de los Oscar desde hoy hasta el diez de Marta Se celebra la novena edición

Voz 0564 10:04 el Festival Internacional de Cine de Murcia están programadas trece películas diecinueve cortometrajes de orígenes muy distintos como Afganistán Bulgaria Japón Brasil o Irán es un certamen pensado para todos los públicos y que este año tiene una novedad ofrecer también series de televisión hemos hablado con Jesús de la Peña que es el director del festival

Voz 13 10:22 desde el principio queríamos a apostar por una serie de de expresión audiovisuales que que completarse en un poquito el el cine a través de la revolución tecnológica con la aparición de plataformas con streaming con el mar Fon y por eso gozar como dictar por este giro cualitativo y el que ha dado modelo totalmente diferente al modelo creativo anterior en os traemos la estoy mira lo que has hecho mira lo que has hecho irá sección oficial a concurso que realmente era nuestra apuesta desde desde el principio

Voz 1 11:08 por es la hora valle Espinosa sigue no les valles que tengo aquí un montón de familias azuzando que están esperando los planes para Miño pues

Voz 0564 11:15 mira lo tenemos hace unas semanas hablábamos del Delphi del festival de literatura infantil y juvenil en Barcelona bueno pues ahora está en Madrid mañana desde las once en la Biblioteca Villa de Vallecas están programadas decenas de actividades para niños relacionadas poseso con la lectura con la literatura una de ellas es fuera de juego un taller de creación literaria para familias con niños a partir de los siete años al que han invitado a Almudena Grandes hemos hablado con la escritora a quien le hemos preguntado por los efectos secundarios de acercar los libros a los niños un niño no lector

Voz 0099 11:45 difícilmente llegará a ser un adulto electo por eso yo disienten mucho de otras opiniones que critican que los niños Lan cómics que critican que los niños lean cualquier tebeos porque yo creo que cualquier lector infantil de un libro muy malo puede llegar a Roald Dahl puede llegar Elena Fortún puede llegar a la buena literatura infantil a la buena literatura aventuras y a través de ahí puede llegar a a la literatura universal creo yo que lo importante es que los niños adquieran el hábito de abrir libros no idea leer libros

Voz 5 12:17 claro

Voz 0313 12:30 vamos a ir cerrando esta agenda de cultura y de ocio con con música de haber algunos conciertos para el fin de semana hemos empezamos

Voz 0564 12:37 con Carlos Agnes que está esta noche en la sala La Riviera de

Voz 0313 12:39 adiós

Voz 5 12:42 ya

Voz 1509 13:02 Christina Rosenvinge tocará mañana en la Joy Eslava de Madrid

Voz 15 13:08 sí a las empresas

Voz 1 13:22 por hoy tenemos festival

Voz 0313 13:24 noté si las fans de de precio

Voz 0564 13:27 la legión de fans están de enhorabuena mañana a las nueve y media empieza la gira con el primer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona y terminamos con con Alessio Bondy un italiano que está presentando su disco en España es considerado como una de las revoluciones del folk en Europa ha sido el último invitado las sesiones de la terraza de La Ventana actúa mañana en Segovia y el domingo en el Café de la Palma de Madrid podéis ver el directo de la terraza en Cadena Ser punto com

Voz 16 14:10 pero actitud a ellos les ha hecho ya

Voz 17 14:27 el contraste de que pueda ayudarle llamaba porque quiero alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 18 14:38 ahora misma visuales la seguridad de su para que dé hoy mismo la alarma

Voz 1667 14:41 Cara del con la alarma

Voz 1 14:44 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0109 15:43 el informativa empezamos en Andalucía

Voz 1509 15:45 en medio millar de personas buscan en Almería en Níjar a Gabriel el niño

Voz 0134 15:49 ocho años desaparecido el martes mientras sigue detenido un hombre de cuarenta y dos años por saltarse la orden de alejamiento sobre la madre del pequeño por la que según la investigación estaba obsesionada

Voz 20 15:59 en Aragón la oposición al completo del Ayuntamiento de Zaragoza ha reprobado hoy al alcalde de la ciudad a Pedro Santi Esteve PP PSOE Ciudadanos y Chunta Aragonesista han pactado mociones que buscan recuperar el control de las sociedades municipales que asumió Zaragoza en Común de forma unilateral

Voz 0313 16:13 a última hora en Asturias cae la banda sople

Voz 0089 16:16 por robar ciento treinta toneladas de vigas en una nave del municipio asturiano de Cudillero la Guardia Civil ha detenido

Voz 0313 16:21 la operación París a once personas pertenecientes a un clan del

Voz 21 16:24 en Baleares el cincuenta y seis por ciento de las personas desempleadas en el mes de febrero eran mujeres los sindicatos hacen hincapié en este dato y animan también a participar en la huelga del próximo ocho de marzo a última hora en Canarias mal

Voz 22 16:38 no Rajoy ha anunciado en Tenerife entre otras medidas una reducción del diez por ciento de la cuantía básica de la tasa de mercancías en los puertos españoles lo hacía en la inauguración del puerto industrial de Granadilla una infraestructura polémica que ha contado siempre con el rechazo de los colectivos ecologistas Cantabria un himno

Voz 0109 16:53 turno de un Centro de Inserción Social de Santander agrede al director a un funcionario que han acabado en el hospital será trasladado a un centro de máxima seguridad los sindicatos vuelven a denunciar la precariedad de falta de personal aseguran que es alarmante última hora en Castilla La Mancha treinta y ocho años de cárcel es la condena que se le ha impuesto a él comanche así se conoce al acusado de matar a dos jóvenes de diecinueve y treinta años en el toledano municipio de El Casar de Escalona los hechos ocurrieron en abril de dos mil doce tras una disputa por el supuesto robo de una motocicleta

Voz 1272 17:22 ya en León la empresa de Medina del Campo Valladolid le retira el expediente de extinción para sus ciento seis trabajadores no garantiza una solución es la condición que pone la Junta para dar ayudas a la empresa pero bueno es un primer paso

Voz 0109 17:33 a última hora en Cataluña la fiscalía investiga la paliza que se ha hecho viral y que protagoniza un agente de la Guardia Urbana de Lleida en un vídeo en las imágenes se ve al policía trabando patadas y golpes de porra un joven marroquí multirreincidencia el Ayuntamiento esperará a que sí

Voz 5 17:47 el juez

Voz 0109 17:50 última hora en Ceuta UGT le pide al Gobierno que convoque la plaza de Secretaría del Ayuntamiento que lleva dieciocho años sin cubrirse que después se decida si es necesaria la adopción mayor como apoyo a su trabajo Última hora en la Comunitat Valenciana

Voz 1509 18:02 ha comenzado la exhumación de treinta y nueve fusilados del franquismo en la fosa XXII de la localidad de Paterna se van a prolongar durante dos meses y son el comienzo de actuaciones en materia de memoria histórica que se van a llevar a cabo este año financiadas por la Diputación de Valencia

Voz 0244 18:15 Euskadi seguridad aplicará la ley mordaza a los ertzainas que ayer se manifestaron contra la consejera de seguridad y sus compañeros de Gabinete a la entrada del Gobierno doscientos cincuenta agentes que protestaban al grito de lehendakari no te escondidas y consejera dimisión último

Voz 0313 18:31 ahora en Extremadura el preso de veinticuatro años que

Voz 0089 18:34 ha protagonizado un intento de huida cuando bajo custodia policial se dirigía a declarar a un juzgado de Cáceres ha fallecido tras resultar herido grave por un impacto de bala en el tórax

Voz 1272 18:45 Galicia ya hay fecha para las oposiciones para médico de Familia se ofertan doscientas cuarenta Elena plazas y los exámenes será a finales del mes de noviembre según la Xunta Se pretende estabilizar el empleo en la sanidad

Voz 0244 18:55 última hora en La Rioja la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Logroño con un arsenal de veintidós pistolas tres carabinas y abundante munición fue sorprendido cuando transformaba armas de fogueo en letales para su venta en el mercado negro

Voz 0109 19:07 contamos en Madrid y es que la Comunidad ha presentado su

Voz 0867 19:10 la terapia para la igualdad la polémica está servida porque en la portada de ese plan aparecen ocho hombres y cuatro mujeres dentro las medidas presupuestadas en más de doscientos cincuenta millones de euros que para las asociaciones de mujeres son demasiado generales poco concretas Melilla

Voz 1509 19:25 el Gobierno adelanta que la próxima semana el consejero de Economía se reunirá con el Ministerio de Fomento y Aviación Civil para revisar el documento sobre la obligación de servicio público de algunas líneas aéreas

Voz 0313 19:36 ahora en Murcia

Voz 0109 19:40 pues última hora en Navarra Navarra el Gobierno foral trabajan ceso de viviendas deshabitadas que sean propiedad de bancos tras el aval del Constitucional Alperi que prevé su expropiación intentamos Murcia venga si la Consejería de Salud ha decidido suspender todas las operaciones de la clínica concertada San José de Alcantarilla atrasado muerte de un paciente un joven de veintinueve años que entró a quirófano para ser operado de un quiste pero que fallecía días después en el hospital público Reina Sofía tras entrar en estado de coma la familia denuncia falta de información sobre lo que sucedió en quirófano

Voz 5 20:11 la Ventana última hora

Voz 1 20:24 buenas tardes a todos amaina el temporal pero

Voz 0867 20:27 no se fíen de los claros que ahora mismo asoman en el cielo de Madrid va a seguir lloviendo hay zonas del Retiro que siguen acotadas hiela Sierra el uno uno dos alerta ante el riesgo de aludes Carlos Novillo director de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido La Ventana buenas tardes bueno la situación evidentemente ha mejorado no ha mejorado sensiblemente pero los bomberos buenos han tenido que emplear a fondo en las últimas horas

Voz 24 20:52 habrá que seguir pues fíjate que gestionó el uno coma seiscientos dieciséis actualmente en muy pocas horas en esas cuatro horas que que tuvimos ese repunte de de vientos y eso pues sólo en bomberos de la Comunidad pues género de del orden de más de ciento cincuenta intervenciones no típico en este tipo de episodios que retirada de ramas elementos inestables balsa de agua pero así fue una tarde muy intensa y luego válido coletazos de ese de ese temporal que hemos estado durante todo el día tenemos todavía en alerta amarilla para para esta tarde

Voz 0867 21:24 claro decía yo que la cosa ha mejorado bastante pero la previsión del tiempo para el fin de semana no es especialmente buena no se habla de más lluvias para el fin de semana hay una cosa que nos preocupa especialmente el riesgo de aludes en la sierra

Voz 24 21:35 pues seguían acumulando distintas capas en las que ha habido en estos

Voz 3 21:40 los nuestros

Voz 24 21:42 no necesito esa nieve que que se ha ido comportando luego ha venido de otros episodios y bueno pues efectivamente es el trabajo que hacen los agentes forestales con la Agencia Estatal de Meteorología pues no da otra vez para estas semanas ese riesgo de aludes que como hemos comprobado pues pues en el Pirineo pues es algo que hay que tener precaución

Voz 0867 22:01 pues si decimos que en el caso del viento la cosa amaina la situación de la Sierra la vamos a detallar luego nuestro tramo dedicado la nieve pero señor novillo le pido que nos ofrece algunos consejos supongo que son los habituales en estos casos no al volante mucha precaución y sobre todo tener mucho cuidado con los objetos que podamos tener por ejemplo en balcones

Voz 24 22:20 eso es lo fundamental es intentar tirar de de las fachadas todos esos elementos que pueden cara a la vía pública a tener precauciones en parques y jardines hay ramas inestables que podían desprenderse de de los arboles en carretera pues ha donado al conducir porque cualquier racha de viento además con la calzada mojada pues no puedo dar fruta

Voz 0867 22:42 es una cuestión más y ustedes han presentado esta semana el plan de emergencia en los embalses en las presas de la lluvia nos viene bueno nuestra nadie lo duda estupendamente pero aunque vaya a llover intensamente y esté lloviendo durante durante días entiendo que no hay ningún tipo de problema en las presas no que este es un protocolo de seguridad pero que nuestras presas son completamente seguras en toda la Comunidad de Madrid

Voz 24 23:02 sí así es una extremadamente seguras no pero pero sí que es verdad que responden de hasta la directriz que no marca que tenemos que tener un plan de emergencias para para estas prisas pues tenemos que prever cualquier situación aunque es muy improbable pues tenemos que tener preparado ociosos dispositivos primo de vigilancia de las empresas que tiene el Canal de Isabel II de Ariza constantemente el estado de las presas también suceder algún problema pues como alertar a la población de que con sus hay que tener en cuenta para para evitar cualquier mal

Voz 0867 23:33 en en este planos llama la atención sobre todo la formación en los colegios no el cómo explicar a los docentes también a los padres que bueno cómo se debe actuar a la hora de de evacuar un centro oí que no deben hacer los padres para

Voz 0109 23:44 ir a recoger a sus niños en caso de una

Voz 0867 23:47 pese a que insisto es poco favor muy muy muy improbable

Voz 24 23:50 eso es un poco calar esa cultura de protege satíricas Ciudadanos se sienta partícipe también y colaboren con los servicios de emergencia pues pues eso como primer interviniente no poniéndose voy tomando las decisiones que sobre todo no van a comprometer su vida en el caso de presas evidentemente pues la intuición nos llama eso no a buscar zonas

Voz 3 24:10 llegó a dos pero sí que recomendamos

Voz 24 24:13 que no utilicen por ejemplo masivamente el teléfono móvil para no colapsar este servicio dejaron libre de los servicios de emergencia que los colegios a estas formado así por tanto puedes poner el Bossi tu primer primera intenciones ir a buscar a los niños al colegio eso te puede llevar a en una zona de riesgo al cruzar concluir un torrente una carretera en peligro y bueno pues es lo que queremos ir en estos sesenta y uno municipios que que vaya calando estos mensajes como en el resto de riesgo pues que la ciudadanía está preparada para evitar problemas mayores

Voz 0867 24:45 los consejos muy interesantes Carlos Novillo director de de la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Comunidad de Madrid muchas gracias un saludo

Voz 24 24:52 gracias a vosotros y los padres inconexo

Voz 0867 24:54 público han denunciado los graves daños sufridos en un tejado debido al mal tiempo un centro que según los padres y los sindicatos presenta graves problemas de construcción las clases de hecho han tenido que ser suspendidas Javier Torres portavoz de Pablo Durán

Voz 0109 25:07 de todo el día pues no se seguirá de formando para ver si

Voz 25 25:09 sí es posible el lunes volver a asistir a clase con normalidad este tipo de cosas en ningún centro deberían darse hay que intentar que las infraestructuras

Voz 0109 25:17 hace en

Voz 1679 25:20 hombre no todos los requisitos y la seguridad

Voz 25 25:22 la máxima posible

Voz 0867 25:24 esto en Getafe los desalojados ayer en Chamberí tras la caída de un muro tendrán que pasar todavía unos cuantos días fuera de sus casas está revisando el estado de las construcciones afectadas Ignacio García es el responsable de Edificación deficiente del Ayuntamiento de Madrid

Voz 26 25:36 eh pues depende del tiempo porque tenemos que trabajar en la altura entre escombros en este tiempo la seguridad y es también muy importante entonces

Voz 0867 25:46 a lo mejor un plazo razonable sería cinco días pero no podemos preverlo con las inclemencias celos anuncian que vienen por delante siete de la tarde y veintiséis minutos de acá vamos a las carreteras viernes así que nos interesamos por la situación en las salidas a esta hora en toda la Comunidad de Madrid en la Dirección General de Tráfico estaba Antonio Ayuso Antonio qué tal muy buenas tardes

Voz 27 26:22 muy buenas tardes pues estamos pendientes de un alcance la M40 que está complicando la circulación de este Mercamadrid a Villaverde en sentido a la A42 y provoca retenciones en sentido contrario hacia la A cuatro además aún quedan dificultades de salida de la capital el A3 aprobase la A cuatro en Pinto en la A42 en Fuenlabrada y Getafe y por último la A5 en Arroyomolinos precaución

Voz 0867 26:47 ante porque como decimos las lluvias nos van a acompañar durante todo el fin de semana vamos a repasar ya el resto de noticias del día en Madrid el Tribunal Supremo confirma la prisión para Miguel Ángel Flores y condena el doctor Simón Viñals Flores tendrá que ingresar en la cárcel por el caso Madrid Arena Viñals absuelto en primera sentencia no lo hará por su condena por su edad Javier Álvarez

Voz 0689 27:09 el Tribunal Supremo da un varapalo la Audiencia Provincial de Madrid al condenar a un año y medio de cárcel al médico que actuó negligente mente el atención a las víctimas del aplastamiento no es de recibo justificar las actuación del médico dice el tribunal porque no hizo nada para reanimar a la joven e incrementó el riesgo de que Cristina Arce que fue trasladada con vida a la enfermería del recinto falleciera debido a las graves lesiones una conclusión que ya advirtieron los familiares de las víctimas como nos han contado hace unos minutos su madre Isabel de la Fuente

Voz 28 27:36 Simón Viñals Ciudad de largo lo más repugnante de este caso por su prepotencia ir sobretodo porque es quién no hizo nada no dije nada el dio por muertas por muerta Cristina Onega Cristina seamos de la párame y árabes pues

Voz 0689 27:55 el alto tribunal ha confirmado en cambio las penas que impuso la Audiencia los cuatro acusados entre ellos la condena a cuatro años de prisión para el promotor de la fiesta de Halloween Miguel Ángel Flores al tratarse de una pena de más de dos años de cárcel la Audiencia Provincial deberá ordenar el ingreso en prisión aunque los condenados pueden recurrir al Constitucional y solicitar una suspensión provisional de la entrada en la cárcel

Voz 0867 28:13 caso amianto la Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía toda la documentación sobre el caso confirmado de un trabajador que desarrolló cáncer de pulmón por su exposición al amianto mientras la empresa Metro ha presentado alegaciones contra otro caso que está en estudio Borja Carabante consejero delegado de Metro de Madrid vamos a la espera de que la Fiscalía abra diligencia ya se los comunique esa actuación en todo caso nosotros estamos recopilando toda la información estamos haciendo unas legaciones que por tanto una vez que se ha requerido metro para aportar esa información a la Fiscalía al será portada la semana que viene el próximo viernes coincidiendo con la comparecencia de Borja Carabante la Asamblea los sindicatos de maquinistas van a desarrollar su primera jornada de paros de huelga contra lo ocurrido por este asunto los datos del paro en febrero el desempleo aumentó en mil setecientos treinta y uno personas en la Comunidad de Madrid superamos ya los trescientos ochenta mil parados en la región febrero suele ser un mes bueno para el empleo pero bueno lo ha sido en otras comunidades de dicho pero en el caso de Madrid alertan los sindicatos el comportamiento no está siendo el esperado el paro sigue estando marcado por la precariedad por la baja calidad del empleo femenino Eva Pérez Comisiones Isabel Vila Vella UGT

Voz 29 29:20 las mujeres tienen peor acceso al empleo pre peores trayectorias profesionales y por tanto cotizan menos prestaciones de menor cuantía Imaz corta

Voz 30 29:30 estacionalidad y precariedad esta contratación no soluciona el problema del paro hay mil setecientos parados más que el mes pasado de los que nueve mil a la de Munich

Voz 0867 29:41 ha presentado esta mañana el Consejo de la Mujer su estrategia para la igualdad dos mil dieciocho dos mil veintiuno medidas presupuestadas en doscientos cincuenta y cuatro millones de euros de momento el plan ya parte con un pero que lo importante son las medidas pero en su portada aparecen ocho hombres y cuatro mujeres muy equilibrada la foto la verdad no parece Sara selva qué tal muy buenas tardes

Voz 1510 30:02 qué tal Javier buenas tardes pues son más de ciento cincuenta medidas con las que pretenden luchar contra la desigualdad distintos ámbitos economía educación salud deporte cultura hay medidas concretas como programas de ayuda pequeñas empresas para que implanten planes de igualdad o incentivos aquellas que apuesten por la promoción de la mujer pero son mayoría las dirigidas a sensibilizar y concienciar vamos a escuchar al consejero de Políticas Sociales Carlos Izquierdo Teresa nevado miembro del Consejo de la mujer

Voz 31 30:27 lo más importante y más que el presupuesto es sobretodo que a conciencia que todos sepamos que hay que reducir las brechas que todavía existen que la igualdad todavía no es real y que todos seamos conscientes de ello porque sino difícilmente vamos a avanzar

Voz 3 30:43 me parece que hay demasiadas medidas que son impulsar fomentar favorecer que no se traducen en la de concreto normalmente

Voz 1510 30:51 dice el consejero que con esta estrategia dan un paso más y que la responsabilidad no es sólo de la Comunidad de Madrid sino también de los ayuntamientos empresas y de la sociedad en general

Voz 37 33:11 la Ventana de Madrid

Voz 0867 33:14 además como final de esta Ventana de Madrid de viernes para hablar como siempre

Voz 2 33:19 de nieve que Madrid es lluvia es bien

Voz 0867 33:21 esto y una situación meteorológica manifiestamente mejorable este fin de semana en Benasque en ruta que tenemos a nuestro director de pistas Blancas Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0089 33:32 qué tal Javi en efecto estamos ya regresando de de Benasque en dirección a Madrid y la verdad que muy bien pero con un tiempo aquí también como el que ha pasado en la meseta en la capital terriblemente malo y con muchísima nieve muchísima lluvias

Voz 0867 33:45 lo el tiempo mala la previsión mal fin de semana para la nieve pero un riesgo destacado sobretodo no el riesgo de aludes

Voz 0089 33:51 Riesgo notable de la escala de riesgo de aludes que son cinco categorías pues estamos en la tercera en el tercer nivel un riesgo notable es normal la lluvia que ha caído sobre todo el viento oí ese aumento de las temperaturas pues ha hecho que ya la la masa de nieve no esté adherida al terreno y se puedan producir desplazamientos por placas por ni debe húmeda en definitiva que es un fin de semana muy muy desaconsejable para practicar actividades de nieve Javier fuera de las estaciones madrileñas que son las zonas aseguradas que son las zonas realizadas son las zonas en las que no tenemos que tener ningún problema fuera de ellas un riesgo notable muchísimo cuidado porque cualquier actividad de montaña es en estos días muy peleón

Voz 0867 34:33 los a entiendo que no sabemos todavía si las Pete las llegará uno abrir porque bueno una cosa es que las vistas tenga nieve pero otra cosa es que las condiciones permitan su apertura

Voz 0089 34:41 bueno en previsión hay previsión de apertura pero claro el viento está rachas que llevan a azotando toda todo Madrid también toda la comunidad en las últimas cuarenta y ocho horas van a volver en el caso de Valdesquí pues tenemos un metro ochenta de espesor máximo cuarenta de espesor mínimo o el puerto de Navacerrada también con uno ochenta de espesor máximo la diferencia pues que Valdesquí que tiene veintidós kilómetros abiertos y el puerto de Navacerrada no llegados en todo caso que nadie intente eh bueno determinados picos como puede ser Peñalara como pueden ser las cabezas de Hierro porque esa zona es tremendamente inestable hay una alta probabilidad concretamente en ese punto de aludes y lo mejor es mantenerlos alejados este fin de semana Javier

Voz 0867 35:18 no pues Alfonso Ojea oye buen viaje

Voz 0089 35:21 un fuerte abrazo volvemos estaremos en Madrid sobre las diez de la noche porque esto del AVE es maravilloso un abrazo hasta luego

Voz 0109 40:41 buenas tardes compañero esta ya deseando es este fin de semana que empieza ya mismo

Voz 0313 40:48 oye quiero que compartes con los oyentes algo que nos has comentado a Roberto y antes de entrar en el estudio que la Master Class de ayer porque eso nos va a situar creo en la pista del tema que abordaremos hoy en La Ventana de los viajes

Voz 1679 40:59 pues mira yo sabes estoy muy involucrado con toda la comunicación digital soy un enamorado de la comunicación digital hago muchas cosas y ayer dio una Master Class por la noche a las nueve desde mi casa en mi despacho con mi ordenador a la que se apuntaron dos mil personas es profesora de España y de todas latinoamericano se trataba el título era merece la pena tener un blog de viajes hoy ya dio un montón de gente de todas las edades interesados porque es una forma de comunicación abierta universal democrática y que me exige Sima gentes así quizás tanta que difícil ya vivir de eso pero hay mucho interés en en todo lo que es comunicación digital los blogs vídeos Youtube en Internet

Voz 0313 41:36 hay que no que dieran clase

Voz 0109 41:39 en activos es decir casi sí claro pero ahora no he sido

Voz 1679 41:41 directo y la gente me pregunta yo le contesto es que es la no

Voz 0313 41:44 la forma de es que querido comentarlo porque eso nos sitúa de lleno en el tema que vamos a La Ventana de los viajes porque por si alguien no se ha enterado esto de viajar ha cambiado mucho como casi todo el mundo por otra parte pero ya no sólo la forma de moverse que también lo de acceder a destinos que igual antes eran complicados no ha cambiado en algo fundamental que es la manera de compartir los viajes los viajeros y viajeras que nos estén escuchando que estamos hablando es de que una experiencia cuando se comparte multiplica por mucho su valor y ahora pues con eso que comentaba Paco con toda la revolución digital con Internet con las redes sociales yo creo que directamente Se está creando se ha creado ya un universo nuevo en esto de los viajes ileso trata precisamente semana tarden que es el certamen anual de documentales de viajes que dirige Paco Nadal aquí presente y que empieza el lunes

Voz 1679 42:32 sí señor empieza el lunes has dicho es una semana entorno a los documentales de viajes es una idea que tuve el año pasado fue la primera opción esta va a ser la segunda ya fue un éxito el año pasado este año no nos salimos y la idea es no sólo dignificar sino también poner en valor un subgénero del documental que es el de los viajes que mucho gente confunde con el publirreportaje que nada no hay nada que ver se pueden hacer verdaderas obras maestras como documentales de viajes no entonces cada año vuestra hemos creadores de muy diversa índole el año pasado estuvo dedicado a los documentales más clásicos tú Gerardo Olivares sí es escasa tuvo Javier Fesser y este año el lema es nuevas formas de contar historias viajeras verlos Instagram es la gente joven la gente que está haciendo documentales de viajes con otros criterios completamente diferentes de ese aburrido documental que no dormía la siesta helados

Voz 0313 43:25 para que se entienda mejor un ejemplo un primer ejemplo concreto muy claro Nueva Zelanda uno va a Nueva Zelanda que pude contar de lo que lo que el Rey pues por ejemplo lo que ven un acuerdo

Voz 39 43:34 esta es la cueva de Rua Curie que nos da la bienvenida con un hermoso pasadizo de estalactitas y estalactitas maravilla de la naturaleza que tarda miles de años en formarse en estas cuevas vive un pequeño animal que ofrece un espectáculo la voz de Galán Estrada

Voz 0313 43:50 a este youtuber tiene ahora mismo más de millón y medio de seguidores en su canal Alain por el mundo otro ejemplo esta es la banda sonora

Voz 41 44:09 la de un micro vídeo micro

Voz 42 44:11 veo a cámara lenta muy tranquila

Voz 0313 44:15 una mujer con un vestido azul bailando justo en medio de una carretera ya el fondo al fondo un paisaje frondoso verde con imágenes muy hermosas de agua clara sobre rocas cubiertas de musgo este es obra de de fiel González que es el artífice de Instagram una comunidad que se desarrolla en la red en Instagram y que cuenta ya con quinientos grupos en ochenta países y que es un auténtico bombazo lo hemos invitado a La Ventana de los viajes Phil buenas tardes buenas tardes

Voz 0109 44:43 tras el frío el Fihri que sería uno de los participantes en la semana tras el mes que viene el hemos invitado a él y a su móvil es es es una de las características vamos todos pegados a nuestro computable nuestros celular verdad

Voz 32 44:56 es como si no existiese modo si no tuviéramos la posibilidad de compartirlo ayer estaba en la presentación de un libro tan ni la mitad de la gente está virando el móvil porque quiere tuitear lo que está está viviendo

Voz 0313 45:09 oye cómo nació Instagram bueno Instagram

Voz 32 45:11 el nació pues aquí en Madrid y en Barcelona empezamos a montar uno grupos de fans de Instagram que Nos dimos cuenta que Instagram era mucho más que es publicar fotos sino que queríamos conocernos de de persona a persona ya empezamos con quedadas en Madrid y Barcelona Joy pues hay en seiscientos

Voz 0313 45:29 grupo en ochenta países

Voz 32 45:32 ente tenía nuevos una Instagram el Gallery en la Fundación Telefónica

Voz 43 45:36 he tenido la suerte de estar en qué

Voz 32 45:38 grandes premios de Fórmula uno de Moto GP con los pilotos muchas historias S

Voz 0313 45:45 vamos yo por por lo que conozco de tu proyecto es el el el ADN justo preciso de esto que describe hace un momento del valor de compartir viajes conoces estilos conoce rutas a los que no tendrías acceso conoces personas en mitad de un viaje te puedes encontrar con alguien que sabes que está ahí y al que sólo conoce a través de la red no por ejemplo qué ha ocurrido esto

Voz 32 46:04 sí sí totalmente hace poco estaba en Filipinas con tres amigos míos y conocimos allí una pareja de españoles pues en el en el en el autobús y ahí pues lo que hemos hecho es por ejemplo pues subir nuestro día a día hemos dicho pues vamos a viajar juntos y cada uno en su propia cuenta de Instagram iba contando lo que estábamos viviendo de otros ángulos pues nuestros paseos en barco pues con locales perdidos por ahí por la jungla muy muy divertido

Voz 0313 46:34 cuál es cuál es el secreto para que funcione este Paco If I los dos parques para que funcione un invento como usted cuál es el secreto dedicación echarle horas

Voz 41 46:43 ah vale solo con un con un

Voz 0313 46:45 a qué amateur hay que ser profesional

Voz 1679 46:48 creo que es echar de mucho tiempo y creer tu marca personal es decir ser tu mismo establecer tu personalidad en esa red y cuidarla y mantenerla continuamente obligaciones entre relación y luego sobre todo de lo que ha dicho Phil es mucho más que fotos esta claro cualquier red es compartir tres no contesta sino interactivas sino compartes no no no no tienes ningún futuro y es que esa es la gracia no es ningún problema es el AVE

Voz 0109 47:13 es un nuevo modelo de relación si eslavo modelo de relación por eso que digo si no sólo comunicarse

Voz 1679 47:19 no es de autistas de gente que está aislada que va todo lo contrario

Voz 32 47:22 yo creo que la fórmula del éxito lo que digo a siempre es la humanidad la humildad el humor Éstas son características que siempre encontrarás sí que harán que un perfil llegue a la gente

Voz 0109 47:34 no se pierde un poquito de eso de la humanidad quiero decir no puedo llegar a tener miedo de que estás tan pendiente de la Cámara de la Cámara de hacer las fotos le subir del filtro de interactuar de responder etcétera que al final te estás perdiendo la vida real

Voz 32 47:48 si para el que grava desde luego muchas veces lo pienso digo nos tenemos que repartir el trabajo de grabarla los vídeos porque si no no estoy viviendo el momento pero sí que es importante yo creo ser el que el que grava porque al final eres tú el que imprime tu estilo o no de de de comunicación

Voz 1679 48:07 yo quería preguntar una cosa ver Instagram has dicho muy bien qué es más que fotos y es más que una red social es también vídeo a los dueños de Instagram son Aimar Zuckerberg es Facebook Isabel mucho vieron venir el potencial de la imagen en movimiento entonces abrieron Instagram historia si hay algo que ahora mismo revoluciona López hablando con obviamente sobre todo la gente joven son el micro vídeos que es por lo que Phil vendrán a travel in a explicar qué es que ya el documental de viajes no es aquel sesudo documental de un música lenta blancos aburrido de una hora de duración sino los documentales de viajes durante diez segundos en Instagram y tienen un éxito tremendo

Voz 32 48:45 si hay ochocientos millones de usuarios en Instagram ya hay doscientos cincuenta o trescientos millones que usan ya las Stories cada día es decir trescientos millones de personas que van compartiendo vídeos uno dos tres o diez al día sin tanta preocupación por la calidad de lo que están grabando sino que lo importante es lo lo que es genuino el instante la exclusividad

Voz 0109 49:09 la verdad es la verdad hecho

Voz 32 49:12 por qué tiene tanto importancia por un lado porque el vídeo es de gran interés comercial para todo el mundo que le puede sinceridad publicidad hielo otro porque el vídeo también es una forma de promocionar un destino de promocionar cualquier país no

Voz 0109 49:26 no hay nada mejor para promocionarse hoy

Voz 32 49:29 en las redes sociales sociales dado que el cincuenta y dos por ciento de la gente elige su próximo destino y en base a lo que ve en redes sociales

Voz 0313 49:39 no ese datos muy interesante dejando poner otro ejemplo antes escuchábamos la descripción de una cueva en Nueva Zelanda cómo será encontrarte con una tormenta en Islandia dentro de la furgoneta