Voz 1 00:00 se servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la Comisión Europea llama a la calma ante el ascenso del euroescepticismo en el continente en Italia los dos partidos contrarios al proyecto comunitario el Movimiento cinco Estrellas y la Liga Norte han reunido la mitad de los votos en las elecciones de ayer el portavoz de la Comisión margaritas esquinas no ve motivos para la preocupación

Voz 2 00:29 convicción no sólo después actitud hablemos tenemos confianza y esperanza en que haya un gobierno estable en Italia y en lo que concierne al impacto potencial del ascenso de grupos extremistas Le puedo decir mantenga la calma y sigue adelante

Voz 1667 00:48 de Francia Emmanuel Macron reconoce que la inmigración que recibe Italia ha pesado en los resultados electorales de ayer y reclama más implicación europea para responder a este fenómeno París Carmen Vela

Voz 0390 00:58 el presidente francés Emmanuel Macron considera que los resultados electorales en Francia no se pueden extraer del contexto brutal en el que ha vivido el país en los últimos meses Italia ha sufrido una fuerte presión migratoria tenemos que tenerlo en cuenta por lo que a nosotros respecta el presidente de Francia ha dicho a continuación que él y su gobierno van a continuar con el programa de acciones para una Europa que protege tal y como prometió en su campaña presidencial y luego expuso en una conferencia en la Sorbona estas ideas de más Europa conducirá a la política de Francia y a sus socios en los próximos meses a llevar nuevas iniciativas y espero que en los próximos años también

Voz 1667 01:36 para esta tarde se espera una rueda de prensa del líder del Partido Demócrata de Matteo Renzi la prensa italiana da por hecho que el también ex primer ministro italiano anunciará su dimisión en la semana del ocho de marzo ciudadanos confirma que no apoyará la huelga feminista del Día de la Mujer Albert Rivera insiste en que no se no pueden secundar una huelga que se plantea en términos anticapitalistas

Voz 0040 01:57 pero no apoyamos la huelga general anticapitalista que han convocado porque no somos anticapitalistas básicamente ser feminista no significa ser anticapitalista o defender la igualdad la libertad la mujer no es y en este caso una obligación de ser de una ideología u otra yo creo que todas las ideologías políticas tienen que defender de manera transversal la lucha por la igualdad de oportunidades de las mujeres y su libertad

Voz 1620 02:19 en Almería la Guardia Civil ha ampliado el radio de búsqueda de Gabri

Voz 1667 02:22 el Cruz los participantes en este dispositivo buscan en un radio de doce kilómetros a partir del punto en el que se cree que se perdió el pequeño hasta ahora la pista más importante que se ha localizado es la de la camiseta con ADN del niño tal y como confirmaba esta mañana el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido

Voz 3 02:39 la Guardia Civil le han trasladado a su padre que después de los estudios que se han hecho sabía detectado en la camiseta que el pasado sábado fue encontrada

Voz 0313 02:52 que había restos de ADN de el menor Gabriel cuatro y tres tres y tres en Canarias

Voz 1 02:58 la Cadena SER Madrid en Madrid el Tribune

Voz 1915 03:02 el Superior de Justicia obliga a la Comunidad a dar explicaciones sobre la masificación en las aulas de varios centros de la región durante el curso dos mil quince dos mil dieciséis La sentencia da respuesta a un recurso de Comisiones Obreras Alfonso Ojea

Voz 0089 03:13 los magistrados madrileños reconocen que Comisiones Obreras es un representante cualificado de los profesores y docentes y por tanto es un actor básico del mundo educativo puede así impugnar ante los tribunales cualquier decisión administrativa que adopte la Consejería de Educación en este caso se trata del número de alumnos máximo por aula Isabel Galván es portavoz de la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras

Voz 4 03:37 que tenemos competencia que estamos les

Voz 0139 03:39 estimados para reclamar ratios y además para exigir información en esta materia porque claramente incide en la calidad de la educación y también en las condiciones en las que se puede desarrollar el proceso de enseñanza es decir a las condiciones en las que se desarrolla la profesión docente

Voz 0089 03:57 el Ejecutivo regional impidió en el curso dos mil quince dos mil dieciséis la personación de este sindicato en un procedimiento por las ratios de alumno

Voz 1915 04:05 el PSOE exige al Gobierno de Cifuentes que depure responsabilidades por la aparición de habían de amianto en el metro de Madrid la Fiscalía ha abierto una investigación penal por un posible delito contra los derechos de los trabajadores del suburbano a partir de la denuncia de la Inspección de Trabajo por la presencia de ese material tóxico en las instalaciones los socialistas creen que hay una negligencia de los responsables de la red Daniel Biondi eso portavoz

Voz 1781 04:25 Cristina Cifuentes tiene que asumir eh que ha existido existe negligencia en su Gobierno sobre la gestión de Metro de Madrid aún está a tiempo de depurar responsabilidades políticas en su Gobierno sino eh depurar responsabilidades Cristina Cifuentes nos va a obligar a exigirse las inmediatamente

Voz 1915 04:49 esta tarde los trabajadores decidirán en una asamblea si aprueban los paros parciales convocados por el sindicato de maquinistas para los días nueve tres

Voz 5 04:56 sí y quince de marzo

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 1 05:10 cadena SER servicios informativos en la Cadena SER con Carla está encina

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana la radio por si no lo saben es el medio más de verdad que existe no digo que sea ni mejor ni peor pero es el más auténtico porque admite muy poquitas trampas el tono de voz la manera de expresarse la tras misión de sentimientos no tolera mucha impostura ni tampoco cinismo por eso hoy quiero abrir la ventana compartiendo con todos ustedes con todos vosotros que estoy muy contento que me siento orgulloso y muy honrado y que no lo quiero disimular esta tarde les hablo desde Radio Sevilla porque hace apenas unas horas se han entregado los premios Meridiana que otorga desde hace veinte años el Instituto Andaluz de la Mujer y resulta que el jurado ha tenido a bien distinguir me con uno de esos galardones les confieso lo he dicho públicamente esta mañana que estoy un poco sobrepasado por el nivel de de cariño de de reconocimiento porque este no es un premio cualquiera no y además el momento que vivimos tampoco lo es me siento orgulloso entre otras cosas porque yo nací enseñado cómo la mayoría de hombres de mi generación paramilitar en la igualdad en el feminismo que lo recuerdo por enésima vez no es lo contrario del machismo para llegar a eso ha habido que abrir los ojos escuchar mucho mirarse al espejo aprender admitir errores no buscar coartadas a la injusticia ya por último aprender a ser un poco un poco bastante beligerante osea ante algunas situaciones decir rotundamente

Voz 4 07:24 no Mi risitas ni silencios ni nada el activismo el que sea no obliga

Voz 0313 07:31 a liarse la manta a la cabeza y ser punta de lanza en todas las batallas de acuerdo pero no es poca cosa conseguir al menos que sea respirable digno justo y respetuoso tu entorno más inmediato a los hombres que todavía no lo han conseguido o no lo han intentado o a los que seguro que hay ahora mismo se estarán riendo de mí sólo que sepan una cosa no saben lo que se pierde no lo saben pensar vivir así mirando a las mujeres de igual a igual es infinitamente más rico más divertido y más placentero que dando por hecho que son inferiores si no me creen siempre pueden probarlo al menos una vez daño daño seguro segurísimo que no les va a hacer bienvenidos a La Ventana

Voz 6 08:18 sí aquí

Voz 0313 10:02 hoy tomamos una ventana como todos los lunes con Michael Robinson buenas tardes colas arbitral Carles enhorabuena a estas Roberto Isaías cómo estáis hola

Voz 1667 10:10 ha habido el encargado también como tú pero muy felices fondo Brines Feliciano

Voz 0313 10:14 Isaías es un veterano en un predecesor en esto de los premios Meridiana porque lo obtuvo en el año dos mil cuatro

Voz 1667 10:21 el año dos mil cuatro sí espero que no haya caducado de momento no han retirado sea que algo hemos debido seguir haciendo bien

Voz 0313 10:27 bueno tengo aquí a mi lado en Radio Sevilla a dos de las premiadas a nuestra Elvira Lindo yo lo digo lo demuestra Elvira buenas tardes Nuestro discurso fantástico hablando de tres mujeres David anónimas anónimas no son porque tenían y tienen nombre y apellidos la UCI ganado pero pero tres mujeres buena de dos madres de tal un discurso fantástico ten contaminan veladitos María Izquierdo María Izquierdo Rojo que ha sido galardonada con el Premio de Honor que lleva el nombre de Carmen Olmeda a la trayectoria personal y profesional para quien no lo conozca esta doctora en Filosofía y Letras fue elegida diputada en las primeras generales de mil novecientos setenta y siete en que haya habido un poquito también desde entonces por el PSOE y luego en dos legislaturas más además fue eurodiputada Jane el primer gobierno autonómico atención al dato eh primer gobierno autonómico fue consejera de condición femenina e impulsora de los Centros Asesores de de la mujer Maria buenas tardes bienvenida a penas que rancio suena eso eh en su momento sería muy importante

Voz 1812 11:23 sí querían una consejería un departamento humildad

Voz 0313 11:26 serio como sería no que se ocupe de la condición y los asuntos de la mujer

Voz 1812 11:31 aún así era un grancanario era un gran cambio y luego un ente autonómico que ya nada más surgir de la nada ya fijaba la prioridad es la atención a las mujeres

Voz 0313 11:45 en aquellos consejos asesores de la mujer cuáles eran las consultas las demandas las preguntas más frecuentes que llegaban por aquel entonces se daba información

Voz 1812 11:54 mujeres con una necesita una demanda tremenda vía hay hacia cosas asesoramiento en aspectos sanitarios se informaba sobre lo que era la planificación familiar te estaba todo prohibido pero nosotros lo que hacía pues era informar para que se consultara después en doctores también asesoramiento jurídico sanitario y social ahí había un conjunto de profesión del destacados que bueno sobre todo muy generosamente y de manera altruista pues no tenían horarios para atender vimos que los cuatro centros creados no dábamos abasto y así así los primeros en toda España los prima en toda España porque en algunas comunidades históricas alardeaba mucho de su historicidad pero la Junta de Andalucía fue la primera autonomía que fijó esta prioridad sea lanzó atenderlo que tenía sirve ahí sigue hoy el acto de hoy extraordinario entrañable a la vez y a mí con mi trayectoria me demostró que cada vez mejor cada vez mejor bueno los premiados en versión eh

Voz 0313 13:19 chao de Violencia de Género Ciencia cuantas Elvira vamos ganando yo me he atrevido a decirlo al terminar mi intervención de hoy además leyendo un fragmento de un poeta muy joven que necesita el otro día digo si alguien con veinticinco años es capaz de escribir esto es que vamos ganando

Voz 0545 13:35 yo creo que hay una sensación de razonable optimismo claro porque es verdad que no no hay que enfadarse cuando hay que enfadarse y hay hay que celebrar cosas cuando hay que celebrarlas no le hecho de que hoy hemos celebrado de una manera que ha sido muy emotiva yo creo todos nosotros teníamos yo no sé por qué el acto se ha convertido en algo muy emotivo donde todos hemos dicho algo muy personal al no tú decías Carles que te has sentido como abrumado por las reacciones de cariño no estoy pero también te voy a decir una cosa es que mi experiencia tú sabes que viajamos por toda España por nuestro trabajo mi experiencia es que Andalucía siempre tiene un plus de amabilidad de cercanía de gente que te toca que eso no no en todas partes los hay y eso es muy particular IN son la influencia de las mujeres ha sido tremenda porque es ahí hay muchísima calidad porque ha recibido todo ese cariño puesto echaron pero yo lo siento aguanta luego pues mira hay una cosa que se nota la la radio yo creo que es muy transparente la voces muy transparente mucho más que la imagen eh tú vas a la televisión te tienen que maquillar ya hay un proceso en el que tuya no sales del todo natural la voz sale exactamente lo que tú eres si estás deprimido como ha pasado en estos meses pasados de repente te sales estás nervioso etc pero hay una cosa que tú no tienes

Voz 1781 15:08 el Ike va muy bien para la radio

Voz 0545 15:10 eres una persona que no tienes cinismo tú crees en lo que estás diciendo crees en lo que estás defendiendo cada día cuando sales contra editorial cuando haces una entrevista cuando te interesadas por un problema de las mujeres etcétera y eso que pasa pues que el oyente lo nota y lo agradece y no sabes que eso es así la claridad la falta de civismo y la sinceridad

Voz 0313 15:34 María en preguntaba Elvira si íbamos ganando que yo creo que sí que lógicamente no se puede discutir que el se ha ganado muchísimo terreno en en en estos años de esa época a primera de la Consejería de Asuntos de la Mujer y los Centros Asesores de te mujeres cuántos hombres que no estaban entonces están hoy está fatal no hace falta contar los exactamente pero cuántos que no estaban entonces por la razón que fuera básicamente educativa

Voz 1812 16:00 muchísimos muchísimos más somos los hombres y las mujeres en rodadas en la web en la igualdad antes decías lo que suma ese plus atractivo también para las mujeres de hoy es todo de de olfatear un machista días a solamente insoportable por tanto se puede animar también desde ese punto de vista hay muchos más además ha habido países los países nórdicos de Europa en los que empezaron los hombres a en plataformas contra los malos tratos con éxito se han ido en Rolando aquí en España también se respira de otra manera completamente tenemos el día ocho uno una un paro que de miles de maneras porque aquí cada una de nosotras tenemos que ir aportando en masculino y en femenino

Voz 0313 17:04 no es

Voz 1812 17:04 pero o nuestra participación en ese par hoy en esa huelga se hasta ahora pues no sabíamos lo invitaba a las palabras dentro del movimiento feminista

Voz 0545 17:18 Internacional es que lo del día ocho herido

Voz 1812 17:21 Internacional es muy impresionante pues ahora vamos a pasar a al terreno no ya sólo las palabras sino de los comportamientos de la acción de la comprensión yo creo que estamos a las puertas te dar también un gran paso me anima mucho que este acto de los premios o sea el comienzo de esta semana esta fuerza que se va a abrir que todo indica además mirando la trayectoria bueno pues desde el setenta y ocho es que el cambio en España lo que es notorio de verdad el que es indiscutible es que se pasa de una España que excluía a las mujeres

Voz 0313 18:07 en totalmente a la participación de

Voz 1812 18:09 la presencia de la vida social política

Voz 0545 18:12 aún ahora que Barros mejor fíjate fíjate que se habla mucho de que los institutos de la educación ha habido una especie de involución en cuanto a la idea de los jóvenes sobre la mujer etcétera no los profesores a veces están preocupados por eso pero también es verdad que hay motivos para eh el optimismo por ejemplo en el trabajo de mi hijo vieja una cosa personal que varias en el trabajo lo dijo que claro es muy joven pero por ejemplo los chicos van a su dinero lo van a compartir con las chicas para que no pierdan dinero El día de la huelga años no parece que eso

Voz 0313 18:51 en los detalles

Voz 0545 18:53 detalles como para decir no os preocupéis lo vais a perder dinero El día de la idea de abuela me parece que son cosas de que los hay muchos jóvenes varones que que están cuestionando se suma a esconder más su masculinidad no van a perder un ápice de testosterona iguales a la mujer que yo creo que a veces cuando lees a determinados columnistas de Petra la impresión de que piensan que van a perder potencia sexual por que a las mujeres y de no no os preocupéis de verdad si la testosterona no tiene nada que ver con esto

Voz 0313 19:28 eso quería hablar un poquito momentito de lo dicho esta mañana de de las mujeres son una parte de las mujeres yo creo que los hombres que a estas alturas no tengan más o menos claro que al menos un cierto ejercicio de introspección deberían hacer bueno pues que se lo haga mirar porque ya a estas alturas no no no olfatear ese machismo como algo no solo algo dañino sino algo conjuró raya es muy complicado en olfatear los hay algunas mujeres no soy son muchas pocas bastantes hay algunas mujeres que están planteando todo este movimiento y lo vive uno transmiten como una especie de ajuste de cuentas de venganza con la historia yo creo es mi opinión que esto no va por buen camino que esto no es así que en contra el ambiente que contamina los mensajes Ikeda coartada ir excusas sobre todo a tíos que dice que otro ya le habían cómo está

Voz 1812 20:14 sí desde luego si algo hemos mejorado y me gustan este aspecto los movimientos de mujeres es que no lo hacemos esto de la competición claro no somos capaces las Constituyentes yo formo parte de ese grupo de las prostituye dijéramos Veintisiete nada más pero en toda esta trayectoria hemos visto cómo por encima de los partidos políticos nos unía una comprensión graban de de que teníamos problemas muy muy semejantes lo mismo con el feminismo lo mismo con demócratas con plataformas el movimiento feminista está dando una gran lección histórica y es este de qué es capaz de entenderse por encima de aspectos que es que nos alejan no sé si somos capaces de una manera pacífica además una manera pacífica de ir avanzando desde los mínimos compartidos esos impresionantes una nación histórica de nos puede llevar hasta la paz

Voz 0545 21:20 fíjate que el otro día yo revisando columnas que que he escrito etcétera sobre este asunto encontré una de hace más de diez años hace unos doce años no contestaba en ella ha el escritor Juan Manuel de Prada del que decía que las mujeres que habían salido embrollo de del aborto a la calle eran pocas y feas yo he aquí tú le a esa columna feas estamos cambiando estamos cambiando esa idea o esa ya el hombre que dice que tacha a una mujer de fea porque sale a la calle para reclamar lo que cree que son sus derechos ese hombre queda absolutamente desacreditado no pero fíjate que esto en realidad hace sólo una década hace sólo una década al que un señor podía publicar esto en un periódico in no pasa nada no y me acuerdo que publiqué esa columna y fue fui bastante insultada en la radio no insultan bueno ya e insultos personales y físicos etcétera no yo creo que ahora tenemos más seguridad es decir más seguridad en expresar lo que sientes y en que no te vayan a hacer un juicio de Tato vayan a desacreditar de manera eso sí que es feo desacreditar como persona

Voz 0313 22:34 pero yo creo que hoy han cambiado los papeles el que ese es se desacredita hoy es el que dice o escribe cosas como la que acabas de comentar qué ocurría hace doce años yo creo que ahora

Voz 0545 22:43 muy poco tiempo no hubo tiempo o es poco tiempo pero

Voz 0313 22:46 en Hoy alguna cosa así es leyendo o escuchando dejó de cómo es posible esto quería desacreditar al al al al al que lanza Se ese mensaje de Michael Isaías osos no no nos escuchamos nada

Voz 1667 22:56 que no pero yo no quiero echar un jarro de agua fría suscribo casi todo lo que habéis dicho pero hemos avanzado mucho en estos años creo que hombres que nacimos en la última mugre del franquismo del machismo institucional ilegal porque la mujer no es que fuera discriminada por una costumbre sino en la ley estado

Voz 1546 23:14 discriminada y sin embargo no hemos salido tan mal

Voz 1667 23:17 al no entonces aquellos que nos hemos educado en el hetero patriarcado iremos salido tan mal es algo que tenemos que analizar cómo también tenemos que analizar qué es lo que estamos haciendo mal para que después de cuarenta años desde que fueron esas Cortes Constituyentes en las que participó María Izquierdo cuarenta años libertad cuarenta años de educación en la igualdad todavía hijos de parejas que en teoría son igualitarios no salgan machistas de libro entonces tenemos que analizar porque el problema es complejo es poliédrico es transversal y tenemos que profundizar sin sin brochazos gordos no yendo a lo que nos está haciendo del todo bien para que haya una generación que no tiene ninguna razón para hacer machista en donde hay gente maravillosa absolutamente feminista y sin embargo quedan cuatro todavía que aún siendo muy jóvenes son machistas

Voz 0545 24:09 Isaías un momento pero yo yo creo absolutamente en la educación

Voz 0313 24:13 claro en la educación de la masacre absolutamente

Voz 0545 24:16 no de verdad tengo una fe ciega en eso claro idea de verdad que a mí me me extrañaría muchísimo que de mi casa saliera un hombre machista de verdad te lo digo no es mérito mío es por qué por qué porque han visto a su padre Bambi estaba su madre tratarse a un nivel de respeto y de igualdad

Voz 1667 24:35 yo yo por ejemplo yo no me eduqué en una familia feminista pero me inculcaron el sentido común y el sentido común y esencial ganado justicia eso solamente te puede llevar al feminismo en este caso se conmina Elvira me gustaría

Voz 1546 24:49 en una cosa es que permíteme que te lo diga yo no me falte ninguna más que masculinidad ninguno dosis de testosterona para identificar absolutamente en el movimiento feminista para los derechos de igualdad para tanto y que hay gente que está visto como es tan tan masculino si ya le falte al texto pero no no es así te puedo garantizar que sigo siendo igualmente de hombre

Voz 0545 25:14 pero mire ahora hay puesto en este argumento yo yo fíjate qué te digo que estoy en en una caseta de la Feria del Libro ya mejor muchas veces lo vivido estos que están cambiando las cosas muy rápido mercado una pareja y a lo mejor ha dicho el hombre no esto es para ella yo no yo esto no yo digo no tenga miedo al héroe de una mujer no va a perder usted ni un ápice de su masculinidad no tenga miedo por eso lo digo yo es que hay veces que son inercias

Voz 1667 25:40 pero todavía no nos sentimos concernidos los hombres por los asuntos de mujeres no sucede así al contrario no es el camino que estamos avanzando que llevamos a estamos bien eh quiero decir que que vamos a poco pero yo creo que tenemos que dar el spring final definitivo no María Amparo

Voz 1812 25:56 si no me a mí no me extraña la tardanza extraña el fracaso los fracasos también porque bueno el terrorismo era algo terrible porque está gastaba muchísimo dinero con una política de Estado el pacto de Estado la cosa todas las mujeres la defensa de la igualdad en lo que estamos situemos lo en los malos tratos que es lo más equiparable al terrorismo no y sin embargo bueno antes de ayer empezaron una empecé a decir hice ha hecho el pacto de Estado llevábamos cinco y cinco años reclamando la socialista todavía faltaron edición doscientos millones vamos a cuanta es decir que las políticas efectivas y eficaces es que van ochenta hago todas van eh poquísimo poquísimo así no se arregla la vida es decir que es que eh lo el efectivo las políticas efectivas contablemente son Mis

Voz 0313 27:04 claro esto nadie cuando hablamos de política hablamos de estas cosas hablamos de dotación económica de una de fijación de prioridades etcétera etcétera ya hablamos de las de la suma de pequeñas historias o no tan pequeñas los meridiana de ese año han reconocido también el trabajo de una cooperativa cordobesa almazaras bética de carca buey que ha recibido el premio el departamento técnico concretamente de esta cooperativa que está compuesto íntegramente por mujeres Se reconoce así el trabajo que viene haciendo esta cooperativa desde hace años y allí y con algunas de ellas ha hablado a nuestra compañera de Radio Córdoba María Eugenia Vílchez

Voz 1473 27:41 el cincuenta por ciento de la actividad general de esta cooperativa ubicada en Cabo de almazaras de la Subbética está controlado

Voz 0313 27:47 por mujeres

Voz 1473 27:48 los servicios técnicos de la cooperativa están a cargo de un equipo de siete ingenieros agrónomos más que coordina Nuria Yáñez y que a su vez supervisa también el servicio de reparación y atención mecánica de tractores y maquinaria de la cooperativa

Voz 7 28:01 bueno percebes son las María principales de de dicho departamento está dirigida por mujeres lo más destacado podríamos decir que la fábrica

Voz 0545 28:10 las divisas el extremo todo el mundo

Voz 7 28:12 la aceituna de mesa sabe la verdad que encontrarte una fábrica en la que el cien por ciento sean mujeres incluso las

Voz 0545 28:18 con sable creo que somos la hablamos

Voz 7 28:20 en la única cooperativa en la que ocurre es una pena la verdad

Voz 1473 28:24 han conseguido la incorporación inserción laboral de mujeres tanto la industria como en cargos directivos almazaras de la Subbética tiene hoy una imagen impensable en otras cooperativas españolas y mucho menos en cooperativas vinculadas al sector agroalimentario donde realmente difícil encontrar todavía mujeres en consejos de administración en los equipos de dirección y mucho menos en tareas tradicionalmente masculinas como los maestros o maestras de molino es la primera cooperativa olivarero adherida al compromiso de la ONU por la igualdad trabaja con el Ministerio de Igualdad en un plan de medidas para aumentar la presencia de mujeres en puestos directivos en el sector cooperativo pero esto

Voz 1667 29:02 no es la de un día es una apuesta

Voz 1473 29:05 al del Consejo Rector de la cooperativa desde hace años

Voz 7 29:08 los principios de la ONU lo firmamos hace aproximadamente unos tres años son siete principio muy sencillo en lo que tendrían que ser obligatorio en todas las empresas en nuestro día a niñas sobre todo pero que que no vayan a pensar que es un principio que son complicados de de de cumplir ni mucho menos creen que es tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ir respeto entre los hombres y las mujeres básicamente

Voz 1473 29:33 esto es sólo el comienzo porque están celebrando reuniones para incrementar la presencia también de la mujer socia en las asambleas de la propia cooperativa se van a presentar candidaturas a los consejos rectores los apoyos a esas candidaturas llegan de los ayuntamientos de la comarca las asociaciones de mujeres el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y organizaciones agrarias

Voz 8 29:53 a Vigo

Voz 9 29:57 no

Voz 10 30:00 esto último es muy curioso hoy esta mañana se comentaba cuando se se daba publicidad a este a este apremian concreto de muchas o bastantes mujeres que siguen delegando el voto en en los hijos o los hermanos o maridos todavía en el mundo cooperativismo agrario sigue funcionando este bebé este cliché esta práctica bueno pues haría poquito a poco a quiero hacer una cosa así

Voz 1812 30:22 sí es decir el problema de la no presencia de mujeres en la política dan la vida en los puestos directivos

Voz 0313 30:31 eh

Voz 8 30:31 no lo arreglamos con nombres bien intentarlo

Voz 0313 30:36 no no no es que no es que no son iguales

Voz 1812 30:39 no puedes pues que no son iguales varios

Voz 0313 30:42 quién Elvira Lindo ha sido un placer muchísimas gracias por este arranque de la vendrán a todos vosotros hasta y mucha suerte

Voz 9 30:53 en eh

Voz 1 31:17 tú sí tuvo Pete desde los quince puntos

Voz 5 31:21 pobres recuerda Libia directo te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro que construir nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 12 31:32 ya no tenías porque pagar los gastos de hipoteca allí es probable que tengas cláusula suelo de da pereza reclamar te pareció un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 13 31:52 Securitas pues ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 14 32:02 no se preocupen ahora misma visuales de seguridad de Jesús Ana para que merece hoy mismo la alarma instalada

Voz 15 32:08 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 32:18 este miércoles siete víspera del Día Inter

Voz 17 32:20 Nacional de la Mujer especial Hora Veinticinco Nos encantaría llenar el estudio de mujeres viniera a ver cómo lo hacemos y además que vinieran a participar

Voz 5 32:30 era de de todas las profesiones de todas las procedencias pero todas mujeres

Voz 17 32:36 bueno durante mucho tiempo las mujeres reivindicando la igualdad queremos conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web pío en Twitter y en Facebook de Hora Veinticinco renal apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco Coll Ángels dárselos la víspera ocho de marzo Marco no estaremos las mujeres frente a micrófono trabajando tampoco Cadena SER

Voz 1 33:14 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana La ventana este martes

Voz 15 33:24 hombre a militantes de las que un cuarto de acabar en una hora menos en Canarias al suele más que decir eso dos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada noventa minutos se remite Rosell Deportivo Dani Garrido

Voz 18 34:08 pues el nuevo My Lol diversos sexual no tú eres el CIS CIS CIS saques coincide tu identidad sexual con tu sexo biológico ADS vale osea que yo tengo presidente son

Voz 5 34:23 la vida moderna con David Broncano pero el de juego después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 4 34:43 My Lol Cadena Ser Juan Carlos qué qué tal

Voz 19 34:46 hasta que en paz dijo la serenidad suficiente me manda mi hija es decir no ayudemos a otras personas para que Hamás después esto gracias por estar en la SER a usted gracias por ayudarme a difundir este mensaje

Voz 10 34:59 y se Juan Carlos que un hombre en carne viva es lo que ese crimen ha puesto encima de la mesa lo que significa la violencia machista

Voz 1 35:07 no todos los que pues es verdad lo seguiremos hablando Grameen

Voz 1667 35:12 mucho territorio por delante y entramos en año preelectoral un placer Pepa hasta pronto

Voz 1 35:15 tenéis a viernes de seis de la mañana doce veinte Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido José

Voz 20 35:22 es sigue la SER escucha milenio la vez más eh

Voz 21 35:29 luego algo Kahlo Carlo casi casi un evento estamos inmerso en la red social Instagram caldo loca loca juventud no nos hemos quedado atrás en estos jóvenes estaremos Twitter locas locas locas nube a él hacer uso de las nuevas tecnologías no nos ha pillado

Voz 5 35:51 de perfil en Twitter

Voz 2 35:56 somos clásicos

Voz 20 36:01 está promulgado Pétain corren nuevos tiempos

Voz 1 36:06 vamos a escucharlos de cadena

Voz 5 36:19 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría

Voz 16 36:23 ya es destacable que lo hecho

Voz 5 36:25 la dos seis años consecutivos es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motores como que te puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana Santa fin haciendo con esas condiciones en por punto prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 36:49 la Ventana con Carles Francino

Voz 23 36:57 eh ahora las me vi en tres libras provenir brida lo voy con esa oye el Papa yo la uva

Voz 0313 38:09 a clandestino ilegal de qué de qué depende de que consideremos a una persona para el ligamento de la norma no de las leyes seguro segurísimo pero hay algo más si ya lo creo que hay algo más los intereses y la hipocresía de eso va precisamente nuestra polémica de hoy

Voz 1 38:30 la polémica

Voz 1667 38:35 el resulta que la misma Europa reticente abrir sus fronteras a los refugiados esa Europa en la que asoman la cabeza peligrosamente partidos xenófobos que reclaman sus países para los nacionales acoge en su seno a un miembro como Chipre que vende directamente la ciudadanía extranjero

Voz 1 38:51 los pero extranjeros ricos desde el año dos mil trece

Voz 1667 38:54 qué país estableció un sistema para entregar pasaportes a cambio de inversiones en su país con la operación ya traído más de cuatro mil millones de euros ya han obtenido la ciudadanía millonarios de todo pelaje especialmente rusos y ucranianos algunos vinculados a la corrupción como ha desvelado el diario británico The Gardian hay otros países como España que no llegan a tanto pero también conceden permisos temporales de residencia siempre y cuando el solicitante traiga debajo del brazo una cuantiosa inversión el de Chipre de todas las maneras es el ejemplo elocuente de que el rechazo social no se produce hacia el extranjero sino hacia el extranjero pobre Hinault no sorprende porque el rechazo al pobre también en pero los propios nacionales pero sí que sería conveniente que la Unión Europea aclarase si le parece bien que uno de sus Estados miembros ponga tarifa a la nacionalidad porque no parece que ese mercado de pasaportes al mejor postor encaje con el espíritu fundacional

Voz 1 39:53 en esta unión

Voz 10 39:57 Nicolas Castellano buenas tardes daba hasta recrear de la compañero cómo estás oye o algo parecido en España existe esto de Chipre

Voz 1620 40:05 técnicamente se llama el visado de residencia por inversión inmobiliaria es el término oficial que utiliza el Ministerio Empleo y Seguridad Social del Gobierno de España y el Ministerio exteriores para hacer ese llamamiento a que venga el capital a España hay inmediatamente les damos lo que se llama también técnicamente por los abogados la visa gol la visa de hora hinojo la visa para comprar estamos hablando del visado esto supone la que sí hace una inversión pública e inmobiliaria de medio millón de euros en España el acredita con una serie de documentos tienes que acreditar que no tiene antecedentes penales etc etc con eso inmediatamente el Gobierno de España de tramita por la vía rápida un visado un certificado de residencia en nuestro país es decir es un acceso prioritario digamos como Honda clase business para acceder directamente a la residencia en España otra posibilidad hacer una inversión demuestra que hace una inversión a menos de un millón de euros en cualquier negocio en nuestro país siempre que tú lo acredite con cuentas bancarias etcétera etcétera digamos que tú a hacer rico tiene todas la facilidad para instalarse en nuestro país

Voz 0313 41:05 si no tenemos esa vía de acceso preferente más o menos de promedio cuánto se tarda en España en tener toda la documentación necesaria para poder instalarse aquí para poder vivir

Voz 1620 41:13 aquí hay varias vías para entrar en España a través de un contrato en origen es decir habiendo empresario en España que ofrece un contrato en origen a un ingeniero médico

Voz 24 41:22 yo o un trabajador doméstico mínimo eh

Voz 1620 41:25 estamos hablando seis meses a un año para para tramitarlo todo y luego están los que acceden irregularmente no gente que ha sacrificado su vida para llegar a España de la vía la la el había de la patera de las haga más visible esta persona recuerda Carla que tienen que estar tres años en España para certificar el arraigo es decir que han estado en España sin marcharse demostrarlo con un contrato de alquiler con una factura de pagar la luz de hace tres años ya los tres años intentar aquí ceder pedir la SER el la residencia por arraigo en nuestro país es decir estamos hablando de una maraña burocrática que condena a miles y miles de las al no acceder a la residencia hasta pasado mucho tiempo una vía Business para sobre todo que se pensó en España para el capital ruso para el capital chino al principio de hecho eran una cuantía inferior con con invertir entre doscientos y doscientos cincuenta mil euros era suficiente para acceder a la residencia en España y luego subieron la cuantía quinientos mil porque venía mucha gente cuando se dinero

Voz 0313 42:21 no me estoy acordando del del caso de hace pocos días que estuvo aquí en La Ventana de de adujo el famoso tristemente famoso niño de la maleta y su padre que Bono no no pudo acceder al reagrupamiento familiar porque faltaban apenas unos euros de acuerdo

Voz 1620 42:34 no seis cincuenta euros al menos no solo

Voz 0313 42:36 ha terminó la historia extranjero que están en eh

Voz 1620 42:39 España ya con residencia permanente que cumplen todos los requisitos y que luego esa maraña les impide luego hay otros casos por ejemplo al mami Haidar a este chico de Mali que tú cuál

Voz 0313 42:48 el cocinero

Voz 1620 42:50 ah etcétera al mami ya es español tiene la nacionalidad española tiene el pasaporte e Inter de reagrupar a su mujer y a su niña traerlas de Mali en teoría al Gobierno español de concede la agrupación porque el español es la embajada española en Bamako la que le niega el visado para que la mujer venga aquí sólo se lo dada la niña no y pretenden que que venga la niña sola sola mientras él está trabajando

Voz 0313 43:13 es verdad este tema no es lo proponía Michael Robinson hoy porque va leído en el Guardian esa esa información de lo de Chipre verdad Michael les han puesto los pelos como escarpias

Voz 1546 43:21 bueno sí es cierto

Voz 0313 43:24 pero el nuevo dispuesto así sino fuese

Voz 1546 43:26 bien por el hecho de que hace unos meses la Unión Europea ha pues prohibió los ONG seguir a a salvar gente del Mediterráneo

Voz 1667 43:36 el argentino les saca

Voz 1546 43:38 se toma advierte que es el Mediterráneo no prefiere que se mueran así que en

Voz 25 43:43 San tierra firme pueden

Voz 1546 43:47 seguir viviendo no entonces ido más bien esto de la crisis económico de los distintos países europeos de Unión Europea también a pensaba el remedio de encontrar dinero no entonces invitaba gente invité a invertir en su país vivía mente para conseguir dinero sin embargo no encontramos ninguna solución de este pobre gente que este huyendo por su vida ya no encuentro ningún remedio para ellos les cierran las puertas le permite guías se mueren el Mediterráneo por lo tanto los que me he dado cuenta de que ayer mismo hubo un voto más bien xenófobo la parte de dos los italianos como los británicos como Brexit pero me he dado cuenta de que realmente es que los países no están al extranjero le detestan

Voz 0313 44:39 pero pobres claro si eso pasa también entre nacional del momento de te estamos al pobre aunque sea nuestro eh que si no no hace falta que vengas de otro país

Voz 1546 44:48 sí pero también hay hay aunque seguramente alguien vamos considerarme malamente extranjeros mientras habla mientras la hora pero una vez me vino a tomar conmigo es un un socio te iba hablando mal de la cantidad de extranjeros que vienen bien de sus Mary que de Rumanía etcétera etcétera yo tuve que recordarle que estaba hablando con un extranjero una inmigrante no

Voz 0313 45:13 te habías fijado te dijo Mas

Voz 1546 45:16 pero bueno tono no uno no tenía sueldo tiene casa tiene atada no sé qué no sé cuántos no yo estaba visto ya cómo cómo uno de ellos no ha pero esto a mí me parecía por por cierto la carguen yo indagando un poco más Carles los perritos que Kraft The Times a todos tienen anuncios para lo que mencionaba Nico han visto decir si tú quieres suicide en Europa tiene la capacidad de viajar por la zona Schengen esto cuesta más vienen Portugal doscientos cincuenta mil en España me dio el guión en tal país no sé cuánto auto en poco menos entonces yo me quedé alucinado es decir que están anunciando el hecho que cualquier inglés que no quiere quedar preso en el Reino Unido pues con una módica cantidad de enero puede venir en Europa entonces me viene a la mente a un amigo en periodista Nico Castellano de lo que sufra en su trabajo día a día ah pues los los de la planta noble de en Europa en sus distintos gabinete sus distintos gobiernos han encontrado una solución de encontrar más dinero pero no encontraron una solución para salvar las vidas la persona cuyos vidas está en precario pero esto es un efecto llamada no esto

Voz 0313 46:37 cantando Michael digo si lo que pasa es que si solamente

Voz 1667 46:40 concede el permiso de residencia digamos que es una es una atracción a cambio de algo no pero cuando concedió es el pasaporte que decía Rajoy de la nacionalidad europea pues es que cuando se concede el pasaporte de un país miembro ese señor ya puede circulan por Europa como ciudadano de la Unión no y entonces lo que está haciendo Chipre es un paso que yo creo que la Unión Europea

Voz 25 47:02 sea tendría que frenar tendría que decirle oiga hasta aquí hemos llegado no pero pero en

Voz 1546 47:09 en España en España si truco casa estas cinco años pues vender la casa pero también pedir ya la nacionalidad

Voz 0313 47:17 claro claro estamos hablando de que en el caso de España Carla

Voz 1620 47:21 en diez días solamente en diez días dice la administración contestarán a tu petición de visado hablar con todos los casos que hemos enumerado de la gente que está durante tanto tiempo anclada en la maraña burocrática para para residir legalmente de España que no es otra cosa que poder residir poder trabajar poder emprender la vida que pasa que para esta visa gol para estos ricos no tienen ningún interés en trabajar yo lo único que tiene interés en acceder a los requisitos y a la virtudes que te da contar con un permiso de residencia de un espacio europeo Schengen como en España y en moverse libremente cuando escucha eso dice la solicitud de visado se resolverán en notificarán en el plazo de diez días claro yo me pongo en la mente de tantos amigos de los que hemos hablado o tanto nombres propios que llevan sufriendo esta año burócrata yo obviamente me parece que es como decía Michael una guerra contra pobre el pobre no tiene derecho de admisión aquí en la Unión Europea a todo

Voz 0313 48:12 esto Nico tenemos alguna noticia alguna novedad el tema pateras llegada de embarcaciones en dos días

Voz 1620 48:22 no se habla de ello perdemos siete muertes al día en lo que va de año dos mil dieciocho en el Mediterráneo estamos hablando de casi cuatro mil personas que han accedido a España en lo que va de año seguimos digamos el año pasado ya sabes que cerró como el año con más llegadas a la Península Ibérica desde que llegan pateras a España pero usted más que acaban sepultados por por los tópicos de la actualidad de esa agenda no que se nos impone cada día hoy tocaba hablar de las elecciones italiana otro día toca hablar del enésimo candidato a la presidiendo la presidencia de Cataluña son realidad sé que están ahí o el otro día el atentado Burkina Faso Laurent que murieron treinta personas por un ataque yihadista y que parece que son víctimas de segunda de un atentado yihadista

Voz 0313 49:00 Nicolas Castellano compañero un abrazo como siempre

Voz 1620 49:03 caso a luego

Voz 5 49:06 oye sus chistes con el móvil en la mano

Voz 26 49:09 yo de aquí un llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio llegas tarde mira si ya estamos llamando a línea directa para hacer una gestión mujer

Voz 5 49:19 todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero consulte conducirse Línea directa punto com acompañaban

Voz 27 49:34 para mover

Voz 28 49:35 nunca has argüido rastrillee siempre ayuda todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor Pérez

Voz 1781 49:48 yo rastrea otro punto com el mejor comparado

Voz 28 49:51 los de la historia

Voz 5 49:53 nunca ha sido una misión imposible para mí pero con poca luz de noche las luces de los otros coches me es difícil calcular bien las distancias

Voz 2 50:02 sonrientes para uso diario que permiten además una visión más precisas durante la conducción encuentre las ópticos de confianza en seis punto es barra visión

Voz 29 50:13 yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre los ponemos los por la radio porque nos gusta escucharla al mismo tiempo que que hago es poner la radio sobre todo para saber el tiempo que haga las noticias que hay y si me afectara algo en el día que me toca el balón

Voz 15 50:29 de la ratio de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión

Voz 1 50:32 comercial

Voz 30 50:36 por una buena causa por estar en forma superar tus límites un runner siempre encuentras motivos para correr en El Corte Inglés te de uno más hasta el uno de abril un veinte por ciento de regalo

Voz 5 50:46 todo lo que necesita un runner ahora con un veinte por ciento de bonificación incansable y textil de las mejores marcas que habidas así superando a lo mejor Correa el Corte Inglés

Voz 2 50:58 este martes

Voz 15 51:01 antes de las ocho y cuarto acaba una hora menos en Canarias normalmente suele más que decir todos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada noventa minutos después el rey de Rosell deportiva cigarrito

Voz 1 51:42 la Ventana

Voz 5 51:46 Carlas Francina

Voz 23 52:05 prueba se entere

Voz 2 52:14 no

Voz 1546 52:16 no

Voz 2 52:17 yo te doy yo

Voz 0313 52:22 hay cosas que son inequívocamente americanas esta música por ejemplo Laure Frank Sinatra la Estatua de la Libertad Manhattan las hamburguesas las hamburguesas todas las hamburguesas es posible que las mejores o una de las mejores hamburguesas de Estados Unidos te dan sabor andaluz porque estamos en Radio Sevilla bueno no lo digo yo lo avala el chef José Andrés que dicen su cuenta de Twitter que las hamburguesas hechas de Black Iron Border son sus favoritas en Nueva York Ia añade añade que podrían ser las mejores de Estados Unidos citarse este proyecto están dos sevillanos el chef Jaime Guardiola y el empresario Víctor Ortega que es director general de la empresa y que se asoma a esta hora que son las once menos siete minutos de la mañana a Nueva York Víctor buenas tardes buenos días

Voz 4 53:13 hola buenos días buenas tardes qué tal hombre cómodo

Voz 0313 53:16 eso

Voz 4 53:17 pues bien aquí estamos arrancando la la jornada de trabajo alguien hemos no yo

Voz 0313 53:23 esto esto de José Andrés es un piropo en toda regla es una exageración la habéis pagado algo como coma es cómo fue eso

Voz 4 53:30 no la verdad es que no el el vino

Voz 31 53:33 sí porque he escuchado de nosotros por algunos sitios por por gente en común que no que no conozco qué es lo que lo fía Él que ha venido a vernos gravedad que la mujer vino hace unos meses unos amigos nos dijeron que una mujer bueno y el el vino hace unas cuantas semanas con la familia móvil hay datos hija tiene una hija estudiando en Nueva York nos pegó una visita y la verdad es que se quedó muy contento estuvimos hablando un rato con él

Voz 4 53:57 sí bueno nos hizo una maravillosa

Voz 31 54:00 el comentario en su Twitter que tiene más de medio millón seiscientos y pico mil seguidores así que la verdad que es una maravilla no lo sorprendió mucho nos gustó mucho

Voz 0313 54:09 oye Víctor pero hay una pregunta cómo se puede triunfar en el corazón de Estados Unidos con un plato típicamente americano cuál es el secreto que hay que que aporta claves

Voz 31 54:18 es buena la al tomó el caballo de Troya de micro central de por dentro

Voz 1812 54:22 eh

Voz 31 54:25 es una de las teorías bueno nosotros vivimos en hace cinco años y pico con en plena crisis en dos mil doce que era un año bastante tal bastante complicado en España por entonces muy bueno yo me vine tengo un hermano aquí viene con unos meses antes después vino Jaime bien mi socio ocho de cultivo bueno vivimos con idea de ir comimos en Vigo con la idea de abrir un resonante español porque la lo lo lógico no dudó bueno el vas conociendo gente patinando cosa Nueva York pero abriendo la la la mira te vas abriendo un poquito la la mentalidad ahí bueno haciendo otro tipo de concepto

Voz 4 55:00 otra cosa es porque no probamos otra cosa porque lo vemos

Voz 31 55:03 cuando cuando no cuando entramos un poco en el tema de la hamburguesa gourmet y como estaba en Estados Unidos cómo está evolucionando la verdad que no gustó mucho el proyecto y ahí decidimos en un último momento echarnos p'alante con eso en vez de meternos en el tema español sí bueno había mucha americano EHF americana haciendo comida español haciendo tapas hicimos boli porque no vamos a hacer nosotros

Voz 4 55:25 hamburguesas y ahora mismo

Voz 0313 55:29 cuántos establecimientos tenéis cuántos empleados trabaja con vosotros como os va cuantas hamburguesas ya por cierto

Voz 31 55:37 bueno tenemos tres restaurantes estamos abriendo el tenemos un Chelsea que tengo moviendo lo estamos mudando a Brooklyn que abrimos en un mes y medio un par de meses abrimos Brooklyn tenemos a ahora mismo unas cincuenta más de cincuenta personas trabajando aquí pues una media de hamburguesas en local que está cerca de Times Square de de mi tengo es bajo menos al día de unas trescientas cuatrocientos hamburguesa día oye Sevilla

Voz 4 56:02 pues sois está

Voz 31 56:05 has pagado lo primero que tenemos que me que estar tierras americanas de la idea de saltar a Europa será será un poco si el proyecto continúa como como queremos que continúe aquí se podemos seguir expandiendo Nos por aquí el salto a Europa sentía ya o tanto digamos poco más adelante no cuando estemos más más establecido no no no es tan fácil el estado unido a Europa a montar algo parecido porque el tema el tema de la carne no el pase está son muchas cosas que ya tenemos así controlado y en Estados Unidos incluso en Latinoamérica es fácil

Voz 4 56:39 con nosotros pero para Europa pues tal y como se menor una cosa que no descartamos como la hamburguesa extraía de de la que se Dekic

Voz 31 56:51 bueno la hamburguesa estrella es el mismo nombre que el restaurante semanales de placas y tiene buen humor aquí básicamente lo lie la idea que hicimos un principio es que era coger un producto de muy bueno de de de base que era la carne aquí en The Black Angus natural sin hormona sin antibióticos sin esteroides no todo es luz desde un gran proveedor productos hacer todos los muy fresco y congelado no entonces partimos dejaba sediento tramos es hay al menos ingrediente el pan en la panadería sombríos muy bueno entonces esta esta especial por ejemplo tienen que esa noche dar dejó ha dicho un plazo un rábano aquí muy muy famoso y luego tiene un una mayonesa dejó Rice también tienen una cebolla caramelizada amenizado cara finalizamos con cerveza negra y bueno conjunto de de de salado y dulces y el pan y la carne Icomos como hacemos la Carme cómo se cocina las plantas que tenemos que son la verdad que ve muy muy buena calidad todo todo ese conjunto en lo que da un poquito el la diferencia no que que la tanto el americano como el turista que viene esto RPR en no pocos de los sabores era la de la calidad