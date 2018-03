Voz 1 00:00 K

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias seguimos pendientes de Italia a esta hora en la espera de la anunciada rueda de prensa que ha convocado el líder del Partido Demócrata Matteo Renzi tras sus malos resultados de ayer la prensa italiana da por hecho que el también ex primer ministro italiano va a confirmar su dimisión después de verse superado por la Liga Norte el Movimiento cinco Estrellas desde Francia Emmanuel Macron advierte de que la inmigración ha pesado en esos resultados de las elecciones de Italia reclama más implicación de toda Europa

Voz 3 00:37 Italia ha sufrido sin lugar a dudas hoy la presión que vive desde hace meses y meses es una fuerte presión migratoria tenemos que tenerlo en cuenta por lo que nos concierne a nosotros que no justo

Voz 1667 00:48 mientras en Alemania el presidente este Mayer ha propuesto formalmente ya Angela Merkel como candidata a la reelección después de que las bases del SPD hayan dado luz verde este fin de semana al acuerdo para reeditar la gran coalición el Partido Popular aquí en España reclama Pedro Sánchez que tome ejemplo Javier Maroto

Voz 1386 01:04 en este momento Pedro Sánchez tiene delante

Voz 0893 01:06 así un espejo el de la izquierda europea que es lo contrario de lo que es el de la izquierda europea hoy SPD alemán es el ejemplo más evidente de esa izquierda europea que si es útil es el trabajo de mantener un programa concreto un programa de izquierdas pero la vez ser útil a su país saber pactar saber acordar saber estar en los momentos difíciles para sumar y alcanzar acuerdos en materias complicadas como es sin duda las pensar

Voz 1667 01:39 de momento el líder del PSOE exige a Mariano Rajoy que se someta a una cuestión de confianza sino consigue aprobar los presupuestos generales de este año y los sindicatos retoman a esta hora la negociación con el Gobierno para concretar la prometida subida salarial de los funcionarios informa Eva Vega

Voz 0605 01:55 los sindicatos esperan que el Gobierno plantee una nueva propuesta salarial para los empleados públicos y confían además en que mejore el anunciada en septiembre entonces el Ejecutivo puso sobre la mesa una subida de salarios de entre un cinco coma tres y un ocho por ciento entre dos mil dieciocho y dos mil veinte CCOO y UGT coinciden en que desde el año dos mil diez han perdido un catorce por ciento de poder adquisitivo y la temporalidad ha crecido un veintitrés por ciento en la reunión de esta tarde se en el Ministerio de Hacienda y Función Pública las principales organizaciones sindicales los próximos encuentros tendrán lugar el nueve y el doce de marzo

Voz 0838 02:30 deportes Toni López mañana empieza la Vuelta a octavos de final de la Champions League el Real Madrid visita a París al PSG con las dudas de Kroos y Modric con el tres uno a favor del partido de ida a las seis y media habla Zidane antes de entrenamiento en el Parque de los Príncipes

Voz 4 02:42 los otros dos españoles Juan la semana que viene tras empatar sus partes

Voz 0838 02:44 en Sevilla el United y el Barça contra el Chelsea fuera del fútbol otro posible caso de dopaje en ciclismo Un comité parlamentario británico ha acusado al equipo Sky de usar fármacos para ganar el Tour de Francia de dos mil doce cinco

Voz 1667 02:57 es cuatro y tres en Canarias

Voz 4 03:00 el exceso de Madrid Madrid Coca Cola no recurrirá la sentencia del juzgado

Voz 1915 03:04 los tres que rechazaba el cambio de funciones de los trabajadores en el actual centro logístico de Fuenlabrada la compañía asegura que quiere alcanzar un acuerdo definitivo negociando con los trabajadores fuera de los tribunales SER Madrid Sur Pilar García Coca Cola ha retirado el recurso que había interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la sentencia del juzgado de Móstoles donde se daba la razón a los trabajadores que habían denunciado cambios en sus funciones laborales en el centro logístico la empresa considera conveniente renunciar a las acciones judiciales y muestra su voluntad de llegar a acuerdos fuera de la vía judicial el pasado mes de febrero la empresa también llegó a otros acuerdos con trabajadores justo antes de comenzar un juicio por diferencias salariales la decisión se produce después de que hace cinco días el Constitucional diera la razón a Coca Cola y rechazar el recurso de amparo interpuesto por los trabajadores por la readmisión en centro logístico un recurso que por cierto ahora van a trasladar hasta extras

Voz 1386 03:55 con el setenta y tres por ciento de los vecinos

Voz 1915 03:57 con las medidas para peatonalizar la Gran Vía hay otras calles del distrito Centro durante la Navidad son datos de una encuesta realizada por el Ayuntamiento a cerca de medio millar de personas Natalia Otero buenas tardes

Voz 0530 04:07 buenas tardes casi ocho de cada diez encuestados consideran que las medidas adoptadas mejoraron la movilidad en la ciudad y el sesenta por ciento cree que han ayudado a reducir la contaminación Francisco López Carmona responsable de Movilidad en el Ayuntamiento

Voz 5 04:18 a la opinión confirmarlo

Voz 6 04:20 dije a confirmar los resultados que hemos medido en la estación de calidad del aire del Carmen donde los niveles de óxido de nitrógeno han sido los más reducido desde el año dos mil ahí ha supuesto un veinte por ciento de descenso

Voz 0530 04:36 más de la mitad opinan que caminar por el carril peatonales más cómodo que hacerlo por la acera y que estas vías invitan a salir más al centro de Madrid

Voz 1915 04:43 ya conocemos los premios de Cultura dos mil diecisiete de la comunidad el cantante Joan Manuel Serrat la cineasta Isabel Coixet el torero Morante de la Puebla o el escritor Fernando Marías son algunos de los principales reconocidos por este galardón ocho grados en el centro de la capital

Voz 24 08:56 Viva alpinos aquí a hacer amigos a la publicidad me la trae floja el segunda de la trae al fresco Un que mi pregunta es al acabar así que yo propongo que de aquí que digamos claro si es si nos parece un razonamiento muy brillante Nole entendible

Voz 25 09:36 es más difícil de pensar porque el PP la arrogancia a veces Le pierde no pero cambia

Voz 4 09:46 Martínez socialista

Voz 0313 09:47 la secundarios son dotó de Pedro Aznar

Voz 4 09:51 estoy en un ratito el invitado no les saludo porque no está pero saludaremos bueno vale vale vale

Voz 0230 09:57 vaya día no la política italiana está en dificultades la política de Francia están dificultades Alemania podido formar un gobierno de coalición por los pelos Gran Bretaña seguido de la Unión Europea España tiene un gobierno renqueante ahora mismo lo único que vertebre europa es Eurovisión con todo lo que esto implica sin

Voz 24 10:15 sí

Voz 4 10:21 todo lo que esto implica Issing significa por fortuna en España nos queda también algo valioso es Mariano Rajoy habla

Voz 0230 10:29 dado hoy ya ha comenzado su parlamento diciendo Si voy a hablar con absoluta claridad a continuación ha dicho porque no tienes sitio que lo haga de otra manera y luego ha añadido

Voz 26 10:41 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda ir un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0230 10:54 más claridad era posible imposible Él ha hecho todo lo posible por ser claro podría haber hecho lo imposible pero no ha sido posible hacer lo imposible o otro si hay quejas en España todo el mundo sabe los últimos en sumarse a la queja los pensionistas tienen razón los pensionistas no y el argumento de Rajoy es imbatible contra los que se quejan

Voz 27 11:14 en el año dos mil diecisiete hemos batido todos nuestros récord de turismo algo bueno se hace aquí

Voz 0230 11:23 han venido ochenta y dos millones de turistas a España durante dos mil diecisiete hay algo hay algo que quizás debería trasladar a alguien al presidente sabe mal porque a veces alrededor de las personas que mandan suele haber un halo de adulación cuesta decirle las cosas pero presidente tiene usted que saber que los turistas no vienen a España a ver al Gobierno los turoperadores no ponen carteles con la imagen de Fátima Báñez diciendo y siete a la ministra de Empleo de España no se pierdan el show de Hervás Montserrat el gran show de lo mejor narrador se va a lo mejor se queda igual esto no es así el presidente del Gobierno parece convencido de que si le escuchamos hablar de los ochenta y dos millones de turistas que vinieron a España en dos mil diecisiete

Voz 27 12:14 yo cuando oigo a la oposición contándonos todos los días lo mal que van las cosas les digo hoy aquí todos estos señores ochenta y dos millones como vieran un sitio donde todo es catalán

Voz 0230 12:29 enviar una posibilidad para mejorar la posición del Gobierno en las encuestas del CIS sería dar derecho de voto a los turistas y enviar a jóvenes y pensionistas

Voz 28 12:37 a hacer turismo a otro país twiterías trasciende días empezamos a todos los encantos pero estamos

Voz 5 12:49 Pardo no de los cara a mejor actriz sin embargo hay gente como Ximénez que tiene una idea de ellas

Voz 29 12:56 pocos ajustas al glamour de Hollywood Frances Mc Dormand tu vecina loca que vive sola firma dos paquetes diarios educados inmueble muebles

Voz 4 13:03 de madrugada más

Voz 5 13:05 yo no sé cómo os imagináis los congresos científicos pero a mí me gustaría que fuese así soy normal ha estado no

Voz 29 13:10 bueno hoy el profesor Coleman ganador del Nobel en Física y experto en partículas elementales nos explicará lo que es un Quart el sonido que hace los patos muchas gracias que tú tienes

Voz 5 13:22 no se puede tener tan mala leche como la que demuestran Seeger de este telediario

Voz 29 13:26 soy el que va escondiendo gomas de pelo por el coche de Mis amigos sino tengo novia yo tampoco eh

Voz 2 13:31 y todos nos sumamos

Voz 29 13:33 esta iniciativa que propone el mula alguien debería explicar a queda exactamente el cerebro masculino empieza a ver normal llevar un chándal con zapatos

Voz 5 13:42 ya acabamos de esta conversación que es lo que ahora se vendría un zas cantó la boca el tuit desde el noticiario de humor

Voz 29 13:48 perdonen la chica que pasó conmigo la noche Mi habitación ha dejado una nota si un dos

Voz 1981 13:53 eh

Voz 0230 14:00 lo que sí te mejorar después de las twiterías mucho

Voz 4 14:05 las noticias del mundo durará los titulares

Voz 1981 14:08 Harvey Weinstein agradece que los Oscar hayan decidido premiar

Voz 2 14:12 el monstruo considera que el triunfo en los Oscar de la forma del agua es también el triunfo de todos los Mossos del sector que estamos viviendo momentos muy complicados

Voz 1981 14:22 un niño vasco consigue meter la figura cuadrada por el hueco triangular bajaba de ella advirtieran al colegio de que su sonajero era una hormigonera dura ex presenta los con donetes sabor chocolate como era una mera lleva una vez usados se convierten en con donetes nevado

Voz 4 14:40 un pájaro liderando la migración de una enorme bandada

Voz 1981 14:43 no sabe cómo confesar que sea perdido intentarán moverse lentamente hacia atrás para pasarle el marrón a otro dos de cada tres dietistas San sido mordidas por sus clientes en alguna ocasión los expertos recomiendan no comer más de dos o tres dietistas al mes

Voz 1667 14:59 un catalán pide al camarero si le puede meter en punta

Voz 1981 15:02 las obras de comida de la mesa de al lado son para el perro de los de la mesa de al lado ha prometido Sofia Coppola no sabe cómo decirle a su padre que no ha visto Apocalypse now Lass de guerra no la soporto y además dura la tira a confiesa imágenes que iban a herir la sensibilidad altamente decepcionantes la Audiencia exige que las imágenes que hieren la sensibilidad con contengan como mínimo seis litros de sangre y amputaciones Philips crea bombillas de alto consumo para personas que no son tan miserables como para intentar ahorrar con las bombillas consumirán electricidad incluso estando pagadas porque no viene de cuatro duros confirman la teoría de la conspiración según la cual Ringo Star murió en el sesenta y nueve no fue sustituido por ningún doble comité nadie se dio cuenta de que había dejado de aparecer en todas las foto Pedro Aznar pon orden por favor bueno voy a intentarlo y no sé cómo nos habló ayer de esto en los Oscars Él la polémica está servida la OMS es sede de la Organización Mundial de la Salud declaró acerca de la adicción a los videojuegos que eran un problema mental pues bien un estudio probablemente privado ha dicho que no quedaba mes esta equivocada hay polémica hay polémica aquí por eso hoy os traigo cinco síntomas propios que de no estarían una fuerte adicción a los videojuegos estos son incontestables si te pasa esto es que tienes adicción a los videojuegos el equipo de todo por la radio cuenta del cinco vidas a una vista empezando por el número diez sujeto cree que la OMS ese son las siglas de Organización Mundial de la Serra es adicto ballets gastamos el número si el sujeto B la ecografía de su hijo y se emociona pero dice que los gráficos son una mierda es adicto vamos con el número tres después de hacer el amor el sujeto le preguntan en qué piensa Ibiza la verdad osea en acabar la partida es adicto vamos con la número dos y cada vez jueves dos sí fue madre mía que hemos tenido en el retraso que el retraso pero si cada vez que al sujeto le dan el cambio en la panadería hace este sonido con la boca es adicto el número uno del unos síntomas de notaría ante una fuerte adicción a los videojuegos el número uno es

Voz 10 17:30 hay Game Over incentiven a

Voz 33 17:39 pues yo ya no queda nada no jo

Voz 34 18:15 se a se a John no esto no

Voz 0230 18:21 en Italia ha habido elecciones ya lo sabéis porque lo hemos estado contando todo el día no se sabe quién ha ganado exactamente los primeros son los de cinco estrellas a continuación Mahón el último Cruzcampo que ha dimitido

Voz 35 18:32 estoy hablando de hicieran galos partido contrario rondar en Adén MT dimita tú

Voz 0230 18:39 hay se espera para ahora una rueda de prensa de Matteo Renzi en la que se espera que dimita escuchamos el boleto de la una

Voz 1667 18:46 el ex primer ministro italiano y candidato del Partido Democrático Matteo Renzi ha decidido dimitir después de los malos resultados de su formación

Voz 0230 18:53 seguro que os habéis preguntado alguna vez cómo se dice en italiano dimitir dimitir Juncosa estáis hablando de dimitir y no emite tu

Voz 36 19:02 dime dime dime cosas

Voz 1386 19:05 sí dime si Time

Voz 0230 19:08 dime qué musical Gats a ciudadanos encantador incluso si aparte de las elecciones en Italia con el sur de cinco estrellas y el norte favorable a la derecha entre Berlusconi Liga Norte que es un caso de elección complicada Liga Norte Berlusconi también tenemos elecciones en Rusia

Voz 2 19:33 y amigos hay que decir que eso sí es una campaña electoral aquí en el sur de Europa

Voz 0230 19:37 a los políticos prometen subir pensión

Voz 2 19:40 es dar trabajo mejor salario mínimo

Voz 0230 19:43 pero Vladimir Putin está en campaña prometiendo armas nucleares invencibles aparte de estas consideraciones Vladimir Putin ha comparecido hoy en rueda de prensa para tratar diferentes temas de actualidad sobre la liga de fútbol español ha dicho que no está claro que ya la tengo ganada esa muy discutible piensa que es muy discutible aunque Putin también opina como Diego Cholo Simeone que Leo Messi marca la diferencia porque es muy bueno sostiene también ha comentado Putin en diferentes aspectos de su vida personal una vez más ha dejado a su pareja esta vez Paquita China en ruso Lina dice Putin no tenía sentido del compromiso ha estado poco tiempo soltero Putin no podía ser de otra forma con esos pectorales él habla con su habitual desparpajo de una nueva novia gallega el dice con esos malos modos suyos una nueva tipa Bassat Vara suya

Voz 1981 20:36 bueno nuevo

Voz 2 20:39 esta no

Voz 0230 20:39 debatir al parecer le vuelve loco lo estrechar los pasan unas noches locas ella dice que esta noche

Voz 1981 20:47 Journey justo no

Voz 0230 20:50 cuando alguien te dice hierven en Artemis que te vuelves loco por lo menos eso le pasa a Putin que ha sido criticado por esta forma de referirse a la edad de su nueva pareja que es una mujer algo mayor y el dice sí pero una bulimia mejor que muchas niñas voy con mayor niño el comentario no ha sido bien recibido Lugo se ha referido Putin a sus dificultades con diciendo enigmática mente que el juego de pelota en el arbusto daba problemas al asado de Munich

Voz 1981 21:14 oye en Airbus

Voz 0230 21:18 este parece un mensaje en clave en el que Munich que sería Donald Trump siempre sorprendente Putin escuchen como se refiere a su pareja guarismo cuando se van a dormir con la radio puesta concretamente con Hora Veinticinco le dice todas las noches a mis pechos Oña guarismo oigamos hora25 en ruso veinte

Voz 1981 21:38 que ayer

Voz 0230 21:40 para vencer en España nos fijamos en una frase de Adriana Lastra vicesecretaria general del PSOE es decir la número dos de

Voz 37 21:54 Adriana

Voz 0230 21:55 Astra dice una frase al PSOE no le toma el pelo nadie se o no discutible lo dice Adriana Lastra

Voz 38 22:02 el Partido Socialista no le toma el pelo ni el Gobierno ni la ministra el presidente del Gobierno

Voz 0230 22:07 es decir ni el Gobierno en su conjunto ni ninguna de sus partes por separado toma el pelo frase de cinco segundos la misma duración de la siguiente declaración en realidad un tres más dos

Voz 38 22:17 Aloña lo que necesita un Gobierno un gobierno ya necesitan gobierno viable esta fórmula de los cinco segundos

Voz 0230 22:24 nos está imponiendo en el sector en el sector de los nuevos políticos salvo Íñigo Errejón que para decir buenos días Se refiere a los epifenómenos solares que proporcionan jornadas en las que resulta agradable desenvolverse se está imponiendo la frase de cinco segundos incluso la frase de tres en este caso Mariano Rajoy reduce Adriana Lastra en dos segundos para decir lo mismo es decir suprimen más dos

Voz 27 22:44 queremos que haya un gobierno

Voz 0230 22:47 ya se refiere a Cataluña claro no

Voz 1981 22:51 eh

Voz 0230 22:53 pues bien podría referirse cada vez los políticos hablan más corrupto sea por el efecto de las redes sociales sea porque todos tenemos prisa cada vez hay frases más cortas Mi casa es verde quiero un tractor amarillo Eugenio tenía dos chistes de ella el Dios mío

Voz 20 23:14 Dios mío dame paciencia pero ya

Voz 0230 23:17 Biel del tren el de a qué hora sale el rápido de Irún la impaciencia modernas se Adriana Lastra sea Mariano Rajoy si a tanta gente que pide un Gobierno para Cataluña que tiempos por ciento en los que no se pide que sea un gobierno para hacer bien las cosas para hacer cosas en general no sólo se pide Gobierno

Voz 25 23:36 a ser posible físico

Voz 0230 23:39 porque hace unos días le preguntaron en una radio Puigdemont Si existe la república catalana y él respondió si en la mente de mucha gente esto es lo más raro que se ha visto en España desde que José María Íñigo llevó la televisión a Uri Geller cucharilla existe la república catalana en la mente quién no es feliz es porque no quiere necesidad habrá de complicarse la vida con la realidad que es algo que suele dar

Voz 39 24:07 pero el estrafalario asalto a un supermercado usando una excavadora que pasa capaces de instalar en la República de Irlanda del casos estuviera del porque se han publicado imágenes en Youtube el vídeo muestra cómo una excavadora en mitad de una gran nevada golpea el pecho de un supermercado hasta derribarlo también se ve cómo tras encontrar la caja fuerte caen los ladrones tratan de abrir la base de golpes con la pala según ha explicado la policía irlandesa los delincuentes robaron en primer lugar la pala excavadora de que estaba siendo usada para retirar nieve en la zona para evitar que los agentes llegasen rápido al lugar de los hechos construyeron también barricadas de nieve adeudan todavía no está claro hasta qué punto se trataba de un atraco organizado ni se ha averiguado quién era la persona que manejaba la excavadora porque entre todos los detenidos también están personas que al pasar por la zona pues se animaron a Superman

Voz 1981 24:57 viene

Voz 0313 25:06 para los lunes tenemos una incursión en el mundo Broadway con Aznar siempre muy interesantes siempre muy inquietante también hoy de que a

Voz 1981 25:14 Javier pues se del fin de semana que hemos pasado de temporales fríos y lluvias la cosa está empezando ya a ser un poquito insostenible e ya no sólo a nivel logístico tengo el felpudo trabajando a pleno rendimiento pasar de verdad en serio me refiero a nivel psicológico no un amigo inglés que había venido a pasar un año a España se ha vuelto a Londres estos días con eso que te diga te lo he dicho todo aquí las previsiones hablan de que van a seguir las lluvias van a bajar un poquito intensidad pero van a seguir lloviendo por muchas ganas de España la gente ya está un poco triste al tanta lluvia hay ganas de solicitó de esa palabra tan guapa que es entretiempo es como una la Alhambra que sabe muy bien qué es pero ya hay ganas de entretiempo por qué unos días de melancolía en mirar por la ventana la lluvia vale pero todos los días llano los embalses están llenando eso está bien Alex Ubago ha escrito siete discos en una semana eso está bien pero ya casi no hay algunas tribus ancestrales no sé si recordáis algunos a lo mejor porque estabais e imagino que no que cantaban para que viniera para que vinieran las lluvias no sorprende vivamente pero se puede cantar para que se vayan las lluvias

Voz 40 26:19 yo voy a intentar una cosa voy a intentar ponerme meloso con la Pachamama

Voz 1981 26:24 a ver si consigo hacerla cantar hacer

Voz 40 26:26 cantar no hacerla entrar en razón en que cambia de humor

Voz 2 26:28 a ver si lo consigo

Voz 41 26:32 hace falta

Voz 42 26:36 enseguida quemen muy por quitarme el abrigo es que no todo el mundo está momias la ropa esta volver dos muy loca que pare en dos has planteado cambiando Jens no sé qué es el permiso a todos ya el coste de los dormido

Voz 24 28:16 pero es que las prisas que apenas si España seca hasta ayer por fax

Voz 1981 28:28 en el momento romántico comentó para bailar bajo la lluvia por favor que ya llámale de llover que Francino lleva un mes sin pasar el priísta sol por la ventana ya estoy ya trató de echar esto

Voz 42 28:54 dos los cada o tradición del vino el embalse ya está bien no por co

Voz 43 29:08 tras el sol con mi aquí yo

Voz 41 29:15 no quisiera yo mojar mucho tras El Sol contigo

Voz 1981 29:30 han Eurovisión pregunta opuesto lo Palot Changu sabiendo que está lloviendo más que

Voz 5 36:04 tu cara me suena ahí cuantas veces hemos salido esa frase tu canal venga a lo largo de la vida muchísimas personas los mira Hay piensan a este yo lo he visto antes en algún lado no pues al teléfono íbamos a tener a diversos testimonios de que han vivido este drama fíjate tú con qué poquita cosa la toman ahora vamos a empezar con Georgina Georgina queda buenas tardes hola buenas tardes cuántas veces has oido tú en tu vida Tu cara me suena muchísimas muchísimas veces culpa por culpa tuya que sí

Voz 50 36:37 que un día decidí hacerme a prácticas con el cirujano plástico acusa a todo dios el resultado fue obviamente es un desastre

Voz 5 36:44 qué cirujano plástico es el que usa todo dios

Voz 50 36:47 el nombre no es sé que trabajaba con una plantilla de la cara de una tortuga ninja si ya luego aplica sobre todas las caras superar esa plantilla

Voz 5 36:54 hace calca vale vale ya sé por dónde va

Voz 50 36:58 sí claro pues me parezco a millones de personas somos como hermanos es como una familia gigantesca Mateos salón grande o confunden con Mickey Rourke al otro día con Donatella Versace ahora con Belén Esteban no lo otro con Berlusconi con Mélanie

Voz 5 37:13 ahí sí que no es verdad como es distinguir los unos de los otros

Voz 50 37:16 con el nombre cosido Artacho con como aquellas

Voz 5 37:19 los chavales no pues ahí está el testimonio de Georgina muchísimas gracias por contado no vamos ahora con Jesús hola Jesús buenas tardes hola hola Tu cara me suena te han dicho muchas veces a no

Voz 50 37:32 a mí lo de tocar suelo pero no me lo han dicho nunca lo merecen mucho que tengo los ojos a mi padre a mira ves esa es otra

Voz 5 37:40 no sé muy típica no tiene los ojos de tu padre sí es cierto los tienes

Voz 50 37:43 no SS si lo llevo siempre aquí en una bolsita de suerte sí es cierto es Jesús llevan los ojos de tu padre una bolsa a filas oreja de mi madre también las rodillas emitió Luis y la melena de Lorenzo Lamas y ojalá tuviera mentor de manera bueno bueno

Voz 5 38:01 bueno Jesús de las llamas

Voz 50 38:03 desde aquí desde la prisión de máxima seguridad y te diré sí sí sí

Voz 5 38:12 cortamos está llamado desde Pensilvania no solamente porque dejase usted dar un montón de cosas que hacer allí apuñalada gente y estas cosas que hacéis gracias por tu aportación venga vamos con lo Última llamada es Maccabi a hola Macario buenas tardes

Voz 50 38:24 siempre programón

Voz 5 38:25 gracias ti también a tu cara les suena la gente me suena a mí me suena ti tu cara te suena así suena como que te suena aquí

Voz 50 38:36 me suena algo que suena algo a cuento si nos cuenta vale mañana estaba haciendo cola ayer frente a la iglesia de Jesús de Medinaceli Felipe

Voz 5 38:46 de ahí que el Rey Felipe que aún hay gente que sí sí sí porque con lo cual el tema de los gallos y tal pues la gente piensa que el príncipe no

Voz 50 38:54 su hijo de cuatro años haciendo cola en la iglesia de mira Feli

Voz 5 38:59 tras años pues es normal que verdades enterado que Felipe ya el jazz y Bale felicidades

Voz 50 39:05 lo que cuentas cuéntanos porque estaba en la cola pero hablando nada porque estaba en la cola

Voz 1981 39:11 en la cola es que no puedo hacer

Voz 50 39:13 colas porque me dan asco Inés Daily digo actuaron caraduras han dicho Haley acompañó al hacerse con el clásico gesto sale de como de golpearle la carita pues he que surgió así de de ese golpeo

Voz 5 39:28 tú golpeo si me suena

Voz 50 39:30 me hicieron pero me suena la melodía

Voz 5 39:34 creo que te entiendo Macario sea tu cara te suena a algo concreto cuando la golpea si puedes golpearle la cara para nosotros que suena

Voz 50 39:42 no claro que sí ahora mismo vengan

Voz 51 39:47 no hacerlo

Voz 50 39:51 es zona si me fío mucho también me suena me suenan y me suena nosotros que creo que lo tiene

Voz 5 40:00 yo creo yo creo no no acabaría sí creo que es una melodía conocida miras te voy a hacer una cosa voy a poner de la melodía hiciste para el mes la cara cuando yo te diga vale vale vale venga a ver miénteme la melodía o está Pera eh

Voz 52 40:20 ahora

Voz 53 40:24 Virginia es el palomitas de el palomitas de maíz con la cara

Voz 50 40:38 Dios vaya vaya vaya vaya vaya vaya pues guay guay estas hoy decepcionados de moda obreros esperaba otra cosa bueno no son Beethoven un tren bueno no Makario muchísimas gracias un abrazo digas cosas que no puedes hacer eso es mentira la audiencia dices ahora un abrazo no me que le friki y ni siquiera me hace valer idiota llamaste

Voz 1981 41:03 eh bueno bueno bueno claro eh de la gente como otras nada buenas tardes

Voz 0313 41:09 Oscar por en nuestro invitado esta tarde lleva más de veinte años dedicado a la tele y a la radio lo más reciente en Tele Tu cara me suena terminó el otro día la última edición lo más reciente en Radio esta mañana y mañana otra vez el Atrévete de Cadena Dial también ha hecho cine doblado películas como Bob Esponja ha presentado la gala de los Goya tiene tres sondas por encima de los escenarios su vena rockera asumiendo el papel de Bruce Springsteen ya sabemos que la música forma parte importante de su vida así que Olga Nebra va a ser la investigación habitual de los lunes venga al lío

Voz 2 41:40 hace muchos muchos años al Rey Ricardo de Inglaterra hacia Tierra Santa en una guerra de cruzadas durante su ausencia su malvados Barbour Príncipe Juan lo depositó su única esperanza que robaba a los ricos para aislar a los insiste Robin Hood de hoy Manel Fuentes esta película le lleva sino Francia que haría él de te lo da

Voz 54 42:03 no no no

Voz 55 42:06 son Ryan Paris convirtió a Manel en un ligón adolescente que debía de llevar de calle les diré más

Voz 0230 42:15 creo que aún tiene guardado

Voz 55 42:18 algo de Estado

Voz 2 42:23 con unos años más encontró su alter ego el rockero que formaba parte de su villa aún no sabemos si Manel es Bruce

Voz 31 42:37 no es nuestro invitado no para siempre está buscando probando cosas nuevas viudos lo expresa perfectamente y es su canción bandera todavía no he encontrado lo que estoy buscando que el fin del mundo te pille bailando que el escenario tiña las canas es una declaración de principios y una voz que la acompañado siempre recogiendo se del ruido el exterior su mujer y él comparten la música de esta cantautora francesa que fusiona delicadamente la canción francesa con el

Voz 33 43:37 sí

Voz 4 43:48 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio Manel Fuentes muy le han llamado de Mayumana para fichar a Macquarie a pagar

Voz 1386 44:03 oye la sexta edición de

Voz 0313 44:04 de de Tu cara me suena que terminaba el gran final de pañuelos mucha lágrima pues somos muchísimo

Voz 1386 44:10 bueno es que al final durante toda la temporada están todos muy metidos en la competición dicen que no pero pasan muchas cosas virtualmente gente que llega pues un fastidiada por un catarro por un problema familiar y luego tiene que salir a cantar en directo con con una semana de preparación para ese tema el último día siempre es Qatar Kiko pero en este en este caso yo creo que lo fue todavía más por por el buen rollo que se ha generado sí

Voz 0313 44:33 Bojan hoy por hoy por la proximidad del actor no de de Mikel de Miguel Fernández que ámbito Pablo López además estrenaba Fariña la semana pasada

Voz 1386 44:41 muy bien pero son pero no sólo él yo creo que Davitamon estuvo también muy bien Pepa Aniorte vino a Luz Casal regalo uno de esos días que se juntan muchas cosas si la emoción esta esta flor de piel

Voz 0313 44:53 el Manuel hoy parece hoy parece una broma o un atrevimiento decirlo pero cuando empezó Tu cara me suena no quería venir ni dios que va sí sí cuenta bueno Santiago

Voz 1386 45:01 Segura el que estaba confirmado para para ven porque se apunta casi todo decía que yo no lo voy a aceptar la barba el primer día porque este programa durar tres programas pero que dice Santiago si esto va a ser el éxito del año que no que no amiguete y costó mucho convencerle y convencerle de que porque ya le tocaba no no recuerdo qué personaje pero tenía que te da la barba Iván afortunadamente no no fútbol

Voz 0313 45:24 su pronóstico y el programa tiene larga vida no fue que así incluido porque hemos incluido la banda sonora de de Robin Hood tipo qué tipo de crío eras tú

Voz 1386 45:35 bueno yo era un crío rebotó si yo bien parada para decirlo su

Voz 4 45:38 a ver yo me me aburría depende de que era como a

Voz 1386 45:44 qué hacer no en el colegio pues recuerdo que en un pelín duro y me llamaban poquito la atención luego ya cuando ya fue creciendo

Voz 0313 45:53 es duro que significa un colegio

Voz 4 45:56 lo de los turcos toda la piernas eh

Voz 1386 46:02 sí quiero

Voz 4 46:04 uno que se llamaba aula en de nada sirvió si bien

Voz 1386 46:07 el Barcelona conozco conozco entonces si hubiera un poquito el profesor me decía bueno es que es que aquí la verdad es que no encaja mucho este perfil este chico Esther

Voz 4 46:18 pero yo pues que el campo como más bajarán ahí debajo

Voz 1386 46:20 las yo recuerdo por ejemplo imitar a la profesora de latín de la profesora de latín pillar me picó ante el descojono de la clase y evidentemente claro fuentes fuera de clase fuentes al despacho y tal y luego en los dos últimos años ya los cambia de colegio y me fui a los jesuitas de Caspe para mejorar

Voz 4 46:39 situación muy cerquita de la radio voy a Verdasco quieras que no eso perdóname pero de esa época yo veía Miguel Bosé

Voz 1386 46:47 salir de allí demás decía a mí como lo haría estar aquí entrevistarle esa esto si tal ir ahí nació la vocación también de de ser periodista en esa época o por un tío mío que que tú conoces bien Francino Jordi aguanta nombra directamente a no quedado y entonces el entonces me empezó trabajando El Mundo diario en en en la televisión claro me contaba las películas pues de haber compartido un viaje con Felipe González pues ciento diez años no del Rey de Aznar el cinco de febrero IVE contaba unas películas que decía hombre está bien lo de seguir la actualidad pero me interesa mucho más local la salsa que hay alrededor la vida que al final asemejaba más al al mundo de la entretenimiento no

Voz 0313 47:28 has visto alguna vez después con la con esa procede latín o con algún otro profesor o profesora del cole duro

Voz 1386 47:34 sí me vi con el director que era un tipo por ejemplo hay un hay un pintor se llama Perico Pastor que también pasó por allí de hecho todos los que hemos sido un poquito más díscolos más artísticos de ese colegio luego al final no son los junta la vida no nos abrazamos todos muy fuerte

Voz 4 47:48 decir pasamos por ahí hay una frase

Voz 1386 47:50 vivimos muy buena que decía Rivera porque así se llama director un gran pedagogo pero que tenía que tener orden de alejamiento de los niños esa frase grande de Perico Pastor de lo complicado que el aquello que sí que está muy bien a nivel de idiomas y demás pero necesitábamos un poquito de aire fresco y de ideas respirar y por suerte pues yo yo era muy chico lo de barrio que en en mi plaza jugaban los niños del reformatorio Los niños de de una zona donde no había mucho dinero y todo el mundo estaba jugando a lo mismo con delantal

Voz 0313 48:23 eso es lo que te abre la puerta lo que te conecta con la vida lo que

Voz 1386 48:26 la toma de tierra y lo que te hace ser un ciudadano del mundo pero no nos han invitado

Voz 0313 48:31 a dar una charla de antiguos alumnos no estamos paso

Voz 1386 48:34 día que en una en un sitio de estos pijos de de compra comidita de todo que no es porque yo tropiece y caí casualmente casualmente ya entonces había una mama con dos niñas dijo mis niñas estén este chico fue fue un poco fue Amis al colegio que vosotras ante eso

Voz 4 48:51 claro me tuve que poner de rodillas para tener a las niñas la misma altura de Mis ojos las niñas que pasaban completamente a la aplicación de la madre pero entonces yo les dije pero vosotros sois felices allí entonces las niñas abrieron los ojos como platos dijo vamos vamos a

Voz 1386 49:09 pero de todo se aprende también hay también hay buen buenos amigos la mayoría no terminamos allí pero ahora tienes un hijo y un Josep

Voz 0313 49:17 por lo tanto estás viendo los toros desde el otro lado de la barrera ha hecho algo de lo que ocurrió Atleti te ha servido para confirmar o para descartar

Voz 1386 49:25 descartar para descartar yo lo que lo que más contento estoy es que mis hijos van van felices al cole y que tiene que tiene una relación estupenda con con todo el mundo con los profes con los directores con lo evidentemente con el resto de sus compañeros yo creo que eso es lo lo más magnífico en la vida pues estudiar y que que el colegio como estén te enseñan muchas cosas muy importante pero la relación y todo eso es básico yo creo que tienen parte me dedico a lo que me dedico por eso por por un ansia de de recuperar el tiempo de detener contactó con la gente de estar de estar agusto que es lo que en el fondo queremos todos

Voz 0313 50:00 para hacer otras cosas ves la tele con ellos con Maxi Bruna lo bueno

Voz 1386 50:04 cuál es cuando ven la tele porque normalmente también ven la tablet y lo ves cosas no pero a la radio en la red escuchan a los conciertos de la verdad es que un momento todavía aduce mayor tener quince la pequeña Díez seguimos compartiendo muchas cosas viendo el partido de fútbol del otro día juntos Si programas especiales de la tele agua algún día cuando toca me suena era era grabado pues también lo veíamos juntos no yo creo que eso sí en los programas que todavía se da que que aún permiten que haya una cierta unión delante de la pantalla

Voz 57 50:38 generaciones diferentes pues yo creo que eso sea así agradecido

Voz 0313 50:42 comparte sí claro o lleve Enel a ti te va la marcha no quiero decir que viste tú estuviste siete años presentando el matiz de Catalunya Ràdio fueron como siete siete siete fueron cuatro

Voz 1981 50:54 pero maleteros

Voz 0313 50:56 sí parecieron siete o más pero pero fue el que ahora estás con el con el segundo programa despertador más escuchado de la radio musical en España que también obliga a levantarse ahora sigamos precisamente tardíos

Voz 1386 51:07 pero fíjate que la final lo que hacemos es que Atrévete Cadena Dial es compartir cosas es la música es el buen rollo es decir yo creo que son argumentos que no sirven para para unirnos para para para buscar esos elementos donde todo el mundo se puede reconocer una buena canción a todo el mundo lo reporta sentimientos agradables au recuerdos au o tristezas que al exteriorizar las pues le van bien en su vida no podéis

Voz 0313 51:31 a Bruce Springsteen en diálogo saltando

Voz 1386 51:33 a lo mejor lo puesto eh porque hace una versión en castellano que es la única norma que tengo yo hago no es su mejor canción

Voz 4 51:41 no pero hay una versión de sólo le pido

Voz 1386 51:44 ellos cantada por Springsteen favor tuvo un día cavidad más polvo puso FAPE ya hice Colo Colo Springsteen cantando con una sola guitarra en fin

Voz 0313 51:54 sí la hizo sonar en día te sigue preguntando cuándo veis cómo está nuestro grupo

Voz 4 52:00 y no no nuestro grupo pero como bien sabe sabe de lo que hacemos y demás me dice Jaguar huy sobre esa broma yo creo que de los estuvieron unidos en su día

Voz 1386 52:14 conmigo pero no lo de lo de Springsteen nace de la admiración total por alguien que por encima de de un gran músico y un gran letrista ahí hay que en el momento en el que llega mi vida pues es un impacto porque es la adolescencia las canciones parece más que canciones y demás es porque me dice que es el mejor comunicador que he visto jamás pero mejor comunicador en cualquier ámbito es un tipo que que mete a un estadio de cien mil personas en en la palma de su mano si no hace falta que haya ni pirotecnia ni muñecas hinchables de estas en tiempo los Rolling Stones es el su banda hizo música ese nivel de conexión que consigue yo creo que Si SITE

Voz 0313 52:52 siempre bueno te gana para siempre has citado al Mundo Today entramos ya en el tiempo de rueda de prensa para ellos son unos de los Cabana preguntar si bien los directamente por Quique

Voz 4 53:03 sí sí sí

Voz 58 53:06 si tuvieras digamos de hablan de Internet es mi hipótesis tienes dieciséis años eres ahora mismo un gran comunicador pero si tuvieras dieciséis años te harías Youtube enero Caster etcétera etcétera

Voz 1386 53:19 sí bueno seguramente este es el Cercle es el código de ahora imagino que sería el camino lo que en el momento mío era la radio o la tele que que aquí pues había mucho campo por recorrer porque empezaban la las privadas ya avisaba un poquito más todo porque empezaban a aflorar yo a las pie empezadas pero que que había bastante movimiento ahí seguramente ahora el nuevo campo para para la pequeña más jóvenes es es Xavi

Voz 0313 53:42 yo quiero saber cómo llegaste a colaborar con Venga Monjas sí siempre me lo he preguntado y ayer nunca se lo he preguntado pues con quién has dicho tengamos a monjas

Voz 4 53:51 Barack hablábamos de You Tube a Novo erige a Miquel Noguera

Voz 1386 53:56 Nos conocemos desde hace mucho tiempo de hecho lleve a Miquel Noguera a colaborar al matí de Catalunya Ràdio

Voz 4 54:02 de esa forma no veías la pues no no no mantengo

Voz 1386 54:09 a las apuestas siempre es decir va a final también me voy yo pero

Voz 1981 54:12 el

Voz 1386 54:13 hasta que era me veo yo los míos yo creo que esa es la función del director convenga Monjas hay uno de los venga monjas que es vecino mío y entonces teníamos buen rollo no sé cómo hay que hacer es que a partir de mil muchísimos otra su curro hay dije pues si tanto que si el vídeo aquel que dijimos la verdad que fue muy divertido

Voz 0230 54:33 sí por razones desconocidas desaparecieran todos los países de la Unión Europea que tres países elegiría para vivir