Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las seis de las cinco en Canarias Esquerra Republicana anuncia un principio de acuerdo con Cataluña para proponer a Jordi Sanchez como candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat lo acaba de asegurar Marta Rovira después de reunirse con Roger Torrent dentro de la ronda de contactos que abierto al presidente del Parlament tras la renuncia de Carles Puigdemont última hora Pablo Tallón

Voz 1673 00:28 la número dos de los republicanos afirma que ya tienen prácticamente acordado cuál debe ser la hoja de ruta de los próximos años cómo se deben repartir las consellerías como reconocer a Puig Amón y como desencallar una investidura efectiva en el Parlament

Voz 0313 00:40 Camba si aún Perea cortan jeans porque Cataluña donarán su porte la investidura el Jordi Sanchez

Voz 1673 00:45 en base a un preacuerdo con Jones para Cataluña vamos apoyar a Jordi Sanchez para poner fin a ciento cincuenta y cinco recuperar las instituciones y ponerlas al servicio del interés general asegura Rubira quién de momento rechaza que mono Comín renuncien a sus actas de diputados para garantizar esta investidura en segunda vuelta de hecho tampoco ve que la mesa acabe autorizando su voto delegado como ha sugerido esta mañana la Copa ciudad

Voz 1667 01:05 danos pide el apoyo de los grupos de la oposición en el Parlament para investigar en esa cámara el supuesto espionaje de los Mossos a políticos periodistas su empresario sólo anunciado esta mañana Albert Rivera

Voz 0040 01:15 quién ordenó quién ordenó Espinar hacer espionaje político a políticos periodistas y empresarios porque si además hay o no consecuencias penales que también se podrá ver y finalmente si eso es así Si se tomó esa decisión si hay documentación de eso sí se puede probar en definitiva que ha habido espionaje político por parte de edad quién va a dimitir

Voz 1667 01:36 en Italia Matteo Renzi sigue reunido hasta ahora con la cúpula del Partido Demócrata tras los malos resultados de las elecciones de ayer se retrasa por tanto la anunciada comparecencia pública en la que según la prensa italiana Rent si va a presentar su dimisión la Bolsa italiana encaja con caídas los resultados de estos comicios informa Eladio Meizoso

Voz 2 01:53 la Bolsa de Milán baja hoy el cero coma

Voz 1667 01:55 cuatro por ciento arrastrada sobre todo por banca aseguradoras o Mediaset la mitad de los jugadores están a la baja la otra mitad sin embargo al alza pero ese resultado negativo contrasta con el resto de las principales bolsas europeas donde Fráncfort ha subido uno con cinco por ciento Londres París el cero con seis por cien lo mismo que aquí el Ibex treinta y cinco hasta los nueve mil quinientos noventa puntos también sufre hoy la prima de riesgo italiana se sitúa en ciento cuarenta y cuatro puntos básicos dos más que el pasado viernes en contraste con la española que está a la baja en ochenta y cinco puntos básicos cuatro menos que el viernes

Voz 1571 02:30 deportes Toni López en media hora rueda de prensa de Zidane un jugador previa al entrenamiento en el Parque de los Príncipes mañana en ese estadio PSG Real Madrid toda la plantilla convocada pendientes de cómo están Kroos y Modric los parisinos sin Neymar pero finalmente con en ese partido mañana junto con el Liverpool Puerto Gonzalo cinco para los ingleses en la ida para hoy termina la jornada veintisiete Liga Santander con el Celta Las Palmas desde las nueve de la noche los vigueses en la zona media de la tabla si ganan los canarios saldrían

Voz 3 02:55 seis tres minutos cinco y tres en Canarias

Voz 1 02:58 cadena SER Madrid Madrid

Voz 1915 03:01 hemos conocido una nueva agresión machista la policía ha detenido a un hombre que intentó asfixiar a su pareja la mujer logró huir y encerrarse en un baño del domicilio donde consiguió pedirá ayuda

Voz 0089 03:10 a ojear en un piso del barrio de Salamanca los agentes detenían al agresor y presunto responsable de un intento de homicidio había intentado asfixiar a su pareja con un cojín pero la víctima pudo refugiarse en el cuarto de baño y desde allí pedir ayuda por el patio a los vecinos del bloque cuando llegó la policía el hombre se encerró en el piso fue necesaria para tirar abajo la puerta ya dentro de la casa

Voz 0313 03:31 los funcionarios tuvieron que repeler la agresión

Voz 0089 03:34 detenido que jeringuilla en Manu llegó a clavar la poder Mika en el cuerpo de dos agentes el detenido cuenta con varios antecedentes penales entre ellos agresiones por violencia de género

Voz 1915 03:45 gracias Alfonso y dentro de una hora los maquinistas de metro van a decidir si van a la huelga para protestar por la falta de medidas de seguridad en la red después de conocerse la existencia de amianto en las instalaciones la Fiscalía decidió investigar por la vía penal el caso el ministerio público abierto diligencias después de que la Inspección de Trabajo denunciara que no se han adoptado medidas suficientes para proteger a los empleados Javier Montero Solidaridad Obrera Alfonso Blanco Comisiones Obreras

Voz 4 04:08 por supuesto que apunta a la nuestra denuncia y nos da la razón los principales responsables son aquellos que no tomaron las medidas en el momento adecuado para que esto no se produjese pero claro los que después han estado y han permitido que esto siguiese así pues también tendrán su grado de responsabilidad

Voz 3 04:26 que al final se depuren todas las responsabilidades

Voz 5 04:28 que abarcan tanto sabes direcciones políticas como las direcciones responsables de la explotación Irene protección a la salud de los trabajadores desde que se conoce el problema

Voz 1915 04:37 aquí el Ayuntamiento mantiene la alerta naranja por viento lluvia en el Retiro el parque está abierto pero permanecen cerradas sus áreas infantiles y de mayores los jardines de Cecilio Rodríguez siguen las lluvias en toda la Comunidad han bajado las temperaturas

Voz 1280 04:49 a esta hora tenemos ocho grados en el centro de la capital en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin iban tazas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA

Voz 1667 05:10 consulta condiciones de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 1 05:20 SER servicios informativos

Voz 6 05:26 que hay un seguro que te ofrece un servicio domicilios de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos los dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 7 05:42 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toma ansiado Ahmet porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 6 05:53 Harris durante todos estos años consigo pedido perdió de vista de agilidad

Voz 1 06:00 lo único que sigue como el primer día es la ilusión

Voz 8 06:06 que elige hipoteca naranja de ING con el precio que buscas y cero

Voz 1 06:11 si se encuentra punto

Voz 6 06:14 tú vendes algo si quieres vende así que hace esperar mal anunciar T no tengo dinero no es problema

Voz 9 06:21 con sede en radio con lector de la radio punto com Desde sólo cincuenta euros puedes hacer una campaña local en tu población llegará a miles de personas en el club de la radio punto com Ellos encargan absolutamente de todo el club de la radio pum

Voz 10 06:37 pues ayudarle ya no porque quiero estar algún roja si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que Mostar nace en la cumple

Voz 0281 06:46 no se preocupe ahora misma visuales percal seguridad

Voz 11 06:49 suena para que merece hoy mismo la alarma instalarla

Voz 1 06:52 protege con la alarma Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 6 07:02 mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 1804 07:06 en en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición el Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso mina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa te en cadenaser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasarán Zoco revista Magalhaes en tu plana punto com purismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento

Voz 1667 07:37 punto de Tudela

Voz 6 07:40 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 12 07:49 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FG Bach condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1804 08:06 la noche deportiva empiezas

Voz 4 08:08 hola qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero y a partir de aquí todo esto en Nueva York Rafa Nadal muy buenas presidente Florentino Pérez buenas noches buenas noches Don Alberto Contador muy buenas Abramovich está por ahí nuestro mar marque que hacía tiempo que hablábamos con él así que ahí está hola Marc muy buenas creo que tritura ya no habilidad seis eh hola Billy muy buenas ahora como estamos aquí bonito es el Wanda Metropolitano

Voz 1 08:38 queremos hacer hoy El Larguero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias El Larguero con Manu Carreño síguenos también en El Larguero punto es

Voz 1804 08:47 cadena

Voz 13 08:50 la Ventana Carles Francino

Voz 0313 08:55 son las seis y nueve las cinco y nueve en Canarias puedo prometer y prometo que no tiene nada que ver el que estrelló en Sevilla no tiene que ver con el paseo diario que nos da por la Historia Nieves Concostrina pero resulta que tal día como hoy hace un porrón de años se sentaron las bases para la Feria de Abril y conste que los promotores para quien no lo sepa no era no fueron precisamente sevillanos

Voz 15 09:21 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la Historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 14 09:29 no

Voz 16 09:32 no

Voz 1626 09:37 no hay que ver la que liaron un vasco y un catalán hace siglo y pico cuando solicitaron privilegio real para celebrar una feria de ganado en Sevilla y la reina Isabel Segunda el cinco de marzo de mil ochocientos cuarenta y siete fue hice lo concedió se trataba de organizar un sarao anual una reunión de tratantes para la compra venta de bueyes de carneros caballos mentales pero el negocio fue dejando paso a la juerga y así al Tikriti tran tran tran hemos llegado a la Feria de Abril más al servicio de

Voz 17 10:09 que dos que de cuádruple Eros la culpa de la feria fue del vasco y el catalán pero de los derroteros que luego tomó los únicos responsables son los sevillanos

Voz 16 10:27 te baila medios

Voz 1626 10:45 mes y pico después de que la Reina autorizara la muestra se celebró la primera Feria de Abril sevillana con sus tratantes Trapiche ando con sus tiovivo si sus puestos de dulces pero aquello fue además llegó un momento en que allí se mezclaban sesenta mil cabezas de ganado con casi cien tabernas Aguadores cincuenta y nueve puestos de turrón avellanas buñuelos como el cotarro se iba animando de año en año al final se decidió que el ganado se quedara en su pueblo y ferias en la quedar a los sevillanos empezaron con tres días de feria pasaron luego a cuatro creyeron después que cinco eran los adecuados y al final decidieron que ya puesto que en menos de seis días ni de coña además de la duración otro asunto fundamental fue centrar la fecha por lo menos quince días después de Semana Santa pero el alumbrado siempre tiene que caer dentro de abril si os si esto de dejar claras las fechas lo aprendieron a raíz de un error de cálculo muy al principio cuando en una ocasión celebraron a la vez Semana Santa y Feria les pareció un tanto irreverente alternar procesiones con jolgorio pero sobre todo les pareció muy tonto hacer coincidir dos festejos en paralelo Hinault darle tiempo al cuerpo para recuperarse entre uno y otro este año la juerga ya saben empieza el día quince por supuesto

Voz 18 12:08 a Sea Bright star is my city

Voz 4 12:18 andaluz

Voz 18 12:21 Ismail si si no te donde hay lifting de ahí el paraíso fiscal

Voz 0313 12:29 ah de paraíso fiscal sí señor bueno pues ya no falta tanto para la Feria de Abril algún año por cierto Cerén los que venir aquí a La Ventana tenemos que venir aquí pero bueno de momento como cada lunes lo que hacemos es abrirá esta hora La Ventana de los libros

Voz 19 12:45 ya no está ciento escribía para poder adquirir la obra quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 18 13:03 bueno la pareja indicó

Voz 3 13:16 Benjamín Prado buenas tardes qué tal caso

Voz 0313 13:18 Miguel como estás son un montón de buenos libros bajo el

Voz 0281 13:20 así que feliz y contento

Voz 0313 13:23 el Sagarna el director de la Escuela de escritores Javier qué tal buenas tardes que hay qué tal muy no no te veo la cara pero Benjamin Mela podrá describir os Roberto también ves una cara de de de satisfacción tiene cara de récord tiene que ahora es un tipo que nada en la opulencia han acogido con una cuerda porque está flotando toda esta acogen al así ya profesoral ganar de mil trescientos ochenta y cinco relato vale gol sones a en dos semanas porque las empresas lo tenemos final mensual es verdad pero son una autentica barbaridad es un récord no

Voz 3 13:51 a ver yo creo que sí yo creo que sí pero también hemos tenido muchos pero bueno sí desde luego estamos en unas cifras absolutamente siderales

Voz 0313 13:59 pues después saludaremos a los tres finalistas esta semana sideral a partir de ahora ya está Javier Sagarna sí señor venga vamos con la primera y más importante recomendación de esta tarde

Voz 21 14:29 más

Voz 22 14:53 va más

Voz 4 15:00 hoy damos con novela negra

Voz 3 15:03 Coria que tiene como protagonista a un tipo antiguo bastante raro que regenta un exclusivo prostíbulo en en Barcelona un narrador que decide ir más allá intentar descubrir la verdad y saberse su madre era o no una buena persona o al menos no muy mala una historia que cuenta cosas como estas

Voz 23 15:24 salí corriendo de verdad porque tenía que cambiarme de ropa para hablar con la policía junto al despacho de recibir tengo un baño y un poco de vestuario por el camino me arranqué las pestañas tire los zapatos de tacón a dos rincones del cuarto y me quite el vestido por los pies en dos brazadas y un sinuoso movimiento de caderas me la Bella

Voz 0281 15:42 afrontando como un desesperado para quitar mínima aquí

Voz 23 15:45 que aunque sabía que no lo conseguiría del todo bueno pensé que se jodan estoy en mi casa y puedo hacer lo que se me antoje me puse un jersey que entraba por la cabeza Pin van los pantalones con tirantes y unas pantuflas de andar por casa me miré en el espejo cada día más viejo mi aspecto era un poco grotesco gol restos de maquillaje porque a lo mejor tendría que haber utilizado toallitas húmedas IS Vigo taza de mexicano que no sé que estaba esperando para

Voz 2 16:14 en fin Carmelo pero cuantos lo es

Voz 23 16:16 comía aspecto que se jodan baje por la excandidata porque las edita de recibir estaba en el primer piso relajado y natural indiferente a la opinión que pudieran tener de mí los agentes que me aguardaban no me importaba eso que los franceses llaman suple sabéis lo que quiero decir como la actriz de musical antes de arrancar su número trenes cimiento mil cantaron las miradas de sorpresa y estupor de los policías el medio de la decoración y

Voz 0313 16:50 esta tarde en La Ventana de los libros presentamos el harén del Tibidabo y saludamos a su autor que nos escucha en los estudios de Radio Barcelona Andreu Martín buenas tardes

Voz 2 16:59 buenas tardes hola Andreu cómo estás pues muy bien muy feliz por escucharme de escuchar lo que yo mismo escribí escribí

Voz 0313 17:07 eso es porque no te veo la cara pero siempre que te invitamos a un escrito

Voz 25 17:10 es una escritora instó fin leer

Voz 0313 17:12 los en voz alta un fragmento de su obra

Voz 25 17:15 me hace mucha gracia ver cómo cómo cómo

Voz 0313 17:17 cambia el rostro Cake que se qué sentido tuvo hoy por ejemplo has sentido y un poco como de vergüenza como cuando uno se hoy en su propia voz

Voz 3 17:25 qué ha sentido ya sentido no extraña a mi a mi me gusta mucho el personaje de dormir mili Santa Marta sí

Voz 2 17:33 hemos reencontrado a mí sí me encanta que los oyentes pues puedan tener noticias de él

Voz 0313 17:40 hoy es una novela que tiene todo los los ingredientes de la novela negra tiene tiene sangre tiene sexo tiene violencia pero de vez en cuando suelta una carcajada enorme

Voz 3 17:50 el día viendo situaciones que se describe bueno cuando viene

Voz 0313 17:53 los que quieren comprar el prostíbulo les sale vestido de esa guisa sólo por ver la cara de Ostos de esos dos hermanos el grandote y el otro está pagar Andreu

Voz 2 18:01 bueno de eso se trata de que era que el lector se lo pase bien

Voz 0281 18:05 pero también tienen mucha denuncia social a la verdad es que todo lo que cuenta del mundo de la

Voz 26 18:10 la de la trata de blancas la la extorsión

Voz 0281 18:14 es de las mujeres la manera de de engañar las trayendo las de países lejanos y creyendo que tienen su alma encerrada en una caja y bueno no quiero destripar nada pero hay que ver como hay que ver co a que va derivando la historia de los dos senegaleses se que que van al principio a comprarle el habernos no no quedan bien parados ahí lo dejo

Voz 0313 18:34 la verdad es que no los somalíes

Voz 3 18:36 la verdad que si en realidades

Voz 2 18:39 que la la la novela de lo que quería tratar y inicialmente era precisamente de ese de esa relación del sexo con el dominio esa ese es el tipo de sexo que aleja de todas formas cualquier referencia a lo que se llama hacer el amor no que no tiene nada que ver es el el el sexo prostíbulo adiós en tres quise aparcar desde ese sexo prostíbulo Lario diríamos que tiene que ver con las chicas están aquí porque quieren y se lo pasan la mar de bien is son colaboradoras y son muy amigas mías hasta el extremo de la explotación más vil no ir es un poco al análisis de todo eso en conjunto

Voz 0313 19:27 tuvo algo de lo que cuenta o mucho de lo que cuenta Andreu Martín ahora mismo lo que cuenta en su novela en el Tibidabo lo comentaba esta mañana Mabel Lozano en estos premios Meridiana en Sevilla donde está pero uno que antes lo comentábamos y ella que ha trabajado mucho en documentales y a fondo en ese submundo hablaba de eso no de cómo hay que distinguir entre la prostitución y la trata que en la prostitución Bono Deimos I busquemos todo tipo de de categorías igual sí que es verdad que hay una parte de la gente de las mujeres que se dedican porque si da igual pero que en la inmensa mayoría es ese submundo que aparece en la novela de de Andreu Martín también también reflejado yo no sé si desde siempre me ha interesado mucho la y la maldad como fuente de inspiración

Voz 2 20:10 bueno evidentemente a ver yo siempre digo que la novela policíaca es la novela moral o ética por excelencia porque siempre tratará de una forma o de otra de el bien y el mal tanto si decides que el el bien son los atracadores Miguel mal son los policías como al revés siempre estás tratando de unos buenos y unos malos que se están persiguiendo y hablar del bien y del mal evidentemente es hablar de de de ética o o de Mora Carlas y es verdad que den otro de la de de de los dos opciones el bien pues es algo que lo aceptas porque cuesta muy poco pero el les lo que realmente nos obsesiona siempre la novela policiaca habla de aquello que no no no

Voz 1667 20:57 gustaría que no sucediera que no sucediera

Voz 2 20:59 además te voy a decir que como fuente de inspira

Voz 0281 21:02 yo no sé si por suerte o por desgracia como fuente de información también no fíjate

Voz 26 21:08 como cuenta como cuenta Andreu la manera en que

Voz 0281 21:12 estas cosas estas carnaza también dan mucho da mucho juego no dice había cadenas que explotaban el tema estaba hablando de un crimen terrible por la mañana en forma de serios informativos exhaustivos por la tarde en magacines para amas de casa por la noche en despiadados realitys vaya también llevamos nuestra parte algunos es sin ninguna duda sin ninguna duda

Voz 0313 21:31 hoy Andreu de Arturo Pérez Reverte que estuvo no hace mucho aquí en La Ventana hablando de Eva Desire submundo siempre dice que estamos en un mundo peligroso pero hemos olvidado que este mundo en el que vimos es peligroso Perseo humilditas en esta idea el nuestro es un mundo peligroso pero fingir hemos como que no lo sabemos para sobrevivir

Voz 2 21:47 ese ese es el miedo que tenemos ir cuando yo hablo mucho del mal pues los del miedo que nos da que saber que el mal está ahí yo siempre digo que cuando estás en un restaurante charlando tranquilamente con su mejor amigo no puede saber si los señores que están en la mesa de al lado están planeando un atraco o un asesinato esto podría ser porque nosotros sabemos que realmente esto existe o sea no son cosas de novela el el hay gente mala que se levanta por las mañanas me acuerdo siempre me acuerdo de aquella vez que hablando con un estafador yo les dije caramba pero qué imaginación tenéis qué mente tan preclara tenéis y él me dijo No no es mente preclara es que desde primera hora de la mañana no pensamos en otra cosa

Voz 3 22:32 cada vez que vemos un billete

Voz 2 22:34 de de banco que cambia de manos pensamos como poder hacer para que ese billete venga a nuestro bolsillo Si no piensas en otra cosa pues claro que se acaban ocurrían de ideas

Voz 0313 22:45 José que a la maldad se entrena también no se puede entrenar

Voz 2 22:48 de ahí ya hay maldades que están perfectamente entrenadas y organizadas hay Jesús

Voz 0281 22:56 su rostro reglas del juez acuerda de lo que decía Cervantes cada uno es como Dios lo hizo pero normalmente peor

Voz 0313 23:04 oye Andrea humilde Santa Marta el protagonista de de tu novela tiene un objetivo fin digamos complicado que es descubrir si su

Voz 25 23:11 madre de la mujer de la que él ha heredado el el

Voz 0313 23:14 prostíbulo famoso era buena o mala persona o no tan mala como algunos la han pintado tú crees que general haya alguien preparado para dejar de idealizar a una madre o un padre porque es muy complicado

Voz 2 23:26 bueno pues cuando uno lo extiende por los suelos cuando uno está viviendo un trauma porque la sensación que que tienes o no ha tenido padres o sus padres se han portado muy mal con él pues es es interesante pensar que busque la manera de R mis hijos no hombre sí que hay mucha gente que está absolutamente incluso diría pervertida da o traumatizada por el trato que sus padres le dan forma parte de ese mundo del mal ese mundo del otro lado de la raya que no queremos ver la mayoría de veces pero que ahí está

Voz 0313 24:06 lo que se haya más cómodo ignorando lo otro

Voz 2 24:08 sabemos que existen hoy

Voz 0313 24:11 todos los libros como como todas las canciones tienen sus tienen su intrahistoria de aparecido entender de algo que decías antes que el del Tibidabo lo empezaste con un enfoque determinado y que se fue corrigiendo durante el proceso lo entiende así que critique ocurrió cuéntanos

Voz 2 24:25 no no se fue corrigiendo durante buena de hecho el el harén del Tibidabo nace de un sueño raro que tuve que Iker resulta un poco difícil de contar muy difícil de entender yo estaba trabajando en una novela que me interesaba mucho más estamos muy interesados en ella pero un día soñé que tenía que escribir una novela que se titulará línea de puntos porque se basaría en ese juego en que se ven una serie de puntos en ese ese pasatiempos que hay en muchas revistas donde hay una serie de puntos que si tú los lunes en el orden correcto te dan hundido ojo eh Mi idea era ya de una novela en que cada uno de los puntos era un asesinato ISIS según en el orden correcto dará la imagen de las es siendo imaginamos de donde sale la idea ya lo que ha ido a parar no

Voz 0281 25:16 EFE nace esa noche

Voz 2 25:18 me me me no desplazó absolutamente a la novela que tenía entre manos en tiempo brinca ha quedado arrinconada en un en un rincón de mi casa aquí no pude resistir a desarrollar en el Tibidabo concretamente incluso esta anécdota me he permitido contarla dentro de sí pero para que quedara constancia

Voz 0313 25:41 geles que el proceso creativo tiene en fin una cantidad de posibilidades prácticamente prácticamente infinita los libros esto benjamines lo ha comentado en alguna ocasión y Javier también los libros Andreu cuando cuando cuando escriben

Voz 3 25:52 se pueden disfrutar o sufrir

Voz 0313 25:55 en este caso como ha sido

Voz 2 25:57 no no yo los disfruto yo todos no no podría claro no podría sufrir un libro vamos a ver depende de lo que entendamos por sufrir sufrir

Voz 0313 26:06 es una historia o que o que te interpela mucho Cote incomode que tiene que te dejen momentos así que no sabe muy bien por dónde tirar que que sea que sea más trabajosa de de de llevar a las páginas

Voz 2 26:16 yo soy Se trata sí sí sí es el sufrimiento del trabajo diríamos el sufrimiento de la dificultad eso lo asumo desde el primer momento sin no hay dificultad intrínseca llame la busco yo porque sin duda es difícil no tiene ningún mérito ni ninguna gracia escribirla ahora otro tipo de sufrimiento una especie de sufrimiento moral el que Ventorro Ture por dentro etcétera si me ocurriera esto esto es lo tiraría por la ventana ya bastantes problemas tengo en casa para encima buscaron medio problema que me compliquen la vida yo sobre todo lo que hago es disfrutar pero claro también se disfruta del esfuerzo Hydra dificultad por eso trató de discernir un un sufrimiento del otro Carles contra sufro como puede sufrir diríamos el escalador que sube a una montaña difícil bueno pues sí pero eso lo está pasando bomba no pueden que está pasando bomba porque si el escalador se está subiendo a deberes hice lo pasa muy mal ir no les gusta subirá

Voz 0281 27:15 haga lo que es porque les decía que contemos que contemos también que la novela tiene toda una parte de de un fin de de reflexión sobre las sectas satánicas gana policias corruptos con orejas grandes tiene de todos los testimonios que es una mezcla de ceremonias y de demonios no puedo dejar una valiosa

Voz 2 27:35 yo me quedé me quedé pasmado cuando preparando esta novela investigando la policía en la en las unidades que investigan sectas descubrí que había XXIII sectas satánicas en señora pero sí serio esos me dejó pasmado como voy a escribir una novela

Voz 0281 27:53 para decir que estás hablando con doble sentido Andreu cuidado tienen matizar eso eh a veces van a pesar

Voz 2 28:01 todo todo es interpretable siempre y subtexto siempre es un texto sí sí pero vamos no no me voy a poner describirla de alguna historia de chico busca chica cuando se que hay XXIII sectas satánicas

Voz 0313 28:15 hoy Andreu cuál es la clave para que una historia lector le parezca verosímil o difícil de creer

Voz 2 28:22 mira eso es es realmente la gran dificultad yo sé yo digo que últimamente estamos están obsesionados los escritores por la verosimilitud de nuestras historias

Voz 3 28:33 es que hemos perdido de vista que Ladero sin él

Voz 2 28:35 tú es equivalente al bien escribir una historia de amor de lo más vulgar puede resultar inverosímil sino cuentas bien y sí en cambio puedes contar perfectamente la historia de un señor que se toman brebaje se vuelve Mister Hyde sigue siendo un buenísimo doctor Jekyll ser perfectamente verosímil cuando todos sabemos que no es posible es decir

Voz 0281 29:02 lo digo alud estamos reduciendo la veros

Voz 2 29:04 el Likud a la ramplón panadería para estar seguros de que el lector se va a creer lo que contamos estamos yendo cada vez más solo ramplón a lo normal a lo cotidiano al señor que se come un cruasán con el café con leche por la mañana naturalmente yo cuando me pongo describir si hay realmente veintitrés sectas satánicas en ciudad os si hay las cuevas del averno esos sitios donde señores

Voz 3 29:33 mensual para que los metan dentro de sí

Voz 2 29:35 celdas para que los cuelguen de los pulgares pues yo prefiero escribir sobre este segundo caso

Voz 0313 29:41 amistad reflexión de Andreu Martín me parece absolutamente válida y aplicable a la forma del agua la peli de Guillermo del Toro que ha ganado el Oscar me parece perfectamente aplicable

Voz 2 29:49 exactamente es un es un buen ejemplo

Voz 0313 29:52 me parece también que Andreu te vamos a invitar a que sigas el resto de hora de Ventana de los libros con nosotros y que además nos ayudes como jurado a elegir relato ha ganado esta semana te parece

Voz 3 30:01 el gran compromiso provenga atracado que las

Voz 27 30:07 sí sí

Voz 1667 30:09 a pensar que la Mutua solo aseguraba coches Itu también lo has pensado

Voz 28 30:14 coche moto hogar vida vente a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convicciones en mutua punto es

Voz 6 30:30 aunque deportivo coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento sin expuesto extras no

Voz 1 30:39 sí extras nuevo Civic contacto de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es en tu concesionario más cercano

Voz 6 30:51 es que no te das cuenta terreno muchas veces me quedo mirando te bobada y me pregunto Fanclub como he dicho

Voz 1 31:00 a ser camino juntos elige bien hipoteca naranja de ING con el Premio Puskas y cero comisiones se encuentra la NG punto es

Voz 29 31:13 tercera y última temporada de El gran apagón

Voz 30 31:16 a el gran apagón

Voz 1 31:18 será y última temporada

Voz 30 31:21 Carina Gomez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro

Voz 9 31:27 Reginald el desgaste Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 0564 31:32 más que ganas me encanta el gran apagón escuchar escucharía

Voz 6 31:37 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo que ocurra el gran

Voz 2 31:42 sí efectivamente

Voz 0564 31:53 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook la ventaja

Voz 3 32:00 el doctor Brito que le pasa a este Real Madrid se han ido viendo los síntomas y no hemos ido al médico a ver qué nos pasaba política

Voz 32 32:10 pues mira yo con Rajoy he hablado alguna vez de fútbol te sorprendería lo lo mucho que sabe de iconos

Voz 33 32:16 ya te puede costar un jugador de las características

Voz 32 32:19 sabemos si quería música

Voz 3 32:21 agradezco mucho este es un placer es yo el que preguntar si Joaquín Sabina ha enfadado por lo de Griezmann y el Barça sabe quiénes gris

Voz 1 32:29 en cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 3 32:33 pues de fútbol vamos a hablar y de todo

Voz 1 32:35 bueno libre todo un poco en El Larguero con Manu Carreño síguenos también en El Larguero punto Cadena cadenas de lunes a jueves no My Lol Madrid Franco y la sexualidad era sólo pasa la vida moderna David Broncano sí creo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 33:06 al nacer en cadena

Voz 1 33:08 SER punto com quienes mucha radio por escuchar para los que intentan averiguar qué es el indie desde hace tiempo es el nombre de la banda que nos acompaña hoy sonrisas sonreír sonríe Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 0564 33:25 que este miércoles siete víspera del Día Internacional de la Mujer especial Hora veinticinco encantaría

Voz 34 33:31 a llenar el estudio de mujeres vinieran a ver cómo lo hacemos y además que vinieran a participar

Voz 0564 33:37 de todas las edades de todas las profesiones de todas las procedencias pero todas mujeres Chi durante mucho tiempo las mujeres reivindicando la igualdad

Voz 34 33:49 los conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web pío en Twitter y en Facebook de Hora Veinticinco renal apuntarse

Voz 0564 33:57 mujeres que hablan el miércoles pero que el juez les mate a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco con Lance es dárselo

Voz 34 34:06 el plan de marzo porque el ocho de marzo no estaremos las mujeres al menos frente el micrófono mirando tampoco

Voz 0564 34:12 cadena SER

Voz 1 34:14 de lunes a viernes de seis de la mañana a doce y veinte Hoy por Hoy con Pepa Bueno sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio Toni Garrido que esto es la radio Ruido silencio siguen signos también en Hoy por Hoy punto es todos los errores cometidos en antena serán rectificado sin Antena en un horario equivalente al del error sin que el autor pueda refugiarse en disculpas privadas

Voz 35 34:42 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 31 34:55 tú tú

Voz 0281 34:57 hola Rafa cuántos años tienes donde nos vas a recomendar el mejor sitio para comer que

Voz 36 35:03 el Ventorrillo Santa Clara La

Voz 3 35:06 pero cena con berenjenas convirtió esto qué te gusta más que un Burger Chile duda que bueno ya lo ha hecho muy bien Rafa superó el corte te está escuchando un señor que parece más tiene menos mal que no he dicho que lo bueno es que tú porque es muy rencorosa de Madrid me encanta vino

Voz 1 35:26 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es

Voz 13 35:38 la Ventana

Voz 37 35:41 con Carles Fran

Voz 6 35:42 cena

Voz 27 35:45 y y

Voz 0313 36:03 en La Ventana de los libros Roberto Sánchez un servidor como todas las tardes con Benjamín Prado con Javier Sagarna hoy hemos invitado a Andreu Martín que nos está presentando el harén del Tibidabo y al que yo quería preguntarle en poquito alejado de de esta última novela en general yo es que he leído oír escucho Pray ignoto que lleva Sandro un tiempo enfadado parado un poco disgustado con el mundo editorial por el trato que algunos o bastantes escritores reciben instó has hablado impuso del proceso de de de humanización que algunas editoriales hoy en qué ha cambiado este mundo en los últimos años si es que ha cambiado mucho menor

Voz 2 36:36 bueno dame me me pregunta es precisamente en el momento en que estoy contento con mi editorial con editorial que está cuidando muy bien

Voz 3 36:44 y entonces tengo que hacer la salvedad vitoriana al revés diga si eh

Voz 2 36:49 sí sí no no me están cuidando muy bien y estoy contento con ellos pero precisamente porque ahí ese trato personal del del del escritor y editor yo creo es que conocí la época en que el el escritor cuando presentaba una novela en una editorial grande o pequeña el editor asumía esa novela hice convertía en un cómplice del autor eran cómplices los dos desde el mismo momento de de la creación de la novela hasta que aparecía e iba a parar a manos de los comerciales a los comerciales se les decía esto tienes que venderlo tan es difícil pues es asunto tuyo hoy día esto ha cambiado y quienes mandan son los comerciales entonces hubo una novela Si un editor dice yo quiero que esta novela se venda si el comercial dice esta novela no se vende esa novela no se venderá yo me he encontrado te quiero decir desde épocas idílicas que yo viví en que éramos cómplices vi vivía la la la esa complicidad de la que hablo esa colabora hacia en estrecha con el editor ya digo desde el texto a la corrección del texto hasta la portada ya está la contraportada hasta el momento de de de poner el punto de venta ha vivido esta complicidad y por tanto la echo de menos porque diría eso ya no existe el editor ya no es tan importante dentro de una editorial y lo que es mucho más importante son los números los números y los veleros

Voz 39 38:16 sí sí porque ahora por ejemplo Andreu es el es el editor no el que no el editor sino el comercial el repartidor parcial el que decide por ejemplo hasta el número de la tirada el número de números que va por cada tiro

Voz 2 38:26 sí sí sí totalmente sea esto sobre todo en las grandes editoriales siempre la humanización la humanidad siempre ha habido a su existido en las pequeñas editoriales donde el dueño de la editorial es al mismo tiempo el editor es al mismo tiempo el que controla los números cuando esto se da en una pequeña editorial todavía encuentras a esa mano amiga a la que le confías tu texto para hacer el libro lo mejor posible

Voz 0313 38:56 bueno reflexión tan interesante como inquietante y que no sirve para meternos en el terreno de alguna otra recomendación más breve que nos hace esta semana Benjamín Prado venga la primero

Voz 16 39:08 Neo

Voz 3 39:28 el sable arte modos desarrollar de Pedro Luis Gálvez en Renacimiento Benjamín

Voz 0281 39:34 sí señor porque estamos hablando con Andreu Martín estamos hablando de literatura de género pero hay algunos libros que no tienen género alguno que es viven al margen que en fin rara vez se publican y sobre todo se reeditan no es el caso de Pedro Luis de Gálvez que es un famoso bohemio de los años treinta en fin con muy mala fama con una leyenda negra terrible entre otras cosas porque era un bocazas y en la en los años de la guerra dijo que había hecho tantas cosas terribles que el noventa por ciento de las mentira que en cuanto acabó la guerra al año cuarenta lo fusilaron antes de eso ya había había tenido algunos algunas historias por aquí por allá por ejemplo lo habían metido en el año mil novecientos cuatro en la cárcel sabes porque lo metió en la cárcel no repito en mil novecientos cuatro pues lo metieron porque escribió unas unas cosas que se consideraron injuriosas hacia el Rey Ike poco hemos cambiado en algunos el algunos aspectos verdad pasan pasan los años como si no pasara nada no bueno entre otras cosas este individuo tenía la costumbre de sabotear a la gente de pegar sablazo de sacarle dinero a periodistas a editores amigos tenían hasta unas listas de gentes hable hable como había que afrontarlos en fin será mejor pedirles mucho de poco en poco y tal no bueno pues el tipo tuvo la desvergüenza absoluta de publicar este libro que llama el sable arte y modos de saborear en el que cuenta pues todo eso pero no solamente cuenta cuenta todo eso podía hace falta tener caradura es que como llega al final el número de páginas que ha contratado con el editor no las cumple eh publica al final una serie de poemas tremendos por ejemplo fíjate contra el Conde Romanones mucho ojo compadre que vienen por la acera uno dos tres a paso de Fox el cogiera Banco a brocha mate deprisa te roba la cartera sino ondas listo el cojo para tu mal no es manco pero no llegaba con los poemas todavía Standard el editor le dice oye que es que te faltan todavía entonces pública una conversación entre él y el editor publicada en escalera es decir una palabra en cada renglón y con eso consiguió el muy sinvergüenza del completar el libro que le habían contratado por eso hoy volvemos a releerlo expedición integra con poemas con entrevistas con todo lo demás

Voz 0313 41:39 las hable de Pedro Luis de Gálvez venga otro rapidito

Voz 40 41:42 bueno les Minerva del Senado dijo que tiene CTIC

Voz 0313 41:59 con el prólogo musical de Salvador Sobral hablamos de un cóctel propio combinados para damas letra heridas de Laura Bécquer y cameo Marlaska en nórdica cómic

Voz 0281 42:08 pues si tú sabes a qué sabe Kareem Blix en por ejemplo cerebros no pues mira Sabena café exprés frío treinta mil litros de vodka a Marcheto y una cucharada de nata y corteza de naranja para adornar sabes a qué sabe por ejemplo J K Rowling la autora de la autora más famosa seguramente gracias a su Harry Potter tendría que pensar los helado de vainilla vodka ya Snipes de caramelo o Virginia Woolf por ejemplo que sabe a Ginebra limonada gaseosa pepino en rodajas y uno rodajitas Limón es un libro delicioso coste el propio combinados para maleta ya he dicho tú publicado por Nórdica IU además de una de un cóctel dedicado cada una de estas autoras hay hay muchísimas Doris Lessing Simón de boba también define están muchísimas de ellas no además de eso en cada página hay un dibujo precioso de ellas con un libro que es un poquito cómic también una biografía de sus lotes su historia literaria y además se explica las razones por las que el cóctel que le dedican tiene los ingredientes que tiene hacia un libro absoluta mente delicioso en estos días que vivimos yo creo que más recomendable todavía tal día

Voz 0313 43:14 como hoy

Voz 3 43:22 y ocurrió el día como Benjamín bueno bosque nacieron

Voz 0281 43:25 dos de los mejores poetas del siglo XX uno es Edgar Lee Masters al autor de aquellos poemas maravillosos todos los llegue donde se cuenta la historia de una ciudad supuesta de Illinois según los epitafios que habían las tumbas y contando cómo era mentira casi todo lo que se contó falsos epitafios dotados eran muy distintos a los que dejaron escrito sobre sus lápidas pero también murió mi poeta favorita sin ninguna duda es Ana Mato va que en este libro de cócteles propios a vodka a Ginebra a crema de cacao ya Fran ICO una escritora espectacular una de las grandes poetas del siglo XX antes de la revolución ella ya escribía libros que se vendían por millones que la gente recitaba de memoria por las calles cuando llegó el estalinismo cayó en desgracia como casi todo el mundo su marido fue asesinado subsiguiente compañero fue asesinado su hijo

Voz 26 44:17 Holder fue dado a a una cárcel de Lenin

Voz 0281 44:20 a dónde lleva todos los días a visitarlo ya llevarle algo porque si el guardián de la puerta lo cogidas que seguía vivo y se lo olvidas que ya lo habían matado con todo y con eso llega la invasión nazi ya Ana Mato base pone otra vez a escribir poemas patrióticos sobre su sobre su país sobre el ya entonces la Unión Soviética que bueno deben a ser conocidos y recitados de memoria por los soldados en los frentes a millones pero una vez acabado todo esto cuándo vuelve a estar en la cola de la cárcel alguien se acerca a ella alguien que la conoce ella era muy famosa y le dice Ana y esto esto cómo se cuenta esto cómo se escribe entre ella en respuesta escribe dos de los libros más famosos del siglo XX poemas dinero Requiem Requiem que es el gran poema de denuncia del estalinismo ya como tenía la casa llena de micrófonos de la KGB lo aprendió de memoria y lo quemo y cuando iba a una visita que le interesaba que lo supieras lo leí al oído mientras los demás hablaban para los servicios secretos de de fútbol y cosas así si después lo escribía los Red lo deseable y lo volvía quemar osea ese poema para que lo conozcamos voy a tenido que ser reescrito y quemado miles de veces sí es muy emocionante hoy nació la murió o mejor dicho la gran Ana Mato

Voz 3 45:31 no

Voz 41 45:33 al

Voz 16 45:35 Chedey en sí

Voz 23 45:38 sí

Voz 3 45:43 Andreu Martín una pregunta tú eres o ha sido aficionado al microrrelato relato rato cortar breve

Voz 2 45:49 alguna vez he hecho alguno comportan por apuesta o por hacer una broma pero no me he dedicado a ello

Voz 3 45:55 como lector no

Voz 2 45:58 no me gustan las cosas largas y con mucha enjundia incluso te diría que el relato breve normal ese que ese sí que lo de lo he practicado normalmente me deja con ganas de más claro

Voz 0313 46:13 claro claro es el secreto del éxito bueno pues se sepa por si no lo sabes que aquí en La Ventana cada temporada recibimos del orden de veinte veintitrés veinticuatro mil relatos

Voz 3 46:22 Carande con un máximo de cien palabras

Voz 0313 46:25 será porque hay un premio de seis mil euros que no está mal pero sobre todo por las ganas que tiene muchísima gente describir de compartir de expresar de de de de de transpira a través de la de la escritura persona cosa la semana pasada recibimos en Twitter conocimos a través de Twitter la historia de un cole pequeño colegio rural de la provincia de Salamanca que nos contaba que sus alumnos son entusiastas de este concurso que tenemos eh de Relatos en cadena decidimos contactar con ellos y hoy tenemos en antena al profesor Carlos García Alvarado que es el encargado de la extraescolar de pequeños escritores del Colegio Agrupado Peña de Francia del Maíllo en Salamanca profesor Carlos García Alvarado buenas tardes hola buenas tardes Carla qué tal tocayo cómo va eso bien cómo cómo cómo cómo surgió esta idea exactamente por curiosidad

Voz 42 47:14 bueno he ahí un problema en todos los en todos los fe que es que el tema de la lectura y la escritura les cuesta bastante no el año pasado el año pasado hablando con una de las nada más nos dijo que a ver si desde el cole todavía incentivado Un poquito más tanto la lectura como la escritura este año cuando empezó el curso pues en los escolares que tenemos que que que hacer los profes por las tardes pues se me ocurrió copiar vuestra puesto la idea ya que es una cosa que me ha gustado desde siempre y bueno pues llevamos al taller o talleres de pequeños escritos no y bueno pues seguimos la dinámica que que sigue Relatos en cadena y cada semana pues proponemos una entrada muchas veces es coincidentes con con la vuestra

Voz 3 48:00 la temporada

Voz 42 48:03 en ese mismo día nosotros no dejamos una semana para que lo escriban sino bueno pues lo hacemos ese día para que se hace todo totalmente de ellos pues se en sus relatos tu sus creaciones literarias bueno teniendo en cuenta que son niños escolar desde terceros por sexto de primaria pues yo creo que salen cosas muy muy atractiva no

Voz 0313 48:24 tienen tienen cien palabras ellos no tiene más o menos

Voz 42 48:28 yo no yo propuse en cuanto presentamos el taller al principio ir bien las ayer pues dijimos que íbamos a dejar ciento cincuenta palabras no pero sí que es verdad que hemos tenido que enarbola en algún momento hacer un poquito más flexibles y aumentar no porque

Voz 0313 48:44 claro una cosa que surgió como algo que veía

Voz 42 48:47 vamos a ver cómo salía pues ha resultado ser un

Voz 0313 48:51 es un exitazo Carlas eh

Voz 0281 48:53 una cosa que te quiero contar porque para que veas lo que da de sí todo esto el otro día en en los camerinos del concierto homenaje a solidario con México en el que se acercó alguien que es ilustrador que está preparando un cómic con los relatos en cadena están cogiendo los que más le ilusionan está haciendo un cómic protagonizado por esos personajes múltiples de los relatos que

Voz 0313 49:13 pues quedaste con su teléfono pero me voy a escribir humedad

Voz 0281 49:15 aquí es lo cuentas entero pero fíjate lo grande así los relatos en cadena

Voz 0313 49:18 cobra uno una pregunta profesor Carlos una pregunta una curiosidad la puesta en marcha de este taller notáis porque eso se puede medir que haya incrementado la afición por la lectura de los chavales

Voz 42 49:30 si no sólo no sólo el taller sino bueno yo creo que la la lectura a estas edades fundamentalmente tiene que ser para ellos algo que les atrae yo creo que por proponer libros por proponer sin entender las inquietudes que pueden tener pero bueno dos gustos que que tiene cada chaval pues enganchados con la lectura creo que es algo que sí que es verdad que que les ha enganchado algo más como este año el proponer trabajar por ejemplo con Harry Potter

Voz 0313 49:56 toma mero descubrirle a Harry Potter les

Voz 42 49:59 ha supuesto que quiere más a Ripoll pero no es verdad que que con esta extraescolar los chavales sí que tienen ganas no sólo de leer sino de escribir y luego ponemos todas y todos sus relatos un corcho que bueno para ellos es algo como aparecer en el corcho es algo fantástico no sí que es verdad que todo esto no solamente os lo debemos a vosotros con vuestra con vuestras sección CES que es maravillosa sino que hace dos años hicimos la Semana del Libro bueno yo tengo relación vía Twitter con las a Carla Montero

Voz 0313 50:32 sí les me pedí por favor

Voz 42 50:34 me podía mandarle una carta dirigida a los chavales para que les abriera el mundo de la lectura les dijera que está muy bien las tabletas y los móviles y la tele pero realmente con la Lecturas abre un mundo infinito de posibilidades aumenta la imaginación es decir en definitiva enriquece no Carla Montero hemos escribió una carta preciosa y bueno a partir de ahí ese gusto por que que alguien nica conocer a estos chavales somos un cole como has dicho al principio muy pequeño en la provincia de Salamanca en la Sierra de Francia somos dos localidades y somos Cavaco y el Maíllo y somos dieciséis alumbra sino que esta mañana hablando con tu compañera pues hasta los dieciséis alumnos es una cosa pues que claro trabajar con ellos es es muy cómodo es una maravilla

Voz 0313 51:26 Page en historia así nos parece una historia fantástica profesor le voy a pedir te voy a pedir que te quedes unos minutos con nosotros para hacer de jurado y luego incluso te puedes quedar la frase de lo que quede hoy para el próximo taller te parece pues eso a venga mañana que te venga haya va Mosbah

Voz 0564 51:47 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 16 51:53 no