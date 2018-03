Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias Matteo Renzi acaba de confirmar su dimisión como líder del Partido Demócrata italiano tras sus malos resultados en las elecciones de ayer el ex primer ministro advierte de que su partido debe ejercer la oposición y no intentar pactos con los con las formaciones extremistas Roma ya Solés

Voz 0946 00:26 buenas tardes Renzi acabo de explicar que su partido consiguió detener el viento extremista palabras textual en Italia hasta el dos mil catorce no lo ha conseguido en esta ocasión y por ello

Voz 0946 00:41 Partido Democrático vio que dejó la guía del partido ha dicho convocar un congreso extraordinario a continuación ha precisado que son dimisión será efectiva en cuanto se forme el nuevo Gobierno es decir no se sabe el hasta ahora secretario de los Democráticos se ha expresado en términos muy duros contra los líderes de los cinco Estrellas y de la Liga en mayo a quiénes acusado de promover el antieuropeísmo la antipolítica de utilizar un lenguaje verbal insultantes en la campaña electoral

Voz 1667 01:14 gracias Joan en Cataluña el presidente del Parlament Roger Torrent acaba de finalizar la ronda de contactos con los partidos de la Cámara para proponer un candidato a la investidura de Esquerra Republicana ha anunciado esta tarde un principio de acuerdo para apoyar la candidatura de Jordi Sanchez eh Nos Cataluña confirma ese principio de acuerdo y espera que la CUP se sume en las próximas horas

Voz 1915 01:34 nosotros creemos que llegaremos a tiempo que podremos

Voz 3 01:37 a encontrar puntos de acuerdo con la CUP que permitan la investidura tanto con dos o con cuatro bodrios ya lo veremos a que

Voz 4 01:47 más de lo que ahora hacemos es emplazar no se seguir trabajando todos estos días

Voz 1667 01:51 bien Guadalajara la Fiscalía ha solicitado condena a prisión permanente revisable para el presunto autor del cuádruple asesinato de Piaf Se trata de Patrick Nogueira acusado del asesinato de sus dos tíos y dos menores en agosto de dos mil dieciséis informa Inma Sánchez Moratti

Voz 0809 02:05 así lo confirman fuentes de la investigación después de más de un año y medio desde que ocurrieron los hechos recordamos agosto de dos mil dieciséis en un chalet de la calle Sauces del municipio guadalajareño de Piot donde los cuatro cuerpos fueron hallados un mes después en bolsas precintadas descuartizada todas las partes acusadoras coinciden en que se trata de cuatro asesinatos está a la espera de la petición que formule la defensa también el letrado que representa a la acusación particular en nombre de los familiares de Marcos Campos pide la prisión permanente revisable recordamos que esta figura conlleva la revisión de la pena del acusado actualmente ingresado en la prisión madrileña de Estremera a partir de que haya cumplido veinticinco años en la cárcel

Voz 2 02:44 deportes también López comienza hasta ahora en entrenamiento del Real Madrid en el Parque de los Príncipes de París Zidane acaba de decir que considera que están todos disponibles pero está pendiente de los tocados Kroos Modric el partido en casa del PSG Un sin Aimar con Di María han rozado Icon en papel recuperado de unas molestias son mañana la semana que viene juegan la vuelta al Sevilla en Manchester y el Barça recibiendo al Chelsea ambos empataron en el partido de ida para hoy termina la jornada veintisiete heridas Santander con el Celta Las Palmas desde las nueve de la noche

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

servicios informativos

Voz 1 04:47 las dos que siendo

Voz 1826 05:09 eh las siete de la tarde y cinco minutos las seis y cinco en Canarias noticia de hoy mismo la cadena de supermercados holandeses plaza acaba de inaugurar en una de sus tiendas en Amsterdan el primer pasillo de productos libres de plástico del mundo bueno lo hace porque dicen consideran que hay que frenar datos como el que tres cuartas partes de la basura que generamos son plásticos que tardan por cierto unos mil años en descomponerse sí que han cambiado el plástico por envases de biomateriales con postales ir bueno al otro lado tenemos un fenómeno que cada vez se da más en nuestras tiendas cebollas pepinos berenjenas pimientos mandarinas plátanos sabrán nuevo cuenta no de que es muy habitual encontrarlos empaquetados en las estanterías de los supermercados hasta en dosis individuales además de la cantidad de alimentos troceado es que se distribuyen en en envases de plástico en contra de lo que consideran un abuso se ha popularizado en la red la campaña con este desnuda la fruta saludamos a una de sus impulsoras que además tiene un blog bajo el título de vivir sin plástico Patricia Reina qué tal muy buenas tardes hola buenas tardes porque lleváis desde el año dos mil quince intentando vivir sin plástico pero se puede se puede de verdad en nuestro tiempo

Voz 9 06:28 eh con cien por cien no siempre no pero noventa y nueve por ciento de desechable siempre que hablamos de plástico veneno rezaremos el plástico de usar y tirar claro porque plástico tiene buena aplicaciones lo que no tiene sentido he utilizado material tan duradero como acaba de decir para hacer producto que luego utilizadas de puede cinco minuts sacro batir a la basura puede utilizar cinco minuto

Voz 1826 06:50 oye cómo arranca esta esta campaña esta campaña que está teniendo mucha repercusión en las redes sociales y más allá de los medios convencionales esto es una muestra de de ello como empieza la campaña de desnuda la fruta Patricio

Voz 9 07:01 pues Iza en la hipótesis de Gaya ella tiene que compra supermercado porque uno muchas veces no tiene más remedio entonces se quejaba de que no tenía opción de supermercado sin plástico entonces lo propuso un bloque te en un grupo que tenemos en Facebook que sea electrónico y propuso podíamos hace algo en contra de esto no ya a partir de ahí empezamos delante nombre de fechas no entre muchísima gente pues Erasmo forma la campaña

Voz 1826 07:29 la campaña básicamente que en qué consiste en tuitear por ejemplo o en poner las redes alguna fotografía de eso que encontráis que es un uso abusivo del plástico que a lo mejor sería consideráis innecesario

Voz 9 07:40 exactamente sea tú cuando va al supermercado encuentra en cualquier sitio en cualquier tienda un producto sobrepasado primero no lo compra importante y fue hace una foto con el móvil lo subes a una red social a que a la que utilice con esa hasta desnuda fruta nombrando a supermercado o al sitio donde la bicho así para denunciar el pedir a supermercado que deje de sobrepasa la fruta

Voz 1826 08:06 le hemos pedido también esta tarde a Ignacio García Ignacio García qué tal buenas tardes muy buenas qué es eso de aquí a La Ventana ex director general de Asedas la Asociación Española de Distribuidores auto servicios supermercados que les parece que les parece de esta esta campaña pues nos parece

Voz 10 08:36 Nos ha hecho primero pensar que nos tenemos que explicar mejor que tenemos que explicar a los consumidores y a los especialmente sensibilizados como es el caso de Patricia o Isabel eh por qué algunas frutas en este caso se envasan y luego nos están ayudando a identificar mejoras que tenemos que asumir entre todos porque es verdad que parte de los envases se puede prescindir de ellos parte se pueden sustituir por otros materiales

Voz 10 09:21 en lo primero que tenemos que trasladar es que los envases todos los envases cumplen muchas funciones una primeras la de la seguridad alimentaria y la salud según las normas si concretamente a las normas europeas son los operadores los responsables de garantizar que los alimentos son inocuos y no genera ningún problema es verdad que la mayor parte de las frutas y hortalizas hoy en los establecimientos por ejemplo de supermercados están en un lineal a disposición del consumidor que normalmente usando un guante se sirve lo que

Voz 1826 09:53 Pere pero es verdad que el el propio

Voz 10 09:55 el operador el propio supermercado en muchos casos puede valorar que para garantizar que no hay ninguna contaminación está ese producto está mejor envasado luego hay otras razones como por ejemplo alargar su vida útil ir de esa forma evitar el desperdicio alimentario o adaptarlo a necesidades especiales de los consumidores que requieren formatos más pequeños hay ocasiones de ahí en bases donde por ejemplo no hay espacio para disponer de un lineal recuerdo caen en nuestro país de alimentación en muchos sitios no sólo en supermercados de dos mil metros también hay sitios más pequeños

Voz 1826 10:28 qué te parecen estas explicaciones regule era saber vosotras que que que que propone y por donde va esto

Voz 9 10:36 lo de formato más pequeño que más pequeño que compra a granel que tú coge exactamente la pieza que necesitas

Voz 10 10:41 claro es una cebolla

Voz 9 10:44 pido porque bueno la cebolla ya suelta no más formato más pequeño que la cebolla

Voz 10 10:49 claro sí sí sí es cierto lo que pasa es que hay sitios donde no a lo mejor no hay espacio para poner

Voz 1826 10:55 es un una exposición a granel

Voz 10 10:57 Clemente por por necesidades de despacio y luego las cebollas como otros como otros productos también están halladas en envases que no son de plástico por ejemplo entonces bueno hay que buscar un equilibrio ya hay que traba ahora entre todos para eliminar el sobre embalaje allí donde es posible sustituir los materiales por otros que pesen menos que por supuesto sean reutilizables si es posible que también sean reciclables en el caso de que no se pueda prescindir de ello

Voz 1826 11:24 Patricia no sé si me refería a lo de la cebolla porque ha sido una de las fotografías tendréis muchas más y por eso te iba a preguntar por algún caso así el que considera como la haber

Voz 2 11:34 la acción es decir como el ejemplo máximo de aquello que está

Voz 1826 11:36 denunciando porque se ve una cebolla una cebolla no se de una tapa yo medio normal pero que está con su bandeja el plástico eso que considera como el ejemplo de acceso que estáis denunciando no

Voz 9 11:48 exactamente y luego también óbito yo qué sé a lo mejor en un supermercado tres rodajas de pimiento tres no perdona cuatro contamos cuadro relajamiento en una bandeja de Sepang envueltas en fin que no creen que San Hypo originaria aparte bueno a uno euro sano pero no tiene ni por por contaminación porque clásicos desprenden más transita o no a la comida que creo que pueda tener en la mano

Voz 10 12:15 bueno cuando los productos no están expuestos una forma natural sino que están manipulados o cortados empezamos a hablar ya no de frutas y hortalizas al natural sino de otro tipo de preparaciones que cumplen una función yo y todos sabemos que hay posibilidades pues detener ensaladas que que que mezclan distintas variedades todo eso son ventajas que se le da al consumidor que puede elegir que puede elegir entre un formato y otro obviamente tienen unas ventajas garantizan la seguridad nos permiten por ejemplo identificar el origen la trazabilidad de los productos sea mezclado varios productos cuáles son las variedades pero insisto haciéndolo con el menor en base posible y si es posible evitando que que sean envases que que luego no se puedan reutilizar reciclar es es un desafío pero cumple su función no es no no se hace por por una razón puramente comercial para intentar manipular al consumidor sino al revés estamos tratando de adaptarnos a sus necesidades y a la vez de reducir el impacto de esos envases lo más pues

Voz 1826 13:18 les fueron aunque hago ciencia les haya parecido estas explicaciones regular así que parece que hay un punto de inicio un punto de encuentro perdona que te había interrumpido ya para terminar Patricia así

Voz 11 13:28 no si esa que lo que lo Casado que hablamos yo sí luego invito cree debe ser un paseíto por la fruta en redes sociales que hay verdaderas barbaridades que no tiene ningún sentido una calabaza envuelta completamente de plástico tampoco tienen ninguna razón de ser media o Hong en una bandeja de pobre con doble envoltorio de plástico duro envoltura de plástico en una en una caja cerrada Uno plata no sé hay cosas que no tienen ni el más mínimo sentido contar origine también quería decir lo que sale de Gene que bueno a mi me parece que una cosa un poco de cara a la galería porque realmente quién no dice que desde que se coge la fruta del árbol hasta llegué a supermercado en sus Tejita en todo el mundo los aguante primero la Tomasín con la misma piel las lavas pero ya no sólo por el micro obvio que pueda tener la mano sino también por la cantidad de pesticida que tiene sino la pela

Voz 1826 14:32 eso es un punto de partida decíamos Patricia Reina Ignacio García mucho

Voz 0867 14:35 no gracias muchas gracias gracias buenas tardes

Voz 0946 14:41 en las botas de Disneyland París oler es por los luego Prince Space Mountain también está rojo es mi máscara de Spiderman

Voz 12 14:50 vive las emociones del veinticinco aniversario de Disneyland París con Viajes el Corte Inglés nueva cabalgata atracciones de Star Wars mucho más últimos días para reservar durante la semana mágica hasta el catorce de marzo tendrá hasta dos noches gratis y los menores de siete años gratis podrás pagar en tres meses con su

Voz 2 15:06 esta fechas y condiciones París con Viajes el Corte Inglés volando con Iberia

Voz 0946 15:13 son los frutos

Voz 2 15:17 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 13 15:24 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a ti

Voz 0946 15:30 distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 13 15:33 no

Voz 14 15:33 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido Ahmed han sido MEC contribuye a el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 0867 15:46 importa

Voz 0592 15:47 a última hora como última ahora que empezamos buscando en Andalucía el temporal de lluvia viento continúa azotando a Andalucía tanto el presidente Rajoy como la presidenta de la Junta Susana Díaz han visitado la zona más afectadas de Huelva en las últimas horas a que la caída de árboles ha provocado también heridas dos personas en la provincia de Sevilla

Voz 0962 16:06 aunque última hora en Aragón el obispo de la Diócesis de Tarazona Eusebio Hernández animado hoy en la SER a reivindicar la igualdad de la mujer este próximo ocho de marzo el prelado apoya la jornada hay reconoce que la Iglesia debe dar pasos para conseguir la igualdad real entre hombres y mujeres Asturias

Voz 0444 16:19 en el Principado elabora el primer protocolo auto no

Voz 1284 16:21 Nico para evitar el acceso de los menores al juego Se trata de una iniciativa peor

Voz 0444 16:25 era que contempla actuaciones en casinos locales de juego que establecimientos hosteleros contrasta Terras de que hablamos en Baleares pues ésta continúa siendo la comunidad con la siniestralidad laboral más elevada creció un dos por ciento el año pasado se registraron casi veinte mil accidentes de trabajo sobre todo en construcción

Voz 2 16:45 Canarias la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria investiga un presunto trato vejatorio comentarios sexistas en la facultad de Ingeniería el caso sido denunciado por varias alumnas las estudiantes han elevado una queja al rector explicando además que se les ha llegado a revisar los bolsos sin consentimiento ridiculizando su contenido buscamos

Voz 1826 17:02 con titular en Cantabria la policía francesa investir

Voz 0464 17:05 los guía que contrataron los montañeros fallecidos por una avalancha en Pirineos este fin de semana dicen los agentes a la Cadena Ser que tiene la obligación de garantizar la seguridad del grupo los familiares de las víctimas cierran los trámites para repatriar sus cuerpos Castilla La Mancha prisión permanente revisable es la pena que ha solicitado la Fiscalía de Guadalajara para el presunto autor del cuádruple crimen de Piaf Patrick Nogueira recordamos que se le acusa de la muerte de sus tíos y de los dos hijos menores de la pareja hechos que ocurrieron en agosto de dos mil dieciséis Castilla y León a Prisa

Voz 0444 17:34 sin sin fianza la pareja de la hermana de las dos niñas rumanas vendidas por veinte mil euros presuntamente para casarse ha ocurrido en Zamora

Voz 1826 17:42 es noticia en Cataluña datos que avalan la inmerso

Voz 0962 17:44 lingüística a la nota media de castellano de los alumnos catalanes en la selectividad en los últimos cinco años es la más alta de todas las comunidades con lengua cooficial y está por encima de la media española llama la atención que en Euskadi donde los alumnos están separados por cuestión de lengua la nota de castellano está por debajo de la media estatal

Voz 2 18:02 la ciudad va a suspender de empleo y sueldo un trabajador del Plan de empleo que trabajaba en un centro escolar acusado de un presunto delito de abuso sexual a varias menores los hechos se habrían producido en el centro y uno

Voz 0962 18:12 vamos a la Comunitat Valenciana

Voz 15 18:14 bañar y Compromís en Alicante que han llevado el caso del dispositivo de grabación oculto hallado en el despacho de la Concejalía de Urbanismo a la Fiscalía para que determine si hay que abrir una investigación critican que el Gobierno local del PSPV PSOE ocultas este hallazgo abrimos la Ventana en Euskadi

Voz 2 18:29 el juicio por el caso De Miguel hoy ha declarado la abogada que destapó la presunta trama de mordidas que dirige al número dos del PNV en Álava Ainhoa Alberdi usó una grabadora comprada en la tienda del espía para destapar una red que pedía comisiones de hasta cien mil euros por adjudicaciones de obra pública Alberdi ha destacado la alegría con la que los ex dirigentes del PNV pedían comisiones Extremadura

Voz 16 18:51 el Gobierno ha anunciado este lunes en Badajoz que el Ejecutivo central va a invertir veinte millones de euros en la rehabilitación y mejora de las estaciones de tren de Plasencia Mérida Badajoz y Cáceres para que sean más modernas y más accesibles trabajos que se van a llevar a cabo el próximo verano Galicia

Voz 17 19:06 medidas para tratar de que el patrimonio en manos de los Franco se convierta en patrimonio público que el Ayuntamiento de Santiago fía a la vía judicial la recuperación de dos estatuas del Maestro Mateo y la Plataforma para la recuperación del Pazo de Meirás pide apoyo a los grupos parlamentarios La Rioja

Voz 0962 19:20 detrás de La Rioja advierte de la brecha salarial en las pensiones de jubilación con casi seis mil euros menos para las mujeres UGT dice que es un motivo más para sumarse a la huelga y los paros parciales del ocho de marzo en Madrid

Voz 0867 19:31 pues veinte mil personas rechazan insights punto RG la construcción de un nuevo acuario en el complejo comercial de Madrid Xanadú sería el acuario más grande de Europa pero según los grupos denunciantes no nos podemos lucrar con el sufrimiento de los animales el acuario abrirá sus puertas este próximo verano

Voz 2 19:46 Murcia el Servicio Murciano de Salud reciben

Voz 0444 19:48 a ochenta y noventa reclamaciones al mes por negligencias médicas cerramos en Navarra

Voz 2 19:53 donde siete de cada diez adolescentes entre catorce y dieciocho años ha reconocido haber oído alcohol el último mes las distintas farmacias de la región iniciará hoy una campaña informativa para prevenir ese consumo

a La Ventana última hora

Voz 19 20:13 Loreto tenemos precios bajos en neumáticos todo el año y ahora en el montaje y equilibrado de neumáticos turismo ahorra hasta veinte euros

Voz 20 20:21 para tú comodidades reserva on line ni paga entienda

Voz 0946 20:25 hasta veinte euros

Voz 20 20:26 en el montaje

Voz 19 20:28 ven a visitarnos auto Guás el Tour que misma tu coche junto al osito en L'Eliana

Voz 2 20:33 de ser vaya topicazo en las rutas

Voz 5 20:35 al es para mayores de la Comunidad de Madrid en Beit detrás de este año con sesenta destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación agencia oficial confía nuestra experiencia reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o en el gran punto com

Voz 7 20:55 derecho e igualdad este ocho de marzo a de Esther hechas que es la igualdad una realidad la de matriz

Voz 21 21:08 Javier Casal bar a alguien

Voz 22 21:13 no San lucho para la mis ojos y mis manos como un árbol Carr el Nadal Felgueroso

Voz 21 21:33 pagar a ETA

Voz 22 21:39 ahora se propone me fui a Arenas en mi pecho panes Bumba y ve Vitale

Voz 0867 21:58 es hora quedó buenas tardes a todos en la Semana de la huelga feminista del ocho m con los preparativos de la gran manifestación del jueves por el centro de la capital Madrid premia con los premios cultura a la cineasta Isabel Coixet

Voz 1626 22:11 el Fondo Monetario Internacional dijo el año pasado que el que las mujeres Nos faltan ciento setenta años para conseguir la igualdad salarial este año han dicho que nos faltan doscientos diecisiete años y digo yo siete años no les vale en siete años

Voz 2 22:27 os siete minutos muchas gracias

Voz 0867 22:31 el director Fernando Marías al torero Morante de la Puebla o al gran Joan Manuel Serrat Serrat letra y música de una lucha sin descanso por la conquista de las libertades en este país

Voz 22 22:44 mis ojos y mis manos como un árbol garra Nadal

Voz 0867 22:58 hoy se ha presentado el mapa de la desigualdad laboral en esta región en la que el progreso y la vida urbana no impide que una mujer se lleve lo peor en las estadísticas sobre desempleo y que de media cobren un veinticinco por ciento que los hombres Sonia Palomino qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 23:12 buenas tardes sí el estudio presentado por Comisiones Obreras evidencia la enorme desigualdad todavía en dos mil dieciocho empezando por el salario las mujeres madrileñas cobran de media cinco mil ochocientos cuarenta euros menos que los hombres una brecha salarial que afecta más a los salarios bajos además ellas tienen más empleos a tiempo parcial del total de contratos indefinidos a tiempo completo sólo el treinta y ocho por ciento son de mujeres y en el caso de los temporales la cifra la cifra se dispara al sesenta por ciento la explicaciones está en que las mujeres reducen su jornada para dedicarse al cuidado de los hijos en la Comunidad el noventa por ciento de esas excedencias la solicitaron madres y en el caso del cuidado de familiares ellas encargaron en un ochenta y cinco por ciento de los casos Pilar Morales Comisiones Obreras

Voz 23 23:53 el empresariado sigue viendo a la mujer como un problema sino como una inversión el hecho de de preguntar a las mujeres en edad fértil si van a tener hijos no próximamente ya no es que sea una discriminación directa es que nos nos explica cómo nos ve el empresariado a a las mujeres

Voz 1915 24:10 la discriminación llega también a la hora de promocionar entre los directores y gerentes por ejemplo las mujeres no llegan al cuarenta por ciento y eso en el caso de tener empleo porque el paro femenino se sitúa en el cincuenta y siete por ciento en la región

Voz 0867 24:22 las mujeres han abandonado muchas de ellas

Voz 23 24:25 en la esperanza de encontrar un empleo y por lo tanto no sea apuntan a a a voy a demandar empleo porque no lo van a encontrar porque el que van a encontrar va a ser de poca calidad de poca remuneración Idepa de poca extensión en tiempo sigue

Voz 0089 24:41 esto casi la mitad de las paradas lleva más de un año en esa situación algo que acaba repercutiendo cuando terminan su vida laboral las mujeres madrileñas cobran pensiones un treinta y dos por ciento más bajas que los

Voz 0867 24:50 manifestó que el próximo jueves los convocantes las convocantes esperan la asistencia de más de un millón de personas parte Atutxa aunque para evitar el colapso la cabecera se va a situar en la plaza de Neptuno marcha va a finalizar en plaza de España un recorrido lento que va a atravesar todo ha sido el Prado y también esta zona en la que nos encontramos la Gran Vía Se espera que la marcha finalice a las once de la noche el lema paramos para cambiar otro uno solo estos días en Madrid se han convocado hasta ocho cientas acciones diferentes en la calle muchos sectores profesionales y organizan días de debate sobre el feminismo indicó a punto de inflexión en la historia en el que nos encontramos ayer fue la SER en el teatro Lara esta tarde el Consejo de las Mujeres de Madrid quién reúne en el Ayuntamiento de la capital a las voces políticas a las voces sociales a favor y en contra de los paros del jueves la portavoz del PSOE Purificación Causapié no ha mirado precisamente para otro lado cuando le han preguntado por la estructura patriarcal de los partidos españoles en Cibeles está Natale Otero no

Voz 0530 25:51 muy buenas tardes hola buen estará en Javier si la primera parte esta tertulia informativa a la que ha estado protagonizada por las políticas se han convertido un intenso debate cuando la representantes de estos partidos presentes en el Ayuntamiento aún expuestos

Voz 0545 26:04 razones para secundar o no secundar la huelga

Voz 0530 26:06 algunas intervenciones han arrancado aplausos y otras han sido réplicas con ahínco desde el público después la mesa política después de la mesa política ha sido el turno de los representantes sindicales que han resaltado de manera unánime que la precariedad afectan mucho más a las mujeres ya han asegurado que no basta con reconocer que hay una brecha salarial sino que hay que tomar medidas efectivas para cerrarla ahora Javier es el momento de las asociaciones de mujeres y a pesar de las pequeñas discrepancias casi todas las ponentes hasta el momento coinciden en la necesidad de superar los partidismos en favor del feminismo y aseguran que pase lo que pase el jueves la huelga ya ha sido un éxito por todo el eco quatre Aído los diálogos que ha propiciado

Voz 0867 26:44 bueno pública usuarios la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid señor causaría qué tal muy buenas tardes

Voz 1752 26:49 hola buenas tardes me quedo con esta reflexión

Voz 0867 26:51 en este en este debate en el debate político en el que estaban representadas las cuatro fuerzas que que se encuentran en el Ayuntamiento de Madrid le pregunto las estructuras de los partidos políticos incluso del propio PSOE son estructuras patriarcales

Voz 1752 27:06 todas las estructuras enlaces los partido las de las empresas las cualquier institución política son estructuras patriarcales las mujeres estamos en una situación de desigualdad bien todas esas estructuras de fíjate Javier el tiempo que nos ha tomado al movimiento feminista y a las mujeres de los partidos conquistar la democracia paritaria todavía no se cumple porque las alcaldesas por ejemplo son el veintidós por ciento de El conjunto de alcaldes y alcaldesas las concejales el treinta y cinco por ciento pero además sabemos que que tenemos un techo de cristal las mujeres que tenemos situaciones claramente discriminatorias claro que sí

Voz 24 27:49 todos los ámbitos

Voz 0867 27:51 llama la atención no que en el caso por ejemplo de algunas formaciones políticas de larga tradición en la izquierda por ejemplo el PSOE cueste tanto a vencer esa

Voz 1667 27:59 persistencia

Voz 1752 28:00 sí pero mira el Partido Socialista es probablemente el partido menos machista de los partidos políticos españoles además porque las mujeres socialistas han hecho un trabajo Honda mental pero es así las mujeres incluso políticas seguimos siendo tratadas la sociedad de una manera a veces diferente a los hombres dice no sigue colocando pues cómo vestimos por nuestra vida personal a veces se cuestiona nuestra capacidad para afrontar temas que son el interés general más allá de los temas muchas veces sociales porque las propias políticas igual hasta que son igual de importantes que la economía o jugar quiero otro ámbito de la política pero es verdad que sigue habiendo una valoración social también dentro de la estructura de los partidos que es desequilibrada respecto a las mujeres por lo tanto en las mujeres políticas también tenemos que decirlo esta huelgas también va con nosotras no sólo por o porque compartamos algunas compartimos la movilización feminista la huelga feminista que es una convocatoria mundial sino porque además báculo nosotras copia a nosotras también nos afecta la desigualdad

Voz 0867 29:09 son son muchos los sectores profesionales que iban a parar el jueves evidentemente el PSOE respaldan los paros pero pero no la huelga de veinticuatro horas usted cree que que es un error no mojarse completamente en una cita que a priori puede ser histórica

Voz 1752 29:24 bueno yo creo que el hecho en sí se ha mojado el PSOE lo que ha dicho es que secunda la huelga cuanto aquí es una huelga es una aguda de consumo es una vueltas también que tiene que ver con los cuidados es una huelga de cuidados y el PSOE se ha sumado a las convocatorias que han hecho las organizaciones sindicales mayoritarias respecto a los paros que es un paros de dos horas yo entiendo que a veces es difícil porque las mujeres al hagan paros de todo el día yo desde luego me voy a situar con la vuelta de el movimiento feminista yo voy a dedicarme ese ese día a las cuestiones que tienen que ver con la defensa de la igualdad yo creo que voy a representar a la ciudadanía trabajando por la igualdad que es como mejor podemos representar a los ciudadanos día ocho de marzo y por supuesto las ciudadanas

Voz 0867 30:14 que no es una huelga a la japonesa pero han sido risa al hilo de esta reflexión última usted cree que el Partido Popular Ciudadanos se están confundiendo el su estrategia política cuando están tachando esta convocatoria de comunista o de anticapitalista

Voz 1752 30:28 se están confundiendo creo totalmente porque esto no es una convocatoria ni comunista ni anticapitalista esto es una convocatoria mundial de las mujeres del mundo y están intentando confundir a la opinión pública además yo creo que precisamente si hay algo que cambia el mundo para mejor para construirlo desde la igualdad y la justicia es el feminismo como tanto me da mucha pena la corta edad de vidas de la derecha española de Ciudadanos y del Partido Popular y me da mucha pena también que hayan sido precisamente mujeres como Cristina Cifuentes como la ministra que no hayan dicho esto de la huelga a la japonesa que sin duda es una falta de respeto hacia el movimiento feminista yo son insultó a las mujeres que hacen dobles jornadas ya está bien y las mujeres de este país en todos los sitios e hacen trabajos durante veinticuatro horas por lo tanto un poco de respeto

Voz 0867 31:25 porque Causapié gracias por estar con nosotros un saludo

Voz 1752 31:28 muchas gracias tardaron placer esta semana

Voz 0867 31:30 hemos recorriendo distintos lugares centros de trabajo universidades colegios sitios en los que las mujeres van a parar este jueves hoy de Jiménez seguido hasta el hospital público Ramón y Cajal

Voz 1915 31:46 Letizia no Elia y Antonia debaten sobre el machismo Noelia Álvarez se ocupa de la Biblioteca médica hay reflexiona sobre el lenguaje sí

Voz 0444 31:54 se suele a veces dirigirse a las mujeres no de de forma con más infantil izada como si fuéramos niñas pequeñas no te llaman por tu nombre a mí muchas veces se refieren como guapa cariño por ejemplo los diminutivos Carmencita a lo mejor a los hombres se dirigen más a ellos por pues el doctor García EFE

Voz 1915 32:11 Ander así que diminutivos para ellas doctor para ellos Letizia Aroca es pinche de cocina y se encuentra con la brecha salarial

Voz 0444 32:18 eh hay muchas categorías que están muy Gemini izada y otras muy más Colleen izada

Voz 1915 32:24 templo Joan cocina los cocineros son mayoría aplastante y en cambio en pinches pasa un poco al revés somos muchas más pinches mujeres que de hombres sí cree trabajo más cualificado mejor remunerado para ellos peores para ellas y ex celadora desde finales de los ochenta en más de una ocasión ha tenido que echar mano del refrán más vale maña que fuerza pide

Voz 7 32:45 en un senador aparezco yo yo soy una chica pero tú vas a poder bueno déjame ver lo que hay que hacer no me ningún es de esa manera en principio sí

Voz 1826 32:54 creo veo que necesita ayuda ya la pediré no ha habido ningún

Voz 7 32:56 yo nunca lo he hecho perfectamente igual que cualquier cosa

Voz 1915 32:59 Mañero mío son sólo tres ejemplos sobre el machismo que les llevan a Letizia Noelia y Antonia a ir a la huelga feminista del ocho de marzo

Voz 25 33:10 igual que pudo ser protagonista

Voz 0867 33:12 buenos días

Voz 25 33:15 la Comunitat

María Elena Jiménez se acerca a los colegios de la Comunidad de Madrid para hablar con los más jóvenes quienes les forman cada día las profesoras de la Comunidad de Madrid siete de la tarde y XXXIII minutos

Voz 34 35:37 eh

Voz 0867 35:38 vamos a la crónica del día en Madrid habrá huelga de maquinistas de metro el próximo viernes por la gestión del caso amianto los trabajadores han respaldado esta tarde en asamblea esos paros previstos para los días nueve trece y quince de marzo la dirección de la compañía ha recibido hoy además otra mala noticia la fiscalía abre diligencias para investigar por vía penal este caso para aclarar si tiene alguna consecuencia legal en no haber adoptado medidas suficientes para proteger a sus empleados Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0946 36:04 buenas tardes laboral de la Fiscalía asumirá la investigación

Voz 0861 36:06 penal para determinar si la falta de protección de metro hacia sus empleados expuestos al amianto puede acabar en un delito contra los derechos de los trabajadores por ahora sólo hay un caso confirmado un empleado con cáncer por culpa de la exposición este mineral tóxico pero la Fiscalía cree que el riesgo de que haya más trabajadores afectados justifica esta investigación penal el pasado por la Fiscalía apuntala la denuncia de los sindicatos y a nivel político exigen a Cifuentes que depure responsabilidades escuchamos a los diputados del PSOE Podemos y Ciudadanos Daniel Biondi Albert Oliver Juan Rubio

Voz 35 36:37 estoy que Pontes tiene que asumir que ha existido existe negligencia en su Gobierno sobre la gestión de Metro de Madrid

Voz 36 36:47 podemos entendemos que es necesario activar cuanto antes la comisión de investigación para poder evitar casos como éste en el futuro también depurar responsabilidades políticas del Partido Popular huelga

Voz 37 36:56 con la salud de los trabajadores y de usuarios de Metro conociera la presencia del material cancerígeno no estén en las estaciones desde los años noventa resaltó la ley y no hizo nada para evitar posibles daños

Voz 1826 37:06 desde Metro nos dicen que su colaboración con la Fiscalía será

Voz 0089 37:09 de en breve le remitirán toda la documentación que les han requerido de forma urgente

Voz 0867 37:15 gusto de nuevo el expresidente de la Comunidad de Madrid en los juzgados a Ignacio González

Voz 38 37:20 aquella que ustedes verán en un gran

Voz 0867 37:31 de hecho un paseíllo pero mudo ha ido a los juzgados de Plaza de Castilla por la adjudicación de un contrato de la web del Canal de Isabel II aún caso al margen de Lezo frente al que González se ha defendido diciendo que cuando se adjudicó ese contrato él ya no estaba en el canal Alfonso Ojea

Voz 0089 37:49 les ha prestado declaración durante quince minutos contestando a todas las preguntas que le han formulado el juez la Fiscalía y las acusaciones una declaración corta en el tiempo porque cuando solicitó el concurso público de esa página web del Canal de Isabel Segunda el ex presidente regional ya no se encontraba en la empresa pública de aguas Ignacio González al que ya se ha visto con más peso y sin ninguna gana también ha señalado en sede judicial que jamás participó en ninguna mesa de contratación y que no conoce a nadie de la empresa síntesis digital la compañía que ganó ese concurso junto a González debía de comparecer también en calidad de querellado Salvador Victoria al exconsejero de Presidencia con Ignacio González esa declaración no se ha producido porque su abogado tenía otros juicios muy importantes por lo que esa cita sea pospuesto en el interrogatorio González ha querido dejar claro que él no nombró a Salvador Victoria quien accedió a la presidencia del Ente público de aguas en dos mil

Voz 0867 38:46 el Ayuntamiento de Madrid ha entregado también al juzgado la documentación solicitada después de que el Partido Popular presentara una querella contra el equipo de Manuela Carmena por las supuestas irregularidades cometidas en la compra de Bici Mad el Ayuntamiento pagó finalmente nueve coma cinco millones de euros por ese servicio guión menos de lo que se dijo en su día básicamente porque ese millón pertenecía a la liquidación de saldo de los usuarios del servicio Stories estrena en España en octubre el aumentado en Madrid estos días el proceso de selección de todo el elenco al que concurren más de dos mil candidatos para ser los nuevos Romeo y Julieta de los años cincuenta marchamos mañana estamos de vuelta desde las siete y veinte como siempre las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del día hasta mañana adiós

Voz 2 40:04 que te devuelva el placer de la lectura La sinfonía del tiempo de Álvaro jardín es la novela que todos recomiendan una adictiva intriga en torno a una poderosa familia de la industria vasca una misteriosa desaparición y un secreto oculto a lo largo de la Historia

Voz 1826 42:04 a Isaías vamos a recapitular que nos queda de este lunes de invierno todavía

Voz 0827 42:07 en este invierno lunes cinco de marzo aunque estamos pintando ya hacia la primavera todavía sigue haciendo mucho frío

Voz 1 42:13 hace falta que te diga que me muevo por quitarme ya en abril es que no que todo el mundo está momias

Voz 0827 42:33 a pesar del frío que quiere dejar atrás Pedro Aznar la verdad es que gente en España que está muy muy caliente los jubilados por ejemplo han vuelto a protestar hoy en Bilbao lo que está despertando una ola de simpatía aunque no todos creen que los pensionistas españoles

Voz 1667 42:56 es tengan razón tienen razón los pensionistas no y el argumento de Rajoy es imbatible contra los que se quejan

Voz 47 43:02 en el año dos mil diecisiete hemos visto

Voz 0867 43:05 ha sido

Voz 47 43:05 todos nuestro récord de turismo

Voz 0946 43:08 algo bueno y hace aquí hay algo que quizá debería trasladar a alguien

Voz 1667 43:14 cuesta decirle las cosas pero presidente tiene usted que saber que los turistas no vienen a España a ver al Gobierno

Voz 0827 43:22 de pensionistas también hablaba hoy alguno de nuestros titulares del futuro

Voz 1022 43:26 el Gobierno atribuye las manifestaciones de jubilados a una partida de Corea en mal estado y desde el Ejecutivo piden a los jubilados que permanezcan sin dentadura hasta que la situación se normalice el PP será muy de centro los martes y los jueves y muy de derechas los lunes los miércoles y los viernes Ciudadanos por el contrario será de centros los días laborables de derechas los fines de semana la Real Academia de la Lengua Española e invita a una mujer para ver como son la señora una panadera de Toledo asegura que fue una experiencia divertida Ike además aprendió la palabra entelequia

Voz 1667 44:03 pues el ocho de marzo Sin salir de la Academia verán a las mujeres como son comienza la cuenta atrás para la huelga de mujeres del próximo ocho de marzo

Voz 0827 44:14 esta mañana comenzábamos el día en la SER escuchando a cuatro generaciones de mujeres de una misma familia que son paradigma de lo que hemos avanzado

Voz 1667 44:22 lo que queda todavía por avanzar en la lucha por la igualdad en este país entre hombres y mujeres Marina diecinueve años es la hija muy

Voz 24 44:30 cada me me lo China marchó es muy importante que estamos en el siglo XXI y sigue habiendo ese machismo y esa desigualdad entre hombres y mujeres pues a Becilla podemos cambiarlo Mercedes cuarenta y nueve años

Voz 1826 44:43 madre

Voz 24 44:46 ha habido siempre ha habido igualdad está claro es mucho conseguido pero vamos por el todo

Voz 7 44:51 tiro Maricarmen setenta y dos años la abuela

Voz 48 44:54 inmediatamente me quedé embarazada de una niña de trece las guarderías pues tampoco había posibilidades de dejar a los niños en guarderías ni nada en esas épocas difíciles

Voz 7 45:04 yo ojo Mercedes noventa y dos la bisabuela

Voz 11 45:08 siempre ha sido buscando los que va el que llevaba tu para la casa mujer estas sagas en casa con los hijos

Voz 1667 45:19 esa era la historia Yesa la ley en aquella España no solamente machista por costumbre sino machista también desde el punto de vista legal a las nueve y media estuvieron aquí en directo la historia de Maricarmen la abuela es es yo llevaba ocho años nueve años trabajando y entonces si tú te despedía

Voz 7 45:35 la casarte dar una paga por año que eso se componía de unas cincuenta mil pesetas en aquella época siete casaba seis siete despedida para casarte yo en esa época compró un piso entonces era una época pues que no teníamos dinero entonces yo me marcho

Voz 0089 45:49 trabajaba tenía un buen trabajo llevado margen para el piso creo

Voz 0827 45:54 una dote para que la mujer saliera del trabajo mi Jay hemos abierto en nuestra Ventana en Sevilla porque a Carles Francino le han dado el Premio Meridiana nosotros orgullosos de él también se manifestaba en el arranque de la Ventana orgullo

Voz 0313 46:16 eso me siento orgulloso entre otras cosas porque yo nací enseñado cómo la mayoría de hombres de mi generación paramilitar en la igualdad en el feminismo que lo recuerdo por enésima vez no es lo contrario del machismo para llegar a eso ha habido que abrir los ojos escuchar mucho mirarse al espejo aprender admitir errores no buscar coartadas a la injusticia ya por último aprender a ser un poco un poco bastante beligerante osea ante algunas situaciones decir rotundamente no Ny risitas ni silencios ni

Voz 1667 46:47 en semana de manifiesto es este ha sido el manifiesto de Francino el elogio del premiado lo han hecho esta mañana en el acto oficial aquí en La Ventana lo ha hecho otra merecedora del Premio Meridiana Elvira Lindo

Voz 0545 46:59 he ha recibido todo ese cariño pues tuvo un pero pollo la radio yo creo que es muy transparente la voces muy transparente mucho más que la imagen la voz sale exactamente lo que tú eres hay una cosa que tú no tienes

Voz 0867 47:12 que va muy bien para la radio

Voz 0545 47:14 persona que no tienes cinismo tú crees en lo que estás diciendo y crees en lo que estás defendiendo cada día lluvioso que pasa pues que el oyente lo nota y lo agradecido sabes que eso es así la claridad la falta de civismo y la sinceridad

Voz 1667 47:29 con Elvira Lindo hemos hablado también de feminismo y nos hemos preguntado en qué momentos estamos en esta batalla por la igualdad hay que ser optimistas Elvira respondía

Voz 0545 47:37 creo que hay una sensación de razonable optimismo porque es verdad que no no hay que enfadarse cuando hay que enfadarse y hay celebró hay que celebrar cosas cuando hay que celebrarlas no podía una cosa personal que la debería decirlas en el trabajo dijo que claro es muy joven lo chicos su dinero lo van a compartir con las chicas para que no pierdan dinero el día de la huelga

Voz 1667 47:58 ya ese razonable optimismo se sumaba también María Izquierdo una de las diputadas constituyentes en el setenta y ocho que nos contaba lo mucho que hemos avanzado desde entonces

Voz 9 48:07 no formo parte de ese grupo de las prostitutas deseamos Veintisiete nada más pero en todo esta trayectoria hemos visto cómo por encima de los partidos políticos nos unía una comprensión grado de teníamos problemas muy muy semejantes el movimiento feminista está dando una gran lección histórica y es este de qué es capaz de entenderse se por encima de aspectos que nos aleja

Voz 1667 48:34 pero la lucha por la igualdad no es sólo cuestión de palabras Nos decía pasar de las palabras a los hechos eso es lo que hay que hacer y después dotar acciones económicamente como se hizo por ejemplo en la lucha contra el terror

Voz 9 48:46 como la cosa de las mujeres la defensa de la igualdad situemos unos malos tratos que es lo más equiparable al terrorismo no sin embargo bueno antes de ayer se ha hecho el pacto de Estado Porfi llevábamos cinco años reclamando la socialista todavía faltaron le dice a los doscientos millones a cuanta es decir que las políticas efectivas y eficaces es que van ochenta hago todas

Voz 1667 49:11 en cuentagotas y hoy que hemos abierto nuestra Ventana desde Sevilla hemos viajado también a esa ciudad en el tiempo a la Sevilla de mil ochocientos cuarenta y siete

Voz 0827 49:25 ese día un vasco y un catalán consiguieron el permiso real para organizar una feria anual de ganado que fue ganando con el tiempo del negocio se pasó la juerga y hoy la cosa es juerga devoción nos ha contado Nieves Concostrina

Voz 1626 49:38 mes y pico después de que la Reina autorizara la muestra se celebró la primera Feria de Abril sevillana con sus tratantes Trapiche ando con sus tiovivo vivos sus puestos de dulces pero aquello fue además llegó un momento en que allí se mezclaban sesenta mil cabezas de ganado con casi cien tabernas Aguadores hizo cincuenta y nueve puestos de turrón avellanas buñuelitos

Voz 7 49:59 como el cotarro se iba animando de año en año

Voz 1626 50:02 al final se decidió que el ganado se quedara en su pueblo y la feria se la quedaron los sevillanos empezaron con tres días de feria pasaron luego a cuatro creyeron después que cinco eran los adecuados y al final decidieron que ya puesto que en menos de seis días ni de coña

Voz 0827 50:16 en la Feria de Abril y de Sevilla a Nueva York para hablar con otros sevillano con Víctor Ortega que con su socio Jaime Guardiola abrieron hace cinco años un negocio hamburguesas en esa ciudad el Black Iron Burger que el chef José Andrés ha calificado de los mejores de Nueva York ponerse ambos hacer hamburguesas en aquel país desde luego tiene mérito Víctor nos lo explicaba

Voz 24 50:41 bueno al como el caballo de Troya dentro de tu nosotros vivimos en hace cinco años y pico con en plena crisis bueno vivimos con idea de ir con mi mujer cómo a abrir un restaurante español porque la lo lo lógico no sí bueno había mucha americano americano haciendo comida española haciendo tapas vinimos boli porque no vamos a hacer nosotros hamburguesa

Voz 0827 51:03 no porque no venís a hacer hamburguesas a Sevilla