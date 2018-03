La Ventana (06/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 los servicios informativos

Voz 2 00:12 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias

Voz 1667 00:14 de Cataluña amenaza con promover una querella criminal contra el juez Pablo Llarena sin no dejan libertad a Jordi Sanchez para acudir al pleno de investidura del próximo lunes fuentes jurídicas consultadas por la SER confirman que el magistrado no autorizará la salida del candidato a la investidura al apreciar riesgo de reiteración delictiva de que se produzcan episodios de violencia en las calles el ministro Rafael Catalá acaba de exigir a per Catalunya que respete la independencia del magistrado del Supremo

Voz 1 00:39 el alcance de cualquier ciudadano en un Estado de derecho y la sistema de justicia independiente por lo tanto sería conveniente que no a del Congreso al Estado

Voz 1667 00:50 Nos vamos ahora el exterior Corea del Norte dice estar dispuesta a renunciar a su armamento nuclear y abrir una negociación con Estados Unidos de momento fijado para abril una reunión con su vecino del sur para avanzar en la pacificación de la zona será el primer encuentro de los líderes de las dos Coreas en once años informa Victoria García

Voz 3 01:07 el líder norcoreano le ha dicho al enviado de

Voz 1460 01:10 Corea del Sur que está deseando iniciar negociaciones con Estados Unidos destinadas a abandonar su armamento nuclear y que suspendería en todas las pruebas balísticas mientras esté en marcha esas negociaciones Kim Jong Hun abierto una línea de dialogó con los vecinos del Sur a los que habría trasmitido su deseo de desnuclearización Ike no habría razón para mantener armas nucleares y la amenaza contra norte se elimina hice garantiza su seguridad Corea del Sur considera que la oferta de sus vecinos de congelar las pruebas nucleares es garantía suficiente para iniciar ese diálogo trampa ha dicho que Estados Unidos podría hablar con Kim Jong un solo si se dieran las condiciones adecuadas

Voz 1667 01:48 entre tanto Londres amenaza con represalias si se demuestra la implicación de Rusia en la intoxicación de exespía y su hija que están hospitalizados en estado grave el ministro de Exteriores británico Boris Johnson ha comparecido en la Cámara de los Comunes por este caso

Voz 1657 02:01 no he visto lo he dicho crédito es pronto para especular pero si las sospechas se confirman llevaremos a cabo cualquier medida necesaria para proteger nuestras vidas nuestros valores y nuestras libertades no estoy señalando a nadie pero digo a todos los gobiernos del mundo que ningún intento de atentar contra vidas inocentes en suelo británico quedará sin sancionar

Voz 1667 02:25 por cierto que hoy se ha confirmado la muerte en Londres de un español por intoxicación de monóxido de carbono en un hotel hay un segundo español hospitalizado en estado crítico las autoridades británicas vinculan este suceso con un escape de gas en el establecimiento y hace una hora se ha reunido de nuevo a la mesa de los partidos que negocian el nuevo pacto educativo en nuestro es lo hace sin la presencia del Partido Socialista que se ha desmarcado de estas negociaciones por la negativa del Gobierno a destinar el cinco por ciento del Producto Interior Bruto a la educación es cuatro tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:58 cadena SER Madrid en Madrid el Gobierno regional descarta exigir dimisiones por el caso de lamento en el metro como pide la oposición lo aseguraba el consejero de Presidencia Ángel Garrido que explicaba que la comunidad no se niega a poner en marcha una comisión de investigación pero aboga primero por escuchar a todas las partes en la comisión de transporte de la Asamblea

Voz 2 03:15 nosotros nos oponemos en absoluto

Voz 1915 03:31 la Plataforma contra la impunidad del franquismo y el Foro de la Memoria de la Comunidad de Madrid han presentado en los tribunales una contestación a la demanda presentada por la Fundación Francisco Franco que recurrió la retirada de cincuenta y dos calles franquistas de la capital para estas organizaciones es incomprensible que todavía haya espacios públicos que homenajean al dictador Miguel Ángel Muga es portavoz del Foro de la Memoria sí

Voz 5 03:49 Clemente una demanda ideológica no han dicho ningún motivo de nulidad más allá de decir que estos ciudadanos tenían otras virtudes por las cuales se dieron las calles pero en ningún caso aparece sentado

Voz 6 03:59 eh datos que rematan

Voz 5 04:02 de las personas a las que si las tirado a calle exaltar el Franquismo diera un golpe de Estado y cometieron graves crímenes de lesa humanidad

Voz 1915 04:08 en Miraflores de la Sierra un hombre de ochenta y dos años ha resultado herido tras ser atacado por los perros de su vecino el anciano ha sido trasladado al hospital de La Paz con múltiples heridas especialmente las piernas aunque su vida no está en peligro SER Madrid Norte David Guerrero

Voz 1657 04:20 los perros son propiedad del vecino de la vivienda contigua todo indica que se escaparon y accedieron al inmueble de la víctima que se encontraba solo en ese momento desde el suma un uno dos han confirmado que los perros mordieron principalmente las piernas del anciano Javier Chivite

Voz 7 04:33 el varón de veintidós años presentaba varias heridas por

Voz 1657 04:36 de duras en las extremidades inferiores así

Voz 7 04:39 como una probable fractura de hombro estas

Voz 1657 04:41 seriedad se otra producida en la cabeza durante el forcejeo con los animales no ponen en peligro la vida de este anciano que ha sido trasladado con pronóstico reservado a los que

Voz 3 04:50 siguen las lluvias en toda la Comunidad hasta ahora tenemos nueve grados en el centro de la capital

en la Ser Cadena SER

Voz 2 06:06 buenas tardes bienvenidos a La Ventana

Voz 1657 06:08 hace tiempo mucho tiempo ya que la tele sobretodo la tele

Voz 0313 06:11 las llamadas revistas del corazón ejercieron una especie de pinza como de como de contubernio no escrito que alumbró el nacimiento de los famosos los famosos como como categoría social como tribus luego ya con con las redes con Internet y la mandan el concepto sea vulgar izado osea democratizado según queramos verlo pero en esa definición genérica de famosos la verdad es que cale prácticamente de todo fútbol estas actores actrices cantantes youtubers aventureros periodistas investigadores algún escritor o escritora algún filósofo bastantes pamplinas también muchas veces famosos o famosas a su pesar pero yo querría fijarme hoy en los que aprovechan esa proyección pública para meterse donde no les llaman me explico que pintan por ejemplo a los hermanos Bardem en la Antártida o que se le ha perdido yo qué sé a Elena Anaya o a Pau Gasol en Etiopía pues a David Bisbal en Nepal a Iker Casillas en Bali o a Rafa Nadal en la India bueno son tantos y tantas que la lista sería interminable yo quiero saludar el gesto de toda esa gente famosa sí que tiene una cara menos conocida pero muy valiosa que es la de la altruismo la del la del compromiso y lo vamos a simbolizar en una pareja que se va a tomar esta tarde La Ventana que son Clara Lago y Dani Rovira una pareja de moda sin duda que ha tenido que batallar en más de una ocasión para preservar su intimidad cierto ámbito privado pero que fuera de focos y derruido se han marchado recientemente con Save the Children a Bangladesh para conocer sobre el terreno ida anunciar una de las grandes tragedias olvidadas de nuestro tiempo la del pueblo rojilla perseguido y masacrado en Birmania yo tengo muchas ganas de hablar con ellos que nos cuenten cómo les ha ido porque no sé si el gesto servirá para que acudan más espectadores adversos Feli oro monólogos de Dani que son fantásticos no tengo ni idea pero sí sé que la próxima vez que se crucen con ellos por la calle que coincidan en un restaurante o donde sea además pedirles un selfie o darles la enhorabuena por su trabajo oponer desaparecer de también se puede hacer algo mejor también pueden felicitarles por esto yo desde luego pienso hacerlo bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:20 cinco La Maña hay en Tijuana un disparo una planta Ana María mira al cielo ya está acostumbrada sí la banda sonó de tanto el lugar de cine hunda la aquí con lo suyo por sus la suena la banda sonora de susto el mundo lleva una vida guión de amigo que nadie cruza soporta la banda sonora área por las calles sin jugar me da se puede traer a una poner hay cambio de una nada más pronto

Voz 0313 11:33 aquí estamos como cada tarde con Roberto con Isaías compañeros que tal como la van a estar catálogo casi cada martes con Luz Sánchez Mellado acompañar del diario El País hola o la luz en la avenida Luz Sánchez Mellado a menudo con cierta frecuencia en el ojo y el y el colmillo oí el cuerno y lo que esté a tiro en en esto de las de las tribus de los famosos alguna vez lo hemos leído reflexiones apuntes columnas de opinión sobre aspectos diferentes de de esta tribus insisto que que este es un es un concepto muy amplio el de famosos pero esta cara yo creo que la ponemos poquito valor es es es al menos mi impresión

Voz 1657 12:08 es una cara que va cogiendo fuerza en los últimos años yo creo que prácticamente en todos los terrenos no sé hasta qué

Voz 6 12:13 el cine de de de de deporte de de arte prácticamente de todos no el concepto no no es nuevo no

Voz 1362 12:20 porque Diana de Gales ella empezó esta esta digamos cruzada laica hay personal por los desfavorecidos del mundo no en su papel de princesa heredera de del Reino Unido después como decías tú la la fama el concepto de fama sea hay algunos que piensan que Bulgari izado que sea despojado ese glamour que tuvo al principio y se ha democratizado el escaso es decir muchos de los que acceden a ese estatus pues piensan que una de sus ventajas o de sus poderes ese socializar esa fama ya llevarla y hacerla útil para otro tipo de de gente que no tienes acceso a los medios de comunicación no y entonces aunque solamente sea por por por esa esa vertiente solidaria que no es plato de gusto para muchas para nada sea lo luego de verdad nadie va por placer no bueno a no ser que tengas una una vertiente digamos que no ya solidaria sino digamos de misión no si si si partimos de la base de que no es agradable enfrentarse a una realidad que no es la nuestra que no es la cotidiana hay que desde luego es durísima pues si ellos utilizan esa parte de su fama en dar a conocer a ponernos delante de los ojos eh estos aspectos pues a mi me parece plausible porque ya ya nos venden el glamour por otra parte

Voz 2 13:33 claro

Voz 1657 13:34 es una historia muy muy sana muy muy positiva que hay que poner en valor de la que vamos a hablar en unos minutos pero antes luz y compañía hoy tenemos una historia

Voz 6 13:42 Espino espías cero pero que espías decidiese verdades haberes

Voz 8 14:55 este miércoles siete víspera del Día Internacional

Voz 18 14:58 de la mujer especial Hora Veinticinco

Voz 8 15:00 me encantaría llenar el estudio de mujeres de todas las edades de todas las profesiones de todas las procedencias pero todas mujeres

Voz 0313 15:09 queremos conocer sus historias encuentran ustedes un formulario en la web en Twitter y en Facebook

Voz 8 15:14 en Hora veinticinco Renán apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves

Voz 2 15:20 calla

Voz 8 15:22 a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco con Ángels Barceló marzo

Voz 19 15:28 es que

Voz 8 15:39 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 15:50 hay un montón de bandas sonoras sobre las aventuras y las andanzas de James Bond que es el espía por excelencia hemos elegido precisamente esa película de las primeras además desde Rusia con amor porque el caso que contamos a continuación no está tenido precisamente de amor de bueno intenciones y es algo que parece que se repite un antiguo espía ruso parece que puede haber sido envenenado después de haber entrado en contacto con una sustancia que aún no está identificada del todo corresponsal Begoña Arce buenas tardes qué tal buenas tardes bueno no está identificada pero algunos hablan de Danilo no que es ese opiáceos tan poderoso que está detrás de ese drama de las drogas que tienen ahora en forma de plaga en Estados Unidos no que la gente Palma directamente cuando se toma eso

Voz 1292 16:31 la verdad es que no se sabe eso lo adelantó ayer el diario The Gardian pero que hoy el periódico no lo confirma la policía desde luego tampoco confirmado qué tipo de sustancia y y me está detrás de de de esta historia de este nuevo gran lío que suena mucho a guerra fría en lo que ocurrió fue algo en principio muy simple el domingo a las cinco de la tarde se llama a los servicios de emergencia porque había un hombre y una mujer en un banco en la ciudad de sol Savary en el sureste de Inglaterra que estaban como que habían perdido el conocimiento una mujer dijo que parecía que habían tomado algo muy fue este bueno entonces en principio pues esto no hubiera sido noticia hasta que se supo que este hombre realmente era un antiguo espía que ruso que había estado en la cárcel y que además había trabajado para los servicios secretos británicos en la partir de ahí gran alarma gran alarmas este roto o el centro comercial donde donde ellos estaban se Cerro una pizzería que todavía no han abierto es decir empezó a cundir el pánico de que podían estar contaminados y de que la zona podía estar contaminada de hecho hay una persona en estos momentos de ese equipo de emergencia que también estaba hospitalizada porque este hombre que se llama ser Jersey Pal tiene sesenta y seis años y es un coronel retirado de los servicios de inteligencia y la mujer que ha resultado ser su hija que se llama Giulia tiene treinta y tres años están en estado crítico internados en el hospital por supuesto aislados is su vida pende de un hilo realmente oye eso

Voz 0313 17:59 hombre si dices que trabajó se cree que trabajó para los servicios

Voz 1657 18:02 decretos británicos por el que fue condenado en Rusia como cómo llega Reino Unido

Voz 1292 18:07 fue descubierto estaba pasándole los nombres de espías rusos que estaban trabajando lo pasen los paso a seis que es el Servicio Exterior de espionaje del Reino Unido le descubrieron en el año dos mil seis Se le juzgó por alta traición en Moscú le cayeron trece años de cárcel aquí lo que pasó después es que hubo un Dani intercambio de un canje de espías como en la guerra fría reflote había diez espías en en Washington se les cambió por cuatro espías que estaban en Moscú este cambio se hizo a través de un avión en Viena cuando llegó había en este hombre pidió refugió en el Reino Unido ha que ha estado viviendo desde entonces en Sol Yuri llevaba bastantes años según sus vecinos en los últimos años él ha perdido gran parte de su familia su mujer murió de cáncer un hijo que viajó a Rusia también ha muerto parece ser que las circunstancias no no son sospechosas pero ahora es su hija también la que está en un estado en un estado crítico a todo esto hay que añadir que eh poco después de aquel canje hubo una conferencia de prensa con Vladimir Putin hice le dijo bueno pero está gentes está escapando realmente después de lo que han hecho el hijo no se iban a escapar esta gente va a pagar lo que ha hecho porque son traidores a la paz Soria lo hizo los grandes enemigos de la patria pagarán hice les eliminará esto hay una grabación que ayer la BBC e puso por la noche para que nos diéramos cuenta de que este hombre estaba considerado como eso como un gran traidor que en algún momento

Voz 1657 19:38 nos recuerda demasiado al caso Litvinenko al del del polonio famoso eres recuerda demasiado muy parecido de verdad

Voz 2 19:46 a mi padre

Voz 1657 19:47 ahora mismo son las fuerzas antiterroristas en las que sean

Voz 1292 19:50 de hecho cargo de de del caso esta tarde en el Parlamento Boris Johnson ha dicho que si se demuestra que está involucrada Rusia abra grandes consecuencias

Voz 1657 19:59 pero la verdad es que las dos personas que de hecho

Voz 1292 20:01 te mataron físicamente opusieron el polonio en el famosa taza de té de Alexander Litvinenko uno ahora mismo es parlamentario en la en la Duma en el Parlamento ruso y el otro vive tan ricamente también hemos tomado ir por supuesto ha dicho que jamás los va a extraditar

Voz 1657 20:17 estaba do vamos a incorporar a esta conversación a Fernando Rueda que es periodista y escritor de hecho acaba de publicar la casados está considerado como uno de los mayores llenó el mayor especialista en cuanto a espionaje a quién en España Fernando Rueda buenas tardes

Voz 20 20:29 hola Carlos muy buenas tardes son la Begoña

Voz 1657 20:32 yo yo yo decía que bueno que recuerda el caso Litvinenko pero bueno hay algunas diferencias también porque Litvinenko novia y no novia cumplido ninguna pena de cárcel en Rusia por ejemplo no no no no no cine este este es un agente doble o era un agente doble claramente Litvinenko huyó de Rusia no tenía ninguna condena este sí cuál es tu impresión por los datos que tenemos Fernando

Voz 20 20:54 he Litvinenko era una un enemigo personas en que Putin decir que él denunció que Putin mantenía relaciones con la mafia rusa con él eso o el actual accede por lo tanto habrá un enemigo muy personal de que en el caso de de de Sergei Scully Pal la verdad es que él ya ha pagado por por por lo que cometió Hinault tiene mucho sentido que una vez que lo han intercambiado por por otros días de tuyos que te tomes una venganza contra es esto sí que no suele ser no lo habitual cuando tú a cambio de severos tú digamos te olvidas de aquellos a los cuales a los cuales no es verdad que es qué tal era un agente doble es verdad que proporcionó a a a muchos agentes de Telesur R que estaban por por Europa pero es verdad que fue condenado que cumplió cuatro años y que me lo cambiaron y que gracias a que a él me he espías rusos entre otros no sé si os acordáis ya cosas está más que que era a una mujer joven FAPA

Voz 1657 22:24 Fernando mueve Fernando mueve un poquito el derecho a Izquierda que se corta el teléfono nueve tiempo gritaban pasito solo

Voz 20 22:30 vale vale vale ahora perfecto ahora perfecto no te

Voz 1657 22:33 no

Voz 20 22:34 vale vale vale que Anna Chapman que era una una espía que irá a la la verdad una una Pepa estupenda habitante eso muy mala estiba que bueno pues la liberaron gracias a que fue a a se fue a allí no la sustanciosas los dobles agentes son absolutamente este habituales porque es intercambios el que hablamos intercambio de de dos mil intervino escriba y otros tres miembros de de detenidos en cárceles rusas fueron intercambiados por los bien se debió a que hubo otro traidor que era Alexander Reyes que delató a toda la red de de Felipe escritor ruso en Estados Unidos Sheffi que esto es lo más habitual a lo más normal del mundo

Voz 1657 23:35 pero lo es habitual también oró

Voz 20 23:38 en los envenenamientos por desgracia a veces sólo a veces se producen son una forma de de asesinato que conlleva Sapa a la a lo largo de la historia en el pretender que haya un mayor sufrimiento para la persona que que que ha traicionado al país pero repito en teoría es esto en este tipo de situaciones no suele producirse

Voz 1362 24:07 estos ajustes de cuentas no son son muy fotogénico con todo el respeto no os acordáis de Litvinenko agonizando

Voz 1657 24:13 sí sí sí sí se fuerza dos días en las para los periódicos cada vez iba poniendo más gris que que

Voz 1362 24:20 hasta que murió no yo no sé Fernando hasta qué punto la imagen que tenemos de los espías pues es lo de las novelas y de las películas se corresponde la actualidad con con un mundo de funcionarios más o menos grises y más o menos bueno son malos eh bueno pues pues espías porque has dicho eh de de la señora está que fue localizada que era una mala espía que ser una mala espía cantar que eres espía

Voz 20 24:42 no sabemos que la red

Voz 1657 24:44 ya

Voz 20 24:45 qué te descaro no tener una red como la que tenían en en Rusia con funcionarios que llevaban años y todavía no habían conseguido acercarse a nadie digamos poderoso e influyente dentro de Estados Unidos bueno pues eso demostraba que no que que no tenía ningún formación que no habían conseguido ningún tipo de

Voz 1657 25:05 su historia no

Voz 2 25:08 eso es lo que pasa es que claro

Voz 20 25:10 que cuando consigue soltó en el enemigo pues es maravilloso porque te permite retener a motor

Voz 0827 25:16 Fernando pero pensábamos seguramente estábamos equivocados que el perfil del espía ya había cambiado que estos espías a pie de calle digamos ya se iban retirando porque ahora el espía es más tecnológico utilizado todo tipo de medios para conseguir información de del enemigo sigue habiendo todavía muchos espías de carne y hueso sobre el terreno

Voz 20 25:37 mira eso mismo pensó de Estados Unidos a final de la pasada del pasado siglo empezó a desmantelar todas la lo las sobre las agentes que llevaban a cabo operaciones especiales en países complicados en Oriente Medio y tal porque decía que cuando les inspiraban normalmente lo que lo único que daban eran eran problemas entonces decidieron que sustituirlos por satélites estaban esas sufren por satélites cuando apareció un enemigo que no se comunicaba por teléfonos móviles y no que que no utilizaba internet Iker cogió unos aviones y los gemela apareció la de Mi el terrorismo yihadista y entonces fue cuando se dieron cuenta de la necesidad de recuperar nuevamente a los espías de calle que no ahí que al final la admisión es que hacen un espía en persona no no las puedo hacer nunca a enterarse de lo que hay una rubia terrorista en la segunda planta de un edificio de mitad de Beirut necesitas necesariamente que haya un un tipo un atizan que entre que coloque el micrófono y otros que estén cien metros más allá escuchas

Voz 1362 26:51 qué hace con agentes sea doble el dinero me imagino que que no la lealtad evidentemente al país que es la pasta

Voz 20 26:58 pues mira que yo estoy hace cuatro cinco años y un libro que se llama España es cual trataba veinte casos la la conclusiones eran tremendas no Lama por qué lo hacen efectivamente por dinero pero muchos lo hacen por venganza hacia su propio servicio que considera que que los maltrata que no lo está bien hay otros sobre todo el caso de de Rusia hay gente que es quién lo hace porque considera que que el régimen de todo no ahora no hace años en régimen estaba traicionando al pueblo y entonces ellos consideran que deben a llevar a a al pueblo no pero bueno en general normalmente es a veces las ideas por ejemplo mismo espía favorito que es Kim Philby que era agente doble que esas al al servicio de los rusos era mujeriego borrachín y todo eso pero lo hizo porque se quería llevar

Voz 2 28:01 muy bien pues oye Fernando

Voz 1657 28:03 muchísimas gracias por eso Marte este ratito La Ventana de verdad mucho ha sido un placer Begoña alguna cosa más en Londres para cerrar

Voz 1292 28:10 no sólo quería contaros que aquí el Reino Unido ha recibido a muchos oligarcas rusos y a muchos antiguos espías ingente enemistado con el Kremlin con con Putin además personalmente y que ha habido una ola de de suicidio sospechosos de infarto sospechosos en fin que han ido diezmado las filas de los expatriados rusos y que deben acorazados incluso con muchísimos millones sólo se conectan entre ellos viven siempre con el temor de que la mano de Moscú les llega a alcanzar incluso aquí

Voz 1657 28:37 me extraña porque este hombre da más miedo que el granizo un abrazo Begoña hasta pronto cambie el corto

Voz 1 35:16 la polémica

Voz 0827 35:20 dicen que la distancia es el olvido y la máxima se cumple con precisión matemática en muchos conflictos que salpican el planeta pero que permanecen ocultos tras una espesa bruma cuando a la distancia física de mil

Voz 0313 35:31 ese kilómetros se une la distancia cultural

Voz 0827 35:34 la política religiosa económica ya está idiomática la bruma del olvido Se vuelve de hormigón sucede ahora con los rojinegros una minoría étnica birmana cuyos miembros son apátridas en su propio país desde que éste se independizó cuya persecución constante se ha vuelto en los últimos meses sencillamente limpieza étnica pero que no importa que la crisis haya expulsado a un millón de niñas al vecino Bangladesh que la mitad de ellos sean niños que tras el éxodo hayan destruido sus casas torturado a sus hombres o violado a sus mujeres han temblado las bolsas pedirán asilo en nuestros países estallara un conflicto armado pues no porque son rojizas ni cotizan y tienen petróleo ni son capaces de atravesar el mundo para pedir no refugio nadie guerrear a por ellos seguirán siendo parias aplastados ante no estoy indiferencia con la complicidad de notables compatriotas como la doble ministra birmana Aung San Suu Kyi a quién Europa ha honrado con los premios Nobel de la Paz Sajarov Olof Palme Václav Havel Legión de Honor francesa como adalid de los derechos humanos que abra está pisoteando

Voz 0313 36:51 tu imaginando la cara de de algunos o bastantes son muchos oyentes de La Ventana después de escuchar a Isaías intentando hacer memoria rojizo niña rojilla aquí

Voz 1657 37:01 no sabes muy bien cómo pronunciarlo donde cada eso Birmania te suena si esta mujer Nobel de la Paz es hora de verdad pero exactamente qué ocurre hay vamos a ponerlo en contexto ambos lo hemos perdido a nuestra compañía

Voz 1460 37:11 pero Victoria García del área interrupción

Voz 0313 37:14 al de la Cadena SER

Voz 1460 37:16 Nos hágase trabajo Victoria buenas tardes por dónde empezamos saber empezamos por contar que lo rojilla son ciudadanos pertenecientes a un grupo musulmán minoritario rojilla retrotrae su historia en Birmania al siglo XII son comerciantes del mundo árabe del imperio mongol desde el siglo VII cuando se establecieron en Arak han una región del actual Birmania entonces no se llamaban Heene ya casi tan antiguos como las persecuciones que padecen los rojilla hablan el dialecto Rouen guiña que les distingue de otras lenguas habladas en Bangladesh y Maya Mar son unos de los ciento treinta y cinco grupos étnicos oficialmente reconocidos allí aunque se les ha denegado la ciudadanía desde el año mil novecientos ochenta y dos así que al día de hoy son apátridas Abdul Rashid ex director de la Fundación rojilla durante la ocupación británica de India y Bangladesh hubo mucha migración en tratábamos de escuchar Abdul Brasil que es el Cher ante la Fundación rojilla que vive en Londres y nos decía que los los hinchas antes tenían una serie de derechos podían casarse podían ir a la escuela podían recibir pagaban impuestos pero al día de hoy con el en las esta situación del Gobierno caí en aquel país primero con una dictadura militar ya ahora con una especie de semi democracia tanto da pruebas en la situación de ellos ha caído en picado sobre todo por que les persigue el Ejército les persiguen porque hay un grupo dentro de los rojillos Jazz un grupo militar paramilitar sí que realiza actos delictivos una especie de ETA dentro de la propia de la propia etnia que se creó para defenderse precisamente de esos abusos entonces el Gobierno amparándose en esos actos pequeños bombas hizo una masacre que supuestamente realizaron hace cincuenta años contra unos monjes budistas han iniciado ahora una campaña para echarlos del país esta gente son casi todo comerciantes del mundo árabe que se instalaron en una región de virus tenía allí y llegaron a hacer más de dos millones de rosquillas suponían un serio problema para la población birmana entonces en un momento tuvieron derechos después se los quitaron los confirmaron como apátridas no dejan escolariza a los niños es una situación difícil que nos contaba Abdur así

Voz 35 39:32 muy al erario

Voz 1460 39:36 lo teníamos derechos podíamos incluso asistir a las elecciones poder presentar nuestro candidatos pero de repente nos echaron y nos convirtieron en inmigrantes ilegales decía ante estos atropellos germinó daba al grupo armado que te he dicho y ahora también les acusan de querer formar un Estado islámico en el norte de Birmania hay daños dónde viene toda la presión para echarles

Voz 1657 39:58 de echarles cuando abramos éxodo de cuántas personas estamos hablando pensar a centenares no no

Voz 1460 40:03 él decenas de miles desde agosto que son las

Voz 3 40:05 tras más o menos que se van contabilizando a setecientos

Voz 1460 40:08 que han llegado a Bangladesh huyendo de la violencia en el estado de ranking

Voz 0827 40:12 Emaya que es donde ellos están habitualmente

Voz 1460 40:14 es que ellos y miles más habían hecho lo mismo ese mismo recorrido porque esta no es la primera crisis es la más grande pero había habido otras antes que esta iba habían ido también para allí Naciones Unidas ha dicho hoy mismo que continúa la campaña de terror contra ellos llevándolos está la inanición lo que está haciendo el Gobierno de la actual en la antigua Birmania es una limpieza étnica de libro lo dice el secretario general de la ONU António Guterres

Voz 29 40:38 yo claro yo voy a contestarle Provenza colocarse aguanta cuando dos tercios de la población tiene que obligar a salir del país

Voz 1460 40:49 qué palabra hay mejor para describirlo que una limpieza étnica decía Gutiérrez los recién llegados procedentes del estado de ranking y como te decía sigue narrando a historias de restricciones de movimiento redadas militares arrestos arbitrarios desapariciones confiscación de tierras saqueos incendios también violencia y hostigamiento constante contra él

Voz 1657 41:09 bueno y los que han huido o los que han sido expulsados vivían absolutamente hacinados en Bangladesh que no tiene de ninguna manera capacidad para acoger este este flujo vamos que es imposible directamente la densidad en los campos enlaces

Voz 1460 41:20 limitado a la asistencia sanitaria en la vacunación de rutina en Miami y en las malas condiciones de vida en los asentamientos a los que van sitúan a los rosquillas en riesgo de padecer una emergencia de salud pública

Voz 1 41:33 mucho depende de usted

Voz 1460 41:37 las cifras que tenemos de teoría M de setenta por ciento tenemos a trescientos sesenta y cinco menores afectados por casos de Inter ya treinta solamente en los últimos días

Voz 1 41:51 hasta que eso estaba de circuitos

Voz 1460 41:55 dice que dan unos porcentajes muy elevados unos doscientos cincuenta niños sin de entorno a menos de quince años ha sufrido dictó seria desde que están en los campos de refugiados además Carles la ONU advierte especialmente de la precaria situación de los niños y adolescentes

Voz 1657 42:12 bueno pues ella acaban de llegar nuestros invitados esta tarde en La Ventana Dani Rovira Clara Lago buenas tardes amigos cómo estáis

Voz 3 42:17 hola buenas tardes yo me preguntaba hoy hace un ratito

Voz 1657 42:19 lo abrir el programa y qué es lo que mueve a personas que están englobadas en ese concepto genérico de de famosas y famosos a meterse donde no les llaman porque es un poco eso lo que habéis hecho no es decir qué necesidad tenéis que ir allí

Voz 2 42:33 bueno e a lo mejor nosotros no tenemos necesidad pero necesidad hay mucha claro de ir allí entonces en el momento en el que entiendes

Voz 6 42:41 que tú mismo por por

Voz 2 42:44 Portu Portu fama popularidad o por tu posición mediática en un país se te puede usar como herramienta para intentar salvar vidas

Voz 3 42:53 o para ser un altavoz para esa gente que como habéis dicho dos estaba olvidada pues

Voz 0313 42:58 no te lo piensas cuando con nosotros

Voz 2 43:01 cómo estáis quiero decir uno cuando pasa por una experiencia de este tipo en fin y creo que todos hemos vivido cosas parecidas se les revuelve las tripas

Voz 1657 43:11 en la mente más cosas IT y tarda un tiempo en en asimilarlo cómo estáis vosotros

Voz 2 43:16 ahora por curiosidad son son muchas emociones la que imprimió son las emociones previa cuando te cuando te cuentan todo lo que pasa no porque nosotros esta esta crisis humanitaria hace cuatro meses no teníamos ni idea cuando te la cuentan al que afecta en cierta manera y eso hace que vayamos una vez que estamos ahí es como si estuvieras viviendo una realidad paralela no una eh

Voz 3 43:40 era un poco como estaré en el set de una película Ésta es tal el contraste saberse es tan alejado a lo que has podido ver incluso imaginar y además sabiendo ya ciertas cosas no de testimonios que habíamos leído de de los niños Joaquín ya que habían llegado al campamento pero Pruna de allí es todo no la visión los olores los colores la gente él es es un mundo tan diferente que que sí habían poco como que cuesta entrar de primeras

Voz 1657 44:08 yo te pregunto hace a bote pronto describe un rostro que te vende la memoria ahora el primero que te que te viene a la cabeza o a Zidane no se ha sido un chaval hoy mayor de una mujer no se lo primero algo que que obtenga en la cabeza mira yo

Voz 2 44:21 claro es que nosotros estuvimos durante tres o cuatro días pateando nuevos el campamento que es enorme osea puede ser un poco la Supercopa que haga por ejemplo el balón que creo que es el campamento más grande desde arriba hasta abajo andando que hay una especie carretera militar siete kilómetros sea imagínate lo hemos podido ver un uno por ciento pero yo por ejemplo al final empatizar con lo que relaciones con tu vida yo por ejemplo a dos niños que eran muy parecido a va a niños que que yo conozco de aquí de España la marea de reír osea por su físico y demás pues ya los niños rían igual en cualquier más bien muchísimo más mucho más es imaginar osea a poco que les diera a a poco que les hiciera es un pequeño gesto sea en parte nos reconcilian un poco también con la infancia porque en cuatro días escuchamos solamente a dos niños llorar yo no era porque había cayó se y el otro veto salvo es clara no no estaba pensando midiendo y no quería le dolía

Voz 3 45:21 algo sea es realmente es increíble la capacidad que tienen sobre todo cuando tú sabes de dónde vienen y lo que han tenido que ver no porque me acuerdo que que Dani me decía tío a estos niños y como que espero que ninguno de ellos haya sufrido las cosas que hemos leído no yo pensaba Clemente sí pero eso es lo más maravilloso que es lo más fuerte no la capacidad que tienen de a pesar de todo de la maldad de la oscuridad que han visto tienen esa capacidad

Voz 2 45:47 la resiliencia de bien Gea no como

Voz 3 45:50 he de seguir ya no te digo siendo capaz de sonreír no no es que era todo lo que hacían los veían aparecer solamente sonreían se reían a poco que les hiciera ya estaban te han venido los dos pelo pincho no se había dos niños a mí me han venido las mismas caras dos niños que llevamos pelo pincho porque tenía los pelos y acabaron todos los niños del campamento con los que estábamos lo pincho sea imitando todo lo que hacíamos a sea tenían como afganas sí sí

Voz 2 46:17 bueno pensamos que el idioma iba a ser un poco un handicap jugar con ello que va que va que va Usanos resultó mega fácil porque que es total bueno tenían tenían muchas ganas sobre sobretodo

Voz 3 46:27 algunas de ser felices

Voz 2 46:30 Save The Children y claro flipado con el trabajo que está haciendo Save es que hacen hay que mirar sobre el terreno Save the Children interno que no hace no hacen que no hacen nosotros hemos ido con Save the Children porque al fin y al cabo más de la mitad de de de habitantes en este campamento son son niños hay más de cuatrocientos mil niños pues mira tienen un hospital F campaña tienen escuelas tienen centros de Arabia Saudí al espacio seguros donde a través del juego y demás los cooperantes especializados pueden intentar intuir qué tipo de trauma o qué experiencia han podido constatar

Voz 3 47:03 han sufrido algún tipo de San Juan ante bueno

Voz 2 47:06 pero Save the Children Médicos Sin Fronteras Zack Louvre

Voz 3 47:09 por cierto ha dicho esto vamos a aprovechar un poco no momento publicidad es que claro esto todo esto también hay una campaña que ha hecho Save the Children bueno aquí junto a nosotros todo esto es por la campaña tienen nombre que iniciamos el domingo y entonces que la gente puede ayudar mandando un mensaje al veintiocho cero noventa y ocho con la palabra ayuda en mayúsculas

Voz 2 47:32 ya ha conseguido se ha conseguido mucho pero bueno pasa por meter en la página web de Save the Children

Voz 3 47:36 aquí también AZ acciones evidentemente desde la página de the Children

Voz 2 47:39 qué Laso a las ONG internacionales son es una ayuda paliativa realmente la solución a este enorme conflicto es político no esto es que o que Myanmar deje de asesinarlos y ellos puedan volver a su tierra amenaza dura que es bastante poco probable que parece efectivamente nosotros incluso no parece más probable que un país como Bangladesh que tiene la extensión de las dos Castillas ciento cuarenta millones ciento sesenta millones de habitantes donde el cuarenta por ciento vive en pobreza extrema vemos más posible incluso que que Bangladesh asuma ese millón de rejillas que desde aquí también flipando mucho porque no caben que físicamente no caben caen pero realmente están mostrando como país una sólida

Voz 3 48:20 la solidaridad ante sí cuando real

Voz 2 48:23 Mente luego en Europa nos cuesta tantísimo una cantidad mucho más pequeño

Voz 1362 48:27 los más pobres son los más solidarios yo quería contaros cómo se eligen una causa os eligen a vosotros vosotros se legisla causa cómo cómo se hace para para declararse habiendo habiendo tantas hora injusticia hablar habéis del caso de los de los niños pero pero no sé si hay una especie de bueno pues lo que más os toca el corazón

Voz 2 48:45 bueno nosotros creamos hace un año nuestra propia la Fundación ocho tumbado tuve uno de los mayores problemas que tuvimos a nivel estatutario de papeleo que eso es como súper soporífero era el fin ponemos preclara ya te lo ponen muy difícil le ayudar Children obviamente es para los niños de la Fundación Vicente Ferrer para un cierto sector de bueno nosotras final conseguimos una especie como de fin que convenció a todo el mundo que era recaudar fondos y dar visibilidad a toda asociación que trabaje con personas animales y Medio Ambiente que no le pusimos puertas al campo y luego pues van llegando proyectos por ejemplo esto fue pues como una especie como de rebote atraviesa Elena Anaya que lo decías es que a Elena Anaya la directora de prensa que ahora están Save the Children y tenían esta crisis humanitaria necesitamos do dos personas a alguien que que nos pueda servir como altavoz y nada no

Voz 1362 49:35 lo lo lo contaron mi no dejamos cuánto dura el efecto el efecto este pasión no porque venís venís eh muy afectados venís tocados venirse con ganas de contarlo evitarlo todo cuanto creéis que dura porque es verdad que a nosotros nos impacta una imagen Nos impacta un relato nos impacta un nombre propio pero luego se nos olvida creéis que esto se se se os olvidar

Voz 2 49:57 no porque la fundación que hemos creado la que la queremos mantener para toda la vida sea no tanto con con esto como con otras cosas lo una de las de las funciones que queremos hacer es que no se olvide de hecho que cuando hay un terremoto enorme en cualquier país los Laporta a ver quién tiene la foto más espectacular ya de quién habla a ver quién invita pero luego cuando pasan dos tres meses ya poca gente se acuerda de Haití poca gente se acuerda de Méjico de México D pues bueno nosotros caemos también en en lo fallo que tiene el ser humano pero bueno intentamos a través de la fundación

Voz 3 50:30 a ver es difícil por eso porque es que yo creo que lo lo habéis dicho antes que es que la distancia es verdad que hace bastante del olvido es es complicado pero creo que precisamente además no no se lo pone fácil hay muchas cosas de este tema no se ha hablado mucho en España

Voz 1657 50:45 poquito igual es el efecto después de haber vivido todo lo que viviste llegar aquí a España bueno hoy porque estamos hablando aquí en la radio pero mirar los medios de comunicación y no ver ni un breve en un periódico no ver ni un titular

Voz 2 50:58 te duele allí y sobre todo

Voz 3 51:00 más de dos hermanas de argumentos para para decir bueno tiene mucho sentido lo que hemos hecho estar ahora aquí contándolo no ya que no lo están contando pues tienen todavía más

Voz 2 51:09 otros tampoco somos nadie para decir qué noticias son más urgentes importante para poner en radio en prensa o coma cero el hombre la ciencia

Voz 1657 51:17 la competencia es dura es decir hoy tenemos Puigdemont capítulo VIII

Voz 1362 51:19 eh

Voz 2 51:20 hemos Londres haga la competencia es dura ya yo desde agosto te voy a contar un así en a modo un poco de broma de de agosto hizo un juego que es que cada vez que ponía la radio aguantaba la respiración hasta que decía Puigdemont y aquí estoy hiper ando viene de una situación así dominó las prioridades sí señor a nosotros dos de ellos no estamos hablando de guardia pero a veces dan ganas ya que suceden más cosas

Voz 3 51:49 que sí que todo evidentemente todo es importante pero es verdad que no no todo es igual de urgente no y en el caso de lo de lo rojilla estamos hablando de una situación de mucha urgencia de mucha importancia pero de mucha mucha urgencia son casi un millón de personas casi quinientos mil niños que han echado de una manera cruel sea ya no es hemos llegado con nuestros tanques hemos dicho por favor váyanse o los matamos no nos pregunta sea han violado a mujeres y niños han lanzado al fuego esto contado por testimonios de gente de de los propios rojilla no ser una cosa

Voz 2 52:24 sí ahora toca una cosa muy grave perdón aclara que es que ahora llega la época de los ciclones y ahora llega al mundo

Voz 3 52:29 comenzaron entonces nosotros hemos todo esto

Voz 2 52:32 eso es un parque natural cambio de tanto obviamente pues porque necesitaban la madera para calentarse para cocinar y cuando hay empieza a caer agua es que ni siquiera las las ONG internacionales saben muy bien qué va a pasar porque eso se va a convertir en un llano

Voz 3 52:47 ah no eso

Voz 2 52:49 claro y vienes aquí porque al final KO por mucho que queramos nosotros nació en el primer mundo nuestro nuestra genéticas de aquí al final volvemos a nuestro día a día pero sí que es verdad que sentimos como una especie de desazón o de o de vacío de tristeza de que ya hay una parte el nuestra que ya está ahí allí cuando aunque vayas a cooperante cuando empieza a hacer noches hay un toque de queda y lo que no somos de allí te tienes que ir porque peligrosos te quitabas tú porque eres peligrosidad adulto dice Twitter te dejas allí a muchísimos niños que que no tienen a nadie que a lo mejor van a buscar madera y no vuelven a mí me has matado

Voz 0827 53:24 ha dicho que esperas que haya una solución política porque si la solución dependiera de Save the Children estaría solucionado dentro muy poco tiempo pero una solución política yo no sé si después del optimismo la energía que traéis no pensáis en aquellos niños que hace cincuenta años del Sahara fueron a campos de refugiados de Argelia ahí tiene ya cincuenta años de aquellos que fueron confinados en Gaza los palestinos Iker ya son abuelos muchos de ellos yéndose si pensáis en esa imagen negra de cómo bollitos volver dentro de cuarenta años encontrar esos esos niños refugiados convertidos en hombres viviendo todavía en campamentos ojalá que no

Voz 2 54:01 pero bueno los datos que ha dado son así hemos encontrado chavales ahí de que hemos dicho cuántos años tiene chao lo ha dicho tengo veinte años

Voz 3 54:08 llena de verdad