La Ventana (06/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1804 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cinco o las cuatro en Canarias la huelga feminista de pasado mañana está marcando los primeros minutos de la sesión de control al Gobierno en el Senado Mariano Rajoy cambia el criterio de su partido ya desautorizado a las mujeres del Partido Popular que se han declarado en contra de la convocatoria animando a secundar una huelga a la japonesa como hizo la ministra Tejerina o la presidenta de Madrid Cristina Cifuentes ha sido en respuesta a la senadora de Coalición Canaria María José López Santana que le ha planteado la realidad de las camareras de piso

Voz 1220 00:37 en su intervención y los datos que aporta

Voz 1 00:39 no tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro del bipartito

Voz 1667 00:53 Rajoy también ha reclamado al PP de Cate la formación de un gobierno legal para la Generalitat en el Parlament de la CUP sigue viendo lejano su apoyo a la investidura de Jordi Sanchez pese a la convocatoria del pleno para el próximo lunes Ésta es la advertencia que ha lanzado la diputada María Sirvent

Voz 3 01:07 conocen precisamente qué metodología de toma de decisión tenemos la CUP es una metodología absolutamente asamblearia requiere de tiempo y de deliberación y por lo tanto traer propuestas a última hora con convocatoria de un pleno para el lunes dificulta mucho que lleguemos a un acuerdo en este sentido

Voz 1667 01:29 en Estados Unidos Donald Trump responde a Corea del Norte que hoy ha anunciado su disposición a renunciar a su programa nuclear el presidente norteamericano ve una oportunidad en esa oferta Washington Marta del Vado

Voz 1510 01:39 buenas tardes Donald Trump dice que por primera vez en muchos años está haciendo un esfuerzo serio para acabar con la crisis de Corea del Norte y aunque alerta de que pueden ser falsas esperanzas asegura que Estados Unidos está listo para ir en cualquier dirección es la primera reacción por Twitter del presidente después de que las autoridades surcoreanas hayan informado que Kim Jon un está dispuesto a dialogar con Washington para suspender el programa nuclear a cambio de que acaben las amenazas contra su reto

Voz 1667 02:06 Gemelli de vuelta a casa otra novedad el día en los tribunales la audiencia de Burgos ha decidido dejar en libertad bajo fianza de seis mil euros a dos de los tres ex jugadores de la Arandina investigados por un supuesto abuso sexual contra una menor deportes Oscar

Voz 1643 02:21 pero en el Ramarias crecer hoy el primer equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones juega a las nueve menos cuarto ante el PSG en el Parque de los Príncipes de París defiende el tres uno de la ida en el Bernabéu de hace tres semanas el once de Zidane tiene varias dudas porque tanto cromo Modric Avia todo a pesar de haber estado lesionados en las últimas semanas no tiene segura su presencia esta noche mientras que ACS Lucas Vázquez descansaron en Liga y apuntan a titulares en Paris Carrusel cuenta partido a partir de las ocho y cuarto de Fórmula uno esta mañana se ha vuelto a parar el McLaren en los entrenamientos en Montmeló van der sólo ha dado cuatro vueltas aunque el coche lo han reparado iba a poder rodar durante la tarde

Voz 1915 02:54 Barcelona cinco y tres cuatro y tres en Canarias carriles ser un Madrid Madrid el portavoz del Partido Popular en la Asamblea ha criticado la huelga feminista del próximo ocho de marzo Enrique Ossorio asegura que la convocatoria sólo enfrenta a hombres y mujeres y que es irresponsable incluir la lucha contra la violencia machista en estas protestas

Voz 4 03:12 yo creo que esta huelga no apuesta por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento enfrentamiento entre hombres y mujeres y esto es un problema que tenemos que resolver todos juntos Hinault o por la vía del enfrentamiento y luego también pienso que es una irresponsabilidad que se haya unido a la a la convocatoria de huelga el asunto de la violencia de género es algo contra lo que todos estamos en contra hay que hay que erradicar de nuestra sociedad como sea yo creo que es irresponsable esta materia incluirla dentro del orden del día de esta manifestación y dentro del orden del día de esta huelga

Voz 1915 03:48 Podemos ha registrado en la Asamblea una proposición de ley para la equidad y la educación inclusiva una iniciativa con la que el grupo parlamentario pretende que disminuya la ratio de alumnos por clase y aumentar la inversión en Personal Docente la propuesta fija un profesor por cada quince alumnos en Infantil uno por cada veintitrés en primaria a veinticinco en Secundaria o treinta en Bachillerato la diputada Beatriz Galiana

Voz 5 04:08 esa esa primera medida automáticamente conllevaba e y la mejora de la de la calidad educativa porque obviamente si tú en el aula de los niños una poder acelerar Neos en primera medida y la los ratios que estamos proponiendo son los que más cara no europea sea nuevo marcamos unos ratios excepcionales

Voz 1915 04:26 en la capital la oposición ha bloqueado la comisión de investigación sobre la compra de víctima no empezará hasta que el Ayuntamiento haya remitido toda la documentación a los grupos A

Voz 0230 04:33 Ahora Madrid asegura que hay parte que no puede entregar hasta obtener

Voz 1915 04:36 autorización judicial el mismo argumento que usó el Partido Popular de Cifuentes para no dar los documentos sobre la operación Lezo hasta su socio de investidura el PSOE le ha pedido coherencia Mercedes González

Voz 6 04:47 si criticamos a Cifuentes cuando somos Podemos en la Asamblea de Madrid tenemos que actuar en consecuencia cuando somos el gobierno de Ahora Madrid en el Ayuntamiento de dos grados en el centro de Madrid

Voz 0230 05:01 las familias de verdad hubieren jurar que el espacio entre columnas era más grande

Voz 7 05:05 por eso las necesitan seguro citar como él de Mapfre que además pone a tu disposición exclusivos centros de servicio del automóvil que Teherán siempre una solución eficaz Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1667 05:21 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a las seis las cinco en Canarias en la Ser Cadena SER

Voz 8 05:31 servicios informativos

Voz 0230 05:35 te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte piénsalo ya lo has pensado

Voz 9 05:40 vente a la mutua con tu seguro de coche te bajamos su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary vida al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en mucho a punto es

Voz 10 05:58 para mover un carro necesito argüido rastrillee Tour siempre ayuda a todos los humanos que tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consigas el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 11 06:17 lo pasado grande como algo algo importante como todos creo que lo primero que hago es encender la radio Abel que están en contra

Voz 2 06:22 lo ha pasado emocional me ha acompañado desde siempre en casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y todas las habitaciones el valor de la radio

Voz 12 06:31 en su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 0230 06:37 si la primavera la sangre altera

Voz 12 06:39 maniquí nos adelantamos tampoco altera las precios viene tu tienda Ikea

Voz 13 06:45 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 0230 06:56 el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo ha ganado seis años consecutivos

Voz 1804 07:05 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Kuga con motor Cobos que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta semana santa fin haciendo con FG convicciones en por punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 12 07:21 aunque deportivo coche nuevo Marcello cochazo nuevo Honda Civic

Voz 0230 07:25 llevo lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento

Voz 12 07:29 sí que les puesto extras no extras nuevo Civic de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito descubre lo en Onda punto es su en tu concesionario más cercano

Voz 14 07:43 es que pudo ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 15 07:52 no se preocupe ahora misma visuales seguridades ojalá para que les decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 16 07:56 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama

Voz 12 08:02 ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calculan

Voz 16 08:04 on line en Securitas Direct punto es

Voz 17 08:08 tenemos sin dar el nuevo Samsung Galaxy S nuevo IS nueve Plus recompra los ya te hasta cuatrocientos cincuenta euros al ente cortos con usado Dizzy quieres financiero gratis en doce meses de a y hasta luego a solo dos financiero financieros discos Xunta condiciones

Voz 12 08:28 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 18 08:33 te gustaría que tu negocio ser reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo te grabamos un anuncio de Feriz curas para que tu negocio triunfe en Radio también están mis amigos Arnold y Brad aquí en el club

Voz 19 08:50 este martes antes de las ocho y cuarto la cara

Voz 20 08:54 en una hora menos en Canarias

Voz 1804 09:04 más robos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada el camino para los reserva Dios os regalamos ramalazos Deportivo Dani Carril Viva alpino amigos a la política me la trae al precio que mi que versará clara así que ellos provoque de aquí digamos claro si él si nos parece un razonamiento muy humillante leer en mi casa

Voz 1487 10:17 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 2 10:30 tengo a la que eso sí

Voz 11 10:32 no

Voz 20 10:38 Antonio Martínez buenas tardes especialista

Voz 11 10:41 secundarios Pilar de Francisco manera de

Voz 20 10:44 ojo derecho Aróstegui Juanma López Iturriaga ha

Voz 11 10:49 los desafío Grant desafía como todos los martes no a ver si damos algún regalito Mc descendió el Mundial de la radio que no pilló

Voz 21 10:58 uno ya te quiero recordar al

Voz 1220 11:00 audiencia que tenemos tres o cuatro es que no demos al final de temporada no repartimos entre no son

Voz 20 11:06 a ver en regalos no digas

Voz 11 11:09 que deshizo sentidas las ganas de ganarle no digas tampoco estamos para tirar la casa por la

Voz 1220 11:14 es más bien iba comer

Voz 0230 11:17 el famoso Un día más con información internacional Corea del Norte anuncia su disposición a renunciar a la bomba atómica si le garantizan la continuidad del régimen dio la clave está en los problemas de Kim Jon Un para mantener la línea así lo han anunciado en la televisión coreana si lo miran bien esto no se puede negar está aumentando de peso

Voz 2 11:36 su evolución

Voz 0230 11:39 entonces al aclare a los asuntos más complejos de la política internacional tienes alegaciones sencillas humanas fáciles en el caso de corea el abuso del pan sin jamón

Voz 2 11:49 nadie

Voz 0230 11:50 esto es lo raro el concepto que no es tan sólo sino pan sin jamón cuya ausencia provoca ansiedad malhumor gritos de me cago en Kim Jong-Un tenían la construcción de la bomba atómica como un entretenimiento

Voz 2 12:08 culpar su fabricación de la mirada de los aviones espía de Estados Unidos

Voz 0230 12:13 Kim Kim Jon Un lo estaba construyendo en una zona boscosa cubierta por las copas de los árboles pero un jardinero despistado viendo llegada la época cortó algunas ramas con el consiguiente cabreo de Kim Jong un que preguntó a gritos quién ha hecho la

Voz 22 12:26 da otra

Voz 0230 12:28 desarbolada su cobertura nunca mejor dicho Kim Jong-Un ya no puede construir la bomba atómica se echó en brazos del jamón el médico le dijo de acuerdo comer jamón pero no parte es una decisión en una decisión controvertida Kim Jong un exigió pan sin jabón el camarero dijo eso es pan sólo Kim Jon un esos pan sólo pero ya sabéis cómo es el líder norcoreano remachó harás lo que diga yo Anne finalmente anuncia que renuncie a Corea la bomba atómica anuncia que renuncia para que veamos los que esto de anunciar las cosas sino hacerlas no sólo pasa en España te levantas por la mañana

Voz 2 13:03 eso a Radio el Gobierno Rajoy dejó de ejecutar cuarenta y cuatro millones de euros presupuestados el año pasado para la dependencia en España

Voz 0230 13:13 esta es una noticia que resulta inquietante pensemos lo que pensemos y opinamos lo que opinamos sobre las diferentes formas de hacer manera a ti te parió una madre

Voz 23 13:23 no

Voz 0230 13:30 no es exactamente así es que esto lo ha dicho el presidente y líder nuestro Mariano Rajoy pensemos lo que pensemos y opine lo que opine hemos sobre las diferentes formas de hacer manera es una de esas frases chulas porque no tienen sentido pero se entienden como decir un poquito de por favor la escuchamos

Voz 1487 13:48 pensemos lo que pensemos opinamos lo que opinamos sobre las diferentes formas de hacer manera

Voz 22 13:56 no sé que no tiene sentido pero en realidad

Voz 0230 13:59 sabes lo que quiere decir es ahora mismo lo hemos escuchado en el boletín de los cinco Mariano Rajoy se ha referido a las palabras de una ministra subida Isabel Tejerina la ministra de Agricultura que dijo que el ocho de marzo piensa hacer una huelga a la japonesa pues ha dicho el presidente del Gobierno lo leo ahora en la web de la Cadena SER desde luego no me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro de mi partido no me reconozco que es una manera de hablar que tiene el presidente del Gobierno no hemos escuchado esta tarde es una de esas frases chulas que que que aunque no tienen sentido Se entiende las frases de Rajoy escuchadas con Frank Sinatra con A mi manera dan ganas de llevártelo a casa hay darle cuerda

Voz 24 14:42 no pensemos lo que pensemos opinamos lo que opina

Voz 1487 14:47 hemos sobre las diferentes formas de hacer Mané

Voz 24 14:50 era yo puedo asegurarles usted es que haré todo lo que pueda

Voz 1487 14:58 más de lo que pueda si es que eso es así

Voz 0230 15:00 de todo lo posible incluso Olimpo

Voz 1487 15:03 ah sí también lo imposible es posible

Voz 25 15:08 sí sí sí te han Oroz y hoy sí

Voz 11 15:12 sí

Voz 24 15:15 la moto va y un plazo casi dando ese paso

Voz 26 15:30 es el vecino el que elige al alcalde es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde

Voz 27 15:42 son nuestro presidente nuestro presidente es como esos muñecos de Navidad que uno tiene en el altillo

Voz 0230 15:48 y que descuelga a principios de diciembre para que te recuerden el paso del tiempo así sería el ideal de nuestro presidente a su manera

Voz 0871 16:02 venga

Voz 11 16:03 teorías ahora vamos a la manera

Voz 0871 16:06 pero si empezamos con hombre postular que tuitear una herencia envenenada hijo mío algún día todo esto será culpa tuya siempre se agradecen las reflexiones vitales como esta que proporciona Hugo estudiar te da cultura pero cagar en gasolineras de carretera te forja el carácter sí vamos ahora con consejos para optimizar tu tiempo de compra a cargo de Alex de IU cuando vaya a pagar la compra es muy importante colocar las cosas en la cinta de forma que luego pueda es colocarlas en las bolsas de forma ordenada luego ya la persona que esté en la caja las irá pasando como les salga de su zona inguinal a veces la sinceridad se parece bastante a la empatía el Twitter es esa la familia no me gusta verte así así como en persona ahí ya estoy pérdidas con una muy mala noticia que los trae Angélica Dueñas ha muerto el inventor del texto predictivo del móvil el entierro será mareada las cuarto en la parodia de Nuestro Señor Misterio de Córdoba

Voz 29 17:08 la escasez que luego

Voz 30 17:10 bueno yo

Voz 1804 17:23 las

Voz 0230 17:29 la policía del Reino Unido investiga la grabación de un vídeo en el que un ex espía ruso se muere lo habéis hablado hace un rato en La Ventana asevera este señor pobre que están dando buenos está malito era criatura claro es ex espía ruso muerto pues de quién se va a sospecharse sospecha de Rusia aunque el Gobierno ruso se ha apresurado a decir que no tiene nada que ver normal normal la negativa normalísimo raro sería que un gobierno admitiera ir envenenando a sus ex espías por el mundo que sería un título para un programa de televisión ex espías por el mundo si la gente quiere

Voz 1220 18:06 trabajado para ti la Matas

Voz 0230 18:08 después esto dificulta la captación de talento hoy juega en el Real Madrid y el Paris san Germain si ex jugadores exfutbolistas murieran a manos de la directiva habría complicaciones luego para completar

Voz 22 18:22 sí claro Iturriaga

Voz 0230 18:27 una noticia interesante os acordáis de las autopistas que no se iban a rescatar y que luego seis rescataron pues hoy se ha anunciado que hay que pagar setecientos sesenta millones de euros

Voz 31 18:35 yo no

Voz 0230 18:43 estos setecientos sesenta millones de euros más el coste de las expropiaciones que no estaba previsto y bla bla bla hemos bla bla bla bla y más bla siempre es gracioso interesante recordar que hubo una ministra de Fomento Ana Pastor que habiendo dejado claro que el problema era de antes sino suyo anunció que no se iba a gastar dinero público en el rescate de las autopistas

Voz 18 19:04 se sigue trabajando para intentar dar una solución a un problema que yo he recibido que heredado es buscar soluciones que a los ciudadanos españoles no le cueste ni un solo euro AIDS todo el tiempo necesario para buscar la mejor solución

Voz 0230 19:20 bueno parece que el tiempo se agotó antes de encontrar la solución para no gastar dinero público porque tiempo después se ha hecho rescate que no era problema suyo pero el dinero sí es nuestro y cómo se soluciona el ministro Méndez de Vigo explica porqué no hay rescate atentos por favor no es

Voz 32 19:38 estamos en ningún caso ante un rescate en término que se utiliza a lo mejor muchos lados pero lo que estamos es una reversión de las infraestructuras

Voz 22 19:54 no es un rescate

Voz 0230 19:57 es una reversión de infraestructuras eh eh en honor del ministro hay que decir que estas discusiones se daban mucho hace unos siglos entre piratas políticamente correctos y Piratas piratas piratas propiamente de raptaron al hijo del gobernador decían que hacemos pedimos rescate reversión de infraestructuras antes los piratas políticamente correcto crecían tiramos reversión porque luego colgamos además en Twitter rescate nos puede dar un paquete en cambio los piratas piratas decían estamos a piratas luego esto ya evolucionó ya cuando rescata son bancos un préstamo cuando rescatan una autopistas una reversión de infraestructuras Por otra parte sabéis que Pacino está libre hoy no tiene compromisos pero esto no le facilita las cosas para ser presidenta de la Generalitat son cosas distintas para China está libre pero de momento China tiene cero apoyos tiene algún apoyo más Jordi Sanchez pero está en la cárcel banco quemaría un paso más en el culebrón noticia a las once

Voz 33 21:03 el presidente del Parlament de Cataluña convocado el pleno para la investidura de Jordi Sanchez para el próximo lunes a las diez de la mañana Sánchez que sigue en prisión preventiva ha pedido que se le ponga en libertad o al menos que se le permita acudir a esta sesión qué pasaría si saliera

Voz 0230 21:16 son en el hipotético caso de que el juez autorizadas

Voz 34 21:19 la salida de prisión de Sánchez el candidato independentista no tendría suficientes apoyos para ser investido en primera vuelta para entendernos en el pleno que empezaría el lunes a no ser que sus para Cataluña ya Esquerra convenciera para que sus cuatro diputados votarán a favor y conseguir así la mayoría absoluta

Voz 0230 21:33 es decir puede quedarse en la cárcel au salir como no está inhabilitado nadie sabe con qué argumento el juez se lo puede impedir porqué Marije esto es porque soy negra verá si pudiera a salir de la cárcel puede tener mayoría o no en el caso de que no tenga mayoría tiene que ir a segunda vuelta pasaría como en la película de Buñuel en Belle de Lluc para por el día en el Parlament por la noche en la cárcel volver al día siguiente al Parlament a la cárcel en ese caso habría que ver si dos diputados de la CUP que ahora son poco partidarios sea andan hice abstienen

Voz 20 22:12 todo lo de la UCI Arizona bueno esto es lo que hay

Voz 0230 22:16 eh en la política catalana en la española estos lo que nuestros dirigentes políticos los que nosotros hemos elegido eh no han caído del cielo como dice Mariano Rajoy no se sabe de dónde han caído seis sí se sabe es hemos elegido nosotros esto es lo que son capaces de ofrecernos que más se apunta frase de Pedro Sánchez yo creo que ahora mismo tenemos un presidente del Gobierno que parece un conductor dormido al volante de un país

Voz 1915 22:38 esto

Voz 0230 22:39 hay que seguir esta frase porque yo creo que debe haber costado lo suyo guiones tiene puntos para repetirse más cosas el obispo de San Sebastián disertar sobre la mujer y el demonio

Voz 35 22:49 eh

Voz 1220 22:53 no

Voz 35 22:54 vale

Voz 0230 23:01 bueno lo que ha dicho en realidad es bastante parecido esto pensando en qué banda sonora resulta más adecuada para escuchar al obispo de San Sebastián hablando de la mujer y el demonio podría ser la forma del agua

Voz 1220 23:13 pero mire hemos pensado jamás el resplandor

Voz 36 23:16 y en qué momento está Causas Mustang sí ha mezclado

Voz 11 23:21 primera vez falsas causas

Voz 36 23:24 esto va en detrimento de la propia mujer porque el feminismo radical o el servilismo de género tiene como víctima la propia mujer es curioso e como el demonio puede hacer que la meter un gol desde las propias filas

Voz 27 23:42 muchos aficionados al fútbol que pie

Voz 0230 23:51 bueno para quienes quieran huir de la realidad oferta de trabajo Nerea Aróstegui

Voz 1915 23:55 la oferta de trabajo es cuidar de una isla del Caribe el millonario Richard Branson busca quién les cuide de su isla privada en el Caribe y ha puesto esta noticia en el Lenin que Dean vale advierte que no todo el mundo vale para ello la parte de cuidar de la isla tendrá que controlar las visitas de turistas gestionar el correo cobertura de Richard en sus vacaciones los interesados ya los prisa porque hasta el diez de marzo de tiros quedan cuatro días para jugamos Youtube ya apunta a que tenis que enviar el currículum y un vicio de no más de dos minutos diciendo por qué queréis el trabajo contaré un hecho interesante de vuestra vida obviamos otra explicar las habilidades experiencias en perfecto para el trabajo yo os voy a dar algunas pistas de las que ha puesto Richard Branson

Voz 11 24:39 las tener unas cualidades tiene que ser harían

Voz 1915 24:42 con fantásticas habilidades en organización experiencia en una oficina ocupada no sabían a qué se refiere porque

Voz 11 24:48 claro que el Vestuario buscan alguien motivado extrovertido entusiasta ya que además dice una necesidad real de discreción secreción no mucha a no sé si había pero demasiado motivado medallista olímpico

Voz 1220 25:11 dos irás por ahí cosa no menos bueno ya veremos va

Voz 0871 25:24 el salón coqueteo con los camiones venga venga sí sí si conviene

Voz 1667 25:29 viene Afrín bastante tiempo que no hablamos gladiadores de la carretera que yo creo que merecen toda nuestra atención mucho más que estas islas remotas ya tenemos al teléfono creo que sean también lo que quiere contarnos sus cositas hola buenas tardes

Voz 0871 25:41 va como me gusta escuchar este monje no

Voz 22 25:47 qué tal compañero

Voz 0871 25:49 no te llama luchando ahí con la carretera no cómo te llamas

Voz 37 25:53 aquí tenéis una o Joaquín Hizb ut

Voz 0871 25:56 agradecer ante Hacienda

Voz 37 25:58 tendrá que queda esta radio aunque elitista un espacio a los camioneros que somos un colectivo muy importante no de ahora sino de siempre si bien sabía que Aníbal a mí me bueno vamos con Aníbal si atardecer con su tropa los Pirineos álamos de elefantes bueno Ireneo no pero eso sí bueno lo mismo no pero con caminen lo mismo

Voz 0871 26:21 Euskal eso

Voz 37 26:24 veo a postular del elefante postureo quiere va detrás de elefante

Voz 0871 26:28 de maneras con sus camiones

Voz 37 26:30 cortando las tiendas de campaña la píldora que era bien tras tratar tan poquito amiga bueno no sabía yo que esta historia preguntarle Concostrina cocina no estamos ahí lo dejo

Voz 0871 26:45 bueno la nuestra también lo es bueno Joaquín estás en ruta de Historia gratis

Voz 37 26:51 ahora que me he comprado me comprara un camión raro o que viene a llevarlo por la calle por miedo a que se sufíes momento estoy solo aquí por dentro del garaje

Voz 0871 27:00 me Joaquín entiendo que cuando alguien compra algo nuevo Paul era cosa que pierde esto la la la

Voz 37 27:04 no es tan bonito ni una gota pólvora

Voz 0871 27:07 esa edad cosita pero pienso que es tu herramientas de trabajo que te ganas la vida con eso tienes que usarlo

Voz 37 27:12 es que me da por Graner siquiera le quitó el prestigioso el camión al regidor de Coll de la madre no no he quitado no lo hizo porque a lo mejor no se puede circular

Voz 0871 27:24 de que te hablo desde la ignorancia eh no

Voz 37 27:26 no lo veo en el parabrisas fue entrar no puedes entrar ya veremos cuando no que estoy muriendo de hambre por no trabajar quizá lo quitó

Voz 0871 27:39 eso es no hay mayor estímulo que el hambre gracias por tu llamada hasta luego pisos al tenemos da tiempo pero otro camionero o no si no es así hola buenas tardes hola

Voz 22 27:48 me llamo

Voz 37 27:52 sé feliz sabes Morgan segundo soy a mi amigo es boquita que si a mí

Voz 0871 28:01 a usted pero es que yo no sabía o no sabía de la existencia de camioneros amish no lo sabía perdone

Voz 37 28:07 estos días leyendo un montón de cosas hay poquitos no teniendo en cuenta que no no aceptamos el uso de tecnologías

Voz 0871 28:13 Rita esa tecnología no máquina de ayer si me preguntes cómo llevas el camión no sea un automóvil

Voz 37 28:18 sí pues ha pagado apagaba yo voy delante con una cuerda a camión arrastrando por la autopista lo vasco si hago menos reparto pero así no traicionan las creencias de lo que es lo que no te honra lo malo es la bocina tiene bocinas si es Nacho Lara cómo suena demasiado estridente para una Mis es es que suena así como fuerte vamos puesto caro estoy que no se bueno para os la enseña porque ahora no hay nadie en comunidad que Santos ayudando a hacer el establo sexto

Voz 22 28:49 el día haciendo establos si gallina una vez iba hasta al la bocina por favor vamos a ver cómo suena un camión amish

Voz 38 29:04 eso es lo vecinos del gallo

Voz 1220 29:08 bueno pero una cosa es que no puedo estar todo esto esto escrita que ya

Voz 22 29:14 el Titanic la etapa Kenny sí sí sí sí sí ríe

Voz 0871 29:21 pues sí bastante porque puede dar un infarto cualquiera se lo pone así bueno pues oye ahí mus muchísimas gracias por tu llamada y por cierto nada para despedir menos seis sabes que estás utilizando estás hablando con nosotros con un teléfono móvil que eso es tecnología al fin y al cabo

Voz 22 29:39 eso lo has dicho

Voz 11 29:40 a por el hombre frente a esos contradiciendo porque el gol

Voz 0871 29:43 suena el teléfono ya lo es oye ilusión escuchar

Voz 11 29:45 las señales horarias a las cinco y media muchísimo cuatro y media en Canarias

Voz 0230 29:51 los días limpia silencio silencio

Voz 20 30:02 en La Ventana Cadena se mejores coberturas

Voz 1804 30:09 mejor precio genial pero estoy además bastiones los quince puntos recuerda Limia

Voz 12 30:15 te te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche nueve cero dos dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 39 30:23 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido en un carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Ciboure maquis vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más continuaron a lo que ella responde

Voz 2 30:38 porque me tienes que amargar el día más especial de mi vida Papa has si ser padre compensa

Voz 1804 30:44 pensé diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE compensa

Voz 14 30:54 se podrá ayudarle buenas llamaba porque quiero tener alarma si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 15 31:05 no se preocupe ahora misma visual experto de seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 16 31:10 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 40 31:24 la idea La Ventana en la red

Voz 2 31:27 sociales a la venta

Voz 40 31:30 Ana Félix y La Ventana

Voz 12 31:39 de lunes a jueves el nuevo My Lol queremos que

Voz 20 31:42 o sea número uno viral en Spotify

Voz 1804 31:48 la vida moderna con David Broncano

Voz 2 31:50 Broncano que que Ignatius han conseguido convertir el himno del programa en la canción más viral de Spotify en España

Voz 1804 31:58 O Mine los después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 0230 32:07 en al Cadena Ser tenemos preguntas es esa respuesta política que pretende compiten

Voz 2 32:14 esos nervios es pérdida de papeles o que el y está dispuesto a hacer política además de

Voz 12 32:21 es modelo y aunque no siempre nos lo pongan fácil ejercer de puente iremos buscando respuestas o no

Voz 26 32:29 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte hoy para ir con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 2 32:34 sigue la actualidad sigue la vida sigue la radio

Voz 26 32:38 síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER sigue La Ser

Voz 8 32:45 tercera y última temporada de El gran apagón el gran apagón tercera y última temporada con Macarena Gómez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho Novo

Voz 12 32:59 leyendo el desgaste Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducción

Voz 41 33:04 más que ganas me encanta el gran no

Voz 11 33:07 estamos escucharía

Voz 12 33:10 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com algo que ocurra al gran apagón en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar podrás conocer detalles insospechados de la vida en Estados Unidos qué tal vez salió el pavo Marta pero al primer pavo no para hacer mi primer pago la verdad es que estuvo sobresaliente lo llamamos al porque aquí se ponen nombres a los pavos in seguir nuestro programa

Voz 0230 33:39 otro balazo en Cadena Ser punto com Nos tienes cada semana con todo lo más importante

Voz 12 33:42 qué ocurre esto deporte dentro y fuera de las fronteras rompe o mejorar tu vida con un masaje comido

Voz 2 33:49 es un masaje facial es originario de Japón y tanto los que lo ponen en práctica como los que lo han disfrutado vienen como en lifting natural vio que

Voz 12 33:57 Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 26 34:03 los periodistas de la Cadena SER

Voz 2 34:05 usarán un lenguaje común pero no vulgar y un vocabulario conocido por la mayoría

Voz 12 34:11 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 8 34:19 carabinas ERE corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 2 34:29 serán las hojas

Voz 42 34:30 piensa dónde te gustaría viajar porque en Renault queremos que tu deseo se cumpla ahora en la boca porque si reedita esto revisión Renault con aceite el más filtro además de viajar tranquilo y seguro que regalamos son los de Pascua con productos que te van a encantar por los viajes que siempre dejan el mejor abordemos

Voz 0230 34:46 con el servicio cuenta Renault está es más fácil

Voz 22 34:51 las ventanas Francina

Voz 11 35:03 cinco y treinta y cinco de la tarde cuatro y treinta y cinco en Canarias todo por la radio enseguida el Desafío Iturriaga pero antes telonera de lujo lo ha querido tú

Voz 2 35:12 el piso

Voz 11 35:16 nuestra corresponsal en Youtube Pilar de Francisco Oblaré inician que él decían bueno voy con mi desafío particular que es está a la altura del desafío rehaga ser digna va más allá vamos ella mucho movimiento en Youtube para aquella estampado como ejemplo los youtubers Yellow se está enfrentando a sus haters con un formato que somos muy fans si no sea así están y ella les ha contestado con a ese MR algo que no os gusta mucho en Todo por la radio Toni Martínez hay verla sur Rando la técnica sabéis que es compleja consiste en ir a una terraza sin abrigo aguantar media hora ya se te queda la voz a

Voz 2 35:52 el dos de perdón las comentarios teoría

Voz 43 36:01 a ver para es tu quizás de mierda empezó a Ona juzga la puta que te parió que será conjuga me dejado con la duda hombre arrimado

Voz 44 36:12 de Mr este sitio es tengo que decir que mi preferido es éste el que viene a continuación tú eres tonta porque para que andarse con tonterías Peraza tres tonta

Voz 1315 36:24 voy a ese MR hielo pues son las iniciales de así me resbala lo mejor es un buen nuevo formato de esto

Voz 1915 36:32 ha hecho otra youtuber

Voz 1315 36:35 más cinco millones de suscriptores ella también sufre el amargor de los haters porque está en la cumbre no es nada fácil que me digan a mí desde que es hoy

Voz 11 36:42 lo era desafío telonero oficial de desafía

Voz 1220 36:46 ya sí sí hubiese no poder en metro

Voz 11 36:48 a la telonero amiga es muy complicado

Voz 1315 36:51 en no se acercan pero las miradas son muy incómodas en plan Miranda en plan quiero que seas mi madrina ver chicos sonó la semana sabes

Voz 11 37:00 bueno vamos allá dejemos de hablar de mi hablemos

Voz 1315 37:02 de la otra diva del día dulce idea se enfrenta a sus haters así Lidia ella con la negatividad de las redes

Voz 2 37:10 los interistas

Voz 45 37:13 en imagina ante Osasuna realidad Alberto Caminos agenda porque hay mucha gente muy arriesgada en Infantil siempre a otros la amigo tal que les pánico más de digo gracias que ha tu ver siempre lo que hago pues a toda la gente que insulta al respeto

Voz 26 37:26 duele al dejar en los días pero ahora Ymbro ladrillos silencia virtud Blair que nunca no vale nada perdona cosos alegan no se entera de nada es maravilloso

Voz 1315 37:38 pues ahí están

Voz 1220 37:40 ya hay que bloquea

Voz 11 37:43 que las medallas no ganan salas brokers eres uno más

Voz 1315 37:46 bueno estas declaraciones de ida pertenecen a un tipo de vídeo que es el Taj de youtuber hipócrita que consiste en confesar las verdades bloquea su agente a redes sociales envidias a otros colegas youtubers quién te cae mal vamos lo que el resto hacemos llegar cenas de empresa ellos lo hace este vídeo otra que lo ha hecho es JAP Pisani Flowers más de setecientos mil suscriptores esta chica es experta en la F que Style en moda en belleza y se moja así

Voz 0230 38:11 muchas veces de media

Voz 46 38:13 Mao la guarda Marta digna o porque me parece es que es una crack brasileño unas de vídeos increíbles que admiro muchísimo la forma en la que hace lo vi eso compra funciona a veces haciendo vídeos de moda y crear tantas ideas para ser los diferentes eso es como Joaquín ellos así le haces como Cabilia tenía envidia Leyma por clima tiene una calidad de midió increíble la imagen la quiero tenerlo como iba era como la

Voz 11 38:38 bueno ahí está la inmigración estamos ante el del hipócrita vamos hay que hacerlo hacerlas más

Voz 1315 38:46 deja Pisani fraudes pues a Rainey Winter un día bueno el que ha hecho unas declaraciones muy polémicas es el rubios

Voz 1915 38:52 lo que ha publicado un vídeo que se titula

Voz 1315 38:54 la la verdad sobre el Rubio Ñu nueve millones de visualizaciones en cuatro días en este vídeo no es para menos tiene las raíces negras no no desvela eso desvela algo aún más ambicioso tiene un hermano gemelo

Voz 47 39:09 bueno es el servicio de estáis hoy os traigo un vídeo de hoy os voy a desvelar un pequeño ese cretino yo tengo un gemelo desde hace tiempo obviamente es decir que la aquí básicamente a la que ha Weise va a hacer ahora con el Valencia haciendo dos ojo quién de los dos es el gemelo Waco Texas grúas ya yo enhorabuena por Risto cava había ladrillos ya había previsto este virus

Voz 11 39:38 bueno ahí estaban los dos gemelos son iguales este te iba a decir los dos

Voz 1315 39:42 eh emitió por eso te den nos dimos cuenta muchos de que era un montaje otro serían cuenta análisis profundo del vídeo es mentira tiene el mismo lunar en el juez

Voz 11 39:52 Ello los dos rubios cae Gloria Serra por favor faltas está claro

Voz 1315 39:57 youtubers están escribiendo la historia por último tenemos al filósofo Milene al Ernesto Castro que ofreció una conferencia Chiquito de la Calzada folclore y vanguardia en la grabó en el Museo Carmen Thyssen de Málaga parece según eh las conclusiones que puede sacar viendo el vídeo que antes de los influencer e Instagram pues estaban Loja Flandes y los clan del

Voz 0594 40:19 enseguida lo vemos poblado Lagos Solaria de Cantinflas esto es la capacidad que tienen los miembros de las clases más empobrecidos de la sociedad de subvertir el lenguaje de los poderosos que el lenguaje que está codificado y fosilizado en los diccionarios de la Real Academia la lengua ir de Chaplin toma precisamente el anacronismo del mismo modo que Chaplin es un anacrónico porque va vestido de aristócrata el siglo XIX en la crisis de el periodo de entreguerras esto es un un contexto industrial Chiquito de la Calzada es otro anacrónico como el retorno de lo reprimido común folclórico en la época de la posmodernidad televisiva

Voz 20 40:54 joder presiones eh bueno muy bueno también genial Chiquito de la Calzada bueno venga Iturriaga

Voz 41 41:03 súper súper súper

Voz 20 41:09 venga vamos allá que Pilar una vez más

Voz 1220 41:13 es muy alto con lo cual pues nada yo creo que es tenemos dos concursantes dos buenos concursantes ninguno es el ganador de la semana pasada

Voz 20 41:23 Fernando Fernando buenas tardes

Voz 21 41:25 muy buenas olas para siempre

Voz 1220 41:28 me voy de arriba muy arriba desde el principio Fernando aquí he tu contrincante

Voz 20 41:33 va a ser vamos a recuperar a uno bueno la historia es muy larga es ya concursado Iñaki cómo estás Iñaki

Voz 48 41:41 eh chicos y a ella

Voz 1220 41:44 bueno pues eh venga no vamos a perder más tiempo es ya os todos a todo el mundo conoce Fernando empezamos por Iñaki Jacqueline madrina o padrino pues al menos a Carles Vega que con Carles If Fernando para qué cambiar Roberto vale tú mismo te celebrando el Día de la Mujer del jueves perfecto Iñaki Carles contra Fernando y Roberto empezamos queda eh que me tira empiezas empieza ya

Voz 20 42:19 dar Spain o para ellos pero venga va

Voz 1220 42:23 mes desafío de marzo lo que se merece un refrán sabéis que somos muy de refranes uno cinco cómo han de ser marzo y abril a que mayo sea florido y hermosas y hombre a la villa

Voz 48 42:35 sí habría para que sean florido y hermoso

Voz 1220 42:38 cómo han de ser marzo y abril para que mayo sea Florence es si mira es

Voz 49 42:46 decir esto es en jemer habláis frío ya te echo una mano

Voz 1220 42:55 pues a ver cuál es el refrán tará tará hacen que a ello se ha florecido Hermoso

Voz 20 43:03 en marzo o es que no le oigo algo acusa nace olvídate olvídate complació refranero Iñaki

Voz 1220 43:14 Marzo ventoso abril

Voz 20 43:17 mal empezamos entregaron

Voz 1220 43:19 los Oscars de los los Oscar Óscar Óscar Óscar Óscar Óscar centrado en los Oscar en su edición número noventa ya que estamos cuál es el ordinal de noventa Iñaki

Voz 48 43:32 el ordinal de noventa y seis se le no Lage Simón

Voz 20 43:38 la pregunta es

Voz 1220 43:40 era una rápida

Voz 20 43:43 Óscar lleva tilde

Voz 48 43:46 volcán de nombre o de os Oscar

Voz 20 43:48 no Oscar de Oscar dos Car de Óscar a los Oscar algo que no lleva tilde hombre a ver cómo no va a llevar tilde sí lleva claro que hombre recordemos la regla toda palabra aguda

Voz 1220 44:05 que no termine en s n o vocal lleva tildó Oscar acaba en RTV va tilde vamos céntrate y aquí te voy a decir un par de personas que se llaman Oscar Óscar hoy me tienes que decir a qué se dedican vale vale Óscar de la joya o de la olla de la Hoya pero bueno Óscar de la Hoya venga no porque es verdad que vale y Oscar de la Renta

Voz 48 44:33 pues me sale lo barrita

Voz 20 44:36 no no no no ese es tu gesto

Voz 1220 44:40 el de las rentas bueno medio punto va medio punto para ti porque Óscar de la Renta el modisto pregunta te recuerdo que puedes si no sabes una puede Espasa Salah Francino vale hoy cumpleaños nada más y nada menos que el gran Shaquille O'Neal

Voz 20 44:57 eso sí Shaquille O'Neal de la

Voz 1220 45:00 Papa cuarenta y siete años ha jugado jugó dieciocho temporadas en la NBA pasando por seis equipos me vale me mira que mira que es fácil esta pregunta abre me vale con qué medidas los equipos de los seis no se lo ex me estás que te sales Iñaki no nunca jugó en los que claro a jugó en Orlando

Voz 11 45:21 en Miami Phoenix Cleveland y Boston y pide una doble Iñaki a ver si cambiamos la tendencia

Voz 1220 45:26 para agradar a Doblas que es todo un personaje que no deja pasar mucho tiempo sin dar noticias a pesar de que lleva ya tiempo retirados por ejemplo ha anunciado que en dos mil veinte Shaquille O'Neal ciento sesenta kilos dos diez de altura llevaba presentaron quiere ser tres opciones sheriff senador o presidente de los Estados Unidos

Voz 20 45:52 ya lo digo yo lo supiera

Voz 1220 45:53 la venga a ver dile a tu serie efectivamente no

Voz 20 45:57 Le Pen todo doble pregunta madre mía

Voz 1220 46:01 el ESAC de cuantos triples anotó en su carrera te doy tres opciones cero uno como tú o más o menos como yo

Voz 48 46:13 no me puedes preguntar por Til porque te he visto yo jugara o digo

Voz 1220 46:16 claro ya ya de allá pues se trata de una estafa está dando cero vamos a quitar porque no metió más que yo ya te lo digo yo cero uno ya antes ha plantado bueno venga exactamente un uno es igual a la madre otro pívot mítico de la hubiera también metió uno solo en todas te voy a decir te voy a siete ojo te voy a decir tres noticias dos son de hace justo un año dos dos salieron el seis de marzo del dos mil diecisiete y una de ellas es es actuales de de hoy ayer vale decir cuál es la actual una EITB Euskal Telebista pide disculpas por un vídeo que clasifica a los españoles de fachas entre fachas sones vale esa la primera segunda Donald Trump sujeta su corbata con cinta adhesiva y tercera pregunta tercera noticia Rajoy dice que no acepta lecciones sobre cuál de estas tres es de ahora

Voz 48 47:20 hola a Francino que le quería él

Voz 20 47:23 sí yo no nada

Voz 49 47:26 no yo iría por la proximidad fíjate yo iría yo yo sí sin intervenir realmente oye

Voz 1220 47:34 tenemos todo el día

Voz 48 47:35 a las sí

Voz 1220 47:38 era la de Rajoy efectivamente efectivamente uno de los componentes de los Rolling Stones en la promoción de su nueva gira creo que es la gira número setenta ochenta este año ha dejado caer que quizás esta debería ser la última desde vale que en quién la ha dicho Stone Mick Jagger Keith Richards Charlie Watts

Voz 11 47:57 que se retire Rosendo eh sí adelante

Voz 1220 48:00 J gira facturamos la tercera otra vez también la tercera en la escogió gusta efectiva este Charlie Watts por cierto Keith Richards decide abandonar las drogas porque dice que se han vuelto flojas y aburridas es bueno eso lo que pasa pregunta mira con atención ahí Se abre el telón se ve a un chino subiendo las escaleras chino japonés y chino China va subiendo las escaleras como se llama el mítico ladrón

Voz 20 48:31 a ver si mítico ladrón película

Voz 1220 48:36 las series casi de lujo sino que está subiendo unas escaleras bueno así que podría subir cualquier cosa no sé

Voz 20 48:46 oye que podemos

Voz 49 48:49 no piensa piensa piensa si uno está subió a ladrón ladrones no

Voz 20 48:54 bueno bueno

Voz 1220 48:57 ha dicho lo de Bagdad no tiene que ser tiene que tener relación con un chino sus caderas no renombre en nombre de la osea

Voz 50 49:05 Baba lobby

Voz 20 49:10 Jackie Ali vale me va al iba a Lila

Voz 1220 49:17 sabes que lo chinos no pueden decir que no

Voz 20 49:20 Adrià para cambiar hoy tampoco

Voz 1220 49:30 han sido cuatro fallos pero como has hecho doble bueno siete y encerrando venga para empezar otro refrán para Fernando de marzo marzo con lluvia las buena año de que alimento ir rima eh mayo con lluvias buen año de Roberto alubias muy bien bueno como darle Roberto de Keko no vamos a hablar de alubias a pesar de que vamos a Nadal me has de que continente es originaria la alubia Iñaki eh

Voz 48 50:08 sí lo sé yo Fernando a nos encontramos

Voz 1220 50:13 de Asia huy casi de América civilizaciones mesoamericanas ahí por el sur de México pregunta ya bóvedas hasta va a gustar si te gustan los asuntos de las casas reales porque no se sabe es que habrá boda estelar en Inglaterra entre entre entre Quique que sí que sí les bueno tú de ahí que vamos si cuánta gente te crees que está invitada a la boda Fernando te voy a dar tres opciones mil doscientas treinta personas mil quinientas cincuenta ó dos mil seiscientas cuarenta

Voz 48 50:49 a tope a tope

Voz 1220 50:51 exactamente dos mil seiscientas cuarenta os estaréis preguntando he sido invitado no raro pagar a Ci eh pero me como Charles Bronson es el de los aviones para propone un viaje pero no no en avión para para ti también ya lo sabía era una habrá eh tuvo humoristas de Barcelona que era una broma para aquí también hay dos oscars esperándote Fernando Oscar Jaenada a que se que se define a qué se dedica bien y Oscar bueno esto heridos

Voz 48 51:24 Oscar territorio tiene detalle

Voz 1220 51:28 más cosas más cositas que me gusta que he estado viendo que tú te he hoy hubiese cumplido noventa y un años el autor de Crónica de una muerte anunciada la moda en tiempos decó de hay otras más de quién hablamos

Voz 5 51:46 de hecho los visto está muy bien

Voz 1220 51:51 no no sé si os pasa pero a veces no sabes muy bien una novela por el título Diego es una novela de García Márquez o de o de Vargas Llosa es no sé pasa yo te voy a decir tres Fernando una de ellas está colgada porque es de Vargas Llosa lleno de García Marquéz vale el coronel no tiene que en la escriba que él escriba el otoño del patriarca La tía Julia y el escribidor arriba cuáles de Vargas Llosa

Voz 48 52:22 claro

Voz 20 52:23 hoy no ese vividor que pena pregunta ha dicho no vale mi hija ha visto doble

Voz 1220 52:30 claro mire aquí doble doble está te va a encantar quién es el animal con más actividad sexual del mundo capaz de cola hablar con su hembra hasta cien veces un día tres opciones no es para tanto en León el chimpancé o el escarabajo de la patata

Voz 20 52:49 ostras no nos

Voz 1220 52:53 ha salido mogollón de de de de documentales ahí darle que te pego se va a dar el chimpancé parece no pero de chimpancés no es ese León Lego es Elio si como se puede suponer los actos sexuales pudiendo hacerlo hasta cien veces en Hungría no son muchos los casos los leones pero muy cortos en cambio vaya con los rinocerontes que haya tanto pueden estar cuanto pueden estarlo o rinocerontes haciendo lo que todos mundos imagináis en media hora una hora u hora y media

Voz 48 53:28 has dicho pues ahora

Voz 20 53:31 porque siempre al medio no hora y media pero me han dicho que kilometraje ya bueno

Voz 27 53:38 ha habido tres bueno a traer una corrida aburrida el de la L cinco minutos dice que aburrido a venga Malawi tres dos son de del desde hace un año y una de ahora

Voz 1220 53:54 a Fernando Tram desafía Europa y China con guerras comerciales se abre otra crisis entre Push the money la CUP o Corea del Norte dice que sus lanzamientos de misiles han sido un ensayo para atacar bases de EEUU una de estas tres

Voz 51 54:09 es de este año cuál

Voz 1220 54:13 es algo la detrás me pude el año pasado por las preguntas que nos todas podía el año pasado AVE Se abre el telón y sale David Beckham esperando a que le pasen el balón se cierra el telón se vuelve a abrir Isidro otra vez Beckham esperando que le pasen el balón se baja el telón como se llama la película que se llevó el Oscar en mil novecientos noventa y siete

Voz 20 54:45 madre mía no me extraña que es una peli que Pajín claro como el lado

Voz 1220 54:53 a ver David Beckham que David Beckham indie espera espera espera la app acuérdate de una película que acaba

Voz 48 55:01 bien protagoniza creo que es fácil si el paciente inglés

Voz 1220 55:09 como esa Lucía dice espera dos mil dieciséis y cuatro fallos está ahí va seis de diez

Voz 11 55:20 partido era tan desastroso partido

Voz 1220 55:23 estáis nos que nos queda es querer hacer

Voz 20 55:25 como la venta al nivel de la eh

Voz 1220 55:29 va a Iñaki como como está dominando siete a seis elige tema Forges o Íñigo Errejón Errejón Errejón perfecto para forjar en a primera pregunta

Voz 48 55:43 ya yo no sé que va medio Viña que lleva seis y media dos siete seis y medio Cecil

Voz 27 55:49 medio por no impugnar las enviaron así por lo gestiona Lena seis y medio

Voz 1220 56:01 o sea que estéis Fernando Iñaki primera pregunta de indios te quedas tiene digo e Íñigo Errejón te doy dos años arriba o abajo a ver

Voz 50 56:10 pues tendrá tres cae muy bien XXXIV bien adiós