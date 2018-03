La Ventana (06/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias el Ministerio de Exteriores confirma la muerte de cuatro españolas en un accidente de tráfico en Miami las cuatro víctimas procedían de Palma de Mallorca sí que conectamos con nuestra emisora en busca de más información Chus Navarro adelante

Voz 1462 00:23 cuatro jóvenes mallorquinas han fallecido este lunes en un trágico accidente de tráfico cuando se dirigían desde Miami hasta los callos las familias de las cuatro fallecidas ya están viajando hasta Miami según ha informado el Gober Balear que también ha trasladado ya sus condolencias a los familiares por causas que se desconocen y que están investigando el vehículo en el que viajaban las jóvenes perdió el control e invadió al parecer el carril contrario y colisionó con un tráiler de gran tonelaje a consecuencia del brutal impacto las chicas fallecieron las víctimas tienen entre treinta y treinta

Voz 1667 01:00 dos años en el Senado la ministra Isabel García Tejerina dice ahora que su apuesta por una huelga a la japonesa el próximo ocho de marzo fue sólo a título personal Rajoy ha desacreditado ya Tejerina al asegurar que no se reconocen esas declaraciones la ministra asegura que su opinión no representa al Gobierno

Voz 2 01:16 donde dicen yo yo yo lo que dices yo el día ocho trabajaré trabajar especialmente vamos en el buen camino tenemos que perseverar para que el ocho de marzo del año que viene todavía haya más

Voz 0933 01:30 pero es que no se conocen

Voz 1667 01:33 en Cataluña tenso encuentro de Roger Torrent con empresarios extranjeros en Barcelona el presidente del Parlamento ha defendido la posible investidura de Jordi Sanchez algunos asistentes al acto han llegado a desear una condena de cárcel para todos los líderes independentistas Barcelona Sergi López la tensión se ha producido durante un almuerzo coloquio con empresarios alemanes en el Círculo Ecuestre el preside de del Parlament ha defendido el derecho de Jordi Sanchez a ser candidato a la investidura hay diversos empresarios han mostrado su desacuerdo

Voz 3 02:00 el derecho político el señor del diputado Jordi Sanchez pasa hoy por someterse a un debate de investidura más más aún teniendo en cuenta lo que decía antes que se pudo presentar a unas elecciones y que hoy es diputado

Voz 4 02:15 de pleno derecho al voto yo qué toros ustedes van a la prisión

Voz 1667 02:22 otros empresarios han criticado a Torrent por llevar el lazo amarillo que reclama la libertad de los políticos encarcelados desde el pasado mes de octubre ante deportes Óscar Egido esta noche Podemos

esta noche Podemos ahora ya a un equipo español en los cuartos de final de la Liga de Campeones en Madrid juega a las nueve menos cuarto ante el PSG en el Parque de los Príncipes defiende el tres uno de la ida en el Bernabéu conseguido hace tres semanas en once de Zidane tiene varias dudas porque tanto Cross como a Modric han viajado a pesar haber estado lesionados en las últimas semanas no tienen segura su presencia en el once inicial mientras que Asensio y Lucas Vázquez descansaron en Liga y apuntan a titulares en París además autos Davide Astori ha confirmado que el ex capitán de la Florentina falleció por un paro cardiaco en su habitación del hotel

Voz 1915 03:02 es el Madrid Madrid la policía ha detenido a un hombre en el distrito de Latina de la capital por agredir e insultar a su pareja a la que solía quitarle la comida la mujer tuvo que acudieron comedor social para poder comer alimentar al bebé de cuatro meses que ambos tenían en común y al que estaba amamantando Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0933 03:17 buenas tardes el arresto tuvo lugar el pasado jueves

Voz 0089 03:19 en una vivienda del distrito de Latina cuando los vecinos avisaron a los agentes de que una mujer estaba siendo agredida en una casa de su inmueble Laure funciona

Voz 1826 03:27 los de la Policía Municipal encontraron uno At

Voz 0089 03:29 Sica con un bebé de cuatro meses que les confesó que su compañero le agredía le insultaba y les retiraba el móvil por la fuerza la chica también ha relatado que se veía forzada a acudir a comedores sociales porque su pareja no le daba comida suficiente tanto ella como el pequeño llevaban ropa prestada en el momento del arresto el detenido ya fue denunciado por ella afectan sólo cuatro meses en diciembre pasado pero luego la víctima decidió retirarla

Voz 1915 03:55 el Gobierno de Getafe ha solicitado una reunión con la Consejería de Transportes de la Comunidad para reclamar una mejora del mantenimiento

Voz 0933 04:01 la reducción de la velocidad en las líneas de Metro Sur

Voz 1915 04:03 San por la localidad los vecinos denuncian que sufren ruido y vibraciones en sus viviendas SER Madrid Sor Pilar García

Voz 1491 04:10 vecinos de los barrios de La Alhóndiga Sector III de Getafe cuyas viviendas están situadas entre las estaciones de Alonso Mendoza y conservatorio han denunciado sufrir vibraciones y ruidos por el paso de la línea doce de metros bajo sus casas este problema ya se había detectado en otro tramo entre la estación de conservatorio y arrolló cool Ebro y ahora se ha extendido a nuevas zonas según el concejal de Sostenibilidad de Getafe Jorge Rodríguez esto se debe a que al reducir los trenes la velocidad por las estaciones donde había problemas la recuperan en el tramo anterior y es lo que está causando nuevas vibraciones IMAS ruidos el Gobierno de esa Hernández ha pedido una reunión con la Consejería de Transportes para exigir una solución

Voz 1915 04:46 el nuevo accidente laboral en la Comunidad un hombre de cuarenta y nueve años ha caído desde una altura de cinco metros cuando Orta trabajaba en la reparación de un edificio del Paseo de la Habana de la capital los servicios de emergencias le han trasladado con politraumatismos al hospital de la Princesa

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 0933 05:19 ah

Voz 1 05:22 servicios informativos

Voz 7 05:30 Carles Francino

Voz 8 06:00 si uno escucha esto pues automáticamente se acuerda de Friends que debe ser la comedia de Tele por excelencia porro por definición bueno friend fuera pero Jackie aquí que podríamos encontrar

Voz 9 06:11 pues aquí nadie

Voz 10 06:16 no aquí aquí no hay quién viva por ejemplo abono hoy en La Ventana de la tele hablaremos con Mariola Cubells y con algunos invitados precisamente de eso de la comedia en televisión que vuelve puesto nunca se fue

Voz 1 06:29 tú sí y tú no te olvides de los quince puntos

Voz 13 07:12 si se le declara la guerra unilateral aquí importe a México que no pilla por la calle que reviente

Voz 1 07:22 las amenazas que notarse en el Bunbury hipster la vida moderna con David Broncano

Voz 0933 07:31 besa más grande de la radio española otra hay otra

Voz 1 07:33 había uno en la Copa y fue claro

Voz 7 07:40 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Atenas ser

Voz 21 09:13 de noche a partir de las once y media larga Manu Carreño

Voz 11 09:17 tu opinión cuenta hay que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro

Voz 1 09:23 en el número para grandes tubos Opening que creo recordar que existe

Voz 0933 09:27 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el número

Voz 1 09:30 que cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 21 09:33 hola

Voz 6 09:34 Manu Carreño bandas tu nota de voz informamos con tus opiniones así que nos también en el Larguero punto es Cadena SER

Voz 22 09:43 la Ventana

Voz 23 09:46 con

Voz 0933 09:47 las Francina

Voz 24 09:50 son las seis

Voz 0313 09:51 en las cinco en Canarias de las muchas formas que existen para para dividir a las personas en en grupos distintos no la forzosamente antagónicos

Voz 0933 10:00 una de las más socorridas quizás sea la de pregona

Voz 0313 10:02 versiones decencia sólo letras bueno posee la respuesta respuestas muy fácil hoy nuestro paseo diario por la historia va de Ciencias de química concretamente

Voz 25 10:15 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 23 10:23 bueno

Voz 26 10:31 no no somos calcio somos sodio magnesio potasio hierro tenemos carbono por un tubo sin química no somos nada

Voz 1626 10:42 para entender en el cole el follón de elementos y sus combinaciones vino a salvarnos la vida un ruso Dmitri Mendel leyes que puso todo en orden sobre una tabla periódica que se presentó el seis de marzo de mil ochocientos sesenta y nueve ante la sociedad química rusa sino llega a ser por él millones de chavales del mundo habríamos entrado llorando a clase de química es la única chuleta que nos dejaban tener

Voz 7 11:05 me

Voz 1626 11:13 la tabla periódica de los elementos ahora con sus columnas de colores con los sun bolitas ordenados en la filas según su peso atómico se la inventó el ruso cuando buscaba una forma atractiva de enseñar química a sus estudiantes entonces se conocían sólo sesenta y cuatro elementos lo que hizo el profe Dimitri fue lo siguiente reto hartos sesenta y cuatro cartas como si fueran naipes cien cada carta puso un elemento con su peso atómico y las propiedades que tuviera con esa especie de Baraja de sesenta y cuatro cartas empezó agrupar los elementos como Si jugar al solitario los de menos peso atómico en este montón citó los de un poquito más aquí los que tienen más peso en este otro montón ese orden tan doméstico de menor a mayor le desveló que las propiedades de los elementos seguía en un intervalo regula

Voz 4 11:58 el periódico dijo Dmitri pues voy a poner esto en una tabla

Voz 7 12:09 él

Voz 1626 12:17 sí sería listo el profe Mendel leyes que al hacer la tabla ya dedujo él precisamente por la regularidad que presentaban peso y propiedades que faltaban muchos elementos químicos por aparecer así que dejó casillas en blanco para que los pudieran ir colocando por ejemplo en la tabla dejó hueco entre el calcio y el titanio y efectivamente llegó un sueco que aisló el escándalo que cuadraba por peso y propiedades justo ahí pero es que luego llegó un alemán que aisló el germano también encajaba en la casilla en blanco que dejó Dimitri entre el silicio y el estaño que tío por cierto que no lo he dicho cuando se presentó ante la sociedad rusa de Química el método del profe Dimitri de entrada los colegas le dijeron sí claro porque tú lo digo

Voz 7 13:03 no verá

Voz 0933 13:10 pero eso es lo que ocurre con muchos avances con muchos descubrimientos que así de entrada son acogidos con con cierto escepticismo cuando no directamente con rechazo pero luego al final bueno pues el tiempo que va poniendo a cada uno en su sitio por cierto nuestro sitio a esta hora nuestro objetivo como cada martes es abrir la ventana de la tele

Voz 1 13:27 y yo buscábamos fuera nada que no tuviéramos en casa

Voz 8 13:30 con un arma del la Malloch aseguro que da más miedo un loco que les frenético

Voz 0933 13:34 bueno y Maite que con una carrera

Voz 7 13:36 para ningún lado y que sí que no será a la vida

Voz 1 13:39 con este programa la famosa aquí Camprodon a Egipto queremos esquemas con la copla Tengo el malo que el pasado de la gente tiene que tirar hacia adelante y no te amargas el presidente lo digo por experiencia

Voz 0933 14:08 hoy nos habla desde los estudios de Radio Valencia Marielo clubes buenas tardes hola buenas tardes cansino como está muy bien muy buena por ese premia muchas decirlo muy amable hoy vamos a descubrir Roberto vamos a descubrirlo no tengamos te descubren sexto Mariola Cubells no mejor dicho vamos a promocionar algo que hacen Valencia pero que la gente de fuera pues seguramente no conoce lo que hace Mariola que es invadir periódicamente el espacio de un contenedor cultural que se llama La Rambla ETA por ahí hace desfilar a todo tipo de personajes que se últimamente pues desde Michael Robinson a Javier Mariscal pasando por Jordi Évole de Javier Coronas

Voz 27 14:44 las eh Mara Torres Cercas Gurruchaga caro mucha gente de de la tele del del cine

Voz 0933 14:52 atroz hoy a partir de las ocho en la Rambla ETA va a hablar con nuestros dos invitados va a hablar de algo

Voz 0313 14:57 que llevan ambos entre manos y que es un exitazo en Madrid el musical Billy Elliot pero queremos queremos tratar también con ellos y de la comedia en televisión de la comedia que uno conoce ir por la que otro hasta el momento no ha sido nunca atentado porque parece que ahora mismo en televisión esto de la comedia vuelve a estar de moda o locales preguntábamos o es que nunca se fue a ver si los responde Marta Estévez

Voz 1915 15:25 de siete vidas para muchos se trata de la mejor comedia de televisión quince temporadas más de doscientos capítulos la serie contó en su reparto con gente como Amparo Baró Javier Cámara Paz Vega o Blanca Portillo esta serie ha vuelto chico chico chico chico sí se esperan a darme el puesto para despedirle ahora me despiden directamente la entrevista de trabajo desde hace unos días las nuevas generaciones la están descubriendo en F D F el canal de Mediaset descubriendo los conflictos internos en las relaciones de un pequeño grupo de familiares amigos que vivían en dos apartamentos contiguos como también lo hacían los protagonistas de France bañadores funky

Voz 4 16:06 si eres eres

Voz 1915 16:10 es un cobarde que tantos fans tuvieron aún tienen lo que nos planteamos es han vuelto la comedia o es que nunca se fue y a las pruebas me remito ahora triunfa en Antena tres cuerpo de élite las aventuras de un eficaz y curioso grupo de élite autonómico a las órdenes del ministro del Inter

Voz 28 16:27 su padre queda emisión de estas los condecora la medalla del Mérito es la medallas de las Artes la medalla de la Virgen de la Victoria todas nuestras

Voz 1915 16:35 que deben aparcar sus diferencias para resolver juntos misiones imposibles como imposible parecía que congeniar han Carmen la jefa de enfermeras de una clínica de Sevilla e Iñaki un chica ronde el norte al que un accidente le cambia la vida ellos son los protagonistas de allí abajo la comedia que está ahora rodando su cuarta temporada

Voz 29 16:55 yo por tu madre yo no para tomar aquí nacen soy me lo como los grosera o con un canuto

Voz 1915 17:02 algo más de cuatro temporadas seis en total estuvieron triunfando Benito y Manolo los dos albañiles protagonistas de manos a la obra

Voz 7 17:09 treinta y cinco horas a una semana en prácticamente cinco horas menos algo es algo no

Voz 1915 17:15 fue acabar su chapuzas y quedarnos engatusar dos por los vecinos de Desengaño veintiuno en tres pisos dos casas por planta un ático una portería You local contiguo Aquí no hay quién viva Premio Ondas llegó a alcanzar el treinta y siete por ciento de cuota de pantalla números por donde estuvieron ellas más apenas veía es porque el hombre ya más te hubiese ido buscar

Voz 1704 17:40 lo intenté y cada vez que metía una moneda enmarcada solían preservativo

Voz 30 17:46 las chicas de oro Siria ganadora en tres ocasiones del Globo de Oro a la mejor comedia y que consiguió varios premios Emmy y una mujer de armas tomar es ella Paquita Salas

Voz 0933 17:57 el acento colombiano trabaja el acento colombiano

Voz 1 17:59 los cogemos una amiga nuestra colombiana la grabamos con una grabadora sólo parece políticamente o cómo te crees que hizo lo tanto Penélope Cruz

Voz 1915 18:06 última sensación y con tal éxito que ya está rodando la segunda temporada como también la tendrá vergüenza esa seguir humor irreverente con Javier Gutiérrez y Malena Alterio que a veces hasta te incómoda haberla cuánto tiempo lleva haciendo bodas bautizos

Voz 1 18:20 por

Voz 1915 18:21 al descubrir cómo son y cómo actúan una pareja de lo más normal como normal y muy cotidiana es mira qué has hecho la serie donde Berto Romero y Eva Ugarte reflejan lo que le pasa una pareja cuál

Voz 1 18:32 no nace un hijo si tú no de nubes porcentaje crees que Dios dice no me saque esto acabo algo que ya no es lo que era que vienen youtubers comer

Voz 1915 18:43 porque no todo son alegrías pero si se dice con una sonrisa las penas se llevan mejor

Voz 31 18:48 eh

Voz 1 18:51 sí sí

Voz 0933 18:54 en esta tarde en La Ventana desde Radio Valencia Carlos Hipólito David Serrano buenas tardes hola jugarlas qué gran verdad bañeros cómo estáis muy bien todo lo primero felicidades por el exitazo de Billy Elliot del pero quizás corazón de verdad

Voz 5 19:10 que están aquí encantados de la vida porque es un pedazo de preguntas por eso y sonríen los dos coma con cara de

Voz 0933 19:19 estoy la cima

Voz 1826 19:22 Lima los llevas tú a la Rambla

Voz 0933 19:24 la Roberto que ya forma parte de la lista atracados por Mariola Cubells eso es maravilloso pero usted eso sí con el currículum las llegadas a nosotros estábamos

Voz 5 19:36 que él no se deja otra claro Sirera es dicho nunca nada

Voz 0933 19:40 no no no no fuera hoy os planteo la pregunta los tres la de que un poco retórica ya lo sé pero da igual la comedia

Voz 0313 19:49 la tele está de vuelta es que nunca se ha ido

Voz 27 19:52 lo que nunca se ha ido no siempre se han estado siempre se han hecho comedias en los últimos años se han seguido estrenando series de comedia con cierta frecuencia o esa sensación tengo

Voz 5 20:03 pero en cambio tú no querido David Serrano a qué están esperando a los productores de España para llamar siempre digo David Serrano todos nos acordamos de esas películas míticas el otro lado de la cama ideas de fútbol yo creo que esa comedia nunca ha llegado a la tele yo lo lamento como espectadora no sé qué tienes que decir tú

Voz 0933 20:23 qué tal acuerdo que voy a decir que lo peor tres España que me llamen

Voz 32 20:27 tenía claro lo que quiere es porque aquello como Mazo Carlos tú te acuerdas dijo el yo te diré que la tele yo igual que David está pidiendo que los promotores yo también quiero que me llamen va a hacer comedia porque

Voz 0337 20:40 llamo para hacer cosas muy dramáticas

Voz 5 20:43 a ver si ves cosas muy bien cambio los dos tenéis esa vis cómica que poco explotada en venga

Voz 0933 20:52 porque Yameen ya Jesús llama

Voz 5 20:55 posición de las empresas no tienen aquí al brota esa pero yo quiero saber Carles Francino y Roberto hemos hablado muchas veces de lo que supuso siete vidas que me pionera en tantas cosas yo echo de menos siempre que el humor aquella transgresión ya que haya manera de arroz

Voz 0933 21:10 yo con muchas cosas semáforo rompió fue

Voz 5 21:12 con eran mil cosas os vamos

Voz 27 21:15 de desde la primera que tuvo que fue la primera Psicosis además bueno imagino que David lo que echa de menos es que no fueran esos tiempos en los que a lo mejor se le permitiría hacerlo pero en treinta a veinticinco minutos en una plataforma o no eso es eso es lo más importante es muy difícil que una serie de comer que dure setenta y cinco minutos y que el espectador esté enganchado o esos setenta y cinco minutos y que las tramas aguanten es que friends XXV que era una tercera parte de lo que duran las las series en cadenas generalistas españolas no entonces yo creo que ese es el siguiente paso que hay que dar definitivo y que la comedia se pueda contar en media hora y que los espectadores se acostumbren a ver un poquito más corto que nos va a permitir contar historias más concretas ir más a secuencias de gags no tener tantas secuencias un poco casi de relleno para llegar a esos minutos no

Voz 5 22:00 pero explican los una cosa que siempre lo siempre me lo me lo pregunto por qué razón la el drama sí que permite extenderse más y la comedia no tú que eres un experto

Voz 1704 22:09 hace otra pregunta no voy pensándolo a cabo hueso eh

Voz 5 22:14 sí sí siempre lo de siempre decís pero nadie me dice no

Voz 0933 22:17 porque está me tienes que haber dicho análisis así dejan un rato

Voz 1704 22:20 esto para parar la Comunidad lo va David lo va a clavar a clavar

Voz 0337 22:26 la seguro pero a mi se me ocurre que realmente en la comedia tiene un tempo que es mucho más concreto para que funcione realmente los gags y la comedia hay estar enganchado en una trama de comedia en los tempos muy muy distintos a los del drama el drama se puede dilatar más puede haber más silencios no puede haber más más espacios

Voz 1826 22:46 de Rehn creas más yo creo que sí yo creo que sí yo creo que la comedia es un disparo no oí lo otro

Voz 5 22:52 es un clímax diferentes yo creo que sí

Voz 0933 22:55 tú qué dices también lo algo no es una pregunta muy

Voz 27 23:00 interesante pero muy complica de contestarle también es cierto que que en comedia se suelen tratar temas a lo mejor un poco más no es que lo que iba a decir no es verdad con lo cual me callo decía que son temas

Voz 0933 23:11 no no no no tiene necesariamente no no no no no

Voz 1704 23:15 no lo sé me has pillado nada no lo sé dejan en ridículo

Voz 0313 23:21 lo intentaremos Yalta clásico hoy el clásico para para un actor de que es más complicado

Voz 27 23:26 Ferreira comedia Ebrard sí es es siempre dudas la comedia siempre

Voz 0337 23:30 sin duda sin duda hacer reír es muy complicado porque todos sabemos que todas estas piezas dramáticas que se hace no es decir dramáticas o cómicas se ensayan no la comedia generalmente siempre la risa surge de lo espontáneo conseguir que parezca espontáneo algo que tú has ensayado etcétera y tal tienes que tener un texto muy bien construido tienes que tener un compañero que tenga el mismo Time que tú tienes que tener un director que sepan muy bien manejar los tiempos de comida de esos mucho más difícil hacer comedia quedará

Voz 27 24:03 pero fíjate una cosa Carlos en Billy Elliot por ejemplo cuando empecemos a las las dos escenas de la cocina decenas de veces las dramáticas cuántas veces dos veces

Voz 5 24:13 con cada niño aclara cocina requiere

Voz 27 24:16 las secuencias olas Cicala Canales

Voz 5 24:18 espectador que uno haya visto cosa llama Adrián verlo

Voz 27 24:21 desde la cocina me refiero son dos escenas en las que se encuentran cinco seis personajes hablando sola vez tiene un ritmo determinado ya es un dos escenas más cómicas sobre todo la última en la que hay que respetar un poco el tiempo de la escena para que los chistes entre en bien no y eso es lo que siempre nos haya o más a la hora de de ensayo ya pero me pasa siempre contar las horas de teatro o en mis películas cuando quieras es una escena una secuencia más dramática generalmente tardas mucho menos en plantearla que la escena de comedia que es casi hacer al final algún matemático no depende aquí la pausa aquí entre un poquito más tarde aquí lo más serio aquí levantó la voz para que el chiste entre diez y luego

Voz 0337 25:00 además es que hay otra cosa yo creo que desde el punto de vista del actor yo creo cuando tú te hacen un primer plano no ir ese primer plano tú tienes que hacer reír o tienes que hacer llorar si tú tienes que hacer reír es es mucho más fácil que el espectador oiga secretaria tan gracioso no

Voz 0933 25:21 mientras que tú estás haciendo

Voz 0337 25:23 la dramática el el acto hay al incluso a lo mejor si estás haciendo lo que no hay que hacer el espectador puede decidir Hodgkin San Pedro qué hace este tío aquí

Voz 5 25:31 porque está pensando sabe esta es

Voz 0337 25:33 sí admiten mucho más lo otro es mucho más evidente tu que éste diese ríen o no

Voz 0933 25:38 se ríen y deprimente que es cuando no se cuando no se ríe

Voz 5 25:43 de los dos pero ahorro David como tú habréis hecho momentos de estos de humor que se supone que tiene que el espectadora de reírse como es que no se rían es visto

Voz 0337 25:53 a prueba este tema

Voz 5 25:56 cuando piensas que dices aquí la gente para secar el teatro en su momento

Voz 27 26:01 silencio sepulcral dice madre mía

Voz 0337 26:04 lo que te dan ganas de decir

Voz 1704 26:05 en o no

Voz 0933 26:08 este curso se su recurso porque claro puedes cambiar pero

Voz 27 26:13 cine cuando preparas una secuencia aquí se va a caer el cine no se ríen

Voz 0933 26:17 adiós es que es horrible porque a la hora de escribir David se escribe distinto un un drama de una comedia o musical todo tiene sus códigos o algo hay territorios comunes no no no claro aquí

Voz 27 26:29 n no tiene nada que ver es un dramón con escribe una comedia en la comedia siempre mucho más matemático tiene que ser mucho más preciso es alejar sean no te puedes alargar mucho a la escena si te aleja de una frase donde estaba el remate a lo mejor ya ya funciona peor la comida es una cosa mucho más precisa mucho más matemática y en el dramatismo yo creo que más di no sé si más libertad pero más margen para escribir una secuencia de muchas maneras diferentes

Voz 1826 26:56 también es dramático que un drama

Voz 5 26:59 si eso es así esos momentos sólo si eso supone que va en serio sostuvo el director Hay bueno te propongo provoca hilaridad no pero yo quiero saber el sentido del humor que claro no ha muy particular es verdad que nos une más es decir los nos parecemos más los que nos reímos de las mismas cosas no

Voz 33 27:22 dramas como más heterogéneo no pues yo creo que está bien

Voz 27 27:27 posiblemente lo propuso Maiolo eh

Voz 0933 27:29 a tus manos a la cara que ha puesto me pasa Carles que estoy aquí

Voz 27 27:34 el sol asintió y entonces claro estoy como fuera de sitio que nos invita lo cierto es que hay gags If chiste sueltos tal que funcionan siempre lo digas cómo lo digas eh de repente por ejemplo la frase de Billy de la abuela cuando llegan no cuando le dice la carta tal que no lo quiere destripar ahora que es una de las últimas frases que eso era la de Billy siempre funciona si existe siempre

Voz 0337 28:00 sería no te diré que el pues todo el mundo sea

Voz 0933 28:03 entonces la prueba de que una buena comedia tiene que estar

Voz 0337 28:05 muy bien escrita también sí a ser posible bien interpretada pero la prueba de que es mucho más importante que esté bien escrita es que por ejemplo yo echo en teatro hecho más comedia

Voz 0933 28:16 en y yo he hecho comedias aquí por ejemplo como arte

Voz 0337 28:19 yo por ejemplo que que bueno cuando yo fui a verla a Londres el actor que hacía mi personaje donde yo gritaba el lo hacía bajito donde yo lo hacía bajito él gritaba la gente se reía en las

Voz 0933 28:34 cuál fue una cura de humildad tampoco eso es obligación no pero se reían el completando

Voz 0337 28:43 es distinto lo cual quiere decir que el mérito era del texto sí pero muy

Voz 27 28:46 claro porque fíjate un director de teatro me contaba que tenían un Gage en una función que esperaban también que fuera el Hair la gran carcajada de la obra nunca se rió nadie durante meses cambiaron el tiempo verbal de la frase y la gente se empezó a reír eso es increíble

Voz 1704 29:02 tienen sobre la risa claro una construcción de determinada manera diferente y empezó a funcionar a eso me refiero de la de la matemáticas

Voz 1826 29:08 claro es que hay algo siempre inexplicable yo siempre recuerdo las primeras veces en las que salió Chiquito de la Calzada en televisión porque después cuando se ponían programas eso era muy evidente y se reían nadie no se ríe nadie dentro no se veía a nadie en su casa de decir yo creo yo creo

Voz 5 29:23 oye si vosotros de que os riáis hablo también de vosotros dos Roberto y Carlos tú ya lo sabes

Voz 0933 29:28 yo hago esto ya lo sé lo tuyo Carles

Voz 5 29:33 en la tele o en la vida en general

Voz 0337 29:35 pues bueno no sé a mí por ejemplo siete vidas fue una comedia que me hizo reír mucho por ejemplo no a mi me encantaría que se hicieran aquí

Voz 34 29:42 eh comedias en tele

Voz 0337 29:45 prisión tipo Frazer por ejemplo es un tipo de humor que me cada me encantaría haber hecho Frazer o incluso el hermano que me gusta

Voz 0933 29:53 por eso os acordáis ese tipo de

Voz 0337 29:55 de de de humor y como pequeño no o osea no no no soy muy de humor reírme de la caja

Voz 0933 30:04 Jack de carcajada porque alguien se cae

Voz 0337 30:06 por qué se pega un traspaso no se que no se las sutilezas me suelen hacer más relajadas

Voz 27 30:11 ciudad de yo con la serie con la que más me he reído con diferencias con friends no parece una cumbre de la comedia absoluto

Voz 5 30:17 a mi sabéis que humor no me hace ninguna gracia esto ellos ya lo saben el escatológico a es por la educación está como de colegio de monjas no aunque

Voz 0337 30:26 sí puede ser

Voz 0933 30:26 no yo no fui al colegio de monjas y igual que echarlo

Voz 1 30:34 cura porque uno haga ejercicio ciento fácil porque sí que hay mucha gente que se ría seguir si no desgraciadamente si eso porque no lo sé no sé

Voz 27 30:47 eh supongo que el espectador engancha con su parte infantil in

Voz 35 30:53 pero no lo sé si también hay a veces

Voz 0933 30:55 bueno eso es secundario eso es lo que ocurre en esa cartera

Voz 13 31:00 claro que sí es verdad

Voz 0313 31:04 densas y Kurt Courtney sí sí sí así

Voz 13 31:08 que no te has

Voz 1 31:16 una para Britta del baile

Voz 0933 31:18 Elliott para hablar de no sé qué decir ya porque además ojo lo hemos comentado la visto tanta gente es que en fin eso siempre se pregunta David es una chorrada propio te lo pregunto y esperada digital los a Ossa sobrepasado el éxito de El éxito nunca sobrepasa ya es lo otro venga es que haya más hay que adaptar my story firmes con esto pero hay que ponerse en situación para Buesa hubierais de hecho esta semana están haciendo los castings en Madrid no David sí empezaron ayer Carles se va a presentar se sabe muy bien como Bernardo Carles Francino Bardem bueno Alain Le veo más como héroe romántico fíjate Toni fichando su parte también como actor cómico y creo que como Bernardo tiene hay algo tan bien

Voz 1 32:14 todavía

Voz 0933 32:14 se han presentado cuanto más de dos mil candidatos me han dicho no a la los voluntarios siquiera al récord de la esto

Voz 5 32:22 defiendo al otro lado de la pecera en casa entrada

Voz 0933 32:25 en cuanto que está la cosa muy malita por cuando cuando estrenáis Albee cuando estrenáis se estrena en octubre octubre creo que si en octubre el tres de octubre

Voz 5 32:34 también a que haya tanta gente preparada para hacer eso

Voz 0933 32:37 bueno se mil otra cosa que he pasado Alexis vamos que saber bailar vosotros sabéis bailaron nada hace los cero Carlos si está todo bien

Voz 5 32:46 bueno sí seguro brincos también más sitios has bailado Itu Carles Francino Roberto

Voz 0933 32:52 no yo creo que esa papel no sería para mí no te ves

Voz 13 32:54 no sabemos estamos genera con suerte desigual son muy dura madera o no lo mismo no

Voz 0933 33:05 es ajena sí que tengo una una incapacidad absoluta para el para el canto a yo cantar se me da mejor fíjate lo saber cuando hacemos un dúo o Carlas por pegado cuando tú quieras Carlos y David Serrano suerte amigos Mariola cuya los amigos venga hasta luego durante todos estos años contigo

Voz 36 33:35 he ido perdiendo algo de perder de vista de agilidad lo único que sigue como el primer día es negocio

Voz 1 39:06 pienso luego existo Brad Más Platón y menos guasa la tandas de la filosofía

Voz 0933 39:32 todas las semanas pienso Irene buenas tardes qué tal va a durar semanas son sólo oportuna y lo vigente que es esta letrada de la canción de Vetusta Morla eh si habrá que mentar una salida a Timón en la deriva o sea que hay cosas que van desde luego ir absolutamente a su bola es haber hablemos del ágora que en la así para empezar que la antigua Grecia como todo el mundo sabe era la plaza de la ciudad de las ciudades estado que conformaban aquella civilización y era el lugar donde se congregaba la gente para comerciar pero también para conversar para conversar y discutir sobre la política sobre la vida general allí estaban los primeros filósofos en contacto directo con la gente que esto es muy importante cuestionando se básicamente la vida sin embargo con el paso del tiempo el pensamiento filosófico se fue alejando de Ágora de las escuelas para convertir

Voz 0313 40:15 José Bono un poco en lo que piensa mucha gente que es

Voz 0933 40:18 un conjunto de teoría muy profunda muy sesudas sobre Dios el conocimiento la existencia de amoral F

Voz 0313 40:24 etc que seguramente explicaban a explicar el mundo pero que cuesta que llegan Ana

Voz 1915 40:28 gente

Voz 0313 40:28 tampoco en nuestro tiempo los diferentes sistemas educativos han sabido mucho acercar esta disciplina a los alumnos Nick convertirla en algo practico sin embargo últimamente es verdad que tenemos la sensación de que la filosofía lo hemos dicho alguna vez empieza su camino de vuelta a la calle a la vida a la ciudadanía de hecho las aguas griegas sonora bueno por ejemplo sería este espacio de radio esta Ventana de la filosofía o las consultas filosóficas o las programaciones de teatro o algunas series de televisión la educación a través de las redes y lo último que nos ha llegado es un portal de internet llamado filosofía han Company por cierto con esto de la filosofía de modernos acordamos ya que al grito de

Voz 1704 41:08 tierra de Faemino y Cansado de que va que va que va yo que

Voz 8 41:24 que lo mejor es que la gente responda al grito al que va queda que vaya oleaje hoy en lugar de la filosofía antes de entrar en detalles que aportar debe ser la calle volver a a la hora de llamemos como lo hemos ahora Irene

Voz 0813 41:39 yo creo que hay que quitarlo un poco la toga a la filosofía yo creo que que debe volver a la plaza pública es verdad que la las plazas públicas en España en los últimos años han estado muy animadas con debates políticos pero la plaza pública hoy por excelencia elabora son las redes sociales cosa que en un sitio donde hay que estar para para debatir de filosofía como de cualquier otra cosa es en la web en Internet no en Twitter en Facebook en todos esos sitios que muchas veces lo criticamos y muchas veces hablamos de que han puesto de manifiesto la la ignorancia y la estupidez humana pero bueno también ponen de pondré dan lugar a la inteligencia no de qué es exactamente este tipo de filosofía banco pues mira es un portal que es un portal de filosofía que tiene esa vocación de filosofía callejera que tenía

Voz 5 42:42 prevista el revista impresa a mi casa

Voz 0813 42:44 ya el mismo equipo que hace este portal que era Filosofía hoy sí que era una revista de filosofía que era rentable hay que decirlo la primera revista de Filosofía española que que se vendían quioscos cada tenía suscriptores también pero bueno era una revista estará unos diez días de alguna manera cuando cerró por problemas ajenos a ella es más sino más bien por cuestiones relativas al grupo editorial pues dejó ahí ese hueco no ese hueco de de para lectores pues obviamente interesados en el tema interesados en preguntarse un poco más allá de lo más cotidiano lo más desde el titular de actualidad digamos y profundizar un poco nervioso tienes tanto políticas como personales pero que que se pueden abordar desde un punto de vista filosófico y entonces ese mismo equipo ahora ha lanzado este portal con esa misma impronta callejera hay de de de reflexionar en compañía de ahí lo de filosofía and Company que que bueno yo creo que han hecho un producto excelente la verdad lleva apenas unos días en la red desde el día uno de marzo y la verdad es que los

Voz 0337 43:44 reportajes y los temas están publicando son muy interesantes

Voz 0933 43:47 Amalia Mosquera buenas tardes hola qué tal buenas tardes salvo periodistas compañero ya ex integrante del equipo de de filosofía han Angkor lo hagan también Irene serán completamente el espíritu de la revista lo aguanta perfectamente

Voz 48 43:59 esa era la idea no es la revista filosofía hoy que a nosotros nos encanta ahí nos enamoramos de ella y eso que como como ha dicho Irene yo soy periodista las otras dos personas Jaime Pilar también son periodistas entonces nosotros pues cuando hicimos la la revista de filosofía hoy y era un poco confuso no enfrentarse a algo que como estabais hablando al principio estaba totalmente en los púlpitos será la la filosofía era algo haga absolutamente académico cómo hacer que esas ideas a veces tan abstractas a veces tan difícil el San difíciles de explicar lleguen al gran público y la gente lo puedo entender no entonces ese espíritu que había desaparecido con cuando se lo habíamos dejado de hacer cuando la revista desapareció pues nos pareció que hacerlo en Internet tenía además el añadido por un lado recuperamos el espíritu callejero que decía Irene pero además tenía la magia de que con Internet llegas al instante a todo el mundo a millones de personas que sepan tu idioma no y esa era y esa era la intención para saber si rompemos ya con una ley

Voz 0313 45:09 anda urbana que lleva demasiado tiempo estará entre nosotros erosionar la filosofía con lo abstracto con con con lo etéreo bueno

Voz 0933 45:17 en filosofía ahí tal aceptar pues lo bueno es que has cambia Fina vamos a poner como refería

Voz 0313 45:23 hacia una vez más esa serie de televisión Merli es que la filosofía se aplica a cualquier aspecto práctico de nuestra vida por ejemplo este

Voz 33 45:29 el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente era un espectáculo que opera creéis que sino colgamos imágenes nuestras en las redes no existimos todos colgamos fotos en Facebook es vertebrar días yo no lo hago desde el tener un perfil en Facebook prefiero que me cae un perro encima porque tenemos que ensayar nuestras intimidades como si fuéramos monos de feria apelando los la ante el público por no hablar de los que a un concierto y en vez de verlo luego graba deja de mirar la vida a través de una cámara ahí disfrutarla con los ojos y todos los demás sentidos joder

Voz 1 46:07 como ocho de menos los teléfonos fijo

Voz 49 46:36 yo nunca

Voz 0933 46:56 tampoco deberíamos confundirnos la filosofía no es algo que vaya en contra de la modernidad ni de la innovación en absoluto al revés tiene la capacidad de ordenar las piezas del puzzle

Voz 0813 47:06 por supuesto hay hay gente como Merli que es digamos anti tecnológico rechaza todo esto de Facebook lo exagera verdad

Voz 5 47:15 ya pero también hay filósofos que defienden todo lo contrario

Voz 0813 47:18 lo que yo creo que es muy importante es que en esta adaptación tecnología que vamos a tener que hacer todos porque la tecnología Llanos está cambiando la vida en los la va a cambiar mucho más es no perder el punto de vista humanístico y el punto de vista filosófico es decir lo que la filosofía nos tiene que decir luego cada uno lo procesará Illes servirá pues para estar a favor de las tecnologías estar en contra pero ese enfoque filosófico se pensar un poco más allá de simplemente sí con la foto y la cuelgo pensar qué significa eso que significa sobre tu identidad cuál es tu verdadera identidad tuyo corpore tuyo virtual de la Red porque hay gente que tiene verdaderas confusiones con respecto a eso el simplemente pararse a pensar sobre ello es algo que sólo puede hacer la filosofía

Voz 0933 47:59 tú Amalia lo tienes claro eso debió corpore virtual

Voz 48 48:05 yo lo tengo muy claro que es el Duque Badajoz

Voz 50 48:10 pero sí es verdad es que es cierto eso que dicen que dice Irene la que todo es increíble al veces que está escribiendo cosas en la red en nada en las redes sociales en Facebook Twitter cuándo será cuenta de la repercusión se queda alucinada porque pensaba que era como nota personal que estaba escribiendo que no la ella no Si es que esto claro hay que tenerlo hay que tenerlo muy claro que internet pues es mágico como decía yo antes pero no es ciego ni sordo te identifica en fin que estás hablándole a un montón de gente

Voz 0313 48:45 o llamaría vamos un poco con con algunas temáticas de de filosofía y uno muy apropiada para esta semana es la que tiene que ver con los derechos de las mujeres a través de una de una inglesa Mary Boston Kraft que bueno algunos la consideran Llanos no lo sé lo pregunto eh es es es la primera feminista reconocida de la

Voz 48 49:04 corrió una de las primeras filósofa feminista podríamos

Voz 0933 49:07 sí sí sí sí sí la primera filósofa feminista

Voz 48 49:10 así la así la presentamos nosotros en el portal pues dices esto esta semana efectivamente en esta semana es fundamental y además es justo está fenomenal aprovechar estas oportunidades hay que recordar a todas las mujeres porque la Historia de la Filosofía pues ha pasado exactamente igual que en la historia de cualquier otro campo que tradicionalmente la mujer ha existido ha tenido mucho que aportar pero a quién se le ha dado voz y las voces que se han destacado siempre que han pasado a la historia han sido las de los hombres y las de las mujeres pues han quedado bastante a calladas y en la Historia de la Filosofía pasado mucho

Voz 5 49:48 sin entonces esta mujer por ejemplo

Voz 48 49:50 lo que nosotros hagamos en el portal esta semana iremos hablando de muchas seguiremos hablando aunque aún que pase esta semana sí pero por ejemplo hablamos de ella de The Wall esto en Graz que era filósofa hablamos de Concepción Arenal que era pensadora escritora hay muchísimas cosas más y han aportado muchísimas cosas importantes a la historia de del pensamiento ellas fueron podríamos decir que fueron feministas cuando ni siquiera existía el término cuando nadie hablaba de feminismo ellas ya fueron feministas

Voz 0813 50:20 es verdad lo voy a decir yo Amalia porque es demasiado humilde el el ver el perfil de Concepción Annan lo ha escrito ella lo ha escrito males está muy bien escrito y sobre todo lo interesante cuando lo pones en en comparación con el de Mary Wilson cuenta de ella es como en en épocas muy cercanas ambas ponen mucho énfasis en la importancia de la educación de de que las mujeres reciban educación que era algo que en un momento en el que está en pleno auge las ideas de la Ilustración y bueno estamos en la Declaración de los Derechos del Hombre y el ciudadano que deja deliberadamente fuera la mujer y a la ciudadana hay pensadores como talla Irán que defienden que las mujeres no tienen que educarse que para lo que tienen que hacer en esta vida que es casarse y tener hijos

Voz 0933 51:02 ya les vale que ya les vale con las con con saber cosas

Voz 0813 51:04 Mary cocinar no Illa y curiosamente Concepción Arenal en España y en Inglaterra reivindican lo mismo que toda la para

Voz 5 51:12 a romper con la desigualdad lo primero que hay que empezar es

Voz 0813 51:15 tu a las mujeres también no estáis lavarse