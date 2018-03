La Ventana (06/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 2 00:10 son las siete las seis en Canarias el Gobierno reprocha al PSOE su de

Voz 1667 00:13 decisión de abandonar la mesa de negociación para un nuevo pacto educativo los socialistas se desmarcan ante la falta de compromisos presupuestarios del Ejecutivo del ministro de debido

Voz 0455 00:22 opina que todavía no ha llegado el momento de hablar de dinero

Voz 3 00:24 cuando aún no sabemos en qué va a consistir

Voz 4 00:26 estas medidas empeñarse en poner cifras es poner el carro delante de los bueyes pero hablar de una cifra sin saber luego que va a consistir es una mala idea

Voz 1667 00:37 declaraciones del ministro en el Senado donde el responsable de Hacienda Cristóbal Montoro ha planteado su apuesta para que las comunidades autónomas puedan volver a buscar financiación en los mercados sin el control del Gobierno este es el momento

Voz 5 00:48 este es el momento en el que debemos plantearnos junto a la reforma de la financiación autonómica e la posibilidad de que estas comunidades autónomas acudan libremente a financiar

Voz 1667 01:01 el el Ministerio de Hacienda además ha comunicado a la Federación Española de Municipios y Provincias la aprobación este mes de un decreto que dará luz verde a las reinversiones del superávit de sus cuentas informa Nieves Goicoechea

Voz 1468 01:12 los ayuntamientos habían pedido al Ejecutivo realizar inversiones en nuevos proyectos educativos sociales culturales de recogida de residuos de generación de más empleo para la compra de patrullas y efectivos que mejoren la seguridad ciudadana el Ministerio ha tardado tan sólo una semana en analizar y responder afirmativamente a estas peticiones para que dé tiempo a que los ayuntamientos presenten en los proyectos nuevos antes de las elecciones del año que viene es necesario que el Ejecutivo apruebe un decreto ley que habilite el uso de este dinero ahora retenido el Ministerio de Hacienda ha garantizado al presidente de la Federación de Municipios Abel Caballero que aprobará el decreto ley durante este mes de marzo según acaba de asegurar la hacen las entidades locales han conseguido lo que venían demandando de forma reiterada en los últimos años

Voz 1667 01:54 cierto que Hacienda confirma el envío de un nuevo requerimiento a la Generalitat de Cataluña para que su interventora detalle todos los gastos destinados entidades afines al

Voz 2 02:02 los es desde dos mil quince kilos

Voz 1667 02:05 sindicatos de Policía Guardia Civil aceptan la oferta de Interior para cobrar lo mismo que los Mossos d'Esquadra en tres años lo hacen sin someterlo a la votación de sus bases informa Pilar Velasco

Voz 6 02:14 los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil han acordado dar el sí a Interior a la propuesta de equiparación salarial sin consultar a las bases tal y como se habían comprometido durante las negociaciones en un comunicado aseguran haber recibido un ataque informático en la página habilitada para la consulta en el día de ayer y ante la imposibilidad de garantizar la seguridad en una nueva votación en los plazos que marca el Gobierno dan por cerrado el acuerdo era el último paso que esperaba Zoido para dar por resuelto el conflicto laboral por la igualdad de sueldos de policías y guardias civiles con las autonómicas para el que soportarán quinientos millones de euros en los próximos presupuestos

Voz 1667 02:45 deportes Óscar Egido en aras a la Juan

Voz 1643 02:47 dos y busca los cuartos de final de la Liga de Campeones juega ante el PSG en el Parque de los Príncipes de París y defiende el tres a uno de la ida en el Bernabéu de mediados de febrero a uno Tenemos once de ninguno de los dos equipos pero la próxima hora vamos a saber si juegan CRO Modric aussie Asensi y Lucas Vázquez son titulares en el Madrid hizo y Emery pone a Di María como sustituto de Neymar a partir de

Voz 0455 03:06 anoche cuarta en Carrusel buscamos ese primer cuarto

Voz 1643 03:08 esa español de la Liga de Campeones en Fórmula uno esta tarde se ha vuelto a parar el Mc Laren en Montmeló ha sido por culpa de un problema de cólico por la mañana tampoco pudo rodar tras quedarse parado en la cuarta vuelta

Voz 0867 03:19 las familias de verdad tienen hijos que se ponen nervioso

Voz 3 03:22 el sitos cuando su padre les voy a aparcar

Voz 7 03:24 por eso las familias de verdad necesitan inseguros de verdad como el de Mapfre y creí que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos consulta condiciones en tu oficina Mapfre Mapfre colaborador de la acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1667 03:39 es todo por el momento seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 3 03:48 cadena SER servicios informativos

Voz 8 03:54 este miércoles siete víspera del Día Internacional de la Mujer especial Hora veinticinco encantaría llenar el estudio de mujeres de todas las edades de todas las profesiones de todas las procedencias pero todas mujeres

Voz 0313 04:08 a conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web en Twitter y en Facebook

Voz 8 04:13 en Hora Veinticinco apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves se calla un mate a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco con Ángels Barceló marzo mujeres

Voz 9 04:28 que

Voz 10 04:30 si la primavera la sangre altera en Ikea nos adelantamos un poco alterados los precios

Voz 2 04:38 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sobre las tiendas de Madrid y compra online más información en Ikea punto es

Voz 3 04:49 la Ventana ultima hora

Voz 1 05:08 eh

Voz 12 05:23 eh

Voz 0313 05:45 la letra de esta canción de verdad que desde cosas muy interesantes e algunas las hemos escuchado fuerte valiente e inteligente no tienen masculino no tienen femenino podemos ser tuyo feliz alegre independiente tampoco tiene masculino no tienen femenino podemos ser tuyo dice más cosas se pueden escuchar en algún fragmento depende de los dos

Voz 1 06:05 no es de chicas o chicos planchar o cocinar

Voz 0313 06:09 bueno esta es una canción que han grabado más de quinientos chavales de dos centros educativos de de Aragón esta iniciativa se incluye en el proyecto de coeducación depende de los dos y la verdad que el vídeo se ha hecho viral en las redes no sólo eso sino que otros muchos colegios los tan rebotando bien es una iniciativa de las muchas que estos días esta semana tan especial pues están proliferando no pero hicimos vamos un poquito más allá y además de de gestos de fin de mensajes de símbolos que está muy bien eh todo es bienvenido dice además les damos una aplicación práctica a todo esto qué tiene que ver con la igualdad y la justicia y los derechos las mujeres miren el Instituto Atenea de Ciudad Real existe desde hace dos años el ciclo promoción de igualdad de género que forma a alumnos para ser técnicos de igualdad en empresas e instituciones este es el único centro que existe en Castilla La Mancha que imparte un curso de estas características y uno de los poquitos que hay en España la primera promoción sale este año nuestro compañero deseo Ciudad Real Agustín Cacho pues ha visitado las aulas

Voz 13 07:10 ya no es el hecho de que nos apoye el mundo de la fama como viene siendo pues han denunciado muchas modelo muchas actrices y bueno está habiendo muchísimo sentimos arropados pero hace falta que nos arrope nuestra madre no se rompe también nuestro padre nuestro abuelo entente comprender que eso significa machismo

Voz 14 07:26 no estamos avanzando pero todavía queda un camino muy muy largo

Voz 15 07:30 pero por qué no saltó pocos anuncios entró en igualdad debería eu casi todo el mundo desde que en los principios de donde es empieza a educar entonces creo que es importante en el ámbito educativo pienso

Voz 13 07:45 comenzamos pero muy muy muy muy lejos

Voz 14 07:48 la mente

Voz 16 07:49 con muchos baches eh

Voz 17 08:04 quema Josué amarilla y Mario son cuatro de los veintiocho alumnos que van a terminar el ciclo de promoción en igualdad que se imparte en el Instituto Atenea de Ciudad Real

Voz 2 08:12 una propuesta formativa pionera en Castilla La Mancha

Voz 17 08:14 sea de los pocos centros que la imparten a nivel nacional por ejemplo Gemma de veintiséis años decidió realizar estos estudios por convicción

Voz 13 08:22 me he dedicado siempre a trabajar en el ámbito de lo social cuando vi que que impartían como nuevo ciclo formativo esto en el Atenea pues me llamó mucho la atención y Ivonne me considero feminista ahí quería aprender sobre ello trabajar sobre ello

Voz 17 08:36 durante estos dos años han adquirido competencias que les han permitido ver situaciones de machismo que se dan en el día a día se han puesto las gafas de género que les permiten ver no sólo las situaciones más palpables también las más sutiles algunas que hemos utilizado todos alguna vez Mari Josué son dos de los cinco chicos que han apostado por este curso

Voz 14 08:53 no ha dicho alguna vez en voy a ayudar a mi madre tú no llegas a tu madre tú trabajas en tu casa tu casa es tuya tienes que ayudarla el Machine man verdad está por todas partes porque no estamos nos criamos en una sociedad machista y sobre todo cuando empiezas a meterte en estos temas abren los ojos y ver las cosas que parecen normales a ojos de los demás

Voz 18 09:14 ideas que no son tan normales así te das cuenta de muchas cosas

Voz 14 09:16 que sea hacen que en verdad sí tienen connotaciones y es que como no

Voz 17 09:19 cuenta Ana María el machismo está en todas partes situaciones que han vivido en primera persona

Voz 15 09:24 en menor en mayor medida toda mismo sufrió algún caso similar con mayor importancia o con menos yo creo que toda mujer ha sufrido un caso así

Voz 1667 09:32 comenzaron este curso veintitrés alumnas tan sólo cinco alumnos ceremonia esto cambie y que cada de las personas

Voz 14 09:40 los hombres abramos los ojos y luchemos junto a la mujer para conseguir que esta desigualdad

Voz 19 09:45 serán

Voz 17 09:59 se forman para ser técnicos en promoción en igualdad una figura obligatoria en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores Soraya es una de las profesoras

Voz 21 10:06 Ellos tienen que abrirse camino dándose a conocer eh bueno tienen salidas a nivel educativo asociaciones empresas y jóvenes empresarios y empresarias tienen muchas oportunidades que todavía el perfil no se conocen mucho

Voz 0313 10:22 en apenas unos días estas chicas y chicos afronta

Voz 17 10:25 en el periodo de prácticas y luego saldrán al mercado laboral su objetivo desarrollar políticas de igualdad

Voz 3 10:31 mención contra la violencia de género en el puesto de trabajo una labor poco conocida por las empresas pero que está teniendo muy buena Yolanda abrir buenas tardes

Voz 0096 10:50 hola gusta recibe débiles profesora de prevención

Voz 0313 10:53 de la violencia de género del ciclo promoción de igualdad de género los llaman muchísimo la atención está esta idea Yolanda vámonos una idea porque más allá de los principios en fin de eh

Voz 1643 11:04 el voluntarismo estos darle una aplicación practica al trabajo por la igualdad que estoy seguro lo son las empresas que muchos oyentes vamos y algunos de nosotros mismos desconocíamos

Voz 0096 11:16 pues sí yo creo que es un perfil que hace falta es actualmente la sociedad por desgracia y que espero que poco a poco se va de encantando in que gracias sabes que perfile ayuden al que esta lacra o podemos terminar con ella

Voz 1643 11:31 la la temática que exactamente imparte usted en sus clases en qué consiste

Voz 0096 11:36 bueno prevención de violencia de género primero un poco lo que vemos es de qué tipo de de prevención existe de Primaria Secundaria ya vemos todo lo que es el propósito de la violencia de género vienen todos los estadios por los que pasa la haces y y aprenden también a todo lo que es la prevención que se trabaja luego los colegios institutos etcétera y como por ejemplo lo del amor desmontando mitos del amor romántico

Voz 1643 12:08 sí el está machismo

Voz 0096 12:10 también es importante que vean el marco de la de la prevención de la violencia de género que es lo que yendo pues el el tema jurídico en Sanitario judicial que que aprendan un poco que es lo servicios sociales el Centro de la Mujer el Instituto de la Mujer tienen que controlar todo todo el marco de la prevención para luego trabajar

Voz 1643 12:34 irá en las practicas que eran estos chavales en qué van a consistir porque aquí por ejemplo en La Ventana hemos hablado en más de una ocasión con mediadores escolares que son alumnos que se ocupan del del tema del acoso del del bullying bueno y tienen un una cierta autoridad entre entre entre los otros compañeros y compañeras aquí alguien que tenga este título tendrá galones para entendernos para decir empresa por aquí no vamos bien

Voz 0096 12:58 bueno pues es de este año tenemos dos hablamos tan prácticos vamos a tener dos años son practicase en un colegio Jorge Manrique de Ciudad Real y y que van a llevar un proyecto de igualdad de género entonces van a poder poner en práctica todo aquello que hayan estudiado a lo largo de estos dos cursos es algo nuevo el audio cuando estamos que quería que queríamos que los alumnos desarrollan a las prácticas estuvieron encantados porque es un tema que ellos ya trabajan entonces esto no se hace poco y creo que que va a ser positivo

Voz 1643 13:40 y eso de los galones documentada en el futuro cuando se aplique de verdad

Voz 0096 13:45 pues ojalá yo creo que hace falta mucho desde realmente en los planes de convivencia y crear o implantar un plan de igualdad en en todos los colegios en todos los institutos y que haya un encargado de coordinar a este plan de convivencia que conlleva la igualdad y también el encargado de depre de la selección cuando cuando vean problemas

Voz 1643 14:12 me bien Yolanda una pregunta para terminar una curiosidad el jueves habrá clases y uno

Voz 0096 14:18 pues creo que no creo que los alumnos van a hacer huelga todos así que están bastante conciencia

Voz 1643 14:25 no me extraña Yolanda Abril muchísimas gracias ha sido un placer

Voz 22 14:29 venga igualmente adiós gracias

Voz 1487 14:31 hasta luego

Voz 23 14:33 sí

Voz 3 14:36 no tenías porque para

Voz 24 14:37 por los gastos de hipoteca allí es probable que tengas cláusula suelo te da pereza a reclamar que parecía un lío pero si es facilísimo en Arriaga Asociados nos encargamos de todo el proceso llámanos al novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y pide cita para cualquiera de nuestras oficinas a Riaza asociados hagámoslo fácil

Voz 10 14:56 porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra viaria en Hipercor y en el supermercado el corteinglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles

Voz 25 15:05 por ejemplo tienes los pañales de protección Plus Activity extra con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad si te llevas dos la segunda unidad te sale a seis con setenta

Voz 3 15:14 cada euro Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida de lunes a jueves el nuevo My Lol Madrid Franco si la sexualidad eso repasamos la vida moderna David Broncano un gran aplauso para Ignatius

Voz 1 15:36 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com

Voz 3 15:42 My Lol Atenas ser la última hora

Voz 0313 15:47 vamos por partes como siempre última hora en Andalucía tres encapuchados intentan quemar con gasolina dos nuevas lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera que llegaron la pasada semana Algeciras para combatir precisamente a los narcotraficantes última hora en Aragón los sindicatos han rechazado esta tarde el Pacto por la Sanidad

Voz 0809 16:06 aragonesa tachan de decepcionante un documento que

Voz 0313 16:08 no recoge sus reivindicaciones y que impide recuperar el poder adquisitivo perdido en los años de recortes Asturias

Voz 26 16:14 la Guardia Civil encuentran un embalse del occidente de Asturias el cadáver de una mujer cuando buscaban a una gijonesa a la que se perdió la pista el trece de febrero otras dos mujeres desaparecieron el uno y el dos de marzo el Instituto Armado descarta que los casos estén relacionados

Voz 0313 16:28 la última hora en Baleares cuatro mallorquinas han perdido la vida en un accidente de tráfico en Miami se encontraban de vacaciones en Estados Unidos tenían entre treinta y treinta y dos años residían en diferentes municipios de Mallorca

Voz 3 16:42 te contamos en Canarias en el Archipiélago vamos a contar que hoy se ha afirmado que se refuerza su lucha contra la violencia de género con la firma de un nuevo protocolo un documento que tiene como objetivo proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y sus familias mejorando la coordinación entre todos los equipos áreas y agentes sociales última hora en Cantabria mensaje de socorro del set

Voz 27 17:03 dos de la dependencia en la Comunidad dicen que los recortes de los últimos años ponen en peligro el mantenimiento de las más de mil plazas públicas concertadas para la atención a las personas con discapacidad piden al Ejecutivo que aumente el presupuesto por cada una de estas plazas Castilla La Mancha

Voz 28 17:17 sólo técnico y un solo agente medioambiental para atender casi cuarenta y a mil hectáreas del Parque Nacional de Cabañeros Ecologistas en Acción denuncia que el parque verá reducida su plantilla quedando a cargo de esta dotación el director conservador se convertirá en el parque peor dotado de Spa

Voz 0313 17:30 n a última hora en Castilla y León por ahora dos de los tres ex jugadores de la Arandina han quedado en libertad provisional de seis mil euros y una orden de alejamiento de la menor de quince años que denunció abusos sexuales falta por resolver la situación del tercer joven implicado Cataluña están proliferando en Cataluña

Voz 29 17:46 personas sin ingresos que se ofrecen para hacer de vigilantes ante okupas a cambio de un techo temporal pensionistas parados de larga duración que algunas inmobiliarias están usando durante un tiempo para vigilar las viviendas que tienen venta las ONGs pronostican una guerra de pobres Ceuta

Voz 3 18:01 una sentencia del Contencioso Administrativo indica que para ser sargento grupo a dos no es necesario ser cabo grupo C1 durante dos años sino que puede ser cualquiera de las especialidades englobadas en ese CEU última hora la Comunitat Valenciana el concepto

Voz 30 18:16 cuenta una campaña tomando como imagen a cuatro mujeres valencianas referentes en sus trabajos la oncóloga Ana Lluc la ilustradora Cristina Durán la deportista Anna Montañana la pirotécnica Reyes Martí visibilizar a las mujeres para que las niñas y los niños las valoren y puedan tener las como

Voz 31 18:31 diferentes en su vida Euskadi las instituciones públicas de forma unánime afean al obispo de San Sebastián sus palabras en las que decía que el demonio había metido un gol desde sus propias filas a la causa feminista Elche ha explicado hoy dice que lo hemos sacado de contexto

Voz 3 18:45 la última hora en Extremadura el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado la convocatoria de una línea de ayudas por importe de diecisiete millones de euros cuyo objetivo es generar durante este año unos cinco mil empleos indefinidos bien mediante nueva contratación o a través de la conversión de temporales de asistentes

Voz 29 19:04 ahora en Galicia cuando se cumple un mes de la huelga de los funcionarios de la justicia se retoma el diálogo entre Xunta y sindicatos una no

Voz 3 19:10 la oportunidad para buscar una salida a un conflicto

Voz 29 19:12 moral que mantiene paralizados los juzgados gallegos La Rioja

Voz 3 19:15 odia Civil ha detenido a un hombre de cincuenta y siete años por el atraco que se produjo hace un año en Pradejón el otro atracador que participó en los hechos se suicidó en un robo que cometió en Cangas de Onís ultima hora en Madrid pues mañana a las once de la mañana los vecinos de Móstoles semana manifestó amparan en Murcia

Voz 32 19:30 entonces agricultores de Murcia Almería y Alicante semanalmente manifestar mañana en Madrid para pedir soluciones al déficit hídrico de Levante más de doscientos autobuses saldrán de la región además repartirán en la plaza de Callao veinticinco toneladas

Voz 27 19:44 es que contamos en Navarra que los túneles de Belate la nacional ciento veintiuno que comunica Pamplona con Francia y que son utilizados a diario por miles de camiones Se van a cerrar al tráfico en mayo iban a estar cerrado siete meses para dotarlos de más seguridad y terminamos en Melilla

Voz 33 19:58 más de un sesenta y tres por ciento de los melillenses tienen planes de irse de la ciudad a corto medio plazo según la encuesta realizada por el Colegio Oficial de Psicólogos sobre los problemas que preocupan a los ciudadanos

Voz 3 20:10 la Ventana ultima hora

Voz 35 20:19 ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene a repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid

Voz 10 20:35 para más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 0867 20:40 ocurrió el pasado fin de semana el actor Marius Makoun fue agredido mientras se encontraba en un bar de Móstoles con unos amigos su cara la habrán visto en el cine en la televisión pero su historia su historia no es ficción es una agresión con tintes racistas porque la mujer que le golpeó no quería ver a negros en su local Marius qué tal muy buenas tardes en La Ventana de Madrid cómo estás

Voz 36 21:00 hola muy buenas tardes y llena que Sahin cazar verdad es contento porque he recibido hoy llamadas el depósito España Blanco europeos verdadera es que es es un placer estar en un país así en este tipo de ambiente donde todo el mundo con Lena de forma unánime una agresión de este tipo

Voz 0867 21:19 leído en la denuncia de la Red Española de inmigración y ayudó al Refugiado no hubo o no había ningún condicionante previo no la mujer comenzó pedirte sin más

Voz 36 21:28 sí sí sí la verdad que fue bastante curioso incluso a mí me chocó me tocó bético porque hay You llegó a lavar dentro dentro del Elba amigos sientan yo voy a hacer Jo para solicitar al camarero su atención en cuanto a las bebidas que vamos ahí estaba justo a mi lado y yo hablando con otro señor no se hiciera su pareja con un mero amigo mientras espero porque local localizada bastante atestado exigible me lo opción negros a mi a mi lado bueno o caso omiso a la agresión a lo que contestó sin indirectamente con vistas a la que le vivo no se preocupe en cuanto el camarero de una tienda medir era aquí no no voy a a no se preocupe por eso me dice Nothing ha dicho que no quisieron de color negro como quieres que te lo diga luego el chico que iba con el pelo yo vivo pero está usted lo que le pasa el chico quiero con el me dice en vez de de de de decirle algo dirigía mil oye está diciendo que no quiero

Voz 22 22:34 que yo estaba de vida

Voz 0867 22:37 no tenía sus facultades alteradas

Voz 36 22:40 no lo sé no no la verdad es que no me sí sí sí estaba debido a vivir a si fuera lo más curioso es que se notaba una persona más vulnerable a una persona porque fuera muy tranquila

Voz 0867 22:53 qué momento pasa de de la agresión verbal a la agresión física

Voz 36 22:57 fueron pasó de cero a cien en un segundo porque nada más justo después de esto sí sí yo soy blanca tú eres negro pudo matar no me pasa la Volvo un poco hacia atrás le quiero que Utah pero estaba usted figurar en este acto seguido con el que golpea en la cabeza tal cual cuando la sangre empieza a votar la gente será cuenta de que estoy sangrando se levantan todos admitir a la empieza el tira por ir hubo les digo por favor dejad en paz no quiero que la verdad que en aquel acto que ya ha dicho que es blanca yo soy negro pero estamos en un Estado de Derecho vamos a esperar a la policía a ver qué dictadura que la Ali dicte la sentencia

Voz 0867 23:43 estas lejos de las heridas

Voz 36 23:45 bueno no tengo tengo siete puntos tengo la cara Isabel duele bastante a cuando supuestamente por la noche pero bombarderos por la noche sobre todo yo trabajo con la es lo que les da de comer se acto por lo que de ahora en adelante la mañana cuando te levantas tienes que ver una herida ha dicho no porque justo en en las cejas de Keita

Voz 2 24:10 oye Marius pues eh que vaya todo bien no

Voz 0867 24:13 lazo fuerte muchas gracias

Voz 36 24:15 sí sí estaré trabajando todavía más al una huelga japonesa

Voz 1487 24:22 en su intervención y los datos que ha aportado y tengo que decir que me impactar su intervención y que desde luego no me reconozco luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho no

Voz 36 24:37 no algún miembro del bipartito daré una huelga no me refiero

Voz 37 24:42 la Ventana de Madrid Yepes

Voz 3 24:44 zarandean hasta atrás a Juan

Voz 37 24:53 a tope

Voz 0867 24:59 todos Rajoy se desmarca de Cifuentes y de alguna de sus ministros si defiende la huelga a la japonesa pero Rajoy a dos días de la huelga uno tiene la sensación de que los estrategas de las dos formaciones de centro derecha en este país B colocan ante lo que parece un movimiento imparable de mujeres que piden igualdad que reclaman un sueldo digno y que quieren tener no sólo en teoría también en la practica los mismos derechos y posibilidades que un hombre alguien parece haber caído ahora en que esa reclamaciones son anticapitalistas ni son comunistas ni emanan de un centro ocupa muchas de esas mujeres que van a parar son del PP y otras votan a ciudadanos y no comprenden la tibieza con la que esos partidos

Voz 3 25:42 han encarado esta cita

Voz 1 25:45 Javier Castaño es martes debate político de La Ventana

Voz 0867 25:49 en Madrid hoy precisamente con el Partido Popular y con Ciudadanos y a las puertas de la huelga de mujeres del ocho de marzo Alfonso Serrano diputado regional y miembro de la ejecutiva del PP de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido este programa Webber a estar desencantado con otros estrena usted

Voz 18 26:03 yo resultado es que los vemos pero en el estudio la primera

Voz 0867 26:06 mueve mucho el banquillo en el partido popular más que Zidane

Voz 18 26:08 hombre es que tenemos un banquillo muy amplios unos muchísima gente del partido cada día en Madrid más

Voz 0867 26:13 en el caso de Ciudadanos es que su portavoz titular Ignacio Aguado sigue de baja por paternidad César Zafra portavoz adjunto qué tal muy buenas tardes bienvenido cómo estás

Voz 2 26:22 muy buenas tardes bueno haber expliquen

Voz 0867 26:25 de Rajoy Alfonso arrancó contigo por casi por alusiones no se desmarca no se desmarca ello tengo la sensación de que ha dejado a Cifuentes y otras ministras que defendían la huelga a la japonesa en una posición muy delicada

Voz 18 26:36 yo no creo que sea un desmarque de ese sentido delito el de presidente de Gobierno hecho yo cuando llegue la la frase la presidenta del Gobierno Cristina Cifuentes hablando de la huelga a la japonesa me sorprendió porque yo no conozco a nadie a ninguna mujer en política que trabaje contigo trabaja con muchas que trabaje más Cristina Cifuentes ir vivido por lo tanto digo yo no se puede trabajar más dicho lo cual desde luego mi partido Cristina Cifuentes y el propio presidente Mariano Rajoy comparten perfectamente las aspiraciones que vea que tú has comentado al principio de reducir la brecha salarial de acabar con la discriminación eso es algo que desde luego compartimos siempre hemos compartido y de hecho tanto el Gobierno de Mariano Rajoy como el de Cristina Cifuentes llevan años trabajando en esa línea

Voz 0867 27:11 que hagamos un poco de futuro elogia César haber Cifuentes ahora será coherente iba a defender su huelga a la japonesa o se va a someter a la tutela jerárquica de Mariano Rajoy

Voz 0455 27:21 hombre el Partido Popular Iggy con Cristina Cifuentes nunca se sabe yo creo que al final pues bueno ordenará filas y hará lo que le diga al jefe más que nada porque no la primera vez que esto ocurre a la señora Cifuentes va un poco de verso libre pero en el momento que el señor Rajoy tocó corneta en todo el mundo se firme también me gustaría sobre todo decir que Mariano Rajoy me parece un galáctico porque sobre todo cuando estaba diciendo la frase ha dicho bueno esto no han podido decir o no como si no lo supiese sabía de sobra que la señora Cifuentes el amistoso Tejerina habían dicho lo de la abuela

Voz 0867 27:50 poesía sorpresa e como si hubiese leído un hubiese

Voz 27 27:53 el hombre porque al final insurgentes pero también lo dijo Tejerina dijo alguna ministra más

Voz 0455 27:57 sí sí sí yo creo que al final lo que pasa

Voz 18 28:00 ya de la de la frase de la huelga a la japonesa lo que hay detrás es un compromiso y una hay una manera de entender la lucha por la igualdad en Cristina Cifuentes bien la mayor parte de las mujeres que votar al Partido Popular ya de las formaciones políticas dije creen que ese día no es un día para hacer huelga si para reivindicar pero que cree que la mejor manera de ayudar a acabar con las desigualdades es trabajando como cada día incluso más y eso es una cosa que yo pese a que respeto quién decide hacer huelga yo creo que debemos de respetar quiénes creen que ese día hay otras maneras de defender esa igualdad y una de ellas es trabajar

Voz 0867 28:32 qué faltaría más es que vamos a ver es que si si hay derecho a hacer huelga derecho a no hacer la también es que faltaría más lo que pasa es que entre esto que usted me cuenta lo que Ciudadanos y el Partido Popular han defendido estos días hay un trecho porque resulta que no es lo mismo esto que usted me está dando ahora que por ejemplo declaraciones insisto que hay declaraciones tanto de de portavoces de ciudadanos como del Partido Popular diciendo que es una buena

Voz 27 28:54 la comunista anticapitalista entre Magnus ocupa a claro no parece que luego se tomen

Voz 0455 29:01 Silent si cogemos un manifiesto el lugar escogemos el manifiesto que yo creo que con el problema es que mucha gente no ha entendido lo que es la parte de la huelga quién convoca la huelga después la manifestación a la que nosotros estaremos en casa docu de acudir es más vamos acudir pero si cogemos el manifiesto encontramos declaraciones en parte es como dicen eh hay que luchar contra el racismo el capitalismo y las estructuras de jerarquía que pretenden distinguir no hay que luchar contra consumo queremos parar para consumir bueno vamos a ver todo todos estamos de acuerdo incluido el Partido Popular en algunos puntos en luchar contra la brecha salarial por eso todos respetamos la gente que quiere hacer huelga pero hoy ya no se incluyan en este manifiesto y ese es el problema y lo hemos debatido muchas veces con la gente de Podemos si hubiésemos hecho un manifiesto donde todos estamos de acuerdo hay muchas cosas la gran mayoría de la que estamos de acuerdo todos estaríamos a favor pero hombre si al final ideologizada hasta este punto esta huelga pues nos encontramos con situaciones donde gente los que no se siente representada toda

Voz 18 29:54 es lo que decía hace saber efectivamente mira yo leía hace poco el propio manifiesto que ha salido del ámbito de los de Mujeres periodistas era un manifiesto impecable en ese sentido yo digo es decir éste ha tenido en tenía un trasfondo y una intencionalidad clara que era ideologizada segmentar dividir con una cosa muy definida y cesar ha dicho como las frases yo voy a comentar otras medidas entre las que cargan contra el capitalismo contra contra la contra la médica en contra de lo que quiero leerlo para exigimos la de patología de nuestras vidas la medicina canalización responde a intereses de empresas estamos mezclando churras con merinas mezclando una cosa que parece muy seria que ocho de marzo que del de la mujer trabajadora está mezclando con el tema de la violencia de género puede haber alcanzado un pacto histórico que yo quería dejar margen por lo tanto se puede estar en el fondo de acuerdo con el fondo de la cuestión es si el Partido Popular lo ha estado siempre a la cabeza es decir The Beatles

Voz 0455 30:45 persigue es cierto Alfonso que cuando el presidente de la nación a Mariano Rajoy le preguntan por temas de la brecha salarial dice directamente

Voz 27 30:52 no habléis no es cierto no no no siento yo me alegra

Voz 18 30:58 que me clásico porque yo recuerdo esa entrevista se le pregunto yo creo que era un tema espinoso por el hecho de que Lasse emprende que el Gobierno interviniera en las decisiones de las empresas de poder los sueldos por supuesto que el Gobierno como otra soledad a la hora de buscar

Voz 27 31:14 acabar con la brecha salarial no no los novios al segundo yo no estamos aquí para hablar de Rajoy Soler hace el vamos a hablar de Madrid

Voz 0867 31:20 sobre este tema de la huelga del ocho dime y sus repercusiones políticas yo tengo la sensación de que hay gente que no parece haber entendido nada como o al menos el origen el motivo de la movilización pero bueno ese vídeo de que hay un problema de desigualdad y esto creo que lo comparten todos los partidos serial de oportunidades un problema también de violencia de del hombre hacia la mujer

Voz 18 31:40 su puesto y no sabemos qué quería

Voz 0867 31:42 en esta mañana el portavoz del Partido Popular en el Parlamento Enrique Ossorio yo creo que esta huelga no

Voz 38 31:47 apuestan por la igualdad sino que apuesta por el enfrentamiento enfrentamiento entre hombres y mujeres y esto es un problema que tenemos que resolver todos juntos Hinault o por la vía del enfrentamiento y luego también pienso que es una irresponsabilidad que se haya unido a la a la convocatoria de huelga el asunto de la violencia de género es salvo contra lo que todos estamos en contra hay que hay que erradicar de nuestra sociedad como sea yo creo que es irresponsable esta materia incluirla dentro del orden del día de estas

Voz 27 32:19 manifestaría al ex mujer no se puede hablar de la violencia

Voz 0867 32:23 la lista que se vamos se ha llevado por delante cuarenta vidas cuarenta mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas diez en el caso

Voz 27 32:30 de la Comunidad de Madrid no es un tema importante no se puede mezclar con la mujeres que si no se pueden mezclar con la mujer el tema de del machismo y la violencia de género ya no sé qué es lo que claro lo que venir lo es lo que venimos diciendo

Voz 18 32:40 decir nosotros hay hay un día que es el XXVI que es el noviembre que es el que el que lo que conmemoramos hoy tratamos de concienciar sobre la lucha contra contra la violencia de género y evidentemente este día tenía otros fines siempre como era el tema de acabar con la desigualdad en el mundo de laboral eso Dielo mujer vivía en Si yo lo digo Si también el otro entonces también el veinticinco de lo que yo digo es que lo que decimos nosotros es que esta fecha tiene unos objetivos que tenemos principios Quique se pueden hice puede reivindicar todo pero que precisamente cuando suena el ocho de marzo no se puede reír

Voz 27 33:13 lo que sí deja machista

Voz 18 33:16 con lo que politizar realmente cuando hemos tenido a como porque cuando hemos llegado a acuerdos un pacto de Estado todos los partidos salvo Podemos que se ha abstenido hay protocolo hay presupuesto para llegar a cabo y una serie de medidas para acabar con esta lacra que es una verdadera lacra social utilizar eso también dentro de lo que es una reivindicación que tiene que ver con el ámbito laboral nos parece una irresponsabilidad es lo que hemos dicho una cosa no quita que desde luego nadie desde luego es es a caer de luchar contra la lacra que es la gran

Voz 0867 33:43 siete de la tarde treinta y tres minutos César te doy paso en cuanto volvamos a publicidad

Voz 1487 33:47 sí

Voz 10 33:53 sigue a La Ventana en las redes sociales has Roma La Ventana La Ventana

Voz 39 34:02 de las

Voz 10 34:06 la entrada paradisiaca borra el viaje te llevas años aplazando la porra

Voz 1 34:11 esta aquí la porra de robos se descarga te nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 40 34:26 cabe FAP y Cáritas cambiazo

Voz 1 34:29 pero anotan primero en la porra de Garrucha

Voz 3 34:32 todos los goles valen

Voz 10 34:34 cadena SER

Voz 41 34:39 leyendo de un centro de estadística es estamos haciéndonos encuestas que emisora

Voz 22 34:44 la radio escucha usted Cadena Ser muy bien por qué porque porque yo le pregunto que por qué no no no me me has de dar una respuesta señora y yo tengo que rellenar la casilla

Voz 0096 34:58 que no en cuenta de Vigo mente cuadriculada corazón tiene que el corazón tiene razones que es como él

Voz 14 35:05 la película prácticas para los anales

Voz 3 35:09 por qué te gusta

Voz 14 35:11 lo estamos

Voz 42 35:16 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio

Voz 17 35:19 por escuchas para los cocineros que siguen

Voz 42 35:21 en saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 3 35:24 el exilio de tío Etiopía panal una sustancia con la que las tengo ya se defiende de sus depredadores o sea nosotros Cadena Ser punto com en la radio que tu programas corren nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 0867 35:56 sí esto de la tarde y treinta y seis minutos me quedan dos minutos tan sólo Zafra tocaba

Voz 0455 36:00 bueno yo creo que el señor Osorio se caracteriza por hacer este tipo de declaraciones que no dejan de Fene diferente y no para bien o sea yo creo que el problema que tiene el Partido Popular es que todo obviamente se encuentra en una situación en la que no sabe cómo actuar no bien señor Osorio pues una vez más sale por donde tiene que ya sabemos cómo es cómo actuar Alfonso desde el minuto en el que ni siquiera había ejecutado todo el presupuesto que tenis para el género la Comunidad de Madrid por esto yo creo que la huelga a la japonesa que tenía que hacer la señora Cifuentes hacerla todos los días así es posible que ejecute justamente ese presupuesto la verdadera lucha la lucha por la igualdad entre todos se ejecuta desde las instituciones Hinault a vosotros no os hagáis ahora con el señor Osorio a decir pues este tipo barbaridades puede tener pero habrá estrategia de igualdad con todas las regiones de mujeres de Madrid ya que hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta Alfonso que el señor Osorio se caracteriza también por llamar pederastas al resto lo de de grupos parlamentarios otro grupos parlamentarios sea me deja Gemma vosotros hacerla pero que no valdría entonces ella como dices el resto de pruebas para apuntarse a todo el mundo hace once y yo creo que en este mueble ajustadamente habéis hecho lo que tantos esta medida litigando algunos el fondeo pone Ramos ponían cuarenta segundos estabilidad justamente los extremos y yo y ser que menos tirados por favor

Voz 18 37:07 no voy a entrar en un debate del que desde luego no se de cuento de que mezclas a al al propio portavoz con las declaraciones en las que acusa a todos los partidos pero yo te doy una cosa yo creo que el Partido Popular es ahora mismo la primera fuerza política en Madrid la primera fuerza política en España yo digo que la mayoría de las mujeres por no decir todas las que votar al Partido Popular se identifican con lo que el Partido Popular y hay muchas maneras de defender la igualdad de oportunidades no tiene que ser siempre desde planteamientos de la izquierda radical

Voz 0455 37:35 como dices que no estoy de acuerdo y capitalistas pero como decíais que empezar a pensar que ir a los extremos como hace podemos al final va a hacer que nos parezca que dejará aquí desde la rueda Alfonso Serrano

Voz 0867 37:44 no César Zafra gracias a los dos porvenir y hasta la próxima complacer en hacer aterrizar el programa con el reportaje diario de Elena Jiménez a dos días de el ocho de marzo hoy hemos estado en el colegio con las mujeres imágenes

Voz 20 37:57 estas pueda andar bien Carlyle les falta eres mi mediana era

Voz 0809 38:07 Laura Ana Jimena Irene ir Jara han creado con otras compañeras de clase un grupo feminista ayudan a otras chicas a saber detectar el machismo

Voz 0313 38:16 cuando su propia pareja que las quiere muchísimo va las obliga a tener una relación sexual eso también es violación Se

Voz 43 38:22 pero como ellas dicen las gafas violeta con libros como feminismo para principiantes de Nuria Varela o monólogos como el de No sólo duelen los golpes de Pamela valenciano ahora están en un aprendizaje constante

Voz 8 38:37 la violencia gustarán los si lo con creces lo ves les estamos muy claro juzgar unos entrenos Oltra sí competir por el mero hecho de gustarle un hombre como un objeto

Voz 0809 38:47 sí también en una denuncia del miedo por ejemplo el de la vuelta a casa por la noche

Voz 8 38:52 las colas con los cascos puestos teniendo en el móvil la llamada o hablando por teléfono con una amiga o con un amigo que lo lo normal entre nosotras ya decirnos hoy escribe me cuando el guía

Voz 0809 39:02 por eso quieren que la política por encima de las siglas este el feminismo

Voz 44 39:06 la huelga es participar en participar en todo para que se pare este sistema arquitecta Motta en que cuelgan a tu hijo es que no subo

Voz 0809 39:14 sí este es el relato de cinco jóvenes de diecisiete años que un día se preguntaron por a ellas les regalaron de pequeñas una muñeca o una cocinero

Voz 20 39:25 el titula nunca más miedo bebe vinos

Voz 3 39:31 dijo que saca sede dentro de los cuentos de un príncipe azul

Voz 0867 39:37 seamos años eso esperamos aquí como siempre desde la City veinte minas siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten del día

Voz 20 39:43 hasta mañana adiós medieval plato de la noche

Voz 3 39:56 y miedo

Voz 45 40:04 el regidor perdiendo algo de perfil dista de agilidad

Voz 3 40:08 lo único que sigue como el primer día

Voz 8 40:14 eligen hipoteca naranja de ING con el precio que buscas dice comisario encuentra la punto es

Voz 2 40:22 abro la puerta de casa y veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista queden muy guay

Voz 46 40:30 lo en los congresos del bienestar de es la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con David Trueba Ana Belén Victor Manuel Vicente Molina Foix Luz Gabás Ángeles Caso Ángel Gabilondo muchos más con

Voz 10 40:51 el patrocinio de Pacha Gran Zoco revista magacín tú plana punto com turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 47 41:00 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toma ansiado me porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista martes

Voz 1 41:11 el hombre militantes de las fruto del cuartel una hora menos en Canarias Nadal momento suele decir todos de los mejores equipos del planeta se juegan la temporada noventa minutos reserva el Deportivo Dani Garrido

Voz 10 41:54 cabe en La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 42:01 vaya pedazo partido tenemos esta noche a esta ahora es muy interesante saber con qué once va a salir en Madrid en el Parque de los Príncipes porque había duda de si tal cual por haber Javier Herráez buenas tardes

Voz 0455 42:11 hola qué tal Carlas pues no había duda contamos aquí el pasado domingo en la Cadena Ser el once del Real Madrid es el mismo del pasado domingo no ha cambiado nada Keylor Navas en portería Carvajal Varane Ramos Marcelo en defensa con Casemiro y Kovacic en el doble pivote por la derecha Lucas Vázquez por la izquierda Marco Asensio y en punta Benzema y Cristiano Ronaldo por tanto Bale e Isco para la segunda parte y lógicamente no estaba para jugar de inicio los tocados Modric y Kroos por cierto en el París Saint Germaine el campo ya está a punto de llenarse juega Di María como estaba previsto con Cavani Icon en papel Essex los tres de arriba lo que estaba previsto como digo que centro Alcampo lo habitual con Motta y compañía un pronóstico Hall

Voz 0313 42:57 Mójate va muy difícil yo no

Voz 0455 42:59 no acertar vengador dos dos bueno sea qué pasa el Madrid no años sólo tengo más o menos creo que Madrid va a pasar pero que va a sufrir estas Europa aquí Se pasó mal rato seguro

Voz 0313 43:10 bueno os escuchamos en Carrusel un abrazo fuerte hay otras cosas en este día porque si jugamos a por ellos

Voz 8 43:23 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 2 43:28 vamos despegando varones que llega al fútbol y vamos cerrando este día seis de marzo de dos mil dieciocho recordemos dos mil dieciocho aunque algunas noticias nos retrotrae a otros tiempos hombre quizás no esos tiempos pero bueno y la juez ha ordenado que se ejecute el secuestro del libro Fariña tanto los digitales como los de papel esta mañana su autor Nacho

Voz 48 43:49 pero decía en Hoy por hoy desde luego como campaña de marketing les impagable pero cree que a mí me dice es silo cambio de digo que no pudiese ir atrás en el tiempo para evitar todo esto

Voz 2 44:01 el hijo no pasarlo porque no me merece la pena a mí personalmente no le merece la pena ir después está lo de la iglesia con la huelga de mujeres del ocho de marzo

Voz 49 44:12 hace cuatro días el arzobispo de Madrid apoyó la huelga con un argumento un poquito

Voz 2 44:16 Mariano Esteban

Voz 50 44:19 hacer huelga el ocho de marzo con por dos luego de esos derechos lo haría derecho a la Santísima Virgen María

Voz 2 44:28 hoy hemos oído a los obispos de Ávila y Tarazona un poquito en la misma línea pero claro después esta el obispo de San Sebastián que ve al diablo metido dentro de algunas feministas en qué momento esa causa justa

Voz 51 44:39 sea mezclado con determinadas falsas causas que en el fondo van en detrimento de la propia mujer porque el feminismo radical o el feminismo de género tiene como víctima la propia mujer es curioso e como el demonio puede hacer que la meter un gol desde la

Voz 2 44:58 propias filas esto es lo que dijo el obispo pero hoy ha tirado argumentario ya saben ustedes aquello de Se ha sacado la filmación de contexto

Voz 51 45:05 sacando un una frase por parte de un de un periódico que fue el que la sacó uno pues el diario El Público falseada puso en boca en manos del obispo el obispo dice que las mujeres tienen el demonio dentro bueno zafarse absolutamente falsa sacándolas de contexto

Voz 2 45:22 allí el machismo que ha dejado mucho poso y claro la herencia es la herencia injerencias herencias de simpatías de mensajes que no se acaban de entender bien han ido y nuestras twiterías

Voz 52 45:31 si empezamos con hombre postular que tuitean una herencia envenenada

Voz 3 45:35 hijo mío algún día todo esto será culpa tuya

Voz 51 45:39 ABC la sinceridad se parece bastante a la empatía

Voz 52 45:42 día el Twitter es de Sara Phil ya no me gusta merece así así como en persona como las tutorías con una muy mala noticia que nuestra trae Angélica Dueñas

Voz 27 45:53 ha muerto el inventor del texto predictivo del móvil el entierro será mareada las cuarto en la parodia dejó extras Señor Misterio de cortos

Voz 2 46:01 verdad que algunos no necesitan de textos preceptivos para liarse María

Voz 6 46:06 pero Rajoy se ha referido a las palabras de una ministra Isabel Tejerina la ministra de Agricultura que dijo que el ocho de marzo piensa hacer una huelga a la japonesa pues ha dicho el presidente del Gobierno lo leo obra en la web de la Cadena SER desde luego no me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha hecho

Voz 27 46:23 no algún miembro de mi partido no me reconozco que es una manera de hablar

Voz 6 46:29 que tiene el presidente del Gobierno está aquí hemos escuchado esta tarde una de esas frases chulas que que que aunque no tienen sentido entiende las frases de

Voz 0867 46:37 jo escuchadas con Freud

Voz 6 46:40 Sinatra con A mi manera y dan ganas de llevártelo a casa hay darle cuerda

Voz 1487 46:45 nada pensemos lo que pensemos obtenemos lo que opinen sobre las diferentes formas de hacer manera yo puedo asegurarles ustedes todo lo que pueda

Voz 52 47:00 desde luego si es que eso es posible

Voz 1487 47:03 haré todo lo posible incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 2 47:10 la filosofía pura desde luego banda también más filosofar hoy sobre la huelga de mujeres con Irene Lozano y con Amalia Mosquera que es miembro de filosofía han COU pasan los siglos ir resulta que seguimos hablando de lo mismo

Voz 22 47:25 igual Stone Crash que es creo un libro que era bueno se puede considerar como una de las primeras obras feministas de la historia que eso indicación de los derechos de la mujer consideraba hay escribían este libro que la independencia era una bendición de la vida a una gran virtud se llevaba las manos a la cabeza es ella misma explicaba que cómo era posible que se educar a a mujeres para ser dependientes o para

Voz 3 47:46 jugar la voluntad fue el dictado

Voz 22 47:48 lo de un nombre no esto lo decía hace tres siglos no puede ser una frase más actual y hoy seguimos luchando por lo mismo no

Voz 2 47:57 pasando por lo mismo y es verdad que en otros sitios están todavía peor hoy hemos viajado hasta Bangladesh a Dani Rovira y Clara Lago que han estado aquí con nosotros han visitado recientemente los campos de refugiados en los que se hacinan cientos de miles de refugiados rojizas expulsados de su país de Birmania para ser altavoz de lo que allí especialmente los niños están sufriendo

Voz 3 48:18 no nosotros no tenemos necesidad pero necesidad hay mucha claro de ir allí puntos en el momento en el que entiendes que tú mismo por por Portu Portu fama popularidad o por tu posición mediática en un país

Voz 29 48:34 se te puede usar como herramienta para intentar salvar vidas

Voz 14 48:37 sí para ser un altavoz para esa gente que como habéis dicho estaba olvidada en serio

Voz 2 48:43 altavoz y nos han hablado en nombre de los niños

Voz 29 48:46 poco que les viera a poco que les hiciera un pequeño gesto sea en parte nos reconcilian un poco también con la infancia porque en cuatro días escuchamos solamente a dos niños llorar y uno era

Voz 3 48:56 ese había cayó el otro jovencito pues claro no no estamos empezando midiendo y no quería Le dolía algo

Voz 0809 49:03 o sea es realmente es increíble la capacidad que tienen sobretodo cuando tú sabes de dónde vienen y lo que han tenido que ver no