La Ventana (07/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias la justicia complica la investidura de Jordi Sanchez como presidente de la Generalitat el Constitucional ha rechazado la petición del diputado para quedan en libertad el juez del Supremo Pablo Llarena no va a decidir antes del lunes si le permite acudir al pleno previsto para ese mismo día antes quiere escuchar a las partes personadas en el proceso el vicepresidente del Parlament Josep Costa de Junts per Catalunya confía en que no sea necesario aplazar la fecha del debate

Voz 3 00:37 nosotros no entenderíamos en ningún caso que el Tribunal Supremo para el lunes no hubiera pronunciado sobre la posibilidad de que el candidato a la investidura esté presente en este hemiciclo para ser investido que todo el mundo piensa que es prematuro cualquier consideración en relación a que no se puede hacer va el pleno

Voz 1667 00:54 otro empresario confiesa la financiación irregular del Partido Popular esta vez en Madrid Se trata de José Luis Huerta propietario de Walter Music una de las empresas clave dentro del entramado de la trama Púnica con el Ayuntamiento de Valdemoro como centro de las operaciones informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:09 el empresario José Luis Huerta relata como le llamó el sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro y le dijo Luis tengo el despacho lleno de regalos no puedo pasar pero no veo ninguno tuyo y el empresario se vio forzado a hacerles regalos a él a Granados y a su secretaria entre otros a cambio de adjudicaciones públicas el juez García Castellón con la interrumpido en ese momento para manifestarle su asombro pedirle que lo repitiera expresarle que esas prácticas mafiosas literal les recordaban las que había visto en Sicilia el empresario ha confesado financiación ilegal pues el PP de Valdemoro municipio de Granados nunca le pagaban los actos electorales que organizaba sino que era compensado con adjudicaciones de fiestas también ha dicho que Granados seguía siendo el jefe del pueblo aunque hacía años que había dejado de ser alcalde

Voz 1667 01:57 en Asturias ya se conoce el resultado de la autopsia practicada al cuerpo de la mujer localice

Voz 0827 02:01 ayer en el Balza de carbón

Voz 1667 02:03 esos resultados confirman la muerte violenta de la víctima han recordemos que se busca a otras dos mujeres desaparecidas en Avilés in en Radio Asturias Pablo Canga

Voz 1657 02:11 Paz Fernández Borrego había sido vista por última vez hace exactamente tres semanas en las calles de la villa costera de Navia localidad que visitaba habitualmente y donde frecuentaba sus amistades tras el hallazgo de su cuerpo ayer tarde en aguas del embalse de Arbós a unos diez kilómetros del pueblo

Voz 0313 02:25 a la vista del estado de deterioro del cadáver

Voz 1657 02:27 se supo que llevaba muerta varios días hace unas horas y tras concluir la autopsia se ha determinado que su muerte fue violenta el cadáver presenta fracturas en la cabeza y en el cuello pero sin que haya trascendido en qué circunstancias se produjo las lesiones y por el momento no hay detenidos mientras se busca con denuedo a Concepción Barbera y Lorena Torres otras dos asturianas desaparecidas desde la semana pasada en casos que según el Ministerio del Interior no tienen conexión alguna

Voz 1667 02:50 así hemos llegado a las cuatro y tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:55 carriles es Madrid en Madrid el juez ha citado mañana el empresario Miguel Ángel Flores y a los otros cuatro condenados en el caso Madrid Arena para su ingreso en prisión Alfonso Ojea los condenados tiene a partir

Voz 0089 03:06 de mañana jueves diez días hábiles por delante para ingresar en prisión se trata únicamente de los procesados con sentencias de más de dos años de cárcel es decir Miguel Ángel Flores el empresario que organizó la fiesta Francisco del Amo responsable de Madrid Espacios y Congresos Santiago Rojo mano derecha de flores Miguel Ángel Morcillo otro de los hombres de confianza del empresario Carlos Manzanares jefe de la compañía que reclutó a los porteros para este concierto el médico Taher Mario Simón Viñals no va a ingresar en la cárcel porque ha sido condenado por el Tribunal Supremo a un año y medio de privación

Voz 0313 03:40 John de libertad gracias Alfonso y Cristo

Voz 1915 03:42 Cifuentes niega ahora que defendiera la idea de hacer una huelga a la japonesa durante la jornada de huelga feminista un intento de rectificación de la presidenta madrileña después de que ayer Mariano Rajoy

Voz 1432 03:52 asegurara que no ser

Voz 1915 03:52 se conocía en esa llamada trabajar más horas de lo normal como hicieron en la propia Cifuentes o la ministra García Tejerina

Voz 4 03:58 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero aprovechó la la oportunidad declarar que jamás he dicho digo eso

Voz 1915 04:11 el Ayuntamiento de la capital prepara sanciones contra la empresa Dragados por la gestión de los túneles de la ciudad en concreto por no reparar nueve de esas instalaciones que llevan meses cerradas por filtraciones de agua la portavoz municipal Rita

Voz 1821 04:22 Mestre esta sanción bueno no la pongo yo pero digamos que se da por descontada porque claramente se ha producido una anomalía que escritura una desterrados porque la empresa no ejecuta las obras por supuesto es legal es necesario pero no soluciona el problema el problema se soluciona cuando esas obras se ejecuten y por lo tanto independientemente de la sanciones estamos buscando ya intentamos una fórmula que se que ustedes conocen y que fue posteriormente paralizada en los tribunales que estamos buscando alternativas en el caso de que la empresa no haga lo que tiene que hacer

Voz 1915 04:49 en cuanto al tiempo este miércoles tenemos una pequeña tregua de lluvias aunque han bajado las temperaturas hasta ahora tenemos diez grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:12 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com el La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la SER

Voz 6 05:20 la ser

Voz 2 05:22 los servicios informativos en la Cadena SER con Carles Francino

Voz 0313 06:08 buenas tardes bienvenidos a La Ventana o iba notando desde hace días pero creo que no ha sido hasta hoy que me he dado cuenta al todo o que directamente lo reconocido

Voz 8 06:16 estoy nervioso nervioso

Voz 0313 06:18 tengo ese hormigueo ese run run típico de cuando sabes que va a ocurrir algo especial de mañana lo es sin duda creo que a estas alturas ya está casi todo dicho sobre la huelga feminista feminista por cierto que es algo que la ministra de Igualdad no le gusta por dice que es una etiqueta lo cual no deja de ser chocante si recordamos cuál es la definición que la RAE hace de feminismo dice principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre punto nada más Yesa ministra de Igualdad pero bueno a lo que iba que ya está todo dicho que cada uno piense y diga lo que le parezca oportuno pero yo tengo ya lo tenía eh pero ahora más tengo el convencimiento de que estamos abriendo una páginas de la Historia por eso estoy nervioso y creo que somos afortunados afortunadas y que dentro de unos años podremos contar a nuestros hijos y nuestros nietos yo estuve ahí es posible que a quienes hoy denigran esta jornada de protesta con el argumento de que se quiere enfrentar a mujeres contra hombres ya se les haya caído entonces la venda de los ojos o la cara de vergüenza pero lo que lo que lamento de verdad sinceramente es que no sean conscientes de que el tren de la historia les va a atropellar esto que está ocurriendo no es una escaramuza política ni un ni un subidón colectivo de aquellos que luego desaparecen en un par de días no es esto es algo muy serio que se venía fraguando por cierto desde hace bastante tiempo y que tampoco termina mañana porque va a haber que seguir picando piedra mucho seguro ya lo sé pero no tiene vuelta atrás los tiempos están cambiando y es una pena o una tontería no darse por aludidos bienvenidos a La Ventana

Voz 9 08:06 viví quién te está se vale sí es yo le de sí eso eh

Voz 0313 09:30 pero lo tomamos café en La Ventana como todos los miércoles con la compañera del país escritora Marta Fernández Marta buenas tardes qué tal Isaías buenas tardes hola buenas tardes mañana en la SER se va a notar ya lo advertía hace una semana en La Ventana lo de la huelga feminista a la huelga Mujeres en la ventana se nota ya hoy porque no está Roberto Sánchez estar ahí está enfermo podría ser pero no no está enfermo ni está de permiso ni de día libre es que Roberto está preparando a esta hora el Hablar por hablar que tendrá que hacer esta noche a él y un grupo de de tíos porque Macarena te hace el programa con un equipo yo creo que íntegra Mente género van a parar todas y como ya le coge en horario y ocho de marzo pues en La Ventana ya se empieza a notar a partir de este de este momento creo que les va a cambiar el nombre al programa será

Voz 0313 10:18 ah bueno eso será hoy y será el primer signo así como muy muy visible muy muy notorio de que de que algo está ocurriendo mañana una vez avancen día eso se irá sumando sumando sumando por ejemplo ya bien entrada la tarde casi en la noche cuando la SER digamos los oro veinticinco sí Hora Veinticinco si Ángels Barceló no Ángels buenas tardes

Voz 0313 11:20 foro de liderazgo femenino que organizaba la Cadena Ser en en Ciudad Real ya ha compartido mesa ahí debate y conversación con Patricia sólo hay Beltrán con Gemma Cernuda Patricia sólo de Beltrán es doctora en Sociología de género por la Universidad de Edimburgo es investigadora ganó el Premio de Ensayo Anagrama de Ensayo en dos mil quince por su obra divinas modelos poder y mentiras Gemma Cernuda es fundadora de la primera agencia de comunicación en Femenia de España llamada ellas deciden están escuchándonos ahora en La Ser en Ciudad Real Patricia Gemma buenas tardes hola

Voz 1432 11:50 buenas tardes qué tal hola buenas tardes eso

Voz 0313 11:53 el un rum rum rum rum rum es es un verbo Phantom

Voz 10 11:59 oye yo quería

Voz 0313 12:01 mira además de que podemos repasar algo de lo que habéis comentado en años ha contado una cosa personal muy muy chula que la quiero reproducir de cuando recibí una oferta porque os quiero preguntar por cómo ha sido vuestra vida sois tres mujeres de éxito profesional claramente por vuestra ocupación por vuestra referencia Ángels cuando el ofrecieron venir a Madrid a trabajar a Telecinco lo comentó con con su marido a quien tengo el honor de conocer la respuesta fue

Voz 0194 12:27 si esta oferta me la estuvieron haciendo a mí no tendríamos este debate bueno pues eso hay me me me iba decir me di cuenta no pero ahí confirme con quién estaba

Voz 1915 12:37 es decir que confirmaste con quien estaba yo el contexto por el contexto pero es así es así es decir

Voz 0194 12:46 se y aparece una oferta al hombre de la casa de alguna manera el debate no existe el hombre puede irse todas la semana a trabajar a otra ciudad volver los fines de semana pero cuando esa oferta llega a la mujer que pasa no entonces yo me encontré esta respuesta por parte de marido al que le agradezco profundamente que me diera que me diera esa respuesta entonces

Voz 0313 13:02 Patricia Gemma cómo ha sido lo vuestro es decir ha sido una carrera de obstáculos sois la excepción que confirma la regla algún algún episodio concreto como este de Ángels que nos que no sirvieron para poner sobre la mesa de lo que estamos hablando

Voz 10 13:16 bueno yo creo que ha sido y está haciendo una carrera de obstáculos de darse muchos golpes contra algo que no ves que se llama techo de cristal sino lo ves porque es transparente pero luego tus magullado pero es duro es duro si te informan de que está ahí no yo tengo muchísimo las anécdotas es una no sé desde por ejemplo que los académicos me amigos colegas doctorandos me en Oxford Cambridge me recomendarán ponerme gafas para tener una imagen creíble como intelectual

Voz 0313 13:43 perdón perdón pues repetir eso me me decía

Voz 10 13:45 lo que da una imagen de intelectual y que y que me pusiera gafas aunque no las necesitara pero duelo pero cuenta lo que te dejó el oftalmólogo Diago

Voz 1915 13:53 que a poner gafas y muy divertido porque claro Bloco

Voz 10 13:55 la edad pues que el acceso necesitar gafas y entonces fui a un oftalmólogo ir porque me dolía mucho la cabeza me di cuenta que eran los ojos y me dijo bueno si tiene unas dioptrías pero claro usted con lo que debe leer pues no no no se preocupe aguante unos meses más porque para mirar así revistas con fotos y tal yo me de leches lo más preocupante es que yo me fui a casa me fijo en la calle pensando a bueno no necesito gafas llevo pese a ver cómo adelgazar siete pases el día leyendo

Voz 0313 14:21 esto que no pasa eh esto directamente pero pero es al menos lo de las gafas no pasa al verdades no lo había oído nunca es que tú estabas esto

Voz 1915 14:29 cuando sobre el cuerpo y la identidad precisamente sólo mira centrarse este puro ejemplo de lo que sucede con la imagen y con la identidad como como la clasifican aúna en ese ámbito es todavía más brutal

Voz 10 14:41 bueno el otro lado sea es decir eso que te os decía no a ser intelectual y que es espere que una intelectual tiene que tener un cierto aspecto y no otro y eso te desprestigia no juegan tu libro tu investigación dos publicaciones porque pero esto es los estudiantes también desautorizan a las profesoras ya hay estudios hechos sobre esto a las profesores mujeres antes que a los hombres y las juzgan por su aspecto juzgan su credibilidad su autoridad como como como docentes y como investigadores por su aspecto

Voz 0313 15:10 lo tuvo escribe son un artículo escribe Soy un artículo en La Vanguardia titulado titula ahora donde hablas de bueno un análisis muy muy curioso muy interesante que ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona solo en la programación cultural y como afloran hay distintos grados muy visibles por otra parte de discriminación y cómo se desperdicia talento

Voz 10 15:27 sí claro que se desperdicia muchísimo talento y se desanima mucha gente es decir prácticamente la mitad de la población desanimada hice esto no es una injusticia de nivel de pues de democracia de derechos humanos como bien decías esperemos que haya un antes y un después de mañana yo creo que ha hecho Bono que estos estudios son necesarios son la base empírica para actuar diagnóstico decir intuimos que hay una discriminación en la vemos pero hay que tener blanco sobre negro cuáles son los números sean peinado diecinueve mil actividades hembra

Voz 0313 15:56 eso

Voz 10 15:57 y cuando donde lo uno otra cosa es que en los sitios donde hay más mujeres por ejemplo los centros cívicos y así son los sitios donde se paga menos donde lo trabajos más precario

Voz 1432 16:06 el voluntariado es decir estamos

Voz 10 16:09 de nuevo en el índice más marginal de la pobre

Voz 0313 16:12 Gemma Itu en la publicidad que es una sector donde seguimos viendo que para vender un coche hay que poner una chica muy guapa lado y esas cosas no sé si eso que he dicho es una chorrada el periodismo serio ese dicen tonterías y en todos los sectores pero cómo ha sido tu carrera

Voz 1432 16:28 Carlas me encanta que haga falta y te cuento hace dieciséis años que funde ellas deciden imagínate el contexto hace dieciséis años sea era friki no más que friki

Voz 11 16:40 de entrada ya

Voz 12 16:41 ya te veían en el mensaje de que Iker de ellas deciden pues es una agencia que

Voz 1432 16:46 investiga escucha pregunta la mujer que que espera de las marcas y de los productos de los servicios y así pues es ayudar a las marcas de conectar mejor con ellas no que sólo sólo somos sólo el ochenta por ciento del poder de compra del mercado no ya desde dicen antes eres feminista de entonces mientras no ha pillado nada no pero da igual lo que pues sí pues hace dieciséis años se entonces tú entras que pasa Carla es que tienes que ir con con tienes que ir con un discurso masculino para colocarlo femenino

Voz 10 17:16 ahora lo explico es decir tengo que era reuniones con

Voz 1432 17:19 datos con números no algo los números lo son

Voz 8 17:22 sí es como ellos el el el CEO el

Voz 1432 17:26 la delegada de una empresa sí pero a él le tienes que decir este ochenta por ciento lo ochenta prudencia a jugar entonces suele vender más no le vale vale entonces te empieza a escucharla pero claro me no me he levantado de ninguna mesa y medido pero me he estado a punto de levantar muchas veces cuando dices hablas de este ochenta por ciento con datos de lo justifica Stephen a es verdad mi mujer me pilla la visa revisen los más Tato Londres ha levantado que te has ido a bueno a hoy ya hoy una pasa pero al principio me pasaba ancho al cine pasaba a nombre venta de Meira perpetraba os aquí hay mucha pedagogía por hacer no

Voz 0313 18:02 pero hoy pero pero hoy los sigues escuchando eso o nada

Voz 1432 18:06 bueno de hecho hoy escucho Carlas pero es que tampoco en según en en según qué proyectos ni me meto porque va a costar tanto que entiendo aunque realmente la India es por ahí que que que no que no que no compensa no pero sí sí que sí que en publicidad y además esto también habrán escuchado anchas de Patricia esta mañana no yo soy publicitaria de carrera creo que la policía realmente creo en la buena publicidad

Voz 0313 18:30 si de verdad que que que

Voz 1432 18:33 puede cambiar los estereotipos sí puede cambiarlos de destruir los que no nos gustan y creo que podemos hacer mucho mejor las cosas por eso sigo diciendo que soy publicitaria del siglo diciendo que una manera de género es una mirada al final Reed que rentabiliza la marca es que porque no hablar de dinero claro que sí lo hemos dado

Voz 0313 18:50 era mi aunque aún ni aún por para

Voz 1915 18:52 a Matisse que además perteneces a diversas asociaciones empresariales al final terminan dándose cuenta del poder de las mujeres en la compra de ese público más poderoso como las llamadas muchas veces sí

Voz 1432 19:06 sí pero todavía es que todavía falta a tú cuando explica el discurso de mirada femenina en las marcas lo entienden por ejemplo pones datos y lo entienden pero como ya ven den claro es que esto es interesante era como ya las marcas venden no es que estén arruinadas las marcas van haciendo van vendiendo antes lo que tú probó pro propones es una mirada distinta es hacer una campaña distinta hay piensan persiguiendo porque tengo que hacer esto

Voz 13 19:30 no que tendrían más no les dijo si yo no como

Voz 1432 19:36 ya está bien así pero yo siempre digo no pasa nada saldrán a tarta central que compila IS pondrá y tres el trabajo que las tú de de de ocupar ese espacio que ya otra empresa otra startup probablemente de una emprendedora mujer a la estará ocupada

Voz 10 19:52 donde el maestro pero una cuestión tenemos como modos de ver la realidad no vemos la realidad a través de nuestros filtros culturales y no somos conscientes de que lo estamos viendo no

Voz 1667 20:01 durante te mueves uno de los campos de batalla más complicados porque es verdad que la publicidad también tiene que contribuir a cambiar estereotipos pero entiende que vender productos que mayoritariamente compran las mujeres y este es un debate muy interesante

Voz 1915 20:13 los familiares de todo tipo vendiendo el producto

Voz 1667 20:16 pero claro a quién se lo tienes que vender porque lo compran

Voz 1432 20:18 pues las mujeres entonces se puede hacer porque yo te explico cómo queremos las mujeres pues a Flo porque no es vas a gustar más así como nos vas a gustar más te vamos a recomendar como te vamos a recomendar seremos prescriptores de lo que tú haces y cómo nos va a gustar pues lo tienes todo esto ganado nos vamos a fidelizar ese ese uso no ese ese con

Voz 0313 20:38 hay un dato económico Gemma en eso que decía es que me gustaría completar el ochenta por ciento de las decisiones de compra del mundo las toma mujeres

Voz 10 20:45 sin embargo más del ochenta por ciento

Voz 0313 20:47 de las decisiones económicas mundiales

Voz 1915 20:50 el gran duras las toman los hombres es que si sí te brutal

Voz 1432 20:55 es el ochenta veinte al revés más verdades es así de hecho cuando yo cuando cuando en el libro en mi libro ellas deciden no lo lo explico no siempre digo el consumo es femenino pero la economías masculina y eso es lo que la foto es estar aún debe intentar cambiarlo

Voz 0194 21:11 pero si es volviéndose de los datos decía antes Patricia lo sobre el artículo que había escrito hoy en La Vanguardia no la importancia de poner negro sobre blanco los datos sobre las las pruebas así son las cosas claro a lo que a mí me preocupa es que estos datos no causen en el efecto que tienen que causaron Nole no les preocupen a quiénes tendría que preocupar y estoy hablando yo voy a volver a título citabas en tu en tu portada o después yo era lo de la ministra de esta mañana

Voz 1915 21:35 sí que se echa no puede ser que la ministra de Igualdad

Voz 0194 21:37 terno de España cuando se le pregunte si es feminista ella diga que es que no le gustan las etiquetas es la ministra de Igualdad es que no no puede ser entonces aunque les esa vas allí hemos con datos yo creo que este durante esta semana están saliendo miles de datos sobre la presencia de las mujeres en los distintos campos lo que no puede ser es que la señora que ocupa la cartera de Igualdad compartida con sanidad etcétera etcétera y diga que no es feminista porque no le gustan las etiquetas estigma ser un bollo y que tiene el run run es saber si mañana se enteran o sea que si el ruido que vamos a hacer es suficiente decía Almudena Grandes otro día ojalá seamos tantas que no nos puedan contar

Voz 0313 22:15 es decir sana sabemos tanto creció esa noche que no te fijas pero pero Rajoy parece al menos en

Voz 1915 22:19 pero pero bueno vaya vaya a cambio yo no yo no me fío entre otras cosas porque ayer Rajoy contestaba a una pregunta del Senado que le preparan la respuesta que cuando él responde espontáneamente ya sabemos lo que dice no nos ha dado no me gustaría a mí me gustaría oírle decir feminismo bien claro porque creo que cualquier día va diez

Voz 10 22:37 en ese movimiento del que usted habla sí sí

Voz 0194 22:40 ya ves eso sí que como siguen pensando que esto del feminismo es negativo y lo asocian a el otro día también tenía que defenderme ante un tertulia que tenía en la mesa política no que seguía hablando de las feministas anticapitalistas es decir yo no

Voz 1915 22:54 anticapitalista dijo Jay exacto dígase lo a ellas pero entonces eso sí que es una clara eso sí es una etapa decía hace un momento hablaba del estigma de la palabra

Voz 10 23:04 sí sí os puedo contar una anécdota que está a mi me gusta hacer deporte de que también el piscina hay tal y un un chico que conocía del gimnasio un día me viene me dice tú tú lo disimula muy bien pero eres feminista porque dije que Guy de dije te voy a citar lo he hecho muchas veces de hecho porque le digo pero lo primero es la idea de que tienes que simular ser feminista porque es algo peligroso y luego es que las feministas tienen determinado aspecto yo sí exacto es eso es que es verdad es como lo que tienen que ser cifras mal humorada su algo así descuidadas

Voz 0194 23:37 físicamente es cuidar a su labor heladas

Voz 10 23:40 no se me ocurre otra cosa que liar a unas amigas mías que es un colectivo de artistas que hacen acciones que sea lo niega muy divertidas de Barcelona Nos pusimos al hicimos unas camisetas negras con unas letras fucsias que ponía no Buddy nos ha feminista es hay una lista nos pusimos gafas negras Fiat gafas negras la gabardina nos dedicamos a pasear nos todas las monas con unos pinta labios rosa fucsia todas del mismo color son poco con purpurina por el mercado por el paseo del Borne etcétera iba más a la gente les decía haber los índices lo sabríamos la la la la la gabardina y les enseñamos nuestros y lo grabamos hay un vídeo y de hecho ganamos este esto es una acción que es una queja venenos si es un joven negro grabábamos un alivio que Sámano feminista está online ir ganó y fue seleccionado como uno

Voz 1432 24:28 la obra prestaron el archivo de arte feminista de

Voz 10 24:30 sin se que la primera payasada que se me ocurre hacer colas a los niños

Voz 1432 24:36 yo creo que estas camisetas vendería muy bien

Voz 10 24:38 eso sí si no se me había ocurrido pero es así

Voz 13 24:41 pues bien

Voz 1432 24:44 ha seguido con perdieron en primicia si si me dejáis destellos deciden hemos hecho este mes de febrero aún una una encuesta justamente el el el concepto en inglés que siente perfectamente castellano pensando el feminismo sale mañana resultados pero te lo regalo a la obra

Voz 14 25:00 es de uno

Voz 1432 25:03 las preguntas es te identificas o un universo hombres y mujeres se ojo al dato te identificas como feminista un treinta por ciento sólo un treinta por ciento no se persona preguntaros qué voy a decir si sigo sino

Voz 10 25:18 dice si no gana un treinta

Voz 1432 25:21 ciento trece en una estoy contenta a estos en la pasada así Angels un setenta por ciento se identifican como feminista pero os doy la contra para que entendamos qué pasa

Voz 0313 25:31 porque ella Rodicio no cuadra eso en la realidad

Voz 1432 25:35 os digo a una de las preguntas de la palabra feminismo es positiva o negativa un veinticinco por ciento la negativa ahí un setenta y cinco positiva estas brutal cuando preguntó después de identificar como tal te dicen un un un treinta que no hay un setenta que sí que sigue siendo brutal donde tenemos Flick Toy ahí bueno vamos a trabajarlo no es que ha te gusta la palabra feminista para definir este movimiento ahí un cincuenta por ciento te dicen que no es decir la palabra feminista arrastra una connotación que no nos gusta pero lo que implica sí que tiene sentido y creo que es muy interesante de de analizar no es como si soy feminista y te gusta la palabra que identifica lo eres no ostras

Voz 10 26:14 oye hoy podemos decir como Ángels nos asistirán el ranchos que era alguien decía hoy es un día de citas Bono pues Emma Goldman que es una revolución a esa cita

Voz 1915 26:22 la piensa utilizar esta noche lo está utilizando tú ahora te voy

Voz 10 26:25 hacia esta no y no puedo bailar no es muy revolución está la este tú sí exacto pero eso pero es una de las es una cita importante no yo quiere decir mañana yo por ejemplo tengo una cita en en Barcelona donde van a ver grupos de música y me apetece mucho bailar voy a hacer huelga hoy bailar

Voz 15 26:40 a las bailar esta noche revolución hablando hablando quizás yo yo recordaba una de la memorable claro

Voz 1667 26:46 la Campoamor cuando estaba en el debate del voto femenino ya se había aprobado el artículo pero después intentaron meter una disposición transitoria para que las mujeres pudieran votar en las

Voz 1915 26:54 municipales y bueno siendo es botaba bien pues

Voz 1667 26:57 dir de a y les concedía no entonces ya cansada agotada les dijo aquellos diputados dicen los sexos son iguales por naturaleza por derecho por intelecto pero además lo son porque ayer lo votase

Voz 15 27:10 somos iguales porque somos igual que sabemos que las catorce de la Constitución lo dice hay que ir al diccionario de la Academia

Voz 1667 27:17 otra Montserrat todo el feminismo la igualdad y la no discriminación por razón de sexo está en el artículo catorce de la Constitución que usted ministra ha jurado cumplir

Voz 0313 27:27 oye déjame incorporar a Sonia Ballesteros ahora conversación Soria buenas tardes

Voz 10 27:30 hola que Soria se ha tomado el trabajo

Voz 0313 27:32 esta no es pequeña la lista de mujeres que mañana querrían hacer huelga están de acuerdo con los motivos están absolutamente conformes con las indicaciones pero no pueden y no pueden hizo muchas

Voz 1913 27:45 no podríamos contar las va a ser imposible saber cuántas mujeres no van a poder ejercer su derecho a la huelga aunque estén a favor de la convocatoria empleos precarios sueldos bajo su el miedo al despido son algunas de las razones que nos han contado trabajan en el servicio doméstico como cuidadoras camareras de piso o cajeras de supermercado sectores donde las mujeres son inmensa mayoría ellas no podrán hacer la huelga

Voz 16 28:07 yo no voy a poder hacer una huelga porque la persona a la que cuido depende de mí y entonces es una responsabilidad no tanto laboral sino más que nada emocional a la mañana no

Voz 12 28:18 sí que se quede con ella que le Mehdi que que que le prepara el desayuno no

Voz 1913 28:23 Edith separada con un hijo cuida a una anciana por las mañanas habla de razones emocionales pero también las hay económicas

Voz 16 28:29 con cuarenta euros menos para mí vendría a ser una semana y media de mi comida que yo no me puedo permitir o comprarle algo a mi hijo yo no puedo privar a un dinero

Voz 1913 28:42 tampoco Agnelli empleada en el servicio doméstico tres días a la semana

Voz 8 28:46 no la voy a poder hacer por motivo de trabajo mi pareja está en el paro es imposible tenemos un hijo ahí me supone una pérdida de dinero tremenda

Voz 1913 28:57 Isabel trabaja en una empresa de atención a dependientes

Voz 17 28:59 no lo que pasa es que la estación que yo tengo el son personas muy dependientes tienen problemas de estabilidad

Voz 11 29:06 a la que no que no se pueden valer

Voz 1432 29:08 ella Carolina está eh

Voz 1913 29:11 en el sector de la alimentación no podré

Voz 18 29:13 tardes hiciera mi puesto de trabajo ya que le pasen donde actualmente trabajo no simpatiza con las reivindicaciones sociales y aunque la huelga sea legal puede que tenga consecuencia no justas lamentablemente tampoco puedo permitirme algún descuento en su ingreso

Voz 1913 29:32 y Marisol camarera de piso en un hotel de cuatro estrellas de Madrid me contaba fuera de micro que no llega a mileurista que su marido está en el paro que le han dado un toque de atención por reclamar sus días libres y que no se puede permitir secundar esta huelga una huelga que algunos han calificado de elitista y ellas lo ven de otra forma ellas que no va a poder hacer la están pidiendo las mujeres a las que se lo puedan permitir que paren

Voz 19 29:55 para que sea un éxito porque dicen sobran motivos para esta convocatoria le gustaría hacerla porque yo

Voz 8 30:00 pero los derecho de igualdad quiero que nos traten como a cualquier otra persona que trabaja no en este país que tiene derecho a tener derechos derecho a tener derechos

Voz 1913 30:11 el más difícil todavía será para muchas parar en su propia casa dejar de atender a sus hijos a sus padres ahí es donde deben intervenir ellos en ellos ha encontrado Carolina el apoyo que necesita para poder ir a la manifestación

Voz 18 30:24 formamos una familia monoparental los cuidados de mi hija recaer en Todo sobre mi con lo cual será muy difícil para mí también apoyar la huelga de cuidados lo que sí me estoy organizando como en más de una ocasión con la red de apoyo en muchos hombres feministas que van a apoyarnos a muchas mujeres que estamos en esta situación cuidando en este caso de nuestros hijos elija

Voz 1913 30:50 las que no pueden si quieren hacer la huelga

Voz 0194 30:53 hará el delantales en las ventanas intentarán hacer

Voz 1913 30:55 pese a la manifestación sumarse como sea a esta jornada que algunas ya califican como un día histórico que servirá para

Voz 16 31:02 cambiar el mañana hay que demostrar con hechos a los hijo marcar que iba a ser un día histórico porque a nivel mundial y nosotras tenemos que marcar un camino distinto yo fui parte de la huelga por lo menos por dos horas o por tres horas dejé de hacer esto o yo y no voy a hacer la cena o yo no voy a alabar hoy los platos no hace falta que lo hagamos veinticuatro horas con tal de que te sume por lo menos uno o dos horas como mujer decir yo apoyo

Voz 0313 31:33 algunas y algunos lo pensamos mira mira el tuit amonitol que acaba de colgar Andreu Buenafuente dice no apoyar la huelga de mañana es no haber entendido nada pero hay que apoyarla para que cambie todo déjeme decir dos cosas bonitas

Voz 0194 31:44 con sumo a es maravilloso reportaje que hecho Sonia de todas esas voces yo también voy a hacer huelga por las mujeres que ni siquiera saben que mañana se puede hacer huelga por la gente que fuera de este país en los mal llamados países del Tercer Mundo sufren muchísimo por esas mujeres por esas refugiadas que ni siquiera saben el día que es mañana yo voy a hacer huelga por ellas otra cosa no quiero de ninguna empresa se apropie de nuestra huelga nosotras hacemos la huelga de manera individual y esas empresas que mantienen en sus cúpulas mayoritariamente puestos directivos destinados a los hombres tampoco quiero que se apropien de esta agudiza

Voz 0313 32:26 Patricio sobre Beltrán Gemma Cernuda Ángels Barceló muchísimas gracias a las tres

Voz 0194 32:30 hasta luego más vial déjame decirlo hora

Voz 1915 32:32 con lleno de muerte este estudio se puede venir no se puede venir bien

Voz 0313 32:36 ah vale esperar hasta luego adiós

Voz 2 32:45 que este miércoles siete víspera

a conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web en Twitter y en Facebook

Voz 0194 33:00 a conocer sus historias encontrar ustedes un formulario en la web en Twitter y en Facebook

Voz 21 33:05 de Hora veinticinco con ahí apuntarse mujeres que hablan el miércoles pero que el jueves se calla Súmate a partir de las nueve ocho en Canarias Hora Veinticinco con Ángels Barceló marzo

Voz 10 33:21 sí sí

sigue a La Ventana en las redes sociales

Voz 22 33:34 cadenas

quiero Romero y te Flaquer Messi de Axel Torres de Michael Robinson dieron fin Mireia Belmonte de Iturralde González de Relaño pero cada noche a partir de las once inmediato con Manu Carreño

Voz 31 36:28 tú

Voz 37 37:57 no no no el puño La Ventana con Carlas Francina pequeño toros ella es entre el esprín eh yo el citado Murcia Keanu Eva es

Voz 0313 38:45 es un busto escuchar siempre sobre Jiménez además esta canción también está nerviosa de pequeño tesoro no se habla de de la maravilla de ser madre no pudo ser padre tener hijos en definitiva no hace Bora esa frase de que los niños de los con heridas cuando crecen un poquito más arrepiente saberlo pero eso viene a cuento de nuestra polémica de hoy no es muy complicado ser padre de la educación en fin que lo vea contara muchos oyentes de La Ventana cuando se producen situaciones límite comportamientos extremos he hay que ir muy fino hay que hilar muy fino igual no no toma decisiones

Voz 14 39:20 te castigo recomendación es lo reprimen

Voz 0313 39:27 da Bono Educació no prefiere abstenerse bueno hay un montón de opiniones pero hoy tenemos un ejemplo al que agarrarnos como polémica

Voz 38 39:38 la polémica guía es la Fuenmayor

Voz 1667 39:43 es la historia de un hombre y de su hijo el hombre Brian forniquen es un ciudadano de Virginia que he decidido castigar a su hijo acosador fue expulsado de la ruta escolar por hacer bullying a sus compañeros haciéndole ir corriendo durante varios días hasta el colegio que Estados kilómetros de su casa bajo la lluvia hasta el castigo se ha completado con la grabación de esos momentos su difusión a través de Facebook el vídeo se ha hecho viral ha recibido millones de comentarios divididos entre quienes piensan que el método es sádica humillación paterna y quiénes valoran como efectivo este método de educación la polémica no es un mal comportamiento infantil debe o no debe ser reprendido claro lo que sí lo discutible es el grado de la respuesta que este individuo no ha hecho otra cosa que aplicar el ojo por ojo agravado además con la exposición pública del castigo añadiendo así humillación a la severidad comportándose en cierta manera desde su adultez exactamente igual que el acosador niño de diez años a quién pretende corregir aplicar respuestas simples a problemas complejos además como el bullying no parece el mejor camino quién sabe si los métodos aplicados por este padre forman parte de las causas que han convertido a su hijo en un niño acosador

Voz 40 40:59 Carlos Palazuelo buenas tardes que hay buenas tardes Carles bajó los psicólogo y autor del blog Escuela de padres y qué es lo primero que ha pensado cuando ha conocido esta noticia esta historia lo primero que la ronda la cabeza

Voz 41 41:09 bueno lo primero que me ronda la cabeza es que hay que de que de que puñetera lloverá Estudio uno segundo es que claro mira a mi me parece bien me parece bien de acuerdo que un padre a su hijo como te han expulsado tres días en el transporte escolar vas a ir andando al colegio estáis aparte de Vigo podríamos llegar a un acuerdo lo que bueno es la consecuencia ahora por hacerlo de esto publicarlo en Internet publicado en Facebook eso que no entiendo entiendo por el postureo el padre estará contento de que tienen millones de la visita suba su vídeo no pero yo creo que Salvio de que no hay mejor castigo queda educación boda de que que que que educar y cuando digo el castigo cariño en el sentido de que no hay mejor manera de que hacer ver a nuestros Diego cuando se equivocan que educarlos y entonces de un acto de acuerdo que es totalmente sí que que los padres tenemos que entender que actuar como que como es el del acoso Si se hubiera quedado dentro de casa es decir mía dijo esto esto no es tolerable y seguro que ya la habían hablado yo que esto no puede ser tal y esta va a ser la consecuencia que daría un acto dentro de un padre y un hijo dentro de una familia pero en cuanto los sacan hacia fuera de acuerdo está estigmatizando a una criatura que todavía no está terminada aunque tiene diez años será un borro eh yo digo que no pero no está terminado entonces hay que darle hay que darle una oportunidad hija oportunidad se llama educar sin embargo ahora de acuerdo cada vez que vaya disfruto cada vez que vaya le van a señalarle van a es decir se va a convertir en objeto de acoso posiblemente mejor padre sepa de ahora es mejor padre ese padre pueda verlo publicado

Voz 40 43:04 es que tiene es que tiene sobre todo tiene un tiene un punto de escarnio quiere un punto además de una cierta premeditación porque mira una cosa es que en un momento dado a un hijo

Voz 0313 43:13 hija se te escapa un tortazo porque

Voz 40 43:16 es una pena pero estos preparado e gustos preparado y además con un factor extra de humillación porque hoy en día para un chaval estar en las redes sociales

Voz 41 43:25 no si con una cuestión todavía peor no decir es que yo creo que que te sepa dice oye no tenga miedo hacer esto que yo hago

Voz 40 43:34 pero lo mejor está viviendo lo está aplaudiendo mucha gente en las redes sacarlos

Voz 41 43:38 dado lo está viendo mucha gente porque este es un discurso aplaudirle hay deseo de edad este este niño lo hará muy subidito este lo niño como si los niños nacieran las sabe que que ahora los niños nacen así lo niños están así porque esa sociedad acuerdo esa sociedad son su padre su padre su madre los vecino todos los que vivimos en ella de acuerdo a la que la que estamos de alguna manera haciendo esto sí todo de acosa me nada más que hay que ver cómo os palpita ahora con lo de la la huelga de mañana iré dicho por persona con estudio de que oye todavía me extraña mencionó que los niños niñatos que tienen de todo y lo que hay que darle la mano dura pero escucha mi estoy con niños se aquí ninguno de estos que dice mano dura me atrevería a a ponerse en público y hay que pegarle bueno carguero aún menor a un menor digo yo creo que vamos a vamos a bajar un poco sí que herramienta estupenda de acuerdo para hacer frente a esto educar lo que ocurre que como tú decía antes carné entonces UK es cansino

Voz 40 44:49 no sé se esta cuesta

Voz 41 44:51 cuesta trabajo yo siempre digo que ha recibido un poco así es mío causó mucha dijo mi ansia de de de cabeza pero es que para eso tienen esa tienen más débil ya hay que educar se frustra recuerdo ver que de pronto tu hijo se ha hecho un modo y está acosando a otros niños pero es que en ese momento cuando hubo necesita un padre y una me acuerdo que Duque está claro que tiene que tener consecuencia lo porque nuestros hijos tenemos que enseñarme que todos los actos tienen consecuencias peores consecuencias tienen que estar Bashar acuerdo en algo que ayude educar no y la rabia no ya la vida de sentirnos con coraje porque

Voz 42 45:31 el niño me me avergüenza la venganza esa es la venga venga

Voz 1915 45:34 pero además el el padre en Facebook decía sólo quería enseñaros esto para que os riáis un poco yo me preguntaba ahora que hablaba es educar Carlos en habría todo un castigo como aquellos de antaño cuando se decía para que aprenda la lección no habría sido un castigo mejor hacer que el niño hubiera sido educado y gentil con esos compañeros de ruta de los que había anteriormente no sé

Voz 40 45:55 el tema Ramos

Voz 41 45:58 ahí no oye llevamos llevarlo a casa de cada uno de los niños retos a los que pídele perdón a los niños delante de sus padres pues si impiden el perro y reconoce que te has equivocado decir que yo creo que todo esto llama hecho desde el cariño cariño porque nuestros hijos no duelen claro que Moon antes decía la cantidad de padre y madre que hay que están de niño de acuerdo nos ponen así porque los creemos porque sino lo quisiéramos país

Voz 1432 46:28 entonces yo creo que sí

Voz 41 46:29 no hay no hay mejor manera de que educar que es el cariño y educando en era el cariño uno puede ser duro en el sentido de sistemático de serio de que hijo marcamos de enmarcar lo que toreó David lo que intolerable a pasar si si si si no respetan la norma tal estas cosas hay que hacer es el cariño con tranquilidad y un día y otro día y otro día yo

Voz 0827 46:52 yo lo que no se puede dar nunca es aplicar el ojo por ojo y el diente por aire porque no me imagino es este chaval es un partido de fútbol un día le rompe la pierna a un compañero pues ya me imagino la respuesta este padre Peralada a su hijo lo grabara envidio y lo distribuirá en Youtube es tal tal el absurdo no ir después lo que sí me parece grave es que el bullying es un problema muy complejo es un problema que no requiere soluciones simples si éste niño efectivamente ha sido castigado en este caso por su colegio lo han retirado de la ruta escolar porque ha ejercido bullying sobre sus compañeros habrá que ver qué pasa con ese chaval cuáles son las causas que le llevaron ese comportamiento Diarra y habrá que dar una respuesta un poquito más articulada que colgar en Facebook

Voz 41 47:36 exactamente y sobre todo porque no olvidar que no olvidemos eso que tiene diez años que no está terminado de acuerdo que Zazo

Voz 42 47:44 el que no está atendido es el padre en este caso claro pero en este caso sabes lo que ocurre es que es que en como sí

Voz 41 47:52 me venden que vivimos en un mundo a veces de Logan no esta idea te acuerdas de que hay que lo niño lo que allí es una buena torta o cuando cuando me dicen eso de una torta tiempo digo yo cuál es el tiempo las Porta como fuera a las cuatro y media te queda así decir programa acá hay cuatro y medio asalto la decisión fuera verdad ahora sí que hacemos y decimos cosa los padres acuerdo que Quique que no valen para nada no decir que mire usted eduque un día otro día ellos

Voz 42 48:22 no

Voz 41 48:24 y muchas veces un poco flojo insatisfactorio pero no nos queda más remedio y ahí está no digo que a mí me dice castigo educan tuyo

Voz 0313 48:33 muy bien Carlos

Voz 43 48:35 ah gracias a este ratito en La Ventana venga muchas un abrazo

Voz 11 48:38 yo hablo Arroyo adiós adiós

