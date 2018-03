La Ventana (07/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:06 servicios informáticos

Voz 1667 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias Airbus anuncia una reducción de su producción en Europa el gigante aeronáutico no confirma despidos pero reconoce que esa bajada de actividad afectará a más de ochocientos de sus empleados en España informa Nieves Goicoechea

Voz 1915 00:24 Airbus España no confirma que se vaya

Voz 1468 00:26 a producir despidos y reconoce que la reducción de actividad afectará a ochocientos cincuenta empleados que serán recolocados en los proyectos de producción de aviones de Airbus que tiene ahora en España se trata de utilizar la flexibilidad

Voz 1915 00:39 en la recolocación de empleados en función de la produce

Voz 1468 00:41 acción aseguran fuentes de Airbus en España se producen piezas del avión comercial a trescientos ochenta con capacidad para quinientos cincuenta y cinco pasajeros y la bajada de la producción significa que se fabricarán veinte aviones entre este año y el que viene en Sevilla se ensambla el modelo militar A cuatrocientos M este año se producirán quince unidades once en dos mil diecinueve y ocho en dos mil veinte estas fuentes justifican esta reducción de fabricación de aviones en la bajada de los pedidos en el mundo en la la primera reunión que se ha producido entre Airbus España y los sindicatos será el quince de

Voz 1667 01:14 por primera vez a un empresario implicado en la trama Púnica señala a Esperanza Aguirre Se trata del propietario de Warner Music una de las firmas clave en este entramado que hoy ha declarado ante el juez informa Miguel Ángel Campos

Voz 1552 01:25 es más sobre el contenido de la confesión del ex gerente de Warner Termibus y José Luis Huerta fuentes jurídicas consultadas por la SER sostienen que ha afirmado que el gerente de siempre de Aguirre en el PP de Madrid Beltrán Gutiérrez le pagó cincuenta mil euros parte negro y la otra con facturación falsa para la contratación de Iguana Tango y Azúcar Moreno en el mitin final de campaña de las elecciones municipales y autonómicas de dos mil siete acto que fue celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid y en el que intervinieron los candidatos Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre arropados por Mariano Rajoy Huerta ha dicho que tras años de retrasos en el cobro Granados le dijo que fuera a ver a Beltrán YSL pagó treinta mil euros con una factura falsa y otros veinte mil en negro el testimonio de repetido es considerado verosímil por fuentes jurídicas consultadas preciso y espontáneo corrobora las investigaciones

Voz 1667 02:16 en Cataluña el Partido Popular exige la suspensión del pleno de investidura de Jordi Sanchez previsto para el próximo lunes el presidente de los populares en Cataluña Xavier García Albiol opina que ya no tiene sentido la celebración de ese pleno después de que el Constitucional haya rechazado excarcelar al candidato de que el Supremo no vaya a resolver la petición de Sánchez para acudir a ese pleno antes de que se celebre deportes Toni López

Voz 3 02:38 en esta noche otros dos octavos de final de la Champions League anoche pasaron a cuartos en Madrid el Liverpool juega en el Manchester City Basilea de buenas cero cuatro de la ida para los de Guardiola han Juventus con el dos dos del encuentro de ida a los dos partidos en el especial Play Fútbol para aplicaciones móviles en la web de la Cadena SER desde las ocho y media en la Champions de baloncesto ida de octavos de final a las ocho y media entre UCAM Murcia e Iberostar Tenerife cinco y tres minutos cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 cada mes en Madrid el Ayuntamiento aprobado un plan estratégico para la igualdad de género hasta dos mil veinte con sesenta y siete medidas según el Consistorio el objetivo es construir una ciudad libre de violencia contra las mujeres uno de los proyectos que contempla contempla crear un centro exclusivo para atender a mujeres víctimas de trata o que hayan abandonado la prostitución la delegada de Igualdad Celia Mayer

Voz 0402 03:21 se llama Casa Pandora es un recurso de viviendas un recurso integral en el que van mujeres víctimas de trata hay mujeres en situación de abandono de la prostitución entonces hemos mejorado este contrato para dotarle de más personal y sobretodo puedan incorporarse progresivamente a la vida laboral y a la vida pública normal tengan un recurso transitorio desde el que poder hacer

Voz 1915 03:39 el Gobierno regional ha presentado un plan a diez años para renovar el hospital de La Paz el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevos edificios que reemplazarán a los que están ahora en funcionamiento excepto la torre de maternidad los contratos no se adjudicarán hasta principios del año dos mil diecinueve la presidenta Cristina Cifuentes

Voz 4 03:55 en las edificaciones

Voz 5 03:59 sí de ahí precisamente que el estudio que hoy les vamos a presentar apuesta por ello por construir nuevos edificios en el mismo lugar en la misma parcela en la misma ubicación que el actual Hospital Universitario de La Paz

Voz 1915 04:12 que se lo venimos contando la Comunidad de Madrid va a obligar a los institutos a ofertar Religión en todo el bachillerato como venía reclamando la Conferencia Episcopal hasta ahora los centros sólo estaban obligados en I pero desde hoy también tienen que ofrecer esa materia en segundo a pesar de que la Lomce no obliga a ello para la Asociación de diré tres de la Instituto de Madrid es incongruente que es el brinda la religión se olvide la ética Pilar de los Ríos a su presidenta

Voz 6 04:33 estamos en contra de que se cero cero la religión tanto en la tapa secundaria obligatoria como en Bachillerato consideramos que es una asignatura que se tiene que ofertar fuera del currículum para aquellas personas que libremente quieran cursar

Voz 1915 04:47 en cuanto al tiempo este miércoles tenemos una pequeña tregua de lluvias aunque han bajado las temperaturas a esta hora tenemos diez grados en el centro de la

Voz 1280 04:53 vital

Voz 1667 05:01 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 7 05:08 a peinarse

Voz 2 05:11 servicios informativos

Voz 9 05:15 hay un seguro que te ofrece un servicio domicilios de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos los dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 5 05:32 si la primavera la sangre altera nos adelantamos un poco eramos los precios viene tu tienda Ikea de luz

Voz 11 05:39 cinco al domingo once de marzo disfruta de

Voz 9 05:42 da un cincuenta por ciento de descuento en una selección

Voz 11 05:44 de productos el domingo once sobre las tiendas de Madrid compra comprarla

Voz 10 05:48 más información en Ikea punto es que el motor Eco Boost de haya ganado el premio al mejor motor Telemundo en su categoría es destacable que lo ha ganado seis años consecutivos

Voz 2 06:01 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FGD condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 12 06:17 según que pueda ayudarle

Voz 0230 06:20 nueva porque quiero estar alarma

Voz 12 06:22 tropa si esta mañana los han robado

Voz 1280 06:25 los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 13 06:27 no se preocupes ahora misma visuales percata seguridad de sus para que merece hoy mismo la alarma instalado

Voz 14 06:32 protege tu hogar con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 5 06:42 son tus procuro el mutuo

Voz 15 06:47 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 9 06:49 ayudan a eliminar la suciedad del motor de edad

Voz 15 06:52 hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 16 06:54 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio celebres

Voz 9 06:58 en el tiempo el puede variar debido a distintos factores más eh

Voz 16 07:00 formación en BP te lleva más lejos punto com org veintiuno

Voz 2 07:04 deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 07:09 son que vas pues voy con todo fútbol baloncesto automovilismo tenis las noticias las voces de los protagonistas el análisis lo mezclamos con buena música y unas pocas opiniones del Whatsapp de los oyentes que son los que más sabe media hora de radio para ponernos al día a las ocho y media en la SER

Voz 17 07:33 ese nuevo IS nueve Plus recompra lo ya que hasta cuatrocientos cincuenta euros salen de cortos con usado si quieres el gratis en doce meses de Vodafone House hasta luego acaba punto es financiación Cofidis consulta condiciones

Voz 9 07:53 la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo a realcen asociados hagámoslo fácil

Voz 18 08:13 entre el arte de sopetón que hoy está invitada a una fiesta comprar corriendo un vestido por la mañana recibirlo por la tarde y estrenarlo por la noche paquetería urgente algo muy nuestro correo más información en con correos punto como en tu oficina más cercana

Voz 2 08:34 por estar en forma por superar tus límites un runner siempre encuentra motivos para correr en El Corte Inglés te dan más de uno más hasta el uno de abril un veinte por ciento de regalo todo lo que necesita un runner ahora con un veinte por ciento de bonificación incansable el textil de las mejores marcas que habidas así Boomerang corre con lo mejor corre a El Corte Inglés

Voz 19 08:56 la entrada para irse a casa borra el viaje que llevas años aplazando a la porra

Voz 20 09:01 hasta aquí la porra de rubor se descarga nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 21 09:16 remata de cabeza picaresca cambia son el pan rozar el primero en la corre de Carrusel

Voz 5 09:23 los los coles Vivaldi

Voz 22 09:31 sí

Voz 2 09:33 quiero hacer amigos a la política me la trae blond melamina de Un que Un que al actuar así que o que de aquí que digamos bando claro es si no parece un razonamiento humillante no le envidio

Voz 22 09:52 no

Voz 0509 10:09 yo creo que ahora mismo tenemos un presidente de Gobierno que parece un conductor dormido al volante de un país

Voz 23 10:23 hola hola a Toni Martínez Javier Coronas Especialistas secundarios Laila Blanco quiere Aróstegui en un ratito Piñero con su música hoy Roberto no está ya hemos no hace un ratito que está dando están preparando el Hablar por hablar de esta noche aquí

Voz 0230 10:40 ah amigo se siente venga hecho tenemos nuevo ministro de Economía se llama Román Escolano abra el debate a escuchar en el casting que les hacen a los candidatos a ministro les dicen de una frase que incluya factores demanda PIB cíclico redes comerciales crecimiento positivo trimestre demanda y consolidación tiempo

Voz 24 11:01 si sumamos todos los factores el cambio cíclico en las manda in el cambio cíclico en el PIB también que en definitiva es una buena aproximación de la demanda ya estamos en crecimiento positivo desde hace que en los últimos trimestres del año pasado en segundo lugar el la mejor situación regulatoria y en tercer lugar la propia consolidación ya de las redes comerciales

Voz 25 11:23 conseguí el título a todo Javier Coronas gusto

Voz 0509 11:26 la muerte de oro que bueno que se sepa es que para

Voz 0230 11:32 que sepas que para Albert Rivera es muerte

Voz 0509 11:34 como

Voz 0230 11:40 Albert Rivera no está contento no le ha dado al nuevo Mini

Voz 2 11:45 pero ni cien días ni cien minutos sí que creo que Rajoy vuelve a decepcionar sino hacer de Gobierno profunda que España necesita y por otro lado quitando otra pieza además de Roper

Voz 0230 11:58 bueno se refiere Albert Rivera que Román Escolano era vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones

Voz 1915 12:03 que es una de esas entidades europeas que la mayoría de

Voz 0230 12:06 población pues no conocemos con el consiguiente menoscabo del sentimiento europeísta para que esto suceda en España para evitar el desfallecimiento del patriotismo para recuperar el espíritu nacional publica el diario La Razón que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación han llegado a un acuerdo sobre cosas que van a aprender los niños españoles en la escuela son a propuesta pero es en serio esta propuesta incluye hacer figuras de plastilina con la bandera española y cantar pasodoble Banderita que es este que escuchamos de fondo y que cuando empieza la letra comienza diciendo allá por la tierra Mora hay un soldadito español o lo que resulta muy indicado para educar a nuestros niños en el respeto a la diversidad también habla este pasodoble de los colores de la bandera dice que son como el vino de Rioja y como el vino de Jerez muy adecuados también para introducir a los niños en la familiaridad con las bebidas alcohólicas ser auténticos españoles que este plan que

Voz 0509 13:08 complican las razones proponemos es supone

Voz 0230 13:11 se supone que es después de una tormenta de

Voz 0509 13:14 si no queramos saber

Voz 26 13:18 cuáles fueron las ideas descartadas

Voz 0509 13:26 twiterías venga vale cafetería si empezamos con aquel coche que tuitear sobre esa gente especial hay gente capaz de hacer mucho con muy poco mi hija pequeña por ejemplo es capaz de llenar sí completamente de mierda con una galleta maría

Voz 27 13:41 el tema pico en cambio tuitear sobre esa gente esa gente que es mala sin más

Voz 0509 13:46 el infierno está lleno de gente que echa limón a los calamares sin preguntar a los demás

Voz 27 13:50 César Augusto ha muerto en otra muerte totalmente bueno vamos ahora con Chuan no que echa mano del refranero para ampliarlo

Voz 0509 13:57 a quién tiene un amigo tiene un tesoro pero quien tiene una bicicleta estática tiene un perchero

Voz 27 14:03 en estos tiempos en los que tenemos que insultar

Voz 0509 14:05 tanto pues agradecen las aportaciones como hola

Voz 27 14:07 las de Ana Ruiz te conviene saber que me

Voz 0509 14:10 de llamar a alguien sin vergüenza podéis decirle IMV es lo mismo pero tendrá que buscarlo y molestara más

Voz 27 14:17 el mundo ya acabamos las loterías con una de reproches de pareja totalmente justificados a cargo de Pino

Voz 0230 14:23 una cosa es tiempo con los niños son nuestros

Voz 29 14:33 hay una cosita que no se nos olvide que hoy tenemos gusto muerte con Javier Coronas no hace falta uno una oyente

Voz 1915 14:38 te paras el motor dar Aketxe Limón de nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta para desempatar el gusto o muerte

Voz 0230 15:15 os acordáis de que ayer escuchamos al obispo de San Sebastián opinar sobre la huelga feminista convocada para mañana utilizaba alguna expresión contundente curiosamente el dueño del Paris Saint Germain del jeque al que el AFIS expresó en términos muy parecidos al finalizar el partido contra el Real Madrid

Voz 31 15:29 el tres a uno

Voz 0230 15:40 al final ni inglés ni esperanto el lenguaje universal es el cabreo el obispo y el jeque utilizan las mismas expresiones vamos a escuchar también a un empresario alemán expresarse en este idioma universal ayer ante el presidente del Parlamento catalán Roger Torrent es un empresario alemán regañando a un político que es una situación que tiene algo de simbólico un empresario levanta la voz a un político significativo de muchas cosas entre otras de la pérdida de respeto hacia las instituciones catalanas vamos a escuchar los treinta segundos incluyendo la reacción final de los asistentes unos hacen o hay una medio risa nerviosa como de Papa Noel otro silban otros aplauden escuchamos

Voz 32 16:18 más que tres mil empresas han salido de Catalunya ibamos Atenea mínimo veinte años consiguió otra vez la fase que teníamos antes por lo tanto todas las mentiras y que es contra la ley que ustedes están haciendo voto yo que toros ustedes van a la presión

Voz 0230 16:46 bueno esto es inimaginable en cualquier lugar de España que no sea Cataluña ahora ya en Catalunya hace quince años tampoco a Jordi Pujol levanta la voz en público a alguien un empresario montó un pollo que da la vuelta al mundo esta mañana el presidente de los empresarios alemanes en entrevista en Antena tres ha pedido disculpas por el tono de ese colega suyo

Voz 33 17:05 bueno ser una persona se ha equivocado con o no si ha sido así Piru disculpo disculpas por Eto o no

Voz 0230 17:13 bueno tan pero también este empresario ha criticado al Gobierno catalán en Antena tres una entrevista en Antena tres ha criticado al Gobierno catalán al Gobierno español también al Rey Felipe VI

Voz 33 17:23 no quiero anunciar pronunciarme contra la ley para la sanidad días tres de octubre o en el discurso de Navidad Nos otros hubiera gustado también ser un vínculo positivo a Catalunya dar confianza a todos los catalanes

Voz 0230 17:37 bueno es interesante porque hace un planteamiento frío de todo este follón es una visión curiosa desapasionado dejando de lado la pasión por el dinero con el negocio a un empresario pero no razona desde el punto de vista que tenemos en España sobre quién lleva mejor argumento quién tiene razón quienes un golpista aquí franquista su planteamiento es oiga arregla esto

Voz 33 17:55 usted estaría en una situación inestable si usted está invirtiendo dinero encima capital humano usted que tienen que proteger su dinero es una cosas fuera sea la menos importante pero también tiene que proteger la gente que usted manda aquí usted manda la gente en una situación con inestabilidad no nos gustaría

Voz 0230 18:16 empresarios alemanes en Cataluña bueno otra cosa esta mañana ha hablado en la Cadena SER con Toni Garrido una mujer una mujer mayor Ana María Pérez del Campo histórica activista feminista que ha publicado sus memorias su biografía escrita por la Pérez pero Nogueira se llama la mujer que dijo basta es el título del libro esta mañana comentaba con Toni Garrido los pronunciamientos de los obispos sobre la huelga feminista de mañana contra adicción tren a otro él de más y quiere que la Virgen María San Sebastián nos pone hoja de pero bueno el obispo de Madrid apoya la huelga pues no ha mostrado su simpatía hacia la huelga ya he dicho que la Virgen también iría el obispo de San Sebastián cree que el demonio está detrás bueno esta contradicción en la política española pasado también esto algo curioso y es que un día de repente el Partido Popular y Ciudadanos decidieron argumentar contra la huelga pero en las últimas horas han variado de discurso como surferos sobre la ola

Voz 22 19:12 el Madrid

Voz 0230 19:17 es un poco así la política tiene un poco de sur con la metáfora con mucho mérito para nosotros que no surfrimos ninguno pero hemos visto mucha televisión y nos hacemos a la idea modernamente en política qué pasa una corriente de opinión en la misión del político es subirse a la tabla y mantenerse en pie sobre la ola así puede aprovechar el impulso lo mejor el trabajador sombrero trabajado si te equivocas de hola o si quieres coger dos solos a la vez el problema es mantener el equilibrio si escuchamos declaraciones de miembros del Gobierno sobre la huelga de mañana comprobamos que están intentando coger dos olas a la vez por ejemplo Fátima Báñez

Voz 5 19:53 España es el país de la Unión Europea donde más se ha reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres Mariano Rajoy

Voz 0230 20:02 oye rechazando las críticas a la huelga de mañana

Voz 34 20:04 decir que me ha impactado en su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho o no algún miembro del bipartito

Voz 0230 20:17 la ministra Isabel Tejerina por alusiones lo que dijo o no hace una semana y a mí me Pérez

Voz 0509 20:22 a mi manera de trabajar sería una huelga a la japonesa trabajando todavía más horas

Voz 0230 20:28 Dolores de Cospedal ayer John mantengo que la mejor

Voz 6 20:31 manera de trabajar para defender a las mujeres las propias mujeres es trabajar

Voz 0230 20:38 para ello esta mañana la ministra de Igualdad Dolors Montserrat en Hoy por hoy la entrevista Pepa Bueno veréis que no responde a la primera usted

Voz 35 20:45 de feminista me distraje yo te soy sincera yo soy yo me defino como una mujer que defiendo la igualdad real y efectiva los trescientos sesenta y cinco días al año desde que nací

Voz 0230 20:56 no quiere decir que si no quiere decir que no

Voz 35 20:58 a mí me parece una etiqueta pero si yo respeto perfectamente

Voz 0230 21:02 pero explica que a ella no le gusta es etiqueta Sami

Voz 1915 21:05 me gusta que me pongan esta etiqueta pero

Voz 0230 21:07 es fácil que mañana unas mujeres hagan huelga y otras mujeres no hagan huelga sin ser expertos en SUR podríamos concluir que las olas no están bien cogidas pero está claro que quiere coger dos olas a la vez

Voz 1915 21:17 mañana en Miami satisface saber para ver muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho con Ciudad de la huelga como me satisface saber que mañana van a ver muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad

Voz 0230 21:30 bueno siempre es interesante ver a un partido político a un Gobierno a una persona decir una cosa y la contraria aunque en el caso de Mariano Rajoy diga lo que diga se hace acompañar de esta lógica aplastante puro sentido común Vidic luego que es de puro sentido común lo contrario es un disparate lo contrario

Voz 0509 21:47 para lo que ha dicho es obvio lo que dice

Voz 0230 21:49 tu exnovio claro sería un mal jugador de gusto o muerte porque le pregunta las acelgas y te dice bien es de sentido común lo contrario es un disparate lo que dichos obvio y todos los demás callado

Voz 1915 22:00 en qué

Voz 0230 22:06 Coca Cola prepara una bebida con alcohol desde su punto de vista bueno claro desde su punto de vista está bien es raro que no hayan sacado el Cuba Tola dejando en el negocio para otros sabéis que Johnny Weissmuller el actor acabó creyéndose Tarzán se creyó su personaje a veces pasa esto en política hay un exconsejero catalán se llama Santi Vila fue el que dimitió después de antes de la declaración unilateral de independencia ha escrito un libro también se llama héroes y traidores en este libro explica por decirlo muy resumida mente que todo el proceso de independencia de Cataluña era una representación

Voz 4 22:50 no

Voz 0230 22:51 destinada a forzar al Gobierno español a negociar pero que los actores no sabían cómo bajarse del escenario decirle al público oye que esto es una representación bueno vamos a llevarnos bien porque si no van a pero entonces explica Santi Vila que Puigdemont era el más convencido de la necesidad de convocar elecciones decir de bajar del escenario decir esto es una representación ayer lo explico en Oriente

Voz 38 23:15 cinco nadie como el president Puigdemont intentó persuadir a los suyos Ia al sector soberanista de la conveniencia de la necesidad de convocar elecciones

Voz 0230 23:25 nadie como él pero en esta obra de teatro el público se ha creído la obra y al que baja del escenario le llama traidor y muchos no se atreven a bajar del escenario y siguen representando porque no saben cómo bajarse los lo que explica Santi Vila es un poco surrealista estás en el paro en el cine viendo el padrino

Voz 40 23:43 de repente te salía Al Pacino de la pantalla gente dicen todos

Voz 0230 23:46 estos mentira no te lo creas o actuando claro o peor todavía estás viendo Indiana Jones de repente en la película La Guardia Civil detiene

Voz 0509 23:54 Harrison Ford por tráfico de antigüedades

Voz 0230 23:58 ha sido como en La rosa púrpura del Cairo la película de Woody Allen en la película catalana no se sabe dónde empieza la realidad donde la representación donde la verdad de la mentira

Voz 1915 24:07 me voy a ver vamos a ver a ver qué es mentira hay que es verdad que ha tres noticias de haberse hacer Tyson la primera un hombre finge que le han robado un coche para eludir una multa de tráfico de cien euros y acaba pagando dos mil por la mentira un votante del PP reconoce que votaba a Podemos hasta que le tocó la lotería o una mujer prefiere ser arrestada antes de que encontraran a su amante escondido en el armario

Voz 7 24:30 hombre según es verdadera unen son es verdad que era la primera yo diga la primera si bien Mañero se porque yo la segunda yo creo que no

Voz 1915 24:41 a gusto las tres la la II estaría bien pero no es la tercera

Voz 7 24:45 el asunto el armario en Alemania

Voz 1915 24:48 lo cuenta que punto es durante el fin de semana una mujer aprovechó un viaje de su marido pues para invitar a su amante ocurre lo de siempre el domingo aparece de improviso el marido entonces el amantes esconden el armario Il la pareja comienza a discutir de esa forma los vecinos tienen que llamar a la policía cuando los agentes llegaron la mujer sospechando que podría ser descubierta por su infidelidad comenzó a golpear a los policías así que fue detenida llevada comisaría vale porque sabemos que la mujer lo hizo a propósito porque el portavoz de la policía aseguró que ella había dicho que no quería ser descubierta a cualquier precio y que prefirió ser arrestada antes que descubierta pero claro ha sido descubierta porque porque una vez abandonaron el lugar de los hechos o si la policía tuvo que acudir de nuevo la casa alertados otra vez por los vecinos y es que un grupo de hombres intentaba forzar la puerta a la entrada del domicilio que pasaba el amantes había quedado encerrado y había

Voz 23 25:39 todos sus amigos para rescatar

Voz 1915 25:42 eh

Voz 0509 25:44 fantásticos

Voz 23 25:51 y qué pasaría después bueno da igual se Especialistas secundarios venga

Voz 0509 25:54 sí pues yo me hago eco de una noticia que Llanos explicó Nerea Alonso yo también la noticia aquellas de un multimillonario

Voz 27 26:00 lo que oferta un puesto de trabajo para cuidar de una isla en el Caribe os acordáis Locker Richard Branson

Voz 0871 26:05 el el multimillonario el de ver si es verdad

Voz 0509 26:09 los mentiría si dijera que no me interesa nada esta oferta así que tengo un número de contacto y voy a llamar a ver si a ver si salgo

Voz 41 26:17 el agujero ir Richard Branson me da me dais trabajo para cuidar de una isla en el Caribe vamos a llevar

Voz 39 26:25 hola buenas tardes hola buenas tardes si quisiera hablar con el señor Branson sí enseguida le paso

Voz 42 26:31 no

Voz 39 26:36 sí señor Branson siete salvarán sala son son sí dígame no no no no

Voz 0509 26:44 Alonso el actor el justiciero de la noche de Justicia salvaje el de ellos una justicia Teodoro si que alguno no

Voz 39 26:52 lo que sí que sí Kaká pero usted no está muerto ocho al Bronson mira que va para todos y no es para que llama a ver yo yo quería hablar con el señor Branson Richard Branson noches sí que van pasando mal le vuelva centralita

Voz 27 27:08 es seguro que no estoy muerto yo juraría puesto estaba usted murió

Voz 39 27:11 a lo que hay que la centralita

Voz 43 27:16 a él

Voz 0509 27:21 sí señorita mire llamado alto el momento me ha pasado usted quería hablar con el señor Branson iba pasa usted con Charles Bronson con Richard Branson yo que llevará con con Richard Branson me pasa con Charles Bronson

Voz 39 27:32 ya ha a ver el tema es que me he confundido esté con su agente de mierda sí porque es que aquí da igual me he dicho señor Brown Sancho Anson hispanismo Anson ha ido Richard Branson no no no no me Bronson perdone la vida sabroso una eh ver cómo va a ir en la misma me voy con Richard Branson sí sí

Voz 44 28:11 no

Voz 41 28:16 señor Branson

Voz 39 28:18 bueno la hilazón tras Branson

Voz 0509 28:22 bueno pues es igual regresen Richard no sé si eso sí señor llamada por lo del anuncio

Voz 39 28:28 yo la vacuidad Alami

Voz 0509 28:31 sabe usted es para mí sí sí

Voz 39 28:34 a ver si se trata de que deje el ala recoger que todo esté más limpia ataques nucleares no

Voz 0509 28:44 a lo de ataques nucleares suena letra pequeña muy grande

Voz 39 28:47 bueno eso ataque nuclear vale pero esto es lo complicado objetivo nuclear podrás pruebas que estamos probando tengo tiempo para contarte reciclaron Quentin cuenta jamás desarrollando en traje de sí tanto en ataque nuclear poder es también humano en vez de una persona perdón pero las de la explosión que le preguntamos al mono de trenes que notas largas colas sin nada

Voz 0509 29:13 no no nos va a decir nada a una persona si te va a decir me duele aquí se me quedé la piel

Voz 39 29:16 no lo he preferido una persona pero está bien pagado si sigue sin tener un nombre

Voz 0509 29:24 como buen apunte Javier Coronas Aguilar le corona tomado nota vale pues estas pruebas nucleares se puede ser para que eso no no

Voz 39 29:34 si sale bien lo de los trajes podemos pelear contra quien queramos y sólo chino lo México

Voz 0509 29:41 los México y ahí te de quienes de Donald Trump

Voz 39 29:44 no son Javier si es bueno Bronson no reales Brands Hatch igual buena no voy a discutir esos gracias Richard Reid es bueno

Voz 0509 29:58 he dicho adiós buenas tardes y buenas tardes adiós bueno ya sabemos que la isla de son para ataques nucleares Francine ya saben lo que son las cinco y media las cuatro y media en Canarias

Voz 5 30:08 durante todos estos años consigo ido perdiendo de agilidad

Voz 7 30:13 sí

Voz 2 30:14 lo único que sigue como el primer día de su ilusión tú a mi hipoteca naranja de ING con el precio que buscas hicieron comisión encuentra la ING punto es

Voz 18 30:28 una instrucción de perder puedes repetirlo con el número cincuenta y seis

Voz 9 30:34 déjalo dudo que nos hayamos entenderé Nico y facilitamos la financiación para sus proyectos para que lleves tu negocio tanto hijos como quieras libios Nico

Voz 14 30:42 empiezo a creer si alguien en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 9 30:51 no deberías pagar menos por tu seguro de coches y nunca ha dado un parte piénsalo ya lo has pensado veinte a la mutua con tu seguro de coche su precio sea cual sea también en tu seguros de moto Gary viva Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convección en mucho a punto es

Voz 45 31:12 rastrea astur siempre ha ayudado a tomar las mejores decisiones por eso compramos más de veinte aseguradoras de coche que consigue el mejor precio rastreador punto com El mejor comparador de la historia

Voz 14 31:23 los ahorros Flo no nos de Florentino Fernández de que tengo que ir pensando qué nombre de millonarios me pongo y hubo también debería expresar lo mismo que este viernes tú

Voz 2 31:35 así tú también puede ser millonario con el euro Jack pop Vela Eurojust de la once bote de cuarenta y dos millones de euros este viernes tú tú puede ser millonario Eurojust tutela once

Voz 14 31:51 a vivir que son dos dirás estaba doce domingos desde las ocho de la mañana a las siete en Canarias con Javier

Voz 9 31:57 corren nuevos tiempos vamos a escucharlas Cadena SER

Voz 2 32:07 la de impone en las redes sociales a La Ventana quien funky la ventaja

Voz 46 32:14 cadenas

Voz 2 32:20 hola buenas tardes Lazio ser una caja de sorpresas cuando te pregunto qué vamos hoy Últimamente me está sorprendiendo mucho

Voz 0919 32:25 pues mejor así que las sorpresas siempre genial si hay que hablar de patinaje de halterofilia de bádminton snowboard hablamos luego si eso que los hoy

Voz 0509 32:33 de su opinen de lo que quieran en el Whatsapp señores

Voz 47 32:35 llego con ustedes en su programa habla del Fútbol Club

Voz 7 32:39 Barcelona colas hayedo enhorabuena por el premio

Voz 2 32:41 además los digo todos los días sí la verdad es que me encanta y yo aquí

Voz 22 32:46 te gustaría que entrena ahora al Real Madrid

Voz 2 32:49 hombre Naja murió en que soy Auster que te gusta mucho pero no vale ese lo vale otro otro

Voz 0919 32:55 no compartimos media hora de radio para ponerte al día en el mundo del deporte a las ocho y media en la SER

Voz 9 33:03 de lunes a jueves el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad repasamos la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignatius

Voz 48 33:16 o o lo después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena ser

Voz 49 33:27 con una sola raza cuántos años tienes ahí donde nos vas a recomendar el mejor sí

Voz 18 33:32 dio para que estén Terry interesante

Voz 50 33:34 claro la berenjena conmigo

Voz 18 33:37 el ministro que te gusta más un Burger que bueno ya lo ha hecho muy bien Rafa superó el corte te está escuchando un señor que parece ser menos mal que no ha dicho que le pone es que tú tienes muy rencorosa de hecho me encanta

Voz 51 33:56 cantante por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy Punto cadenas

Voz 19 34:06 la entrada a la porra el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 20 34:11 esta aquí la porra de rigor se descarga de nuestra aplicación participa a cierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie

Voz 21 34:27 rematar de cabeza picar editado para el cero van roza el primer en la corre de Carrusel

Voz 5 34:33 los los goles valen

Voz 52 34:37 la cerca de opinión no reside sólo en los adjetivos solos adverbios algunos verbos pueden implicar un juicio de valor y deben evitarse siempre que se descalifique a una persona

Voz 51 34:49 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 9 35:00 corren nuevos tiempos

Voz 0230 35:01 nos vamos a escucharnos

Voz 46 35:07 la

Voz 1915 35:07 ventana

Voz 22 35:10 Carles Francino

Voz 29 35:23 bueno aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio hoy os apetece un poquito

Voz 53 35:28 el hombre ayer hagamos pero hoy podemos repetir un poco no venga venga es tele martes efectivamente sí Ayensa sabéis que eso Jun partido no señora en el señor

Voz 1915 35:47 cuál ha sido hasta ahora la emisión más vista pues el partido de ayer en el partido de vuelta entre el PSOE y el Real Madrid arrasó si encima de aquí a dos no

Voz 23 35:59 sí

Voz 1915 36:00 muy muy bien Marta Valderrama Pacojo yo he ahí estamos entonces el partido arrasó con un cuarenta y ocho coma ocho de desear ocho millones todo ello en Antena tres que sumados ojo a los espectadores de TV tres que también se vio matriz allí llegó a los nueve coma dos millones de seguidores seguidores el minuto el minuto de oro fue a las diez y veintisiete con más de diez millones de espectadores fue este servicio se vino arriba muy bien

Voz 30 36:29 el sepa sea Lucas ocupando muy bien

Voz 2 36:31 los espacios perfecta sanciones en el tiempo

Voz 22 36:39 Luca Badoer que ya había

Voz 7 36:42 a ver

Voz 22 36:44 relató cómo íbamos ahí

Voz 23 36:47 ahí estaba todo esto ya se sí ahí está

Voz 1915 36:50 acabo vendido esa derrota y ella estaba operando que Picardo

Voz 0509 36:53 no voy a Telecinco no esperando que pitara

Voz 1915 36:56 igualmente en el tercero Se va a la porra por Salgado

Voz 54 36:59 de lo que bueno el otro día estuvo aquí Luz Casal si sabéis presentando su último trabajo de correr el aire muy bien ha estado de promociones sábado estuvo en Telecinco con Toñi Moreno arriba se llevó un tasca de estos de los Oscar pues pues Toñi Moreno sí mira a ver

Voz 1280 37:17 es decir te quiero te quiero te quiero

Voz 55 37:19 todo lo de claro debería de hacerse se prueba lo comía

Voz 0230 37:23 no

Voz 23 37:24 no pero es que te quiero

Voz 22 37:30 ah bueno vale Moreno vete publicidad

Voz 7 37:33 a un poquito no no no

Voz 22 37:41 como ves que estás tan

Voz 7 37:45 nunca había ya ya está puesta

Voz 23 37:55 sí coronas despierta no te pongas tonta venga que tienes que hacer los gusto venga venga vamos

Voz 22 38:00 tanto venía ya medico

Voz 23 38:06 a ver que tenemos oyente para desempatar desde Barcelona Eva buenas tardes hola

Voz 26 38:10 hola buenas tardes

Voz 0871 38:15 suena muy bien muy bien muy bien ha llamado para gusto o muerte deba estar empresas

Voz 56 38:20 que pasa es que mira lo siento por el resto de chicos pero es que hablar

Voz 7 38:25 pero bueno pero coronas Oseja solo

Voz 0509 38:31 es que

Voz 56 38:31 sancionado Hong Kong se la se

Voz 7 38:34 ya ves que te vamos encima a este tema

Voz 26 38:40 sabes

Voz 39 38:42 muy bien

Voz 26 38:45 a usted

Voz 7 38:47 el estamos muy de acuerdo contigo Eva ahora hablaremos de este tema gratis que te cuento cosas estivales venga vamos no se puede con todo sí vamos a hablar de un hábito tiene una costumbre que una cosa un poco como como tabú un una cosa un poco rara estamos hablando es de reventar

Voz 5 39:13 es granos ahí no no no leal vamos todos

Voz 7 39:19 pero que a la pareja normalmente hay Peña revienta los asco

Voz 0230 39:27 no han manifestado su desagrado ya oigo Adeva diciendo muy mal

Voz 0871 39:33 no me estoy inventando algo de esto es real

Voz 7 39:38 ya pasado el gusto o muerte de veteranos sí o que todo reviente todo el pack pueden ser pasivos activos la muerte muerte bueno muerte muerte bueno que te lo reviente no pero revés justo recto a la Singla estoy seguro que más de aquí he dicho muerte pero sabe aprieta fuerte aprendas por hasta que sea eso

Voz 1280 40:11 esta limpios

Voz 0871 40:14 es la que decir aunque hay una mayoría aplastante y he dicho muerte tú verás

Voz 26 40:18 qué cambiaría pero bocadillos pero bueno

Voz 7 40:21 sólo gran los vamos a de muerte vamos con una fruta una fruta que vuelve a estar de moda tuvo un eclipse tuvo un momento de bajón pero ahora mismo el española está dividida entre sí o no Chiri Moll así Ximo ya no sé si gusto o muerte a gusto se encuentra fácil éramos muy a gusto no ahí me gusta mucho más Piñón gordo que no encuentra fácil yo no salimos fuertes por suerte ahora Ximo ya en Madrid justo el mismo día indiferenciado Moya indiferencia muerte mujer este beba por transportes tampoco

Voz 26 41:11 indiferencia con muy claro que tampoco bueno bueno

Voz 7 41:16 bueno común para comer y lo que su vamos a tratar de Chile

Voz 0871 41:28 eso pues gente desconoce

Voz 22 41:39 no esto

Voz 7 41:41 mira eso debería vale no no debería pros como he dicho Frantino lleva la que decide si queda probado pero en verano poquito a solamente no canta sola cosa muy poquitos la carta de la buena

Voz 26 41:55 no sé ni el aspecto que tiene ahora lo bien

Voz 7 42:01 dragón azul con unas patas muy largas vamos más que nada por favor céntrate en Valencia tampoco José del estómago estás ahí como nervios tantísimo venga vamos vamos al respecto

Voz 0871 42:20 a gustar las dos cosas para que a gusto y una falla es muerte estamos hablando de hacer la cama hacer la cama sea la tuya Xavi si hacer la cama tirar sentí

Voz 27 42:33 yo Lina músico muerte me gustan las dos que hasta hasta el una colina me encanta

Voz 7 42:43 la pasión muerte apasionó minando eh todavía todavía no no no conocimiento si vale al Madrid sois todos muy raro sino justo justo justo antes de molinos

Voz 1915 42:57 sí a las dos madre mía vamos a sí

Voz 23 43:00 eh venga gustos el gusto Eva Perón la tirolina operativas es que sí

Voz 7 43:09 dar la cama todos los días no

Voz 56 43:11 todos los días no salgo de casa sin hacer la cama

Voz 7 43:14 eso es muy bien eso es desde luego una compra hermano yo te puedes encontrar pero de la habitación

Voz 1915 43:21 tras mes meterte luego en una cama

Voz 7 43:23 a otra

Voz 22 43:25 el Kaká con ácido

Voz 7 43:28 si Solbes no sabes si te puedes encontrar con la tarde y no eso está muy bien yo hacer la tirolina que es eso es cuarto el gusto o muerte

Voz 1 43:41 claro

Voz 0871 43:51 el se trata de una aquí tuvo un vicio una costumbre insana se trata de leer las esquelas cuando y ojalá un periódico que lleva esquelas leer las esquelas de la Peña que ha calmado a lo mejor es decir hostias

Voz 7 44:06 no ver solamente el hecho de no haberte visto

Voz 23 44:09 mira lo tenía el compañero en TV tres que lo hacía todos los días todos los días Jordi se llama se llama creo

Voz 7 44:18 y ahora se llama todos los días a gusto o muerte muerte muerte claro yo me gusto piso me ha gustado lo que se escribe a mí también me gusta ver quién es Dios Pham de una abrazo de tus hijos y tus hermanos de la mujer no está la mujer gracias a sembrar Virgina asomarse a Giner me la vida digo es que es que se hecho aunque no en Madrid se mueve a gusto

Voz 0871 44:49 muerte muerte cuando está un poquito igualado aparatito gusto o muerte

Voz 57 44:53 pues el gusto vieron la misma se dar explicaciones está moda no pero muerto

Voz 22 45:05 el tú

Voz 0871 45:09 llegamos al límite musical son dos canciones hay que ser gusto y enriquecer muerta descubierto en el gusto muerte de las canciones os voy a abrazar durante semanas con esto porque me he metido en el mundo de las canciones infantiles que hay mucha ahora mismo importantes marzo ha abierto una puerta ha abierto la puerta del infierno he descubierto a los pollito os os poquitos hacen versiones de canciones masón conocidas la primera canción es descolgado en tus manos

Voz 0509 45:41 palmero

Voz 22 45:48 pero el cuento tú has hecho tú en casos súper de trigo

Voz 0871 46:13 ah sí Carlos Baute y Marta Sánchez para los niños revisión lo cual ya como como robots cuento esta es la canción la segunda es otro tema de los poquitos

Voz 7 46:24 me ha hecho mucho daño igual

Voz 0871 46:26 dado novia e intentar influir en cuál es la mejor

Voz 0509 46:29 estas llama yo estoy tú gominolas y da título al LP

Voz 7 46:34 yo bueno fue conocido yo estar mierda ah ya ya ha llegado vamos a llegar muy grande y yo somos pongámonos no

Voz 22 46:45 todo

Voz 0871 47:04 entonces esto hay que elegir a muerte

Voz 0509 47:07 hola o colgado en tus manos que me la pongan este fin de semana no

Voz 58 47:15 hola Madrid como gobernadora

Voz 7 47:17 no sé si era Eva tu opinión

Voz 59 47:20 está en España por delante que habría que matar a los dos pollos pero no la conocía por mi hija no acaba enganchando

Voz 23 47:30 este es un tema

Voz 7 47:34 otro encanta

Voz 22 47:41 y no nada

Voz 23 47:46 como era de Barcelona muchísimas gracias gracias adiós adiós vaya papelón habrá para la pobre Laura con su música

Voz 7 48:03 por lo demás mandos su tema

Voz 2 48:10 eso

Voz 1280 48:36 se llaman una TAC son de Murcia ya acaban de publicar su tercer disco no un ataque y el tiempo de los valientes es un interesante juego entre lo acústico La Vanguardia décadas musicales distintas y cada canción contiene una pequeña historia de valentía esta en particular que da título al disco dedica Adrián el cantante a su madre ir a todas esas mujeres que son una fuente de inspiración para sus hijos los miedos que en Terre son peldaños bajo mis pies dice es el tiempo de los valientes valientes no un ataque

Voz 23 49:40 en una TAC luego pondrá el cierre musical de todo por la radio Sheila Blanco y ahora Especialistas secundarios

Voz 27 49:47 no vamos a ver un poquito el ritmo comercial dinerito sigue espacios que ya hace años que vengo presentando esto

Voz 0509 49:55 sí es verdad no me de veréis que hemos

Voz 27 49:57 se presentó algunas de las ideas más Trulli Heras no de la historia de la publicidad radiofónica que haya visto jamás los ojos humano podemos estar realmente orgullosos y hoy creo que no va a ser menos porque me acompaña señor Cuco cocotero qué tal Cuco más que es director comercial de la empresa puto amo empresa dedicada a mejorar la imagen de la gente buenas tardes que sí

Voz 0509 50:18 no a todos sin también un saludo a toda la gente que nos escucha ahora desde sus coches buscando aparcamiento en doble fila en saludo para todos ellos Cuco de puta moco os dedicáis a mejoró esta imagen de que los demás tienen de los otros esto es que si ese matiz nosotros pensamos que si hay algo que nos une a todos al margen de nuestro gusto por las canciones de Manaos que usan la metáfora de que los ángeles lloran para decir que está lloviendo él es que nuestros vecinos tienden a pensar de nosotros que somos unos mierdas que son así no

Voz 27 50:45 de ahí a menudo dos vecinos de todo lo puede

Voz 0509 50:48 es ver en sus miradas no coincide será el ascensor con un vecino notas que está pensando de dónde vendrá este pobre muerto de hambre

Voz 7 50:54 a mí me bueno pues nosotros trabajamos para que tú

Voz 0509 50:57 dinos dejen de pensar de ti que eres un desgraciado a mira tu vida no la podemos mejorar pero sí la opinión que de ti tengan tus vecinos mejores a mí sino lo edición que tenga los vecinos de recto sabes que según un estudio de la Universidad de Candanchú una persona a la cual valoran positivamente sus vecinos tienen un sesenta por ciento menos de posibilidades de encontrarse las ruedas pinchadas no te nota escuchado mide lo que has dicho eso sí pero hasta entonces nos preguntamos qué mejoraría la imagen de Pi que de ti tienen tus vecinos empezaron que mejoraría la imagen que decía tienes tus vecinos bosque de vez en cuando pienso que de vez en cuando oyeran que estas echando Kiki no ha bueno como eso no va a pasar tú crees que va a pasar y mucho menos de vez en cuando el puto amo demandamos a casa una pareja para que haga el amor en tu cama como un nivel de jadeos alto para que no pase desapercibido para tus vecinos como como es buen locos sí sí sí

Voz 27 51:47 la pareja que yo no conozco a mi caso iba a hacer el amor

Voz 0509 51:50 en tu cama en tu sofá en tu moqueta depende la tarifa que elija espero y la próxima vez que coincida es el ascensor con tu vecino pesará pero de dónde vendrá este hacker

Voz 27 51:59 vale vale sé que desde muerto de hambre desgraciado Flaquer a través de mí

Voz 0509 52:05 se espera porque no sólo no sólo de nuestra imagen sexual vivimos también es importante que los vecinos escuchan de vez en cuando que los luchamos a ser este tío tiene un nivel de general todo este tío es un tio limpio no sí que proponer esos enviamos a casa una pareja cada tres días para que seducen tu ducha una pareja que no conoce nadie alarmismos vendrá camicases asesorado duchas si ya una cosa por curiosidad estás pensando en alguna pareja en concreto para estas simulaciones son actores sólo mi hija Berta de dieciocho años y su novia Torretta los tengo en clase la verdad puedo aguantar toda esta empresa tapadera para que tu dices su novio pues no mantengan relaciones en tu casa básicamente ojos que no ven corazón que no ve

Voz 7 52:50 eso es muy frágil Eduardo pues fíjate

Voz 0509 52:52 es todo nuestra solidaridad si alguien quiere coger esta pareja de adolescentes en su desde de jóvenes en su casa y de paso mejorar su imagen que lleven por favor

Voz 7 53:00 a este número de teléfono nueve

Voz 60 53:03 deprimente es Cuco

Voz 0509 53:05 pero hoy algo de regalo por Fidel para las diez primeras llamadas de regalo un juego de toallas sábanas y de cortinas limpias que las van a necesitar los kurdos

Voz 2 53:17 evidente pues os afilado

Voz 7 53:25 soy lo flamenco todo tuyo

Voz 1280 53:27 bueno pues yo aprovecho el momento en el que estamos el mes la semana la víspera del día de mañana por poner un poco solemne así como Toni Martínez porque hoy el que vamos a tomar con humor pero

Voz 7 53:38 pero el humor es una cosa muy seria

Voz 1280 53:40 diez pero os he traído algunas canciones así sexistas machista Torras que que no se iban acompañando mucho tiempo y les vamos a buscar una respuesta feminista en forma también de canciones esto es una sección que llamado derecho de réplica vamos allá y como digo que hay que reírse estas cosas vamos a empezar con unos payasos

Voz 22 54:02 pero no

Voz 7 54:07 si no sería cima

Voz 22 54:15 Marc Almond o bien

Voz 1280 54:23 y si no es muy bonito en el vídeo lo vea así planchada que lo coreografía han también niños y niñas a la vez que hasta ahí hasta es lo bonito del pillos bueno aquí el derecho de se lo da Miliki asimismo unos años más tarde unos treinta años Miliki erraba eso de a mis niños de treinta años is adapta a los tiempos modernos hacia esta versión

Voz 2 54:43 de almorzar más vivito o a correr pero no puedo correr porque te Frantz el mejor postor correr me parece excesivo

Voz 1280 54:58 bueno cambiamos una niña por Un marido así que le aceptamos barco no Miliki

Voz 7 55:04 bueno vamos a seguir con otro tema de eso es que está

Voz 1280 55:06 conquistados en nuestro imaginario que mana sexismo it da abismo también

Voz 22 55:10 vamos allá en las bebido tú Julito yo sin enterarme yo que fui tuya tuya tuya

Voz 1280 55:40 bueno Julio Iglesias cantaba esta oda la virginidad femenina y también asimismo porque por por haberse quedado él no lo gracioso es que el disco que esto está publicado en el ochenta y siete el sube contiene esta perla se llama Un hombre solo y cómodo asestar alma de cántaro Goyo el derecho de réplica se lo concedemos a través de Mecano que cantaba esta canción que le viene que ni el pelo Julito

Voz 61 56:03 el hoy

Voz 0509 56:06 no

Voz 61 56:09 el quince Wang

Voz 1280 56:11 es curioso que además cajeros están ahí ahí el en años muy pesado bueno claramente cantaban a generaciones distintas no es el siguiente lo que la réplica tiene veinte años más que el tema en cuestión va tema de Sabina que es mucho Sabina a finales de los noventa en los albores de siglo XXI fíjate se refería así a su ex en su canción diecinueve días y quinientas noches

Voz 2 56:32 no pido perdón para que si Pepa perdona ya no sé por qué pasa siempre la frente muy alta las lenguas muy larga y la falta

Voz 1280 56:48 pues eso como era no no pide perdón ya lo dice os confieso que que en esta sección llamada derecho de réplica llegando a la conclusión de que el noventa y cinco por ciento de las canciones sexistas que inundan plataformas emisoras musicales casetes discos y tal se pueden responder con esta canción que elegido para la réplica

Voz 62 57:19 esto será la de los golpes de a las Pulp Beth personaran Edipo a principios de los ochenta y convertían este no pone en un himno te ministra jugando pues con las mismas cartas no que la perspectiva de los hombres