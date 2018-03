La Ventana (07/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cadena se servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las seis las cinco en Canarias el Partido Popular se desmarca de las conclusiones que han parta ve que han pactado los grupos de en la comisión que estudia la financiación de los partidos políticos los populares ni siquiera han participado en la votación de ese texto que sí ha recibido el apoyo de PSOE Podemos y Ciudadanos Congreso Mar Ruiz

Voz 1441 00:26 buenas tardes y la oposición critica el desmarque del PP de este acuerdo de setenta y cinco puntos que pide desde limitar las donaciones a las fundaciones de los partidos políticos a que estos asuman la responsabilidad patrimonial por los delitos cometidos por sus cargos públicos y orgánicos Artemi Rallo PSOE Ignacio Prendes Ciudadanos

Voz 2 00:43 no se da cuenta de que no puede imponer su voluntad de que desde luego en este tema hay una mayoría parlamentaria de cambio

Voz 3 00:51 el partido como el suyo tiene que abordarlo es inevitable es lo están pidiendo los ciudadanos lo están pidiendo yo creo que incluso sus propios afiliados desde luego surco

Voz 1441 01:00 el PP por su parte ha acusado a la oposición de imponer un trágala con un documento no consensuado se ha quedado solo piden una prórroga

Voz 1667 01:07 además Ciudadanos ha registrado en el Congreso su anunciada propuesta de reforma de ley para sancionar a los organizadores de homenajes a etarras plantea multas de hasta doscientos cincuenta mil euros a los responsables de estos actos informa Óscar García

Voz 1645 01:20 la propuesta de Ciudadanos que consiste en una pequeña modificación de la Ley de Víctimas del Terrorismo contempla una horquilla de sanciones que van desde los cincuenta mil hasta los doscientos cincuenta mil euros contra aquellos que organicen los homenajes será el delegado del Gobierno en cada comunidad el encargado de imponerlas también contra partidos políticos e instituciones que cedan por ejemplo un ayuntamiento Miguel Gutiérrez

Voz 1645 01:51 esta vía administrativa sería complementaria a la judicial recogida en el Código Penal

Voz 1667 01:56 ya en Jaén el juez ha ordenado el ingreso en prisión de dos de los detenidos por su presunta participación en una agresión sexual en grupo a una menor de dieciséis años el pasado fin de semana informa César García

Voz 5 02:06 los detenidos mayores de edad han sido enviados esta mañana la prisión provincial de Jaén de manera provisional incomunicada y sin fianza uno de ellos estaba en busca de captura por una orden del juzgado de lo Penal número dos de la capital jiennense tenía antecedentes por otra agresión sexual en un parque de Jaén de los dos menores arrestados uno de ellos ha sido internado en un centro a petición de la Fiscalía de Menores falta por detener a una

Voz 0313 02:30 quinta persona que ya está identificada y que presuntamente

Voz 5 02:32 este participó con los otros arrestados en la agresión sexual a una joven de dieciséis años

Voz 1284 02:37 deportes Toni lo presente desde las ocho y media en aplicaciones móviles y la web de la Cadena Ser el especial Play Fútbol con los dos partidos de Liga de Campeones de hoy el Manchester City Basilea con el cero cuatro de la ida el tótem han Juventus que llega con el dos dos del encuentro de ida en los entrenamientos de Fórmula uno Fernando Alonso y Sáenz quinto séptimo mejor tiempo del día eso sí esta mañana problemas en el motor de Fernando Alonso

Voz 1915 03:00 cadena SER Madrid en Madrid la Fiscalía citado a partir del próximo lunes a cuatro trabajadores de Metro de Madrid por el caso de amianto en las instalaciones lo cuenta el diario punto es la llamada se produce después de que la Inspección de Trabajo abriera un proceso sancionador a la empresa con una multa de ciento noventa mil euros que llevará el caso al serio público para determinar si pudo cometerse algún delito de hecho la Policía Judicial ha estado inspeccionando la red en las últimas horas metro identificado ya noventa trenes en circulación que pueden tener amianto lo recoge un listado que la propia dirección del suburbano ha remitido a los trabajadores para evitar que manipulen o repare en esos va honesto más Matías UGT

Voz 6 03:33 al aparecer una fibras del taller no pienso de estas que podía contener amianto sonando analizar tío que que si es que una vez analizada pues todos los trenes susceptible de llevarla sobre tiraron no tocar en ese Jofre entonces contrató una empresa de fuera que los está revisando como resultado pues el cada estos ha descubierto este año está descubierto ahora sale ahí se pensaba que no había ninguna pieza bueno vale

Voz 0313 03:53 el Ayuntamiento de la capital ha levantado más de un año

Voz 1915 03:55 cenar de actas a unidades de alojamiento turístico apartamentos y viviendas sin licencia desde diciembre de dos mil diecisiete hasta enero de este año el Gobierno municipal reclama a la comunidad que actúe con agilidad a la hora de poner las sanciones necesarias la portavoz municipal Rita Maestre

Voz 1821 04:08 en cuarenta apartamentos turísticos en dieciséis viviendas turístico se ha comprobado el ejercicio de una actividad económica tenemos que darle trámite a la Comunidad de Madrid que esperemos sea un poco más rápido de lo que ha sido en los últimos años recordemos que desde el dos mil catorce la entrada en vigor del decreto de la Comunidad de Madrid que regula las viviendas de uso turístico la Comunidad de Madrid ha puesto un total de seis sanción

Voz 1915 04:31 Anne mañana sábana acelerará en toda la Comunidad hasta ciento veintisiete concentraciones y manifestaciones por el Día de la Mujer que hay que sumar al partido entre el Athletic y el Lokomotiv considerado de alto riesgo la Delegación del Gobierno ha activado un amplio dispositivo de seguridad Concepción datos

Voz 1626 04:44 José hay convocadas ciento dieciocho Concentración

Voz 7 04:46 el ochenta y ocho el malí es treinta en otros municipios de la Comunidad doce manifestaciones cuatro el Madrid y ocho en esto a otros municipios además de la huelga general

Voz 12 05:32 Israel siendo eh les re jugando eh aquí eh que te oí aquí

Voz 2 05:56 los países las las

Voz 0313 05:57 sociedades arrastran las versiones unas cargas unas culpas

Voz 13 06:01 eh de las que cuesta mucho deshacerse

Voz 0313 06:04 Alemania por ejemplo le pasa algo de eso con el nazismo por razones obvias además sin embargo sin embargo hay gente que reivindica esa ideología hasta el extremo de matar eso ocurrió hace apenas unos años

Voz 1 06:17 hubo una explosión El Círculo Marit aquí en esta oficina

Voz 14 06:26 su marido es una de las víctimas mortales

Voz 9 06:29 tenía enemigos

Voz 0313 06:31 el fragmento de la película en la sombra donde se narra esta historia será uno de los temas de conversación con Carlos Boyero en La Ventana del cine

Voz 15 06:42 sí

Voz 0313 09:45 son las seis y diez a las cinco y diez en Canarias estamos en vísperas como saben de la primera huelga de de mujeres a primera huelga feminista que se convoca en España algo absolutamente impensable hace apenas unos años no no sé por ejemplo es que pensaría una de las grandes figuras políticas que vivió a caballo de la dictadura de la democracia y en este caso subrayo lo de a caballo porque él cabalgó con el franquismo no que lo combatieron aunque luego es verdad que fue uno de los padres de la Constitución estoy hablando de Manuel Fraga eh aquel episodio histórico que hoy recordamos conocido como el baño de Palomares

Voz 24 10:29 no

Voz 1626 10:36 en cincuenta y dos años ya desde que el ministro franquista Manuel Fraga Se calzar aquel horroroso bañador color verde aunque en el nuevo salía gris para darse su publicitario baño en la playa de Palomares en Almería el siete de marzo de mil novecientos sesenta y seis formó parte del show que se montaron Fraga y el embajador de Estados Unidos para demostrar a los futuros turistas que las aguas de Almería no eran radioactivas pero allí abajo entre los salmonetes había una bomba atómica mil veces más potente que la que destruyó Hiroshima

Voz 25 11:10 Shankly han venido bien niños Bono tenía en la cola

Voz 1626 11:31 casi dos meses antes un bombardero estadounidense se había estrellado en Palomares desperdigado cuatro bombas atómicas se recuperaron

Voz 1869 11:38 tres pero la cuarta en el fondo del mar no a

Voz 1626 11:41 decía fíjese en el año mil novecientos sesenta y seis Fraga empeñado en su Spain is different y el Parador de Mojácar que se iba a inaugurar justo el día que se estrelló el avión tuvo que pararlo todo o hacían como que allí no pasaba nada o a la porra el turismo por eso Fraga y el embajador montaron el numerito de aquí no ha pasado nada aunque aquello estuvo a punto de convertirse en un circo de tres pistas no se lo pierda pero Anne Baxter la que fue Eva al desnudo estaba rodando un spaghetti western en el desierto de Tabernas en el interior de la provincia almeriense cuando se enteró de la que había montada en Palomares dijo que se presentaba allí con unas chicas y así toda ese bañaban con Fraga y con el embajador yanqui

Voz 25 12:23 vamos a América Olé

Voz 1626 12:37 Anne Baxter rodaba en aquellos momentos una película más infame aún que los calzones de Fraga Las siete magníficas tan metida en su papel de heroína del oeste se ofreció voluntaria para aprobar las aguas a trece grados de temperatura Anne Baxter pidió permiso a Fraga y Fraga le dijo que sí que sí que se fuera con sus chicas porque cuanta más gente mejor pero se enteró el embajador dijo que de eso nada aquel golpe de efecto estaba perfectamente medido Las siete magníficas lo convertirían en un espectáculo Fraga se quedó chafado un suicidio en masa de salmonetes cuando vieron al franquista en bañador y la bomba se recuperó un mes después

Voz 25 13:14 Chanquete

Voz 0313 13:19 el suicidio en masa de salmonetes a Fraga en bañador buenos lo que tiene escuchar cada tarde Nieves Concostrina en acontece que no es poco que te enteras hay cosas que no sea días y encima te ríes fantástica combinación y ahora el cine

Voz 0324 13:34 cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine una historia de amor por muy bonita icono no voy

Voz 1626 13:42 comparar qué qué fin tiene que dice lo que piensa para vivir me parece uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirma a alguien que se define con una sola palabra

Voz 26 13:57 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no Carlos Boyero Carlos Boyero buenas tardes amigo

Voz 0324 14:20 tardes estoy pensando que hoy teníamos que haber cambiado la la sintonía

Voz 0313 14:25 eso

Voz 0324 14:25 pues esta canción de James Brown maravillosa claro claro llama es un mundo de hombres

Voz 0313 14:33 no será mañana Fritz serán mañana será mañana será un mundo de hombres bañada como lo de estuvo esto Carlos lo de mañana digo bueno

Voz 0324 14:43 supongo que les sobran razones no podrá ver a Duda envía dinero sin ninguna duda por agravios ancestrales Si

Voz 27 14:53 pero también

Voz 0324 14:56 dentro de toda esta movida hay cosas que me dan miedo previendo que pueda haber como venganzas históricas contra contra el macho de machos pues somos somos muchos y cada uno de su padre y de su madre te quiero decir pues igual que las las señoras no las mujeres pero pero vamos quién quién le puede quitar la razón a pues a lo largo de la historia yo creo que que las mujeres han estado ancestral mente putada y han tenido que han tenido que sufrir a manos de el poder no que era una una cuestión de de poder de sigue siendo lo haces lo que yo quiera porque soy el el fuerte y porque soy el que controla Hay todo eso no lo sé ya veremos a ver qué qué pasa mañana en cualquier caso no voy a cambiar

Voz 0313 15:57 la sintonía de esta maravillosa aunque José Carlos Boyero con resaca doble y que se me entienda resaca por la ceremonia de los Oscar que está muy reciente por la victoria de anoche de su Madrid ante el Paris Saint si ya te dije que no hacía falta tener tanto miedo pero ponte en mi lugar si Álvaro bueno cuando cuando se conoció el rival el momento del sorteo el daba muy mal no tampoco cuenta pero es un equipo más serio más hecho más cuajado que el París

Voz 0324 16:29 no ya no hay nadie hay algo arbitro hará sigue en el Madrid por supuesto es un club un millonario pero el París Saint Germaine es sólo la el la fuerza el dinero del dineros petrodólares hay con lo que me da la gana hay pagó precios exorbitantes y tengo la nómina ir bueno está bien que que todo el dinero del mundo no sirva para para ganar sólo con dinero se vio el mejor equipo ni la mejor película ni el programa ni el mejor libro ni nada si el dinero la ayuda sí claro esto Federer no llegamos que no molesta sí pero no es la la esencia de del arte esas cosas y y bueno debe estar el jeque a punto ya fue horroroso pero sí a la gente en los bares los ultras bueno es la sensación de que eran todos ultras dejarles pasar con las bengalas pues igual podían haber pasado con una pipa también de no desastres grada daban como miedo y un poco de grima sí

Voz 0313 17:30 un desastre una vergüenza de la resaca de los Oscar ya leímos tu artículo de El País titulado que bien ganaron los perdedores porque bueno pues oye lo de la forma del agua por los están

Voz 0324 17:40 son los personajes pues son son eternos perdedores no jugaba un poco con el Foro bueno Octavia se lo han llevado todo Irán debe tener un mosqueo impresionante que los mexicanos le esa gente que desprecia tanto que estén conquistando Hollywood

Voz 0313 17:58 que le den a ver estreno potente para este próximo fin de semana lo Bin Pablo de Fernando León de Aranoa con Javier Bardem Penélope Cruz

Voz 0324 18:07 eh

Voz 28 18:16 hay que decir también versión original hubiera ganado fines de Persia es donde piensan que aquí a veces tiran cadáveres construimos casas para los pobres vamos a terminar las primeras seiscientas pero queremos construir dos mil

Voz 0313 18:34 mañana tendremos a Javier Bardem aquí en La Ventana quiere digo Carlos que que te apareció de la película que que que hay que hay que aumente de tu parte venga

Voz 0324 18:41 aquí que siempre defenderemos lo de la versión original aquí me suena también yo cuando la he visto es que verle hablar en inglés con con con acento con acento colombiano no yo entiendo que la distribución de la película y se tenía que rodar en inglés por la pasta que que Acosta hoy todo pero me resulta extraño no y luego respecto a la película hay un problema con con Pablo Escobar y es que que lo tenemos hasta hasta en la sopa no es un proyecto al parecer de Fernando León que lo tenía ya desde donde años montones de años pero digan hemos que ha llegado la la siniestra moda Pablo Escobar no en los últimos tiempos yo he visto una lo encarnaba Benicio del Toro he visto Blow la de Johnny Deep que también aparecía Pablo Pablo Escobar como Intrum empieza a introducir la cocaína en en Estados Unidos no está la sería narcos y que bueno la pues la vistos otro de todo el mundo te quiere decir que que en y a lo Bin Pablo no me cuenta cosas que que no que era no es una película que yo creo está bien hechas a esta bien contada tiene el aliciente que para mí lo es siempre beber a a Javier Bardem

Voz 26 20:06 no es un animal marino

Voz 0324 20:09 ahora con algo que Penélope está muy bien yo también lo harían Penélope Cruz como cuando es muy bien todos son las realizó la verdad es que a mí me ha gustado sino

Voz 0313 20:18 te quiero como hemos visto narcos por ejemplo si he visto la peli de Benicio

Voz 0324 20:22 el toro negro pues ya ya es que creo que ahora Pablo Escobar junto a Winston Churchill

Voz 0313 20:27 Susana de verdad es verdad es verdad siempre pasan cosas fiestas seamos

Voz 0324 20:31 sea como la de los proyectos y luego pues eso de te cuenta te cuenta la historia de de un individuo pavoroso un tío miedo que llegó a decir que el compraba la deuda exterior de Colón el single Si la amistad imagínate pues sí sobre el poder de la droga el poder del dinero no el el pretende mostrar tiene varias facetas del personaje no porque puede ser un padre también encantado dar aún una amante solícito Fito y lo es pues la bestia que me tienen una que vuela un avión de pasajeros entero no o un tío de un de un sadismo oí brutal brutal otras como hizo eh para otros una especie de Robin Hood porque el tío jugó muy bien me la baza social como el el el hombre que defendía el pueblo tenía equipos de fútbol construyó viviendas para los desheredados no entra es fue una actitud muy inteligente por su parte Ternera pues eso a a la gente al pueblo a a los más tirados sin Colombia la la la lista de pobres era era era ingente no hay debe de serlo tenerlos de de su parte pensando que era que muestra a la corrupción de la política como este tío que intenta entrar en ella ideal que le tratan como a un advenedizo un atestado en la mesa no y lo lo que eso puede provocar en en alguien con una capacidad de destrucción infinita repito es una la que la la veo bien tal va muy bien rodada se sabe muy bien o no no saturada de Pablo Escobar un poco que y me me encantaría no sé yo te he dicho que una de mis películas favoritas de de toda la historia del cine español es Los lunes al sol y ya lo creo que eran Fernando León dirigiendo y Javier Bardem en lo que para mí es la la mejor interpretación que ha realizado aquel personaje de aquel para no tan

Voz 0313 22:46 mira que ha hecho bueno se verá si es que es muy bueno

Voz 0324 22:49 pero te quiero decir los lunes al sol yo la tengo en en un altar es una película muy triste pero me la pongo de vez en cuando así para para darme ánimos es aquella que hablaba de de los para los no hay cómo no ha hablado bueno pero mañana yo recuerdo se Javier sí por supuesto darle un abrazo aparte es un tío que me que me me cae muy bien muy bien muy bien sé ya sé que es se mete mucho con él y con Penélope Cruz bolas eso forma parte a mí me a mí me parecen un encanto y me parece que tienen un un talento oí una personalidad las eh no estabilicemos

Voz 0313 23:26 Lorin Pablo estreno este fin de semana otro estreno la muerte de Stalin es una sátira política tras la muerte de Stalin los días previos

Voz 26 23:41 al al funeral del que fue el fundador de la

Voz 0313 23:44 de la URSS se convierten en unos días absolutamente turbios por peleas de poder eh

Voz 14 23:57 la versión original

Voz 1441 24:07 investigamos bruto boca antes de que nos maten a los otros

Voz 1 24:14 Moreno

Voz 0324 24:18 el ruso ha gustado mucho está Telia retrasaron el estreno el Ministerio no pero adivinado igual si pudiera la la quemaría no ideas si es que yo no creo que hayan cambiado tanto las cosas hablábamos antes de los envenenados en Londres ayer lo comentamos aquí en La Ventana sea el KGB ya no existe de las llama no sé como Putin era era el jefe de de aquella movida y al parecer una perdidos esas esas aficiones no dejan huella es una comedia inglesa bueno para emplear la palabra comedia es como una comedia negra similar a la que no es una sátira brutal en la que no yo por lo menos no me reí mucho y es tan bárbaro lo centrada en pues en el en aquel infierno no que creó un señor llamado de Stalin por otra parte glorifica dado por gran parte de los intelectuales occidentales no hay ir a la lucha por el poder cuando cuando en La Palma con un individuo tenebroso que fue Iberia que el con Kruschev esperando su momento no dividiendo sede en el país como un pues un reino de taifas y a ver quién pide al salón gays está haciendo has dicho sea migrar eso está muy bien y bueno pues las ejecuciones que al parecer era lo normal eh pero que te podía ante mataba a Stalin y los que venían detrás de Liberia ante mataban por por puro capricho no te demandaban a al algún lazo rosa en nombre de el paraíso socialista hay que joder se lo que debió de ser aquello el espanto esta película ya te digo lo cuente hace un retrato satírico

Voz 30 26:15 muy muy muy

Voz 0324 26:17 el groso de de lo que debió de ser él el imperio no ya de los zares que ellos habían derruido sino de los jerarcas de comunistas y ir eso sí pues da miedo es que eso como yo está pero se juega de verdad se puede ver se puede ver aunque repito es que si haces es una comedia negra bellos que me me río muy pocas veces más bien Menem pues eso me me ha cojones a lo que hacen y lo que dijo que suerte no no estado allí

Voz 0313 26:49 venga hay una tercera recomendación esta noche estreno esta semana ya se puede ver

Voz 31 26:53 tiene muy buena pinta fue la película alemana ganadora del del Globo de Oro

Voz 0313 26:58 a lo mejor Pelli de habla no inglesa es en la sombra

Voz 12 27:03 les siendo eh les de eso eh

Voz 0313 27:13 yo es lo que comentaba que hace un ratito esa conexión con con la carga de culpa que arrastran algunos países en este caso Alemania con el Corell nazismo y las facturas que pasa a veces esa herencia no por ejemplo con la aparición de de grupos neonazis eso está basada en hechos reales hace unos años un grupo un grupito porque eran poquitos esto es un grupúsculo se cargó a un montón de personas ir eso va la película precisos

Voz 1 27:37 estos dos hubo una explosión El Círculo

Voz 14 27:56 su marido es una de las víctimas mortales

Voz 0324 27:59 tiene muy buena pinta y Carlos si es que el el tema te te ponen los pelos de punta y más cuando piensas que fue real

Voz 0313 28:08 el directores bueno además falta Clean

Voz 0324 28:10 que tiene películas muy curiosas comedias mayormente esta es

Voz 26 28:14 con estas un dramón contra la pared de recuerdo del sí

Voz 0324 28:19 que cuenta eso una señora alemana que se casa con eh se casa con su camello con el que le pasaba la la María que es un turco alemán el tíos sale de la cárcel al redime a su vida ponen un negocio tienen un niño oí y los angelitos estos nazis pues deciden que hay que matar turcos si le ponen una bomba esa iban por delante al niño ya al marido y esta mujer eh quebrada absolutamente al principio los meten el caballo en la coca intentando a Pace igual eh su dolorosa que que la vida se te hace añicos sí que dice sí porqué en eh la detención de los culpables el juicio en el que son declarados inocentes y la venganza de esta tía cuando ve que la que la justicia puede ser e injusta no las su obsesión por llegar hasta el final con con estos esta pareja de nazis tan sonrientes que han salido impunes de esa barbaridad no es una película que ésta está bien contada

Voz 32 29:29 tiene tiene autenticidad Si

Voz 0324 29:32 eh que te hace plantearte cosas como bueno

Voz 32 29:37 que es lícita la

Voz 0324 29:39 la venganza cuando cuando los jueces han fallado en en contra de la persona que lleva a cabo esa venganza esa persona rota ahí que su vida es una heroína o es una delincuente no te hace pensar yo por lo menos pensar

Voz 33 30:02 de hacer nunca eh

Voz 0313 30:32 he de confesar que hoy Carlos Boyero me ha sorprendido la descolocado porque él siempre como Sara el elige un cierre musical para la Ventana del cine estamos acostumbrados pues a su Leonard Cohen Dylan Rolling Stone a su James Brown y de repente bueno no pasa nada pero Manzanita

Voz 0324 30:50 qué pinta aquí adoro a Manzanita ahí hoy precisamente hablando de canciones sexy más y bueno que no hubo un disco de este bronce que lo los Rayet de de de tanto con que me me parece genial esta canción se llama el Rey de tus sueños dice cosas tan tan sexistas como pues no has querido que fuera tú dueño pues no has querido que fuera el Rey de tus sueños porque tengo que ser cruceño El Rey hoy tu sueño pero que tiene que como tal tal garra tal pasión me resulta tan tan tan romántico Aitana pero hay que que este disco el bronce los hombre es una de de mí de mis favoritos cuando este tío canta me transmite cosas pues como como Van Morrison como Eric Bardo no sea tiene tal tal poderío ahí tal tal verdad y luego lo que diga ya podrá ser discutible pero vamos adoro el Rey de tus sueños eh

Voz 33 32:00 a Caride

Voz 2 32:17 Carlos Boyero hasta la próxima semana amigo hacer un plazo concreto también

Voz 1 32:40 el cuerpo has pinchado a que no sabes que yo un seguro que te ofrece un servicio a domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegues tarde mira desde que yo estoy por móvil de Libia directa con mi neumático nueves todos los AVE línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero dos un dos tres cero con su ese dinero

Voz 16 33:18 esta punto com una compañía Bankinter

Voz 36 33:25 sigue a La Ventana en en las redes sociales Rojas La Ventana Pío VI La Ventana

Voz 37 33:33 k de las

Voz 1626 33:37 gente que sí debería ir a la cárcel

Voz 2 33:41 la gente que le pone a su bar Gastro o como puede ser defensores obras de arte no se censure en los Gastro bares bares supuestamente cool que siguen poniendo vinagre de Módena cebolla caramelos

Voz 38 33:52 al final lo menos dulce de la cena el postre prisión sin fianza para los cuatro son los Homeópatas de la psicología te dice en lucha por tus sueños ok al ganar el Mundial de Rusia cuando con España con XXXV

Voz 2 34:04 los cómo luchó por Hoy por hoy con Pepa Bueno y síguenos también en Hoy por Hoy punto es el diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran apagón el gran apagón tercera y última temporada

Voz 0324 34:22 toda metálico Camps sabes tanto ver al pago

Voz 2 34:24 con Macarena Gomez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro and You tuve otras cosas aquí en el TS ver otras cosas estoy harto de vosotros sus nos carroñeros

Voz 1626 34:35 cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com Sotelo Vallejo usted aceptó venir aquí

Voz 26 34:47 te gusta la buena estás enhorabuena por qué

Voz 39 34:56 las caídas

Voz 2 35:05 qué puede profesionales que te acompañan las veinticuatro horas del día

Voz 1 35:10 información irregular dijo

Voz 26 35:13 scooter Caballero este lenguaje ya hemos emplea

Voz 2 35:16 ya los emplean un lenguaje ya queda como Tel incentivó el antiguo pelín antiguo será es que se están perdiendo los valores a hombre no no no no sin ironía pregunto no no es simplemente que los valores han cambiado que pena que pena me da la Cadena Ser nombrar no diga eso qué pena me da España

Voz 1 35:36 apenas me duele España nuevos valores

Voz 40 35:45 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los cositas que siguen

Voz 1 35:50 sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 22 35:53 su auxilio de Etiopía panal una sustancia con la que las cebollas defiende de sus depredadores sea

Voz 1 36:00 los play Gastro Cadena Ser punto com la radio que tú programas corren nuevos tiempos

Voz 36 36:16 excusarse

Voz 43 38:24 cuestiones posee ejecutivos capaces de hundir un coso cajas de ahorros convoquen pues las por ahora que de un taxi me encanta Gárate Wall Street bueno mañana se abre la sesión del tanques suena la campana saltan las escuelas de él

Voz 0313 38:45 Santiago Niño Becerra buenas tardes desde luego lo estar amigo cómo estás ganado eso haber el día en el que estamos en vísperas del del ocho de marzo yo creo que hay que mirar lo de la convocatoria de huelga de de mujeres de mañana desde todos los ángulos posibles miel económicos uno Hinault no menor hoy es oportuno muy oportuno preguntarse pues cuál es el peso real de la mujer en todo el tejido económico qué pasaría si mañana realmente ninguna mujer ninguna trabajar si fue un éxito absoluto en la convocatoria de huelga cuáles serían las consecuencias yo creo que es oportuno plantearse esto y sobre todo recordar el Santiago y que significa no que significa eran las palabras de todo un presidente del Gobierno cuando le plantean lo de la brecha salarial por humano no nos metamos en este lío qué es lo primero salió bote pronto hay tenemos mucha tela por cortar todavía eh

Voz 1869 39:33 sí a ver normalmente en las huelgas no digo que todas pero habitualmente las huelgas plantean reivindicaciones un algo concreto tangible por ejemplo un incremento salarial una reducción de horas de trabajo sin embargo alguna de mañana yo pienso que lo que plantea es un intangible lo que plantea es la reducción eliminación de una brecha de género se esto esto que yo yo personalmente te digo que creo que esta huelga las mujeres deben hacerlas y si es posible todas a los hombres no las mujeres y los hombres lo que tienen que hacer lo que tendríamos que hacer es contribuye a los salarios comparte de los nuestros de las mujeres toman hacer huelga y qué pasaría con el tejido económico bueno yo simplemente recuerdo que hay procesiones que están absoluta total y completamente feministas por ejemplo magisterio en lo veintisiete por ciento por ejemplo enfermería el ochenta y cuatro por ejemplo Medicina una una procesión que hasta hace cuatro días única mientras compraba la baba nombres casi el sesenta por ciento de los los los médicos las medidas son son mujeres eh sí y entonces esto esto claro la la brecha de género y en lo primero que se manifiesta es un salario y evidentemente en la pensión en Hoy el de de media el el salario de una mujer en horas efectivas de trabajo compensando etc etc etcétera Se acerca al quince por ciento eh

Voz 0313 41:13 que por ciento menos si evidente evidentemente

Voz 1869 41:16 una brecha no no compensando llega incluso puedo llegar en según qué casos al veinticuatro coma cinco partidos

Voz 0324 41:22 día en pensiones el treinta ahí

Voz 1869 41:25 siete al rededor de treinta y entonces entonces claro y la brecha salarial hay la brecha de género implica una brecha salarial por descontado pero a la a la vez esto nos lleva a un concepto muy vidrioso y no quiero hacer un juego de palabras como es los techos de cristal que tienen las mujeres para progresar en su carrera profesional que que claro que tiene que ver con el salario pero no sólo yo yo por ejemplo cuando estaba aquí esperando que en fin que en los los conectar ambos yo he pensado R intentas recordar cuántas altas directivas y presidentas de empresas en España no yo recordaba es decir no me han salido más de doce nombres Carlas Rodrigo serio evidentemente la señora Patricia Botín la señora Dancausa de de de Bankinter Pilar López Álvarez Microsoft y Marta Martínez Alonso divide pero es decir que son poquísimas es un poquito me decir existe un el el esta esta brecha de género lleva a una brecha salarial por descontado de condiciones al pero a la vez se produce un techo de cristal que impide que la mujer pueda progresar profesionalmente yo comenta el producto me lo comentaba ayer concretamente comentaba ayer con una persona bueno que decía que sí pero que sí pero que sí pero vamos a escuchar una cosa cuántos hombres pueden ahora coger y decir oye mira tengo un tema de trabajo dentro de media hora cojo un avión y me voy a Tokyo voy hasta quince días todos prácticamente todo sí sí cuántas mujeres pueden hacer esto

Voz 0313 43:06 muy pocas muy pocas muy pocas

Voz 1869 43:08 el cristal yo quería preguntarte a alguien

Voz 31 43:11 herido habían estudiado alguna vez para ponerle número al al fenómeno

Voz 0313 43:14 sí si esta desigualdad de género que afecta a los salarios que afecta a las condiciones de vida y que afecta a la explotación del talento datos muy importante si esto perjudica la economía si es medible esto se pueden medir es decir estamos dilapidando una cantidad de talento no sé si alguien hechos estuvieron abiertos Josep

Voz 1869 43:34 a ver a ver en Estados Unidos seguro que es estudiado porque en Estados Unidos estoy yodo cualquier cosa que te puedas imaginar en el Reino Unido hicieron hace años hace bastantes años es según un estudio de a ver que que no lo que tú has preguntado eh pero un estudio de la la la típica ama de casa y que no tiene un salario remunerado cuánto PIB anual generaba es decir si si ese trabajo de esa madre de ese ama de casa in es decir que no es lo que tú me has preguntado eh pero si ese trabajo de esa casa que únicamente se dedica su casa se convirtiese en en en Pi a que pie a cuánto PIB equivale equivaldría bueno pues equivaldría a unos a unos algunas cinco mil libras aproximadamente al año a vuelo de hablo de hace muchos años se muchísimos ahora sería mucho más evidentemente el profesor Samuelson hizo una un chascarrillo un chiste en los años sesenta dijo que ha residido Estados Unidos que si los ejecutivos estadounidenses se casaran con sus cocineras el PIB de Estados Unidos bajaría a la mitad y vuelvo a insistir que es es un chascarrillo es un chiste esto yo yo pienso que estimaciones serias deben existir pero es que son esos son muy poco políticamente correcto público darla tanto por el lado de de en fin del sistema como por el lado de la mujer porque es que es que ahora que no nos oye nadie Carla señor imagínate que las mujeres se poner a reivindicar cosas muy claro claro claro y en fin y osea es decir si mañana llenó será tendrían para reivindicar en sí sino claro claro imagínate que la huelga de de mañana es un un absoluto éxito bueno es que sería el caos por ejemplo en la Universidad de Barcelona el cincuenta y cuatro por ciento de los docentes son mujeres y cuidado eh eh entonces entonces fíjate hay perdón de las alumnas formalmente el ocho por ciento de las de la de los docentes quiere decir no entonces lo lo que lo que nos estamos planteando no es decir yo yo pienso que esta es una situación quiero pensar que poco a poco se irá solventando pero insisto tiene que solicitarse las dos cosas por un lado esta brecha salarial que es lo más evidente pero por otro lado el el techo de cristal lo los techos de cristal están impidiendo eh no digamos impidiendo pero vamos dificultan enormemente la progresión profesional de la mujer y esto estos vamos ya aquí llega a lo que tu dices no a la a la de esa al aprovechamiento del talento

Voz 0313 46:59 nos hemos descolgado con esta canción de David Bowie porque antes de saludar a estará emprendedora de esta tarde queremos compartir con los oyentes La una noticia que tiene que ver con con los legendarios Blue Gene con los Levi Strauss que a partir de dos mil veinte predicarse exactamente igual es más dejarán de fabricar los personas verdad Santiago lo harán robots y además se diseñarán desde el móvil por favor me lo puede explicar a ver no

Voz 1869 47:27 totalmente no será sí pero a la vez en en él y actualmente la variable era la la variable que marca el fin del precio o el ser competitivo el del vestido es básicamente el precio evidentemente dejamos de lado cosas como Christian Dior etc etc pero básicamente en la ropa normal el precio realmente es muy importante quien en el Levi's han llegado a la conclusión de que el coste de la mano de obra representa el cinco coma dos por ciento el coste de una cierta mano de obra

Voz 0313 48:02 sí representa el cinco coma dos por ciento del coste

Voz 1869 48:04 medio de de un de un pantalón esto en segundo lugar en el proceso de de envejecimiento de el de los pantalones esté esta esta pátina que de aspecto tal Se utilizan así de productos que son bastantes dañinos para la salud entonces lo que han hecho

Voz 0313 48:23 Borja se alaban su elijan

Voz 1869 48:25 no exactamente exacto entonces ya además además resulta que claro haciéndolo a través de este proceso pues puedes hacer un número determinado de acabados de modelos de colores en fin etcétera etcétera no entonces qué es lo que han hecho han hecho es meter todo esto en un en un saco ya han llegado a la conclusión de que este proceso de avejentado la etcétera que lo haga un robot con lo cual se ahorra en para la salud de esta gente sino no lo empeora por otro lado va utilizarlas para puntear una seguir procesos por otro lado a la a la vez como lo que tú has comentado a través de una aplicación en el móvil puedes podrás influir en la diseño yo como todos color de este de estos de estos Levi's curiosamente este estudio lo hecho una empresa española Onda Cero un hombre de Valencia una empresa especializada en desarrollos tecnológicos y la verdad es que ha hecho una cosa pues bastante potable no Cúa cuál es cuál es el objetivo de esto bueno se podrán personalizar los pantalones Levi's y en segundo lugar o en segundo lugar se ahorrará en fin este deterioro de la salud de estos operarios en lo que no sé es luego estos operarios que sepan ocupa

Voz 0313 49:49 pero bueno ya ya y en tercer lugar

Voz 1869 49:52 la la empresa se va a ahorrar el cinco coma dos por ciento de coste de la mano de obra sí

Voz 0313 49:59 muy bien muy mal no se peros pero pero es lo que hay Lévi Strauss es una marca conocidísima todos los oyentes la tienen me imagino en la cabeza igual no les suena tanto las Manuela los Faus todos las peras bueno pues hay una marca de Barcelona se llama Atelier del revés que ofrece estos artículos que tienen que ver con algo que todos conocemos también bufandas pañuelos formular complementos pero pero son especiales están haciendo muy populares hemos invitado a su fundador asomarse a la ventana Judith que a sus buenas tardes hola hola buenas tardes bona tarda complacer placer ver lo primero ya por pura curiosidad que tenga un a un compañero aquí preguntando la Manuela que son que son las manolas

Voz 44 50:42 pues bueno las manolas es es un cuello femenino

Voz 0313 50:45 su original

Voz 44 50:46 que combina dos tipos de tejidos distintos y que se abrochado mediante un botón y también hemos hecho Fausto los autos es la versión masculina de la prenda

Voz 0313 50:57 en las Petros y otras cosas

Voz 44 50:59 esas son nuestras camisetas que se pueden poner de dos maneras distintas por nublado con un estampado y ciento o para el otro con otro estampado diferente y otro escote distinto son un dos prendas en una

Voz 0313 51:13 lo de los nombres de cómo surgió de dónde surge Judith por curiosidad

Voz 44 51:16 pues mira cada cuando dicen era primera Manuela

Voz 0313 51:19 sí tenía claro que tenía que tener un nombre

Voz 44 51:22 Hearst a la primera Le puse Manuela la enseña una amiga me dijo a pero semana llamar así el producto dije pues no lo había pensado pero me parece una súper buena idea ahí las bautizan como Manuela

Voz 0313 51:38 oye y esto que estamos contando es casi lo opuesto sin casi lo contrario de lo que nos comentaba Santiago de la robotizada ción de la mecanización de los productos de los procesos

Voz 44 51:49 absolutamente lo sigue siendo

Voz 0313 51:51 no no el cariño sino la apuesta por algo mucho mucho más artesanal que es máquina de coser tela iré a diseño talento y poco más

Voz 44 52:00 de poco más nada más de hecho lo fundamental máquina de coser muchas ganas de trabajar trabajar muchas horas elegir muy bien los tejidos es para nosotros fundamental incluso el botón es fundamental de la prenda sea algo especial y tiene su propia personalidad cada una

Voz 0313 52:19 oye en cuánto tiempo lleváis en marcha Judith

Voz 44 52:21 pues hace cuatro años es la hora

Voz 0313 52:24 tal

Voz 44 52:25 pues bien en primer año pienso ponen line vendimos casi mil Manuela se lo vimos que esto iba en serio decidimos abrir la Lazio Line que es Atelier del revés punto com aquí hasta ahora movían

Voz 0313 52:42 cuántas personas están implicadas en el proyecto ahora mismo ahora mismo los dos personas yo sola

Voz 44 52:48 pero enseguida vimos que la cosa se me iba de las manos necesitaba un apoyo y ahora tengo otros

Voz 0313 52:54 sí así dices mil Manuela es el primer año sin todos esos herramientas hoy hoy en fin en en en otras cifras no por cierto los precios de las Manuel de los Fausto de las peras por dónde anda

Voz 44 53:08 sí pues mira una Manuela vale veintitrés euros el Fausto lo mismo las Petra Silas voy es valen XXI que nos parece un precio súper razonables para hacer un producto tan original artesano en fin además no hacemos mucha producción de cada modelo hacemos entre unos veinte y cuarenta prendas cuando se agotan se agotan

Voz 0313 53:32 lo volvemos a ser renovamos ya sois conocidos porque lo sois porque hemos detectado hoy nos lo ha comentado gente cuál dirías que ha sido el en el secreto del éxito si es que hay una clave a lo mejor son varias pero cuál dirías que es el secreto

Voz 44 53:46 pero para mí hay una fundamental inglés eh elegir es el diseño pero también la elección de las telas cualquiera igual puedo hacer un cuello no pero esas telas combinadas que normalmente son de texturas distintas con colores diferentes que quizá hay alguien algunas personas que no se atrevan otras que sí por supuesto pero yo creo que está ahí el quid de la cuestión es saber elegir bien las telas ir combinar las bien y darle el toque con el botón hacer bien los acabados en fin mucho trabajo mucha ilusión también el compendio de todo un poco

Voz 0313 54:22 hay un elemento muy importante para completar el el relato de esta historia es que en estos cuatro años de vida Atelier del revés ha invertido un solo euro en publicidad sea la única la única propaganda ha sido el el boca boca o el boca oreja es dice la verdad

Voz 44 54:38 evidentemente las redes sociales pero en publicidad no hemos invertido ni un euro todo lo que invertimos era todo lo que ganamos que era para invertirlo en telas y así que hasta nada más

Voz 0313 54:48 por eso estamos Santiago qué te parece porque es un proyecto tan distintos de lo que comentamos antes verdad bueno

Voz 1869 54:55 yo quería comentar algo yo veo un punto de unión entre ambas ideas somero la personalización es decir en en esta idea de de Levi's busca una de las cosas que se busca es que el comprador pueda personalizar de alguna forma el pantalón que que compra aquí vosotros en en el del revés de alguna forma es verdad que no estáis personalizado para cada persona pero hace series cortas

Voz 45 55:25 entendido e ir cuando se agotan se agotan renovado hay también a tu nombre ahí también aquí una cierta personalización claro si se va a aumentar guíe

Voz 44 55:39 sí sí

Voz 1869 55:41 oye que está dispuesto a bueno o que está buscando una diferenciación yo aquí veo un incierta una cierta conexión entre ambas ideas

Voz 44 55:52 mira pues si si no lo había pensado pero sí es verdad que lo personalizados mucho porque está en la web está en constante cambio además y eso también es importante darle un aire fresco constantemente la exclusividad también porque no todo el mundo pueda tener la misma Manuel hay que todo el mundo vaya con la misma Manuela por la calle no no no incluso nos interesa tampoco eso

Voz 0313 56:14 muy bien York casa sus de Atelier del revés y felicidades por la idea de verdad hay mucha suerte adiós adiós sí

Voz 46 56:32 Félix

Voz 33 56:33 te acuerdas que alto el primer Salillas sólo se ha podido tenga éxito ya hay varias canciones eh recuerdos y a seres que mares

Voz 46 56:55 no

Voz 0313 56:58 Santiago antes de cerrar la ventana de los números confirma no salgo es verdad que en Alemania a final del dos mil diecisiete Un millón de puestos de trabajo sin cubrir esos el titulares muy goloso pero quiere tiene letra pequeña

Voz 1869 57:11 no haber Carlas yo esta noticia la la la vía ayer la he buscado en sesenta sitios distintos prácticamente en todos dicen lo mismo a ver yo yo a ver sí sí sí esto lo han dicho seguro que es verdad yo he intentado contactar con un alumno que yo años viviendo en Alemania no ha podido hablar con él al final yo a mi me gustaría saber es de qué tipo de trabajos estamos hablando amigo y cuáles son sus condiciones adoptar ofrece claro a ver es posible que haya que que falte por cubrir un millón de puestos de trabajo más un millón pero recordemos que hay siete millones alemanas y alemanes que está trabajando mucho claro con lo cual claro esto habría que profundizar un poquito en esto

Voz 0313 57:59 el valor del matiz sí señor Santiago Niño Becerra hasta la próxima semana alegó hasta luego a los brazos

Voz 48 58:48 tres de cada cien cien Lidell sus

Voz 1 58:58 durante todos estos años contigo ido perdiendo algo de agilidad lo único que sigue como el primer día eso Equinoccio

