La Ventana (07/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1667 00:11 son las siete las seis en Canarias podemos también se desmarca de la negociación del nuevo pacto educativo lo hace siguiendo la recomendación de la comunidad educativa con la que se ha reunido hoy para analizar la marcha de estas negociaciones última hora Adela Molina

Voz 0011 00:23 después de esa reunión con representantes de la comunidad educativa para analizar la situación del pacto tras la marcha ayer del PSOE Unidos Podemos ha anunciado que también se va su portavoz Larra ha dicho que no van a participar de un acuerdo que consideran un paripé

Voz 3 00:35 hoy la comunidad educativa nos ha pedido que nos vayamos y nosotros si la comunidad educativa nos pide que nos vayamos en estas condiciones no vamos a seguir participando de la subcomisión

Voz 0011 00:44 Podemos llama además a la movilización en las calles contra la Lomce y ha anunciado iniciativas parlamentarias para revertir los recortes reducir la precariedad de los profesores tras la marcha del PSOE ayer PP y Ciudadanos han dicho esta mañana que ellos seguirán trabajando hasta el final en la subcomisión del pacto ahora también

Voz 1667 01:00 hemos el la cuenta atrás para el ocho de marzo los rectores de las universidades españolas se acaban de sumar a la convocatoria de huelga feminista de mañana Pilar Aranda es la rectora de la Universidad de Granada

Voz 4 01:10 deseamos reiterar nuestro empeño en eliminar los obstáculos que todavía impiden alcanzar la igualdad de género real y efectiva en conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobierno y el tener una mayor visibilidad de las mujeres en la ciencia

Voz 1667 01:28 en Radio Televisión Española los trabajadores denuncian la imposición de servicios mínimos abusivos para esa huelga feminista de mañana aseguran que la dirección están comentando esos servicios mínimos amo

Voz 5 01:38 eres en secciones en los que los hombres son mayoría

Voz 1667 01:41 a Laura Marcos desde el comité de huelga de CGT

Voz 1276 01:43 acusan a la dirección de intentar sabotear la huelga al haberse negado a incluir la palabra feminista en el rótulo locución que figurará en las emisiones del ente público mañana para justificar la alteración de la programación denuncian que por ejemplo en el programa Los desayunos sea puesto a cubrir los servicios mínimos sólo a mujeres Teresa Rodríguez ex portavoz del sindicato

Voz 6 02:02 creemos que ha habido una actitud de mala fe en caso drama

Voz 5 02:06 Nico es el de la sección de deportes donde

Voz 0530 02:08 en una redacción de diecisiete hombres

Voz 5 02:11 cinco mujeres hay sólo un nombre en servicios mínimos ido mujeres

Voz 1276 02:15 los sindicatos hablan además de irregularidades porque esta semana ya se habían comunicado por email lo a la cara a algunos trabajadores que estarían en los servicios mínimos sin que se hubiese cerrado la negociación

Voz 1667 02:25 aquí en Reino Unido la policía acaba de aportar novedades sobre el supuesto envenenamiento a un ex espía ruso en territorio británico los agentes confirman el uso de un gas nervioso contra este ex espía y su hija que siguen hospitalizados en estado grave deportes Toni López terminan hoy otros dos octavos de final de Liga de Campeones al Juventus que ya con el dos dos de la ida y el Manchester City Basilea sentenció

Voz 7 02:46 la Guardia a por el cero cuatro del encuentro de ida los dos partidos en especial Play Fútbol con Bruno Alemany desde las ocho y media por la web de la Cadena Ser y aplicaciones móviles además en la pretemporada de Fórmula uno Alonso sexto y séptimo mejor tiempo del día en Montmeló aunque por la mañana Alonso ha tenido que cambiar el motor de su Renault y en baloncesto duelo español en la ida de octavos de final de la Champions FIBA en Murcia e Iberostar Tenerife desde las ocho y media

allí la previsión del tiempo mañana vuelven las lluvias en realidad vuelven esta misma noche pero mañana jueves se van a extender a todo el país serán especialmente intensas en Galicia en el Sistema Central también en Andalucía de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana y a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 8 03:30 servicios informativos en tan ultima hora

Voz 11 04:11 esto es de la información y de la actualidad como casi todo en la vida tiene tiene sus códigos particulares tiene del tienen sus claves y uno de los más conocidos y más reconocibles es que aquellas cosas que no ocurra

Voz 12 04:25 en en Madrid Barcelona Valencia

Voz 0313 04:29 sí a Bilbao que corre lugares más pequeñitos con no tanta población y sin tanta repercusión mediática bueno pueden estarse hay tiempo y tiempo se pueden enquistarse situaciones Se pueden agravar problemas charlamos más bien poco de ellos pues vamos a tratar de recuperar dos historias que están afectando a territorios a lugares a espacios muy concretos afectando muchísimo de los que hablamos más bien poco hombre de unos que aquí en La Ventana nos hemos ocupado últimamente con bastante intensidad que es el tema del narcotráfico yo en la Bahía de Algeciras sobretodo en La Línea de la Concepción saben que hace unos días estuvieron haciendo el programa ahí pudimos hablar con con muchísima gente afectada por este problema tan grave tan gordo pero bueno muy bien va pasando el tiempo van pasando los días siguen ocurriendo cosas no se dan soluciones hoy por ejemplo Gloria más allá compañera Algeciras buenas tardes

Voz 1946 05:21 hola buenas tardes Carlas hoy por ejemplo yo empiezo sólo por uno

Voz 0313 05:23 la cosa eh la Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación llevada

Voz 13 05:27 festejo que en qué consistía exactamente

Voz 1946 05:30 esta operación festejo ha permitido acabar con una organización que utilizaba una empresa náutica de Puerto Real para fabricar las embarcaciones que luego se trasladaban a Marruecos a cargar la droga como consecuencia de esta operación han sido detenidas diecisiete personas irse han cursado tres órdenes de arresto internacionales además se han incautado dos mil ochocientos sesenta kilogramos de hachís e intervenido cinco embarcaciones catorce vehículos trece motores fuera borda sesenta mil euros en efectivo y ocho armas de fuego entre ellas una pistola calibre nueve milímetros parabellum munición Ava lista para ser utilizada

Voz 0313 06:05 una crónica como esta gloria como esta que acabas de narrar para vosotros estás ahí día a día pisando el terreno es bueno forma parte del paisaje

Voz 1946 06:14 hombre últimamente no estamos ha habituado lamentablemente a vivir situaciones como esta para qué vamos a engañarnos y además eh teniendo tantas cosas que contar de esta zona de una zona que tuyas conocido en directo ya visto no las ganas de de sentir la vida de otra forma que tenemos en el sur nos da pena tener que contar situaciones como esta

Voz 0313 06:33 bueno pero es que la cosa no acaba aquí ayer mismo por si no lo saben tres piejos tres individuos bueno intentaron quemar con gasolina las nuevas embarcaciones de las que hablamos en su día de Vigilancia Aduanera que son más rápidas que las han puesto en la bahía para que puedan perseguir las lanchas de los narcos ideal bueno cae intentaron quemar las les han pillado hallado todavía no

Voz 1946 06:52 los investigadores de la Guardia Civil intenta localizar la potente embarcación con dos motores fueraborda en la que viajaban los presuntos autores del incidente para posteriormente tratar de identificarlos como sabes Carlas las la actuación de uno de los funcionarios que se percató de las

Voz 0313 07:08 impidió que los presuntos narcos

Voz 1946 07:10 hay cantes logra sensu objetivo dándose a la fuga sobre este incidente se ha pronunciado esta mañana el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido pero sí de una forma muy peculiar porque ha dicho que las autoridades le están ganando la partida a las mafias que se dedican al narcotráfico

Voz 14 07:26 es una una muestra no hace juego narcotraficante por lo que decidió darle una cosa a la fuerza y cuerpos de seguridad en este caso hubiera también a la agencia tributaria de media el de las embarcaciones que tiene para curar a quiénes le diga al invocar la droga en aquella zona una vez pues me atrevería a decir que él tiene la razón quién defiende el Estado de derecho que la ley le pudieron yo el que en la ley y que de la delincuencia hacen su actividad diaria

Voz 0313 07:59 para las palabras son bonitas eh eh Miguel Alberto Díaz buenas tardes

Voz 1346 08:03 hola buenas tardes negro Alberto Díaz exsecretario como

Voz 0313 08:06 Cal de la Federación de Servicios al Ciudadano de Comisiones Obreras sindicalista por lo tanto y fundador de la Coordinadora Contra la Droga conoce usted muy bien lo que se cuece ahí la situación como está Bono palabras como éstas el ministro las hemos escuchado en otras ocasiones a habido de anoche me parece extremadamente grave Siro fue el asalto aquel famoso al hospital ayer cuando intentan quemar esas embarcaciones que por cierto las tripulaciones no estaban en ese momento no pero podían haber estado

Voz 1346 08:31 bueno yo creo que llueve sobre mojado la situación es muy grave lo que pasa es que yo no quiero hacer análisis de la en este hombre pues yo creo que redunde en indolencia absoluta de lo que está pasando aquí estoy hablando con compañeros de servicio de vigilancia Aduanera esta mañana es tan desolado hago es que no gana día el acalde ánimo no ni el director nada nadie del Ministerio de Hacienda no va nadie absolutamente nadie decirle que están haciendo una labor encomiable son gente sacan reportajes con la lancha pero nos atan como el otro día o una lancha narcotraficante fue por ellos cuando están vigilando su coche pero ayer fue un un común dentro de la Boris y otro compañero al cual pues la apedrearon la casa que el coche que se llevar a su hijos dentro del coche que hubo pasa pero es que el otro día fue otro incidentes porque sigo le tiraron una piedra a un policía nacional de partido lo pusieron treinta punto talón de lo del hospital creo que este hombre no se está enterando yo creo que el Gobierno adolece de la sensibilidad necesaria para gente jefe está jugando la vida aquí no hay medios suficientes lo venimos reclamando hemos creado una plataforma ese observa tu seguridad y la de todo Policía Portuaria codicia local Vigilancia Aduanera está la Guardia Civil está la Policía Nacional no creemos que haya una lista definitiva

Voz 0313 09:55 Miguel Alberto muevas son poquito a derecha e izquierda que sino le perdemos que se corta la comunicación de un pasito a la derecha o la izquierda donde quiera

Voz 1346 10:01 así así perfectamente perfectamente

Voz 0313 10:04 le agradezco el detalle de esos de esos episodios porque de esto aquí no tenemos ni puñetera idea es que esto no sale mal Miguel Alberto no sale

Voz 1346 10:11 sí es que los herido los ponemos nosotros y otros cuentan las medallas no creo que que ya está bien desde hace de poner un expositor de las cosas que hacen no salen que esto se gana a base de profesionalidad no es que tienen dos coches para patrullar mientras que el otro día dicen que había veinti tantos coches de gran ahí sí es una vergüenza ir quince yo creo que además de ha dicho ahora cuando habla de la de la de la pistola de Aguirre de la pistola me suena lo del País Vasco

Voz 0313 10:38 sí sí sí que sí que son medidas yo no

Voz 1346 10:41 es lo que haya me forme una ley entre terroristas pero algo parecido aquí alguien ha declarado la guerra no emocionó otro con el Gobierno no entera y que resulta Le para Catalunya por meten cientos y ciento

Voz 0313 10:51 a tres policías nacionales aquí que no hace falta

Voz 1346 10:54 que se está jugando la vida eh su familia porque tienen controlado hasta los coches particulares de los agentes de la Policía que ir porque no sé lo que hace falta el respaldo de toda la sociedad y sobre todo eso gobiernan

Voz 0313 11:06 el otro día te entrevistamos al alcalde de La Línea yo le pregunté directamente oiga a esta guerra quién la está ganando me dijo ellos venden me dijo ellos lo contrario de lo que decía el ministro Miguel Alberto hay alguna novedad en en las últimas conversaciones sobre incremento de medios materiales de llegada de más agentes todo eso que está sobre la mesa en estos últimos días ha habido algún progreso o no tienen noticias de momento no

Voz 1346 11:31 bueno yo puedo siguen Vigilancia Aduanera están desolados ya ya están elaborando un dossier los compañeros para elaborarse alguien que los que escucha por ahí arriba no el Gobierno es que no es que no se entera de que China a personas que se está jugando la vida todos los vida el muelle si lo que dicen ahora que que eso ha así como positivo que haya gente que que más ICIT su hubiera hubiera habido hundiendo la tripulación fueran que no hubiera hubieran hice hubiera muerto allí fuera pasa

Voz 0313 11:57 esperemos que no es otra otro

Voz 1346 11:59 otro llevamos luchando llevamos luchando cuando yo era presidente de la coordinadora antidroga estoy en el sindicato son lucha paralela porque son lucha de la misma trinchera que buscar soluciones a la a la realidad social que vivir en este país pero es que nosotros lo que lo que nosotros estamos pagando el muro de contención que estamos haciendo aquí como nosotros lo perdamos se corre por toda España que estamos viendo en países sudamericano lo que está pasando cuando la droga toma los estado corrompe a la policía luego corrompa a los gobiernos corrompa todo el mundo se quedan Estados paralelos es lo que estamos haciendo no puede confrontar con nuestro compañero de las fuerza sin duda del Estado con las asociaciones con los alcalde con las instituciones aquí eso el Gobierno es sensible o mañana se corre porque España es decir que esto es lo que estamos peleando aquí yo yo llamo claro por favor que los que tienen poder que nos escuchen

Voz 0313 12:51 Moya Miguel Alberto Díaz gracias por este testimonio La Ventana un abrazo muy grande de verdad eh gracias gracias Gloria más allá compañera gracias más en contacto eh bueno y la otra cuestión que decíamos de la que se habla donde toca pero fuera prácticamente nada la huelga indefinida de funcionarios de Justicia que lleva ya un mes en Galicia con efectos brutales más de tres mil juicios suspendidos y lo que es peor sin muchos visos de solución Ricardo Rodríguez Radio tardes buenas tardes

Voz 5 13:17 en la fotografía la situación de momento cuál sería

Voz 0313 13:20 cuáles los juzgados están prácticamente paralelo

Voz 1817 13:22 a un mes de huelga como dice Si los funcionarios siguen en pie de guerra las posiciones están muy alejadas aunque algo podría cambiar en los próximos días porque la Xunta convoca el comité de huelga el próximo viernes a una nueva reunión en la que se espera algún tipo de avance ahora mismo el principal escollo está en materia económica los sindicatos reclaman una subida lineal de doscientos veinticinco euros al mes aplicar en tres anualidades desde este mismo año esto supone unos dos mil setecientos euros más al año la Xunta les ofrece de momento mil euros aunque el vicepresidente Alfonso Rueda ha dicho en el Parlamento este martes que están dispuestos a mejorar esa oferta económica unas palabras que abren una pequeña puerta a la esperanza para el comité de huelga Manuel Díaz Mato es uno de esos portavoz

Voz 15 14:04 ha dicho que todavía había discrepancias pero puse y un todavía que bueno que nos da cierta cierta esperanza también por supuesto dijo que no había nada inamovible por lo tanto eso es muy muy importante

Voz 1817 14:19 es una muestra Carlas del optimismo moderado entre los sindicatos a la espera de ese encuentro que se va a celebrar el próximo viernes

Voz 0313 14:24 algo salga un abrazo Ricardo una hora hasta la verdad

Voz 5 15:47 buscamos ya como cada tarde la última hora informativa primero

Voz 0313 15:50 en Andalucía la Bienal de Flamenco de Sevilla la cita

Voz 5 15:52 más importante del mundo con el baile el cante y el toque ese presentado este miércoles en su vigésimo aniversario Nos ofrece sesenta y dos espectáculos a partir del siete de septiembre con artistas como Farruquito

Voz 0313 16:03 el Galván o Eva La Yerbabuena última hora en Aragón Lara Romero agente de la Policía Nacional de Zaragoza

Voz 20 16:09 ha recibido hoy la Medalla al Mérito Policial del Ayuntamiento de Cambrils ahí estaba de vacaciones en los atentados de agosto y se ofreció a la Policía Local estuvo al frente del servicio telefónico cero noventa y dos de Atenas

Voz 5 16:19 es una ciudadano en Asturias autopsia confirma que la mujer que encontraron en el embalse de carbón fue asesinada gira una de las asturianas desaparecidas la Guardia Civil y la Policía Nacional han ampliado el dispositivo de búsqueda de las otras dos última hora en Baleares recuerdo muy especial

Voz 21 16:34 hoy en la Universidad de las Islas el que se ha rendido a las cuatro mallorquinas fallecidas este lunes en un accidente de tráfico en Miami tres de ellas estudiaron en la Facultad de Derecho

Voz 5 16:44 cómo de la universidad Canarias el Oprah

Voz 22 16:47 vivo movilizado por el Gobierno canario para hacer frente al hundimiento de cuatro Gavarres en el puerto de Gran Tarajal en Fuerteventura conseguido sellar todas las fugas de combustible la prioridad ahora está siendo extraer el fuel que quedan las embarcaciones

Voz 5 16:59 a última hora en Cantabria desaparece una mujer africana en su hijo que habían venido a Santander para tratar un cáncer que tenía el menor la última vez que fue vista fue con dos hombres cogiendo un autobús a Irún las autoridades temen que los familiares le animaran a regresar a Guinea Castilla La Mancha a esta hora nuestra compañera Pepa Bueno recibió una mención en el acto institucional que la Junta celebra en Tomelloso con motivo del Día de la Mujer Se reconoce la labor informativa especialmente sensibilizada con la mujer la igualdad y contra la violencia de género de la directora de Hoy por hoy última hora en Castilla y León el segundo de los ex jugadores de la Arandina investigado por un presunto delito de agresión sexual a una menor de quince años ha abandonado esta tarde la cárcel de Burgos a su salida ha dicho que es inocente Cataluña aquí el hospital San Pau practicará mañana hay por primera vez en España una nueva técnica de reconstrucción de pecho que permite recuperar la sensibilidad a siete de cada diez mujeres operadas hasta ahora esto sólo se consigue con el treinta por ciento de las pacientes sin tanta precisión última hora en Ceuta la ciudad presente el banco de libros para el próximo curso que permitirá libros gratuitos en infantil y primaria en las cinco materias troncales el objetivo es poder extenderlo a Secundaria en cursos sucesivos Comunitat Valenciana Mahdi Mestre ha sido elegida como la primera rectora de las

Voz 23 18:07 Universitat de València en los quinientos años que tiene esta institución después de ciento cuarenta hombres que han pasado por este puesto Mestre asegura sentirse protagonista en un día histórico además en la víspera de la huelga feminista irrumpiendo por fin el techo de cristal última hora

Voz 5 18:22 aquí también hablamos de mujeres pero de brecha salarial notan buenas noticias una mujer en Euskadi tendría que trabajar tres meses más para ganar lo mismo que un hombre siete mil quinientos cincuenta euros más al año Extremadura

Voz 24 18:36 nueva enésima incidencia en el ferrocarril extremeño un problema con los frenos del tren que salía esta mañana de Villanueva de la Serena ha provocado que los viajeros hayan tenido que ser trasladados a Mary de Badajoz en Thaksin última hora en Galicia Feijóo

Voz 25 18:49 acusa a la oposición de no respetar a las mujeres en un tenso debate en el Parlamento el presidente de la Xunta ha dicho que habla en nombre de la inmensa mayoría de las mujeres gallegas al defender su política de igualdad frente a las críticas de la izquierda La Rioja están solicita cinco años de cárcel y una multa de seis millones de euros para el ex consejero de Hacienda Juan José Muñoz por estafa tráfico de influencias y blanqueo de capitales por la venta de una empresa fotovoltaica a la acusación también imputa a la mujer de Muñoz y otras tres personas

Voz 5 19:15 la última hora en Madrid aquí Cifuentes ha presentado en los

Voz 0867 19:18 tal de la paz del futuro los actuales diecinueve edificios que componen el complejo se van a demoler en los próximos diez años para dar cabida en el mismo lugar a cuatro edificios que aumentarán el tamaño del hospital un veinticinco por ciento

Voz 5 19:29 de Madrid a Melilla el presidente Imbroda

Voz 0194 19:31 de unido con el presidente del Gobierno y califica la reunión como positiva

Voz 5 19:35 y fructífera en la que se ha hablado de financiación pide medidas fiscales

Voz 0194 19:39 contamos en Murcia la denuncia al conductor de un autobús con cincuenta y cuatro escolares de tres y cuatro años a bordo que casi duplicaba la tasa de alcohol permitida será la circunstancia de que este mismo conductor ya fue denunciado en diciembre por los mismos motivos última hora Navarra menos de un tercio de los miembros

Voz 1552 19:56 de las corporaciones locales son mujeres y ese porcentaje va

Voz 2 19:58 al veintiuno por ciento en el caso de las alcaldías el presidente de los municipios navarros lo considera inadmisible

Voz 8 20:04 la Ventana última hora

Voz 0867 20:54 mañana está ahora miles de mujeres tomarán las calles de Madrid hoy lo decía Francino al arrancar las cuatro esta Ventana es día de nervios de cosquilleo ante una cita histórica

Voz 8 21:03 la Ventana de Madrid

Voz 27 21:06 Javier Casal

Voz 28 21:20 el eran

Voz 0867 21:32 extraes más tarde también de preparativos para la gran manifestación desde las siete mañana arrancará en Atocha y que va a finalizar seguro que muy tarde en la plaza de España en la Fundación entre dos han montado un centro de cuidados Natalia otro está allí vamos a preguntar también que consiste en estos puntos de cuidados que se han repartido por toda la ciudad Natalio qué tal muy buenas tardes

Voz 0530 21:54 hola Javier buenas tardes pues básicamente el punto de cuidado que está aquí montado la Fundación entre dos es un espacio donde voluntarias encargarán de a atender a los más pequeños de doce a dos para que las mujeres sus madres o sus responsables puedan hacer huelga pero también será un punto de encuentro esta fundación para las mujeres que quieran pasar por aquí aquella está todo listo para mañana para que os hagáis una idea a mi izquierda hay una pancarta que se está secando en la que se puede leer desde la lástima nada desde la dignidad todo al otro lado Aida miembro de la asociación Mujeres que crean que una mujer mujeres que

Voz 0194 22:27 el sector de los cuidados está terminando

Voz 0530 22:30 pintar camisetas para mañana ir detrás de mí ya está todo listo para un concierto que se celebrará a las ocho este concierto es el pistoletazo de salida a las actividades de mañana entre las que se encuentra una comida de traje que de su nombre no quiere decir que sea etiquetas y no de yo traje yo compartí también meditación guiada una letanía feminista cargo de las brujas migrantes pero bueno aquí está conmigo olvido López que es una de las socias con mayor antigüedad en la fundación que te lo podría explicar mucho mejor buenas tardes olvido

Voz 1276 23:00 hola buenas tardes hizo como extras qué tal buenas tardes

Voz 0867 23:02 entiendo que ha habido gente no que que se ha interesado por ese punto de ese centro de cuidados que habéis montado para mañana

Voz 1276 23:11 así es entre dos la Fundación entre dos ha sido los desde hace quince años una referencia para las mujeres estamos en el centro de Madrid es como una casa grande que ha acogido siempre a la la actividades en este caso que apoya a las todas las actividades relacionadas con la huelga feminista de mañana porque cuentas

Voz 0867 23:31 mujeres no quieren parar pero no pueden parar porque ahí hay otras que lo tienen más fácil a lo mejor no porque

Voz 1667 23:37 la baja tienen una una profesión que

Voz 0867 23:40 nos lo permite pero cuántas cuidadoras madres mañana no pueden ir a la huelga y querrían ir a la huelga

Voz 1276 23:46 efectivamente como los cuidados han sido totalmente invisibilizan dos o no sabemos lo que pasaría si todas las mujeres para vamos no lo sabremos nunca porque como hacía referencia hay muchas mujeres que no se lo pueden permitir pero lo que parece evidente

Voz 0867 24:02 que lo de mañana no es no es un día cualquiera no es una huelga cualquiera realmente creéis que estamos en un punto de inflexión para que quienes legislan quiénes mandan quiénes gobiernan se tomen en serio de una vez por todas la igualdad entre hombres y mujeres

Voz 1276 24:15 bueno yo creo que estamos avanzando yo no sé si el punto de inflexión pero desde luego cada vez hay más conciencia de las mujeres sobretodo de todo el trabajo invisible que hemos hecho yo creo que la sociedad en general está tomando más conciencia cuando hay más conciencia hay más posibilidad de hacer presión para que las políticas cambien no sé si es el punto de inflexión ojalá ojalá empecemos a partir de mañana a tener más en cuenta todo el trabajo de las mujeres Olvido está imprescindible que es ese trabajo claro

Voz 0867 24:47 esta mañana aquí en la radio escuchábamos a a la ministra de Igualdad decir que ya no se siente feminista que no es feminista que no le gustan las etiquetas no se puede defender la igualdad sin sentirse feminista

Voz 1276 24:59 yo creo que la palabra feminista ya hay muchas mujeres que les da como mucho respeto entonces Se puede ser feminista sin decirlo se puede hacer política en la calle sin decir que ese es feminista se puede decir que es feminista yo no sé la ministra si se siente si es feminista P pero yo creo que cada vez más mujeres se sienten manifiestan ser feministas yo creo que en eso sí hay un cambio

Voz 0867 25:25 desde el respeto evidentemente de la libertad que que existe para secundaron una huelga pero sabiendo que muchas mujeres quieren pero no les dejan como hemos comentado antes tú que les dirías a esas mujeres que creen que no hay que parar que como mejor se lucha contra la desigualdad y hay algún ejemplo hemos escuchado también la clase política es trabajando

Voz 1276 25:45 es es difícil tener un mensaje uniforme porque hay muchas mujeres que no se lo pueden permitir porque también tiene unos costes económicos yo entiendo que cuando mi economía día es precaria el trabajo fuera de casa y dentro de casa y trabajo fuera de casa y tiene un coste económico yo desde mi respeto le digo te entiendo entiendo que no todo el mundo no todas las mujeres se lo pueden permitir entiendo que es una manera yo creo que siempre las huelgas han sido

Voz 5 26:13 una medida de presión y que sigue siendo

Voz 1276 26:15 es válida entiendo que hay muchas otras medidas yo respeto a las mujeres que no hacen la huelga también creo que hay muchas maneras de parar y creo que hay muchas maneras de visibilizar se entonces el el mensaje es si estás convencida y te lo puedes permitir me parece que es una medida muy válida pero también te respeto sino te lo puedes permitir sino crees en ella porque yo creo que hay muchas medidas también

Voz 19 26:40 el olvido que vaya bien todo mañana un saludo de buenas tardes buenas tardes gracias a mí nuestra compañera Natalia Otero desde la sede de la Fundación entre los siete de la tarde y veintisiete minutos una de maldita hemeroteca veintidós

Voz 5 27:00 es de febrero yo creo que en este caso la huelga que se está planteando por parte de algunos partidos el día ocho tiene más que ver con oportunismo político y como digo yo ese día estaré trabajando todavía más haré una huelga a la japonesa para precisamente avanzar en igualdad si seguir disminuyendo es abre fuentes miga

Voz 0867 27:19 hoy que de ella saliera la idea de hacer una huelga la japonesa después de que Rajoy ayer sedes marcara en el Senado de esta idea que en efecto salió de la boca de Cifuentes y también de la ministra Tejerina a Rajoy la huelga a la japonesa no les representa ya Cifuentes a Cifuentes no le consta

Voz 5 27:34 lo que he dicho porque luego leído muchas cosas y entonces he leído en algún sitio que yo había dicho que yo

Voz 17 27:39 proponía una huelga a la japonesa para mañana yo quiero ha aprovechado la la

Voz 5 27:44 Porto unidad declarar que jamás he dicho yo eso

Voz 0867 27:47 pues sí lo dijo igual que ayer el Partido Popular dijo que no se podía mezclar este día asuntos que son de otro día como la violencia machista la política como siempre un paso por detrás al PP le atropelló en su día el aborto o la ley del matrimonio homosexual el está pillado este clamor social por cierto compartido por muchos de sus votantes en la Asamblea de Madrid los grupos todavía hasta ahora no se han puesto de acuerdo para consensuar una declaración conjunta por el Día de la Mujer esa misma declaración que aprobaron todos en el Ayuntamiento de la capital pero estamos con las frases que entran las frases que salen con las quejas ICO muy infantil que retrata en quiénes deben legislar para que de un tajo se acabe ya con muchas de las desigualdades por las que mañana una región completa

Voz 8 28:31 Biz La Ventana de Madrid

Voz 0867 28:35 Javier y a pocas horas del ocho ON Carmena ha comido hoy con las directoras de los institutos y colegios de Madrid el año pasado lo hizo con embajadoras este año con las mujeres de las que depende la educación de las generaciones futuras Pilar de los Ríos presidenta de la Asociación de directoras de Instituto de Madrid qué tal muy buenas tardes

Voz 30 28:54 hola buenas tardes lo primero ha ido una comida voy en primer lugar has dicho pesetas asciende directora de directores y treinta de la comunidad de madre

Voz 31 29:03 el lenguaje estos días nos tiene un poco confundidos antiguos fallara

Voz 0867 29:07 como comida Pilar Vera ha sido nada

Voz 30 29:10 comida muy agradable muy entrañable porque bueno de vez en cuando a todo el mundo nos gusta que nos agradezca nuestra labor que no Saras nuestro trabajo nos agradezca nuestra dedicación entonces eso es lo primero que ha hecho nuestra alcaldesa cuando nos ha reunido ha valorado el papel tan importante que los maestros en general y en este caso hablaba con nosotras y pues realizamos con con los alumnos y que muchas merced marcan las futuras medidas de algunos de de sus alumnos entonces pues bueno agradecer hemos tratado muchos temas del ámbito educativo bien el balance ha sido muy muy positivos

Voz 0867 29:53 se ha hablado mucho de la huelga de

Voz 30 29:55 nada parezca mentira no se ha comentado nada de la huelga

Voz 0867 30:01 bueno decía yo antes la importancia de la educación de las generaciones futuras usted tiene la sensación de que se avanza que realmente los chavales son menos machistas que que sus padres sus hermanos mayores es que a veces han Teide

Voz 30 30:15 terminamos comportamientos sujetos tus dudas pues mira este es precisamente un tema que hemos comentado la comida que les parecía que se estaba produciendo un cierto retroceso no sabemos muy bien por qué pero a nivel social veíamos que que a nuestras adolescentes en ocasiones tenían un comportamiento que no lo que era un poco machista que habíamos echado como un paso para atrás eh yo no sé si es que nos alejamos de la hora de ellos si no no no estamos a su mismo nivel lo que efectivamente se ha producido un retroceso y es algo que comentábamos hoy en la comida

Voz 0867 30:53 dónde habría que incidir más que valores hay que reforzar no en clase en las aulas así en qué puede ayudar el colegio o el instituto para evitar estos comportamientos

Voz 30 31:04 que los institutos se trabaja mucho y en los institutos dentro de los que estamos trabajando en los centros pues pues yo creo que esto lo tenemos superado yo creo que no es un problema de los centros es un problema de la sociedad en general ir al centro no resulta muy difícil trabajar sobre el bombardeo que están recibiendo los alumnos desde otros ámbitos de la sociedad es muchas veces se pretende que los colegios resolvamos todo himno lo podemos hacer todo y socialmente pues es es el estado mareando con las nuevas tecnologías para los chicos es complicado te en los centros que se trabaja mucho pues estos días con motivo de de del Día de la mujer pues en muchas charlas con los chicos trabajos murales fija fever el mismo somos muchas las mujeres que estamos trabajando en los centros bueno pues es que no podemos luchar aisladamente yo pero que tiene que ser un problema de de la sociedad que tiene que intervenir también

Voz 1276 32:03 es una cosa más hoy hemos conocido que la comunidad

Voz 0867 32:05 Madrid ha decidido que la religión se ofrezca en todo el bachillerato y no sólo en primero oferta obligatoria un paso que a priori al menos desde la distancia no parece que ayude mucho separar los caminos entre Educación y religión en las aulas no

Voz 30 32:19 pues mira la verdad es que me ha sorprendido mucho la publicación de este decreto en la tarde de ayer no teníamos conocimiento de que se estaba negociando esto la verdad es que bueno pues no llevamos ya mucho tiempo que ni en como en el segundo Bachillerato habló en en el decreto de Bachillerato que ese público de la Lomce en el año dos mil quince se incluía como oferta obligada de en segundo de Bachillerato y no entendemos por qué se ha producido este cambio este cambio ahora

Voz 0867 32:54 pues Pilar de los Ríos presidenta de la Asociación de Directores ir esto ahora es también de Instituto de Madrid gracias por estar con nosotros

Voz 31 33:01 muy bien gracias a vosotros siete de la tarde y treinta y tres mil

Voz 0867 35:14 los empresarios de la Púnica cantan Hinault precisamente sobre el escenario uno de los que organizaba los conciertos en los ayuntamientos del PP el responsable de Winter Music señala con el dedo a Esperanza Aguirre a sugerente al gerente del PP de Madrid entonces que en una campaña electoral pagó en negro y con facturación falsa un concierto de Azúcar Moreno hay cara Miguel Ángel Campos qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 35:36 buenas tardes el ex gerente de White Termibus y José Luis Huerta ha firmado ante el juez que el gerente de siempre de Aguirre en el PP de Madrid Beltrán Gutiérrez le pagó cincuenta mil euros parte en negro y la otra con facturación falsa para la contratación de Iguana Tango y Azúcar Moreno en el mitin final de campaña de dos mil siete acto que fue celebrado en el Palacio de Deportes de Madrid y en el que intervinieron los candidatos Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre arropados por Mariano Rajoy Huerta ha dicho que tras años de retrasos en el cobro Granados le dijo que fuera ver al gerente Beltrán Gutiérrez días tele pagó treinta mil con una factura falsa y otros veinte mil en negro Huerta también ha relatado las prácticas mafiosas siciliana en palabras del juez de la Púnica dice que le llamó el sucesor de Granados en la alcaldía de Valdemoro José Miguel Moreno le dijo

Voz 5 36:25 Luis tengo el despacho lleno de regalos y no

Voz 1552 36:27 puedo pasar pero no veo ninguno tuyo el empresario se vio forzado a regalarle a él a Granados y a su secretaria entre otros a cambio de adjudicaciones el juez García Castellón la interrumpido en ese momento para manifestarle su asombro pedirle que lo repitiera hay expresarle que esas prácticas mafiosas les recordaban las que había visto en Sicilia el empresario ha confesado financiación ilegal pues el PP de Valdemoro municipio de Granados nunca le pagaba los actos electorales que organizaba sino queda compensado con adjudicaciones de fiestas también ha dicho que Granados seguía siendo el jefe literal en el pueblo

Voz 19 37:01 sí aunque hacía años que había dejado de ser alcalde

Voz 0867 37:06 mañana a ella ya muchas compañeras de esta radio no las van a escuchar pero durante toda la semana Elena Jiménez nos ha venido contando en este programa cómo se prepara esta movilización del ocho de marzo en Madrid hoy hemos sido al mercado al Mercado de la Cebada

Voz 8 37:24 hay Juni

Voz 37 37:26 están desayunando la madre se acaba de enterar de la huelga la hija lo había escuchado en clásica enterado esta mañana en el tema

Voz 38 37:32 el diario habría huelga feminista del 11M ideas y los muy eficaz si me lo dijiste desde el jueves huelga parecen solidarios

Voz 37 37:41 con el café también está Manuela tiene dudas porque dice que hay lugares peores para las mujeres de momento no lo voy a secundar no porque no pero acuerdo con los derechos porque creo en España un sitio privilegiado toda Europa tenemos mucho atendiendo en la carnicería está Milagros hará huelga

Voz 5 37:59 moral me gustaría pero es que yo soy aquí autónoma

Voz 37 38:02 a ver si era autónoma no no me lo puedo permitir inscritos que de acuerdo yo en mi casa de una discriminación tremenda que les que tenemos una cierta edad como yo que están imposibles ya no hay manera llegamos a la panadería os presento a otra no

Voz 39 38:17 en principio no voy a dejar de trabajar porque evidentemente no puede económicamente pero en su marea la manifestación y muy punto creo que es bastante necesaria la pena es que en economía no me permita dejar de trabajar este Uriz

Voz 37 38:30 Ana habla de la brecha salarial del trabajo en casa con mayores con niños pero se enfada aún más cuando es muy fácil decir que que yo voy a hacer una huelga a la japonesa cuando estás tocando te la vaina vete a limpiar es Iker claro así que nada aves e Isabel pone el final a estas conversaciones en el mercado dando el que podría ser el titular que es de los juntamos en los puestos

Voz 8 38:57 radio

Voz 14 39:05 bueno no va a donde arribaron a vez

Voz 40 39:24 si marchamos mañana estaremos en directo desde la manifestación del Día de la Mujer en Madrid de Atocha a Plaza de España desde primera hora les vamos a contar en la Cadena Ser en Madrid cómo va la jornada de paros en toda la región disfruten del día hasta mañana adiós

Voz 41 39:52 de hoy

Voz 8 42:04 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 1667 42:14 creo que va a ser muy especial bueno que va a ser histórico qué carajo va a ser histórico

Voz 0313 42:17 digámoslo así efectivamente yo en este día vísperas bueno

Voz 1667 42:20 pues desde bien temprano hemos ido escuchando a mujeres desgranando las causas del golpe encima de la mesa que mañana pretenden dar María Emilia Casas la única presidenta que ha tenido que el Tribunal Constitucional en cuarenta años hablaba del techo de cristal en la judicatura

Voz 47 42:35 por supuesto sin ninguna duda esos datos y otras muchas en las distintas profesiones demuestran que el poder de decisión no están las mujeres y que en efecto el techo de cristal existe

Voz 1667 42:45 techos de cristal brechas de género brechas también tecnológicas nos decía Elena Pisonero que preside Hispasat

Voz 48 42:52 lo que me preocupa mi especialmente intente trasladar es que a la brecha de género Sabah superponer la brecha tecnológica si no somos capaces de posicionar a las mujeres en aquellas carreras que está marcando el futuro como tú bien mencionas

Voz 1667 43:05 sí para romper esas brechas no es decía Mari Marisa boleto que hace falta sensibilización sí a toneladas pero también formación

Voz 0021 43:12 es evidente que tener una sensibilidad particular con los problemas de las mujeres es un elemento que que favorece pero hay que tener en cuenta que después cuando hablamos de integración de la igualdad en la política en los informes impacto de género en la coeducación realmente de lo que estamos hablando es de una especialización técnica

Voz 1667 43:35 y ante esta oleada esta marejada de feminismo resulta que nuestra ministra de Igualdad esta mañana aquí en la SER ha dicho que el feminismo es una etiqueta claro como no le gustan las etiquetas

Voz 21 43:46 a mí me parece la etiqueta Samir m quince que me pongan esta etiqueta Musaví yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad la igualdad como la libertad porque piensos ingrediente y vengo de una tierra justamente que es la catalana que mañana etiquetado toda la vida por pensar diferente y a mí las etiquetas no me gustan porque las generalización España Ana yo misma me satisface saber que va a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el derecho concejal de la huelga como me satisface saber que mañana van a haber muchísimas mujeres que van a ejercer el poder continuar trabajando por la igualdad

Voz 1667 44:17 Ángels Barceló ha estado esta tarde en La Ventana ahora está preparando Hora veinticinco

Voz 0194 44:22 y le ha mandado un mensaje a la ministra no puede ser que la ministra de Igualdad del Gobierno de España cuando se le pregunte si es feminista ella diga que es que no le gustan las etiquetas es la ministra de Igualdad entonces aunque les hemos con datos yo creo que este durante esta semana están saliendo miles de datos sobre la presencia de las mujeres en los distintos campos lo que no puede ser es que la señora que ocupa la cartera de Igualdad diga que no es feminista porque no le gustan las etiquetas

Voz 6 44:50 en fin a pesar de algunas cosas como

Voz 1667 44:52 estas suena un run run que es imparable

Voz 49 44:55 es un mundo

Voz 1667 45:01 lo decía esto en la apertura del programa a las cuatro de la tarde los suscribía minutos después Ángels Barceló

Voz 0194 45:06 muy bien muy bien con ese runrún que tienes esto también coincido ese centro donde desde hace un par de Vero además que lo hablas con con la gente con familia con amigos con amigas todo el mundo está convencido de que esta vez es algo diferente sea que yo también tengo ese rompo

Voz 1667 45:23 sí también las invitadas con las que habíamos compartido café Patrícia Soley Beltrán que es doctora en Sociología de género Gemma Cernuda fundadora de ellas deciden que es la primera agencia de comunicación en femenino ellas también rodeaban

Voz 0313 45:36 Patricia Gemma buenas tardes hola buenas tardes estaba hablaban hasta nueva eso

Voz 18 45:40 o sea han contentas de ese es un verbo fantástico

Voz 1667 45:47 un verbo fantástico y con ellas hemos cerrado un poco el zoom sobre sus propias experiencias personales profesionales como mujer Ángels Barceló por ejemplo no recordaba la cara buena cuando recibió la oferta de venir a Madrid a trabajar entre

Voz 19 46:00 cinco caro lo comentó o lo consultó en casa

Voz 0194 46:03 si esta oferta me la estuvieran haciendo a mí no tendríamos este debate no hay me me me iba decir me di cuenta no pero ahí confirme con quién estaba cuando se le aparece una oferta al hombre de la casa poemas de alguna manera el debate no existe el hombre puede irse todas las semana a trabajar a otra ciudad devolver los fines de semana pero cuando esta oferta llega la mujer que pasa no entonces yo me encontré esta respuesta por parte de marido al que le agradezco profundamente que me diera que me diera esa respuesta evidentemente

Voz 5 46:29 Patricia Soliva Beltrán nos decía que tiene anécdota

Voz 1667 46:31 las para escribir un libro desde Harvard hasta el gimnasio actual de su barrio

Voz 50 46:35 yo tengo muchísimas anécdotas es una no se desde por ejemplo que los académicos me amigos colegas doctorandos me en Oxford Cambridge me recomendarán ponerme gafas para tener una imagen

Voz 0194 46:46 sí vale como el perdón perdón pues repetir eso me me decían que era una imagen de intelectual y que por qué me

Voz 50 46:53 si la gafas aunque no las necesitara un chico que conocía del gimnasio Un día me viene me dice tú tú lo disimula muy bien pero eres feminista

Voz 1667 47:02 curar el feminismo y más Cernuda nos contaba que a veces ha estado a punto de levantarse de la mesa de una reunión de trabajo con hombres

Voz 51 47:09 no no me he levantado de ninguna mesa y medido pero me he estado a punto de levantar muchas veces cuando dícese hablas de este ochenta por ciento con datos y lo justifica dicen es verdad mi mujer me pilla la visa a Gisela más Tato que es levantar esto ha sido uno de pero al principio me pasaba ancho al cine pasaba yo no me levantaba y Meira perpetraba ostras aquí hay mucha pedagogía por hacer

Voz 1667 47:29 pero bueno aunque sea poco a poco las cosas están cambiando nos decía su agencia por ejemplo ha hecho una encuesta para este día ocho de marzo histórico mañana van a dar a conocer los datos pero hoy no es avanzado alguno sorprendente por ejemplo han preguntado a los encuestados y encuestadas si se identifican como feministas in

Voz 51 47:46 te identificas como feminista un treinta por ciento sólo un treinta por ciento no sé si ves me preguntaron qué voy a decir si os sino dice si si no hay un treinta por ciento dicen no estoy contenta a los esto es una pasada así Angels un setenta por ciento se identifican como feminista

Voz 1667 48:05 el treinta por ciento no quizás lo que pasa es que aunque sean pocos el treinta por ciento están todos ocupando el poder poco más de cuatro horas para que comience este ocho de marzo que no todas las mujeres españolas podrán hacernos ha contado Sonia Ballesteros

Voz 5 48:19 empleos precarios sueldos el al despido son algunas de las razones que nos han contado trabajan en el servicio doméstico como cuidadoras camareras de piso o cajeras de supermercado sectores donde las mujeres son inmensa mayoría ellas no podrán hacer la huelga

Voz 50 48:33 no vaya a poder hacer en agua mira porque la persona a la que cuido depende de mí y entonces es una responsabilidad no tanto laboral sino más que nada emocional

Voz 1667 48:42 me parece evidente desde luego que la movilización de mañana será una movilización para recordar