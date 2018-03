La Ventana (08/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 cadena SER servicios informativos

Voz 0032 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias y nosotras paramos separa el mundo es el lema que está recorriendo desde primera hora de este jueves las ciudades de toda España concentraciones masivas para denunciar la discriminación social y laboral acompañadas en muchas ocasiones de episodios de violencia contra las mujeres por el simple hecho de ser mujeres las convocantes de esta huelga feminista del Día Internacional de la Mujer hablan de éxito sin paliativos a lo que se han unido los paros parciales convocados por UGT y Comisiones Obreras que cifran el seguimiento durante la mañana en cinco millones trescientas mil personas

Voz 2 00:44 con ya estamos hartas llevamos siglos esperando

Voz 3 00:46 con esta igualdad real que no se producen las eh

Voz 4 00:55 hay tantas personas al Keaton quisimos mujeres

Voz 0032 00:57 consignas y reivindicaciones que van a ir con fluyendo a lo largo de la tarde con las manifestaciones convocadas por todo el país la mayoría a partir de las seis de la tarde son ciento veinte en total cuyo núcleo seguramente esté en la de matriz espera que sean todas muy multitud multitudinarias miles de mujeres vestidas de negro y de demorado la de Madrid saldrán de la Glorieta de Atocha hasta Plaza de España pasando por la Gran Vía de la capital al final de la marcha será la lectura de los manifiestos oficiales convocatoria con apoyo en muchos sectores el último el de las vocales de la comisión permanente del poder judicial que también secundan esta huelga Pedro Jiménez el presidente Carlos Lesmes ha mantenido la habitual reunión de la Comisión Permanente del Consejo del Poder Judicial a pesar de la huelga feminista que ha condicionado el encuentro la vocal Pilar Sepúlveda ha recordado que era el día de la mujer que ella apoyaba la huelga hay que había que trabajar desde todos los ámbitos para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres el presidente y todos los vocales han suscrito esta declaración a renglón seguido ha sido la otra mujer Concha Sáez quien ha informado a la Comisión de aquella secundaba el paro de dos horas hay que abandonaría la reunión para luego volver Sepúlveda se ha marchado al filo de la una para viajar a Sevilla a participar en la manifestación de la capital hispalense ambas han informado de su decisión para el descuento del salario correspondiente gracias Pedro Javier Torres buenas tardes hasta medianoche seguimiento qué efectos está teniendo la huelga la cultura datos del Museo Thyssen en Madrid que acaban de llegar diecinueve por ciento de las mujeres de su plantilla ha secundado la huelga ha parado durante dos horas por la mañana el cincuenta y tres por ciento de los trabajadores con información del sindicato de actores y actrices por la mañana se han detenido tres rodajes de series Acacias treinta y ocho El secreto de Puente Viejo Amar es para siempre la mayor parte de las guionistas de la audiovisual también han secundado la huelga también sus compañeros técnicos técnicas los ensayos de la obra con sentimiento que dirige Magüi Mira y que se estrena en el Teatro Valle Inclán de Madrid público mañana se han detenido en esa unidad del Centro Dramático Nacional aún no se sabe si la huelga afectará a la función programada hoy primer amor Samuel Beckett a las siete de la tarde como tampoco lo que va a suceder en el María Guerrero también CDN con la función del colectivo fango que debería comenzar a las seis y media Tok Tok novena temporada en el Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid no va a levantar el telón cuatro tres tres y tres en Canarias y más cosas esta tarde está previsto que el nuevo ministro de Economía jure o prometa su cargo será en un acto a partir de las seis y media en un acto en Valencia esta mañana Rajoy se ha referido al ministro saliente Luis de Guindos y también sobre la entrada al Gobierno de Romano escolar

Voz 5 03:20 el Gobierno de España pierde un gran ministro pero Europa gana un gran

Voz 6 03:26 español que la persona que les va a sustituir en el Consejo de Ministros tendrá la misma interlocución con todos ustedes que supo tener Luis de Guindos en las instituciones europeas

Voz 0032 03:38 de nuestras costas treinta hombres tres mujeres y tres niños de origen subsahariano han llegado al puerto de Almería tras ser rescatados de una patera localizada a ocho millas de la isla de Alborán la embarcación era muy precaria según la información de Salvamento Marítimo el rescate ha sido posible gracias a una llamada que anoche alertó de que la embarcación había zarpado desde la costa marroquí el Madrid de la Policía ha encontrado en un piso del distrito de Ciudad Lineal el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición Alfonso Ojea

Voz 0089 04:05 los agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial especializados en la investigación de homicidios se han hecho cargo de las pesquisas el cuerpo en avanzado estado de descanso

Voz 0313 04:14 posición está siendo analizado en el Instituto

Voz 0089 04:16 el anatómico forense para determinar las causas de la muerte una muerte que parece tener un claro componente violento la policía ha accedido a la vivienda tras la denuncia de un familiar que alertaba que nadie respondía a sus llamadas Se trata de un varón con signos de violencia

Voz 0313 04:31 su cuerpo y continúan desaparecidas dos mujeres

Voz 0032 04:33 cuya pista se perdió hace unos días en Asturias Lorena Torre Concepción Barberá las labores de búsqueda en la línea de costa se desarrollan a lo largo de los treinta cuarenta kilómetros desde la desembocadura del Nalón en los próximos días se prevé ampliar el rastreo a zonas del interior en un radio de tres cuatro kilómetros en torno a las viviendas de las destapó

Voz 1 04:53 de giras

Voz 7 04:59 en Visión Lab quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin y bandazos graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión

Voz 8 05:09 consulta condiciones de momento es todo a partir de ahora la información siguen La Ventana y en Cadena Ser punto com

Voz 0976 05:14 la Cadena SER

Voz 9 05:18 servicios informativos

Voz 10 05:25 en la Cadena Ser sólo alguno está

Voz 0313 05:30 va a ser una vez ha escuchado decir que La Ventana bueno La Ventana la radio en general es el fruto de un trabajo en equipo yo estoy convencido de ello creo firmemente en los proyectos corales y por eso tengo que empezar advirtiéndoles de que el programa de hoy no va a ser como otros días ni muchísimo menos no puede serlo y además queremos que se note de no no se trata de disimular no puede serlo porque nos faltan Matilde Suarez Emma vaya Espinós Alicia Molina Alicia Gastón Olga Nebra Gemma Muñoz Marta Estévez Marta Valderrama Laura Piñero inherente Aróstegui todas estas mujeres son responsables de que cada día se abra la ventana pero como hoy no están tienen todas las razones del mundo para no estar pues a los hombres que quedamos que no somos tantos como ellas por cierto nos toca nos tocan dos cosas de entrada mantener viva la antena para informar de esta jornada tan tan especial tan trascendental o de cualquier cosa importante que pudiera suceder en el mundo y después hemos pensado que estaría bien recuperar historias que ya contamos en su día y que tienen historias interesantes y que tienen a a mujeres como protagonistas o sea para entendernos que una parte no pequeña del programa que ahora comienza será como se suele decir enlatada hoy además tenemos la suerte de que nos visite un hombre como Javier Bardem para hablar de su nueva película de lo bien Pablo que se estrena mañana e incluso nos hemos reservado el hueco de La Ventana del Arte se que cada quince días ocupa otro hombre Miquel del Pozo para hablar de una mujer tan singular como como Frida Kahlo Irán con estos ingredientes les invito eso sí como cada día a compartir una tarde de radio pero esta no es una tarde cualquiera yo desde luego les aseguro que no lo voy a olvidar bienvenidos a La Ventana

Voz 12 09:32 Isaías buenas tardes hola muy buen compañero bien aquí con sentimientos encontrados echando de menos a las compañeras que has citado Roberto R operando de del Hablar por hablar de anoche en términos futbolísticos digamos que está cedido hoy por este programa también echo de menos pues a Nieves jamón sea luz a las Elvira Irene a Pilar A seis y la Lucía Susana espero que no se me olvide ninguna no ella son también parte Fund mental de este programa es que sin ellas no se podría hacer este este programa los en teoría no estoy digamos que ha ido a negro pero bueno como hay que mantener la antena precisamente para informar de lo maravilloso que está siendo este día bueno pues aquí estamos haciendo el trampantojo y de La Ventana

Voz 3 10:15 insistía guerras San Juan buenas tardes compañeros qué tal buenas tardes cómo estáis cómo estáis viviendo que habéis hecho hoy hasta ahora este este momento hasta llegar a la radio

Voz 13 10:22 bueno yo he estado hospitales esta mañana sumado

Voz 0976 10:27 poquito a una pequeña concentración que en el Hospital Niño Jesús donde había enfermeras médicos auxiliares etc con micro que también quería quería acercarse un poco más viendo pero viendo y palpando el ambiente que se respira de de camino aquí a la Gran Vía no mucho mucho lazo mucha gente como mirándose mirando el reloj para ver a qué hora Hay que empezar

Voz 0313 10:52 la brutal que será brutal será brutal que era brutal

Voz 14 10:55 mira yo he venido a las seis de la mañana en tren de Barcelona porque tenía una reunión con mujeres emprendedoras porque luego se iban a la huelga Air la reunión de la proscrito prontito bendito prontito prontito aquí eso también me ha permitido pensar ya añadida a la

Voz 1781 11:07 esta algunas que seguro que con John coincidimos no las mujeres las niñas secuestradas de Boko Haram las mujeres en Guta todas esas mujeres que están sufriendo enormemente en lugares del mundo y que mira yo hice allí una prueba envíe un mail a tres buenas amigas las tres doctoras una de Nigeria una de Afganistán y otra de Congo y les dije esto que está pasando aquí solo

Voz 3 11:27 aquí es algo occidental o no

Voz 1781 11:30 dónde están frases magníficas me dijeron esto es tan antiguo como la historia manifestados vosotros porque nosotros trabajamos por la supervivencia no podemos hacerlo hacerlo por nosotras también

Voz 0313 11:39 Rafa John no están hoy aquí por casualidad Rafa como saben es el director del laboratorio de ideas del Instituto de Salud Global antes además su responsable de de Médicos sin Fronteras y conoce perfectamente la realidad que se vive en esos países donde igual hoy en algunos casos son bastantes son muchos por desgracia no saben muchas mujeres y lo que se está reivindicando John en su último y celebrado tabú ha puesto el foco precisamente en el en el machismo en sus distintos escenarios en sus diferentes manifestaciones yo creo que estas dos primeras horas de programa insisto con buena parte de material enlatado va a ser un placer que lo que lo compartamos con ellos me gusta

Voz 3 12:14 arrancar con con algunas historias

Voz 0313 12:17 algunas historias de de impacto de lo que hemos conocido aquí en La Ventana en los últimos meses yo no puedo dejar de acordarme de esa campaña directa contundente brutal en el mejor sentido de la expresión bautizada como ola puntero donde se ponía al fin el iba a decir el foco no el colmillo en los clientes de la prostitución sin ningún tipo de tapujo ni eufemismo las creadoras esta campaña la periodista Teresa Lozano y la actriz suba Méndez pasaron por aquí Nos explicaron el objetivo de de su idea y que estaban satisfechas que estaban contentas

Voz 15 12:52 la verdad es que estaban muy contentas india aunque ha habido mucha mucha violencia por parte de sobretodo de muchos hombres creemos que eso pone de manifiesto que es necesaria esta campaña y que es estar enfadado por lo que estamos diciendo porque es verdad escuece entonces pues estamos contentas realmente y también hemos recibido mucho apoyo también hay que decirlo por supuesto

Voz 0313 13:10 lo comentaban Antena que el el uso te acuerdas Isaías que lo decíamos que el uso de la palabra puntero es algo

Voz 3 13:17 no no salgo que en fin

Voz 0313 13:20 que quien se sienta aludido por ello pueda dejar pasar así como así el uso

Voz 12 13:23 el saludo e es hablamos en general

Voz 15 13:26 sino que es que la idea era

Voz 1473 13:29 a resituar un poco el debate porque no hemos pasado los últimos años peleándonos entre las mujeres sobre si nosotras eh tenemos el derecho o no a prostituirse unos nosotras lo que queríamos era hablar de del tema que nos parece más importante aún es si los hombres tienen derecho a comprarnos y para eso teníamos que interpelar les directamente a ellos porque quiero entender que todas las mujeres estamos de acuerdo en que nosotras no somos un objeto o una mercancía

Voz 0313 13:55 hoy estuvo me gustaría aclarar a uno de los primeros elementos de crítica que ha suscitado el vídeo que es ese dato que aporta de que cuatro de cada diez hombres y han ido de putas alguna vez au siguen yendo van regularmente al agua bueno ese dato nos lo habéis inventado y me gustaría que sólo aclarar que los aclara seis a los oyentes

Voz 15 14:14 no no lo hemos inventado para nada

Voz 1473 14:16 así cualquier persona que haga una búsqueda simple en Google puede encontrarlo como así como otros muchos como que el noventa y nueve por ciento de los consumidores de la prostitución son hombres como el que el siete por ciento solamente esos son cifras recogidas que nunca se pueden

Voz 15 14:30 a ver cuál es la la realidad total

Voz 1473 14:33 el siete por ciento de las mujeres que se prostituyen son solamente ellas las que las que dicen que lo hacen porque quieren el resto el resto de las mujeres más del noventa por ciento no quiere

Voz 0313 14:43 cuando los datos de dos mil dieciséis que creo que es el último si el año anterior no me falla la memoria identificadas

Voz 3 14:49 claro víctimas de trata identificadas las

Voz 0313 14:51 no estaría mal eran catorce mil si no me equivoco no hoy ha habido algún aparte de lo que hemos podido leer en redes sociales ha habido algún tipo de de reacción o de de de de de contacto de de de gente que haya reaccionado a partir de la campaña y ha sorprendido por algo para bien

Voz 3 15:08 normal pues si nos han enviado algún mensaje

Voz 15 15:10 Donald hombres que nos han dicho que eran punteros que eran consumidores de prostitución y así soy puntero

Voz 3 15:16 hay que le habíamos hecho reflexionar con la campaña

Voz 15 15:20 pensaba que él lo sabía que estaba mal y que cada vez que lo había hecho se había sentido mal pero que esta campaña al había reforzado la idea para no volver a hacerlo y eso ha sido para nosotras muy grande la verdad porque es que es lo mejor que nos puede pasar que realmente los hombres empiezan a cuestionarse a educarse a a ver porque ellos tienen derecho a comprar mujeres que no lo tienen

Voz 3 15:41 para grabar ese vivió en habéis hecho previamente algún tipo de jodió a decir trabajo de campo y uno es la mejor expresión pero si habéis estado hablando lo que habéis hecho trabajo de campo solamente eso sobre todo con

Voz 15 15:53 con ex prostitutas que se dedican ahora mismo la activista

Voz 3 15:56 no hay iban a unos

Voz 15 15:59 Nos basado en las historias que nos han contado ella cómo se han sentido durante bueno algunas diez quince años hasta veinte años trabajando la prostitución en mujeres que eligieron como dicen libremente ejercer la prostitución libremente bueno las que es una palabra controvertida no porque claro cuando te preparan para ser una puta toda la toda la educación que recibes es para ser una puta pues realmente es que en no es libre y es lo que nos han contado ella así nosotros queríamos basar en sus historias y lo que ya sentían al haber salido de ahí

Voz 1473 16:29 es que somos las palabras ama el lenguaje con el que ellos las trataban por eso mucha gente Nos Nos ha criticado dice que que eso que es a lo mejor hasta soez la manera en la que no

Voz 3 16:39 por si hablamos en el vídeo pero es que la prostitución es así

Voz 1473 16:42 sí ese mundo es así lo podemos blanquear podemos hablar de conceptos tan vagos como trabajadoras sexuales o como industria sexual o empoderamiento de la mujer prostituidas

Voz 3 16:53 empoderamiento si queremos que escuchar ese tipo

Voz 1473 16:56 lo de cosas siendo mujeres duele mucho la vida

Voz 16 16:59 yo recuerdo la

Voz 3 17:01 además tanto es lo comentaba recuerdo la única discusión porque fue una discusión que tuve con una persona que además es amigo mio sobre este sobre este asunto y él me me me me ponía sobre la mesa argumentos relacionados con la libertad la libertad de la mujer y libertad del hombre una para prostituirse y el otro para para ser puntero e incluso consideraciones de tipo pseudo romántico de que esa figura tiene un halo que la literatura y la música se han encargado de tal y yo les dije que no me convencía pero creo que tampoco le convencía sinceramente

Voz 15 17:38 es que creo que es difícil creerse eso ya las

Voz 3 17:41 claro pero es que estamos ignorando las

Voz 15 17:43 sustituta siempre hablan de eso de que a veces se habla del futuro bueno hoy del portero dulce y el futuro tierno que no puede conseguir sexo otra manera Isa no es la mayoría ni muchísimo menos en realidad es un acto de violencia contra la mujer y las prostitutas olas que nos lo han dicho no nos lo hemos inventado

Voz 1473 17:57 es que alguien se cree que un hombre se puede suponer antes de acostarse lo de de irse con una prostituta preguntarle oye perdona pero tú lo estás ejerciendo libremente o tú eres una víctima de trata porque si no me voy a otro puticlub venga hombre cosa ese no es el el marco real en el que nos movemos yo creo que hay algo

Voz 0155 18:15 el filial en vuestro Video in vuestro mensaje que tiene que ver con ese dato de que cuatro de cada diez hombres han utilizado la prostitución

Voz 1491 18:23 eso quiere decir que como decía la canción de Alejo

Voz 0155 18:26 a nivel tu novio otro ex novio tu amigo tu vecino tu jefe el compañero de trabajo utiliza o utilizado la prostitución y que tendemos a creer que la prostitución es algo que tiene que ver

Voz 13 18:35 con un mundo muy marginal con un lumpen no es así

Voz 0155 18:40 muchos muchas de las personas con las que te cruzas en tu día a día cuatro de cada diez de tus amigos de tus conocidos de los hombres de tu entorno han podido ser clientes de la prostitución y el vídeo lo coloca mucho en ese dato no que punteros son no esas personas del lumpen sino hombres completamente normales que parece que llevarían una vida plácida normal que según ellos no estarían abusando de nadie no

Voz 1473 19:03 claro es que es en realidad lo que lo que ocurre con todo te toma en general con casi todas las discriminaciones que las mujeres sufrimos es como hemos estructurado se ha construido una imagen entorno a todas estas cosas que que es muy es muy naif o muy rosa o no sé cómo cómo queremos llamarlo bueno es libre cada uno puede puede creer lo que quiera pero

Voz 15 19:23 sí sí somos honestos y miramos la realidad pues tenemos que hablar de estas cosas

Voz 3 19:29 éramos la realidad efectivamente en este asunto y te acuerdas Isaías yo nos impactó y lo comentamos además durante un par de días se como el surgimiento de la campaña la valentía de plantear esos términos Bono la la manera descarnada también en el mejor sentido de la expresión

Voz 0313 19:45 de plantear el asunto no porque mira que se han fabricado

Voz 3 19:47 se fabrican coartadas para este tema de la profecía

Voz 12 19:50 es la manera descarnada precisamente fue el espejo en el que muchos se vieron reflejados ellas mismas nos contaban en aquella entrevista que habían recibido muchas alabanzas algunas criticas saber pero también punteros con estas palabras que les habían dicho mira yo lo soy Albert vuestro vídeo medita ha reflejado que fue lo más acertado de estas mujeres eso

Voz 1781 20:12 es cuando cuando hablamos muchas veces no de de a una mujer que se va con varios chicos pues la llamamos puta no oí esto es un símbolo de machismo total en cambio al hombre es el Golfo y sin embargo

Voz 13 20:24 le dio pero no sabe lo que eso conlleva una una una

Voz 3 20:30 la violencia en si mismo que es bueno ese S

Voz 1781 20:32 poderle decir puedo hacer con el dinero hasta someter

Voz 3 20:35 tú eso Jon en el último tabú vamos los abordado y lo comentamos aquí además oportuno recordar rojo

Voz 0976 20:40 sí estaba pensando en yo es que no no recuerdo no no veía que el vídeo pero los toda visualizando ahora mismo mentes escuchaban Azúa ahí a Teresa

Voz 3 20:50 igual que Robbins búscalo en Youtube si es tantas buscarán el título Jan Vesely me me está dando unas ganas enormes de no creo que efectivamente

Voz 0976 20:58 a veces a ellas es decir alguien útero ella él estas quitando toda esa carga que como decía tu amigo tiene el el llamar a alguien Golfo canallas viva la Virgen eh esto sí bueno estaca como permitido hasta ahora no ahora se le imputa pero el estás diciendo tú eres un tío que te vas disputas indica como decía no sé si esa como decía nunca nunca preguntas oye tú está sometido a una trata de blancas estas obligada o eres libre para para hacer este negocio no

Voz 0313 21:30 de recordarle lo que hay detrás de ese mundo hay que recordarle por ejemplo

Voz 3 21:33 en fin los podemos ir muy lejos pero es que es otro les

Voz 0313 21:35 el otro ejemplo muy ilustrativo un país concreto Afganistán el matrimonio infantil está prohibido fines sólo lo sabe Rafa lo sabe John habéis estado ahí está prohibido oficialmente pero como en otros muchos lugares bueno si sigue practicando con total impunidad no sólo eso gracias a un reportaje de un de un compañero de Amador Guallart publicado en el diario El Mundo supimos la atención que se vende niñas a dos euros nos hemos quedado muy impresionados con el con el reportaje la verdad IU además Bono detalle con el que querría empezar la conversación en el mercado de los pájaros de Kabul tú llegaste a quedar directamente con el traficante que vendía las salas menores por dos euros verdad

Voz 17 22:14 francamente después de tres semanas más o menos de contacto con él de vía telefónica y en el que yo lleve equipo con los que trabajó con él para que trabaje para hacer este reportaje digamos si nos aseguramos de que el hombre ha legitimó X que me decía ser y que podía hacer lo que decía después de que es el accedió a encontrarnos en este mercado que es el más antiguo de la ciudad que es el sitio que si es un sitio que está que es muy antiguo y semestre en el que se ve está la modernidad más absoluta con las tradiciones ancestrales más falso boutade algunas de ellas deleznables como tráfico y la venta de dos niñas pequeñas

Voz 0313 22:58 datos datos muy interesantes y muy muy terribles que incluirse en el en el reportaje si las familias accede la venta de las niñas es de ese dos euros pero luego el tipo se lleva por la intermediación más de ciento veinte más de cien no

Voz 17 23:11 exacto son ciento cincuenta Afgani de hecho que son uno coma siete más o menos euros o sea que es un poquito menos de dos euros y él se llevaba unos diez mil Afgani que son unos ciento veintitrés euros y allí en teoría eso está ese dinero era para la familia para la dote para su intermediación pero yo te puedo confirmar que este dinero va directamente a sus bolsillos era un hombre muy bien para ir a un hombre muy bien vestido hombre lo caro con con con anillos que son muy típicos afganos caros vestido caro era un hombre que se le veía pudiente con lo que dudo que ese dinero esos diez mil ciento veintitrés euros llega hace animar a las familias que extorsiona

Voz 0313 23:52 se le veía serviría pudiente dices el matrimonio

Voz 13 23:55 pero el Afganistán oficialmente está prohibido

Voz 0313 23:58 eh a este a este hombre en algún momento en la Copa

Voz 18 24:01 esa acción del le salió algo parecido al al remordimiento decir estoy haciendo algo que no o no

Voz 17 24:08 no ningún tipo de remordimiento en absoluto para él no es un tema ilegal aunque la Constitución afgana a la que el Código Penal afgano perdón lo prohibe para él no es nada ilegal para él es solamente una falsificación que hace el se venía diciendo yo sólo ayudó a las familias las ayudó a contactar con gente que quiere comprar a sus hijas el nunca utilizó la palabra comprar en decía siempre facilitar o ayudar a encontrar esposa pero él ningún que se llama este hombre al que cuesta calificar a ser sin utilizar palabras

Voz 5 24:46 sí malsonantes que aquí

Voz 17 24:49 arda es básicamente ningún remordimiento es absoluto

Voz 0976 24:54 yo lo voy a poner palabras gruesas a al al al hombre que que estas definiendo no estamos hablando de un mafioso de un tratante de blancas no de un traficante de niños lo que te quería preguntar es sitúa el leves como tal es decir es un hombre que tiene sumó su su organización montada su red clandestina o es un tipo que simplemente está cobrando por como él dice una facilitación de algo que es tremendamente común espero que tiene unos gastos de conexión una una niña refugiada con una familia que pueda etcétera que era realmente este mafioso

Voz 17 25:31 yo creo yo no saben yo creo estoy convencido de que no es solamente facilitación chino que él tiene una porque tal y como comento en el artículo el me dijo Si quieres encontrar además posa más joven de la que haya dicho que él me facilitaba una de entre catorce y quince que facilitado hoy el me dijo si quieres una más joven en Kandahar en el este de Afganistán que es una provincia que está al este con Pakistán en la frontera con Pakistán ahí tengo con tanto si te puedo encontrar una esposa muchísimo más joven la quiere a su también él este este hombre se nutre de los refugiados que viven en el campo de refugiados de Hellman que se llama que estaba cosas de Kabul todo que el sur Millet en la guerra con lo que yo creo que este hombre es imagen

Voz 5 26:19 Guaguas Amador que son dos euros para una familia de Afganistán

Voz 17 26:27 pues aunque no te lo creas para una familia de refugiados que viven en campos como es es unas condiciones deleznable y ahora mismo que llegan invierno todavía este campo con él muchísimo de cada invierno pues puede significar la la la vida o la muerte una noche de muchísimo frío que llegas a los veinte menos veinte menos treinta de los cuarenta grados es leña que compras con con ese dinero puede significar vivir o morir puede significar morirse de hambre o no dos euros son muchísimo dinero a saque en Afganistán el sueldo medio de una persona no ronda los ciento veinticinco dólares como mucho chico muchísima suerte vas

Voz 0976 27:08 qué recuerdo creo que Afganistán como muchos otros países musulmanes ya es una tradición en desuso el hecho de que un hombre tenga varias esposas pero claro todo esto en zonas rurales muy aisladas todavía esto siempre es es ese todavía se suele se suele producir el truco está en conseguir que sean muy jóvenes para poder demostrar que las puedes mantener que puedes mantener dos o tres o cuatro esposas verdad

Voz 17 27:34 exactamente un varía en cuanto a los países árabes ella los países de tradición musulmana pero en Afganistán puedes tener hasta cuatro pero como tú dices tienes que justificar álbum la de tu barrio de tu aldea o una opción que pude mantenerla esto es la teoría la práctica es que muchos los que en altas son sólo el cero dos con ya con tres esposados que

Voz 3 28:04 la práctica es la que es que es que es que es algo absolutamente repugnante te te acuerdas John ese día además es que hay salidas tú preguntando tú con exceso tú has estado en el mercado de los pajes

Voz 0976 28:15 pues hombre de los pájaros es clara Kabul es es como decir el el rastro que Madrid no es el sitio donde todo el mundo va famoso hace tres o cuatro semanas porque hubo un coche bomba serios ya que talibán con sesenta setenta muertos una auténtica carnicería pero yo me estaba acordando ojo el pedazo trabajo que hizo amar por no se llegando a hacerse pasar por alguien que quería comprar una mujer pero esto me lleva también otra reflexión este trabajo tan bueno de Amador allí en Kabul no lo hubiera podido hacer una mujer allí en Kabul hay muy pocas mujeres corresponsales y Mónica Bernabé creo que es la única que ha podido permanecer allí cinco seis años más o menos seguido siempre saliendo de casa con con con burka para poder realizar su trabajo no si estamos hablando de unos lugares en unos territorios donde ejercer un una un trabajo como el de periodista para las mujeres es un factor de complicación absoluta no

Voz 1781 29:11 sí porque además ser mujer en Afganistán puede ser una cárcel puede ser un fin un lugar muy cerrados e niña es un infierno es deciden no no tienes acceso en en la época de la Guerra de los talibán en la época la de hacer aquello me está hablando no pues antes de que los talibán del poder pues será difícil que tuvieran escolarización era difícil que tuvieran muchas de ellas acceso médico no nuestra organización básicamente soplaba y un buen Buendía Nos llamar a los talibán llamar a los talibán parece que sea la llamada no allí estaban que sus órganos dijeron tenéis que a todas las mujeres que están trabajando los proyectos qué significaba básicamente se sacar a todas las enfermeras y médicos mujeres y por lo tanto no atenderlas

Voz 12 29:50 y tuvimos un poco la la la visión del chantaje es decir sí pero también los quitaremos en los campos de tuberculosis de bonos dijeron bueno vamos a pactar vamos a verlo el diablo no me parece que además escuchar esto un día ocho de marzo es una gran lección para los hombres para las mujeres para los niños para las niñas para saber de dónde hemos venido porque en realidad esto es la edad media de dónde venimos no no para consolar no sino sencillamente para ver que las posiciones conquistadas tienen que ir a más no se puede dar ni un solo

Voz 19 30:23 paso atrás

Voz 20 30:36 la Ventana

Voz 1 30:37 Día Internacional de la Mujer con Carles Francino

Voz 21 30:43 es que no te das cuenta con muchas veces me quedo mirando te bobada

Voz 1 30:48 me pregunto otros dijo tener yo ahora va a ser un largo camino juntos elige hipoteca naranja de ING con el precio que buscas visera comisión encuentra en ING punto es

Voz 5 31:06 gana un auténtico clásico comprando Pino René Barbier juega nuestro camino de juega con René Barbier punto com lleva una moto es coma doscientos veinticinco y cada semana fantásticos premios sólo por participar vinos René Barbier los clásicos nunca fallan mi hijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 22 31:25 cuando pasen los congresos del bienestar es la vida de otra manera la SER representa el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de Pacha Gran Zoco revista Magallón

Voz 23 31:51 tú plana punto com purismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 24 32:05 durante todo el día decir

Voz 1 32:10 en las costas no dejan de ocurre las noticias no amparado pero al final de la jornada antes de acabar el día el tic tac del reloj en la radio local vayamos por este estonio más profundidad Master Peace más tiempo para contarte Lord escucha bien la actualidad todo lo que ha ocurrido a lo largo del día quites de dónde está la noticia y analizando la Hora Veinticinco de lunes a viernes a las ocho de Canarias

Voz 20 32:41 con Pedro Blanco

Voz 1 32:44 la SER no tenemos límites geográficos su importancia trasciende los solamente a la historia de la Península Ibérica la historia del Reino de León a la Historia de España sino que también a la historia de todo Occidente a la historia de Europa Nos guste recrear episodios vividos hace tiempo hay que deshacerse de esas templarios monjes coma topless caries tienen el dinero tienen el Vaticano aquí la historia es un concepto muy amplio

Voz 25 33:16 nuestra vida esta hecha de límites llega demasiado tarde

Voz 1 33:20 hastiado pronto este está esto está mal

Voz 25 33:23 aquí empieza algo

Voz 1 33:27 los ladrones de cadáveres de Robert Louis Stevenson SER Historia un programa de Nacho Ares con Mona León Javier Sierra Jesús Callejo siglos de Historia madrugada del sábado al domingo después del Larguero siempre que quieras en Ser Historia punto es Cadena SER

Voz 26 33:47 eh

Voz 27 33:50 en cuanto escucha guste que la Cadena Ser Gabilondo era pequeñito era un crío Gabilondo no tendría Gabilondo más de ocho nueve años no levantaba un palmo del suelo Gabilondo ya digo ocho allí con Gabilondo

Voz 1491 34:06 ya ya ya decía aquello de

Voz 28 34:08 hablo de añadieron

Voz 1 34:11 en Hoy por hoy aquí

Voz 29 34:15 Juan el acuerdo como Si bueno ahora mismo de todo aquello

Voz 28 34:20 gracias por escucharnos sí Gabilondo era pequeño rubio preparación perdimos

Voz 1 34:28 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escucha para los apasionados por el bel canto

Voz 4 34:34 para estoy fatal es una ópera ambiciosa religiosa críptica mágica y mística Blake

Voz 0976 34:40 la Cadena Ser punto com

Voz 1 34:43 añadió que tú programa corren nuevos tiempos

Voz 20 34:55 vamos a excusarnos

Voz 30 35:07 tú con tu

Voz 31 35:11 Securitas Direct es que pudo ayudarle

Voz 21 35:13 las llamaba porque quiero estar alarma si esta mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 31 35:20 no se preocupe ahora misma visuales percal seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalada

Voz 1 35:26 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 35:36 nosotras porque creemos que es

Voz 28 35:39 ya para para para y para Bienestar queremos queremos darle

Voz 32 35:44 es ocho de marzo y Hora Veinticinco te cuenta Hungría instó

Voz 28 35:48 tiene la eh no llora como siempre por toda esta las manos semana planteamos como única alternativa para romper toda la maquinaria

Voz 32 35:57 con un recorrido por las manifestaciones en las principales ciudades del país con la valoración de las organizaciones y sindicatos convocantes y con el análisis de Andrea Levy del PP Carmen Calvo del PSOE Irene Montero de Podemos y Patricia Reyes de ciudadanía hora veinticinco desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Pedro Blanco

Voz 20 36:19 en la Ventana y ahí

Voz 1 36:22 Carla arsenal de la mujer

Voz 33 36:34 están todos cobramos excepto por lo que sus pros los miedos

Voz 35 37:02 tengo los pues las dos partidos con escamas caza pesca Emilio ha sino las suelas gastadas las manos por la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que es Cup Serrat un sprint clavaron allí de pactar trama donde rabia con el mapa en este plan el gasto torpe el Port sin la Corte en catorce que pierde el norte la pérdida test

Voz 3 37:27 faltan veintitrés minutos para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias una tarde especial una ventana singular que estamos emitiendo un este ocho de marzo Día Internacional de la Mujer

Voz 29 37:36 sin ninguna mujer en la radio sin ninguna voz femenina en la antena con parte de nubes

Voz 3 37:41 Toro programa grabado enlatado pero con

Voz 0313 37:44 valor yo creo sinceramente que con mucho valor porque estamos recuperando historias historias protagonizadas o que tienen que ver directamente con con las mujeres que creo que son de de una enorme importancia voy a apelar a la memoria de los oyentes que hemos hecho en esta primera hora historias sobre todo de impacto voy a apelar a su memoria haberse recuerdan el caso de Luisa Luisa que por cierto es un nombre como podía ser a Manuela o Josefina digamos que se llama Luisa Luisa es era allí es una joven bióloga que trabajó durante tres meses en Mercamadrid en una empresa contratada para la campaña de de información de gestión de residuos que está muy bien vale bueno pues resulta que ella y sus compañeras y lo contó aquí en La Ventana fueron víctimas pero víctimas de acoso sexual ella denunció y nosotros contó con detalle aquí en estos micrófonos

Voz 1491 38:30 en principio nos contrataron para ir en grupo son parejas que todo iba más o menos bien siempre era el típico piropo la alusión a tu físico

Voz 3 38:39 qué bueno que ella Loras como por normal el típico piropos ya no es

Voz 1491 38:42 es es constante no se da acoso sexual las mujeres no es algo que ocurre en el ámbito laboral sino en la calle cada vez que vas a hacer absolutamente cualquier cosa no será la calle en el metro esa está totalmente normalizado entonces bueno dentro de tu puesto de trabajo pues en ese caso también ocurrían alusiones pero bueno pues dentro de lo que de lo normal entre comillas no hay problema fue cuando cambio el sistema de trabajo que no sabemos muy bien en base a qué pero se cambió entonces en vez de estar trabajando en grupos pasamos a estas olas entonces solas Si haciendo la ronda entonces ahí se se disparo y además que esto ocurrió durante tres semanas en las que se le transmitió a la coordinadora de los problemas que estábamos teniendo

Voz 3 39:31 sí que dijo la coordinadora como que nada

Voz 1491 39:34 no no no eso durante tres semanas no no hizo absolutamente nada

Voz 16 39:40 nada

Voz 1491 39:42 nada sea entonces compañera están denunciando la que bueno sea llevamos toda la mañana recibiendo piropos y es incómodo sea donde sea miedo muy mal

Voz 8 39:55 el punto porque bueno pero porque esto va cubriendo poco a poco puede ir a más

Voz 1491 40:00 exacto ahora hay Icesave se sabe que que si no se ponen medidas su sea cada vez un poquito más un poquito más un poquito más ya la tercera semana decidimos denunciarlo E internamente en nuestro grupo de Whatsapp para hacerlo visible y darle un toque a la coordinadora que que viera lo que nos está ocurriendo es que ya eran agresiones invitaciones a hacer tríos de vente a la oficina porque estás tan solita piropos dame tu teléfono o sea no seguían fantasea van con agredir no sexualmente y nos lo decían en algún momento

Voz 3 40:41 algún nombre os echo una mano o alguien que pasara por ahí de dijo gilipollas cállate y dejara en paz

Voz 1491 40:48 pues sólo me viene a la mente un chico de Mali que que trabajaba allí que cuando vio que que estamos solas y dijo ostras porque esa porque ésta es sol dónde están tus compañeros la primera vez que que me vio sola me preguntó dónde están tus compañeros y yo no no esto que hay solas hijo como puede ser curiosamente en esa misma ronda fue cuando ocurrió en un montón de pues en esa y en ese caso fue a mí me siguió uno llegó a la siguiente esquina hay unos me proponen trío y luego me dicen que a la compañera que acaba de pasar la habían metido mano Notes a todo eso en el en cinco minutos estás describiendo un un ambiente realmente

Voz 15 41:33 los es muy preocupante muy muy muy dantesco yo no sé estabais son lastrada por la noche actuaban solos actuaban en comandita

Voz 1491 41:40 de todo sea estábamos solas que nuestro reino de trabajo desde las cuatro de la mañana hasta las nueve cuando cambió el sistema de trabajo pasamos de estar en grupo a estar solas en las esquinas a las cotas mañana es eh invitaba que interaccionan con nosotros y no por una cuestión de gestión de residuos queda en nuestro trabajo sino por por otras por otros temas iban son

Voz 1473 42:03 los insisto porque normalmente un hombre sí sí también

Voz 1491 42:06 sólo de todo de todo porque es es su zona de confort al final ellos trabajan allí desde hace años y es su zona de confort se creen con el derecho a a mirarte como les dé la gana por el hecho de ser mujer día decirte lo que les de la gana perdona que te preguntemos

Voz 3 42:22 copero trabajadores usuarios tan

Voz 1491 42:24 hay de todo sea desde trabajadores mozos a la gente que que que dirigía los puestos se sabía un poco de todo pero tengo la sensación según lo que transmite de que esto iba pasando mucho tiempo bajas que hasta ahora nadie se atrevió a denunciarlo si si yo estoy segura o sea esto de la misma manera que llevo ocurriendo en la calle desde siempre llevo ocurriendo de Mercamadrid siempre te es a mí lo que me preocupa es las mujeres que siguen trabajando allí que eso fue lo que más me marcó porque dice bueno a mí el contrato se me acaba el mes que viene pero esta gente sigue teniendo que trabajar todos los días no entonces la expresión de miedo de tener que poner límite porque si eres amable sepan a pensar Kate están acorralando en un baño porque la limpiadora de los baños pues yo creo que es importante que las empresas tengan un protocolo no

Voz 3 43:14 primero que se ponen siquiera mucha gente lo visibilizando es capaz de ver que esto es acoso sexual esto no está bien no debe ocurrir ni en la calle ni mucho menos en un puesto de trabajo

Voz 1491 43:27 hay desarrollar medidas

Voz 36 43:30 Luisa buenas tardes hola buenas tardes cómo estás no nos hemos olvidado de tiene como es esta huelga por cierto hoy

Voz 37 43:40 sí sí sí que vuelva

Voz 0313 43:43 oye déjame que te pregunte primero enlazando con lo último que nos comentabas ese día tu denuncia sirvió para que alguien tomara medidas es que no lo sé

Voz 37 43:50 sí correcto y la verdad es que me siento muy orgulloso porque finalmente después de de la movilización mediática y la denuncia pública sí que se llevó al pleno del Ayuntamiento finalmente se aprobaron medidas para prevenir y combatir el acoso sexual en todas las empresas que contras del Ayuntamiento de Madrid

Voz 3 44:11 sí sí especialmente también en Mercamadrid

Voz 37 44:14 estas medidas que se aprobaron me consta que sí que se han llevado a cabo por lo menos en de Mercamadrid desde diciembre

Voz 3 44:21 hombre pues qué bien no no lo sabíamos pero no salgamos muchísimo de verdad estar muy orgulloso

Voz 0032 44:26 no se lo está porque lo acaba de decir

Voz 3 44:28 sí Luisa y cómo cómo te das ahora

Voz 37 44:33 bien pues ahora mismo estoy trabajando de Mas es hora de salud es un pues un poco peculiar pero sí básicamente asesor de salud asesora de de ventas

Voz 0976 44:46 y eso yo creo yo quiero yo quiero dar la enhorabuena Luisa porcentaje valiente no creo que pasó de tener un trabajo que era de gestión de información de gestión de gestión de residuos a a ser especialista en gestión de residuos humanos sobre basura machista y gestión de riesgo gestión de eslora pero creo que esa actitud valiente es la que se necesita no mujeres que como ella digan no esto no es así esto no funciona y no sólo no debe de funcionar a las empresas subcontratadas sino por lo que me está diciendo que la gente subcontratada en esas empresas incluso de de él a los propios trabajadores de de Mercamadrid no ambulantes no ambulantes no entiendo sí

Voz 3 45:31 porque esto es una cadena estos transversal y esto esto es una mierda hay mierda cuando cae salpica a todos y a todas no hay billetes lo que ocurre

Voz 12 45:39 esto es lo que pasa es que hemos dado un salto muy grande e te tuvimos aquí cuando historia ahora

Voz 3 45:44 cuencas que por fortuna meses después

Voz 12 45:47 claro medidas pero en el intermedio tuviste algún tipo de acoso de Amena

Voz 0032 45:53 la zaga de alguien que te dijera hoy hecha

Voz 12 45:55 ya te has pasado

Voz 37 45:57 sí sí sí acabó respuestas de de todo tipo sí creo pues no todo el mundo está dispuesto a hablar sobre el tema a visibilizar lo también como mujeres Vigil enfrentarte a esto y reconocer que ha sufrido acoso sexual reconocerlo en tu familia ahí me es un tema que todavía generan ampollas porque nosotras mismas tampoco que tenemos todas las herramientas para para hacerte cargo no para hacerlo frente pues eso no sólo en todo ámbito laboral sino ya en tu familia cosa de cómo a tu marido no ha

Voz 0976 46:33 la pareja o a tu madre

Voz 37 46:36 yo estos meses bajo estas circunstancias entonces en la Norman muchas veces es negarlo o no o no quererlo ver normal también nuestra entiendo que no siempre es el momento para todo increíble fueron

Voz 0313 46:51 sí que hay gente que no

Voz 37 46:53 lo que no estuvo de acuerdo en cuanto a represalias si que hubo cierta manipulación pero finalmente que también me quise mantener un poco al margen y manipulaciones en tiene que yo mandé un mensaje estuve en contacto con con mis compañeras pues pues como les decía no todo el mundo está de acuerdo con con iniciar las luchas

Voz 3 47:16 ya

Voz 37 47:18 era entonces bueno que USAID siempre ese generan también es que lo normal es que Tbilisi no a una las

Voz 1781 47:27 lo paso inicia que debes debe ser bastante consciente de que tu valentía por un lado saca este tema pero también yo creo espero deseo y ojalá nos lo confirma es que no has vuelto a tener ningún tipo de acoso sexual lo de trabajo de lo que sea pero en cualquier caso supongo que también es consciente de que sois la punta del iceberg la denuncia es la punta del iceberg

Voz 37 47:46 sí sí claro Si hombre en el trabajo bueno entre comillas en el trabajo al final sólo forma parte de la vida la vida de salida a la calle Isère mujer siempre por el hecho de ser mujer éstas que se creen con más derechos de hacer ciertos comentarios entonces es es algo que ocurre todos los días lamentablemente que hablemos de ello o que no hablemos de ello no significa que no lo vivamos

Voz 0976 48:09 hasta hoy el que como me ha interesado la historia del chaval de Mali sí señor que te aviso es la única pues son así que te encontrás es esa noche qué te dijo ojo ten cuidado no una persona que oye a lo mejor ha venido directamente en avión de un visado de trabajo pero no suele ser lo habitual pero en una viendo la rusa Europa uno gramos por todo el desierto todo lo que habrá visto ese chico no para que luego llega a ese primer mundo que él quería y tenga que avisar a una mujer blanca que tenga cuidado con el resto de blancos que están ahí enfrente no si es que

Voz 37 48:43 bueno también desconozco muchísimo de de la cultura malienses pero en general por lo que tengo entendido tienen otra cosa es la la mujer tiene otro papel dentro de la sociedad las las órgano social el tejido social es diferente aquí en general nuestras se tiende más a la unidad ideal remar todos hacia el mismo lado separar entonces también Vera a alguien que está solo no bien sea una mujer o un hombre que les llama la atención no de que va a estar trabajando solo más si existen riegos no lo veía bueno es es que era muy evidente pero bueno sí que es verdad que todo depende de de los ojos con los que te vean esto chicos y te sí tenía da esa capacidad de verlo dice que le llama mucho la atención y que me dijo protege

Voz 3 49:35 muy bien bueno Luisa oye que nos ha encantado hablar contigo un día tan especial como hoy Giralda muchísima suerte de verdad gracias a tomarte un día más a La Ventana

Voz 37 49:44 no gracias a vosotros por hablar del tema de agradeció ir visibilizando que buenas tardes son día a día hoy es un día especial todas son todos los días y entonces lo días de las cosas al Riga muchísimas gracias

Voz 3 49:58 hay que vaya muy bien

Voz 39 50:00 pero

Voz 40 50:10 ficha en piel yo es que

Voz 3 50:39 está muy bien esta canción de Carole King que dice que es muy difícil entenderse otro nombre que lleva una escopeta en la mano

Voz 41 50:44 describe la situación es una gracias y adiós

Voz 0313 50:49 historia muy muy curiosa hablaba de la importancia de visibilizar la realidad a la que sea de las mujeres bueno hace un tiempo invitamos a que La ventana a un equipo de científicas que iban a viajar de hecho están ahora mismo la en la Antártida en una petición que persigue dos cosas luchar contra el cambio climático pero también reclamar igualdad el sector de la ciencia donde también resulta muy muy complicado en esa expedición participan ingeniera asocia no gafas lo marinas como Uxua López Alexandra tu Vini y Alicia Pérez por

Voz 42 51:18 se hizo una encuesta europea en el dos mil quince que destacó que el ser el sesenta por ciento de los españoles opina que las mujeres no estamos capacitadas para ser científicas de élite y luego el problema es que las mujeres científicas tenemos menos visibilidad que los hombres científicos y esto pasa por los medios de comunicación así que muchas gracias por invitarnos quedarnos visibilidad esto también pasa por premios en España el dieciocho por ciento sólo el dieciocho por ciento de los premios que se dan

Voz 15 51:46 es sobre ciencia recaen en mujeres

Voz 42 51:49 que también pasa en las posiciones de liderazgo sólo el veinte por ciento de los puestos clave en centros de investigación en universidades en laboratorios están ocupados por mujeres entonces la brecha de género en ciencia ocurre esto nos afecta a todos no sólo nos afecta a las mujeres

Voz 3 52:06 a Alexandra contarnos todas lo que yo he dicho poco el titular de que os dedicáis pero exactamente puesto de trabajo su empieza otro

Voz 18 52:14 Ello trabajo yo doce años trabajando en Acciona Energía y trabajo en el centro de control que se llama Cecoes desde donde se operan casi catorce gigavatios de energía renovable Entonces yo estoy en el departamento de sistemas de control desde ahí y nos preocupamos de que tengan en él en ese centro de control todos los los datos en tiempo real de todos los activos del mundo entonces ese responsable del mantenimiento y operación de servidores de bases de datos de Software

Voz 13 52:41 Alexandra esta bioquímica se trabajó con algas verdes y la producción de combustible especialmente hidrógeno aquí tengo otro tema que es la biorremediación de agua iguales o usando también algas verdes con bacterias

Voz 0313 53:01 Alexandre está con las algas verdes y Alicia que ha dicho que es bióloga marina tendrá que explicar se dedica al mundo esponjas pero cuéntalo lo con detalle porque le una entrevista contigo hace unas semanas en en la contra de La Vanguardia y creo recordar que el titular era no descendemos del mono descendemos de las

Voz 41 53:19 vamos a ver eso era un titular explica