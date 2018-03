La Ventana (08/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 Gavín

Voz 0032 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias movilización histórica según la Plataforma ocho m que junto al sindicato CGT es la convocante de la huelga feminista de veinticuatro horas en este Día Internacional de la Mujer movilizaciones que están teniendo un seguimiento amplio y al que también se han sumado los paros convocados por Comisiones Obreras y UGT que cifran el seguimiento hasta la mañana en cinco millones trescientos mil trabajadores Unai Sordo y Pepe Álvarez

Voz 2 00:33 en miles y miles de empresas en este país se está hablando ahora mismo de brecha salarial de discriminación de género de techos de cristal

Voz 3 00:42 la inmensa mayoría de los centros de trabajo de nuestro país sobre todo empresas grandes y medianas

Voz 0313 00:49 ampara o para el sector del automóvil para o el set

Voz 3 00:51 con Agroalimentario de manera muy importante

Voz 0032 00:54 ministro de Justicia Rafael Catalá se ha mostrado de acuerdo con la convocatoria

Voz 1764 00:57 la convocatoria de huelga de hoy es un elemento de visibilidad de percepción por parte de la sociedad de este compromiso por lo tanto me parece que hay quien considera que la manera de hacer más visible la lucha por la igualdad y ese compromiso de la igualdad efectiva de mujeres a través del del derecho de huelga es muy razonable y por lo tanto no estoy totalmente de acuerdo y apoyo a las medidas cualquiera que sea

Voz 0032 01:21 sí no sólo en España las cuatro menos cuarto de la tarde por ejemplo han empezado en Francia la convocatoria de paros y concentraciones

Voz 4 01:27 los que pasa

Voz 0294 01:30 de nada

Voz 0313 01:32 que se ponen en marcha justo en ese momento

Voz 0032 01:35 tres cuarenta lo explica esta manifestante porque es la hora simbólica a partir de la que ese considera que las mujeres trabajan sin cobrar si se compara su sueldo con el de los hombres ya ven es una jornada reivindicativa en todos los ámbitos sociales también en la comunicación con la incidencia lógica en la antena de la Cadena SER hoy más empobrecida por la ausencia de muchas de nuestras compañeras Éste es el comunicado del Comité

Voz 0550 01:57 a las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral salarial y de oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género en el día de hoy Día Internacional de la Mujer las trabajadoras no sumamos a la jornada de inmovilización haciendo una radio diferente si mujeres la radio no suena ni funciona igual en la SER Hoy paramos por la igualdad

Voz 5 02:27 vamos con los deportes Toni López buenas tardes qué tal buenas tardes liderado a octavos de final de la Europa League a las siete el Atlético de Madrid recibe al Lokomotiv de Moscú si no Black y a las nueve y cinco horas de Bilbao visita al Olympique de Marsella con la duda de Aritz Aduriz los otros tres partidos a las siete en Milán Arsenal CS galeón Dormun Salzburgo los otros nueve cinco Lazio Dínamo de Kiev léxico CNI Sporting Viktoria Pilsen a las ocho y media en Euroliga baloncesto Valencia Basket Baskonia ya a las nueve el Madrid Panatinecos todo en Carrusel deportivo por una media de aplicaciones móviles desde las siete cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 6 02:59 cadena SER la Fiscalía General del Estado

Voz 0032 03:01 a pronunciar mañana sobre la libertad de Jordi Sanchez candidato para ser investido como president de la Generalitat según ha comentado a los periodistas el fiscal general del Estado el Ministerio Público no va a agotar el plazo dado por el juez Llarena que otorgó cinco días a las partes para que se pronunciara en unos tiempos que maneja la Fiscalía dice Sánchez Melgar pero no por táctica ni por oportunismo

Voz 1069 03:21 trina siempre cortar

Voz 7 03:25 tanto la Fiscalía ni actúa por táctica

Voz 0313 03:29 actuó por oportunismo en un acto esta mañana

Voz 0032 03:31 el presidente del Gobierno Mariano Rajoy ha vuelto a poner énfasis en el poder de las leyes y la Justicia para hacer que prevalezca el estado de derecho

Voz 1069 03:38 tenemos algunos fantasmas del pasado que vuelven como el nacionalismo excluyente una versión del populismo que por desgracia en España pero no sólo en España conocemos bien como saben desde la ley y la justicia que a todos nos iguala a todos nos obliga a todos nos protege hemos conseguido que nuestro país prevalezcan la democracia y el Estado de Derecho

Voz 0032 04:07 en Jaén la policía arrestado al quinto presunto autor de la agresión sexual en grupo a una menor el viernes pasado informa César García

Voz 0313 04:15 saldrá tendrá que ha sido detenidos

Voz 8 04:17 esta mañana por parte de la Policía Nacional de Jaén de esta manera en menos de una semana se han arrestado a los a cinco presuntos autores de la agresión sexual a una joven de dieciséis años en la capital jiennense además y después de una rueda de reconocimiento a la Fiscalía de Menores ha pedido el ingreso en un centro para el otro chico también menor de edad que fue arrestado el pasado martes por estos mismos hechos sigue los pasos por lo tanto de otro joven de diecisiete años que ayer ingresaba en otro centro de menores cabe recordar que los dos adultos detenidos implicados en la agresión sexual también han pasado ya su primera noche en prisión provisional comunicada y sin fianza

Voz 6 05:01 las familias de verdad salir de viaje pensando que ese run dicho del coche no es nada sí es algo por eso las familias de verdad necesitan un seguro TBZ and como el de Mapfre con el que tienes garantizado el servicio en carretera veinticuatro horas ante cualquier problema Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 0550 05:20 de momento es todo la información sigue en La Ventana

Voz 0032 05:23 en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 9 05:27 servicios informativos ayer el ya que estás con el móvil en la mano Un llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor

Voz 6 05:35 el precio llegas tarde mira si ya estaba llamando a línea directa para hacer una gestión mujer

Voz 10 05:41 todos los bien Línea directa siempre las mejores coberturas siempre el mejor precio garantizado al nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones el INE directo punto com una compañía Bankinter

Voz 12 05:58 para mover un carro necesito argüido rastrea siempre ayuda a todos los humanos a tomar las mejores decisiones por eso ahora que todos vamos sobre cuatro ruedas necesitas un buen seguro rastrea Héctor compara entre más de veinte aseguradoras de coche para que consiga el mejor precio rastreador punto com el mejor comparador de la historia

Voz 0978 06:17 ya la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro ir reclama lo que es tuyo Arriaga Asociados hagámoslo fácil

Voz 9 06:40 quieres que la primavera entre en tu armario marque demodé en Hipercor con los diseños más actuales para ti

Voz 13 06:46 a la familia Tous básicos más esenciales zapatos sí

Voz 9 06:49 complementos

Voz 13 06:50 este estamos esperando unir más que un buen precio en Hipercor

Voz 14 06:58 solomillo future esté el mutuo

Voz 15 07:02 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología activa ayudan a eliminar la suciedad del motor te dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 16 07:10 afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra

Voz 0313 07:14 el tiempo hay puede variar debido a distintos factores más tiempo

Voz 16 07:16 hacían en BP te lleva más lejos punto com

Voz 12 07:22 el que nos adelantamos un poco eramos las tres días ven a tu tienda Ikea de

Voz 17 07:28 cinco al domingo once de marzo disfruta de hasta un cincuenta por ciento de descuento en una selección de productos el domingo once sólo en las tiendas de Madrid compra online más información en Ikea punto es gana

Voz 18 07:41 auténtico clásico comprando vino René Barbier juega nuestro dominó en juega con René Barbier punto com lleve una moto es coma ciento veinticinco y cada semana sorteados diez fantásticos premios sólo por participar vinos René Barbier los clásicos nunca fallan

Voz 0550 07:56 un Sanjay extorsiones pero puede repetirlo Sanjay Sanjay húmedo cincuenta y seis

Voz 12 08:01 déjalo de todo que nos hayamos de arsénico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleves tu negocio tan lejos

Voz 6 08:08 vaqueros libios ICO empiezo a creer si alguien en tu banco en ICO punto es pueden

Voz 0313 08:14 novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 19 08:18 con motivo de la huelga convocada para este ocho de marzo con motivo de la Huelva con motivo de la huelga feminista convocada para este club con motivo de la huelga feminista convocada para este ocho de marzo

Voz 10 08:31 por diferentes colectivos sociales ni María Guerra y Pepa Blanes sean presente

Voz 20 08:35 todo para agravar la promoción del programa de esta semana en el que seguro hablan de la resaca de los Oscar di unos estrenos si esa cosa es el cine en la SER con el escrito

Voz 21 08:47 a ver si es que yo no sé hacer esto yo es hacer otras cosas pero esto no esto lo saben hacer ellas

Voz 11 08:51 yo no

Voz 15 08:54 igual que deportivo coche nuevo recelo cochazo nuevo Honda Civic lleva lo último en tecnología motor turbo y cinco años de mantenimiento y que le ha expuesto extras no extras nuevo Civic contrato de serie por veinte mil novecientos euros ahora con cinco años de mantenimiento gratuito sólo en marzo descuentos adicionales en toda la gama

Voz 12 09:16 porque sabemos lo importante que es para ahorrar en tu compra diaria en Hipercor y no el supermercado el corteinglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles

Voz 22 09:25 por ejemplo tienes los pañales DOT protección Plus Activity extra con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad si te llevas dos la segunda unidad te sale a seis con setenta y cinco

Voz 6 09:34 con euro Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 1 09:40 la Ventana Internacional de la Mujer con las producido

Voz 0313 09:47 definitivamente con Carles Francino Igor Isaías y con Jon Sistiaga y con Rafael Vila Sanjuan y con Koke y con Carlos y con Manu con Pepe Icon Alejandro pero sin Matti sin Emma sin Alicia sin la otra Alicia sin Gemma sin Marta si la otra Marta sin Laura sin Nerea Éste es el Día Internacional de la Mujer estas una tarde que no vamos a olvidar ni muchísimo menos

Voz 6 10:18 seis Tour

Voz 23 10:22 te la

Voz 1490 10:26 este IDC este cosa ser tú Manta al cuando gas

Voz 23 10:33 tuvo un hijo son eh Cristina va vendo a cambio del tiempo quedan necesite

Voz 0313 11:04 hoy estamos dedicando estas primeras horas de la Ventana a recuperar historias que que tienen que ver o que están protagonizadas por mujeres así que subrayo el dato de que parte buena parte de nuestra programación de programación enlatada grabada porque podríamos haber hecho un un sobre esfuerzo en ocasiones por otros motivos se hace no se notan la antena que ocurre algo hoy no tiene que notarse y además explicitarlo y es lo que estamos haciendo desde que a las cuatro hemos abierto el el programa y en esa lista de historias Bono uno de los nombres propios de mujer que se ha hecho más popular con diferencia en los últimos tiempos yo creo no está de acuerdo que es el de Julita Salmerón ella para que él no lo sepa es la protagonista de la de la película muchos hijos un mono y un castillo dirigida por su hijo el Gustavo y que ha ganado como saben el Goya al al mejor documental en La Ventana pudimos conocerla en persona y confirmar que es tal cual aparece en en la pantalla de hecho Carlos Boyero ojo la frase Carlos cuidado cuidado Carlo

Voz 11 12:01 Boyero dijo Biden y lo repitió

Voz 0313 12:05 que prefería conocerla a ella antes que Charlize Theron Cayetana a sus ochenta y dos años le preguntamos a Julita Si podría decir que estaba contenta con su vida si éste

Voz 24 12:17 muy contentas de la vida porque ha hecho esta altibajos pero como todos han sido los se buscar en realidad menos la guerra eso no fue eh cómo fue no pero pero también estoy contenta incluso de haber pasado no hambre pero necesidades de cuando era pequeña mi madre un día me vistió con una venda para pedir limosna cuando yo era niña porque nadie nos acogía

Voz 0010 12:47 estábamos en las dos entonces

Voz 24 12:50 no pero yo he vivido una vida muy sencilla de pobreza de humildad y eso me ha servido mucho en la vida me ha servido muchísimo y de todo se aprende por ejemplo para poner en valor la despensa

Voz 14 13:04 mide es el mes fue completamente mira

Voz 25 13:08 se suavizó el blanco y chorizo ya los carabineros para hacerse escritor valenciano el de esos que tienen Bonnín hay tomate un chuleta por compraré

Voz 14 13:23 habiendo tanto una cosa propia de la posguerra que tener cosas porque pasar creo que hay que has evolucionado

Voz 24 13:30 evolutivamente el semana evolucionado muchísimo y sigo evolucionando liquidez a la película si juega evolucionando osea que que es que tenemos que evolucionar que si uno estancarse Ny eh en nada pasan cosas en la vida hay uno tiene que ver las ve qué te das cuenta que es que es que que que que que no se puede vivir así que hay que hacer en eso pues más moderno más comprensivo con la política con la vida con la gente con la gente yo por ejemplo pues hoy día comprendo que las que las mujeres están más libres son mejor la mujer que no te conviene este señor pues a Dios Señor te buscas otro o no te gustas a nadie pero es que antes los pobres señoras como no tenían tampoco ninguna profesión ningún medio de vida se veía muy mal tenían que aguantar y hay que querer a la gente que querer mucho a todo el mundo en comprender comprender un poco a los demás pues al que es rico porque rico pues mira por circunstancias que al pobre de este muchos pobres porque Dios o bueno Dios que me meto en pues

Voz 0313 14:42 todas estas de ser creyente decías cuando era alcalde

Voz 24 14:45 poco a poco poco a poco yo he hecho cursos de por ejemplo de religiones distintas religiones porque yo he tenido mucha inquietud espiritual toda la vida mucha inquieto tenía necesidad de buscar a Dios y lo he buscado muchas contesta ni nada lo lo has encontrado un día tocaban las campanas en un pueblo donde yo iba a misa diariamente tocaban a muerto y entonces yo pensé que era la que memoria Hilario Jesús Yeste aquí ya Julita a verme a pase a juzgar que me que qué dice mi ignora no decían nada chao todo y entonces esto es que lo cuento pero Maire también me reveló cómo me va a contestar si una imagen nación mía entonces exige no me vas a contestar no me vas a contestar mira voy a ser buena aquí en la vida había intentar que el camino que otro venda no tenga pie te das ayudar a los demás pero no espero nada no es pero me he quedado tranquilísima no sabía qué peso me

Voz 1069 15:51 tengo la sensación de que

Voz 1781 15:53 de que estás

Voz 0550 15:55 la absolutamente viva Iker es paradójica contradictoria pero también también luminosa

Voz 24 16:04 que eso es los gracias eso sí

Voz 0313 16:06 pero cuando ha recibido muchas piropos de la grada

Voz 24 16:09 con muchísimo porque nadie me ha dicho eso expiró Poli mi marido ahora no me dice ninguno esto es lo que pasa es que gracias al articula pues me da algún beso es la primera película que promedia allí como mira que estamos viendo importante voy a darle pienso para perros igual tengo por ahí admiradores no

Voz 26 16:37 y ahí te desde las filas al ver el han dicho dichos se dictaron enorme no vaya ser que fuera como Dios trata de ser feliz nos vamos a la Copa sí aquí viví de nuevo la gente eh vestido de cuero

Voz 1781 17:35 por construir

Voz 0313 17:39 la canción de Alberto Cortez forma parte de la banda sonora de de muchos hijos humor y un castillo y esa frase esa reflexión de de Julita diciendo es que hay que evolucionar evolucionar tal a los ocho años que yo creo que alguno Isère que hablo y sé de qué hablo de qué hablo

Voz 27 17:55 es una mujer que sabía de qué hablaba era Carlos Boyero y desde luego es mucho más interés

Voz 1069 17:59 Ander no te gusta es van a hacer a Charlize Theron pero es una mujer tan maravillosa que es difícilmente son

Voz 0313 18:06 a con ochenta y dos años confesados de las más veteranas que habrán pasado mucho tiempo por la ventana vamos a una de las más jóvenes catorce años tenía hace dos cuando pasó por estos micrófonos a la Ayna estudiante el Instituto San Juan Bautista de Madrid una de las elegidas como alumnas ayudantes mediadoras detectores del acoso escolar así nos contaba cómo era su trabajo y le preguntábamos te sientes orgulloso

Voz 0909 18:33 pues la verdad es que sí me siento orgullosa porque pienso que los compañeros confían en mí piensan que

Voz 24 18:40 soy una buena persona para contarle sus problemas que es más fácil detectar con más sencillo

Voz 0313 18:46 esta experiencia un acosador o un acosado

Voz 24 18:49 que es que que se descubre antes yo

Voz 0909 18:52 creo que también depende mucho de la situación ni de el caso que se esté dando hay veces que es muy fácil ver al al acusado porque evidentemente es una persona que Besman pero también creo que es muy fácil ver al acosador porque es una persona que que suele ir en grupo

Voz 28 19:10 qué pues se hace ver nuestra

Voz 24 19:13 pese a escondidas cuál es

Voz 0313 19:15 a falta dar nombres se cuál es el caso la historia el recuerdo del tiempo que lleváis haciendo esto más más más gratificante que os viene a la cabeza de una situación que decías advirtió esto va a acabar muy mal y haberlo evitado y y ya digo no hace falta dar nombres pero pero sí una descripción de de la historia sí yo pienso que ya no sólo con las casas más

Voz 0909 19:34 difíciles y más grandes te sientes ratificado simplemente por ver que una persona Portu ayudas está mejor o las mínimas cosas está más feliz tiene un trato más ameno con los compañeros de clase yo creo que eso es muy gratifica

Voz 24 19:47 ante claro yo quería preguntaros si sois populares entre vuestros compara

Voz 0909 19:50 claro porque claro porque no sé hasta qué Airways

Voz 0313 19:54 que tiene como novecientos alumnos no y cuando A44

Voz 24 19:57 en el instituto San Juan Bautista sostenimiento son unos polarizadas la discrepan sobre la figura la figura bueno digamos que puede ser eh análoga aunque los tiempos han cambiado una barbaridad exactamente el eso hace que para algunas personas era el el pelota hiel hubo de toda la música Coulibaly para otros sin embargo era el líder sois populares son vuestros compañeros cuando dices que confían en vosotros me imagino

Voz 0909 20:22 evidentemente eh el anonimato

Voz 1362 20:25 salvo casos gravísimos está garantizado no sé cómo maneja es esa esa dualidad de ser compañero y a la vez ser bueno pues un poquito policía entre comillas sea gendarmes de de de no no policías pero sí digamos que vigilar que que la que la convivencia sea sea óptima en las clases pues saber yo pienso

Voz 0909 20:45 además se basa en la confín con intencionalidad tratamos de mantenerlo todo en mi secreto no queremos que esa persona en ningún momento se sienta que estamos contando sus problemas ni nada por el estilo entonces como la gente tampoco sabe porque nosotros no contamos los problemas de las personas no somos populares por ser alumnos ayudantes de revés yo creo que somos pues populares pues porque algunos tratamos de ser buenas personas de darnos a conocer porque así sino estamos a conocer la gente viene a ti porque coge confianza y no sé por tus actos ya van sabiendo qué tipo de persona eres Easy puede confiar en tío no

Voz 24 21:28 ya noto no somos populares por ser alumnos ayudan

Voz 0909 21:31 de sino por qué tratamos de acercarnos a las personas

Voz 0313 21:33 por qué tratamos de acercarnos a las personas la verdad es que salimos absolutamente admirados el día que nos visitaron venían chicas y chicos en este grupo de de mediadores bueno y luego hemos podido comprobar inmediato en el tiempo los resultados de su trabajo en algo tan serio como es el como es el bullying tan complejo son resultados espectaculares de magníficos esta chica podría ser muchas cosas entre ellas filósofa por la forma que tiene de pensar y sin embargo la filosofía como cualquier otro territorio de de la historia está protagonizada casi exclusivamente por hombres de hecho si repasamos nombres no encontramos mujeres pues casi casi casi hasta el siglo XX afortunadamente esta tendencia va va cambiando y no hace mucho aquí en La Ventana hablábamos con Irene Lozano de dos filósofos que han sido premiadas por distintos motivos una es honor a O'Neal británica setenta y seis años que recibió el premio Berggruen de filosofía por su razonamiento creativo y meticuloso y una dedicación al interés público Adela Cortina no estará Adela Cortina filósofa de la Universidad de Valencia premiada porque la Fundéu eligió como palabra del año dos mil diecisiete apoyo fobia una palabra acuñada por ella hay que significa el rechazo al pobre Corella con Adela Cortina hablábamos aquí en La Ventana de la relación entre la confianza y la ética yo quería preguntarle de entradas y la confianza es de verdad el valor supremo de una sociedad más que auto se estima más que la identidad más que la fortaleza económica sin confianza no vamos a ninguna parte

Voz 0010 23:02 sin confianza no vamos a ninguna parte pero yo sigo manteniendo que el valor supremo de la vida pública es la justicia lo que pasa es que los dos cosas están estrechísima mente ligadas una sociedad en la que no hay confianza es muy difícil que sea una sociedad justa yo creo que la confianza es el cemento que une a los miembros de una sociedad y una sociedad tiene hay que ser un sistema de cooperación en el que trabajamos conjuntamente sin no hay confianza no podemos trabajar conjuntamente y elaborar y construir sociedades justas que esa sería la tarea osea que efectivamente es indispensable pero la justicia hay que ponerlas siempre muy Clarita

Voz 0813 23:38 un ejemplo que usted cita en el en su libro para qué sirve realmente la ética de cómo funciona el Tribunal de las Aguas de Valencia con un mecanismo que que realmente es muy sencillo muy barato pero que requiere una confianza institucional que yo creo que es una de las grandes pérdidas que hemos sufrido en España posiblemente los últimos diez años esa erosión de la confianza en las instituciones que en ese mecanismo que bueno lo describo para los oyentes que no lo conozcan simplemente se decide muy sencillo para dirimir los los los debates los problemas los conflictos que surgen entre los regantes pues hay un señor que administra

Voz 0010 24:13 la la palabra con mediante la la Fórmula A

Voz 24 24:17 hablemos de Carles ustedes la llevo

Voz 0813 24:19 usted pues va dando la palabra tomando decisiones sobre los

Voz 24 24:22 bueno si es laboral no queda nada efectivamente la sentencia es oral y todo el mundo la cata porque claro

Voz 0813 24:28 quiere que haya esa confianza en esa institución que representa ese ese señor cómo estamos en cuanto a en cuanto a confianza institucional como podría este ejemplo servir de mecanismo quizá para para establecer esa esos mecanismos de confianza que nos faltan

Voz 0010 24:45 bueno la la confianza institucional es fundamental porque como sabemos una sociedad para prosperar tiene que tener un capital físico evidentemente tiene que tener también un capital humano con su capital humano no funciona pero no

Voz 24 25:00 cita tener un capital social y ético y el capi

Voz 0010 25:02 tal social y ético justamente consiste en que las instituciones funcionan de una manera creíble la confianza en las instituciones es fundamental y ese es el capital social y ético es realmente el Tribunal de las Aguas es un buen ejemplo que sigue vigente desde hace varios siglos sobre todo en relación con un bien común que hay que distribuir paralelamente todos en que nadie pierda nada de ello efectivamente no hay nada escrito todo es oral y la gran claves se confía en la palabra dada no sólo en la institución sino en la palabra dada por las gentes que están trabajando en este asunto si pudiera por esa relación de confianza mutua las cosas irían de una manera completamente distinta y efectivamente hemos perdido mucho a lo largo de la crisis hemos perdido muchísima confianza y eso genera una pérdida de capital social pero también una pérdida de dinero y una pérdida de tiempo

Voz 0313 25:56 es una pérdida de todo fue interesantísima conversación con Adela Cortina por donde la confianza Rafa en todo este tiempo en todo este proceso pues bueno se fue por muchos por muchos agujeros yo creo que agradecía

Voz 1781 26:07 ido yendo por todos lados pero pero en todo caso lo que lo que creo que es muy importante es vea cómo a partir de lo que decías no ahora estábamos hablando

Voz 0313 26:15 la filósofa Adela Cortina que es filosofar

Voz 1781 26:18 herencia no hay que muchas veces pensamos Bone como ha podido con todo este mundo tan injusto que tenemos con toda esa falta de confianza que se ha generado en torno a la mujer como aún y así vemos que están triunfando una detrás de otra y que son la punta de lanza de lo que hoy estamos de lo que estamos viendo no decías antes hemos hemos mencionado a las Martas ninguno

Voz 29 26:37 la Gemma a Mati más

Voz 1781 26:40 tía Emma

Voz 30 26:42 eh yo creo que ninguna bueno Laura Laura no

Voz 27 26:45 he dicho oye por favor que no hay más no nos dejéis solos

Voz 1781 26:48 Nos cuento el panorama que hoy teníamos aquí en no no nos hace falta es decir es que esto parecía el panorama posa apocalíptico del libro la carretera os acordáis MacArthur veías en la reacción todo tíos este todos te llegaban los papeles mano iba dándonos los papeles pues como muy buena gente podía aquello que Gemma que te viene con el suyo Mata con el otro no todo eso ha dejado de ser hoy no es cuestión de confianza yo creo que estamos estamos frente a una situado muy equivocada y la estamos dando como algo muy normal

Voz 1069 27:17 a través de que las dos cosas que comenta de la cortina son las que hoy se dilucida es decir hoy la reclamación que hacen las mujeres españolas es una

Voz 1781 27:26 cuestión de estricta justicia ser

Voz 1069 27:29 cuáles los hombres y las mujeres han llegado a lo que han llegado hoy porque han perdido una cierta confianza entonces a partir de mañana creo que las instituciones tienen que ver si son capaces de

Voz 0032 27:39 recuperar la confianza perdida bueno eh yo ya que se citando a todas las mujeres que participa en este programa podía citara a las cuatro periodistas que hacen tabú el programa que sí señor hoy que hoy están trabajando no a Rocío a María Sara a Cristina

Voz 1781 27:55 y y confianza

Voz 0032 27:59 es que no se puede tener confianza en las instituciones mientras las mujeres que representan la mitad de este país la mitad de este mundo están representadas en esas instituciones no lo hemos hablado en más de una vez cuántas mujeres hay el Consejo General del Poder Judicial si son el cincuenta y seis por ciento de los jueces

Voz 1781 28:14 de este país cuántas están en el Tribunal Supremo

Voz 0032 28:17 no cuántas mujeres hay en los consejos de ministros de rectoras cuántas rectoras el cuatro rectoras de los cincuenta o cincuenta y algo que que hay en la universidad

Voz 1069 28:25 las directoras de grandes medios de comunicación cuantas sino que sobre todo los dedos claro es que este es el asunto

Voz 1781 28:32 iremos iremos espejos y fijaros que dentro de la apocalíptico panorama político que nos espera en toda Europa en Alemania empiezan a mandar mujeres y eso es bueno en el partido de Angela Merkel pero también el de Andrea Nahles que es el que ha conseguido con su liderazgo que vayan los votos socialistas para conseguir un acuerdo en fin yo creo que algo algo tendremos que aprender el día de hoy que es un día de escalofríos patas arriba para esa isla aquí y que las mujeres

Voz 0313 28:56 te exactamente en el mismo nivel que están los hombres habrá que confiar

Voz 31 29:09 sí

Voz 23 29:12 mi padre me puso nombre a los como se dan entre eh eh tú

Voz 32 29:42 se hacía

Voz 1 29:57 la temprana ya interna

Voz 11 29:59 cien ante la SER con Carles Francino

Voz 9 30:06 desde los quince puntos

Voz 10 30:10 recuerda Libia directo que da el mayor descuento que haya hecho jamás en tu seguro de coche López dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 29 30:19 según podrá ayudarle bueno llamaba porque quiero termina alarma si esto

Voz 22 30:26 ganan los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 29 30:29 no se preocupe hora misma visuales seguridades

Voz 33 30:32 eso suena para que hoy mismo la alarma instalarla

Voz 34 30:35 protege tu hogar con la alarma Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0550 30:45 después de pagarle toda la boda de verte vestido como un pingüino subido el carruaje después incluso de aceptar que se sirvan maquis Ibra maquis en vez de jamón de Jabugo le dices que en lugar de tirantes tú te ves más con cinturón a lo que ella responde que me tienes que

Voz 9 31:01 es el día más especial de mi vida papá preguntados si ser padre compensa con diecisiete millones de euros el diecinueve de marzo extra Día del padre de la ONCE compensa en el mundo existen super héroes de carne y hueso

Voz 15 31:31 personas con una vida normal y una historia increíble que contar

Voz 9 31:38 historias de una vida entregada al deporte al esfuerzo y la superación imagino que todo deportista tienes a pide pero también soy como su hermana Maya a decir que sea ella la que operándose porque lo superó sueños que cumplir

Voz 36 31:57 los años que tiene cada uno que no los abandonen jamás hay que luchar en la vida todo por la pena te quieres cosas

Voz 9 32:06 veinte robots la tu mando del deporte a partir de la una de la tarde una hora menos en Canarias con Michael Roth síguenos también en acento Robinson punto K

Voz 19 32:22 con motivo de la huelga convocada para este ocho de marzo con motivo de la Huelva con motivo de la huelga feminista convocada para este nuevo con motivo de la huelga feminista convocada este ocho de marzo con motivo de la huelga feminista convocada para este ocho de marzo

Voz 10 32:42 por diferentes colectivos sociales ni María Guerra y Pepa Blanes sean presente

Voz 20 32:45 dado para grabar la promoción del programa de esta semana en el que seguro hablan de la resaca de los Oscar muy unos estrenos si esas cosas el cine la SER con el escrito

Voz 21 32:58 a ver si es que yo no estoy es hacer otras cosas pero esto no esto lo sabían hacer ella

Voz 11 33:02 yo no la hará el día en que llevas años aplazando a la porra

Voz 6 33:09 esta aquí la porra robustez descarga te nuestra aplicación participa acierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambio

Voz 37 33:25 caben papi Cáritas cambios para el Northern Bank roza el primero en la torre de Carrusel

Voz 11 33:31 los goles valen Cadena Ser el gran apagón tercera y última temporada que el castigo Podium acumule ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 14 33:43 qué ganas me encanta el grano Pavón vuestra puedes escucharé a cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com salvo que al gran

Voz 24 33:52 pago futuro

Voz 12 33:59 pronto dispondremos de dineros para continuar con las

Voz 15 34:02 toma de la ciudad son buenas noticias comandante desde luego pero mi querido amigo vos sabéis que lo toma y requiere algo más que dinero a ser historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 12 34:26 todo pero la puerta de casa y veo que sólo han llevado casi todo dos cosas me han dejado oye la verdad es que el rollo minimalista que es muy guay guay

Voz 38 34:34 basa en los congresos del bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con David Trueba Ana Belén Víctor Manuel Vicente Molina Foix Luz Abbas Ángeles Caso Ángel Gabilondo muchos más con el patrocinio de pasarán zoco revista mangas

Voz 11 34:58 sin tu plana punto com turismo de Navarra irá colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 39 35:07 sí señor finalistas tendríamos vosotros caminan Primal entubar imprimió

Voz 14 35:16 todos tenemos un sueño el nuestro hacer revistas llega Man on the Moon You have been el uno de marzo en tu quiosco

Voz 40 35:26 con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres les deja

Voz 0294 35:35 una seta

Voz 6 35:37 tronó mía hay humor Marie dan perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 41 36:00 los dibujos tenemos el nuevo Samsung Galaxy S nueve tú todas las ventajas de ahorro hasta cuatrocientos cincuenta euros veinte por ciento de descuento el seguro de financiación entonces meses intereses me mucho hasta luego solo y con House PVP ochocientos cuarenta y nueve euros financieros Cofidis consulta condiciones

Voz 1 36:22 la Ventana de la Mujer con carreras producido

Voz 23 36:38 está en la vida eh yo estoy aquí oros solos no son del Nido el lo en el mapa

Voz 0313 37:45 los veintitrés minutos para las seis de la tarde a las cinco en Canarias seguimos en La Ventana en esta edición especial con motivo del Día Internacional de la Mujer con buena parte de un gran parte de del contenido

Voz 11 37:56 lo grabado enlatado recuperando

Voz 0313 37:59 refrescando historias que tienen que ver con mujeres que son protagonizadas por mujeres compartimos este tiempo de radio con Isaías como todas las tardes con Jon Sistiaga con Rafa Vila San Juan íbamos a poner el foco ahora en en el peso de las mujeres en el mundo de la de la cultura hemos hablado de de ciencia de de filosofía de agresiones de defensa de de Educación vamos a poner el foco en la cultura ya recordar por ejemplo la visita no hace mucho tiempo por aquí en Radio lindo con Elvira estuvo Carlas Simón la directora tres verano mil novecientos noventa tres estuvo poco antes de de ganar los los Goya y estuvo hablando de de muchas cosas de de su madre de su cine de su película Hydro que ha supuesto esa película para los hijos de una generación que sufrió de qué manera en primera persona la lacra el drama el castigo del del VIH del sida

Voz 29 38:50 sé que mis padres habían muerto de sida cuando tenía doce años

Voz 0313 38:53 sí

Voz 29 38:54 sí digamos que que luego tuve como que aprender qué es lo que pasó aquí en España de ahí en el mundo en general con eso no oí y bueno mi evidentemente el el estigma me parece absurdo me parece que sigue estando Illes una lástima no sigue estando evidentemente de una forma muy distinta porque la gente

Voz 0313 39:13 desde esta semana se puede obtener licencia de taxista en Madrid con VIH hasta ahora no se podía es me hace dos días

Voz 29 39:19 sí sí me contado lo mismo si es muy fuerte ustedes cómo que qué es eso que la gente puede vivir con eso pero sigue habiendo el estigma antes yo creo que eso que decía Elvira no que es tan importante empezar a hablar hablarlo desde lo los que lo hemos vivido no sea lo mejor los hijos no se los familiares es muy difícil cuando yo creo cuando tienes el VIH hablarlo abiertamente yo sólo entiendo no pero pero bueno yo creo que los que estamos cerca hay y lo hemos vivido de alguna manera pues está bien que que que lo digan Carla

Voz 0010 39:54 tú contabas como empezaste a boxear primero en la vida de tu madre porque ello sería un gran misterio para la vida de una persona de la que no tenías muchos recuerdos

Voz 29 40:06 sí yo cuando empecé yo yo yo

Voz 0313 40:10 claro no lo considero como verán no sea

Voz 29 40:12 quería que empecé a escribir sobreviven madres como otra cosa que me llevó a verano no pero sí que bueno pues cuando hace unos años de repente pues yo quería saber más sobre lo que vivió mi madre cómo fue su vida ahí me creaba mucha curiosidad entonces hable muchísimo con sus amigos y fue como una manera darme cuenta un poco lo que vivieron esa generación sobretodo de no juzgar porque creo que el la el

Voz 0294 40:33 Ellos no sabían las consecuencias de todo

Voz 29 40:36 eso es oí tuvieron mala suerte

Voz 0022 40:38 pues pues eso no él no sé

Voz 29 40:41 antirretroviral ese ese cóctel salió noventa y seis fue demasiado tarde para mucha gente no entonces fue para mí como una experiencia interesante conocer un poquito es su porque al final cuando ella murió tenía seis años entonces me

Voz 0010 40:53 lo poco pero contamos una cosa muy bonita que es que es tuviste leyendo cartas de tu madre escritas por tu madre quería habían dado las amigas de tu madre como veías tu lenguaje que ya empleaba para hablar con sus amigos qué tipo de persona leídas bueno

Voz 29 41:09 no hay palabras concretas que es que que quedan como antigua anticuadas largo

Voz 0294 41:14 claro eso de pues no sé estoy cantidad

Voz 29 41:16 en este cantidad de el el la palabra cantidad la osa mucho lo también enrolarse no sé cómo es que ahora suenan como como

Voz 12 41:25 sí pero yo creo que en ese momento era muy moderno

Voz 0313 41:29 palabras no son la única la única cosa que cambia por cierto siguiendo con con esta línea con esta estela del del peso de de la mujer en el mundo de la cultura o del cine concretamente estuvo por aquí lamenta la también Blanca Portillo podríamos hablar con ella de cine de teatro o de televisión por muchos motivos por muchos trabajos suyos hablamos de uno en concreto en Televisión Española ellas un programa con las mujeres como protagonistas pero mujeres poco conocidas pero pioneras en la lucha de la igualdad de género esta tarde La Ventana efectivamente una bestia parda así para empezar una bestia parda de la escena española Íñigo escena porque podríamos hablar mucho de teatro o de cine hoy vamos a centrar Nos en la tele y el último que ha hecho que es algo realmente singular anoche vimos el estreno en la uno de Televisión Española se titula ellas no es una ficción de amor no es una serie de crímenes en ser histórica ahora que están tan de moda aunque bien pensado si tiene algo de Historia porque cuenta los casos señales de mujeres que han marcado un hito en su carrera en esa larga larguísima pugna por conseguir la igualdad y de estamos hablando de mujeres que han roto moldes puso que se en la ciencia el deporte la Guardia Civil en la aviación o haciéndose bomberos si anoche conocimos ahora primera volver andaluza se llama Eva Araújo tiene cuarenta y nueve años lleva diecisiete en el parque de Alcalá de Guadaíra conduce un camión de veinte mil kilos a ver si adivinan quién habla con ella quién hace las preguntas

Voz 35 42:58 alguien que dijo abandonan no lo vas a conseguir es una locura no lo que me quitaran sino que quizás que abrirse los ojos para decir es una profesión de hombre tú no mantra tú crees que tu vas a competir físicamente con un hombre yo yo contestaba chico Si yo estoy capacitada para hacer esas pruebas consigo realizar esas prueba física porque no puedo entrar yo

Voz 10 43:26 en casa que pasa oye que dejó todo

Voz 35 43:30 la hacer esto eh bueno ello sabían que una profesión de riego Le tenía al tenía mucho miedo

Voz 27 43:43 porque eso fue Blanca Portillo buenas tardes muy buenas muchas cosas tiempo a nosotros no nos aclarase de dónde viene el origen de bombero eh no me escondo nombre supieron decir porque soy yo cuando volvía de bombero y yo lo sabía nadie no

Voz 0313 44:08 seguimos sin saberlo

Voz 27 44:10 David de María tampoco lo sabía tampoco tampoco qué bonita la Historia del padre de dos cero a ver si alguien lo sabe

Voz 0294 44:15 por favor que no escriba es muy emocionante estar con gente que además vive su profesión de una manera tan apasionada hay que tener muchas ganas para ser bombero sea te tiene que gustar más y encima eso mujer porque corren riesgos importantísimos están viendo caer a compañeros constantemente ponen su vida en peligro y están todo el día pendientes del teléfono en allí en el en el cuartel donde están los set de su trabajo súper sacrificado muy simpático es gente que está muy preocupada por los demás

Voz 0313 44:46 dinos una cosa así que cuánto aire edición en el programa quiero decir de mucho en todos esos años

Voz 42 44:57 algún colega algún coño lo dijera en un momento dado

Voz 1781 45:01 sí lo deja lo deja entrever

Voz 0313 45:06 por ahí en algún momento lo debieron decir eso porque es ley de vida porque además lleva tantos años no

Voz 0294 45:10 sí eso además pasó con todas las mujeres con las que estuvimos que todas bueno de alguna manera hay veces que te lo dice más públicamente au menos pero claro que sí se han enfrentado con nombres que no les cabe en la cabeza la idea de que allí haya una mujer con ellos claro que sí habrá habido muchísimos momentos en los que le han dicho cosas pues seguramente bastante

Voz 43 45:28 yo le agradaba una hablaba con Blanca antes entrar Carles ella decía que bueno que hay muchas cosas que hacer todavía y que hay cosas que nadie dice a cámara no que todavía en fin en el en el formato pero a mí me gustaría saber que te lleva a decir que sí a un proyecto como ese tan atípico para ti que nunca habías hecho en televisión que tú decías no yo no soy periodista pero bueno

Voz 0313 45:49 prevé que la tienen muchos oyentes en la cabeza ahora mismo espectadores que te vieron anoche es qué hace una actriz como tú un poco porque sí

Voz 0294 45:57 solito de todos bueno yo creo que me impulsan sobre todo yo tengo una un una voluntad constante de poner a la mujer en el lugar que creo que merece desde mi profesión desde Mi vida como ciudadana quiero decir creo que es un camino que nos queda es muy largo y nos queda mucho por hacer creo que ha sido la gran revolución de los últimos años en la historia del mundo y creo que hay un camino muy largo yo lucho por eso entonces cuando me ofrecen la posibilidad de conversar con mujeres que han abierto camino en profesiones que yo ya daba por hecho que estaban las mujeres pero que yo no sabía cómo se habían originado quién había sido la primera que dijo oiga buenas quiero pilotar un avión comercial

Voz 14 46:37 hola muy buenas

Voz 0294 46:38 otro de fútbol sala primeras no quiero ser minera o un montón de cosas que descubierto por otro lado la curiosidad yo creo que soy como unos críos tengo una curiosidad muy grande

Voz 1781 46:51 ganas de aprender de descubrir

Voz 0313 46:53 es muy preguntó no se veía anoche pero pero pero buena preguntó en además de detalles de pregunta

Voz 0294 46:59 así era de hecho cuando me daban bueno una serie de preguntas que más o menos eran como de obligado cumplimiento para que la Historia van para servir se vieron como tú quieres acto yo les decía pero bueno yo ahora yo hablo con ella ya vale vale un sino lo corta y poner unas conversaciones

Voz 0313 47:19 en grande y que buena conversador a veces Blanca Portillo Nos contó por cierto se anécdota de cuando va dirigido algún espectáculo teatral Is estaba haciendo el montaje escénico y tal no pues los tíos por ahí tal el capataz quien se ha de la obra bueno aquí el jefe dónde está y dónde está tenía que salir perdón pero que además que lo decía muy bien lo decía sin sin sin cabrear se mucho nos se han contado muchas veces con eso

Voz 0032 47:42 bueno está reunido el pasado veintitrés de sí sí sí sí y esas con todos

Voz 0313 47:47 el mírame mírame mírame la que dirige

Voz 0032 47:51 eh protagoniza Sandra tienes que contar a mí cualquier cosa

Voz 1781 47:54 de es más bonita no era árbitro de fútbol se ha de mujeres no pero por qué ese país quiero ser árbitro de fútbol déjame en paz

Voz 14 48:01 tras lo que de aquella conversación con con Blanca que que que que que buena gente es surgió

Voz 1781 48:09 eh la idea de del tráiler del avance del del señor del Thyssen

Voz 0032 48:14 tabú Mahmoud uno donde ella con con el actor Manolo Caro Iván diciendo estas palabras no él decía forros iba explicando animada Talia yacía zorra Guta guarro La Vaguada

Voz 42 48:27 no no fulano bueno un día cualquiera azulgrana putas no puto bueno un Don Juan

Voz 0313 48:32 a Guta putas putas

Voz 27 48:36 pues sí soy ante la historia en las primeras

Voz 1069 48:38 ante no solamente por la valentía de estas mujeres sino también por la estupefacción de aquellos yo quiero ser licenciada en Medicina por ejemplo en mil ochocientos setenta hay algo que fueron las primeras licenciadas en Barcelona no bueno pues desde que esas mujeres llamaron a la puerta de la universidad les dejaron entrar hasta que se hizo el decreto que permitió entrar en las mujeres sin ningún tipo de de cortapisa en la universidad española pasaron cuarenta años

Voz 24 49:04 pues toma cuarenta años eso es lo que marca el

Voz 1069 49:06 mismo de la respuesta de una sociedad machista a la petición de justicia de las mujeres

Voz 32 49:17 triste

Voz 23 49:18 ah mira procedente equino los rompe

Voz 32 49:27 con

Voz 23 49:41 puede todo

Voz 0022 49:45 se ha

Voz 23 49:51 las

Voz 32 49:57 con tal

Voz 0313 50:05 sí sí uno de los nombres propios y una de las voces absolutamente indispensables en un día como este ocho de marzo ha pasado por la ventana en más de una ocasión la última fue el pasado día trece en el Día Mundial de la Radio pero antes estuvo en Granada presentando su último trabajo cuando el río suena un disco que tantas alegrías le está dando a ella y a los demás y al público para María como estas medida que qué tal hay que alegría Benissa que de Dickens Sagrario cuántas puertas violetas han pedido ya porque a lo mejor que reúna te quiere es una es una puerta liberadora

Voz 0022 50:42 es una puerta liberadora después de estar reprimido es una es una puerta que que se abre a la igualdad y al feminismo que ya la gente va entendiendo que significa lo mismo poco a poco pero poquito a poco

Voz 9 50:55 fue poquito a poco puesta eh

Voz 0313 50:59 a la teoría de los finales abiertos dos mil trece con derecho a dos mil quince quién me ha visto unas dos mil diecisiete cuando el río suena sin voz no hay que explicar esa a esa práctica porque los finales abiertos son puertas abiertas son caminos que desconoce los puntos suspensivos mira que Benjamin según lo que te riñe con el dos puntos suspensivos

Voz 0022 51:23 a ellos se mucho de puntos suspensivos porque para mí son como respiración es no

Voz 0313 51:27 como como viene a que viene ese vídeo

Voz 0022 51:30 gente pues ya empecé ya no no no puedo no puedo acabar

Voz 0294 51:34 te disco como habla de bueno

Voz 0022 51:36 toreas Cancio tabú en casa en el pueblo donde yo me he criado aquí bueno pues eso de habladurías pues lo tuve clarísimo excesivo con los refranes cuando el río suena pero hay que poner la entonación sino no tiene mucho fútbol

Voz 0313 51:50 se puede cambiar Se puede cambiar el final del refrán Cuando cuando el río suena agua lleva yo Olmos pocos está jugando no claro yo no sería cuando el río suena me asusta un poco por ejemplo no es algo sí

Voz 0022 52:02 pero todo tiene su sentido nosotros cuando sueldo al Ríos

Voz 0313 52:05 tenemos todos el agua al cuello ya pero la verdad estaba pensando en ya te he dicho yo que estaba pensando yo te la la canción que estaba cantando dice que tiene un jilguero en la garganta tú tienes la pasaré día entera como que un triunfo liguero no me llaman mucho late

Voz 0294 52:19 acciones en las canciones y la cantidad de registros que tienen todas las canciones la variedad casi infinita

Voz 0313 52:29 hasta dentro de la misma canción parece que está cantando a veces varios géneros dentro de la

Voz 0294 52:33 misma canción y no sé eso uno nace será haces entrena hombre

Voz 0022 52:40 yo creo que sí que eso vengo ya de la generación que ya podíamos tener acceso a toda la música no entonces pues mi madre me encantaba mucha copla mi padre me ponía cantautores y luego mi hermano me metió al rock yo luego empecé a escuchar hip hop flamenco de todo entonces pues supongo que cuando lo escucha desde cría pues no sé o eso que la la la garganta que tengo pues me lo permite sí

Voz 44 53:04 desde crío será el martes pasado a también yo creo que es porque Rafal en una de esas personas que te va explicando las canciones le pasa como a Santiago Auserón que entre verdad es un trovador te va explicando la canción y por lo tanto le va cambiando el ímpetu a cada frase y eso les lleva a un timbre de cada uno

Voz 0313 53:20 son contadores encantadores de historias las dos cosas van Dolores encantadores por cierto me encanta me encanta me gustan muchas cosas en este disco pero me encanta que reivindique esa a la buena gente a las personas luminosas en contra de los tóxicos oscuros que a veces no te dejan ni respirar

Voz 45 53:37 entonces

Voz 46 53:39 era necesario respirar para mí nada en Arnedo paseó por La Habana y un café dos frente al mal

Voz 1069 53:50 sí

Voz 46 53:50 en San los recuerdos las espinas afloraran veinte heridos todos lo que no sea que le tarde o temprano reaparece Merz ir remontando Morris

Voz 47 54:06 dedicarle más tiempo porque el mundo está Llanos la mujer a si canta los alzados

Voz 48 54:17 ya sé que esta canción luego nos vas a regalar a todos aquí en directo pero quería subrayarlo y preguntarte si tienes ya un detector incorporado para los que son tóxicos de CD a distancia de eso con los años yo creo que poquito a poco se va activando sushi

Voz 0022 54:30 es verdad que ya algunos vienen que digo qué pereza me da me da fuerza Pérez te voy a dedicar tiempo