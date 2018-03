La Ventana (08/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 cabe esos servicios informativos

son las seis las cinco en Canarias a partir de esta hora echan a andar las primeras manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer sin nosotras paramos separa el mundo ese es el lema principal para pedir igualdad también denunciar la discriminación social y laboral acompañadas en muchas ocasiones de episodios de violencia que sufren las mujeres nos vamos a acercar algunas de ellas por ejemplo en Toledo en el Paseo de la Vega esta Aldo Gómez buenas tardes

Voz 2 00:35 hola buenas tardes pues si hasta ahora desde el Paseo de la Vega tiene previsto comenzar la manifestación que va a cumplir en la emblemática Plaza de Zocodover aquí en Toledo va a cruzar emblemáticos monumentos de la ciudad como por ejemplo la puerta de bisagras más de un centenar de mujeres agolpan hasta ahora la manifestación va a comenzar en breve iba a concluir en la emblemática Plaza de Zocodover entre

Voz 0032 00:54 otras personas vamos a ver por ejemplo a la alcaldesa de la localidad Milagros Tolón que hoy se ha sumado a la huelga feminista cancelando toda su agenda gracias saldo en Lleida en la plaza Ricard Viñas Mary's del Benabarre adelante

Voz 3 01:05 buenas tardes y de aquí a pocos minutos partirá esta manifestación que recorrerá el corazón de la ciudad de Lleida de la plaza Ricard Vinyes bajará por la Rambla de Aragón hasta la plaza Cataluña entrará por el centro histórico corra la calle san Anthony y acabará en la plaza Sancho donde se leerá un manifiesto Sotelo a punto con pancartas especialmente las de color morado con lemas en pro de la igualdad y los derechos de la mujer también mucha chica joven concienciada a la hora de reivindicar sus derechos ahora también los derechos que va a necesitar descender también en el futuro

Nos acercamos también a plaza Cataluña en Barcelona donde ya empiezan a congregarse las manifestantes unidad móvil Sergi Caballero bona tarda

diseñan la consulta condiciones de momentos toda la información sigue en La Ventana ya en Cadena Ser punto com

Voz 0313 09:09 se lo repito como en cada comienzo de horas y con Carles Francino pero sin Matilde Suarez ni en Madaya Espinós y Alicia Molina ni Alicia Gaitán ni Olga Nebra eligiendo a Muñoz y Marta Estévez y Marta Valderrama Laura Piñero Nerea Aróstegui así que se tiene que notar que la ventana no es hoy como todos los días aún así hoy tenemos una invitado un invitado especial que BH de me hace mucha ilusión que haya asomado en un día como hoy a los a los micrófonos de este de este programa pero que tiene algún punto raro Keane explico tiene algún punto raro porque alguna vez cuando le han preguntado como se ve él cómo se identifica con que ese con pararía aquel es recuerda

Voz 7 09:46 Ponos sale con esto no un a ver esto exactamente qué es esto es un hipopótamo diluyendo

Voz 0313 10:02 en su hábitat natural ojo con los hipopótamos pueden vivir en el agua desplazarse por tierra son muy pesados mucho es el quinto animal más grande del mundo puede pesar hasta más de cuatro mil kilos que es una barbaridad

Voz 21 10:12 no comment son grasiento porque metabolizar un tampoco son observado

Voz 0313 10:15 eres rechoncho pero cuidado en tierra pueden correr hasta cincuenta kilómetros por hora parecen tranquilos parecen amables y sin embargo son muy agresivos especialmente con los seres humanos de hecho en África están considerados uno de los animales más peligrosos incluso por encima de los felinos el mayor admirador del hipopótamo vivió hace un tiempo hace unos años en Colombia se elevada Pablo Escobar Gaviria la velada si con Montoro un poquito más bajito el hipopótamo cuando se veía amenazado pero daba miedo lo que decía

Voz 20 10:45 yo vivo en la opinión pública que exhibió el ministro de Justicia tiene un plazo de veinticuatro horas para que presente las pruebas concretas de las indica John que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes yo no busco

Voz 21 11:00 y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano

Voz 22 11:04 esta empresa periodística que distorsiona la noticia que les inyecta ese veneno More como soy dañino que ataca a las personas en realidad de no querían duro y en el periódico El Espectador

Voz 21 11:18 ambientado de ataques en las calorías que has estado dándole últimamente contra esta es la voz el auténtico Pablo Escobar

Voz 0313 11:26 si la mezclamos con el hipopótamo la cosa puede quedar así

Voz 7 11:30 en la opinión pública

Voz 20 11:33 que sirvió el ministro de Justicia tiene un plazo de veinticuatro horas para que presente las pruebas concretas de las indicaciones que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes

Voz 0313 11:47 sí sí ya cogemos lo lo lo peor del hipopótamo iré su admirador de Pablo Escobar y lo convertimos en un personaje de cine el resultado joder el resultado da miedo

Voz 1 11:57 todavía se escapa buen estado usando Every

Voz 23 12:20 quinto y disgregación de paz depende de Kiel

Voz 21 12:32 bueno el creador de esta criatura hipopótamo humana se llama Javier Bardem como ya sabrán mañana estrena lo Bin Pablo donde interpreta a un Pablo Escobar que era mi

Voz 0313 12:41 mucho miedo

Voz 21 12:43 y bastante grima Javier Bardem buenas tardes amigo buenas tardes cómo estás feliz ciudades atada al equipo a este maravilloso montaje

Voz 0313 12:50 a Pepe Rubio L él él él ése que está ellos no

Voz 5 12:53 ha encantado cuando escucharon no yo hablo

Voz 0313 12:59 cómo te salió lo del hipopótamo que hace tiempo cuando te lo preguntan titulo ponnos como referencia cero tutores así un poco pero por qué por los movimientos el peligro exactamente

Voz 0862 13:08 yo Javier me dio más como un gorila primate como eslabón perdido se encuentra en mil yo soy ese eslabón perdido pero el personaje de Escobar si lo veo más como un hipopótamo porque era ese stock las dichosas definido perfectamente no es un es un es un animal tranquilo pausado como que está ahí duró María compasiva observan observador en su charca echando mierda al rededor hasta que decide matar yo vi uno vi uno en acción en Kenia en el noventa y seis y me quedé alucinado porque embistió de pronto contra un árbol lo partió y hiciera porque él creyó que a lo mejor en vez de trajes hablaría a alguien y me quedé acojonado Hurt es un poco la actividad la acción de Pablo

Voz 0313 13:47 ese fragmento que escuchábamos luego hablaremos de tu de de de escuchar a Pablo jugaran inglés ese fragmento que escuchábamos es el momento donde Pablo Escobar el de verdad decide poner precio a la cabeza de un policía tanto por un agente tanto por un sargento tanto por un militar cómo será tú que las estudiado cómo será el proceso en el coco de alguien para llegar a esto se puede estar en Coronado se puede querer venganza Se puede considerar uno atrapado pero llegan en ese punto que luego pasaba lo que pasaba en moto por la calle patatán dos tiros en el bar desayunando otros dos cayeron como moscas

Voz 0862 14:19 cayeron como moscas luego eh que hay en la cabeza pues hay una necesidad como de tener un control absoluto ofrenda todo de todos desde el terror crear terror para para para reemplazar la necesidad de su respeto con terror

Voz 24 14:33 y luego el el Govern

Voz 0862 14:35 no lo hizo lo hizo lo hizo la contra pronto ofrecieron por cada diez por cada policía muerto diez personajes de los de las barriadas

Voz 0313 14:45 las matanzas fueron tan brutales atroces

Voz 0862 14:48 se nos fue una época San sangrientas sangrienta que la cabeza un tipo así pues no sé yo creo que hay una necesidad absoluta de de de de de eso de un control a través de la violencia del terror hizo una falta de empatía extraordinariamente

Voz 0313 15:01 pero y una bipolaridad evidente porque luego un joder no sé utilizar la palabra pero Pablo Escobar no es que se lo muestra en la película sólo es que lo fue fue entre comillas un padrazo el derecho al fin tal casi se deja cazar se deja atrapar por afán de de proteger a las Emilia a su hijo se lo dijo muy clarito bastante pronto lo que era ya que se dedicaba pero intentó protegerle siempre no cómo es posible que convivan en un mismo cuerpo en una misma cabeza joder dos realidades tan tan opuestas tan opuestas

Voz 0862 15:29 tan bendición las pelis enseña muy bien esa yo creo que ya verdad hizo la parte interesada porque en otros Escobar y los narcos los tal a mí me faltaba esa parte más íntima donde yo reconocía eso esa dualidad esa bipolaridad esa esa diferentes realidades y tonalidades de Un monstruo no pero que también es humano no para jugar no para justificar de parar perdonarle pero sí para entender el para para aproximarnos a él y reconocer que somos parte de él que lo hemos que lo hemos causado que la sociedades causaron este tipo de monstruos con rezos con con el desahucio a un a unas a unos estratos sociales en una sociedad que vive la miseria con estar con gobiernos que se corrompen con el dinero narcotráfico que mira hacia otro lado pero se sirven de sus favores somos somos causantes de personajes tan terrorífico tres honoríficos como Pablo Escobar y esa es la parte que más me interesaba de la historia por la que bueno pues hicimos esta película

Voz 0313 16:23 a mí me parece hubiera además que dos parecerían como espectador y como ciudadano que no que no se Duluth Core no se relativice el personaje yo no sé a conocer al hijo de Pablo Escobar a Juan Pablo en le entrevista a un par de veces porque está con un libro con un documental Él siempre ha dejado muy claro que su padre era lo que era no ha defendido nunca e incluso con la serie con narcos ahora tenemos todos a Pablo Escobar mucho en la cabeza ahora con la película de mañana seguramente más el siempre he dicho lo que ha dicho es

Voz 25 16:49 esto me opongo al que el contenido esas series sea exclusivamente en la glorificación del actividad yo siempre invitado a todos aquellos que han leído mis libros lo visto el documental Pecados de mi padre siempre hago la pregunta si alguno lo leo lo vio quedaron ganas de ser Pablo Escobar entonces yo visión pésimo trabajo y entonces yo no pude comunicar las verdaderas lecciones que nos quedaron como familia y como sociedad

Voz 0313 17:16 hoy es Javier a ti que te atrapa este personaje de Fernando León de Oro que hace un montón de años que lo tenéis ahí en la en la cabeza y en cartera y han tenido que pasar casi una década no se hiciera realidad al proyecto

Voz 0862 17:26 pues me me interesa por lo que decía el personaje por el por el la consecuencia que tuvo la historia de un país la historia de la historia en sí es que la cambio la cambio que la cambió y cambio la historia días mueren cientos de personas en México por lo por lo que él mismo inventó pero también en por la sociedad que rodeaba a un personaje así por el bueno el perfil de ese tipo de de personajes que rodeaban a un personaje así que le encumbra van que le llamaban que la apoyaban incluida esta señora llamada Virginia

Voz 0313 17:59 ya sé sí que diez años después sigue todavía pobre por lo que se llama Ramón Renault no la conozco en la vida real arrastrando el estigma de haber sido amante de del narcotraficante más buscado de de la historia

Voz 24 18:12 muy moderno muy afectada por ello oí

Voz 0862 18:14 yo tuve la suerte de poder estar con ella un par de veces para ver el tema del libro y los derechos del libro Easy Se nota que hay un dolor hay un dolor y una memoria de lo que lo que sufrió importante en su en su sistema

Voz 0313 18:27 hay un hay un momento yo no voy a revelar nada tampoco fundamental la historia más o menos lo básico la gente la conoce pero yo recordó cuando ir a ver esta película si uno tiene ganas de de profundizar más no sólo en el personaje sin el sino del contexto Ibi y la mujer esta periodista hay un momento donde en fin está tan marcada ya por su relación sentimental con con Pablo Escobar que ve muy claro que está que está amenazada y el propio Pablo le dije un día cenando tranquilamente en un restaurante Bono absoluta parsimonia lo que le puede ocurrir sino acierto una pistola que les plantea hay en la mesa como como regalo le dice lo que puede ocurrir

Voz 26 19:03 la Unión

Voz 21 19:06 Juan Estruch en la música de fondo de restaurante verdad brinden Bono sino hippies Toreno puedan defenderse bueno habrá batallones de soldados que lo harán otras otro como destrozara tu vagina que metieran botellas rotas

Voz 17 19:24 horas para sangrar hasta que te mueras

Voz 0313 19:30 esto es brutal es brutal pero es casi descriptivo lo que hace Pablo Escobar no lo no lo adorna de emociones no no dice es que esto es lo que puede ocurrir totalmente

Voz 0862 19:39 eso dice y por esa razón ésta es el mejor regalo que te puedo dar esta pistola para que defiende las cuando vengan aporte y acaba con ellos si son muchos acababa

Voz 0313 19:48 cada contigo oye Javier lo de escucharte escucharos a los dos en a todos vamos hecho a hablar en inglés cuando el colombiano joder y tampoco porque no está sobrado tú que la gente dice no será tan complicado yo creo que es muy complicado pero mejor que lo cuentes tu la razón es muy sencilla

Voz 0862 20:03 por porque no me dobló yo desde el año dos mil seis que la última película que me doblé fue en Los fantasmas de Goya desde entonces yo me voy Dolores todas las que hacían pues por tres razones una el olvido de el de el espectador está hecho a la televisión a las películas dobladas a los anuncios ya la forma de qué se hace doblaje en este país que es más o menos lo de la qué tal estas medallas un vaso de agua caliente o fría caliente por favor tengo la garganta destrozada se habla si entonces cuando yo voy a doblar sí hablo normal queda fatal lo hago fatal eso hace que el oído del espectador que está acostumbrado a que se hable como se habla del doblaje entienda que el doblaje está muy mal hecho cuando hablas de una forma más natural entonces yo decido doblarse porque es una pérdida de tiempo para mí es una pérdida de tiempo para el espectador sobre todo porque el innovador que es un trabajo muy serio y muy respetable lo hace muy bien así también se gana la vida con lo cual todos ganamos

Voz 0313 21:01 es un motivo de peso pues eso está muy bien hoy Javier yo estoy seguro forma parte de del del oficio y son gajes del del trabajo que Penélope Fernando Itu en las últimas semanas los últimos suelto en las últimas semanas debes estar hasta el gorro de promoción ya sé que en fin que lo hacéis con la mejor voluntad vital hemos estado contando con compañeros del equipo y compañeras hemos está contando intentado hacer un cálculo de las preguntas que en en radio en programas de televisión en digitales en periódicos habéis tenido que responder no sale del orden de las mil quinientas y no salen del orden sushi están contadas de mil quién mientras preguntas además agrupadas básicamente en en en cuatro temáticas nunca seria la película en sí los personajes otra recurrente en la dificultad de rodar en pareja desde trabajar esa abundado mucho también luego limitó todo lo que rodea sería que ahora comentaremos el Día Internacional de la Mujer también tu cerca hasta a los cincuenta años cumplió hace poco cuarenta y nueve tal cual oye yo te pide hoy te ofrezco seguro que en estas mil quinientas preguntas ha habido algo sobre Pablo Escobar su historia que aún no te dan preguntado aprovecha para decirlo yo prometo intentar no repetir muchas de las

Voz 21 22:14 qué te han hecho algo que no te haya preguntado esta historia

Voz 0862 22:18 muchísimas gracias Carles y un además Francia diez por el Research que habéis hecho y y la verdad es que no sé qué que me han preguntado sobre Pablo Escobar quien no sé

Voz 0313 22:27 que no te han preguntado que explicar algo que traía en todo el proceso de conocimiento del personaje de rodaje alguna anécdota en algún conocimiento de la realidad de Colón yo qué sé algo que no te pregunta si quieres contar

Voz 0862 22:40 yo por ejemplo me gustaría contar el hecho de como de como estuvo relacionado con la política de este país de nuestro país con Felipe González no cuando él era cuando él estaba en el Parlamento en en el Congreso y la congresista el hizo un viaje a España se reunió con Felipe González y bueno pues eso tráete habla del del nivel de poder como ese poder que tuvo llegaba a las altas esferas políticas internacionales no yo no estoy diciendo con esto acusando a Felipe González de que estuviese trató con el narcotráfico pero quiero decir que que un tipo así

Voz 0313 23:10 sí se que cometió tanto crimen llegó muy

Voz 0862 23:12 lejos no me parece ya muy curioso cuando él al principio de todo el narcotráfico las las aduanas americana no conocían el el el la cocaína entonces él metía los paquetes por las aduanas le preguntaban esto que esto que dice a cocaína unos Passió pásalo así empezó fíjate que luego ya llegan los aviones los siete cuatro siete vaciados de asientos de pasajeros repletos de toneladas de cocaína a aterrizando las auto

Voz 27 23:39 eso aparece en la película se diga que yo tengo leí no me lo creí y la verdad sí sí

Voz 0313 23:44 yo lazo eso que has dicho de las aduanas Estados Unidos y la figura de Felipe González para preguntarte algo Felipe González como otros ex presidentes del Gobierno no sólo de España sino de Colombia de México cuando dejan el cargo casi todos y Felipe es uno de ellos defienden la legalización de las drogas dicen basta ya de seguidismo con la política estadounidense de persecución hay que legalizar las drogas para acabar con todo el efecto colateral de delincuencia de muerte con los Pablo Escobar de la vida tú serías partidario solamente es el engordar las drogas yo si se mude que la venta al Estado que la controle lo que sea sustancias parte

Voz 0862 24:16 que haya un control en primer lugar eso lo que lo que se of lo que ofreces un control de calidad control médico de salud perdón mira

Voz 0313 24:23 qué está pasando con los opiáceos en Estados Unidos

Voz 0862 24:26 qué que es una ciudad Niro en la en Ariza décima al tema de la NASA cinco será lo que yo estaba allí varias veces por recuerdo hundía en en en en en el Festival de Sundance por un dolor de muelas me dieron una pastilla que me quede en la cama un día y medio sin poder eso era morfina pura invadieron sin pestañear no tómate esto que te vas bien

Voz 0313 24:46 presentó bien de momento me siento fatal

Voz 0862 24:49 es verdad pero lo que estaba presentando estaba como

Voz 0313 24:51 a totalmente machacado hay un problema

Voz 0862 24:54 como dices tú de los opiáceos que está creciendo ese problema en Estados Unidos ha crecido enormemente y parece ser que también Europa

Voz 12 25:00 está está está también

Voz 0862 25:02 aumentando en la el el nivel de adicción de nuevo no fíjate que creíamos que habíamos dejado los ochenta no la la legalización yo creo que es importante para tener un control sobre el producto y para tener un control también sobre los la gente que tiene adicciones guiar hacia hacia el lugar de Sande de esta nación no pero lo otro es hilo decía también en las promociones cada vez aquellos que se mete en una raya de cocaína están financiando a estos hijos de perra es así no amainó cómo hacer esos tú te metes una raya de cocaína él estás dando dinero a estos tipos que matan abusan y cuelgan en los puentes ideó Jean la gente en las calles de México es así la legalización evitaría eso

Voz 0313 25:43 fíjate yo quería comentarte estos días además es noticia por toda la historia de la jueza que secuestró libro idiomas la historia de Fariña no que no recuerda lo de los años ochenta con los narcos gallegos que pasaron que saltaron el tabaco a la droga Bono estos días en la Bahía de Algeciras en la línea estábamos no hemos contado las veces aquí en La Ventana hay un hay un pulso de de de de de vida o muerte porque afortunadamente no hay sangre todavía pero están ganando la batalla a los narcotraficantes lo dice Nos lo dijo en La Ventana al alcalde de La Línea hay un hay un una desfachatez el desembarco de de de hachís o incluso de coca por la parte más de de Algeciras heroína incluso está entrando que la gente que vive allí ayer lo decía un representante de Comisiones Obreras o paramos esto ahora dice au se extenderá por el resto de España ya hemos visto el ejemplo de países latinoamericanos donde cada contaminado todo el país jefe yo no sé si sabes mucho o poco de esto pero joder pero da da da un poquito de admiré apuro viendo historias como la que contáis en Pablo

Voz 0862 26:42 verdad todavía porque es que lo es ese Colom esa Colombia que ya no es la colombiana ahora pero

Voz 0313 26:48 pero en la línea perdona Javier pero en la línea hoy en fin no no es una excusa pero en la concepción hoy una parte no pequeña de la población con niveles de paro juvenil de casi el cincuenta por ciento tiene hay un modo de vida como en los suburbios sólo vertederos de Colombia Pablo Escobar era el Rey porque construir día de viviendas dignas y la gente lo que rebuscar entre la mierda alimentos no exacto exacto tiene que ser integral la respuesta

Voz 0862 27:13 todo es muy complicado y acaban de de atún tú mismo la razón por la que están fue tiene una tiene una está tan intrínseco no en en en en en en ciertos en parte de la sociedad porque sin siendo el derecho de por supuesto de sobrevivir de de bueno de traficar para poder dar de comer a sus hijos pero hay tiene que haber unas tengan un modelo social modelo político que primero reconozca esos estratos de la sociedad les de ahí les les proteja les de los los servicios mínimos la protección que aquellos me parecen muy alejadas de ahí lo antes posible no porque lo temprano acaba mal por eso es lo que decía Pablo el hijo de Juan Pablo Juan Pablo el hijo de Pablo se en la entrevista traspuesto es verdad y algunas series han murió izado el asunto hasta el punto de gonorrea vamos en Colombia muchos niños que la gente se quejaba porque decían que sus hijos quería ser Pablo Escobar eso no estarían por eso hemos llamado la película Loving Pablo Jamaat proteger apoyar fascinar se por alguien como Pablo Escobar a nivel individual o a nivel sociedad es un gran error lleva la de esto

Voz 0313 28:19 bueno es lo que dice Virginia no amo a Pablo Escobar realmente era la doble personalidad hoy por cierto tú que crees bueno te lo pregunta Tir pero tampoco tendrán idea P O'Shea tú crees que diría Pablo Escobar de la huelga feminista de hoy

Voz 0862 28:32 o sea que diría o qué haría pues con sus amigos ahí esté tirando es uno de las mujeres Yang se estarían riendo miembros estarían riendo yo creo que este tipo era un grandísimo machista bueno además en la película aparecerá

Voz 0313 28:49 la acción con con con dos mujeres con Virginia que es la amante a la que usa usa y usa hasta que en un momento dado ya en fin porque como estancias que no revela haremos de baile dice mira gente como puedas y su mujer que es su mujer y que nadie la toque nadie diga nada raro de ella porque es la madre de sus hijos es aquí hasta el último minuto de subir hasta ahí a su lado

Voz 0862 29:12 esa que dices joder en las dos son concesiones que planteamiento eso no son compañeras y compañeros de viaje son posesiones son son personas con las que yo a las uso a mi antojo cuando quiero deseo ir para recibir lo que yo necesite en ese momento es lo que son y luego puede decirse que es mejor padre en peor padres bueno yo tengo mi teoría podría ser cariñoso juguetón con sus hijos lo que sean pero un buen padre no puedo hacer eso acaba a hijos de otros padres cómo poner bombas en vas a derribar aviones y acribillar por las calles con con motociclistas

Voz 0313 29:46 Juan Pablo los lo contó en la era de las entrevistas que mantuvimos con él cuando él tenía siete años Pablo Escobar dice yo me dedico a esto yo soy bandido decidía hacer bandido hundían Hacienda Nápoles que eso se cuenta también la peli cuando decide cargarse al ministro ese día es cuando el gran punto de inflexión en la vida de Pablo Escobar se lo cuenta a su hijo al que hasta entonces menos había protegido disimulando pero a partir de sería el chaval sabe lo que se dedica su padre y ahora de mayor el trabajo que tiene el otro día leí una entrevista que le le le criticaban no lo echaban en cara Bono pero todo pasta con la historia de tu padre dice Bono entre otras cosas porque no sólo Netflix tiene derecho respondió porque yo soy arquitecto de profesión llamándome Escobar me entran pocos proyectos fijo que dice sufrió fíjate hasta dónde hasta donde dudas

Voz 0862 30:33 doy si es verdad y me creo que Pablo Escobar en su día quiso limpiar el el apellido Escobar con esa llamada telefónica al final que le indujo la muerte eh sí yo lo hubiera voluntad también de poder liberar a su familia de esa cargarle el apellido con esa cosa de muerto el perro se mata la rabia pero no fue así evidentemente

Voz 0313 30:55 oye Javier yo quería preguntarte una cosa porque antes pero han comentado un par de compañeros ayer de compañeras hoy no hay pero ayer me lo comentaron hoy alguna vez hemos visto por Malasaña tomando una cerveza se le ve por Madrid de vez en cuando donde vives con tu mujer con tus hijos y tal la cosa era habérselo recuerdo dice pregunta que por qué es tan normal digo como digo pregunta el como esta norma digo pues chicos como un poquito de de de cosa pero yo te lo traslado

Voz 0862 31:22 bueno teniendo cuenta que normal es bueno es malo no es bueno es bueno en este caso creo que bueno no se porque hay razón para no ser normal yo preguntaría anuncia donde yo tampoco lo entiendo pero creo que también se juega mucho la fantasía o el el lo que uno de los prejuicios lo que se dice lo que se construyó alrededor de cualquier persona y hoy mucho más con este tema de las redes sociales ya están virulento ni tan bestial tú eres activo en las redes sociales no he abierto dos por lo de Greenpeace pero lo solamente son de Greenpeace

Voz 0313 31:53 hemos estabas en la Antártida con tu hermano con Carlos

Voz 0862 31:55 tomado tímidamente hay un terror sea la la la no me extraña la veracidad la velocidad La velocidad de las noticias no que me imagino que algún otro mundo no sea el mundo la información que ha habido como yo tengo veintinueve años me da un poco de miedo ver cómo esta esta demanda constante de información

Voz 0313 32:14 esa adicción rápida esa dirección cuarenta caracteres

Voz 0862 32:17 es donde no se está construyendo los está dando tiempo al pensamiento las reflexiones

Voz 28 32:22 al hoy al al al al al

Voz 0862 32:24 Nuria al desenlace no conflicto nudo desenlace

Voz 0313 32:27 vamos a cerrar esta conversación Javier con dos cosas bueno te pongo una canción de Perales y luego ya tenía diariamente

Voz 21 32:34 contaré porqué pero te quiero transmitir un abrazo de Carlos Boyero a hombre estuvo ayer en La Ventana del cine como todos los miércoles ideas Javier sobre todo alguien puta de verdad y el bien que la tele Illa gustaba dices no me aporta mucho porque ya me conozco al personaje pero están y Penélope fantásticos se que se mete mucho con ellos dijo pero es una pareja cojonudo porque dice lo transmito de Perales para cerrar esto muchos oyentes no lo sabrán que Perales hubo una vez que es estuvo en una finca actuando en una fiesta de esas

Voz 0313 33:02 aparecer en la peli

Voz 21 33:03 ya alguien empezó a pedir esta canción cantó hasta quince veces soy te la leyenda en un momento bueno lo dicen las memorias de Pablo Carbonell y en un momento dado dijo estoy harto y dice la leyenda que alguien puso una pistola sobre la mesa eh yo no sé si la pistola existió pero da la petición de canción sí por eso te despedimos con ella Javier Bardem Bull muchísimo áridas conmociones Carles hasta siempre suave con lo bien Pablo creación

Voz 11 33:34 a la Ventana Día Internacional de la Mujer

Voz 38 40:15 el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad la diminuta más adelante con los que en tiempos

Voz 39 40:27 sí

Voz 21 40:30 las tardes bienvenida La ventana cómo estás

Voz 39 40:33 es un día especial es muy muy especial especial

Voz 21 40:35 lo importante hoy había que poner el foco si O'Shea en en el arte y la mujer en la mujer y en el arte

Voz 0313 40:42 vamos a conocer de cerca o más de cerca más a fondo la vida y la obra sobre todo un artista a través esos cuadros que describió como una especie de diario en su en su obra pictórica la protagonistas Frida Kahlo como siempre vamos a iniciar el viaje en esta ocasión que nos lleva a México en los años

Voz 40 40:59 entre del siglo pasado Coyoacán

Voz 17 41:03 la siete de septiembre

Voz 40 41:05 desde mil novecientos veinticinco

Voz 21 41:08 la joven Frida Kahlo sube al autobús fíjate

Voz 17 41:10 le a casa después del instituto como cada tarde acompañado de su novio Alejandro juntos disfrutan del recorrido y de los últimos momentos del día en que pueden estar juntos el calor del final del verano llene sus cuerpos de alegría y una juventud que late bajo la tienen les hace sentir invencibles eternos en su amor y en sus sueños entonces repito un tren urbano embiste el autobús que había quedado momentáneamente detenido sobre la vía provocando tal impacto que algunos pasajeros salen propulsados y quedan tendido sobre la calle entre ellos el de Frida Kahlo que es trasladada rápidamente que a los que tiene diversas fracturas en la columna vertebral la cadera y la pelvis el pie derecho prácticamente destrozado una luxación en el hombro izquierdo y una profunda herida en el abdomen producida por una barra de hierro que ha entrado por la cadera izquierda y ha salido por el sexo los vitalidad a su casa pero no podrá levantarse de la cama durante un año y a lo largo de toda su vida sufrida dolores y constantes operaciones que la obligarán a permanecer largos periodos tumbada su vida ha sido violentamente truncada y ahora me desesperada mira su triste reflejo en un espejo que su madre ha hecho colocar sobre la cama la joven maltrecha que ahora se ve reflejada en el espejo atrapada en una cama ya no es la joven soñadora que subió al autobús y puede volver a hacerlo pero Frida no está dispuesta a renunciar a la vida a los pocos días de contemplara obsesivamente su reflejo en el espejo le pidió a su padre que le dice su caja de pinturas y un carpintero de adapta un caballete a la cama si no puede andar al menos podrá publicar hoy viajamos a este momento estelar de Alarte cuando Frida Kahlo pinta su dolor en México y se convierte en la primera mujer reconocida por la Historia del Arte

Voz 21 43:18 esto están así Mikel Frida Kahlo es la la primera mujer reconocida reconocida de verdad en la Historia del Arte si la ropa para la historia del arte también es la primera mujer que querría

Voz 1590 43:28 mente se relacionó con los artistas de su época y fue fue reconocida Fira viajó a París amiga de Picasso de Duscher de Kandinsky de Miró todos ellos at admiraron su obra la primera en la historia de que una que una pintora adquiere ese en ese protagonismo la historia la la situado y equiparado a a esos pintores tiene gracia es una es una paradoja

Voz 0313 43:49 qué ocurrirá con un artista que no era vocacional para nada se Alarte en hora su vocación no

Voz 1590 43:54 estaba estudiando para Medicina él quería ser serie quería ser médico y fue a raíz del accidente que que comenzó a pintar

Voz 0313 44:01 oye decía yo antes que que Frida Kahlo otra vez de los cuadros escribió una especie de diario de su vida es el ejercicio que vamos a hacer hoy

Voz 1590 44:09 o exagero un poco no esto puede seguir

Voz 0313 44:12 subida tras través sus cuadros no que no se puede separar

Voz 1590 44:14 subida de sus cuadros su su pintura es una especie de biografía biografía visual ella veces sobre lo decía en alguno de sus escritos que que su obra se parecía más a de un escritor su pintura iba narrando su pintura siempre está hecha a partir de experiencias vitales a partir de sus sentimientos a partir de sus emociones

Voz 0313 44:31 venga pues vamos con la primera cuál es el primer cuadro que que proponemos hoy a los oyentes de La Ventana de Kohl vamos

Voz 1590 44:36 el primero es un dibujo sobre sobre el accidente sobre ese ese dramático accidente que la deja en la cama ella Ana cuando ya llevaba a un año o días empezaba a recuperar decide rememorar ese ese momento y hace un dibujo donde dibuja el accidente del del autobús con con el tren en primer plano se dibuja a ella misma tumbada en la camilla que que la llevó al hospital y lo más curioso este dibujo es que al lado de la camilla dibuja un retrato de ella misma mirándose hace se dibuja ella herida ya al lado del cuerpo herido ella mirándose esto es un poco lo que a lo largo de toda su vida se mirará al espejo mirará su dolor y desde fuera se representará intentará transmitir transformar ese dolor

Voz 0313 45:18 en una en una imagen es un dibujo como como de trazos muy simples diríamos muy muy básicos pero pero pero de gran impacto es decir ese ese brazo izquierdo vendado

Voz 1590 45:32 ahí es cuando va están trasladando hacia hacia el hospital pero ya tiene todo el dramatismo la crudeza de del momento con un dibujo que parece el dibujo de un niño pero ha con toda la dureza del hecho

Voz 0313 45:44 tú dirías que que fue que que era terapéutico para Frida Kahlo pintar para otra persona lo mejor sería escribir no no no se pregunto

Voz 1590 45:52 no sé si terapéutico es es la palabra pero yo creo que sí que se se agarró a la pintura como como algo a través de lo cual transformar transformar ese dolor en en otra cosa cuando todo su mundo se estaba derrumbando firmase cogió a la pintura ahí sus obras son son un grito de que no está dispuesta a rendirse frente a la adversidad de de la vida

Voz 1490 46:11 no tiene sí

Voz 21 47:06 yo vi que alumbró un elemento muy característico y muy destacado de la obra de Frida Kahlo no sé si la mitad lo más de la mitad

Voz 17 47:13 de sus cuadros son son autorretratos se constantemente

Voz 21 47:17 tiene que ver con esa introspección con esa con esa mirada propia desde un supuesto exterior que comentabas antes cuando el cuadro el dibujo del accidente

Voz 1590 47:25 es esa mirada ella misma lo decía me dibujo a misma porque es lo que mejor conozco lo que me lo que mejor siento ir realmente a lo largo de toda su vida siempre aparecen esos retratos esa Frida que que semilla pero a la vez nos mira a nosotros sí Erika cómo se sienten cada en cada uno de esos momentos cada retrato a pertenece a un momento especial de su vida e es significativo en el retrato doble que hace el autorretrato después de divorciarse con de Diego Rivera irá sentía que ya tenía una personalidad doble su madre mexicana su europeo representa a dos sufridas una vestida con el traje típico mexicano y otra con un vestido más europeo a Diego Rivera de alguna forma amaba la mexicana pero había rechazado la otra entonces en la pintura vemos las dos heridas que San cogidas de la mano se les del corazón los dos corazones están unidos por una misma arteria porque es la misma mujer pero la Fira europea la FIDE que ha sido rechazada la arteria está cortada ella intenta sujetarla con una pinza pero se va desangrando si si esa Frida muere la otra también porque las dos están están conectadas en todo el día con una pintura

Voz 0313 48:29 estoy viendo ese es ese cuadro que tú comentas pero estoy viendo también al lado otro terrible porque es porque es un retrato brutal porque es una descripción bueno es el cuadro titulado del aborto que habla de la bueno durísima experiencia que tuvo con la pérdida de un de un hijo Frida Kahlo o no que eso ocurrió en en en mil novecientos y

Voz 1590 48:49 si uno que llegó a perder tres hijos tuvo tres abortos evidentemente como había hecho con todo intento de alguna forma transformar ese dolor o dar dar frente a ese sentimiento a través de una

Voz 7 49:02 pintura en el cuadro es