La Ventana (08/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

veinte

Ana día Internacional de la Mujer gol Carles Francino

del mundo

en crisis

Voz 0313 00:22 a última hora de la ventana hoy con tema monográfico como pueden imaginarse porque hasta ahora tiene que arrancar la que está seguramente seguramente no seguro considerada como la principal manifestación de este Día Internacional de la Mujer en el centro de Madrid que tiene cara hincar de Atocha llegar hasta la Plaza España tanto pasara por aquí delante por los estudios de la Cadena Ser en Gran Vía y me imagino que está ahora ya la imagen Nicolás Castellano Julio Hernández buenas tardes

Voz 1620 00:45 qué tal buenas tardes Carlas ya un animal

Voz 0313 00:47 gente me imagino eh de mucha gente concentra

Voz 1620 00:50 hola dicen los organizadores que es una imagen histórica que nunca se habían dado cita tantas mujeres para reclamar sus derechos en las calles de España y lo cierto Carlas es que es tal el caudal de gente que está ahora mismo en esta manifestación que la cabecera se ha desplazado desde Atocha hasta Neptuno es decir están saliendo mucho más adelante porque no hay hueco literal metro cuadrado libre desde aquí hasta la estación principal de trenes de Madrid hay que decir también que hay centenares grupos de miles de personas al on te hasta Cibeles que Gran Vía está ya cortada y que se espera dicen aquí que sea una de las manifestaciones más importantes de los últimos Thiem pues en la en la capital de España están con nosotros Carla dos generaciones Marina que tiene seis añitos que va a cumplir siete hizo madre clara que es profesora Clara qué tal buenas tardes

Voz 0089 01:38 hola buenas tardes bueno cómo es el ambiente

Voz 1620 01:41 esta manifestación te has sorprendido

Voz 5 01:44 bueno esperaba esto la verdad es impresionante éxito tory creo que en el fondo todas estábamos esperando que en algún momento llegar a esto

Voz 1620 01:53 me decías que te ha sorprendido de este no sólo a la movilización que es mayor que nunca o el debate respecto sino que incluso en los colegios ha trabajado con tu hija por ejemplo este tema últimamente

Voz 5 02:02 si te comentaba que a mí me ha sorprendido que mis dos hijos han en han hecho actividades en el cole en en dos edades muy diferentes relacionadas con con el tema del feminismo lo que implica incluso Marina con seis años en primero de Primaria que puede hacer todavía poquitas cosas pero han aprendido una canción fantástica sobre lo que es ser iguales entonces me parece que era la ocasión perfecta para que ella viniera IBI era lo que supone la lucha por intentar ser todos iguales claro está

Voz 1620 02:32 de SAS cuando me escuchará Marina Carla

Voz 0313 02:36 sí sí sí de sigue hablada en la madre de saca

Voz 1620 02:38 mencionó que canciones aprendo ver

Voz 6 02:45 María moscovita Time sale bueno se quedó ella

Voz 1620 02:54 pues ya ves que habían aprendido orgullosa que ya te aclara buenas tardes

Voz 0313 02:58 es es que es que esta historia que esta esta canción que estés cantando el el origen es de de de dos centros escolares de Aragón que colgaron el vídeo de verdad es que lo contamos el otro día en La Ventana lo hicieron viral

Voz 5 03:09 sí se ha hecho viral y hay un montón de centro mucho la la letra está muy aprovechado

Voz 0313 03:14 está muy bien yo quería comentarte preguntará

Voz 5 03:17 ah vale si no no no te decía que los muchachos están encantados porque no paraban de repetirla para ensayar la para hoy sobre todo tenían clarísimo que hoy pasaba algo importante antes

Voz 0313 03:27 he tenido que lo quería quería preguntarte sólo una cosita Clara yo tengo yo tengo niños de la misma edad que de que tu hija BEOK la tuya tiene seis yo tengo uno de Zynga una de cinco y uno de siete

Voz 1860 03:37 y si cuando cuando Marina tenga tu edad

Voz 5 03:41 tú te imaginas te atreves a imaginar cómo será el mundo esta ciudad

Voz 0313 03:47 te país por aquel entonces

Voz 5 03:49 pues mira yo confío en que en que hayan cambiado esos micro machismo a los que hace un par de días con compañeras de trabajo dábamos que tenemos que dar que estamos habituadas a detentar incluso soportar y a poner cara a la sonrisa de circunstancias para no pasar por una o un aborde entonces son esas pequeñas cosas las bromas mucho más que que que que es mucho más complicado de erradicar que que el buscar e igualdad de salario o bueno yo tengo la suerte de ser funcionaria ahí ahí tenemos eh menos diferencia no pero creo que hay esas pequeñas cosas que son el día a día Iker real no ente no basta aparece con lo que todas intentamos hacer porque sigue permaneciendo y sigue estando ahí

Voz 0313 04:34 sabes lo que pasa con sabes lo que pasa con esas pequeñas cosas que ahí nosotros los hombres tenemos mucho que decir y que hacer de no dejar las pasar de no reír la gracia de no asentir en silencio de no mojarse por no incomodar a nadie tú tú hablabas de de cara de circunstancias y sonrisa son aborde eso es aplicable exactamente igual a los hombres lo mismo

Voz 5 04:54 es exactamente igual el problema incluso es que haya hombres que ni siquiera perciben que cuando intentan hacer que uno halagos nuestra lo que es un puro machismo cuando están intentando decirte que no creo que se y los te reconocen como un igual pero no es cierto que hay cosas tan

Voz 0313 05:09 o fundas que que realmente supongo que pasará mucho tiempo ya que Juan María Atutxa grandes mostró menos pasito a pasito vayamos tantos clara una pregunta uno curiosidad actúen en el cole es profesora de de chavales se queda por por por saberlo en secundaria de secundarios se querella estando ya están crecidos unos seres anima y una se puede desanimar cuando se hacen públicos estos días se han hecho muchos no estudios informes y tal que dicen por ejemplo uno de cada cuatro chavales se considera justificado controlar el móvil de su pareja o uno de cada cinco opina que esto del del feminismo y el machismo está muy politizado esto que hoy nos desanima y nos deprime se tiene que empezar a combatir ya revertir en tu territorio

Voz 0089 05:53 en el de las aulas en el cole entre otros

Voz 0313 05:56 todos no tuvo hoy si te pregunto no por el calor del día sino por los datos que tienes por tu día a día sería es optimista pesimista de que esto revierta

Voz 5 06:06 hombre siempre optimista supongo que que poco a poco las cosas van cambiando es cierto que que muchas veces pensamos que la educación en los centros escolares podemos hacer muchas cosas pero no dejamos de ser un reflejo de lo que pasa en la sociedad entonces en el momento en el que fuera los de los chavales extendiendo una una situación machista ideas pequeñitas cosas que son realmente esas esas cosas ocultas que que no son conscientes y que son las que más eh las que más se afianzan en las cabezas que están formando pues imagino que es muy difícil negro cambiando entonces no es una cuestión solamente de cambiarlo en la escuela sino que la escuela hay la escuela es un pues eso

Voz 0313 06:48 algo abierto a a la sociedad con lo cual tenemos que cambiar un poco todos juntos yo predador Clara un beso muy grande y otro para Touriñán muy bien muchas gracias ánimo ayer

Voz 4 06:58 sí

Voz 3 07:28 la del dos mil siete

Voz 0313 07:33 siete minutos de la tarde seis y siete en Canarias seguimos en esta última hora de la Ventana pendientes de las concentraciones de los actos reivindicativos de las manifestaciones que están convocadas a esta hora o muy prontito con motivo del Día Internacional de la Mujer acabamos de pasar por Madrid que va a ser la más concurrida del día yo creo que sin ninguna duda pero a ver qué ocurre en Barcelona Julie Cuenca Sergi Caballero buenas tardes bona tarda compañeros

Voz 7 07:55 no

Voz 8 07:55 Carlas bona tarda apuestas estoy justo delante de Zara como sabes esto es casi casi llegando al plaza Cataluña en el paseo de Gràcia la manifestación ahora mismo está en marcha y al mismo tiempo parada qué ha pasado aquí pues crea protesta ha echado a andar a las seis y cuarto más o menos pero cuando sólo había avanzado unos metros Passeig de Gràcia abajo se ha encontrado con que centenares seguramente miles de personas avanzaban hacia la cabecera en sentido contrario en fin cuando se estabilice la corriente toda esta riada de mujeres y algún hombre también algún pequeño llegará hasta Plaça Cataluña predicamento como te digo está esto parado están avanzando entre estas personas que sí que ya están en la cabecera luchadoras como éstas con las que hemos hablado

Voz 9 08:42 el día ya Nos han llamado por culpa sindicalistas Rosa imagínate si eso lo empresa mujeres e somos todos mujeres pues que la mujer siempre

Voz 0089 08:51 la joder hombre y hace lo mismo oí aunque haga más siempre tiene el sueldo más bajo el nombre

Voz 9 08:57 que haya más flexibilidad en los horarios por ejemplo cuando una mujer tiene que salir para un crío que esté los siempre van a llamar a la madre antes y entonces ya que como mal en el jefe no apueste ve como que eres una persona que no vas a estar ahí al pie de cañón estamos igual de competentes que los hombres

Voz 8 09:14 bueno muchísima gente las mujeres veo que llevan bolso lo llevan por delante y cogido que nunca se sabe Carlas cuando puede salir algún algún lobo por aquí es una manifestación aquí en Barcelona como en todos sitios me imagino muy transversal reúne muchos colectivos también muy imaginativa y esto lo vemos en la gran cantidad de carteles pancartas que están elevando estas mujeres por encima de sus cabezas por ejemplo desde luego algunos dicen mi ropa no justifica tu violación dice uno soy mujer irme más turbo dice otro reivindicativa estás más guapa ni mudas ni en la jaula de camino a casa Quiero ser libre no Valiente nazi para ser real no perfecta este último por ejemplo

Voz 3 09:53 no no si quieres más flexibilidad

Voz 8 09:56 apunta Tea yoga

Voz 0313 09:59 lo que está ocurriendo por ejemplo en Valladolid Luis Miguel Montes Manuel Rodríguez buenas tardes

Voz 1402 10:07 pues Carlas aquí en Valladolid y efectivamente donde la manifestación se aventura multitudinaria la verdad hay un montón de gente ya que no se está rodeando literalmente el coche a esta hora de la tarde una manifestación donde las banderas púrpura sigas pancartas son las protagonistas de una manifestación que va a comenzar dentro de unos momentos con nosotros hasta el alcalde de Valladolid y portavoz del partido socialista Óscar Puente buenas tardes muy buenas tardes la respuesta de los vallisoletanos realmente muy importante oye yo

Voz 0575 10:36 he estado en todas las manifestaciones del ocho de marzo y nunca he visto una como ésta imagino que será asiento aspirantes

Voz 1402 10:43 a esta hora de la tarde podemos decidir Óscar Puente que no solamente había sido la manifestación de ahora sino también las movilizaciones de esta mañana en en Valladolid la gente se ha echado a la calle desde primera hora de la mañana y un mensaje ya para que la gente no un poco se conciencie todavía más

Voz 0575 10:58 bueno yo creo que hoy es un día especial no es un día cualquiera ni tampoco el ocho de marzo cualquiera hoy yo creo que estamos hablando de un de un antes y un después en la lucha por la igualdad en este país yo creo que la ciudadanía española va a demostrar que es inmensamente favorable a que de una vez por todas Se apueste por la igualdad real en nuestra sociedad y hoy es un serio serio toque de atención a quienes no quieren ver allí no es no quieren escuchar que las la sociedad quiere necesita y demanda igualdad

Voz 0313 11:30 Nos llegan noticias de concentraciones muy masivas muy multitudinarias en un montón de ciudades en Granada en Valencia a ver qué ocurre en Sevilla Paco García buenas tardes

Voz 0697 11:39 hola qué tal buenas tardes bueno lo que ocurre que está a punto de comenzar la manifestación convocada por el movimiento feminista de Sevilla con un problema como ocurría en Barcelona y que por la calle por la que tiene que avanzar desde la Plaza Nueva que es el punto de partida hacia la Alameda de Hércules donde llegará conforme avance la tarde llegue ya la noche en la calle Tetuán que por la que tiene a lanzar estar repleta de persona que se quieren incorporar a la manifestación así que creo que va a tardar todavía un poquito en partir que ocho y ante la pancarta de cabecera y aquí podemos leer varios lemas se lógicamente no estamos todas faltan las asesinada se puede leer en una de las pancartas que va justo detrás de él agradecer a los aptas en las pancartas cero frente semi vimos Sevilla huelga feminista para transformar la sociedad igualdad feminismo y Shimano permite es vamos a saludar brevemente a Teresa Tomé Teresa qué tal buenas tardes

Voz 10 12:36 hola muy buenas tardes son ya muchos muchos ven más participando manifestaciones pero los griegos muchos otros miedo mucha porque tengo una edad aunque Quabit semestral días los que te quería decir que

Voz 0697 12:47 como esta manifestación pocas pues mira cómo

Voz 10 12:49 esta manifestación por lo menos el Sevilla pocas yo creo que ya por fin la sociedad en su conjunto todas la sociedad hombres y mujeres en nos hemos dado cuenta han dado cuenta porque hay mucha gente que llevamos reivindicando lo mucho tiempo que el feminismo es igualdad y que no tendremos una sociedad iguales ni una sociedad mejor unido una sociedad lo suficientemente democrática hasta que haya igualdad real hay una igualdad pero es una igualdad como que no es real los tenemos brecha salarial tenemos violencia de género las mujeres seguimos siendo asesinadas entonces es lo que de lo que se trata es que la gente se conciencie que una sociedad de iguales es una sociedad mejor

Voz 0697 13:21 estimaba uno de tu compañera diez mil personas en esta manifestación

Voz 10 13:24 pues ahora mismo a dar cifras porque las cifras tú sabes que es lo de siempre nosotros iremos una como organizadoras la Policía Local diré a otras yo creo que la medida de esta manifestación será así por ejemplo estamos llegando con la carrera con estas aquí la cabecera con la cabecera de la pancarta hasta la medida todavía a la cola de la manifestación está cumpla trabajadora si eso ojalá sea eso de momento en toda España

Voz 0089 13:47 me gusta esta mañana los concentraciones en Sevilla

Voz 10 13:49 entretienes en el resto del país hasta ahora la verdad

Voz 0313 13:52 es un éxito va a salir va a ser un álbum de fotos de este ocho de marzo realmente extraordinario

Voz 4 13:59 quien

Voz 0313 14:02 por cierto cuál es el referente histórico más potente de esto que estamos viviendo hoy pues ese referente lo tenemos en Islandia porque la primera huelga de mujeres la primera huelga feminista de la historia la protagonizaron ellas en octubre de mil novecientos setenta y cinco y fue un exitazo vamos a saludar albina Méndez que es catedrática de Derecho Europeo el Universidad de Islandia autora de la revolución de los vikingos se ha asomado a algún otro día La Ventana a buenas tardes hola hola buenas boba eso además cepillamos en te pillamos aquí deberíamos en España ahora esta sede aquí haciendo un trabajo de investigación verdad efectivamente a ver Elvira Méndez está casada con un islandés tiene una hija de trece años yo creo que tiene una mirada en fin de una experiencia privilegiada para no se no se trata tanto de buscar paralelismos pero sí de intentar hallar algún algún punto de referencia alguna fuente de inspiración en un país más pequeñito ya lo sé peregrinos lleva tanto tiempo de ventaja para saber por dónde puede ir esto que hoy está empezando

Voz 12 15:16 bueno pues una alegra mucho oir las personas que antes de mi enfocar el problema tal y como lo hizo Islandia en su día no que igualdad formal tal ante la ley por supuesto que segó consigue hace mucho tiempo y es un derecho constitucional pero se trata ahora de de conseguir la igualdad real de resultados en la práctica no y que no es un problema de las mujeres sino que es una cuestión yo no lo definiría como problemas sino como un reto es una cuestión de todas las edad y que Islandia enfocado que luego lo puedo detalla si tenemos más tiempo ya me diréis en en dos pilares uno más derechos para todos no sólo para las mujeres sino también para los hombres que los hijos y los dependientes de esas tareas de la casa son también para todos iluso o en un compromiso idiomas lo que que va más allá de la ideología de izquierda y derecha que es la trasciende porque digamos que el trabajo primero se crea trabajo con ese trabajo que si crea se reparten los beneficios en todas la sociedad Jose a que hay derechos forma parte yo variaciones por la otra en y esto es un es muy importante que lo que se entiendan España que no es una cuestión de partidos políticos ni una cuestión de división entre hombres y mujeres sino que es de toda la sociedad

Voz 0313 16:31 es una cosa absolutamente transversal yo yo yo quería preguntarte Elvira de las mujeres islandesas que nos llevan dos tres generaciones de ventaja para entendernos o menos

Voz 12 16:41 sí yo creo que sí digamos que las mujeres islandesas siempre han sido muy fuertes porque como en el norte en los hombres se lanzaban a la y las mujeres se quedaban como en Galicia y en el norte de España se quedaban solas tenían que sacarlo todo adelante entonces ahí hay digamos culturalmente hay un matriarcado pero a los hombres es van también dos mínimo juntos dos generaciones por delante sobre todo no sólo en el ámbito en la brecha salarial lo en el ámbito laboral sino sobre todo en el ámbito de la vida privada que es el que más impacto al final que día tras día más impacto tiene sobre las mujeres sobre nuestras madres hermanas tías pero no

Voz 0313 17:21 a menos que sea huelga claro es esa huelga de setenta y cinco Elvira lo que provocó y eso aquí todavía no ha ocurrido es que los hombres por primera vez tuvieran que dejar dirá el trabajo para quedarse en casa hacerse cargo de los hijos

Voz 12 17:34 efectivamente porque fue una huelga no sólo porque la mujer las cifras en España Hidalgo igual no hay en Islandia ahora hay un ochenta por ciento de mujeres incorporadas al mercado del trabajo pero en España yo creo que datos ronda el treinta por ciento Entonces lo que pasó en su momento más allá hace cuarenta años es que no sólo para en el trabajo sino que también pararon en el cuidador de las que pudieron claro no caso por caso no va a dejar una persona en cuidados que necesita cuidados urgentes Si responsable pero bueno todo el otro pudo abandonó ese día hizo un boicot y entonces fueron los hombres los que tuvieron que faltar a sus obligaciones y tuvieron que cerrarse con un montón de de centros y servicios etcétera y fue cuando los hombres de verdad despertaron que las mujeres los mismos que está sucediendo en España ahora que que no es una cuestión de los otros que somos todos que las tareas que hacen las mujeres pues hay que repartirlas porque sino no no funciona

Voz 0313 18:30 absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo Elvira una última pregunta curiosidad Islandia es perfecta en este terreno en el terreno de la igualdad de los derechos de la mujer o le falta algo sutil algún fallo

Voz 12 18:43 no pues una o países perfectas no hay yo por cómo no me iba a dar tiempo a contaros todo porque es complicado lo he puesto en mi blog que si buscáis poco a poco poquitas cosas propuesto Elvira bloque y si lo encontráis toda la matriz de igualdad pero por supuesto que hay problemas pendientes brevísima te tres eh los delitos de abusos sexuales a mujeres la violencia sexual en bares violación

Voz 0313 19:12 el camino a niños

Voz 12 19:15 es un asunto muy grave que es que normalmente está penado con penas de dos a tres años que dejan un noventa y cinco por ciento de casos con humildad sin sin resolver vale porque el sistema procesal hay que hacer los luego clanes de poder masculino es que por supuesto que siguen existiendo en los sectores mejor remunerados

Voz 0313 19:35 la tercera plaza antes de ella

Voz 12 19:38 el Tribunal Supremo la tercera pues lo que es la masculinidad tóxica no de de de abusos y despiertas regiones masculinas pero tenemos que dejarlo ahí que no tenemos más tiempo que vetara verdad

Voz 13 19:54 gracias

Voz 0313 19:57 son las siete y veinte las seis y veinte en Canarias sigue La Ventana en la SER

Voz 0867 20:07 de nuevo a las instituciones a los políticos a los empresarios y a los que ostentan el poder para recordarles que las cosas no pueden seguir igual que siempre que esto tiene que cambiar radicalmente a partir de mañana que el día nueve no no sé más que un día más pues no será el día después hoy cada uno desde su sector nosotros desde nuestro hemos visto como Madrid no funciona sin la otra mitad que esta radio por ejemplo no funciona sin la redactora técnicas productoras editoras editoras de directoras pocas que faltan aquí que esto no va a funcionar nunca si unos y otros no tenemos los mismos derechos y sobretodo las mismas oportunidades cientos de miles de mujeres gritan ahora mismo el centro de Madrid otras se han tenido que quedar en casa cuidando a los niños trabajando porque sus jefes no les han permitido ejercer ese derecho legítimo a la huelga sobran los motivos pero este último justifica todavía más si cabe la huelga histórica de este ocho de marzo

Voz 14 21:01 por mucho que por conseguir lo primero que está las mujeres protestando porque los hombres ganan más que ella

Voz 5 21:07 para reivindicar los derechos de de la mujer por una mayor

Voz 14 21:11 igualdad entre hombres y mujeres la brecha salarial que todavía existe

Voz 7 21:16 aquí por todas las mujeres

Voz 15 21:18 también por las que por las que hoy no pueden hacer huelga por las que tienen miedo de hacerla en sus trabajos

Voz 13 21:26 valemos tanto como ni más menos tanto como no

Voz 10 21:29 los hombres nos merecemos cobrar lo mismo

Voz 13 21:42 adiós

Voz 16 21:43 toda siquiera con un sume a Joseba los invitados tu nos mirábamos sin saber bien qué nada para lo que siento que estoy Díaz fue perfecto ir parece Cotton feliz y dada como queda mucho tiempo que me cuesta son Rey sí quiero vivir quiero gritar quiero sí

Voz 0867 22:19 Iniesta es la foto ahora mismo la huelga de mujeres la manifestación colapsa Madrid colapso en el metro donde se echa de menos un refuerzo del servicio colapso en las aceras colapso en las calles aledañas al paseo del Prado una marea morada que encabezada por mujeres pero también con muchos hombres recorre el centro bajo el lema paramos para cambiar roto

Voz 17 22:40 nácar hiciera tienen que adelantarse hasta Neptuno porque hay mucha mucha gente los organizadores inspiraban congregar un millón de personas y aunque no se han ofrecido todavía datos oficiales podríamos estar ante una de las grandes manifestaciones históricas de la capital Bibiana Deep es la coordinadora de lucha

Voz 18 22:56 porque es un grito común tenemos un discurso con buena que no hay otras demandas son hacia el la hacen los estados hacia los gobiernos y la sociedad también por supuesto hacia los hombres es una jornada para que todas las cuestiones

Voz 19 23:11 que la situación de las mujeres

Voz 17 23:15 al regresar a la manifestación con

Voz 0867 23:16 Julio Hernández Alfonso Ojea Nicolás Castellano Alfonso Ojea avanza la marcha o no porque bueno eso ya es una mega concentración que lo ocupa todo no buenas tardes

Voz 0089 23:26 qué tal muy buenas tardes Javier pues avanza avanzada más rápidamente de lo que parece porque ya estamos casi a la altura de Cibeles pero como tú decías con esa salvedad importante en el recorrido ha comenzado en Neptuno no en la Glorieta de Carlos Quinto por qué porque hay tanta gente han acudido tantos

Voz 8 23:41 Ciudadanos sobre todo mujeres pero también muchísimo

Voz 0089 23:44 hombre niños pequeños está todo lo que es el paseo de la Castellana en este evidentemente en esta zona Paseo del Prado pues completamente repleto de personas que están mostrando su apoyo a esta jornada de lucha de las mujeres este ocho de marzo con nosotros ayer está aquí en en lado nuestro del emisor de la Cadena SER Rafaela Pimentel que es la responsable de una organización de un colectivo que se llama territorio domésticos son en definitiva

Voz 5 24:11 las mujeres que limpian nuestras casas las que nos plancha

Voz 0089 24:14 el trabajo doméstico que junto con el trabajo de cuidado de gente anciana de personas con problemas con minusvalías son sin duda los dos

Voz 1860 24:22 sectores en los que se ceba esa discriminación simplemente por razón de género Rafaela buenas tardes buenas tardes bueno lo decía no soy son colectivo el del trabajo doméstico

Voz 0089 24:35 permanentemente machacado por

Voz 1860 24:38 con el sistema porque la mayoría que estamos en estos colectivo y hacemos el trabajo somos mujeres y las mujeres estamos precarizadas invisibilidad en cualquier ámbito y uno de los colectivos es esto porque estamos sosteniendo las vidas de las personas cuando estamos cuidando si nosotros no funcionaría esta sociedad porque hacemos las cosas para que la gente pueda salir a trabajar y otras mujeres incorporen al ámbito público

Voz 0867 25:05 Rafael qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 1860 25:08 de esa aquí Félix usted con nosotros

Voz 0827 25:10 el domingo en el la vivir de Puri Beltrán en el programa

Voz 0867 25:13 especial en os contaba es que una de las iniciativas que queríais llevar a cabo porque muchas mujeres evidentemente no podían parar hoy no podían secundar la huelga era colocar delantales en los balcones hemos Beach he visto muchos delantales unos balcones de Madrid

Voz 1860 25:26 bueno es la es una de la de las por más que que podíamos visibilizar que muchas mujeres estén porque la mayoría de las compañeras hoy no han podido estar aquí porque la precariedad su trabajo y como nosotras decimos son empleos que están en la cuerda floja no te la juegas para para venir a una algo tan importante como esto pero que puedes perder el trabajo doce por eso pusimos ya dijimos que pusieran los delantales para que cediera que hay muchas mujeres cabemos muchas mujeres haciendo este trabajo y que sea visible que dentro de las tasas hacemos muchos ruidos Rafael decíamos antes

Voz 0867 26:03 al arrancar no que el nueve de marzo no puede ser sólo el día después que tiene que ser algo más

Voz 1860 26:08 sí claro yo creo que desde el año que estamos preparando esta este este esta huelga que media allí ya se está pensando desde ahí yo creo que al final el nueve el diez el once yo creo que hemos conseguido que toda la la situación de las mujeres la desigualdad la precariedad la invisibilidad los abusos salgan a la calle y creemos que desde el primer día esto se ha logrado esta Moustaki en la calle visibilizando todo lo que es nuestro y que se vea que las mujeres estamos en una sociedad les igualdad y que estamos sosteniendo la vida de las personas Ródenas un beso fuerte aquí muchas gracias

Voz 13 26:52 no

Voz 0867 27:11 alrededor del ocho de marzo en Madrid la Jornada arrancaba a medianoche en la Puerta del Sol con las caceroladas se ha seguido con la huelga y los paros de las diputadas de Podemos y de PSOE en la Asamblea la lectura de una declaración institucional allí en Vallecas consensuada regañadientes y a última hora por todos los grupos políticos

Voz 10 27:40 es que ocho de marzo Día Internacional de la Mujer la Asamblea de Madrid acuerda sensibilizar a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid sobre la necesidad de un reparto equitativo del trabajo de cuidados que sostiene la vida en los hogares

Voz 0827 27:57 la huelga que el tiene una importante incidencia

Voz 0867 27:59 por ejemplo en la universidad en la Autónoma o la Complutense ha afectado también al transporte pero sobre todo en titulares que la protesta feminista ha tenido un eco histórico como nunca hasta ahora hito ha transcurrido sin

Voz 20 28:11 incidentes habida algunas pintadas sobre todo en diferentes lugares de Madrid muy identificado por ese motivo a tres personas y por último se han quemado cuatro contenedores en la Facultad de Biológicas de la Complutense de Madrid

Voz 7 28:41 qué tal muy buenas tardes cómo estás qué tal Javier buena si feministas tardes

Voz 0867 28:44 feministas aunque no existen datos oficiales de seguimiento uno si tenemos cifras no que han ido facilitando las centrales sindicales mayoritarias quiero las que convocaban los paros de dos horas Comisiones y UGT hablan de un seguimiento masivo de esta jornada de huelga si seguimos

Voz 0313 28:57 más del ochenta por ciento en los centros de trabajo sobre todo en las grandes empresas este mediodía miles de personas catorce mil según los sindicatos se han concentrado en la plaza de Cibeles bajo el lema vivas libres unidas por la igualdad es la misma pancarta que están portando ahora mismo por el paseo del Prado un éxito y un punto de inflexión cuyo siguiente paso será que toda esta movilización se pueda plasmar en conquistas concretas a partir de mañana para que la igualdad efectiva alcance también a todos los rincones de la sociedad Ana Sánchez y Pilar Morales secretarias de igualdad y mujeres en UGT y Comisiones de eras fan

Voz 21 29:35 la de conciliación horarios interminables estamos harta más a las mujeres nos dijeron que nos preparamos ya ahora estamos preparadas formadas sobre todo cabreada

Voz 0277 29:50 han tenido que converse la huelga a la japonesa que eso indigesta muchísimo mucho rollito de primavera y muy poco rollitos hay igualdad en muy poco raquítico los de políticas públicas de contratos iguales es que se creen que somos tontas que tenemos estudios que el sesenta por ciento de las licenciadas son mujeres no está amor menos preparadas

Voz 0313 30:14 somos guapas somos listas somos feministas si te pega no te quiere a la calle y la noche también son nuestras o menos violencia y más inteligencia son algunas de las consignas que se han coreado este mediodía en Cibeles y que corean ahora en esa gran marcha que está desbordando el centro de Madrid en este histórico

Voz 0867 30:31 hoy a la que volvemos ya a las siete y media de la tarde Nicolás Castellano

Voz 0827 30:35 no Nicolás

Voz 22 30:37 las tesis acerca vamos para allá

Voz 0827 30:40 esa es la voz de Nicolás Castellano que ahora mismo trata

Voz 0867 30:42 sí bueno buscar su hueco y el micrófono entre cientos de miles de personas que como digo están recorriendo las calles de Madrid vamos a probar a la segunda sino vamos a publicidad Nicolás

Voz 1402 30:52 manifestación sigue avanzando si me me escucha horas habrá perfectamente

Voz 0867 30:58 si escuchamos que escuchamos hola Javier bueno tenemos algún problema vamos a hacer una pausa recuperamos esa comunicación siete de la tarde treinta minutos y en dos minutos vamos con Nicolás Castellano

Voz 2 31:12 la Ventana tengo Atrio que cada logia ya están Avatar arrancará a hay tres personas me avisaron de que el Gobierno líquido

Voz 23 31:33 Manuel Silva me encontraré autopistas porque aquí Kaminsky

Voz 0313 31:37 interna de la mayor y no corren mundo eh

Voz 12 31:39 la orden tramita generados en la mesa así que

Voz 24 31:42 sí soy cabrón

Voz 2 31:44 Vimos a otras personas además les pase esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Rossetti cuando ese día

Voz 25 31:54 sinceramente amanezca será por muchas más

Voz 14 31:57 sí es mujeres

Voz 14 33:13 corren nuevos tiempos escucharnos

Voz 0867 33:21 siete de la tarde y XXXIII minutos la cabecera de la manifestación se encuentra ya en Cibeles practicamente enfilando la Gran Vía recordemos que el recorrido va a finalizar muy cerquita de la plaza de España donde desemboca la Gran Vía justo en esa rotonda con la plaza de España lo intentamos ahora Nicolás Castellano

Voz 1620 33:36 sí ahora sí verdad Javier me gusta en la Cibeles iluminada de morado es una imagen muy simbólica ahora mismo la cabecera de la manifestación frente al Ayuntamiento de Madrid donde debemos familias enteras como la de David David buenas tardes buenas tardes él es interiorista tiene a sus hombros a su hijo Nico de dos años Martina de sé que está también por aquí con su mujer un padre trayendo sus niños tan pequeños porque hoy aquí en las calles de Madrid

Voz 0697 34:03 por qué es necesario que vayan aprendiendo desde bien pequeños de mi hijo y mi hija tendrán que cobrar lo mismo por el mismo trabajo y que tendrán los mismos derechos obligaciones para toda la vida

Voz 0867 34:13 David qué tal David qué tal buenas tardes cómo estás buenas tardes Poole ha cambiado no la educación que recibimos nosotros nuestra generación de nuestros padres cambia respetó es educación que tú ibas a tus hijos ahora mismo

Voz 0697 34:25 pues mira yo creo que soy afortunado porque yo soy de la primera generación en la que ya me han educado igual que a mi hermana en en que tenemos que hacer las mismas cosas que tenemos los mismos derechos obligaciones y en consecuencia yo estoy dando la misma los hijos yo su madre que es una guerrera como Dios manda y les enseña mejor que yo todavía sobre todo a mi hija a que tiene que valer lo mismo que un tío Ike puede hacer las mismas cosas que un tío y lo que quiera

Voz 0867 34:53 muchos hombres ahora mismo ahí

Voz 0697 34:55 hay muchos hombres me alegro además de hecho yo he venido he hecho un esfuerzo porque los niños son pequeños Es tarde luego seamos jaleo porque me parecía importante que esta manifestación no sólo debe ser de las mujeres sino que debe ser en todo el mundo porque todos debemos apoyar el mismo el mismo fin vamos

Voz 0867 35:13 Alsa no tira la sensación no que cuando se producen acontecimientos deste tipo Elkin trató de politizar los de manipular la realidad para bueno para acercar siempre de realidad a su a la suya es una de las frases que quizá se había escuchado estas últimas semanas por parte de los detractores de esta concentración esta huelga era una huelga contra los hombres tú no te has sentido sin ningún momento no

Voz 0697 35:34 una chorrada yo no me he se en ningún momento no no sé ni cómo explica es que no puedo entender que haya gente que pueda pensar eso no no tiene ningún sentido es una absoluta estupidez

Voz 0867 35:46 David gracias expuesta está con nosotros un saludo a vosotros buenas tardes Nicolás decías que estáis en Cibeles bueno claro va va relativamente rápido pero es que claro la cabecera estaban muy adelantaba respecto al al punto de origen que en teoría era Atocha

Voz 1620 36:01 solamente rápido ahora mismo el el camión que abre la manifestación está Fidalgo justo a la altura de Cibeles pero la verdad es que hay miles y miles de personas Javier no alcanzamos a ver el final de la manifestación y me temo que Tobía basta a tardar muchísimo la manifestación por lo menos el conjunto la manifestación el llegar a Plaza España que quizás lo hagan pues esta cabecera ha quedado bastante rápido no

Voz 0867 36:23 sea pero ahora mismo cientos de miles de mujeres se manifiestan por las calles de Madrid hemos también he visto esta mañana muchas mujeres que han tenido que trabajar en tiendas en cafeterías por ejemplo de aquí de la Gran Vía algunas loción porque querían pero otras se han visto forzadas básicamente por sus superiores con ellas ha hablado esta mañana Villa

Voz 0047 36:42 no todas las mujeres estaban hoy haciendo la huelga algunas han ido a trabajar es el caso de Martina jefa de una cafetería del centro de Madrid

Voz 27 36:50 en mi caso sello de autónomo porque tengo porque he tenido que poner un negocio para salir adelante yo y mis hijas como nadie nos echa un capote a los autónomos pues tenemos que trabajar hoy porque sino no comemos los impuestos un circulando

Voz 0313 37:03 sus empleados en este caso empleadas son

Voz 0047 37:06 todas mujeres esta mañana estaban todas trabajando como si fuera un día normal

Voz 27 37:10 todos somos mujeres y todas estamos trabajando y ninguna yo les he dado permiso para que vayan a la a la huelga son libres de hacer lo que quieran y han decidido trabajar

Voz 0047 37:19 frente al bar de Martina Nos encontramos a Inmaculada es limpiadora desde hace diecisiete años ella también hoy estaba trabajando cuenta el día en alquiler de que pagan Inmaculada está de acuerdo con la huelga feminista y con las reivindicaciones que hacen las mujeres cree que todo depende de la educación

Voz 5 37:38 hay algunas cosas que tienen que ir cada cambiando pero también es verdad que yo creo que es un poco más de educación por parte de los dos textos muy tolerante tolerancia cómo se conseguiría algo más

Voz 0047 37:49 tanto Inmaculada como Martina van a intentar ir a la manifestación de esta tarde que va recorren Madrid otra cosa es que por motivos de trabajo puedan acudir

Voz 3 38:01 el de Madrid

Voz 0867 38:14 y nos queda un minuto volvemos a la manifestación Alfonso Ojea

Voz 0089 38:18 pues bueno estamos justo en la cabecera cuando ya ya girado la pancarta principal Javier en esta plaza de Cibeles ya se encamina hacia la calle Alcalá y por supuesto la Gran Vía ahora mismo os podéis imaginar todo paralizado no cabe un al thriller sean sumario ya también los miles de personas que se encontraban es esta cabecera aquí en Cibeles la verdad que va a haber gravísimos problemas para todos aquellos que quieran culminar el trayecto porque es que no se puede mover nadie

Voz 0867 38:47 es que uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo en Madrid e ese la movilidad en el metro evidentemente hay una parte de del servicio que se encuentran servicios mínimos el metro está colapsado es muy complicado moverse por la capital y evidentemente ahora mismo es que es una marea morada la que inunda todas las calles de la capital la Gran Vía prácticamente tomada Icomos comenta Alfonso Ojea también Cibeles Alfonso treinta segundos algo más

Voz 0089 39:13 es simplemente bueno pues esperar ya no dicen los organizadores que aunque hemos ido en este primera trayecto muy rápidos ahora va a comenzar la lentitud por así decir en esa aproximación hacia el final de la manifestación que no va a ser la plaza de España ser un poquito antes el cruce de la calle San Bernardo también con la Gran Vía en realidad va a ser allá o lugar que más gente

Voz 0313 39:35 se va a poder absorber si es que puede absorber lo

Voz 0089 39:38 porque viendo lo que estamos viendo Callao también está absolutamente repleto

Voz 0867 39:41 trajes Alfonso nos marchamos mañana estaremos todas y todos hoy se ha notado su ausencia las cosas en cualquier caso mañana día nueve ya no serán iguales hasta mañana adiós

Voz 3 41:46 el Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es la del Día Internacional de la Mujer gol Carlas producido

Voz 0313 42:03 faltan dieciocho minutos para las ocho de la tarde a las siete en Canarias faltan dieciocho minutos para que cerremos una ventana muy muy muy especial en un día muy especial también

Voz 13 42:14 lo que queda encendía

Voz 3 42:16 ah

Voz 2 42:17 con Isaías Lafuente A8 plan

Voz 0827 42:20 estás de una Gran Vía que ya empieza a llenarse recta final de esta ventana que ha sido tan especial que requería una advertencia

Voz 0313 42:27 sí por eso tengo que empezar advirtiéndoles de que el programa

Voz 0089 42:30 si hoy no va a ser como otros idas ni muchísimo menos no puede serlo porque nos faltan Matilde

Voz 0313 42:35 Suárez en Navarra Espinós Alicia Molina

Voz 35 42:38 Alicia gay Ton Olga Nebra Gemma Muñoz Marta Estévez Marta Valderrama Laura Piñero ingiere Aróstegui

Voz 0313 42:46 todas estas mujeres son responsables de que cada día se abra la ventana con estos ingredientes les invito eso sí como cada día a compartir una tarde de radio pero esta no es una tarde cualquiera

Voz 35 42:55 yo desde luego les aseguro que no lo voy a olvidar no

Voz 0827 42:58 ha sido desde luego una ventana sin ella es una ventana sin Roberto cedido y a la madrugada y que poco después de las dos habría Hablar por hablar

Voz 36 43:06 buenas noches bienvenidos bienvenida así

Voz 5 43:10 esto es

Voz 0827 43:11 Hablar por hablar comenzaba una ocasión en la que iban a faltar las voces de nuestras compañeras en la Cadena SER Aimar Bretos cuatro horas después

Voz 8 43:20 hace

Voz 37 43:22 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias es ocho de marzo Día de la Mujer y les saludo yo porque Pepa Bueno está haciendo huelga

Voz 0827 43:32 al mediodía José María Patiño ponía la voz al comunicado de las periodistas de la SER que en la plaza de Callao non callado

Voz 0089 43:39 las trabajadoras y trabajadores de la Cadena SER reivindicamos la igualdad laboral Salarich

Voz 14 43:45 qué alivio oportunidades de las mujeres condenamos cualquier discriminación por razón de género Pepa Bueno estaba en esa concentración y estaba emocionada como todas

Voz 39 43:56 es muy emocionante Toni Mira estamos a media hora todavía de la lectura del comunicado veinte minutos está llena la plaza hemos coincidido periodistas de todas las edades de todos los medios algunas hacía años que no nos veíamos que estuvimos ya en otras batallas que sabemos lo leen esto y ABC a veces lo incomprendido que resulta en fin mundial muy

Voz 0827 44:17 en en que las mujeres han decidido dar un golpe sobre la mesa un hasta aquí hemos llegado porque como dijo él

Voz 40 44:23 que la gente se de cuenta de que trabajan se esfuerzan se dedican hacen cosas Ile ponen muchísimo empeño no

Voz 0827 44:36 durante el día hemos ido altavoz de las sucesivas movilizaciones que se han producido en todo el país hace unos minutos recorrían los unas cuantas esta mañana también lo hacíamos

Voz 0575 44:44 qué tal plaza cayó ya practicamente llena queda media hora para que se inicie la lectura de ese manifiesto que han apoyado de manera masiva más de siete mil cuatrocientas compañeras periodistas de toda España

Voz 0827 44:53 hola buenas tardes desde la Plaza Nueva

Voz 0697 44:56 a las puertas del Ayuntamiento de Sevilla

Voz 14 44:58 programas tomó que no soy buena

Voz 0827 45:00 concentraciones y algunos lugares en donde se han producido esas manifestaciones que reflejan elocuente mente la lentitud con el que se recorre el camino de la igualdad en según qué ámbitos valen

Voz 7 45:11 ciudad concentración de estudiantes y profesores en la Universidad frente al rectorado que desde hace un par de días tiene al frente

Voz 2 45:17 una mujer mujeres la primera en quinientos años que se dice pronto Mestre catedrática de Psicología

Voz 0827 45:23 es la primera mujer en cinco siglos techo de cristal en la universidad y también en la judicatura denunciaba Encarnación Roca vicepresidenta del Tribunal Constitucional

Voz 0089 45:32 cuando la mujer tiene que hacer una oposición ha superado los hombres pero va muy por delante hay muchas más mujeres jueces que hombres jueces pero cuando resulta que tiene que ser nombre

Voz 8 45:43 cada para algún cargo a entonces la igualdad no se manifiesta

Voz 41 45:56 SER T de la eh

Voz 0827 46:00 encima un día cargadísimo de emociones la de Sol por ejemplo una gallega militante feminista desde hace más de cuarenta años en Santiago de Compostela nos decía

Voz 42 46:09 esto hoy en eh estoy impresionada porque somos tantas hay tantas personas aquí tantísimas mujeres que empezamos cuatro en el setenta y cinco mira lo que hay cuando jugamos cuatro por la Rúa del Villar éramos las locas mira cuántas locas

Voz 0827 46:28 Paul le habría encantado escuchar a una lo quilla a Marina una chavalería de seis años creo que ha dicho Nico qué le ha cantado a Nico Castellano la canción que ha prendido en el cole

Voz 1620 46:38 que casi más aprenden a ver

Voz 43 46:41 fuerzas

Voz 6 46:43 María buscó en breve se quedó ella ya para todos

Voz 0827 46:53 también estaba emocionado esta mañana aquí en la SER Octavio Salazar profesor de Derecho Constitucional feminista convencido autor del hombre que debemos ser y lo estaba estaba emocionado por una anécdota

Voz 44 47:04 bueno yo de entrada estoy viviendo con muchísima emoción el día hace un momento recibía un Whatsapp de mi padre diciendo que sepas que tu madre ya colocado su delantal en el balcón no bueno pues a mí ese simple mensaje me ha removido o no todo no

Voz 0827 47:20 si las banderas han sido delantales Inés que nos importe mucho la verdad pero nos hemos planteado qué pensaría el narcotraficante Pablo Escobar

Voz 45 47:31 ante esta huelga pues se está riendo con sus amigos hay veces que tirando echándose uno por cada uno al considerarles eran mujeres estrellaron se estarían riendo lo estarían riendo yo creo que este tipo era un grandísimo machista

Voz 0827 47:47 como los hay tantos en el mundo es Javier Bardem que protagoniza lo bien Pablo Javier es un monstruo Pablo Escobar era otro monstruo bien distinto no es decía Javier

Voz 1402 47:57 Javier me dio más como un gorila primate como destacan perdido se encuentra en vi yo soy ese eslabón perdido pero el personaje de Escobar si lo veo más como un hipopótamo porque era es un es un animal tranquilo pausado como que está ahí como pasiva observan observador en sus arca echando su mierda al rededor hasta que decide matar nos habla de su película deja una reflex

Voz 0827 48:20 on sobre el consumo sobre el tráfico sobre la legalización de las drogas

Voz 1402 48:25 aquellos que se mete una raya de cocaína están financiando a estos hijos de perra es así no amainó cómo hacer esos tú te metes una raya de cocaína estás dando dinero a estos tipos que matan abusan y cuelgan en los puentes

Voz 0827 48:37 es de la gente en las calles de México es así la legalización evitaría eso Javier Bardem Rafael Vila San Juan Jon Sistiaga y Miquel del Pozo han sido los únicos hombres que hoy se han asomado a esta antena Mikel nos ha recordado a una gran artista a Frida Kahlo que pintó también sobre la violencia machista tras leer el reportaje del brutal asesinato de una mujer a manos de un hombre que confesó al juez que sólo le había dado unos cuantos Pickett hitos aquí no sopor

Voz 46 49:07 hasta que que se queden esa frase en el periódico transforma eso en una imagen que muestra esa violencia de ese asesinato de esa mujer que ha sido apuñalada incluso en el marco de la pintura la sangre sale de la pintura hoy Mancha también el el marco la violencia que que Frida le quería dar esa imagen que no puede quedar oculta en un número número de víctima un hombre que pasa en el periódico sino ante esa pintura no podemos apartar la mirada

Voz 0827 49:31 pero Frida Kahlo no es la única mujer en la que hoy nos hemos fijado de la que hoy hemos hablado en La Ventana con la ausencia de nuestras compañeras hemos decidido recordar en La Ventana otras historias que hemos vivido con mujeres como protagonistas mujeres extraordinarias Luis por ejemplo una joven bióloga que fue víctima de acoso sexual hace meses cuando gestionaba los residuos de Mercamadrid lo denunció en público nos contó su experiencia en La Ventana

Voz 7 50:04 en principio nos contrataron para ir en grupo San parejas y todo iba más o menos bien siempre es el típico piropo la alusión a tu físico pero bueno pues dentro de lo que de lo normal entre comillas no si el problema fue cuando cambió el sistema de trabajo que se está trabajando en grupos pasamos a estas olas entonces solas Si haciendo la ronda entonces ahí se se disparo cada vez un poquito más un poquito más un poquito más y es que ya eran agresiones invitaciones a hacer tríos veinte a la oficina porque estás tan solita piropos dame tu teléfono o sea no se guían a fantasear no

Voz 0827 50:51 la historia hoy la hemos llamado porque no sabíamos y su denuncia sirvió para algo parece que sí

Voz 47 50:57 la verdad es que me siento muy orgullosa porque finalmente después de de la movilización mediática y la denuncia pública sí que se llevó al condenado el Ayuntamiento dos finalmente se aprobaron medidas para prevenir y combatir el acoso sexual en todas las empresas que contras del Ayuntamiento de Madrid y especialmente también en Mercamadrid estas medidas que se aprobaron me consta de que sí que se han llevado a cabo por lo menos me de Mercamadrid