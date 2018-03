La Ventana (09/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el Tribunal Supremo ha denegado a Jordi Sanchez el permiso para acudir a su pleno de investidura previsto para el próximo lunes el juez Pablo Llarena percibe riesgo de reiteración delictiva hay rechaza la petición del candidato a la presidencia de la Generalitat de momento el presidente del Parlament Josep Torrent no ha desconvocado ese pleno no descarta recurrir esta decisión al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Gobierno respeta el fallo del juez e insiste en que la salida al bloqueo catalán es la búsqueda de otro candidato sin cuentas pendientes con la Justicia Íñigo Méndez de Vigo

Voz 0803 00:41 ya no se puede engañar sucesivamente a los catalanes el Gobierno cree que una persona que está en prisión provisional eh no está en situación de eh ejercer unas funciones que exigen el como es que exige eh el ser presidente de Cataluña eh y creo que hay que buscar creo que tienen que buscar moco hay que buscar que tienen que buscar que quieren encontrar con una persona que sea capaz de llevarlo yo siempre dentro de la legalidad hay dentro del orden constitucional son obviedades

Voz 1667 01:14 hacienda y sindicatos firman en media hora el acuerdo para la subida salarial de los funcionarios una subida que puede superar el ocho por ciento de aquí a tres años y que contempla otras medidas que han detallado Miguel Borra del CSIF Pepe Fernández de Comisiones Obreras

Voz 2 01:28 es una subida fija que va a ser del uno setenta y cinco en el dos mil dieciocho dos veinticinco en el dos mil diecinueve puntos en el dos mil veinte subirá variable que será vinculada al Producto Interior Bruto en el dos mil diecinueve con lo cual nos estaríamos viendo a un acumulado en torno al ocho por ciento

Voz 3 01:44 que restablece la capacidad de negociación colectiva que fijar prioridades dentro de los planes de igualdad y la corresponsabilidad para la conciliación

Voz 1158 01:54 para Comisiones Obreras este es un

Voz 0313 01:56 bueno acuerdo y por lo tanto esta tarde procederá a su firma

Voz 1667 02:00 en Bilbao tres jóvenes han sido detenidos este viernes por su presunta vinculación con la agresión a un mendigo esta pasada noche la víctima está ingresada con contusiones y síntomas de hipotermia informa desde Bilbao Jon Egaña

Voz 0694 02:11 sí estaban ensayando con él cuando llegaron los agentes la víctima sangraba de una herida en la cabeza y sufría una hipotermia ahora mismo permanece ingresado en un centro hospitalario en observación eran las cuatro y veinte de la drogada cuando estos tres jóvenes de veinte veintiuno y veintidós años arrancaban primero las mantas de este sin techo después les sumergía en repetidamente en una fuente se dieron a la fuga pero fueron localizados después con la ropa mojada y manchada de sangre están acusados de un delito de lesiones graves y otro de

Voz 0827 02:35 dio además en Asturias un hombre ha sido detenido

Voz 1667 02:37 como presunto autor de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue localizado este pasado martes en un embalse de la como

Voz 1353 02:43 unidad el detenido es un conocido de la mujer

Voz 1667 02:46 cuyo cadáver presentaba síntomas de violencia del exterior China ha declarado su

Voz 1353 02:51 tu apoyo a Estados Unidos en la nueva estrategia de

Voz 1667 02:54 diálogo con Corea del Norte el Secretario de Estado de EEUU asegura que llevará algunas semanas fijar la fecha de la reunión entre Donald Trump uno cuatro y tres

Voz 1915 03:05 carriles el Matri en Madrid el sindicato de maquinistas cifran en un cien por cien el seguimiento de la primera jornada de paros que ha terminado hace una hora a las tres de la tarde

Voz 0313 03:13 la Comunidad asegura en cambio que han circulado un noventa y cuatro

Voz 1915 03:15 uno de los trenes Éste es el primero de los tres paros convocados por la plantilla para protestar por la falta de inspecciones por el amianto los trabajadores han recibido con mascarillas al consejero delegado de Metro Borja Carabante a su llegada a la Asamblea donde ha tenido que dar explicaciones sobre la presencia del material tóxico en las instalaciones Carabante ha defendí su gestión ha anunciado la contratación de una empresa para retirar el amianto que según él apenas está presente en un cuatro por ciento de los trenes

Voz 4 03:39 no minimizó la situación pero que sepamos que sólo el cero coma cero cero nueve por ciento de su volumen total es el máximo que puede ya

Voz 0313 03:50 va un tren en las peores condiciones

Voz 4 03:52 lo que quiere decir que la mayoría de ellos van bastante por debajo de presencia de amianto

Voz 1353 04:10 la Guardia Civil y Policía Local dan credibilidad

Voz 1315 04:12 a la denuncia del niño aunque no se descartan todas las hipótesis ante el nerviosismo generado en la comunidad educativa de Las Rozas ha emitido el ayuntamiento un comunicado en el que apela a la tranquilidad hacia la confianza en la labor de los cuerpos de seguridad a quienes dicen hay que darles tiempo para que investiguen y esclarezcan lo suyo

Voz 1353 04:31 podido piden prudencia a la hora de difundir informó

Voz 1315 04:33 acciones y que sólo sede credibilidad a las que provengan de fuentes oficiales el consistorio se ha puesto a disposición del centro de las familias ir realizará dicen un seguimiento constante de las

Voz 1915 04:44 coacción acción y nuevo accidente laboral en la región dos trabajadores han resultado heridos uno de ellos muy grave cuando se les ha caído una pieza mecánica de una máquina que estaba manipulando en una empresa del distrito de San Blas de la capital once grados en el centro de Madrid

Voz 6 05:13 sí

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

los servicios informativos

Voz 6 05:26 dos

La Ventana con Carles Francino

Voz 0313 06:09 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hace un montón de tiempo que andamos buscando en este país algún elemento que nos cohesiona que nos galvanismo que nos haga sentir orgullosos algo que nos saque de la bronca diaria del sectarismo de la de asco la de ese duelo a garrotazos de Goya en el que tan a menudo por desgracia no vemos reflejados no hace falta que les recuerde por ejemplo como lo ocurrido en Cataluña durante los últimos meses ha acabado de crispar el ambiente de enfrentarnos la incapacidad política de unos y el suicidio ilegal de otros reiteraba ayer mismo con el día seño de un nuevo proceso de tintes casi surrealistas han desembocado en un Carvajal del que ya veremos cuando y como salimos Juan no no sobre sexo eh porque la corrupción a la grande la desigualdad la precariedad a la pobreza la demagogia y la miseria moral en no pocos ámbitos han creado una atmósfera que sinceramente muchos días amenaza con asfixiar unos pero hete aquí que se nos ha cruzado por el camino el ocho de marzo y que España de un día para otro se ha convertido en referente mundial de la lucha por los derechos de las mujeres de la batalla feminista tío te lo digo con toda sinceridad que no me gustan las sobre actuaciones si hace un par de días lo decía aquí en Antena estaban error por eso hoy me siento orgulloso orgulloso de vivir en un país en una sociedad donde ocurren estas cosas y esto no tiene que ver ni con banderas Nickon patrias ni ni ni con nada tiene que ver con la dignidad y con las ganas de cambiar el mundo y de dejarles algo mejor a los ya Lass que vienen detrás saben una cosa no me sentía ha sido orgulloso ir eufórico desde el gol de Iniesta con eso ganamos un Mundial pero ayer le marcamos un gol a la Historia y eso no ocurre todos los días bienvenidos a La Ventana

Voz 1 08:03 de

Voz 8 08:08 no

Voz 7 08:17 eh

Voz 1 08:21 pues eh sí

Voz 0313 10:06 Montserrat Domínguez buenas tardes hola qué tal la directora Huffington Post Huff Post me están mirando cómo preguntando esta música está así por la lluvia este aire country no no no te tiene su razón de ser y además enlaza con ese sentimiento de Iniesta que comentaba hace un instante porque hoy de buena mañana yo personalmente pero no creo ser el único ni mucho menos ha añadido he añadido otro elemento para para esta alegría esta euforia para este buen rollo esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de Al caer el sol una peli hace veinte años una peli que protagonizaron no sé si de acuerdo a la historia un detective ya retirado que ayudaba a una pareja de actores en Hollywood era no no no y más grandes de Paul Newman pero bueno la protagonizaban Paul Newman Susan Sarandon veinte años después Susan Sarandon ha contado como Paul Newman en aquel entonces se dio parte de su sueldo para qué ya pudiera cobrar lo mismo es decir un tipo al que ya mirábamos en su faceta de actor que decía la gente que tenía cerca que era muy buena persona que ahora cuenta en esto en fin pues es ya de siete

Voz 1158 11:12 es ser más perfecta de apaga que pone

Voz 9 11:14 el ahí

Voz 0313 11:17 Isaías buenas tardes Robert Robert al ha recuperado el por hablarporhablar ya menos y me voy

Voz 1826 11:21 la media hora pero ya no hubo un montón

Voz 0313 11:24 de llamadas a otra muchísimas guapísimas todas las eh

Voz 1826 11:27 en la misma línea cada uno con su videncia cada una con la posición que iba a tomar en esa jornada pero muchísimas no dimos abasto ojalá hubiéramos podido escuchar a todos y a todas las que llaman a este tú con el gol de Iniesta Mons

Voz 0313 11:39 yo me quedé afónico en ese momento dos goles de Iniesta que me han que han hecho peligrar mi garganta el que metió contra el Chelsea jugando con el Barça Stamford Bridge y el del Mundial de Sudáfrica en las dos ocasiones pego un alarido de tal magnitud pues Haji arrastrando una roquera

Voz 1158 11:58 ante un cansancio porque fue como sino fue tanta de intensidad que la la el sentimiento y lo he compartido con muchas compañeras como si hubiera pasado un que nunca camión por encima de felicidad y sí sí claro claro yo estoy estoy conmovida estoy muy confiada en que esto es el principio de algo duro ya no es un nudo día histórica dice Leire Pajín en en un bloque acabamos de publicar ahora muy muy preciso una radiografía muy buena de lo ocurrido ayer que tenemos que pasar del día histórico hacer historia claro si yo tengo por primera vez la sensación de que se ha producido un relevo ha habido en este país un toda una generación de de hombres también sobre todo de mujeres muy peleona que ocupando muy poco en el espacio en los medios de comunicación y en contra corriente muchas manifestaciones a las que iban las mismas de siempre muy pocas personas ya el año pasado en cambio todo el año pasado ya cambio todo este año no ha hecho más que que suman bueno pueden estar tranquilas hay toda una generación que ha tomado el relevo que ayer Castro ella ya no ya no eran las las madres luchadoras las que tenían que llevar a sus hijos hijas a la a la mani contarles porque eran las hijas las que

Voz 9 13:11 arrastraban a sus eh

Voz 1158 13:15 madres a la a la manifestación tengo la sensación de que hay cambios muy profundos en la en la sociedad y lo de ayer fue sencillamente por fin vimos que eso era era posible que estaba ocurriendo y que va a ocurrir iban a ocurrir muchas cosas

Voz 0313 13:29 la noche sabiendo de la radio me encontré en mitad de como es obvio de la manifestación estuvo un ratito para allí en la esquina de Gran Vía con Fuencarral estaba un colega de los que juega al fútbol el jueves Julián intimidad presenta mi madre noventa y dos años esquiva con un con una con una bufanda morada le dije Señora poco se lo imaginaba usted dice imaginarme no no pero llevo cuarenta años viniendo el ocho pero como hoy no le dicen no no eso no

Voz 1826 13:52 oye hubo muchas llamadas así en esa en esa misma línea por la noche es decir que no fue no es un cambio generacional porque muchas de las llamadas que recibimos era de mujeres de ochenta de setenta y pico años alguna de ellas que decía no estoy en condiciones físicas en este momento de salir a lo que me hubiera gustado también reivindicar desde hace

Voz 0827 14:09 cuarenta entre las imágenes que hemos visto de la manifestación con algunos eslóganes muy creativos y muy punzantes pues esta mañana he visto una fotografía una señora también mayor setenta ochenta años tendría que llevaba un cartelito escrito a mano diciendo para que vosotras podéis disfrutar lo que disfrutado este es un poco el mensaje que como todo lo que he dicho Montse es verdad y lo suscribo desde la primera palabra hasta la última es verdaderamente indignante es una vergüenza que hoy tras el Consejo de Ministros no haya salido a la ministra de Igualdad a decir algo a decir hemos recibido el recado haremos porque a partir de ahora hay que hacer cosas y las tenemos que hacer cada uno en nuestro cuarto de estar en nuestra casa en nuestra oficina en nuestro trabajo también las instituciones tienen que hacer los políticos también tienen que el bazar de las palabras a los hechos y ahora mismo tenemos un congreso de los diputados con un Gobierno que tiene ciento treinta y cuatro escaños es decir hay una masa de doscientos y pico diputados que aunque el Gobierno no quiera le pueden forzar

Voz 1353 15:10 a hacer cosas así que bueno vamos a poner

Voz 1158 15:12 yo te yo te entiendo Isaías cuatro cosas

Voz 0827 15:15 parece zarandear no te entiendo pero

Voz 1158 15:17 así prefiero que no hombre que no salga hoy ya ya ya la hemos escuchado llegan casi no no no ya ya

Voz 0313 15:23 ayer eso sí que se han vistos les Adán

Voz 10 15:26 pero dentro de las anécdotas por anécdotas y cosas muy curiosa no sé por ejemplo anoche se coreaba cuando pasaba la manifestación por delante de la Cadena Ser

Voz 0313 15:33 yo quiero ser directora del hacerse cuando pasaba por el diario puntos del punto de yo quiero cobrar como Nacho Escolar bueno cosas pues es bueno que que que que son muy claras para cada sí que paisano para ver que están volvieron ayer era ocurrió hubo una imagen ayer por la mañana en Callao en la en la concentración yo estuve en Huesca nosotros y estaba en el Congreso en la concentración de mujeres y normal

Voz 1158 15:57 estamos en Huesca también vecinos de la plaza

Voz 0313 15:59 el Real Madrid había un hombre omnipresente porque claro a medida que iban apareciendo protagonistas que iban leyendo fragmentos del del comunicado del manifiesto y tal había unos ojos ahí detrás que eran los de Luis Piedrahita y las amígdalas amígdalas de Ali Sami de las amígdalas Toño pero claro viendo eso poco podía imaginar poco podía imaginar que hoy Luis Piedrahita sea sonaría La Ventana en relación con esta huelga feminista del ocho de marzo por un efecto colateral que vivió en primera persona fragmento de Aída Luis Piedrahita buenas tardes amigo

Voz 1353 16:49 hasta es que como estas no creo

Voz 0470 16:52 corrió ayer en el Teatro Real

Voz 1353 16:54 Acciona al en todos los aspectos en toda España y en todo el mundo y que a las siete bueno me remontar un poquito yo tenía entradas para ir a ver ahí da ya desde hace muchísimo tiempo una de las óperas más esperadas por por los aficionados y las entradas no eran baratas es un montaje histórico que siempre apetece ver bueno yo estaba con Dolor por porque me iba a perder toda la mano EFE estación a causa de esas entradas que tenía con tanta antelación entonces a las siete menos cuarto estaba en Atocha arrancando la manifestación dije me puedo quedar solamente hasta las siete y media para correr hasta el teatro llegar a menos cuarto y disfrutar de la ópera sí lo hago arrancar la manifestación bueno Aaron poquito corro como con mi chica corro como el viento ha al teatro y entramos por la puerta y al entrar por la puerta no llegó un mensaje al móvil que dice

Voz 9 17:49 por motivo de el de la bahía

Voz 1353 17:51 gestación me os lo puedo leer dice aviso urgente por motivo de la huelga del ocho de marzo la función de hoy de Aída tendría que ofrecerse en versión concierto esto quiere decir que en lugar de estar el montó

Voz 9 18:02 la gente es una ciudad que buenas

Voz 1353 18:05 pero tan tan simplemente cantan lamentamos los inconvenientes ocasionados le informamos que el Teatro Real le reembolsará el quince por ciento del importe de su localidad es muy poquito en comparación con lo que con lo que te vas a perder es cómo te va va usted a ver una película dice mira te devolvemos de de los siete euros que cuesta te devolvemos uno pero a sólo a oírla bobas sólo a oir a uno de los personajes no no me no me interesa y sino pues en Bolsa más el dinero caro el el era era era el averno aquello había un jaleo montado el además un jaleo de muy de primer mundo no de gente golpeando con sus perlas de público del Real diciendo tapa sinvergüenza el el personal del teatro atendiendo a la gente con la Verdasco una educación con una cordialidad que era para quitarse el sombrero hacían era evidente que se habían encontrado con eso en ese momento yo quería saber qué había pasado exactamente yo y me fui por la mañana al Teatro Real a preguntar cómo había sido todo porque me extrañaba que lo cancelaran en el último lugar donde el último claro claro era evidente que habían intentado mantener la representación hasta el final pero que al final no se pudo

Voz 0827 19:19 eh hoy por la mañana estuve allí hay una amiga

Voz 1353 19:23 Inés me contó un poco lo que había sucedido es una historia preciosa José aunque fuera terrible el para mí haberme perdido abogados varios damnificados caro incluso yo soy de los menos damnificados porque yo me he perdido la ópera que tenía muchas ganas de vuelvo a las entradas me devuelven el dinero voy a ver si pudo comprar otras entrada seguramente una lo en una localidad muchísimo peor en otros siete tal pero bueno hay gente que ha venido de fuera vendo viajes ha pagado hoteles y eso eso eso sí que sí que es complicado yo por eso quería saber qué sucedió eso sucedió que ellos no sabían si si iba a poder representar o no es imposible preverlo ya que el trabajador no tiene que informar si hacer o no por la mañana es una ópera que se prepara con muchísimo tiempo hay que pintar a trescientos actores de color egipcio para que tengan típico egipcio ese color para para representarla qué sucedió que eh por la mañana había empezado había habido los paros gente había pues ha salido a a manifestarse a pronunciarse habría ya habían hecho paro parecía que si se iba a poder representar no la cosa iba funcionando muy bien pero a las seis en los segundos los los otros paros que había convocados alguien que no iba a poder que había gente imprescindible que quería hacer para que estaban en su derecho y además hubo una solidaridad tremenda de todo el de todo el equipo que los hombres todos los hombres que apoyaban a las mujeres que querían hacer el paro hasta las seis y media no pudieron decir efectivamente esto no lo podemos representar separaba la persona que levantaba el telón eso es realmente no es tan sencillo como lo estoy contando telón muy compleja ya no es dignos darle un botón y que se levanta pero sido si hay una persona que está encargada de levantar el telón y esa persona no está esa persona es imprescindible ayer se vio que era imprescindible que las mujeres para avanzó al menos si uno quería parar eh en defensa de la igualdad de la mujer y del hombre

Voz 0313 21:31 los representantes representa ya

Voz 1158 21:34 es que estás hablando de un de un trabajo de una de una un montaje como el de Aída en el que tienes un trabajo de maquillaje de vestuario brutal en un sector en el que las trabajadoras es un sector muy fue hay muchísimas mujeres ayer en muchas televisiones

Voz 1353 21:50 sí hubo muchos problemas para que salieran los

Voz 1158 21:53 programa claro es ese sí que es un trabajo invisible nunca lo vemos

Voz 1353 21:56 a menudo aparecen eh algunas

Voz 1158 21:59 no les permitieron hacer huelga y además les llegaron avisos bueno muchas son falsas autónomas

Voz 0827 22:04 hará todo lo pueda no te servicio de mínimos

Voz 1158 22:06 sí pero Mara Torres es periodista es la que da es la que da la cara bueno te puedes imaginar si esto fue con Mara Torres como fue con los departamentos de peluquería maquillaje de muchísimas televisiones de muchas pues no tengo entendido que el Rey León tampoco

Voz 1353 22:19 pudo hacer el el musical

Voz 1158 22:21 claro son los trabajos invisibles

Voz 1353 22:24 efectivamente bueno en esto le ayer que son muy visibles pero que no son pervive exacto quiénes son conocidos aunque no estén encima del escenario has dicho relé o no

Voz 11 22:34 para para

Voz 1353 22:35 Coll

Voz 12 22:37 sí Vara

Voz 13 22:54 claro Avda

Voz 0470 22:59 María Luisa Álvarez buenas tardes hola buenas tardes qué tal cómo va eso

Voz 14 23:03 muy bien estoy pesadita y es que es más o menos

Voz 0470 23:06 lo mismo a qué hora se enteraron de que no había León

Voz 14 23:10 pues mira nos enteramos y también el teatro mi marido fue por la mañana porque está viendo

Voz 15 23:14 todo lo que se estaba montando entonces pues se acercó al teatro a ver si se iba a hacer la función entonces les dijeron que sí que la fusión sea hacía nosotros llegamos al teatro eran las ocho y media las ocho y cuarto nos sentamos no empezó

Voz 14 23:28 dijimos bueno y la gente se retrasara porque no hay medios de transporte y tal pero nada pasaron veinte minutos ir por un altavoz dijeron que que que empezaría en cinco minutos la obra allí no empezó salió una chica con una niña pequeña que pintaba la niña pero bueno unas haciendo de mujer también entonces leyó un manifiesto en el que nos dijo todas las cosas que estaban reivindicando la mujer cosa que me pareció fabuloso pero que la obra se haría con mínimos Iker nos llevaríamos sorpresas entonces la gente empezó a protestar a llamar bueno sinvergüenzas que nos devuelvan el dinero que lo hice desapareció ya no no hubo ninguna ningún aviso hasta Gdeim hasta los veinte minutos a los veinte minutos volvió otra vez el altavoz empieza a cinco minutos

Voz 16 24:19 para el que no quieran estoy de acuerdo

Voz 14 24:21 que se vaya que salga lo mejor y los demás que defienden en sus asientos allí no empezó nada pasaron otros veinte minutos Nabai al final pues dijeron las obras ha suspendido porque no se ha llegado a un acuerdo y no hay no no no se puede hacer no se puede ir que se vaya cada uno que salga entonces bueno aquello era la manifestación estaba por la Gran Vía ya a nuestra altura nosotros metido dentro del teatro la gente con los para jugar agresivo amparándose porque había muchísima gente de fuera lo mismo que le hoy de decir a pesadita

Voz 0313 24:57 había dice Villa

Voz 14 24:58 de de Al de Argentina que tenía en hoteles sí que tenían todo nas nadie salió a dar una explicación que eso fue lo peor porque si salen en un momento en el mismo escenario lo mismo que salir de esta chica leyendo esto sale ha pasado esto pasa Lotto se puede no se puede entender pero pero pero es una explicación a los miles que teníamos las entradas día tres mente

Voz 9 25:22 cuenta París Luisa les devolvieron el dinero a usted

Voz 14 25:24 no hará pinchó real y devolvía el dinero

Voz 9 25:27 de la función en el Real si devolvían el dinero a Ana quiten no

Voz 14 25:32 aquí mira aquí dijeron que que como esto es Ábaco hecho por por el correo electrónico

Voz 17 25:38 sí que seguramente de hecho a mi hijo

Voz 14 25:40 le ha mandado un mensaje que seguramente cobraría el dinero

Voz 16 25:44 pero claro la gente que que pedía tan

Voz 14 25:46 en el dinero del del hotel del viaje letal Polly dijeron que coger una unas hojas de reclamación cosa que no había porque sabía pagado con que lo podían coger absolutamente nada así que estuvimos hasta la tercera noche au diez y pico en la puerta sin poder ir a ningún sitio porque no se podía hacer y por la Gran Vía no se podían salir para nada

Voz 0313 26:08 María Luisa hay dos cosas primera ya tiene fecha para volver a intentarlo eso

Voz 14 26:14 no nos debe ganar pero tiene ganas de ver si claro claro Si yo te lusa nada no les regaló la regalaron por dime

Voz 9 26:20 sí lo harán opción no cojan las del ocho de marzo del próximo año

Voz 14 26:25 corrida camas es lo pero no pasan cosas

Voz 9 26:28 será mucho sí

Voz 0313 26:30 Epi como es el cuerpo quiero decir hombre es una molestia Pepe y tal pero claro el motivo de fondos el que es con con cómo cómo vivió esa contradicción usted

Voz 14 26:42 su muy mal porque por un lado pues yo veía que era una manifestación justa que había que hacerla pero por otro la lo que pasa siempre le gusta la bandera a la salida estaba la bandera de España escupiendo pitando lea la bandera eso eso no hace la feminista las mujeres eso lo hace un grupo de personas que se mete ni

Voz 0313 26:59 bueno eso pasa todo aparte partes que Siria deberán Javier pero Copiapó no lo duda

Voz 1158 27:06 lo que vio María Luisa porque es posible a una manifestación con tanta gente yo nunca había visto una manifestación tan tranquila dan que que transcurriera de una manera sin menos tensión ahora efectivamente

Voz 1353 27:17 claro siempre puede pasar lo curiosa Haro es qué tal

Voz 1158 27:19 Luis como María Luisa hayan sido víctimas de algo que también es muy interesante es la gente se fue sumando a lo largo de las a la huelga por eso las presas que yo entiendo que no tienen ninguna mala intención es decir si si saben que no cuentan con los trabajadores a ellos les interesa a cancelar con antelación para evitar hace dos dos

Voz 0313 27:40 en las tesis que hubo muchas muchas mujeres

Voz 1158 27:42 es que se sumaron a la huelga a lo largo del día viendo el impacto eh que estaba que estaba teniendo que realmente lo de parar el mundo iban

Voz 9 27:50 me dijo que era una broma claro pero estos contratos

Voz 0827 27:53 los ejemplos son ejemplos de que efectivamente si una mujer bueno ya no te digo si las mujeres deciden parar es que efectiva

Voz 9 28:01 lo que separa

Voz 0827 28:03 en una próxima movilización dentro de un año a lo mejor en vez de veinticuatro horas haría estos dos paros de dos horas pero dos paros globales

Voz 9 28:12 sí que está produciendo por la Gran Vía

Voz 0827 28:14 se para el coche que la conductora de autobús para su coche que la piloto de una un avión como

Voz 1353 28:21 lo mejor que no despega y estoy con

Voz 0827 28:23 vencido de que el mundo efectivamente Separ

Voz 1353 28:26 mundo al separar ahora puede funcionar

Voz 9 28:28 no así que bueno pues a lo mejor

Voz 0827 28:31 estos dos ejemplos puede servir de ideas para futuro

Voz 1353 28:34 el mueve las que es yo después el análisis que hacía es por qué no estoy más enfadado me había perdido una ópera que llevaba esperando un año entero Ike Ike porque no estoy más enfadado debería estar y no lo es

Voz 0827 28:48 estaba no estaba contento por el motivo que había hecho perderme la ópera

Voz 14 28:53 efectivamente sí

Voz 1353 28:55 no no no soy capaz de explicar ese sentimiento pero es el hecho

Voz 0313 28:58 con lo hemos entendido perfectamente vamos yo lo entiendo perfectamente lo que usted escribiendo los dos tanto María Luisa como tú perfectamente

Voz 1158 29:05 oye déjame también Luise pregunten los preguntaba antes si había habido muchos hombres en la en la manifestación y ayer muchas yo

Voz 1353 29:14 estuve de un lado de un lado a otro y la vi

Voz 18 29:16 ante en el medio en todas partes

Voz 1158 29:19 me había muchísimos chicos muchísimos detrás

Voz 1353 29:23 al final no no había hacia había hombres porque yo estuve también por todas partes con lo que eché en falta eran chicos de entre quince dieciséis diecisiete

Voz 1915 29:34 años muchas muchísimas chicas muchos de las Vico en sus al final no porque además

Voz 1158 29:39 de una parte yo creo que eso bueno de todo de todo hay que aprender no y esta esta huelga si tiene que repetirse la podemos mejorar pero bueno es un es un aprendizaje todavía había había chicos que estaban no no estaban invitados a participar en la parte de las la manifestación que no tuvieran visibilidad hubo incluso unas zonas que hablan de zonas hizo unas no mixtas eso dejó algunos chicos muy descolocados dirán acompañando a sus pasos en Eras de estudios de tal y de repente se sentían excluidos y muchos que ya sabían eso que directamente se Jodie muchísimos chicos jóvenes y muchos chicos de nuestra era uno de toda pero pero no estaba bien es verdad que había en las que parecía que en exceso

Voz 1353 30:22 porque no es no es verdad estaban está

Voz 1158 30:24 también sí sí sí sí digo que es feo lo de que haya

Voz 1353 30:27 zonas mixtas zonas mixtas que que alguien que quiera dar apoyo se le prohiben es no yo estoy apoyando una idea aún uno

Voz 0827 30:35 además a era el broche de Un día en donde efectivamente también estábamos llamado los que no estábamos llamados a la huelga pero bueno como dices esas cosas se pueden aprender por cierto si tú dices que estuviste en el Real pero no también estabas en la pista

Voz 9 30:48 para allá estaba haciendo airada manifestación

Voz 1667 30:51 presente incluso yo creo que hoy algún grito pierde decía donde quizá no me quita que siendo mujer quiera ser Luis Piedrahita

Voz 19 30:58 a alguna mujer loca

Voz 1353 31:01 hola

Voz 0313 31:02 tan brillantes las brillantes María Luisa

Voz 0470 31:05 además gracias contarnos la historia de un abrazo eh nada hasta pronto Luis

Voz 0313 31:10 por avisar de esto que dejó un placer siempre que haya honra

Voz 1353 31:13 Tito para asomarse a la ventana

Voz 0827 31:15 no caerme pues ahí Olías dos formas

Voz 20 31:18 te voy a invitar a que te quedes porque hoy tenemos una polémica que tiene que ver con con los niños tiene que ver con la infancia tiene que ver con la relación de padres e hijos tiene que ver con algo

Voz 0313 31:27 han con singular como la manera de alimentar a los niños cuando son pues fíjate haciendo otra cosa no pero de eso

Voz 9 35:00 esta

Voz 1 35:03 tres personas me avisaron de que somos

Voz 31 35:11 la de la y no corresponde a la Dirección General de Tráfico

Voz 0313 35:15 finalmente así Calonge y Luis el cabrón

Voz 9 35:21 bueno pues esto nadie porque Diana queda dianas pero puede ser

Voz 1353 35:24 María puede ser socio pues Rosa Micó

Voz 9 35:27 ya

Voz 1 35:27 es simplemente amanezca será por muchas magníficas mujeres

la Ventana con Carles Francino

Voz 6 37:03 Henin

Voz 33 37:06 cosa todo con patatas fritas

Voz 6 37:09 Celso suecos han dado resaltó

Voz 33 37:11 Jean sol novillos con patatas fritas sesos huecos y a de albondiguillas caldo de tortuga sopa húngara almejas gran cocido Parisien huevos a traté sopa de algo diriges caldo de tu brazo Ondara con almejas gran cocido a Parisien huevos sangrante tenemos o SAU

Voz 0313 37:41 dentro de una hora en La Ventana Golden Apple Quartet visitan porque volverá a estar en en Madrid con nuevo espectáculo ir elegido esta canción suya que es de las más conocidas que es fantástica porque vamos a hablar de alimentos los próximos minutos bueno de alimentos no de la forma de alimentarse y concretamente de alimentar a los niños esto que van a escuchar a continuación aparcamos lo de Golden Apple Quartet esto toman a escuchar es un es un pub

Voz 0470 38:05 hay dándole la papilla al bebé como lo del avión sito típico de toda la vida

Voz 1 38:11 sí

Voz 21 38:14 los la voz y bueno es una técnica que hemos utilizado todos alguna vez

Voz 0313 38:20 no pero ojo una cosa es jugar con un avión cierto imaginario yo otra muy distinta crear una aplicación móvil hecha y derecha y una cuchara con soporte para el móvil para que el niño ya había tal cual la imagen del avión Fito que se acerca bueno esto ha ocurrido en la marca de alimentación nutrir ven que bueno que es muy conocida ha creado la nutrida pon

Voz 35 38:47 hay una cosa que la gente dice Mis padres me decían de pequeño niño no juegas con la comida pues están completamente equivocados nuestra niña

Voz 1353 38:55 cuando juega mucho mejor

Voz 21 39:04 verdad es muchísimo más fácil darle de comer y disfrutamos muchísima más

Voz 0313 39:12 bueno la polémica es tremenda osea que haya vamos

Voz 36 39:16 aún

Voz 37 39:19 la polémica

Voz 0827 39:24 pues si la empresa de alimentación infantil nutrió ven se ha sacado de la manga una innovadora cuchara para dar de comer a nuestras criaturas el artilugio tecnológico prolonga el mango del cubierto con un sí

Voz 1353 39:35 parte de cristales capaces de proyectar

Voz 0827 39:37 dramas desde un dispositivo móvil así el niño mientras se concentra en el espectáculo virtual engulle algunos nutricionistas han puesto ya el grito en el cielo calificando el invento con conceptos técnicos como solemnes chorrada o peligrosa majadería la empresa se ha defendido diciendo que sólo es un juego es cierto que quiénes somos padres hemos usado en esas artimañas que oíamos hace un minuto como la de convertir la cuchara en un avión dispuesto a aterrizar en la boca del bebé puede parecer lo mismo pero aquellas estrategias tenían dos virtudes los padres éramos seres reales el invento tenía fecha de caducidad cuando el pequeño más duraba IT invitaba a dejar de hacer tonterías pero los especialistas creen que un invento así como el que ahora se presenta anticipa la inevitable adicción a las pantallas cuando su pequeño cerebro no está todavía maduro para afrontar la dosis y asocia además a la multitarea una costumbre que requeriría una concentración exclusiva como es comer así que la polémica está servida ya hemos de resolver a los adultos porque de lo que no tengo duda es de que los niños tragará con esta cucharita

Voz 9 40:46 Alberto Soler buenas tardes

Voz 0313 40:48 hola muy buenas Alberto Soler psicólogo y padre vamos les se lo plantea directamente en los términos que decía Isaías en la polémica cuchara revolucionaria o revolucionario chorrada

Voz 17 40:59 una gran estupidez como la copa de un pino vamos yo lo lo publicaron por eso que he ido varias veces para asegurarme que no era un fe que quiera una noticia real es decir algo más de un capítulo de Black Mirror que de una empresa que se dedica a la nutrición infantil es muy tópico

Voz 0313 41:20 pero porque no es bueno comer frente a una pantalla se estará preguntando a mucha gente

Voz 17 41:25 la vamos a ir eso que muchos padres hacen hasta que une a cualquier restaurante para que los padres que coman lo críos responden ante la pantalla del móvil español al palo pero con frecuencia no significa que esos y echo mucho menos una empresa que se dedica a la prisión sea algo que él lleva fomentar la Academia Americana de Pediatría desaconseja de una manera rotunda la exposición a cualquier tipo de pantalla están elecciones móvil estables por debajo de los dieciocho o veinticuatro meses de cara a Potes de Estado no de de seis meses no no llega penas no Organización Mundial de la Salud hace más de quince años lo dijo que hay que venir al máximo cualquier tipo de distracción mientras con un niño para que no pierda interés con la comida la cuestión es que hay un cuerpo de investigación bastante sólido que asocia la exposición temprana a a pantallas con mayores niveles de obesidad en la edad adulta de diabetes de sobrepeso problemas la excepción hiperactividad problemas un desarrollo retrasos de lenguaje significativos es decir eh son datos muy importantes para que está haciendo el patinazo tan grande que han dado

Voz 1158 42:31 de todas formas Albert esto es una técnica que cuando las pantallas sean las de la televisión lo hacía muchos padres también colocar a los críos delante de la tele para que se detuviera con los dibujitos animados lo que ocurre es que yo yo he visto lactantes es decir niños con un biberón que la madre sostenía la madre la abuela o el padre sostenía el biberón con una mano al al crío y tal y la pantalla de móvil con también los dibujitos los que sea me da la impresión de que eso inaugura un camino más que peligroso para los críos no es eso

Voz 17 43:04 es una barbaridad porque además es una forma de de forzar a un niño o UPyD a comer cuando una cosa que tenemos que tener muy clara es que nadie nunca mejor propia personas sabe que la sensación de apetito que que tiene entonces tenemos que intentar evitar cualquier estímulo actor con respecto a esas esas sensaciones de saciedad Adobe o de hambre porque eso es un camino que no invitó a los problemas que tenemos que son los líderes mundiales que en sobrepeso infantil

Voz 0827 43:30 y además es que eh quiero decir estamos anticipando problemas porque ahora mismo precisamente lo que muchos padres están planteando es a ver cómo retrasó que mi niño tenga móvil a ver cómo es eso que mi niño tenga otro tipo de dispositivos otra pantalla precisamente aquí lo que estamos haciendo es que ya desde su más tierna infancia con seis siete meses pues ya se lo estamos metiendo directamente

Voz 17 43:52 precisamente el problema es ese muchos padres no saben cómo resistir a la presión grupal porque chavales seis siete ocho años que están tiene un teléfono móvil cuando se positivo que obedecía tener tengo que coger de acceso a esas edades no entonces estamos hablando de ya de una muy tierna infancia desde los seis ocho meses estar introduciendo un elemento muy activo dentro que es la relación de alimentación la relación entre los padres hijos es algo que nunca debería estar ahí presentes por supuesto me eso ni la televisión del comedor puesta en el móvil de los padres hable mi nada que no fuera la comida criolla el palo Alberto perdón y uno June son uno SOS

Voz 0313 44:28 de de para para padres desesperados este cuchara dos punto cero o la tele nunca nunca nunca bajo ningún concepto Juana una vez a la semana on nada nunca jamás

Voz 17 44:40 no sé qué sería mejor no no abrirse con las cosas que generan cierto tipo de arte de adicción en las pantallas lo generan es muy difícil establecer la línea es mucho más fácil que que no existan esas esas pantallas y sobre todo en el monto de la comiera antes que tratar de regular complicadas como regular las golosinas regular ciertas cosas que es mejor atrasar la edad vicio lo máximo posible antes de que tener que estar lidiando día tras día con el brío de Goitia como la cucharita está ultrasonido

Voz 1826 45:09 porque en realidad Alberto comer con una distracción audiovisual no sería aconsejable ni para nosotros ni para los mayores no

Voz 17 45:16 no es lo más recomendable para ellos ni para nosotros es decir los mismos son los únicos que tienen problemas de yo exiliado de o de malos hábitos a la hora de comer ni que es algo que se ha hecho siempre nos migre fuera bueno Sirio en recuerdo cuando yo era pequeño que viven en la asiento de atrás el coche en los padres culpado a lo ancho largos viajes por la carretera

Voz 16 45:34 yo yo yo pequeño

Voz 17 45:36 a esas edades fuera un sitio para su sistema de retención infantil que es decir que algo se haya hecho como como un alto durante mucho tiempo nos mitigación envía tenga su formación para ver que eso no es lo más adecuado es que todo acababan nuestros padres fumando en casa o con algún tipo de altos que no nos gusta que nuestros hijos repique

Voz 1353 45:53 y además lo más grave que veo yo es que seguro que se crea un vínculo emocional en el momento de de la alimentación de de un niño tan pequeño con con la madre si es la lactancia eso clarísimo pero cuando también con los padres cuando esté comiendo fui el rival

Voz 0313 46:09 de la comida vínculo emocional que que

Voz 1353 46:11 hay que eso queda luego para siempre queda queda descrito en el subconsciente de de cariño de acto de amor alimentó Angulo en en todos los sentidos de la palabra de de eso lo rompes ahora lamenta no ahora a los padres serán los que

Voz 9 46:24 estaban detrás del holograma tu recuerdo será un holograma ahí atrás un par de Alcalá

Voz 38 46:30 no no mucho al del otro día nos hacía otro otro psicólogo Carlos vuelva a propósito de la historia de ese padre en Estados Unidos que como expulsado del autobús escolar porque hacía bullying a los colegas le tuvo dos días corriendo detrás del autobús lo lo lo lo filmó y lo colgó en

Voz 0313 46:45 en el las redes sociales y bueno nos decía que es que educar es muy cansino muy pesado José cuando te sale un morro de Ciudad del dichoso tras es que muy pesado pero la única solución es educar pues es Tom pocos lo mismo no que decir es muy pesado cuando el crío hora querían otra joya con la papilla ahí la cuchara osea pagaría es dinero por buscar algo que le que le convenza pero claro es que esos

Voz 1353 47:09 la frase era el castigo es la educar mejor castigos educación dos dijo

Voz 17 47:12 a mí la la cuestión es que esto no es tan importante que coman más que comamer decir que leamos una importancia desmedida la cantidad de alimento en el campo rompe por la boca los visitantes ganador por el bosque viendo animales que saqueado me cuartos por falta de chispa tengo alimentos sanos nutritivos a su alcance en el año va a acabar auto regulando sumó su

Voz 1353 47:33 hay una necesidad de que de que te acabe es lo que lo que hay en el plató incluso si mal aquí es malo porque no tiene por qué por no tengo que solucionar yo un problema de gestión de la cocina

Voz 9 47:44 en este ámbito es lo que necesitamos es mucho

Voz 17 47:49 personas adultas una consulta que tienen problemas para para regular su su apetito que comer de manera compulsiva y siempre detrás está ese mensaje desde bien pequeños de ahí que acabase lo que están en plato la sensación de saciedad no debe estar en un plato lleno o vacío sino que tiene que estar en el estómago

Voz 0313 48:04 exacto muy laxa cayendo Schumi

Voz 17 48:06 es que hay en el plato Icex que a sus padres al sobre estimado el apetito que ese material

Voz 9 48:12 no perdona que aprenda la lección

Voz 17 48:14 Mamen oración ya presa exactamente Pages

Voz 1158 48:17 en mi casa por ejemplo por ahí no pasaba

Voz 9 48:21 no sentía hijos de la guerra de consentía

Voz 1158 48:26 efectivamente la única forma es decir bueno pues ponte poco y luego repite es sí pero luego a veces es complicado claro

Voz 17 48:31 la una frase que utilizaba siempre ante cualquier Valencia te cualquier mal era Caixa escoltado aliciente esos alimentó esa visión de la posguerra no quiso para en la que ya verás falta de apetito pocas

Voz 0313 48:40 no me imagino yo a ninguno de mis hermanos debe ser

Voz 10 48:43 diciendo en casa sobre estimado

Voz 0827 48:47 ah no esto es una cosa de sociedades opulentas no suele haber más pequeño en lo que hacíamos era comer y además aprender a dividir porque llegaba las croquetas y enseguida tenías que dividir cuanta sabía entre los comensales y aquello funcionaba

Voz 1353 49:00 sin embargo aquí estamos mucho mejor que en Estados Unidos donde uno deja de comer cuando Jean

Voz 1158 49:05 puede más hay en Europa

Voz 1353 49:07 suele parar de comer cuando terminas la ración enero en estallidos elevados un cubo es imposible terminar te Lutero terminas cuando ya no puedes más

Voz 0470 49:16 muy bien bueno Alberto sobre el muchísimas gracias por estar en La Ventana venga vamos un abrazo hasta un abrazo

Voz 1 51:25 a mi manera de trabajar sería

Voz 41 51:33 una huelga a la japonesa trabajando todavía

Voz 1158 51:35 ya más horas y demostrando las capacidad

Voz 41 51:38 es que tenemos las mujeres en este país

Voz 18 51:44 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

