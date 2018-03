La Ventana (09/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 2 00:00 a ese servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias los miembros independentistas de la Mesa del Parlament catalán se reúnen esta tarde con el presidente rehúye Torrent para estudiar las consecuencias de la decisión del Supremo que ha denegado el permiso a Jordi Sanchez para asistir al pleno de investidura del lunes un pleno que a esta hora todavía no se ha suspendido el hubiera rechazado el último plan de los soberanistas para atraer el apoyo de la culpa la investidura la apertura de un proceso constituyente en Cataluña esto es lo que decía el portavoz del Gobierno Íñigo Méndez de Vigo

Voz 0803 00:36 no es no van en la buena dirección van en la mala dirección no van en la dirección de restablecer el orden la seguridad y la tranquilidad de la agenda de ocuparse de los problemas de la gente hombre ahora hablan de procesos constituyentes que parece que es asimilan no a Dinamarca sino al modelo venezolano por bien el Gobierno ni lo ha reconocido ni les reconocerá no lo va a reconocer nadie

Voz 3 01:01 porque Europa han tenido cero apoyos a todo ello

Voz 1667 01:04 el Gobierno y sindicatos acaban de firmar el anunciado acuerdo para la subida salarial de los funcionarios que puede superar el ocho por ciento los próximos tres años el acuerdo también recupera la oferta de empleo público en el Ministerio de Hacienda está Rafa Bernardo adelante

Voz 1762 01:16 se está desarrollando en estos momentos esa ceremonia de firma satisfacción a todas las partes

Voz 4 01:21 eh tras esta ceremonia

Voz 1762 01:24 eh está desarrollando en la sala de las grandes ocasiones del Ministerio de Hacienda a la Carlos III en Nissan Montoro ha destacado que es la primera vez en la historia de nación española en que se vincula el crecimiento de los salarios de los empleados públicos al crecimiento del PIB y ha instado al sector privado a tomar buena nota de lo que se ha afirmado hoy aquí lo recordamos subidas que se han acordado que pueden ir entre las seis coma uno y el ocho coma ocho por ciento en los próximos tres años además de lograr avances en empleo público conciliación negociación colectiva

Voz 1667 01:54 ahora hace Rafa nos vamos a Ceuta porque varias personas han necesitado ingreso hospitalario después de que un grupo de menores haya rociado un autobús público con un spray con gas pimienta que sabemos Miguel Ángel Mendoza adelante

Voz 0882 02:07 qué tal pues el hecho ha ocurrido pasadas las dos y media de la tarde la línea ocho una el INE ya conflictiva en la que tanto pasajeros como conductores han recibido pedradas sufrido atracó a punta de navaja y ahora espray pimienta José Blanco es el presidente del comité de empresa

Voz 5 02:19 me han tenido que abre la puerta para que todo el mundo personas niñas pequeñas está lo rojo excede con pasado a uno a otro otro que venía detrás de esta una podía continúas llamada policía nacional no identifica los cancilleres porque hemos tenido corriendo

Voz 1915 02:34 deportes Toni López empieza a la jornada veintiocho de Liga Santander a las nueve con el Girona Deportivo de la Coruña el Girona arranca la jornada a un punto de Europa y el Depor a dos puntos de la permanencia en Segunda División comienza también la jornada treinta de liga Un dos tres con el Tenerife Oviedo y termina la jornada veinticuatro de la Euroliga baloncesto Unicaja de Málaga apura sus opciones de clasificación en la cancha del CSKA de Moscú desde las seis y el Barça prácticamente eliminado recibe al Estrella Roja a las nueve la noche

cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 Podemos acusa al Gobierno regional de obstruir la actividad de la comisión que investiga la corrupción en la Asamblea después de que el cuñado de Ignacio González José Juan Caballero se haya negado

Voz 0933 03:10 para esta mañana Caballero estaba cita

Voz 1915 03:12 no para declarar sobre el caso del campo de golf de del Canal de Isabel Segunda está investigado en el caso Lezo y era socio de la empresa Tecnocom cree que sea adjudicó la explotación de esta instalación la diputada de Podemos María Espinosa

Voz 6 03:23 estamos parece especialmente grave porque conocíamos que el Gobierno de Cifuentes no quería colaborar con la comisión de investigación la corrupción pero el hecho de que obstruye además esta investigación nos parece realmente grave

Voz 1915 03:38 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca hay colectivos de vecinos han conseguido paralizar por el momento el desalojo previsto para esta mañana de una familia que lleva un año ocupa un piso de la calle de Ofelia Nieto en la capital propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda las plataformas denuncian que el gol

Voz 0933 03:51 pero de Carmena desprotegido a esta familia formada

Voz 1915 03:54 cinco mujeres tres de ellas menores de edad el desalojo Se aplazado al cuatro de abril Isabel es portavoz de la plataforma Tetuán resiste

Voz 4 04:01 hemos vivido momentos absolutamente horrorosos horripilante estoy aquí porque les querían dar una semana la recién parida por lo menos respetar la cuarentena respetar la baja ya está la la la joven no han respetado el más mínimo derecho humano

Voz 1915 04:21 Ipar la reclama tres nuevas estaciones de Cercanías dos en la localidad uno en Torrejón de la Calzada el pleno ha aprobado una moción para instar al Ministerio de Fomento a que cumpla con un compromiso que hizo en dos mil nueve y que a día de hoy sigue sin llevar a cabo todos los grupos incluido el Partido Popular han apoyado la petición Pablo Sánchez Valladares ex portavoz de la plataforma que impulsado la iniciativa

Voz 7 04:39 que se obligue desde aquí al Ministerio de Fomento a que cumpla sufre su promesa y la segunda es que ahora en los Presupuestos Generales del Estado haya una partida presupuestaria que es tan importante como la final o más para que se pueda real

Voz 2 04:54 Izar este proyecto doce grados en el centro de Madrid

de momento es todo

esta web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias

son las ocho minutos de la tarde las cuatro y ocho en Canarias y aquí seguimos en La Ventana

Voz 0933 08:19 ah

Voz 17 08:22 recomendamos otras sabe el PNV treinta

Voz 0933 08:25 cuatro horas menos en Galicia treinta y cuatro

Voz 17 08:27 hora menos en Galicia

Voz 1623 08:29 eh Jordi

Voz 18 08:32 el presunto asesino del pantano de Susqueda

Voz 0827 08:35 eh

Voz 18 08:36 hola ha programado hoy a gritos su intento de su himno

Voz 1804 08:39 no

Voz 19 08:39 sí ha con la duda es saber si veo nos Rosa Harmony velas así que no sabemos si mañana hará una alineación con el equipo de gala comer de siempre con ese que los niños en el cole se saben ya de carretilla el se saben ya de carretillas

Voz 15 08:51 no pasa nada no se cierran campos queda todo en papel de borrajas queda todo en papel de borrajas

Voz 0933 08:57 el coche nuevo de Fernando Alonso se les sale una tuerca noche

Voz 0882 08:59 el estreno de los entrenamientos en Montmeló

Voz 20 09:02 cuerda demasiado al futuro reciente recuerda demasiado al futuro reciente que no fue buena podemos cometer errores iban los errores rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 15 09:20 volcanes Tears in the v unidad de vigilancia estamos en el informe quinientos XXXVIII así es

Voz 0827 09:33 acabamos de escuchar el boletín de las cinco de la tarde cuatro en Canarias todavía no en Galicia con Pablo Morán Pablo Alborán para la unidad de vigilancia sobre boletines va precisamente nuestra primera vigilancia bueno sobrevoló boletos

Voz 21 09:46 ahí se espera para ahora una rueda de prensa de Matteo Renzi en la que se espera que dimita

Voz 0827 09:51 escuchamos el boleto del aula escuchamos el boleto la una el ex primer ministro italiano hay candidatos en un oyente Teresa Colomer por ejemplo que no encuentra en la palabra boleto ninguna acepción que se ajuste a lo que ya conoce como boletín tiene toda la razón la palabra boleto la utilizamos es aquí en nuestra jerga interna y a veces como es el caso pues intencionadamente o no se nos escapa Teresa Se ha sorprendido y eso que ella no es ni Argentina ni paraguaya porque en aquellos países boleto es además una mentira así que en el contexto de lo vigilado podrían pensar que un boleto es un infiel motivo de Fake News

Voz 23 10:30 en línea triste entre Irak procedente

Voz 0827 10:35 la Unidad de Vigilancia del nueve de marzo día después de la gran movilización fe Iniesta una huelga histórica que ha tenido resonancia planetaria incluso interplanetaria nos dice Raúl Martínez

Voz 25 10:46 teníamos la certeza de que el mundo nos estaba mirando que lo que ocurrió ayer en nuestro país se convertía en tema de conversación en muchos planetas en muchos planetas Hebron en muchos países

Voz 0827 10:56 en muchos países que no planetas buena una huelga feminista que es una palabra con la que la ministra de Igualdad no se siente identificada ya lo dijo aquí en la SER por considerar que es mera etiqueta quizás es que no ha leído demasiados libros sobre igualdad o a lo mejor no se ha quedado bien con los conceptos

Voz 26 11:12 yo recomendaría algún libro a las mujeres que quieran formarse en mira hay galardón el de el de el de Nuria importante oye pues las mujeres se pueden iniciar con el libro de Nuria no principio no principiantes en feminismo no se llama principiantes en feminismo no se llama a los participantes exacto

Voz 0827 11:31 bueno esperemos que haya por lo menos el título lo haya leído en fin mucho más feminista parece la ministra Isabel García Tejerina buena febril está pero feminista radical donde las haya e confiesa que uno de los objetivos que tiene es eliminar

Voz 3 11:45 el hombre del mundo quiero destacar que este gobierno un gobierno especialmente comprometido con los

Voz 2 11:52 te de desarrollo sostenible entre los Objetivos de Desarrollo sostenible está erradicar el hombre

Voz 27 11:58 erradicar el hombre en el mundo

Voz 0827 12:01 en el mundo árabe bueno de hombre a hombre después la ministra de Igualdad que Le cambia el titular libro de Nuria Varela pero bueno y eso nos pasa a todos ayer por ejemplo no estuvo en La Ventana Roberto Sánchez Roberto tú estabas cedido temporalmente a la madrugada de la Cadena SER para presentar un programa además inédito el título tampoco lo conocíamos

Voz 0313 12:21 Ventana ese notoria hoy porque no está Roberto Sánchez bien abertzale está enfermo podría ser pero no no está enfermo ni está de permiso ni de día libre es que Roberto está preparando a esta hora el Hablar por Hablar por hablar

Voz 0827 12:33 el labrar por habrá que hablar

Voz 0933 12:35 pero con las puertas a las puertas muy abiertas

Voz 0827 12:37 es buena en fin que lo de ayer fue una impresión de jornada de huelga de millones de mujeres que ya están de vuelta de todo quizás por eso el presidente del Gobierno acuñó el neologismo jornada de vuelta Nerea Aróstegui Mario Suárez lo escucharon

Voz 28 12:51 tengo que decir que me ha impactado su intervención y que desde luego no me reconozco en la afirmación de la vuelta de la Vuelta huelga a la japonesa que ha hecho de la nouvelle

Voz 0827 13:01 a de la huelga nosotros tuvimos uno parecido aquí en un desliz podríamos decir onubense son las nueve en Canarias está en marcha la jornada de huelga la jornada de huelga hay huelga con motivo del Día de la Mujer bueno en Huelva también hicieron huelga quizás sea contagio presidencial o no en palabras del propio Rajoy lo cual es muy

Voz 8 13:22 sí Blum o que no sea así lo cual pues a lo mejor también es posible o no que más

Voz 0827 13:28 porque el presidente la verdad es que ha recibido otra semana de gloria lingüística rozando casi casi lo imposible

Voz 29 13:35 yo puedo asegurarles a ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es poco

Voz 15 13:42 si todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible

Voz 0827 13:48 sí lo imposible es posible ya no es imposible son nuevas frases presidenciales que han generado un nuevo hit de todo por la radio

Voz 30 13:56 no pensemos lo que pensemos opinamos lo que opinen sobre las diferentes formas de hacer manera yo puedo asegurarles usted es que haré todo lo que pueda

Voz 29 14:11 más de lo que pueda si es que eso es aducir eh

Voz 15 14:14 yo haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible

Voz 0827 14:19 no Rajoy a su manera bueno quedan muchas cosas por hacer en materia de igualdad entre ellas alguna en la que mostramos una especie de un especial empeño en esta unidad como la de feminicidio nuestra lengua aunque a veces nos dice Mario Suárez quizás nos pasemos nos lo dice por esto que escucho

Voz 31 14:35 porque tengo que sé que de Michelin la idea de que haya más mujeres la tiene muy clara

Voz 26 14:41 la vida la vida de la vida de una es muy sacrificio

Voz 0827 14:45 cada la vida de un HF buena tiene razón nuestro vigilante de momento chef es palabra común en cuanto al género el chef o la Chef la HF pues no la encontramos tampoco la UEFA eh yo creo que arrastra la piel arrastra pero bueno es lo que lo que parece que es escucha no aunque también hay que decir que en francés ex jefe en español de jefe tenemos jefa claro aquí no bueno no lo no el de momento es sólo una curiosidad de no espero esté proponiendo aquello de feminicidios chef con jefa no sólo da también mucho sobre los Oscar sobre las elecciones en Italia con el triunfo de movimiento con nombre de jamón Nos dijo José María Izquierdo del deshacer al que padecidos aboca muchos en este siglo XXI que avanzó a grandes tranco hacia un tipo de sociedad impensable hace unas pocas décadas ha ganado un movimiento con nombre de jamón el cinco estrellas en nombre de jamón el Estrellas buena Mario Suárez nos dice que el jamones cinco Jotas que cinco Estrellas quizás lo tenga algún hotel ahora como aquí también se produce mucho jamón a lo mejor hay algún que lleve ese nombre tan bueno también entra Itu que incluyó alguna pregunta sobre los eh premios Oscar su ortografía que merece la vigilancia de Manuel vale Bona que le recuerda que todo muy bien lo que dijo pero que la palabra Oscar es una palabra llana no es una palabra aguda este es el momento del concurso Oscar lleva tilde es

Voz 33 16:12 pues Cárdenas el hombre de os Oscar Óscar de

Voz 0933 16:16 dos de Óscar

Voz 24 16:18 pero los Oscar Óscar que no lleva tilde hombre a ver la estampida

Voz 0933 16:23 el cómo no va a llevar tilde

Voz 24 16:27 sí lleva cada día hombre recordemos la regla toda palabra aguda toda palabra aguda

Voz 0827 16:32 que no termine en s n o vocal lleva de Oscar acaba en RTV batirle bien la norma perfecta no hagáis casar niño es Pedro las palabras son llanas esta palabra es ya no es una palabra aguda e Óscar no es una palabra aguda pero os veía dudar mientras se planteaba el tema del acento y es una duda razonable bueno el propio nombre Oscar en español lleva tilde como el lado inicial no y el nombre que bautiza tanto los premios en general como la estatuilla en particular también es verdad que en inglés no inglesa pero en español si además esa palabra ya entrado en el diccionario de la Real Academia aunque tenemos que decir que quienes escriben en los medios en de comunicación sobre los Oscar de momento no suelen seguir esta norma no lo hacer es verdad que hay algunos que lo hacen porque el hashtag no funcionaría también se acentúa sino esto es lo que no se explican pero desde luego no estamos viendo los acentos ni en el Oscar de los premios ni en el Oscar o los Oscar es cuando nos referimos a las estatuillas luego

Voz 0933 17:32 es plural no es los Oscar

Voz 3 17:35 los Oscar y nos ha Oscares nos los Oscar a buena perdón cuando te refieres a la estatuilla que ella

Voz 0827 17:40 sí sino los otros son los premios Oscar

Voz 3 17:42 pero acto Óscar Chuck no con la ese final

Voz 0827 17:45 que sí que funciona en inglés pero no en español bueno a veces no sabemos muy bien qué hacer con nombres o palabras que nos llegan de otros idiomas incluso seguimos pronunciando las en el idioma original en inglés por ejemplo aunque ya esté en Castellón izada si ya están en nuestro diccionario esto por ejemplo nos lo envía Lorena Martínez

Voz 1623 18:03 en Alemania los socialdemócratas han tenido que aceptar su papel de escuderos de define el cine neo viajando en el Side Car viajando en el safety car con Angela Merkel

Voz 0827 18:14 viajando en el Side Car bueno Sidecar como iceberg por ejemplo son palabras de origen inglés pero ya están incluidas

Voz 0933 18:21 en nuestro distrito es reincidente es decir si si si no estaba por cierto no está pero los grandes

Voz 0827 18:27 no lo sé porque es la de un acuerdo el adúltera estaba la moto bueno pues eso que estas palabras e Sidecar hoy CD por ejemplo ya se pronuncian en español

Voz 24 18:39 mi entre sí

Voz 0827 18:44 la huelga feminista ha oscurecido otros asuntos de estos días como por ejemplo el presunto espionaje de los Mossos SAP periodistas que hoy ha querido hablar Manuel Jabois empleando un verbo que Ángel Andrés Martínez Zamora ya nuestros compañeros de aquí de la SER a Marina Fernández y José Manuel Romero desaparecido un poquito extraño quiere hablar lo he dejado sobre el supuesto espionaje

Voz 26 19:06 agentes de los Mossos d'Esquadra a organizaciones constitucional allí constitucionalistas Ia periodistas también

Voz 0933 19:13 menos mal que no mencionaron a mí que no mencionaron a mi mi propio prohibiendo el espía

Voz 0827 19:18 ostras y por el bien de la lengua podíamos decir menos mal que no me espiaron a mí dice Manuel Bueno el verbo espionaje no existe el verbo correcto es el verbo espiar menos mal que no me espiaron a mí hay una cierta tendencia a alargar palabras innecesariamente Teresa Colomer por ejemplo hay detectado otro caso en Tu cara me suena

Voz 2 19:38 yo lo que quería decir sordos tocados la nariz los oídos

Voz 0827 19:48 en dos por el Condes taponar es más que suficiente lo que pasa es que claro si fabricamos el verbo a partir de en taponar pues nos puede salir una cosa como estas y en el mismo programa Teresa cazo también a Manel Fuentes con una palabra que no aparece en el diccionario

Voz 34 20:04 con un catarro o por un problema familiar y luego tiene que sale a cantar en directo con con unas semanas de preparación para ese tema y el último día siempre es Qatar Kiko y el último día siempre es Kiko pero en este en este caso yo

Voz 0827 20:17 lo que lo fue el último día simples catártico hubo un cambio de letra porque la palabra

Voz 0933 20:23 claro Flick poco

Voz 0827 20:26 ha ido muy a la primera en igualdad llamarlo fue en la primera acepción de la palabra eh que produjo Arsys que es esa liberación interior suscitada por una experiencia vital profunda como es el último programa de Tu cara me suena esperemos que no fuera en la segunda acepción porque catártico es también la limpieza que produce un medicamento Bourdais a dos eh vamos que debas por la pata abajo bueno como nuestros vigilantes les va a la caza mayor ya hemos metido algunos grandes pero también alguno como Gabriel Martínez pilló ayer mismo a Javier Bardem

Voz 0882 21:00 con una conjugación irregular de un verbo

Voz 0827 21:03 ah y aquellos que se mete una raya

Voz 35 21:05 soy una están financiando a estos hijos de perra tú te metes una raya de cocaína aire estás dando dinero a estos tipos que matan abusan y cuelgan en los puentes ideó Jean ideó Jam agente en las calles de México ideó

Voz 0827 21:17 tan bueno recordamos nos recuerda nuestro vigilante que el verbo degollar es irregular estos hijos de perra degüello van no de Goya esto hubiera sido lo correcto vamos con algunas correcciones más una sobre toponimia Pablo Pérez no recuerda que los pimientos de su pueblo y los del pueblo de Pepe Domingo Castaño por ejemplo son pimientos de Padrón no del padrón si hubo un referéndum de autodeterminación

Voz 37 21:47 es un poco la independencia del padrón el dependencia del padrón

Voz 0827 21:50 a veces sí a veces no

Voz 37 21:52 sí en el referéndum también a veces sí a veces no

Voz 0827 21:56 el juego de palabras entiende perfectamente pero tiene razón sería la independencia de Padrón y no la independencia del padrón y Miguel Ángel Royo cree que en Televisión Española no usaron el correcto gentilicio para Gerona o Girona

Voz 3 22:09 da gusto verlo está más alto que no obstante agrega

Voz 21 22:13 el embalse de Boadella en la comarca Gironès comarca Gironés del Ampurdán no ha crecido tanto según los observadores

Voz 0827 22:20 la comarca Geron esa bueno nuestro vigilante cree que es gerundense

Voz 0882 22:23 claro que si no tiene toda la razón que

Voz 0827 22:26 como vivo hay otro gentilicio que sí que registra el diccionario que es Gironès o en esa aunque son gentilicio es en desuso

Voz 0933 22:34 pues mucho de virus coloniza no

Voz 0827 22:37 eso es generosa en ningún caso pero en esa o Gironès sí que está es más ambos gentilicio entraron en el mismo año en mil ochocientos tres pero del que ahora está en desuso Gironès tenemos noticias desde el diccionario de Nebrija a finales del siglo XV es decir que es anterior todavía pero ahora ya está en desuso y en todo caso subrayamos Roberto es o en esa de momento no están ni se les espera Marta Zamora también cree que tras tocamos el nombre de una localidad en este caso una localidad de ficción contábamos ayer algunos rodajes de series paralizadas por la huelga dijimos esto con información del sindicato de actores y actrices por la mañana se han detenido

Voz 0882 23:18 tres rodajes de series Acacias y XXXVIII

Voz 0827 23:21 secreto de Puente Viesgo El secreto de Puente Viejo de Puente Viejo vea ni Amar es para siempre secreto de Puente Viejo ese es el nombre de la serie y Pablo Pérez dice que siguiendo con la caza mayor pues invita de nuevo a Manel Fuentes en este caso cuando estuvo aquí en La Ventana por situar Nueva Zelanda en Australia

Voz 0882 23:42 muchos recurso energético ya hay un libro

Voz 38 23:44 imprescindible que se llama El mundo en dos mil cincuenta donde ahí se apunta como uno de los sitios más magníficos para ir a vivir a Australia o en concretamente no Nueva Zelanda Australia o concretamente no Nueva Zelanda yo creo que sería otro otro destino que enviaría

Voz 0827 23:59 la frase es confusa creemos que quería concretar en vez de en Australia Nueva Zelanda pero en todo caso sí que será entender que Nueva Zelanda pertenece a Australia Hinault no esto es lo que nos quiere aclarar nuestro vigilantes son países vecinos pero en Nueva Zelanda es un país independiente

Voz 39 24:18 sí

Voz 0827 24:24 sobre números y medidas tenemos alguna vigilancia a Juanfran López por ejemplo nos envía esta información sobre un acuario que sea inaugurado aquí en la Comunidad de Madrid cuyo volumen de agua medimos

Voz 40 24:35 en metros cuadrados este verano el conocido como Atlantis Aquarium abrirá sus puertas con un tanque de exhibición de tortugas marinas un pingüe canario con nieve artificial y un tanque de tiburones de mil setecientos metros cuadrados de agua de mil setecientos metros cuadrados de agua hasta luego Laura

Voz 0827 24:51 mil setecientos metros cuadrados de agua además ayer al concretar que es de agua pues ese subraya la equivocación suponen nuestro vigilante que nos referimos a metros cúbicos que es como se miden los volúmenes se lo curioso es que fue a comprobar el dato por si fuese a lo mejor eso la superficie del tanque o la de una piscina Hinault el volumen de agua contenida y resulta que en la web del diario El País hablaba de un tanque de un millón setecientos mil litros de tiburón

Voz 1 25:20 eh

Voz 0827 25:24 Mario Suárez le parece raro decir que alguien tiene un nudo en el estómago no por esto que escucho en El Larguero hablando de la muerte del funeral de Quini

Voz 0933 25:33 no no Preciado lo es Staff físicamente en el módulo de voz la familia de Quini ayer te lo contaban el larguero y es verdad uno llega al tanatorio

Voz 12 25:43 con un nudo en el estómago nudo en el estómago

Voz 0933 25:48 se ponen un sitio para no molestar

Voz 0827 25:50 no duda en el estómago la verdad es que como tenemos que decir que tampoco me suena tan mal no me suena tan raro pero sí que es verdad que el nudo por excelencia cuando hablamos de congoja es el nudo en la garganta e también se te puede revolver el estómago pero eso es para algo que nos causa versión repugnancia antipatía y desde luego no era el caso no ha pero ya digo tampoco me resulta tan extraño lo del nudo en el estómago menos salvación tiene esta otra expresión el mismo vigilante el mismo espacio vigilado El Larguero

Voz 20 26:20 bueno vamos a echar el broche bueno vamos a echar el broche a todo lo que hemos hecho hoy en el

Voz 0827 26:25 aquí parece claro el cruce entre echar el cierre a oponer el broche al programa pues se quedó en ese echar el broche Teresa Colomer también pide que vigilé hemos esto que dijo la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáez de Santamaría y que se coló en la tertulia de cómicos de A vivir que son dos días

Voz 15 26:41 si la vicepresidenta se lo permite

Voz 4 26:43 el Gobierno no va a permitir que se usen soldaduras de leer ahora

Voz 1915 26:47 el público para que el líder de Israel

Voz 4 26:50 es gratis gratis en Bruselas

Voz 15 26:52 pero parece que no lo priva de gratis Liga tampoco en esto

Voz 0827 26:55 para que Puigdemont viva de gratis hasta Javier del Pino parece sorprenderse con la expresión como también se sorprendió nuestra vigilante vivir de gratis es un cruce también entre vivir de balde vivir gratis que sería la expresión directa e es una expresión que la Fundéu esto de vivir de gratis considera que se debe evitar en la lengua culta ya una vicepresidenta de Gobierno sobre todo cuando hace declaraciones habría que exigir será pero bueno voy a poner broche de oro a estas vigilancias de frases hechas como una propia que me pilló Pablo Fernández en la pasada unidad de vigilancia Iker recojo con sumo gusto gustillo el otro día y me dijo Jesús oye que la miel pura debe gasta muy buena de bueno ya lo aprobaremos le ha sacado gustillo que ha sacado gustillo Jesús Oria aparece en la Unidad de Vigilancia le ha sacado gustillo dije

Voz 0933 27:43 lo que está mal eh bueno Pablo dice que sería

Voz 0827 27:46 más correcto decir que le ha cogido el gusto a coger el vamos pilló algo no pasa lo mismo que con la anterior fase hombre tampoco está tan mal tan mal pero bueno es verdad que lo normal es cogerle el gusto o el gustillo a algo

Voz 42 27:59 eh

Voz 1 28:02 de de de

Voz 0827 28:11 la otra confusión una frase Felipe Serrano nos contó hace unos días aquí en La Ventana anécdotas sobre el hotel Ritz un hotel en el que él trabajó siendo más joven el hotel que echa el cierre temporalmente para ser reformado no se habló de un ilustre clientes del que canta de Frank Sinatra que vino a Madrid a actuar al estadio Santiago Bernabéu es muy grande y que no consiguió llenar Felipe dice algo que Rafael Urturi cree que no era precisamente lo que quería decir

Voz 20 28:39 los propios empleados del hotel fueron invitados e al concierto en el Bernabéu un poco para hacer algo un poco para hacer hueco porque no porque no se llenaba

Voz 0827 28:48 el fueron invitados para hacer hueco en el hotel que se crearía vacío porque para el estadio alguien sería para rellenar los huecos que no había conseguido rellenar Frank Sinatra con la venta de entradas no para hacer hueco como se dijo íbamos acabando ayer las mujeres españolas celebraron de forma espectacular una fecha que se celebra en todo el mundo aunque las mujeres españolas tienen un ocho de mayo eso particular el día de un remoto mil novecientos diez en el que la ley les abrió definitivamente y sin ningún tipo de cortapisa las puertas de la universidad y claro las mujeres españolas tras ocupar las aulas pudieron ejercer después nuevos oficios que hubo que nombrar en femenino Marta Valderrama nos lo cuenta

Voz 1473 29:42 el ocho de marzo de mil novecientos diez se emitió un decreto que permitió acceder a las mujeres a la universidad pero hacía cuarenta años que las mujeres estudiaban pese a que intentaron impedírselo prohibiendo les el acceso a la enseñanza superior la llegada de las mujeres feminismo oficios que la Academia ya había feminista de mil setecientos ochenta aunque no eran abogadas sino las mujeres de los abogados ni médicas sino a las mujeres de los médicos ni sargento sino las mujeres de los sargentos así fue hasta que en mil novecientos veinticinco empezaron realmente a ejercer estas procesiones según él canario aunque un año antes Clara Campoamor y Victoria Kent sentenciaba como abogadas la acepción de abogada como mujer del abogado ha desaparecido pero permanecen muchas otras como médica ministra concejala capitana catedráticas Argenta presidenta apeló ahora es gala muchos pensarán que estos son cosas de hace siglo y medio pero no en mil novecientos noventa y dos cuando Isabel Blas recogió su titulo de periodista no era licenciada sino licenciado una letra que tardaron tres años en cambiar esperemos que para todos los cambios que se reclamaron ayer tardemos

Voz 2 30:59 un poco más

Voz 0827 31:05 Isabel Blas es para no hecho rebota desde luego eh oiga qué quiero ser licenciada en vez de licenciado tres años tardó en la Universidad Complutense y el Ministerio de Educación en resolver esa pequeña cosa bueno esperemos no tardar en resolver cosas que ya no se pueden retrasar más

Voz 2 31:19 yo ya me voy bien señores si me lo permiten

Voz 43 31:22 que me voy a ir

Voz 0827 31:25 hoy soy un poquillo cansado gracias recordamos la dirección de correo que es de V arroba Cadena Ser punto com ya saben si en algo nos hemos equivocado que seguro

Voz 0313 31:36 ocurrió

Voz 0827 31:36 en San Sebastián en el Kursaal de San Sebastián de Irak

Voz 0313 31:39 demanda Ventana el próximo viernes y no te marchas esa yo porque te va a interesar esta noticia de última hora

Voz 2 31:45 tiene que ver con el deporte pero Coronado

Voz 0933 31:46 Tomás López buenas tardes queda Almudena para hablar con Pep Guardiola y su lazo amarillo la Federación inglesa

Voz 1915 31:51 la sancionado con veinte mil libras lo que sería vendido en mil quinientos euros recuerda que llevan la mar amarillo en la Liga en varios partidos en la Federación inglesa no permite símbolos políticos a pie de campo

Voz 0933 32:01 Blanco y en botella la sancionador

Voz 1915 32:03 veintidós mil quinientas librarse ahora también la han avisado por su conducta tras admitir ante la Federación de comunicado que llevan mensaje político la amarillo respira sin respetar perdón las normas de vestimenta

Voz 0933 32:14 recordemos que será amarillo de Guardiola es una petición de libertad para los dirigentes políticos independentistas que siguen encarcelados en prisión preventiva mucho tiempo bastantes meses después del uno de octubre y todo lo que lo que hubo antes ese lazo amarillo lo luce bastante gente en en Cataluña pero es verdad que en la Federación inglesa lo lo tienen penalizado lo prohíben el he dicho siempre que es persona antes que entrenador y que lo seguirá llevando lo que no sé qué ocurre a partir de ahora y yo no creo que eso sí han hablado

Voz 1915 32:44 llegado a llevar un poco tapado así como hacer un poco de trampa no recordemos también que Guardiola dijo que no nos símbolo político que era lo comparó con el lazo a favor de la lucha contra el sida de mama que la respuesta de la donde fue Martín un directivo diciendo que que si empezamos programa amarillo podríamos terminar el símbolo de sexo con la esvástica fallaron los toros yo creo pero bueno al final lo que digo veintidós mil quinientos veinte mil euros de veinte mil libras de

Voz 3 33:08 esta parada Guardiola ha dicho que la Toni López un abrazo compañero un abrazo

Voz 8 36:06 en Cadena Ser punto com tienes mucha rápido por escuchar para los que siguen sin saber porqué nos hace llorar la cebolla óxido de Etiopía panal una sustancia con la

Voz 0933 36:17 que las defiende sus depredadores

Voz 8 36:20 o sea nosotros

Voz 2 37:23 Carlas Francina

Voz 0313 37:26 Juan XXIII minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias los viernes hasta ahora habitualmente verdad Roberto pasamos miedo aquí en la cita de Negra y Criminal eso que bautizamos como quién dijo miedo queda bastante dura verdad y unos ese recuerdan los oyentes me imagino que si la historia que contamos la semana pasada

Voz 0933 37:42 el carnicero de mi walkie al cargo

Voz 0313 37:45 no sé no sé cuánta gente bueno pues hoy hemos decidido cambiar hoy cambiamos el miedo por la por la sonrisa o por la carcajada y todo ello por cierto a través a caballo de la música

Voz 49 38:03 el Hendrik leves

Voz 1 38:14 bien

Voz 26 38:17 como delicados girando montón de caras de gente que ocho por ahí mientras llueve en casa escuchando la radio diciendo bueno para toque de gracia que tiene tranquilo

Voz 0313 38:28 tranquilidad esto que esta sonando que escuchan son los Golden Gate que son cuarteto de Gospel muy conocido en todo el mundo muy bueno canta muy bien

Voz 49 38:40 dicho esto

Voz 0313 38:41 eh resulta que en ellos se inspiraron unos tipos de Donosti que les ha mirada mucho dijeron fue vamos a seguir sus pasos no eran de Donosti pero se lo propusieron lo intentaron hilo hilo consiguieron vamos y lo han conseguido lleva treinta años haciendo cosas como ésta

Voz 24 39:00 no

Voz 50 39:01 suele suceder en valores no soy yo

Voz 24 39:12 ha echado el mal no

Voz 51 39:17 buenas tardes a eso

Voz 50 39:24 eso le más

Voz 33 39:34 voy a Barroso a todos aquellos también para que hay campo de fútbol

Voz 0933 39:40 hay que vuelven a Madrid con su nuevo espectáculo sin ton ni son durante los viernes de marzo y abril tenéis que tenemos que hacer de la once en el teatro Rialto traiga al Mago Pop en la Gran Via entre otros no es hará aparecer después hay entradas para iba a ser un completo yo tenía atraería aunque reto sí pero hay entrar para combinar las dos cosas lo que si alguna queda creo que dos o tres oye sin ton ni son ahora que se han marchado Isaías su unidad de vigilancia lingüística según la RAE significa sin motivo ocasionó causa fuera de orden y medida a cuál de las dos acepciones se ajustaría

Voz 0882 40:20 pues quizá todas quizá la de sin orden ni medida al buen tuntún si eso efectivamente es de este es un espectáculo en el que la formalidad brilla por su ausencia excepto en lo musical que hay si somos rigurosos

Voz 0933 40:35 pero pero lata alguna pista hombre para los oyentes de La Ventana que están y que los hay que están interesados que que van a encontrar en sintonía en en detalle concreto algo bueno de una sorpresa

Voz 25 40:49 para encontrar pues eh digamos el un amplio

Voz 0882 40:54 el repertorio selecto de todas nuestras digamos nuestros hits de los treinta años que llevamos hemos hecho una un batiburrillo de de bueno de nuestros éxitos de cuando salíamos por la tele y bueno hay de espectáculos nuevos digamos que todo lo más granado lo más divertido y lo más brillante vocalmente

Voz 0933 41:13 joder treinta años ya un momentito un paréntesis de un de una mínima seriedad un paréntesis muy pequeñito cuando es con esto que ahora me cuesta recordar los orígenes y todo toda esa historia de verdad imagen las tesis que el camino iba a ser tan tan largo tan bueno por otra parte

Voz 25 41:28 no la verdad es que nunca nos lo propusimos desde el principio

Voz 0933 41:32 que la vida no hay grandes tampoco lo mejor y habrá tampoco

Voz 0882 41:39 sí pero la verdad es que está pesó como una empezó como una chunda de amigos la verdad sea empezó como un cachondeo de amigos del tenía un bar era vamos a hacer unas cancioncillas de los Golden Gate Quartet por cierto esa que has puesto Versailles estaba en nuestro repertorio y bueno es chungo en cachondeo de bueno para actuar en el bar y tal pero cuando bien

Voz 52 41:57 los que la gente le gustaba muchísimo decía oye cuándo voy a volver a actuar ida DVD's a lo mejor vamos sacarle dinero esto algo

Voz 0882 42:04 sí pero vuestros primer gran concierto fue en una boda

Voz 0827 42:07 sí sí sí bueno digamos fue el extremo

Voz 0882 42:09 el estrés les tenemos si si hicimos cuatro canciones de las hicimos en Vivar si hacemos todas las semanas las mismas cuatro canciones y la repetimos caro porque es que cuatro canciones acababan enseguida

Voz 0933 42:19 que es el que es el inicio ortodoxo de cualquier carrera musical sino una boda después un bar por cierto hace una horita Lorite poco aquí en La Ventana estamos hablando de otro tema que ahora comentaré hemos escuchado esto para en fin para alegría y jolgorio toda la gente que estaba en el esto

Voz 53 42:32 de Sol domingo con patatas fritas estos juegos son lo vi yo asado con patatas fritas eso sueco tirara le respeto a le albondiguillas caldo para darme almejas gran consigue Aysén a dónde

Voz 0933 42:58 estamos cantando implica a ayer no es decía Javier Bardem yo no me puedo doblar vosotros y versiones oro doblaron sino su proponeros sino también no podemos darnos por la edad oiga esto cuando esto cuando se lo cantáis a Martina Berasategui yo hago o a Subijana lloran se emociona no se cachondeo que hacen

Voz 0882 43:20 pues yo creo que sí sí sí sí

Voz 0827 43:23 Ana que que conocemos hecho hasta personalizados con

Voz 0882 43:26 otro para es humano sí de hecho le dieron el título de vasco universal y hace unos años a Juan Mari Arzak nosotros personalizados la letra dedicándose la del a Juan Mari con sus platos con el menú de su

Voz 0313 43:41 casi dos décadas citarse invertida

Voz 0933 43:44 ya acordando con esto que personalizar y canciones

Voz 0313 43:46 es la que le dedicase y bueno seis dedicada o la que describisteis Aznar en su nombre

Voz 1623 43:51 entonces hubo Giotto autor a un hombre que usted defenderlas son viví de niño

Voz 2 44:06 Alfredo

Voz 1623 44:06 el paro o la salud yo nunca referencia los yo puede otro dígame usted aquello que les va a dar un trabajo llegan las hostias con muchos hombres pobres

Voz 24 44:27 no yo no

Voz 0313 44:32 por por aquí por la ventana pasan sobre todos los viernes directo están llegando ahora los integrantes de mi capitán visto pasar por ahí con la guitarra se tal hola qué tal viene mucha gente de de la música y les preguntamos a veces en conversaciones que son poco sesudas fuente de inspiración de dónde te surge la idea de escribir una canción preguntan a vosotros Inge bonito con mayonesa como como fuente de inspiración eso es cuando menos discutible discutir bueno yo creo que más bien fue

Voz 3 44:59 después conclusiones

Voz 0933 45:02 entre bonito y atún ha sido más que fuente de inspiración es la fuente de los entremeses ahora lo estamos ahí estamos con la con el con el buen menú Illa hemos pinchado hace una horita épico a aquí

Voz 0313 45:15 Dana porque teníamos un tema muy polémico para comentar os sobre todo vuestro

Voz 0933 45:19 Piñón de nutrir ven ha creado una una cucharilla para dar la papilla los críos que eso que hacíamos antes bueno que hemos hecho todos adiós incorpora una plataforma para el móvil del niño ya directamente es un labio Viena están los nutricionistas y los psicólogos cabreados bombonas porque en fin

Voz 3 45:41 pero bueno pero es un invento es un invento no yo creo que está además luego no

Voz 0882 45:45 perfeccionar y en la en la siguiente actualización Se van a perder las maletas ya para ser perfecto

Voz 0933 45:54 oye no aparte de los del bonito con mayonesa y el después si la la fuente de entremeses en donde ocio inspira AIS hay momentos concretos eso surge cuando surge por la calle en un viaje la cara de uno del público como como es como hay también canciones por encargo no comenzó personalizada clara por ahí

Voz 25 46:15 vas porque conductores encargan cosas entonces es cuando la empezamos a dar cosas vueltas a la cabeza no pues yo qué sé para eventos gastronómicos de repente no se nos nos contratan para hacer una presentación de un producto o que han inventado pues eso Subijana o el que sea entonces empezamos a darle vueltas a ver qué podemos cantar

Voz 0882 46:31 de aquí entonces es cuando nos surge

Voz 25 46:34 así sin más sin ton ni son pues no

Voz 0882 46:37 no siempre es con cosas así si trabajamos mucho con con con eventos bueno en esta tarjeta pone eventos a medida prêt à porter tendremos el digamos el estándar y luego ya a medida es el cliente viene te explica cuál es su producto y la hacemos presentaciones con letras adecuadas a su producto si conocemos bien

Voz 0933 46:57 el sentido a golpear Golden Apple Quartet es universal es global quiero decir cosas en todo tipo de de encargos puede ser una marca de automóviles sea un evento gastronómico puede ser algo más aceptando todas al una banda de moteros que es que es lo más a lo más curioso lo más raro o lo más chocante encargado por ejemplo un un un un grupo de moteros os han encargado alguna vez y no Pingüinos en Valladolid cuando se reúnen en pleno invierno con un frío que pela ver hacernos algo por favor encantaría hay salgo de ir en moto

Voz 0882 47:28 esto mientras te eso es fácil

Voz 25 47:31 en lo luego será fácil para nosotros lo más difícil que no creo que nos ha costado es cuando nos nos contrataron para hacer un evento que había que hacer una canción sobre el glaucoma de lujo sí es cierto

Voz 0882 47:43 eso sí sí sí lo recuerdo sí Jude

Voz 0933 47:45 están ahí están los monologuistas científicos sí sí que lo entienden ellos activa pero salió al final

Voz 0882 47:53 sí sí sí sí quedaron encantados si si no me acordaba de fíjate

Voz 0933 47:59 para vengarse eventos el teatro antes decía cuando salimos en la tele ahora quién quién os llevo a la tele por cierto

Voz 25 48:07 yo como pues mira es preso en una persona que se llama Gonzalo Pérez que es eh ahora de que es uno de los socios de son los que tienen Billy Elliot y fue él el que fue nuestro manager durante más de veinte años y ese fue que hemos metido en la tele con José Luis Moreno con con Nieves Herrero si el problema es que ahora ya no hay ya no hay no hay programas

Voz 0882 48:29 la profesionales sólo hay para amateurs para gente que aspira operación

Voz 0933 48:34 el jurado de nada es bueno decía el día que no que para eso nos retiramos a jurado de Eurovisión no está

Voz 25 48:43 quieren

Voz 53 48:47 de noviembre que ocupa y tres rindas vamos a ver si a Suiza oh

Voz 15 49:11 evidente en la comida esta irreverencia de villancicos

Voz 0933 49:14 el verano y encanta una cosa así fuera de época la verdad que parece este mucho vamos al revés joder la el próximo viernes hacemos La Ventana en Donosti nosotros nosotros claro en el Kursaal aquí en Madrid es verdad damos un poquito va ofrecemos venido pasa al revés hoy habéis comentado en más de una ocasión y yo estoy muy de acuerdo con eso que venir a veros orbita más de una visita al con galáctico pero yo creo que en estos treinta años además ha aumentado yo tengo la sensación de que ha aumentado pero no

Voz 0313 49:42 sí esa sensación se corresponde con vuestra experiencia entonces si la crisis nos ha pegado mucho el tema de Dios y os conocida en en el en en un teatro la Congregación para hoy

Voz 0933 49:55 pero después ha tirado más del carro la cosa de los eventos es personalizados que actuaciones como éstas en Madrid así todos los viernes que Sezer

Voz 15 50:05 claro en todos los grifos e los periodos de las empresas privadas las primeras por si acaso

Voz 0882 50:11 sí es que si no eres banquero eres político o la crisis de afectados llevó

Voz 15 50:15 bueno por eso los primeros que nos hemos ahorrado el psicólogo hemos sido nosotros

Voz 0933 50:20 pero fíjate vuelvo a lo de la música de los viernes aquí en La Ventana de Benjamín Prado que es un poeta de un escritor muy bueno muy listo y muy amigo siempre dice que las buenas canciones resisten dos cosas cualquier tipo de arreglo de apaños de votación y el paso del tiempo yo creo que lo vuestro es ese eterno que en fin el tipo de música que hacéis la forma es magnífica y al fondo muy divertido yo creo que eso ni pasa de moda ni vamos ni ni tiene por qué pasar analizar las temáticas verdad efectivamente sí geniales bueno pues vosotros de verdad no el truco

Voz 0882 50:58 es que te divierta es tu es importante y hay que que te cuente un chiste que al día siguiente también te hace gracia entonces dices vale esto va a ser bueno sí entonces pues eso por eso nos hemos convertido en clásicos ya somos son los clásicos estamos hayan

Voz 25 51:12 sí yo creo que además somos para todas las edades siempre me lo hemos dicho no sé que nos ven y dicen joder pues llevan treinta años Éstos serán como unos unos ancianos ya esto no pero la verdad es que toda la gente va es para nada a los niños los niños ahí en primera fila hábil animamos a que venga Rialto todo personas de todas las edades

Voz 0933 51:37 lo lo de lo de viejos y veteranos que lo dinámico

Voz 54 51:42 ah sí sí sí

Voz 53 51:49 eh

Voz 55 51:52 sí

Voz 1 52:01 eh que repare que sientas tu