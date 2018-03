La Ventana (09/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 Gabino se

Voz 2 00:06 servicios informativos

Voz 0470 00:11 son las seis las cinco en Canarias Cristóbal Montoro confían esté

Voz 1667 00:14 o al sector privado el acuerdo para la subida salarial que hoy ha firmado con los sindicatos de la Función Pública un acuerdo que contempla una subida superior al ocho por ciento en los tres próximos años Iker ministro califica de histórico al tiempo que invita al sector privado a seguir el ejemplo y que ahora el sector privado debería tomar buena nota de lo que estamos haciendo

Voz 3 00:32 en la tarde de hoy aquí precisamente cuando todavía está pendiente el cierre de esa negociación colectiva en el aire

Voz 1667 00:41 Tito Interconfederal Luck Cooper exige la dimisión del diputado de Esquerra Lluís Salvadó por el contenido de sus conversaciones privadas desveladas por la prensa en las que bromea con la elección de

Voz 1670 00:51 mujeres para puestos de responsabilidad Barcelona Pablo

Voz 1673 00:54 en esta conversación el número tres de Esquerra planteaba su interlocutor en un supuesto tono de humor que para elegir a la nueva consellera de Educación bastaría con seleccionar a la que tuvieran los pechos más grandes algo que no ha gustado nada a los anticapitalistas a través de Twitter los de Carles Riera calificaban de reprobables y machistas estas palabras exigen la dimisión de salvado los anticapitalistas se suman así a la petición que ya había hecho antes el PSC y el PP también los comunes que hace un rato a través de Xavi Domènech o Ada Colau han calificado esta conversación de repugnante

Voz 1667 01:23 pero mientras en el partido popular Rafael Hernando también modula su discurso tras las manifestaciones del ocho de marzo el portavoz del PP calificó de política la convocatoria de ayer hoy se declara feminista

Voz 4 01:33 se considera feminista usted bueno desde el punto de vista de que feminista es una persona preocupada por las mujeres sí soy feminista

Voz 1667 01:39 la bolsa cierra la semana en verde Eladio

Voz 0527 01:42 en el Ibex treinta y cinco ha subido hoy un cero con cuarenta y uno por ciento se sitúa en nueve mil seiscientos ochenta y seis puntos avanza el uno con sesenta y dos por ciento en la semana hoy está entre los que mejor lo ha llevado aquí en Europa subidas también de pocas décimas de París Milán Londres en cambio Frankfur baje ligeramente el cero coma uno por ciento en contraste con Wall Street donde el Dow Jones está subiendo el uno coma uno por cien aquí destacó hoy por arriba ACS que sube el tres por ciento por abajo colonial que baje el uno con tres todo esto dentro del Ibex la prima de riesgo de la deuda española en setenta y ocho puntos básicos uno más que ayer y el petróleo a sesenta y cinco dólares el barril de Brent que son dos más que ayer terminamos con los deportes Toni López

Voz 5 02:23 esa dan a El día de la Euroliga en juego el primer cuarto del CSKA Unicaja de Málaga los malacitanos con la clasificación bastante difícil prácticamente imposible la tiene el Barça que a las nueve recibe

Voz 1670 02:32 la estrella roja a la misma hora por cierto la Herbalife Gran Canaria

Voz 5 02:34 se buscan pactar las sería mejor de tres de los cuartos de final de la Eurocup contra el Lokomotiv Cuba ni dos partidos de fútbol también a las nueve de la noche de la jornada veintiocho a Santander el Girona deportivo

Voz 2 02:45 de la jornada treinta de la Liga Un dos tres de una visión

Voz 5 02:47 el Tenerife Oviedo a ese hemos llegado las

Voz 1667 02:50 Si tres minutos cinco y tres en Canarias tiempo en la SER para la información de su comunidad

Voz 6 02:56 carriles es Madrid en Madrid la opción

Voz 1915 02:59 son pide explicaciones al consejero delegado de Metro Borja Carabante por no controlar la presencia de amianto en el suburbano en catorce años no se midieron los niveles de este material tóxico a pesar de que la empresa sabía de su presencia desde dos mil tres hasta dos mil diecisiete hasta el año pasado cuando se confirmó un caso de cáncer de pulmón de un trabajador por su exposición continuada al amianto Alejandro Sánchez podemos Daniel Biondi PSOE y Juan Rubio Ciudadanos

Voz 7 03:20 nosotros pedimos su dimisión porque usted no

Voz 8 03:23 he hecho nada para evitar esta crisis hasta que no han tenido a un enfermo terminal delante de las narices no han ustedes hecho nada al respecto la pregunta es por qué han ocultado durante catorce años la presencia de amianto quién ha ocultado dentro de Metro de Madrid la presencia durante catorce años porque se ha esperado a la multa al informe inspección de trabajo para hacer su trabajo porque parte de su responsabilidad es proteger a los trabajadores

Voz 1915 03:49 los centros educativos de la Comunidad de Madrid reciben una media de doscientas cincuenta denuncias al año de padres de alumnos por problemas sobre la custodia compartida asuntos que en su mayoría trascienden el ámbito educativo en los casos de conflictos entre progenitores la Consejería de Educación sigue las instrucciones de una guía que es elaboró hace cuatro años y que según Comisiones Obreras ha pedido que se retire porque dicen al exigirles que aporten sentencias judiciales que no son públicas Isabel Garbín no

Voz 9 04:12 se pueden exigir sentencia de disolución de matrimonio o pareja de hecho divorcio porque incluso en el caso de parejas de hecho esta figura no existe pero en relación con disolución de matrimonio la Ley de de enjuiciamiento civil lo prohíbe explícitamente dice que sólo se podrán consultar las sentencias en sede judicial

Voz 1915 04:32 si en dos mil diecisiete La población extranjera aumentó un siete por ciento en la capital consiguiendo además que por tercer año consecutivo se mantenga el crecimiento de la población total de la ciudad a uno de enero de este año había cuatrocientos veintitrés mil personas extranjeras empadronadas la mayoría mujeres Jorge García Castaño ex concejal de Hacienda

Voz 10 04:47 además un crecimiento bastantes amenizado hay ciento dieciséis mujeres por cada cien hombres in para nosotros

Voz 0470 04:53 un es una indicador fundamentales de salud económica

Voz 1322 05:02 visión LAPD quitamos el IVA de tu vista hasta el once de marzo sin IVA en gafas graduadas gafas de sol lentillas audífonos hasta el once de marzo Día sin IVA sólo en visión

Voz 1667 05:11 consulta condiciones de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana y a las siete de la seis en Canarias en la SER

Voz 1104 05:21 los servicios informativos

Voz 11 05:28 venimos de ayudarle ya que quiero extender álbum roja si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que muestra la cumplir

Voz 12 05:38 no se preocupen ahora misma visuales la seguridad de sus Ana para que les decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 13 05:43 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 14 05:52 eso eso

Voz 1 05:53 los viernes no My Lol

Voz 15 05:56 la dirigió usted está Misa en si menor de Johann Sebastian

Voz 1670 06:02 va y ocurrió lo peor

Voz 15 06:05 le descerrajó un tiro

Voz 1670 06:08 porque lo hizo porque un fast tenido me doy Fofana Tura

Voz 6 06:13 noches de Ortega con Juan Carlos Ortega Kutcher orcas esto como le llamó después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My

Voz 16 06:28 lo al que Atenas ser quiere sumergirse en una historia que te devuelva el placer de la

Voz 1667 06:33 tour La sinfonía del tiempo de Álvaro

Voz 16 06:35 sabina es la novela que todos recomiendan

Voz 14 06:38 una adictiva intriga en torno a una poderosa familia de la industria vasca una misteriosa desaparición y un secreto oculto a lo largo de la Historia

Voz 17 06:46 publicada por Ediciones B estás estresado tienes ansiedad tranquila toma ansia Ahmet porque así Humet contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Met consulta tu farmacéutico dietista porque sabe

Voz 2 06:58 hemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria

Voz 18 07:01 en Hipercor y en el supermercado el Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días y unas ofertas increíbles

Voz 1322 07:07 por ejemplo tienes los pañales de protección Plus Activity extra con un setenta por ciento de descuento en la segunda unidad si te llevas todos la segunda unidad te sale a seis con setenta en fin

Voz 18 07:16 cada euro Hipercor y supermercado de El Corte Inglés alimenta tu vida

Voz 1 07:20 la entrada a la porra el día en que llevas años aplazando tal la porra

Voz 6 07:25 esta aquí la porra de robos se descarga te nuestra aplicación participa acierta los resultados de la jornada tras ganar cien mil euros con cien mil euros tupida cambie aplicaría anota el primer en la porra de Carrusel

Voz 1667 07:47 los los goles valen en la sentencia del Supremo no cambia nada los gastos hipotecarios se pueden reclamar notaría gestoría tasación registro de la propiedad y ahora también la comisión de apertura que puede suponer hasta el uno por ciento del préstamo llaman novecientos doscientos sesenta y cuatro cero cero cuatro y reclama lo que es tuyo a realcen asociados hagámoslo fácil Sanjay instrucción el perdón puedes repetirlo con San Jaime la número cincuenta y déjalo todo que nos hayamos entender

Voz 18 08:18 cómo te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que lleve su negocio tan lejos como quieras le indios ICO

Voz 6 08:24 pizza cree creer en tu banco Nico punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 19 08:31 tendríamos que está persiana las juntas de los azules

Voz 1667 08:35 pues anda que la de duelo

Voz 18 08:37 tu casa como nueva con la gran semana del bricolaje hasta el diecinueve de marzo lleva de una limpiadora están ley de mil setecientos vatios con accesorios de limpieza apostó lo ciento nueve euros este muchas ofertas más en la semana del bricolaje más de sesenta tiendas muy cerca de Ci

Voz 1667 08:55 costumbres milenarias y a continuación el arroz

Voz 20 09:00 aunque el músico dirán si eso FECE huelga a la japonesa protagonizada por y Tommy Cifuentes Masako Tejerina

Voz 21 09:14 Madrid

Voz 22 09:16 sí

Voz 2 09:19 sería una huelga

Voz 22 09:21 con esa trabajando todavía más horas y demostrando la escapada

Voz 6 09:25 es que tenemos las mujeres en este país

Voz 22 09:27 entre

Voz 1 09:31 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana Javier del Pino

Voz 11 09:37 se podrá ayudarle buenas llamaba porque quiero tener alarma roja si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que muestra la cumple

Voz 12 09:47 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su zona para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 13 09:53 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama hora López

Voz 14 09:57 vientos ciento trece ciento trece o calcula un Securitas Direct punto es

Voz 23 10:04 con un poco de imaginación seguro que me reconoces

Voz 24 10:09 te gustaría que tu negocio ser reconociese a la primera en la radio ahora con el club de la radio punto com puedes hacerlo de grabamos un anuncio de Feeri cura para que tu negocio triunfar en Radio también están mis amigos Arnold librar aquí en el club

Voz 25 10:24 la Ventana

Voz 26 10:28 Carles Francino

Voz 0313 10:30 son las seis y diez minutos de la tarde las cinco en Canarias a que estamos en La Ventana o llevamos Roberto una tarde de música que para que lo que queda después de Golden Apple Quartet es un buen el turno de Diego Benjamín Prado buenas tardes hasta dejarlas ya que De la Torre cómo estás sola vaya a de fiesta te has puesto has visto será en honor de nuestros invitados son los hornos sí sí sí no debían que venga la de mayores y se ha llevado a pasar un ratito de A pasa de un ratito desde la UNED lingüística de Isaías Lafuente esa clase que no cada viernes pero me gustaría seguir hablando un momentito de la importancia del del lenguaje que como todo el mundo sabe es ese conjunto de códigos que no sirven para para hacernos entender para comunicarnos no está lenguaje oral esta lengua ha escrito tal lenguaje de signos estás muy importante que te entiendan porque fíjate en la Torre de Babel pollo que que eso les montón o la ONU que necesitan traductores aunque a veces me así se entiende no pero hay amigo luego está el el lenguaje musical que es el más universal de todos y que permite experiencias como la que hoy presentamos en La Ventana una banda cuyos miembros ya forman parte de otras cada uno de ellos pero que se unen Iván ya por su segundo disco para hacer algo en común se llaman mi capitán sólo hace falta escucharles para convenir que sí que se entienden incluso incluso encerrados en una habitación

Voz 0470 13:07 la modo de hoy para presentar a los integrantes de mi capitán como son tantos que algunos están y otros no hay que hacer como en clase hay que pasar lista yo les pediría por favor que responda con un presentes estáis aisladas estáis ausente ballet Don sal planas presente presente Bosar planas es voz grita

Voz 0313 13:23 el compositor y alma máter de de la banda exmiembro de de San Pedro

Voz 0470 13:26 tour manager de Love Of Lesbian que luego me gustara profundizar en el concepto por pura ignorancia lo digo eh

Voz 1667 13:32 Dani Ferrer presente presente Dani Ferrer

Voz 0470 13:34 teclados miembro también de Love Of Lesbian Víctor valiente presente Víctor es también guitarra miembro de Stansted de iré Sidonie bien saldar hagas Julie presente está presente guitarra otro miembro de Love Of Lesbian Ferran Pontón cuerpo presente presente bajo miembro de Ponsoda

Voz 1104 13:53 Enrique Fowler no va a renunciar a la batería

Voz 0470 13:58 afamado productor y miembro de los Lesbian está ahora mismo en Cataluña grabando un disco está justo

Voz 2 14:05 delicado cortado

Voz 1104 14:06 de Ricky la malo

Voz 0470 14:10 conclusión falta los ritmos de percusión Ricky Lavado tienen concierto esta noche en Guernica cornudo zurdo yo me Popolo de la unos complicado pero lo vuestro por cierto bienvenido buenas tardes a todos creo recordar desbaratadas

Voz 1670 14:22 el como para cuadrar agendas ya no digo concierto digo para ensayar para componer para para veros las caras algún Marbella pero conoce pues mira la verdad es que enseñar como tal no no ensayamos

Voz 2 14:38 entonces justo antes de empezar a grabar un disco lo que hacemos es una quedada muy intensa una quedada muy intensa vemos a estemos juntos y a partir de ahí vamos al estudio o directamente hacemos el disco en el estudio como en este segundo disco que no pudimos queda

Voz 7 14:53 es que Francine sabes en el estudio perdona no sabe el dicho famoso ese de que ensayar es de cobardes y afinar no acuerdo de compra Romario lo decía pero sobre los entrenamientos

Voz 0313 15:04 oye esto que hemos escuchado lo primero para para abrir boca nos vamos a preocupar de que suene practicamente todo todo este disco y esta canción bueno esto es de rock and roll esto rock'n'roll pero que sepan los oyentes que este disco tiene mucho más tiene incluso un pelín de de psicodelia es es no no nos una música de de de de fast food no no nos suena música de consumo de Keita te entra la primera vas descubriendo vas escribiendo cosas a mí me gustaría saberlo tengo curiosidad por lo por los motivos este proyecto sois de la tribu de los culo inquietos es estáis hartos de los fue más que ya

Voz 0470 15:39 ya lo eh

Voz 7 15:42 pues vamos no pasa con cómo surge esto se a gente que sean

Voz 0313 15:47 la banda o en más de una décima bombo otro proyecto común

Voz 1667 15:50 en realidad surge es un tópico pero surge del de la amistad

Voz 7 15:54 a ellos

Voz 28 15:56 tenía unos temas los empecé a enseñar a a

Voz 29 15:59 ah ni o Lien nueva Víctor a Ricky a los Ricky es tal tal tal llegó un día que me

Voz 30 16:05 déjame porque no porque no nos pides que que toquemos

Voz 2 16:09 pues tema se quejan que así nos lo hemos emocionado

Voz 29 16:13 porque siempre no no me veía además rodeado de gente que claro

Voz 0313 16:18 con tanto talento lenta pero pero pero Giuly pero es una ecuación es una ecuación muy buena eh que decir su talento y su amor por la música hay amistad joder es un cóctel a mí me parece imbatible sí sí sí me parece imbatible Amor eso funciona siempre incluso

Voz 1667 16:34 todo lo otro puede fallar mientras funciona la parte de la amistad

Voz 7 16:37 oye capaz de traer a esta banda cosas que cava

Voz 1670 16:41 hacen sus otros banda justamente hacer aquello que nunca haríais en las otras bandas

Voz 30 16:45 es ahí les suele espíritu muy liberador con mi capitán porque nos dejamos llevar por la batuta de un sal que nos daba una cierta libertad pero tiene muy claro lo que quiere que hagamos aquí no sé

Voz 25 17:00 qué tal es solos

Voz 30 17:02 el caso no hay solos de guitarra agentes a mí me permite pues hacer algunos puntos que luego les vean no hay y que es mucho más libre en el sentido de como él bien dice un al no tenemos tiempo para ensayar antes Nos vemos el día del concierto aquí esos una ABC que se deja ir solo son canciones que que que sólo con escuchar las las tocado una vez llevan sólo entonces como hoy nos encontramos en el estribillo sea

Voz 7 17:27 de esas distorsiones obtendrá entonces encontramos en el estribillo es el título de una novela ya lo sabían me hace mucha gracia porque los Beatles no sé qué aeropuerto la hacer una rueda de a durante una de esas giras norteamericana brutales no y les dicen pero oiga usted ensayan dice mire llevamos veinte noches tocando tres pases seguidos cada noche usted cree que me lo haces para ensayar pues esta gente

Voz 0313 17:49 dónde confirmar con pruebas eso que decía de que no no sólo hay rock and roll que lo hay en este disco hay otras muchas cosas por ejemplo esto

Voz 0470 19:08 los lo voy a preguntaré pero si alguien tiene ganas de ponerle una etiqueta o un edificio en este música puede tranquilamente

Voz 25 19:16 yo le he puesto a nuestro estilo rock Ley Corcuera

Voz 1104 19:21 a ver a ver desarrollar con Fatah las ofertas porque es patada en la puerta de chicos y lo que surca si es así tanto dos ensayos como para estar en el escenario seguidas

Voz 2 19:34 sí

Voz 0470 19:54 oye lo de súper banda es un es un piropo es un coñazo ellos digan esto

Voz 1104 19:58 bueno o algo es un tópico para mí es un súper banda

Voz 0470 20:03 pero sí hombre está claro que que todos venimos desde desde sitios con nombre no evitó que dediquen

Voz 1670 20:10 bueno a mí me gusta mes siempre me gustó la súper las bandas yo creo yo creo que eso es una historia muy de la él hoy todo es muy muy abajo es una es un clásico además de la Historia del del rock de la música

Voz 2 20:26 caro es inevitable no que si secundan las siete personas que se han contado sobre todo es inevitable que mucha gente diga es una sobraban lo que pasa es que que seamos amigos procedamos de procedemos y tengamos un nexo común que se pagan Roy las ganas de volver a pasarlo bien ver a pasarlo bien sí sí esos como cuando tenía quince años y tenía muchas ganas pero no sabía hasta es una cosa de dijo el otro día me sentí plenamente identificado digo pues ahora que tengo cuarenta ya sé tocar y tengo muchas ganas otra vez pues esto es como volver a jugar como va tienes quince años pero con con tus amigos teniendo la carta y sabiendo cómo funciona todo

Voz 7 21:05 perdona una pequeña trampa que no es una trampa es que aquí jugamos todos

Voz 1670 21:08 a la descifrar aquel jubilado

Voz 1104 21:10 no hay que cuidar

Voz 7 21:12 que detrás de ese razonamiento está como que de repente llega un momento que te ha sofisticadas demasiado le pierdes la energía la intuición a cosa que meditar demasiado no pasa eso en los músicos era una trampa

Voz 2 21:24 no nosotros espero que que que no

Voz 7 21:27 todos los demás en sus grupos y actúe lo que estaba haciendo que serían otras fosas que hubo reconocernos sofisticados en demasía

Voz 1667 21:34 es algo que le pasa a todo el mundo también es decir uno va buscando cierta excelencia en en su campo entonces si eso significa sofisticarse pues quizás nos pasea a todos igual los Beatles también vivieron eso y en cambio hicieron obras maravillosas gracias a la sofisticación no Pink Floyd o Radiohead to be eco es decir unos logran a adquirir una cumbre y otros pues fracasado pues hay que arriesgarse no

Voz 0313 21:58 por cierto yo no sé si estos muy sofisticado poco sofisticado pero a mí me encanta esta canción que vamos a escuchar aunque digáis que no brilla lo decís vosotros

Voz 26 22:16 no sí

Voz 31 22:38 no

Voz 14 22:44 ya veréis como el cosas muy distintas en este disco

Voz 0470 22:48 Sanciones Si sentimientos y proyección

Voz 14 22:51 es muy

Voz 0470 22:52 muy diferentes euros muy chulo por esto ahora que hay menos costumbre poquita costumbre de escucharlo discos enteros te con una canción en la radio porque no la pone no porque alguien te lo ha recomendado a lo que sea no los trabajos yo creo modestamente que a escucharos en su integridad y además cada orden de canciones debe tener un relato me imagino no no están no está elegido al azar el orden de cómo va a uno como a otro Gimeno no claro

Voz 2 23:14 no se trataba un poco de lo que ha de unir a la gente otra vez en la idea de escuchar un disco entero Klar en ofrecer las paletas este grupo es capaz de ofrecer diferentes versiones de sí mismo entonces el primer disco era un disco de rock'n'roll crudo este es un disco en el que sigue siendo el crudo que es capaz de ofrecer otro tipo de sensaciones y de impresiones en realidad of es muy bonito porque toda la banda se pone al servicio de la canción

Voz 26 23:44 el frío sí

Voz 0470 24:32 me ha parecido voy mucho no lo decía Gonçalves la de la paleta aire los discos en su integridad porque además este trabajo de de mi capitán no me cansaré de repetirlo no es es música elaborada no no es música lineal y no hace falta que pinchemos otra por ejemplo en esta misma canción como si tuviera dos vidas como si tuviera dos caras tiene ese ritmo que tiene además una canción de cabreo de disgustos al corriendo la letra lo que dice pero en un momento dado hacen como como la parada

Voz 19 24:58 en el penalti ahí por el dos treinta más o menos ocurre

Voz 0470 25:01 agradecido

Voz 1670 25:19 más esta canción letra de los años ochenta podría haber sido una letra de Radio Futura por ejemplo que con el rabo maravilloso pero fíjate que esos frenazos también hacía radio

Voz 1104 25:29 era venir de gran vuelve ya verás

Voz 0470 25:33 con la letra tiene mucho de esto en el fútbol es el talento que sabe hacer la pausa es el que se distingue de los demás osó bonito eso eso te Gento decían corre como muchos separa como ninguno calorazo

Voz 26 25:46 no junto a las mismas

Voz 0470 26:09 hay algo más de mala leche en este disco que en el que en el anterior de dos letras y tal no sé si será por el momento por el momento vital vuestro o por el contexto el primero

Voz 2 26:20 no fue una casualidad fue una maravilla un accidente maravilló entonces pusimos a alguien puso en marcha un tren nosotros estábamos dentro hicimos un disco una gira increíble y como teníamos que hacer otro porque tenemos encontrado firmado

Voz 1667 26:35 oye vamos a hacerlo bien salió el secreto hablamos de los títulos porque el disco anterior se titulaba el drenaje del seno de este es un tiro por la salud del imperio bueno pero eso lo dejó para después porque

Voz 7 26:46 ahora me gustaría a mí recordarle a que no haya empezado es que este grupo se llama Mi capitán y claro está formado por soldados obedientes y es uno de esos grupos que atacan por todos los frentes y que están atentos a la vanguardia la retaguardia la retaguardia sea la música que que había antes que ellos la que está detrás en el tiempo resuena por ejemplo en la policía

Voz 27 27:05 sí que

Voz 7 27:08 en él te pues es que parece como si hubiesen aprendido las tácticas guerrilleras de Blondie técnicas guitarrero más que guerrilleras y luego sino fijamos en un deseo más que es otra canción de mi capitán resuenan también los ataques pero de melancolía de George Harrison atento que tiene yo creo el mismo aire así vaporoso de vihuela optaron es despejar

Voz 0470 27:48 Sony

Voz 7 27:57 y luego se que mirar a La Vanguardia o sea lo que está ahora en el momento de la vanguardia de la música entonces mi capitán componen cosas como veo un caballo perrita guitarra que no sabía yo sí me sonaba a los Franz Ferdinand Franz Ferdinand pero también me recuerda al tipo de sonido de los Arctic Monkeys

Voz 0313 28:27 pues ciudad con el trabajo arqueológico de nuestros gana Jones de de todas las semanas han venido cinco y aún así no

Voz 1670 28:32 a un amigo Antonio

Voz 0313 28:35 hoy estamos de extirpado el nuevo disco de Demi capitán un tiro por la salud del imperio y como siempre dos regalos en directo el primero con sal en la avenida que es el que abre el disco

Voz 32 28:49 un

Voz 33 29:00 el día a día ring de casa y ya eh

Voz 34 29:27 eh no

Voz 35 29:49 como la es

Voz 34 29:59 sí eh

Voz 36 30:46 no

Voz 35 31:07 aquí

Voz 26 31:18 muy vida sur

Voz 34 31:22 no

Voz 26 31:37 ves

Voz 37 32:17 sí

Voz 38 32:34 mi capitán en directo en La Ventana regresamos en tres minutos

Voz 1 32:44 la de impunes en las redes sociales a lo Ventana La Ventana

Voz 39 32:51 cadenas y la primera

Voz 2 33:01 yo no voy a tres personas me avisan de que el Gobierno Miki

Voz 40 33:09 han sido unas lamenta la autopista somos porque mi coche tiene la fijación de por el de la divinidad de la Orden ministerial oscilan incita a los que Luis el cabrón

Voz 2 33:20 hago vivimos nosotros personas

Voz 25 33:23 más pues esto nadie porque Diana era dianas pero puede ser María puede ser socio puede ser Messi Villa

Voz 41 33:30 finalmente amanezca será por luchas magníficas mujeres

Voz 6 33:35 se corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 42 33:43 es

Voz 1 33:48 deporte

Voz 6 33:52 no Zune a toros quisieron ver el fútbol busca el pase hambre para Messi porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos carguero con Yago de Vega los viernes a partir de las once y diez de la noche y sábados desde las doce siempre una hora menos en Canarias

Voz 2 34:31 sí que no está en la admiro punto es

Voz 1 34:38 viernes no My Lol

Voz 43 34:41 el aumento puede quitar tan drásticamente como lo habéis hecho a nombre de un respeto muy de que volver a poner en Líbano es están los suavemente

Voz 1104 34:51 no

Voz 1667 34:53 con el toque de corneta con el toque de corneta

Voz 1104 35:00 Ortega

Voz 6 35:01 Juan Carlos Ortega Kutcher lo orcas eso como digámoslo con después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 44 35:14 las emisoras de la Cadena SER acogen todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugna en la violencia y el racismo la xenofobia o la discriminación por sexo

Voz 22 35:26 incentiva libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 1 35:36 Campinas eh

Voz 23 35:38 corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 36 35:47 la Ventana

Voz 45 35:50 con

Voz 11 35:51 las Francino

Voz 46 35:54 sí sí

Voz 0470 36:48 aquí seguimos en La Ventana aquí estamos con mi capitán presentando su segundo disco un tiro por la salud del imperio lo prometido es deuda yo quería preguntar por el título y a eso voy y en fin a lo mejor es que salió así la frase vino fino oído y demás pero hacia dónde apuntamos con este tiro apuntamos

Voz 2 37:04 de ahí deliberado va a salir los que sólida en sí pretendíamos jugar un poco con con varios sentidos pero es una especie de canto de cisne de de que parece que que que nos están dejando abandonados como ratas en el barco y ellos no sabemos quiénes son ellos ellos tienen Ullate lo tienen aparcado ahí lo tienen clarísimo

Voz 1670 37:31 voy cuando empezó a entrar agua de tenía

Voz 2 37:34 aquí tan hizo lo llevaba entonces es pues función Auto suyos sacó pistola disparó al aire como mínimo queda

Voz 1670 38:03 vez le Zeppelin bien no gastado tras no está claro pero hoy esos eran los malos los buenos sois vosotros soy el Judas de mi vida dice una de las letras es decir nunca ha sido bueno Judas no fue desmedida porque me he vendido

Voz 2 38:20 claro que a quién y a qué precio esa canción habla de todos los pecados que se han cometido para llegar a a poder hacer un disco por cierto

Voz 0470 38:29 es un tour manager perdone si es la persona que gestiona una gira es lo mismo con road manager

Voz 2 38:37 muy parecido hay digo

Voz 1104 38:39 a ver

Voz 1667 38:42 en fin es una es una versión de responsabilidades si el Tour es el que tiene todas como director y subdirector algo así Rabat es el el encargado en la carretera el Tour también pero pueden viajar quizás se queda en casa organiza la ayer el router más currantes como ha ocurrido

Voz 7 38:57 lo que ocurra en la red y luego está el Manager y que está digamos por encima de todo que es el que digamos llevaba la carrera en general no solamente los Tour supuestamente tiene que diseñar la carrera de uno

Voz 1104 39:09 el el Robbie llamada el está ahí

Voz 1670 39:14 hay como todo pero hay a quien le queda el tiempo libre para montar así que yo no bajistas de esto es que el que va como pidiendo perdón de decir y el bajista que es como último escalón contar el chiste es es dan bueno de esto sabe todo el mundo no la diferencia entre un bajista de un ataúd es que me el bajón muerto está fuera pero eso lo sabe todo

Voz 0470 39:36 aporte

Voz 0313 39:37 es decir que contar esto el gesto de camaradería o entendido eso de ir del anillo no es lo más relevante de la conversación pero nos han descubierto hace un un un ratito que efectivamente llegan todos los mismo anillo un anillo criticó y yo en mi capitán

Voz 7 39:51 sí sí hicimos una este segundo

Voz 30 39:53 el disco para la salida del segundo disco Nos dijimos un regalo hoy hicimos el diseño con una gente Arts de Barcelona todos llevamos un anillo con un timón con siete palancas nosotros somos siete puntos todos llevan un uno de siete que no hay dos de siete en interés de siete todos es uno de siete prevención de bueno

Voz 1670 40:12 tentando a ser así como ya habían pasado de súper banda Ejército según

Voz 1104 40:18 a lo que hay que llamar a la policía

Voz 27 40:23 eh eh eh

Voz 26 40:33 eh

Voz 48 40:40 he

Voz 26 40:44 sí

Voz 48 40:46 o y que

Voz 49 40:49 pues eh

Voz 26 40:57 ahí

Voz 48 41:00 he

Voz 26 41:05 sí

Voz 2 41:37 entonces la policía ha irrumpido al final esta canción por cierto

Voz 0470 41:42 de transmite otro de los de los muchos elementos que se pueden decir tome capitán que es una cierta vamos gracias de una evidente sensualidad en en muchos pasajes no voy pasajes más fieros otros más indicativos que la portavoz también sí la portada yo no quería preguntar por amparada por qué querías Bono pues no no no no no no no no quería pero estamos en un momento donde todo el mundo tiene que justificarse de todo supone la portada aparece una chica con culo muy bonito y luego un torso de un chico en el en la contraportada por esa cita la filósofos

Voz 2 42:17 pero no son mira por curiosidad porque ha salido a la conversación alguien osa os ha preguntado su queja pregunta cosa ha pedido explicaciones por el significado de la porta aviones ha preguntado si pero no pensaba pero si yo pensaba teníamos tuvimos de hecho una sí pero internos precisamente por el momento ya os siguiendo aquí en realidad somos en Onda Rock si nosotros no hacemos lo que nos da la gana aquí lo va a hacer sabes no entonces en realidad es una foto maravillosa a mí me parece muy bonita me parece muy bonito

Voz 25 42:49 ojo pues aún hoy un objeto en sí

Voz 2 42:51 precioso para es la mejor foto de tu hermana Aung San

Voz 1104 42:55 y tengo dos imagínate ha reconocido ahí decía arrastra

Voz 0470 43:41 es chulo vas a hacer una cosa para porque hoy tenemos como un ejercicio cumpliría otros días no por la singularidad de la de la banda para definir a los miembros M capitán bueno ya lo hemos hecho Se puede recordar los grupos de los que provienen cómo se organizan en si son asamblearios au tumultuaria es bueno se todo tipo de cosas

Voz 0313 43:58 pero vamos a hacer algo muy muy concreto que es a acudir a otras voces que hablan de sus otras vidas íbamos a hacerlo con la ayuda de Laura Piñero

Voz 50 44:07 no y no

Voz 25 44:19 Víctor valiente según las creadoras de esta canción las playas de de crack Apple sus antiguas alumnas parte a enseñarla a tocar la guitarra me han enseñado a tener gusto musical un directo no tiene que sonar igual que lo ha dicho un montón también a veces me motiva comprarme cosas un día al arco aclaradas y me dijo es que cada comprarte un arco aquí también lo he hecho lo entiendo pero no podemos hacer una canción con arco yo que no que no nos apostamos una chaqueta como la fe he tardado dos años pero en el nuestro nuevo disco Day una canción que es que está hecha con así que creo que he ganado la puesta adicto

Voz 35 45:05 Dani cerró

Voz 25 45:05 él por su gran amigo el músico Marc Parrot

Voz 51 45:08 Dani es un músico realmente excepcional por un lado porque es muy atípico como músico de rock por su formación clásica y eso hace que dentro de nuestro colectivo choque un poco no que alguien llegue siempre puntual se adapta a la situación animales siempre con buen rollo no hará lo único malo que tiene ni es que no hemos conseguido clonar ya tenemos que compartieron y estoy un poco celoso ahora mismo de mi capitán

Voz 25 45:35 Ricky Fowler desde la mirada de otro gran productor Santos Berrocal

Voz 52 45:40 yo creo que en su talento más grandes con la amistad consigue que su alrededor se cree un clima y una familia que hace que todo sea más fácil para los demás tren tiene la virtud de poner las cosas fáciles cuando hacemos discos cuando estamos trabajando con artistas que a veces hay momentos de nervios con él he aprendido las cosas como convencido que como productor es una persona que tiene un talento brutal que sabe cómo transmitir y cómo llegar a decir las cosas con la música compartía juergas vida todo lo que nos gusta al que más se puede pedir

Voz 25 46:08 Julia en saldar Arriaga seguro una antigua compañera de otro trabajo yo no conocía Judy creo que veintitrés años era mi jefe dieron que muy joven era el más joven de Consistorio una persona tenaz llena de vida que compagina estudios con la dedicación a mi hija política Julie la música siempre juntos claro cuando compagina los estudios con la política recuerdo una asignatura de tenía muy loco no esté mirar locas a las demás me parece que era un ejercicio un examen de canto coral y que no les salía si los viernes cuando acabamos de trabajar vino y queso también son buenos recuerdos Ricky Lavado a través de sus propias palabras

Voz 53 46:52 en mil novecientos noventa y dos yo tenía trece años y ocurrieron tres cosas que dinamitaron los esquemas de lo que había sido Mi vida hasta entonces hicieron ver el mundo con otros ojos de su libro en Dora editado por banda parte

Voz 54 47:05 yo no te conocimos en Banda aparte a través de Guille Galván de Vetusta Morla y ahí comenzó a gestarse en Dora al Ricky batería y percusionista lo conocemos mucho antes porque somos seguidores de toda su panda vendedora os diré que es un libro que os va a sorprender con muchísimas referencias sobre música literatura y arte con una escritura muy bien que hable de la vida de alguien corriente idealista

Voz 25 47:26 bueno qué es lo que más me gusta nosotros Ferran Pontón desde una librería

Voz 55 47:30 me llamó Pablo Jiménez hizo y librero en la librería si Yibram recibiría que antes era una persona muy especial para mí pues es uno de los mejores músicos los mejores editores de libros que he conocido nunca pasa gente que para cualquier aficionado al ensayo creo que está editorial de referencia en España ahora mismo

Voz 56 47:49 cuéntalo los dos cosas muy especialmente como editor una es por otro lado que es una persona tremendamente trabajador de manera que el libro sea un auténtico regalo para el lector a ver cómo es una maravilla

Voz 25 48:04 el capitán sal por otro capitán Víctor Calderón uno de los road manager más destacados de nuestra escena

Voz 4 48:12 conocí a un sal planas a principios de los años dos mil coincidimos en muchos casos ya era un tío muy preocupado por currar por y para las bandas demostrado quedó porque al poco tiempo empezó a desempeñar labores ya sólo de Arona ya a tiempo empecé a trabajar con una de las bandas más grandes y emblemáticas de Barcelona hasta el día de hoy que se ha convertido en uno de los mejores Roma es de la industria musical tenemos una relación personal diversión al muy cercanas y conversamos durante horas sobre cómo avanza y progresa nuestra industria el ya es un maestro de maestros y qué puedo decir de un sal confrontan que es increíble verle tocar con esa pedazo de banda que verles actuar a todos es una de las cosas más geniales que nos deja estas zonas

Voz 22 48:49 cómo han descubrí mi capitán pero creo que no fue por Víctor es que a veces se despista mucho ir a mi me parece

Voz 25 48:56 eh una anda increíble el último disco muy elegante muy rock jolines que felicidades chico es porque mola mazo son las otras salas de mi capitán

Voz 0470 49:15 pese un auto aplauso has ido para Laura

Voz 1670 49:18 está muy emocionante Hamid tienes al baño de multitudes para la oreja ha sido esto no son mujeres pero es ahora editora ahí es decir algo que te falta trabajo no no pero pero bueno estamos está muy bien que la gente de la música además de tener sus propias para hacerse Ferrán Parque Nacional ensayo además de hacer su perro súper bandas además eso tienen otros trabajos y hacer otras cosas no seguramente influye mucho para hacer luego por ejemplo unas letras tan trabajada tan irónicas y tan simpáticas como la de las de éste disco Verbena buenas son simpáticas y otra no tanto no simpáticas en cuanto a esta están hechas de una manera muy inteligente tras unas letras con mucho sentido del humor y una cosa que falta muchísimo que además en este mundo un poquito

Voz 7 50:01 irreverencia que ya está bien de tanta canción política esto que ha hecho Benjamín destila eso que decían tanto los amigos del Instituto de la facultad encontrando después de dicen oye sigues tocando ya trabaja el dolorido desfilaba de tiene otras cosas que hacer

Voz 26 50:38 sí me sí eh eh

Voz 0470 51:45 esta fijación esta querencia por por América por cierto lo que decíamos antes del orden de las canciones de un disco no debe ser casual cerrar precisamente con con un con un deseo más es un canto a la esperanza and exacto

Voz 2 51:58 total exacto es como dices bueno es un inicio de disco que empiezan muy enfadado sí sí una avenida exacto no rock'n'roll tenemos todo el despliegue de de caradura están ción es un canto al amor a la esperanza y América es una especie de bueno lo que lo que era cuando yo era niño en los ochenta la americana los más Talone Bruce Springsteen no se había como si ahora también

Voz 0470 52:28 lo más

Voz 1104 52:30 en algunas otras cosas

Voz 2 52:32 pero sigue siendo Vacie era como recuperará el espíritu con que yo es que me quedó grabado cuando era niño de lo que suponía América Estados uno ya Estados Unidos y América no la cosa para evitar que exacto de gira como que todo era maravilloso veías Rocky IV y salía Apolo

Voz 25 52:49 de cacheos flipante siguieron amigos

Voz 2 52:52 se han pegado en la anterior no era como pues como vehículo para hablar de esperanza y de hoy hemos nosotros en realidad estamos enfadados pero

Voz 0470 53:30 hay experimentos chulo eh compañero y modelos y la verdad que sí

Voz 1670 53:33 mucho la versión así si os amistad talento si hay mucha libertad que es lo que decía alguna de ellas en recuerdo que decía Libertad de vamos a ver cada uno lo que nos parezca y el timador lo vamos a pasar bien

Voz 0470 53:46 está muy bien salirse de los corsés de la vi las carreteras más transitadas verdad y tratar de meter cosas distintas aunque sea efectivamente sólo por el simple gusto o placer de de pasarlo bien y compartir algo con con amigos ha sido placer está ahora de radio en La Ventana con con mi capitán recuerdo el título del disco porque es de traca un tiro por la salud del Imperio INAR amigos muchísimas gracias por restar aquí de esta esta tarde muchísima suerte te sientes en brazos

Voz 35 54:29 a alguien eh día alguien aquí incluida salgamos de aquí esto

Voz 26 55:00 los radicales por mejor nada tanta hambre no hombre

Voz 35 55:44 qué agua

Voz 34 55:49 al eh

Voz 35 55:52 qué más le los que va de

Voz 2 55:58 hoy

Voz 26 56:06 yo siempre a cambiar doy fe

Voz 35 57:04 no soy ya que quizás me harás tú ahora quién los sueños

Voz 26 57:22 de él Lee

Voz 38 58:38 mi capitán en directo en La Ventana ya preparando la gira que empieza después de Semana Santa seis

Voz 0313 58:44 el Barcelona trece Zaragoza catorce Bilbao diecinueve A Coruña seguiremos informando

Voz 11 58:55 buenas llamaba porque quiero tener alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que muestra la cumbre

Voz 12 59:03 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 13 59:08 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto

Voz 14 59:17 eso es

Voz 58 59:19 te has enterado de todo lo que lleva una nueva película que decisión pero porque hablas así de bajitos porque es una una exclusiva pero tú

Voz 6 59:29 nuestra serie especial Opel Black división aprovecha esta gama con un diseño único y cuatro mil euros el equipamiento más exclusivo Ven a conocer a tu concesionario Opel

Voz 17 59:39 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman ansiado me porque han sido Met contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta a tu farmacéutico dietista