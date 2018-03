La Ventana (09/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:09 son las siete las seis en Canarias la CUP se aleja de la última oferta de acuerdo que he recibido de Jones per Catalunya y Esquerra para garantizar la creación de un nuevo gobierno en Cataluña oferta que contempla la apertura de un proceso constituyente de la hipotética república catalana pero en la que los anticapitalistas siguen encontrando carencias importantes Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:29 la CUP considera que el documento tiene carencias importantes sigue siendo muy parecido al que sus bases ya analizaron la semana pasada por ello los de Carles Riera piden más concreción en el llamado proceso constituyente y también una mayor ambición en las políticas tanto sociales como económicas no obstante el grupo parlamentario también el secretariado han acordado esta tarde dejar la decisión final sobre la investidura en manos de sus bases aunque la copia apunta

Voz 0313 00:52 es que estos hará respetando los tempos de de dólares

Voz 1673 00:55 iniciación no aclaran qué quiere decir esto pero hay que recordar que la semana pasada dijeron que si se respetaban estos ritmos sería imposible que pudieran tomar una decisión antes del lunes que recordemos es cuando de momento sigue fijada la sesión de investidura de Jordi Sanchez

Voz 1667 01:08 todo el soberanismo catalán cuestiona al Supremo por denegar a Jordi Sanchez el permiso para acudir a ese pleno de investidura previsto como nos contaba Pablo para el próximo lunes el vicepresidente primero de la Cámara Josep Costa de Junts per Cataluña denuncia que el juez Pablo Llarena está usurpando las funciones del Parlament y esta cámara debe emprender las acciones pertinentes para evitar lo que denomina una intromisión ilegítima de los jueces preocupación en Lisboa ante el riesgo de vertido que presenta el buque español encallado desde el lunes en la desembocadura del río Tajo el nuevo temporal que se aproxima la península aumenta ese riesgo los diez tripulantes de ese barco fueron evacuados anoche en helicóptero corresponsal Aitor Hernández

Voz 1895 01:46 las autoridades portuguesas elaboran un plan de contingencia ante la posibilidad que se produzca un vertido del Betanzos un navío de bandera española que cayó en el río Tajo cerca de Lisboa hace cuatro días de momento el barco que contiene más de ciento veinte toneladas de combustible no presenta daños estructurales pero ante los pronósticos que prevén la llegada de olas de hasta quince metros de altura a las costas lusas este fin de semana las autoridades han optado por retirar los CIES tripulantes a bordo y movilizar a un centenar de militares para contener cualquier vertido que se pueda producir

Voz 1667 02:16 es que la previsión del tiempo anuncia nuevas alertas en la mitad oeste del país también en Portugal por la llegada de la borrasca Félix un nuevo temporal que dejará fuertes vientos de hasta ciento cincuenta kilómetros hora en cotas altas lluvias intensas que se van a ir extendiendo al resto de la península a lo largo del fin de semana el Constitucional ha dictado una sentencia que obliga la policía informar por escrito a los detenidos de las pruebas e indicios que hay en su contra antes de interrogarles el portavoz del Colegio de Abogados de Madrid Fernando Bejarano opina que este fallo garantiza los derechos de los detenidos

Voz 2 02:46 por fin ya queda plenamente determinado que como tienen que ser los supuestos de detención y cuando la información es suficiente como lógicamente el acceso a todos los elementos el atestado sede comisaría pues lógicamente mejora las condiciones de defensa y en su caso con ellas puede tener el vicio de de ir contra los derechos constitucionales

Voz 1667 03:09 el titular de los deportes en el noveno juego encuentro de Euroliga entre los españoles que pierden seis dos cuatro seis en el tercer cuarto a las nueve La Estrella Roja el Barça Lassa que está virtualmente eliminado

Voz 1679 03:20 y en fútbol dos partidos de Primera Girona deportivo ida

Voz 1667 03:22 segunda el Tenerife Oviedo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web en La Ventana ya a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora veinticinco con Ángels Barceló

Voz 0313 04:04 nada yo espinos buenas tardes buenas tardes cómo estás las oye Nos consta Roberto ya un servidor que hay bastantes oyentes esperando esta obra para tomar nota MIR que hacen el fin de semana por las propuestas que les planteamos qué tal José sino

Voz 3 04:17 lo citaba a ver con qué empezamos hoy hoy con teatro

Voz 0313 04:32 Teatro Teatro con qué exactamente Con Franken

Voz 0564 04:34 en que están al Teatro Nacional de Cataluña en Barcelona hasta finales de este mes el clásico de Mary Shelley cumple doscientos años pero luce absolutamente contemporáneo en esta versión de Guillem Morales que dirige Carme Portaceli y con ella hemos hablado de la evolución de los dos protagonistas el hombre de ciencia Víctor Frankestein y su criatura su monstruo a los que dan vida a los actores ancho ayudar Joel Joan

Voz 7 04:55 desde el momento en el que el gran

Voz 8 04:57 cinco bingos Jancker sin que es un chico extraordinario quiere a Villa

Voz 7 05:02 ir con ellos desafía la naturaleza del abandona la criatura que ha creado tiene temor es casi un temor algo de sí mismo es escaso Alter Ego

Voz 8 05:12 porque tienen ese punto de para

Voz 7 05:15 él a esa evolución hacia la oscuridad de Víctor Jancker estoy se contrapone a la evolución hacia la luz de un personaje que está creado a través de de pedazos hoy destrozados pero creo que es un equipo que sabe que Ademar

Voz 0313 05:31 con muchas ganas de ver Joel Joan como Frankenstein como maestro en cualquier deporte creo muy débil que lo imagino imagino que es lo que lo hace tan contemporáneo por cierto

Voz 0564 05:41 sobre todo porque se pone el foco en la esencia del ser humano lo que nos hace bondadosos o malvados subdirectora está convencida de que su Frankenstein habla de lo que realmente importa en esta vida el desfile

Voz 7 05:51 sí es verdad que es lo que valoramos verdaderamente quién les huele a lo que muchas veces digo negro mayores visto solamente quiso tener buena gente que es lo que duele muchísimo y verdaderamente es de las pocas cosas que merecen la pena el otro esquí todo aquello que no genera bienestar y felicidad

Voz 0313 06:13 no puedo estar más de acuerdo hoy por cierto el próximo Frankenstein en el cine creo que va a ser Javier Bardem creo que va a ser Bardem sí pero bueno dicho Exteriores Un monstruo también con que seguimos con danza

Voz 10 06:31 de ya a alta la tarde

Voz 7 07:05 pienso CD que si a la transformación de una mujer muchas de diferentes generaciones volúmenes profesiones edades e ir sobre todo el sueño y la realidad los esto se lo masculino y lo Gemma no la es la rosa al Algeciras juventud lo La Vanguardia el ortodoxo creo que un poco esta es la esencia de un espectáculo

Voz 11 07:33 sí

Voz 0313 07:36 es curioso curioso no es es muy potente

Voz 0089 07:39 de ese lenguaje universal que sin necesidad

Voz 0564 07:44 emoción así este espectáculo que dirige Carlota Ferrer es una galería dramática una colección de emociones también de heridas le hemos preguntado a Olga Pericet cómo se bailan las heridas

Voz 7 07:54 las heridas que se imaginan profundamente con a veces con triste que cada pero con rabia creo que el flamenco para eso es genial porque realmente nace de de ciencia de la salvaje el dos de algo popular entonces creo que se bailan con Rice

Voz 0564 08:56 de hasta el ocho de abril puede verse la exposición ciudades invisibles una propuesta fascinante porque muestra proyectos frustrados para la ciudad es decir las otras tantas fisonomía es que podría tener Bilbao de haber prosperado esos por ejemplo pues por ejemplo en el año noventa y cuatro la empresa Thyssen organizó un premio para arquitectos jóvenes para regenerar zonas industriales muy degradadas Eduardo Arroyo presentó el proyecto una idea construir un barrio en pequeños palitos que flotará en en la ría y que estuvieran conectados por pasarelas

Voz 3 09:23 osea que abrir las ciudades son como son pero por casualidad

Voz 0564 09:26 bueno es lo mismo le preguntamos a Iñigo Berasategui uno de los comisarios de la exposición que nos dice que no que no es mera casualidad

Voz 14 09:32 al final las la ciudad de lo que vemos es fruto de también de muchos proyectos frustrados no y eso es lo que venía a ambos para esta la es pues es lo que tiene tu trabajo de bastante grande de archivo en el cual pues ver como en muchos otros proyectos que no salieron sin embargo se recogen algunas de las inquietudes sobre los problemas que se han ido evolucionando con otras culturas no entonces al final lo que se ve en la ciudad

Voz 15 10:00 a mil tienen muchos comer con lo que con lo que ha estado de baja

Voz 14 10:03 ojo no

Voz 0313 10:17 la pensando que un buen plan uno de los clásicos de cara al fin de semana es ir al cine las que esta sonando un fragmento de la banda sonora de selfie que es una peli muy rara muy particular pero muy recomendable la película de Víctor García León porque es noticia Estepona

Voz 0564 10:44 a ver la película ganó dos previos en el último Festival de Málaga Soria que a modo de falso documental enfrenta los tópicos de la política en España selfie es una de las películas del cartel de la tercera edición del Festival de Cine efímero que da una segunda oportunidad a las que se celebra desde hoy en el Teatro Municipal de Moralzarzal en la sierra de mal

Voz 0313 11:01 el pueblo de Marta del hemos preguntado

Voz 0564 11:04 su director Carlos Iglesias por las vidas que puede llegar a tener una película

Voz 16 11:08 pues hoy en día es en la vida es corta larga o regular del cine después si tienes contigo a una televisión eh pues el pase por televisión que de verdad cuando se hace grande una películas tratado por qué dándose bien en el cine a lo mejor tan visto yo qué sé imagínate un millón de espectadores pero a lo mejor en una sesión con un pase en Televisión Española pues te ven tres millones en un solo pase con lo cual donde se ve realmente una película

Voz 0470 11:41 la televisión tiene actividades paralelas

Voz 17 12:02 y ahora continuamos

Voz 0564 12:18 el Chagas del protagonista de Merlín la leyenda nuestro plan para niños para esta semana es su música el familiar que estará este domingo a partir de las siete de la tarde en el Palacio festivales Cantabria en Santander

Voz 0313 12:28 una historia clásica aderezada con canciones mucho

Voz 0564 12:31 toca dragones brujas caballeros damas in muchas sorpresas hemos hablado con José Tomás Cháfer el director del espectáculo que nos dice que hay que ser muy pero que muy ambicioso para entusiasmar al público infantil

Voz 18 12:41 yo siempre digo que lo intentó dirigir y montar es lo que cuando yo voy al teatro me gusta en este caso con un trabajo para niños que se metan en la aventura y pensar que en el lenguaje que tenemos ahora de que pasan muchas cosas la Televisió en el cine yo intento que tenga un ritmo trepidante y creo que la SER ya es tonta la historia poner toda la carne en el asador haremos de todo para

Voz 2 13:04 al servicio del niño bien esto que cuando se siente disfrute lo importante

Voz 0564 13:33 empezamos con el droga nuestro nuestro mapa de conciertos porque el drogas toca esta noche en el Teatro Gayarre de Pamplona

Voz 17 13:39 calienta

Voz 0313 13:49 de drogas juega en casa eh

Voz 0564 13:53 el lunes acompañó Manel Fuentes todo por la radio este sábado actúa con su banda a las diez de la noche en el hangar de Burgos

Voz 0313 14:11 son ellos es buenísima que le por hoy el humorista a merece muchísimo la pena venga terminamos con bueno

Voz 0564 14:19 música de mujeres porque las reivindicaciones feministas siguen a lo largo de este fin de semana mañana en la Plaza Mayor de Madrid a partir de las siete y media de la tarde se celebra el concierto un susurro atronador con un repertorio que recorre las creaciones de grandes mujeres artistas de la historia entre las artistas que les van a dar voz estará la gran Andrea motriz

Voz 19 14:41 un

Voz 20 14:44 sí claro yo ya

Voz 21 14:53 eh

Voz 20 14:55 muchas de Navarro te eran

Voz 22 15:13 sí

Voz 0831 15:46 vamos en busca de la última hora informativa primero en Andalucía

Voz 26 15:49 a esta hora está previsto que lleguen al puerto de Málaga los cincuenta y tres inmigrantes que Salvamento Marítimo ha rescatado de una patera entre las costas granadina y malagueña esta tarde entre los rescatados hay ocho menores y una mujer ahora en Aragón

Voz 0089 16:01 apenas unas horas hay respuesta política al ocho de Mena el Gobierno de Aragón van a conformar de inmediato la que han llamado Mesa de la mujer

Voz 3 16:06 ver con representantes de todos los colectivos que ayer reivindicaron la igualdad Asturias la Guardia Civil ha detenido en Navia un hombre acusado de matar a Paz Fernández la gijonesa cuyo cadáver apareció esta semana se trata de

Voz 0831 16:17 ayer Ledo un conocido de la fallecida que estos días ha concedido entrevistas a medios de comunicación asturianos el próximo lunes va a pasar a disposición judicial a última hora en Baleares un policía

Voz 27 16:27 la les son segregado municipio del noreste de Mallorca de cincuenta y nueve años de edad ha sido detenido por agredir presuntamente a su pareja de treinta y nueve años de edad al tratar de estrangularla con un fulgor el suceso tuvo lugar este jueves a la tarde precisamente el Día Internacional de la Mujer de Baleares a Canarias

Voz 0861 16:41 polémica en Gran Canaria el Cabildo de esta isla hasta

Voz 28 16:43 eh recibiendo fuertes críticas desde la comunidad científica y médica al haber incluido en una jornada sobre salud a un oponente que afirmó que la expansión del autismo se debe al incremento de las microondas provenientes de los móviles y el wifi han arremetido contra institución por dar cobertura patrocinar divulgar falsedades sin ninguna evidencia científica incidentes Crist

Voz 0831 17:02 a última hora en Cantabria de Santander ha zarpado esta mañana el barco saudí cargado de armamento destinado al país árabe barco que fue expulsado hace unos días del Puerto de Bilbao por la presión social y que recaló después aquí armamento denuncia el colectivo pasaje seguro que podría tener como destino la guerra de Yemen en la que ya han fallecido más de nueve mil Cevico Castilla La Mancha La

Voz 29 17:22 junta tiene previsto consolidar hasta final de legislatura tres mil plazas de personal docente en los centros educativos GS al mensaje que nos deja el día de la enseñanza en cuyo acto institucional celebrado en Villarrobledo han sido reconocidas dieciséis personas y entidades que tú

Voz 26 17:35 abajo en en favor del sistema educativo hora

Voz 29 17:38 Castilla y León Izquierda Unida pide la comparecencia del mil

Voz 0831 17:40 su interior por y esto es textual las cargas policiales ocurridas en Burgos contra manifestantes en el Día Internacional de la Mujer lo ha registrado en el Congreso de los Diputados además se detuvo a dos feministas Cataluña pues según ha podido saber la Cadena Ser en las oficinas que ayer se quemaron en la sede central de los bomberos aquí en Cataluña no había alarma antiincendios por eso nadie se enteró del fuego que destruyó la segunda planta del edificio por suerte sin causar ningún herido que los Mossos loco en Gerona investigando que contamos en Ceuta el Supremo le da la razón una empresa privada se instalan en el puerto de Ceuta después

Voz 3 18:11 la negativa de la Administración de conceder el permiso por estar a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano la empresa estaba dispuesta a invertir más de setenta millones de última hora en la Comunitat Valenciana la audiencia

Voz 0831 18:23 confirma el procesamiento del alcalde de Alicante al socialista Manuel Chavarri dos de sus asesores por supuesta prevaricación y usurpación de funciones en el denominado caso comercio al secretario general de su partido Ximo Puig ha dicho ya que ese actuará en consecuencia a medida que avance el proceso de USCA hoy el Gobierno vasco pide la Unión Europea una directiva de claridad que regule la participación en consultas sobre autogobierno el documento sea aprobado en el Consejo de Gobierno vasco con la oposición del Partido Socialista a última hora en Extremadura

Voz 26 18:52 el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de cada tres es candidato al Premio Príncipe de Asturias al embajador de Israel en España la Asociación de Usuarios de Internet con el apoyo de la Junta de Extremadura han propuesto al centro de Jesús son como merecedor de este galardón en la categoría de cooperación internacional

Voz 0831 19:09 Putin ahora en Galicia denuncia por acoso contra el director de un programa emitido en la Televisión de Galicia la actriz Iria Piñeiro asegura que el director José Luis Viña absorta la humilló le hizo comentarios vejatorios e incluso tocamientos durante el rodaje del programa la denuncia ha sido presentada en el Juzgado de Santiago La Rioja Logroño acoge desde hoy hasta el domingo una nueva edición de Logrostock un evento en el que participan ciento cincuenta y dos comercios de treinta y tres sectores por esta feria la más importante del norte del país pasaron el año pasado más de doscientas mil personas

Voz 30 19:38 en la capital recibió casi un siete por ciento más de población extranjera en dos mil diecisiete Este aumento hace que se mantenga el crecimiento de la población total madrileña de hace tres años consecutivos después de un lustro de descenso a uno de enero de este año había cuatrocientas veintitrés mil personas extranjeras empadronadas la mayoría mujeres

Voz 3 19:55 el ultima hora

Voz 31 20:09 en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en vez detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas y la mejor financiación somos tu agencia oficial confía nuestra experiencia reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid o en vez de Tapia

Voz 1915 20:35 cuatro accidentes dificultan la circulación hasta ahora en la Comunidad hay problemas en la A dos en Canillejas en sentido salida en la M40 de Carabanchel a Villaverde sentido A tres en la M cuarenta en el barrio de La Fortuna hacia la A6 en la A seis en Puerta de Hierro sentido Madrid de entrada hay retenciones en la A uno hasta Manoteras en lados en los accesos a la M30 de salida en los accesos a Ifema en la A dos en la A tres en Rivas en la A cuatro en Pinto Valdemoro en la A6 en Puerta de Hierro árabe

Voz 32 21:01 acá la A42 en Getafe y Parla en ambos sentidos en la A uno en Alcobendas en la A6 en El Plantío Majadahonda y Las Rozas y en la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma además hay numerosos tramos de la M cuarenta y la M cincuenta con problemas

Voz 0313 21:50 al segundo fácil así que siempre que nadie ni

Voz 3 21:52 a ningún problema vamos un poco apretadito pero Palomero gente llegada John ha tardado mucho hemos perdido aún hoy han sido cincos en paro regresarán la semana

Voz 0867 22:34 el consejero delegado de Metro de Madrid Borja Carabante Se ha explicado esta mañana en la Comisión de Transportes de la Asamblea ha emplazado a los trabajadores del próximo lunes a una reunión para iniciar este plan de retirada de manera coordinada Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 0861 22:49 tal Javier buenas tardes bueno desde dos mil trece metros sabían perfectamente que tenían amianto en algunos de sus trenes pero será ahora quince años después cuando comiencen a retirar las piezas con ese material cancerígeno metro adjudicó hoy al primer contrato su idea es comenzar por una primera tanda de convoyes aunque el plan se extiende a

Voz 1679 23:07 todos los vagones afectados según Metro entre

Voz 0861 23:09 el tres y el cuatro por ciento de los dos mil cuatrocientos que hay ahora mismo circulando aunque según Borja Carabante la presencia de amianto es ínfima nominado

Voz 34 23:19 quiso la situación pero que sepamos que sólo el cero coma cero cero nueve por ciento de su volumen total es el máximo que puede llevar un tren en las peores condiciones

Voz 0861 23:31 el consejero delegado de Metro no le ha gustado nada que hoy los sindicatos la ya han recibido con mascarillas también ha reprochado a la oposición su poco rigor y que generen una falsa alarma de forma gratuita Borja Carabante defiende su gestión dice que ha creado un registro único para localizar las piezas de amianto ya tienen un protocolo de actuación iban a actualizar de inmediato el mapa de las zonas con este material dos

Voz 0867 23:55 Tardi veinticuatro minutos de opinión era representante de UGT qué tal muy buenas tardes y La Ventana de Madrid

Voz 35 24:01 hola buenas tardes ustedes

Voz 0867 24:04 Carabante de de lo que han escuchado esta mañana la Asamblea con este plan de retirada del amianto de los trenes serán ustedes por satisfechos

Voz 35 24:13 bueno nosotros creemos que esta mañana el consejero está a la defensiva ni siquiera disculpas a los trabajadores y los usuarios por quienes pues catorce años no se haya hecho absolutamente nada con un tema tan grave como es la presencia abierto en las instalaciones de metro hay otro estamos deseando de acordar ese planes ha montado otra cosa son las responsabilidades políticas laborales y penales porque está en la Fiscalía al margen de las responsabilidades que se puedan depurar en los tres planos son los tres terrenos nosotros lo que queremos es acordar cuanto antes un plan es ambientado que terminé como está presencia en las instalaciones de metro

Voz 0867 24:59 y ustedes creen que que la compañía muestra digamos cierta o buena disposición

Voz 35 25:05 bueno la compañía no tiene otra porque ha sido la Legión me ha requerido hacer lo que tiene que hacer nosotros creemos que en estos años la la compañía no ha sido diligente o algunos responsables de la compañía vigentes puesto que si en estos años en el dos mil tres se hubiera puesto encima de la mesa cumplan es ambientado pues hoy posiblemente actualmente ya no existiría este material en las instalaciones de metro

Voz 0867 25:35 a ver el consejero delegado esta mañana ha tratado de bueno de explicar que la cantidad de de amianto es mínima respecto al peso total de del vagón esto que que hemos escuchado el cero coma cero cero cero nueve por ciento con un trabajador gravemente enfermo y con otros casos que se encuentran en estudio ustedes creen que que metro lo que está haciendo realmente es quitarle hierro a un asunto que que a priori parece muy grave

Voz 35 25:57 bueno yo no he dicho antes yo creo que el consejero lo que ha llovido es echar la culpa al empedrado porque evidentemente Si hay un trabajador que se le ha reconocido esta enfermedad y la propia Inspección de Trabajo le ha sancionado con una falta muy grave y ciento noventa mil euros pues el tema no estaba viven y minimizarlo otra cosa que él os frívolamente haya Amina minimizado estos la comparecencia otros pensamos que es un asunto grave lo que tiene que hacer la he dicho pedirle disculpas garantizar la seguridad de los trabajadores y los superan los usuarios ir cuanto antes empresa árabes ambienta la arnés de Metro de Madrid

Voz 0867 26:40 ustedes siguen pidiendo la dimisión de

Voz 35 26:43 no han entendido perdona sí claro

Voz 0867 26:45 ando pidiendo la dimisión de Borja Carabante

Voz 35 26:48 nosotros no nos Home Pepe el que esta persona a no cese al absorbe compete a la señora Cifuentes y a la consejera porque nosotros UGT yo ahora estoy hablando del UGT pensamos que no solamente esta persona restó el sable sino que hay otras personas que también tiene su responsabilidad lo que no puede ser es quitamos la cabeza de una persona ya con eso hemos terminal caso lado hay que llegar hasta el final hay que ver quién quiénes son los responsables y a partir de ahí evidentemente pose si tienen que rodar una dos o tres cabezas que rueden pero no con una ya sea suficiente y se cierre el caso que lo importante como Le he dicho garantiza la seguridad de los trabajadores y los usuarios de Metro para ello al margen de que éste se ha pegado a Juan es o empleaban siempre con un planes ambientado acordado con la parte social

Voz 0867 27:45 durante años no se realizaron los controles durante años nadie hizo nada con el amianto el consejero delegado bueno les ha echado en cara ustedes esta mañana a los sindicatos que también lo sabían metro desde dos mil tres y ustedes desde el año dos mil ocho que tampoco los sindicatos pusieron el grito en el cielo

Voz 35 28:03 bueno yo espero que todo espacio insinuaciones que esto evidentemente es solamente para intentar evadir responsabilidades Si hay una comisión de investigación va a quedar bastante claro que los sindicatos en el momento que es nos damos cuenta de que puede haber cualquier riesgo para los trabajadores para los usuarios lo ponerse en conocimiento de la dirección correspondiente otra cosa es que es algo Orsay no salga al caso porque evidentemente de los que gestiona el metro de Malí desde hace mucho tiempo es el Partido Popular y ellos son los que nombran cesa a las direcciones que durante estos años han estado mandando en metro

Voz 0867 28:46 Viñuelas Le agradezco mucho he estado con nosotros esta tarde en La Ventana de Madrid un saludo

Voz 35 28:51 saludo muchas gracias

Voz 3 28:54 en La Ventana de matriz siete de la tarde y veintinueve

Voz 26 29:10 la de ayer fue una jornada histórica ayer me venció a que me delegación como responsable política que soy como gestora era trabajar precisamente para que sea más fácil conseguir todos esos objetivos que las mujeres plantar

Voz 3 29:24 en la jornada histórica histórica histórica fue muy bonito además abuelas madres hijas a mí me pareció impresionante

Voz 0867 29:34 si fue antes Carmena hasta quien fue abucheada en esa marcha la portavoz municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento Begoña Villacís ha preferido esta mañana quedarse con lo positivo

Voz 3 29:43 yo me quedo desde luego con eso aquí sobre todo con que el día de ayer fue algo histórico y que nos sentimos muy orgullosas de arrestados sin dorsal

Voz 0564 29:50 pero son los mismos radicales totalitarios de siempre que en pocos los que decían

Voz 15 29:56 podemos comprar menos podemos estar

Voz 0867 29:58 la que está cayendo a su jefe de Rivera esta tarde en Twitter por apuntarse un tanto con el éxito de la movilización feminista no queremos hurgar en la herida del giro ideológico y de los matices en los discursos de ciudadanos pero en este último caso no debemos olvidarnos de lo que decía aquí en Madrid en referencia a esta convocatoria respeto que cada uno vaya a la huelga el considere oportuno pero que no nos metan en el mismo paquete cosas que no tienen nada que ver yo puedo ser feminista defiendo la igualdad centró muy mujeres pero no soy comunista ni soy anticapitalista y creo que en una misma manifestación había que mezclar discursos anticapitalistas ni hablar de hetero patriarcado ni de la contaminación es que son pocos así hace dos semanas el portavoz de Ciudadanos en Madrid y en el Partido Popular Cifuentes dice ahora que apoya al cien por cien de las reivindicaciones de la manifestación

Voz 26 30:44 alguien tiene que explicar a mi lo que significa las dificultades Fesser mujeres lo que significa la brecha salarial o personifica la discriminación lo que significan las dificultades y por tanto insisto yo apoyo al cien por cien al cien cien todas las reivindicaciones de las mujeres en Duval pidiendo que esa igualdad que existe en las igualdad real el nudo a día siguiendo los atado con la brecha salarial entiendo que es acaben con las discriminaciones lo comparto al cien por cien

Voz 3 31:14 pero la manifestación no fue La Ventana de matriz Javier Casal siete y treinta y un minutos otro

Voz 0867 31:22 activa del prior del Valle de los Caídos como les ha adelantado esta mañana la SER a primera hora Santiago Cantera no va a acudir el próximo lunes al Senado el PSOE habida había pedido su comparecencia para que explicara por qué se niega a cumplir la sentencia judicial que autoriza la exhumación de varios fusilados por el franquismo Alfonso Ojea

Voz 0089 31:39 en su desafío a las instituciones Santiago Cantera se ha quedado solo tanto la Abogacía del Estado como Patrimonio Nacional propietario de Cuelgamuros ya han advertido que se trata de un cementerio público y que los monjes no tienen nada que decir sólo tienen que rezar en su carta remitida al Senado Santiago Cantera avisa de que no acudirá a la Cámara Alta el próximo lunes y que en todo caso si los parlamentarios quieren hablar con él pues les espera gustosamente en el Valle de los Caídos el PSOE se pregunta cuánto tiempo va a estar aguantando al prior la jerarquía eclesiástica y los superiores de la orden benedictina Ander Gil el senador socialista

Voz 36 32:15 si el prior no quiere venir no entendemos como la Iglesia católica en España puede amparar actitudes y recurriremos a instancias superiores de demencia hasta que consigamos esta sentencia judicial en un Estado democrático se acata y cumplirá por el priori respaldada por él

Voz 0089 32:28 los benedictinos gestionan los beneficios derivados de la explotación de la cafetería el restaurante hila Hospedería del Valle de los Caídos ir reciben anualmente del Estado trescientos cuarenta mil euros

Voz 0867 32:39 el Madrid vuelve a reconocerse como ciudad de acogida en dos mil diecisiete La población extranjera aumentó un siete por ciento consiguiendo además que por tercer año consecutivo se mantenga el crecimiento de la población total de la ciudad

Voz 37 32:54 no

Voz 0867 33:13 soy encima entre me está sorprendiendo mucho pues mejor

Voz 40 33:15 así que la sorpresa siempre es genial si hay que hablar de patinaje de halterofilia de bádminton snowboard hablamos luego si eso que los oyentes opinen lo que quieran en el guasa

Voz 0089 35:13 buenas tardes y pasadizos por agua y con poca nieve digo

Voz 0867 35:15 no porque la la lluvia derrite la nieve sobre todo a impedir creo la apertura de de la mayor parte de las pistas en las estaciones madrileñas

Voz 0089 35:23 si es por ejemplo Valdesquí ya anunció aunque no ha abierto hoy no ha podido abrir este viernes por el viento y que tampoco va abrir ni mañana ni el domingo ni siquiera el lunes las condiciones climáticas o en la atmósfera no van a ser desde luego lo más adecuadas para que caiga nieve de hecho ha subido tanto la cota porque de nieve porque ha subido la temperatura que no va a haber precipita tiene sólidas seguramente a Massa muy por encima de los dos mil doscientos metros son eso significa que la nieve que estalla caída depositaba en el terreno de por debajo de esa altitud Se va a fundir con la lluvia hasta entonces vamos a tener mucha nieve posiblemente después de este proceso pero ya muy poquita muy escasa en las zonas

Voz 0867 35:57 pasando el año estamos ya en marzo y hay cierta preocupación no porque va a coincidir el deshielo con una etapa de de fuertes lluvias

Voz 0089 36:04 así es toda la semana que viene vamos a tener en la misma situación van a ir entrando frentes procedentes de la al Atlántico la mayor parte de ellos cálidos y por lo tanto van a seguir fundiendo el problema es que hay mucha nieve acumulada en el en el Sistema Central y por ejemplo en las zonas segoviana la del río Eresma bueno pues ahí cierta precaución con las localidades segovianas que están cerca del cauce del Eresma porque durante este fin de semana se pueden producir avenidas de agua porque por esa fusión que ya se está produciendo en las cumbres el agua funde la nieve fue funde el copo la arrastró hacia abajo y creó el aporte a los cauces está tan brutal que que salen de su causa

Voz 0867 36:37 Alfonso haber para cerrar ya que no vamos a poder esquiar unos un plan que podemos hacer en la sierra este fin de semana aunque no podemos esquiar

Voz 0089 36:45 bueno podemos Sirio evidentemente hacer un paseo de raquetas pero la lluvia va a estar condicionando lo todo de todos modos hay que decir que la Pinilla tampoco abierto hoy en Segovia puede que abra mañana o el próximo domingo Idi el puerto de Navacerrada pues tampoco no ha cerrado hoy sus puertas pero tiene un kilómetro y medio las condiciones desde luego para hacer actividades de montaña durante todo este fin de semana pues no son las mejores hay poca visibilidad muy mal tiempo hiló mejor pues

Voz 3 37:09 estará en las zonas en los pueblos de la Sierra la localidad son maravilloso fiables para de asado exacto casado y si puede ser incluso de chimenea

Voz 0313 37:18 Alfonso Ojea hasta la semana que bien venga hasta la próxima semana

Voz 3 37:20 la Ventana de matriz

Voz 0867 37:25 de Ramos la semana del ocho de marzo con los ecos todavía de lo que pasó ayer en las calles de Madrid esa gran manifestación que les contamos en este programa en directo la huelga de mujeres pero este viernes en el primer día tras una fecha histórica en el inicio de todos los cambios que están por llegar hemos salido a la calle para hablar de todo lo que pasó ayer hemos reunido a un grupo de mujeres en el Teatro del barrio con ellas ha estado Elena Jiménez

Voz 42 37:50 entre el día después del ocho de marzo Sara Fernández Valencia que trabaja en el Teatro del Barrio se ha encontrado con esto

Voz 0313 37:56 hasta la tienda a recoger unas fotocopias del señor de la fotocopiadora te pregunta y te da la enhorabuena Hay también con cara de felicidad porque ha sido un éxito pero no es anotaran mujeres ha sido un éxito para la sociedad en general

Voz 42 38:10 Julia Santos es estudiante y sus charlas en los pasillos universitarios esta mañana iban por aquí

Voz 43 38:14 hoy hemos desplazado otros temas de conversación a lo largo que que llevan sucediéndose ya nadie puede hablar de otra cosa aunque lo haya estado evitando hasta ayer que ya era difícil hoy ha tenido que hablar de qué estaba pasando con el momento que

Voz 3 38:26 Noelia Adánez politóloga ha reflexionado

Voz 42 38:28 uno de los temas que podrán estar pronto sobre la mesa feminización

Voz 3 38:32 esta violencia de género brecha salarial yo creo que ahí hay tres grandes cuestiones sobre las que se puede generar un consenso amplio en ruta

Voz 42 38:40 Sánchez autora teatral ya ha pensado en que uno de los siguientes pasos es el liderazgo de las mujeres por ejemplo en su sindicato en la CGT

Voz 3 38:47 ya llega el momento en que nosotras podemos y debemos ser libres ser los referentes de las de las que tienen de pues eso es lo que yo creo que de hecho

Voz 0313 38:55 los principales lo que en lo que es

Voz 3 38:58 Ica tía Bárbara trabajadora también en el teatro

Voz 42 39:00 lo del barrio empieza ver cómo van calando los cambios

Voz 3 39:03 en su hijo de dieciséis años pero yo llegue por las noches Kasab destrozada las tantas no cuando acabó la manifestación agotada estar todo el día en la calle le veo recogiendo el lavavajillas y me dice mamá estamos reflexionando y claro hoy he hecho lo que era tu sueles hacer historia culta Juan Mallo creo que sobre esto tenemos que osea a Forza aunque es dedica media hora a reflexionar de tras esto no funciona de esta manera no un cambio de actitudes que acaba esta charla con aplausos y el estaba la nada

Voz 0313 40:41 Paco buenas tardes amigo hola muy buenas tardes cómodo eso lo primero preguntarte qué tal el festival de documentales de viaje

Voz 0470 40:48 éxito rotundo estupendo ex hizo todas las previsiones esta no es más tópicos más ayer vimos van todos los días estupendos ayer vino Alan Alan Estrada la crisis hablamos allí a cientos de seguidores tiene este hombre tiene más de un mil millón y medio dos mil un IVA súper además sobre todo es que tiene una calidez humana tiene una

Voz 1679 41:11 conversación bueno estuvieron dos horas allí

Voz 0470 41:14 aquí la gente no se quería ir y al final les eche Hiroshima

Voz 1679 41:16 queréis iros éxitos de crítica y público público así pero es que es un tipo un gran comunicador por eso su canal funciona muy bien

Voz 0313 41:23 buenos que a hablar de viajes no sólo recomendar un sitio concreto un restaurante o una línea aérea es compartir sensaciones es compartir experiencias es proponer sentimientos

Voz 0470 41:34 la Comunidad es que cuando a lo grande de Alan porque el mundo ya no es él sino sus seguidores es que vino gente de Suecia es que es muy interesante agrada ver viajes en Instagram

Voz 1679 41:44 qué es lo que nos nos faltó Él y otros seis hubo gente que lloró por poder hablar en público eras emocionados aclara no estaba muy bien haber viajar es una actividad maravillosa que a todos nos gusta que a todos nos une yo creo que es un tema que siempre se genera bonitas historias

Voz 0313 42:06 bueno no se trata de que hagas llorar a nuestros oyentes

Voz 37 42:09 en una semana es responder a sus pregón

Voz 0313 42:11 estas a sus dudas a lo que quieran plantear mira por ejemplo eh nuestro correo recordemos el correo Roberto

Voz 1826 42:17 buen viaje arroba Cadena Ser punto com hablando de tópicos te acuerdas de la sacas aquellas enormes que salían en los programas de televisión aquí pues si fuera una saca estaría a tope

Voz 0313 42:25 te duchas dura pues mire un correo

Voz 0089 42:27 de alguien interesado en Estados Unidos ya verás

Voz 0313 42:46 pero es que este alguien ya quedó satisfecho en una ocasión anterior con tus consejos y recomendaciones sobre un viaje a Estados Unidos quiere repetir Rafael buenas tardes hola hola buenas tardes qué tal un hombre

Voz 37 42:59 veamos Rafael alguna manera un clásico Rafaeli EEUU este problema que cuente Rafael a ver qué quieren Paco pues tramando esta vez

Voz 8 43:10 pues es volver a Estados Unidos como ha comentado Carlas pero ir un poco más allá sino bastante más allá no solamente en la costa Este como fue el año pasado esta vez queremos hacer un vuelo directo Madrid Chicago

Voz 37 43:23 sí visitar Chicago durante dos

Voz 8 43:26 les días idea hay emprender una ruta en autocaravana hasta San Francisco

Voz 1679 43:30 a qué bueno hombre voz cruzar Estados Unidos James motorhome eso es un deleite una maravilla

Voz 8 43:35 vale entonces estamos discutiendo dos posibles rutas para ir desde Chicago hasta San Francisco la primera sería coger un poco dirección norte buscando visitar el Monte Rushmore el parque de yo listo un yeyé iré ahí bajar hacia cañón Dorado Las Vegas Los Ángeles Francisco cómo te comento se se el plan de sería seguir la ruta sesenta y seis es decir salir de Chicago dirección sur se hacia San Luis Oklahoma exactamente entonces ante ese debate silenciarnos han producido tres cuestiones que me gustaría Jerte primera la más obvia cuadrando rutas de la más atractiva nosotros lo tenemos claro no te lo voy a decir pero hallado tenemos bastante claro

Voz 0313 44:23 pero tú siempre plantea es dilema está otra vez Estados Unidos y Vietnam China Eduardo que necesita duras yo creo que hay una apuesta cruzada Familia

Voz 0470 44:31 bueno duermo luego darme un Valium

Voz 1679 44:34 pero dormir después de la tele recomiendas para ver pues mira si no

Voz 0313 44:37 bueno que era recomienda si las dos está muy bien eh

Voz 1679 44:40 pues está muy bien pero ya te digo la Ruta sesenta y seis tiene mucho de mito pero luego mucho de carretera de desierto hoy es poco atractiva ha dicho ya sabes que no existe como tal ya les clasificaron se ha vuelto a señalizar por fines turísticos a ver si eres un fanático de Kerouac de Gisbert sean leídas la generación beat Yllera es hacer un viaje muy especial por la América profunda la Ruta sesenta y seis es interesante pero te vas echara carretera a pueblecitos que a las cinco de la tarde está todo cerrado yo veo mucho más interesante de la otra ruta subir hacia hacia Wyoming a ver Yellowstone que es una pasada el monte Rushmore hiló bajar a poco ha ido es Idaho Falls Shanley City es la carretera que baja por ahí sí que tiene escrito otros partes otro parque pequeñitos como el del cráter de la Luna y tal ahí del sur de Idaho ID ahí por Charlie City hasta Las Vegas y ya empalmar con lo que dice no a mí me parece más interesante la ruta de arriba del Norte ya te digo la ese Séntisis tiene mucho de mito pero luego son horas y horas de carretera por territorio muy desérticos mi opinión no sé si coincide con la vuestra

Voz 8 45:47 esta estate tranquilo porque afortunadamente tu opinión coincide con

Voz 37 45:50 o al menos con la de la familia no con la suerte no hacer esa que os va a gustar mucho más va a ser más

Voz 1679 45:58 entretenida que duda cabe la otra es más bien bueno viajera y mi mitológica

Voz 37 46:04 a la cuestión

Voz 8 46:07 alguna cuestión cuántos días aproximadamente calcula esta ruta

Voz 1679 46:11 pues después de los días que tengáis en Chicago chalé por lo menos quince días quince o veinte días depende lo que queráis pararon en mucho territorio muchos parques nacionales que lo voy esa llegara a Bono Yosemite pero es Yosemite Sequoia el del Valley San Francisco que le tendrá que dedicar dos o tres días John echaría veinte días por lo menos eh solamente tenéis un mes

Voz 0313 46:35 vacaciones Rafael o no dona a tabú volvemos

Voz 8 46:38 a coincidir porque nuestro máximo de días son tres semanal madres

Voz 1679 46:41 a tres semanas Obama o va genial da tiempo a bebé ojo es temporada hiper altísima ya se mitigó en Yellowstone cualquier parque nacional está pensado hombres ibais con la autocaravana es más fácil para dormir pero yo he estado unos años emitir estuve dando vueltas me tengo que ir a dormir ochenta kilómetros de allí buena bien no perdona encontrar un hotel de agosto es temporada muy alta los americanos viajan mucho por el interior iba a estar PETA disipo ese a julio agosto es temporada alta pero es un pedazo de viaje lo vais a pasar muy muy bien es un viaje soñado

Voz 8 47:14 y tercero hay hay última cuestión muy rapidito el viaje va a tener que ser en julio o agosto no a diferencia imagino que será poca pero quizás mejor en julio huyen aún

Voz 1679 47:23 en ninguna ese ese es el tiempo si San Francisco hacer malo porque siempre hay un microclima allí pero sólo en la en la bahía el resto del verano hemisferio norte ida

Voz 0313 47:32 igual de un mes que otra empezó ayer Rafael que lo disfrutéis y cualquier duda ya sabes aquí tienes a Paco vale

Voz 37 47:38 no lo tienes que contar a Raúl beca un abrazo vale muchas muchas gracias adiós adiós adiós

Voz 3 48:03 la música nos ponen la pista de un vecino muy muy muy distinto

Voz 37 48:07 Azahara buenas tardes hola qué tal esto no es nueve del orden y mucho menos que viajen a hacer lo que quieres hacer Azara

Voz 44 48:18 pues mira este domingo me voy con mi hermana cuatro días a Budapest muy bien muy bueno nos han dicho siempre que era un destino como no sé todo el mundo habla muy bien de él pero hacemos como cuando vamos al cine que no nos queremos leer la sinopsis vamos que no tenemos nada preparado así que viene fenomenal sino pues contar algún al alguna pista ahí poner

Voz 37 48:38 es un poco suele sobre el campo cuidadito a ver si te va a hacer spoiler es el asesino

Voz 1679 48:44 el mayordomo hacer una ciudad maravillosa mira la primera el primer consejo lleva del bañador Chava Budapest los entiendes y sus baños tenéis que ir alguno de los baños más famosos a mi me gustan mucho los Heller los baños Heller Chelsea Anselm mil peligro asimila anuncios tienen la piscina principal con unas columnas como Grijelmo como original Heller vale Heller eso muy bonito Olofsson más populares y al aire libre incluso para el invierno eso en aguas termales los Cheney cualquiera de los Cheney o Heller no lo podía dejar dinero sabes que Budapest son dos ciudades Buda IPS entonces bueno las visitas clásicas pues es subir al Castillo de es a verla

Voz 0470 49:22 Ana de la antigua colina abajo a la ciudad el diecinueve y en fin toda la la la

Voz 1679 49:29 descubra si tuviera es asistir a una función de de la ópera ahí vamos sería el colmo sino la ópera de la avenida entra así la grande y la buena pues bueno hay muchas actuaciones porque Budapest igual que Viena es la de Ciudad de la Música hiló miren no te pierdas en Budapest Lass cafetería ellas hay unas cafeterías maravillosas hay muchas veces yo te recomendaría dos el yo café que en la calle es Servet es muy céntrico café lo conoce todo el mundo hoy siervo Herb EAU describe en francés siervo es esta en la plaza bonos Marty si la plaza cualquiera de esos dos cafés un una delicia para pastelerías café decoradas barroco rococó una cosa espectacular para para comer hay un restaurante caro pero muy bueno es es el más famoso de la ciudad también muy idea de diecinueve siglo XIX el restaurante Gun del te gustara no es barato pero merece la pena

Voz 44 50:26 si algún secreto que tenga la ciudad estas cosas que no sean claramente turísticas pero que te apetece

Voz 1679 50:31 pues mira a ver si a ver yo te diría pasear por la orilla del Danubio irse del centro que es donde está el puente de las cavernas el el Parlamento y tal irse bajando por el Danubio ahora que estamos en enero gana no hay el otoño

Voz 37 50:46 maravilloso hemos estamos en marzo estamos en marzo ya si no pasa nada como vivo sin duda que el algo se está haciendo el de enero

Voz 45 50:54 pues Guidia héroes Dragulescu y lo ves incluso en marzo no habrá es decir eso va no ahora llega la primavera pero