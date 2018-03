La Ventana (12/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias el pequeño Gabriel Cruz murió estrangulado el mismo día de su desaparición lo confirman los primeros resultados de la autopsia practicada al cuerpo del niño que ya se encuentra en la Diputación Provincial de Almería donde se va a instalar su capilla ardiente Ana Julia Quezada única detenida por este crimen ha llegado a la finca de Roda alquilar donde supuestamente escondió el cadáver del pequeño durante días allí es en cuenta Rosa Ortiz rezar

Voz 2 00:33 sí es la detenido Ana Julia Quezada ha llegado a esta finca en la Cañada de la soledad enredo alquilar a unos seis kilómetros de donde desapareció el niño sobre las tres y cuarto de la tarde lo hacía acompañada por agentes de la Guardia Civil desde las doce de esta mañana miembros de la UCO y de la Policía Judicial inspeccionaban este terreno también está aquí el abogado de Ana Julia una peli un penalista al que le ha tocado la defensa de la mujer por el turno de oficio hasta ese lugar no habían llegado las batidas que incesantemente han peinado el terreno durante doce días el tiempo que Gabriel ha permanecido en paradero desconocido en esta finca propiedad de los abuelos del padre del niño es donde supuestamente en una alberca escondió Ana Julia Quezada el cadáver de Gabriel después de haberle estrangulado al parecer la misma tarde que

Voz 1667 01:18 en Madrid avanza la investigación sobre la muerte de un hombre tiroteado esta mañana en plena calle en la localidad de Pozuelo de Alarcón la policía confirma que la víctima perteneció a la banda de Los Miami dedicada al narcotráfico Alfonso

Voz 0089 01:29 una banda que durante veinte años controló la seguridad de locales de copas de Madrid coaccionando a sus propietarios en cuanto lograba en la vigilancia de las puertas de acceso comenzaba la distribución de droga por parte de ellos mismos ese pasado delictivo de Ricardo Rojas ha llevado a los investigadores hacía el ajuste de cuentas por asuntos de narcotráfico en realidad el crimen de esta mañana ha sido perpetrado por profesionales que han dejado que el hijo de la víctima de la víctima entrara en el colegio y después en motocicleta se han acercado a la ventanilla del conductor it desde el otro lado del cristal han abierto fuego al menos una docena de veces once proyectiles han impactado en la víctima

Voz 1667 02:04 en Bruselas estrena el nuevo ministro de Economía español Román Escolano asiste a su primera reunión del Eurogrupo

Voz 0689 02:10 ojalá entrada la cita ha subrayado el compromiso de Spa

Voz 1667 02:12 ya con la reforma del euro corresponsal Griselda Pastor

Voz 1915 02:15 Reunión marcada por la polémica de los Estados Unidos contra la industria europea de la firma ante la que el nuevo ministro pide unidades

Voz 3 02:21 que la Unión Europea tiene que reaccionar unida yo creo que es importante que todos lleguemos a un acuerdo de la evaluación de cuál puede ser los pasos siguientes que la Unión Europea tiene que dar

Voz 1667 02:31 a partir de las siete los representantes del sector y los gobiernos de la Unión convocar un encuentro conjunto para reforzar esta cooperación y el presidente de Francia asegura estar preparando una nueva ofensiva de su Ejército en Siria Enmanuel Macron ha anunciado que preparan una serie de ataques contra arsenales de armas químicas de Bashar Asad en cuanto se confirmen la utilización de esas armas durante la guerra cuatro y tres minutos tres tres en Canarias

Voz 1915 02:58 en Madrid el Ayuntamiento aprobado la retirada de otros cuarenta y tres millones de euros del presupuesto vigente de la prórroga de dos mil diecisiete por incumplir con el techo de gasto del año pasado según el delegado de Economía Jorge García Castaño el Consistorio hace este recorte para cumplir con la ley impuesta por el Ministerio de Hacienda al que acusa de cambiar el cálculo de la regla de gasto

Voz 4 03:16 esta es la administración que los tres años está cumpliendo los objetivos de estabilidad presupuestaria cuestión que prácticamente ninguna en ninguna de las que ustedes gobiernan la que ustedes apoyan señores de Ciudadanos ha cumplido ninguna año en segundo lugar repetir que hay que tener un cierto respeto a esta institución que es la que aporta el mayor superávit a las cuentas del Reino de España y ustedes les han elegido a los madrileños para representar los madrileños no para ejercer de quinta columna en este Ayuntamiento que es lo que están haciendo sistemáticamente

Voz 1915 03:42 el sesenta y dos por ciento de los hogares de la región tiene dificultades para llegar a fin de mes es una de las conclusiones que recoge un estudio de la Universidad Complutense entre los años dos mil catorce y dos mil dieciséis que observa una caída de los ingresos medios de las familias aunque prevé una ligera mejora en los próximos meses Virginia Sarmiento el estudio acumula y compara datos sobre todo del Instituto Nacional de Estadística hasta dos mil dieciséis el sesenta y dos por ciento

Voz 0125 04:03 los hogares reconoce llegar a fin de mes con dificultades

Voz 1915 04:06 la previsión es optimista a la directora del estudio es Teresa López es verdad que la renta no está al nivel del dos mil nueve pero es verdad también que hay un cambio de tendencia se observa no solamente en renta sino en todas las variables que hemos analizado por ejemplo en gas esto es eso significa que la tendencia ha cambiado el informe habla también del descenso de la natalidad la diferencia de edad de las madres españolas y extranjeras a la hora de tener el primer hijo el aumento de las parejas sin niños y el contraste con la esperanza de vida que en Madrid desde ochenta y cuatro años por encima del resto de las comunidades las denuncias por violencia de género aumentaron un veinticinco por ciento en la región en dos mil diecisiete según datos de los Juzgados madrileños además el número de mujeres que sufrió este tipo de violencia aumentó un veintiocho por ciento y hubo algo más de seis mil órdenes de alejamiento un ocho y medio por ciento más que en dos mil dieciséis en cuanto al tiempo lunes con pocas nubes en ligera subida de las temperaturas hasta ahora tenemos doce grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino y a las cinco a las cuatro en Canarias en la Serra

Voz 0313 05:55 buenas tardes bienvenidos a La Ventana hace tiempo que no recordaba una lección de humanidad como la que hoy nos ha dado Patricia Ramírez la petición pública que ha hecho para que no se extienda la rabia como reacción al asesinato de su hijo Gabriel creo que se basta y se sobra por sí sola para tapar todas las bocas que pedían Pena de muerte frente a la Comandancia donde estaba detenida la sospechosa todas las de quienes han vomitado improperios racistas contra ella a través de las redes sociales vamos a ver no no creo que exista nadie en este país a quién no le haya pasado por la cabeza frente a un crimen tan horroroso todo tipo de sentimientos incluido el de la venganza porque eso forma parte de la condición humana igual que la maldad que es ese intangible imposible de definir cuando alguien es capaz de cargarse parece que con sus propias manos a un chaval de ocho años la diferencia ya lo que apela precisamente la madre de Gabriel es no ponernos a la altura de los malos de la mala a la presunta mala en este caso a no reclamar el ojo por ojo no pagarle con la misma moneda

Voz 1 06:53 eso no sería justicia eso sería directamente barbarie

Voz 0313 06:56 irá mejor defensa que tenemos para evitarlo es la ley la ley y un Estado de derecho que vele incluso por esos derechos en las personas más abiertas eso nos hace nos hace más fuertes como sociedad y lo contrario unos contamina ir no deja de ser curioso que este infanticidio pavoroso coincida con la cita del próximo pues en el Congreso porque allí se va a debatir sobre derogación de la prisión permanente revisable un endurecimiento del Código Penal para delitos especialmente execrables que introdujo hace tres años el Partido Popular cuando disponía de mayoría absoluta y claro el asesinato de Gabriel encaja en Caja porque la víctima es menor de dieciséis años con encajaría también si estuviéramos hablando de un violador en serie de un secuestrador que acaba matando al rehén de alguien que abusa sexualmente de menores de alguien que atenta contra infraestructuras básicas de un incendiario ya ven que la lista es larga pero la pregunta sería eso no eso no es da más seguridad elimina o reduce el riesgo de que vuelvan a ocurrir desgracias como ésta o se trata más bien de quedarnos tranquilos gusto

Voz 1 08:00 eh metiendo a alguien entre rejas y tirando la llave

Voz 0313 08:04 yo pensaba y sigo pensando que la reinserción de los delincuentes por asquerosos que sean sus delitos es un objetivo irrenunciable ojalá en el debate del próximo jueves Se recuerden las palabras de Patricia Ramírez creo sinceramente que sería el mejor homenaje a ella ya a la memoria de sus bienvenidos a la venta

Voz 7 08:24 no eh

Voz 9 08:34 la la de agua de las pruebas adicionales José Cánovas sí eh mi regla es que me lleva a este domingo no me echa de Jackie Smith mi tenis Sáenz de baile y le fue dicha on line no yo diría

Voz 1 11:02 Michael Robinson buenas tardes amigo hola bienvenida a La Ventana como está Roberto Isaías hola qué tal galardona vamos a ir directamente al grano con el que sigue siendo sin duda el tema de la jornada Ana Terradillos Javier Alvarez que tanto España como estáis Javier Ramos

Voz 10 11:16 el con el tema policial y con el tema político judicial porque eso nos cruza a mitad del camino precisamente con todo el estremecimiento provocado por este crimen horrendo lo de la cita parlamentaria del del jueves y con Javier lo que ruego que repasemos un poco que recordemos a los oyentes lo que se va a votar

Voz 0313 11:33 lo que lo que se quiere derogar los supuestos prácticos en los que puede aplicarse esto de la prisión permanente revisable pero lo primero Annan Fini por ha pasado nada o apenas una hora desde que escuchábamos en en en el informativo de Marcos Bono alguna novedad más sobre la investigación la la conducen al sitio sabemos algo menos de momento

Voz 0125 11:53 ahora lo que tenemos son dos focos de investigación el primer está en el terreno donde la detenida recuperó el cadáver de Gabriel el segundo está claro en la Comandancia de Almería donde está o donde está o mejor dicho la detenida hasta hace prácticamente media hora porque nos consta que la detenida Aído ya esa zona para hacer una inspección ocular junto con los operativos de la Unidad Central Operativa decía dos juegos de investigar son porque evidentemente ahora es tan importante una cosa como la otra porque el tenemos una zona que es está inspeccionando son todavía no se va a hacer un una reconstrucción de los hechos porque esto ya sería cuando ya entre pase a disposición judicial pero sí que estás haciendo una inspección ocular por eso para corroborar ciertos flecos de la investigación que digamos que los guardias lo tienen claro lo que corroborar aquello en lo primero en todo momento no ella ella lo niega absolutamente todo dice que el cogió el coche tienes el coche estaba el cadáver pero claro es que es que en la prueba letal contra ella está ahí porque los en fin hay pocos asesinatos que te pillen con el cuerpo ya está la han pillado directamente no sacando el cuerpo de la tierra pero sí transportando lo por un camino metiéndole al mate al maletero del coche con lo cual por mucho que ya diga evidentemente ahí queda constancia de que ya tienen una vinculación tan directa no con Gabriel pero autor decía esos dos focos de investigación porque tan importante es el rastreo que se está haciendo ahora mismo en esa zona porque eso nos va a dar una idea de cuál ha sido de como pudo desenterrar a Gabriel de Bono que Seeley tuvo más horas de las que piensan los investigadores o si realmente lo tuvo escondido más días en fin cosas que parecen y entonces pues eso era sólo de la complicidad incidir la posibilidad de que más personas hayan colaborado con ella es algo que se sí ahora mismo manteniendo como una digamos hipótesis abierta aunque bien es cierto bien es cierto que ayer ya cuando los agentes de la UCO vieron cómo rescataba recuperaba el cadáver andaba o circulaba a sesenta kilómetros en su cosecha en su coche sola pues digamos Caixa o todo un poco no la vida de esa de de la posibilidad de que hubiese más cómplices no que hubiesen causado la muerte de al menos haberla en algún momento foco de investigación uno rastreo que se está realizando foco de investigación dos Comandancia de Almería ahora mismo ya no está pero volverá en las próximas horas y claro que esperamos esperamos que ya confirme lo que la investigación apunta que fue ella la autora material del crimen que la mató como dice la autopsia en los primeros

Voz 1915 14:11 de minutos de aquella tarde estrangulado que fue ella la que

Voz 0125 14:13 el escondió por supuesto lo que ya sabemos por documentos gráficos que tenemos que fue como recuperó el cadáver y lo metió en el maletero no la la confirmación de ellas clave claro a la hora de pasar a disposición judicial es más la Guardia Civil que la ve como una persona fría con un tono digamos muy sereno muy convencida de lo que está defendiendo no olvidemos que esta persona lleva doce días defendiendo una historia es decir tampoco se va a caer en las primeras horas de la detención pero fíjate los los investigadores que está hablando con ellos hace prácticamente diez minutos cada vez que pasan las horas están más convencidos de que ya en algún momento se va a derrumbar de hecho sin la digamos la retención habitual para este tipo de casos suele ser cuarenta y ocho horas lo que hacer es prolongarla probablemente hasta setenta y dos antes de que hable claro la confirmación de de esa autoría material no

Voz 0313 15:00 bueno pues quedamos pendientes de novedades Ana ahí

Voz 11 15:02 a este de este crimen Javier entraría

Voz 0313 15:05 los entra vamos directamente en los parámetros para aplicar lo de la prisión permanente revisable porque la víctima es menor de dieciséis años pero claro habría otros casos también para aplicar eso no es casualidad que coincida esta semana precisamente bueno no sé si va a ser bueno malo pero bueno van a Mino al mira ya ya puestos no me importa que coincida hace unos alguien piensa un poquito en las palabras de la madre

Voz 0689 15:24 sí es la fiscal Dolores Delgado decía

Voz 0313 15:27 dijo allí efectivamente que legislar en Cannes

Voz 0689 15:30 dientes legislar con las tripas y no es bueno es verdad que es coincidencia pero acuérdate que hace también un par de semanas va a modelo de Diana que también estaba todavía el debate abierto sobre el lado de la prisión permanente revisable es verdad el jueves se va a estudiar las enmiendas a la totalidad que presentan el Partido Popular y Ciudadanos que como sabes quieren modificar la ley al alza decir quieren incluir más delitos de ahora mismo tipificados esos que señalado esto al principio por otra parte quieren endurecer el el último requisito para poder salir de prisión que es el paso a tercer grado penitenciario aquí es donde ciudadanos quiere hincar el diente que sea más duro no les va a salir porque la aritmética parlamentaria no les sale y en consecuencia la ley continuará la derogación que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco y a la que se han sumado Podemos y el Partido Socialista desde un primer

Voz 0313 16:20 cuánto puede quedar derogado esto qué proceso tiene que seguir esto lo presentó en octubre el PNV recuerdo que lo entró en el Congreso en octubre cuál es el proceso para que quede derogado definitivamente en la localidad

Voz 0689 16:32 vale pero antes desde luego del fin de sesiones en en junio julio sí parece razonable que estuviera ya en caminos de adaptar el triunfo

Voz 0827 16:39 el Constitucional porque está claro que hablar

Voz 0689 16:42 eso yo creo que andan todos un poco temerosos porque digan lo que digan hagan lo que hagan si va en contra de lo que luego va a decidir lo tiene que decidir de aquí a un mes dos menos el Tribunal Constitucional pues el el castillo de naipes porque creo que con la prudencia política obligaría a esperar al menos en esta primera fase si se aumentan o no del número de delitos en algunos deroga todo porque puede darse el caso de que se derogue la ley el propio Constitucional diga bueno

Voz 0313 17:10 hay un recurso pero como la ley de está drogada

Voz 0689 17:13 la famosa frase de ese cayó el objeto del procedimiento pasan página en el Constitucional no se pronuncia harían porque ya el objeto no tiene sentido

Voz 0313 17:21 llegan a Los Golfos lo pregunto ir

Voz 11 17:24 de de de endurecimiento de de códigos penales de penas de defienden desde que la gente entre en prisión prácticamente no pueda salir esto hay algún precedente algún algún referente alguno estoy de que diga bueno bueno es que con esto la gente se retrae hay menos delito

Voz 0313 17:40 los hay algo que demuestre eso o no porque yo tengo la sensación que no que no que no nos una relación de causa efecto más pena más os más meses no menos delito no

Voz 0125 17:50 hay expertos está hablando con bastantes expertos que trabajan en juntas de tratamiento de prisiones es gente que son muchos catedráticos de Derecho Penal que de esto si algo sabe no ellos han comparado diferentes bueno estadísticas que San lleva diferentes países con este tipo de de de aumento de penas en ninguna ha dado resultado a la hora de rebajar los índices de criminalidad si a eso le sumamos que España es una es uno de los países de la Unión Europea que tiene la tasa de criminalidad hermano vagas no estamos en un cero seis pues evidentemente parece que la fórmula para expertos policías incluso guardias civiles pues digamos no la la la la que necesitamos no para para para poder bueno atajar a esos índices de violencia cuando tú les pregunta así que deberíamos de hacer pues hablan de eso de la justicia social es decir hablan de de Educación hablan de de de de llevarlo desde el punto de vista sobre todo educativo no evitar que esta gente en un momento dado pueda realizar esos actos Easyjet han realizado esos otros los han ejecutado en una política de reinserción no olvidemos que esto va en contra primero de la Constitución que defiende la reinserción de los presos punto uno dos en contra del Tratado derechos humanos que también en la misma línea defiendes todas las reinserción no con lo cual además de de de ser digamos nefasto o al menos no fructífero es que es inconstitucional

Voz 0689 19:03 yo creo que fundamentalmente hay una realidad

Voz 13 19:05 a nadie puede cuestionar es que

Voz 0689 19:08 el cumplimiento de las penas en España es muy grandes de las que más ahí está año sin prisión permanente revisable señorita o el asesino el supuesto de Diana Kelly de tantos otros se pasan entre veinticinco ó veinte años eso es una barbaridad de años se ponga quien se ponga el lo lo otro lo de la prisión permanente revisable es digamos es una forma de interpretar la salida de prisión para hacerte la más complicada evitando todo tipo de reinserción y todo tipo de delito

Voz 0313 19:36 yo los desde el debate

Voz 0689 19:38 precisamente no el que lo que hay es suficiente es un mensaje serán ahí deberíamos mensaje más que un plan pero no es verdad

Voz 0313 19:47 para que tenga efectos prácticos eficaz tampoco tenemos una

Voz 0689 19:49 volcán aclara de que eso se produzca desde que la gente que pasa es la cantidad de años empresa sale reinsertar a todo el mundo dice en el argot dice es carne de cañón será el carné presidio toda la vida pues muchos años a poneros a pensar veinticinco treinta años de tu vida sin una posibilidad de poder salir conduce estrepitosamente a volver a ser al absorber a ser malo si la intención no es que pueda salir representantes sino vas a ser malo siempre el futuro es absolutamente negro para cualquier presunta las puertas claro

Voz 0313 20:19 Xavier Ana seguimos contra los compañeros buenas tardes hasta luego

Voz 14 20:25 sí

Voz 0313 20:27 imagina que estás en tu casa imaginas

Voz 20 22:07 no es cosa de niños viejos deportes reyes corazón no son rumbo al Lone entre ambos supondrá orillas una veintiun Peñacorada alegría Down en absoluto Stella los jugadores con sus dos porteros que algunos tonta brillan Banhart

Voz 0313 22:48 mira que nos gusta el fútbol pero esta esta semana este lunes tenemos a Michael Robinson absolutamente desesperado no sólo por lo ocurrido este fin de semana en en Grecia en ese partido entre el el PAOK de Salónica y el AEK de Atenas que acabó con el presidente del PAOK saltando al campo amenazando al árbitro con una pistola en la cintura Bono ya sabrán a estas alturas que de la liga griega quedara suspendida que es lo menos que podía ocurrir pero es que Michael estaba anotando otros episodios en este caso es el fútbol británico Ile tenemos muy desesperados a tardes cero

Voz 1546 23:18 mucho mucho sí porque estamos acostumbrados pues ya no es noticia de que que perro muerde hombre sí sí hombre muerde pero no ese fin de semana incluyendo los de Grecia no mano nos hemos vuelto locos en el Estadio Olímpico donde juegan y se en caso con pleno de marcó un gol edición de Wall Street es muy fiel muy fiel pero muy agresivo incida a sus cosas saltaba al campo ha habido escenas donde futbolistas del está con especie de lucha libre con los aficionados en el campo dando vueltas francés césped mientras tan muchos cientos de aficionado aficionados energúmenos están lanzando monedas al presidente los dos dueños go to tuvo que desalojar la y el palco se custodió dos a su casa entonces justo cuando yo pensaba que podía dormir

Voz 0689 24:14 sí

Voz 1546 24:14 pues resulta que no pudieron patio de fútbol en Old Trafford Manchester Liverpool que es de mucho mucha rivalidad por odio entre los dos tienen cuenta Si separan Manchester ha el fútbol se distancia como aquí estamos en Madrid pues los que conozca Madrid hablamos de depués la Moraleja Alcobendas es carreteras uno nuevo otro vieja pues veis tiene otros veinte mil coches es Jeremic cara el comentarista de Sky Televisión que ha sido central del Liverpool durante muchísimos años y centrado de inglesa comentaba el partido al salir de quedan otra vía el casco cachondeo un poco más con mayor énfasis deben se exponga a volver a casa a un coche vine al lado con padre aficionado con su hijo de catorce años el padre se pone a grabar como en sus HM carguen ICBM carga entre en el trato con algo asqueroso se baja la ventanilla idea sí escupe a la niña de catorce años entonces estamos

Voz 0689 25:26 está grabado claro esto está grabado entonces

Voz 1546 25:29 hace unas semanas por ejemplo mano Karenina me llamó el miércoles por el larguero de hoy esto de la violencia y no sé qué qué remedio tiene los la pregunta pero permíteme que no tengo pues sí lo es tener un Ministerio el mismo hablando contigo ya estoy yendo de madre Aste que precedentes siendo tenían que está desalojado precedentes entrando en el campo con una pistola comentaristas escupiendo niñas y que estemos estemos finos estamos hablando de fútbol del libro si el problema

Voz 0313 26:01 fútbol de élite es porque el problema potencialmente

Voz 1546 26:03 el fútbol está sano bueno y fantástico para gente como tuyo Carles como para los niños y niñas aquí puede disfrutar del fútbol pero el fútbol en el cúspide este se han creado un Frankenstein que ya está en el casi comiendo a sí mismo no

Voz 0313 26:19 Bruno Alemany buenas tardes hola a la todos quedar uno como saben los oyentes el director de de Play Fútbol un gran experto en el fútbol internacional de la de la Cadena SER deja preguntarte por lo de Grecia porque por si alguien en fin tiene la memoria se creo fallan poquito lo de la pistolas gordos pero en Grecia yo creo que casi cada fin de semana ocurren cosas parecidas no

Voz 0301 26:39 si hablando con con gente que sabe cómo van las cosas en el fútbol creo gente que ha estado muchos años jugando en en Grecia que tenemos varios jugadores españoles que en esa situación

Voz 0313 26:49 entrenadores hablan hay dos

Voz 0301 26:51 los base de base podemos decir en en Grecia una por una parte las prácticas mafiosas lo que hemos visto ayer presidentes que amaño en partidos que bajan amenazara a los árbitros el caso ayer fue ya pues todavía más grave porque le graban con una pistola amenazando al árbitro diciéndole directamente que su carrera como árbitro está muerto por una parte Hypo otra la la violencia entre aficiones que que es un problema también gravísimo es una cosa de que insisto que ha hecho muy mediática pero que pasa bastante a menudo hablando con algún futbolista que ha estado allí varios años me decía que ha estado en tres clubes diferentes que ha tenido tres presidentes diferentes y que los tres que él supiera tenían licencia de armas ir les visto la la

Voz 0689 27:36 sarna armas eso para empezar

Voz 0301 27:38 habla por ejemplo con mucha frecuencia de la capacidad que tiene Olympiacos para organizar la Liga en incluso comprar partidos es algo que está ahí será muy por hecho que que cada presidente que cada propietario de de club ya no sólo un magnate ya no sólo una no con mucho dinero si no es una persona con prácticas mafiosas y muchas de ellas e incluso Carlas están mostrando en juicios y demás

Voz 1546 28:00 pues me me contó una anécdota Joaquín Ramos Marcos que ya sabemos que el árbitro de FIFA necesita me contó una historia que parece bueno es una broma pero ya se convierte en en realidad dice que un día va a arbitrar en Turquía entraran estadio pisar césped detrás de un fondo había un montón de aficionados ya presenciando hechos en su sitio y cuando sale ya empieza a disparar rifles por el aire pim pam pam Joaquín preguntaba al delegado del campo con rifles no es que disparan cuando marcamos un gol cuando marque el rival que hace posible pues nunca se hace con decirle que nunca ciudad

Voz 0313 28:40 ah bueno yo yo lo toman en serio

Voz 1546 28:42 no estaba bromeando pero ahora mismo ya es absolutamente contemplaba en lugares como en Grecia

Voz 0313 28:49 oye Bruno y esto bebé en esto la UEFA ya un final de la Liga agrega como la española es una competición nacional con su federación en sus cosas pero no no puede tomar cartas en el asunto ya no sólo cuando estos equipos se juegan en la Champions con la Europa League y las aficiones bueno éstos no la lían tanto como otros pero va algún aliado pero no puedo hacer algo la UEFA

Voz 0301 29:08 sí sí podría evidentemente tendría que haber el primero seguramente una denuncia de parte de de la Federación Griega entonces estamos hablando ya seguramente Carlas de de una un hecho una cosa que no se va a producir la Federación griega aunque sea por miedo no no va a denunciar lo que está pasando en en su país de hecho escuchando los políticos que han decidido hoy suspender la Liga hablan de querer genera ya no sólo por los incidentes de ayer hablan de suspender la Liga sine die no se sabe cuándo va a volver porque lo que quienes marcar las bases de un nuevo marco en el fútbol heleno en el fútbol en Grecia que se sienten de una vez jugadores federación griega de Superliga se pongan de acuerdo incluso con con las aficiones de decir tenemos un problema tenemos que solucionarlo y nos tenemos que poner entre todos de acuerdo para para que esto se acabe de hecho

Voz 21 29:55 la rivalidad entre hay hay

Voz 0301 29:58 Pau de Tesalónica en teoría no era excesivamente exacerbada en en los últimos tiempos hubo honda de la final de Copa el año pasado fue entre ambos clubes y bueno ponéis en Youtube simplemente final de Copa ha escapado que Bono las imágenes de zurra entre aficiones son la verdad bastante lamentable

Voz 0827 30:17 que pena que pena de traer yo creo que la FIFA en su caso también tiene mecanismos pues no se prohibir que estos clubes después compitan en competiciones europeas competiciones mundiales si la Federación no actúa amenazara a la federación con que esa selección no puedo

Voz 0313 30:32 juega tiene muchas quiere decir uno no puede quedarse

Voz 0827 30:35 sentado en su despacho esperando a que leí una denuncia cuando pasan cosas como las que están pasando ya no puede ser que una Liga como la inglesa le meta veintitantos mil de libras a un señor por llevar un lazo ya un señor que va con pistola Alcampo no le pasa

Voz 1546 30:50 pues mira cómo te quiero que seas la razón del mundo Itzik y lo que suele pasar en estos casos es que la gente el fue Bou dice pues es la cuestión social la peñista Cabriado peñista cabreado Brexit Abe el otro dietas a los hombres y clara cosas pero no es suficiente que el fútbol se lavan las manos apliquen su responsabilidad simplemente dice que es un problema social espera que distintos gobiernos haga algo al respecto al menos que el fútbol empieza a limpiar su propia casa y luego una vez que se casi tal enviada hablamos de problemas sociales y de la sociedad pero normalmente fue Bou pues da la espalda estas cosas

Voz 0313 31:31 Bruno Alemany compañero gracias por estar en La Ventana

Voz 0301 31:34 a vosotros os lo digo Bruno ellos

Voz 34 36:45 pero que muy pocos

Voz 0313 36:50 sí sí

Voz 34 36:50 que huir a que estado era obvio yo creo que Wii U él fue una furia a China y China e Irán Nefinsa

Voz 0313 37:17 son las cuatro y treinta y siete minutos de la tarde las tres y treinta y siete en Canarias ya que seguimos asomados a la ventana Isaías Roberto un servidor Michael Robinson como todos los lunes escuchando la música te ponen situación toponimia te transmite buen rollo porque lo hemos seleccionado primero porque me gusta eso de entrada después para situar el tema de la polémica de Isaías porque en la lista de elementos que pueden servir para compartir para combatir la ansiedad ni en fin en Arroyo el el el el el malhumor el tal puntas las auxiliado por ejemplo no que ayudar a superar dificultades hay otras cosas se tal si la introspección está está al esfuerzo está hacer deporte leer un libro el hablar con un amigo y luego está lo del tomarse pastillas ante la primera dificultad bueno pues ahí apunta precisamente nuestra polémica de hoy

Voz 1 38:08 la polémica

Voz 0827 38:12 una polémica que nace de un estudio del Plan Nacional Sobre Drogas realizada a partir de treinta y cinco mil entrevistas a estudiantes de secundaria Iker revela que en el último año uno de cada seis adolescentes calmó suspensiones ante un examen o ante una ruptura tomando ansiolíticos y lo que es más grave que por primera vez estos tranquilizantes verán al alcohol al tabaco como droga de inicio es decir que antes debe oro de fumar ya han probado humor final antes de cumplir los catorce años que el dato es preocupante no sólo porque puede cimentar adicciones futuras sino porque en plena etapa de maduración los más jóvenes busquen resolver sus problemas a base de pastillas en vez de eso forzando su personalidad como estos medicamentos además se dispensan con receta médica sólo caben dos opciones que los adolescentes los encuentren en el botiquín familiar o que sean los propios padres los que se los proporcionan como vía de resolución de problemas hace cinco años una encuesta del Ministerio de Sanidad ya detectó que el consumo de estos productos se había duplicado entre los adultos españoles situándose por primera vez por delante del cannabis sede que los más jóvenes van heredado el hábito la materia prima para mantenerlo

Voz 35 39:27 Francisco Pascual buenas tardes hola buenas tardes el doctor Francisco Pascual es especialista en adicciones y presidente de socio droga alcohol eh qué hacemos con esto doctor es tendencia ya imparable OO es reversible

Voz 8 39:40 yo diría que la vida no hay nada imparable lo que pasa es que debemos de cambiar muchos chips y creo que es la presentación tú mismo lo has dicho cuando ofrecía una serie de alternativas mucho más sanas para calmar no solamente la ansiedad sino para enfrentarse a distintos problemas que a lo largo de la vida van a presentarse por parte de los jóvenes

Voz 0313 40:00 esto que comentaba Isaías de que las edades son tan temprana significa bueno tiene que significar que el entorno familiar de alguna forma está colaborando eso está testado en el estudio también doctor

Voz 8 40:10 no no estudio no está atestado porque es una encuesta entre estudiantes de Secundaria que se preguntan más los cuántos que los porqués

Voz 0313 40:19 por eso es lógico porque hay pocas alterna

Voz 8 40:22 no estamos hablando como viendo encías de fármacos que tienes que ir a la farmacia a recogerlos con una receta Pi esto no es un mercado negro nuestros momentos sino lo que tiene alcance los jóvenes efectivamente al botiquín familiar o bien que en muchas ocasiones son los propios padres opio los que pueden dar solo

Voz 1546 40:39 lo que estamos ante un momento cuando una pastilla para todo no para calmar para Tanos que evidentemente para curar que están bien pero también estamos sociedad donde queremos todo ya es el deporte que haya habrá una pastilla para aquellos curarme ya no tengo tiempo para estar enfermo curarme ya parece que hay una pastilla para todo sí

Voz 8 41:01 esto es como la novela Un mundo feliz esto es una realidad es decir no somos personas en la vida que estamos viviendo con tanta competitividad de esperar a ganarnos o aprender las cosas por nosotros mismos queremos una solución mágica la solución mágica no existe Easy utilizamos además algún tipo de compuesto químico las soluciones al contrario nos va a generar un problema porque no nos enseña a resolver las cosas

Voz 0313 41:31 claro yo quería preguntar una cosa muy concreta además esta reflexión que acaba de hacer ustedes de que una persona que estaban madurando Hinault sabe cómo gestionar el fracaso la dificulta la frustración el duelo la tristeza en fin lo que sea esto ya es una creo eh que es una tara notable pero además están los riesgos directos para la salud yo creo que hay conciencia de que este riesgos bajo pero en la práctica cuando uno se afición a este tipo de fármacos problemas tiene que haber seguro me imagino

Voz 8 41:59 pero el riesgo no es bajo estamos hablando de sustancias depresoras del sistema nervioso central si además las como a una edad temprana en un momento en que está produciéndose al desarrollo cerebral que se va desarrollando hasta los veintiuno año mucho más allá de donde llega al estudio y además son capaces de provocar una dependencia lo que va a hacer es de alguna forma servir de Tara para que la persona no pueda desarrollar no solamente la capacidad de decidir sino incluso las de disminuir la memoria la concentración etcétera etcétera

Voz 0313 42:31 ha citado usted el el referente de Un mundo feliz que muchos tenemos en la memoria en la en la cabeza en una sociedad caber como lo digo que en pastilla de esta forma sus problemas que los afronta por está vía dentro de quince veinte años como la de usted doctor

Voz 8 42:48 pues mira yo me quiero pensar en positivo y quiero pensar que como decíamos al principio estos reversible y quiero entender que van

Voz 12 42:58 eh

Voz 8 42:58 primar los valores de las personas más que las soluciones químicas todas las sociedades entran en crisis creo que nuestra sociedad está pasando por muchas crisis y esta es una más lo cual quiere decir que las crisis son buenos momentos para seguir avanzando para reflexionar en torno a lo que hacemos mal y esto lo hacemos mal con lo cual sería el momento de revertir esta tendencia de pensar que nuestros jóvenes especialmente llenan muchas oportunidades en la vida siempre y cuando los adultos los dejemos avanzar dejemos que tomen decisiones dejemos que se equivoquen

Voz 0313 43:35 no pongamos parches que al final es lo que hace

Voz 8 43:38 hemos para que ellos no maduran como personas

Voz 0313 43:40 o sea rebajar un poquito la presión sobre ellos también no

Voz 8 43:44 deben de ser capaces de equivocarse para poder rectificar con pastillas uno se está equivocando de entrada pero no tiene posibilidad rectificar porque está anulando su voluntad

Voz 0344 43:54 rebajando la presión sobre ellos y sobre los padres porque claro para que ellos puedan acudir al botiquín es porque los padres también están sobre medicado

Voz 1546 44:01 no no claro es un poco como es salir de la cárcel gratis en Monopoly no ahí si lo sacas tienes dificultad juego juego sacar

Voz 0827 44:10 a mí sí me resulta interesante esta comparación entre los dos estudios el que hizo aún hace unos años el Ministerio de Sanidad porque entonces sí que se preguntó a una sociedad vamos

Voz 1667 44:18 pues establece una relación causa efecto no

Voz 0827 44:20 claro es muy curioso que en plena crisis con lo que muchos españoles estaban sufriendo de repente se duplicó de consumo de este tipo de de calmantes de ansiolíticos y además no claro a lo mejor de los chavales que estamos hablando son los hijos de de aquellas personas

Voz 0313 44:37 bueno yo no sé si si es una cosa Llum

Voz 0827 44:40 Dural o puede ser una cosa estructural

Voz 8 44:43 hombre yo ahí haría los apuntes en primer lugar yo creo que los jóvenes aunque reniegue más veces de lo que hacen los padres al terminan limitando los no con lo cual esto es una realidad y hay algo que ofrece un estudio que diría que no es banal ir proporción de mujeres de chicas de adolescentes que consumen tanto en la edad adulta como en la niñez son más son masivo una proporción bastante más elevada con una edad de inicio baja y claro yo mi mi reflexión es un poco entorno a lo que celebramos la pasadas la semana no

Voz 0313 45:20 ah si realmente la mujer

Voz 8 45:23 la hemos tratado tan mal como que para que haya tenido que recurrir en determinados momentos a este tipo de medicamentos y al final sus hijas han tenido que imitar lo que hacían las madres porque cuando uno se encuentra mal efectivamente tiene que buscar algún tipo de solución para no sufrir y por eso creo que es importante también el tener en cuenta que debemos de respetar mucho más el papel de la mujer y hombre sumaría un poco a esta idea somos personas da igual el género

Voz 0827 45:54 sí

Voz 0689 45:54 ya hay más ansiedad al diez dio hoy de vida

Voz 1546 45:57 es sociales etc etc entre los jóvenes y la gente está más en crispada Tomás ansiosa

Voz 8 46:04 bueno yo creo que cada vez hacemos dos cosas una Nos enfadamos más pronto somos mucho más impulsivos

Voz 0313 46:11 sí y además cuando es

Voz 8 46:13 ponerme una solución algún problema siempre intentamos pro castigar es decir posponerlo prefiero no sufrir ahora me tomo algo y esto ya se solucionará y las cosas no se solucionan solas

Voz 0313 46:28 a pesar de lo que parezca

Voz 8 46:30 en distintos ámbitos no se solucionan cosas

Voz 0344 46:32 estamos estamos hablando de nosotros nuestros jóvenes pero estos datos o tenemos algún referente de si el fenómeno ocurre de manera similar en países así que Europa y Estados Unidos

Voz 8 46:44 bueno hay otros estudios e a nivel europeo sobre todo que analizan los consumos los jóvenes estamos un poco la par no diferirá demasiado del resto de de adolescentes europeos

Voz 0313 46:56 muy bien doctor Francisco Pascual muchísimas gracias para asomarse a la ventana ha sido un placer

Voz 8 47:00 a vosotros y siempre a vuestra disposición

Voz 14 47:05 sí

Voz 0827 49:38 de nacer

Voz 32 49:40 en La Ventana

Voz 33 49:45 con Carles Francino

Voz 40 50:14 total diez minutos

Voz 0313 50:14 para que sean las cinco de la tarde las cuatro en Canarias esta semana arrancamos va a marcar un aniversario realmente horroroso el próximo jueves igual los igual la alguien no se acuerda pero en sería todavía continúa la guerra bueno el jueves semana cumplir siete años siete años ya del comienzo de de la guerra en ese país absolutamente de torturado y resulta que por datos que se acaban de conocer el año pasado en dos mil diecisiete se produjo un y autorizar la palabra récord porque siempre lo lo lo socias algo positivo pero sí sí se produjo un récord de desplazamientos dentro seis cada día más de siete mil seiscientas personas tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de de la audiencia pero pero sin poder abandonar Siria no en estos momentos hay más de seis millones de desplazados dentro del país que han salido ya demos la cuenta pero dentro hay seis millones de personas que no estar en su casa que están donde pueden más o menos Soria la iré allí acaba de regresar Víctor Vela que jefe del equipo de emergencias Acción contra el Hambre hemos invitado a asomarse unos minutos a La Ventana mañana dará una versión sea a las simas más más más larga más extensa de de su experiencia hoy vamos a cierres un anticipo Víctor Velasco buenas tardes hola

Voz 41 51:25 hola buenas tardes qué tal como

Voz 0313 51:28 por dónde empezamos desde que que es lo más grave lo lo más fuerte que traes en en tu cabeza el hambre concretamente se está pasando mucha hambre en Siria

Voz 12 51:41 a pesar de que no hay hijos hasta que podamos hacer nada no puede asumir el Real Sitio de las olas rosas que acelera la guerra si hay permanecer en lugares sitiados donde cortar el acceso cómodo ministros aguardando con lo cual pues vamos a ver si papeleras muy complicada supervivencia y a las bombas que sólo se donde mal pero hay que dejar de obras Torrassa están sufriendo pues ya está nuestra situación de evitarlo

Voz 0313 52:28 de todos estos refugiados y internos que no han podido salir de Siria qué tanto por ciento estarían dentro de los parámetros que entendemos por por pobreza directamente Víctor

Voz 12 52:40 hola ocho dijo los plazos que el número de comida al día que si es él el acceso a Aline tipos como los que si algo hace muy costosos es que vamos por el coste de la veinticinco por centenares de calidad con lo cual pues es proceder todos lados todos los mecanismos de mercado independientemente algunos hasta cierta normalidad a sentirse feliz Victorino Pérez

Voz 0313 53:24 a las ONGs podéis trabajar un poquito mejor que que tiempo atrás su sigue siendo muy complicado lo de estar en Siria

Voz 12 53:31 bueno a medida que el conflicto sigue vivo y hay territorios en disputa pues la siempre complicada el hecho de poder entrar a zonas de control otros grupos que son diferentes a los del control del Gobierno por eso es una complica configuración porque la la percepción por parte de los actores de la estamos ayudando a los hizo lo propio acuario estamos eh la situación de intentando llegar a la que sufre la parte más más difíciles

Voz 0313 54:07 por ejemplo en la en toda la zona de Guta que es donde se parece que se han vivido en las últimas semanas los los ataques bombardeos más más intensos y más sangrientos habéis podido operar opera o no o no podéis entrar