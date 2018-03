La Ventana (12/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 servicios informáticos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias a esta hora está prevista la apertura de la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz cientos de personas se concentran ya a las puertas de la Diputación Provincial de Almería que va a coger este velatorio del niño

Voz 0297 00:20 hoy que tiene previsto visitar el ministro Juan inocente

Voz 1667 00:23 pido la presidenta de la Junta andaluza Susana Díaz ahí está Alicia mate

Voz 2 00:28 buenas tardes pues a uno abierto pero está apunto de abrir la capilla ardiente del pequeño Gabriel que está instalada como decías en la sede de la Diputación Provincial de Almería ciento de Almería en SER esperan en la puerta de este edificio desde hace horas de hecho la colada la vuelta a la manzana todos ellos sólo quieren despedirse del pescaíto hoy presentar sus respetos a la familia el féretro de Gabriel llegó en torno a las cuatro de la tarde a este edificio donde su familia ha tenido este tiempo para estar a solas con él no hay prevista aún una hora de cierre de la capilla ardiente que está como decimos en la Diputación Provincial de Almería y además mañana por la mañana sea prevista la celebración de una misa en la catedral de Almería a partir de las diez y media

Voz 1667 01:07 Ana Julia Quezada la única detenida por este crimen Se encuentra en la finca de Roda alquilar en la que supuestamente escondió el cuerpo del pequeño durante días está asistiendo a la inspección ocular de la finca junto a los investigadores el Congreso debate el próximo jueves si deroga la prisión permanente revisable del PP presiona a los grupos de la oposición esto ha dicho Pablo

Voz 3 01:26 y que hagan una reflexión y que sencillamente reflexiones y creen que un sistema como de la prisión permanente revisable que se utiliza en la mayoría de los países de nuestro entorno es bueno nosotros pensamos que sí creo es que ya está aprobado y sobre todo que conecta con las reivindicaciones de la mayoría social en España bueno pues ahora no entendemos por qué partidos que quieren derogar la

Voz 1667 01:48 en Asturias la jueza ha enviado a prisión al presunto autor del asesinato de Paz Fernández cuyo cadáver fue localizado la semana pasada en el embalse de carbón informa Jesús Martín

Voz 0882 01:58 tal y como se esperaba la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado de Luarca acaba de dictar una orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para Javier Ledo el hombre detenido tras la aparición del cadáver de la gijonesa Paz Fernández en el embalse de carbón en Navia la pasada semana en principio la magistrada le atribuye una calificación de homicidio o en su caso de asesinato con agravante de género que irá desarrollándose durante la instrucción el hombre será trasladado de inmediato al centro penitenciario de Asturias

Voz 0230 02:24 Justo ya hemos confirmado que el número de denuncias por violencia

Voz 1667 02:27 de machista se ha incrementado un diez por ciento el año pasado hasta alcanzar un máximo histórico de ciento sesenta y seis mil deportes Toni López

Voz 4 02:35 termina la Jornada veintiocho de Liga Santander en Mendizorroza esta noche desde las nueve Alavés Betis un partido declarado de alto riesgo y mañana vuelve la Champions League que busca a los otros cuatro cuarto finalistas el Sevilla ya está en Manchester donde mañana juega contra el United de Mourinho recordemos en la ida quedaron cero cero el miércoles uno del Barça que recibe al Chelsea con uno uno en la ida y fuera del fútbol la española Astrit fina ha logrado la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos snowboard cross

Voz 1667 02:59 cinco y tres cuatro tres en Canarias

Voz 1915 03:02 carriles es Madrid en Madrid Ignacio González Esperanza Aguirre tendrán que comparecer el próximo veintitrés de marzo en la comisión de corrupción de la Asamblea la mesa los ha citado para explicar el caso del campo de golf del Canal de Isabel Segunda investigado en la operación Lezo Javier Jiménez Bas

Voz 0887 03:16 en una reunión el pasado viernes la Mesa de la Cámara kurdo llamará a los dos últimos expresidentes madrileños también están citados el ex gerente del canal Ildefonso de Miguel Yeles con

Voz 0230 03:24 Jero de Urbanismo y Medio Ambiente Mariano Zabía el K

Voz 0887 03:27 no de golf que ha empezado desmontarse un año después de que la Justicia ordenara su cierre fue construido en dos mil siete durante el Gobierno de Esperanza Aguirre el juez del caso Lezo Manuel García Castellón eleva a un millón doscientos mil euros el importe total de comisiones ilegales que los investigados podían obtener a costa del erario en el contrato de adjudicación de la construcción y gestión del campo de golf además sostiene que Ignacio González se concertó con otros investigados entre ellos su hermano Pablo para lograr que el contrato recayera en la constructora ACS en unas condiciones económicas perjudiciales para la Comunidad de Madrid la apoya

Voz 1915 03:59 dice han encontrado el cadáver de una mujer de cuarenta y dos años en su domicilio de Alcalá de Henares ha sido la casera de la vivienda a la que alertados los agentes porque llevaba días sin poder contactar con ella

Voz 0297 04:08 los sanitarios que Ana

Voz 1915 04:09 acudido hasta allí sólo han podido certificar el fallecimiento el cadáver no presentaba signos de violencia está a la espera de los resultados de la autopsia en Los Molinos cuatro personas han resultado heridas después de que un autobús interurbano en el que viajaban se haya salido de la carretera de la M seiscientos veintidós una mujer ha sido trasladada al Hospital de Villalba David García es portavoz de Emergencias uno uno dos

Voz 0297 04:28 el autobús ha quedado semi volcado

Voz 5 04:30 con las cincuenta y una personas que iban dentro encerradas los bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que rescatar las a todas el suma uno uno dos ha atendido a cuatro heridos leves sólo uno de ellos una mujer de cincuenta y cinco años ha tenido que ser trasladada al hospital

Voz 0297 04:49 con heridas leves lunes con pocas nubes y ligeras

Voz 1915 04:51 subida de las temperaturas hasta ahora tenemos doce grados en el centro de la capital

Voz 13 09:53 venga vamos a pasar lista como todos los lunes en Todo por la radio Toni Martínez

Voz 0313 09:57 Especialistas secundarios la El Mundo

Voz 13 10:00 de Tarrés Pedro Aznar Aróstegui José Antonio Páramo estamos todos en un ratito el invitado pues el liberado a él invitado

Voz 0230 10:10 en pleno vuelo y a veces pasan cosas voy a decir una frase que a veces pasan cosas que uno no esperaba que pasara vamos a robar un banco de esto hay canciones a patadas de vamos a robar un banco pones en un buscador a veces canción y te salen canciones y canciones a veces me importa poco a veces hay un mundo entre tus ojos y los MIR

Voz 23 10:41 es otro

Voz 1 10:44 eso sí los genérico a veces la vida

Voz 24 10:50 a la vida y te atrapa en una esquina a a la vez

Voz 0230 10:56 a veces a veces no es algo especial esta frase que he dicho no es especial a veces pasan cosas que uno no esperaba que pasaran a veces nos pasan cosas inesperadas a todos la liga de fútbol de Grecia ha sido suspendido lo ha visto mentado antes de La Ventana escuchamos a Manu Carreño explicar lo que sucedió en un partido de fútbol en Grecia la imagen del presidente del

Voz 0313 11:18 hago Tesalónica bajando al terreno de juego con un arma impidiendo a sus jugadores que abandonasen el campo ha dado la vuelta al mundo

Voz 0230 11:26 el expresidente baja al campo con una pistola gritando me cago en todo lo que se menea en griego que tiene más mérito muchos de vosotros os habéis preguntado como se dice en griego me cago en todo lo que se ha puesto en el traductor de Google suena así

Voz 1915 11:43 que tome hoy la osa cuna

Voz 0230 11:45 así suena en griego sabéis que Donald Trump ha pedido dar armas a los profesores este presidente de fútbol griego sería un profesor ideal para Donald Trump llega un profesor nuevo a Missouri le preguntan y tú que hacías antes me dedicaba al fútbol me echaron por bruto así que ahora soy profesor llámale progreso de la humanidad llámale X

Voz 1704 12:08 a Acció pre fría

Voz 25 12:10 cada vez

Voz 0779 12:15 llámale twiterías tenga empezamos las tutorías con una reivindicación muy muy llena de coherencia a cargo de la madre de Bryant haber sido Kayes bien a mi hijo en el colegio gilipollas

Voz 13 12:28 sí

Voz 0779 12:29 lado los pantanos no parece ser la única consecuencia de tanta lluvia a Morten veo otra estoy a dos días más seguidos de lluvia de coger acento gallego vamos con otra reivindicación creo que no sumamos todos es desde Almería señores fabricantes de batas de casa el cinturón tiene que tener el largo suficiente la charla no lo voy a utilizar para escalar el clima raro ha subrayado si los nuevos tiempos están cambiando viejas costumbres el Twitter salido rana oye una bolita me ha ayudado a cruzar la calle mientras yo tute daba ya acabamos con un tuit de de Owen que Huelva ocho un verdadero vasco tuitera desde el teléfono fijo

Voz 26 13:14 mire esto es

Voz 1915 13:15 las tutorías

Voz 1 13:17 Le Mond remota si las noticias del mundo

Voz 1915 13:21 Albert Rivera comparece ante la prensa vestido de rapero y se autoproclama líder de los negros ha gritado agitando sus cadenas de oro la mochila de globo de lideró ya es el complemento de moda más utilizado por los millennials cobrar una mierda nuevo y peligroso reto viral entre los jóvenes españoles historiadores confirman que en mil doscientos cincuenta la gente decía que es increíble que pasen estas cosas en pleno siglo XIII es increíble que ella dijera en estas cosas en pleno siglo XIII insisten los expertos Frigo lanza un cartel de helados ya de colorido por el sol el cartel que sale de fábrica con notas en rotulador indicando de este ya no me quedan establecen en tres cervezas la barrera que separa a un aliado feminista de un hombre normal su superada la detonación pieza el ser humano regresa al lomo afarensis en Mc Donalds registra la marca conocida cadena de comida rápida el Corte Inglés se llamará a partir de ahora conocida cadena de grandes almacenes despertador no entiende por qué se enfadan con él sí ha sonado justo a la hora que lo habían dicho predijeron a las seis ya las seis estaba sonando no sé que hago mal levantando dos de cada tres australianos tienen que vivir con un koala enganchado a su pierna el Gobierno proporciona un koala de oficio a los que no dispongan de uno Angelina Jolie adopta a todos los españoles de entre cero y quince años a partir de mañana habrá que referirse a ella como mamá cero estrena Fariña a bailar

Voz 1 14:52 era mete espectáculo atípico

Voz 1704 15:17 bailar bailar no sé pero pasar lista cada lunes con Pedro Aznar seguro pero es la única cadena de pago que se lo puede permitir pero al final parece que se va a producir la reunión entre Donald Trump y Quiñón no

Voz 0297 15:27 que además va a ser en Estados Unidos por lo menos eso pretende

Voz 1704 15:29 Donald Trump para calmar las turbulentas aguas del océano nuclear uno acaba de decir que es buena idea pistolas a los profesores como comentaba Toni y el otro es sospechoso de matar a su hermano que puede salir mal en esa reunión verdad todo va a salir bien por eso hoy os traigo cinco condiciones que se han puesto el uno al otro para firmar la paz el equipo del todo por la radio cuenta del cinco al uno empezando por él el trampa ha dicho que no se puede bombardear su país excepto la casa de los Clinton y a todos los negros vamos con el número yo ha pedido que a cambio de la paz le den un Oscar a mejor película extranjera a su vicio de la comunión esto tiene que ser para verlo vamos con el número trampa ha dicho que no atacar a Corea del Norte pero que por favor les señalen en un mapa donde es que no sacar a que esa zona es mucho lío vamos con el número dos un firmarán el Tratado de Paz sólo sólo si vuelven los metió

Voz 0297 16:19 no están mía pero sigo intentándolo desde hace días

Voz 1704 16:23 el número uno de las cinco condiciones que ha puesto ambos líderes para firmar la paz es que quien yo nunca Irán han decidido que no que con el Roma vamos a morir todos

Voz 27 16:58 I did it is es que esto peor

Voz 0230 17:27 cosas que pasan en España en Alicante en el Ayuntamiento de Alicante hay un follón notable que lo sepáis hay un alcalde socialista que está imputado en dos delitos le han pedido que dimita pero

Voz 1 17:39 hablando de eso lo que quisieran a los partido contrario

Voz 0230 17:43 lo contrario propios también pero este alcaldes una situación peculiar lo es gracias a una mayoría muy justito ya formada por PSOE Compromís Igüeña Alacant Compromís Igüeña Alacant retiraron el apoyo al alcalde del PSOE ahora tendrían que buscar otro dándose la circunstancia de que ha habido un tránsfuga por esas cosas que suelen pasar en la izquierda pequeñas discrepancias que acaban en escisión a muerte hacia hacia la Roma dentro del alcalde se llama Gabriel echar Revilla ha dicho hoy que sólo dimitirá en el caso de que los quince concejales que le hicieron alcalde el voten a favor de la segunda de la lista del PSOE llamada Eva Montesinos

Voz 5 18:23 no no eso le escuchamos quince votos única y exclusivamente para que va a Montesinos sea alcaldesa sin ninguna condición en caso de que sería insisto sólo ese día no haya quince votos continuaré como alcalde al final del mandato porque no vamos a entregar el Gobierno la ciudad a un partido podrido

Voz 0230 18:42 corrupto cosa Partido Popular toma del frasco Carrasco y fija un día ida una oportunidad abre una ventana de oportunidad para su dimisión pone esas condiciones mientras tanto el líder del PSOE os acordáis de que convocó una Escuela de Buen Gobierno Se llamaba para que dirigentes socialistas que han gobernado o que gobiernan dieran unos cursos unas conferencias y dijo Pedro Sánchez dijo esto es la prueba de que el PSOE ha recompuesto su unidad

Voz 1 19:14 es una visualización de que efectivamente esa unidad está recompuesto

Voz 0230 19:19 pero luego algunos de esos dirigentes invitados empezaron de decir yo no puedo ir a mí no me va bien yo es que voy descalzo a mí que me cae gordo Pedro Sánchez a mí Pedro Sánchez no me dice dónde tengo que Dario clases vienen pues simplemente como un problema de agenda pues bien los problemas de agenda se van acumulando en el PSOE porque Alfredo Pérez Rubalcaba Nova Felipe González Nova el presidente de Asturias Javier Fernández Nova Susana Díaz depende si se lo piden bien pero bien bien a lo mejor sí o a lo mejor ese día no encuentra el camino se despista obtiene un acto urgente que no puede dejar pasar en es que la agrupación del PSOE especial Gimeno entonces sí una cosa es la prueba de la unidad recompuesto del PSOE la cosa contraria serían la prueba de la unidad no recompuesto mano concurso de frases por la huelga feminista concursa Pablo Iglesias

Voz 1 20:13 frente al patriotismo de la pulsera Se levanta el patriotismo de los delantales

Voz 0230 20:18 bueno es una frase concurso de frases sobre pensiones ahora este lo gana Fátima Valdez

Voz 30 20:28 esto es Bilbao esta mañana en Bilbao las los los pensionistas semana

Voz 0230 20:32 sí están

Voz 30 20:33 todos los lunes y cada lunes van sumando gente

Voz 0230 20:38 entre los pensionistas españoles bueno ya lo sabemos hay inquietud hay indignación hay preocupación en Bilbao se ha dado esta cita de todos los lunes iban llamando Iván diciendo no que se incorporen también los jóvenes que el problema de las pensiones un problema de todas las generaciones bueno pues tenemos que imaginarnos el aviso escuchados han ido esto es un atraco Manos arriba esto es una Drago bueno pues tenemos que imaginarnos a la ministra Fátima Báñez que intenta calmar a los pensionistas con frases como

Voz 1915 21:06 el Gobierno siempre quiere mejorar las personas mayores

Voz 0230 21:09 ves ahora tenemos que imaginarnos que lo dice con un megáfono los pensionistas están protestando

Voz 0779 21:17 entonces ella coge el megáfono sale a la calle y les dice el Gobierno siempre quiere negar ese derecho mayores

Voz 0230 21:24 o por ejemplo con esta otra frase dice Fátima Báñez nuestro sistema de pensiones es bueno irnos lo intentan copiar en China vague claro creamos una frase que los pensionistas no se convencen con esto es camino en que se creéis todos eh hemos todo eh vamos a escuchar esta frase de la ministra con el sonido de los pensionistas protestando como si estuviera allí

Voz 29 21:48 un modelo muy importante el momento en el mundo como China

Voz 0779 22:00 el caso no es mi caso eh tú imagínate

Voz 0230 22:04 de países tan importantes como China querer convencer a los pensionistas de Bilbao de lo bueno que es el modelo de pensiones poniendo como prueba que ya les gustaría tenerlo a China es de estas cosas raras chulas hablando de cosas hablando de cosas raras en Cataluña cabía dice que pedirá la detención de Puig de Puigdemont cuando sea procesado ahora no en otro momento si es más un avance que hace la Fiscalía es una promo como las que hace Pepe Rubio para el AVE toda la radio cuando elegimos esta tarde en La Ventana Haji Jabbar pues una promo no hacemos nada pero es una promo ya sabéis que en Catalunya algunos días I República algunos días ahí España según el dirigente independentista que hable según el momento del día en el que hable saben los oyentes anoche

Voz 6 22:48 seguramente es conocido no que hay un poco de confusa

Voz 0230 22:51 con en Cataluña poquito seguro que les suena quién no ha oído hablar porque hay independentistas que dicen que en Cataluña hay una república mental tratándose de una república mental con instituciones imaginarias los dirigentes independentistas están divididos en tres grupos nada menos los que decía en la República mental los que dicen que la República mental es un disparate y que hay que volver a la ley y los que dicen que la República mentales un timo y hay que hacer la República real pues son los tres grupos algún día me hubieran dicho que yo iba a estar en la radio hablando de una república mental catalana seguramente seguramente seguramente habría pensado déjame en paz y mete tus cosas pero sí amigos estamos hablando de una república mental aquí estamos nosotros escuchando si los independentistas que son contrarios no se atreven a decirlo no se atreven a decir con claridad la República mental no existe esto es una frase que no se puede decir tú tú vas a cubierto los ámbitos tú dices la República mental no existan no está bien visto no se atreven a decirlo porque es posible que vayamos a elecciones y entonces es posible que los que hoy dicen que no hay República mental comiencen a gritar Viva la República mentales libre de Cataluña

Voz 31 24:04 sí

Voz 32 24:07 no

Voz 29 24:14 yo vais flojo

Voz 0230 24:24 siempre hay dónde encontrar consuelo hay un caso interesante de un hombre que se auto atropella nos lo cuenta Nerea no espectral

Voz 33 24:30 un conductor ebrio se atropella asimismo al intentar huir de la policía

Voz 0230 24:34 esto ha ocurrido en el estado de Virginia no tira encontrar

Voz 33 24:37 los en qué punto es en Estados Unidos y las imágenes de la accidentada persecución fueron compartidas en Facebook por el Departamento de Policía Local yo lo que voy a hacer es leeros exactamente lo que la policía ha puesto en Facebook y así nos enteramos de la historia es nuestros oficiales intentaron detener a un hombre salió a toda velocidad luego salió de su automóvil para escapar pero se olvidó de poner el freno de mano fue atropellado

Voz 0230 25:00 por su propia cochero el sospechoso está

Voz 33 25:02 muy bien físicamente pero está acusado de conducir en estado de embriaguez de una larga lista de otros cargos

Voz 0311 25:08 que no conduce

Voz 1 25:38 Pedro te animas con el Broadway me animo con el aval flipando Pardeza trompetista que ha convertido este melones sabroso hizo Pérez orgánico arrasó hoy es lunes doce de marzo escondía momento

Voz 1704 25:51 romper quienes Louis Armstrong para que yo me manteles que conoce bien el de el de los morros sexys no el doce de marzo un día raro pero chulo es el día en que se celebra el Día del tuitero mirando cosas que pasan en una extrañarse celebra desde el dos mil seis año en que se puso en marcha la red social con más mala leche por metro cuadrado de la historia de la humanidad ahí eso es como un sitio donde está todo el mundo con la misma actitud de hacerse el DNI osea es como un y no hay manera de estar contento ahí dentro no este año es especial porque hace unos días el fundador de Twitter arroba ya

Voz 0297 26:25 arrobas nombre ya que es apellido declara

Voz 1704 26:28 lo que iba a cambiar Twitter Stosur fue muy iconos bueno fue muy comentado en Twitter también con él puso un hilo de estos fantásticos de Twitter que es una tierra mágica de de muchos tuits diciendo que iba a intentar cambiar ese instrumento que se había convertido en el cuartel general de Satanás que si va a volver un lugar de paz concordia diálogo pero hoy para ver qué la mente ya lo lleva super guay yo creo que antes bailan mucho y Albert Rivera pero ánimo arroba ya la verdad es que Twitter es un poco el bronce Internet da miedo entrar porque hay una legión de millones de personas que sólo quieren reventar

Voz 0311 26:59 son personas haters que no tienen otro propósito vital que entrar allí vomitar su bilis odiosa pues amigos y amigas estas personas por fin tienen su himno su himno es muerte años queden el Twitter no me cortó ni un pelo corto cabe Sean Preston de Eric viendo algunas cosas como medida a su provecho pero prefiero ya no puede heredado mi muy no no puedo esta no

Voz 1704 27:55 por cierto interés arroba Pedro Aznar Ruiz cuando se Pepa

Voz 0311 27:59 mire nosotras vuestro odio me excita me pone cachondos de amigos no me importa lo que debida sobre un tema u otro tema millones contra replicar mi vuelta ahora no pueden

Voz 35 28:25 no está claro si ha

Voz 1704 28:32 una vez en Twitter me dijo que me muriera debiendo mil pies de Mi abuelo de la mañana buena noticia no te mueres

Voz 7 28:41 las banderas sí defiendo las

Voz 0311 28:44 fronteras sólo que se ha si me Dani iguala al es porque hay vida viene dando mucha por qué trámite a las no tengo otro mira sólo quiere que vamos haters

Voz 35 29:10 pues sí convivir

Voz 0779 29:13 adiós

Voz 0311 29:14 no le arroba Pedro Aznar Ruiz nueve pero hay más

Voz 1704 29:25 es un plagio he ofendido el peor colectivo que se pueda ascender el G

Voz 0297 29:33 Rick Twin

Voz 0779 35:00 yo no sé igual aquí pero usted me gustaría hablar de Boris Izaguirre pero por qué no se porque se me ha ocurrido que me gustaría hablar de haberle levantado hoy lunes digo Boris Izaguirre sabes no porque a ver yo no creo que mienta si digo que hubo un momento en la vida en que que Boris Izaguirre era una de las diez personas más populares de España estaba el topten igual estaba en el top three de las más populares y también de las más limitadas todo Dios invitaba a Boris I todo Dios no hubo unos cuantos desgraciados que no no eran capaces de imitar a Boris Boris ni a nadie famoso os presento señor amianto José amianto José

Voz 1704 35:39 que te ha elegido La ventana este señor también cocos

Voz 0779 35:42 sí es fundador y portavoz de la a EE UU que es la agrupación española

Voz 0230 35:48 Tabor es horroroso unidos

Voz 0779 35:50 no me gusta porque la H de horrorosos no impide que tienes y con las ideas de la y se pueda eliminar perfectamente PSOE discriminación no hay discriminación chino mejor vale de acuerdo fibroso con el tema de la Lion que agrupa a personas que desgraciadamente no son capaces de imitar a nadie famoso verdad

Voz 1284 36:11 eh es una tragedia todo el mundo alguien sí sí sí básicamente era ninguneo no la de la administración entre los medios y queremos que se visualice la situación de esta persona que vivimos aislados socialmente cuando decís de fundar la ahí esto es una cena de Navidad hace bastante años empezó con

Voz 39 36:31 Boris Izaguirre un primo a premamá perfectamente

Voz 1284 36:34 imita muy bien bonita perfectamente amenizar la velada emitido Boris no se imprima también bueno de Mi hermano imitó a José María Aznar que corrieron el mítico

Voz 0230 36:45 la iglesia a mi tía Jesús Gil

Voz 1284 36:47 claro pero sí IMI madre a Sara Montiel madre Sara Montiel mi abuelo a Zapatero Zapatero y hasta mi padre que no sabe ni hablar incitaba a Rajoy que Torrente Torrente que faltas tú sí hubo un momento en que todo se quedan en evidencia me miran pues esperando limitación y yo tú no sabes me me quedé en blanco empieza a sudar y al final me sale bien sale hablemos del mismo hablemos cojones ya qué es esto de Fernando Arrabal borracho sí sí sí sí

Voz 0779 37:22 al borracho televisión pero no se parecen nada limitación subrayó que esta situación te hizo sentir aislado en la familia no era de aforada de colectivos Familia no dijo nada pero no la como modo

Voz 1284 37:33 vale la incomodidad como modelo es terrible en como modelo esa esa incómoda es que vivimos a diario todos los que somos capaces de los que no sólo es que no somos capaces de repetir la frase que todo el mundo repite

Voz 13 37:46 tras poner la negación al final a lo loco pero le ven como modelo horror erróneas

Voz 1284 37:53 ya sabes una cosa Camilo José yo creo eh

Voz 0779 37:55 yo no creo que nadie esté incapacitado realmente para dimita creo que todos podemos imitar a alguien lo que pasa es que yo creo que tú no has encontrado tu persona

Voz 1284 38:04 qué es eso que nada imposible que son muy digas eso

Voz 0779 38:10 pues no te echas piedras a su propio tejado yo mira me voy a ayudarte me comprometo ayudarte a sacarte una invitación si hoy mañana ha pasado lo que sí se invierte voy a poner unos una serie de audios de famosos a ver si encontramos es que no no no y mañana seguimos hasta que no encontremos un un personaje que tú puedas imitar no voy a parar abierto voy a ponerlo muy fácil un clásico José María Aznar te suena no lo vamos a escuchar a este corte mítico esto nuestro

Voz 40 38:35 en ellos hemos dedicado

Voz 0779 38:38 el tiempo ayer por la noche buena

Voz 1915 38:40 a vosotros ellos toman nuestro vejando

Voz 0779 38:43 ella estaba sin trabajar

Voz 29 38:45 no lo sé

Voz 0779 38:49 Matías Prats sabes quién es ese vamos combativas pero a ver si es capaz

Voz 0497 38:52 el coche eléctrico no termina de hacer contacto en el mercado español ningún resultan muy caros los puntos de recarga son insuficientes para garantizar un uso masivo verlos por la calle es muy poco corriente

Voz 0779 39:05 vamos como si es bueno lo que tú quieras verlos por la calle corriendo tras el peluquero vamos lo que era ir a buscar la misma Haidar pero Griñán lo que hacía es Ibarretxe

Voz 13 39:38 ya no me lo puedo creer

Voz 0230 39:45 Dios y sólo era cuestión de buscar encontró gracias chao

Voz 13 39:52 tenía que estar delante vieja villa hicieran alucinar con con amigos

Voz 0779 40:01 déjame que circulan nunca siempre un equipo para entrar ahí en el rebaño bienvenido obviamente no

Voz 13 40:06 gracias a esta no

Voz 0313 40:13 nuestro invitado de hoy que hace veinte años que es un nombre vinculado al periodismo la literatura un rostro muy conocido muy popular en la tele una dos más y Familiar en la radio ha publicado once libros hoy viene a presentarnos el último uno muy especial uno muy especial muy particular vamos a conocerlo como siempre por su música con organizara

Voz 24 40:31 las músicas de hoy son piezas que nos van a llevar a descubrir a un hombre apasionado mágico insensible comenzamos elige Computer Wall porque Kraftwerk es un grupo que siempre ha estado con él como estaba

Voz 1 40:48 su hermano mayor su marido

Voz 24 40:52 esta versión del dos mil nueve le da muy buen rollo

Voz 41 40:55 aquí todos en pie o Chagall

Voz 24 41:02 la segunda pista es sus precios supone el regreso al número uno de las listas de Elvis le encanta esa idea de que la mort es una trampa de la que no podemos salir que no hay regreso

Voz 25 41:32 Nicki Minaj

Voz 24 41:33 es la tercera pista es su descubrimiento de la etapa y forma parte de la lista de Spotify que ha construido para escribir su última e íntima igual que mío de Paulina que también forma parte de esa lista una de las primeras canciones de Paulina como solista canción divertida muy tremenda pero que muy tremenda tanto tanto como

Voz 1 42:13 es como un himno del glamour ahí está la otra pista sólo lo puede comparar a desesperada de Marta

Voz 24 42:23 a última pista es nunca

Voz 13 42:38 todo por la radio Boris Izaguirre emocionados ya estamos

Voz 0297 42:49 pelea lágrimas porque vengo muy emocionado porque eso es bueno porque la verdad es que yo creo que es la primera vez con uno de mis libros que la acogida están acogida justamente están como como con con con unas ganas de hablar del libro de comentarlo incluso desnudar lo más todavía de lo que es bueno todo esto de las canciones ahora ya antes comentario en pretérito lo de mi popularidad tan simpática por parte de los se Especialistas secundarios que por eso siguen siendo no ha dejado muy impactado porque ve que me encantaría saber cuál es esas listas de popularidad que tú te refieres porque cuando tú te en ese te porque tú te refieres por ejemplo decían esa con quién le gustaría tomarse una cerveza o ir de copas y siempre se diera Javier Sardá ellos nunca salía luego después a Javier Sardá lo acompañó Carlos Latre yo seguía y quién la la única lista de esas épocas cristalino fue una de mejor vestidos pero si yo venía en el lugar dieciséis que eran los los cincuenta mejor vestidos porque siempre yo estaba en el hogar dieciséis y en el quince estaba Mayor Oreja

Voz 13 44:01 entendí donde compró jamás

Voz 39 44:05 esto ya es de los grandes clubes eran vivió de me moriré con ellos eso tiene ese traje o cuál es ese corbatas que marca ese distante que doler

Voz 1915 44:11 quince el dieciséis no te preguntamos hace un momento porque crees que la gente está acogiendo

Voz 0313 44:18 campo de tormentas bueno no sé de una manera particular o que tiene más ganas de desnudar lo bueno es lo que cuenta esta novela autobiográfica si el el contenido porque ahí

Voz 0297 44:27 bueno has echado el resto casi no

Voz 0313 44:29 lo decir ha sido terapéutico perdió escribir esta novela esta esta en concreto

Voz 0297 44:33 es que más que terapéutico yo pienso que es cierto que en la novela evidentemente se me ocurrió tras la muerte de mi madre eh

Voz 0313 44:40 qué tal años de verdad exactamente este año

Voz 0297 44:42 cuatro en el dos mil catorce y tengo la sensación de que me va siempre fue increíblemente Sara Higueras desde luego yo creo que la persona más en la que menos esperábamos en la familia aquí va a tener una enfermedad terminal porque era una persona cuenta con una salud increíble una alimentación este extraordinaria desde siempre iba yo pienso que por eso todos entendimos cuando ella utilizó la palabra cáncer y enfrentó su cáncer yo quizás fui de las primeras personas que me di cuenta que ella pues sí que se iba a marchar y que estaba organizando ese año para enseñarnos a como se marcha a una persona y como ella también quería dejar organizado a todas sus cosas ese fue un poco principio de la novela sin duda pero después es increíble como esta novela no es que me larga tener más presente es que ha conseguido lo que ella estaba intentando enseñarlo que la muerte es un estadio y que la compañía ahí el amor permanece yo pienso que es un poco el gran tema de esta novela no es misma mayo tuvimos una relación increíblemente cómplice fuimos amigos desde el primer día día SIVE rompa a llorar todos entenderemos que me voy a romper a llorar porque uno de es la hora el volver a estar en este estudio son muchas cosas juntas gobernar en este programa que si otra importante en mi vida de mi carrera el hecho es que en esa relación pues evidentemente la la la rompe la muerte pero entre las cosas que sucedieron y pasaron ante esa montaña rusa enorme de situaciones un país que yo abandono en cierta manera pues también era dejarla ella tras que todo eso yo pienso que creó una relación tan extraordinaria que me apetecía compartirla que es un poco al principio yo si eso de esta novela yo estoy convencido de que hay muchísimas madres con un hijo como yo en todos los sentidos con un hijo puede ser de muy llamativo con un hijo o con una sexualidad que tiene que todavía dar explicaciones por ella y qué significa también un punto de unión o también podría ser de Unió en muchos casos ya todas esas personas está dirigida esta novela fue mide original al escribirla y a medida que iba escribiendo dando cuenta que la novela también de alguna manera pues narra que una supervivencia una odisea que es a mí personales de pronto tras abandonar mi país de origen abrirme camino en uno completamente inesperado como ha sido a España es también mi tiempo en este en esta España los años noventa ese primer tengo que contó con la corrupción y con el escándalo asociado a la corrupción como fue el caso Roldán que yo creo que es un momento muy importante y muy muy muy interesante de la novela Un el auge de de mi popularidad y un programa como Crónicas marcianas es decir todo eso también va haciéndose y todo eso está narrado siempre dentro de la relación de El hijo pero también hay otro el emblema que está allí que es un país que se aboca al fracaso que es Venezuela

Voz 0313 47:38 sí que hay sigue y que y que son un poco como

Voz 0297 47:40 Brito lo que estábamos comentando son como las dos muertes que narra el libro la muerte de mi mamá ir a muerte de mi país de origen que yo creo que se ha convertido en una nueva Atlántida

Voz 0313 47:50 tú me mate ayudó en en en muchas cosas en una seguramente la más importante lo más complicada para ella en ese tiempo como las dicho lo de ser un chico llamativo llamativo que en una sexualidad que aún tenía entonces por desgracia a veces ahora también en algunos casos tener que dar explicaciones cuentas cosas y recuerda episodios de acoso escolar recuerda su nos explica uno terrible directamente de de una violación del Gerard buen fin es casi el nombre da igual tú cuando ahora renueva Sexo en la cabeza Boris qué no lo puedes contar así como por eso te preguntaba si ha sido un gran neogótico escribirlo lo puedes compartir así como una cosa ya superada digerida son matizada del todo o todavía te todavía Tete Tete te pica Juan no

Voz 0297 48:34 yo creo que yo creo que a mí me costó mucho eh hacerlo de cada uno de esos pasos pero me guió mucho que a cada una de esas situaciones engrandeció dieron y fortalecieron inmadura Haro esa extraordinaria relación con mi mamá ir por ella me parecía que tenía que contarlo imagen con respecto a la violación sí que ha sido con los años yo he pensado que dejarle ganar una carrera

Voz 0313 49:04 por no dejarle bueno

Voz 0297 49:07 eso es la excusa vamos si cuando

Voz 0313 49:10 algo que ha cortado

Voz 0297 49:12 no dábamos pero Gerar

Voz 42 49:14 eso de la novela se convierte en un personaje muy

Voz 0297 49:17 antes pero la novela El Gerardo y sus compañeros en esa violación hace cuarenta años más en mi vida yo más nunca los volvió a ver

Voz 11 49:27 son personas que no no no no sabría

Voz 0297 49:30 señalaron y tampoco saber exactamente qué que que eso o que o que han sido ellos no y por eso yo creo que recordar todo eso era importante porque

Voz 11 49:42 que la reacción de mi mamá fue muy eh

Voz 0297 49:48 en qué llamativa a mi mamá lo primero que hizo fue darse cuenta que ese ese edificio de protección que ya había creado para mí que era su casa nuestra casa y había completamente desmoronado y antes de que se derrumbara del todo ellas es sujeto como una vía para que no para que todo eh que ella había construido no quedara en nada no fuera producto de que esa violación también destruyera eso no y entonces ella me dijo que la que la solución a que yo fuera muy franco que que fuera muy sincero que contar exactamente todo insólito que a través de esa verdad eh yo no me sintiera culpable ni tampoco culpabilizar a a mi elección sexual de lo que había pasado es que también yo luego me he dado cuenta comentando esto con con lectores ahora y con amigos y con amigos también homosexuales como yo muchos de ellos atravesaron situaciones o muy similares o totalmente iguales y en el momento que atravesaban era como que si lo mereciera eran como que si el el el violador el a la persona que ejecuta esa humillación sobre sobretodo considera que tú lo mereces porque hereje esto en países latinoamericanos y en países de arraigado machismo es verdad dijo una cosa que yo de alguna manera estoy descubriendo ahora

Voz 0313 51:10 me gustó mucho lo que publicaba el otro día en el país en la paradoja y el estilo de donde escribe semanalmente para que no lo sepa a propósito del de lo del ocho AM del Día Internacional de la Mujer hilo del ejercicio del espejo que ha supuesto este este día esta fecha de poner a toda una sociedad ante el espejo

Voz 0297 51:26 es realmente lo importante yo creo que también aunque los Bayamo no ha sido un poco de tema pero que yo viví todas las manifestaciones desde la oficina en la que trabajo ahora en Miami el Telemundo desde suelta y de repente toda la redacción se levantó para ver los programas internacionales de las cadenas que tiene satélites para para ver la Himma para ver España ahí para todos a veces me dijeron amo Madrid me dijo una de mis compañeras porque me dijo que lo que Khyber está me dijo de repente iré yo realmente allí pensé a eso yo pienso que lo que hemos vivido el jueves aunque hayamos vivido yo en mi caso a un océano de distancia fue precisamente ese es decir de una sociedad increíblemente madura y a que se enfrenta a una situación Porfirio es verdad que quizás haya pasado mucho tiempo pero por lo menos se ha enfrentado entiendes ya puesto les dejó para ver para ver el rostro que tienen ese momento si me pareció yo creo que mi mamá tiene mucho que ver en este tipo de relación que yo tengo con la verdad con la valentía con la supervivencia porque yo tengo un recuerdo de ella muy nítido no solamente de este que acaba

Voz 0313 52:32 yo hubiera para vivir eso le hubiera gustado

Voz 0297 52:35 claro porque ella ella misma va ser retiro de bailar es parte de una asociación de mujeres profesionales venezolanas que fomentaba el ocho de marzo como Día Internacional de la Mujer ella formo parte de ese de ese primer grupo de personas pero que te quiero decir que yo estoy ciento ella instauró en mí y que la verdadera respuesta la vida no es vivir sino de sobrevivir la porque es verdad que siempre te va encontraron obstáculos es verdad que siempre te vas a encontrar con enemigo es verdad que siempre te vas a enfrentar a la maldad en la tierra como lo estamos viviendo estos dos ahora con el asesinato del niño Gabriel pero tienes que sobreponer Te tienes que levantarte y andar continuar que a mí me bien estoy buenos una muy buena pregunta

Voz 0779 53:24 pues mira

Voz 0297 53:27 a gusto ellos Jeremías ya como también escrito columna que la felicidad es para la vaca me decía ya en abril pero tieso que me gusta mucho la distancia no hubiera podido haber escrito esta novela ni que hubiera tenido toda esta sinceridad sino hubiera de nuevo volverá he hecho el ejercicio del desarraigo yo creo que yo soy de las poquísimas personas que sea desarraigados dos veces que la hay gente que yo creo que lo hace una sola vez ya que datan agotada y tan tan tan tan jodida como para imprenta planteárselo de nuevo pero yo lo he hecho y me he ido Miami y entonces bueno pues abajo allí en un programa de televisión que es muy de cotilleos pero también en una cadena de televisión que me ha demostrado que nosotros tenemos una sensación y un apego por la libertad que yo creo que la primera democracia del mundo

Voz 0313 54:13 lo vigila de una manera de Castilla para quien esté interesado que sepan que Boris Izaguirre estará este viernes a las siete de la tarde en el Corte Inglés de Goya aquí en Madrid de de tiempo de tormentas hoy en este espacio siempre tenemos unos minutitos reservados a rueda de prensa para que pregunta todo el mundo incluidos es secundario o sea que vamos venga el primero en hacerlo Íñigo

Voz 0297 54:37 hola Boris sabemos o la quería pero había puesto hacerse más bonito que tengo claro es que estar es en Barcelona ya voy a gastar el juez esto vaya a estar de acuerdo es que también firmaré pero no te lo quites el jersey no no me consta que te vea alguien la ve

Voz 13 54:53 sí ya lo sé ya

Voz 1915 54:57 ah bueno llegó has pensado alguna vez no te lo habrán dicho si se hubiera nacido veinte treinta años más tarde treinta treinta hubiera sido un youtuber de la hostia hubiera sido ese niño tan divertido

Voz 0297 55:11 vía hace unos años no debe hola baby probablemente sí sí sí sí pero no creo a realmente yo yo he es yo yo respeto muchísimo los youtubers represión muchísima Youtube pero yo estoy muy contento con ser analógico Rubén no va a estar tan contento con esta respuesta porque siempre pieza que hay que estar siempre lo más más in pero yo estoy bien feliz de ser analógico

Voz 1915 55:36 Arman

Voz 0779 55:37 mira una de las cosas que siempre han Boris es que he visto es muy bien vistes

Voz 0297 55:41 Dani es ya ves que en esa lista Mayor Oreja me ganaba siete

Voz 13 55:47 pero estoy traer una chupa que no viendo a Mayor Oreja con ella se lo digo