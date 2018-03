La Ventana (12/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 a peinarse

Voz 1667 00:11 son las seis de las cinco en Canarias la sede de la Diputación Provincial de Almería acoge ya la capilla ardiente del Pequeño Gabri Cruz cientos de personas esperan a las puertas de este recinto para mostrar su apoyo a la familia a esta hora está prevista la visita del ministro de Interior Juan Ignacio Zoido este asesinato ha reavivado el debate sobre la prisión permanente revisable PSOE y Podemos mantienen que votarán a favor de su derogación el próximo jueves en el Congreso ciudadanos prefiere esperar a la decisión del Constitucional vamos a escuchar Adriana Lastra a Irene Montero José Manuel Villegas

Voz 3 00:40 a prisión e la finalidad al final la reinserción social ilesa es eso es

Voz 4 00:47 lo que defiende este partido ser capaces de transfer

Voz 5 00:50 armar es el olor en soluciones eficaces la prisión permanente revisable no lo es así lo dicen todos los expertos que coinciden de forma unánime en esto

Voz 0887 00:59 esperar a la sentencia del Tribunal

Voz 6 01:01 el Constitucional y ese es nuestro compromiso y si se aprueba la enmienda a la totalidad que se discute el próximo jueves la victoria de Ciudadanos pues es la consecuencia una de las consecuencias será será esa no derogación de la prisión permanente revisable

Voz 0887 01:15 por cierto que la Audiencia Provincial de A Coruña archivados

Voz 1667 01:18 la causa abierta contra la esposa del chicle encarcelado por el asesinato de Diana Quer su padre ha comenzado esta tarde una ronda de contactos con los grupos con representación parlamentaria para pedirles que no derogue en la prisión permanente revisable tensión en el Europarlamento por Cataluña polen

Voz 7 01:33 el K que ha comenzado cuando la eurodiputada nacionalista

Voz 1667 01:36 Ana Miranda ha exigido la Cámara que se interese por la situación de Oriol Junqueras en la cárcel al que se ha referido como preso político algo que no ha gustado al popular Carlos Iturgaiz informa Griselda Pastor

Voz 0738 01:46 con camiseta de Oriol Junquera siria en la en Miranda ha reclamado un gesto del presidente de la Eurocámara para

Voz 8 01:51 la preocuparse por la situación del ex eurodiputado

Voz 0738 01:55 Oriol Junqueras provocado esta respuesta del eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz presos políticos hay delincuentes protesta con la que Iturgaiz intenta evitar que Tajani interese con el presidente del Europarlamento por la situación de quién Miranda presentado como un ex eurodiputado

Voz 1667 02:14 ya en la Bolsa hoy ha sido un día sin grandes movimientos el IBEX treinta y cinco gana un cero con cuarenta y tres por ciento se queda por encima de los nueve mil setecientos puntos en una sesión marcada por la subida de las acciones de ACS después de que la CNMV haya dado el visto bueno a la opa de la compañía sobre Abertis deportes Toni lo

esta semana se quedarán los octavos de final de la Champions League mañana el Sevilla juega en Old Trafford contra el Manchester United de Mourinho con el cero cero de la ida y con las bajas de Navas si Corea el miércoles turno para el Barça juega en el Camp Nou contra el Chelsea uno uno de la ida y con la duda de Andrés Iniesta para hoy el último partido de la jornada veintiocho a Santander a las nueve Mendizorroza Alavés Betis recordemos en Grecia se ha suspendido la Liga tras los incidentes en el paddock hiela AEK donde el presidente el equipo local bajó al césped con una pistola

Voz 1915 03:03 Comisiones Obreras recurrirá en los tribunales el decreto de la comunidad que obliga a los institutos a ofertar la asignatura de Religión en segundo de Bachillerato tal y como les adelantamos la Consejería ha puesto en marcha esta medida reclamada por la Conferencia Episcopal la Asociación de Directores de Institutos de Madrid ya tildó esta medida de incongruente ahora el sindicato considera que es un paso que incumple con la ley Isabel Galí

Voz 10 03:23 rechazamos que la religión tenga un tratamiento privilegiado al permitirse la conformación de grupos con ratios reducidas in muy inferiores a las ratios necesarias para formar grupo en otras materias no troncales del Bachillerato

Voz 1915 03:38 el viceconsejero de Sanidad y otros tres altos cargos de la Consejería han sido imputados por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las ambulancias de la empresa alerta los denunciantes han presentado unas grabaciones en las que se oye cómo estos responsables de la Consejería presionaron para que la compañía renunciar al contrato millonario en el que partían como favoritos Éste es un extracto de esas grabaciones el que habla es el viceconsejero de Sanidad Manuel Molina

Voz 11 04:00 no le gusta inicial contratos que inicialmente no son viables porque los elogios por culpabilidad la empresa hace una concesión palco habilidad puede afectar a Madrid

Voz 1915 04:13 los sindicatos han convocado dos días de huelga en el centro de Amazon en San Fernando de Henares el mayor centro logístico de la compañía estadounidense en nuestro país un paro los próximos veintidós y veintitrés de marzo denuncian que Amazon quiere aplicar un cambio del convenio colectivo que supondrá pérdida salarial es Mar Blanes es portavoz del comité de empresa

Voz 12 04:30 hay mucho trabajo de gente bastante esperanzado con que las cosas puedan cambiar a través de este medio no sabemos encontrarnos en silencio absoluto como respuesta desde la son de miedo de marzo así que estamos a la espera la reunión de conciliación previa a la convocatoria de huelga desesperamos que hay por lo menos ten ha dado un paseo acercamiento que es que hay bastantes periodos previos a Semana Santa pero sigue por efecto económico que podemos hacer es bastante potente doce grados en el centro de la capital

Voz 1 04:55 sí

Voz 13 05:16 la Ventana Carles Francino

Voz 0887 06:03 si tuviéramos que hacer un ranking de libros que en algún momento nos han invitado a leer cuando eres es joven y tal Marcela del cómico los tebeos que están muy bien que están francamente bien yo creo que en fin esto que está sonando la historia interminable de Michael Ende aparecerían en en bastantes esas listas no pero hay más en ese terreno mucho más entre todo eso los premios se debe de literatura infantil y juvenil llevan Nievas y menos que veintiséis años

Voz 9 06:27 intentando buscar promocionar hacer divertida atractiva la lectura a los más jóvenes hoy en La Ventana vamos a entrevistar a los dos oradores este año

Voz 15 06:49 tú

Voz 9 06:51 si tú

Voz 1667 09:11 no se preocupe ahora más Marisol experto en seguridad

Voz 9 09:51 deporte con Ángels Barceló Jesús Gallego buenas tardes

Voz 28 10:20 la Ventana con carne

Voz 4 10:24 las Francino

Voz 29 10:27 y a unos seis sirios las cinco en Canarias no sé qué día tendrán usted eso o qué nota le pondrían a la actual situación política en España hombre muy buena no

Voz 30 10:36 podría ser ya lo sé porque tenemos pollos yo ruido por todas partes pero tampoco es cierta aquella frase de que cualquier tiempo pasado fue mejor hoy lo confirmamos en nuestro paseo diario en acontece que no es poco

Voz 2 10:51 en La Ventana acontece que nuestro con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 4 11:07 Marta creen que el ambiente político

Voz 1626 11:11 país está revuelto pues echen una ojeada mil ochocientos setenta España era una casa de locos y traigo un ejemplo el doce de marzo de aquel año

Voz 7 11:20 dos Duque se batieron en duelo por alcanzar el trono

Voz 1626 11:22 España uno era Enrique de Borbón duque de Sevilla y el otro Antonio de Orleans duque de Mon pensión eran primos se odiaban se insultaban Se retaron liaron a tiros uno murió Se trata de uno de los episodios más estrafalarios de la historia de este país no grave ni trascendental estrafalario estamos en mil ochocientos setenta hacía año y medio que Isabel II había sido enviada al exilio por incapaz del Gobierno español tuvo que optar por la República o por retomar una Monarquía renovada sin Borbón y fue cuando se aprobó la Constitución de mil ochocientos sesenta y nueve que reconocía la monarquía como forma de Estado valiente estupidez porque como puede definir que España es una monarquía si acabas de echará a la reina no tienes ningún Rey a mano pues venga sea aceptan voluntarios entre los aspirantes más ansiosos estaba Antonio de Orleans uno de los que participó y financió el derrocamiento de Isabel Segunda y otro detalle muy importante nuestros dos pelotas los Duques Enrique de Borbón y Antonio de Orleans eran cuñados de la reina pero en su momento estuvieron en las quinielas de posibles maridos de Isabel Segunda es decir los dos se quedaron con las ganas de ser Rey de España

Voz 34 12:42 es el caso sí

Voz 1626 12:59 así que cuando el conspirador Mon pensarse postuló para Rey de España Enrique de Borbón dijo que ni de coña y comenzó entre ellos un cruce de ofensas en la prensa que fue subiendo de tono el de Orleans retó en Duelo al Borbón irse fueron aún Olivar de Carabanchel aquel doce de marzo Antonio mató Enrique Icesave que Enrique no le importó porque pasara lo que pasara se iba a sentir ganador siguió le mato dijo el día anterior al duelo no será Rey de España si él me mata tampoco será Rey así fue el duque de Sevilla fue enterrado el pensión vio sepultadas sus aspiraciones al trono del duelos entero toda España claro pero se supone que Enrique de Borbón era torpe y mató sin querer limpiando sus pistolas

Voz 35 13:45 es como si fuera tonto de capirote que en esto la verdad

Voz 0313 13:48 si algunas no han cambiado mucho en tratarnos como imbéciles quiero decir en fin casi que corramos un tupido velo

Voz 36 13:59 ya no está cientos ciento escribí Apanas poder viril ahora quiero vivir para contarlo La Ventana de los libros con Benjamín Prado

Voz 14 14:15 aquí borda fueros Menlo Park la pareja Adam disco dividir

Voz 9 14:28 sí

Voz 7 14:29 no es Benjamín Prado buenas tardes buenas tardes cómo estas Javier Sagarna director de la Escuela Escritores pero queremos alejarnos oreja

Voz 0281 14:37 a un suplente de lujo sale es como estar Germán

Voz 7 14:40 buenas tardes qué tal cómo va eso todo muy bien que sabes que a tu compañero jefe y sin embargo

Voz 0887 14:45 amigo últimamente el el el número de relatos que participan le tiene el Le tiene encumbrado se ha se ha venido arriba

Voz 7 14:52 se habla ya con una suficiencia verdad pero he visto que hasta le habéis hecho una cuña y todos este fin de semana pues he entrado bien no pero tenéis mucho trabajo la escuela famoso vamos ahí esta semana lo paramos porque esta semana a echar un vistazo al ser recibido en una semana de las estándar no el anormales al simplón casco burlando ochomiles a Javier le han parecido insuficientes y por eso no Avenida que tenga pobre por menos de Emilia parece claro a ver Benjamín un escritor consagrado como tú alguien te pero

Voz 0313 15:25 contara si existe algún tipo de fórmula mágica o receta u hoja de ruta o lo que sea para convencer a alguien cuando jovencito o jovencita de que tiene querer donde ponderadas el foco pues que le todo

Voz 0281 15:39 esos libros que parece que va a nacer para niños y nunca hemos llegado a saber si son para niños se Peter Pan es una novela para jóvenes son novela para jóvenes La isla del tesoro es una novela para jóvenes bueno lo que es es que cuando la lees te sientes muy joven otra vez una y otra vez esos son los grandes libros por los que hay que empezar párame

Voz 0313 15:56 en todo caso no es lo más importante no lo importante da igual con qué tipo

Voz 0281 15:59 de de de libros que puerta acceda a Sara

Voz 0313 16:02 literatura es muy raro que un chaval que un niño que un joven descubre al placer de la lectura y luego no repita

Voz 37 16:09 es muy es muy complicado y muy muy poco frecuente que entre y y luego salga cuando entras normalmente te quedas ir primeros libros como el sabor de la comida de la madre eso es para siempre efectivamente hoy tenemos aquí en fin

Voz 0313 16:23 la la suerte y el honor además porque nos hace muchísima ilusión de poder hablar otra vez de los premios Se debe de literatura infantil juvenil que cumplen Imaz y menos que veintiséis años Éste es un galardón que desde el comienzo desde el primo sitio promueve premia la creación de libros entre comillas para los lectores más más jóvenes y esta tarde las acompañan los premiados que han sido David Lozano Beatriz Osés buenas tardes amigos ahora buenas bienvenidos cómo estáis

Voz 0887 16:51 gracias pues la verdad es que fenomenal contentos de han pasado unas semanas pero seguimos seguimos flota

Voz 0313 16:55 seis ahí mucha ilusión hoy a la lista ya la reflexión que ha planteado Benjamín Le añadiría hay salgo es decir vosotros habéis buscado utilizáis algún tipo de de recursos poesía lo de o de o de fibra que queráis tocar para decir esto le va a interesar a un joven

Voz 0887 17:11 bueno yo para empezar es nuevo comparto las pruebas del camino al cien por cien no porque lo que ha comentado es que un adulto puede leer literatura juvenil literatura infantil

Voz 37 17:19 he leído los dos Idoia esperábamos

Voz 0313 17:21 no sólo desde este caso sirve de muchos otros pero en estos quienes ocupan hoy clarísimo sea la historia de desconocidos que en la que ahora ahondaremos pues claro que para para adultos y la historia de Omar de la Nuez bueno pues ya luego iremos con detalles también perdón a David quede cortado

Voz 0887 17:35 no pero vamos más allá de de que efectivamente no hay no hay frontera real eh yo creo que que una nube la dirigida a jóvenes en realidad no tiene por qué tener digamos fronteras no a veces Se habla como si tuviera que haber censura como si hubiera temas de los que no se puede tratar

Voz 0313 17:50 tonos los que nos dedicamos

Voz 0887 17:52 dura juvenil y demás defendemos que que no que el joven por el hecho de serlo ni Stone es incapaz nada por el estilo Le gusta explora Le gusta profundizar osea que ahí yo creo que sí que a lo mejor en ocasiones acostados a un ritmo frenético en la vida ya no todos

Voz 7 18:07 que es verdad que yo por ejemplo el mismo virales

Voz 0887 18:10 pensé intentó imprimir pues se según un ritmo narrativo que quizá con el lector más adulto que es más sosegado más paciente

Voz 7 18:17 podría ser más pausado y quizá exigiría por ejemplo

Voz 0887 18:20 a a3

Voz 4 18:22 yo creo yo me baso bueno mis libros yo creo que son para cualquier edad de los los puede leer cuando alguien me pregunta qué para que da lo aconsejo yo siempre digo a partir de esta edad y en adelante no en esquí digo siempre pensando en en una historia que quiero contar que me gusta y con la que disfruto y luego pues Cruz un poco los dedos para que a los demás les pase lo mismo pero no escribo pensando pienso en el lector pero no tanto eh pienso soy un poco vista hay pienso en pasármelo bien yo

Voz 0281 18:51 oye déjame añada que tanto en el libro de David con el libro de Beatriz tienen muchas cosas que aprender por ejemplo quienes tengan hijos no los peligros de internet en uno de ellos los peligros de la estupidez del racismo en otro de ellos el peligro de verse envuelto por la burocracia de las leyes ABC no hay muchas cosas que si tienes hijos te hacen que te interesa leer estos los libros de luego

Voz 0887 19:16 no nosotros no pretendemos dar lecciones porque lo que queremos es que tanto el niño como el joven disfrute leyendo pero es verdad que eso es compatible con introducir temas cuestiones

Voz 4 19:26 K que obliga al lector a cuestionarse cosas no a todos

Voz 0887 19:29 el nivel es por eso que efectivamente ensamblado

Voz 4 19:31 a pesar no en tema de la de la Justicia de cómo funciona todo eso es da para hacer un debate

Voz 7 19:37 oye somos hasta hizo en contacto con con los chavales porque

Voz 0313 19:40 las clases en secundaria si a ver si con qué tópico nos quedamos con los jóvenes les cuesta mucho leer Voces montamos eso ya de una vez por todas porque es que en fin uno sabe ya que carnosa a qué carta quedarse

Voz 4 19:54 yo creo que por vuestra experiencia por la nuestra experiencia ver eh hay muchos alumnos que se engancha a nada lectura yo creo que primero tienes que leer bien en voz alta ellos tienen que leer en voz alta creo que es esencial para que te guste leer también sea que escucha yo recuerdo que escuchaba muchas veces de pequeña radio yo escuchaba cómo leía los actores y dramatizada ya había efectos especiales yo hacía eso mismo en casa con una grabadora no todo eso hace que sea

Voz 1626 20:22 a mí me fomentaba el hecho de de

Voz 4 20:24 querer leer en voz alta y cuando uno lee muy bien no le muy bien en voz alta también ve en imágenes que al fin y al cabo es lo que es un libro es ver en imágenes no pues lo tiene más fácil para que para que les guste también bueno eso

Voz 0887 20:38 Truco empleado como el truco por decir algo

Voz 4 20:40 David no se sitúa eh ahí me gusta hacer capítulos breves y que el ritmo sea intenso o sea que no no decaiga demasiado me parece que es fundamental no porque no no no me gusta aburrir al lector fieros sintetizar y quedarme corto hay que me digan el libro se me ha pasado volando a que me contesten que es un ladrillo

Voz 0313 21:01 soy una nuez pasa volando eh

Voz 37 21:04 es David a un alumno lector

Voz 0313 21:06 seré distingue de otro que no lo sea

Voz 0887 21:09 físicamente no mejor hace unos años decías esa esas gafas

Voz 4 21:14 te vayan ocho dioptrías pero

Voz 0887 21:17 no ni siquiera existe el ese perfil de ratón de biblioteca no es decir hoy día yo creo que que físicamente no he yo creo que la afirmación absoluta los jóvenes no leen creo que que es absolutamente falsa si es cierto que hay un porcentaje de jóvenes que que no se aproxima a los libros pero igualmente por tanto si voy a lanzar también algo muy preocupada Figaro de profesores que habría

Voz 0281 21:40 preguntarse si son dos cosas distintas es decir un niño que no le va a ser un adulto que le difícil difícil difícil

Voz 7 21:47 en mente no sé si diría que los dos libre

Voz 0281 21:50 los seguramente les habrán interesado a los le van a interesar a los lectores porque hablan de dos cosas que están muy cerca

Voz 38 21:56 eh de ellos no es el libro de El libro

Voz 0281 21:59 Madrid bueno pues cuenta la historia de un niño que una una una abogada que defiende a un niño en un juicio que dice que es una nuez con la idea de que ha caído en su jardín

Voz 0313 22:10 si alguna duda de que su bueno la idea es real

Voz 0281 22:12 ante podemos vivir en un mundo en el que le llamamos algunas personas ni más ni menos que ilegales que sí me parece una de las grandes atrocidades de la de la realidad en la que vivimos y el libro de la Vid de David pues habla de los de los peligros de exponerse en Internet como se expone hoy en día la gente dar pistas a otros que pueden querer acercarse a ti con buenas regulares o como es el caso intenciones nada

Voz 0887 22:35 sí la verdad es que el mensaje no es que Internet es lo peor al contrario no oír y creo que nadie se puede permitir el lujo de no manejarse en Internet pero es cierto que uno se familiaricen para los chicos los oradores se acaban convirtiendo en una parte más del mobiliario se confían y se olvidan de que cada nivel de exposición con otras son más a la red es infinitamente mayor no que estás en contacto con todo el mundo que tiene

Voz 4 22:58 la villa esas consecuencias pero también tienen cierto ríos

Voz 0887 23:01 pues no y eso sí que sí que está presente allí tú has hablado con

Voz 0281 23:03 Luis García Montero

Voz 0887 23:05 todavía no México porque porque esto

Voz 7 23:07 más si se ponen de parte de los malo usted que Aitor al final del muy citado aparece mucho Luis me parece precioso vincular

Voz 0887 23:13 la poesía al crimen miles perfiles que nadie sabe quién

Voz 0313 23:21 esta de atrás es Wilde mera no lo sabe ni el casi nueve este martes que tengo la sensación que en esto de las de las redes sociales de Internet que nos ha atropellado a todos de una forma absolutamente brutal porque yo tan deprisa ya no ha habido tiempo de digerirlo hace falta no sé cómo se hace pero hace falta como sentar las bases de un nuevo

Voz 37 23:37 pacto un nuevo pacto de convivencia en los núcleos familiares en los grupos de de amigos en los coles hace falta un pacto que no no tenemos aún pero los pactos no sólo se escriben con obligaciones sino con sobreentendidos imágenes en tu novela por ejemplo David hay un momento no quiero hacer por donde hay digamos situación edificó

Voz 7 24:01 da una chica Lara que no aparece dónde está dónde estará buscando la los padres no dan señales de vida a formular tampoco es que a los padres los hijos nos tienen bloqueados a todos los como es natural yo tengo una hija de dieciocho años que me tienen bloqueado en todo te voy a ser que me entere de algo sus razones tendrá igual que las mía ninguna buena Beatriz es una pregunta la la historia de Omar

Voz 37 24:25 y es simplemente instó

Voz 0313 24:27 acción de del mundo en el que vivimos o has conocido algún caso parecido que que te haya expirado alguna historia concreta

Voz 0887 24:35 o con coger un día pero en eso está

Voz 4 24:38 inspirado bueno hubo una fotografía que todos conocemos la de aquel niño en la playa sí que a mí me me impresionó me conmocionó pero después las historias de la Historia de de soy una nuez la tenía la cabeza hace más de un par de años de lo que ocurría es que no la no veía cómo contar el juicio no sea como alterna áreas que logos

Voz 7 25:00 todo muy fácil alternar las imágenes de juicio

Voz 4 25:02 con los Reyes con los recuerdos de Omar y con la los relatos en primera persona de todos los personajes que lo han conocido y que lo defienden precisamente porque lo conocen y aprecian no legisle quieren no entonces él es como une a una serie de personajes que además viven vive en la soledad porque todos estos estas personas que aparecen en la novela están muy solas no pero lo curioso porque cuando escribí soy una nuez fue por qué me quedé en blanco con Eric Blair tenía que escribir el séptimo libro de una saga de misterio que ser derivó Blair

Voz 0887 25:35 te queda si me quedé en blanco este verano fui

Voz 4 25:38 onces Valles además a documentar me porque el séptimo episodio se iba a desarrollar en España porque les alemán en el Camino de Santiago yo bueno me he documentado mucho pero escribía a poco humano cuando mi padre y mi familia me dejaban me decían siempre por la tarde es que escribas mucho yo allí

Voz 0887 25:55 a la cola página el ordenador y con una

Voz 4 25:58 presión y entonces me acordé de soy una nuez dije bueno sino vamos a leer y voy a escribir esta historia y de repente me vino oí fue casi casi todo seguido

Voz 0281 26:08 a ello ley este libro ayer

Voz 4 26:10 una así lo tienes fresco

Voz 0281 26:12 no te voy a decir que lo tengo fresco pruebas que lo leía ayer con toda la impresión como tenemos todos de la muerte de Leño Gabriel comparando esa muerte que naturalmente tantos nos afecta a todos con tantos niños que mueven en el Estrecho que mueren en pateras que aparecen en las playas uno empieza a pensar que realmente debería sensibilizar se también más por ese lado para que nos afectará por lo menos tanto como la atrocidad del niño Gabriel

Voz 0887 26:36 Omar es que a cada contarlo todo lo mismo

Voz 4 26:39 eh bueno para desde aquí ya mando un saludo y un abrazo a los padres de Gabriel y bueno nos tendrían que afectar poco yo realmente cuando escribo me estoy en Gando un poco o estoy intentando hacer justicia a mi manera porque no estoy contenta con lo que veo alrededor se que es mi forma de expresar me mira ese encuentro con la realidad ID de idea afrontarla de otra manera a través de lo surrealista o del no Useres de lo que dice muchas veces este juicio tal loco y tal bueno no es tan loco en realidad tiene su lógica sea que me

Voz 0887 27:12 tiene su lógica que tiene sus puntos de humor habilidad si algo de humor no es necesario es que se no haber coma cero que volvía otra cosa pobremente hay muchos personajes es si es

Voz 4 27:22 si no es difícil la enfrentarse al día a día de sin sentido del humor complicado tal como está el patio

Voz 0313 27:28 yo recomiendo vamos es decir es una opinión personal y siempre lo subrayó así que recoge

Voz 37 27:32 pero la la lectura de de soy una nuez de desconocidos a jóvenes a niños

Voz 0313 27:39 dos porque además creo que son una lectura que puede ser perfectamente compartida es decir por ejemplo la novela de David esta novela leída una familia por un chaval una chavala Leire también por su padre y luego comentar la jugada yo veo que es un ejercicio no sé si es en clase pero no te dirían que te aprovechas ejercicio fantástico pero yo yo lo sería un ejercicio fantástico

Voz 37 28:01 a comentarlo con con la familia o entre los colegas no directa

Voz 0313 28:06 entre eso en ocasiones me ha ocurrido en alguna Phil

Voz 0887 28:09 para cuando vas a centros escolares te dice no no también no está viendo mi mamá a mi papá y tal idea eso genera hay una comunicación una experiencia muy buen

Voz 39 28:17 de momento las familias podrían ir juntas a las fechas de presentación que hay tanto de uno como de otros hoy una nuez el dieciocho de abril en la librería La Central de aquí de Callao en Madrid a las siete de la tarde desconocidos es el viernes trece de abril no efectiva es una buena fecha tú mismo en la biblioteca Eugenio Trías a las diez y media de la garantiza la superviviencia de todos los que acudan creo desconocidos

Voz 1 28:39 que empiece

Voz 1258 28:43 Mcdonald's de Sants estación de tren de Barcelona treinta de junio veinte veinte horas

Voz 9 28:47 acta AP Enhamed

Voz 1258 28:51 extraños piensa Lara mientras repasa su reflejo en la pantalla del móvil somos dos extraños dos desconocidos que sin embargo han decidido encontrarse esa noche en un escenario tan poco sugerente como el McDonald's de la estación de Sants tierra de nadie porque nadie se queda en las estaciones son cruces de caminos tal y como le ha explicado Gail horas antes de proponerle ese punto de encuentro espacios que se vacían de madrugada ha terminado él antes de enviarle un último mensaje en forma de puntos suspensivos una invitación así no se puede rechazar Lara se siente cada vez más atrapada por el magnetismo del chico for su misterio es listo sabe que yo no habría aceptado quedar en un sitio menos públicos sin conocerlo ella tiene que admitir además que no todo el mundo es capaz de vender como algo romántico una cita en un McDonald's aunque sea con el toque de presunta cafetería que tienes si Wilders

Voz 9 29:42 esto Wilders muy listo efectivamente no es cierto que una invitación así no sé

Voz 0887 29:51 de rechazar normalmente lo que habría que hacer es rechazar pero bueno eso queda ya para

Voz 0313 29:55 en coja la novela y la la ley anterior en cuanto a soy una nuez hoy vamos a hacer

Voz 37 30:00 o nuevo porque normalmente los fragmentos de de algún libro de alguna novela de un poemario vienen aquí grabado

Voz 0313 30:06 así acompañados empaquetados con su música qué tal vamos a hacerlo hoy en directo porque Beatriz voces se ha traido a Pedro Javier hoy al teclado nos va a haber un fragmento de de sólo una nuez sí que cuando queráis

Voz 0540 30:19 ah

Voz 40 30:22 más ha

Voz 0540 30:24 está bien

Voz 41 30:29 va a Chile

Voz 0540 30:37 me llamo más Mi padre era jardinero in y Madrid a canela él dibujaba animales con las hojas de los arbustos ya lo hacía con una deliciosa masa cubierta de a los dos se los comió el mar poco antes de llegar a la playa

Voz 42 31:04 a a los vi desaparecer mientras flotaba en aquella

Voz 0540 31:08 cáscara de nuez junto a otros desconocidos de nada sirvieron mis gritos porque el agua de los tres sólo yo llevaba un pequeño salvavidas con mi nombre lo haría escrito mi madre con un rotulador desgasta para que no lo olvidará nunca

Voz 41 31:35 sí

Voz 0540 31:38 eh

Voz 0313 31:54 Beatriz Hoces soy una nuez David Lozano desconocidos muchísimas gracias felicidades por el premio mucha suerte amigos muchas gracias siempre

Voz 4 32:02 las a vosotros

Voz 2 34:43 el gran apagón tercera y última temporada con Macarena Gómez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro

Voz 9 34:53 el Rayo el poste Podium acumula ya casi cuatro millones de reproducciones

Voz 0313 38:17 a las seis y treinta y ocho minutos de la tarde a las cinco y treinta y ocho en Canarias y aquí seguimos en La Ventana La Ventana en los libros con Roberto Solís con Benjamín Prado y Benjamín como todas las semanas nos quiere subrayar que tal día como le ocurrió algo especial ocurrieron

Voz 0281 38:33 muchas cosas tal día como hoy pero hubo un nacimiento en mil novecientos veintidós y hubo una muerte en el año dos mil diez que me han llamado la atención

Voz 38 38:42 de los dos autores son

Voz 0281 38:44 muy conocidos uno internacionalmente otro más en España los dos se publicaron lo que se considera su obra maestra un libro que tiene un título muy parecido uno se llama En el camino a como todo el mundo sabemos ya lo escribió Jack Kerouac personaje nació en mil novecientos veintidós otros llama simplemente el camino es lo escribió Miguel Delibes que murió tal día como hoy pero al año dos mil diez son dos libros que es muy divertido enfrentar no uno es una la apoteosis de lo urbano el viaje famoso por por por Nueva York por San Francisco hoy por México de Kerouac y sus amigos gamberros de la generación beat especialmente

Voz 38 39:23 nihil casi se dice que que Jack Kerouac escribió al principio en en francés el libro porque tú sabes que él era hijo de de

Voz 0281 39:33 la pareja francófona de Quebec y por lo tanto parece que empezó donde Roth fíjate la novela americana por antonomasia se empezó en en francés y esta música tan apropiada que estamos

Voz 38 39:42 es útil oyendo al fondo es porque se supone que él inventó el bebop en la ley

Voz 0281 39:48 estatura su manera de escribir con con frases cortas seguida sonoras se relaciona mucho con la música de Charly Parquer no pues digo que están oportuna la la banda sonora que

Voz 0313 39:58 en aclarar el dispuesto bueno lo otro

Voz 0281 40:00 autor Miguel Delibes es todo lo contrario es un autor que destaca por su celebración de la naturaleza del mundo del mundo rural y en esta novela el camino como recordarán los cientos de miles de lectores a estas alturas que tiene que tiene el libro bueno nos cuenta la historia de un niño al que su padre

Voz 0313 40:17 no

Voz 0281 40:18 que por cierto estábamos hablando antes de la de la novela de Beatriz se dedica a hacer los quesos del pequeño pueblo en el que en el que viven el padre decide que el niño tiene que marcharse a estudiar a Madrid el bachillerato y entonces el niño la novela cuenta la noche en la que el niño no puede dormir porque por una parte estaba muy contento porque se iban vota empieza a pensar todas las cosas buenas que han pasado en ese pueblo sus amigos lo bonito que es el pueblo los dramas que han vivido esa cercanía con la muerte con la desaparición que en los lugares pequeña los donde uno ve crecer a todo el mundo pero también envejecer a todo el mundo morir a mucha gente buenos son dos novelas muy distintas dos obras maestras en mil novecientos veintidós Tal día como Ignacio Jack Kerouac el autor de En el camino en el año dos mil diez perdimos a Miguel Delibes el autor de El camino

Voz 14 41:14 Paul te torció Nando pero estos venderlo vagando incidente entrando como un delincuente da Legrand hasta el río que arrancar el problema de Ray cambiar al Gobierno adapten pequen es la gran falta que que le dan tanto por esto ecuánime que porque aquí es donde Poyato Foyer Don donde el Gobierno Amper con la pero la pobreza

Voz 0887 41:54 esto no acaba aquí ni muchísimo menos y además esta tarde en La Ventana de libros va de va de premios acabamos de despedir a los ganadores de los premios se debe del épica Tura infantil juvenil pero Benjamín no contento con eso ha traído tres libros premiados más señala primero es una novela criminal de Jorge Volpi Premio Alfaguara de Novela dos mil dieciocho y que grado

Voz 0281 42:14 Iker no en Alfaguara Alfaguara y que demuestra que estáis muy finos hoy con la música porque realmente la novela de Jorge Volpi si es que es una novela cosa que yo dudo bastante es prácticamente la misma historia de la canción que estamos escuchando añadiendo a los medios de comunicación que cuenta la historia Jorge Volpi bueno algo que pasa por desgracia en México desde hace mucho tiempo y todo el tiempo

Voz 38 42:34 que es que se secuestra gente que se les exige sí

Voz 0281 42:37 el dinero del cajero que se les manda un dedo de un niño secuestrado a los padres para que paguen que les se les avisa de que no llamen a la policía las autoridades de México están hartas tiene una sensación de impotencia no pueden con esos cárteles no pueden con esos secuestradores pero hay un momento que sí que resuelven brillantemente y recorre el mundo la noticia resuelve brillantemente uno de los secuestros de un agente con un niño incluido que tienen secuestrado en una granja hay unas imágenes de la policía emprendiendo la acción liberando a los rehenes cogiendo a los malos pues sabes qué pasaba que era todo mentira era todo un montaje hecho de acuerdo entre ciertos medios de comunicación en este caso Televisa la policía corrupto Salesas para engañar a la gente colgarse una medalla cuál es el problema de todo esto aparte parte del engaño monstruoso al al espectador al público a los ciudadanos en general bueno el problema es que necesitaban dos culpables y que hacen pues cojan a los dos primeros que se les ocurren por la calle cogen a una a un mexicano que no tenía nada que ver con todo esto cogen a una francesa con la que había tenido cierta relación los manipulan les hacen casi parecer culpables ante la opinión pública y lo que hace Jorge Volpi

Voz 38 43:44 en esta en esta mezcla de novela ensayo investigación policiaca y demás que es muy

Voz 0313 43:50 no de datos así sí sí sí no sé si hasta

Voz 0281 43:53 plagado ya está demasiado ya plaga algún momento no y bueno lo que hace es destripar todo este asunto mirarle las tripas sacarle todas las piezas y darnos una visión muy distinta de la realidad luego de la realidad de aquellos hechos y sobre todo también una visión muy cruda de cómo funciona lacio

Voz 7 44:11 los árabes extremeño ella es verdaderamente verdadero

Voz 0281 44:14 sí

Voz 14 44:22 y vende hola

Voz 0313 44:55 vamos con otro libro premiado que recomienda Benjamín trilogía de La guerra de Agustín Fernández Mallo seis Barral Premio Biblioteca Breve de este año

Voz 0281 45:02 que a estas alturas Agustín Fernández de medidas el rey de las trilogía famoso con su trilogía de de Nocilla yo saca esta trilogía la guerra que es un libro raro experimental como todos los suyos interesante cuenta varias historias como por ejemplo la de la de un joven escritor invitado a una isla una isla que yo no conocía a la isla de San Simón en Galicia una isla muy pequeñita donde por lo visto en los años de la Guerra Civil hubo un campo de concentración ya había mucha murió mucha gente entonces él nos cuenta cómo al llegar allí uno siente una sensación especial no parece que algo sale de la tierra algo maligno algo algo triste algo terrible pero sus aventuras por la isla son muy divertidas o no

Voz 38 45:43 cuenta la teoría de que ya

Voz 0281 45:46 no solamente de si el hombre llegó o no llegó a la Luna ya mostró dio aquel pequeño paso para el hombre grande para la humanidad sino no sabía Un cuarto astronauta y todo eso hacia otra teoría también sin Fernández Mallo otro viaje a otro lugar mítico por desgracia o por suerte no las guerras siempre están ahí los desembarcos siempre están ahí pero ninguno es tan famoso como el de Normandía cuando llegan allí la mujer que la acompaña lo que se pregunta es que que se sentirá en un sitio donde han muerto diez mil hombres iban allí a intentar sentirlo viajan a Brasil también como el el cuentan que en el Instituto Cervantes de Brasil y hay una habitación que es la habitación Lorca que tiene humedades y no se abre el para para poco a responder por Lorca coge todos los billetes que tienen cada uno de ellos escribe él el poema la aurora de Nueva York por cierto algunos consideran y lo repite aquí una especie antecedente la una premonición del ataque a las Torres Gemelas bien va por cierto la zona cero y escribe una palabra de de cada uno de cada uno de los versos de Laura de Nueva York en esos billetes pensando que entonces irán por todo Brasil con el poema de Lorca fragmentado y reuniéndose según lo coja bueno es un escritor siempre interesante es un escritor que siempre se disfruta y es una historia que nos hace pensar al final

Voz 0313 47:04 lección sobre la violencia no sobre la violencia

Voz 0281 47:07 sí sobre algo peor que la violencia sobre la necesidad de de la violencia en estas sociedades donde todo esto responde a una cosa que se llama ojo al nombre industria armamentística dices hay amigo si es una industria es Ana

Voz 41 47:28 sí sí no debe servir de los este le le vi a L

Voz 0887 47:48 y última recomendación de hoy antes de meternos en el concurso de Relatos en cadena

Voz 0313 47:51 ya el orden del día de Erik

Voz 0887 47:54 en Tusquets premio Goncourt dos mil diecisiete

Voz 0281 47:57 digo y sabes quién daba las órdenes ese día nos daba Hitler ni más ni menos estamos hablando de una reunión tremenda es un libro fascinante muy cortito pero fascinante no la reunión tremenda que tiene a Adolf Hitler Hitler primero Goering enviado por él con una serie de empresarios alemanes que estaban muy contentos con que llegara el nazismo que se ríen mucho cuando en esa primera reunión Goering les dije bueno si ganamos los nazis seguro que estas van a ser las últimas elecciones que hayan Alemania en diez años es más es posible que no volver nunca más unas elecciones en Alemania de todos se ríen oye esto serán unos empresarios que Sara es como bueno unos apellida Bayern otros va Opel Von Opel otros apellida va a Siemens otros apellida va Telephone que etc etcétera estamos hablando de empresas que en el mundo entero ha seguido siendo multinacionales de las más señaladas no ellos su primero le dan dinero Augusto después empiezan a ver que estos tíos son se están pasando un poquito los nazis sobretodo cuando ocurre lo que cuenta la segunda parte de la novela que es como Hitler decide empezar la expansión de Alemania por Austria Austria como ya Malkhaz al canciller austriaco lo humilla lo insulta la le pone delante un acuerdo absolutamente vergonzoso que el otro o firma porque si no tiene miedo incluso hasta de que lo maten allí mismo y como esas cosas que parecen pequeñas que parecen inocentes sobre las que uno puede decir como todos estos empresarios también andaba por allí acuérdate de otro libro sobre eso

Voz 37 49:25 en fin el el el

Voz 0281 49:28 prontito no los los antecedentes no Esteban antes en los anteriores no cuando dice no es verdad no se equivocamos quién hubiera sabido ese es bueno es que había sido la chispa que prendió un incendio que estuvo a punto de abrazar toda Europa de toda la humanidad José que cuidado con aquí en la edad es el el dinero no quiero poner ejemplos más cercanos que luego el dinero se utiliza para depende qué cosas muy malas

Voz 55 49:55 en Relatos en cadena una historia en

Voz 9 49:58 en palabras para un premio de seis mil

Voz 0887 50:00 con queda subrayada hace ya un ratito con Germán Solís el subdirector de la Escuela de Escritores que esta semana hemos recibido novecientos seis relatos que para una semana sola es una cifra brutal bien es verdad que la frase e invitada eh

Voz 7 50:20 salieron juntos cogidos de la mano frase peligrosa Por otra parte si yo creo que animado mucho en Calais va mucho pero como te digo es peligrosa porque no llevaba hoy

Voz 56 50:29 dado a muchos de nuestros oyentes y escritores a ir Poor

Voz 7 50:34 por un mismo camino no vamos a ver cómo han transitado muchos por ese camino sí

Voz 56 50:38 si uno se haga unos cuantos se se ha costado entre tantos no acostado no sólo por el volumen sino que también ha costado un poquito dar con con unos buenos finalistas acostado

Voz 0313 50:47 pues venga vamos a comprobar vamos a saludar ves porque son David Ruipérez Marta García Fernando Díaz David Ruipérez tiene treinta y ocho años es periodista colega trabaja en el departamento de comunicación del Consejo General de enfermo

Voz 0470 50:59 día David buenas tardes buenas tardes cartón nuestras amigo qué tal pues muy bien aquí encantado de hablar con vosotros por este motivo

Voz 0313 51:06 además eres finalista a ver si eres finalista por vez primera no

Voz 0470 51:10 sí sí claro claro te hace tiempo que no envía

Voz 0313 51:13 el relato o el tiempo

Voz 0470 51:15 a esta hora no no pudo escuchar a Radio mucho las día porque en el coche ya eso es como me picó el gusanillo y retenido todas las semanas desde desde diciembre hasta ahora

Voz 0313 51:23 pues corre la voz corre la voz cada vez que que esto merece la pena eh venga David que tenga mucha suerte amigo gracias Marta García tiene cuarenta y seis años es lloviendo profesora de inglés en una academia Marta buenas tardes hola Marta Marta sí que es más veterana lleva ya varias temporadas enviando relatos es es lo de menos apuntado y creo que es tu cuarto quinta final semanal verdad

Voz 57 51:45 la perdí la cuenta tampoco está perdido

Voz 0313 51:48 oye Marta hay que preguntar a David también hoy que estamos aquí hemos dedicado la primera parte de la Ventana de los libros a la literatura infantil y juvenil con los ganadores de los premios se debe de este año en tú recuerdas algún título de de esa época de de de jóvenes o de niña que te llamara la atención yo qué sé el principito o lo que sea algún libro especial

Voz 57 52:11 bueno yo recuerdo que mucho en El gigante egoísta