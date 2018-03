La Ventana (12/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

son las siete las seis en Canarias

Voz 1667 00:13 la Unión Provincial de Almería que acoge desde hace dos horas la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz la autopsia ha confirmado que murió estrangulado el mismo día de su desaparición a esta hora el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido acompaña a la familia en ese velatorio allí sigue Alicia mate

Voz 2 00:27 buenas tardes pues con gritos de personas han despedido a muchas veces es lo que parece

Voz 1667 00:36 vamos a intentar mejorar esta conexión con nuestra compañera entre tanto nos vamos a Londres la primera ministra británica acaba de acusar a Rusia de estar detrás del envenenamiento de un exespía y su hija en la localidad de Salisbury Theresa May asegura exactamente que es altamente probable que Moscú sea la responsable corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 00:52 en la Cámara de los Comunes Theresa May ha afirmado que es altamente posible que Rusia esté involucrada en el ataque con un agente nervioso cometido en Sol y contra el doble espía ruso Sergei Skripal

Voz 3 01:04 es una tríada terrestres cruzaran seis tú ahora está claro que el señor Skripal y su hija fueron envenenados con un agente nervioso de grado militar del tipo que se produce en Rusia

Voz 0273 01:16 esa sustancia química habría sido identificada por científicos militares británicos según May sólo hay dos posibilidades que Rusia es responsable de lo ocurrido o que sus autoridades han perdido control de una partida de esa sustancia altamente venenosa el ministro de Asuntos Exteriores Boris Johnson ha llamado hoy al Foreign Office al embajador ruso para que indique cuál de esas dos posibilidades es la correcta la primera ministra ha dado a Rusia un ultimátum hasta mañana para que se explique May retornará el miércoles a la Cámara de los Comunes para anunciar las medidas con las que el Reino Unido responderá al Gobierno de Moscú

Voz 1667 01:51 pues el ministro de Exteriores ruso ya ha respondido asegura que los comentarios de Theresa May son un circo forman parte de una campaña de provocación contra su país y en Estados Unidos en la frontera con México comienza a esta hora una protesta convocada por varias organizaciones latinas contra la construcción del muro de Trump donde ya se han comenzado a colocar algunos prototipos propuestos por el presidente norteamericano en unos minutos vamos a conectar en directo en La Ventana con nuestra corresponsal Marta del Vado que se encuentra en la zona e intentamos de nuevo esa conexión pendiente con nuestra compañera Alicia mate que se encuentra en la Diputación Provincial de Almería en la capilla ardiente del pequeño Gabriel Cruz donde acaba de llegar el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido Alicia adelante

Voz 2 02:29 buenas tardes pues como decía con pescadito Flores cientos de personas han despedido ya Gabriel Cruz que muchos cientos esperando que parece hacerse cada vez más y más grande entre quienes han presentado ya sus respetos a la familia contaba la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz qué muy emocionada se ha fundido en un enorme abrazo con Patricia con los padres de Gabriel la escuchamos

Voz 0143 02:53 aquí traslado el dolor que estamos sintiendo millones de hombres y mujeres en ese país como presidenta de la de la Junta de Andalucía pero también soy madre venido a atrás dar el apoyo y el cariño a a sus padres a Patricia a Ángel a todo quien en este momento están echando de menos al pequeño Gabriel

reportes Toni López vuelta de octavos de Liga de Campeones clasificados Madrid Manchester City Juventus Silver puso la juegan esta semana Sevilla y Barça los andaluces entrenan esta tarde en Old Trafford en Manchester mañana juegan contra el United de Mourinho sin chicha ni Navas y con el cero cero de la ida el miércoles juega el Barça en casa contra el Chelsea quedaron uno uno en la ida Valverde está pendiente del estado físico de Andrés

y la previsión del tiempo sacaba la tregua esta noche vuelven las lluvias llegan de nuevo por Galicia pero mañana serán a extender a Castilla y León Andalucía Extremadura y Madrid

Voz 9 04:55 en la hora

Voz 1 05:00 la mía

Voz 10 05:05 el día este mundo eh

Voz 0313 05:30 a esta canción que estamos escuchando de de Lila Downs está bien se puede adivinar esta dedicada Donald Trump se titula el demagogo y es una canción de protesta que formo parte de una iniciativa en la que un grupo de músicos se unieron para protestar contra las políticas de Trump lastran además en un concierto celebrado en la frontera de de San Diego y Tijuana para reivindicar la diversidad la Unión y el respeto a las diferencias

Voz 11 05:57 tú la todo lo que la hace idea si es negativo para nuestra madre tierra a mí me parece ti para el espíritu humano porque no respeta la humanidad no respeta la mujer entonces yo me dirijo a esa gente que odia porque yo creo que él no da más es es un títere de una cuestión que es más grande no ningún ser humano es es tan grande como para hacerlo así no voy a hablar este todo el tiempo de él ni de ella

Voz 9 06:32 para dormir

Voz 0109 06:38 si esta iniciativa al igual que tantas otras se han ido sucediendo según iba dando a conocer sus políticas como la de levantar un muro con México amenazas que por cierto parece que está muy cerca de convertirse en realidad

Voz 12 06:50 hoy el Shame hay pues Wii a dar largos meses Anhui going to vendo hubo en eh

Voz 0313 07:04 recuerdan en Belgrado el anuncio diciendo además que será México quién pague el coste de construcción de este Moro bueno nuestra corresponsal Marta del Vado está en la frontera con México en San Diego donde Tram tiene previsto visitar mañana los prototipos de muro que ya ha mandado construir iré hecho durante hoy y mañana también están convocadas protestas manifestaciones para darle entre comillas la bienvenida del lado buenas tardes qué tal buenas tardes a Marta California es un estado Santuario eso significa que ha aprobado leyes por las que se permite a sus policías no colaborar con las autoridades federales inmigración por esto tiene de hecho un conflicto abierto muy fuerte además con con Donald Trump que incluso ha demandado al Estado no

Voz 0143 07:46 así va a visitar California por primera vez desde que es presidente es un estado

Voz 1915 07:52 se ha autoproclamado el Estado

Voz 0143 07:54 la resistencia en muchos ámbitos no dejen medioambiental por ejemplo pero sin duda en el migratorio como dices es un estado Santuario esto significa que la Policía Local no participa en estas redadas de agentes federales bien deportaciones de personas que no hayan cometido delitos graves en este estado vive un treinta y nueve por ciento de población latina que es mano de obra además fundamental para mantener este estado como la potencia económica del país o para que os hagáis una idea es la sexta potencia la sexta economía mundial la Administración Trump denunció a California la semana pasada por no cumplir con las leyes federales de inmigración el Gobierno el gobernador Jerry Brown le ha mandado un mensaje a Trump esta misma mañana diciendo que aquí se construyen puentes Innova

Voz 0313 08:36 puros y asegurando que las autorías

Voz 0143 08:38 eh locales van a defender la cohesión de sus comunidades y con ese espíritu y para hacer visible el rechazo de las políticas migratorias la contra Donald Trump se están convocando estas concentraciones de repulsa ahora de hecho estoy en una de ellas que está iniciando en en estos momentos estoy en lugar icónico para la comunidad latina que en San Diego Se llama parque Chicano está está empezando ahora mismo esta esta concentración de hecho Carlas estoy con una de las organizadoras se llama Adriana Jaso pertenezca a la organización Unión del barrio Adrian buenas tardes

Voz 13 09:16 muy buenas tardes qué tal a ustedes ya sabían celebrado dábamos acá desde el rincón de la resistencia entre San Diego Tijuana tierras que fueron arrebatadas por México en la guerra de mil novecientos mil ochocientos cuarenta y ocho y que consiste todavía una memoria histórica yo reclamo a esa tierra que continúa siendo para muchos de nosotros tierra de Estado mexicano

Voz 0143 09:37 es la primera vez que Donald Trump llena que a la frontera a visitar sus famosos prototipos si así lo van a recibir no con protestas en la calle

Voz 13 09:46 bueno si China estuvo por San Diego en mayo del dos mil dieciséis cuando era candidato vino con esta agenda de corte fascista con un rechazo haciendo blanco al trabajador mexicanos muy en particular Icon la promesa de construir el muro Le dimos en esta en ese tiempo en en mayo de dos mil dieciséis Un hunda más bienvenida un repudio a un rechazo concreto de decir que él y sus políticas y todos lo que representa deporte fascista no tienen espacio en San Diego y eso fue lo que hicimos en mayo ahora en marzo ya como presidente es el mismo estudio es el mismo rechazo este es un pueblo trabajador es son pueblo que se ha dedicado proveer para sus familias este tipo de política estén rechazo y está expuesta a la opinión

Voz 13 10:50 buenos todos dos cosas esta agresión es una ofensa ya que San Diego como parte de los cómo veían decía Marta como viene ilustraba en la potencia económica en la esa potencia económica que es California tiene mucho que ver con el trato con el comercio binacional en tres San Diego Tijuana estamos a cinco diez minutos de El Puerto de entrada San Isidro que el puerto más ocupado en comercio del mundo aquí también he de migración no de entrada y salida de personas entonces sí es una agresión ante el interés económico del estado del país en general y también es una ofensa ante la historia de un de pueblos que han estado conectados por cientos de miles de años antes de que este presidente como bien decía la anteriormente con una agenda deporte fascista antiinmigrante ultra derechista ha venido desgraciadamente a tratar de Os Packard los esfuerzos que se habían hecho anteriormente

Voz 0313 11:54 oiga Adriana si yo le pregunto qué porcentaje de ciudadanos se están en contra radicalmente en contra de este proyecto que medición setenta o un ochenta por ciento más menos

Voz 13 12:04 bueno el el rechazo de hecho antes de su inicio de campaña fue los espacios progresistas en los en particular en todas las comunidades que se identifican con una orientación de de clase trabajadora ha sido total yo diría que en los espacios de clase trabajadora a nivel nacional en en en el País estamos hablando de un noventa noventa y cinco por ciento de rechazo a esto política estiba a su política ofensiva a las agresiones que ha estado llevando muy en particular en contra del pueblo trabajador mexicanos latinoamericano

Voz 0313 12:39 Adriano agradezco muchísimo su presencia esta tarde en La Ventana un abrazo muy grande desde España e muchísimas gracias un abrazo combativa desde acá el Parc chicane

Voz 13 12:47 San Diego Tijuana un abrazo

Voz 0313 12:49 Marta también para de un abrazo buenas

Voz 14 12:52 tardes mexicana somos

Voz 15 12:59 no tengo un gris sólo mire el cielo filial no

Voz 0313 13:05 esto Natalia la fue Roberto exactamente si Natalia que Vico aquí en la SER habló sobre la industria cultural latina que pese a los tiempos que corren con Donald Trump triunfa cada vez más en Estados Unidos y que dijo textualmente podrán poner un muro pero nosotros seguiremos ahí dentro y además cada vez seremos

Voz 1 13:26 que la noche buena para reconciliar a los sueños no te apuntas entre gritos Sophos Zone H A mí inquieta eh Cannes mus

Voz 15 13:48 en tus ojos misa pues

Voz 1 13:54 aquí eh marcha cae bien

Voz 16 14:00 toda su cohesión

que ultima hora informativa que buscamos centrada en Andalucía

Voz 0134 15:48 centenares de personas han pasado ya por la capilla ardiente del niño Gabriel Cruz instalada en la Diputación de Almería el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido o la presidenta de la Junta Susana Díaz han presentado ya sus condolencias a la fama

Voz 0313 16:00 a última hora en Aragón el ministro de Energía Álvaro Nadal ha anunciado que el PP impulsará una proposición de ley para regular el cierre de centrales de producción de energías un posible salvavidas para por ejemplo la térmica de Andorra eso sí el ministro ha pedido el apoyo del resto de partidos en el hemiciclo en Asturias

Voz 13 16:15 ingresó en prisión el presunto asesino de la gijonesa Paz Fernández que encontraron muerta un embalse de Navia el pasado martes Javier Ledo único sospechoso confesó el crimen este domingo

Voz 0313 16:25 última hora en Baleares Balears registra quince denuncias de media al día por violencia de género las Islas siguen siendo la comunidad autónoma con más víctimas por esta causa por cada diez mil mujeres en Canarias

Voz 22 16:35 abc promover una campaña a través de las redes alumnos de un instituto de Tenerife han conseguido que la RAE modifique la quinta acepción de fácil hasta ahora el diccionario incluía dicho especialmente de una mujer que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales gracias a la campaña sustituido mujer por persona

Voz 0109 16:50 a última hora en Cantabria aquí el hombre que abusó sexualmente de su hija de tres años acepta una condena de diez años de prisión le pidió la niña que lo hiciese una felación y está pequeña acertó porque según el juez no sabía lo que significaba además el padre no podrá acercarse a ella durante los próximos veinte años Castilla La Mancha detenidas siete personas en Cuenca por delitos de falsificación estafa y contra la propiedad industrial estafaron agricultores viéndoles a un supuesto producto agrícola de Larsen hito que se utiliza para proteger el viñedo que es altamente nocivo para la salud de hecho está prohibido última hora en Castilla y León

Voz 23 17:22 a estos suelos alrededor de un centenar de vecinos del barrio de Burgos donde vivió Ana Julia detenida por la muerte de Gabriel piden que paren las amenazas contra la hija que tiene Ana Julia en el barrio de Gamonal la hija recordamos tiene veinticuatro años

Voz 0313 17:35 Cataluña aquí tres de cada diez multas de tráfico no se paga de las ochocientas cuarenta y tres mil sanciones que se impusieron el año pasado por infracciones la carretera el treinta por ciento aún no se han cobrado la mayoría que pasa pues que terminan con el embargo dará cuenta del infractor a última hora en Ceuta

Voz 0134 17:51 los tres sindicatos controles propio lo que lo se levantan de la mesa de negociación sobre la es repitió el encontrar posibles complicaciones legales si firmaba en el documento incluso no descartan movilizaciones común

Voz 0313 18:01 tras Valenciano el PSOE no actuarán el caso

Voz 0134 18:04 alcalde de Alicante procesado en el caso Comercio hasta que haya juicio hoy Gabriel Echavarri además en una comparecencia sin preguntas ha puesto sus condiciones dimitirá si le reemplaza su número dos la también socialista Eva Montesinos

Voz 0313 18:15 última hora en Euskadi el Gobierno vasco ha suspendido

Voz 1915 18:18 el pago de la renta de garantía de ingresos a doscientos cuarenta paquistaníes por acreditar con documentación falsa que no tienen bienes en su país y así poder cobrar la ayuda hay otros trescientos ochenta casos que todavía se están analizando

Voz 0313 18:31 Extremadura localizados en Valencia del can

Voz 24 18:33 para los restos de cuarenta y ocho personas represaliadas por el franquismo entre ellos Amado viera alcalde de esta localidad cacereña durante la Segunda República

Voz 0313 18:41 que fue asesinado en el XXXVI última hora en Galicia

Voz 0109 18:44 la sobreseída la causa abierta contra la mujer del chicle por el crimen de Diana Acker la Audiencia Provincial de A Coruña entiende que no hay indicios que sitúen a Rosario Rodríguez junto a su marido la noche en la que desaparece la joven te contamos en La Rioja La Rioja registró en dos mil diecisiete quinientos cuarenta denuncias por violencia de género veintiséis más que el año anterior además en cincuenta y un casos las mujeres agredidas tenían menos de veinte años lo que supone un aumento del treinta y siete coma ochenta y tres respecto a dos mil dieciséis última hora en Madrid

Voz 0867 19:10 los trabajadores de Amazon en San Fernando de Henares convocan dos días de huelga en su centro logístico desde el que se distribuyen los pedidos a medio país serán dos días de paros veintiuno y veintidós de marzo por tanto después el Día del Padre los trabajadores reclaman una mejora de sus condiciones labores

Voz 1915 19:25 les Melilla los comerciantes se manifestarán de manera oficial el próximo día veintiuno para expresar su malestar ante la situación que vive el comercio melillense con descenso de ventas cierres de muchos negocios

Voz 0109 19:39 primavera en Murcia

Voz 1915 19:40 que el portero de un pub que en diciembre de dos mil dieciséis dejó herido muy grave e inconsciente en coma a Andrés un cliente del local en el que trabajaba podrá ahora salir de la cárcel si paga diez mil euros

Voz 0313 19:52 cerramos en Navarra el Parlamento de Navarra

Voz 0134 19:54 dado luz verde a iniciar los trámites para modificar la Ley Foral de Memoria Histórica pretenden incorporar el régimen sancionador

Voz 6 20:01 la Ventana última hora

Voz 28 20:54 Red Guía de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 1915 21:00 tarde con problemas de tráfico habituales hasta ahora en Madrid de salida hay retenciones en la A dos en Torrejón y Alcalá en la A tres en Rivas en la A cuatro en San Cristóbal y Pinto en la A42 en Fuenlabrada y en la A5 en Alcorcón son de entrada en la uno hasta el nudo de Manoteras en la A dos en la A cuatro en el cruce con la M30 por último retenciones tanto de entrada como de salida en Majadahonda y El Plantío en la M cuarenta desde Hortaleza Vicálvaro sentido A tres entre Mercamadrid Villaverde en ambos sentidos desde las tablas pasando por los túneles de El Pardo hasta llegar a Pozuelo en dirección a la M quinientos

Voz 29 21:31 es capaz de combinar la eficiencia potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover bien a conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid debate lotes de diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem S A U hasta el XXXI Teobaldo consulta condiciones en que a punto com

Voz 8 21:48 tenía calidad consciente de garantía

Voz 30 21:56 la manda ahí

Voz 0867 21:59 adiós a los kioscos de lotería en Gran Vía no hay prórroga municipal para ellos así que el trébol Rialto y la Chata echarán el cierre coincidiendo con la reforma de esta calle junto a la administración del trébol en el número veinticinco de la Gran Vía están Natalia Otero Natalia bueno llegaste cierre tras muchos años de actividad empresarial no

Voz 0530 22:18 buenas tardes Javier si el Ayuntamiento ha notificado a los administradores de estos puestos loteros que deben cesar la actividad en los próximos treinta días los quiosqueros recibieron el primer aviso octubre del año pasado y mandaron un escrito de alegaciones que fue desestimado proceso de desalojo continuo ahora se encuentran en el plazo de espera posterior a la presentación del reto

Voz 0143 22:36 por reposición los loteros asegura

Voz 0530 22:38 aunque el Ayuntamiento no quiere quioscos en la Gran Vía aprovecha de que sus permisos no se renuevan automáticamente como sí lo hacen los otros quioscos que se encuentran aquí y que no tienen una nueva normativa a la que agarrarse el consistorio por su parte asegura que la prórroga no Stabat contemplada en la concesión en el momento de su firma en dos mil dos y que nada tiene que ver con las obras de la Gran Vía aquí estamos con Marisa Calleja qué es la administradora del trébol portavoz de los loteros afectados buenas tardes Marisa

Voz 0867 23:03 la buena está repleta al Marisa buenas tardes cómo estás pues un poco preocupado bueno cuántos años trabajando y en el quiosco del trébol más de veinte años veinte años cuánta gente trabaja contiguo hay que trabajamos cuatro en total tú no eres la propietaria no sí si si es la propietaria la administradora Nos cuenta Natalia que el permiso no se puede prorrogar nuevamente entiendo que vosotros habéis hablado con el Ayuntamiento de Madrid no

Voz 7 23:29 vamos a ver en en en el pliego de condiciones ni en el contrato que firmamos con ellos pone que sean que Gable pero ellos dicen que si ellos dicen que sí pero no es así

Voz 0867 23:40 tú crees que esto que está pasando tiene algo que ver con las obras de reforma de la Gran Vía T ellos dicen que enough

Voz 7 23:47 ellas dicen que no tiene nada que ver y es en ese sentido no lo sé yo creo que el Ayuntamiento como nos ha vencido la concesión según ellos y no la podemos prorrogar que es incierto y quiere quitarnos de en medio y luego hablamos con el Ayuntamiento con el coordinador de centro nos dijo que no quería quioscos en la Gran Vía que querían una Gran Vía limpia

Voz 0867 24:12 pero es curioso porque si se van a mantener el resto de quioscos no los de prensa en principio sí se iban a mantener

Voz 7 24:19 a nosotros se cuando hablamos con ellos Nos dijeron que no querían ningún desconoce si ahora habrán cambiado de

Voz 0867 24:25 qué opinión si si si tenéis que cerrar finalmente como parece cuál es la solución llevarse el quiosco otro sitio la instalación tampoco debe ser sencilla en otra en otra calle no a la instalaciones queda

Voz 7 24:36 los demás nosotros tenemos la concesión de Loterías para este equipo

Voz 0867 24:40 con

Voz 5 24:41 usted que no podríais hacerlo en bastante complicado bueno que queremos es una prórroga que

Voz 7 24:49 el que tengamos un normativa como el resto de los quioscos que si no se concebir esa prórroga hay algún plazo hay alguna fecha hoy una fecha límite una fecha de caducidad en los otros no anda de fecha el veinticuatro de marzo dentro de tres días básicamente efectivamente oye pues Marisa mucha suerte y que vaya bien muchísimas gracias y a ver si lo solucionamos porque estamos muy preocupados por las familias que tenemos de empleados que tienen problemas igual que nosotros

Voz 5 25:19 en un beso hasta luego

Voz 0143 25:26 nada que pidió dejar al niño al colegio en el coche

Voz 31 25:30 y le han disparado parece que es un ajuste de cuentas parece que es un ajuste de cuentas ahí está la cosa no sabemos nada más

Voz 0867 25:39 siete de la tarde y veinticinco minutos Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 32 25:43 tardes una y media de la mañana once

Voz 0867 25:45 de balazos acababan con la vida de un hombre que a esa hora llevaba a su hijo al colegio un colegio en Pozuelo un crimen que ha sacudido esta localidad a los padres de este centro y que podría estar relacionado por los datos que ya tenemos con un asunto de drogas

Voz 0089 25:58 así es once disparos de unos trece efectuados por uno de los dos hombres que vestidos de oscuro iba en motocicleta un arma semiautomática que acribillado a la víctima sin rozar a su compañera que también estaba dentro del coche unos segundos antes acababan los dos de dejar a su hijo de nueve años en el colegio del British Council un crimen perpetrado por profesionales según nos dicen que han diseñado la acción casi perfectamente que sabían el número de cámaras de control que hay en esa urbanización y que habían fijado incluso el lugar para el crimen y todo esto en un claro ajuste de cuentas entre narcos esa es la línea principal de investigación Ricardo Rojas colombiano de nacimiento nacionalizado español con un altísimo nivel de vida Javier ir residente en la exclusiva urbanización de la finca era un antiguo miembro de la banda de los Miami

Voz 0867 26:44 la la banda de los Miami que son viejos conocidos de la Policía especialmente a partir de la década de los noventa cuando controlaban por aquel entonces la capital el mundo de la noche y también el tráfico de drogas en la capital

Voz 0089 26:55 en efecto estuvieron activos hasta el año dos mil diez unos veinte años controlando la noche madrileña a través de las coacciones y de las palizas que recibían los empresarios del ocio que no sea vinieran a las razones de los Miami cuáles serán gestionar las puertas de acceso iban de porteros matones y alguna vez asesinaron algún cliente

Voz 32 27:12 el así también gestionaban la seguridad eso

Voz 0089 27:15 hable cimientos yp podían hacerse con la venta de droga en el interior de los locales y ahí está el origen muy posiblemente de este crimen de Pozuelo la vendetta por operaciones mafiosas que perjudicaron a los narcos colombianos hace ya muchos años la venganza por lo que parece haya

Voz 1915 27:31 llegado esta mañana desde el otro lado el Charleston

Voz 0867 27:33 creo que es sabe Alfonso de de las dos personas que se dieron a la fuga en esa moto desde la que dispararon a este hombre

Voz 0089 27:39 pues se sabe que eran dos personas vestidas de oscuro ambas con casco que sean situado al lado de la ventanilla del conductor la persona que iba detrás abierto fuego antes lo decíamos en doce ocasiones once proyectiles han hecho blanco el duodécimo se ha estrellado atención contra el marco de la puerta del vehículo las balas han trazado con el cristal de la ventanilla un arco muy poco extenso lo que confirma la rápida

Voz 1915 28:02 de la acción la puntería del asesino

Voz 0089 28:05 en la concentración en muy pocos centímetros de toda esa munición Javier doce balas vaya

Voz 0867 28:11 Pons Ojea gracias un saludo a vosotros

Voz 33 28:13 no

Voz 0867 28:17 no hay conflictos laborales en realidad dos los médicos del sindicato a Mitch van a secundar la huelga en la sanidad madrileña convocada para el veintiuno de este mes y para el próximo dos de abril reclaman una jornada justa un convenio para los residentes y que fijo sino fijos tengan derecho a la carrera profesional Julián Ezquerra secretario general de este sindicato

Voz 0929 28:36 necesitamos una solución a la sobrecarga asistencial que está limitando nuestra dedicación a los pacientes está ocasionando esta lista de espera estas consultas desmesurada los médicos de Atención Primaria la falta de recursos que hace que pacientes sean atendidos en camillas en los pasillos con falta de intimidad hay razones hasta aquí hemos llegado los médicos nos tenemos que plata

Voz 0867 29:00 lo hemos contado antes con Francino el otro conflicto laboral es el que afecta a Amazon España el centro logístico de San Fernando de Henares cuyos trabajadores van a ir a la huelga por sus condiciones laborales Douglas Harper es miembro del comité de empresa de de Comisiones Obreras qué tal muy buenas tardes cómo estás hola muy buenas tardes bueno el centro tiene dos mil trabajadores novecientos Ribó son son temporales no lo que reclamamos es un convenio propio y condiciones laborales dignas

Voz 34 29:26 reclamamos nuestro convenio el actual convenio no queremos coger la empresa un buen durante diecisiete meses en negociación lo que está intentando lo que está procurando es recortar los derechos actuales que te queremos

Voz 0867 29:41 cuál es la carga de trabajo en esa planta no creo que que ha aumentado mucho en los últimos meses pero que también se ha disparado el absentismo laboral

Voz 34 29:49 pues la carga de trabajo bastante elevada no sólo por la que está destinado al centro siendo lo que tienen que desarrollar los propios trabajadores y precisamente lo que ha generado pues que es un alto absentismo derivado de salud

Voz 0867 30:03 por qué qué ocurre presión extrema

Voz 0313 30:06 ay bueno lo podemos ver en dos

Voz 34 30:08 Dios no es la primera vez que que eso comiendo esos populi de casi todos los medios los ritmos de trabajo son muy elevados son es un trabajo físico e muy fuerte que tienen que desarrollar como jugador que se encarga de coger producto pues fondo tiene que trabajar tiene que caminar una media de veinte kilómetros diarios

Voz 0867 30:29 sería lo que lo que el ojo no ve no es decir cuando uno es fario comprar en Amazon que recibe como respuesta pues una experiencia de usuario maravillosas recibe un producto casi siempre a la hora o el día en el que en el que se fija por parte de Amazon pero claro lo que no vemos cuando compramos es esto qué me estás contando

Voz 34 30:46 efectivamente pueda esa maquinaria que se tiene que desarrollar personal humano que tiene que atender esa demanda hay lo que tengamos que hacer para poder atender a clientes de la mejor manera

Voz 0867 30:57 la vuestra no es la primera de de de de las huelgas que que sufre Amazon en Europa antes pararon los trabajadores en Alemania en Francia o en Italia pero la vuestro así puede ser la más importante no qué qué consecuencias puede tener en la recepción de artículos por parte del consumidor

Voz 34 31:12 los momentos para nosotros sí que es la primera huelga en España no es la primera huelga en Europa ahí bueno pues efectivamente eso es el centro que que tiene más recorrido llevamos casi seis años es el que tiene toda la experiencia de depósito a gran parte un porcentaje elevado de los pedidos que se realizan a nivel nacional

Voz 0867 31:35 sí bueno no estamos hablando por tanto de la logística que afecte sólo a la Comunidad de Madrid o la zona centro de España hoy pues Douglas Harper que no son días prime ahora la compañía al menos aquí en lo estrictamente elaborar en nuestro país estaremos muy pendientes de lo que ocurra con con esa huelga gracias por atendernos un saludo buenas tardes son las siete de la tarde y XXXII húmero todos

Voz 6 31:58 sí

Voz 0867 34:07 esta de la tarde y treinta y cuatro minutos la justicia cita a declarar a cuatro altos cargos de la Consejería de Sanidad entre ellos el viceconsejero por las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del servicio de ambulancias del Summa se obstaculizó supuestamente una de las ofertas de una empresa alerta cuyo servicio era manifiestamente mejorable pero aunque la intención era

Voz 5 34:28 buena esto responsables podrían haber incurrido

Voz 0867 34:30 el delito de prevaricación administrativa Teresa Rubio se trata

Voz 7 34:33 el viceconsejero Manuel Molina César Pascual

Voz 0867 34:36 es director general de Asistencia Sanitaria Luisfe

Voz 7 34:38 Méndez secretario general técnico Santiago Cortés director de gestión del Summa Ambulancias Alerta presentó una querella contra ellos basándose en las grabaciones realizadas hace dos años durante unas reuniones en las que estos altos cargos intentaban convencer a los dueños de la compañía de que se retiraran del concurso porque habían presentado una oferta diez millones de euros más barata y les iba a resultar imposible cumplir las condiciones Éste es un extracto de esas grabaciones el que hablas el viceconsejero de Sanidad

Voz 1 35:07 por que no inicial contratos en ese momento no son viables por aquí la empresa por culpa habilidad puede afectar a Madrid lo puede aceptar

Voz 7 35:20 en la Consejería decidió entonces exigiera la empresa muy informe de viabilidad que Alierta no entregó retiro su fuerza en mayo de dos mil dieciséis

Voz 32 35:28 yo un año después asesorada por el despacho

Voz 7 35:31 se Jero de Sanidad Manuel Lamela presentó una querella contra los altos cargos por prevaricación administrativa

Voz 0867 35:36 qué va a pasar con el Consejo de Administración de Telemadrid en el Tribunal Constitucional ha instado a la Asamblea a que restituya el derecho de UGT a estar en ese consejo su candidatura ni se tramitó en su día y según la justicia ese daño debe ser ahora reparado así que ahora se busca una fórmula que permite resolver el eh tuerto sin invalidez el actual consejo y a su vez todas las decisiones que ha adoptado en los últimos dos años Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 1915 35:59 qué tal buenas tardes el consejo mi estación de Telemadrid sigue reunido ahora mismo llevan ya dos horas continúan evaluando el impacto de este aviso del Constitucional desde este consejo Nos dicen que lo más probable es que soliciten información a la comisión de control de Telemadrid es decir sitúan la pelota en el tejado de la Asamblea porque entienden que debe ser ellos los parlamentarios quiere subsanen el error que ha detectado el Constitucional básicamente uno PP y Ciudadanos no motivar debidamente la exclusión de UGT del Consejo de Telemadrid su portavoz en UGT Ciria Soria pide de forma urgente a la asamblea que les incluya de nuevo en el consejo

Voz 2 36:32 nosotros entendemos acoge tiene que estar en el consejo de administración y esperamos que además esto se realice de manera inmediata hechos que la sentencia nos da la razón de que no había ninguna emotiva

Voz 41 36:42 de vernos tiene que convocar es

Voz 2 36:44 esta otra reunión urgente de la Comisión de Control y restaurar el consejo de administración debería estar en el inicio en el que UGT tiene participación

Voz 1915 36:53 pues este mismo jueves Javier se va a reunir la Mesa de la Comisión de control de Telemadrid por lo pronto van a pedir al abogado que les oriente sobre cómo deben aplicar esta aviso del Constitucional veremos si PP y Ciudadanos vuelven a dejar fuera del Consejo este sindicato aussie se abre Javier una nueva opción que no sería descabellada porque hay quienes sugieren que la Asociación de Usuarios y Consumidores que actualmente tiene dos consejeros ceda uno en favor de UGT

Voz 0867 37:17 se busca una salida CIO si sigue que volvamos al año dos mil quince radiografía de la Familia madrileña el sesenta y dos por ciento de los hogares tiene dificultades para llegar a fin de mes el estudio lo ha hecho la Universidad Complutense lo hicieron en realidad entre los años dos mil catorce y dos mil dieciséis y a pesar de una previsión de mejora en los próximos meses al menos en la franja estudiada los ingresos medios han caído respecto a años anteriores información de Virginia Sarmiento

Voz 0089 37:40 el estudio acumula hay compara datos sobre todo del Instituto Nacional de Estadística hasta dos mil dieciséis el sesenta y dos por ciento

Voz 0867 37:46 los hogares reconoce llegar a fin de mes con dificultades

Voz 0089 37:49 la previsión es optimista la directora del estudio de Teresa López es ver

Voz 43 37:52 a que la renta no está al nivel de dos mil nueve pero es verdad también que hay un cambio de tendencia observa no solamente en renta sino en todas las variables que hemos analizado por ejemplo en gasto pues eso significa que la tendencia a cambiar

Voz 0867 38:06 el informe habla también el descenso de la natalidad

Voz 0089 38:08 la diferencia de edad de las madres españolas y extranjeras a la hora de tener el primer hijo el aumento de las parejas sin niños y el contraste con la esperanza de vida que en Madrid desde ochenta y cuatro años por encima del resto de las comunidades

Voz 32 41:16 suroeste este lunes esta tarde cientos de vecinos están visitando la capilla ardiente del pequeño Gabriel para darle el último adiós y transmitir afecto a la familia los mismos vecinos que este mediodía se concentraban en las calles de Almería

Voz 48 41:37 todos volcados con esta familia patricia

Voz 32 41:40 la madre de Gabriel que no lo en estos doce días un ejemplo de templanza

Voz 49 41:45 hoy ha vuelto a demostrar me gustaría darle un mensaje de todo el mundo y los este has esperado movimiento muy bonito de sea a mi a mi hijo al del M bastaría que esto se quedara si están apareciendo mucho mensaje viviendo muerte viviendo maldad en trece entiendo que siempre tiene la rabia como yo dentro pero pero por favor que esa rabia la transformó en el en otra concejal burdo diciendo que cree en la buena gente pero que no parezca una foto está fue por ningún lado porque no se lo merece

Voz 32 42:16 en medio del drama toda una lección de vida

Voz 0313 42:18 hace tiempo que no recordaba una lección de humanidad como la que hoy nos ha dado Patricia Ramírez la petición pública que echó para que no se extienda la rabia como reacción al asesinato de su hijo Gabriel creo que se basta y se sobra por sí sola para tapar todas las bocas que pedían Pena de muerte frente a la Comandancia donde estaba detenida la sospechosa

Voz 32 42:37 Olas de quiénes han vomitado improperios racistas contra ella a través de las redes sociales de la investigación prosigue Ana Julia Quezada a la pareja el padre de Gabriel sigue detenida que esperamos de

Voz 1915 42:52 actuación le preguntábamos en La Ventana Ana Terradillos esperamos esperamos que ya confirme lo que la investigación apunta que fue ella la autora material del crimen que la mató como dice la autopsia en los primeros minutos de aquella tarde estrangulado que fue ella la que le escondió por supuesto lo que ya

Voz 6 43:08 ya sabemos por documentos gráficos que tenemos que fue como recuperó el cadáver en el maletero no

Voz 5 43:14 de momento esta mujer sigue detenida de momento lo niega todo pero los investigadores que está hablando con ellos hace prácticamente diez

Voz 50 43:21 minutos cada vez que pasan las horas están más convencidos de que ya eran

Voz 50 43:28 hemos la retención habitual para este tipo de casos suele ser cuarenta y ocho horas lo que es prolongarla probablemente hasta setenta y dos antes de que padres y claro para la confirmación de desautoriza materia

Voz 32 43:37 y mientras tanto se ha reavivado el debate político sobre la prisión permanente revisable nos lo contaba Javier Álvarez en la mente no

Voz 0689 43:43 jueves Se va a estudiar las enmiendas a la totalidad que presentará en el Partido Popular y Ciudadanos que como sabes quieren modificar la ley al alza decir quieren incluir más delitos de ahora mismo tipificados esos que señalados todo al principio

Voz 0109 43:57 por otra parte quieren endurecer el último

Voz 0689 43:59 el requisito para poder salir de prisión que es el paso a tercer grado penitenciario aquí es donde ciudadanos quiere hincar el diente que sea más duro no les va a salir porque la aritmética parlamentaria no les sale y en consecuencia la ley continuará la derogación que ha propuesto el Partido Nacionalista Vasco y a la que se han sumado Podemos y el Partido Socialista desde un primer momento

Voz 5 44:18 para el duelo de los padres de Gabriel va a ser duro

Voz 32 44:23 sólo nos queda acompañarlos del duelo nació también la última novela de Boris Izaguirre hoy hemos hablado con él aquí en La Ventana se llama tiempo de tormentas su madre murió hace cuatro años misma mayo tuvimos

Voz 5 44:36 buena relación increíblemente cómplice fuimos amigos desde el primer día eh yo quizás fue de las primeras los temas que me cuenta que ella pues sí que se iba a marchar y que estaba organizando ese año para enseñarnos a cómo se marcha a una persona y como ella quería dejar organizada todas sus cosas ese fue un poco al principio de la novela sin duda pero después es increíble como esta novela no es que me la haga tener más presente es que ha conseguido lo que ella estaba intentando señalo que la muerte es un estadio y que la compañía ahí el amor permanece su historia es su historia con su madre pero decía Boris qué

Voz 32 45:17 de servir para otras madres para otros hijos

Voz 5 45:20 yo estoy convencido de que hay muchísimas madres con un hijo como yo en todos los sentidos como un hijo padecer de repente muy llamativo hijo o como la sexualidad que tiene que todavía dar explicaciones por ella y que significa también un punto de Unió o también podría ser el ex Unión muchos casos toda esa persona está dirigida a esta novela

Voz 32 45:42 para nuestros hijos escriben David Lozano idea matriz

Voz 5 45:45 pues los jóvenes que han sido galardonados este año con el premio de Literatura infantil y juvenil David nos decía

Voz 6 45:57 yo creo que que una nube la dirigida a jóvenes en realidad no tiene por qué tener digamos fronteras no cabe Se habla mira caber censura como exhibida temas de los que no se puede tratar o tonos los que nos dedicamos una vida dura juveniles más defendemos que que no que el joven por el hecho de serlo ni es tonto ni es incapaz nada por el estilo y Le gusta explorar le gusta profundizar

Voz 32 46:19 les gusta leer nos han dicho los dos Beatriz Osés nos ha contado que bueno escribe para ella casi como un acto egoísta y después cruza los dedos

Voz 13 46:28 eh escribo siempre pensando en en una historia que quiero contar que me gusta y con la que disfruto y luego pues Cruz un poco los dedos para que a los demás les pase lo mismo pero yo realmente cuando escribo me estoy en un poco o estoy intentando hacer justicia a mi manera porque no estoy contenta con lo que veo alrededor sí que es mi forma de expresar mi mi desencuentro con la realidad

Voz 32 46:52 aparte de la dramática muerte de Gabriel el fin de semana nos ha dejado otras cosas

Voz 32 47:01 el fútbol que nos gusta pero también el que no nos gusta el de la violencia este fin de semana en Grecia Se jugaba uno de los clásicos del pub de Salónica LA ECA de Atenas un gol anulado en el último minuto al PAOK provocó la invasión del campo y el colmo fue que el presidente de este club increpó al árbitro con una pistola en la cintura el Gobierno Griego ha suspendido indefinidamente la Liga Bruno Alemany que es el director de Play Fútbol experto en fútbol internacional de la Cadena Ser nos hablaba de los dos grandes problemas del fútbol gris algo hay dos problemas de base podemos decir el euro

Voz 53 47:33 de por una parte de las prácticas mafiosas lo que hemos visto ayer presidentes que amaño en partidos que baja en amenazar a los árbitros el la violencia entre aficiones que que es un problema también gravísimo

Voz 32 47:45 pero la violencia no es exclusiva de la Liga griega desde luego Michael Robinson cree que las autoridades del fútbol deberían decir y hacer algo más que mirar hacia otro lado Torres no es suficiente

Voz 1546 47:56 a las manos apliquen su disconformidad simplemente dice que es un problema social espera que distintos gobiernos haga algo al respecto al menos que el fútbol empiece a limpiar su propia casa y luego una vez que ese casi tal empleada hablamos de problemas sociales y de la sociedad normalmente fue Bou pues da la espalda a estas cosas

Voz 52 48:17 quién soy yo

Voz 32 48:27 nunca hoy hemos mirado un estudio preocupante del Plan Nacional Sobre Drogas que revela que por primera vez las pastillas tranquilizantes superan al alcohol al tabaco como droga de inicio entre los más jóvenes entre los adolescentes que llegan aprobar ansiolíticos como los final antes de los catorce años hemos hablado en La Ventana con Francisco Pascual presidente de droga alcohol nos hablaba del riesgo que no es nada abajo

Voz 41 48:51 el resto unos bajos estamos hablando de sustancias depresoras del sistema nervioso central de masas como ruedas temprano momento que está produciéndose el desarrollo cerebral que se va desarrollando hasta los veintiuno año mucho más allá de donde legal estudio y además son capaces de provocar una dependencia lo que va a hacer es de alguna forma servir de Tara para que la persona no pueda desarrollar no solamente la capacidad de decidir sino incluso la de disminuir la memoria la concentración etcétera etcétera

Voz 32 49:21 aunque no lo constata este estudio parece claro que los hijos hacen lo que ven toman lo que los padres toman