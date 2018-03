La Ventana (13/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:12 Julia Quezada la única detenida por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz ha confesado la autoría del crimen ante la Guardia Civil es la principal novedad de este caso que les avanzado la Cadena SER hace unos minutos que amplía Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 00:24 buenas tardes los investigadores contaban con ello el final Ana Julia Quezada se ha derrumbado ya ha confesado que es la autora material del crimen del pequeño Gabriel ha sido durante el interrogatorio oficial con agentes de la UCO y delante de su abogado según confirman a la SER fuentes de la defensa dice que golpeó Gabriel durante una discusión y que después le axfisie la detenida indicado también a los agentes que escondió la ropa del niño del pequeño Gabriel en un vertedero que ya ha sido localizado Ana Julia Quezada ha confesado también que actuó sola y que no tiene cómplices algo que los agentes del Instituto Armado barajan como hipótesis principal desde el domingo desde el día que la detenida recuperó el cuerpo del pequeño Gabriel lo trasladó en el maratón

Voz 3 01:02 en su coche a esta hora una patrulla de agentes de la Guardia Civil

Voz 1667 01:05 en él se dirige a la finca de Roda alquilar donde supuestamente ocultó el cadáver del pequeño para realizar una nueva inspección después de esta confesión más cosas el ex presidente balear Jaume Matas también se sentará en el banquillo de los acusados por él casos Son Espases que investiga el presunto amaño del concurso para adjudicar el mayor hospital de Baleares Mallorca Chus Navarro

Voz 1462 01:26 la jueza le imputa los delitos de malversación fraude tráfico de influencias y prevaricación esta causa que recordemos se investiga el supuesto amaño del concurso de la adjudicación del hospital de referencia en las Islas junto al expresident Jaume Matas también se va a sentar en el banquillo de los acusados la que fuera consellera de Salut Aina Castillo y al antiguo director general del Lips a Lot Sergio Beltrán contra el auto no cabe recurso el juicio se celebrará en la Audiencia de Palma

Voz 1667 01:51 en Bruselas el ministro de Economía ha invitado a Francia a formar un frente común con España para defender la reforma del euro ha sido al término de su primer consejo de ministros de la Unión desde su nombramiento como ministro corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 02:04 si Escolano niega que España quiera cambiar de aliado pero a la espera que Alemania confirme su Gobierno el ministro prepara su estrategia con el titular francés de Economía

Voz 2 02:13 yo creo que extrae demasiadas consecuencias de lo que es una eh

Voz 0738 02:18 la reunión importante una reunión que se celebrará en Madrid Escolano ha defendido en su primera cita europea que España quiere un instrumento comunitario los riesgos de la deuda a cambio del esfuerzo para reducir su peso

aquí en Estados Unidos Donald Trump ha elegido a una mujer para ponerse al frente de la CIA en sustitución de Mike Pompeo que pasa a ser el nuevo secretario de Estado norteamericano tras la destitución de Rex Tillerson la nueva responsable de la CIA Se llama Gina Jasper hasta ahora en la subdirección de la agencia a partir de hoy como decimos es la primera directora de la CIA en toda su historia

Voz 1915 02:58 carriles el Madrid Madrid la Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la adjudicación de un contrato en el Ayuntamiento de Rivas agentes de la UCO se han personado en el Consistorio de la localidad gobernada por Pedro del Cura de Izquierda Unida en coalición con eco somos Rivas filial de Podemos más datos Alfonso Ojea

Voz 0089 03:14 se trata de un requerimiento fijado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que investiga determinados contratos públicos del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid con compañías vinculadas a la Federación Española de Fútbol entidad que permanece bajo la lupa de la justicia el gobierno local ha entregado los agentes de la Guardia Civil la documentación requerida es decir un contrato de ese ayuntamiento con una empresa de instalación de césped artificial en campos de fútbol del municipio no se trata por tanto de una operación especial contra el Ayuntamiento de Rivas sino de la macro causa que se desarrolla en la Audiencia Nacional contra la Federación Española de Fútbol y el que fuera su presidente Ángel María Villar La

Voz 1915 03:52 posición en la Asamblea tacha de electoralista el anuncio de rebajas fiscales del Gobierno madrileño la presidenta Cristina Cifuentes ha presentado un paquete de medidas entre las que está una rebaja de medio punto del IRPF autonómico una petición que en su momento hizo Ciudadanos para dar su aprobación a los presupuestos escuchamos a los portavoces del PSOE Ángel Gabilondo de Podemos Lorena Ruíz Huerta de ciudadanos César Zafra

Voz 4 04:12 que no son anunciado más bien es que ya estamos en un momento electoral porque esta medida también en este está con

Voz 5 04:19 opción es una tremenda irresponsabilidad lo que produce es un efecto de descapitalización de los servicios públicos y que los las personas que tienen altos patrimonios continúen incrementando su riqueza

Voz 6 04:31 nosotros desde Ciudadanos ya en septiembre del año pasado pedimos que sea rebajas en los impuestos que se bajará el IRPF en ese momento se nos llamó de todas nos llamó oportunistas políticos e inmaduros políticos ella solamente bajarle los impuestos porque las encuestas elevan absolutamente mal

Voz 2 04:49 catorce grados en el centro de la capital

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 05:11 los servicios informativos

Voz 8 05:16 la Ventana con Carles Francino

Voz 0313 05:20 hola buenas tardes ya está ya está supongo que lo saben porque lo acabamos de contar otra vez la asesina hasta hoy mismo presunta asesina de Gabriel ha confesado por lo tanto crimen resuelto y además a las pocas horas del funeral del niño ojala esto sirve para que acaben también las las olas que suele generar una tragedia de este tipo algunas de esas solas son senadoras por el ánimo que transmiten por la solidaridad el cariño hoy mismo lo decía lo reconocían los padres de Gabriel pero otras olas son muy nocivas son tóxicas son perversas porque al dolor añaden odio ya haya venir añaden morbo oportunismo yo por mi parte ya les dijo que al menos hoy al menos ahora como no sé que de nuevo las puedo aportar así que si esperan minutos y minutos dándole vueltas al tema ya lo siento pero aquí no lo van a encontrar igual estoy equivocado pero es lo que me pide el cuerpo bienvenidos a La Ventana

Voz 10 06:16 no era necesario respirar para mira

Voz 1490 06:18 en un paseo por la Gran hay un cazo enfrentan Aleco cinco Lincoln con un saldo recuerdos las espinas afloraran todos los que han ardido teme creábamos reaparece giras no vayan pasando Summers ir remontando Morris dedicarle más tiempo que el mundo está Llanos la mujer así aquí en la piel

Voz 11 07:00 que no participa postizas no controla los que no sea cómoda harán los que Reagan siempre solo

Voz 1490 07:10 aquí mi compañero que me entienda exclama no que esto me estudias mentiras con esto poco tiene bellaco brilla no ella no se palpa es necesario revivir para poder sabor a encajó el aspire a reflexión para mejor antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para ti todo lo que no atendió vaya si vivimos ya tres está ya los votantes a todos los que la lucha

Voz 12 08:43 igual hay que no es donde pues y tienes Teri

Voz 1490 08:47 todo

Voz 0313 08:51 en bienestar

Voz 1490 08:53 esto

Voz 12 08:55 hoy tomamos café en La Ventana con la componer el diario El País Luz Sánchez Mellado la luz tal como está Isaías buenas tardes hola qué tal

Voz 13 09:02 pues muy bien

Voz 12 09:05 deseando que termine todo esto ya no

Voz 13 09:07 en fin desde muchos puntos de vista además

Voz 12 09:10 el como el más importante que es el que policial judicial de la investigación el de la ley pues parece que está ya casi totalmente boxing casi totalmente encaminado pues a desear que el podamos jugar todo lo que rodea a este tipo de historias

Voz 13 09:25 yo no diría mucho más la verdad bueno comienza el luto de la familia el luto y el duelo que les dejen en paz punto con real porque es verdad que bueno acompañar a la familia en el sentimiento esa expresión tan tan que de niños nos produce a Amy por lo menos tanto tanto rechazo no porque parece como una cosa muy artificial cuando realmente la vida

Voz 1362 09:46 somete a pérdidas te das cuenta de que es exacta no te acompaño en el sentimiento pero una vez que ya bueno pues la investigación y la confesión de de de la autora pues está sobre la mesa lo único que queda es que comienza el duro de la familia y que vuelvo a decir hagamos examen de conciencia porque siempre decimos lo mismo siempre volvemos a caer lo hablo hablo en plural mayestático que no hablo hablo en plural mayestático que que atañe eh bueno pues a la profesión periodística en general que lo hacen particular no estos dos días han sido bueno pues un espectáculo lamentable en muchas muchos casos sea explotado hasta el último extremo de de la instrucción de la investigación de la personalidad de la de la presunta hasta ahora asesina se ha indagado en fin no sé la verdad es que yo cada vez que suceden estas cosas digo lo mismo pero volvemos a caer volvemos a caer y además últimamente es verdad que ha habido varios episodios muy seguidos entonces es verdad que parece que estamos en una un continuo crescendo y que nunca suficiente y que siempre queremos más

Voz 3 10:43 bueno yo lo único que desea es que esta pareja sí sobre todo la madre que ha demostrado una entereza tremenda a lo largo de estos días que la mantenga a lo largo del tiempo va a ser muy difícil ahí la mejor forma de acompañarla es sencillamente cumplir sus deseos y esta mañana han expresado ya muchas gracias y queremos encarga usted dijo en la intimidad el duelo ha de ser también en la intimidad de los suyos de su gente más cercana ellos se ocuparan perfectamente como los nuestros sean ocupado también de nuestros pesares no ya está

Voz 0313 11:17 y poco más que decir tipo Comas yo quería hablar de otra cosa esta tarde en la Ventana porque de haber aquí hay en la cara a ver hay una parte que que que había me parece Bone positiva y la otra no tanto de entrada me gustaría decir que que me da un coraje enorme y una cierta tristeza también cada vez que alguien pone mala cara cuando se hable de memoria histórica que tampoco sé si es el concepto más adecuado porque fue cuando invocamos a las víctimas del franquismo y los desmanes de la dictadura estado igual lo de memoria histórica hasta puede sonar un poquito ha edulcorado da igual porque en realidad estamos hablando de estamos hablando de justicia de reparación y de respeto justicia reparación y respeto no venganza ni ajuste de cuentas de humillación de nadie ni manipulación de la historia bueno ni mucho menos aprovechamiento económico de los familiares como sugirió un portavoz del PP que sigue siendo portavoz por cierto y aquí en la ignominia de esas palabras yo creo que va a acompañar ya para siempre no bueno cosas como es el me da mucho coraje efectivamente y es lógico pero también me entristece en las reacciones de fatiga o de de de de hartazgo o de poderes conocimiento como diciendo otra vez con la matraca es que esto no es una obsesión de cuatro revanchista es que esto es una página que tenemos bastante mal cerrada más de cuarenta años después sigue sigue superando sino que se lo pregunten por ejemplo a la periodista y escritora Cristina falleras que acaba de publicar honrará a tu padre a tu madre tras saber que sus dos abuelos uno fue fue el año en el año treinta y seis por rojo posiblemente por error el otro abuelo pues resulta que el otro estaba en el en los pelotones de fusilamiento sólo una eh pero claro quedan tantas historias pendientes por eso me alegra saber que se está fraguando un gran acuerdo entre comunidades autónomas catorce de las diecisiete para buscar acciones conjuntas en ese terreno la reunión para ratificar será el jueves en en Pamplona creo que sólo van a faltar Madrid Canarias y Murcia pero no se descarta que puedan sumarse en el futuro hombre lo más llamativo es que el promotor de este encuentro sea el Gobierno foral de Navarra no el Gobierno español que parece que es a quién le tocaría no pero bueno a estas alturas me da exactamente igual pero que los mismos territorios que andan a la greña sin ponerse de acuerdo en la financiación autonómica sean capaces de entenderse en algo tan delicado yo no sé a ustedes pero a mí la verdad la verdad que reconforta

Voz 15 13:44 aguas heladas por lo dice desde el tres a los agentes que desea da Varga anda bien no no va a los que me gusta

Voz 2 14:33 José Miguel Gastón buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 14:36 José Miguel Gastón es historiador y responsable de la sección de memoria histórica del Gobierno foral de Navarra y si no me equivoco esto qué va a ocurrir el jueves es algo sin sin precedentes en en en en cuarenta años son cuarenta y pico de años no o corríjame usted pero esto esto es nuevo no es absolutamente no

Voz 16 14:52 algo Bones nuevo porque yo creo que durante mucho tiempo no se ha intentado entonces en estos momentos después de sucesivas reuniones con representantes de otras comunidades en foros en jornadas en congresos ahí combativos que era necesaria una un encuentro una reunión donde eh la medida de lo posible todas las comunidades autónomas de del Estado español y si pudiésemos compartir experiencias y buenas prácticas de explorando líneas de colaboración de cara al futuro estos en principio es la primera vez yo creo que no va a ser la última estoy convencido

Voz 0313 15:25 porque el objetivo José Miguel exactamente cuáles es hacer políticas comunes y de ponerse de acuerdo optimizar recursos y cuál es exactamente

Voz 16 15:35 bueno en principio el el encuentro que comenzará el jueves a parte de de una puesta en común de todas aquellas políticas públicas de memoria que estamos haciendo las diferentes comunidades hay algunas comunidades que tenemos leyes de memoria histórica y otras que no tienen hay quienes ya estamos desarrollando políticas de memoria activas hay quienes están empezando entonces yo creo que va a ser un foro un encuentro muy interesante para poner en común todo lo que está haciendo sobretodo establecer líneas de colaboración la ideas que eh por ejemplo la jornada del viernes que se centrara en torno a lo que son las exhumaciones identificaciones y la posibilidad de crear un banco de ADN a irse establece claramente una línea de futuro en cuanto a la colaboración hay personas víctimas que pueden está en Cataluña que pueden estar en Valencia Luis son navarras y en ese sentido lo que es el la identificación de los familiares y la identificación de las de los restos que vayan apareciendo pues evidentemente colaboraciones fundamental

Voz 0313 16:31 de hecho creo que es el mismo viernes van a a realizar una visita simbólica una fosa no

Voz 16 16:36 después de la declaración institucional que se leerá en el Palacio de de Navarra asistiremos a una a lo que es la GR doscientos veinticinco pequeñito de unos doscientos quinientos metros donde hay un panel donde se pondrá a ser blanco sobre negro sobre lo que fue la fuga de excava que se produjo el mayo los XXXVIII ida llenos desplazará hemos a un pueblo pequeñito órdenes donde hay una fosa donde hay tres fugados de esa fuga

Voz 0313 17:05 se ha fugado fue masiva recordémoslo de porque setecientos ochocientos prisioneros que se marcharon no

Voz 16 17:10 delante verano setecientos noventa y cinco hombres todos los que se jugaron ese día de ellos fueron fusilados en las inmediaciones en los aledaños del fuerte de los pueblos cercanos unos doscientos seguidores prisioneros adiós Urdaneta eh nos acompañará un una ikastola la ikastola de San Fermín estaremos con la persona que identificó el lugar con un pastor que tras muchos años pues pudo recordar que nos acercó a la fosa incluso contaremos seguramente con la presencia de de una nieta de un fusilado de un fugado y todo ello aderezado con el trabajo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi con quiénes estamos trabajando

Voz 3 17:50 es una curiosidad para ver lo que hemos tardado en el construir ese pastor que identificó la fosa ahora mismo queda tiene

Voz 16 17:56 pues tendrá ochenta y seis ochenta

Voz 3 17:59 siete un claro es que estamos haciendo una recuperación de la memoria en digerido estamos haciendo cosas ahora en el año dos mil dieciocho que se tenían que haber hecho mucho antes yo no sé si en el setenta y cinco cuando murió Franco pero desde luego cuando acabe el riesgo digamos de de los restos de franquismo que quedaba todavía en el Ejército ya se tenía que haber emprendido en los años ochenta por ejemplo no

Voz 16 18:20 sin duda en Navarra se empezó incluso antes en los años setenta y cinco Yllana ha actuado de forma mucho más intensa en el año setenta y ocho se inician las exhumaciones que vamos tempranas en ese caso fueron los familiares los que fueron a pie de fosa con picos y palas desarrollaron una una tarea de exhumación encomiable en aquellos momentos como bien dices hace ya cuarenta años pues era mucho más sencillo e quedaba gente que podía identificar las fosas había un testimonio vivo en estos momentos es muy complicado y de hecho hay varias personas que en los últimos en los últimos meses no han permitido identificar varias fosas gracias al recuerdo que mantienen recuerdan también con siete años uno de ellos envío perfectamente del lugar ese estaba produciendo el fusilamiento Ibreza su testimonio pudimos localizar la fosa o Esteban Arriola que con noventa y cinco años creo que tenía cuando falleció pues gracias a su testimonio hemos podido localizar dos fosas de fugados cosa que es más complicada todavía porque en el caso de algunos de algunos pueblos donde el fusilamiento se produce con vecinos de pueblos cercanos y en lugares conocidos era más fácil en este caso al ser fugados Montes en el Pirineo navarro pues es mucho más complicado

Voz 1362 19:41 José Miguel cómo ha sido posible juntar a todas las comunidades autónomas que bueno la la pretensión no la aspiraciones contra las diecisiete faltan tres no sé no sé si se si se van a sumar gobernadas por el mismo partido que está en el en el poder y que ha no al que acusan de pasividad como un consejero o un presidente de comunidad autónoma digamos las más por la labor que que sus superiores en en el Gobierno

Voz 16 20:07 bueno en principio la como he dicho al principio la la idea de crear la red surge en encuentros que habíamos tenido antes y representantes de diferentes comunidades con ideologías diferentes pero yo creo que con tres Common es el el esclarecimiento de lo que pasó con la reparación de lo que las víctimas fueron sufriendo y en este caso yo creo que al margen de ideologías hay una hay un común acuerdo es que las instituciones deben responder a las inquietudes a las reivindicaciones que las acciones de Memoria Histórica llevan desarrollando durante mucho tiempo

Voz 1362 20:40 pero quizá por estar más apegados al terreno me refiero a los de las comunidades autónomas quizá por tener estar más sobre eh bueno pues sobre el terreno donde están las fosas más alejado que Moncloa o con él o que en el Congreso

Voz 0313 20:51 pues seguramente bueno yo

Voz 16 20:54 en principio el Gobierno de Navarra desde hace ya tres años y recoge el testigo de las asociaciones estamos de hecho la propia estructura desde el la sección de memoria histórica que se ha creado en el Gobierno de Navarra establece en contacto permanente con las acciones de memoria histórica para recoger sus reivindicaciones y en ese sentido al margen de de ideologías doctorado en este caso el acercamiento a todos los procesos de vulneración de derechos humanos a través de lo que es la memoria crítica nos acerca nos obliga Nos Nos invita a no juntarnos formalmente estemos más cerca del Gobierno central el Gobierno central también está cerca desde de bueno puede coordinar au podría acordar todas las políticas públicas de memoria que están haciendo debería en el resto de las comunidades autónomas pero el que está hablando estamos escuchando

Voz 0313 21:42 historiador decide de es que claro es que ven claros que tiene que hablar quien tiene que hablar José Miguel voy a pedir que sigue de un segundito porque nos ha contado esta historia de de la fuga masiva de los fusilamientos quiere contar una historia a usted y al resto de los oyentes de La Ventana

Voz 17 21:56 me tengo uno de juego tanto los

Voz 1490 22:05 mayor

Voz 12 22:09 pinta

Voz 10 22:14 me llamo Cristina yo he salido a buscar a mis muertos caminando buscar a mis muertos para no matar medio para vivir lo estoy segura convocar los dialogar

Voz 0313 22:25 con mis muertos así comienza honrará a tu padre y a tu madre el libro de la escritora y periodista que antes comentaba Cristina fallará publicado por Anagrama en el que investiga y cuenta la historia de su familia de la suya uno de sus abuelos fusilado en un año XXXVI el otro formaba parte de los pelotones de fusilamiento ya años es mucho tiempo después ella como nieta pues emprende un viaje un viaje emocional pero también físico incluso en busca de los secretos del del pasado familiar y de su propia identidad Cristina fallará las buenas tardes

Voz 19 22:55 qué tal buenas tardes esas Cristina cuánto tiempo qué tal está exactamente muchas gracias

Voz 0313 23:00 déjame que te pregunte de entrada que tú sabías algo de esto de Navarra que te parece lo de lo que se va a ventilar ahí el jueves

Voz 19 23:06 me parece extraordinario me parece extraordinario sabes que creo creo que algo está cambiando hondamente en nuestra visión de lo que hemos sido como país y de lo que tenemos que ser hay una parte que hemos dejado que hemos dejado morir que es la memoria porque porque somos memoria Carlo no sé si tú eres la memoria de tus abuelos Si de tus padres sobre ello te has construido acuérdese de las historias sobre las Abuelas sobre los abuelos sobre los padres tú puedes eso nos han cercenado una parte de nuestra memoria y eso quiere decir que no estamos completos ello por ejemplo en la salida de Mi buscará íntima de de mía personal había una búsqueda de de completar me una necesidad de completar me y además una sensación de que hasta que no me a ello íntimamente no podía luchar socialmente por este tema que lo que nos queda por hacer es una revisión íntima y personal a cada uno de nosotros de todo aquello y creo que lo que están haciendo en Navarra y lo que ha puesto en marcha varias comunidades autónomas es excepcional porque de repente lo institucional entra hablar de lo íntimo lo que estamos haciendo pues desde el feminismo desde la memoria y me parece imprescindible

Voz 0313 24:18 oye Cristina atún quién momento descubres esa historia del cruce de caminos de tus abuelos

Voz 19 24:24 es investigando cuando yo me yo me pero no pero este mucho quiero decir uno hace ahora tres años en esos años dos años y pico que va que va de dicho la descubre porque porque Casanova Julián Casanova publicó un libro donde aparecía por fin el nombre de mi abuelo paterno que fue fusilado en el cementerio de Torrero de Zaragoza contra la tapia entonces yo yo sabía que había un abuelo por supuesto pero nadie me había hablado de él yo había dejado pasar aquel tema pues había un abuelo que nunca existió y de repente al participar en foros de la memoria empecé a buscarlo no aparecía en ningún sitio hasta que un día en verano hace tres años volvió a teclear su nombre yo ponía su nombre en Google de vez en cuando será en algún sitio en la lista de fusilados en cementerio de Zaragoza que hizo Julián Casanova instantes apareció el nombre de un abuelo casi me caigo fue fue brutal y ahí tuve que ponerme manos a la obra al oeste a a ver qué había en mi familia como había sucedido las cosas y claro yo a mi abuelo franquista lo tenía muy presente porque yo crecí con él Mi abuelo mi abuelo Pablo era coronel franquista Ifop con quien yo crecí ICO y con cuya familia yo me hice mayor y toda mi adolescencia mi infancia eran con ellos y entonces tuve que ver también cuál había sido su papel y ahí se cruzaron los otros caminos

Voz 0313 25:44 pilote ha costado hacer esto declaró en fin lo que estás relatando ese sí es un descubrimiento desde luego pero es una experiencia personal familiar por cierto tu familia que di que ha dicho de libro de todo esto lo lo han leído tus padres

Voz 19 25:57 con mis padres claro lo leído porque habló de su historia y además en el libro hablo de todos nosotros con nombres y apellidos porque me parecía imprescindible entonces cuando yo termine la novela se la las era mi padre y a mi madre por supuesto llamase desde se mira de estáis aquí vosotros

Voz 16 26:15 no pero eso no era publico

Voz 19 26:17 sí porque ya estaba escrita y mi madre me dijo Por favor Cristina es mi familia madre es la hija del coronel es mi familia pero también es tu familia y por supuesto con tu familia con tu memoria ACS lo que quieras y me parece una respuesta extraordinaria porque porque también viene del otro lado porque el libro cuando hablabas antes de de la venganza

Voz 0313 26:38 si el ajuste de cuentas lo que me costó

Voz 19 26:40 muchísimo escribir como puedes imaginar me costó muchísimo hasta físicamente había veces que me temblaban tanto las manos en el teclado creía que parar tenía que parar dos o tres días hasta recomponer me íntimamente no pero es imprescindible porque no hay un ajuste de cuentas en el libro dicho yo creo que de todos los libros que he escrito este el décimo es mi libro menos ha sido y menos amargo es el el el hecho describirlo de repente me di cuenta que sencillamente estaba narrando M y que yo estoy implicada en eso yo he tenido que cumplir cincuenta años para reconocerlo públicamente invitó a cincuenta años

Voz 1362 27:17 piscina pero cuantos cumplió te optó abuela antes de morir con con ese secreto cabe silencio

Voz 19 27:22 noventa noventa noventa noventa ahí pico noventa ético porque en casa no se hablaba de esos temas no no en absoluto

Voz 0313 27:29 los que lo visto en la mía también

Voz 19 27:32 gente que yo exageración sabemos demostró que hablamos si es curioso porque por la parte de lo que llamaron los vencedores nunca habitan ningún problema en contar lo que hicieron lo que subsuelo todo bien su papel y bueno yo cuento a la novela como coger tómate un roja a Javi todo el mundo baja en cambio cuando quise preguntar al al trapo arte a eso llamó los vencidos que era gente que podía haber reivindicado es su papel porque fueron hombres y mujeres muy valientes el silencio era de plomo y jamás conseguí que me dijera nada darse hablaba la parte como yo digo de los malos por así decirlo pero pero aquellos que fueron fusilados y sus familiares y todos sus descendientes callaron callaron porque el miedo estaba Cosidó Cosidó la médula

Voz 3 28:14 callaron por miedo yo creo que Cristina también callaron por no inocular el odio que ellos tuvieron que padecer eh puede haber todos los casos posibles puede haber incluso cruce de casos es decir que una misma persona sin tira miedo pero por otro lado también quisiera que proteger porque siempre hablamos de de las grandes ciudades pero es que en un pequeño pueblo a lo mejor tu hijo después estudia con el hijo del que mató a a tu padre o a tu abuelo yo creo que también ahí hubo una cierta protección

Voz 19 28:43 sí pero yo yo perdóname yo creo que es ignorancia creo que todo aquello que se calla genera una podredumbre que fermentado

Voz 3 28:52 sin duda porque es muy en contra de silencio

Voz 19 28:54 pero hablemos sobre todo es que si uno España hubiéramos hablado algo en los últimos cuarenta años de democracia algo no un poquito algo esto no estaría donde está ahora

Voz 3 29:04 como es preguntado mucho de Cristina por eso

Voz 19 29:07 no supone eso digo por eso por eso yo reconozco mi participación en el silencio y lo que me ha costado salir de él por supuesto por supuesto sin duda

Voz 0313 29:15 yo José Miguel esta historia de Cristina Dios es que hace rato que la cabeza para para preguntárselo en el proceso que hemos seguido en este país que en estamos todos acuerdo que es una herida mal cerrada una página mal resuelta muy mal resuelta de hecho que explica algunas bastantes de las cosas que nos han ocurrido están ocurriendo esto es reversible se lo pregunta el historiador esto es reversible un proceso de este tipo au sólo podemos poner parches lo cuidados paliativos

Voz 16 29:42 hombre yo como como historiador y como docente soy profesor de un instituto de secundaria yo creo que sí que es reversible es decir hay un hay una deuda que tenemos que es todo el proceso de transmisión intergeneracional les dicen que producir de tal manera que todo ese muchos procesos de

Voz 20 29:58 en una acción de derechos humanos eh

Voz 16 30:01 analizados a través de ese concepto de memoria crítica transmitidos a las nuevas generaciones yo creo que el la cultura de pagar respeto y tolerancia solidaridad que debemos desarrollar en el ámbito educativo yo creo que puede paliar muchos de los déficit que en estos momentos en esta sociedad democrática española existen yo creo que el gran reto que existe en estos momentos ya no solamente desde el ámbito de la historiografía o incluso de la recuperación de los testimonios personales sino que creo que el gran reto es la transmisión intergeneracional a través del ámbito de la docencia

Voz 19 30:34 que exige nuevas generaciones tienen que contar

Voz 16 30:37 ver lo que pasó sí señor tienen que analizarlo y a partir de ahí construir unos valores democráticos desde la ética que garanticen lo que constantemente todos no todos decimos escenarios de no repetición yo los elemento fundamental Cristina

Voz 1362 30:52 te felicito por el título honrará a tu padre a tu madre bueno es un tomó prestada evidentemente de los mandamientos pero pero has conseguido eso honrar a tu abuelo y otro abuelo

Voz 19 31:05 por supuesto pero no sólo eso cuando cuando rompemos la memoria a los a los fusilados de los cuales no hemos guardado memoria los hemos matado dos veces porque nosotros no sólo vivimos la vez así chicha encarna y voz vivimos permanecemos en la memoria de los nuestros a mi abuelo lo fusilaron hizo mataron una vez pero callando su memoria lo matamos por segunda vez y entonces una marea de honrar esa es darle vida a este hombre cuando cuando decía el historiador efectivamente efectivamente es palpable porque yo este libro lo escribo por mis hijos no lo escribo por mí ni siquiera por mis padres sino para mirar a la cara Mis hijos es decir no quiero que vosotros seréis vivir silencio ni la podredumbre

Voz 21 31:52 muy frías

Voz 23 32:19 no

Voz 25 32:35 el gasto al muchísimas gracias por estar en La Ventana gracias a vosotros muchas fuera ahora un abrazo

Voz 19 32:41 con Cristina de mucho besazo

Voz 17 32:48 eh y a quién no

Voz 26 32:56 no

Voz 0313 40:52 justicia la libertad de expresión y todo ese cóctel

Voz 1 41:01 la polémica

Voz 12 41:06 yo voy al grano que no tengo tiempo

Voz 0827 41:07 el Tribunal de Estrasburgo sentencia que la quema de un retrato gigante de los reyes Juan Carlos y Sofía que se produjo en dos mil siete fue un acto de crítica política Hinault un delito de incitación al odio o a la violencia y condena a nuestro país a indemnizar a los autores que en su día fueron condenados a pena de prisión en primera instancia ya una sanción de dos mil setecientos euros finalmente estas sucesivas condenas que se produjeron en su día se dictaron en tribunales divididos tanto en la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional y no sólo eso en el caso de la Audiencia Nacional procesos semejantes aquel que acabó en condena terminaron en absolución de los imputados o en el archivo de la causa así que la duda que nos queda hoy es si esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo aclarará decir definitivamente el criterio de los jueces españoles en un futuro también nos preguntamos por no será extensible a otras sentencias contó

Voz 3 42:01 la tuiteros raperos por ejemplo que aún sin

Voz 0827 42:03 afectara a la Corona pusieron la ofensa por encima

Voz 42 42:06 que la libertad de expresión que es la que defiende once años después de los hechos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Voz 0313 42:17 Ignacio González llega buenas tardes buenas tardes Ignacio Gonzales Vegas portavoz de Jueces para la Democracia empiezo por lo último que planteaba Isaías en esta sentencia puede dar pautas una hoja de ruta para Causas futuras puede aclarar o unificar los criterios

Voz 18 42:33 sí bueno voy a explicar estas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el tribunal que aplica e interpreta el convenio de Roma sobre derechos fundamentales y libertades públicas del año cincuenta y que es dentro del Consejo de Europa España ha ratificado este con esta convención ha aceptado la sumisión obligatoria a este tribunal este tribunal por tanto la jurisprudencia que dicta de Bono debe ser también aplicada por los tribunales españoles pero no solamente eso sino que además incluso más allá los poderes públicos también deben de ser conscientes de estas sentencias a la hora de legislar deben de tener en cuenta bueno pues cómo hay que interpretar determinados tipos penas iría más derechos fundamentales como la libertad de expresión en una sociedad democrática

Voz 0313 43:25 yo estoy puede tener efecto retroactivo

Voz 18 43:28 no es un caso individual quedarse con trae al supuesto individual viciado que España no tiene lo que pasa es que para el futuro que los jueces que tengan casos conforme a vamos para casos plan tengo futuro sí que deberían de tener presente está está sentencia de hoy

Voz 3 43:49 lo que sí que marca digamos es el camino para quienes ya han sido condenados se puedan permitir llegar de nuevo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no

Voz 18 43:57 por supuesto favorece unas pautas de interpretación bueno pero insisto no solamente a los justicia también al legislador nosotros desde jueces palmo Crociata loca reivindicamos es una reforma del Código Penal

Voz 0313 44:11 eso iba a preguntarle igual es una destrucción una deducción muy simplón a la que hago pero en fin si el si el Tribunal de Estrasburgo ha resuelto que quemar la foto del Rey no es delito pues habrá que quitar ese delito del Código digo yo no lo sé

Voz 18 44:22 bueno al menos lo que sí hay que hacer es interpretar ese artículo conforme a la sentencia del Tribunal Europeo derechos humanos pero lo más deseable sería o al menos reelaborar el tipo penal para que sea se ajuste a la doctrina de este tribunal

Voz 0313 44:40 el próximo jueves a Jueces por la Democracia organiza precisamente a unas jornadas sobre este asunto que en fin que está en el fondo de todo esto que es lo de los límites a la libertad de expresión usted cree de verdad que hay una amenaza un un retorno yo creo que sí un récord en los últimos días pero yo les digo yo pido pero pregunto la suya como profesional en este terreno porque es que claro

Voz 18 45:03 sí yo creo que bueno estamos todos los ciudadanos españoles asistiendo bueno pues recientemente a diversas sentencias de justicia que ciertamente aplican las leyes elaboradas en el Parlamento las cuales hay una restricción clara de la libertad de expresión creo que una sociedad democrática uno de los derechos fundamentales claves es la libertad de expresión y estamos viendo bueno pues no sentencia su delitos contra la ofensa de los sentimientos religiosos injurias graves a la Corona enaltecimiento del terrorismo y humillación de víctimas castigados con penas muy severas no de prisión fin creo que que el Código Penal español de la democracia bueno pues una de las que ha tenido toda reformas diez años noventa y cinco hasta ahora ha sido un endurecimiento de las penas pero de casos delitos expresión yo creo que ha sido especialmente el hecho de que salga ah bueno pues hemos visto el otro día al rapero Val Toni

Voz 19 46:04 tres años y seis meses

Voz 18 46:07 con una condena a un año Pisón por unas asumiría graves a la Corona que probablemente bueno pues puede ocurrir que esta sentencia Amor hubiera tenido un papel diferente a la hora de redactar la sentencia por el alto tribunal

Voz 0313 46:22 con esta sentencia ya emitida tal vez el caso Antonio que hubiera terminado distinto

Voz 18 46:26 cuerpo a la gente si se establecen unas pautas no unas pautas interpretativas en esta sentencia no hombre yo creo que en el caso de Tony pues probablemente más que una incitación al odio a la violencia lo que se trata de una crítica contra organización política

Voz 43 46:42 más fin contestó de un había no sería también sacar algún alguno

Voz 3 46:48 estos tipos del Código Penal llevarlo a la vía civil sencillamente

Voz 0313 46:53 pues mire

Voz 18 46:53 de todas maneras en el Código Penal hay unos tipos básicos que son las injurias calumnias y las amenazas creo que eso son tipos penales los básicos y más que en algunos casos son muchos suficientes para proteger o no derechos como el honor la seguridad no o la dignidad pero incluso dentro del derecho al honor existe la posibilidad de acudir a demandas de en el ámbito civil

Voz 0313 47:17 civil

Voz 18 47:18 pero sí que es verdad que el problema es que en estos años en el Código Penal de la democracia se han ido poco a poco incorporando nuevos tipos delictivos que son tipos especiales de esos no injurias graves a la Corona o al propio Tribunal de Estrasburgo establece que ya la corona a la jefatura de Estado tiene una protección de por sí es inviolable irresponsable por tanto no debe tener una protección adicional no que hacía al cabo la tutela de esos derechos debe hacerse como el del resto de los ciudadanos fin se han ido incorporando tipos delictivos además con una redacción muy abierta que genera a veces inseguridades

Voz 0313 47:55 qué es eso quería preguntarle qué decir antes esta sentencia de hoy de de Estrasburgo verdad que haría otros pronunciamientos ya el mismo tribunal que de alguna manera fijaban pautas pero otra cosa es cómo lo interpretan los jueces luego aquí no

Voz 18 48:07 es que hay un problema insisto no es tanto de los jueces se problemas sobre todo desde el legislador el tipo penal los jueces no se limita no es aplicar las leyes y a veces las leyes están más que deficientemente realizadas que es verdad que también hay que añadir que junto a las leyes el juez el modelo de juez constitucional con nosotros defendemos es aplicar las leyes el ordenamiento interno para empezar la Constitución pero también los tratados internacionales y por supuesto la jurisprudencia incluso lleve la del Tribunal de Estrasburgo ahora Sader

Voz 12 48:39 unas que encargó a uno que no lo aplican pero bueno tenía escaso ya lo digo yo digo que ahora ahora saldrán alguna

Voz 1362 48:45 los interpretando que bueno pues que se quemen retratos las manifestaciones no quiero decir eh bueno también está la la posibilidad de banalizar las las las sentencias del Tribunal de Estrasburgo no sé muy bien porque además se mezclan en estas últimas semanas también conceptos no sé si tiene algo que ver hablaba de de derechos de de tipos y al distintos como como el derecho al honor hay un libro secuestrado en este momento Fariña está está secuestrado y con con prohibición de vender los libros es también es insólito

Voz 0313 49:16 la serie de televisión es cojonudo

Voz 1362 49:18 el Estado no es mezclar churras con merinas en este caso eh

Voz 18 49:23 por una parte en el tema de la quema de retratos de los jefes del Estado en un país tan patriota donde el patriotismo es un valor esencial de la nación de una nación joven como en Estados Unidos ese totalmente es irrelevante desde el punto de vista penal la quema de retratos de Trump o de Obama anteriormente sí eso forma parte del derecho a la libertad de expresión y nadie se extraña de que bueno pues puedan quemar esos retratos no hay un ultraje ni un ataque personal al agua a las personas de de Obama o de Donald Trump

Voz 1362 49:58 de hecho de hecho creo que era un empresario español que que ha patentado una figura una vela con

Voz 12 50:06 así lo entrevistó con la cola para que tiene mucho éxito claro claro ahí

Voz 18 50:14 que son está concebida en una sociedad democrática sobre todo para los que piensan de forma diferente e incluso bueno pues se pueden llegar a ofender a una parte de la sociedad lo políticamente correcto no es lo que debe amparar la libertad de expresión sino justamente lo contrario lo políticamente incorrecto

Voz 3 50:30 el programadas con cuando nos comparamos con Estados Unidos el problema es cuando comparamos misma sentencias de un mismo tribunal hoy Javier Álvarez en la página web de La Ser pues recuerda eso que la misma Audiencia Nacional que propició esta condena que ahora ha tumbado el Tribunal de Estrasburgo sin embargo en y declaró inocentes a otros dieciséis implicados en la quema de retratos del Rey porque eran más pequeñitos porque el club se quemó en aquella ocasión era un retrato muy grande y los otros eran bueno recortes de periódicos Imaz pequeños no cuando en el fondo digamos que lo que dijo era era el mismo

Voz 18 51:04 porque precisamente lo que pasa es eso sea hace unos tipos penales se describen unos delitos de forma abierta con conceptos genéricos en los que caben diferentes interpretaciones ahí está el problema yo soy más partidario de la supresión de determinados delitos no porque creo que hay unos tipos que ya protegen suficientemente esos derechos fundamentales que pueden entrar en colisión con la libertad expresión lo que insisto en una sociedad democrática la libertad de expresión temió tener unos límites muy estrictos

Voz 0313 51:34 bueno pues Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia muchísimas gracias por asomarse a la ventana eh

Voz 43 51:40 gracias a vosotros como si era un abrazo adiós

Voz 12 54:07 cinco que falta poquito porque las palabras están las palabras contenidas en el diccionario de la RAE que están afrontando un proceso de revisión realmente notable

Voz 0313 54:18 general lo últimos el Círculo Fortuny una asociación española que representa a las empresas e industrias de alta gama que ha pedido a la RAE que cambie la definición de lujo de lujo porque que una de ellas por lo menos porque cree que es negativa y que y que se podría mejorar pero bueno está en la memoria la indignación del gremio de panaderos por el refrán de pan con pan comida de tontos hay alguna más serias no las campañas que han tenido éxito en algún caso como que se modificar la acepción de Tetra Pak cero la definición de gitano pues encima discriminatoria somos de dolencias lo de sexo débil la Real Academia estos fresco de ayer mismo ha cambiado la quinta acepción de fácil antes decía que era una mujer que se presta sin problemas a tener relaciones sexuales y ahora la modifica apostó persona y eso sirve gracias a la campaña a la iniciativa de un instituto de Canarias Marisa Baute buenas tardes hola buenas tardes es profesora de Lengua y Literatura en el Instituto de la Orotava Manuel González Pérez felicidades lo primero no exige más gracias cómo están los chavales y chavalas

Voz 50 55:19 bueno pues disfrutándola muchos celebrándolo sorprendido esperábamos sabíamos que estábamos haciendo la campaña justa que lo que queríamos era posible pero no esperaba una respuesta tan tan inmediata por parte de la Real Academia

Voz 0313 55:32 inmediata de cuánto tiempo estamos hablando Marisa

Voz 50 55:35 pues estamos hablando pero nosotros nuestra petición que damos a través de la unidad de fue el veinticinco de enero y que que no tuvimos respuesta en ningún momento por parte de la institución a tres veces al día pero sí que una vez que ya colgamos el vídeo de la campaña en Twitter hizo inició la la interacción con el resto de de voces que se sumaban a nuestra petición pues su primo a través de algunos académico que no bueno pese podría revisar pero que volvían a insistir en que la Real Academia de la censura y que no parecía sensato que se reuniese se revisará esa definición

Voz 12 56:10 es decir que no imaginaban que fuera a ser tan fácil