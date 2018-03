La Ventana (13/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las cinco las cuatro en Canarias giro en el caso de Gabriel Cruz tal y como les avanzado esta tarde la Cadena Ser Hannah Julia Quezada única detenida por el asesinato del pequeño ha confesado la autoría del crimen ante la Guardia Civil ha reconocido que golpeó al niño después de una discusión que después lo asfixió a esta hora se está desarrollando una nueva reconstrucción en la finca de Roda alquilar en la que supuestamente escondió el cuerpo del pequeño PSOE y Podemos han acusado al Partido Popular de aprovechar este caso para defender la prisión permanente revisable cuya derogación se debate pasado mañana en el Congreso esto ha dicho Pablo Iglesias

Voz 2 00:41 es triste que el Partido Popular aproveche un asesinato terrible aproveche que el país está con el corazón roto para decir las cosas que está diciendo yo ayer escuche a la madre de Gabriel y creo que dio una lección enorme al decir no queremos sodio lo que queremos es que el espíritu de nuestro hijo que el espíritu que tiene que ver con las buenas personas sea el que se imponga y rechazó todos los mensajes de odio

Voz 1667 01:06 el otro debate en el Congreso esta tarde es el de las pensiones PP y Ciudadanos han vetado la propuesta de Podemos para que las pensiones se revalorizan según el IPC todo en la víspera del Pleno monográfico de mañana Cristóbal Montoro invita a la oposición a una discusión constructiva sobre el futuro del sistema cuyo déficit dice

Voz 0230 01:22 eh es asumible

Voz 0447 01:24 esa situación de déficit es perfectamente absorbí bleu en Cannes Jable que para un país como el nuestro puesto que eh hemos sido capaces entre todos los españoles de reducir el déficit de nuestras administraciones públicas desde el nueve coma tres por ciento en el año once y al tres coma uno que habremos cerrado el año pasado

Voz 1667 01:49 del exterior Donald Trump ofrece su apoyo a Reino Unido si se demuestra que Rusia está detrás del envenenamiento de un ex espía ruso y su hija en territorio británico el presidente norteamericano ha anunciado que hablará esta tarde con Theresa May para conocer los detalles de esa investigación

Voz 3 02:07 parece que fue Rusia han basándose en las evidencias que tienen no sé si ya han llegado a una conclusión pero hoy voy a hablar con examen como saben ahora vamos al muro vamos a ver los prototipos algo que es muy importante para nuestro país según tengamos pruebas si estamos de acuerdo condenaría a Rusia o a China

Voz 1643 02:26 en deportes Óscar Egido el Sevilla busca esta tarde su pasa un acuerdo en el final de la Liga de Campeones juegan a al menos cuarto en Old Trafford ante el Manchester United con empate a cero en la ida por lo que la victoria o les vale también cualquier empate el técnico italiano tiene la duda en el lateral derecho porque Navas y Corchado están lesionados Illa Llum no puedo jugar porque ya jugó con el Oporto en la Liga de Campeones así que podría jugar mercado en ese lateral derecho además se juegan también Roma Shakhtar con victoria de los ucranianos por dos a uno en la ida y el Barça juega mañana recibe al Chelsea y tiene la duda de si va a estar o no Andrés Iniesta lo dos partidos a partir de las ocho y cuarto en el Carrusel de la SER cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 5 03:30 es imposible que yo le pregunte a la señora Cifuentes algo cuya respuesta su supusiera hacer un al partido no Nora preguntaría absolutamente nada al que ha sido mi partido en los últimos treinta años ya no

Voz 1915 03:47 la Comisión ha citado el próximo día veintiuno al otro presunto cabecilla de la trama Púnica al empresario David Marjaliza que no ha acudido a la cita que tenía esta mañana alegando que estaba enfermo y el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero descarta exigir la dimisión del viceconsejero del ramo y de otros tres altos cargos de la Consejería imputados por un delito de prevaricación administrativa en la contratación de las ambulancias de la empresa alerta según los denunciantes estos responsables presionaron para que la compañía renunciar al contrato millonario en el que partían como favoritos Escudero dice que espera

Voz 6 04:15 a lo que diga la justicia no a día de hoy es una querella igual es decir está en fase de diligencias previas y no no se plantea nada hay que dejar pues colaboración total con la justicia ya según lo que determine pues ya veremos

Voz 1915 04:29 si el Ayuntamiento de la capital incorpora a su flota otros setenta y ocho vehículos cien por cien eléctricos la mayor parte irá al área de Medio Ambiente el objetivo según el consistorio es que de aquí a dos mil treinta el noventa por ciento de la flota sea sostenible la delegada Inés Sabanés

Voz 7 04:42 Nuestro compromiso es que él setenta y cinco porción del conjunto de la flota municipal

Voz 8 04:49 en eh sea

Voz 7 04:51 cero o eco en dos mil veinte esto es un avance fundamental

Voz 9 05:00 las familias de verdad hubieran jurar lo que el espacio entre columnas era más grande

Voz 0230 05:20 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en no

Voz 1667 05:23 esta web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis

Voz 12 05:35 mi hijo Javi que dice que quiere ser ve entre colocó pues oye

Voz 1804 05:38 menos así no estará solo en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera las ser presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa T en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasaran zoco revista Magalhaes

Voz 13 06:05 tú plana a punto com purismo de Navarra irá colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 12 08:28 mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis

Voz 4 08:35 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FG convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 9 09:14 nailon al hacer

Voz 20 09:21 las Francina

Voz 1 09:26 vivan amigos me me la trae al presente Un que me parece que yo propongo que de aquí digamos claro es si uno parece un razonamiento muy gigantesca mole

Voz 4 10:05 sin lo vienen simplemente como un problema de agenda

Voz 1860 10:10 hay guiada por favor déjame y él no puedo soportarlo

Voz 0470 10:20 los problemas de agenda Toni Martínez buenas tardes hola qué tal Especialistas secundarios hola daba Pilar de Francisco ahora Laura Piñero en un ratito a Nerea Aróstegui está ya que de las Torres buenas tardes hola buenas tardes que sumar de estupor aquí yo allí

Voz 21 10:35 dará Iturriaga las clases ya músico

Voz 0470 10:38 los planes no obstante más a la última no sale bien venga Toni pero sí

Voz 0230 10:44 te lo que está dos quejando de la falta de empatía de nuestros gobernantes que si no saben ponerse en el lugar de los pensionistas mi en el lugar de los jóvenes no saben ponerse en el lugar de nadie esto lo decimos muchas veces lo decimos lo decimos

Voz 9 10:58 sí pues fijaros en lo que dice el presidente de Uganda

Voz 1315 11:01 Museveni asegura que los ugandeses y en general los africanos son pobres porque duermen demasiado

Voz 9 11:06 pero el presidente de hito que África es rica porque

Voz 1315 11:09 el agua tierra minerales hay buen tiempo ha preguntado asimismo que de dónde viene la pobreza pues de dormir y dormir demasiado ha añadido la gente deja sin hacer lo que debe hacer y hace cosas que no debería por eso hay pobreza en lugar de tanta riqueza

Voz 0230 11:22 bueno es un jefe impulsivo otro caso de jefe impulsivo el presidente de los Estados Unidos ha cesado a su secretario de Estado con un os tres secretario de Estado es el ministro de Asuntos Exteriores en Estados Unidos Donald Trump ha nombrado nuevo secretario de Estado al director de la CIA que se llama Mike Pompeo sino lo veo no lo creo no ha sido muy delicado Donald Trump estas cosas a veces y las dices en francés parece más suaves

Voz 22 11:54 algunos van del pabellón voleibol igual emplear de la línea estamos a gran altura de San Juan de la apatía tinto me llame

Voz 0230 12:01 le ha dicho Mike Pompeo de un camarón así es el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos tenemos hay mucha información internacional estamos dando como si fuera algo rutinario que el Gobierno de Gran Bretaña acusa al Gobierno ruso de envenenar a un ex espía en territorio británico pero es que acabamos de tener la noticia de que ha sido hallado muerto en Londres otro empresario ruso enemistado con Vladimir Putin que se llama Nicolai son son dos efectos digamos uno está cuando muere que Francino hace sí se conoce la identidad del puerto que dice es muy fuerte amigos tiene toda la razón Francino oye esto lo vamos a tratar en profundidad con las declaraciones de Vladimir Putin y atención de un nuevo personaje el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Labrof otro amigo nuestro con problemas Jean Claude a nuestro amigo Jean Claude Juncker está en problemas es el presidente de la Comisión Europea y leemos en La Vanguardia que ha nombrado a un colega suyo para un cargo y en el Parlamento Europeo se lo han recriminado seriamente gritándole nos palmas por idiotas siendo ésta una noticia que vamos a ser honestos no habríamos mencionado si no tuviéramos una canción para Juncker porque las noticias como todo el mundo sabe son infinitas y podemos darlas y Podemos ahora vamos a dar una noticia porque sí que podríamos hacer una sección que se llamara así noticias porque si el abuelo de Vladímir Putin fue cocinero de Lenin y de Stalin

Voz 23 13:49 a Bellini

Voz 24 13:55 somos noticias porque si son noticias con canción tienen curiosidad tienen canción una cierta relación con la actualidad del día para el abuelo de balas El abuelo de Vladimir Putin fue cocinero de Lenin y Stalin

Voz 0230 14:08 otra noticia internacional el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que hay un país que condenó a unas personas por quemar una foto de un Rey y que eso es limitar gravemente la libertad de expresión e información internacional si llámale X porque el país es España lo contamos enseguida la hora que es la casa por barrer

Voz 26 14:33 has twiterías por llegar twiterías vamos con las baterías y empezamos con África que defiende las soluciones a la vieja usanza

Voz 1667 14:41 soy partidaria de las dos hostias en el culo a tiempo si alguien sabe mejor método de abrir la mayonesa que lo diga viendo el PAL tuitera una buenísima atención al cliente pues aquí el departamento de quejas sí señor dígame

Voz 24 14:54 ya ya ahí ahí ahí ahí ahí gracias muy amable tenga Buendía

Voz 27 14:59 o sea cerca amigo en la semana

Voz 28 15:03 tanta seguir recordad que para viajar hay que ir bien preparado como M L Brown me encantaría ir

Voz 24 15:08 Moscú ya me he documentado y sé que al visitar el Kremlin no puedo ni mojar lo Ny darle de comer después de medianoche

Voz 1667 15:15 nunca de alas Jackman se podría resumir perfectamente con un hablando se entiende la gente antes de criticarme ten en cuenta que soy una persona muy sensible con sentimientos y que tienes un bate de béisbol en la mano y que tengo acabamos las detenidas con P veo que tuitear una cita te llamo para decirte que estoy sola en casa normal oye

Voz 30 15:45 eh eh

Voz 24 16:12 eh bueno pues el tema es este lo hemos estado en las noticias lo llevamos dando todo el día lo hemos comentado también en La Ventana en la polémica de Isaías Lafuente

Voz 0230 16:20 sí esto de que los tribunales internacionales corrijan a los tribunales españoles en temas de derechos y libertades no sería bueno que se convirtiera en una rutina

Voz 1643 16:30 plural de Estrasburgo acaba de condenar a España por imponer una pena de cárcel a los manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en Girona en el año dos mil siete considera el tribunal que ese acto entra dentro de la libertad de expresión

Voz 0230 16:48 penados en el año dos mil siete Esto llegó al Tribunal Constitucional en el año dos mil quince Icon firmaron la condena excepción rechazaron la petición de amparo los jueces progresistas en el Tribunal Constitucional rechazaban la condena los jueces conservadores fueron los que impusieron su mayoría y confirmaron la condena en la sentencia el Constitucional apelaba precisamente a la doctrina del Tribunal de Estrasburgo decía recordamos que el Tribunal de Estrasburgo lo considera que hay que denegar las expresiones de odio hoy bla bla bla y ahora justo el Tribunal de Estrasburgo

Voz 13 17:24 dice todo lo contrario

Voz 0230 17:29 sabéis quién era el presidente del tribunal constitucional cuando se dictó esa sentencia pues presidía el tribunal el gran gran gran Francisco de los Cobos aprendiz examen ante el candidato preferido por el Gobierno español para el Tribunal Europeo de Derechos no

Voz 27 17:47 bueno señor

Voz 0230 17:50 esto es Anselm in the rain esto es fue sabes que se publicó que Francisco de los Cobos tenía algunos problemas en el examen con el manejo de los idiomas aunque esto es la dijeron desconecte el Google Transit y responda a las siguientes preguntas

Voz 31 18:03 la la mitad de la canción

Voz 0230 18:06 dos sentido menos mal porque de haber salido Francisco Pérez de los Cobos como juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos habría tenido que tomar posesión un día de estos ahora le toca ya habría llegado justo coincidiendo con esta sentencia del Tribunal que dice lo contrario de lo que decía el Tribunal de Pérez de los Cobos miremos la parte positiva se ha evitado una situación embarazosa llegas a un sitio nuevo hola qué tal Good Morning gato al que veo hoy es martes y trece

Voz 24 18:34 yo voy a ganar en a las es que tenga de Chiva tenga la Neelie aquí en lugar de considerarse un día de mala suerte debería ser el Día Mundial de la empanadillas podríamos abrir un Change punto org Martes y Trece que sea el día el día que sea Día Mundial

Voz 9 18:48 de la empanadillas cambiamos de tema

Voz 0230 18:51 vamos al conflicto ruso británico o ruso europeo o rusos ruso mundial el Gobierno de Londres bueno estos días no es un buen ruso en Londres aquí rusa puedes morir el Gobierno de Londres acusa a Putin de estar detrás del intento de envenenar a un ex espía ruso tenemos que entender que estar detrás es un eufemismo por lo que le están diciendo en modo Sálvame internacionales macho lo has envenenado venga

Voz 27 19:24 así entre las

Voz 0230 19:28 si no es una discusión fuerte la discusión entre el Kremlin y Downing Street ha subido ya de tono

Voz 20 19:33 a la que ya te vas

Voz 0230 19:36 Vladimir Putin también afronta la acusación de haber interferido en la campaña electoral americana a lo que Putin responde pero sí la americana es un acto de campaña americana campo año es de estas campañas que provocan una reacción cómo decirlo pre alérgica una reacción instintiva como cuando haces cuando escuchas un tenedor rascando una pizarra sí

Voz 9 20:01 no esto es que estemos todos hemos

Voz 0230 20:04 son pocos erizo un poco la piel y dejémoslo ahí con la hacemos pues es lo que dice Putin que genera la campaña americana dice vamos saber si es toda inmunidad se enfadó muchísimo con esta acusación dice que cogió un rebote que habría matado al cabo hasta allí Tozo nada acabo de dato de aquí viene la frase polémica de Putin que sugiere que si hubo envenenamiento por que le dio un bote de miel como a Caperucita y le dijo apaña te con el bote de miel que no parezca mi problema España haya gente y por si fuera poco en la polémica ha intervenido el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergey Labrof tienes Sergey Labrof un personaje polémico habitual de los programas nocturnos de la televisión rusa en esos platos explica que le gusta el sexo sucio así como suena o más bien en ruso en ruso sexo sucio Se dice la sustancia latinos parece algo frío no pero esto se lo susurra Le Bron a su pareja ya se formal rescató a Serguéi le gustan las comida las fuertes aunque luego le dan la digestión dando esto y se compra al Max hubo otros protectores en establecimientos autorizados informó en farmacias efectivamente el conflicto con el ex espía ruso fue un conflicto de indumentaria un conflicto de vestuario un conflicto de elegancia que como ayer Nos explicó Boris Izaguirre no solemos prestar la atención que deberíamos el caso es que al ex espía le prestaron una camisa que él metió en la lavadora con un programa de agua más caliente la que sostenía el tejido se presentó ante su superior sin asumir su responsabilidad descargando la culpa en el tejido diciéndome habéis dado un tejido que destinen esto llevo a Saprissa una circunstancia que para Géminis ya lo sé

Voz 34 22:00 el equipo candidaturas de prisión y semis

Voz 0230 22:05 ahora sin esta camisa que zapatos me pongo en mi estrena el ex espía protestó Sergei musitó no le hagan caso no sin mover una pestaña le envenenó se dirigió a su pareja susurró al oído Fin de la Historia la historia a ciencia y tecnología con la ministra de Defensa Dolores de Cospedal pagan con las cotizaciones sociales Paco en los Presupuestos Generales del Estado pero es que sólo pagamos

Voz 35 22:33 todos los españoles no nace perdón por la expresión y por ser tan burda el dinero en los árboles

Voz 34 22:39 el dinero no nace

Voz 0230 22:42 de los árboles queridos niños es muy importante que lo ese país Tarzán no se subía al árbol a por dinero es importante saberlo mucha gente piensa que el dinero sale de los árboles y por eso sale a la calle a pedir una pensión más alta muy mal hecho los abuelos ya son gente perdida queridos niños pero vosotros estáis a tiempo aprende de esto el dinero no sale de los árboles otro apunte de ciencia Estella estoy documentación no es de hoy

Voz 36 23:08 esto no es como el agua que cae del cielo sin que se sepa exactamente por qué

Voz 0230 23:13 el agua caer del cielo pero no se sabe porqué tenéis que recordar también queridos niños que el trabajo tampoco cae del cielo puestos de trabajo cae del cielo no no no no el agua si cae del cielo aunque no se sabe por qué el trabajo no cae del cielo dinero no crece los árboles sabiendo estas tres cosas se puede llegar al Gobierno de España tampoco saturemos a los niños de actividades extraescolares

Voz 37 23:43 Arenas quien

Voz 0230 23:44 sí

Voz 37 23:46 lo contéis

Voz 0230 23:47 qué pasa con la discusión sobre las pensiones se discusión difícil para el Gobierno y para el Partido Popular porque sus dirigentes están acostumbrados a discutir con dirigentes de otros partidos pero cuando son los propios afectados no cuando tienes que discutir con los pensionistas con los jóvenes el tono de la discusión tiene que ser distinto pues no parece que está regañando a los pensionistas vamos a escuchar a Dolores de Cospedal con su tono de discusión habitual hablar sobre las pensiones este es el tono de la discusión

Voz 35 24:17 no le puede parecer muy poco que suba el cero coma veinticinco y a mí también ya a mí también se lo digo

Voz 38 24:23 meramente pero no parecía tampoco

Voz 35 24:25 cuando el IPC subía

Voz 0230 24:28 en cuanto al cuando asaltaba amo la mosca

Voz 27 24:33 vamos a hacer que vamos a hacer

Voz 0230 24:37 como hicimos ayer con la ministra Fátima Báñez que es coger sus declaraciones añadirles un sonido y defecto de sonido de megáfono para que pareja que está hablando en la calle vamos a imaginarnos que se mete la manifestación de Bilbao de los pensionistas de Bilbao para convencerles

Voz 38 24:52 esta batalla la vamos sábana

Voz 39 24:59 uno le puede parece muy Cobo que suba el cero coma veinticinco por ciento

Voz 38 25:02 sí yo también yo también se lo digo sinceramente pero no parecía tampoco cuando el IPC no subía

Voz 24 25:12 aromas los pensionistas cuando el IPC trabajos saltaba la mosca no protestaba ahí muy listos un poco raro este

Voz 0230 25:21 Nivel de discusión si tienes que discutir con pensionistas y discusión de partidos pues ya te vale pero contra los implicados es más difícil discutir ayer Fátima Báñez les intentaba calmar diciéndoles que en China les gusta mucho nuestro sistema hoy la ministra de Defensa les recuerda que cuando el IPC no subía la tensión subía cero XXV Tabak y un último apunte de ciencia y esto no es porque si las cosas no pasan porque sí señor

Voz 40 25:50 no

Voz 28 25:53 Especialistas secundarios bueno yo el tema de hoy creo que les va a interesar bastante de Isaías Lafuente

Voz 0470 25:58 a ver porque hemos invitado el escritor

Voz 28 26:01 era un libro muy muy interesante que dentro de dentro de pues en el campo de actuación de Isaías es el señor Roca y De Paula al que ha publicado el día uno señor Rogge qué tal hola qué tal tenemos aquí tu libro recién salida del horno además de verdad

Voz 1667 26:14 además me porque sin querer un ratito

Voz 28 26:17 pero no está calentito calentito es un libro gordo o te lleva por título dime con quién running y te diré quién eres efectivamente como el título indica en este libro lo que haces es una especie de revisión una modernización una descatalogación no antiguos refranes indicios

Voz 1667 26:34 mira si lo vas a contar todo todo Menchov volcando desde este simplemente situando a la audiencia un libro es una usted lo expliques mi libro lo explico yo no el libro es una revisión una modernización una descatalogación de antiguo refrán popular por ejemplo diálogo quién andas y te diré quién eres mi es claramente anacrónico vale porque hoy en día la gente no anda hace jogging footing running depende de lo poco que quieras que te duele la rodilla sanas

Voz 28 27:04 desde luego veo aquí otro ejemplo de revisión de huellas muy popular que es el de cuando seas mayor comer ajo

Voz 1667 27:09 sí porque hay un día ya no sirve este dicho porque el paradigma filosófico y humanista que encierra ese bonito dicho que los decían además nuestros padres cuando no tenían la zapatilla a mano sevillano obligados a darnos una explicación elaborada de por qué no podíamos hacer algo ha cambiado total porque han cambiado ha cambiado el mecanismo Elizabeth organismos tocados los padres empiezan a ser veranos no comen huevos ni nada que proceda de un animal o incluso de una cosa que parezca un animal como cerdo hucha por ejemplo

Voz 28 27:37 por ejemplo entonces en juego no si no no sirve como debería ser el disparo

Voz 1667 27:42 todo lo que por el lo tienes el libro en la página diecisiete cuando seas mayor comerá es lo que te deje comer tu cuñada dietista

Voz 28 27:48 vale más para digamos que son refranes mapa estos tiempos no de destiempo millennials si esa tarea eso poquito para si se mira te digo rock y le hemos pedido a nuestros oyentes algunos oyentes que nos manden algunos dichos típicos que desde sus tierras donde sí a ver qué opinas de ellos y si pueden ser actualizados o no

Voz 1667 28:09 también vale pues vamos allá al mal tiempo buena cara venga vamos con volver

Voz 28 28:15 yo recuerdo que mi madre esté es asistente de vuelo siempre siempre para que me decía sabe leer estos grafias

Voz 1667 28:32 con el viento y bueno en Burgos se hizo mucho ese dicho popular que a veces es muy típico de Burgos pero por lo que sea mil Se utiliza muchísimo en en pueblos de los Alpes franceses y en Filadelfia por un tema de colonos que llevaron consigo el conocimiento ha ordenado a través de los padres antes eso está bien dicho entonces hoy está muy bien dicha más culta actualizada claro es incluso moderno sí venga vamos otro mensaje

Voz 27 28:55 hola qué tal

Voz 0230 29:14 no

Voz 27 29:18 sí ochocientos euros a la semana quieres cinco horas

Voz 1667 29:25 vale

Voz 27 29:31 la obra de algún whisky por favor decir después de comer lo bueno no a ver

Voz 1667 29:41 vendido ese dicho eso no lo podemos considerar un dicho popular en el sentido de que no está arraigado avalaba pero perfectamente puede ser una nueva adaptación de quien algo quiere algo le cuesta o incluso de ésta que me encanta vi al mal trabajador no le viene bien ninguna Zadorra o el brazo a trabajar por la cabeza gobernar la Xunta Encants un poco es un poquito nazis no

Voz 27 30:07 más vale pájaro en mano que viste me despacio

Voz 28 30:10 bueno pues con esta mierda nos quedaríamos en espacio de Paula muchísimo muchísimas usted tiene semana estaré por cierto el libro recordarles el libro Dime con quién Running y te diré quién

Voz 1667 30:21 seré firmando libros en la Casa de Campo por la noche traigo cuando

Voz 28 30:24 Messi

Voz 20 30:26 adiós adiós

Voz 42 30:41 no

Voz 0470 30:56 las músicas se Laura Piñero en todo por la radio

Voz 27 30:58 si quieres quiénes son mi estamos escuchando a L L es el nombre del proyecto de Elena Iturrieta una compositora y pianista de treinta y dos años está considerada una de

Voz 17 31:09 las voces más prometedoras de nuestro Sol con su anterior trabajo se comió a la crítica en primicia El primer adelanto de su segundo disco disco que se publica al completo en abril se llamará agua Knight Day grabado

Voz 1860 31:24 en los estudios Abbey Road esta canción

Voz 17 31:27 habla de coger las riendas de nuestras vidas es L

Voz 43 31:33 sí

Voz 45 31:42 sí

Voz 0470 31:59 te han comido alguna vez como como crítico musical que

Voz 17 32:04 quitó a los artistas

Voz 21 32:07 sí bueno buena muchos comía la crítica no hombre pero la verdad que sí porque es una mujer que tiene mucha personalidad ella empezó haciendo cosas como Carole King parecidas a esas L y ahora veo que ha tornado un poquito más a sonido del que en realidad no muy diferente Cancún pero lo hizo

Voz 0470 32:43 me gustó más Carole King lo podemos debatiera trueno a caballo regalado no le mires el de físicamente todo

Voz 20 32:53 que canta su mal espanta no señor de Paul han supuesto

Voz 46 32:58 de

Voz 4 38:19 cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 9 38:22 Clarke Manu Carreño cuando tu nota de voz hiciéramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 49 38:29 la Ventana

Voz 20 38:32 las Francina

Voz 0470 38:45 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio momento para Internet

Voz 51 38:48 los en el proceloso mundo de Youtube

Voz 31 38:51 de la mano de nuestra corresponsal un

Voz 9 38:54 sí de Pilar de

Voz 4 38:57 por partes

Voz 0470 39:00 la editorial capilar arriba a veranear telonera de Iñaki te Saviola propiamente es Marta Estévez

Voz 31 39:12 sí sí Iñaki es que quedado trabaja con dos teloneros mínimo

Voz 0470 39:20 bueno hoy vamos a hablar

Voz 31 39:21 a se celebró mucho al éxito de la huelga feminista ya sabes la que lidera Albert Rivera la buena buena la Ayamonte que tiene más de cien mil suscriptores como cien mil soles aprovecha esta fecha para repasar un ranking no de sus escritoras favoritas entre empezando por la poetisa Elvira Sastre

Voz 0447 39:44 Miguel dieron para ver joven súper potente muy feminista y metería ahora ven que fue una escritora inglesa del siglo XVII de la restauración fue la primera mujer en vivir de ser escritoras y metería misoginia Wolf una mujer que tuvo mucho impacto de hecho a día de hoy tu día hay muy pocas mujeres que se estudie otras mujeres que tuvieron que hacerse pasar por hombre en la gran mayoría cuando empezaron JK Rowling confesó que sucede idóneo JK Rowling era porque no quería que supieran que una mujer porque no se la iba a valorar igual

Voz 31 40:13 así fue JK Rowling se puso a su nombre para preservar su identidad apuntó Rajoy todos ellos héroes sin capa Easy hablas de JK Rowling hablas de Andrea Rowling más de cien mil suscriptores que se puso ese apellido en honor a la escritora porque ya aunque son hermanas hermanas quiero decir en sentido de que todas son dos hermanas en lucha por la igualdad por lo demás no se han visto nunca pero Andrea es muy fan le muchísimos libros no para de recibir libros en su domicilio vamos a escuchar la abrir los últimos envíos

Voz 0277 40:43 os traigo un vídeo en el que tenéis un ambos sin pero bueno como vosotros sois unos locos de Vox y soy una aficionada a total abrir paquetes no sé qué tiene pero me encanta este es el primer paquete bueno la verdad es que parece sólo un libro así que vamos a abrir logró madre mía ediciones preciosa Se trata de la llama en la niebla de René a Die buenos creciente porque pesa mogollón que es el día que se perdió la cordura de Javier

Voz 33 41:05 Castillo tenía hay más unía lo tengo alergia salida

Voz 0470 41:13 a hace los niños en Reyes no os pongáis cumpleaños te empiezan a abrir a vida

Voz 31 41:18 abrir paquetes y contar todo desde el envoltorio lo que encuentras centro absolutamente todo buena crítica literaria el peso parecía muchísimo desde ICIO declara no te guarde detalles pudiendo contarlo todo fue va más con más los divulgadores de la ciencia tiene de catorce mil suscriptores ella es química pero aplica todos sus conocimientos a su día a día como en los experimentos de hormiguero quién ha colgado un coche que lo tira a ver qué pasa ella lo hace aplicado a la química analiza desde hace

Voz 0230 41:50 sí

Voz 31 41:52 cada uno de sus posibilidades por ejemplo ella analiza desde los aditivos que llevan los alimentos del súper hasta la composición de los cosméticos fue ejemplo todos años sale Rankin lo mejor es cosméticos tres euros de marca blanca es la mejor crema el año este fiable Deborah dice que no porque estos estudios pues al parecer contiene errores

Voz 0230 42:10 eso es verdad

Voz 52 42:13 ven pocas mujeres con edades comprendidas entre dieciocho y setenta años basada tu resultados en la opinión subjetiva lógicamente de estas mujeres cuando se evalúa la eficacia de un cosmético ansiedad en un laboratorio se mide por ejemplo la profundidad de la Rúa cómo ha variado con el uso de ese perdón

Voz 0447 42:31 es decir no se opina se mide sobre ciencia

Voz 31 42:34 bueno claro de ciencia el elixir de la eterna juventud pues no será de marca blanca que pena de momento Carolina Jiménez otra youtuber imprescindible ella es un artista de efectos visuales ha vivido por todo el mundo porque ha trabajado en El Hobbit los guardianes en la galaxia promete us Águila Roja incluso se rumorea que insertó con tecnología CGI a Bertín Osborne encendiendo vitrocerámica esto una imaginación no existió fue trabajo de Carolina que es una gran artista en su canal de Youtube infografía o ella habla de su trabajo y también de cosas más básicas del mundo del cine por ejemplo para qué sirve una claqueta una claqueta

Voz 53 43:12 es una guía que ayuda a enumerar visualmente las diferentes tomas de una grabación durante el rodaje conseguir un plano suele costar varias tomas o varios intentos como en esa escena de Robocop cogiendo las llaves al vuelo que costó cincuenta tomas hasta que salió bien o esta escena del resplandor en la que Stanley Kubrick hizo repetir a la pobre actriz un récord de ciento veintisiete veces la toma en la que subía por la escalera

Voz 0470 43:34 no su objetivo color

Voz 0230 43:37 hace mucho tiempo pero que sube todo está listo

Voz 0470 43:39 estuvo aquí gemelos y efectivamente no ves

Voz 31 43:42 una forma no de ahorrar todo ese efecto visual el vuelo del rock al actriz valgan lo oyes

Voz 0230 43:47 pero ya el ratio entre la primera toma de la última novia récord los adictos

Voz 31 43:53 para mía qué horror puede ser vamos con la última Inés Dawson esta chica es sevillana de padres ingleses lo mejor de cada mundo tiene dos canales en You Tube uno en inglés y otro en español ella es bióloga vive en Oxford ir a esta acabando un doctorado sobre biomecánica aplicada al vuelo de los insectos

Voz 0230 44:11 mira es la gente de OT que habla

Voz 31 44:13 la de hotel muy pesada pues ella lo más pesada que unamos calla lo demostrará está en ello nos lo dirá dentro de poco vamos a escucharle hablar sobre la teoría de la evolución dejando clara la diferencia que es lo único que han tenido yo entre teoría hipótesis

Voz 0230 44:27 a ver

Voz 0419 44:28 voy ha destacado la distinción entre teoría hipótesis una gira teoría implica que una hipótesis ha sido validada por suficiente evidencia que se trata como cierto así que cuando en la búsqueda de la evolución no estamos indicando que haya otras teorías como Pfizer inteligente o creativismo sino que existe evidencia para demostrar de manera fehaciente que la evolución esa fuerza que opera para que los organismos que existen hoy en día sean como son

Voz 1860 44:51 sí

Voz 27 44:53 viva el matiz por cierto habría

Voz 31 44:58 ha estado otro día explicarle no queda como telonera no sé qué más hacer

Voz 20 45:08 claro

Voz 37 45:09 no

Voz 0470 45:15 en un ratito en las ventanas de la tele con Mariola Cubells pero antes un aperitivo efectivamente con Marta Estévez Cabrera va bien yo os digo una fecha doce Malle mayo en los doce de mayo progresión en Eurovisión seguro el sábado no es la final de la Champions que sobre no

Voz 1860 45:36 ya se conocen las cuarenta y tres canciones iban saliendo también las apuestas arriba entre las favoritas en todas las apuestas están Israel a participará veinte para no no es que ha pasado de decir que no participaba a que lo está petando

Voz 24 45:50 es algo claro Kelly el bando subían cero veinticinco pro no de Israel sentido manos claramente

Voz 1860 45:59 quién canta neta bar Sea Life Wasilla la canción lleva por título estoy juguete y suena así

Voz 38 46:10 vale que espera espera la la la

Voz 54 46:31 mi amiga

Voz 38 46:38 creo

Voz 54 46:42 me enfado

Voz 55 46:51 José sí

Voz 0470 47:01 los ruidito estos alumnos Fabio Carles Francino

Voz 1860 47:05 son ella osea los gallos esto son eso es todo el proceso y la Lamela no sé si habrá mucha gente dice sí

Voz 0470 47:15 sólo está empezando a lo mejor teníamos que haber llevado lo malo gastamos pero pero esta canción la veis Eurovisión como la esperada luego yo tengo entre los eurofans esto lo Peta esta canción

Voz 24 47:25 es el día del podio Emilia rural esta canción valemos nadie pero nosotros sin que posición

Voz 1860 47:32 sí Amaia y Alfred están bien situados en algunas casas de apuestas aparecen cuartos en otros estos os

Voz 24 47:40 lo que no mucho mejor que

Voz 21 47:43 de qué cuarenta interés canciones

Voz 20 47:45 no

Voz 0470 47:57 la otra era más para la feria

Voz 24 48:00 el caso es que eso sí se del uno al diez y aquí está acabado

Voz 0470 48:06 al menos uno hola anterior liderando impuestos

Voz 24 48:11 a Eurovisión con ahí está efectivamente estáis Testa elite

Voz 0470 48:17 qué preguntan cuál de los dos ganan está está está

Voz 0447 48:23 ya

Voz 42 48:29 dos goles

Voz 0470 48:49 es el prólogo pero está bien empieza la mía lo limpia

Voz 21 48:55 todo hay Alfred

Voz 9 48:57 esa expresión

Voz 20 49:14 crédito

Voz 0470 49:22 no sería exactamente a Israel no vamos a comparar a

Voz 20 49:26 friends cantando Chelsea Royes que es una canción muy poco conocida que no van a escuchar que es la diferencia estoy dando el bajo

Voz 21 49:49 eso que está haciéndose llaman octavas os enseño un día cuando hablamos de la música disco que es octavas el típico acompañan acompañamiento de bajo que hace muy saltarín a la canción porque va haciendo

Voz 1643 50:00 todo octavas que es lo que yo quiero contaros hoy porque

Voz 21 50:03 es bueno pues tu nombre un poco loco a a lo que son las octavas en esos nombrado algo así como que son los mundos paralelos de la música porqué digo esto porque porque quiero que sepáis que en realidad los músicos trabajan con muy pocas notas en realidad con siete notas lo que pasa es que luego hay una octava que es donde empieza el mundo para él voy a hacer la explicación más con un montón de ejemplos saber sido vamos

Voz 0470 50:25 deberías debería lo que claro lo que quiero que tendrá

Voz 21 50:27 en realidad es porque hay instrumentos que toca el saxo tenor y luego hay otro alto y lo haya otro barítono o porque hay una viola y un violín si resulta que parece que todos son iguales y pueden tocar las mismas notas los eh eh tenéis que ver por qué hay realmente tanta música tantas diferentes tonalidades y luego resulta que hay muy pocas notas que eso ocurre por eso por esos mundos paralelos que os digo por ejemplo haber vosotras sabéis decirme las notas de la escala de

Voz 0470 50:53 no comprendo por todos los Valley después que viene después del siglo de porque claro pero Remírez es un bucle

Voz 21 51:06 esto hacia arriba y hacia abajo por eso digo que hay mundos paralelos porque ahora lo vamos a poner en números es lo mismo realmente si os dais cuenta el uno que el once no sólo que hemos alta de Escalonilla osos puesto en las decenas no entonces luego hay un doce que en realidad no que el dos no pero está del XXII igual el XXII es el mismo que el dos el XXXV en realidad lo que hacer

Voz 0470 51:25 a volver a asaltar otra vez

Voz 21 51:27 bueno es el mismo el XXXV el veinticinco lo que no sé si vais

Voz 0470 51:31 el Pichi igual que con el asunto vuelve a haber otro

Voz 21 51:34 soy así sigas no pues por eso hay tantas diferencias entre unas canciones y otras porque la gente juega a ver en qué mundillo paralelo juega cada uno de los instrumentos no ah vale vale bueno vamos a a oír una canción que está cantada primera una parte de la estrofa en una octava osea digamos en un imaginando que la melodía fuera ésta que no es está el mundo Remi fan de una octava digamos que nos pilla fácil y que de repente se va al dos rifa que está justo arriba y entonces veréis cómo cambia pero no cambia la melodía lo que pasa es que la está haciendo mucho más aguda

Voz 20 52:07 tiene que estar la octava grave

Voz 21 52:21 de repente si lo estaba cantando en toda la empezar sepa saldo de más arriba

Voz 20 52:31 la misma melodía pero cantaba un poco más arriba

Voz 56 52:42 la misma melodía

Voz 20 52:48 vamos a hacer una prueba ahora

Voz 0470 52:50 voy a casa estoy antes de que el Siroco dice que les dio sí pero luego ha vuelto mucha cantarlo de entonces sí bueno no voy a volver a ponerlo

Voz 21 52:57 la misma canción otra vez

Voz 0447 52:59 que es que es esta esta misma

Voz 21 53:01 yo voy a hacer juego contrario cuando él este cantándola octava grave yo voy a cantar la octava aguda y cuando está cantando la aguda planta Lagarde para que os deis cuenta de que realmente en los dos mundos paralelos está cantando la misma melodía

Voz 20 53:18 a ver

Voz 21 53:27 dentro de la hora a la que había una mujer de agradece

Voz 20 53:44 veis cómo

Voz 0470 53:44 a cambian realmente eso moho

Voz 56 53:47 venga pues nada

Voz 20 53:52 lo primero

Voz 0470 53:58 me siento bien esos son las dos octavas por viento me sirve

Voz 21 54:03 me da igual en qué octava dio porque si yo no he cambiado estoy vamos a entendernos así como si el acompañamiento siga haciendo el dos cuatro seis yo estoy haciendo doce catorce dieciséis da igual me sirve de acompañamiento la armonía no ha cambiado eso es una optaba eso es lo que llaman hacer un unísono cantar exactamente la misma nota vamos a ir probando con instrumentos por ejemplo para ir viendo aromas a volver a hacer una ejemplo de voz ahora que lo pienso con con Diana Washington y con Brook Benton que venís como cada uno cantan una octava porque porque las mujeres cantan más agudo y los hombres más graves pero pasa lo mismo que sigue valiendo el acompañamiento

Voz 23 54:45 grabé las mujeres contestaré ahora va cantan la misma cosa pero en la octava aguda yo canto en grave funciona

Voz 21 55:23 ahora que da igual están cantando eso es lo que se hace cuando hay una mujer y un hombre dice bueno no cambiemos la tonalidad de toda la canción lo que hagamos es que uno canten un acta vaya tran otro por cierto estoy diciendo todo el rato la optaba aguda en la octava agraven hay muchas octavas si os fijáis habéis visto un piano asumo todo el mundo no bueno pues tiene muchísimas teclas quiere decir que caben cuatro o cinco octavas sea puedes hacer un do otro más agudo algo todavía más agudo más absoluto más al o hacia abajo más grave y eso es lo que ocurre por ejemplo cuando a finas instrumentos cuando tú creas un instrumento pero vamos a volver a poner esta canción yo voy a hacerlo

Voz 1643 55:56 el ejercicio que antes cantar la octava que no me corresponde

Voz 21 55:59 no

Voz 23 56:16 bueno sería me atada me cuesta pero me vale

Voz 21 56:25 a los hombres para hacer el sábado Udo para no saltaba tenemos que hacer un poquito de falsete porque sus aliados espera ser hacemos al pues venga vamos a hacerlo ahora con el mail Sharon de los a lo que hemos

Voz 1667 56:37 de los instrumentos el bajo resulta que está afinan

Voz 21 56:40 a las cuatro cuerdas además arriba las cuatro cuerdas del bajo están afinadas igual que las cuatro cuerdas de más abajo perdón de masas arriba de la guitarra pero en diferente optaba por lo tanto no suenan igual pero suenan igual veréis el My Sharon a que empieza con el bajo que hace un sol y otro sol haciendo octavas de repente llega la guitarra y le hace otras dos octavas pero mucha más agudas cada uno está haciendo dos soles pero en diferentes octavas os hay cuatro octavas cubiertas aquí es muy bueno porque donde acaba el sol agudo del bajo es utilizando ese sol la guitarra y otro de más arriba con lo cual tienen pelotear en tres octavas es toda que vez que los instrumentos pues ahí está la final igual no es tanto candados en la misma nota pero no os dais cuenta porque se están cambiando vamos a hacer a fijarnos en los saxofones ahora si pones el precio de Van Morrison resulta que tiene sus saxo barítono y otro alto entonces cada uno hace el el sol que a él le interesa que es uno más grave más agudo por eso les estos metros amagar dos coma finos porque dan una nota dan otra están escuchando ahora vamos a ponerlo desde el sindicato ha destacado llega a los dos saxos que hay uno en su coche lo va a notar

Voz 0470 58:32 en fin yo creo que como ya venía el jueves todavía voy a comprar más cosas de las que tienen muy claro que resultón

Voz 20 58:42 ah no

Voz 9 59:21 y hoy no te quieres perder Hora veinticinco tome nota son las ocho de ocho a ocho y cuarto el primer repasó la información del día

Voz 57 59:30 unos fallos en la gestión del temporal mareo y Don Juan Antonio buenas noches Ángels anillos buenas noches qué tal buenas noches gramos

Voz 21 59:36 sí verán alguna responsabilidad tendrá el Gobierno afgano