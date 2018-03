La Ventana (13/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:09 son las seis las cinco en Canarias el Congreso va a rechazar esta tarde la propuesta de Esquerra Republicana para despenalizar las injurias al Rey en el Código Penal los votos de PP PSOE y Ciudadanos van a facilitar ese rechazo pese a la sentencia que ha dictado hoy el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que marca por ejemplo la quema de las fotos de los Reyes en la libertad de expresión

Voz 1645 00:29 tres Oscar García si esa sentencia ha reconocido el diputado de Esquerra Gabriel Rufián le ha cambiado todo el discurso y en ella lo ha basado repitiendo una y otra vez no es

Voz 2 00:37 odio es libertad de expresión

Voz 1645 00:41 Pero PP PSOE y Ciudadanos rechazan de plano despenalizar entre otras las injurias al Rey Silvia Balaña PP José Andrés Torres Mora PSOE José Manuel Villegas C's

Voz 3 00:49 cuando la demagogia despenalizado ahora parcial y partidista plantea debates falsos o peor falsificados

Voz 2 00:57 no es la crítica política de lo que ustedes quieren despenalizar sino una forma de violencia la que quieren convalidar al amparo de la libertad de expresión ustedes quieren despenalizar sus propias actuaciones

Voz 1645 01:10 Esquerra sí contará con el apoyo de PNV y de Unidos Podemos que argumentan su voto en que la libertad de expresión da más democracia del exterior

Voz 1667 01:16 ha muerto un opositor a Vladimir Putin su familia ha encontrado el cadáver en su residencia de Londres de momento se desconocen las causas de su fallecimiento aunque la policía no ha encontrado pruebas que relacionan esta muerte con el envenenamiento del ex espía ruso la semana pasada en Salisbury corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 01:32 macabra casualidad o no lo cierto es que un exiliado ruso enemigo de Vladimir Putin ha sido hallado muerto en su casa de Londres sin que por el momento se conozcan más detalles el fallecido es Nikolai Luzhkov un antiguo directivo de la compañía aérea rusa Aeroflot que fue condenado en dos ocasiones por fraude por las autoridades de Moscú refugiado en la capital británica era socio del oligarca Boris Berezovsky otro enemigo de Putin Berezovski apareció ahorcado en el dos mil trece en su casa de Inglaterra la policía no pudo determinar si se trató de un suicidio o de un asesinato y la desaparición de Gluck Scott se produce tan sólo ocho días después de que el espía doble Sergei Skripal fuera envenenado el sol

Voz 0273 02:15 los militares de Rusia la bolsa en rojo el Ibex treinta

Voz 1667 02:18 cinco rompe su racha alcista y pierde hoy un cero con treinta y siete por ciento y en Almería Ana Julia Quezada la única detenida por el asesinato de Gabriel Cruz está en la finca de Roda al quedar en la que su Bustamante escondió el cuerpo del pequeño desde el día de su desaparición está participando en la Guardia Civil con la Guardia Civil en una nueva reconstrucción después de confesar que es la autora del crimen deportes Óscar Egido desde hace que Granda del Barcelona entrenamiento que es la última prueba de Andrés Iniesta para saber si podrá jugar mañana ante el Chelsea entrenando ya antes de la sesión habló de Valverde ha dicho que hay que calibrar el peligro ibérico Ranero a mañana además a la hora menos cuarto el Sevilla busca su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones juega ante el Manchester United en Old Trafford con empate a cero en el partido de ida de las ocho y cuarto en el Carrusel Deportivo de la Ser seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 cadena SER Madrid Madrid metro propone la creación de un comité de seguimiento que tutele la retirada de amianto de la red es lo que contempla el plan que ha presentado el consejero delegado Borja Carabante a los sindicatos con los que se ha reunido después de conocerse la falta de vigilancia de este material tóxico en el suburbano los sindicatos creen que este paso es positivo pero consideran que los plazos que se da a la empresa para solucionar el problema son demasiado largos y piden que actúe yate opinó las UGT Juan Carlos de la Cruz Comisiones Obreras

Voz 4 03:27 metro maneja extraoficialmente plazos casi hasta el dos mil veintisiete y nosotros entendemos que esos son plazos muy largos nosotros creemos que cuatro o cinco años menos se podría tener todo atado incluida las estaciones y bueno

Voz 5 03:41 pues la vamos a valorar muy bueno pues ya le conté estaremos al consejero delegado

Voz 6 03:45 pues seguramente mañana por la mañana volvemos a tener

Voz 1626 03:48 muy bien con él por cierto que los sindicatos del Metro

Voz 1826 03:50 en total que Metro de Madrid vendió vagones con amianto han convocado para hoy

Voz 1915 03:53 más de tres horas para denunciar la operación exigen a la empresa de la red que haga inspecciones y exámenes de salud a sus trabajadores y el Gobierno general acusa al Ayuntamiento de la capital de censura tras retirar la imagen de Cristina Cifuentes de una campaña de reciclaje en contenedores de la ciudad en la que aparecía la imagen de la presidenta madrileña también de la alcaldesa de la capital Manuela Carmena el Consistorio asegura que ha quitado las dos imágenes para evitar actos vandálicos escuchamos

Voz 15 05:28 eh

Voz 16 05:33 sí se eh claro me ha pillado

Voz 3 05:51 no

Voz 0313 05:52 el club

Voz 3 05:56 los noción

Voz 0313 06:01 la pregunta pregunta sencilla que pueden tener en común eh Mariola Cubells

Voz 17 06:07 Carlota Casiraghi Anabel Alonso

Voz 0313 06:11 Irene Lozano iría estoy una por ejemplo

Voz 17 06:14 pues tienen en común que hasta las

Voz 0313 06:16 siete para desfilar por aquí por la ventana

Voz 18 06:20 eh

Voz 0273 06:22 eh

Voz 18 06:24 ha podido

Voz 19 06:26 pues

Voz 10 06:44 veinte la mutua con tu seguro de vida como su precio sea cual sea también vienen tu seguros de coche moto y hogar Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua convicciones mutua a punto es

Voz 21 06:58 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman si Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda ansía Ahmed consulta tu farmacéutico dietista

Voz 22 07:10 durante todos estos años contigo leído perdiendo algo de jode dista de agilidad

Voz 23 07:16 lo único que sigue como el primer día es la ilusión

Voz 24 07:22 elige hipoteca naranja de ING con el precio que buscas y cero comisiones encuentra la ING punto es

Voz 25 07:32 venga que ayudarle llamaba porque quiero estar alarma si esto

Voz 1 07:38 eran los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 25 07:42 ahora misma visual experto en seguridad

Voz 26 07:43 eso suena para que les hoy mismo la alarma instalarla

Voz 27 07:46 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 0813 07:58 quieres que la primavera entre en tu armario unit marque demodé en Hipercor Pilar atrae con los diseños más actuales para toda la familia Tous básicos más esenciales zapatos y complementos acércate estamos esperando unit más que un buen precio en Hipercor

Voz 20 08:17 un balcón rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres

Voz 28 08:26 deja una seta y gastronomía hay humor Marie dan perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 22 08:51 Sahuquillo Tosca este otoño cuando en moto

Voz 29 08:55 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnología

Voz 20 08:58 Dave ayudan a eliminar la suciedad del motor

Voz 29 09:00 quedan dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 0313 09:03 la afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 30 09:05 en el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos facto

Voz 0313 09:09 es más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 31 09:12 tenemos indicó uno de refugiados pues para el Día del Padre tenemos una élite la cuenta el padre de la ciencia

Voz 32 09:18 entre las moléculas del Samsung Galaxy cota siete dos mil diecisiete por doscientos veintinueve euros

Voz 31 09:24 Samsung Galaxy J siete dos mil diecisiete por doscientos veintinueve euros de tres por dos en accesorios Anson del ocho al quince de marzo esponja AUS

Voz 22 09:33 cada día habrá más dos semana

Voz 32 09:41 así no podemos seguir este martes miércoles y jueves las pensiones paso a paso en una programación especial bueno Toni Garrido Carles Francino Mari Angels Barceló en Junta expertos afectados uno de los problemas eso queremos que preocupa a todos los españoles así no podemos seguir las tensiones paso a paso en una programación especial

Voz 9 10:06 cadena SER La ventana

Voz 1 10:11 Carlas Francina Vila Pilar

Voz 0313 10:15 son las seis y diez a las cinco en Canarias hiciéramos son repasó las grandes desgracias de la historia yo creo sinceramente que el fanatismo religioso aparecería bueno sino en todas en bastantes de ellas hoy recordamos uno de esos episodios afortunadamente sin sangre pero que ocurrió incendio ocurrió no hace siglos no ocurrió anteayer en la primera potencia mundial en Estados Unidos

Voz 33 10:38 en La Ventana

Voz 32 10:40 acontece que no es poco

Voz 33 10:42 dato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 18 10:47 sí

Voz 1626 10:54 ahora el trece de marzo de mil novecientos veinticinco el estado de Tennessee prohibió la enseñanza en las escuelas de la ciencia de la evolución porque contradecía el dogma de la creación ya sabe Adán Eva serpientes Manzanita sexo loco resulta que los profesores de ciencia llevaban años enseñando en los coles estadounidenses las conclusiones de Darwin y los defensores de la creación divina dijeron o paramos esto o nos desmontan el tinglado y La Biblia terminará en la estantería de ciencia ficción y a falta de argumentos para el debate optaron por prohibir

Voz 24 11:52 huy

Voz 1626 11:59 la ley aprobada en Tennessee decía se declara ilegal en todo establecimiento educativo la enseñanza de cualquier teoría que niegue la historia de la divina creación del hombre tal como se encuentra explicada en la Biblia in reemplazarla por la enseñanza de que el hombre desciende de un origen de animales inferiores es decir había que cerrar el libro de Ciencias y abrir la Biblia por la parte del Génesis capítulo II donde dice formó Dios al hombre del polvo de la tierra y la inspiró en el rostro aliento de vida ahora viene lo mejor hizo Dios caer sobre harán un poco junto sopor dormido tomó una de sus costillas de la costilla formó Dios a la mujer y Adán exclamó esto sí que es ya ni hueso y carne de mi carne tremebunda frase después de Tennessee también prohibieron la enseñanza de la evolución Mississippi Luisiana Arkansas en sus escuelas sólo se podía enseñar que el primer humano fue un señor hecho de barro que iban pelotas por la selva hace seis mil años hasta que empezaron a llover sentencias judiciales que declararon las enseñanzas creacionistas contrarias a la Constitución y obligaron a que Darwin volviera las escuelas todavía hoy muchos siguen dando la matraca en los tribunales para que se equiparen las dos enseñanzas en el cole la evolucionista Illa creacionista los jueces siguen diciendo que no que lo de la creación sólo en misa que la escuela es algo muy serio y eso que tienen de su parte al actual vicepresidente de Estados Unidos Mike Spence es de los que niega la teoría de la evolución si observar a su jefe comprobara que Darwin que no

Voz 20 13:56 es que no todos evolucionan al mismo ritmo

Voz 35 14:04 pues está bien visto la verdad porque Trump firme bueno con lo fácil que separar la religión y la ciencia la la fe y la razón que cada uno crea lo que le dé la gana pero por favor que no la brasa y sobre todo no traten de imponer no que luego pasa lo que pasa y ahora como cada martes La Ventana de la tele

Voz 1 14:20 y yo buscábamos puedan nada que no tuviéramos en casa con un arma en la mano que que da más miedo loco

Voz 7 14:26 a mi madre y sé que con una carrera no llegará a ningún lado y que siguió no será alguien en la vida

Voz 1 14:31 tenemos me salir a este programa en la famosa aquí como una Egipto me dice yo como que la copla Tengo Ivette Sangalo garantía de que no te amargas el presente lo digo por experiencia

Voz 0273 15:03 Mariola Cubells buenas tardes fenómenos guerritas ya sé por qué Berry buenas tardes porque no sé qué colorido

Voz 0313 15:13 de azul ya en los Juegos varias vinieron color discreto para que nos tienes acostumbrados un azul eléctrico esto

Voz 0152 15:19 eso es lo ahí va era para qué

Voz 0273 15:22 puntualizaron vale vale es que de nuestra invitada no sabe pero tenemos en verse que metí la pata del dijo que iba de rojo iba de coral evidentemente decorado madre mía

Voz 0313 15:34 este nunca dedicarte al diseño o

Voz 0273 15:37 no es igual pero como tenía ínfulas de intelectual pues acaba dedicándose al periodo pero de verdad que es

Voz 0313 15:46 tras hacer planes no sirve para lo que sirve no pero tampoco está mal eh disponer de alternativas no de un de un plan B por lo que pueda pasar nuestra invitada por ejemplo estudió Turismo

Voz 37 15:56 sí

Voz 0313 15:56 sí en rama por si acaso es una rama de estudios estudio esto por si acaso también tenía por ahí para elegir Majid serio enfermería pero no el el turismo eso sí lo que lo que le gustaba de verdad acabado haciendo sigue haciendo durante mucho tiempo y muy bien es ser actriz y claro cuando uno es actor o actriz todo por ejemplo una comedia siete vidas

Voz 32 16:17 en exclusiva el nuevo éxito del verano la canción que le hará olvidar su artrosis a golpe de cadera

Voz 7 16:35 puede caerle un papel de

Voz 32 16:38 de mala malísima por ejemplo el Amar es para siempre y tiene que contar lo que le ha pasado porque mire cómo estamos

Voz 37 16:46 todo empezó con máximo Pedrosa Elías iba a ayudarme vengar me Death sólo queremos explicarle nada más ya pero Elías no entendía la inquina que yo sentía hacia Massimo así que tuve que contarle todo lo que me había hecho dijo Castro venid a nos debido eso lo sea ahora

Voz 1626 17:05 pero

Voz 37 17:07 consiguió convencerme Pepa contando me una de sus historias Castro es que las cosas se nos fueron de las manos y máximo acabó muerto Viacom crías Santa remató Siro

Voz 0313 17:28 la maté ya que para sólo quienes desplomara pero bueno luego en el trabajo hay que tener una cualidad muy importante callaban versatilidad contrastes Dale Voz aún pez

Voz 32 17:39 adoro mi sí

Voz 39 17:44 yo soy un adicto que eso a mí no me parece un amiguito

Voz 6 17:50 vale

Voz 37 17:52 vale puede que va lleno

Voz 0313 17:58 ah

Voz 40 18:01 estos hacía

Voz 32 18:03 seguro que sí

Voz 41 18:06 dos

Voz 0313 18:09 pues ya lo que se hablar Valero y claro en la actriz hay de todo y lo último lo último recién del viernes pasado en Televisión Española

Voz 22 18:17 un nuevo programa de humor ha dicho y ha hecho no se piensen que esto es el discurso de la reina

Voz 1 18:23 bueno de la regla de esta casa sino porque aquí se hace lo que yo digo este es un programa de humor donde seis cómicos se enfrentan

Voz 37 18:33 hala a una serie de pruebas

Voz 1 18:36 cosas divertidas geniales espectaculares

Voz 0273 18:39 bueno a ver Alonso buenas tardes

Voz 37 18:43 sí

Voz 0273 18:46 qué es lo que llama un tiempo que detrás de tipo Apache pero lo tiene una agenda endiablada sí afortunadamente sí

Voz 0152 18:53 sí entre entre la y Dj el programa y cosillas por ahí sí nunca vi conciertos de Disney que también estaba haciendo pues pues sí bastante liada pero encantada hacer este hueco y estar aquí con lo más Granados

Voz 0313 19:05 cómo estás a parte de liada cómo estás estás bien

Voz 0152 19:08 muy bien muy bien la verdad es que que estoy pues eso como tú decías antes no cuando un hace por si acaso hace turismo tener esa cosa de Papa toma el título ahora me voy yo por mi fueros y tener la agenda tan apretada pues no se puede

Voz 0313 19:21 tú el año ochenta y siete cae la bola de cristal y desde entonces no parando que yo recuerde teatro cine televisión sí afortunadamente

Voz 0152 19:29 pues sí la verdad es que Vine vine desde desde Bilbao aquí para trabajar tres meses así en en la bola de cristal haciéndonos sketch con because I ya me quedé Madrid me recibió con los brazos abiertos sí y aquí me quedé me fueron saliendo cosillas ya venían

Voz 6 19:43 muy dispuesta a servir copas y eso me habían contado todas mis amigos servir copas dormida en el metro o cosas estas aledañas pero afortunadamente bueno pues hoy Land una cosa que no traía aquí estoy vale cuando descubres tú que resulta que tienes Garafía

Voz 0152 19:57 bueno cuando ellos llegan un rollo cuando escucha me pregunta de pequeña a ver yo ya venía payasa de series sí un poco sí porque yo me acuerdo que mi madre me contó un día edad de los primeros días del del cole no yo tenía como cuatro años de repente va a recogerme tuve que avión corro de niñas muertas de la risa y entonces bueno sí estaba yo enmedio yo tenía no sé si os acordáis pondremos pequeños se llamaba que son como unos pasamontañas

Voz 0273 20:24 ha montado si somos somos bueno pues esto nunca entendí por Seaman verdugos es que lo que llevaban los verdugo no no era igual es por eso por decirlo sólo salían los ojos los el discretito la moda claro claro si no se Mariola eran color coral ella fue amiga poniendo pegas por eso muchísimo tapara la compra tú llevabas eso

Voz 0152 20:52 hoy ya bueno eso yo llevaba el total que de repente mi madre aparte de las niñas IB a su hija saltando encima del verdugo en medio

Voz 6 20:59 costaba ahí dos llegadas de Riise pues mi madre lo que hizo fue coger más y del plazas es como si se ponga que llevaba a el precio en casa pero llevaba si es que no me veis pero si esto va a ser del esto se a cientos ciento todo

Voz 0152 21:16 esto sí eso ya sí vale entonces de remontar

Voz 6 21:19 cuatro años erró montan los cuatro años sí así es

Voz 0152 21:21 la hoy lo que está muy bien saberlo canalizado porque yo pienso dijo tú imagínate una director de hotel

Voz 6 21:27 con este carácter no si yo si es duraría mucho no se habla

Voz 0313 21:33 a un hotel distinto bicis buena si eso

Voz 0152 21:35 a veces pienso yo un trabajo convencional que de repente bueno pues digo cosas absurdas y hago cosas absurdas porque mi madre me sigue diciendo hija cuando te va a entrar el fundamento

Voz 6 21:44 ya te digo si bien eso no tener pero animadora por ejemplo pero yo no he dicho mucho de que el viernes que

Voz 0313 21:51 co con casi un millón de espectadores Icon una prueba que yo no había visto nunca saque los cómicos se sometan de buen rollo una especie de examen y tal no es frecuente son

Voz 0152 22:00 cómo cómo lo

Voz 0313 22:01 cómo surgió la idea como las aves convencido como Sébire sobretodo

Voz 0152 22:04 bueno esto el primer ir formato inglés de un formato ingleses eh que luego se lo hemos trasladado aquí y entonces bueno pues pues es un una idea original que es seis cómicos se les pone la misma prueba pero nadie sabe lo que va a hacer el otro entonces tú les pongo yo digamos teóricamente yo soy la jefa pues las órdenes el ex que deshacer este bloque de hielo en el menor tiempo posible es cada uno haya se las ingenia entonces lo bonito y lo bueno que tiene es ver a cada uno esta gente eso ingeniosa rápida y tal como sin saber lo que hace lo que se le ocurre no que se le ocurre hacer para para superar estas pruebas y ves que cada uno tira por unos derroteros distintos y ese sorpresa

Voz 0313 22:43 en formato nuevo el formato le el perfil parecerían Baxter cómic pero no es exactamente eso no no es eso porque hacen cosas que no es lo suyo

Voz 6 22:51 oye pero hay otra cosa es verdad que no es muy habitual ver a una cómica presentando un programa de humor en la tele

Voz 0273 22:57 en un programa digamos

Voz 6 22:59 o sea que decir transversal en hora aire demás si hay yo no sé si eso tú lo tienes claro que no abundan las mujeres cómicas que no abundan las mujeres en Prime Time

Voz 0152 23:09 si no no apuntan además es que en algún tres me dijeron porque bueno yo he hecho también Concurso Hospital ya lo sabéis ir de repente algunas veces que se ha planteado digo digo mi nombre porque es un caso que conozco no no voy a hablar de de tal dice de repente en vino me dicen no no queremos su nombre dices es que si me dijeran queremos a este hombre pues si lo entendería diga bueno pues quieren a este tío por lo que sea

Voz 0813 23:32 el preveían un hombre en general

Voz 0152 23:34 a mí es algo que siempre me me me ha chocado irme a pasar más de un ABC decirnos que queremos un hombre digo

Voz 1826 23:40 pues no ganó por ejemplo en que hay que puedas contar no dejar Málaga

Voz 0313 23:43 adiós simplemente por qué tipo de proyectos

Voz 1826 23:46 no cuál es más bien con con lo cual

Voz 0152 23:48 dices no es que sea una cosa porque además yo también incluso presenta programas de citas como estoy porque si os recuerdo sentido recuerda

Voz 0273 23:57 sí sí tal para cual o concurso

Voz 0152 23:59 esos sin más y te puedo decir que es que es un tipo de formato en el que el género no tiene tampoco porque ser tan determinante ni tan así

Voz 0273 24:08 no parece no parece por eso os digo que

Voz 0152 24:10 a mi se me hubieran dicho queremos a este presentador o a este acto iba a vale bien pero es una opción pero un hombre así como genérico

Voz 0273 24:17 yo cuando rebasaba bueno todas las cosas

Voz 0313 24:20 pero es imposible acordarse de los tres programas de de citas que presenta dijo turismo no pero agencia matrimonial

Voz 0273 24:27 es verdad que tampoco

Voz 0152 24:31 sí sí que me lo pasaba muy bien porque es eso que a mi la gente me gusta mucho yo me divierto mucho con la gente intento como pasa también en las galas sobre las cosas que presenta improvisar mucho con con el público que me encuentro no intentar sacar lo mejor que va más tú generas una empatía

Voz 6 24:47 eso es evidente como confianza sea por qué

Voz 0152 24:49 así la gente todos nos beneficiamos tanto mi interlocutor como yo no hay y en los programas que he hecho así con gente digamos sea anónima Loewe lo he intentado explotar mucho no es cosa de de de sacar lo mejor de cada uno hay que se sienta se sienta a gusto en un medio que normalmente no es el suyo

Voz 6 25:06 estarías aquí sin siete vidas hombres siete vidas es un estar si estaría bueno

Voz 0152 25:13 daría sea de este punto de tu carrera que me parece que fue

Voz 6 25:15 como fundamental claro a ver es que yo

Voz 0152 25:18 porque hay para todos vosotros ha hecho hecho mucha mucha series afortunadamente hablar de mi carrera yo creo que hay dos fundamentales que son Los ladrones van a la oficina que esa para mí fue el gran gran gran espaldarazo la la puesta de largo no lo siguiente porque ahí eso para muchos de los que lo oiga es que hubiese nacido bueno pues

Voz 0273 25:37 no has dicho Los ladrones van a la oficina

Voz 32 25:40 el mundo tiene monedas de cinco duros que llevamos aquí me diga ahora hay todavía no nosotros sólo bueno video ahora las iba a todos los unos alborotadores Kiss kiss Talca el premio gordo de la vaca loca es una moneda hasta que no me pongas café Tito abortado eso ya mi un botellín nosotros dos vasos Gal todas ellas hizo Fandos cuartos que aquí les hacía hija pero que María tanto con las maquinitas y de repente no para tanto

Voz 37 26:08 me tiene entretenida nada más

Voz 32 26:11 que hay metidos hoy por lo menos cinco mil todos el premio gordo también salir ahí está la maquinita la trae Si sólo formaba maquinita ahí está el premio

Voz 0273 26:35 fue premiado arrendado cuerdos no

Voz 0152 26:38 sí es verdad enviaba arriesgado es

Voz 0273 26:40 eh qué bien traídas bueno siempre sin darte cuenta

Voz 6 26:43 nos ha salido así a Sara la gira

Voz 0152 26:49 pues ese fue el gran espaldarazo porque empecé con los más grandes con buena habéis oído la voz de Manolito deja Andrea en ahí estaba López Vaz que Fernán Gómez Agustín González para ir paso a Paco Rabal Fernando Rey el que era era un elenco impresionó yo era empeños Carme todas las mañanas osea Illa estando en este mono este ambiente yo me sorprendo como me elegirían a mí para para ser coprotagonista quitarle la réplica a todos ellos quiero decir que que que no apostarán por un rostro más conocido por una actriz más con la grada no entonces yo estuve tres años en esa en esa serie que era como estar además cuando cuando comíamos era estar como en el en el Café Gijón no aconsejar desde estudia yo aprendí muchísimo a todo a nivel profesional personal todo estuve tres años de ahí me empezó a surgir el cine y evidentemente luego está siete vidas que ahí coincide también con los mejores de mi generación Blanca Portillo Javier

Voz 6 27:39 cámara Paz Vega Amparo Baró

Voz 0152 27:42 paso por ahí Florentino Florentino Fernández es la que más veces obliga a Toledo es que Gonzalo de Castro Carmen Machi es que es que es una barbaridad

Voz 6 27:53 Edano por eso sí repaso a su elenco donde estáis todos que tenéis habéis tenido una trayectoria profesional no sólo dilatada sino muy interesantes no porque tú no ha dejado de hacer cosas bueno que bueno esta tantas que tiene que dejar otras porque donde el teatro tuviste que dejarlo por las sedes la tribu de los culo inquieto que no para nunca no si él

Voz 0152 28:16 lo que lo bueno no poder poder compaginar que que que que te llamen para teatro tele cine

Voz 0313 28:22 hoy en la Evelio de hacer de lo de hacer de coproductora teatral que en eso también te has metido qué tal la experiencia como

Voz 0273 28:27 pues bien hace uno para saltar al otro lado de la barrera hombre yo creo que nada

Voz 0313 28:30 Nos tanto al otro lado es manos

Voz 0273 28:33 soy un poco en otro lado pero no del todo si ese estar en los en los

Voz 0152 28:35 dos La no eh yo creo que está muy bien porque llega un momento sobre todo cuando eres un rostro conocido así como el cine y televisión sí que tienes que esperar más a que te llamen ni son o los proyectos de más envergadura hay un gran capital que eso es muy difícil abordarlo uno o dos compañeros en teatro sí que uno puede generar sus propios proyectos llegado momento no que que que tu rostro es conocido y que sabes que puedes generar cierta expectación entonces sí que yo creo que llega el momento de de de arriesgar dice si arriesgan otros por mí por qué no yo miro para no apostar por algo en lo que creo entonces Samir las las tres veces que me he puesto también a producir mis propios proyectos eh la verdad que me dé muy bien porque aunque aunque te equivoque es por lo menos estás apostando por algo en lo que quiere sabes no no no te quedas con con esa frustración si puedes apostar por ello y encima bueno pues si sale bien bien voy a repetir podía repetir todas las veces que pueda

Voz 1826 29:31 ya como productor además ya no le aguantó ninguna tontería los actores

Voz 6 29:35 horas pues amén si algo así como la portavoz luego lo peor cuando esta es la peor no quisieron sea ya vámonos ya para octavos parece que estás ahí digo sí hicieron poco yo la portavoz sindical no te creas todo eso hay un una productora atípica

Voz 0313 29:50 cuéntalo de la gala de fotografiado yo le decía antes

Voz 6 29:53 decía y lo decía que era una presentación completamente atípica yo estuve en la gala me reí un montón me pareció algo distendido fresco diferente una cosa TS en grasa ante os ha puesto para que Anabel presente más Gala se puede decir porque tenemos

Voz 0273 30:10 el lema con las galas de los Goya porque es una especie de

Voz 0313 30:13 la edición para casi todo es medida por ahí

Voz 0273 30:16 es el primer somos Jicha chador

Voz 0152 30:18 yo no diría que no pero lo que pasa con la con los Goya es yo no digo ya que no yo no diría que no pero tengo muy claro que que lo hagas bien siete supone si lo haces mal van a degüello es decir hay mucho que perder y poco que ganar eso es claro lo que pasa es que también es un reto y pasear por ahí también está bien es decir lo bueno que tiene este

Voz 6 30:37 bajo chico nadie se juega la vida no van a dárselo pues te iban a meter contigo en Twitter después de unos cuantos días a tomar por saco cuero otra cosa que tiene Anabel es que ya responde a los a los haters de mayo si ella

Voz 0273 30:52 lo que de responde a la reciente

Voz 6 30:55 lo que ellos hoy me encanta porque además es combativa Hay Millán Anabel pasarlo a estar ligado pasarte ella ellos otra veces les cayó el toro si alguna vez les convences ya hay perdón al de se te perdón sí sí sí sí en enmudece en sí mismo aquel día uno que se metió que dijo que estaba gorda en definitiva si ha de ellos es aún así dirige perdóname perdona pero este movimiento puedes opinar pero insultar yo creo que sí sí planos y sobre todo ese

Voz 0152 31:21 ese anonimato sabes esa impunidad dices que evidentemente estamos en un escaparate para aceptar todo tipo de críticas

Voz 6 31:27 por tanto como insulto por tampoco me parece una algún que otro siempre claro yo no curiosidad y que tiene ves tú que Tele que televisión ves qué tipo de Tele ves hoy yo de series documentales de animales hombre hombres que haya hacer la hiel Leo ya me los conozco acogerse

Voz 0273 31:45 oye pero con adhirieron vuelven a mí tiren La2 ahí la tierra esta empieza a besos

Voz 6 31:52 hay un imprescindibles en lados y luego durante toda la semana de lunes a viernes el hombre en la tierra que todos recordamos

Voz 0273 31:58 lo menos lo sabemos hombre tan ahora tanta los animales pero reconozco que pretende darle igual

Voz 6 32:05 me dan igual quiero decir no soy una gran especialista hay que defender la vida diversidad especiales verano especiales no no no no hay perdón suelta al poder

Voz 0152 32:20 y que si irá está muy bien verlo porque la naturaleza tal y como la conocemos ya no es como nos la retrato él quiere decir estos treinta años que habrán pasado ya tranquilamente desde el hombre y la Tierra hemos perdido mucha biodiversidad siempre fiel a este señor

Voz 0313 32:37 mejor pero hemos perdido bastante de lo que había más recursos y más medios para enseñarla documentales Cantábrico es una maravilla pero es verdad que hay menos cosas que ver totalmente yo

Voz 6 32:47 lo que estamos hablando todo bien ya el domingo va a ir a la manifestación

Voz 0152 32:50 con a favor del luego lo he visto

Voz 6 32:52 sí sí esto es lo que más ves en la tele

Voz 0152 32:57 a ver no yo soy muy ecléctica lo veo todo primero pues de las seis me dice margen para yo muy yo no vale no no yo misma no porque siempre me criticó muchos ya que lo que me ponen verde diga yo lo he hecho yo

Voz 0273 33:09 no me lo pones vamos a responder qué razón

Voz 1 33:12 pero bueno son los tengo que deben más siéntate guardaron guardan la fiesta ha sido un placer de verdad lo birlo a Diego abierta excompañero del metal Roberto Roberto qué buena soy Pal los guiones así que valor valoran van

Voz 9 34:05 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana aquí en Facebook la venta

Voz 18 34:11 a capela

Voz 20 34:16 partido

Voz 42 34:19 la prisión permanente revisable para los crímenes más horrendos

Voz 43 34:24 con ese satélite muchos muchas ocasión en que el Código Penal no se puede reformar en el fragor de un dolor estoy me pronunciaría democratizar que sirva para proteger para vengarse

Voz 7 34:37 debería haber un debate conjunto tanto de las penas cómodos los beneficios penitenciarios

Voz 42 34:42 hora veinticinco estamos a favor de la prisión permanente revisable cosas

Voz 50 39:52 hola buenas tardes qué tal bienvenido a La Ventana arroba esos advertencia los oyentes de La Ventana o Irene los a sorprender a todos por qué vincular filosofía con el Mónaco por ejemplo el Principado el glamour una familia día de la prensa rosa gays Kelly Casiraghi

Voz 1 40:12 todo eso les suena a ver vamos a oponernos

Voz 0313 40:15 la situación es de entrada una reflexión muy básica hay formas muy distintas de afrontar la verdad muy diferentes caminos puertas vías desde la curiosidad la necesidad encontrar a todo un significado por ejemplo

Voz 37 40:27 el principio qué fin

Voz 0313 40:36 bueno hay otras fases como la de sentirte inútil que necesitas un cambio potente

Voz 0273 40:40 debido a un barullo de ideas en la cabeza la verdad es que me reconozca inútil como esas propiedades inútil como una finca tanto nada conozco un remedio para eso arranque las persianas ahora las puertas y las ventanas para en par que el viento lo barra poco

Voz 0313 40:56 luego hay problemas por ejemplo vivir exclusivamente por ser bello puedes buscar la complicidad frente a la soledad

Voz 52 41:16 ver si me despedí de hace veinte minutos piso con medios príncipe de las gratis tanto que bueno experimente escapar

Voz 53 41:25 tenía cosas que hacer aquí

Voz 52 41:27 han reconoces que tenías miedo de es que no puedes hacerte todas las cosas Toxo algo que necesita es la ayuda de una buena

Voz 0313 41:35 resolviendo todo o casi todo puede tener una visión filosófica y en este caso hemos elegido cuatro escenas protagonizadas por Chris Kelly La ventana indiscreta alta sociedad el cisne esta última Atrapa un ladrón y eso por qué pues porque esta mujer luego se convirtió en Mónaco se casó con Rainiero ya lo saben tuvo tres hijos Carolina Alberto Estefanía todos ellos mezclaron la vida palaciega con la con la mundana ese comentaba ante sede de las revistas del corazón de color de rosa no luego llegarían sus nietos cree ya no pudo conocerlos porque murió en el mil novecientos ochenta y dos por ejemplo la hija mayor de Carolina nació en mí

Voz 54 42:12 mil novecientos ochenta y seis Se llama Carlota Casiraghi y es nuestra protagonista de hoy La Ventana de la filosofía y eso por qué pues porque la filosofía

Voz 0313 42:23 no sólo está en la calle de hecho se lo preguntaban a ella va a un programa de dicen tus dudas

Voz 13 42:28 Twente hoy cuento

Voz 0313 42:31 tú das mucho dice sí Illes el pero todo el tiempo orificio dudo todo el tiempo o llegue tiene que ver Carlota Casiraghi con la filosofía

Voz 0813 42:40 Carlota Casiraghi la duda filosófica pues esta mujer que tiene treinta y dos años además de llevar la filosofía son palacios allí en esa zona tan palaciega en ese país tan palaciego con el príncipe o sea esforzados está esforzando por llevarla a la calle ella estudio yo Filosofía en la Sorbona siempre fue cuentan una adolescente que tendría mucho a la introspección a la abstracción etc Estudió Filosofía allí en la Sorbona ahí bueno hace desde hace tres años impulsa preside unos encuentros llamados Encuentros filosóficos de Mónaco en los que cada año pues eligen un tema pues un año ha sido la violencia otro año ha sido el amor ir cada mes del año va un filósofo casi siempre son franceses porque hay que decir que la tradición filosófica Ana con no es muy abundante iban allí pues de distintos ponentes a a departir sobre el tema pero claro lo curioso es que ella que es de la de esa dinastía Grimaldi en el puesto que ocupa en la línea sucesoria irrelevantes el décimo octavo pero claro sí que fíjate qué qué cosas tan injustas pues fue pues se le criticó esto no va como que elegía la filosofía como para buscar un motivo para

Voz 0273 43:49 para para ser algo así como una cosa claro si agua al firmar se para sí exacto para no

Voz 0813 43:56 parecer guay y ella muy contestó muy bien contestado que dice yo no busco que que la filosofía me dé buena imagen me interesa la pasión me interesa la autenticidad dice y una de las FARC de mis frases preferidas es una frase de Nietzsche las convicciones son prisiones

Voz 13 44:17 sus se está que a es decir se siempre lo he pensado desde que descubrí la filosofía siempre tuve este deseo hacer algo con la filosofía e incluso luego llegó el momento de hacerlo cuando tuvo el tiempo sobre toros con el apoyo de mi profesor de Filosofía y otros docentes que recordarle que no os dieron este caso

Voz 37 44:43 entonces esto

Voz 55 44:45 a mí sí si sí que ya le los orejas goza vete a casa cápita Ana lo que decimos sí Adele a todos

Voz 0273 45:14 sí de hecho yo estoy imaginando a a muchos oyentes de La Ventana todavía sorprendidos

Voz 50 45:21 leyendo porque una una mujer

Voz 0273 45:23 una persona que nace en ese ámbito no ese contexto y además considera que que ser tras

Voz 0313 45:30 aparente en la vida es casi una indecencia

Voz 0273 45:33 vivir así todo lo contrario de lo que hemos visto siempre de esa familia al menos eso y además que

Voz 0813 45:39 sí a pensar que alguien que se ha creado en ese ambiente estaría acostumbrado pero a ella le resulta todo lo contrario y a mí me parece interesante porque ella pertenece a esa generación tiene treinta y dos años pertenece a esa generación que ya se ha criado muy educado lo muy expuesta a las redes y con esa convicción de de que la vida personal Se puede exhibir y ella sin embargo lo dice y lo razona bien dice no revelar todo de uno mismo constituye una forma de Saber vivir y a ella le le repugna un poco esta manera está puesta en escena de de uno mismo permanente no ella ha tenido siempre mucha mucha ha sido muy reservada con su vida escribió la crítica de un libro de André firmante del otro lado precisamente en defensa del secreto mi saque que parece que no se confirma en esta ocasión lo de que tus condiciones de vida determinan absolutamente como eres y lo tiene y tienen un ensayo Carlota Casiraghi que es el archipiélago de las de la acusación eh

Voz 0273 46:32 sí es uno de los de los elementos Unas de las materias más

Voz 1 46:38 complejas y más conflictivas de la ciudad

Voz 0273 46:41 sí sí la pasión y sugestión efectivamente la escrito con su profesor de la Sorbona

Voz 0813 46:48 ver mayores y analizan hasta cuarenta pasiones humanas desde el miedo la arrogancia la alegría la crueldad la melancolía y ellos sostienen dicen al está muy bien en esta época en que tanto hablamos de las emociones de las pasiones tanto la sensación pero vamos a no ahogar jugarnos en ellas no desde el vamos a a reflexionar sobre ellas a ha a identificarlas a acotar las para para no ganarnos en ellas

Voz 13 47:15 influencias el paisaje que soy yo no lo diría Solbes que la filosofía no es algo que que de apaciguamiento algo que te recetas para el bienestar o impreso una terapia de esa lo contrario una forma de de preocupación y cuestionamiento permanente una formas de duda

Voz 42 47:36 uu núcleos se votó no no me la duda aquí ha respondido

Voz 0313 47:55 punta del millón que siempre planteamos a los que os dedicáis para qué sirve la filosofía decirlo para dudar claro un conjunto de recetas decididas sino que no servía para dudar para cuestionar los todo en la vida

Voz 0813 48:06 es ella dice sí que sí que ayuda a vivir pero ayuda de la forma más difícil porque en realidad lo que plantea es una trampa segunda sobre la vida y la filosofía demanda resolverla pero yo tengo la convicción de que en esa vocación suya por la filosofía I tiene un peso muy fuerte el hecho de que perdiera su padre Stefano Casiraghi que murió en un accidente cuando ella tenía cuatro años no ya ha hablado a veces de ese una otra de sus grandes preocupaciones es el amor llegue ha hablado de ese sentimiento de pérdida radical de precariedad de la vida fíjate cómo íbamos a pensar que una señora apellida Casiraghi pudiera hablar de precariedad de la vida pero es verdad que ante ante estos golpes de la vida pues de da igual quien seas no IESA esa gestión del sufrimiento esa gestión de la de las emociones que habla vamos pues ella también con esa idea fan suyo de divulgación de la filosofía en el fondo recupera también mucha parte de la tradición estoica de la tradición épica Nuria es verdad lo hemos comentado muchas veces que la filosofía la occidental más contemporánea deja de lado todo esto todos los que son los pros Temas reales no de la vida cotidiana allí es demasiado académica pero ella tira por esa esa veta que sin duda es la más la más fácil de divorcio el amor el amor

Voz 0313 49:21 concretamente es uno de sus terrenos preferidos

Voz 13 49:24 Estados Bouton me pareció una evidencia elegir el tema del amor ya que sigue siendo un tema central de la filosofía la discusión filosófica sobre el amor sexo no implica que la esfera a la que me refiero sea muy subjetiva esto implica también cuestionamiento en relación con la justicia en relación con la política incluso con la religión así Bush finalmente el amor es la pregunta central que es así decir nuestras Liceo

Voz 56 49:53 reconocen que de todos es estas zonas donde dijo pero esto Keach Chris setas pero eso ofrecer en el Carnegie es que el IVA

Voz 50 50:25 fíjate pero algunas cosas como hemos leído de ella me da la impresión que comentabas en que Carlota Casiraghi forme parte de la generación que ha crecido ponerle otros con el mundo digital las redes sociales pero eso ahora que hablamos del amor tengo la intención de que se le preocupa mucho la la la falta de contacto la la disminución en las relaciones yo les llamo de verdad personales que tocarse tal en pro de las redes no ella también

Voz 0313 50:49 la preocupado por esto no sé si la filosofía podrá dar respuestas del tipo de de inquietudes

Voz 0813 50:53 también también ella habla de esto de como de la la perplejidad que produce que es verdad que se produce a cualquiera que nos ponemos un poco pensar en ello como en esta época de la comunicación de la comunicación de que todos estamos conectados con todos sin embargo el amor parece más difícil que nunca porque ella dice porque hay resistencias entregarse totalmente al otro no sea de estar relacionado con la confianza con la pérdida de confianza interpersonal es muy paradójico y esto es un hecho constatable el aumento de la soledad en los países desarrollados no parece que cuanto más comunicados estamos de manera tecnológica más dificultades tenemos para una conexión física real entre los seres humanos

Voz 0313 51:34 la confianza de que unos hablaba hace unos días Adela Cortina te acuerdas que lo ponía como como ejemplo como el como elemento de cohesión fundamental en Tengo una pregunta que si una pregunta una duda tú crees Irene que si Carlota Casiraghi fuera Carlos Casiraghi se la tomaría más en serio

Voz 0813 51:51 sí la verdad es lamentable decirlo pero yo creo que sí es verdad que su vocación es podríamos y de ese extravagante es atípica en el frecuente es poco

Voz 0313 52:04 porque es frecuente que un jugador de fútbol lea poesía y los hay

Voz 0813 52:07 pero claro y también sabes qué pasa que a lo largo de la historia de la filosofía de la historia está llena de de aristócratas de nobles que se han dedicado a pensar entre otras cosas porque eran los que tenían tiempo para hacerlo pasadas doce horas trabajando en el campo de sol a sol te quedaba muy poco tiempo para instruir no entonces el hecho de que lo haga una mujer se ponen por delante pues eso la la parte la parte frívola que asociamos a Mónaco no si fuera un hombre a Agüero pues si es frívolo pero no tanto yo creo que tampoco yo sostengo que ya sea una gran intelectual no desde luego ha publicado un libro con un profesor de filosofía para hacer un intelectual hay que público de Sofía en Mónaco ya sólo por eso me parece admirable

Voz 0313 52:49 pero fíjate dieron una cosa yo creo que a veces el el entorno de fuera nos hacemos una imagen y le ponemos un cliché automáticamente vivir justamente en ese ambiente y además con la adversidad de perder a su padre y en circunstancias trágicas tan tan prontito claro creo que también te te forja el carácter y la personalidad de una manera determinada

Voz 0813 53:07 totalmente presión al que deben estar sometido

Voz 0313 53:09 tras esas personas vamos ahora en vídeo en en absoluto

Voz 0813 53:12 no no lo hace a otras cosas pero la presión en su día a día

Voz 0313 53:15 tiene que ser insoportable no yendo siempre de los

Voz 0813 53:17 fotógrafa y para una persona que tiene un un carácter más reflexivo pues desde luego no es no es el sitio gustaría