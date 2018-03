La Ventana (13/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

son las siete las seis en Canarias volvemos Almería a la localidad de Roda alquilar donde hasta hace unos minutos ha desarrollado una nueva reconstrucción relacionada con el asesinato de Gabriel Cruz en la finca familiar donde permaneció el cuerpo del pequeño desde el mismo día de su desaparición Ana Julia Quezada ha acompañado la Guardia Civil en esta tarea después de confesar la autoría del crimen en Almería está Javier pájaros adelante Javier

Voz 2 00:33 me tira la misma sudadera roja con capucha Ana Julia que ha vuelto pues el día consecutivo a esta finca de alquilar para someterse a una reconstrucción de los hechos esta vez ha decidido colaborar durante una hora ha explicado al desgaste magistrado Rafael Soriano donde colocó el cuerpo del pequeño Gabriel de dónde lo sacó la mañana del pasado domingo las pesquisas se han centrado fundamentalmente en el aljibe pero también en el interior del inmueble la diligencia ha finalizado hace apenas media hora Ana Julia regresó entoces ya a dependencias policiales en un convoy fuertemente protegido

Voz 1667 01:01 el PSOE opina que la conmoción social que ha provocado este crimen desaconseja el debate de pasado mañana en el Congreso sobre la prisión permanente revisable Margarita Robles acusó a PP y Ciudadanos de actuar con fines electoralistas

Voz 3 01:14 porque entendemos que quién tiene que asumir las responsabilidades de extraer este debate con una finalidad electoral de tergiversar la realidad político penal de este país es el Partido Popular y Ciudadanos

Voz 1667 01:28 Gemma reacciones a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a España por imponer penas de prisión a los responsables de una quema de la foto de los Reyes Estrasburgo lo enmarca dentro de la libertad de expresión e Ignacio González Vega de Jueces para la Democracia ha apostado esta tarde en La Ventana por despenalizar estas acciones en el Código Penal

Voz 4 01:47 nosotros es de esta democracia loca reivindicamos es una reforma del Código Penal al menos es lo que sí hay que hacer es interpretar ese articulo conforme a la sentencia del Tribunal Europeo derechos humanos pero lo más deseable sería o al menos reelaborar el tipo penal para que sea se ajuste a la doctrina de este tribunal

Voz 5 02:25 sólo dos semanas los embalses de nuestro país se encontraban en su dato más bajo desde mil novecientos noventa y cinco las reservas estaban al cuarenta y tres coma cinco por ciento de su capacidad en tan poco tiempo el paso de las borrascas en My Félix han hecho crecer el nivel de los embalses en cinco mil setecientos hectómetros cúbicos hasta el cincuenta y tres coma siete por ciento desde hace más de ocho años no se registraba una subida superior dejamos así atrás la mayor sequía nuestros embalses desde el noventa y cinco tampoco han Solo las cuencas del Júcar Segura del Guadalquivir o del Duero tiene reservas inferiores al cincuenta por ciento de su capacidad

Voz 0887 06:01 hola Carles qué tal te cuento un poco cómo está el el bar el bar me me cuentan está más lleno que de costumbre se ha corrido la voz y nadie quiere perderse los últimos momentos de este bar que tiene una clientela de lo más diversa treintañeros estiloso sí modernos hipster los llaman junto a clientes de toda la vida gente que ha venido a tomarse una cervecita y uno de esos famosos P pitos de ternera el plato estrella de la casa junto a otros que tienen el café de media tarde entre las manos y decir que este bar es una rara avis para quien no conozca Madrid se encuentra en el barrio de Malasaña en un barrio en el barrio moderno por antonomasia aquí en una zona asilo normal se convierte en la excepción entrar en el palentinos entrar

Voz 1 06:43 en un bar que lleva décadas con el mismo Sabah

Voz 0887 06:46 por de barrio de bar de barrio madrileño con su barra metálica de forniquen desgastada por el tiempo SUP anhelado de madera esos cristales pero también con un olor a carne de esa de ese olor que da hambre un olor que casi nos retrotrae al hogar a la casa del pueblo más difíciles transmitirlos eh los sentimientos el ambiente que lleva generando durante décadas a una clientela Nos dicen muy fiel e te contado el interior pero también es curioso el el exterior que llama la atención casi casi por lo anodino con su todo rojo de colorido por el tiempo y un cartel un rótulo en el que se le palentino rótulo al que en algún momento se le cayó la L y fue pintado a mano en el rato que llevo aquí son muchas las fotos que se han hecho en el palentino bar al que también te digo le han salido ya muchos novios y novias con un futuro del que todavía no se sabe qué pasará con él son varias las personas en el rato que llevo yo aquí que se han acercado preguntando para hacerse Corell quieren comprarlo para dicen no se pierda el sabor de un lugar como éste o lugar que conoce sí muy bien María Dolores López Loli como todo el mundo la conoce copropietario del lugar y que ha estado varias décadas tras la barra la tengo aquí a mi lado

Voz 0313 08:07 qué tal qué tal cómo va eso como está lo primero lo primero como están de ánimos poco

Voz 10 08:12 el nada no estoy un poco nerviosa porque mucha gente demasiado

Voz 0313 08:18 pero estoy estoy bien me encuentro bien me preguntaban algunos compañeros hoy por qué cierra el palentino cuál es la historia Loli cuál es el motivo

Voz 10 08:26 pues mira la historia es que al fallecer Casto como sabes si pues claro lo que es una comunidad de bienes la ACB que tenemos pues tiene que desaparecer entonces yo tengo sesenta y siete años de fallecimiento de Casto y jubilación mía como los hijos de Casto tiene en su trabajo y los míos también por nadie lo quiere

Voz 0887 08:48 les estamos hablando de de Casto Casto para quien no lo conozca era el el otro copropietario de este bar que falleció el pasado bendito

Voz 0313 08:56 las de febrero gente

Voz 0887 08:59 fuera de Madrid que que no sabe quién es este caso del que estamos mencionando y que era muy querido aquí

Voz 0313 09:04 en el barrio Loli cuando veo que tú sabes que si perfectamente sí sí Loli cuántos años en el Valentino bueno yo cuarenta y seis cuarenta y seis años te parece muchos a poco me parece muchísimos sí me parece una barbaridad y me imagino que con cuarenta y seis años en historias y recuerdos Bono

Voz 10 09:23 bueno de todas estas paredes palentino hablasen imagínate lo que aquí saldría que te parece

Voz 0313 09:30 bueno pues por qué no nos cuentas algo algo una historia que te venga a la cabeza en la primera hay pues ya te puedo contar la mía por ejemplo Benghazi yo

Voz 10 09:38 entre aquí con diecinueve años en el palentino y aquí conocí a mi marido porque era el dueño del palentino bueno uno de los dueños ya que me casé y aquí me quedé sí te puedo decir niños que han nacido los hemos visto nacer de siguen venían de que al palentino porque ya tienen pues treinta años cincuenta años algunos los hemos visto pues son esto pues que quedan aquí quedan entre nosotros y en las paredes del palentino Loli estos últimos días desde que se ha sabido que vais a cerrar

Voz 0313 10:07 ha aumentado el número de clientes ha venido gente igual hace tiempo que no veía is a venir y que no quiere pasar ni un sitio

Voz 10 10:15 sí bueno aparte te puede decir que amenace chicos que no que no se cierre palentino que me van a hacer un boicot que se iban a poner en tú no vas a echar tierra uno va a cerrar bueno es que tengo de todo pero claro hay hay que cerrar sinceramente todo tiene un principio y un fin no a mí me duele mucho pero es así es que hubiese bebido que era mi socio pues quizás ser pongo fuese con una derrota estaría aquí pero mira son las cosas de la vida día serlo por eso se cerrar palentino y de todo

Voz 0313 10:47 lista de de de personas que nos comentaba Javier que que se interesan por comprarlo y por intentar que bueno que al menos no desaparezca con vosotros que

Voz 10 10:56 yo tengo un montón de tarjetas de aquí pero que no sepan lo que puede servir esto de una grabar yo que sé no tengo ni idea nosotros el día que vendamos que serán los hijos de Casto yo pues Lou dolor lo que sea a nosotros nos pagan lo nuestro de pozos lo que quieras

Voz 0313 11:15 no sé no sé por qué va a ser muy duro claro los puedo para una cláusula para una cláusula en el contrato que diga que no se pueden eliminar los Pepito se alternará

Voz 1 11:25 que sigan manteniendo el nombre del vino

Voz 10 11:28 a eso viene como soltar la B6 puede haber no lo sé adónde hay que dirigirse

Voz 0313 11:33 el objetivo es que tú tema

Voz 10 11:35 fíjate que yo estoy acostumbrada a bajar todos los días a las siete de la mañana abrir yo vivo enfrente abrí mi lo halcones encontrarme en mi palentino cerrado con los cierres echados porque claro para mí al príncipe va a ser un poco duro pero reconozco que tiene que tiene que ser así

Voz 0313 11:53 Javier desde que hemos empezado la conversación hace un momentito dinos cómo ha cambiado el paisaje si es que ha cambiado el paisaje en el interior del bar pues

Voz 0887 12:02 cada vez va siendo más difícil hacer esta conexión porque cada vez está más lleno cuando ya cuando llegué hace media hora me costó entrar pero eso que se va renovando bastante la la clientela se toman sus cervezas su Pepito de de ternera pero no para de entrar y salir gente la verdad que son muchas las fotos me ha hecho mucha gracia cuando llegado aquí había una mujer de estas que que os comentaba una hipster una mujer moderna que estaba haciendo foto a su hija o hijo ni en el carrito ha puesto al niño en el carrito en en los dos frontales de del palentino para hacer foto al niño en el carrito solo con el cartel del Valentino macho macho bastante gracia Casón son recuerdos que la gente quiere llevarse por si como decimos el eh el comprador ola compradora o el futuro desaparece el palentino tal y como como lo conocen al menos quedarse con con esa recuerdo

Voz 0313 12:55 lo que queda de día mañana y el jueves cuando echa el cierre va a ser una auténtica y una bendita locura Loli López muchísima suerte gracias por asomarse a la ventana

Voz 10 13:06 a vosotros os animo en tiene mucho

Voz 0313 13:08 venga adiós adiós

Voz 14 15:11 Nos fallos en la gestión del temporal mareo Florido buenas buenas noches Ángels ladrillos buenas Juan sabes qué tal buenas noches gramos para el análisis ver alguna responsabilidad el Gobierno no

Voz 1 15:19 desde las diez de la noche la información y el análisis a través de la onda media Cadena Ser punto com la aplicación móvil de la SER Hora veinticinco con Barceló la Ventana última hora

Voz 1915 15:39 vamos en busca de la última hora informativa primero en Andalucía Ana Julia Quezada ha participado esta tarde en una nueva reconstrucción relacionada con el asesinato del pequeño Gabriel Cruz en Roda alquilar la finca familiar donde permaneció el cuerpo del niño desde el día de su desaparición Ana Julia acompañado a la Guardia Civil tras confesar que golpeó a Gabriel durante una discusión y luego lo asfixió a última hora en Aragón el Gobierno regional lanzará este año ayudas directas para las empresas del sector de la automoción y a fondo perdido el objetivo es que la comunidad autónoma se convierte en un referente en la movilidad marcada por el Opel Corsa cien por cien eléctrico

Voz 0313 16:12 Asturias Izquierda Unida exige el Gobierno asturiano

Voz 15 16:15 que remita el borrador al Parlamento regional lamentan el retraso respecto a otras comunidades autónomas en materia de reconocimiento de derechos de los transexuales

Voz 1915 16:24 a última hora en Baleares nuevo juicio para el ex presidente Matas esta vez por el caso son las pasas a la magistrada les sienta en el banquillo por fraude malversación prevaricación y tráfico de influencias canarios

Voz 16 16:37 la Audiencia de Las Palmas ha confirmado hoy el archivo de la investigación abierta contra Antonio Ojeda el rubio por la desaparición del niño Yeremi Vargas en dos mil siete al no observar indicios sólidos que lo incriminan en los hechos hay que recordar que el Rubio era el principal sospechoso de la Guardia Civil Putin

Voz 1 16:52 ahora en Cantabria luz verde del Congreso para que Cantabria elimine sus los aforamientos a sus diputados consejeros y presidentes la segunda comunidad que propone fulminar estos privilegios para sus señorías diputados autonómicos que hoy han defendido en Madrid eliminar estos vestigios del pasado Castilla La Mancha a pesar de las lluvias de las últimas semanas la región tiene menos agua embalsada que hace un año actualmente los pantanos de Castilla La Mancha están el veintidós por ciento diez puntos menos que en marzo de dos mil diecisiete en dos mil ocho estaban hay cuarenta y tres por ciento Castilla y León

Voz 0599 17:21 pues aquí al revés ha costado pero por fin los embalses están más llenos que el año pasado según la Confederación Hidrográfica del Duero el nivel de los embalses supera al del año pasado en un punto gracias a las lluvias de estos días pero sigue estando eso sí a doce puntos de la media de los últimos diez años

Voz 0313 17:35 última hora en Cataluña aquí la Generalitat ha retirado la custodia de dos niñas pequeñas a una familia de rugby que entre otras cosas poni a vídeos de atentados yihadistas en casa los Mossos han detenido al padre después de que su ex pareja lo denunciara por amenazas e insultos las niñas de dos y cinco años veían vídeos de ataques terroristas y también de de capital

Voz 1 17:54 es que contamos en Ceuta sindicatos empresarios llaman a la movilización de la población el próximo jueves para conseguir una frontera más segura y fluida temen que si no es multitudinaria el Gobierno central no les hará caso a última hora en la Comunitat Valenciana

Voz 10 18:08 Mercadona que ganó trescientos veintidós millones de euros en dos mil diecisiete un cuarenta y nueve por ciento menos en un año en el que a invertir una cifra récord de más de mil millones de euros ha quedado cinco mil nuevos empleos hizo su líder el empresario valenciano Juan Roig que la compañía irá mucho mejor en los próximos años

Voz 0599 18:24 Euskadi nuevas huelgas en educación en Euskadi ocho hubo el año pasado estas son las primeras de este año los sindicatos nacionalistas han llamado a parar mañana y pasado a veintiséis mil docentes de escuelas e institutos podrían verse afectados ciento setenta y seis mil alumnos

Voz 17 18:38 última hora en Extremadura la nueva ley del turismo de Extremadura ese va a probar con el objetivo de luchar contra los alojamientos ilegales desde la Administración regional busca la erradicación de la competencia desleal y la oferta ilegal que dicen distorsionan el mercado en caso de infracción la multa puede ir de seis mil euros hasta los sesenta mil turno

Voz 0313 18:54 en Galicia pues aquí las plazas turísticas ilegales ocupa la mitad de la superficie habitable del casco histórico de Santiago son cuatro mil trescientas veinticinco plazas que dejaron un beneficio de ocho millones y medio de euros en fiscalizar La Rioja

Voz 18 19:07 tenía Civil Policía Nacional cierran dos importantes operaciones contra la droga en La Rioja que han evitado que llegarán al mercado droga por valor de más de setecientos cincuenta mil euros han detenido a diez personas y desmantelado un grupo criminal que distribuía en Logroño y en la Ribera Navarra última hora en Madrid

Voz 0867 19:22 cuelga en el metro de Madrid pero huelga también en de Buenos Aires los sindicatos de Metro argentino han parado durante tres horas y media para denunciar la compra Metro de Madrid de cuatro vagones con amianto el jueves regresan los paros a Metro de Madrid por el mismo motivo hoy la huelga ha transcurrido sin sin sin incidentes Murcia

Voz 19 19:39 la pierna murciano esperanzado de que en primavera pueda haber trasvases desde el Tajo al Segura considera que con la evolución de los embalses de cabecera que crecen a razón de nueve hectómetros cúbicos diarios se habrá alcanzado la cifra de embalses

Voz 1915 19:51 ánimo última hora en Navarra el Gobierno de Navarra ha anunciado una OPE extraordinaria de dos mil ciento treinta y siete plazas mil ciento cuarenta y uno corresponden a personal docente no universitario adscrito al Departamento de Educación seiscientas XXXV a profesionales de salud y trescientas sesenta y uno al resto de categorías

Voz 1 20:07 la última hora

Voz 0867 21:33 buenas tardes a todos Cifuentes cambia sus planes y pisa el acelerador ante la incertidumbre electoral y el resultado de las encuestas no luego ya

Voz 24 21:40 esto no lo voy a hacer ahora señoría no lo voy a hacer para que usted tenga su dosis de protagonismo Tina no lo voy a hacer señora

Voz 25 21:48 dado vamos a reducir medio punto el tipo mínimo en la escala autonómica del impuesto

Voz 0867 21:56 han pasado sólo cuatro meses entre estas dos declaraciones el Gobierno regional anuncia ahora una gran reforma fiscal una bajada generalizada de impuestos en el tramo autonómico del IRPF bajada que antes ya había pedido ciudadanos y que la presidenta se reservaba para más adelante no habrá que esperar tanto Cifuentes se apunta el tanto en solitario

Voz 26 22:16 ya ven

Voz 0861 22:17 está en Madrid

Voz 26 22:22 el Consejo

Voz 27 22:22 el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de ley que contempla todas estas medidas fiscales once grandes medidas que van a tener una incidencia en el bolsillo de los madrileños Javier Bañuelos qué tal muy buenas tardes

Voz 1667 22:34 qué tal buenas tardes es un momento único

Voz 0861 22:36 bueno dejar escapar ni un solo detalle ningún gesto eso sí será algo dificil entre los casi mil invitados que van a compartir el menú en Torrejón de Ardoz en esta macro cena de Navidad del PP de Madrid en su interior

Voz 1667 22:47 de esta no es la información que quería

Voz 0867 22:50 os escucharé Javier Bañuelos que enseguida vamos a escuchar las medidas que ha anunciado Cifuentes esta misma tarde queda todavía el trámite parlamentario ya veremos qué hace Ciudadanos porque fue Ciudadanos quien propuso esta rebaja fiscal votarán a uno a favor parece complicado ponerse a pesar de que el anuncio de esas sentado fatal César Zafra portavoz adjunto

Voz 28 23:08 nosotros desde Ciudadanos ya en septiembre del año pasado en pedimos que bajasen los impuestos que bajar el IRPF en ese momento se nos llamó de todos nos llamó oportunistas políticos e inmaduros políticos ya solamente bajarle los impuestos porque las encuestas elevan absolutamente mal yo creo que es peligroso gobernar a base de encuestas

Voz 0867 23:29 vamos a escuchar así las medidas que ha anunciado Cristina Cifuentes hoy en la crónica de Javier Benito

Voz 0861 23:35 los qué tal buenas tardes nada menos que ciento sesenta millones de euros Ése es el cálculo de ahorro que maneja el Gobierno ahorro para los madrileños o visto desde otro prisma una disminución de ingresos para las arcas regionales que abra que paliar la comedia propone bajar medio punto el tipo mínimo del IRPF es decir bajaría del nueve y medio por ciento actual al nueve por ciento Esa disminución del Impuesto de la Renta se notará según la presidenta en las rentas más

Voz 25 24:01 queremos que el impacto de esta medida va a reducir el esfuerzo fiscal de los más de tres millones de contribuyentes madrileños m cincuenta y seis coma tres millones de euros

Voz 1667 24:12 pero también propone bonificaciones en el impuesto que quepan

Voz 0861 24:14 o por las herencias entre tíos y sobrinos hasta ahora era sólo de padres a hijos sean ve también la deducción de gastos por escolaridad a los niños de cero a tres años crece la deducción por acogimiento de ancianos o discapacitados que pasa de novecientos a mil quinientos euros y entre esas once nuevas medidas fiscales Javier también destaca otra se le conoce ya como la deducción de Wall a pop la iba a dejar exenta de tributos la compra venta entre particulares que no pase de los quinientos euros la mitad de estas propuestas tendrían un impacto inmediato la de la renta se notaría el año que viene año electoral la duda

Voz 0867 24:50 cómo se va a paliar la caída de los ingresos vía impuestos pues básicamente esa es una de las preguntas del millón hemos llamado esta tarde a gesta los inspectores técnicos de Hacienda José María Mollinedo de su vicepresidente

Voz 29 25:02 las ingreso es incompatible con un sentirse posteriormente Insa financiado y pedir al Ministerio Montoro un nuevo sistema de financiación que sea más generoso con esas comunidades autónomas que están aprobando bazar hacía impositiva estos ciento sesenta millones de euros si se pierden o indudablemente va a aceptar a ese nivel de gasto público de inversiones que pueda realizar la Comunidad de Madrid

Voz 0867 25:31 siete de la tarde y veinticinco minutos vamos a conocer la opinión de PSOE y Podemos en nuestro cara a cara de los martes José Cepeda senador y diputado regional qué tal muy buenas tardes

Voz 5 25:39 el dominio ríes no te ríes de

Voz 0867 25:42 que la reforma que plantea el Cifuentes

Voz 5 25:45 claro que me río porque la verdad es que ver cómo efectivamente la Comunidad Autónoma de Madrid que ha tenido grandes gestas recortes en cuestiones tan importantes como la educación la la la sanidad en los últimos años es lamentable ver que ahora hay una competición en la derecha entre ciudadanos el Partido Popular para ver quién rebajan impuestos cuando curiosamente como muy ha explicado esta mañana mi portavoz Ángel Gabilondo cada vez la deuda de Laguna Madrid va creciendo no por lo tanto se lo tienen que hacer mía

Voz 0867 26:15 veces un corre corre que te pillo Lorena Ruíz Huerta portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid qué tal muy buenas tardes les parecería situar el debate en dos esferas en la primera sobre la utilidad la conveniencia de estas medidas y la segunda el momento que sea elegido no porque ahora sí hace cuatro meses no era también

Voz 1305 26:33 sí pues en relación con la primera cuestión bueno yo creo que lo primero que hay que decir es que esta señora es una auténtica irresponsable porque con esta medida que va a acordar lo único que va a conseguir es reducir la recaudación agregada bajar el IRPF incluso aunque haya anuncie que es a las rentas más bajas como de hecho parece que va a ser como medida aislada nosotros no podemos estar de acuerdo con ella Si esto no va acompañado de una subida a las personas que tienen una renta más alta unos patrimonios más altos como medida aislada insisto es una auténtica irresponsabilidad por otra parte es completamente inútil el el otro tipo de medidas que ha acordado el Consejo de Gobierno que es el de las deducciones por ejemplo deducciones a familias que tienen menores de cero a tres años escolarizados les va a deducir una una cuantía en el IRPF bueno esto que pone un poquito más de dinero porque es un poquito más dinero en manos privadas de las familias lo que hace es detraer del Estado una cantidad muy importante de dinero con la que se construirían por ejemplo escuelas infantiles que es lo que estamos demandando todas las te da el otro día han salido a la calle hemos salido a la calle medio millón de mujeres a demandar políticas por ejemplo que fomenten la igualdad de las mujeres una de las cuales la principal la estrella sería que las mujeres tengamos dónde dejar a nuestras criaturas en un lugar que no nos cueste cuatrocientos euros al mes que la mayoría de familias no pueden pagarlo pues esto se hace con políticas públicas de construcción de escuelas infantiles con este tipo de medidas no se soluciona este problema porque como digo lo que hace es dejar cuatro duros en manos de las familias detraer en cambio una enorme importante cantidad de dinero con la que se podrían hacer políticas que de veras sean equitativas distributiva

Voz 0867 28:08 voy al momento que también es importante no el momento

Voz 1305 28:11 topos pues efectivamente inglés divulgativo no tengo más remedio que coincidir conciudadanos estando absolutamente en desacuerdo con que Ciudadanos pretendía también va a hacer esta bajada de impuestos eh creo que lo único que ha hecho Cristina Cifuentes efectivamente es en primer lugar desmarcarse de que Ciudadanos pudiera apuntarse este tanto en un momento en que las encuestas lo que dicen es que Ciudadanos está comiendo la tostada al Partido Popular por todas partes evidente claro las tardes que

Voz 5 28:36 hemos y ciudadanos están juntos en esta historia yo veo ahora mismo de de un debate muy interesante en una charla que ha tenido el Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez además un entorno económico empresarial con

Voz 1305 28:48 por la lado

Voz 5 28:51 es verdad que ahí se ha generado precisamente en torno a todo esto un debate muy interesante porque es verdad por ejemplo en el Senado después de la Conferencia de Presidentes tenemos abierto todo el sistema de financiación de las comunidades autónomas no entonces antes de que todo este debate a nivel nacional que todos los presidentes autonómicos están reclamando más dinero a Montoro para sus presupuestos cómo es posible que antes de saber exactamente cuál va a ser la financiación de las comunidades autónomas por parte del Gobierno a España de repente en una comunidad autónoma saquen este tipo de subastas de de de de bromas fiscales yo yo creo que es una auténtica aberración lo digo lo digo sinceramente no y desde luego insisto creo que los ciudadanos madrileños no son tontos yo creo que lo que están viviendo es un auténtico una auténtica competición entre la derecha de Ciudadanos y la derecha del Partido Popular para que efectivamente quién se apunta un tanto un titular pero al final luego lamentablemente lo sufrimos todo Madrid

Voz 0867 29:51 os diré que no sois especialmente originales en vuestro análisis e hijos no no estoy cargando contra vosotros quiero que escucháis al portavoz del PP en la Asamblea de Madrid Enrique Ossorio esta mal

Voz 30 30:01 yo lanzaría a los madrileños el mensaje claro si quieren tener rebajas de impuestos si quieren que las rebajas de impuestos se mantengan incluso avanzar más allá en el futuro el Partido Popular es el único que se lo garantiza

Voz 0867 30:14 le ha faltado decir vota PP lo que parece que no estamos en campaña electoral todavía pero divide directamente Se podría decir que si abierto ya oficialmente la campaña electoral para dos mil diecinueve no

Voz 1305 30:23 normalmente ellos son los primeros que están reconociendo que esta es una medida de carácter puramente electoralista Por otra parte como todas las que ha hecho Cristina Cifuentes durante esta legislatura en la que no ha llevado a cabo ni una sola política reconocible importante que se pueda rescatar además del famoso Abono Joven que es de lo único que que puede hablar permanente veinte porque no ha hecho absolutamente nada más solamente hace políticas pues como de grandes fuegos de artificio en este caso una medida claramente electoralista pero que es una enorme irresponsabilidad porque hay otra cosa muy importante que creo que la frente Corona Dorado no los que estáis de acuerdo con Ciudadanos seis vosotros que hoy que no saco hoy que no se órdenes colonos perdona uno me interrumpa hoy que nuestra ha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque no se puede condenar a una persona por quemar una fotografía del Rey ha dicho que eso va en contra del derecho a la expresión sabemos vosotros sabéis puesto Ciudadanos para que no se está para que no se sabe qué pena motivo haremos el mismo que no es anticapitalista el Tribunal Europeo pero esto como es para ellos el uso de la pala

Voz 0867 31:24 habrá algún segundo por favor en qué posición va a quedar ciudadanos ahora puede votar en contra de una reforma fiscal que ellos defendían lo impulsaban evidentemente ahora queda un trámite parlamentario que además no no no es precisamente a Gil pero ciudadanos no le va a quedar más narices que tragar pues ser muy buena pero

Voz 5 31:41 Junta yo creo que efectivamente lo que hace la respuesta a esa pregunta lo que va a hacer es posicionar claramente a ciudadanos en el espectro ideológico que algunos estamos diciendo desde hace ya mucho tiempo que se encuentra no que son un espectro Elías

Voz 1305 31:55 Peral Yucatán botánico de precios sí sí

Voz 0867 31:58 pero si esto no

Voz 5 32:00 veremos a qué están jugando no York gay por eso decía desde el primer momento que hay una lucha de poder muy importante entre la derecha están compitiendo entre ellos a ver quién es más liberal a ver qué medidas más neoliberales intentan imponer a la sociedad madrileña y frente a eso desde luego va a haber una alternativa progresista enfrente que la va a liderar el partido socialista sin lugar a dudas

Voz 1667 32:21 la policía diga por cierto Cepeda ahora que estéis en este día

Voz 1305 32:24 date existencial Hamlet en el que no sabéis y ser de derechas honor feministas o no te diré que estamos ante el terreno ante mente esto que haces permanentemente en Bair mito para hablar si podemos voy a intentar liderar la Comunidad de Madrid a ver si de verdad quemando fotografías es la gran apuesta que ahora pararé graves Pérez ha salido a la calle masivamente para decir que estamos hartas de vuestro machismo y esto que haces tú de quitarme internacional la palabra esta manera comulga Corral es un acto absolutamente machista que te feo ligeramente porque la mujer es lo que están cortes lo que estamos viviendo la la palabra por palabra

Voz 6 33:03 lo de machista no me acusan de machista pero tengo que ir a publicidad siete de la tarde y treinta y tres minutos

Voz 23 34:59 nuevos tiempos vamos a escuchar

Voz 0867 35:16 de treinta y cinco minutos cambiamos de asunto vamos con la comisión sobre la presunta financiación irregular del PP comisión en el Congreso de los Diputados Marjaliza causado baja esta mañana por enfermedad pero Francisco Granados sí ha acudido fiel a su estilo provocador ha tenido para todos para Errejón

Voz 36 35:30 a qué achaca usted su caída en desgracia su caída en desgracia

Voz 1305 35:34 porque de repente esta

Voz 36 35:37 història del soy prometedora cosas

Voz 0887 35:39 la política que lo voy a contar vio su señoría

Voz 0867 35:42 para la diputada de Esquerra Ester Capella

Voz 37 35:45 a usted le tocó también la lotería como el señor Fabra y es que la lotería le tocó al señor Pujol parece ser a mí no me ha tocado nunca un euro usted es objeto de también de un complot o cree que es la Fiscalía Anticorrupción y los miembros de la UCO que mienten Giotto

Voz 0887 35:59 Soriano dicho quiénes son

Voz 37 36:02 lo que pasa es que son los informes de la Fiscalía Anticorrupción no dicen exactamente esto que está usted diciendo

Voz 0887 36:09 celebro que usted se fíe tanto de la justicia española de la Fiscalía de los tribunales de Justicia

Voz 0867 36:14 sí ha bajado el pistón cuando le ha tocado a hablar de su partido o de su ex partido

Voz 0887 36:18 si usted como diputado tuviera oportunidad de hacerlo

Voz 0313 36:21 la cuestión es sin

Voz 0887 36:23 posible que yo le pregunte a la señora Cifuentes algo cuya respuesta su supusiera hacer un añadir partido preguntaría absolutamente nada

Voz 38 36:36 la venta de matriz

Voz 0867 36:38 esta Lorena Ruíz Huerta cuando Granados dice que no va a perjudicar a su partido está diciendo que sabe mucho pero que no va a hablar más de la colza

Voz 1305 36:47 pero yo creo que con esto lo que está diciendo es que Granados se vuelve alinear otra vez con el Partido Popular que primero tensó la cuerda y con eso presuntamente habría obtenido algún tipo de beneficio por parte de los fiscales de los jueces pero ahora vuelve a descansar con todo esto a mí la impresión que me da es que lo que tenemos en la Comunidad de Madrid es una presidenta que está sometida al chantaje

Voz 6 37:09 de este personaje funesto esa es la impresión que yo que yo tengo de las declaraciones de hoy de de este personaje en la comisión del Congreso

Voz 0867 37:18 Cepeda como unos visto bueno pues

Voz 5 37:21 me han su estilo habitual como muy bien hemos dicho la verdad que que Granados tiene un un estilo un tanto socarrón yo creo que el Partido Popular tiene tiene un problema yo creo que las comisiones de investigación que se están desarrollando Madrid y también al Congreso tienen que intentar paliar el a medio lo posible eh qué barbaridades desde el punto de vista de la gestión de lo público en este caso para llevárselo a lo privado a un altillo no desde luego tiene que tenemos que llevar algún tipo de solución el Partido Socialista por lo menos el trabajo que está haciendo las comisiones de investigación también

Voz 1667 37:55 tiene la de Madrid está siendo bastante serio no yo yo he visto

Voz 5 37:57 mañana también algún conato de alguien que quiere empezar su campaña electoral desde un escaño en el Congreso de los Diputados me parece que es un mal comienzo yo no se lo recomendaría que Errejón no es que no me parece que sea lo más lo más adecuado no intentar estar navegando en el fango para estarse mediáticamente no yo creo que lo que hace falta es buscar soluciones a los problemas de los madrileños y desde luego en las soluciones a los problemas del madrileño nos hacen quemando fotos del Rey en la Puerta del Sol

Voz 6 38:30 bueno desde luego

Voz 1305 38:32 o que no se hacen quemando fotos en la Puerta del Sol O'Shea no lo sé yo te insisto en que esa ha sido la resolución que ha dicho el Tribunal Europeo DDHH que sois vosotros los que os habéis alineado con la derecha de este país e intentar incumplir esa resolución pero dicho esto lo que está haciendo Unidos Podemos y lo que está haciendo Podemos en la Comunidad de Madrid desde el primer día que llegamos ha sido lanzar cosa que por cierto vosotros que lleva es tantísimos años tú llevas un montón de años de diputado en la Asamblea que vais muchísimos años en la oposición contra este partido popular corrupto que ahora se demuestra que lleva años desfalcar al erario jamás habéis tenido la audacia de constituir una comisión de investigación como la que hemos hecho por ejemplo demos nada más llegar a la asamblea sino contar una comisión de Audi de auditar la deuda que una comisión de de investigar la corrupción a debatir chubascos no machismo ha visto algo así contra el cachorro así no perdona o sea no no desvirtúe es lo que yo he dicho lo que yo he dicho es que cuando me interrumpe es IT comportan es una actitud machista hemos puestos que estoy encantada de de la todas las interrumpiendo tú actuar en el Congreso de los Diputados que tiene abierta una comisión de investigación de la financiación ilegal del Partido Popular que es uno de los trabajos que estación no podemos para denunciar cómo ha gestionado el PP durante todos estos años pues está magníficamente bien hecho ya lo veremos hasta lo que dicen los ciudadanos

Voz 14 39:49 los en la va más si acaban de duda el machismo con la falta de educación es la meta hasta la próxima a los dos obispos y hasta mañana usted los adiós

Voz 1667 41:49 sí Almería oían encerrada en aquella ciudad Gabriel ayer la ciudad se volcó con la familia con los padres hoy también los han acompañado Patricia hayan que los padres han vuelto a demostrar su entereza al dar las gracias a todos

Voz 40 42:07 gracias de verdad eso horas

Voz 41 42:10 no sabemos que estará allá jugando con su lado Brugada ya no es IFPI por Famosa sacarla de tu web cadena creemos que tímida

Voz 42 42:21 ese sita esta intimidad y muchas gracias por el apoyo dado todo esto tía de verdad que estoy muy grande temió

Voz 1667 42:30 cuando hay Adrienne hizo pues después del funeral de Gabriel a las tres y media de la tarde conocíamos aquí en la SER la confesión de la hasta entonces presunta autora del crimen

Voz 1305 42:40 podemos confirmar de fuentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que la detenida por el que

Voz 43 42:45 crimen del pequeño Gabriel ha confesado todo delante de los investigadores y también delante de su abogado ella les ha llevado al a un vertedero donde se encontraba la ropa del pequeño con lo cual nos confirman ahora mismo lo decimos ahora mismo en exclusiva aquí en la SER que el crimen ya está esclarecido

Voz 1667 43:00 así que es autora confesa de este crimen así que ya está ya está

Voz 0313 43:07 la asesina hasta hoy mismo presunta asesina de Gabriel ha confesado por lo tanto crimen resuelto ojalá esto sirve para que acaben también las las olas que suele generar una tragedia de este tipo algunas de esas solas son senadoras por el ánimo que transmiten por la solidaridad el cariño pero otras olas son muy nocivas son tóxicas son perversas porque al dolor añaden odio la ya de Nir añade morbo oportunismo así que si esperan minutos y minutos dándole vueltas al tema

Voz 6 43:36 pero aquí no lo van a encontrar era necesario el rescate

Voz 44 43:39 o para mira del ruedo paseó por La Habana hay un café frente al Málaga

Voz 1305 43:46 con cinco ronca

Voz 1667 43:48 te ese crío quedará en nuestra memoria pasado mañana por cierto sobre memoria por primera vez en cuarenta años de democracia representantes de catorce comunidades autónomas se van a reunir en Pamplona entorno a una mesa para hablar de memoria histórica pretenden coordinar acciones ante la pasividad del Gobierno central hemos hablan en La Ventana con José Miguel Gastón que es historiador investigador responsable de la sección de memoria histórica del Gobierno de Navarra Nos ha contado que esta colaboración ha de hacerse en varias líneas de actuación la primera en torno a las exhumaciones

Voz 45 44:19 que en torno a lo que son las exhumaciones identificaciones y la posibilidad de crear un banco de ADN ahí Se establece claramente una línea de futuro en cuanto a la colaboración hay personas víctimas que pueden está en Cataluña que pueden estar en Valencia Luis navarras y en ese sentido lo que es el la identificación de los familiares y la identificación de las de los restos que vayan apareciendo pues evidentemente lo que hacen es fundamental

Voz 1667 44:41 Navarra lleva haciendo este trabajo desde hace muchos años pero cada vez es más difícil

Voz 45 44:46 en Navarra se empezó incluso antes en el año setenta y cinco Yllana de forma mucho más intensa en el año setenta y ocho se inician las actuaciones que vamos tempranas en ese caso fueron los familiares los que fueron a pie de fosa con picos y palas desarrollaron una una tarea de exhumación encomiable en aquellos momentos como bien es hace ya pues cuarenta años pues era mucho más sencillo quedaban gente que podía identificar las fosas había un testimonio vivo en estos momentos es muy complicado

Voz 1667 45:16 Nos decía José Miguel Gastón que todo esto hay que hacerlo para hacer justicia con las generaciones pasadas pero también para que las generaciones presentes y futuras nunca olviden lo que pasó

Voz 45 45:25 las nuevas generaciones tienen que conocer lo que pasó tienen que analizarlo y a partir de ahí construir unos valores democráticos desde la ética que

Voz 0230 45:33 garanticen lo que constantemente todos decimos

Voz 45 45:35 el escenarios de no repetición

Voz 46 45:38 o no

Voz 47 45:41 no

Voz 48 45:50 pues ya está en La Ventana Cristina

Voz 1667 45:52 hay Heras periodista escrito un libro sobre unas

Voz 48 45:54 historia familiar tremenda

Voz 1667 45:57 la muerte fusilado de uno de sus abuelos por una partida en la que también participaba su otro abuelo os decía que en materia de memoria algo está cambiando en este país

Voz 49 46:06 creo que algo está cambiando hondamente en nuestra visión de lo que hemos ido como país hice lo que tenemos que se hay una parte hemos dejado morir que es la memoria porque somos memoria inusual Nos han cercenado una parte de nuestra memoria yo eso quiere decir que no estamos completos

Voz 1667 46:21 y esa memoria está más incompleta entre los vencidos que entre los vencedores

Voz 49 46:25 es curioso porque por la parte de lo que llamaron los vencedores nunca en ningún problema en contar lo que hicieron lo que subsuelo todo su papel me abuelo yo cuento a la novela como cogió tómate un roja Javi todo el mundo ajá en cambio cuando quise preguntar a la otra parte al que llamó los vencidos que era gente que podía haber reivindicado es su papel porque fueron hombres y mujeres muy valientes el silencio era de plomo y jamás conseguí que nadie me dijera nada

Voz 1667 46:50 la historia sobre su abuelo fusilado una historia personal pero nos decía que también es la historia de todos los fusilados de aquella época

Voz 49 46:57 a los fusilados de los cuales no hemos guardado memoria los hemos matado dos veces porque nosotros no sólo vivimos la vez así de chicha encarna hay voz vivimos permanecemos en la memoria de los nuestros a mí abusos lo fusilaron hizo en una vez pero callando su memoria lo matamos por segunda vez entonces una manera de honrar es darle vida a este hombre

Voz 50 47:20 o o o o qué

Voz 9 47:25 no

Voz 1667 47:28 este martes también conocíamos la condena del Tribunal de Derechos Humanos de estas

Voz 0390 47:33 Burgo a nuestro país los jueces consideran que la imposición de una pena de cárcel a los dos manifestantes quemaron en Girona en dos mil siete de esa foto gigante de los reyes Juan Carlos y Sofía constituye una injerencia en la libertad de expresión que no fue proporcionada con el Sinn perseguido la quema de fotografías se trató de un acto de crítica política a la institución monárquica una provocación para atraer a los medios pero no constituye una incitación al odio o a la violencia

Voz 1667 48:01 dicen los jueces sobre esta sentencia que se ha producido once años después de la famosa quema hemos hablado con Ignacio González Vega portavoz de Jueces para la Democracia dice que es una sentencia que sienta jurisprudencia que es de obligado seguimiento para los jueces españoles

Voz 4 48:15 este tribunal por tanto la jurisprudencia que dicta debe de ser tan bien aplicada por los tribunales españoles pero no solamente eso sino que además incluso que vivía más allá los poderes públicos también deben de ser conscientes de estas sentencias ir a la hora de legislar deben de tener en cuenta bueno pues cómo hay que interpretar determinados tipos penales iría más derechos fundamentales como la libertad de expresión en una sociedad democrática