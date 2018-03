La Ventana (14/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:09 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias los sindicatos también se declaran insatisfechos con la respuesta de Rajoy al malestar social por las pensiones el presidente del Gobierno ha prometido una subida de las pensiones mínimas las de viudedad ayudas en el IRPF a pensionistas y familias in medidas de fomento de la natalidad sin precisar en ningún caso ni cifras ni el alcance de sus propuestas insuficiente en definitiva para Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de Comisiones Obreras

Voz 2 00:34 generará expectativas por parte del presidente del Gobierno

Voz 3 00:38 exteriorizar las el cuánto

Voz 2 00:40 pues no me parece no me parece muy muy razonable

Voz 4 00:43 el de indefinición en las medidas vinculadas a la tramitación a cómo va el proyecto de Presupuestos Generales del Estado que nos parece decepcionante e insuficiente a lo que va a demandar la calle el sábado que viene sin ir más lejos

Voz 1667 00:56 la valoración de C's en cambio es positiva el pleno de hoy les acerca al PP después de semanas de tensión los de Albert Rivera se atribuyen el mérito de algunas medidas anunciadas por Rajoy iban más cerca el apoyo de su grupo a los presupuestos de este año Óscar García

Voz 1645 01:09 el acuerdo de presupuestos para Ciudadanos está más cerca la dirección del partido naranja da por hecho que muchas de sus medidas estarán incluidas en las cuentas públicas es la sensación con la que salen del debate de esta mañana tras el cual en el partido de Rivera entienden que Rajoy ha recogido el guante por ejemplo de la rebaja que proponen del IRPF para las familias más desfavorecidas tampoco creen que haya problemas con las deducciones fiscales para los padres que tengan que llevar a sus hijos a la guardería o aquellos que tengan personas dependientes a su cargo sin embargo de momento sigue sin haber conversaciones formales y aunque hoy Rivera no lo ha pedido en público en privado ciudadanos insiste en que Rajoy debe apartar también a la senadora Pilar Barreiro investido

Voz 1667 01:44 nada en la Gürtel médicos especialistas en VIH reunidos en Madrid alertan de la proliferación en España de las llamadas Chen Sex encuentros en los que se mezclan sexo drogas estiman que el número de casos se ha triplicado y que es la soledad la que motiva a muchos de los participantes pese a los riesgos informa Laura Marcos

Voz 0824 02:02 un treinta y tres por ciento de los hombres que practican sexo con hombres admiten que usan cócteles de drogas para prolongar sus experiencias sexuales hasta una semana a finales de dos mil quince eran un diez por ciento el fenómeno crece sobre todo en Madrid y Barcelona y el riesgo de contagio de enfermedades es alto porque un tercio de quienes lo practican tiene VIH Nacho Pérez es médico especialista de la paz

Voz 5 02:23 probablemente estamos viviendo una epidemia de infecciones de transmisión sexual soy muy tímido necesito utilizar drogas para poder tener relaciones sexuales con otros termina siendo una vía de escape

Voz 0824 02:33 sólo el Clínic de Barcelona tiene una unidad específica de que en Sex los médicos denuncian falta de recursos para hacer frente a este nuevo problema de salud pública

Voz 1667 02:42 ya en Almería ha finalizado por hoy la declaración ante el juez de Ana Julia Quezada detenida por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz continuará mañana a la espera de practicar esta tarde nuevas diligencias en la investigación del caso cuatro tres minutos tres y tres en Canarias

Voz 1915 02:57 carriles El Madrid Madrid hasta ahora comienza en la Audiencia Nacional la segunda declaración de José Luis Huerta ante el juez de la Púnica según ha sabido la SER el gerente de determinar Music una de las empresas implicadas en la trama

Voz 0188 03:08 va a confesar que pagó mítines al PP de Madrid

Voz 1915 03:11 cambio de la adjudicación de contratos de fiestas en los municipios de la Comunidad Miguel Ángel Campos

Voz 1552 03:15 los los actos de los que va a hablar Huerta son de las elecciones en las municipales de dos mil siete y también en las generales de dos mil ocho incluido mitin de Rodrigo Rato en la localidad de Algete también un acto en dos mil nueve Precisamente sobre este municipio Algete va a afirmar además José Luis Huerta que pagó los gastos de la comunión del hijo de la alcaldesa del Partido Popular Inmaculada Juárez por un total de cuarenta y un mil euros cuando los fue a cobrar el empresario asegura que su teniente de alcalde David Herguido le dijo que bastante le daban ya que se diera por pagado erguido en la actualidad asesor del portavoz del PP en la capital también en la quién le encargaba los mítines

Voz 1915 03:51 según su confesión en Alcalá de Henares ha muerto el hombre apuñalado esta madrugada tenía cinco heridas de arma blanca que contaba con antecedentes policiales a esta hora todavía se desconocen los motivos y el autor o autores de la agresión SER Henares Javier Galicia

Voz 1667 04:04 el hombre de treinta años apuñalado esta madrugada en Alcalá de

Voz 6 04:07 Ares no ha superado las multiples heridas de arma blanca según hemos podido saber la víctima contaba con antecedentes aunque la policía no confirma de qué tipo ni tampoco las circunstancias de la agresión fue un vecino quien avisó a Emergencias poco antes de las cinco de la mañana al encontrarse al hombre sangrando con cinco puntos

Voz 0827 04:21 la tasa en el tórax tras llegar los servicios de emergencias

Voz 6 04:23 sufrió una parada cardiorrespiratoria e ingresó con pronóstico muy grave en el hospital donde fallecía horas después

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com

Voz 11 05:55 buenas tardes bienvenidos a La Ventana una de las teorías más conocida o al menos más inteligibles Stephen Hawking sálvese a que si no colonizados el espacio no tenemos futuro sí porque uno de los agujeros negros el Big Bang ideal

Voz 0313 06:08 lados resulta bastante más complicado para el común de los mortales pero ese mensaje es claro y contundente unos espabilados a buscar algo por ahí fuera o aquí Palma hemos porque la tierra nos la estamos cargando nosotros mismos bueno hoy lo sería el mejor día para poner en duda las teorías de este astrofísico de este genio que ha muerto a los setenta y seis años pero eso no nos impide destacar los esfuerzos que se hacen para evitar que se cumpla algunos esos pronósticos y entre esos esfuerzos destaca mucho todo lo relacionado con el cambio climático con frenarlo con atemperar sus efectos de hecho Stephen Hawking estaba muy interesado en el tema muy concienciado por ejemplo cuando hablaba de vida inteligente en la tierra excluía a gente como Donald Trump precisamente porque niega eso lo del cambio climático pero a lo que iba esfuerzos concretos para combatirlo un grupo de casi ochenta científicas entre ellas varias españolas acaban de regresar de la Antártida donde han intentado hacer más visible el papel de las mujeres en esa tarea hoy hablaremos con algunas de ellas y estoy seguro de que lanzamos a entender estoy convencido aunque al gran Stephen Hawking le preguntaron un día que es lo más complicado del universo respondió las mujeres lo cual confirma otra teoría que en las mentes más brillantes pueden anidar también

Voz 12 07:24 Contradicciones paradojas

Voz 0313 07:27 hay agujeros negros como el mismísimo universo bienvenidos al Ademar

Voz 13 07:47 lo que está haciendo lo cambios a modo de Penn está amplios todo cambió escribí yo cambie el pues los toros sus redes así como todo él quiso eh que dormían pajarillo limpios e cambiar el rumbo cuando le da vida a una prima a no pudo

Voz 0313 09:52 Ismael Serrano al que estamos escuchando en una de las canciones de su último disco grabado en directo ha colgado hoy un tuit que dice yo soñaba con ser astrónomo ley a sus libros pues de Hawking perdiendo los límites de la realidad luego estudié Física en la Complutense ya empecé la especialidad de Astrofísica ahí se cruzó la música yo abracé un sueño las noches de bueno aún miro el firmamento y me acuerdo de entonces Marta Fernández buenas tardes qué tal estas tenga el visto que ponías cara cuando recordaba de Hawking las mujeres te decía que era lo más complicado del universo

Voz 14 10:26 sí sí es que bueno me acordaba de aquella mujer de Stephen Hawkins que no le trataba bien la segunda y la segunda el maltrataban echó el pensaba en Cabo aquella generación de Stephen Hawking si como a veces las mentes brillantes no terminan de ver las cosas evidentes que hay en la sociedad

Voz 0827 10:43 es como el cambio que el sol a la Academia de todas las maneras y queríamos mujer por persona si yo creo que la frase en esta nada más que las personas los seres humanos somos lo más difícil entender el universo sobre todo viendo algunas cosas que hacen su quieres muchos

Voz 11 10:56 cambios último enseñas con el a ver qué tal buenas bueno

Voz 0313 11:03 puede regresar después de pasar tres semanas en la Antártida hoy vamos a cambiar el el el decíamos ayer por el decíamos hace un mes Voronin un poquito más nuevos de tu cortísimo yo pensaba que yo también yo también estuvieron a él estuvieron en La Ventana y nos contaban lo equipo Nos contaron sobretodo abrieron dos vías de Menchov

Voz 1365 11:23 edición científica no vamos a la Antártida a tomar muestras aunque obviamente vamos a estar ahí yo pues bueno yo no voy a estar viendo aerogeneradores

Voz 11 11:30 pero sí que posiblemente Ana

Voz 1365 11:33 a ello fallo que se dedican a temas de poblaciones de aves seguro que se fijan los Pingüinos es sí que vamos a compartir llevamos todo el año trabajando en diferentes proyectos científicos entonces vamos a darles el último empujón porque hasta ahora hemos hecho todo telemáticamente entonces ahí vamos a hacer una puesta en común vamos a presentar los diferentes equipos

Voz 15 11:50 dos de los proyectos que más mujeres sean líderes en esta lucha que más mujeres estén en puestos de liderazgo que más mujeres estén tomando decisiones sobre estos temas que más mujeres puedan tener voz en las políticas y en la toma de decisión de temas de cambio climático que no haya visibilidad y que no haya mujeres en ciencia nos perjudica a todos porque nos perdemos talento nos perdemos creatividad que luego beneficia tanto a hombres como a mujeres

Voz 0313 12:21 el Alicia Pérez por lo que es la última al que escuchábamos ya está en Nueva York donde trabaja pero esta tarde nos acompaña en La Ventana Uxua López ingeniero de comunicaciones Alexandra Dublín y experta en biocombustibles que ya estuvieron aquí y hoy debutan a payo que es oceanógrafo al que estaba a Argentina cuando las tuvimos ayer esos compañera buenas tardes a las tres cómo estáis Arenas venidas era más habéis venido equipadas

Voz 16 12:41 de de un informe de Antártida no forma parte del del del diseño del del

Voz 0313 12:47 Sage bueno como ha ido a por dónde empezamos va venga

Voz 0188 12:50 bueno se eh lo que comentábamos antes entre nosotras que ahora es difícil contar cuando estamos en los meses difícil contar o describir con palabras lo que es aquello porque

Voz 0313 13:00 allí integrarlo en la radio

Voz 0188 13:03 ni una foto ni una ni una ni un vídeo ni ni lo que podamos contar se asemeja a aquello el lo que sientes cuando estás en la punta del barco con los icebergs delante el viento en tu casa

Voz 12 13:15 ahora es es algo indescriptible

Voz 1365 13:19 yo yo creo que que cada día decía yo ya está ya puede volver ya lo he visto todo no puede ser más bonito no y cada día cada día se superaba era una belleza una belleza tan tan intensa de de de lo inhóspito yo creo que que te podías creer hay cualquier cosa a mí me dicen hay que que los dinosaurios no se han extinguido

Voz 11 13:38 pero a poco hace falta llegará con Javier Bardem no sabéis cruzando el regreso antes días

Voz 1365 13:50 es antes eh yo creo que como por un par de semanas

Voz 11 13:52 no no nos cruzamos y los efectos del cambio climático

Voz 1365 13:55 sí son visibles se pueden medir

Voz 0313 13:59 qué habéis hecho de cosas concretas que tengan relación con este objetivo Comtat un poco profeta

Voz 0188 14:03 bueno nosotros allí era lo que comentaba Uxua cuando vinieran el día seis nosotros no hemos ido a hacer ningún tipo de medición en ese en en in situ lo que hemos hecho ha sido crear una red de mujeres que trabajan en ciencia por y para la ciencia pero sí que los efectos del cambio climático son súper evidentes ahora íbamos si había por ejemplo capitán que lleva diez años en el mismo buque no señalaba donde estaban los glaciares antes y donde están ahora igual hay un retroceso

Voz 12 14:29 de de de decenas de metros hoy va ir

Voz 0188 14:32 eso en una pared de hielo que tiene

Voz 12 14:34 cincuenta metros de alto

Voz 0313 14:37 proyectos concretos que hayan nacido que se hayan consolidado a partir de esta de esta expedición y que vayan a tener desarrollo en el futuro

Voz 1365 14:46 vale hemos hemos creado diferentes grupos de trabajo sobre todo en en esta primera fase Nos vamos a centrar

Voz 0188 14:52 en la divulgación científica somos ex

Voz 1365 14:54 puertas en en diferentes ámbitos y creemos que que colaborando podemos generar documentación herramientas para para difundir tanto en ámbitos escolares como instituciones empresas o incluso en en ámbitos más de políticos entonces una primera parte el proyecto vamos a a crear estos materiales también vamos a trabajar KO somos la la segunda generación sí tenemos que consolidar esta red del de mujeres de de un año a otro o no de crear una red entonces también vamos a trabajar en sinergias entre nosotras las del año anterior y las de la próxima expedición que que ya están ya trabajando en el proyecto precisamente ha coincidido con serlo

Voz 1512 15:33 las seis mujeres que están allí de otros países de otros proyectos que habéis aprendido de ellas lo que habéis visto que podéis hacer todas juntas por divulgar por dar a conocer por estudiar al cambio climático

Voz 17 15:44 pues ahora de las chicas son las mismas tenemos mucha punto Un punto de visto muy similar y que tenemos que trabajar juntas y y tenemos una extravagancia muy común entonces o no

Voz 0313 16:05 en ese experiencia común incluyó todo el techo de cristal el techo de cristal es que es que es de hormigón en realidad a veces lo comentamos insiste en todas partes por igual

Voz 0188 16:14 bueno se habla del techo de cristal pero pocas veces que se habla del suelo pegajoso sabes que es como como el el paso siguiente una de las cosas que que es común a muchas de las participantes hay pocas que no tengamos hijos pero todas las que tienen hijos comparten este de lo difícil que es compatibilizar la vida biliar dentro de dentro del mundo de la Academia entonces hay uno de los proyectos que que estamos intentando desarrollar es unificar como un manual de buenas prácticas para las instituciones como decía incluso para empresas para ver qué se puede hacer y qué es lo que necesita la mujer como científica para mantenerse dentro de la carrera

Voz 11 16:52 como Científic y que necesita que necesitaría como

Voz 0313 16:55 como elementos básicos así para empezar a hablar usó Alexandr

Voz 12 16:58 a quién empiezo da igual bueno yo creo que es básico es una lo prime

Voz 1365 17:04 lo que tenemos que conseguir que los hombres involucren mucho más en los en los cuidados en las tareas domésticas no sólo en el cuidado de los niños sino también en el en el cuidado de de de las personas mayores de las personas discapacitadas mientras no haya un reparto más equitativo de de las tareas no no podemos avanzar de eso es una de nuestras mayores

Voz 0313 17:22 las sería fundamental que es una entidad sin innegociable

Voz 0188 17:25 es una de las participantes es un alto cargo de una de las instituciones de investigación de Australia nos contaba su experiencia de cómo se estaban replanteando la manera de ofrecer lo está a bajos ir ellas tenían su centro tenía uno un ratio de mujeres solicitando los trabajos queridos ofrecían de entre un quince un veinte por ciento

Voz 1365 17:46 entonces lo que han hecho ha sido cambiar

Voz 0188 17:48 el lenguaje el que tienen las ofertas y a cambiar a incluir datos diciendo y apostamos por la conciliación familiar apostamos por por tener mujeres a bordo sin tener impone sin imponer una política de cuotas el número de personas que han aplicado a a eso de tipo de trabajos ha subido un sesenta por ciento

Voz 18 18:10 famosísimo estudio de la Universidad de Yale el estudio de Johnny llene a ver si consigue que es absolutamente impresionante porque lo que hicieron es que mandaron el mismo currículum a distintos profesores de seis universidades dos nombres distintos John Jennifer resultado el currículum con el nombre de Jennifer era discriminado incluso los profesores de decían que les iban a pagar menos a quienes aplicaban con ese mismo currículum si además les daban menos nota en pues en liderado en poder liderar equipos

Voz 0313 18:41 la acción claustros en esos sesgos sutiles que supongo que bueno hay empresas que están apostando ya por el currículum ciego

Voz 16 18:48 sí es cierto es que eso sea si Geli ayer nombres y a partir de ahí que se decida o ayer mismo no nos contaban como JK Rowling es decir la creadora Potter

Voz 0313 18:59 no es casual lo ve utilizar sólo JK porque así podría dar a entender cuando enviaba los primeros manuscritos

Voz 1365 19:05 que había un hombre detrás de pollo

Voz 0313 19:07 contarnos cómo ha sido el día a día en un barco durante tres semanas no sé si tenías mucha o poca comunicación noticias de lo que ocurría aquí si os habéis perdido algo o perdiste es algo muy gordo el jueves pasado hablaremos después pero como él como era el día a día bueno comunicación tenías

Voz 0188 19:24 íbamos pero teníamos muy poco porque era comunicación por satélite y Nos nos daban acceso a como bueno intentar mantenerlo lo mínimo porque también era un poco la historia estar un poco aisladas y crear vínculo entre nosotras pero al día a día nos levantamos con una cosa que yo creo que es de las más carismáticas que tenía el barco que era con Grec Mortimer que es un escalador y un alpinista australiano que nos decía a través de la altavoz Nos despertamos decía Good Morning Post sus buenos días buenos días y huellas y luego nos decía que íbamos a tener el desayuno y así empezaba el día

Voz 11 19:57 el escalador

Voz 1365 20:00 sí bueno entonces y bueno no todas eh yo me levantaba antes porque en el en el barco había varios profesoras de yoga ahí de gimnasia entonces nos levantamos ahí a las seis de la mañana que hacer yoga con los que dice haberse alrededor y viéndonos males es algo algo maravilloso eh bueno y luego con con Greg después ya íbamos a desayunar

Voz 17 20:20 dar después por la mañana hemos visitado diferentes Chichos o en llamas más cursos formación de por la mañana o la tarde pero cada día el mismo sietes damos llegar a doce comemos la una

Voz 0188 20:42 la información sé si lo que lo que cambiaba de la que a veces con las condiciones del mar pues el el ida tierra tenía que ser por la mañana o tenía que ser por la tardan entonces en función de construirán Asunción saciar

Voz 1365 20:54 o una cosa o la otra y luego algunas noches después de cenar eh teníamos sesiones de de proa de formadores que estaban grabadas no porque sí que teníamos un equipo de formadores en en el barco que eran de perfil tanto científico como más orientados a estrategia visibilidad comunicación Hidalgo era todavía como dos perfiles y luego el lo que teníamos a varias personas grabadas como Gene como tal cristiana Figueres Silvia Air entonces ellas no sabían había unos mensajes grabados unas entrevistas que que las pudimos ver en el en el viaje con esto

Voz 0827 21:26 cuando uno regresa el paraíso en llega la terminal del aeropuerto cuál es el primer pensamiento en la comparación de lo que habéis visto vivido de lo que es volver de nuevo a la rutina

Voz 0188 21:38 a mí me ha dado la sensación de que grises todo está la sensación que he tenido al al llegaran a Madrid

Voz 12 21:45 después de estar ahí que gris y también mucha gente ha así mucha gente porque en la Antártida es es vayan

Voz 1365 21:54 con con tres colores porque es todo blanco gris y marrón así no no hay nada de gama cromática si azul pero azul jugar algún hielo así porque el Statoil día anulado con con esos pocos dolores que que capacidad de de paisajes de imágenes de es una cosa que yo por eso que cuando dices gris de precisamente color

Voz 11 22:12 lo que Moulins

Voz 0313 22:16 es después de esta experiencia en fin tampoco ve sirve para lo que sirve pero después de esta experiencia deber de habéis tocado lo que ha destacado diríais que Hawking tiene razón que si no buscamos algo por ahí fuera estamos

Voz 12 22:27 estamos condenados yo me iría al otro lado

Voz 0188 22:30 mensaje de de la esperanza de que haber

Voz 12 22:33 por eso tenemos un planeta que es el que tenemos

Voz 0188 22:36 cuidad iraquí lo estábamos hablando esta mañana que el que el problema somos nosotros pero que también somos nosotros

Voz 1365 22:42 la solución estamos a tiempo cada uno en su casa

Voz 0188 22:44 esa poniendo su granito de arena que si yo en vez de irme en coche a trabajo me voy en bici que si mañana voy a empezar a usar el transporte público que sirvió voy a dejar de consumir según qué cosas hay cosas de la vida diaria que todos podemos hacer y que al final

Voz 12 22:58 forzarán un cambio

Voz 0313 23:00 estamos de acuerdo en eso o hay división de opiniones Not

Voz 1365 23:02 la mente de acuerdo para mí esto ha sido algo

Voz 0313 23:05 es ETA

Voz 1365 23:07 ha sido una inyección de optimismo ver qué que ochenta mujeres con unas carreras brillantes pero sobretodo con con unos valores tan tan fuertes trabajando juntas de una forma tan abierta y tan colaborativa en la misma dirección contra el cambio climático la verdad que yo creo que hemos venido todas con mucha energía con con muchas ganas de tener un impacto positivo y de hacer las cosas mejor

Voz 0827 23:29 nosotros los españoles y las españolas tenemos un cierto sentimiento trágico de la vida no hablabais de vosotras respecto a vuestros compañeros varones en la anterior entrevista pero habrá vosotras respecto a las científicas de otros países cómo estáis cómo está la cosa vamos bien por buen camino estamos a la cabeza B

Voz 0188 23:47 hombre esto es como todo depende con quién te compares nosotros por ejemplo tenemos un vecino muy cerca que es Portugal Portugal en inversión está parecido a nosotros está igual de mal pero en en porcentajes de de mujeres en liderazgo académico está mucho mejor porque pero es una es una consecuencia histórica no es una consecuencia de políticas que hayan implementado es porque cuando en la guerra los hombres se iban a a luchar las mujeres era fueron las que se quedaron con los puestos de la de la universidad pero

Voz 1365 24:16 el resultado es que ahora tienen una situación más somero

Voz 0188 24:19 los de igualdad

Voz 0313 24:21 extrañó mucho y nos llamó la atención la otra vez que estuvisteis aquí en La Ventana comentar ese estudio europeo según el cual no recuerde lo porcentaje setenta y dos por ciento

Voz 1365 24:30 tres de los encuestados

Voz 0313 24:32 lideraban que las mujeres estuvieran capacitadas para para acceder a fin a ser científicas a ser investigadoras no es un setenta y dos por ciento es es muy transversal incluye Cafú Ross pero también a Rajoy pero de gente vamos que no sé por qué pensará eso yo recuerdo tú no estabas pero recuerda que lo comentamos con con dos compañeras ese día como un dato realmente frustrante que eso para combatirlo habrá que picar piedra pero durante tiempo

Voz 0827 24:59 sobre todo con lo que hemos cambiado en este país porque es verdad que hace treinta años las facultades de ingeniería eran noventa hombres y una mujer dos mujeres pero en estos momentos no pasa eso en estos momentos a las mujeres ya están ahí no entonces parece mentira que estando ahí no la sepamos ver es una gran paradoja

Voz 0188 25:17 poco es un poco el resultado de de de

Voz 0827 25:20 la historia de uno de que no

Voz 0188 25:23 no se ve a las mujeres que hay las mujeres que hay dices hay muchas mujeres en ciencia hay muchas mujeres que han entrado en el mundo de la ciencia pero qué posiciones tiene esas mujeres en ciencia al muchas estudiantes de doctorado al bastantes apostó ex que es lo que viene después del doctorado pero luego en la cabeza

Voz 19 25:36 Nos nos ha costado setenta y nueve años de historia del CSIC

Voz 0188 25:40 tener una presidenta

Voz 0313 25:43 quinientos años uno rectora de universidad en Valencia por ejemplo que la tomó posesión el otro día no hoy en el mundo de la de la justicia pues lo mismo el Porcel baje el número de de mujeres en la judicatura ya es más elevado con diferencia y sin embargo medida que llegas a la cúspide de la pirámide el es el número

Voz 0827 26:00 sí pero no vamos a ir a decir Ciudad de Salamanca que llevan ochocientos años que nunca ha habido en la me si la dicha es buena

Voz 0313 26:07 oye os voy a invitar a aquellas cree que nosotros durante el resto esta primera de La Ventana porque iremos entrando y saliendo en temas de ciencia

Voz 11 26:14 en algún otro asunto que cree que les va a interesar a mí por lo menos que va a interesar vuestra opinión de acuerdo con Price

Voz 20 26:26 no

Voz 0824 32:01 Carles Francino

Voz 33 32:08 otro de los retos de ellas

Voz 34 32:20 venda en un horario no Duncan tan

Voz 33 32:25 a lo mejor que nadie

Voz 34 32:54 la música en la cómodos hasta esa Saiz relación cambios

Voz 35 33:07 el tres

Voz 34 33:14 es que eh el P

Voz 36 33:31 el formas muy diferentes es decir las cosas de verdad ni Pau Donés por ejemplo Jarabe de Palo tiene una muy muy particular como esta que estamos escuchando mañana se cumple una semana de la de la huelga feminista de la primera huelga de mujeres de la historia

Voz 0313 33:45 es curioso curioso no llego y triste pero tenemos un montón de episodios que nos recuerdan que bastantes son muchas de las cosas que se reivindicaron

Voz 11 33:54 pues ahí sigue y esa es nuestra polémica de hoy

Voz 0827 34:05 por si aún no ha pasado una semana desde el pasado ocho de marzo ya hemos acumulado para la antología un ramillete de zafios comentarios machistas que evidencian algunas de las cosas que se denunciaron en la calle aquel día el obispo de San Sebastián presentando a las feministas como poseídos por el demonio el futbolista Vitolo diciendo que ella en El Vestuario no siembran cizaña como las mujeres el diputado de Esquerra Republicana proponiendo una conversación privada como consellera de Educación a la que tengan las tetas más gordas fue el artículo que hoy hemos conocido del directivo de la televisión pública de Murcia Francisco Martínez Campos refiriéndose a las presentadoras de su canal como Zagales de buen ver de caderas poderosas y mirada en una a las que a su perro no le importaría dar un lametón en el capítulo de disculpas hemos escuchado las típicas del arrepentido por la fuerza no si me ha entendido bien sean sacado mis palabras de contexto o pidiendo perdón por si alguien se ha sentido Fendi eh como si hubiese una mínima posibilidad de que lo dicho no ofender a nadie también hemos sido testigos junto a contundentes condenas por supuesto de atronadores silencios o de justificaciones amortiguador As por parte de sus círculos próximos en fin nada que no supiéramos pero la reiteración no nos va a inmunizar y respecto a quiénes además dicen estas cosas tienen responsabilidades públicas iban diciendo cosas como estas pues sólo cabe preguntarse qué hace un chico como tú en un sitio como este

Voz 11 35:35 tiene respuesta para la pregunta que plantea como un sitio como ése sigue en el cargo y por eso que alguien niveles

Voz 0827 35:43 el diputado Almería

Voz 11 35:46 me lo he cruzado es que siguen en el cargo

Voz 0313 35:48 lo de lo de Francisco Martínez Campos digamos el nombre de Murcia jamás ha escrito un artículo no es que dice una frase pillada en un pasillo mitad dentro no no no no no es una cosa pensada no no se ahí es una sosegadamente verdad

Voz 1512 36:02 el al que pone voz a su perro otros que ha hecho una preso Pompeya no sé si sabiendo que estaba haciendo una preso Popeye ao personificación que escribamos en el colegio que normalmente se utiliza para aquel animal diga cosas que uno quiere

Voz 0313 36:14 pero dijo que pretendía ser un elogio podría pues podría haber hecho un elogio

Voz 1512 36:18 otra cosa de las presentadoras además de compañeros y compañeras de subordinadas en este caso no porque es es un cargo directivo y un elogio sí sí

Voz 11 36:27 no no era un elogio de perro

Voz 0827 36:31 las sino que encima después cuando te preguntan y te han pillado con el carrito del helado en vez de decir pues vale no dice que es que pretendía hacer un elogio sin la forma a la hora de un sueldo que pagan los ciudadanos y las ciudadanas de Murcia y que pagan también las presentadoras de su canal es decir la ofensa es doble o triple no no debería seguir ni un solo minuto más en su cargo yo no quiero pensar Si esto lo escribe que dirán sí

Voz 0313 36:54 cuando la escuchamos zaragozana Alexandra en el mundo de la ciencia a lo mejor nosotros que somos unos ignorantes pensamos que las reglas son algo distintas y no se produce en este tipo de en fin me con tanta frecuencia de comentarios zafios y tal o es lo mismo hago esto

Voz 0188 37:10 yo soy un ejemplo clarísimo de hace un par de años Tim Hunt fue premio Nobel una de las cosas que dijo en el evento en el que como en el ágape que tenían allí para celebrar que le habían dado el premio Nobel era que él prefería trabajar en laboratorios que sólo fueran de hombres sino de mujeres porque las mujeres que lloran o te enamoras de ellas

Voz 11 37:30 sí claro pues es muy difícil trabajar con ellas

Voz 0313 37:33 enredan no os en algún momento ha ocurrido durante vuestra carrera profesional alguna situación de tener que decirle vete a hacer puñetas o alguna cosa de estas

Voz 17 37:41 en mi caso no nunca pero este año a también a la Comisión Europea hay un parlamentario de

Voz 11 37:50 en Polonia de sí sí sí sí famoso sí que ha dicho que prosigue sí

Voz 0313 37:55 en europarlamentario además seis sigue siendo Europarlamento

Voz 11 37:58 ha dicho que las mujeres son pequeñas y no te tienes que tendrían que cobrar menos trabajamos peor sería bajemos todo peor Él y su bigote Nos contaron lo oye

Voz 12 38:12 día de la huelga feminista en la Antártida lo lo lo celebra hasta hizo lo conmemorar seis alguna por cierto me imagino quiero imaginar que sería la envidia del resto de colegas porque España por un día fue marca a España para algo Bono fue referente en todo el mundo en todo el mundo yo yo si hubiera estado aquí habría secundado la ahí me impidió cuando llega

Voz 1365 38:33 vamos a Ushuaia la vuelta hay abrió el Whatsapp

Voz 12 38:36 a ver a ver qué ha pasado pero aquí a ver lo que me espera me di una alegría

Voz 1365 38:39 piensa recibir todos esos mensajes de manifestaciones masivas de paros masivos de huelga entonces fue una es muy buenas noticias entonces lo que hicimos ahí en Ushuaia e hicimos dos cosas por un lado Nos hicimos una una foto todas las no sé si os nos llegó por medios

Voz 0313 38:56 yo no la vi una zona listo todas las mujeres

Voz 1365 38:58 es diciendo que nos mojamos no por por el liderazgo femenino por por las mujeres y también el Rey realizamos un mensaje para Greenpeace por la campaña adelantar Antártida también de realizamos un mensaje pues todas las mujeres para

Voz 12 39:11 para apoyar la campaña

Voz 37 39:16 como un enorme cuenta de cuál es la co no ves vamos no se jugaba nada lo frena eh

Voz 0313 40:04 voy a regresar por un momentito a Stephen Hawking porque la verdad es que hoy al conocerse la noticia de su muerte las reacciones casi muchas y variadas sí básicamente por por dos vías fundamental les una lo puramente científica poniendo en valor en como es lógico la ingente cantidad de teorías de Ascó por ciento Si formulaciones que lo de su vida y otra no menor que es el mérito indiscutible de haberse aferrado a esa vida y haber dado guerra durante tanto tiempo a pesar de su enfermedad de los pronósticos que le otorgaban apenas unos meses de vida no la herencia dejó quiénes por lo tanto al menos doble la científica por un lado pero también con ese mensaje de la voluntad y resulta que hoy nos hemos topado con una historia que que guarda algunas similitudes muy interesantes es el caso también de un físico afectado por otra enfermedad en este caso la retina al que le ha acabado dejando Bono practicamente ciego pero que no le ha impedido ser primero en su promoción doctorado cum laude ya haber creado recientemente en Software precisamente para personas con discapacidad visual hoy es profesor de la Universidad de Colombia en Bogotá y ayer hemos localizado para que se asome a la ventana justo Javier López buenas tardes buenos días

Voz 8 41:16 buenas tardes buenos días qué tal bienvenido muy bien muchas gracias pero eso no es Albacete sí sí lo de Albacete Ibi como acaba hasta el daño cuentan a su favor

Voz 3 41:29 sí yo estudié Zaragoza en Zaragoza como como ha dicho la la carrera yendo estarán veo bueno tuve la oportunidad con una beca

Voz 8 41:40 Brice irme a a seguir mis estudios

Voz 3 41:43 pues en los Estados Unidos como poco pensando un poco que sería una buena experiencia eh eh trabajar en el extranjero pensando en volver a a España algún momento entonces allá me pilló la la crisis

Voz 0827 41:58 sí

Voz 3 41:59 bueno tuve que buscar la vida juego por otros lados estuve de profesor en Chile en la Universidad de Santiago de Chile durante varios años de dos años ella finalmente bueno conocí a mi actual pareja qué colombiana ir viniera a trabajar aquí a la Universidad Nacional de Colombia

Voz 0313 42:20 hoy hoy Rosell llamado mucho la atención lo subrayaba hace un momentito bueno esta especie de de de de paralelismo de puntos en común con la historia de de de Hawking de toparse con una dificultad notable en su caso extrema a lo largo de la vida Iker eso no sólo no te impida sino que no sé si funciona como acicate para esforzarse un poquito más a ti que te ha pasado exactamente cómo cómo has vivido esto justo Javier

Voz 3 42:45 bueno yo muy bueno yo a los dieciocho años cuando empecé la carrera de Física mintiendo explicaron la enfermedad no se intentar que tengo en mi familia un tío hay que darle la enfermedad pero no era consciente de lo que me iba a pasar yo para mí la física han sido una pasión desde niño entonces bueno y tuve que luchar primero contra mis propios prejuicios por supuesto contra las dificultades que que el acceso de las matemáticas pues pone a la gente que lo que no ven entonces bueno porque precisamente siempre Hawking fue un referente tanto en mi campo física teórica como su parte de luchador eso me hizo y junto con la pasión que tengo por la forma física si no dejar de lo no no ceja en el empeño de seguir progresando seguir indagando en física un poco por ahí y me vino esta esta idea de realizar este esto Software para que bueno mucha otra gente que se pueda ver en situación cuando menos a llenar de las cantidades problemas en ese tipo de

Voz 11 44:12 claro justo Javier porque pásalo

Voz 1512 44:13 las dificultades que tenías para el acceso a las matemáticas

Voz 12 44:17 quizá no cabemos en la dificultad que tiene para una persona que no ve trabajar con una fórmula matemática y eso es lo que tú has inventado ahora que vosotros podáis ver

Voz 0824 44:29 con por ejemplo una fórmula matemática

Voz 3 44:32 sí exacto es las matemáticas tiene diez dos puntos uno que usaba simbología que digamos lo lectores de pantalla que soy el sol porque usamos los hijos para poder leer documentos no no lo interpreta las fórmulas no tomar caso son es un lenguaje muy preciso entonces y diversas herramientas que permiten tener cierto acceso pero la verdad que uno tiene que ser muy preciso entonces eh justamente lo cual he sido el paraíso para poder hacernos iguales la fórmula nuevas fórmulas en él o se imaginan pero o se pueden tocar pero es muy difícil escribir más para quién un invidente pueda tratar la idea esa es la idea del programa

Voz 0313 45:31 hoy para para acceder a este

Voz 8 45:34 a este software gasté veinte

Voz 0313 45:36 creo que se llama que hay que hacer con cuánto cuesta

Voz 3 45:40 bueno es gratuito

Voz 8 45:42 José no te vas a hacer rico con esto quién es decir no no

Voz 3 45:44 no no para nada no es precisamente la idea es eso es que esto de código libre

Voz 8 45:51 cuando digo digo que sí

Voz 3 45:53 pero entonces y no es que estén interesados pueden ir a la página al triple doble triple hacer triple doble un punto live punto ORC y ahí pueden bueno informarse también está es Report repositorio de código libre para quien también quiera colaborar esto es como la la idea es que todo el mundo independientemente de su nivel económico etcétera juega acceder al al mundo de las matemáticas el punto de la Cierva entonces esa realidad estaba financiado este proyecto un proyecto de pensión solidaria de la Universidad Nacional de Colombia igual venir aquí que la gente lo ves hay que decir que está en un en una etapa de desarrollo todavía tiene algunos bueno algunas funcionalidades que no están

Voz 8 46:47 todavía implementadas pero

Voz 3 46:49 eh con el fin de la gente que lo dulce bueno y un poco la experiencia que nos dé pues podamos mejorar lo que sea realmente una una herramienta útil

Voz 0827 47:02 doctor usted que está acostumbrado a a entender cosas que la mayoría de los mortales no conseguiríamos entender en nuestra vida usted entiende que Stephen Hawking haya recibido el Premio Nobel

Voz 3 47:14 y de ella

Voz 0827 47:16 buenas tardes

Voz 3 47:19 no son los ingleses todo lo bueno en realidad es lógico que ver Joaquín no haya ganado el premio Nobel a pesar de que sus su contribución ha sido muy grande en el ámbito de la física teórica por la simple razón y que sus descubrimientos son muy difíciles de observar experimentalmente la población de agujeros negros como la fórmula de la entropía de un agujero negro son muy distintas de de medir experimentalmente y por eso creo yo que no sale Nobel

Voz 0827 47:56 así que es posible que en un futuro se le pueda dar el Premio Nobel en diferido

Voz 8 48:00 cuando podamos llegar no en diferido y sabía exactamente

Voz 3 48:05 pero bueno contribución el va más allá e yo creo que de los propios descubrimientos que él hizo yo viví yo creo que hay y y eso que el comienzo de una nueva revolución en física como como lo pudo haber hecho o en en su es un poco

Voz 0313 48:26 y una pregunta oral que lo pregunto justos Javier te estás de acuerdo comparte su teoría antes lo comentábamos aquí con nuestras invitadas de que la única salida para la raza humana es buscarse la vida por ahí por fuera por el espacio que si no vamos a pringar

Voz 3 48:38 hombre yo yo yo estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho de Allende invitados no si es que yo creo que hay que mirar por

Voz 0313 48:48 aquí hay que invertir el mensaje en un poco

Voz 3 48:50 Mente exactamente porque no no puede ser no puede ser es que tengamos que buscarnos la vida fuera va a ser muy distintivo no sé si si me permiten una última no óptima último comentario

Voz 8 49:04 perfectamente bien te quería

Voz 3 49:06 un poco agradecer eh pues el apoyo que me ha dado la ONCE durante todo este tiempo especialmente al al servicio bibliográfico ni Tito el técnico de la ONCE por supuesto a mi familia que me ha apoyado ya he creído en mí siempre es ir a una persona muy especial que es pareja un que había Torres que es una matemática brillante ellas una Fall de la Cadena SER dice Sánchez no quería ella no lo sabía pero que quería pedirle desde aquí pedir el matrimonio la que bueno

Voz 11 49:43 ah bueno

Voz 0827 49:51 Catalina por favor llama no

Voz 16 49:54 es un enjuto Javier es lo último que podía imaginar en un diálogo con un científico

Voz 0313 49:59 adelante en el el pidiera matrimonio a su pareja matemática ponerme seña no nuevos los científicos también tienen corazón

Voz 11 50:05 no tengas ninguna duda

Voz 0313 50:07 que vamos a seguir el el final bueno el siguiente paso de esta historia no tengas ninguna cuanto antes

Voz 0827 50:13 sí que se demuestra así que se demuestra que un matrimonio entre el humo matemático y una física puede haber buena química bueno es un físico llena matemática perdón me equivocarse

Voz 8 50:28 muy bien un abrazo muy grande verdad un fuerte abrazo que tenga suerte la respuesta hay que hay que despejar el islamismo bien

Voz 0313 50:40 de verdad os aseguro que es lo último que podía imaginarse impresionada con que José que justo Javier hacía tangibles las matemáticas cosos son ajustes en la radio sólo pasar en la radio a las parejas el mundo parejas vosotras que es lo conocéis por razones obvias el mundo parejas en la ciencia es también de matemáticas Hong físicos químicas con oceanógrafo algo en teoría de la esponja condenaron

Voz 11 51:03 si es así aseguró ella sí sí Alexandro el mismo

Voz 17 51:07 no era el mismo cosa en todo mis

Voz 11 51:11 la actriz es una se cambió de laboratorio porque no estamos proyecto absolutamente alucinado de verdad

Voz 9 51:21 en La Ventana con Carles Francino

Voz 1 51:27 Chávez

Voz 11 51:29 parece una canción dedicada a ellos nos exactamente así ahora ven que bueno

Voz 1 51:39 el uno huy no que esto pues sí sí

Voz 11 52:50 te he dicho que la canción no estaba dedicada a ellos pero va a ser que son poquitos Catalina buenas tardes

Voz 8 52:57 hola buenas tardes hola qué tal

Voz 11 53:00 bueno sí o no perdón eh

Voz 8 53:03 qué hacemos

Voz 11 53:15 Nos has asustado sea nosotros Ojeda

Voz 0313 53:19 sorprendidos pero por favor nos podrías

Voz 11 53:22 Virtus reacción cuando les escuchábamos esto Javier

Voz 3 53:26 bueno que también ese día pero dueños no estoy muy contenta me mucho creo mucho ahí no prosperó sin

Voz 11 53:35 pero lo veías venir a decir alguna cosa te Olías no o no

Voz 8 53:39 bueno no la verdad no lo veía venir miro oye que la entrevista va a ser complicado cuánto tiempo lleváis juntos

Voz 3 53:48 bueno llevamos como tres años y nueve meses

Voz 0313 53:52 y en ningún momento justo Javier había sugerido la posibilidad de hoy creo que deberíamos no hasta hoy

Voz 3 54:00 no bueno pues uno habla de esos pero no seriamente en todo no no me lo me lo pusiera está eh

Voz 8 54:08 no te había advertido especialmente que escuchara

Voz 0313 54:10 oye vamos a hacer una cosa Catalina mira nosotros nos vamos a callar tienes

Voz 8 54:14 Javier al teléfono por favor deciros

Voz 0313 54:17 es algo que este momento inolvidable justo Javier hola de nuevo

Voz 3 54:21 hola buenas tardes que va a ser que sí dice muy bien

Voz 11 54:29 pero pero hablarlo entre vosotros nosotros los que vamos a ver si me atrevo

Voz 8 54:33 sabes decírselo a la cara

Voz 3 54:36 hola a todo bien pero lo que sí que sí que sabes que si que te quiero mucho buena tú sabes que irá in bueno hay que la corte aquí en la Cadena Ser que qué tal trata desde te gusta pues había pensado que era la la mejor ocasión para para para este matrimonio hiciera eso sí que me gustaría casarme contigo sí sí se fue muy especial para mí me llega es decir si si hubiera que sí

Voz 8 55:15 vamos a ir concreta novelón de será la boda en Colombia España y cuando

Voz 3 55:21 yo creo que cuanto antes para que no se arrepienta

Voz 8 55:25 grabado todo es el típico y muy práctico para ver

Voz 3 55:28 ah bueno habrá aquí en Colombia yo tralla en España

Voz 18 55:37 en Gran Vía treinta y dos

Voz 8 55:40 a lo mejor la moda

Voz 0313 55:41 Nasser no hace falta pero un pasito por aquí se saludemos

Voz 8 55:45 ya oye Catalina te voy a preguntar una cosa sí pero pero por favor con contestando con absoluta sinceridad cuando se hizo con la radio justo Javier que planteaban los que planteaba bueno que que va a ser que sí que lo acabas de decir no te ronda por la cabeza momento decía no me lo cargo directa

Voz 3 56:08 bueno no no no no

Voz 11 56:13 hola es maravilloso no no quiero que sea casta tenemos entonces señalizar a la familia

Voz 8 56:22 no quieres que se acabe la familia ya lo sabe si justo Javier no no va estar ante eran Andorra están entrenando nosotros cuando gay saber ahora entrar un rato va ahora mismo en una hora Paco

Voz 11 56:35 mer no sé

Voz 3 56:38 ver yo voy a ver

Voz 8 56:43 Catalina Akira a quiebra escuchas tu La Ventana desde Colombia

Voz 3 56:47 bueno yo yo les escucho a entre diez

Voz 8 56:52 entre son seis horas

Voz 16 56:54 tres cuatro y seis de aquí de España me imagino no sé si hora peninsular Sergio escuchas todo por la radio y la primera imagen lleva esperando un día otro día somos todos los días les oigan matrimonio inglés ninguna duda que en todo por la radio a la hora de humor de este programa alguna referencia a esta historia no se dice algunas referencias hará seguro segurísimo

Voz 8 57:15 a las ocho menos veinte hacemos una cosa muy bonita también

Voz 11 57:20 eso es