La Ventana (14/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

vicios informáticos son las seis a las cinco en Canarias Junts per Catalunya

Voz 1667 00:12 las sigue apostando por Jordi Sanchez como candidato a la investidura a la presidencia de la Generalitat en la lista liderada por Carles Puigdemont considera que todavía hay margen para conseguirlo pese al veto del Supremo que impida al candidato a asistir a este pleno enseguida vamos a intentar ir en directo a la rueda de prensa que está ofreciendo en estos momentos en Bruselas Junts per Cataluña a través de su portavoz adjunto ahí está Griselda Pastor Griselda buenas tardes

Voz 2 00:35 hola muy buenas tardes en roca y mantiene a su Jordi Sanchez como única opción a la presidencia de la Generalitat mientras exige un canal esto para respetar el voto de Pucci domo que se encuentra en Bruselas vamos escuchar al portal

Voz 3 00:51 hemos visto bueno hasta luego

Voz 0738 00:55 cuando hago un llamamiento al sentido de Estado que hemos detenidos todos lo que estoy apelando esa que no se aprovecha que mostrado tanto imputados para cambiar el sentido de lo que han votado los ciudadanos mantiene el portavoz Puyol en una rueda de prensa que en ese momento se sigue celebrando yen la que muy poco más ha dicho porque da la impresión que esta cita en Bruselas tiene como objetivo ante todo mantener las filas prietas

Voz 1667 01:21 miles de estudiantes norteamericanos han secundado este miércoles un paro en sus clases para reclamar un mayor control de armas en el país hoy se cumple un mes de la matanza en el instituto Parkland que dejó diecisiete víctimas mortales informa Victoria García

Voz 1460 01:33 a pesar de todo Estados Unidos se han movilizado con el apoyo de algunos políticos para conseguir cambios en las leyes de la tenencia de armas en principio comenzó Florida perillas extendido al resto del país esto es Portland Oregon

Voz 4 01:48 sí

Voz 1460 01:49 se trata de oír la voz de los jóvenes y para eso estamos aquí decía esta organizadora algunos colegios en desacuerdo con la manifestación han amenazado con suspender o castigar a los estudiantes por salir a protestar el movimiento llamado nunca otra vez en referencia a que no se repitan las matanzas en los institutos y colegios de Estados Unidos

Voz 1667 02:08 además desde hace una hora está reunido el consejo de administración de la radiotelevisión autonómica de

Voz 1626 02:12 Murcia todo indica que los responsables de la cadena

Voz 1667 02:15 van a destituir al jefe de control por los comentarios machistas en prensa se llama Francisco Martínez Campos en el texto de la polémica se hace pasar por su perro para decir cosas como que no le importaría dar un lametón o acurrucado en el regazo de algunas periodistas del ente público y la bolsa en plano cierra en el mismo nivel de ayer con una ligera bajada del cero con cero cuatro por ciento Deportes Paco Hernando

Voz 0889 02:36 ese amplios League octavos de final el Barcelona recibe al Chelsea

Voz 5 02:39 en el Camp Nou a partir de las nueve menos cuarto los de Valverde empezarán el partido con una cierta ventaja tras el empate a uno del partido de ida los azulgrana buscarán los cuartos sin Coutinho que no puede participar en esta competición con la duda de Andrés Iniesta que sale de lesión pero que tiene el alta médica y con la vuelta de Leo Messi que se perdió el último partido por su paternidad hoy el argentino titular

seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1 03:00 cadena SER Madrid en Madrid han con

Voz 1915 03:03 pensado las movilizaciones en la planta de Amazon en San Fernando de Henares los trabajadores de la planta la mayor de la empresa estadounidense en nuestro país denuncian que el cambio de convenio colectivo supondrá grandes pérdidas salariales SER Henares Javier Galicia

Voz 1787 03:14 una concentración frente al almacén de San Fernando de Henares donde los sindicatos explican a los dos mil trabajadores en plantilla porque se ha convocado la huelga de cuarenta y ocho horas para la próxima semana cómo deben afrontarla además a través de las redes sociales han impulsado la campaña yo no compro precariedad para pedir a los clientes que no compren desde hoy a través de Amazon los regalos del día del padre Marc Blanes es miembro del Comité

Voz 6 03:34 el deshielo pidiendo de Amazon entendemos que apoya a condiciones laborales demonio nada como toreo mínimo seguimos un poco la TDT Occidente no son angina también millones de trabajadores para evitar que se cumplen además donde el día catorce al veintidós de marzo

Voz 1787 03:48 mañana jueves está convocado el acto formal de conciliación entre comité y empresa previas

Voz 1915 03:52 la huelga nueva avería en un hospital de la región esta vez ha ocurrido en el Hospital Clínico San Carlos donde ha caído parte del techo de la Unidad de Cuidados Intensivos no hay heridos porque todos los pacientes habían sido trasladados poco antes después de que los trabajadores detectaran que había una gran bolsa de agua sobre el techo María Ángeles Martínez portavoz del sindicato más

Voz 7 04:08 como consecuencia de esta avería permanece cerrada la UCIE de la zona

Voz 8 04:12 a que que tiene una capacidad para ocho pacientes

Voz 7 04:16 esto ha supuesto que tengan que ser suspendidas intervenciones quirúrgicas programadas para mañana

Voz 1915 04:22 la Consejería de Sanidad dice estar sorprendida por la protesta de los trabajadores de Investigación Biomédica de la región que han denunciado la grave precariedad con la que trabajan según Comisiones Obreras un noventa por ciento de estos científicos tiene un contrato temporal Rosa María Cuadrado es portavoz del sindicato

Voz 9 04:36 han estado sujeto a todos los recortes del sector público e tienen tasas de temporalidad del noventa por ciento y no tienen ninguna norma que regule ninguna

Voz 1626 04:46 formaba Asisa que regule sus condiciones

Voz 10 04:48 trabajo más allá de las establecidas en el Estatuto de los Trabajadores tenemos doce grados en el CNI

Voz 11 04:54 lo de la capital

de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana

a las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 3 05:09 los servicios informativos

Voz 12 05:14 la Ventana

Voz 0882 05:17 Carles Francino

Voz 13 05:26 eso como estos diez Error de batidos por eh en todo caso todos de este tema yo he ido compañía eh pero hay que sí espera en nueve estropeado mi niño quién de las paga eh el tipo futuros y en la foto

Voz 14 06:23 como siempre son gusto

Voz 15 06:25 hoy además la Unión otro de genera muchos sentimientos recupere alguna canción de de José Antonio Labordeta pero es que además tiene tiene un significado especial tiene que ver directamente con el movimiento de protesta de los pensionistas

Voz 1 06:41 independientemente de lo que cobro esto es un cachondeo una vergüenza es la degeneración del político

Voz 16 06:47 pero subir un autónomo del campo y el autónomo del campo en un principio siempre hemos pagado porque nos han pedido entonces la consideración ha sido muy baja pues ahora se exige pero no sé hasta qué punto puede ser mujer restó todo eso

Voz 15 07:00 es lo que sí

Voz 17 07:03 una pensión digna un mínimo mil euros lo que pasa que pues que

Voz 18 07:11 muchos de los que están hoy en la calle el sábado van manifestar por toda España París sobretodo pergamino en otras ciudades

Voz 15 07:17 vienen de de la lucha política

Voz 18 07:20 Cali social de los años sesenta y setenta

Voz 15 07:23 en plena dictadura por esa canción es como esta de la Bordeta pues forman parte de su banda sonora vital hoy en La Ventana de los números especial pensiones con Santiago Niño Becerra

son sólo seis y once minutos de la tarde las cinco y once en Canarias este invierno está resultando muy movida muy interesante desde el punto de vista meteorológico porque de repente lo dio un buen día para empezar a llover ya nevar y ahí seguimos a ver qué nos trae después la la primavera pero bueno para los aficionados al catastrofismo a la exageración hoy recordamos un episodio de tormenta de desgracia que ese récord olímpico

Voz 13 11:56 en la Ventana acontece que el obispo con uno

Voz 1626 12:00 el relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 13 12:04 en

Voz 1626 12:12 además hay nos creemos que aquí ha elevado mucho pero porque no vimos la que había aliada en Nueva York el catorce de marzo de mil ochocientos ochenta y ocho tres días atrás se había desatado de repente un huracán blanco que

Voz 11 12:25 dejó sepultada la ciudad en más de cuatro cien

Voz 1626 12:28 dos muertos en las calles no murieron de frío ni descalabro dados por las cornisas murieron sobre todo electrocutados Anita Ellis cantaba eso de de Blaine On Main en la película Gilda narrando las tres grandes catástrofes que aún recuerda los yanquis el incendio de Chicago el terremoto de San Francisco y la tempestad de Manhattan que por cierto es una canción con trampa con gazapo Rita Hayworth hacía play back y la tempestad fue en mil ochocientos ochenta y ocho no en mil ochocientos ochenta y seis Una

Voz 31 12:59 queman y Eyries a esa edad se va a dar todo

Voz 32 13:24 su

Voz 1626 13:27 tampoco hay que echarle la culpa Main por los cuatrocientos muertos hay que echarse la te verán porque

Voz 31 13:33 tres días antes de aquel miércoles catorce de mayo

Voz 1626 13:36 todo el día once Se plantó de repente sobre Nueva Jersey Massachusetts Connecticut Nueva York una tempestad de nieve como no habían visto otra la temperatura se desplomó hasta los catorce grados bajo cero los vientos se volvieron locos las calles colapsaron en las alturas era aún peor con toneladas de nieve acumulada en los tejados los huesos y peligrosos cables de cobre por eso Nueva York se llevó la peor parte a la hora de contar muertos porque el progreso también se cobra sus víctimas muchos de los postes del tendido eléctrico acabaron tumbados por el peso del hielo y la nieve y los cables rotos sobre el suelo nevado y mojado serpentea van a lo loco por las calles buscando aquí en el procura

Voz 31 14:17 han ahora

Voz 1626 14:32 así es que Nueva York estaba en pleno boom eléctrico por obra y gracia de Thomas Alva Edison que se hizo de oro instalando por toda la ciudad generadores y cables de cobre para llevar a los hogares su peligrosa corriente continua todas las calles neoyorquinas estaban cubiertas por una tupida red de cables una especie de tela de araña que desde el suelo sólo permitía ver un cielo cuadriculado pero bueno al menos sirvió para algo aquel huracán blanco los cables comenzaron a cerrarse porque al final resultó que la tecnología acabó con más vidas que la propia naturaleza

Voz 31 15:05 el clima

Voz 15 15:08 sí

Voz 0889 15:10 desde luego no hay mal que venga de todos se puede aprender en la vida sobre todo lo que sale mal por cierto a ver qué tal sale Roberto La Ventana el cine lo intentamos no concibe y con imagen en que se va a retransmitir a través de Instagram Vega a ello vamos

Voz 1 15:26 cada miércoles tenemos una cita con un señor que es una historia de amor

Voz 1626 15:33 muy bonito el pleno no voy a contar quién que al tiene que dice lo que piensa para bien me pareció que uno de los mejores actores del mundo o para más me olía que era una majadería pero confirmado a alguien que se define con una sola palabra

Voz 1 15:49 es tremendo y que a esta hora abre la ventana del cine las obras no haber Carlos Boyero hola Carlos buenas tardes buenas tardes

Voz 0889 16:11 que atrae hoy amiga como colista puesto la cara le ha preguntado qué es eso de Instagram ahí estaba estar por Instagram a mí también a través de la cuenta grande La Ser está haciendo Boris cómo están ustedes es un placer otra cosa aquí descubierto Instagram la red social sí fantásticas pero espero no cortar bien porque te vas a uno no siguiera es exacta

Voz 15 16:36 de igual que siempre se oye hoy es un buen día para que que recordemos la peli de de La teoría del todo de estaba ya muerta no

Voz 0324 16:46 está bien esa película tenían una interpretación magnífica de de Eddie Redmayne sellando misa Felicity Jones que creo que interpretaba la la primera la primera mujer de Stephen Hawkins que que era una historia muy creíble no ICEX es es un tío que que en sus condiciones yo creo que que tuvo mucha suerte porque te quiero decir ese cerebro prodigioso permaneció intacto oí iraquí y contribuyendo al profe eso humanidad el yo es que en esas cosas me pierdo de los agujeros negros también espacio también se muy bien de pero pero fue un tipo primero que disfrutó intensamente de la vida cuando era joven porque la enfermedad fue progresiva sí eh en su estado físico no en la silla de ruedas tuvo la inmensa fortuna de

Voz 33 17:45 de ser amado no en más de uno

Voz 0324 17:47 por más de de una mujer no

Voz 15 17:49 dado dispar pero bueno sí sería sí pero aparte otra historia te quiero decir que tuvo

Voz 0324 17:55 tuvo muchas cosas que pues en otra personaba probablemente la desolación hubiera sido absoluta no ir repito debió de debía de ser la la hostia para la para la ciencia aunque yo no sé nada de ciencia antes no sé muy bien lo lo que descubrió Joaquín

Voz 20 18:14 esta Swayze o Gary Hill

Voz 5 18:20 por momentos de la versión original ahí está con Jayne precisamente con su primera mujer con su tesis sobre los agujeros negros la versión doblada

Voz 20 18:28 sin la relatividad general es correcta el universo se expande y se entonces invierte es el tiempo el universo se irá pues qué pasaría si yo invirtiera completamente el proceso para ver qué pasó al principio al principio propia el universo volviéndose cada vez más pequeño más texto calentándose cada vez más

Voz 1 18:57 entonces el reloj

Voz 0889 18:59 has entendiendo algo más o no lo pillados

Voz 1 19:01 pero también ha

Voz 0889 19:04 a mí me cuesta hoy típicamente sí ahora sí suena suena muy bonito

Voz 0324 19:09 pero pero pero no no no sé muy bien

Voz 0889 19:12 en una planos diferentes pero que no suena eso sí que ahí hay diferentes no quiero Lara aparte de Instagram igual como estamos aquí ahora y en Instagram igual en este mismo momento hay un plano muy próximo a nosotros pero que no podemos detectar dónde están ocurriendo otras cosas donde está el otro Boyero

Voz 15 19:29 lo que ayer no quiero aventurar me lo cierto es que soy muy simple lo cierto es que la peli está muy bien la teoría del todo todos alguien quiere recuperar es una buena oportunidad política más Eddie Redmayne ganó un Oscar por ella y este próximo viernes estrena María Magdalena

Voz 34 20:06 yo no he restado tiene Nacho

Voz 1 20:13 las cuentas en nuestra pobres

Voz 34 20:16 que haya algo antinatural

Voz 1 20:20 de tu familia en semis

Voz 15 20:27 ción bastante diferente del personaje bíblico a la que estamos acostumbrados la de la prostituta redimido por Cristo una idea que la Iglesia católica ha transmitido durante siglos de los siglos de los siglos bueno aquí el argumento de la tele es una mujer que busca nada nueva forma de vida y que desafía a su familia y que sea una movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret silo

Voz 0889 20:50 me pareció que bueno

Voz 0324 20:52 el el planteamiento de la Iglesia en la Iglesia siempre tiene tiene razones para dar en las lecciones morales no mientras yo toda la vida pues había había oído que esta señora era era puta no hay redimir a por Cristo al que al que amaba ahí al que siguió en la T moría al parecer ha cambiado esta señora fue uno de los apóstoles que alguien que que rompe con con su familia es estigmatizada no y que con una fe ciega así que sigue a Jesucristo por Galilea por Jude eh eh llena de amor hacia hacia el hombre no oí de ida infinita admiración y respeto hacia el hacia el hacia el Dios no hacía de fijo Ríos la película ha aclarado esto que el planteamiento es me parece muy aburre sí sí sí sí es

Voz 0889 21:55 es cómo estás aquí

Voz 0324 21:58 esta está muy bien es una actriz espléndida de la la de la de Caro le gustó mucho sí tiene como una intensidad en en la mirada y es es muy sobria ella está muy bien y luego está uno de esos actores que que siempre te repito que pagaría por no ver lo que es Joaquin Phoenix esa que es como la película se que gusta tanto a a los modernas especialista en otra solución poco Yakin fe sí ahí

Voz 0889 22:25 que la tengo muy clara bien no y me gusta

Voz 0324 22:28 en alguna más en en

Voz 0889 22:30 Asesinato en ocho milímetros con te acuerdes una ridícula satélites sí mucha pero él estaba fantástico un papel de estéis notando acordadas y que la he visto pero no me viene a la cabeza ni su papel yo creo

Voz 0324 22:41 pues era el el encargado de una tiara de una tienda pornográfica que el detective le pide que la ayude para siguiendo el rastro de esa cría que probablemente la han matado en un hardcore no profesionales

Voz 0889 22:55 ya está aquí

Voz 0324 22:57 hace del hable de Jesucristo siempre hace papeles muy muy atormentados no no me lo puedo imaginar en la comedia Steffi o se pero es que le he visto algunas veces y su gesto en la vida cotidiana la última vez porque está enrollado con con los encontré en el aeropuerto en Cannes en el último Cannes

Voz 1 23:20 es la forma de andar de mirar lo sabes cómo

Voz 0889 23:24 también esa tormenta o si como hombre con profundo mundo interior que no digo que no lo tenga pero estar difunde interior así y es muy

Voz 1869 23:34 cómo

Voz 0324 23:35 pequeñita pero una mujer muy y muy interesante y muy atractiva pero la película ya te digo me parece me parece aburrido Mishima acabo de que anda por allí por Galilea y Judea no en aquella época y tal a cabo con harto de piedras de de apóstoles de dices bueno llega una época lo que sí recuerdo en niños las películas que estrenaban siempre en Ensemble

Voz 0889 24:05 sí sí sí sí sí

Voz 1 24:07 pero sí

Voz 0889 24:09 Verdú Aynur por ejemplo me parece maravillosas Lula he vuelto a ver SUR me parece malísimo esa noche ni siquiera me atrevía porque es es también el final incluso así al final

Voz 0324 24:23 en qué les pasa esa regla si leal

Voz 0889 24:26 ahora la ahí no me salas día dice es que lo ha hecho muy mal te pido perdón sé si tiene remedio cuenta que aquella era una relación homosexual porque no ve número no no no que va como yo siempre he sospechado que andaban liado sí que todo viene es tumba la nueva no vio la carrera a la carrera de cuadre a como ligas como es ese serio pero parece que la película trecho para esta fecha paraíso no para para exhibirla yo

Voz 0324 24:53 es un género que nunca me ha conmovido demasiado por ejemplo Mel Gibson que ellos un director que admiro la la que hizo sobre

Voz 0889 25:00 el suplicio de Chris Christie La Pasión de Cristo me pareció

Voz 1 25:03 con una exagerada si a Carrión de vida sadismo de espinas de de dolor de aquí

Voz 0324 25:11 o la de Scorsese La última tentación de Cristo tenía cosas como siempre en Scorsese pero no las que me gustaban sonoras de la Barrabás todos los facinerosos esto sí tengo los

Voz 0889 25:23 eso sí bueno con pero vamos ya sé que llega Semana Santa

Voz 0324 25:28 la tradición continua siempre es estrenan pues que vayan que vayan a verla a la gente piadosa o los me pasó incluso con el la UL el último libro la última novela Manuel Carrer que es yo es un un escritor al que admiro profundamente que iba solo de las escrituras también lo he leído no ir a la dejé no pude acabar la cosa insólita en alguien que que te fascinan siempre no pero vamos bien si queréis probar a ver pues el nuevo retrato de

Voz 0889 26:04 María Magdalena

Voz 0324 26:05 a mí incluso fíjate que de niño me citaba mucho es sólo cuando decían que había sido prostituta en la imaginaba guapísima hay siguiendo pero no resulta que no lo era crear puestos desde el principio es bueno pues pues vamos a ver si

Voz 5 26:21 bueno María Magdalena se estrena este próximo viernes ya desde el pasado fin de semana

Voz 15 26:35 de hecho la película más vista el pasado fin de semana por delante de de lo bien Pablo de la forma de de Sin rodeos gorrión rojo en la historia de una chica joven que es reclutar a contra su voluntad por el servicio de espionaje ruso para ser un gorrión que era por lo visto una modalidad de de agente secreto y su primer objetivo es un fuste

Voz 5 26:56 canario de la CIA que está infiltrado en la inteligencia

Voz 1626 26:59 el uso

Voz 35 27:03 este chico es un andamio versión original me pidieron que llevara un hombre decían que ir a un enemigo del Estado

Voz 1626 27:15 la canción Mi madre tendría la asistencia médica

Voz 15 27:18 la versión doblada y una historia que con la cantidad de rusos puedan pelando en Londres estos días de por aquí por allá pues mira por un tema como de actualidad hombre la película en ayuda a entender algo que nos contó aquí Roberto un experto en espionaje cuando Almo el otro día el primero el primero de Londres el segundo aún no se sabe de qué ha muerto al que nos cuente sonaron y sal a a la hija Tucker se ha muerto ya no es él si la hija una hija no

Voz 0889 27:46 de nuevo en ella ni te cuéntanos sale este no es esa

Voz 15 27:48 es lo que nos contó lo experto es que es bastante frecuente en el mundo de espionaje que los agentes se convierten en agentes doble tanto a traición en a su país de origen porque se sienten maltratados por sus jefes que en este caso en gorrión rojo o poco bastante ocurre no

Voz 0324 28:07 es un guión bastante complicado yo ahí hay un momentos una película larga debe durar como dos horas sin

Voz 0889 28:13 hombres de dos hay un momento que me

Voz 0324 28:15 me al final ya no sé quién es el topo les hayan a tradicional entonces Diego el problema es que el guión no me lo está contando bien saques eh demasiado oscuro demasiado complicado o eh de que yo soy muy simple corto de entendederas y entonces no no

Voz 0889 28:35 pillo o que sea confuso a propósito para que te sientas cómodo un gobierno sí sí

Voz 0324 28:40 eh yo tenía ganas de ver una una película de de espías Illes es es muy entretenida durante durante mucho rato se acabo de leer una novela que me me ha encantado el legado

Voz 0889 28:55 los espías de John Le Carré que ha dicho que la última ahí en la cual sí sí sí sí

Voz 0324 29:00 ve a ese mundo que que me

Voz 0889 29:03 pasión que es el Circus sí sí sí control y contando lo que ocurrió cincuenta años atrás en El espía que surgió del frío

Voz 0324 29:11 vuelve a aparecer Smiley Peter Gay ya han eh Alec Clean saque el tío que que que los sacrificios me parece escrita con una elegancia ICO con una perfección ideal para mí ya te digo algo legendario el Circus no entonces tenía ganas también de ver una una una peligro

Voz 0889 29:31 está bien porque en rojo se deja ver eh selecta deja sin cejar a ver pero Jennifer Lawrence de estas Jeremy Irons comenzó a ir Jennifer Lawrence está muy bien es una te has oído la voz ahora cuando las cuyo inicio la yo la vi en versión original además hace un despliegue

Voz 0324 29:48 anatómico de Jennifer Lawrence también

Voz 0889 29:50 importante no

Voz 0324 29:52 IU e te da mucho miedo es que no se corta te te dice que el tal Putin a el

Voz 36 30:00 que el KGB de que se pudo

Voz 0324 30:03 Tim fue fue el jefe el desapareció

Voz 0889 30:05 pero pero la metodología es la de grandes no llegue el sospecho que no no deben de exagerar demasiado el arranque con el asesinato de un oligarca que sangre

Voz 0324 30:19 contado de una forma dar

Voz 0889 30:22 a Putin vámonos a pronunciar palabra Putin pero todos saben sobreentiende está hablando evitar ir a ahora hay escenas duras sabe lo que es lo que acabó un poco saturado de

Voz 0324 30:33 de las es de las torturas ya no

Voz 0889 30:36 que hay como bastante secuencias parar parar sí sí ya sé lo que es la tortura pero me me me está está agrediendo por cierto sabes a a quién han hecho la jefa de la CIA he leído eh que si a la señora que dirigía las cárceles secretas para torturar estas para el toro tiene que pasar el examen del Senado todavía eh tiene que pasar un examen pues dices que veían yo lo pasamos que angelito no sea la íbamos a la que nos espera

Voz 0324 31:03 la película repito bien la vi la Vivien pero que al fin la al final tú te enteraste

Voz 0889 31:09 el no o pero no hay manera sí pero no podemos decirlo no sé si me vendría bien del todo voy Delia para mí en como ella al final se toma cumplida venganza con debe con éxito Barça elaboró para mí

Voz 0324 31:20 la una So un momento que me que me perdí pero repito es que tengo últimamente el cerebro tan ofuscado

Voz 0889 31:26 ahora lo contado me lo tiene que contar muy claro no lo spoiler venga

Voz 37 31:40 para se va

Voz 1 31:46 hasta luego

Voz 38 31:49 la

Voz 37 31:54 sí

Voz 15 31:55 hoy Carlos Boyero servido para cerrar una música como el día hace al menos como el día trick un día gris yo eso eh

Voz 0889 32:00 sí

Voz 0324 32:02 ese es Leo Ferré no sé si si la gente joven conoce a este señor para mí es uno de los grandes compositores y poetas de del siglo XX junto a al Barça en dos estilos completamente diferente

Voz 1 32:17 pues un lujo que nos dio Francia es uno es uno de mis mis seres y lo será siempre más más amados a diferencia de Brassens que buscaba el lado irónico complejo

Voz 0324 32:31 eh Ferrera es esencialmente eh trágico hoy ya no quiso el intenso pero pero a me parece maravilloso es la canción te diría probablemente la canción más triste que sea escrito se titula también una de las más hermosas para mí se titula con el tiempo muy habla pues de eso de que con el tiempo eh todo se olvida no recuerdas el rostro de de aquella persona a la que han más de se olvidan las voces acaba diciendo

Voz 39 33:05 con el tiempo ya no sea mano locales eh pues es un poco fuerte no se quede

Voz 1 33:12 pero la capacidad de

Voz 0324 33:14 conmoción que tiene el el sentimiento y a mí

Voz 0889 33:19 ya sabes que soy muy llorón con la música pues es cambiar en que eso también lo compartimos Carlos

Voz 0324 33:24 eh compartimos muchas cosas

Voz 37 33:35 va

Voz 40 33:38 aquí no hay tu vida London eh

Voz 1 33:50 aquí lo que Rajoy la próxima semana amigos son hasta los suyos nada que ver

Voz 40 33:55 eh eh eh eh

Voz 41 34:06 si tú

Voz 23 38:11 donde el extra Día del padre de la ONCE diecinueve de marzo

Voz 24 38:15 diecisiete millones de euros

Voz 23 38:18 padre compensa mucho

Voz 0882 38:25 expertos en residuos y naturalistas han creado una nueva palabra basura aleja de su definición residuos generados por el ser humano y que es abandonados en la naturaleza Federico García dirige el proyecto libera de la Seo la Sociedad Española de Ornitología explica cómo se genera la basura Leza cuando tiramos una colilla al suelo

Voz 45 38:45 claro tiramos una toallita de de usar y tirar o cuando salíamos al campo momento terminados tiramos el papel de aluminio o un envoltorio lo tiramos a a suele ir nos hace falta un término que sea capaz de comunicar esto tica afronte el problema de una manera de una manera

Voz 0882 39:02 las graves consecuencias de la basura aleja ya se pueden medir por ejemplo ochocientas especies marinas están ya afectadas por la contaminación de los residuos de plástico que ahora flotan es lo cotidiano pese de todo el mundo el diecisiete por ciento de ellas están en peligro de extinción como el oso ártico o la tortuga boba además también un problema de salud pública porque muchos de los pescados que ahora comemos han ingerido en el mar micro plástico que luego a sangre nuestra dieta por estas poderosas razones hay que actuaría como advierte Nieves Rey en la portavoz de Ecoembes la otra organización que lidera al proyecto libera que consiste en la recogida de basura en los espacios naturales

Voz 46 39:42 hay que CR digamos apología de todos los residuos que ningún yo seré harán llegar a la naturaleza Rico libera sabéis quedamos un poco el el el canal para para para por fin hacer algo por solucionarlo no solamente vamos a denunciarlo sino que vamos a hacer algo para para contribuir a su solución la verdad es que

Voz 3 39:58 estamos encontrando con con historias preciosas en las

Voz 1 40:01 sólo naturalidad cuatro billones con b de colillas sea tiran al medioambiente mientras tanto cada año los ciento noventa países con Costa produzcan también ocho millones de toneladas de basura que es decir lo que pesan cuarenta y cuatro mil ballenas

Voz 10 40:18 azules espacio Eco un espacio en colaboración con Ecoembes

Voz 5 41:48 los niños propone media docena de preguntas fundamentales para tratar de entender aclarar las dudas en todo este asunto tan delicado tan importante y tan grande de las pensiones el presente y el futuro pero antes simplemente para situar ella saben que hoy ha habido un debate monográfico en el Congreso y en la SER desde primera hora de la mañana estaba esperando Salvat esperando esperanto así hablaban algunos oyentes antes de que interviniera el presidente del Govern

Voz 11 42:12 lo de la comparecencia de Rajoy hoy no es pero nada espero sin embargo que al año que viene año electoral entonces si subirán las pensiones

Voz 19 42:21 yo sólo espero que hoy día algo importante no sólo que Prato es un plato y un paso a paso

Voz 5 42:27 bueno luego ha hablado Mariano Rajoy y el presidente nos ha dado pues el titular de la jornada

Voz 50 42:31 ya les adelantó que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias planteará también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 5 42:45 después de la intervención del presidente pues escuchamos las conclusiones de tres pensionistas invitados a Hoy por hoy desde primera hora como analistas de primerísima fila en el debate son Lola Sánchez de Sevilla María nutría ni de Bilbao María Isabel García de Barcelona

Voz 11 43:01 muy impreciso porque no ha dicho nada ahí sí la verdad no van a su y otro cero veinticinco otro un euro con cuarenta y ocho coma uno van a poner al mes es que no podemos vivir estamos casi en el umbral de la pobreza y no hay derecho puede tantísimos años cotizando yo estoy estoy indignado Mishima víctima sino sólo a subir otro cero veinticinco casos son sesenta céntimos pues mejor que se quede como está se mucha de las pensiones se al rescatar rescatado bancos autopistas si pagada la Iglesia menos a vosotras y a nosotros insistimos muchísimo en que dentro de nuestras concentraciones y manifestaciones no queremos sindicatos ni partidos políticos han tenido cinco años para solucionar esto no han hecho absolutamente nada de aquel día

Voz 51 43:50 sí que no está que no las va a congelar la pensión el porque de hecho ya están congeladas sino ese cero veinticinco de media que con el Picoc ha subido el IPC es que no los tenga miedo que solamente los tenga respeto

Voz 11 44:02 muchos de nuestros hijos tienen común

Voz 1869 44:04 los remordimientos de que están a nuestra

Voz 11 44:07 que es desolador en este país estamos jugando con la dignidad de la Juventud Juventud sin futuro con la de los ancianos que hemos levantado este país somos niñas y niños de la posguerra hemos pasado hambre hemos pasado frío de jóvenes y no hay derecho que lo estemos pasando ahora no lo vamos a olvidar

Voz 5 44:29 a ver Santiago antes del cuestionario básico de las seis preguntas en una reflexión tuya a bote pronto después esto que acabas de escuchar

Voz 1869 44:38 bueno yo lo que captó de estas tres bueno intervenciones es evidentemente desesperanza porque yo yo cabreo en ningún momento una una unas expectativas de futuro precisamente precisamente es muy interesante porque estas tres personas contaban la problemática que hoy tienen cole silencio pero es que yo creo que hay otra problemática que incluso es mucho más grave que está fíjate lo que digo es algo mucho más grave que es la que va a venir después totalmente

Voz 0889 45:15 acuerdo pensemos que actualmente

Voz 1869 45:17 ante al sistema están entrando más o menos cada año al sistema de pensiones cien mil pensionistas muy año pues que cuando empiecen a jubilarse los baby boomers es decir los nacidos entre los años sesenta y setenta y cinco a entrar ciento cincuenta mil más es decir el sistema van a entrar cada año doscientos cincuenta mil pensionistas valer si hay problemas calcula después de estas tres personas están hablando del presente de su problema que es horroroso terrible

Voz 5 45:48 pero después amenaza con ser mucho pero en el futuro vale seis preguntas básicas Santiago la primera a ver un poco las respondido pero completar la respuesta datos clave panorama actual de nuestro sistema de pensiones cuales bueno

Voz 1869 46:03 resumiendo un porque aquí hay toneladas de números no para que nos hagamos una idea el año pasado en el año dos mil diecisiete los ingresos del sistema de pensiones es decir las otros ingresos por cotizaciones fueron veinticinco mil millones de euros inferiores a los gastos en pensiones cómo se echó mano a la caja de reserva de las pensiones el déficit al final quedó por unos diecisiete mil millones y claro la caja de reserva ahora tenemos liquidada para que nos hagamos una idea aproximada en los próximos años yo ya no hablo de de de de entre los baby boomers se es decir el sistema va a necesitar para seguir como hasta ahora con un ingreso constante de treinta mil millones de euros más yo yo sinceramente esto no no veo cómo se puede novio cómo se puede conseguir además claro sucedido otra cosa como ya sabemos en España bueno tienen los en todos los países europeos hay un sistema de reparto hay perdón un sistema de solidaridad intergeneracional y de reparto no es decir que las hoy y tú les Roberto Carlas yo estamos con nuestras secciones pagan yo lo institucionistas de ahora ya ya pero a nosotros los tendrán que pagar la pensión o los jóvenes que las jóvenes que ahora están estudiando claro que es lo que está pasando en España la cotización media está cayendo en el año dos mil doce la cotización media fue de seis mil ciento cuarenta y cinco euros en el año dos mil diecisiete de cinco mil novecientos dos

Voz 0889 47:45 soy está este este es el

Voz 1869 47:48 la foto de las pienso decir cada vez el el sistema necesita más ingresos pero por otro lado el ingreso medio siga cayendo

Voz 5 47:54 vale segunda pregunta por qué no es sostener el actual sistema porque no es sostenible de dónde viene el pecado de origen si es que lo hay

Voz 1869 48:01 bueno ha pecado de origen cuando se puso en marcha el sistema de pensiones en España no en España esto llegó más tarde estoy hablando del Reino Unido se grande de Francia estoy hablando de paises nórdicos cuando se puso en marcha el sistema se hicieron cuatro supuestos primer supuesto pleno empleo de facto el trabajo es decir tasas de paro prácticamente de cero por ciento en segundo lugar demanda de trabajo creciente es decir que no iba a ser un año iba a seguir ya seguir ya seguir ya seguir en tercer lugar salarios crecientes e indexar la inflación por lo menos el IPC en cuarto lugar una esperanza de vida que en los años cincuenta no superaba los sesenta y cinco años esperanza de vida de diez años después de la jubilación bien claro evidentemente en esto no se está dando ahora hoy en día la demanda de trabajo pues ya sabemos que es a la baja el pleno empleo esto es ciencia ficción los salarios pues que vamos a contar de los salarios Hypo otra parte hoy la esperanza de vida está en más de veinte años tras la jubilación es verdad que cuando lo decir es terrible es verdad que cuando empiecen a haber recortes

Voz 1626 49:14 vida

Voz 1869 49:15 a la espera de exhibida caerá pero pero evidentemente no lo para compensar ni mucho menos la de la la caída de ingresos no entonces entonces claro es decir porque hemos llegado a esto hemos visto porque los supuestos el partido no se dan con lo cual

Voz 5 49:32 mi pleno empleo ni demandas de trabajo creciente ni nada vale ya tenemos el panorama con las dos primeras respuestas tercera básica fundamental que se podría hacer para intentar salvar lo básico del sistema y puestos a ha

Voz 1869 49:49 en el yo yo pienso que el actual sistema de pensiones tal y como lo conocemos con unas pensiones que están en función de unas bases de cotización

Voz 0889 50:00 o lo que todos conocemos

Voz 1869 50:03 te hace falta entrar en Internet mirarlas yo yo pienso que a largo plazo nuestra durante todo el año que viene ni el siguiente a largo plazo yo pienso que es insostenible usa no lo no se puede sostener es decir es un horizonte de de cinco años entre cinco y siete años todo sistema tendrá que tendrá que cambiar en parte lo que decíamos antes porque estos supuestos Se partida no no se serán bien a a corto plazo para en fin para mantener lo que ahora se insuficientes fíjate fíjate lo que estamos diciendo eh para mantener lo que ahora es insuficiente para mantener esto que los pensionistas se están manifestando contra los lo que los Madrid estando bueno a I de poner en marcha una serie de elementos pero que son puramente parches por ejemplo para para poner un ejemplo este este impuesto sobre las transacciones bancarias Bier que reclama al PSOE este impuesto únicamente va a recaudar como máximo máximo máximo dos mil quinientos millones de euros Hinault preguntemos al final quién lo va a pagar porque esto lo van a pagar los usuarios de la banca

Voz 5 51:10 ejemplo la revalorización de este año si se hubiera hecho de acuerdo IPC

Voz 1869 51:13 pero esa esa mente él es decir pero pero fíjate pero es que es que Carlos Roberto el IPC de la pensión mínima no llega a dos euros y yo es decir que aunque hubieran aplicado el IPC a las pensiones mínimas que esto es una cosa que el señor presidente el Gobierno ha dicho que se pueden plantear es que estamos hablando de de un euro ochenta creo es que vamos

Voz 5 51:36 tú diagnóstico es que este sistema tal cual está no se puede mantener no ya hay que buscar otro

Voz 0889 51:40 Munir luchando contra el fraude fiscal de bueno tampoco hay nada

Voz 1869 51:43 aquí vienen aquí viene a la segunda parte de adquirir una segunda parte es decir realmente donde el único sitio que yo vi o que se puede rascar bastante es persiguiendo a sangre y fuego el el el fraude fiscal aquí sí porque aquí tenemos anualmente entre sesenta y noventa mil millones de euros bueno que ese volatilizado

Voz 5 52:03 bueno pues hágase no

Voz 1869 52:05 sí lo que pasa es que esto tiene consecuencias Carlas secuencias eh esto esto por ejemplo yo yo en España no puede ponerse bueno poder aunque puede pero no puede ponerse

Voz 0889 52:18 España ella sola a perseguir el fraude fiscal

Voz 1869 52:22 muerte porque el capital seguirá porque bueno existen una serie de instrumentos legales para eludir ya no digo para defraudar para eludir y bueno esto tendría que ser un acuerdo europeo es decir a nivel europeo tendría que ver un acuerdo para ya lo digo mundial al menos europeo para acotar esta este que estas historias no entonces bueno ya no digamos recaudar los sesenta mil millones de pensemos solamente es recaudar veinte veinticinco sea esto ya sería evidentemente un pulmón muy muy importante ahora bien tieso pasaría imaginemos que mañana por un milagro y un Se dota al cuerpo el expresos de Hacienda tenemos recursos suficientes y aquí empieza a recaudar sea mansalva todo lo que se está defraudando claro vendrá el el Ministerio de Obras Públicas y o jets para carreteras necesitó ocho mil millones para repararlas

Voz 0889 53:18 venderá el de dependencia oye yo necesito tal para la luego vendrá el deseado pero eso es política no prioridades

Voz 1869 53:26 no claro claro pero es que resulta que España osea Sir Si el único problema de España

Voz 0889 53:31 las pensiones Madre de Dios osea osea

Voz 1869 53:33 no podíamos tocar la campana pero es que España tiene una lista de problemas el principal unos compromisos de déficit con Bruselas España para cumplir el compromiso con Bruselas este año tiene que encontrar ocho mil millones de euros estamos hablando de cifras gigantesco a entonces partiendo de la base Perdomo garras partiendo de la base de que el puedo decir que hay un momento de la intervención que o lo dijo el otro día que el señor Peres en el gobierno dijo que no había dinero para subir empiece a las pensiones si eso a ti no hay dinero y no tiene porqué mentir no es un problema yo

Voz 5 54:14 a bordo Higueras lo tiene hoy lo tendrá peor de cara al futuro oye cuarta pregunta tenemos que hacernos a la idea de que vamos a cobrar menos de lo que creíamos

Voz 1869 54:25 pues yo pienso que si no me no mañana no mañana pero en el largo plazo si mira hay una cosa que se llama la tasa de reemplazo que en dos palabras consiste en el porcentaje que la primera pensión y corresponde al último salario en España esa tasa de reemplazo está en el ochenta y dos por ciento es muchos poco es muchísimo eso no es una idea en Italia está en ese es de nueve por ciento en Francia no hay cincuenta y cinco y el Reino Unido el treinta por ciento os imagináis que en España hubiera una tasa de reemplazo del treinta por ciento con los problemas que hay es decir habiendo una casa reemplazo elevadísima hay una teoría que corre por ahí que dice que esto lo bueno recortar lanza sobre un plazo claro es decir la las pensiones están cumpliendo un un una una función que para que no están concebidas ni de las que es la la compensación de rentas entonces entonces claro cuál es cuál es el problema el problema es que como no hay dinero suficiente yo pienso que no largo plazo tendremos que pensar Rubén o en tener ahorros un patrimonio o en cobrar menos

Voz 5 55:39 que es declarado tu opinión de que el actual sistema tal cual está y cómo están las circunstancias no es sostenible quinta pregunta qué alternativas tenemos entonces