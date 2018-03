La Ventana (14/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 vicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias PP y C's ven más cerca el acuerdo para la aprobación de los presupuestos de este año tras la sintonía que han mostrado esta mañana Mariano Rajoy Albert Rivera en el pleno monográfico sobre las pensiones

Voz 0827 00:21 en Génova venas Rivera dispuesto a apoyar las cuentas públicas

Voz 1667 00:24 los ciudadanos se atribuyen el mérito de incluir en la agenda del Gobierno algunas de las promesas sobre pensiones que hoy ha incluido el presidente en su discurso Pedro Sánchez cree en cambio que Rajoy no ha despejado las dudas sobre el futuro del sistema son declaraciones a Televisión Española

Voz 2 00:38 el Gobierno ha hecho una comparecencia de trámite pensionistas los trabajadores tienen muchas preguntas sobre la viabilidad del sistema público de pensiones que el presidente de gobierno los respondida ninguna nueva aclarado cómo se va a resolver ese déficit estructural de más de quince mil millones de euros que tiene el sistema público de pensiones y en segundo lugar tampoco en ha respondido el porqué España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde no se indexar la evolución de las pensiones al IPC All incremento salarial

Voz 1667 01:06 entre tanto Podemos ha detallado este miércoles cómo se va a desarrollar la consulta a las bases del partido para elegir la marca con la que se presentarán a las próximas citas electorales Pablo Iglesias exige que el nombre de Podemos sea visible en esas candidaturas informa Mariela Rubio

Voz 1450 01:19 así es Podemos celebrará entre el veintiuno y el veinticinco de marzo una consulta en la que los inscritos del partido van a decidir si aceptan la propuesta de su secretario en Herat Iglesias se quiere que la marca de la organización se visibilidad en las candidaturas para las elecciones que vienen las municipales autonómicas y europeas salvo eso sí excepciones en lugares como Madrid o Barcelona donde ya hay una marca consolidada la consulta comenzará a las diez del próximo miércoles y acabará a las dos del domingo veinticinco Se van a desarrollar en tres ámbitos por un lado se realizará una a nivel estatal que decidirá la marca para las europeas por otro una por cada autonomía por cada municipio la pregunta que el partido trasladará a sus bases es la siguiente quieres que Podemos se presente a las próximas elecciones en coalición con las fuerzas políticas aliadas con la palabra pudimos formando parte del nombre de la candidatura

Voz 1667 02:09 en algunas cosas más el Rey Juan Carlos I tendrá que volver al quirófano será en abril para someterse a una intervención relacionada con la prótesis que le implantaron en la rodilla derecha la previsión del tiempo mañana afloja el temporal que está recorriendo esta tarde la península aunque seguirán las lluvias en prácticamente todo el país con especial intensidad en Galicia la cornisa cantábrica y los deportes Paco Hernández

Voz 3 02:29 el Barcelona busca los cuartos de final de la Champions League a partir de las nueve menos cuarto ante el Chelsea en Barcelona Can Nou Adriá Albets última hora buenas tardes

Voz 0017 02:37 qué tal buenas tardes pendientes de la confirmación de los onces para saber si Iniesta va a ser titular en el Barça el capitán es la gran novedad en la convocatoria está recuperado de su lesión pero veremos si juega de inicio o empieza en el banquillo la otra duda en el Barça es quién ocupará el sitio de Coutinho los tres candidatos son Paulinho André Gomes idea

Voz 1462 02:54 en el resto lo esperado con la vuelta de Messi

Voz 0017 02:56 al once Se espera lleno absoluto en el Camp Nou donde el Barça buscará clasificarse para cuartos por undécima vez de forma consecutiva

Voz 3 03:04 gracias a diría también en marcha el Besiktas cero Bayern de Munich uno con la eliminatoria sentenciada tras el cinco cero de la ida para los alemanes toda la Champions en Carrusel Deportivo a partir de las ocho y cuarto de la

Voz 0827 03:13 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestro

Voz 1667 03:15 la web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 1 03:22 cadena SER servicios informativos

Voz 4 03:28 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza T toman ansiado Ömer porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 5 03:39 según Castells es que pueda ayudarle ya que quiero estar alarma está sufriendo algún ropa si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra ahora mismo avisó el experto

Voz 6 03:51 la seguridad de suena para que merece hoy mismo la alarma instalar

Voz 7 03:54 la protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula un en Securitas Direct punto es

Voz 1 04:04 cuando suena esto IPI la el Camp Nou

Voz 8 04:13 hay poco que decir

Voz 9 04:16 mucho carros el que escucha

Voz 10 04:19 a las ocho y cuarto una hora menos en Canarias Doll Club Barcelona ya lo común nueva noche histórica escucha el Deportivo

Voz 1 04:40 cadena SER la última hora

Voz 11 04:58 bañaban muy malo

Voz 12 05:23 lo que duran dos del Trade búsqueda de rock miles de ser ser con agravio por la piel en los lápices

Voz 0313 05:59 vería retrasada cómo suena la música en directo eh cómo suena a verdad entre otras cosas y la verdad es que el sector de la música en general pero la música en directo en particular están de enhorabuena porque poquito a poco poquito a poco va dejando atrás lo lo peor de la crisis y los famosos brotes verdes parece que está negando al menos a los escenarios así lo recogía de hecho esta misma semana el anuario de la de la música en vivo verdad Roberto que presentaba unas cifras bastante favorables sigue bastante por ejemplo el negocio de la música en vivo donde veníamos sobretodo es

Voz 1826 06:32 viento sólo el año pasado una subida del veinte por ciento en realidad sino remontamos a dos mil trece es de cerca del setenta por ciento bueno esta última parece que a punto

Voz 1462 06:40 a qué se debe a la bajada del IVA del veintiuno

Voz 1826 06:42 al diez por ciento en los espectáculos culturales

Voz 1462 06:45 hubo Melendi Joaquín Sabina son los que encabezan la lista de conciertos aquí en España en el panorama internacional destacan Ricky Martin o los Rolling

Voz 0313 06:53 esto ya no está mal de todas formas bueno tampoco habría conciertos y giras sin todos los profesionales que hacen posible un disco no bueno pues en hora y media se va a celebrar en el en el Price en Madrid la décima edición de los Premios min que son los galardones de la de la MUD SICA independiente en el que además sabrá por cierto música en directo no y habrá en fin la presencia de gente con Marcano Josele Santiago La Bien Querida López estos premios los organiza la Unión Fonográfica Independiente tienen como objetivo reconocer la creación artística el nuevo talento y la calidad de las producciones publicadas por las pequeñas empresas musicales que hay unas cuantas

Voz 1826 07:28 sí porque lo indie vamos la música independiente supone ya el ochenta por ciento de las novedades musicales que se publican aquí en España no siempre tiene la la visibilidad que se merecen con esos premios lo que se quiere reivindicar la importancia se quiere acerca de esa música nuevos públicos que por cierto han sido ellos los que han podido votar estos días en las veintiuna categorías diferentes la última

Voz 0313 07:50 palabra por lo tanto la tiene un jurado formado por

Voz 1826 07:53 profesionales de la industria en un rato se iban a conocer los ganadores

Voz 12 07:57 Facebook ni Twitter ni la Puig Ángel sí que yo la más corriente si decía hace no saben ustedes lo que dijo la muy poco que ustedes lo que dijo pudo

Voz 0313 08:27 en este grande de la música en directo de verdad abono en el Price está una unidad móvil de la Cadena SER con José María Sendra y Laura Piñero en la alfombra roja no roja Laura buenas tardes

Voz 1280 08:38 hola buenas tardes ser roja resto ya están desfilando por este teatro que por cierto tiene conciertos todas las semanas muchos invitados relacionados con la industria productores letristas directores de vídeos porque otro de los objetivos de los premios es precisamente reconocer a todos los profesionales involucrados en la creación de un disco al completo también hemos visto pasar ya

Voz 1450 09:00 sicos como los grupos Viva Suecia

Voz 1280 09:03 la moda que estuvieron con nosotros los planetas que parecen de los favoritos con seis nominaciones estoy con uno Carla si Roberto que estuvo con nosotros hace unos meses presentando su último disco la raíz eléctrica Raúl buenas tardes

Voz 0313 09:19 sí

Voz 13 09:19 qué tal qué tal amigo hola qué tal muy bien hombre

Voz 1280 09:23 mira me estaba comentando Carlas me estaba hablando de la importancia de unos premios de este tipo para un artista que lleva toda la vida mamando el mundo de la música

Voz 14 09:33 bueno esto es unos premios son unos premios bonitos porque premian a la música libre a la música hechas desde la libertad y a menudo desde la autofinanciación también aunque después podamos contar como es mi caso con la compañía Fall y alta Fonte para hacer una edición bonita de nuestros Vico pero eso dijo que nuestra bajamos a mano y que nadie nos indica que música tenemos que hacer es un premio a la libertad y a la creatividad yo creo

Voz 15 10:03 hombre nacido para contrarrestarlo

Voz 0313 10:08 hoy Raúl una pregunta ahí lo de ser independiente o moverse por el mundo como independiente da da más alegrías dolores de cabeza que dirías tú

Voz 14 10:15 bueno a mí me da mucha felicidad estar aquí hoy justamente por hacer la música te quiero ser yo creo que hay muy poca gente en el mundo que tenga la suerte de poder vivir haciendo lo que quiere hacer

Voz 1869 10:25 creo que eso es un regalo para la vida oí que uno debe estar agregó

Voz 14 10:29 decido ir por supuesto que lleva muchos sitios porque te guía el corazón que guía la emoción seguir el compás ese ritmo que mantiene a las piedras bailaoras que son los planetas girando entre sí para no chocar si te guía el sentido de de la belleza además que otra cosa inspirado Stephen Hawking con este fenómeno y que por eso no los planetas las bailaoras con arte chocarse hay que tener mucho más compás del que tenemos últimamente

Voz 13 10:56 Nos cuesta trabajo cogerle el compás al contrario verdad un abrazo Raúl amigo muchas gracias Carlas exige

Voz 1869 11:06 hoy leyéndolo

Voz 1280 11:11 el euro sigue llegando gente si estoy con otros de los artistas favoritos de la noche con María Arnal y con Marcel Valdés estuvieron volando pues sí eso es verdad Vallès Vallès están nominado hasta en cuatro categorías diferentes van a tocar en Vic de esto también va a tocar Raúl que estaba con nosotros hace un momento hola los dos te está escuchando María sorprendidos con tanto reconocimiento

Voz 1481 11:36 sí muchísimo y bueno y agradecidos también claro

Voz 13 11:41 María bona tarda buenas tardes hola buenas tardes qué tal tú te atreves a ponerle una etiqueta a una definición a la música la propuesta que hacéis ya sé que es muy complicado pero para que nos entendamos

Voz 16 11:51 en

Voz 13 11:54 quiero que la ponga que en la escuche pues venga vamos a escuchar a ya verás

Voz 17 11:59 bien sin hablar con el ICIT tu cada una

Voz 13 12:21 a mí me suena fusión electrónico una letra muy particular estas en castellano hay otras minorías otras letras rana pues eso que está cuidada que está currar que nos cantar un estribillo sin más no exacto exacto sí

Voz 1481 12:39 bueno si hay un poco trabajamos mucho desde desde una mirada crítica ir desde la experimentación y el juego eh nos creemos mucho lo que hacemos Si tenemos la pretenciosa la pretensión de que pueda no no solamente ser útil a nosotros sino también a quienes quieran escucharnos eh bueno esta canción habrás habla sobre el patriarcado el capitalismo el estribillo como decías que no es tan sencillo e es un estribillo que habla que dice adquiere made in

Voz 1462 13:13 bueno invitamos a la gente a escuchar esta canción a canción total

Voz 13 13:16 María ahí Marcel un abrazar a un abrazo muchas gracias hasta pronto adeu

Voz 18 13:21 sí

Voz 19 13:24 tiene sólo tú a adquiere mide ahora qué

Voz 13 13:36 hay que invitar un día Mario llamarse a La Ventana te parece diría que sí me parece estupendo cualquier momento me quedo a leerla haberlos que dicen que paran el tiempo cuando tocan mañana os cuento venga un abrazo

Voz 17 13:51 la casa traba se bonitos

Voz 5 14:01 podrá ayudarle buenas llamaba porque quiero tener alarma si esta mañana nos han robado unos veinte minutos que muestra la cumbre

Voz 6 14:10 no se preocupe ahora misma visual experto en seguridad de Sojuela para que le deje hoy mismo la alarma instalado

Voz 7 14:15 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 20 14:26 Amanda ya viene el día del padre

Voz 0867 14:29 sé que regalarle fácil en Hipercor

Voz 21 14:31 el mercado el Corte Inglés hay de todo su colonia la tarta es Rioja indicaron las reglas y no regalen diez manda tu mejor foto dibujos textos sobre papá podrás ganar un Hawai Bed

Voz 22 14:42 diez Clos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés has para acertar

Voz 9 14:48 un Sanjay destrucción de verdad puedes repetirlo con San número cincuenta y seis

Voz 1462 14:54 déjalo dudo que nos hayamos Perico te facilitamos la financiación para hacer realidad sus proyectos para que te lleves tu negocio tanto hijos

Voz 1 15:00 como quieras líneas ICO empiezo a creer que en tu banco el ICO punto es o en el novecientos ciento veintiuno ciento veintiuno

Voz 9 15:10 que el motor Eco Boost haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 12 15:20 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FG convicciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 1 15:37 la última hora

Voz 0313 15:42 última hora informativa en Andalucía hoy

Voz 23 15:44 la presidenta de la Junta Susana Díaz y los medios de comunicación andaluces han alcanzado un acuerdo para eliminar la publicidad de contenido sexual el objetivo es hacer de Andalucía un espacio libre de publicidad de los anuncios de contactos última hora en Aragón

Voz 24 15:58 amigos familiares y sindicalistas han rendido hoy un reivindicativo homenaje en el Ministerio de Agricultura ganadero José Luis Iranzo que murió asesinado junto a dos guardias civiles hace tres meses tiroteados por el ruso habrá un premio en su nombre que reconocerá la defensa del medio rural

Voz 0313 16:13 Timor en Asturias el Tribunal Supremo desestima el recurso

Voz 0496 16:15 todo un asturiano condenado en dos mil diecisiete a ocho años y medio de cárcel por abusar sexualmente de su hija biológica de

Voz 1462 16:21 era reiterada al tenemos que se produjeron entre dos mil trece y dos mil quince en el aprovechando las ausencias de la madre en Baleares el número de casos de Chile haya fastidio Satse ha multiplicado por siete en el último año seiscientos veintisiete casos positivos hay en nuestra comunidad son datos del Govern solo Formentera se salva de la plaga en Canarias

Voz 2 16:42 muy presente durante toda la jornada el fallecimiento de Stephen King el británico era profesor honorario del Instituto de Astrofísica de Canarias en los últimos años había visitado el Archipiélago en varias ocasiones y en una de esas visitas llegó a decir del Archipiélago que era un lugar maravilloso para hacerse ansiedad que contamos en Cantabria pues que cuarenta mil profesores alumnos padres y madres han participado en la encuesta de la Consejería de Educación sobre el calendario escolar encuesta importante para decidir sobre el novedoso sistema con cinco trimestres con una semana de descanso entre ellos y que está trayendo bastante polémica en la comunidad turno para Castilla La Mancha ha activado el plan de riesgo de fenómenos meteorológicos el nuevo temporal va a dejar rachas de vientos superiores a los cien kilómetros por hora en algunas comarcas de Albacete Guadalajara y Toledo que están en alerta naranja el resto de la región tiene activado el aviso amarillo en Castilla y León

Voz 1462 17:27 esta tarde llevan más de cien llamadas al Servicio de Emergencias por la caída de objetos a la vía pública por las fuertes rachas de viento estamos en alerta en toda Castilla y León eso sí no hay que lamentar al menos por el momento heridos de gravedad a última hora en Cataluña la Audiencia de Barcelona ha condenado a seis años y medio de cárcel a un vecino de San pero de Rivas que violó a su sobrina tras años de repetidos abusos la chica que tenía dieciséis años no lo había denunciado porque tenía miedo de destrozar la familia que al parecer estaba muy unida de Cataluña pasamos a Ceuta el doctor Jacobo II el hospital de Ceuta con una prueba pilotó con un algoritmo matemático aplicable un análisis de sangre para la detección del cáncer de mama sin usar una técnica invasiva última hora en la Comunitat Valenciana estas mujeres que han caído desde lo alto del Castillo de Sagunto solamente se ha podido rescatar a esta hora a una que ha caído a una zona de difícil acceso ya ha sido ya trasladada en ambulancia Euskadi el Ayuntamiento de Vitoria pide a los funcionarios que no reciban paquetes personales de Amazon Ali Express de mensajería privada en el trabajo al parecer la unidad de Servicios Auxiliares del Ayuntamiento no da abasto

Voz 0313 18:31 a última hora en Extremadura suspendida

Voz 25 18:33 desde las clases y el acceso a un centro deportivo de Cáceres ante el desprendimiento de la chapa que impermeabilizar la cubierta de la piscina está acordonado todo lento

Voz 1462 18:41 bueno los bomberos amarla en con cables de acero la CUP

Voz 25 18:43 esta para poder retirar la mañana te contamos en

Voz 1462 18:46 hacia cerca de dos mil personas están en lista de espera para acceder a una plaza en una residencia de mayores dependiente de la Xunta de Galicia está muy lejos de cumplir los criterios de la Organización Mundial de la Rioja

Voz 0496 18:57 durante los próximos tres meses Salud implantará el sistema de aviso para que los profesionales sanitarios puedan solicitar ayuda ante el riesgo de agresiones el avisador es uno nuevo aplicación que se instalará en el ordenador del sanitario y enviará una comunicación inmediata al personal

Voz 0867 19:10 seguridad última hora en Madrid las fuerzas de seguridad van a reforzar los controles a las puertas de los colegios tanto a la salida como la entrada en Madrid se han producido dos impuestos

Voz 1462 19:19 vamos a Melilla Melilla la Autoridad Portuaria Apple

Voz 26 19:21 Dido retrasar un par de días el inicio de las restricciones alimenticias en el puerto de Melilla para intentar tener solucionada las deficiencias sanitarias

Voz 1462 19:30 ahora en Murcia Se reaviva la polémica

Voz 26 19:33 poca para que se cambie el nombre del instituto público que sigue llevando como nombre el de un ministro franquista José Ibáñez Martín

Voz 1462 19:40 Navarra parado para actuar como yihadista en solitario han realizado el registro de su vivienda con el objetivo de analizar toda la información de la presunta actividad ilícita del arrestado a través de Internet y de su potencialidad terrorista

Voz 0313 19:58 las seis y veinte en Canarias

Voz 28 20:04 un

Voz 29 20:09 Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante ven a repostar a estas estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba Tutti que de compra

Voz 9 20:25 más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 30 20:29 Bale y reserva ya tu plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en vez de Travel Brand este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades exclusivas

Voz 12 20:40 Cortina que hacían agencia oficial confía nuestra experiencia reservan el Nobel

Voz 30 20:44 mientras dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid punto com

Voz 1 20:51 Red Guía de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tren el las entradas a Madrid hay tráfico intenso la A1 hasta Manoteras aislados en la confluencia con la M30 la A cuatro en Getafe en la M seiscientos siete en la zona de la Universidad Autónoma de salida también complicaciones en la A uno en San Sebastián de los Reyes en la dos en Alcalá de Henares en la A tres en Rivas el A42 en Getafe y Fuenlabrada en la M seiscientos siete en tres K

Voz 31 21:17 todos esquivan idus capaz de combinar la eficiencia hay potencia de un híbrido con la elegancia de un cross over bien a conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid debate lotes de diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem mese a u hasta el treinta y uno de Valdo consulta condiciones en que a punto com

Voz 9 21:35 día calidad consciente además de garantía

Voz 0867 21:38 estas mítines y comuniones un empresario de la Púnica ratifica ante el juez que pagó de su bolsillo la comisión de la comunión del hijo del alcalde esa del PP en Algete Inmaculada Juárez Pagola comunión pagó mítines del partido y hasta dos cenas una amenizada con mariachis

Voz 32 21:56 bueno

Voz 0313 21:57 no

Voz 33 22:00 el email firmeza las acciones

Voz 34 22:03 venga

Voz 33 22:04 que hagan eso también va bajete

Voz 35 22:22 sí

Voz 0313 22:25 en

Voz 35 22:28 a todos

Voz 0867 22:35 hola buenas tardes a todos José Luis Huerta el responsable de Winter Music ha tirado de la manta ante el juez con su declaración ha confirmado punto por punto todo aquello que la aún cuyo destapó en su día como este empresario pagaba actos y comuniones a cambio de adjudicaciones por parte de gobiernos municipales del Partido Popular vamos hasta la sede de la Audiencia Nacional allí pendiente de esta declaración que acaba de analizar esta Miguel Ángel Campos Miguel Ángel qué tal muy buenas tardes

Voz 1552 23:00 hola buenas tardes Javier el ex gerente de y José Luis Huerta ha reconocido ante el juez Manuel García Castellón que pagó mítines del Partido Popular de Madrid en las elecciones municipales de dos mil siete y en las generales de dos mil ocho incluido un mitin de Rodrigo Rato en Algete por cerca de nueve mil euros entre dos mil siete y dos mil diez ha dicho abonó actos electorales del PP eh por los que no cobró nada Huerta admitido que el único pago obtenido fueron las adjudicaciones públicas de las fiestas de los municipios madrileños que le daban por ser amigo del PP ha dicho también ha afirmado que pagó una fiesta con mariachis para el teniente de alcalde de Algete David erguido y los gastos de comunión del hijo de la alcaldesa del PP de este municipio Inmaculada Juárez por un total de cuarenta y un mil euros de ese montante total sólo consiguió que le pagaron en efectivo catorce mil el resto no lo ha cobrado bueno

Voz 0867 23:51 el juez del caso Púnica incorpora además al sumario una conversación de los ex presidentes madrileños Aguirre y González sobre Fundescam y la caja B del Partido Popular Aguirre llega a decir en esas conversaciones puede que hayamos pasado el límite para la campaña en esas grabaciones que ha difundido el diario El País Aguirre también habla de las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea Arturo Cantoblanco Aguirre dice que la versión que dio Cifuentes es una droga

Voz 36 24:19 ver que lo que el Estado decía las fiscales es fina Cifuentes que estaban siendo están concedió Arturo la cafetera a fin de orientar aux eh

Voz 0867 24:35 bueno cumpleaños de sonido que están escuchando de el ambiente de fútbol

Voz 37 24:39 al descanso fueron se euros

Voz 36 24:42 por transferencia desde su fundación a la fundación Fundescam igual que les dio a la Fundación Pablo Iglesias a la fundación de lo el síndrome de Down y a la fundación de la UGT pues Cristina Pardo les dio la cafetería de la Asamblea imagínate entonces Christine ahora ha contestado que ella estaba en la Fundescam con porque estaba todo el Covite diversión lo cual es un controla eso sí de mentir

Voz 34 25:10 una Triola Esperanza Aguirre

Voz 0867 25:12 en esa conversación telefónica que como decimos el juez del caso Púnica incorporado ya a la causa alguna cosa más de este día que les vamos a contar Tiki que deben conocer Sanidad confirma que el bebé que se contagió de malaria en el hospital de Móstoles

Voz 1450 25:25 lo hizo en el mismo centro donde se trataba otro niño que tenía

Voz 0867 25:28 esa enfermedad Sanidad no aclara cómo se produjo ese contagio Juan Martínez es el director general de Salud Pública

Voz 36 25:33 es cierto que sus servicios del salario por lo tanto lo reafirma en la relación de los protocolos actualizados para prevención estos visibles así como en la redacción de la primera normativa regional sobre seguridad del paciente de implantación en el año dos mil

Voz 0867 25:49 los bebés se encuentran en buen estado y se recuperan ahora mismo en sus domicilios y la delegada del Gobierno Dancausa anuncia un refuerzo de los controles a las puertas de los colegios tras varios intentos de secuestro de menores no hay conexión entre estos intentos y las autoridades creen que no hay motivo para el pánico pero hay que estar vigilantes

Voz 38 26:05 yo creo que debemos estar vigilantes pero tampoco debemos de llevar las cosas más allá yo creo que los los éxitos y el esclarecimiento de los delitos que tiene como resultado la Guardia Civil y la Policía Nacional nos tienen que dar la tranquilidad necesaria para pues extremando las precauciones no está

Voz 0867 26:22 en el último intento se produjo en un colegio de Pinto y Javier arriba indicó seis minutos Engracia Hidalgo consejera de Economía Hacienda de la Comunidad de Madrid qué tal muy buenas tardes cómo está Engracia de la hemos invitado porque la comunidad de Mas lo acaba de presentar su reforma fiscal bajada de impuestos once puntos clave y mucho reproche especialmente del socio de investidura le le voy a poner dos sonidos entre estas dos declaraciones que va a escuchar han pasado apenas cinco meses

Voz 39 26:53 no lo voy a hacer no lo voy a hacer ahora señoría no lo voy a hacer para que usted tenga su dosis de protagonismo Tina no lo voy a hacer señora

Voz 32 27:03 vamos a reducir medio punto el tipo mínimo en la escala autonómica del impuesto

Voz 0867 27:09 porque ahora sí hace cinco meses era irresponsable

Voz 1450 27:13 pues mire porque hace cinco meses estábamos todo en la creencia de que el nuevo tema de financiación tal como se había hablado en la Conferencia de Presidentes iba a ser una realidad hay porque además pensábamos que iba a haber Presupuestos Generales del Estado lo cual obviamente nos daba un escenario más cierto pero lo cierto es que nadie sabía lo que iba a pasar en Cataluña nadie sabía que el sistema de financiación se iba a retrasar y tampoco sabía que no se iban a aprobar los presupuestos y lo cierto es que nosotros tenemos en nuestro programa electoral las medidas que se presentaron ayer por la presidenta ojo las tenemos una una catorce medidas que da cumplimiento tanto los presupuestos como en esta cosa que no que no aparece en el programa electoral de de de de Ciudadanos de que ahora parece que protestan y que usted sabe bien en cuando el verano llegó íbamos a hablar los presupuestos lo primero que dijeron era que no sesenta a con nosotros sino hablábamos de impuestos cosa que ni estaba en su programa electoral ni estaban el acuerdo

Voz 0867 28:10 harían en concreto puestos en el tramo de

Voz 1450 28:13 pero viendo esa esa condición nos sentamos sacamos los presupuesto y ahora lo único que hacemos es cumplimiento a local y nuestro programa electoral por una sencilla razón no hubiese gustado mucho más hacerlo conociendo el sistema de financiación y conociendo los presupuestos generales del Estado sí pero no lo hacemos ahora no tenemos tiempo

Voz 0827 28:30 aprobar leyes dicen que no lo han hecho ahora

Voz 0867 28:33 por una cuestión electoral porque les aprietan en las encuestas

Voz 1450 28:37 yo sinceramente si empezamos a pensar que cumplir lo que hay en el programa electoral de un partido que es una cuestión demagógica Honda cuestión que no se hace con sentido de responsabilidad porque creemos firmemente en eso le puedo decir que Cristina Cifuentes absolutamente rigurosa osea los puntos del programa electoral no fue nosotros hacemos chequeo de juntamos vemos cole qué cosas han hecho qué cosa nos han hecho cuánto nos queda como lo podemos afrontar porque cuando ya dije cuando decimos que un contrato con los ciudadanos obviamente estamos diciendo lo que de verdad creemos lo que hemos hecho en esto es compromiso dar cumplimiento a nuestro programa electoral y además creo que volver a ser pionero me va a permitir en una en una comunidad autónoma volver a ser pioneros en en en ajustar determinados impuestos que creemos que son perfectamente compatible con el crecimiento económico con la creación de empleo Icon la prestación de servicios públicos y pero se lo vio claro

Voz 0867 29:33 cada antes creo que escuche al vicepresidente de Gestha que es la Asociación de de los inspectores técnicos de Hacienda ayer le preguntábamos por por esta reforma y en el caso concreto de la bajada del IRPF para las rentas más bajas de donde podría salir ese dinero que ahora faltaría

Voz 36 29:48 el ingreso es incompatible con

Voz 26 29:50 es un posteriormente

Voz 0827 29:54 pero financiación

Voz 37 29:57 que se más generoso con como

Voz 26 30:00 eso que son o probando gozó impositivos estupendos millonesde euros si se pierden doblemente va afectar a ese nivel de gasto público de inversiones que pueda reiniciar la Comunidad de Madrid

Voz 1450 30:15 está de acuerdo con esto pues mire con absoluto respeto porque sabe que siempre hablo de hacia el tercer el quinto respeto a este señor se tiene que estudiar un poco el sistema de financiación autonómico porque mire le voy a decir una cosa nosotros en la Comunidad de Madrid recaudados por los impuestos cedidos por los tributos que no corresponde en dos sólo dinero no sólo el dinero que no Zam vía sistema de financiación sino también cuatro mil quinientos millones adicionales para poner en el fondo de solidaridad con lo único que no estamos de acuerdo con la solidaridad por supuesto que si es que una vez que hacemos los cálculos de población ajustada es decir tenemos en cuenta la insularidad a la dispersión geográfica todo aquello que pueda ser distinto que un servicio cueste distinto de en una comunidad tenga otra una vez que esa operación se hace el antiguo sistema de financiación el actual que aprobó el señor Rodríguez Zapatero oiga la Comunidad de Madrid no nos da todo el dinero que recordamos donde dice tú para cada uno de tus habitante va a tener doscientos veinticuatro euros menos que el resto de comunidades es decir menos que la media con lo cual lo único que reclamamos totalmente de acuerdo con la solidaridad pero oiga déjeme usted también que tenga la financiación por habitante de la media que tiene la media con lo cual son cómodos patas de un banco no es tan difícil análisis

Voz 0867 31:27 qué le diría más quién le dice

Voz 1450 31:29 de Auster que la bajada que hacemos en renta que la hacemos a las rentas más bajas como bien saben cómo tienen una propensión marginado de consumo es decir esas gastan el dinero en consumo no se incrementa el IVA es decir no se puede analizar los impuestos de una forma individualizada Se trata de una bolsa de impuestos donde uno uno y resulta que puede tener un efecto positivo en el otro

Voz 1462 31:52 en definitiva lo importante es tener

Voz 1450 31:54 esos impuestos equilibrados que permita por un lado no lastrar el crecimiento económico y la creación de empleo desde luego en la Comunidad de Madrid usted sabe que en el último año hemos crecido siete décimas por encima del resto de España hoy hay ciento veinte mil personas trabajando más eso por un lado por el otro lado que permite apresar a unos servicios

Voz 0867 32:12 es muy importante va a afectar en algún momento esta rebaja fiscal a la calidad de los servicios esto es echa en cara el PSOE y Podemos dicen que ustedes van metiendo ahí la rebaja que estamos beneficia a los bolsillos de los madrileños pero claro que sólo pagaremos en educación

Voz 1450 32:26 pero fíjese que ya me extraña a mí esta doble vara de medir no porque siempre se focaliza siempre se focaliza han las cosas en Madrid pero si yo le dijera usted que durante el año diecisiete dieciocho sobre los presupuestos de las comunidades autónomas gobernadas y apoyadas por los gobiernos del PSOE se han bajado los impuestos han tocado impuesto en Andalucía se mantiene la bonificación de sucesiones y donaciones del noventa y nueve coma nueve por ciento en Canarias en Extremadura le podría hacer una relación ahora esto

Voz 0867 32:52 estoy diciendo es que bajar impuestos es de derechas

Voz 1450 32:54 no da bajar impuestos la crío por supuesto bajar impuestos yo siempre lo he dicho tenemos que tener los impuestos equilibrado que permitan prestar los servicios públicos y generar crecimiento económico y empleo y lo que no vale la demagogia no lo que no puede hacer es criticar en un sitio donde se hacen porque termine bien y en el otro lado dónde está apoyando un gobierno hacer lo contrario eso lo que me parece que es una forma no sé no de esta o de hablar respecto a un tema tan importante como son los impuestos y los servicios públicos

Voz 0867 33:20 le iba a preguntar esta tarde si usted había comprado alguna que tengo la pop

Voz 1450 33:24 toda todavía no pero sí que es verdad que había un dilema el impuesto de transmisión de grababa sus correos la operación conocido en Europa

Voz 0867 33:31 la operación guapo declare esa operación

Voz 1450 33:34 a Joyce yo no pero hasta ahora el Transmisiones patrimoniales siendo vendieron de bicicleta usamos la persona tendría que de que tenía que que declararlo lo que hemos visto es que la declaraciones de menos de quinientos euros conlleva más costes asociados en la gestión que lo que realmente reportan con lo cual lo hemos bonificado al cien por cien y quedarán también todas las operaciones que saquen a través de esa plata

Voz 9 33:57 por ese sistema siete de la tarde treinta y cuatro minutos consejero hacemos una pausa y en dos minutos le pregunta por las pensiones

Voz 8 34:10 la Cadena Ser en Twitter arroba bajo en Facebook

Voz 32 34:20 de noche a partir de las once y media Manu Carreño

Voz 1 34:25 tu opinión cuenta tanto de lo que opinar quiero conocer su opinión seis cuatro ocho cuatro siete tres siete sesenta el número para grandes tus opiniones que creo recordar que existe

Voz 0313 34:35 ah me dice Javi Blanco que sí que está viene el moro

Voz 1 34:37 pero cada noche a partir de las once y media una hora menos en Canarias

Voz 32 34:41 claro

Voz 1 34:42 Manu Carreño mandas tu nota de voz y cerramos con tus opiniones síguenos también en el Larguero punto Cadena SER

Voz 41 34:49 dejando las expresiones vulgares se prohiben las obscenas blasfema nunca deben utilizarse palabras o frases que resulten ofensivas para una comunidad

Voz 5 34:58 el libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 9 35:07 todavía no conoce es la aplicación de la Cadena SER

Voz 1 35:11 eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad vayas donde vayas saludamos a los oyentes de Radio Sevilla puede seguir tu programa favorito muy buenos días hay que subir los salarios el Gobierno se ha sumado porfía guardar los audios que te gusten crear tus listas cuanto peor para todos cuanto peor mejor recibir notificaciones las que Pe interesen

Voz 1450 35:32 bueno

Voz 1 35:35 tiene sólo con wifi y lo más importante la información que al minuto ofrece la Cadena SER enriquecida con contenidos audiovisuales si te gusta la SER la aplicación te encantará

Voz 42 35:54 sin

Voz 31 35:56 nuevos tiempos

Voz 1 35:59 vamos

Voz 9 36:11 mundo

Voz 0867 36:12 no pido porque me quedan cuatro minutos y qué plazos tenemos para que entren en vigor todas estas bonificaciones

Voz 1450 36:18 a ver el ahora empezamos la altura de la ley Municipal

Voz 0867 36:21 poco se descuelgue primero hay que hacerla tramitación de la ley

Voz 1450 36:24 queremos que esté antes de que acabe este periodo de sesiones en la en la Asamblea y luego ya en septiembre empezará a la tramitación hombre yo yo creo que es una cosa que beneficia a los madrileños con lo cual espero que no sólo sea ciudadano sino que lo majos apunta alguien más

Voz 0867 36:38 el respondan en Madrid es un paraíso fiscal fácil porque me lo que piensan de nosotros muchas comedias como más profundamente injusto Palace madrileño

Voz 1450 36:48 consideración primero Madrid es la comunidad autónoma

Voz 0867 36:51 donde más se recauda por el impuesto de la renta y donde más se recauda por el impuesto del IVA somos la segunda que más recaudan

Voz 1450 36:57 en sus en Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales estoy diciendo esto frente a dos comunidades autónomas que tienen dos millones más habitante una y un millón y medio otra con lo cual me parece como digo una falta de respeto hacia los madrileños que pagamos mucho nuestro in porque financiamos nuestros servicios públicos y como he dicho antes aportamos más de cuatro mil millones de euros a la bolsa común para posibilitar la financiación de servicios públicos en otras comunidades autónomas con lo cual hombre somos teólogos párrocos

Voz 0867 37:27 Garay esto de que pagamos la educación Andalucía yo no he dicho eso de Aguere

Voz 1450 37:31 simplemente que que confirmo plenamente que los servicios públicos los españoles tienen derecho a ellos independientemente de donde vivan y que evidentemente tenemos que contribuir los que tendemos más ahora bien no se trata de contribuir y quedarme por debajo del otro que la edad no se trata de que una vez que contribuimos tenemos los mismos derechos que el resto

Voz 0867 37:49 pensiones sí ya sé que eso está en el tejado de Rajoy pero estamos en plena movilización está justificada el Gobierno no termina de aclarar cuánto va a subir parece que lo de hoy es una huida hacia adelante para lograr al menos el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado que Rajoy todavía no tiene

Voz 1450 38:07 sabe qué pasa que yo estuve bueno pues en el Ministerio de Empleo en el año dos mil desde el año dos mil once hasta el año dos mil quince y le puedo asegurar que me parece que cuando pase el tiempo reconoceremos que en este país hemos hecho una proeza recuperando nos de la crisis económica que hemos vivido y mantenía siendo e incrementando todos los años en esa crisis las pensiones creo que de verdad ha sido una cosa que los españoles tenemos que valorar y en cuanto a a la evolución estoy segura que tanto por parte del del señor Rajoy como de la ministra Fátima Báñez se tomarán en la medida para que sean una garantía para la persona que se que San jubilado o que se van a jubilar pero no servido una cosa eh de Efe que llegó Mariano Rajoy ni un solo año en la crisis inmadura que ha vivido este país ni un solo año no han subido las pensiones y en otros países de nuestro entorno donde también han pasado esas McChrystal ha habido bajada bajaran muy importante hombre sólo tenemos que poner algún valor a partir de ahora a trabajar conjuntamente para que sean una garantía real usted para mí

Voz 0867 39:07 y para los que todos lo que sí sí finalizó describir el vaso medio vacío que es que no se puede vivir con sección de seiscientos euros al mes mentalmente yo creo que todo lo que sea que cree de hecho alguna medida ha anunciado el presidente del Gobierno no en tocar las pensiones que sea más baja pero como digo en lo importante que lo hemos mantenido eh que han mantenido en los años más duros de la crisis y que a partir de ahora con un crecimiento económico del tres seguro que se ponen las bases para que puedan crecer

Voz 43 39:37 bueno ayudará a la gente que todavía no ha llegado a esa recuperación de Engracia Hidalgo como siempre es un placer recibirle en este programa un placer para mí muchas gracias hasta la próxima la ustedes mañana estamos de vuelta como siempre desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad disfruten del día hasta mañana

Voz 9 40:04 pese a estos seguros de hogar piénsalo ya lo he pensado

Voz 1462 40:08 con tu seguro de hogar su precio sea cual sea quitan vienen tu seguros de coche moto y vida llama al nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos vente a la mutua condiciones en Mutua punto es

Voz 9 40:23 te has enterado de todo lo que lleva una nueva gama Opel Black edición pero porque habla bajito porque es una exclusiva pero tú nuestra serie especial Opel Pla que visión aprovecha esta cama con un diseño único y cuatro mil euros del equipamiento más exclusivo Ven a conocer a tu concesionario Opel

Voz 20 40:43 mire a mamá ya viene el día del padre

Voz 1869 40:46 sé que es regalarle fácil en Hipercor

Voz 21 40:48 el mercado el Corte Inglés hay de todo su colonia la tarta es Rioja más real algún móvil no regalen Díaz manda tu mejor foto dibujos textos sobre papá podrás ganar un away

Voz 22 41:00 diez Clos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés

Voz 11 41:03 los para atentar

Voz 9 41:06 dijo una voz popular

Voz 32 41:10 en esta batalla

Voz 44 41:13 la pensión en la SER tónica citó Carles Francino Angels Barceló abordan junto a expertos y afectados

Voz 1 41:23 el problema que quita el sueño a los españoles este viernes Hoy por hoy con Pepa Bueno desde el Centro Municipal de Mayores de Arganzuela y el sábado a partir de las once de la mañana con Javier del Pino cobertura especial de las manifestaciones convocadas por sindicatos y colectivos de pensionistas el calvario de las pensiones paso a paso semanas de pensión en la Capel

Voz 11 41:45 la Ventana Carlos

Voz 12 41:48 Francina

Voz 0313 41:50 final de recta final de la Ventana vamos a repasar como cada día a esta hora por lo más destacado de la jornada

Voz 1 41:56 lo que queda del día con Isaías Lafuente

Voz 0313 42:00 un día hay una semana de pensiones de pensión Isaías

Voz 0827 42:04 hoy me he acordado mucho de aquella niña que decía la que has liado pollito

Voz 0867 42:07 la que han enviado los jubilados y las jubiladas

Voz 0827 42:10 de este país porque hoy el debate de las pensiones ha pasado de las calles y de los medios de comunicación ya ha llegado al Congreso

Voz 1462 42:16 abrir el debate de las pensiones en España ya sabéis cuáles

Voz 0827 42:20 la posición oficial del Gobierno lo mejor

Voz 1462 42:23 se va a lo mejor suele a lo mejor se queda igual estas eh

Voz 0827 42:25 duración debido al mal carácter de los españoles en general y el de los pensionistas en particular no ha resultado suficiente garantía del mantenimiento del sistema de pensiones bueno ha habido algo más tampoco mucho más cifras ideas generales reproches a la herencia y alguna concreción por parte del presidente

Voz 32 42:43 les adelanto que en el proyecto de Presupuestos plantearé concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y para familias planteará también una mejora de las pensiones mínimas de viudedad

Voz 0827 42:57 esto dice Mariano Rajoy y la oposición le ha pedido respeto

Voz 32 43:01 el respeto señor Rajoy le pedimos respeto a los pensionistas más respeto más respeto

Voz 45 43:09 a los madres y padres a las abuelas la abuela que trajeron la democracia

Voz 2 43:13 pido al Gobierno que me decaen e inmovilismo en el conformismo o incluso en la euforia seamos más realistas conectamos con buena parte de la ciudadanía

Voz 0827 43:22 se cree que las pensiones tienen que ser Greengrass y en la SER hemos seguido en directo este debate con tres pensionistas aquí sentadas ella saben de lo que hablamos

Voz 46 43:30 insisto como esos viejos Ángela Sánchez por ejemplo sevillana viuda desde hace cuatro años tiene cinco hijos quince nietos no cotizo así que cobra la pensión mínima de seiscientos treinta y nueve coma treinta euros

Voz 47 43:45 muy impreciso porque no ha dicho nada y si la vedad Nos vamos a subir otro cero veinticinco otro euro con cuarenta y ocho coma que no va a poner al mes no muy desanimada de la del discurso de porque este hombre

Voz 0827 43:56 muchos basta es María no y de Bilbao tiene sesenta y ocho años dos hijos está divorciada suspensión es de setecientos veintisiete euros con la subida que ha recibido de sesenta céntimos

Voz 48 44:06 estoy estoy indignado tilín una víctima sino sólo a subir otro cero veinticinco que el mi caso son sesenta tantísimos pues mejor

Voz 0827 44:15 en que se quede como está María Isabel García de Barcelona setenta y cuatro años tiene dos hijos y dos nietos se prejubiló con sesenta y tres años cuarenta y cinco años cotizados que le dan mil euros de pensión con la que a veces ayuda a sus hijos y a sus nietos

Voz 49 44:31 es un aparece como dice la compañera en justa y además no me sorprende tampoco mucho porque cada vez que escuchas a Mariano Rajoy te queda al final dice bueno que ha dicho mira engatusar a todo lo que he dicho son cortinas de humo que coge de de de de toda la explicación queda y al final tú te quedas con honda frustración tremenda porque

Voz 0827 44:47 el frustración decepción a su palabra esta mañana pero dicen que seguirán en la protesta

Voz 48 44:54 vamos a ser de día vamos a cerrar de noche vamos a seguir todas las semanas porque este señor parece que habla sino que estado de bienestar cuando los estamos no llegamos a la tercera semana tenemos hijos a cargos hijos sin futuro tenemos nietos que los tenemos que cuidar somos nosotras y nosotros los que estamos manteniendo al país yo no sé este señor hablan sino si se escucha el sólo estado de bienestar una tomadura de pelo que no se la vamos

Voz 0827 45:23 ser mujer ella son parte pero también hemos tenido esta mañana un juez Baltasar Garzón

Voz 50 45:28 lo que estamos viendo hoy desgraciadamente los monitores de el Congreso es demagogia hay más demagogia líos de cifras cuando yo creo que hoy era un día a día para hablar muy claro es verdad que tenemos que

Voz 32 45:43 tres es subir las pensiones es hacerlo con seriedad casi como riéndose de los millones

Voz 1869 45:51 los pensionistas nosotros en La Ventana tenemos nuestro juego

Voz 0827 45:54 es especial para estos casos su diagnóstico el de Santiago

Voz 1869 45:58 a un niño no anima la verdad lo peor

Voz 0827 46:01 la situación actual no ha dicho sino la que vendrá

Voz 1869 46:04 pero es que yo creo que hay otra problemática que incluso es mucho más grave que esta que es la que va a venir después pensemos que actualmente al sistema están entrando más o menos cada año cien mil pensionistas nuevos cada año pues que cuando empiece a jubilarse los baby boomers en el sistema van a entrar cada año doscientos cincuenta mil pensión vale si ahora hay problemas calcula después el año pasado en el año dos mil diecisiete los ingresos por cotizaciones fueron veinticinco mil millones de euros inferiores a los gastos en pensiones yo sinceramente esto no novio cómo se puede conseguir en dos mil tres

Voz 0827 46:47 mujeres que nos han ayudado a interpretar el debate de las pensiones de hoy tres mujeres a las que recibimos hace tres semanas en La Ventana antes de partir a la Antártida y hoy nos han contado su experiencia Ana Payo eso a López

Voz 1481 46:58 ahora es difícil contar cuando estamos en los meses decidí contar o describir con palabras lo que es aquello porque ni una foto ni un vídeo ni lo que podamos contar se asemeja a aquello lo que sientes cuando estás en la punta del barco con los icebergs delante el viento en tu cara es algo indescriptible

Voz 51 47:14 yo creo que que cada día decía yo ya está ya puede volver ya

Voz 1481 47:18 esto todo no puede ser más bonito no y cada día

Voz 0827 47:20 ido allí hacer turismo han ido hasta ese paraíso preservado del mundo para junto a otras ochenta científicas de todo el mundo visibilizar el papel de las mujeres

Voz 9 47:29 la lucha por el cambio climático y los efectos

Voz 0827 47:31 incluso allí los efectos del cambio climático

Voz 1481 47:34 en súper evidentes ahora íbamos si había por ejemplo capitán que lleva diez años en el mismo buque no señalaba donde estaban los glaciares antes sido donde están ahora igual hay un retroceso de de decenas de metros

Voz 1462 47:47 y eso en una pared de hielo que

Voz 1481 47:49 n cincuenta metros de alto no son hablo

Voz 0827 47:52 de de la situación de las mujeres en la ciencia aquí en España en donde existen techos de cristal pero también algo más

Voz 1481 47:57 se habla del techo de cristal pero pocas veces que se habla del suelo pegajoso sabes que es como como el el paso siguiente una de las cosas que es común ha dado muchas de las participantes hay pocas que no tengamos hijos pero todas las que tienen hijos comparten este lo difícil que es compatibilizar la vida familiar dentro de dentro del mundo de la Academia

Voz 0827 48:16 ayer les pedíamos salvar palentino desde la ventana

Voz 34 48:24 acarreará pues hoy si la Blanco le ha rendido homenaje en una de sus versiones tuneados el bares de Gabinete Caligari cantado por Obama

Voz 0827 48:32 ya

Voz 34 48:42 Madrid del palentino al Nueva York de las tormentas para recordar

Voz 0827 48:48 que el catorce de marzo de mil ochocientos ochenta y ocho

Voz 34 48:51 no en donde se desató un huracán sobre un fenómeno tan grande

Voz 0827 48:57 como el terremoto de San Francisco el incendio de Chicago se produjeron cuatrocientos muertos que no perdieron la vida por el frío sino por la culpa según Nieves Concostrina

Voz 32 49:05 de Thomas Alva Edison es que Nueva York estaba en pleno boom eléctricos por obra y gracia de Tomás Alba Edison que se hizo de oro instalando por toda la ciudad generadores y cables de cobre para llevar a los hogares su peligrosa corriente continua tres días antes de aquel miércoles catorce de marzo el día once Se plantó de repente sobre Nueva Jersey Massachusetts Connecticut y Nueva York una tempestad de nieve como no habían visto

Voz 52 49:30 no

Voz 32 49:30 la temperatura se desplomó hasta los catorce grados bajo cero los vientos se volvieron locos las calles colapsaron muchos de los postes del tendido eléctrico acabaron tumbados por el peso del hielo y la nieve y los cables rotos sobre el suelo nevado y mojado serpentea van a lo loco por las calles buscando a quiénes les preocupa pero bueno al menos sirvió para algo aquel huracán blanco los cables comenzaron a cerrarse porque al final resultó que la tecnología acabó con más vidas que la propia naturaleza

Voz 34 50:01 yo hay otras tormentas metafóricas la del machismo por ejemplo y nuestra polémica hablado el ramillete de comentarios

Voz 0827 50:06 nacistas que unimos a la antología y que se han producido estos días y todavía no ha pasado una semana desde la huelga de mujeres como no el del obispo Munilla sobre feministas poseída por el demonio sobre exorcismos ha ido hoy nuestra primera twiterías