La Ventana (15/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 1 00:00 el turismo género déjate de Ferrari

Voz 2 00:03 que nada es no sé eh es algo que aunque nunca nunca pasa igual no alguna vez te te supera el sueño así que yo espero más que todo que este deporte tenga tenga el llenazo que que merecemos

Voz 3 00:19 que ese podemos levantar ese trofeo poder levanta las manos si poder dedicar la Cécilia vale tú Miguelín abren los ojos si quieres vamos

Voz 2 00:26 yo yo yo los tengo que abrir y cerrar porque porque Ricardo y bueno y su equipo ya sabes lo que ganar

Voz 3 00:31 sí yo todavía no sé lo que ganar una Copa de España

Voz 2 00:34 eso es un motivo más no pero a ver si ganamos sería capaz de cualquier cosa podemos hacer igual que apuesta queramos que yo acepto pero no con con mucha tranquilidad como te digo no no no hay que caer en el error de pensar a más allá ahora mismo tenemos a las siete de la tarde la primera final Finaldi como te digo no al margen de que en la clasificación diga una cosa totalmente distinta va a ser un partido muy complicado

Voz 3 00:57 vale pues como soy capaz de hacer cualquier cosa por ganarla tenemos un equipo de fútbol sala en la SER he tenido remedios

Voz 4 01:04 eso es el fútbol hay que hay que regresarán igual de bien pero hay que pedirle al club

Voz 3 01:08 permiso e vale venís al club permiso tenemos podemos hacer dos fichaje para el equipo de fútbol siete os por favor

Voz 1 01:13 a D7 les coraje de hablar José María García eh Pedro

Voz 3 01:17 anexo tengo con para para el equipo de fútbol siete de la Ser tengo coraje de hablar con el que se vale no tengo ningún ánimo aquí pero no por supuesto en Albacete vale vale perfecto ahora pasa Toni el papelito para firmar y

Voz 1 01:29 no yo por mi encantado que me quiten minutos oye no que te quiten minutos no que te sienten en el banquillo no es bueno y a la grada vamos desea pero dejando bien no no no comparado comparando siempre

Voz 0699 01:43 es lo que merece lo que esperamos en la grada hoy es ver mucha gente bueno hoy mañana pasado y el don

Voz 4 01:48 tengo en esta cita que es alucinante que es la Copa de España de fútbol sala eh Ricardinho Miguelín

Voz 0313 01:53 ha sido un lujazo de verdad muchísimas gracias por ese tiempo en SER Deportivos a los atrás gracias

Voz 3 01:58 un abrazo Toni López aprende venga voy a aprender un poco a ver armado en una clase aquí en la que gastar te hacen falta hasta luego oye

Voz 0699 02:04 empieza la competición en el Palacio desde luego parece montado todo de maravilla para que sea así una maravilla ya era lo que es momento para una cosa más en este programa antes de despedir

Voz 1775 02:14 no una cosa más se llama irnos

Voz 0699 02:21 Moscú porque tenemos novedades con el once titular del partido entre el Lokomotiv y el Atlético de Madrid recordamos encuentra las cinco de la tarde tres cero de la ida estábamos pendientes de la portería del conjunto rojiblanco tenemos novedades en el once titular creo ya confirmado Pedro Fullana

Voz 6 02:36 si dejamos la duda no juega Jan Oblak de hecho no se viste se queda fuera de la convocatoria el portero esloveno no va a forzar ni un solo minuto ya que es un partido importante el próximo domingo ante el Villarreal así que Oblak fuera de la convocatoria juega más o menos lo que esperábamos es decir con Berna en portería Juanfran Filipe Luis en los laterales Godín Giménez en el centro de la zaga por delante los cuatro centrocampistas mete a Thomas Gabi Saúl Koke y en la delantera Ángel Correa juega de titular Fernando Torres

Voz 0699 03:02 sí esas son las novedades del partido entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv de Moscú en la principal en la portería

Voz 0230 03:08 no juega Oblak era absurdo arriesgar

Voz 0699 03:10 se va a jugar Verne además así tenemos la posibilidad de ver a un portero que dicen tiene muchísimo futuro y lo demás es lo esperado pero también como decimos y como decía hay confirma Pedro Fullana Fernando Torres es titular en el once titular del Atlético de Madrid recordamos partido a las cinco de la tarde desde las cinco lo contamos en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER Yllana en el último minuto contamos el resto de las cosas en este SER Deportivos el minuto entero completito y un poquito más para Sonia Lus

Voz 1509 03:37 llegas hablando al final no me dejas el Minotauro se que no que hemos hablado mucho de Liga Europa pero queda un detalle todavía Pacojo a ver es que hoy se ha abierto el plazo para la venta de entradas para la final para la venta por internet prensa final del veintiséis de mayo en Lyon a ver si podemos repite una final de hace seis años con Atlético de Madrid Athletic de Bilbao recuerdas aquel dos mil doce en Bucarest ganó el Atlético de Madrid por tren es goles a cero además clasificación FIFA de selecciones como no ha habido partidos pues hay pocos cambios de hecho tan solo uno entre los veinte primeros y afecta a España ahí es que España y Polonia empatan en la sexta posición los cinco primeros frase mantienen igual Alemania Brasil Portugal Argentina y Bélgica además tenis Indian Wells ha caido Feliciano López ante Querrey también Eliminado Pablo Carreño contra Anderson sólo nos queda Carla Suárez juega hoy no antes de la una de la madrugada hora española contra Venus Williams terminamos en Madrid porque dentro de cuatro días comienzan los Europeos de Atletismo en Pista Cubierta es decir para mayores de treinta y cinco años se bate el récord de inscritos casi cuatro mil atletas mil quinientos españoles nunca es tarde Pacojó para hacer deporte

Voz 0699 04:40 si la dicha es buena no recuerdo cinta Juárez deporte en la sintonía de la Ser a las cinco el carrusel a las ocho y media hora veinticinco Deportes a las once y media El Larguero con Varane y Manu Carreño y mañana mismo sitio mejor a las tres deportivos hasta mañana adiós

Voz 7 05:00 el día veinte se

Voz 8 05:04 el servicios informativos

Voz 1667 05:10 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Ana Julia Quezada a prisión el juez ha decretado el ingreso inmediato en la cárcel de la autora confesa del asesinato del pequeño Gabriel Cruz última hora desde Almería con Javier pagaron adelante

Voz 1385 05:22 el magistrado Rafael Soriano ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Ana Julia Quezada por presuntos delitos de detención ilegal y asesinato como pedía la Fiscalía incluye un tercero un delito contra la integridad moral la acusada ha salido de esta ciudad de la Justicia de Almería sobre las tres de la tarde rumbo al centro penitenciario era Uche donde ha ingresado en el módulo de mujeres en un régimen especial de seguridad para evitar posibles agresiones de otras internas la familia del pequeño Gabriel aún no se ha personado como acusación particular no ha designado abogado mientras la causa sigue bajo secreto de sumario

Voz 1667 05:51 el Congreso mantiene abierta la vía para derogar la prisión permanente revisable tras rechazar las enmiendas que había presentado PP y Ciudadanos para evitarlo todo después de un pleno bronco con reproches cruzados entre los grupos sobre la utilización de las víctimas que asistían a ese debate desde la tribuna de invitados el PSOE ha mostrado su respeto a las críticas que ha recibido de la fan de las familias contra el partido por su oposición a la prisión permanente revisable esto ha dicho José Luis Ábalos

Voz 9 06:16 a los padres no les puedo trasladar más que toda mi solidaridad mi empatía mi afecto mi comprensión como les digo yo también soy padre yo tengo cinco hijos tengo otros muy pequeños y lo puede entender perfectamente pero lo que quiere decir también no solamente a los padres y no la en conjunto en que este es un país donde no cabe la impunidad donde además las condenase cumplen las condenas son si así lo requieren bastante duras

Voz 1667 06:44 Estados Unidos Alemania Francia y Reino Unido han firmado una declaración conjunta en la que piden explicaciones a Rusia por el caso de los espías en territorio británico el secretario general de la OTAN ha advertido sobre el riesgo de una nueva guerra fría con Rusia

Voz 1775 06:59 con soportes en por el apoyo político es importante porque se manda el mensaje claro de que el Reino Unido no está solo tenemos que abrir el foco para tener una visión más amplia porque el ataque en Salisbury ocurre con el trasfondo de un patrón que hemos visto que se repite durante los años donde la OTAN juega un papel clave en representación de todos los aliados

Voz 1667 07:21 hoy la Agencia Estatal de Meteorología declara el fin de la sequía meteorológica los temporales que han barrido la península en las últimas semanas han elevado la media de lluvias al nivel habitual por estas fechas Javier Gregory

Voz 0882 07:31 en España lo que llevamos de año hidrológico es decir desde el pasado mes de

Voz 0230 07:35 sobre el déficit de lluvias ha pasado del treinta

Voz 0882 07:37 esto a tan sólo el dos por ciento de media nacional por lo tanto el tren de borrascas de las últimas dos semanas prácticamente acabado con la sequía en España al menos desde el punto de vista meteorológico y según los últimos datos de Aemet además las precipitaciones supera los valores normales desde las provincias de Lugo a Tarragona el Valle del Guadalquivir Baleares Canarias y buena parte del interior peninsular

Voz 0313 08:00 hay tres tres y tres en Canarias

Voz 1915 08:03 carriles en Madrid la justicia ha archivado el caso del Open de tenis una querella que el Ayuntamiento llevó a la Fiscalía Anticorrupción por supuestos sobrecostes y prevaricación en el contrato que el exalcalde Alberto Ruiz Gallardón firmó con los organizadores del torneo la oposición dice que no le sorprende la decisión porque incluso los servicios jurídicos de Cibeles advirtieron que la denuncia no tenía recorrido José Luis Martínez Almeida PP Purificación Causapié PSOE Begoña Villacís ciudadanos

Voz 11 08:26 no deja de ser irónico que hoy que la alcaldesa hablaba de un sobreseimiento estrepitoso de Bici Mad lo casi estrepitoso es precisamente la inadmisión de plano de la denuncia infundada que presentaron Carlos Sánchez Mato mal

Voz 12 08:37 ayer y Ana Varela entendimos que era una actuación opaca desleal lo que nos preocupa enormemente es que como fruto de todas estas polémicas se dañe la imagen del Ayuntamiento de Madrid

Voz 13 08:50 cada vez que ahora a Madrid quiere hacer algo a medida lo que hace es externalizar un informe a medida y es lo que ha hecho en esta ocasión llevará Un tribunal ha dicho exactamente lo mismo que dijeron los servicios jurídicos del ayuntamiento que no había base

Voz 1915 09:03 en Alcalá de Henares un juez ha mandado a prisión a una chica de diecinueve años acusada de matar a su hija recién nacida los hechos se han conocido hoy pero ocurrieron el pasado veintitrés de febrero cuando la mujer acudió al hospital Príncipe de Asturias de la localidad con síntomas de haber dado a luz poco antes SER Henares Javier Galicia

Voz 1667 09:18 fue a las siete de la mañana del pasado veintitrés de febrero cuando la joven de diecinueve años ingresó con síntomas posteriores al parto en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares aunque ante las preguntas de los sanitarios la chica no quiso explicar lo ocurrido poco después se presentaron en el hospital los suegros de la mujer con el cadáver de una niña recién nacida que habían encontrado en una bolsa dentro de un armario de la vivienda el cuerpo de la bebé presentaba varios cortes realizados con algún arma blanca tras la investigación la Policía llevó a la joven ante el juez de Guardia que decretó su ingreso en prisión sin fianza como presunta autora de un delito de asesinato la pareja de la detenida no ha sido vinculada a los hechos

Voz 1915 09:52 tenemos diez grados en el centro de la capital

Voz 1667 10:00 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 3 10:08 harina se

Voz 14 10:11 servicios informativos

Voz 8 10:16 en la Cadena SER La ventana con Carla está encina

Voz 0313 10:55 buenas tardes bienvenidos a La Ventana por si no lo saben los periodistas somos somos básicamente contadores de historias yo resulta que tenemos una fantástica no es la primera vez que hablamos de la soledad y la verdad es que casi siempre lo hacemos en clave negativa e con el código de que es un problema que lo es hasta el punto de que por ejemplo al Gobierno británico ha decidido recientemente incluso crear una Secretaría de Estado para ocuparse del tema porque es verdad que cada vez hay más personas hablamos en nuestro mundo era del primer mundo más personas que viven solas con poco o ningún amparo social familiar aún recuerdo la entrevista con aquel juez de Valencia que se lamentaba denunciaba tener que levantar cada vez más cadáveres de gente que ha muerto pero que al estar sola pues no se descubre hasta al cabo de un tiempo ballet ese es un tipo de soledad absolutamente indeseable sin duda pero y la otra y la soledad buscada voluntaria incluso con vocación de experimento para encontrarse a uno mismo para pensar para reflexionar para crear para huir de esa vida acelerada estresante

Voz 0230 11:58 lo que se impone cada vez más sobretodo en las grandes ciudades

Voz 0313 12:02 bueno pues eso ya es otra cosa es otra cosa pero hay que tener la cabeza

Voz 3 12:06 muy bien amueblada para intentarlo hoy en La Ventana hablaremos

Voz 0313 12:10 con un hombre que lo ha hecho lo ha hecho durante cien días cien días vivir solo en pleno monte sin teles en Radio sin Internet sin claro con quién hablar bueno tenía un caballo cinco gallinas pero mucha conversación tampoco le dieron me imagino total que se rueda un documental con su experiencia que se estrena mañana viernes tenemos muchas ganas de que nos cuente cómo le ha ido usted por cierto tú que nos escucha desde el coche desde el taxi

Voz 1915 12:37 en el tren encabezado por la Claudio paseando como sea

Voz 0313 12:40 me atrevería a vivir cien días en soledad

Voz 0230 12:45 nosotros de momento te proponemos compañía bienvenidos a la venta

Voz 3 15:20 Montserrat Domínguez buenas tardes hola Juan directora en el Huffington Post bienvenida viviría es cien días en absoluta soledad en absoluta soledad si piensa otra vez con vodka pero si si tú Roberto de tu seguidos buenas

Voz 0827 15:35 tardes yo no viviría bueno ya lo del día siendo absoluta soledad pero tampoco viviría cien días en absoluta compañía a veces los momentos de soledad también está muy bien

Voz 3 15:45 yo te hubiera dicho que sí las dos cosas me parecen exageradas si hubiera dicho que sí pero después de ver la película de la que vamos a hablar de la visto también creo que creo que crees que no que no me atreví el protagonista flaquear en algún momento no yo creo orar incluso emocionarse con el recuerdo es decir ser capaz Richard muchas cosas de menos y eso que con el realizador y protagonista de la película que en realidad así aunque sea un empresario pues el por ejemplo uno no está conectado habitualmente no tiene teléfono móvil pero ha echado de menos tanto tanto a la familia pero también se ha confesado y lo sido durante la película inmensamente feliz en algunos momentos porque hay experiencias que son absolutamente irrepetible inseparable vidilla

Voz 1603 16:22 pero en un año cinco años si tal hombre no lo sé pero

Voz 0230 16:25 ya se pues nacional largos días es un espacio

Voz 1603 16:28 que de tiempo limitado que te permite hacer una introspección muy interesantes sobre su sobre tuvieras sobre tus valores sobre lo realmente importante no porque no

Voz 0230 16:38 pero la compañía el el el el contexto el ambiente para entendernos pues que que puede tener que tiene esto

Voz 2 16:56 el viento Eto'o potente además la lluvia eh

Voz 0313 17:10 en mitad del monte además de fenómenos atmosféricos que puedes contemplar en primera fila que hay

Voz 17 17:36 los árboles

Voz 18 17:37 Robles pájaros de todo tipo los ciervos los rebecos los lobos donde ocurre donde se puede escuchar todo eso pues en este caso en una cabaña perdida en Asturias en rodeado de un bosque hoy cuidando gallinas es todo lo que tuvo nuestro invitado de hoy durante los cien días que

Voz 19 17:56 eso aislado bueno eso unas cámaras un dron pequeñito con los que grabó el documental cien días es soledad que es estrena que se puede ver a partir de mañana en los cines una aventura

Voz 0230 18:09 la que se embarcó bueno pues para eso para demostrar

Voz 8 18:12 PD

Voz 0230 18:13 ya ya sé que se puede vivir con menos cuestionar el el el el frenético ritmo que que nos que nos han casi impuesto bueno es sacar sus propias conclusiones viviendo esta experiencia

Voz 20 18:25 el frío el silencio

Voz 21 18:27 la soledad son estados que en el futuro serán más preciosos que lograron en este maravilloso rincón de Asturias en la Reserva de la Biosfera de redes puede experimentar los seguirá alimentando mi alma hay crecer como persona aquí está cimentado uno de los pilares que sustentan felicidad Vine a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentar solo unos hechos esenciales de la vida y ver qué era lo que tenían que enseñarme no fuese que cuando estuviera por morir

Voz 20 19:08 descubriera que no había vivido

Voz 0230 19:14 en los estudios de SER Gijón José Díaz buenas tardes buenas tardes hola José bienvenido a La Ventana muchas gracias qué tal oye yo yo personalmente Isaías Roberto Montse hemos dicho todos una cosa muy distinto matizada tengo envidia después de de de verdad de no haber visto yo sinceramente te tengo envidia si una cosa no quita la otra o no de verdad te tengo intimida de haber podido hacer esos eh que además bueno hay que tener circunstancias fin vitales familiares un contexto adecuado para poderlo a cometer pero cómo estás por cierto estofa hace tiempo eso fue en dos mil quince pero ahora que viene al estreno del montaje de la peli con Gerardo Olivares tal cómo estás qué has sentido ahora al al refresco

Voz 0313 19:55 ya en la memoria esos esos sonidos que te ha venido primer

Voz 0230 19:57 la cabeza José pues mira si te digo la verdad

Voz 10 20:00 empezasteis antes de empezar la entrevista pusisteis la canción con la que conocí a mi mujer

Voz 3 20:03 anda por favor que nos está pasando ayer ayer un entrevistado pidió matrimonio en directo lo que está ocurriendo increíble increíble

Voz 10 20:12 aprovecho para felicitarla porque es su cumpleaños hoy todavía no lo había el que imaginas pero bueno bueno estoy muy emocionado la verdad momento muy muy mágico para mí que parece que estoy soñando

Voz 22 20:21 no

Voz 10 20:21 pero ciertamente liado desde hace varios días no paró prácticamente en casa

Voz 0230 20:26 exactamente por qué hiciste eso yo era alguna pista ya lo de querer demostrar lo cuentas tú en en el documental que se puede vivir con sede en menos con mucho menos de lo que pensamos que es imprescindible pero

Voz 10 20:39 porque insisten bueno yo vengo oyendo a la cabaña desde hace muchos años ya de forma asidua salvo que voy en espacios muy reducidos de tiempo siempre tuve ganas de prolongarlo pero bueno las circunstancias de la vida tengo familia empresa trabajo hipotecas pues no no me lo permitía conocí a un productor de cine nos hicimos muy amigos me brindó la posibilidad de cumplir este sueño y y bueno pues pedí permiso en casa me lo dieron para ella me fui a pasar todo en otoño en la cabaña

Voz 0230 21:08 tuviste miedo alguna vez en algún momento posee cuando ves los primeros por ejemplo

Voz 10 21:13 no no no no no había dado no puede tener miedo los primeros días a a fracasar en el intento basado me refiero que yo no tenía experiencia de filmación y tenía mucho miedo a bueno a no cumplir con las expectativas del productor pero miedo a uno nunca

Voz 1603 21:28 José yo yo he dicho que yo me iría yo sé que medía cien días pero con vodka

Voz 10 21:33 el de a la Liga del Sylvain que si se dice que para que siempre la conoce

Voz 1603 21:37 es la de los hombres son los todo leyendo

Voz 10 21:40 esto cuando tome la decisión de hacer está Messi

Voz 23 21:42 o sea que ves ahí les de de algunas lecturas siga de tal surgen eh

Voz 1603 21:47 impulsos comunes bueno es es una historia muy muy similar en unas condiciones un poco más salvajes porque es una zona es una zona helada él se lleva también el él también tiene un mínimo contacto con algunas con algunas personas pero lo que resulta de su experiencia por lo que veo de la tuya es un viaje profundo hacia el interior de de tu ser de quién eres de qué es lo que valoras lo que realmente amas de la vida no

Voz 10 22:15 sí son dos historias bueno parecen algo bien es verdad que si el veinte son escribe que da gusto y yo notaba unidad escribir esa es una diferencia importante yo me mantuve con comida muy sana y con agua y él con mucha voz K el estábamos sitio mucho más crudo cambio en el lago Baikal fue seis meses sí pero si son experiencias parecidas y curioso

Voz 0230 22:36 no yo el autor ya autor de Wall del que es el otro libro de citas David Henry toro se pasó dos años y pico una cabaña construida por el mismo ya que eso ya ese extremo

Voz 10 22:47 además escribe bastante mejor todavía que nosotros sino pero José te preguntábamos por la introspección

Voz 0827 22:53 ella misma lo decía yo me iría a cien días para mirarme a mí misma por dentro no he supongo que te habrá pasado insite ha pasado te has gustado te ha gustado lo que has visto perder

Voz 10 23:03 pero bueno más ve más bien cuando te paras tanto tiempo de El Mundo ves más las imperfecciones el los los defectos que tienes que que son muchos pero sí me sirvió muchísimo para la partir de quizá el día treinta cuarenta empecé a sentir cosas que no sentía ya escribir cosas que nunca jamás hubiese pensado que podía escribiría

Voz 0827 23:25 pero no te has te has mostrado tú menos y hice han engrandecido los demás también en la distancia

Voz 10 23:31 bueno posiblemente sí yo me gusta donde evidentemente cuando estás en la naturaleza estas por lo menos para mí es un elemento perfecto e ir las imperfecciones hay resaltan más que que aquí en medio de más imperfectos como todo claro

Voz 0230 23:45 lectura no llevabas porque en el el Papa apareces escribiendo tomando notas y leyendo una carta que te eso sí además la les en la intimidad osea el anuncio pero no se ve pero no va a este libro

Voz 10 23:57 pues aprovechando el consejo de decir eventos aunque lo hizo en me llevé treinta libros algunos copiar los que él llevó porque eran interesantes pero no abrir ninguno no tú solo

Voz 0230 24:08 no sólo ni un solo minuto abrirlos

Voz 10 24:10 ni un solo minuto pero pero

Voz 0230 24:13 falta de ganas o por falta de tiempo no

Voz 10 24:15 pues yo simplemente con explicar que dedicaba tres horas diarias a filmar esos sí sí interesa visualizar los son seis más una siete ocho que caminaba diaria ya son catorce todo eso unido a cuidar la huerta a cuidar un caballo

Voz 3 24:29 de las de Curro claro

Voz 10 24:33 cámaras fue en cuanto pesaba todo equipo

Voz 0230 24:35 nevadas porque hay momentos que que cuando se te vean dar su

Voz 3 24:38 dar con la respiración entrecortada y si encima llevar cámara ir delante

Voz 0230 24:42 no sé cómo lo estar aguantando cuanto pesaba todo lo que llevas

Voz 10 24:45 el equipo técnico ciento treinta kilos con todas las cámaras trípode baterías etcétera lo has desplace sólo cinco seis veces de todo de un tirón y en esos casos tenía que ayudarme de de Atila un caballo que tenía consigue

Voz 0230 24:57 se se hacía la foto Atila es uno de los protagonistas de uno de los actores secundarios interlocutor ABC así a lo creo

Voz 0827 25:06 este tenías que llevan el vodka te tienes que llevar un porteador porque esto antes

Voz 0230 25:14 yo de verdad que recomienda a los oyentes sobre todo los que tienen una cierta inquietud y una conexión especial pues con la con la naturaleza ahí consigo mismos o que tienen a lo mejor están pasando viviendo momentos de que sientes una cierta necesidad de de de de preguntarte cosas de o de revisar conceptos que que se encare con esto con este documental con esta tele con cien días de soledad porque claro hay algo que aparece hay que son las las voces interiores de entre comillas en Comillas que igual te pueden hacer cambiar incluso la forma de comunicarte con los demás con con tu familia contó en torno un ejemplo son ir más lejos

Voz 21 25:52 mi hijo José vendrá a la cabaña de intercambios a recoger mis cosas y me resisto a seguir evitando me llevó entraron para tratar de verla me pregunto si mi hermano Tino me estará viendo desde algún lugar me imagino la música que Pablo está componiendo puesta sobre estas imágenes que grabó en secreto y me doy cuenta de que a través de esta película he descubierto una nueva forma de hablar con él te lo que es la pague la garganta he comenzado las Lehtinen bozal mantengo conversaciones con él como si pudiera huir me desde detrás de los árboles prueba latino en la Cámara y le hablo como un desahogo de esta forma ejercito las cuerdas vocales lo suficiente para no perder la voz

Voz 0313 27:02 claro José por ejemplo esa esa conexión con con tu hermano con tu hermana desaparecido antes es experiencia la vías sentido lo habías notado alguna vez

Voz 21 27:13 sí era llevó sintiendo desde que llegué desde que murió hace veinte años pero más profundamente en esos cien días sin duda

Voz 1603 27:21 oye José es curioso porque en el fondo tu experiencia no es muy diferente a la que viven ya eran Nos parece casi un un acoso una extravagancia muchas personas en Asturias en Cantabria en Galicia Castilla hay muchas zonas de Castilla eh es decir pueblos que se quedan muchas veces aislados en invierno en los que ya quedan dos tres cuatro cinco diez habitantes en los que posiblemente puedas está pueblos aldeas sin contacto con nadie exterior durante semanas y semanas cuidando de tu huerta cuidando de los animales tú habrás tenido si si te gusta el monte te gusta subir hay explora ahora es conocido también a muchos paisanos que vive en unas condiciones muy parecidas a las que tú te has autoimpuesto no durante estos cien días

Voz 10 28:08 sí sí claro que sí están muy cerca de un que se llama caldeado con el que tengo una relación tremenda de parte de la intención de este documental en muchos leído varios libros Heath anteriormente es porno homenajear los porque son gente fantástica fantástica que en unas condiciones ahora más cómodas pero que fueron muy complicadas y que son gente generosa hay buena buenísima

Voz 0230 28:30 oye José eso no aparece en el en el documental pero te lo quiero preguntar cuando regresase de la experiencia que tenías

Voz 3 28:37 comité de bienvenida como uno cuando termina una carrera te aplaudieron de felicitaron o como como fue ese momento y cuánto tiempo tardaste en añorar la cabaña bueno el contraste fue tremenda

Voz 10 28:49 no porque yo lo hice coincidir con un concierto que organizamos todos los años se llama al conteo concierto del solsticio que ese año iba a ser el diecinueve de diciembre son conciertos de música clásica en montaña de la montaña en zonas donde hay que ir caminando yo pasé de estar cien días sólo a acabar el diecinueve de diciembre junto dándome a creo que fueron trescientas cincuenta personas gran parte de mi familia y mis mejores amigos Jo oyendo violines violas violonchelos y eh

Voz 0230 29:14 fue el contraste como lo viviste

Voz 10 29:16 espectacular fue muy emocionante después de recibir a mí es lo que me recibieran mis hijos mi mujer me fueron recibiendo y ese fue lo más emocionante el concierto Antonio llorando la verdad

Voz 0230 29:27 eso fue el diecinueve de diciembre de dos mil quince al día siguiente había elecciones

Voz 3 29:32 fue a votar

Voz 0827 29:42 aparte de de a las personas que es lo que más echado de menos en lo material

Voz 10 29:49 pues varias cosas a las personas muy pocas a mi mujer mis hijos mi familia más directa y algunos pocos amigos al resto desgraciadamente no nos eche de menos de cosas materiales lo preguntaron varias veces nada absolutamente nada nada tuve muy pocas cosas pero así como Diego en el documental Mesón siguieron hablando muchas no eché de menos nada de nada nada

Voz 0230 30:09 a mí el agua caliente porque cuando te duchas ahí fuera de poner una cara pobre

Voz 10 30:13 la verdad ni siquiera ni siquiera al agua caliente me costaba mucho dar mesas estuches porque el agua ahí estaba tres grados cuatro es agua que casi no se puede beber pero te quedas también después gira eso sí

Voz 3 30:23 después si te es lo que pienso

Voz 10 30:26 que Chana ahora con agua fría no no no en casa nunca en casa nunca pero allí después de esas palizas volviera a la cabaña después de muchas horas de trabajo eso era casi como un masaje

Voz 1603 30:36 no

Voz 0230 30:37 José la última lo vas a repetir

Voz 10 30:41 pues no sé quizá sí puede me dan permiso en casa igual lo repito pero evidentemente sin tener que firmar porque el firmar me quitó vivir la experiencia cómo vio realmente la la soñaba

Voz 8 30:53 que un buey

Voz 3 31:15 mundo aún Lena José Díaz protagonista de cien días es sólo era muchísimas gracias por estar en La Ventana de verdad muchísimas gracias un abrazo muy grande

Voz 10 31:24 igualmente para vamos a estar pronto gracias mucho

Voz 0313 31:54 la senda del amor ayer se declaró en Antena pidió matrimonio en antena una entrevistado así tu compañera hoy una canción que habíamos elegido al azar

Voz 3 32:03 resulta que es la que sirvió para que se conocieran nuestro invitado y su esposa Nieves Concostrina escribió que que la venta ellas para darle oye por cierto este yo vi el tráiler de él

Voz 1603 32:16 el documental cuenta por encima la semana pasada magnífico verlo en pantalla grande es espectacular porque esos ruidos esos son ruidosos sonidos de la naturaleza las imágenes del Dragon en la montaña asturiana es una cosa

Voz 3 32:31 el revés más por los riscos por ahí ella recomienda que la gente vaya a negando sí sí sí sí

Voz 1603 32:37 en la batalla del móvil y en la delantera se ven mal

Voz 3 32:40 el abogado se nota más frío pero el cómo

Voz 1603 32:43 los sentidos cuando estás metido en una sala de cines

Voz 3 32:45 tres yo estaba escuchando a parte de su aventura estaba oyendo su voz porque yo creo que la voz no se puede disimular no hijos te tiene voz de buena

Voz 0313 40:38 hay quién piensa que la letra de esta canción de Amaral de ratonera que es un pelín exagerada a mi me parece para nada número parece que además hoy hoy tenía ganas de que de que de que sonara de ponerle al menos un ratito porque es esos días en que te asalta un exentas

Voz 38 40:52 como incómoda muy muy desagradables de alejamiento

Voz 3 40:57 no con la política sino por los políticos que en principio yo en teoría

Voz 0313 41:00 sobre el papel son los encargados de resolver los problemas de los ciudadanos pero vez Maher

Voz 0230 41:03 los complican un poquito más no ayer ya tuvimos el espectáculo del debate parlamentario sobre el tema

Voz 0313 41:08 pensiones con cero propuestas de futuro y con en fin un intento de camuflar una realidad que es muy preocupante de cara al futuro diez quince veinte años vista no hubo prácticamente nada sólido sobre la mesa bueno hoy hemos tenido otro capítulo en coordenadas distintas con un film con el fantasma del pobre niño Gabriel Alegre ando por ahí en mitad del debate bueno un desastre es nuestra polémica de hoy

Voz 25 41:37 guías Lafuente

Voz 0827 41:40 el Congreso de los Diputados ha rechazado el endurecimiento de la prisión permanente revisable que promovían Partido Popular y Ciudadanos la iniciativa de la derogación presentada por el PNV sigue adelante sin embargo del debate de hoy quedará sólo la espuma del agrio enfrentamiento en el pleno que he estado a punto de ser suspendido la discusión no sólo ha enfrentado partidarios de la derogación frente a los del endurecimiento sino que también enfrentado a estos últimos el PP ha reprochado a ciudadano su cambio de postura que es verdad ha sido espectacular hace sólo cinco meses el partido de Rivera rechazaba esta pena por considerarla inhumana e imprecisa con horaria la reinserción ya los principios de legalidad y seguridad jurídica hoy pretendía N'Dour Becerra cabe preguntarse qué ha pasado en España en este tiempo que justifique este viraje político pero es verdad que la misma pregunta podría hacerse va al Partido Popular para justificar que en sólo tres años pretenda modificar una ley tan dura y tan restrictiva en su aplicación y que además sacó adelante en solitario podía haber hecho lo que hubiera querido no hace falta explicar lo que ha pasado porque tiene nombre propio y precisamente eso hace especialmente rechazable lo que hoy ha sucedido en el Congreso que se anda legislar en nombre del dolor descarnado de las víctimas pero mirando

Voz 3 42:58 a las urnas

Voz 43 43:02 yo no de verdad yo

Voz 0230 43:05 los en fin hay días que tienes más nivel de tolerancia que otros hoy

Voz 10 43:10 escuchando el debate que bastante la verdad

Voz 1603 43:13 bueno porque es un es un debate que siempre es duro porque luego al final acabas de de la generalización a los casos concretos cuando tienes la sensibilidad a flor de pero siempre la sensible hay un caso no es verdad que tú puedas legisla de en en frío pero yo creo que el pecado original es cuando tú cambias aspectos tan importantes del Código Penal en solitario utilizando tu rodillo de su mayoría absoluta y luego claro eso resurge cada x tiempo inevitablemente porque hay un choque de legitimidades vivió estado discutiendo mucho esta mañana hombre ni la gente que es partidaria de la prisión

Voz 10 43:52 regresar Redondo son los unos

Voz 1603 43:55 vengadores que tienen sed de sangre en y los que creemos que un Estado tiene un concepto moral que además avalan los datos que suyos

Voz 10 44:03 estos datos de de dureza en el Código Penal

Voz 3 44:05 si sirviera de algo claro

Voz 1603 44:08 mis No somos gente que estemos protegiendo no a algo deseando que salgan libres de prisión asesinos confesos y peligrosos no entonces echamos tanto de menos para hablar de pensiones para hablar de de un delito de delitos de castigos como este un poco de mesura no un poco de tranquilidad en los políticos y nosotros también

Voz 0230 44:29 tema pensiones decía ayer el el debate parlamentario que desde luego estoy recordando por ejemplo el editorial del del país que lo describe perfectamente Dama como una oportunidad perdida porque lo fue fue un debate de subsecretarios más que un una conversación política de de fondo y nosotros aquí en la SER seguimos Si seguimos porque esa es una semana especial que tenía como uno de los platos fuertes la comparecencia del presidente del Gobierno pero que tendrá el próximo sábado una movilización que se presume muy muy masiva en en varias ciudades españolas y ahí seguimos buscando hadas eh territorios que tengan que ver con este movimiento inesperado hace sólo unos meses de los de los pensionistas Sonia Ballesteros buenas tardes

Voz 1915 45:08 hola buenas tardes y los que podrían Yaser pensionistas

Voz 0230 45:10 pleno derecho pero siguen trabajando que dicen que piensan que hacen

Voz 1915 45:14 pues mira estos son los que llaman jubilados activos si para empezar por el principio vamos a explicar en qué consiste esto de la jubilación activa

Voz 44 45:21 es una figura normativa del ordenamiento de seguridad social español que renunciando a la mitad de la pensión y pagando una cotización de solidaridad del ocho por ciento permite trabajar sin límites de dedicación temporada ni de intensidad ni de ingresos sin incurrir en un supuesto de incompatibilidad

Voz 1915 45:39 José Antonio Herce sabe de lo que habla economista haya decidido ser pensionista seguir trabajando una posibilidad que ilegalizó en España en dos mil trece cuatro años después según los datos del Ministerio de Trabajo cuarenta mil doscientas personas se han acogido a esta inicial

Voz 0230 45:53 pregunta a cualquiera puede hacerlo

Voz 1915 45:56 cumplir unas condiciones haber cotizado más de treinta y cinco años tener más de sesenta y cinco y quedan fuera los funcionarios pero para saber más de la jubilación altiva hemos hablado con José Antonio con María José y con Cristino ellos nos cuenta sus razones José Antonio Herce que fue profesor en la Complutense se niega a que los sesenta y cinco sean una barrera para seguir aportando

Voz 44 46:17 no me creo esa barrera esos una tiránica barrera que impuso hace más de cien años cuando inventado en los sistema de seguridad social y que ahora seguimos imponiendo la entre comillas porque en el ordenamiento español es inconstitucional obligar a la gente a jubilarse sencillamente no quiero dejar de hacer cosas y naturalmente allegar recursos Si es legal y como

Voz 1915 46:37 y para poder trabajar se hecho autónomo lo son la mayoría de los jubilados activos más del ochenta por ciento lo raro es lo de María José que al cumplir sesenta y cinco

Voz 45 46:46 aplicó con el presente le comenté que si literal de partidario en que continuamos trabajando me dijo que ningún problema porque siempre se los chascarrillos de que aquí no se jubila nadie bueno fui a la seguridad social reparamos todos los papeles y aquí estoy

Voz 1915 47:01 está trabajando de comercial en la empresa Grupo Inmobiliario Delta donde Cristino ex director de Expansión en su caso al cumplir los sesenta y cinco

Voz 37 47:09 bueno pues que la empresa me viene proponiendo desde hace tiempo que que bueno pues que si cuentan conmigo es lo que hago yo mientras me encuentre bien este Augusto la empresa ahí pues que voy a seguir

Voz 1915 47:22 Nos da sus razones las razones

Voz 37 47:24 es que afortunadamente no son económicas

Voz 3 47:27 sí aunque también lo hay lógicamente pero no son

Voz 37 47:29 económicas simple y llanamente yo creo que romper con una etapa de de tanto tiempo de trabajo y tal pues la verdad que es una decisión que cuesta entonces por lo vas dejando lo vas dejando cuentan contigo estás metido en un proyecto

Voz 0230 47:43 los gestos y los mensajes Sonia son son importantes en cualquier ámbito de la vida aquí parece muy destacado ese ese cuentan contigo tienes subrayaba Cristino

Voz 1915 47:52 pues sí lo es sobretodo cuando vas cumpliendo años en un país donde los seres se han hecho con un corte a partir de los cincuenta cincuenta y cinco la discriminación por se ha extendido sobretodo en las grandes empresas por eso nos llamaba la atención el caso de Delta

Voz 37 48:05 la empresa que que nació pues yo creo que fue por los años setenta y tantos ochenta todos los incorporamos muy jóvenes ya somos mayores que yo recuerde ahora mismo hay cuatro personas en la misma situación o sea que de hecho no se ha jubilado nadie los que estamos jubilar no pues nos hemos acogido a la a la jubilación activo y estamos trabajando

Voz 1915 48:26 uno de esos cuadros María José que nos explicaban los motivos por los que sigue trabajando

Voz 45 48:31 no sirvió dar entonces estar en casa tampoco me apetecía mucho me encontraba bien estoy cómoda de trabajo la empresa considera mucho que esa fue una uno de los motivos el otro motivo económico la jubilación activa está muy bien porque te pagan el sueldo que tu ya tiene esa

Voz 37 48:49 más de la mitad de la SER y añade otra razón

Voz 45 48:52 sigue contribuyendo tener dos pagadores contribuyó muchísimo ese es otro motivo de manera que yo creo que es un tema que a los gastos para entonces interesa mucho

Voz 0230 49:01 estado dice María José que todos ganan pero exactamente cuáles son los beneficios de la de esta Jubilación Activa para sistema de pensiones

Voz 1915 49:09 pues lo hemos muy en por lo si es porque se lo hemos preguntado además nos lo contará con detalle nuestro economista José Antonio Herce es decía que la menor de las ventajas para el sistema es lo que están cotizando

Voz 44 49:20 en términos de cotizaciones no tiene muchos beneficios porque los que seguimos acogidos a esta figura cotizados poquito

Voz 1915 49:28 poquito poquito que es un ocho por ciento pero muchos ocho sumados hacen un pico más importante para la economía nos dice es el tema impuestos

Voz 44 49:35 el ministro de Hacienda ha recaudado muchos más impuestos porque como trabajadores asalariados o como trabajadores por cuenta propia estamos generando el pago de nóminas el pago de generando ingresos profesionales que pagan el IVA que pagan el impuesto de sociedades que pagan el impuesto sobre la renta de las personas

Voz 1915 49:54 lo que más suma el dinero que no sale de la caja de las pensiones

Voz 44 49:58 los grandes beneficios es que sistema recupera la mitad de la pensión más esas cotizaciones más pequeñas a las que aludía antes yo personalmente le estoy dando sistema veinte mil euros cada año porque cobra la mitad de la pensión que me corresponda

Voz 0230 50:12 vamos a buscarle alguna posible pega toda esta historia Sonia seguro bueno es probable que me hace más de un oyente esté pensando ahora mismo que estos jubilados activos lo que hacen en la práctica es quitar el trabajo a a gente más joven pues si es algo que piensa mucho

Voz 1915 50:27 gente que incluso los sindicatos es uno de los argumentos que ellos utilizan para estar en contra

Voz 1603 50:32 de este de este sistema de esta posibilidad

Voz 1915 50:35 entonces lo hemos preguntado a ellos para ver cómo lo ven María José nos dice que no es la primera vez que escuchaba esta pregunta

Voz 45 50:41 hay mucha gente que dice que por qué sigo trabajando si estoy robando puesto trabajo otra persona yo creo que no porque yo creo que estoy contribuyendo para los que vengan igual que los demás han contribuido para eh Cristino parece que duda pero no no

Voz 37 50:53 yo no tengo la sensación no tengo yo la sensación de que no lo sé incluso Si bien cuando yo me jubile este puesto mio y se va a reemplazar como tal no lo sé no lo sé

Voz 1915 51:07 José Antonio lo tiene clarísimo pues que se equivocan

Voz 44 51:09 radicalmente de lo que yo sé hacer y perdóneme la modestia no lo sabe hacer ningún joven pero es que lo que muchos muchísimos jóvenes saben hacer yo tampoco para compensarlo anterior de manera que respetando no los unos a los otros lo que hacemos son cosas muy diferentes armonización aparte de que eso de que un mayor reemplaza a un trabajador joven es una falsedad es una falacia los economistas que tenemos ciertas luces pues sabemos perfectamente que eso no sucede nunca así en ningún país porque en los países donde los jóvenes están en pleno empleo o casi es donde hay mayor participación de los trabajadores de más edad en el mercado de trabajo

Voz 1915 51:49 los datos apoyan esta afirmación de José Antonio en el reino

Voz 0230 51:52 han ido con un par del cuatro coma cuatro por ciento

Voz 1915 51:54 hay un alto porcentaje de personas de más de sesenta y cinco años trabajando más de treinta y cuatro por ciento en Suecia con un seis coma cinco por ciento de paro trabajan el treinta y dos por ciento de los que están en edad de jubilarse en España estamos a la cola de Europa menos del siete por ciento de los mayores de sesenta y cinco sigue trabajando y el paro aquí supera el dieciséis por ciento

Voz 0230 52:15 pues aquí parece que tenemos una vía para para crecer la ciudad de nada pero bueno si para ir picando un poco de piedra y tratando de arreglar ese problema tan gordo que tenemos sobre la mesa no

Voz 1603 52:25 José Antonio Herce es además uno de los grandes

Voz 23 52:27 estos en pensiones en sistemas de pensiones eh

Voz 1603 52:31 bueno por ejemplo nosotros somos publica hoy un artículo suyo calificando de oportunidad perdida

Voz 0230 52:36 ah pues mira el debate de ayer Protégeles

Voz 1603 52:39 se llevan los diablos de que ese debate salga del Pacto de Toledo y se convierta en un pim pam pum en el que al final es imposible matizar porque son diferentes pues crisis me estoy acordando de Forges

Voz 10 52:49 como peleo los últimos años

Voz 1603 52:52 eh por no para no renunciar a su derecho a una pensión más que ganada después de décadas de cotización pero se sentía capaz de seguir trabajando de hacer

Voz 0230 53:02 bueno pues tiene tiene que haber una flexibilidad

Voz 1603 53:05 Díaz a la hora de permitir ya que vamos a vivir más años

Voz 10 53:08 estoy para no estar chupando

Voz 1603 53:10 el poder seguir aportando quienes quieran quiénes se sienten con con fuerzas con ganas y con la y con y con el coco en marcha

Voz 0230 53:20 además de las pensiones el el el meollo gordo no es el si el uno cero veinticinco el IPC creció sino eso está afectando a los pensionistas de hoy tienen todo el derecho a reclamar faltaría más el problema lo tenemos ahí es quince veinte años vista

Voz 10 53:34 claro que todo el mundo

Voz 0230 53:36 sabe que no se sostiene osea es una evidencia pero nadie lo dice nadie lo dice ayer se pasaron todo el tiempo atizando se consigue usted ha bajado que usted congeló yo no lo hecho Evo nos nos sarta de chorradas que ahora se queda un poquito harto Bono muy muy didáctico nuestros el Report de Sonia Ballesteros fue un abrazo compañera