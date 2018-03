La Ventana (15/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1284 00:00 tamaño es lo que está ocurriendo es que uno está tocando en una octava hay otro en otra porque no tienen capacidad de la columna de aire de tocar una una nota más grave o una más aguda el otro entonces se reparten el trabajo que es a lo que iba también al reparto de trabajos para qué sirve que haya tantas octavas os decía el otro día acordaba que sirve

Voz 1 00:17 vale gracias a la mujer

Voz 0313 00:20 acordaos del del del piden teléfono digo yo Delpy

Voz 1284 00:23 ya no que tiene varias octavas que Paquera tantas pues porque no son todas iguales entonces si tú lo haces con instrumentos te das cuenta de que unos se ocupan de una parte de otros de otra pero de repente ella sacaba por ejemplo la familia saxos ya necesitas algo más agudo que es la trompeta fijados aquí el reparto que hace Van Morrison estaba otra canción donde los saxos hacen de repente los medios y cuando hay que meterse en agudos ya tienen que usar una trompeta veréis

Voz 1 00:56 esos son los saxos y ahora vienen las trompetas porque sino no llega

Voz 1284 01:22 osea que los instrumentos se están repartiendo el trabajo dice bueno Tucker es más hábil para tocar en una en una tonalidad digamos un en una escala un poco más grave tú te ocupas digas parte de la canción de otra otra escucha también lo que está sonando de fondo suben Padilla por su parte del trabajo dependiendo de lo agudo que sea hélice bueno tú tocas también un dos y te da la gana pero tú lo vas a tocar en la octava más arriba que yo porque artista te da mejor esto es el dominó de eso como sabéis y luego hay también reparto de funciones en las guitarras por Ken los grupos musicales hay dos guitarras hacen lo mismo no lo que hacer es que se reparten el trabajo entonces una que normalmente es la acústica toca las cosas más graves a la más medias Il ha aguda se ocupa de hacerlo en la solista entonces pues voy a poner la canción muy famosa y Rex que empieza con una guitarra grave llega otra hacer exactamente la misma nota pero dos octavas nos arriba seis

Voz 1804 02:17 hay perdón si he escuchado acústica mira estas la graves

Voz 1284 02:25 y la otra es la aguda están haciendo la misma nota escuchar se me ha ido bien sonreído la música la iba iba tiene pero la misma página la misma nota eh de hay una la clave pero las dos están haciendo un mil pero vamos a recuperar el corte de antes Alicia así no te importa que creíamos que era malo que no era malo porque es la misma lógica la acústica está usando para hacer fe

Voz 1 03:03 mira la eléctrica esa brillante

Voz 1284 03:16 osea las dos guitarras lo que hacen es repartirse realmente trabajo dentro de de diferentes octavas y luego si te vas a a como lo hacen en cuando está encantando vamos a escuchar el y cómo va subiendo la primera parte la canten optaba y la segunda en otra vez

Voz 2 03:31 yo lanzaba graves esa misma optaba

Voz 1284 03:51 me sigue subiendo dentro de la misma octava otra vez ya está al límite en la que empezó y se va a tener que cambiar a la siguiente octava para cantar lo mismo mira qué bueno y si lo haces todo seguido como lo hacía Marvin Gaye veréis en la misma en cuatro frase de repente va cambiando que octava veréis

Voz 1 04:29 agudos

Voz 3 04:38 eso es lo que llama la tesis

Voz 1667 05:09 son las seis las cinco en Canarias sigue abierta a esta hora la operación de la Guardia Civil en Cataluña relacionada con la financiación de la consulta del uno de octubre Antoni Molowny el alto cargo de la Generalitat detenido esta mañana ha quedado en libertad con cargos mientras continúan los registros en la sede de Omnium Cultural el Barcelona Aitor Alvarez

Voz 1673 05:25 llevan ya diez horas de registro en busca de documentos y de pruebas de que han pagó dinero a la entidad independentista en forma de subvenciones para que Omnium los invirtieran en el referéndum al que la entidad niega rotundamente porque dice que sus fondos provienen al cien por cien de fuentes privadas y el Secretario de difusión de la Generalitat Antoni Moulins ha quedado libre a las cuatro y veinte después de que la Guardia Civil le haya tomado declaración tras el registro de su casa hice de su despacho en el Palau de la Generalitat precisamente frente a la sede del Govern empieza ahora a las seis una concentración de repulsa a la operación policial

Voz 1667 05:56 hoy hoy vuelven a evidenciarse las diferencias en el bloque independentista después de que Jones Per Cataluña mantenga su apuesta por la candidatura de Jordi Sanchez a la investidura como presidente pese al veto del Supremo la secretaria general de Esquerra Marta Rovira urge a sus socios a buscar alternativas para formar gobierno lo antes posibles son declaraciones a Radio Teletaxi

Voz 5 06:15 el ganaban Thiem pro ellos ayer pedían tiempo pero el país también necesita un Gobierno que sea efectivo y se ponga a trabajar así que habrá que combinar estos factores de la mejor forma posible frente a la situación que vivimos hoy con los registros de la Guardia Civil tenemos que pensar que tenemos que recuperar las instituciones y esto ahora sólo pasa por formar Gubern Art conforman Gubern

Voz 1667 06:36 Junta de Castilla y León ha abierto expediente disciplinario a tres menores acusadas de atacar a uno de sus compañeros de colegio con lejía ocurrió el martes en un colegio de León según denuncian los padres de la víctima que padece síndrome de Asperger Radio León María García

Voz 1473 06:49 buenas tardes los padres del joven de quince años denuncian que las chicas esperaron a su hijo a la puerta de clase allí arrojaron sobre él un líquido abrasivo ahora la inspección de Educación ha abierto un expediente disciplinario contra las presuntas agresoras y la Guardia Civil investiga los hechos será la Fiscalía de Menores la que se ocupe finalmente del caso Milagros Marcos portavoz de la Junta

Voz 6 07:06 es un hecho aislado como tal ha sido tratado ya ha habido un expediente disciplinario y el caso se ha trasladado a la Fiscalía de Menores para que valore la repercusión penal

Voz 7 07:15 aseguran los padres de la supuesta víctima afectada por el

Voz 1473 07:18 síndrome de Asperger que la rápida intervención de los profesores impidió que la lejía a causa se lesiones de gravedad al joven

Voz 1667 07:23 deportes Toni López en juego la Vuelta o Tour de final

Voz 8 07:26 la Europa League Lokomotiv Atlético de Madrid en Rusia Pedro Fullana qué tal muy buenas

Voz 9 07:30 del conjunto rojiblanco ha estado muy bien ojito que no tenga

Voz 10 07:33 el tipo de problema

Voz 8 07:37 la gente Pedro partido uno uno al descanso este partido en Carrusel Deportivo pronto a medida de aplicaciones móviles también al Athletic de Bilbao Olympic de Marsella los vascos tienen que remontar el tres uno de la ida en fútbol sala cuartos de final de la Copa de España la Win Center a las siete Palma Futsal El Pozo Murcia y luego Movistar Inter Osasuna Magna seis siete

Voz 1667 07:54 tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 07:57 el Madrid en Madrid continúa a esta hora la declaración de Francisco Granados en la Audiencia Nacional para responder por la presunta financiación irregular del Partido Popular según les hemos avanzado hace una hora en la SER el ex consejero madrileño ha presentado documentos que probarían que el PP uso facturas falsas para financiarse en tiempos de Esperanza Aguirre vamos a la Audiencia Nacional Alfonso Ojea buenas tardes

Voz 0089 08:17 qué tal buenas tardes ante el juez Manuel García Castellón en efecto Francisco Granados ha aportado supuestas facturas falsas que se abonaron durante el periodo de Alfredo Prada como consejero de Justicia Granados asumió ese cargo en dos mil ocho y localizó entonces esas facturas en este departamento eso sí Granados ha exculpado a Prada y ha señalado que esas facturas han abonado gastos del Partido Popular de Madrid hasta el año dos mil ocho periodo en el que estaba al frente del Gobierno Esperanza Aguirre el mecanismo de manipulación de esas facturas pasa por haber utilizado como pantallas a varias empresas de comunicación

Voz 1915 08:53 gracias Alfonso hoy en la Asamblea un error de Cristina Cifuentes a la hora de votar permite que siga adelante la enmienda de Podemos a la ley de universidad del Gobierno los servicios técnicos están comprobando si se ha tratado de un fallo del sistema informático o de un error humano y de momento según han confirmado a la SER parece que el sistema funciona perfectamente Vallecas Jaber

es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la SER

Voz 0313 11:00 qué fascinante sigue siendo escuchar a un contratenor estos hombres poquito se que a los continuamente buenos eran los antiguamente los castrati tiene una voz tan especial Lee y una sonoridad hoy en La Ventana en la Ventana de los clásicos entrevistaremos a uno de los mejores al argentino Franco falló pero antes tienen que pasar por aquí por la ventana Nieves Concostrina y Elvira Lindo

Voz 27 15:40 en La Ventana acontece que no es poco con un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

Voz 1915 16:02 si hace quince días justos recordábamos el regreso de pinzón de América el mando de la pinta hoy toca saber que su jefe llegó el quince de marzo de mil cuatrocientos noventa y tres En la otra carabela que se salvó el la niña al puerto de Moguer en Huelva hacía siete meses que Colón había zarpado de aquel mismo puerto camino de no se sabe dónde y ahora regresaba sin tener ni idea de dónde venía eso sí como prueba de que había estado en alguna parte trajo en tres seis diez indios nunca nadie bien todos del color del membrillo bajos de cuerpo arcillas de oro las orejas y las narices los Pearson de toda la vida Colón llegó al puerto de Moguer con mucho retraso sobre el horario previsto porque le pilló una ciclogénesis explosiva en el Atlántico precisamente por haber superado el trance lo primero que hizo la tripulación de la niña con su almirante a la cabeza nada más desembarcar fue encaminarse al convento de Santa Clara para cumplir con lo que se conoció como el voto Colombino esto el voto fue una promesa que había hecho la tripulación a mediados de febrero en pleno temporal en las Azores si se daba el milagro de sobrevivir aquel mar embravecido tiene guasa toda la vida oyendo hablar del anticiclón de las Azores y a color le pilló la borrasca el caso es que todo se fueron al convento encendieron un cirio muy gordo tiraron toda la noche de vigilia de oración una vez en paz con Dios superado el jet lag Colón tuvo que irse a Barcelona para informar a los Reyes Católicos decirles eso de que hay de lo mío parece que el encuentro fue en un monasterio de Badalona donde el Rey Fernando se estaba recuperando de la puñalada trapera que le había dado un payés unos meses antes allí se presentó Colón con sus logros sus indios y sus papayas y reclamó a cambio sus títulos y sus virreinato nos dicen que allí los indios pidieron Bautismo voluntariamente porque estaba ellos como que le faltaba algo pero nadie más volvió a dar noticias de los nuevos cristianos puede que los mataron y Pazo pero ya no importaba estaban bautizados

Voz 0313 18:46 hombre importar sigue importada eh luego no aceptamos pulpo como de compañía porque con Nieves Concostrina a veces no queda lo que era otra y si ya lo canta Miguel Ríos bienvenidos si se acaban de incorporar sepan que ahora en La Ventana abrimos Radio listo

Voz 29 19:05 radio Lito la mitad particular para observar

Voz 30 19:13 con Elvira Lindo

Voz 13 19:18 momento no eres que es la única eh

Voz 0313 19:48 Elvira Lindo buenas tardes hola buenas teatral como estas

Voz 7 19:51 aquí muy bien esta canción de Antoni

Voz 0313 19:53 yo zambulle esta muchos han Buj o como se dice zambullen zambulló a Antonio Zamudio que se llama fortuna

Voz 30 19:58 eh nos sirve para abrir

Voz 31 20:01 cada semana aquí en La Ventana Radio lindo pero

Voz 0313 20:04 no sólo esta canción es la música portuguesa hay mucho más y yo creo que en España se está poniendo cada vez más de moda no cine de hecho

Voz 31 20:11 cuando el hubiera salga de de la radio se va a ir al teatro Nuevo Apolo de Madrid a escuchar un concierto al que para el cual por cierto ya no queda ninguna no quedan entradas me ha costado muchísimo el dinero

Voz 32 20:25 no pudo de estos Santa eh

Voz 33 20:38 suena esto qué maravilla cómo va tienes tú con tu ves no a mi me gusta mucho lo que hace que es decir no con muchas músicas que hacen ellos de música tradicional y haberle dado un nuevo aire como yo que sé cómo

Voz 34 21:05 basado en la cocina en España porque yo soy ellos lo han sabido hacer con la música tiene una tradición como dijo Vela del Campo el otro día aquí una solución musical coral preciosa puede estar hay muchas más cosas no en Portugal ido ocurrió pocas cosas conocemos ese curioso es que la gente joven porque esta chica es muy joven la gente joven ha conseguido eh a través de valerse de esas raíces de la música portuguesa y hacer una canción tú no puedes decir que es un fado esto es un fado mezclando con la canción melódica avalado

Voz 0313 21:41 parece

Voz 35 21:59 todo tuyo

Voz 32 22:03 eh tras

Voz 0313 22:23 pero más allá de la música portuguesa concretó que siempre es un placer Elvira tiene como saben los oyentes la habilidad de darle siempre una vuelta más de buscarle un ángulo poco frecuentado a la hora de ponerse a mirar la vida esta semana en fin que les voy a contar que llevamos con el asesinato año Gabrielli todo lo que ha rodeado me saben que la última decisión judiciales saben enviado a la asesina confesa a prisión de forma incondicional anotó de eso está contado y no vamos a entrar mucho en detalle pero Elvira quiere hablarnos hoy de la figura de una figura Moris muy especial que es la de la madrastra en los cuentos en la literatura no sé si llegaremos a la conclusión no tengo ni idea de si al final o al principio lo quemamos de pequeños a través de los libros luego de mayo nos puede influir en nuestro comportamiento

Voz 7 23:12 no no lo sé pero eh después de esta semana aquí como tú decías ha sido triste primero por la por la muerte del asesinato de un niño que son unos afecta a todos pero también como los medios lo han tratado y de una manera algunos de una manera vergonzosa como de casquería como ICREA que haciendo daño a los padres que eso es una cosa que eh yo creo que deberíamos tener en cuenta los repetimos mucho pero incluso los que los que lo repetimos estamos dando todo el rato este estamos dando cuerda al asunto ya yo cuando he visto algunos medios por ejemplo lanzar titulares como cuando cuánto tarda un niño

Voz 34 23:54 vivir esto por un lado me da a mí me ha dado me da miedo me ha dado miedo

Voz 7 23:59 porque esas cosas se comparten etcétera hemos tenido y en Internet centrando bueno lleguen la televisión todo el tiempo la cara de esta madre no que yo creo que debería desaparecer un poco la el rostro de de esta mujer ya sabemos que va a entrar en la cárcel Llanos la han descrito los que le han hecho el interrogatorio psicológicamente ya sabemos más o menos un poco de qué tipo de persona Se trata pero yo creo que esa imagen a la a los padres del niño y a la familia del niño hace ningún bien

Voz 30 24:31 estarle tú imagínate

Voz 7 24:32 porque hay que ponerse yo lo pienso lo pidió

Voz 0313 24:35 para enseñar la deja claro no parece que es cierto sí lo hizo también el símil de un personaje de cuento porque dijo ya la bruja Gala merecido la bruja

Voz 7 24:44 no puedes eso fue precisamente lo que a mí me inspiró para lo que vamos a hablar ahora porque los cuentos tradicionales que han tenido tantísimos verse tantísimas versiones desde las más crudas y crueles e que se empezaron a recopilar en el siglo XVII hasta las que eso Disney en los últimos tiempos han ido modificando se para que los niños porque en principio no eran cuentos infantiles la primera recopilación que se hizo que la podemos encontrar en la editorial Siruela yo la recomiendo vivamente porque he de son crueles pero al mismo tiempo son muy expresivos son muy fuertes ir son para adultos lo que pretendían era hacer reír eran como cuentos morbosos eh siempre con crímenes asesinatos etcétera eran como esos cuentos para estar al calor de la lumbre por la noche irá en fin eran escabrosos y cómicos al mismo tiempo aunque parezca mentira pues este poeta italiano Basile en el siglo XVII hizo la primera recopilación es curioso porque si lo leen ustedes en tal como lo ha editado de manera muy primo dos a la editorial Siruela Nos podemos encontrar por ejemplo que la Bella Durmiente es una chica que muere y entonces es que su padre la quería tanto que la mete en una urna de cristal para que no se estropee entonces está en el bosque en esa urna de cristal y entonces por allí pasa un caballero El caballero ya hace sobre ella a los nueve meses nacen dos gemelos Rosado el caballero la ve ETA es es una mujer tan bella que aunque supuestamente está muerta no puede evitarlo yace sobre ella al nace naciendo los bebés y entonces ahí está la madrastra entonces la madrastra como la chica resucitado por el amor a sus bebés coge los bebés y quiere dárselos quiere cocinar los y dárselos al al marido como si fueran cochinillos como la carne muy tierna sí sí sí sí eran así entonces quiere dárselos de de comer y finalmente pues sedes descubren y finalmente puede esa madrastra muere lo curioso no todos esos cuentos es bueno por ejemplo en el caso de Caperucita pues Caperucita está claro en los primeros cuentos que va por el bosque Ike Lobo lo que quiere es más dará la vuelta para acostarse con Caperucita no para no no no no no nos para comérsela sino para ya hacer en el lecho con la señal no bueno pues todos esos cuentos que que ambos eso sí morbosos escabrosos no podíamos hablar de correción política Aitán lo recopilaron en el siglo XVII Los hermanos Grimm Andersen no fueron poco a poco fueron haciendo versiones fueron depurando los procede

Voz 0313 27:40 leyendo los fueron Humberto

Voz 7 27:42 yendo en infantiles lo curioso es que tardó mucho tiempo en cambiar el papel de la mala de los cuentos en principio era la madre por ejemplo en Hansel y Gretel son los padres que por una situación de pobreza total dejan a los niños en el bosque y eso cambia más tarde de la madre por la madrastra han dicho hay algunas teorías psicoanalíticas que dicen que en realidad lo que hace la madrastra es permitir que los niños tengan una idea idealizada de su madre y que todas las cosas negativas vayan hacia otro

Voz 0313 28:19 la carga ya exacto entonces

Voz 7 28:23 la la madrastra hay veces que conquista a los hijos de de El viudo los conquista y es luego cuando ya está casada cuando empieza a ir contra ellos y muchas veces la madrastra es la bruja también como poco como ocurre en La Bella Durmiente no todo todas esto lo que es un gran no

Voz 0313 28:44 por Blancanieves es verdad que ese proceso de de pulir de de quitarle capas de arrestarle

Voz 36 28:50 eh en fin morbo oí turbiedad a los relatos se produjo pero aún así la versión ortodoxa de Blancanieves eh

Voz 37 29:03 Blancanieves fui creciendo y se hacían más bellas cada día cuando cumplió los siete años era tener Musa como la luz del día y mucho más que la misma Reina al preguntar está un día al espejo Tejita espejito dime una cosa quiénes de este país la más hermosa respondió el espejo

Voz 34 29:24 señora Reina Tour es como una estrella pero Blancanieves es mil veces más bella no

Voz 37 29:37 se espantó la reina palidecer de envidia desde entonces cada vez que veía Blancanieves sentía que se le revolvía el corazón tal era el odio que fabricaba contraída la envidia y la soberbia como las más hierbas crecían cada vez más altas en su alma no dejándole un instante de reposo ni de día ni de noche y finalmente llamó un día un servidor Live dijo lleva a la niña el bosque no quiero tenerla más tiempo ante mis ojos matarás prueba de haber cumplido mayor de meta era sus pulmones es uno

Voz 7 30:18 yo estaba de música fíjate no está mal y aquí en en algunos casos representaban pues en realidad cosas que sentimos los seres humanos lo cual no suele convertirnos porque el asesinato de una cuestión es una es un acto excepcional al no pero está los celos la codicia osadas querer quedarte corren andino de alguien el el qué prefiero que se lo queden tus hijos biológicos es decir hay como una serie de sentimientos muy primitivos muy primitivos que es lo que pasa que cuando yo creo en el cuando sucede una cosa como la que ha sucedido esta semana llovido eso porque la mala de la película sabemos quiénes hay como digo me parece un personaje es una excepción pero esos sentimientos primitivos están en la gente que acude a los sitios a llamar asesina a una persona pero si dices pero si ya está en la cárcel au si ya va a ser enviada a la cárcel que aporta el que tú estés allí insultando a esa persona yo creo que es que esto puro tal son los cuentos que yo creo que bueno eso está bien que se hagan versiones pero yo creo que tenemos que saber cómo eran en un principio porque también las desvelan

Voz 30 31:39 claro es cosa que la condición

Voz 7 31:41 sí exacto pero pero también es verdad que la sociedad ha cambiado ahora la madrastra es muchas veces convive por así decirlo con la madre porque que es el tipo de familia habitual ha cambiado etc pero bueno a mí me llamó y me ha gustado leer siempre los cuentos tal y como eran porque me parece que describían a la gente de manera muy simple una serie de prototipos humanos

Voz 10 32:11 David Fraguas buenas tardes hola buenas tardes

Voz 0313 32:14 David Fraguas es psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón lleva unos minutos ya escuchando esta conversación con Elvira Lindo entonces la la tradición literaria influye poco mucho o nada en en en nuestros actos nos deja un poso ahí de de sentimiento como podemos interpretarlo eso

Voz 10 32:32 durante mucho la cuestión de nuestra personalidad y por lo tanto los actos la construcción que que vamos recibiendo desde que somos muy pequeños sé que cuentan los dos primeros relatos los cuentos por lo tanto esta operando es el principio de la vida

Voz 7 32:52 ah y ya tú por qué crees David que este suceso porque han pasado otras cosas hay dos mujeres desaparecidas ha habido otros niños desaparecidos que es lo que por qué hay momentos que tú crees que son especiales como aquel de la ética en Francia del que hablábamos aquí una tarde hay momentos que no sé los que ocurre algo para que la gente ponga atención tanta atención en un suceso

Voz 10 33:17 entonces ahora sobre ellos no tengo una respuesta definitiva creo que hay momentos en los que hay vacíos informativos que creo que éste era uno de ellos después de toda la vorágine por el asunto de Cataluña y luego hay hay temas que reclama nuestra atención y la desaparición de niño pequeño luego saber que ha sido asesinado de esta manera que reclama necesariamente horroriza pero al mismo tiempo nos fascina que es algo que ocurre en este tipo de relatos tan atroces Villacampa cimientos

Voz 7 33:48 pero tú crees que no resulta más horribles y el asesinato lo comete una mujer

Voz 10 33:55 no lo tengo claro creo que lo comete una persona muy cercana

Voz 0313 34:00 eso nos desconcierta mucho si lo comete

Voz 10 34:02 es una una mujer me hace más fácil que aparezcan sentimientos de venganza hacia hacia culpable en este caso

Voz 0313 34:13 a todos los infanticidio son iguales o hay clases hay categorías Ivory

Voz 10 34:19 hay diferencias así en general haciendo un esquema podríamos hablar de tres tipos incluso un cuarto tipo en dentro de esos cuatro tipos el primero sería que un que la madre de un episodio de Psicosis y en ese contexto de Psicosis imaginación de pérdida de de juicio eh mata mata físicos segundo tipo que sea ante la madre aunque cuando cuando otra persona cercana a los niños les pasa por compasión en esas ocasiones a menudo esa madre esa persona Entrecanales y les masa porque quieres salvar a dos niños de todo el mundo horrible en el que están viviendo en ella cree que están viviendo el tercer tipo sería creen que la persona cercana que en su madre y maestra turísticamente sumó descuentos la madrastra mata porque no me molestan o para conseguir en fin por ejemplo para hacer daño a una tercera persona o para satisfacer es muy primarios y un cuarto tipo en el que hay es una muerte accidental en el que viene pero es infantil siempre sin der Linden matarán al niño en ese cuando se más tratarlo Se va a muerte finalmente entonces hay diferentes tipos cada uno responde a una motivación muy diferente

Voz 7 35:35 cómo ves tú el que las televisiones desde un primer momento se se llenen de expertos expertos alguna que son de tu profesión Iker que hacen desde el primer momento un retrato psicológico de la persona detenida

Voz 10 35:50 allí donde se esperaba pero no en esto

Voz 30 35:54 los primeros expertos

Voz 10 35:56 ningún legitimado para hablar de esto me parece que siempre lo mismo que cuando ocurre alguien así algo así sea de personajes apuntan todos pues podemos hablar de casi todo convertir eh el Inter Ness en la televisión en Navarra lumbar y por supuesto pero que pasa a menudo desgraciadamente creo que ha sucedido en el caso del asesinato de este mismo

Voz 0313 36:18 en la barra de un bar a las cuatro mañana todos borrachos porque la barra de un bar a otro ahora ya en otras condiciones Moody pero no se si eso te referías David cual que cuento infantil recuerdas tú que te diga más miedo

Voz 10 36:35 que él dejan un nos ahí sabemos es horrible trabando la incapacidad para escapar ese cuento ahora La Bella Durmiente no es para nada agradable Blancanieves a pesar de haber sido escorado mucho muchas veces tampoco lo es pero quizás a salir

Voz 7 36:59 y además lo curioso de todos estos cuentos cuando interviene la madre hola madrastra es que dice el padre no hace nada no hace nada para salvar a sus hijos tiene por ejemplo al Cenicienta la tiene como una esclava trabajando etcétera interviene y sin embargo nosotros no lo tenemos con lo de la película

Voz 10 37:17 claro eso es algo muy muy importantes descuentos en padre no hace nada no no salva su Xisco de esa y hasta o o madre tan malvada y eso tiene sicav tiene esa función que se le concede no como protector lo cual convierte a Madrid en un ser aún más malvado ya eran hombres

Voz 7 37:40 bueno yo debo decir que yo fui una niña perdida durante unas horas con cinco seis años no es que me parece esperanzador la persona que a mí me encontró cuando estaban haciendo fue un señor y ese señor con una descripción que yo hice así como pude me me llevó a casa de mi abuelo osea está esos las cosas que suelen lo ocurre es decir que que los

Voz 0313 38:04 excepcionales lo otro es la desgraciado pero salvo que manos Bonhams que lo vamos a hacer David Fraguas muchísimas gracias por restar estos mimbres en La Ventana eh muchas gracias buenas tardes hasta luego

Voz 30 38:15 no

Voz 33 38:19 este es el cuento de Marie

Voz 2 38:27 sí largo con el bien David Galindo estará

Voz 0313 38:31 próxima semana hasta pronto en el concierto

Voz 33 38:37 y esto era un rey que teme y encontró en ella

Voz 1 38:51 poco conversando

Voz 0313 43:48 Juan Ángel buenas tardes amigo hola muy buenas tardes Carles está invitado esta música

Voz 43 43:52 la de arranque de la Ventana de los clásicos lea

Voz 0313 43:55 pirado algo eh sí sí esto de la Taranto

Voz 0631 43:57 la algo con una de nuestras grandes doradas que os Victoria de los Ángeles pues siempre siempre es un punto de referencia

Voz 0313 44:05 es un buen punto de arranque para el programa luego luego lo comentamos con el todavía me estoy acordando por cierto ya lo lo lo decíamos también de lo que comentamos hace un par de semanas de cómo a través de una campaña de de micro mecenazgo de CAF andén se ha conseguido recuperar la casa francesa donde dice compuso Carmen yo creo Juan Ángel que es esas noticias que que te reconfortan que te hacen creer que todavía esperanza para muchas cosas incluida la música y esto de la música es un poco o como lo universo hay un montón de estrellas toda brilla más o menos pero cada una cada uno tiene sus preferidas hoy vamos a sumergirnos en la música de un tipo realmente singular pues saber nacer alemán en nacionalizarse inglés y que te entierren en la abadía Westminster vamos a ver eso no está al alcance de cualquiera ni muchísimo menos hablamos de una figura fundamental en la música del barroco uno de los compositores más influyentes de toda la historia hoy en La Ventana de los clásicos hablamos de gente vuelvo a lo del universo y las estrellas ya las preferencias también a los enamoramientos musicales hoy nos visitan contratenor argentino que está de gira por España hace un par de días actuó en Oviedo el sábado Laurent Zamora el lunes diecinueve en en Sevilla y nada en menos una hora comienza su recital en Madrid en el Auditorio Nacional viene presentarnos un disco que sube un homenaje a Haendel por haberle iluminado por haberle inspirado por haberle enamorado casi casi como Julio César y Cleopatra

Voz 35 45:49 bueno

Voz 2 45:53 a un

Voz 0313 45:57 Franco fue el buenas tardes bienvenido a La Ventana de los clásicos no yo calcados tenemos muchas gracias muchas gracias por Julio César en Egipto que esta sonando fue el debut en dos mil cinco

Voz 30 46:08 eso es Julio César y si el rol lo debutó en el dos mil cinco con una de las situaciones más más deseables que puede tener un cantante no esté en ese momento en su dicho en la Ópera de Zúrich conocí al maestro Harmon Kurtz este hicimos primero la epopeya de de Monteverdi con el maestro Jarno Kurt luego conocí al maestro Minkowski con el que hicimos el Julio César y cantamos con con la gran Cecilia Burton sabe lo que es claro que sí así que fue una una maravilla que más se podía desear de comenzar así con Jarno con que eso es lo que yo digo bueno yo te voy es que eso es lo que yo digo fue así yo sé yo esto estudia tiempo acá pero claro mi mientra de Europa fue Mr en el año dos mil tres dos mil cuatro yo gano el concurso no estimen que son concursó alemán

Voz 1915 46:54 bueno

Voz 30 46:54 no Mis contratos empezaron bueno en el dos mil cuatro hice mi primera aparición en el festivas de Halle

Voz 0313 47:00 pero ya en dos mil cinco me llaman para una división en Zúrich porque habían escuchado de concurso y así

Voz 30 47:06 yo estaba dándole la mano al maestro Jarno Curto se yo imagínese que fue una decisión muy graciosa porque cante un poco de la propia que era lo que necesitaban de mí pero Hampton Court vio que yo había cantado el que Rubinos de Mozart que es algo que canta siempre las Mortimer destacando el vino como eso sí te digo he cantado en Buenos Aires pero bueno canté mi así que ahí estaba yo ante el alemán en inglés todo el pero no fue una una experiencia maravillosa en el dos mil cinco ya empezar de esa manera como acabas de decir realmente bueno fue buenísimo y al mismo tiempo fue decir bueno y ahora que ahora habrá que aprender a cantar de verdad

Voz 0313 47:47 lo del disco es un tributo es un es un homenaje pero pero confirma particular también y además dirigiendo así es pues eso singular también

Voz 30 47:55 la bueno el disco de Haendel creo que llega en un en un momento muy muy apropiado a ver normalmente se hubiera esperado que como en contratenor hubiese yo he hecho un homenaje al compositor vez antes del inicio de mi carrera sucede que empecé con otros repertorios no Caffarel a Rossini mismo bueno aquí estamos haciendo ahora este este homenaje Händel un poco basado no en en todas esas óperas que yo ya tuve la posibilidad de hacer en el escenario por eso digo que para mí Haendel es como que me ilumina menos ilumina a todos los cantantes

Voz 0631 49:00 Franco del vapor a Rossini agendas con los que más se disfruta de punto de vista del que lo escucha todo no sé si desde el punto de vista del que lo canta también

Voz 30 49:10 también también totalmente lo que pasa es que haber son yo me encuentro muy muy ligado al al al al bel canto italiano cuando bel canto italiano no sólo hablo de siglo XIX para que me para que me entienda que verá que el bel canto se asocie muchas y al siglo XIX el bel canto es un concepto que tiene que ver en sí con la historia de la ópera italiana y con la Historia del canto italiano eh entonces cuando hablo de Rossini Haendel estoy hablando de compositores que han compuesto over italiana como tú bien las dicho ante Haendel es un alemán ha aprendido el el estilo perfectamente y ha creado este estilo propio digamos de lo que es la ópera italiana cuando estaba en Londres basado en las óperas no el italianas pero sí es una música obviamente que se disfruta eh yo creo que la música de Haendel va directo al corazón y ahí estado su su su gran genialidad porque imagínese la época de los castrati no

Voz 0313 50:00 sobre esa historia queda patente que no lo conoce claro

Voz 30 50:03 los castrati izquierdas estos grandes divos de la ópera barroca por ejemplo formados formados en Italia formado sobre todos en Napoli había muchísimos compositores que escribían música para ellos no pero el club

Voz 0313 50:16 eso para uno en concreto claro es que era claro

Voz 30 50:18 compositor está un poco el servicio del cantante de turno que tenía entonces si venía el cantante no lo sea haber Caffarel y decía bueno maestro yo soy bueno para hacer Arpegio si escalas en esta tonalidad así que por favor me incluye pasajes de este tipo ir compositor allí iba pero qué paso con Händel en mi manera de ver las cosas Händel fue muchísimo más astuto yo creo que él no sólo compuso para el de Neptuno sino pensó en una una universidad universalidad de Sun de Suu de su composición operística Si bien escribió para grandes divos yo creo que ganó en su música su su propia alma no su sus su su propio sello que no sucede así con nosotros como de sobres porque conocemos más Haendel que que por por Leo Vinci mandan composiciones que en éxito óperas muchísimas pero no a digamos que en la historia trascendió y yo creo que uno de los detalles es es que Haendel de todo este tipo de composición de ópera napolitana ha creado un estilo más accesible no soltó no solamente al que lo canta sino también al público

Voz 1 51:30 comparable a la música alcohol todo esto va directo

Voz 0313 52:13 tu culpa diga pasa esto claro Haendel es una buena sería una buena puerta de acceso para las personas que las hay bastantes que todavía de la música clásica como algo fuera como muro que hay que saltar que que requiere esfuerzo que hay que traspasar Haendel sería una buena puerta de entrada claro que sí como Vivaldi pero estaría buena puerta de entrada

Voz 30 52:36 son seguramente lo que yo siempre digo a llamamos hoy musica moderna pues nada Haendel alguna vez fue moderno no haber sea me tocó vivir en el año mil setecientos pues yo a quién iba a escuchar al teatro pues en vez de ir a escucharnos sea Michael Jackson a Lady Gaga pues iba a escucharme un aria de una ópera de Händel que la cantaba bueno puedo Hakkinen el artista podrá haber un carestía un Caffarel y no a ver es que es que hay que volver a eso hay que entender que la música clásica no es una pieza de museo no es algo de allá lejos no fue moderna alguna vez que hay que volver a ello a cuando uno hace una una una ópera o trabaja clásica intentar hacerlo lo más actual posible en cuanto al sentimiento humano al menos no y en esto Handel ha sido un maestro Haendel va directo al corazón que usted no sepas de música clásica pues en el acto se va a sentir identificado con algún patrón rítmico melón digo

Voz 0631 53:28 oye me encanta ese puente que ha extendido entre Handel por un lado y luego toda la música napolitana incluido a Rossini dentro del paquete de Napolitano pero intuyo intuyo eh que en el medio como un puente entre los dos podría estar la figura de Mozart tú has sentido alguna tentación el de cantar Mozart o existe alguna relación entre Händel y Mozart totalmente totalmente tentación claro

Voz 30 53:51 que la tengo gracias a y ha ido cumpliendo alguna de las fantasías José que cantado llamó el roles como el sexto de la clemencia de Tito el el ir amantes del Idomeneo que tal vez mucha gente no lo sabe pero han sido compuesto para castrati aunque hoy lo hagan mujeres mezzosoprano socia que mostrar también está dentro de del repertorio que suelo hacer a un primero que nada decir que los los a los que llamamos belcantista de siglo diecinueve son hijos del barroco eso totalmente que en el caso de Mozart pues yo estoy segurísimo de que motor se ha estudiado Haendel en esa época no había cascos no había civil no había Internet no porque decimos serbio Estadoy pues entraba a You Tube a escuchar gente Lacarra tu pero claro que hay una conexión de hecho hay ciertos temas melódicos demostrar que son están en la obra de Haendel yo creo que son homenajes que ha hecho a la música de Haendel

Voz 35 55:16 dos

Voz 44 55:36 la verdad porque lo uno avalada claro

Voz 30 55:41 no lo fue

Voz 0313 55:45 día esposa nada entonces bellísimo Renacimiento había encontrado nunca nadie de la música clásica música culta que me plantear a este tipo de comparaciones sino de referencia sobre claro que somos avalada aclara que puede ser una Can esto está con todo al pecio del piano

Voz 30 56:05 ah bueno en honradas Nos

Voz 32 56:09 cada a planta

Voz 30 56:12 tan claro

Voz 0313 56:14 no todo lo que sea

Voz 2 56:17 de dónde viene la inspiración

Voz 30 56:20 hacia la música moderna la música pop no ha cambiado mucho

Voz 0313 56:23 y ese salto ese es que saber leerlo lo claro pero eso cómo lo cubrimos por ejemplo en nuestro país en España donde la la música digamos que la escuela no está muy presente y soy generoso diciéndoles

Voz 30 56:34 pero cómo se hace

Voz 0313 56:37 tan Plan General se necesita una estructura uno cambio de mentalidad cómo se hace eso Arona

Voz 30 56:43 tu realizarlo avisar a ver qué es la música la música lo tenemos todo el tiempo desde que nació por todos lados acaso nos enseñan que uno más uno es dos que a ABC que la M con la misma que la M con la es me pues no por qué no el lenguaje musical es otro lenguaje naturalizado de las escuelas pues hay que enseñarlo así sino es una pérdida de tiempo nos a llevar muchísimo más tiempo la hora de música que en los colegios pues sirve para eso para aprender Do Re Mi sol que es una cosa que es una Negre cómo serán es un lenguaje más yo creo que los aportaría muchísimo muchísimo muchísimo no en qué momento

Voz 0313 57:22 José Emilio de la música bueno tenía ocho o nueve años ya en el coro del colegio estuvieron cobro Sin embargo salí por otro camino

Voz 30 57:34 que no era el camino evidentemente en ese sentido todo vamos teniendo muestras no yo me acuerdo de acuerdo

Voz 1804 57:41 la SER decantar me acuerdo que la sensación de cantar me acuerdo de las sensaciones

Voz 30 57:45 desde volar no de cantar en el coro del colegio de un colegio religioso de pequeño recuerdo estar allí arriba al lado del órgano oí yo volando con mi mente por toda la nave de la iglesia pero no resulta que estaba para adicto y cantando y nada más pero si yo me acuerdo hoy de eso era esa es la sensación incluso mi maestro mi maestro de coro me me me decía baja la mano baja la mano porque claro yo cantaba empezaba como levantar las manos cantando pero no me daba cuenta no me daba cuenta este creo que ahí empezó todo no yo creo que son sensaciones son sensaciones y con el canto con la música

Voz 51 58:22 pasa eso te te te te te

Voz 30 58:25 mueve algo adentro y eso fue con el canto y luego fue con el piano porque también estuvo el piano

Voz 51 58:30 a mí me interesó mucho y demás

Voz 52 58:36 eh

Voz 30 58:40 no

Voz 0631 58:58 tú crees que un renacimiento ahora de la figura el contratenor

Voz 30 59:02 totalmente totalmente a ver el contratenor existió siempre incluso en la época de gente vale decir que la época de Haendel estaban los contra tenores y los castrati Juntos nada más que claro por lo que venía con dos pequeñas diferencias no aparte este que venían de escuelas diferentes de canto a ver el castrati estaba formado en Italia con las técnicas de canto italiana el contratenor no el contratenor era el que estaba allí en Inglaterra o lo que sus habla Alemania no esto es una una diferencia muy interesante que hay que hacer porque no se explica entonces qué pasa en la actualidad con los contratos menores porque los contra auditores Si bien ellos no somos castrados

Voz 1284 59:40 sí