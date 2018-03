La Ventana (15/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias el Departamento Federal de Justicia de Suiza opina que no hay base para detener a Carles Puigdemont si tal y como tiene previsto viaja a Ginebra este fin de semana para participar en una conferencia sobre el proceso Un portavoz del Gobierno helvético ha recordado a la agencia Efe que el Supremo español suspendió esa orden de detención y entrega del ex president y a día de hoy esa decisión sigue vigente cientos de personas acaban de secundar en Barcelona una concentración en la plaza Sant Jauma en protesta por la operación que la Guardia Civil está desarrollando hoy contra la financiación del uno de octubre el diputado de la CUP Carles Riera llama responder en las calles

Voz 2 00:44 sólo plasmando la República sólo plasmando la voluntad popular expresada el uno de octubre y el veintiuno de diciembre podemos hacer frente a esta situación represiva que sólo con República podremos restablecer la democracia y el libre ejercicio de los derechos sociales civiles

Voz 1667 00:59 del exterior Reino Unido ofrece a la comunidad internacional revisar las conclusiones de su investigación sobre el envenenamiento del exespía ruso y su hija la semana pasada en la localidad británica de Salisbury Boris Johnson acaba de invitar en la prensa alemana a la organización de la prohibición de armas

Voz 0313 01:14 miras a revisar esos resultados el secreto

Voz 1667 01:17 el general de la OTAN ha expresado hoy su apoyo a Londres

Voz 1775 01:19 de soportes en por el apoyo político es importante porque se manda el mensaje claro de que el Reino Unido no está solo tenemos que abrir el foco para tener una visión más amplia que el ataque en Salisbury ocurre con el trasfondo de un patrón que hemos visto

Voz 0298 01:35 se repite durante los años donde la OTA

Voz 1775 01:37 si juega un papel clave en representación de todos los aliados

Voz 1667 01:42 la Audiencia de Sevilla ha absuelto al ex presidente del Betis Manuel Ruiz de Lopera estaba acusado de delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal durante su gestión al frente del club Sevilla Mercedes Díaz

Voz 1541 01:53 Lopera no ha causado perjuicio al Betis según la sentencia al contrario con el el club pasó de una situación deficitaria a tener treinta y cinco millones de euros en dos mil ocho precisamente cuando la jueza Mercedes Alaya comenzó a investigar lo tras la querella de varias asociaciones béticas la magistrada como medida cautelar ordenó el embargo de sus acciones en contra del criterio de la Fiscalía y con el respaldo de la audiencia Lopera acabó cediendo el cincuenta por ciento de sus acciones a cambio de quince millones la sentencia es muy dura con el informe pericial que encargó Alaya porque lo que hace son hipótesis futuribles conjeturas decir lo que habría pasado si el Betis nunca hubiera contratado servicios con sociedades de Lopera

Voz 3 02:29 deportes Toni lo peor clasificado el Atlético de Madrid a cuartos de final de Europa League tras ganar hoy uno cinco al Lokomotiv de Moscú con doblete de Fernando Torres empieza ahora en Carrusel Deportivo en onda media de aplicaciones móviles El Athletic de Bilbao Olympique de Marsella que aprobará marcha cero cero los vascos obligados a remontar el tres uno del partido de ida empieza en unos instantes el Palma Futsal El Pozo Murcia primer cuarto de final en la Copa de España de luego Movistar Inter se enfrentará a Osasuna Euroliga baloncesto en juego el Estrella Roja diecisiete Valencia Basket diecisiete luego el Barça las ocho visita el Olympiacos y el Baskonia dar no menos cuarto recibe al Zalgiris

Voz 0861 03:02 las familias de verdad tienen hijos que se ponen

Voz 4 03:05 nervios sitos cuando su padre les a aparcar por eso las familias deben

Voz 5 03:09 la necesitan un seguro de verla como el de Mapfre y con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos consulta condiciones en tu oficina Mapfre Mapfre colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca

Voz 1667 03:22 estado a seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya a partir de las ocho a las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 4 03:31 apenas eh

Voz 1 03:33 en servicios informativos

Voz 6 03:38 pues ayudarle ya no porque quiero estar alarma álbum ropa sí

Voz 7 03:44 esta mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 8 03:47 no se preocupen ahora misma visuales seguridad de sus Ana para que les decía hoy mismo la alarma instalar

Voz 9 03:53 protege con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece OO calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 10 04:04 con rastas a punto de conocerá al padre de su novia que es militar un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 11 04:13 una seta tiras

Voz 12 04:15 ironía y humor Marie dan perfectamente en canela fina el buque de la SER Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca y Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma

Voz 10 04:37 cumplidor joven veterano titular discreto on

Voz 4 04:41 así es Rafael parar juez y esta noche tenemos algunas preguntas que hacerle es el matriz favorito para ganar la Champions qué opina de Benzema Piatti tiran que le trajo a España encajaría Neymar en el Madrid quiere un Barça Madrid en la Champions

Voz 0470 04:55 sí de la actitud no tiene cosas tenemos que darlo todo cada porción

Voz 10 04:58 hoy a partir de las once y media de la noche vamos a ver GC

Voz 4 05:02 el francés Raphael Varane se sienta junto a Manu Carreño en El Larguero síguenos también en el Larguero punto es Cadena SER La ventana ultima hora

Voz 7 05:18 esta afecto sin que sean dos cinco qué es

Voz 0313 05:46 son las siete y seis minutos de la tarde las seis y seis en Canarias hoy hace exactamente una semana a esta hora a esta hora estaba arrancando bueno intentaba arrancar en Madrid la manifestación la concentración más masiva de la huelga feminista del del ocho de media la huelga de mujeres es verdad que durante esa tarde noche y al día siguiente las imágenes del del centro de Madrid absolutamente colapsado fueron portada en todos los medios de de de medio mundo porque ese día fuimos además referente internacional pero a toda pastilla y sin embargo hubo otras muchas ciudades lo comentamos aquí en Valencia Granada Bilbao ciudad de más pequeñitas pueblos más reducidos aún que también vivieron esa huelga de mujeres esa huelga feminista como conservar la memoria bueno pues entre otras cosas con imágenes y se guardan esas imágenes vamos a preguntárselo a nuestra invitada Cristina Hernández buenas tardes buenas tardes qué tal hola Cristina Cristina Hernández es socióloga y está se le ocurrió y lo está haciendo y de que manera recoger imágenes de lo que fue esa jornada histórica en la España rural en la de los municipios pequeñitos como te surge esa idea Cristina como como te viene a la cabeza

Voz 13 06:57 pues surgen porque recibo una foto de Ciudad Rodrigo que es mi pueblo natal a mi hija y una amiga me dice Chris desde aquí todo se ve muy pequeño lo pero está pasando en el fondo me escoció un poco no porque desde ningún sitio esto podía parecer pequeño porque es enorme lo que estábamos haciendo la las mujeres azotado para mí ya fue impactante porque yo sabía lo que significaba una manifestación es un ocho de marzo en una localidad como Ciudad Rodrigo pedía otras amigas que viven en el mundo rural que me podían enviar fotos y ahí empieza compartirlas en Twitter y bueno pues tengo casi más de trescientas fotos ahora mismo va a ser trescientos

Voz 0313 07:37 o con ellas o las otras que vayas a recibir

Voz 13 07:40 fue en la séptima peleando las estoy un colocando en un mapa de Google que cuando lo tenga terminado es lo compartir con con toda la gente no porque al final documentar la historia documentar este ocho de marzo del dos mil dieciocho es es necesario y es necesario que todas las mujeres salgamos en el mapa ahí las mujeres rurales también no porque bueno las movilizaciones han sido brutales en el mundo rural

Voz 14 08:06 son trescientas pero pueden ser muchas más porque imagínate a lo mejor hay alguien ahora que tiene esa foto y no sabía de tu iniciativa como te las hacen llegar Cristina

Voz 13 08:14 pues me lo pueden hacer llegar a través de mi cuenta de Twitter in es Cristina trabaja H Barrabás Iván bueno y a través de ahí las las voy descargando hilar voy guardando las gracias que es súper emocionante ver pueblos es de cincuenta habitantes con veinte mujeres en la calle por ejemplo no

Voz 0313 08:35 pero es que sea esas historias ser seguramente incluso las más valiosas porque es verdad que lo que quedarán los anales pues será esa masiva manifestación de Madrid con miles y miles y miles de personas en Barcelona o decía antes John Valencia o o donde sea pero luego la vida escribe también en esos en esos pequeños escenarios no en los pequeños Territori

Voz 0911 08:53 claro dónde es mucho más complicado significarse

Voz 0313 08:55 además aquí digo lo deseen reciclarse con toda la intención

Voz 13 08:58 sí sí claro claro primero lo es verdad el mundo no gira por extraño que nos parezca alrededor de Madrid y Barcelona hiló y luego salir en Madrid a la calle era fácil el ocho de marzo lo difíciles a quedarse en casa no pero era fácil en cambio en algunos municipios no me por primera vez ha habido una manifestación de mujeres como de emocionante puede ser eso de verdad yo cada vez que veo está contada foto me me me emociono realmente

Voz 0313 09:21 oye Cristina dices que empezaste el hilo a partir de una imagen que te llegó de de de tu ciudad de de Ciudad Rodrigo de todas las trescientas más que ha recibido hay alguna que se te haya quedado grabada en la cabeza por algo especial

Voz 13 09:34 pues hay una de de las en Sanabria Zamora para mí es deliciosa que hay un montón de mujeres son cuarenta mujeres en un pueblo que creo que tiene unos doscientos o trescientos habitantes y aquí han hecho la pancartas con los Mossos de la fregona ahí con una sábana imagino que es lo que tenían a mano llevan puesto allí huelga feminista pues mira

Voz 0313 09:58 fíjate porque vamos a saludar a a una mujer que vivió una situación bueno sí soy con muchos pero parecida en cuanto a dimensión a lo que estás comentando organizó el ocho N en Baños de Montemayor que su municipio al norte de Extremadura que tiene menos de ochocientos vecinos Carmen Ramos buenas tardes hola Carmen bienvenida La Ventana qué tal bien bien setecientos setenta y ocho vecinos Se no tengo mal apuntado el dato cuántas mujeres vecina pero no pero de esos cuántas mujeres

Voz 0911 10:29 a la mitad la mitad

Voz 0313 10:31 la meta hielo y el ocho me hace una semana y cuántas hicieron huelga va aproximadamente

Voz 0911 10:37 pues quizá veinte treinta por ahí de energía

Voz 0313 10:42 qué hicieron

Voz 0911 10:44 de de los hora y otras que se sumaron a la movilización en las manifestaciones después del de de trabajar

Voz 0313 10:54 y a nivel de concentraciones de de de hacerse ver en la calle iré enviar imágenes que hicisteis exactamente que fuera muy visible Carmen

Voz 0911 11:02 bueno pues nosotros tenemos actividades durante todo el día no reunimos como unas diez mujeres quince de mujeres que teníamos ganas de de hacer cosas ese día aquí en el pueblo iraquí tuvimos actividades hubo no hubo vídeo forum comimos juntas una concentración por la mañana hay piquetes informativos que fuera una puesta al centro de salud donde estaban trabajando médica y la TS que no podían dejar de trabajar porque entonces se quedaba así sin médico también tenemos una residencia ancianos donde la mayoría de la de los trabajadores son mujeres si entonces también su palo aunque hubiese servicios mínimos será muy complicado porque no se puede dejar de atender no

Voz 0313 11:46 claro dejar de cuidar la vida

Voz 0911 11:49 nosotros entendimos que aunque no se unían a la huelga al paro laboral de alguna manera si estaban apoyando estuvieron difundiendo allí

Voz 0313 11:58 dan ganas por ejemplo la residencia nos ayudaron

Voz 0911 12:00 la a crear lazos morados que repartimos por todo el pueblo hay estuvo

Voz 0313 12:07 pues esperemos hacia adelante como ahí eran compañera Cristina oye Carmen que estamos comentando con Cristina es una verdad como un templo que claro en en Madrid resultaba entre comillas pues muy sencillo manifestarse y además nadie por la calle se lo hubiera ocurrido en fin afear la conducta a las manifestantes por ejemplo no en un en un pueblo en un lugar más pequeñito significarse siempre tiene sus sus riesgo si su precio sinceramente en algún momento desde desde el ocho m no alguno hombre algún vecino del pueblo no se hizo algún comentario algún gesto sin que no se increpar igual sería mucho dijo algo inconveniente decir que estáis haciendo

Voz 0911 12:45 no no contener algunas miraban contrariados porque yo creo que no ha habido muchas manifestaciones en mi pueblo a nadie y menos de mujeres menos que es acercar a la gente de de otros pueblos porque dio la casualidad que la cabeza de comarca que normalmente puede sí que desde hace nas todo esto cuando otras manifestaciones por otro tipo de de de Asuntos pues ha organizado algo ir para esta huelga no hubo un vacío hay entonces como que lo unimos a bastante gente de de la comarca vino aquí los hombres que apoyaba no veían de una manera digamos distante esto de la huelga más que no es no no llegaron a increpar pero sí miraban como diciendo estas que hacen aquí

Voz 0313 13:32 hola bueno paciencia poquito a poco Carmen poquito a poco Carmen y Cristina muy

Voz 1197 13:38 muchísimas gracias a los dos por estar en La Ventana unas semanas

Voz 0313 13:41 pues eh

Voz 0911 13:42 fue un abrazo muy fuerte a vosotros por imitar

Voz 0313 13:46 venga hasta luego

Voz 7 13:53 buenas

Voz 6 13:54 yo lo que quiero llevar ropa

Voz 7 13:57 si esta mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer

Voz 0861 14:00 cumplir

Voz 8 14:02 P ahora misma visual experto en seguridad de su Ana para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 9 14:06 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 15 14:16 So You tube un triste otras cosas

Voz 4 14:20 en cambio los carburantes BP

Voz 0298 14:22 dime con tecnología ayudan a eliminar la suciedad del motor de dan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito

Voz 16 14:28 dos afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología

Voz 0298 14:31 el beneficio se logre con el tiempo hay puede variar debido

Voz 16 14:33 la distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 17 14:38 el próximo veinticuatro de marzo de ocho y media a nueve y media celebramos la hora del planeta hace WWF el mayor movimiento mundial contra el cambio climático este año te animamos a conectarse con el planeta ya a pagar por la naturaleza hito

Voz 18 14:55 porque a pajas únete a la campaña entra en Hora del Planeta punto es

Voz 4 15:00 que apunta a prisa contra el cambio climático

Voz 10 15:08 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos

Voz 4 15:17 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo esta Semana Santa financiando con FG bajo condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios la Ventana ultima hora

Voz 1915 15:39 fin que buscamos en primer lugar en Andalucía condenada a un año de prisión por pornografía infantil un sacerdote agustino es administrador del colegio Los Olivos de Málaga en el año dos mil doce por tener casi cuatro mil ficheros de menores desnudos

Voz 0313 15:52 a última hora en Aragón el Tribunal General de la UNED

Voz 0298 15:55 en europea ordenar anular para Europa la marca aragonesa de restaurantes la mafia se sienta a la mesa por ser contraria al orden público Italia lo reclamaban desde dos mil quince y en la empresa justifican que son una cadena de restaurantes temáticos inspirados en el padrino en España seguirán manteniendo el nombre última hora en Asturias la justicia para la Sindicatura de Cuentas en el disparadero el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado veinticinco de los treinta y nueve puestos del organismo regional por contratación directa argumenta que uno de los puestos fue a dedo y en el resto no se valoraron los méritos

Voz 19 16:22 lares las agresiones a médicos en las Islas se triplicaron durante el año pasado con catorce casos registrados son datos Cell

Voz 1915 16:29 colegio de Médicos ayer noche una

Voz 19 16:32 la doctora resultó herida en un pack que Mallorca última hora en Canarias

Voz 0298 16:36 pues también en Canarias cifras relacionadas con los profesionales sanitarios y las agresiones doscientos noventa y tres fueron agredidos el pasado año para combatirlo hoy han presentado en las Islas la figura del interlocutor policial territorial sanitario serán dos policías nacionales a repartir entre las dos provincias canarias

Voz 1197 16:51 contamos en Cantabria Huesca Kika aumenta la tensión en el sector sinceró metalúrgico del que forman parte unos veinte mil trabajadores los sindicatos amenazan con movilizaciones si la patronal no se sienta a cerrar un convenio colectivo nuevo más de dos mil empresas pueden verse afectados por este conflicto a Castilla La Mancha a esta hora macrobotellón permitido en Toledo es la conocida como Fiesta de cientos de jóvenes muchos de ellos llegados desde Madrid de otros puntos de Castilla La Mancha se dan cita en el recinto ferial La Peraleda haya habilitado un gran dispositivo con controles de alcoholemia hay drogas última hora en Castilla y León

Voz 20 17:23 los pacientes conviven con las goteras de la Unidad de Reanimación del hospital de Palencia según ha denunciado hoy el Partido Socialista que califica de

Voz 0861 17:30 indignante esta situación para los pacientes

Voz 21 17:32 turno para Cataluña aquí tenemos una guerra abierta entre el Ayuntamiento de Barcelona ya bar el gobierno de Ada Colau acusa a esta compañía de hacer una campaña de difamación contra el Ayuntamiento para defender su Monopoly

Voz 0089 17:43 yo en la distribución del agua el Gobierno municipal

Voz 21 17:45 asegura que la compañía intenta confundir siete mil clientes asegurándoles que tienen una deuda con el Ayuntamiento que en realidad está

Voz 0298 17:52 nada última hora en Ceuta el director territorial del Ingesa descartado la posterior de un cuarto centro de salud a pesar de haberlo afirmado hace sólo seis días el el Gobierno como posible en las instalaciones del antiguo Hospital Militar

Voz 0313 18:03 Comunitat Valenciana un error de programación

Voz 22 18:06 taxímetros ha provocado hoy un cambio en las tarifas de los taxis en la ciudad de Valencia como si fuera un festivo cobrando una cantidad de más a los usuarios la peor parte ha sido para los propios taxistas que muchos han sido multados con hasta quinientos euros ultima hora en Euskadi La

Voz 1915 18:19 decía vasca de Protección de Datos advierte al Gobierno no puede implantar la huella digital para los perceptores de la RGI de forma obligatoria tiene que contar con el consentimiento previo expreso de los afectados

Voz 0298 18:30 inmadura los hosteleros de la provincia de Cáceres amenazan con ir a la huelga en Semana Santa por las declaraciones del representante de la patronal al que acusan de descalificar a los trabajadores chat tachando les de personas sin educación guarro sucios y faltos de cultura desde la Junta llaman a la calma y abogan a la negociación a última hora en Galicia el Ayuntamiento de Santiago acaba de aprobar la municipalidad del servicio de la ORA y la grúa era una de las promesas del Gobierno de Martiño Noriega se ha aprobado esta tarde entre las críticas de la oposición por falta de seguridad

Voz 4 18:59 en La Rioja pleno monográfico en el país

Voz 0298 19:02 tanto regional sobre infraestructuras los grupos han aprobado por unanimidad siete propuestas de resolución para instar al Gobierno central a paliar el déficit de infraestructuras que tiene La Rioja última hora en Madrid en Alcalá de Henares una joven de diecinueve años ha sido condenada a prisión sin fianza está acusada de matar a su hija recién nacida lo hemos conocido hoy pero ocurrió el pasado veintitrés de febrero cuando la mujer ingresó en el hospital con síntomas de haber dado a luz Poco antes la pareja de la joven no ha sido vinculada a los hechos Melilla él

Voz 23 19:29 Partido Socialista pide la Autoridad Portuaria un estudio de las limitaciones y deficiencias del pueblo afirman que Marín está más preocupado en Fuentes luces que tener buenas infraestructuras

Voz 1197 19:41 a última hora en Murcia la universidad

Voz 23 19:43 sea tendrán nuevo rector en unos minutos a esta hora se celebra el recuento de unas votaciones para las que quedaron en segunda vuelta dos candidatos de los cinco que que concurrieron inicialmente

Voz 0760 19:53 la última de todas en Navarra que el Parlamento ha aprobado una proposición de ley que insta a la derogación de la reforma laboral de dos mil doce con el objetivo de defenderla en el Congreso de los diputado

Voz 4 20:02 la Ventana última hora los colores pero representan mucho porque te representa Nati representan a dos Si tú también crees que los une mucho más de lo que nos separa Súmate a la concentración a favor de la unidad de España será el sábado diecisiete de marzo a las doce en la Plaza Colón de Madrid sociedad

Voz 0760 20:29 Bill catalana ahora en Repsol Campsa y Petronor sale ganando porque además de ganar en calidad con los carburante Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene repostar a estas estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid con Tutti que de compra más información promo punto madrid punto Sol punto com

Voz 10 20:51 Red Gear de la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 1915 20:57 ahora hay retenciones de entrada en la ONU en la A uno a la altura de Manoteras en lados en el cruce con la M treinta y en la A6 en Majadahonda y El Plantío de salida retenciones en la A dos en Torrejón y Alcalá la eres en Rivas en la A cuatro en Pinto en la A42 en Getafe y Fuenlabrada además hay tráfico lento en ambos sentidos en la A cuatro en San Cristóbal y en la M cuarenta en varios tramos en especial entre Hortaleza Vicálvaro sentido tres desde las tablas hasta los túneles de El Pardo en dirección hacia las

Voz 24 21:23 es que es capaz de combinar la eficiencia potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover ven a conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid debate lotes de diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem S A U hasta el XXXI de Valdo consulta condiciones en que a punto com

Voz 18 21:40 calidad consienten las de garantía

Voz 25 21:43 Francisco Granados pasa de las palabras a las facturas pasa

Voz 1667 21:47 de decir que no se llevó nada de la Consejería a presentar facturas ante el juez que ha encontrado por casa Iker entregado al magistrado como prueba de la financiación irregular de su partido

Voz 0861 21:58 no tengo ningún documento pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprobar

Voz 15 22:04 y es que no me voy llevando documentos de las administraciones ni del partido yo salgo y entro en los

Voz 0861 22:10 sitios

Voz 1197 22:11 con lo puesto y con lo puesto

Voz 0861 22:14 con lo puesto y no

Voz 4 22:18 en La Ventana de Madrid Paco Ponte la gorra que luego te mareas

Voz 1667 22:56 hola buenas tardes a todos Francisco Granados dosifica su estrategia judicial en su declaración por fascículos coleccionables

Voz 4 23:04 hoy tocaba tirar de la manta inutilidad tirar de Leire don

Voz 1667 23:08 las facturas que resulta sí tenía guardadas de su época como consejero en la tercera parte de su declaración Granados implica la financiación irregular también a uno de los ex directores de Telemadrid Renedo Renedo el de la visa corporativa que echaba humo Alfonso Ojea qué tal muy buenas tardes

Voz 0089 23:23 buenas tardes Javier unas facturas supuestamente falsas que Granados ha localizado en su domicilio y eso que la vivienda fue registrada hasta el milímetro por los agentes de la UCO de la Guardia Civil unas facturas en las que lo que se paga no es lo que se realiza se paga presuntamente B para la financiación irregular de los populares madrileños durante los gobiernos de Esperanza Aguirre pero el concepto es otra cosa así de escueto a Granados a la salida de la Audiencia Nacional

Voz 0298 23:48 documentación que creo que va en la línea

Voz 26 23:50 de lo que está manifestando en los últimos días factura nada más

Voz 0089 23:54 el mecanismo de financiación en B era según Granados muy simples y utilizaban empresas de comunicación como empresas pantalla para esas facturas en esas facturas aparece una compañía en efecto fundada por los periodistas Germán Yanke y Álvaro Renedo que logró un contrato para hacer un estudio sobre integración social que nunca se realizó según Granados pero si se pagó desde la Consejería de Justicia al frente de ese departamento entonces estaba Alfredo Prada Granados ya es más explícito cuando habla de colaborar con la justicia

Voz 26 24:22 pues hemos seguido en la línea de colaboración que hemos iniciado como no podía ser de otra manera pues aportando a la causa pues cuanta información e teníamos y que permita pues aclarar hasta sus últimas consecuencias esto que como siempre digo pues son ya mal llamar

Voz 4 24:40 la trama Púnica Se trata

Voz 0089 24:43 del periodo dos mil cinco dos mil ocho Los años del vino y las rosas de la guerra mismo Prada terminó siendo espiado presuntamente por trabajadores del Gobierno regional no fue un hombre nunca de la confianza de Esperanza Aguirre por eso Granados ha dicho ante el juez

Voz 4 24:56 a Prada no tenía nada que ver Granados no defrauda

Voz 1667 25:00 en su tercera entrega la púnica también se ha colado hoy en asamblea a partir de las conversaciones telefónicas entre González y Aguirre que el juez ha sumado a la causa y en las que Aguirre defendiendo la legalidad de la adjudicación de la cafetería de la Asamblea dice que Cristina Cifuentes utilizó una Triola en su versión de los hechos hoy podemos en Vallecas ha acusado la presidenta de mentir

Voz 1480 25:18 parece un sede de credibilidad porque cuando habla miente como cuando dijo que estaba en Fundescam porque estaba toda la dirección lo cual es una atroz como dice Esperanza Aguirre igual Dunga ya ocultan porque oculta los chanchullos de la Gürtel o el suculento cheque de Villar Mir a Ignacio González usa lo único que les interesa del caso Púnica sabe lo que es chapotear en el chapotear y también colaborar con la estrategia de defensa del qué del que es su principal acusado es decir en el juego el tope y ustedes bailar aduce que toca esa persona

Voz 1 25:54 la Ventana de Madrid

Voz 1667 25:58 el siete de la tarde y veintiséis minutos el nuevo PP está nuevo que os sorpresa aprueba la ley universitaria de Podemos uno exactamente lo que ha pasado es que un error de Cifuentes con el sistema de voto ha tumbado la nueva ley de Universidades propuesta por el Partido Popular ya ha dado vía libre a la propuesta alternativa de Podemos no

Voz 27 26:18 se puede enseñar presentados se puede comprobar Elena le inmediatamente probarlo comprobarlo después por Santos es realizar la comprobación de la asiste el sistema de voto eh a continuación cuando termine la sesión tendrán tu claro

Voz 1667 26:32 tarde el Partido Popular ha buscado hasta en siete ocasiones un fallo técnico pero Cifuentes no se equivocó al votar lío de los buenos que ha obligado Cifuentes a convocar una reunión urgente de su Gobierno y hace unos minutos ha saltado la noticia allí en Vallecas Javier Bañuelos que ha decidido el Ejecutivo buenas tardes

Voz 0861 26:49 qué te buenas tardes bueno al servicio jurídico del Gobierno ha trabajado marchas forzadas y finalmente corrigen su propio error acelerar como decías un consejo de Gobierno extraordinario esta misma tarde aquí en la Asamblea Madrid y han decidió retirar su proyecto de ley de Universidades les amparan dicen el artículo ciento cincuenta y tres del reglamento de la Asamblea fuentes del Gobierno madrileños han confirmado que con esta manía cobra lo que buscan es garantizarse que en los próximos días pueden volver a presentar su ley de Universidades para esquivar el grave error de votar de la votación que se ha producido hoy la asamblea con ese fallo de la presidenta que ha permitido que podemos pudo impulsa su propia ley de Universidades desde el Gobierno Javier eso sí no nos pueden aclarar si al presentar de nuevo su ley tiene que volver a iniciar el trámite parlamentario al completo es decir someterlo entre otras cosas a la fase consultiva

Voz 1667 27:34 es la última hora en Vallecas ahí junto a Javier Bañuelos en la cabina de la Cadena Ser en la Asamblea de Madrid está Eduardo Robinho diputado de Podemos qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 0298 27:42 hola muy buenas tardes pues muy bien te voy a pedir una primera real

Voz 1667 27:45 de urgencia no sé si esto tumba vuestra ley alternativa definitivamente o en qué situación quedamos porque estamos todos en un momento hora al menos en estos primeros minutos de cierta confusión

Voz 14 27:56 tras es la primera noticia que tenemos pero entendemos que el reglamento efectivamente habilita al Gobierno si quieren a retirar su texto pero evidentemente esto significa que el trámite parlamentario volver a empezar y que tendrán que someter a esa fase consultiva volver a abrir un periodo de enmiendas en el cual nosotros podremos volver a presentar nuestras propuestas de manera que el debate sigue abierto en todo caso desde nuestro grupo también nos planteamos que quizás presentamos nuestra ley directamente

Voz 1667 28:19 no sé exactamente qué le pasó a Cifuentes porque si no hay fallo técnico hizo el sistema técnico digamos informático no ha fallado entiendo que es un error humano están complejo es el sistema de votación allí en Vallecas

Voz 14 28:32 yo la verdad es que no sé si la señora Cifuentes seguía de huelga a la japonesa Ai entonces estaba ahí firmando documentos que no tenían que ver con lo que estábamos debatiendo en ese momento o qué es lo que ha sucedido yo desde luego a juzgar por las palabras del portavoz en el Ayuntamiento del Partido Popular cuando Carmena más equívoco hace hace unos días en una votación dijo que es una una muestra de que el Gobierno de Carmena estaba agotado pues no sé si pensara exactamente lo mismo acerca del Gobierno de la señora Cifuentes su compañero de partido

Voz 0861 29:00 no

Voz 1667 29:01 en dime la verdad que que cara siete quedó esta mañana cuando cuando viste que que vuestra ley alternativa salía adelante pues ha sido una sorpresa ha sido realmente es que menos posibilidades de millones ha sido así

Voz 14 29:13 en un momento de de entusiasmo y realmente el estruendo ha venido casi más desde la bancada donde estaban las asociaciones

Voz 0298 29:19 estudiantes que estaban invita

Voz 14 29:21 dadas al debate y que se han visto muy sorprendidas porque claro es sobre todo esto es una oportunidad para para abrir para marcar ese debate esa necesidad de que la Comunidad de Madrid haya un refuerzo claro de las becas salario un refuerzo claro de de todas esas políticas que el Partido Popular no ha querido abordar en su proyecto legislativo

Voz 1667 29:39 porque vuestro textos y estaba pactado con la con la comunidad educativa

Voz 14 29:43 bueno nosotros hemos hecho un uno tenemos los medios que tiene una consejería como un partido político pero pero desde luego hemos intentado hacer un proceso lo más amplio posible hemos tenido más de setenta reuniones con asociaciones con rectores con todo tipo de organizaciones y eso sí un proceso que nos ha llevado a recoge muchas de las demandas que existió en el la comunidad educativa entre otras cosas lo que tiene que ver con las becas que es un asunto fundamental que prevé preocupa muchísimo a los estudiantes las tasas de matrícula que creemos que puede haber un principio de progresividad fiscal Pepa de progresividad en el pago de las tasas que haga que paguen más los estudiantes que más tienen y menos los que menos tienen y en general toda una serie de demandas como que tienen que ver con la igualdad de género con transparencia iré más que creemos que nuestra propuesta recoge infinitamente de forma más prolija que la del Gobierno

Voz 1667 30:27 el pleno continúa así que te dejamos Eduardo Robinho un gracias me escapo que tengo la votación en este momento preciso muchísimas gracias hasta luego hasta luego hay hay botones no decía es verdad lo mismo el Partido Popular cuando Carmena evitó también por error en una votación la reprobación de la delegada del Gobierno Dancausa Teresa Rubio ha comprobado que nadie está libre de pecado

Voz 25 30:48 cuando toca votar nadie who

Voz 1667 30:50 yo dará al P

Voz 28 30:52 eh

Voz 27 30:58 él ha sido un error de la alcaldesa hecho que expresamente lo viva

Voz 1 31:04 los medios de comunicación muchísima gracias por estar con nosotros pero muchísimas gracias también

Voz 29 31:15 comienza la vuelta sea equivocado

Voz 30 31:21 al no el nombre de municipal socialista en la primera votación efectivamente habíamos votado que no al primer punto Queralt que pedía la dimisión de la alcaldesa como responsable de Cultura

Voz 1 31:34 que en ambientes

Voz 29 31:37 sí

Voz 31 31:37 sigue traerle al puedan comprobar los servicios el

Voz 1 31:44 botón rojo silencio señorías por favor no se puede

Voz 27 31:56 probarlo después colgándose es realizar la comprobación de la asiste el sistema de voto

Voz 1 32:01 a continuación eh

Voz 32 32:11 señor Secretario de me había comentado antes que si prefería que se hiciera a mano alzada casi voy a decir que sí porque ya tengo una especie de miedo escénico porque vuelva a pasar lo mismo voy a ser sincera entonces prefiero que salgamos a mano alzada

Voz 1 32:25 tenga que fusiló

Voz 33 32:29 la Ventana te matriz

Voz 1667 32:35 EFE tutorial en Youtube para protestar es la Asamblea vamos otra vez a la Cámara madrileña porque allí la consejera de Transportes Javier ser referido al caso amianto en plena huelga de los maquinistas e la compañía confirmado no que ha tenido que retirar de circulación veintitrés vagones eh básicamente porque tenían amianto

Voz 0861 32:51 sí es la confirmación no se llegó esta tarde a quiera sale de Madrid a través de de fuentes de Metro esa han inmovilizado veintitrés trenes de varias líneas hablamos de un total de ciento treinta y ocho vagones que ahora mismo están retenidos estos trenes están averiados y para su reparación es necesario acceder al cofre con las piezas con amianto para extremar la seguridad Javier en lo dice la compañía que han decidido que sea una empresa autorizada la que manipule esas piezas recubiertas con ese material tóxico este asunto ha salido con lateralmente la comparecencia de la consejera de Transportes esta tarde el socialista Daniel Biondi lanzaba esta pregunta a la consejera

Voz 4 33:26 cuando conoció usted

Voz 34 33:28 la presencia de amianto en la red cuando ésta sea judío acciones judiciales signifiquen imputaciones va dimitirá alguien en este Gobierno va a asumir responsabilidades políticas el Gobierno de Cristina Cifuentes porque bajo su mandato ha existido la presencia de amianto

Voz 0861 33:47 bueno la consejera Javier no ha respondido a esa cuestión concreta se ha limitado a decir que están tomando medidas rápidas y contundentes de paso eso sí Rosalía Gonzalo ha puesto en duda la necesidad de la comisión de investigación que ha propuesto la oposición

Voz 35 33:59 no han esperado ni siquiera que yo pudiera convencer esta asamblea haya otras iniciativas e parlamentarias en fin es lo que quieren es desgastar este Gobierno o todo vale en este caso metro no les importa las personas trabajen endosó

Voz 0861 34:13 las Javier Se va a votar la propuesta de Podemos para que cesen al consejero delegado de Metro Borja Carabante todavía no sabemos si el Partido Socialista finalmente apoyará esa propuesta gracias Javier

Voz 1667 34:24 pero sola siete de la tarde y treinta y cuatro minutos

Voz 1 34:27 sí

Voz 11 34:33 la Ventana en las redes sociales roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 37 34:39 cadenas y la primera

Voz 4 34:48 en Catalunya fiesta y tres personas me avisaron de que el Gobierno Miki

Voz 38 34:57 Nos la mejora la autopista somos

Voz 4 35:01 no

Voz 1 35:02 veinte y no corresponde al alivio esperar dentro si bien la media cita lo que Luis el cabrón

Voz 0861 35:11 después esto nadie porque Diana era dianas bien puede ser María pues asoció pues eso son

Voz 1915 35:17 ya

Voz 1 35:18 finalmente amanezca será con Sesma

Voz 39 35:21 la magnífica es mujeres

Voz 4 35:23 se corre y nuevos tiempos vamos a escuchar unos servicios informativos

Voz 11 35:34 no My Lol

Voz 0470 35:41 sí declara la guerra unilateral aquí importa ya México que no pille por la calle que reviente anteriores amenazas que nos hace el Bunbury hipster el Bunbury a la vida moderna con David Broncano la mesa más grande de la radio española hay otra no llora como ésta había uno en la Copa y fue claro

Voz 4 36:06 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 10 36:16 los profesionales de la Cadena SER nunca obtendrá la información mediante engaños disfraz o enmascaramiento

Voz 11 36:22 en antena Libro de estilo de la Cadena SER editado por Taurus ya a la venta

Voz 10 36:32 rojo y amarillo son solo dos colores pero revés

Voz 4 36:35 sesenta mucho porque te representa Nati representan a tu si tú también crees que los une mucho más de lo que nos separa Súmate a la concentración a favor de la unidad de España será el sábado diecisiete de marzo a las doce en la Plaza Colón de Madrid sociedad civil catalana

Voz 1667 36:51 escuchado en los informativos desde primera hora de la mañana hoy se cumplen siete años desde el estallido que desencadenó la guerra de Siria

Voz 1915 37:00 en una farmacia de la esquina de una calle de Alcobendas Mainz ensaya se prepara para atender a un posible

Voz 40 37:05 cliente

Voz 1 37:07 como exigió a quinientos personas

Voz 33 37:12 está homologado español como faro ronda los cincuenta

Voz 1915 37:20 ah pero está de prácticas en yo no tengo que hacer

Voz 33 37:22 en por ejemplo los mítica mientras porque son lo mismo pero es que el es trabajaron tema tecnología yo no estoy en mi farmacia Boris tú me cuesta un poco en esto también Bazán

Voz 1915 37:41 en su farmacia estaba en Siria en Sagna ya cerca de Damasco

Voz 41 37:58 las ciento Naim

Voz 1 38:00 de colores

Voz 33 38:02 lo siento no he visto todas las opiniones a veces o una era muy muy cerca alquimistas no ha tenido aquí hervor la noche drogada

Voz 1 38:15 ahora farmacia la gente homófobos y entonces qué

Voz 33 38:21 ciudad de un niño está llorando llorando llorando con mucho fiebre va a morir no hay camino a ir a las vital suele solamente los farmacias de cosas en este momento veten trabajar pueden tomar medicamentos de farmacias porque ellos tienen hasta

Voz 1915 38:38 la que el régimen de Bashar al Assad la descubrió descubrió que estaba ayudando fue hundía su farmacia preguntando por ella

Voz 33 38:44 más que el régimen quería calcular me tenía excavada hizo toda la farmacia no lo hizo nada solamente ayudarla

Voz 1915 38:53 así que Maeso no pudo volver a su farmacia donde había trabajado durante más de veinte años

Voz 1 39:03 tu bien o no

Voz 33 39:06 tú tuve mi farmacia aquí a mi familia a mi casa trabajaba mi farmacia muy diferente muy muy diferente a ir farmacéuticas del varios un niño lo sabe quién soy sabes tú los los niños porque ellos han venido a mi farmacia muchas veces pero todos todas las familias todo esto de otra manera divida o no a ningún día que nuestra guitarra ha cambiado como esto es trabajando todos esto para para construir Nicaragua pero ahora estoy en un país que no saturadas

Voz 1667 39:42 Maison lleva tres años viviendo en España historia de my sun que nos ha traído Saras el darnos marchamos mañana más Ventana de Madrid desde las siete y veinte aquí las siete emisoras de la SER en la Comunidad hasta mañana

Voz 1 40:05 me quedo mirando bobada pero como podido tener yo ser muy largo camino juntos hipoteca naranja de ING con el presidente busca pero Comisiones se encuentra la en ING punto es

Voz 42 40:23 estás estresado tienes ansiedad tranquila toman si Ahmet porque han sido mi contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda han sido Ömer consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 6 40:34 es que hay que creerle buenas ya que quiero algún ropa sí

Voz 7 40:40 esta mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 8 40:44 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que el deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 9 40:49 protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1 41:00 estos son testimonios reales de experiencias reales que enamora

Voz 4 41:08 no mí dame unas vacaciones de verdad dame Galicia Galicia o por camino

Voz 0760 41:14 actuación cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo

Voz 4 41:18 lo de Desarrollo Regional no My Lol Madrid Franco y la sexualidad en las ropas

Voz 0470 41:28 la vida moderna con David Broncano

Voz 4 41:31 eso sí que después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 1 41:47 lo que queda tendría con Isaías Lafuente

Voz 0861 41:55 vamos es por dónde empezamos hoy haber bueno pues ayer hablábamos de pensiones hoy de prisiones hoy debate sobre la prisión permanente revisable un debate que se produce cuando se produce y claro la atención ha alcanzado momentos que casi llevan a la suspensión

Voz 43 42:08 señorías no me hagan suspender el pleno aunque sería un bochorno un segundo señorial un segundo no tiene un minuto para hacer referencia a la luz

Voz 0861 42:25 dado cara a cara el diputado socialista Juan Carlos Campo y Rafael Hernando del Partido Popular

Voz 44 42:30 vergüenza bochorno el sonrojo vi como el ministro de Interior era capaz de mancillar un gesto maravilloso de la madre habiendo he regalado una bufanda para colarse con ella en la casa en la Catedral donde estaban realizando

Voz 1871 42:43 bueno fúnebre por el pequeño quiero decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las hice en el mismo sitio que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía una a la otra

Voz 0861 42:55 decía en este contexto el Itu más es decir

Voz 1197 42:59 es decir no dice están acusando de aprovecharse políticamente de la muerte de un de de la muerte de un niño y el lo dice yo no me aproveche políticamente de la muerte de un niño lo niega dice Jaume aproveche porque ustedes habían aprovechado antes es un poco sobrecogedor dicen Parlamento español ha tenido Giuseppe a las víspera

Voz 0861 43:18 las vísceras los datos sí Mercedes Gallizo que fue directora general de Instituciones Penitenciarias aportaba datos previos al debate hoy no solamente previos al debate de hoy sino al año en el que el Partido Popular sacó en solitario la

Voz 1542 43:33 prisión permanente entre dos mil cinco y dos mil dieciséis hay que decir que no de muertes violentas en España ha descendido un cuarenta y tres por cien sin no sólo es un país seguros ves que cada vez es más seguro y eso quiere decir que frente a quienes piensan que la dureza funciona mejor que el tratamiento que la libertad yo creo que sucede lo contrario

Voz 45 43:54 que era necesario respirar para mira de enredo

Voz 0861 44:00 ni sobre la asesina confesa de niño Gabriel hoy ha hablado Jesús Reina comandante de la UCO Nos decía nos contaba el perfil de

Voz 26 44:08 la autora del crimen presos una persona con una frialdad máxima que sí que mantiene una falta de preocupación sobre otras personas posesivo egocéntrica de alguna forma u otra que ciertas circunstancias que les son negativas les pueden provocar una ansiedad muy grande entonces es falso perfil teniendo en cuenta además que consideramos que es bastante manipuladora

Voz 0861 44:31 también se ha referido a la Guardia Civil también los padres de Gabriel al papel de algunos medios de comunicación que han podido entorpecer algunas investigaciones Elvira Lindo hoy en La Ventana también se ha referido a ese papel de algunos medios

Voz 23 44:43 de una manera algunos de una manera vergonzosa como de casquería como creo que haciendo daño a los padres hemos tenido todo el tiempo la cara que yo creo que debería desaparecer un poco la el rostro de de esta mujer ya sabemos que va a entrar en la cárcel Llanos lo han descrito los que han hecho el interrogatorio psicológicamente ya sabemos más o menos un poco de qué tipo de persona Se trata pero yo creo que esa la imagen a la a los padres del niño ya la familia el no hace ningún bien porque somos

Voz 0861 45:15 dan estos espectáculos con un asunto tan trágico pues lo hemos pregunta David Fraguas que psiquiatra clínico en el Gregorio Marañón de Madrid

Voz 46 45:22 creo que hay ahí no mencionó no es que hay vacíos informativos creo que éste era uno de ellos después de toda la vorágine por el asunto de Cataluña y luego hay temas que reclama nuestra atención y la esa niña pequeño saber que ha sido asesinado de esa manera en las hortalizas pero al mismo tiempo nos fascina no te sientas horribles señor lo comete una persona muy cercana a esta persona nos desconcierta mucho si lo cometió una una mujer no hace más fácil que aparezcan sentimientos de venganza culpable en este caso

Voz 0861 45:53 pues nada en los tribunales decidirán el futuro de la asesina confesa del niño Gabriel pero los tribunales también se ocupan de otras cosas un juez

Voz 1197 46:01 Alcobendas ha condenado a la revista Mongolia pagar cuarenta mil euros al torero al ex torero Ortega Cano por vulnerar su derecho al honor por hacer una caricatura lo más curioso de estas sentencias que el juez considera que se debe condenar a Mongolia porque la intención era burlarse no hacer crítica social cuando bueno la verdad como estos variable no según el juez que te toca pero históricamente era al rehén pues había más margen cuando la intención para burlar

Voz 47 46:28 no no no es una sentencia que se entienda fácilmente de estas sentencias que luego llegan otros tribunales corrigen pero mientras tanto ha tenido que pagar cuarenta mil euros Aceña que pagar cuarenta mil euros ya has podido sembrar el miedo en otros

Voz 1871 46:43 última hora hermano cuéntanos un humorista pide una hipoteca para poder contar un chiste tras la indemnización de cuarenta mil euros impuestas a la revista Mongolia y los últimos encarcelamientos sabe que necesitará fondos para una versión del chiste del perro mis tetas donde menciona el Rey

Voz 4 46:59 al atracar una tienda de medias tapándose la cara con un vale

Voz 0861 47:02 Dean lleno de dinero y la verdad es que escuchando según que cosas dan ganas de salir corriendo y volver dentro de algunos meses para ver qué ha pasado lo hizo hace tiempo en dos mil quince José Díaz o José Díaz con su experiencia a grabando un documental titulado cien días de soledad se llevó muchos libros pero no ha leído ni uno nos ha dicho me lleve treinta libros algunos de los que les llevó porque da y muy interesantes pero no abrió ninguno no ni un solomillo uno solo ni un solo minuto abrirlos tenía mucho trabajo a lo largo del día iba podía abrir ni un libro y nos ha contado para que les sirvió la experiencia

Voz 48 47:40 más bien cuando te paras tanto tiempo de El Mundo ves más las imperfecciones los defectos que tienes que que son muchos pero sí me sirvió muchísimo para a partir de quizá el día treinta cuarenta empecé a sentir cosas que no sentía ya escribir cosas que nunca jamás hubiese pensado que podía

Voz 0861 47:57 criterio cien días la verdad es que son muchísimos nos ha contado que no ha echado nada material de menos las personas pues a unas poquitas

Voz 48 48:06 personas a muy pocas a mi mujer mis hijos mi familia más directa y algunos pocos amigos al restado desgraciadamente no los eché de menos de cosas materiales me lo preguntaron varias veces nada absolutamente nada nada tuve muy pocas así como digo en el documental Mesón siguieron hablando muchas no eche de menos nada de nada

Voz 0861 48:23 y en La Ventana la verdad es que estamos que no paramos desde ayer en la Ventana del miércoles tuvimos una petición de matrimonio hoy resulta que le hemos puesto a José sin querer la música con la que conoció a su mujer pues mira si te digo la verdad empezasteis antes de empezar la entrevista pusisteis la canción con la que conocí a mi mujer

Voz 0470 48:47 ayer un entrevistado pidió matrimonio en directo hoy en esto que está ocurriendo increíble increíble

Voz 0861 48:52 aprovecho para felicitarla porque su cumpleaños y la verdad es que hemos hecho pleno yo pues si Francino tiene el si empezar a comprar lotería de la Cadena Ser un día más seguimos viviendo con pasión la semana de las pensiones

Voz 50 49:17 he visto

Voz 0861 49:20 hoy hemos hablado iré jubilados activos que es una posibilidad que existe en España desde dos mil trece hay que cumplir alguna condición cotizar más de treinta y cinco años tener más de sesenta y cinco no pueden los funcionarios os ha hablado con algunos de ellos Cristino por ejemplo es director de expansión del grupo inmobiliario Delta una empresa en la que a pesar de llegar a la edad de jubilación no se ha jubilado a nadie

Voz 4 49:44 la empresa que que nació pues yo creo que fue

Voz 51 49:46 por los años setenta y tantos ochenta todo Nos incorporamos muy jóvenes y ya somos mayores que yo recuerde ahora mismo hay cuatro personas en la misma situación ellos cosa que de hecho no se ha jubilado nadie lo que es

Voz 4 50:00 vamos a jubilar no pues nos hemos acogido a la jubilación activo ahí estamos trabajando

Voz 0861 50:05 María José ya podía estar felizmente jubilada pero sigue trabajando porque le apetece seguir trabajando y además porque económicamente rentable pero no solamente para el jubilado

Voz 52 50:14 la jubilación activa está muy bien porque te pagan el sueldo que tuvo un accidente con la empresa más la mitad de la próxima sigue contribuyendo es tener dos pagadores contribuyó muchísimo es es otro motivo de manera que yo creo que es un tema que a los gastos para entonces interesar mucho al Estado

Voz 4 50:33 cotizan un ocho por ciento en los sacos

Voz 0861 50:35 dado Sonia Ballesteros pero más importante que eso es más importante que la cotización reducida es los impuestos que se pagan si lo decía el economista también jubilado José Antonio Herce

Voz 53 50:48 el ministro de Hacienda recaudó muchos más impuestos porque como trabajadores asalariados o como trabajadores por cuenta propia estamos generando el pago

Voz 54 50:56 se nóminas el pago de Gené

Voz 53 50:59 cuando INE ingresos profesionales que pagan el IVA que pagan el impuesto de sociedades que pagan impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas