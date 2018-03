La Ventana (16/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 KPN se servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las cuatro de la tarde las tres en Canarias Bruselas ya tiene lista su respuesta al desafío comercial de Donald Trump a la imposición de aranceles al acero y al aluminio por parte de la Casa Blanca la Comisión ha publicado ya la lista de productos norteamericanos a los que impondrá sus propios aranceles aunque Washington excluye Europa de su nueva política a última hora Griselda Pastor

Voz 0738 00:29 son días folios de productos y una primera estimación de dos mil ochocientos millones de coste para Estados Unidos la Comisión confirma que incluso si el Gobierno de Trump concede una excepción a Europa finalmente han decidido traducir ante la OMC está lista que son posibles sanciones retroactiva es un listado que incluye desde su humos de naranja arroz productos a base de maíz whisky tabaco motocicletas embarcaciones de recreo para una segunda fase la importación de coches

Voz 1667 01:05 el Ayuntamiento de Madrid desmiente que la policía estuviera persiguiendo al ciudadano senegalés que murió anoche en el barrio de Lavapiés tanto el Gobierno municipal como la Delegación del Gobierno atribuyen su muerte a un paro cardiaco sin intervención de los agentes Javier Barbero es el delegado de Seguridad del Ayuntamiento

Voz 3 01:20 mí en el momento del de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente lo o conel sino que iban andando hacia insisto hacia la zona donde ellos donde ellos Fibes

Voz 1667 01:40 la acción de gobierno confirma la participación de grupos radicales ajenos al colectivo de vendedores ambulantes en los disturbios registrados anoche en el barrio el refuerzo de la seguridad Se mantiene esta tarde se han convocado dos concentraciones de protesta por parte de los vecinos del colectivo de manteros habla el Gobierno ante la movilización de los pensionistas de mañana el portavoz Íñigo Méndez de Vigo ha defendido las promesas que defendió Rajoy en el Congreso pese a su inconcreción y advierte a los pensionistas de que no se dejen engañar por los grupos de la oposición

Voz 4 02:08 los pensionistas merecen el respeto de todos ellos significa que no deben ser engañados y utilizados en la confrontación política partidista sino que es responsabilidad de todos compartida en Kabul

Voz 1667 02:20 zar las entre tanto sigue en marcha la llamada Escuela de Buen Gobierno del PSOE en la que hoy han destacado las críticas de Javier Solana el ex ministro lamenta que el partido haya perdido el debate sobre la prisión permanente revisable o que haya abandonado en la negociación del pacto educativo Solana ha resumido así su sentimiento hacia el partido

Voz 5 02:38 yo ahora digo la parte más física yo no estoy contento con mi partidos lo he dicho que vosotros tampoco esta instantes después vuestro partido y tenemos que hacer lo posible por estar todos contentos con nuestro partido este partido tiene que estar unido este partido tiene que estar pensando en el sí

Voz 1915 03:03 Caldes en funciones Marta Higueras además de respaldar el trabajo de la policía como acaban de escuchar ha llamado a la calma tras los disturbios de las últimas horas en Lavapiés por la muerte del senegalés Mamen Valle la llegada del cónsul de Senegal ha enfadado a muchos de los senegaleses que durante toda la mañana se han concentrado en la plaza junto a la que ayer murió uno de sus compatriotas el consistorio ha instado a recuperar la norma

Voz 7 03:21 calidad debemos de contribuir para tratar de retornar a la normalidad ya la tranquilidad en este barrio queremos manifestar nuestro respaldo a la policía que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía Eagle

Voz 1915 03:37 las que como decimos actuado de alcaldesa en funciones porque Manuela Carmena se encontraba todavía en París adonde había viajado para participar en un congreso organizado por la Unesco Carmena está en un avión de vuelta a la capital pero esta mañana a los portavoces de los grupos municipales han criticado su ausencia en un momento como éste escuchamos a José Luis Martínez Almeida del Partido Popular a Purificación Causapié del PSOE a Begoña Villacís de Ciudadanos

Voz 8 03:58 sí yo creo que Manuela Carmena en esto

Voz 9 04:01 de momento debería estar aquí debería estar en Madrid debería estar al lado de

Voz 10 04:05 todos los madrileños sería positivo que la alcaldesa estuviera ahí hubiera estado desde primera hora de la mañana dando la información y explicando qué es lo que está sucediendo es que no es un mensaje de ningún responsable de desgobierno es un mensaje tendentes a apoyar a la policía ante el trabajo que tuvieron que hacer ayer hasta los dos de la mañana arriesgándolo todo

Voz 1915 04:29 y una cosa más el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la condena por asesinato a la pareja que mató al bebé de veinte meses de la mujer las salas ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial que considera que el hombre maltrato de forma continuada la niña

Voz 8 04:41 provocándole graves lesiones y que ella no

Voz 1915 04:44 no nada por evitarlo la pena es de veintitrés años de cárcel para el hombre de quince para la madre de la niña al no aplicarle el agravante de parentesco en cuanto al tiempos espera una tarde un fin de semana con lluvias en la comunidad hasta ahora tenemos diez grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com La Ventana con Carles Francino ya las cinco las cuatro en Canarias en la SER

Voz 0313 05:09 cadena SER

Voz 0313 05:58 buenas tardes bienvenidos a La Ventana arratsalde on porque les hablamos es Euskadi desde Donosti los encontramos en el Kursaal siempre es un placer Llum de un honor verse cara a cara con los oyentes pero es que hoy además nos trae aquí una historia de esas que merece mucho la pena ser contada la historia de una de una librería no es la película de Isabel Coixet pero desde luego tiene obtendría enjundia para una película para una novela

Voz 6 06:24 o para lo que sea porque además está basada en hechos reales

Voz 0313 06:28 esta es la historia de una librería que nació hace cincuenta años con el mejor nombre uno de los mejores que se pueda Imaz

Voz 0048 06:33 Pilar Lago amigo amiga

Voz 0313 06:36 euskera y que muy a su pesar porque no creo que los fundadores pensaran en eso cuando empezaron a vender libros bajo unos soportales en la plaza de la Constitución muy a su pesar se ha convertido en un símbolo de muchas cosas de libertad de coraje de resistencia de respeto de esperanza

Voz 0048 06:54 él

Voz 0313 06:55 gente de aquí de San Sebastián pues ya conoce la historia pero es posible que mucha de fuera todavía no por eso creo que es muy importante recordar cómo algunos cafres del franquismo primero y otros cafres del mundo de ETA después intentaron acabar con algo de eso estos últimos los de ETA llegaron a disparar contra José Ramón Recalde pero es que antes incluso se les ocurrió quemar libros en mitad la calle en una imagen también cargada de simbolismo que ya bueno por si alguien tenía alguna duda les vinculaba directamente con los nazis de acuerdo que sería hace más de veinte años no sólo toda España toda Europa se escandalizó y sin embargo lo máximo que consiguieron es que Lagun cambiara de ubicación bueno pues hoy en la calle Urdaneta está más céntricas e no hay mal que por bien no venga pero bueno hubo que echarle tuvo que echarle ganas e porque se vieron se vivieron momentos iría Si semanas y meses muy complicados pero hay está ahí sigue desde luego este medio siglo de Lagun no hubiera sido posible sin el coraje sin el arrojo de sus propietarios pero tampoco sin la complicidad activa de buena parte de la sociedad civil por eso el homenaje del próximo jueves el día veintidós en el Teatro Victoria Eugenia el homenaje a Lagun será también un ejercicio colectivo de autoestima para recordar entre otras cosas que los malos que lo Salle a veces matan a veces roban a veces extorsionan a veces corrompen a veces son malos simplemente callando pero los malos al final no al final no son la mayoría osea que se les puede derrotar la historia de Lagun nos lo demuestra Nos confirma algo más mucho más importante incluso que la cultura en este caso los libros la cultura es el principal antídoto contra la barbarie Sorbona Lagun de corazón felicidades y a todos ustedes bienvenidos a La Ventana

Voz 12 08:46 eh

Voz 13 09:18 eh eh sería eh

Voz 0313 44:19 efectivamente efectivamente ya te sida Benjamín el el el caso el ejemplo de la Iradier Rafael Alberti quien en Madrid Pepe Rubio ha estado y esta mañana ya ha hecho Bono aquella frase que tanto utilizamos en distintos escenarios padece

Voz 15 44:33 a empezar diciendo tiempo

Voz 0731 44:37 buenas tardes Carlas hubo un tiempo en el que los libros según criticaron

Voz 48 44:41 por eso la librería Alberti de Madrid en el barrio de Argüelles conserva aún una arquitectura de Defensa puertas pesadas cristales gruesos huecos donde se esconde la clandestinidad de otros tiempos en esos huecos que tanto pavor darían a Juan José Millás encontramos todo un escaparate de libros quemados por la ultraderecha Emilio

Voz 1915 44:59 novecientos setenta y seis contaba un pero

Voz 48 45:02 son un pelín fascista de Chumy Chúmez en una viñeta es vergonzoso la quinta vez que quemamos la librería todavía no han detenido al librero en el escaparate de los libros quemados encontramos medio siglo de cultura de Tuñón de Lara Mayo del sesenta y ocho de Sáenz de Miera Hiperión dejó de Berlín la anarquía de vacunen ya está las memorias de Giacomo Casanova se me mancha los dedos cuando los Ojea luego

Voz 49 45:26 el escaparate de la calle el de la libertad

Voz 48 45:28 dónde debemos hoy nombres como los de atajar en Penelope Fitzgerald Manuel Longares Jorge Volpi Susan Sontag o Eloy Sánchez Rosillo y lo mejor es que cuando hoy sale a la calle Lola Larumbe su equipo lo hacen de uno en uno

Voz 0731 45:43 junto si les apetece tomar unas cañas y en grupo como el equipo de Enrique lagunero en mil nueve

Voz 48 45:48 ciento setenta y seis alguno incluso se pegaba al aparece el andén del metro temiendo

Voz 0313 45:54 el empujado a las vías pero al final gana

Voz 48 45:56 para los libros la librería Alberti sigue aquí

Voz 29 45:59 cierta llena de libros en la calle

Voz 15 46:03 harina

Voz 32 46:21 qué tal

Voz 0313 46:25 para acabar de reivindicar esta esta oda a la a la cultura a la librería a la a la tolerancia al respeto un oyente de La Ventana que está aquí en el fondo izquierdo del escenario y acaba de hacer llegar uno de esos libros manchados de pintura roja que fueron objeto por lo tanto de ataque de atentado en elevaría su libro titulado

Voz 5 46:45 recuerdos y andanzas de casi un siglo de Bernardo es Torres Lasa que yo no tengo ni idea de quién es él y su hermano son los

Voz 6 46:55 promotores de una obra inmensa llamada la enciclopedia general del país

Voz 0048 47:01 la hija ha ido ya está

Voz 6 47:02 me es esa continuadora de esa obra historiadores

Voz 5 47:05 ese libro se imprimió yo aquí lo veo en Zarautz en el año mil novecientos noventa y seis

Voz 0313 47:11 es verdad que en una ojeada muy rápida debe contar historias de la vida cotidiana porque explica un episodio de mil novecientos nueve de nevadas manadas de lobos se pierde Mi padre en las montañas donde explica para lo que físicas que jugamos hoy que antes en los inviernos negada tanto al frío que las Holanda que duraban varios días de las camareras de los tejados para recoger el agua de la lluvia pendían largos canelones de hielo de todos los tamaños las calles entre tanto se cubrían de una gruesa capa de hielo nevadas y lluvias acaparaban una gran parte del invierno dejando lugar únicamente para un fugaz verano de unos cielos estrellados de sin igual brillo y hermosura que eso pasó a la historia con el cambio climático pero fin pero ahí está el recuerdo el recuerdo de la me madeja que bonito que bonito es de leales tema gracias me dejas claro que se lo que quieras

Voz 0915 47:58 a tiros nos dijeron Cruz y Raya en cruz estamos raya tachaduras borrón y cárcel nueva punto en boca pero no sueña es con la libertad no sea que salgas algún día a gritar la en las calles porque entonces que Dios te ayude hermano

Voz 0731 48:20 eso lo escribió una gran poeta de Bilbao Ángela Figuera hay

Voz 0915 48:23 Prytz en los años cincuenta

Voz 0731 48:25 que no se nos olvide no Ignacio ni me gustaría hablar también un poquito de de libros porque si hemos convenido que estamos ante un librero vocacional de hace un montón

Voz 0313 48:34 eh años yo querría saber

Voz 0731 48:35 nada o curiosidades cuál ha sido el libro más vendido cuál es el primero de los primeros que se vendieron qué es lo que está en boga ahora mismo cuál es la tendencia he visto que tenéis todo un un espacio de de libros de arte con cosas de Del Bosque en fin magníficas y de ese modo por ejemplo hoy el el el la la corriente principal de preferencias de los lectores

Voz 17 48:56 la cabo nosotros tenemos nuestro público y entonces los mismos alrededor de de diríamos de él del lector de literatura

Voz 0048 49:09 literatura sería o después se procuramos mantener una abuela Asencio de Humanidades no luego tenemos una sección efectivamente de arte pero más selecta pero

Voz 0281 49:21 nuestro espacio de de menos cero Llanos rompen el escaparate estáis cayendo la gabardina largarse ya además

Voz 17 49:28 eh sería difícil porque es un es un escaparate e desde

Voz 0048 49:34 en el año noventa y seis nuestros escaparates son de cristal a aquel de cristal blindado sí pero eso aguanto lo que aguantan hay algo conseguían semana no no lo tiraban la primera el primer fin de semana pero el segundo al tercero conseguida el consiguiente a partir del noventa y seis además de del cristal teníamos persianas estas eh también que de hecho hasta se hasta el dos mil diez once es decir mientras mientras vivimos en ellos de riesgo o se está asistiendo pues lamentablemente teníamos que cerrar escaparate

Voz 0827 50:06 con con con las persianas tuvisteis algún problema con la aseguradora es decir no apostaron lo estupendamente

Voz 17 50:12 nosotros eh eh bueno al final

Voz 0281 50:15 es costar una pasta por eso no se arredra una pregunta de ACS José Seguí

Voz 0048 50:19 pero pero como a partir de un cierto momento ya hay quienes pagaban no era la aseguradora sino pasaba al Consorcio de Compensación del tengo la impresión de que había alguna influencia política favorable para que el consorcio no pusiese Pedro así por lo menos otros daños materiales unos se ven compensados volvamos la librería un librero recomienda más o les recomiendan más porque usted no puede leer todos los libros que ustedes venden tenemos más un es prescriptor pero también es receptora de un un librero más que leer tiene que tener ese tiene que ser capaz de poner en relación el libro con el cliente es decir de saber que cuál es el tipo de cliente que acude

Voz 17 50:59 eh que son los libros que vende y que

Voz 0048 51:02 entonces para no confundirse lo que ofrece a uno y otro no lo que ocurre es que en los últimos tiempos todo estos hechos más difícil porque la la oferta es de tal magnitud la oferta es de tal magnitud en firme eh que que ya es difícil hacer esa esa labor de de

Voz 0313 51:18 tenemos problemas de digestión ahora mismo es imposible

Voz 0048 51:21 además es imposible es que eh bueno de repente están en el mercado no sólo a los autores e más importantes del momento actual sino que se han reeditado eh bueno docenas dos copas cenas centenares de autores de lo mejor de la literatura del siglo XX que practicamente habían estado olvidados o desconocidos pero que ahora afortunadamente editoriales pequeñas pueden ponerse en el mercado el pescado seleccionar entre la eh publicación inmediata e lo que tú sabes que en los años veinte fue resulta resulta poco después hay otros factores

Voz 17 52:00 es que el cliente que antes venía en la librería

Voz 0827 52:05 a ver lo que había cada vez es menor ahora ahora ahora viene máximo más informado por lo menos ya bueno pues

Voz 0048 52:11 a través de Internet o incluso a través de de de los diarios que todos los días hablan de algún libro ya más predispuesto a ver qué culpa una leves

Voz 0915 52:20 sí clásica como la vuestra digamos por llamarlo así cómo ve el mundo de Internet los Ibooks las Tablet

Voz 0048 52:29 eso eso eso yo más fácil yo ya soy muy mayor para para todo eso entonces

Voz 17 52:36 Internet y el eh los Illa

Voz 0048 52:39 crónica nos ayuda a gestionar la librería no salido a gestionar las mejores eliminado lo determinado sentido ahora yo como lector soy incapaz de leerme ya somos no somos información mucha es decir lo que es pero es pero libros otra vez Sepe digo

Voz 51 52:54 el día que alguien le han aquel Mini que Ana Karenina Saleh

Voz 0048 52:56 ya en en en tablet ese día

Voz 6 52:59 eh hay gente que lo le hay gente que lo lee pero al final buena parte de la

Voz 17 53:05 gente que que en tablet es si es realmente aficionado a la a la gran literatura

Voz 0048 53:12 acabará comprando en en papel teniéndolo

Voz 0313 53:15 sin embargo esta mañana cuando llovió un libro esta mañana en el yo comprado el orden del día que es el premio el último premio Goncourt que es algo que recomendó viejas el lunes en La Ventana un que es la historia de cómo un grupo de empresarios alemanes no pequeños apoyaron a Hitler en sus inicios y luego se arrepintió pero bueno esa es otra es otra historia yo vería pensando esta mañana que el que el gran problema de que cada cada día cierren dos librerías en España que es una estadística terrible que está ahí

Voz 0731 53:41 luego abren otras e ICO fórmulas mixtas de libros más otras cosas y tal el problema no es que tengamos que busquemos un plan de librerías España necesita Un plan de lectura para que el cincuenta y cinco por ciento de los ciudadanos que siguen sin leer lo que es esto porque si no estamos compartiendo lo mismo librerías ortodoxas librerías mixtas el buque el otro el primo el de más allá no no lo que hay que hacer digo Joe es amplio

Voz 0313 54:05 a base uno de cada dos euros

Voz 0731 54:08 Nos no le arregle hemos eso más con plan de librerías no Un plan de lectura eso que necesita este país

Voz 20 54:13 pero vivimos tiempos de cambios acelerados y está pasando en otras disciplinas artísticas no está pasando con con el cine está pasando con la música y aparte de que ya vivimos muy rápido y todo se ventilan grandes reflexiones el alero en Twitter

Voz 49 54:27 ocurre también que que de alguna manera y bueno