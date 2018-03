La Ventana (16/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:11 son las cinco las cuatro en Canarias la Delegación de Gobierno de Madrid mantiene el

Voz 1667 00:14 esfuerzo de seguridad en el barrio de Lavapiés tras los disturbios registrados anoche por la muerte de un ciudadano senegalés para dentro de una hora están convocadas dos protestas el Ayuntamiento niega que la policía persiguiera al vendedor ambulante antes de que sufriera el paro cardíaco que acabó con su vida la primera teniente de alcalde respaldará actuación policial pide calma a los vecinos es Marta Higueras

Voz 1516 00:34 queremos hacer un llamamiento a la calma e incidir en que todas aquellas personas que tenemos alguna responsabilidad debemos de contribuir para tratar de retornar a la normalidad ya la tranquilidad en este barrio queremos manifestar nuestro respaldo a la policía que cumple cada día con su cometido de velar por la normativa y la protección de los derechos de la ciudadanía

Voz 1667 00:56 las exhumaciones del Valle de los Caídos más cerca el prior del templo se ha comprometido a retirar el recurso que bloquea esas exhumaciones ordenadas por una sentencia judicial los senadores del PP y del PSOE Ander Gil celebran esta decisión

Voz 3 01:09 pero el lunes el prior para retirar contencioso administrativo y por lo tanto patrimonio va a poder iniciar los trabajos que militares en el valle para compensar esas exhumaciones

Voz 4 01:18 el parlamentario socialista nos alegramos por la decisión que finalmente aunque sea a rastras ha tomado el prior del Valle de los Caídos porque inadmisible e inasumible

Voz 1667 01:29 además la Diputación de A Coruña ha presentado una moción firmada por todos los partidos políticos en la que se acuerda de forma unánime instar al Estado a realizar las acciones oportunas tanto a nivel administrativo como judicial para recuperar el Pazo de Meirás propiedad actualmente de la familia Franco más cosas Íñigo Errejón reconoce su vergüenza por la imagen que ofreció ayer el Congreso en el debate sobre la prisión permanente revisable el diputado de Podemos cree que la Cámara debería pedir perdón por el espectáculo

Voz 5 01:56 creo que tenemos poca pedir disculpas a la ciudadanía porque ayer en el Congreso de los Diputados se vivió un debate y mucho no son yo creo que no es para eso para lo que los ciudadanos no eligen para lo que los ciudadanos pagan el Congreso de los Diputados a sus representantes

Voz 1667 02:11 ya en unos minutos espera una comparecencia conjunta en París de Angela Merkel y Emmanuel Macron después de que ambos hayan mantenido su primera reunión tras la reelección de Merkel como canciller alemana deportes Toni López el sorteo de cuartos de final de Champions Barça Roma Sevilla Bayern Juventus Real Madrid la ira el tres y cuatro de abril la vuelta el diez y el once el cinco y el doce el Atlético de Madrid jugará los cuartos de Europa League contra el Sporting de Portugal con la ida en el Wanda Metropolitano además convocatoria de la selección para los amistosos de la semana que viene con el regreso de Diego Costa en detrimento de Morata y las novedades de Rodri del Villarreal del Valencia Marcos Alonso de Chelsea para hoy en la agenda del día hoy a las nueve de la noche se abre la jornada veintinueve de Liga Santander con el Levante Éibar en plenas Fallas cinco y tres cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 02:59 carriles el Madrid Madrid el Gobierno regional va a presentar un nuevo proyecto de ley para tramitar de nuevo la ley de Universidades sin someterse a la fase consultiva de la cámara ayer su proyecto inicial quedó suspendido por un error de Cifuentes en la votación y la propia presidenta convocó un Consejo de Gobierno extraordinario a última hora que aprobó retirar la ley para volver a

Voz 0861 03:17 contar la Javier Bañuelos falta saber cuándo lo harán pero ya sabemos que la intención del Gobierno de Cifuentes es presentar de nuevo el texto directamente como proyecto de ley Hinault como anteproyecto ese matices importante porque de esa forma en Sol ganan tiempo según ha confirmado desde el equipo de gobierno de la presidenta la ley de Universidades al no presenta ese como anteproyecto no tendrá que someterse a la fase de consulta previa por tanto no habrá alegaciones porque ya las hubo y pasar directamente por un consejo de gobierno de allí pasar directamente a la Asamblea de Madrid para que continúe el trámite parlamentario se presenten enmiendas en Sol no se aventuran a poner plazos lo que es evidente es que el error de la presidenta de Cifuentes ayer en la votación va a retrasar seriamente la puesta en marcha de la ley estrella del consejero de Educación

Voz 2 04:06 la Guardia Civil ha detenido en Valdemorillo una banda de Di

Voz 1473 04:09 al robo con violencia en domicilios de momento hay cinco detenidos Raquel Fernández el robo en al menos cinco viviendas y un local comercial se les imputa a los detenidos muy jóvenes de entre veinte y veintidós años que aprovechaban que dos de ellos serán vecinos de Valdemorillo para dedicarse a estudiar los hábitos de sus objetivos para entrar a robar se hacían con dinero motocicletas e incluso un vehículo que hubiera rejas en los chalets no les impedía entrar ya que las forzaban con un gato hidráulico Mercedes Martín portavoz de la Guardia Civil

Voz 6 04:37 tenía muchísima habilidad al al lado utilizar un gato hidráulico con el que reventaba las rejas y posteriormente forzaba las ventas dadas y bueno sus objetivos eran muy claros

Voz 1473 04:47 de los tres detenidos uno ya está cumpliendo pena en prisión al tener antecedentes por hechos

Voz 2 04:51 pilares tenemos nueve grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las seis las cinco en Canarias en la SER

Voz 7 05:11 servicios informativos

Voz 8 05:17 ya autentico clásico comprando Pino René Barbier juega nuestro camino en juega con René Barbier punto com lleve una moto es coma ciento veinticinco y cada semana sortean los diez fantásticos premios sólo por participar vinos René Barbier los clásicos nunca fallan

Voz 0027 05:32 se acerca el día del padre yo me he acercado a es una Majadahonda en Madrid estoy convictos viven dos oye que le eleva a dar todo

Voz 9 05:38 hasta muy buenas pues a mi padre y voy a regalar unos auriculares bluetooth

Voz 4 05:42 muy buena idea porque hasta el lunes diecinueve en Fnac celebran el Día del Padre con un quince por ciento de descuento en Mc hay Pad informática telefonía en televisión

Voz 9 05:50 eso ido ha ido grafía Jo videojuegos

Voz 0827 05:54 música papelería un cinco por ciento

Voz 4 05:56 libros sobre todo el tres por dos en cines de Juan olvide menudo regalos además los Hereu estas Víctor pero estamos pensando en que lo acabaremos agregando no por supuesto los cientos de estar para eso ustedes vosotros los vendedores de aprovechan las ofertas con motivo del Día del Padre todos pasan de Pla

Voz 11 06:13 es gravísimo rodajas diez ido y de Licht y poder asistir Espiel Cuenca porfió conducido le dijo Casas la gente quiere ver que no tener que lidiar con ese giro licitadores Paz viene a vivir que son

Voz 2 06:47 los días dos y domingos de ocho

Voz 11 06:49 doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 12 06:53 el Corte Inglés y vinimos te invitan a conocer las últimas novedades para y tuve ofertas especiales experiencias y talleres de las mejores marcas nacionales e internacionales informa la aventura de ser madre el punto com participa nuestro sorteo

Voz 2 07:08 ya son sólo tienes hasta el uno de abril y Pinillos en el cole

Voz 7 07:16 uu sea balcón restas a punto de conocer al padre de su novia que es militan un flan una chica de dieciocho que no sale en Nochevieja aunque sus padres le deja

Voz 0313 07:26 una seta chicas

Voz 13 07:28 tronó mi hay humor Marie dan perfectamente en Cannes

Voz 2 07:32 la cinta de la SER

Voz 13 07:35 con Juan Echanove Robin Food Sergio Sauca hijo Juan Carlos Ortega este dieciséis de marzo a las siete de la tarde en el Palacio de Congresos de Palma colaboran agencia de turismo de las Islas Baleares y el Ayuntamiento de Palma y el patrocinio de rastrear el mejor comparador de la historia

Voz 14 07:57 por los bosques Joe a pagó por los ríos cuyo a Paco por la energía renovable cuyo apoyo contra el cambio climático tienes muchas razones para acatar

Voz 2 08:10 próximo veinticuatro de marzo conecte con la hora del planeta TV el triple w y apaga la luz de ocho y media a nueve y media entra en Hora del Planeta punto eh

Voz 14 08:19 es hijo únete prisa contra el cambio climático

Voz 8 08:27 que el motor Eco Boost haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo haya ganado seis años consecutivos

Voz 10 08:37 es extraordinario extraordinario que el precio del Ford Focus con motor Eco Boost que te lo puedes llevar con un descuento equivalente al IVA sólo hasta Semana Santa financiando con FGD condiciones en punto es prueba lo en la red de concesionarios

Voz 15 08:53 solía future el mutuo

Voz 2 08:57 en cambio los carburantes BP Ultimate con tecnologías

Voz 0027 09:00 Andy ayudan a eliminar la suciedad del motor quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más

Voz 16 09:04 depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología activa el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto

Voz 17 09:14 cada vez tenemos más heroínas empezó Angelina Jolie ya ahora llega una nueva a Klose

Voz 7 09:21 la de entrevistarle coger su testigo en casa

Voz 18 09:26 no perdón a las nuevas heroínas son las limpiadoras como Carmen Machi en la tribu

Voz 1626 09:31 basada en mujeres de barrio reales y luchadoras que dos a venir conmigo porque eso es lo que necesita

Voz 19 09:37 bueno pues a entre los pasos este sábado a las siete de la mañana bailamos con la escapada delincuente

Voz 20 09:45 mira es que este grupos de cuarenta y sesenta y a mí me queda poco pero me queda así que mira me voy con la tienes toda la razón hasta el sábado ya llegar ya llegara hace a esta nunca el cine con La Script

Voz 1 10:06 la verdad es que eso Sebastián gol Carlas tramos

Voz 0313 10:16 sólo Xicoy diez minutos de la tarde las cuatro y doce en Canarias aquí estamos en La Ventana en el Kursaal de Donostia Es tarde de viernes ya está ahora hay que meterse en la Unidad de Vigilancia lingüística

Voz 22 10:29 el que habla muy mal son las diez la cuencas

Voz 2 10:38 áreas está en marcha la jornada de huelga la jornada de huelga tengo que decir que desde luego no me reconozco

Voz 23 10:43 en la afirmación de la vuelta de la vuelta a la japonesa que ha hecho

Voz 13 10:50 por la mañana se han detenido tres rodajes de series acacias XXXVIII el secreto de Puente Viesgo el secreto de Puente Viesgo Amar es para siempre

Voz 2 10:58 los activos de Desarrollo sostenible está erradicar el hombre

Voz 13 11:02 erradicar el hombre en el mundo yo puedo asegurarles su ustedes que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible menos mal que no mencionaron Amit que no mencionaron a mí por mi propio que previene el espía podemos cometer errores iban los errores

Voz 24 11:25 rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias urbana

Voz 2 11:33 días de una unidad de vigilancia que llega ya al informe número quinientos cuarenta

Voz 0827 11:46 quinientos cuarenta desde San Sebastián desde el Kursaal así que empezamos esta unidad hablando de la palabra Kursaal que mucha gente pensará bueno es una palabra vasca pues no es una palabra vasca una palabra alemana significa lo que parece bueno lo que parece cuando ya sabe lo que significa no Kursaal sala de curas de curas de sanar nueve sacerdotes eh era un edificio que solía ver en los balnearios pues para la vida social para el teatro para bailes para conciertos para restaurantes para lo que hiciera falta de ahí salió la palabra eso nombra no solamente este edificio sino otros edificios también en España vamos a conocer esta unidad con una advertencia para nuestros vigilantes amantes de la lengua pues si acaso no escucharon el otro día las noticias de El Mundo Today

Voz 9 12:30 sí

Voz 25 12:31 un déficit beso para ya será delito la Fiscalía considera que esta expresión atenta contra el de España y pone en peligro el orden

Voz 2 12:40 constitucional

Voz 0827 12:41 bien pues esta es la advertencia una vigilancia de oficio esta misma madrugada ha escuchado a un futbolista del Real Madrid a Rafa Varane el jugador de este equipo que ha sido padre hace muy poquito tiempo preguntado a Manu Carreño

Voz 26 12:55 mientras que hace poco cuánto cuánto hace casi un año un añito qué tal muy bien los pañales y eso viene muy bien si es niño o niña cómo se llama Rubén Rubén duerme bien nombre de español nombre español

Voz 0827 13:10 sí risas Rubén nombre español hombre español español salvo que el patriarca judío Jacob concibió ese a su primogénito en Segovia Rubén pero es un nombre español le es un nombre hebreo como es hebreo Isaías porque Rubén era el hijo de Jacob el nieto de Isaac bisnieto de habrán después cientos miles de años después bueno pues ya llegaron los Rubén es de aquí de España y una aclaración sobre una cosa que se dijo en Antena tres en un debate encendido

Voz 1626 13:40 pasaban sobre acudir o no a un encuentro

Voz 0827 13:42 con el Rey

Voz 19 13:45 nosotros lo vamos a llevar a cabo Hugo lo ya

Voz 27 13:47 este pide respeto a la que se llama colección simplemente no sabía de Torroella ya no seamos ya no sea que se llama es algunos periodistas pero sobre esa nadie

Voz 0827 13:58 bien se discutía sobre el besamanos y decía Susana Griso ya no se llama besamanos bueno pues se llama eh esa ceremonia en la que cual sacude acude pues a besar la mano del Rey a saludar el Rey en estos momentos o cualquier otra autoridad se llama besamanos es verdad que está en desuso cada vez se utiliza menos la palabra y no es verdad como decía Susana Griso que no reinventarse intentásemos los periodistas porque está en el diccionario desde el año mil setecientos veintiséis algunos no habíamos nacido puede estarse ha sido una semana de despedidas antes de ayer falleció Stephen Hawking que ha pasado a la historia entre otras cosas por ilustrarnos sobre el Big Van aunque la verdad no sé si es para tanto lo que hizo porque desde Londres por ejemplo el Big Bang se ve estupendamente

Voz 28 14:42 el puente de Westminster es uno de los lugares más turísticos de la capital siempre está lleno de gente londinenses y visitantes van allí porque además desde allí Iván Se Belle and hice todo el edificio del Parlamento

Voz 0827 14:53 bueno yo he estado en Londres alguna vez y la verdad es que nunca jamás he visto desde Londres el Big Bang y ahí magnitudes que se nos escapan la del espacio la del tiempo que se nos va hasta en lo más mínimo tenemos un nuevo trastoque horario en la Cadena Ser

Voz 0027 15:12 Alejandro maestro muchísimas gracias y que vaya bien buenos días buenos días nueve y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias nueve y ocho de la mañana siete y ocho en Canarias

Voz 2 15:22 menos y Álvaro Pérez

Voz 15 15:24 ya también otra datación un poquito exagerada

Voz 30 15:28 parece mentira que hayamos tardado tanto siglos de desarrollo de avances científicos de miles de millones de hombres y mujeres en paso por la Tierra durante millones y millones de años durante millones y millones de años

Voz 0827 15:42 claro que siendo muy optimistas ya no del Homo sapiens y no el género Homo pues estaría tendría una edad de más o menos un millón y medio de años entre uno y dos millones de años pero eso no son millones y millones de años

Voz 9 15:54 sí

Voz 0827 15:56 para nuestra antología de expedientes X de esta unidad este extraordinario caso del suicida que mata después de muerto reenvía Elena gato lo escuchó en Telecinco

Voz 31 16:07 del exterior en Estados Unidos un nuevo asalto con arma de fuego termina en tragedia un veterano de guerra ha saltado la mayor residencia para excombatientes del país en California haya secuestrado a tres empleadas antes de matarlas antes de matarlas sea suicida

Voz 24 16:22 hoy puedo poquito raro de un poquito raro Mary José Ribagorda

Voz 0827 16:26 sacrifica en ese momento pero alguien se lo debió decir porque seis horas después en diferido si en forma difería fue la de José Ribagorda quedó así

Voz 31 16:38 veterano de guerra ha saltado la mayor residencia para excombatientes del país en California ha secuestrado a tres empleadas tras matarlas tras matarlas a se ha suicidado eh

Voz 0827 16:50 el mar lo subraya para embriones es bueno a esta novedosa forma de asesinar hay que unir una nueva forma de morir nos dice Camilo Bouzas que es la de morir automáticamente alta capacidad de munición

Voz 32 17:02 de disparos que han logrado que todos impactaron en el cuerpo de la víctima ha fallecido automáticamente ha fallecido automáticamente no ha sido posible

Voz 0827 17:12 bueno la pistola puede que fuese automática el fallecimiento sería instantáneo o inmediato piensan nuestro vigilante Camilo pero ojo Camilo porque automático tiene una acepción que se refiere a una acción que se produce inmediatamente después de un hecho como consecuencia del así que aunque no pueda sonar un poquito chocante esto de morir automáticamente con el diccionario en la mano tenemos que el bar en esta ocasión al vigilado y Alberto Rivera sobre la muerte del pequeño Gabriel pues también pilló en las está alguna redundancia pero ha sido una semana que también hemos recordado los atentados del 11M en Madrid han pasado ya catorce años eh e incurrieron en Televisión Española en un error repetido sobre el sonido de las campanas en señal de luto esto lo escucho José Antonio Barrionuevo

Voz 2 17:55 en la placa que rinde homenaje a las víctimas a los heridos y a quiénes les socorrieron en su honor las campanadas de la Puerta del Sol han retirado han practicado durante cinco minutos ahí hay hay hay bueno

Voz 0827 18:07 acordamos que cuando suenan las campanas en señal de luto las campañas las campanas doblan eh porque dolares eso es tocar a muerto mientras que repicar es sonar repetidamente en señal de fiesta o regocijo no era precisamente eso lo que queríamos decir con Labordeta pues recordamos la movilización de los jubilados que ha llevado el debate de las pensiones de la calle hasta el Congreso y la verdad es que no sé muy bien de qué se quejan los periodistas españoles según lo que contamos esto lo escuchó también nuestro vigilante Barrio Nuevo

Voz 33 18:44 un lunes más los jubilados jubiladas y pensionistas vizcaínos vuelven a colapsar el entorno del Ayuntamiento vuelven a ser miles Martos del ciento pero veinticinco partos del Bierzo pero veinticinco del Gobierno de Rajoy tienen unas urnas

Voz 0827 18:57 merece el Gobierno de Rajoy sube el ciento cero veinticinco por ciento a más no está nada mal para una subida de pensión ya les gustaría a los pobres tampoco está mal el nuevo problema que tiene la economía española una inmensa deuda pública burdamente Se podría decir que es una deuda de cojones Francino quizás por eso se llame ahora deuda púbica ostra eh esto lo escucho a España

Voz 34 19:18 volvemos a los niveles de gasto del año dos mil siete pero los niveles de ingresos no son los del año dos mil siete el nivel de déficit no es el del año dos mil siete y el nivel de deuda pública hay el nivel de deuda pública no es

Voz 0827 19:32 de siete diríamos que por los pelos pero bueno con esta deuda pública un PSOE muy comprensivo resulta que ha bajado mucho quizás demasiado la petición de financiación para el pacto educativo y a pesar de ello el rácano Gobierno del PP se niega esto lo escuchó José Manuel García venido

Voz 35 19:48 el Gobierno no se compromete a financiar la educación con el cinco por ciento del producto interior bruto es decir con mil quinientos euros con mil quinientos euros anuales extra hasta dos mil B

Voz 0827 20:00 hombre tampoco parece Cambrón tampoco parece tantos incluso que son ciento veinticinco euros mensuales los de este mes a escote más o menos entre los que estamos aquí los podríamos sacar pero bueno estamos en San Sebastián

Voz 36 20:18 duerme

Voz 0827 20:20 hacía ya mucho tiempo quienes veníamos por aquí pero además

Voz 0313 20:23 ha dado demasiado con lo que nos gusta a esta ciudad

Voz 0827 20:25 yo creo que unos cuatro millones de temporadas hacían no veníamos porque cuando vinimos la última vez Sonia Lus Nos anunció el fichaje de Ronaldo calculando

Voz 37 20:35 que recoge el diario Marca pero con este titular Real Madrid Cristiano Ronaldo

Voz 1473 20:40 Eduardo total cinco millones de temporadas síes

Voz 24 20:42 actores nueve millones y medio de euros por cada una

Voz 0827 20:45 cinco millones de temporadas yo creo que llevan por cuatro millones que era más o menos lo que hacía que no veníamos por aquí cuando se les está haciendo un poquito largo es una ciudad en la que nos quieren Francino escucha mucho la radio y algunos acaban incluso mal con esta pasión por la radio la defensa al acusado pidió la libre absolución por trastorno mental transitorio transitorio Florence Historia venimos a este espacio tan extraordinario que es el Kursaal pero que no incita a la lujuria no como otros que ya sabéis cómo son los de Bilbao el sorteo de la

Voz 0027 21:15 Copa del Rey que se ha celebrado un hace unos minutos en Bilbao en el museo Guggenheim bastante lujuria bastante curioso lugar para este sorteo de la Copa del Rey

Voz 0827 21:24 no obstante lo curioso lo de Bilbao es como es te incita de hecho la última vez estuvimos en el Palacio Euskalduna y la última eh que estuvimos allí pues mesa al hijo claro aquello era tan Lou curioso también un poquito menos que Guggenheim pero me salió una de estas cosas de en qué estaría pensando los compañeros de la SER se meten mucho en su papel Rafael Urturi por ejemplo nos envía esta vigilancia de contiguo negro contiguo negro de Contigo Dentro del velero pero en qué estaría yo cansa FEF Isaías en qué estaría pensando bueno en fin que estamos felices de venir aquí devolver ha sido un viaje complicadísimo porque hemos tenido que sobrevolar desde la meseta esas cumbres extraordinarias que tenéis por aquí en el País Vasco

Voz 2 22:05 para mañana la alerta naranja pasará si el aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil que a lo largo de la mañana a la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse los ochocientos mil metros

Voz 0827 22:22 volverá bajar por la tarde a eso el comandante unos decía llegaremos si podemos sobrevolar las cumbres no buena ha sido complicadísimo pero hemos llegado y estamos muy satisfechos con la compañía aunque la verdad es que esperábamos ver más niños esta tarde aquí en el Kursaal dada las últimas noticias que nos han llegado del Gobierno vasco

Voz 38 22:39 para que una familia se decida tener un hijo o una hija no porque a veces las seguidas van entre los cuatrocientos y los novecientos dos cuatrocientos y los novecientos lejos dependiendo de la renta yo creo que el señor asientos euros eso de euros y que dicho hijos no son lances a todos

Voz 0827 22:55 lo hervía la madre aquí en San Sebastián dieciséis una fiesta

Voz 0313 22:58 de la tribu directa y con cuatrocientos Ana

Voz 0827 23:00 ciento sicos oye no me extraña que aquí no tengáis problemas con las pensiones de irme

Voz 10 23:06 hombre

Voz 0827 23:12 bueno estamos celebrando aquí los cincuenta años de la librería Lagun estamos haciendo una especie de La Ventana esta tarde con cuyos propietarios nos une la pasión por los libros nos gustan los libros aunque a veces nuestra relación con ellos es un poco complicado ya con los títulos por ejemplo el último libro del donostiarra Fernando Aramburu el gran libro Patricia

Voz 2 23:33 cuál crees que ha sido el más vendido tres opciones el abrir todos los espíritus de Carlos Ruiz Zafón Patricia Patricia de Fernando Aramburu patrias

Voz 9 23:44 no

Voz 24 23:45 Ríos de la tortura una compra diremos siempre

Voz 0827 23:49 dicho esto claro claro que las dicho bueno nos pasa con libros recientes como el de Aranburu pero también con los clásicos los de Julio Verne por ejemplo un hombre que medía las distancias de una manera un poquito extraña

Voz 0027 24:00 ciudad acoge hasta mañana el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra del autor de veinte mil lenguas de viajes de veinte mil leguas de viaje submarino la vuelta al mundo en ochenta días

Voz 0827 24:10 sí escribió veinte mil lenguas de viaje submarino quizás el otro libro sea la vuelta al mundo en ochenta días no bueno hay otros compañeros que quizás hayan leído demasiado le pasa a Benjamín Prado por supuesto pero también a Miguel Ángel Aguilar por eso le brotan títulos cuando en realidad solamente quieren echar mano de una frase hecha

Voz 39 24:29 es visible el progreso del populismo en su versión racional a lo Íñigo Errejón ir de los xenófobos de la Liga olvidado ya de la Padania los extremeños se tocan los extremeños se tocan

Voz 0827 24:46 más vil de los los extremos supongo ellos no los extremeños otorga es una obra de teatro de Pedro Muñoz Seca ahí de Pedro Pérez Fernández que se estrenó hace muchísimo tiempo en mil novecientos veintiséis

Voz 40 25:01 una es

Voz 41 25:04 es verdad que este es un error que puede pasar hasta lo mejor era ironía de Miguel Ángel es se he pero hay error

Voz 7 25:11 es un poquito más comprometidos por ejemplo por ejemplo este sobre las famosas sombras

Voz 0027 25:15 llega la película más esperada de dos mil quince estás preparado para perder el control

Voz 2 25:20 pues si quieres tienes que comprar tus entradas en fin

Voz 0027 25:23 cuentas Sombras de Grey Cincuenta sombras de Grey Farrah descreído difíciles

Voz 1626 25:31 la guerra pero ya todo el mundo sabe que creo

Voz 41 25:35 es que Gray es difícil no lo mejor es cosa de Business la ex primera explicación es maravilloso

Voz 0827 25:40 esa bueno no sé lo que tendrá este libro pero de las cincuenta sombras nos perturba a quienes hablamos en la Cadena Ser y cuando no es el gay pues es el Rey esta es del recordado Carles Capdevila

Voz 2 25:51 que el quiere saberlo todo de ella o al revés este confundir una relación amorosa pues pues con la posesión y creo para para enlazar vuelos cincuenta sombras del Rey es el ADIC perdona perdona perdona pero yo creo que se podría hacer este libro también

Voz 0827 26:09 hala venga instamos profundice vemos purguemos en la ida bueno sea el gay yo sé el Rey la cosa tiene miga aunque para resbalones comprometidos en materia literaria este que escuchamos en su día en televisión sobre un cómic que hacía apología de la Grecia de la agresión sexual y que además fue premia

Voz 15 26:27 el cómic de verdad hoy premio Nacional

Voz 2 26:31 en el arte de violar el arte de violar galardonado

Voz 9 26:38 con gran parte de volar

Voz 0827 26:40 en El arte de volar mucho mejor la verdad es que cuando lo escuchamos pues entró el tembleque

Voz 2 26:47 haciendo

Voz 15 26:48 su incertidumbre y su Farhana

Voz 0827 26:53 entenderlo presidente bueno hay libros clásicos como La Biblia que o hemos leído o nos han leído un montón de veces no claro pues a veces nos quedamos con las cosas un poquito de oído

Voz 4 27:04 diario La Razón por el titular de la sensación de que lo único que le queda a Rajoy multiplicar los penes lo o sea

Voz 0827 27:10 Juan López que este es el titular esto hablando de La Biblia que si llega a hablar de las cincuenta sombras del Gay no te quiero ni contar pero no solamente le pasó a Pedro Blanco e él abrió camino después llegó el presidente venezolano Nicolás Maduro

Voz 42 27:24 verdad meternos allí multi explicarnos así como Cristo multiplicó los penes lo Fene Ferrol peces

Voz 0827 27:33 nada perdona presidente y después hay otros libros como el libro gordo de Petete por ejemplo que marcó a toda una generación David Summers el de los hombres que por lo recordó Un día en la radio

Voz 0027 27:43 el libro gordo te enseña el uno tiene tiene yo te digo con

Voz 0827 27:47 intento hasta la semana próxima vivir a la semana que viene luego marcó buena pero hasta recordando la frase pues puede uno cometer un gazapo posee la frase original era otra

Voz 2 27:57 el libro corta el libro gordo y tiene contenta está que viene ya casi

Voz 9 28:08 se nos había olvidado

Voz 0827 28:13 no podemos leemos mucho pero a veces eso no nos quedamos bien por ejemplo con los personajes al protagonista de libro Raíces que después se llevó también a una a la televisión que se famoso punta quince pues un fotógrafo madrileño de cambio en el pasado A vivir que son dos días de Madrid el nombre de pila

Voz 43 28:32 el Palacio de la Música hoy ayer se sabes Jose que yo traté al al famoso

Voz 44 28:39 esta quinta impunidad quinta imprecisa

Voz 0827 28:43 bueno mi padre al famoso punta tintes se ve que lo de cuenta lo tenía en la punta de la lengua bueno otras veces tenemos claro el nombre pero no la con

Voz 1626 28:51 esto nos ha pasado hace poco por ejemplo

Voz 0827 28:53 Alibaba Se abre el telón Seve

Voz 15 28:56 aún chino subiendo las escaleras chino japonés y chino subiendo las escaleras

Voz 2 29:03 cómo se llama el mítico ladrón cómo se llama el mítico ladrón

Voz 24 29:12 Jackie al IVA

Voz 1473 29:14 eh va

Voz 24 29:16 ahí va

Voz 0827 29:19 llevada al cine el juego de palabras el CIS está claro pero él no era el ladrón los cuarenta ladrones eran los otros no él se dedicaba a otra cosa bueno también dormíamos con los autores procuramos documentar unos pero alguna vez senos algún dato y por ejemplo cambiamos la biografía de Cervantes y adelantamos su nacimiento un porrón de

Voz 45 29:37 años como lo dice como lo define sexto de por un día no pasa nada generoso cuenta lo que te diste cuenta que con Mista de ayer donde en Alcalá de Henares este en Alcalá de Henares que se celebra el cuatrocientos centenario de la muerte de Cervantes cuatrocientos centenario de la muerte de Cervantes centros centenario de la muerte de Cervantes

Voz 46 29:55 claro pues esto son menos cuarenta mil años está mal por cuarenta mil años ni más ni menos que hemos cambiado la vida

Voz 0827 30:01 hacía de Cervantes y la historia de nuestra literatura

Voz 47 30:07 está dividido

Voz 0827 30:11 buenos vamos yendo que llega Nieves Concostrina la última de que estuvimos en Bilbao cuando estuvimos en el Palacio Euskalduna pues mire Nerea Aróstegui nos dio una primera lección de euskera porque

Voz 1626 30:23 bueno ya sabéis mucho más euskera de lo que es

Voz 0827 30:25 edad pensáis no nos dijo que Artur Mas significaba mantequilla que COI P grasa o aceite que Eroski venía del verbo comprar o que ertzaina era el que cuida bueno pues hoy ha decidido ya que estamos en San Sebastián seguir con las lecciones de euskera para los que no lo sabemos

Voz 2 30:43 sí es que cada día me lo pones más fácil Isaías fijados aviso de ETA que es un tema muy importante y del que ha hablado en muchas ocasiones y también en euskera es una de las palabras que más se utiliza porque es la conjunción cooperativa con lo que Isaías y Francino sería Isaías ETA Francino pero como estamos homenajeando a la librería Lagun que como ya sabéis significa amigo aprendamos euskera entrando en el mundo de la cultura contamos que estamos buscando un libro entre los más vendidos encontramos patria y quién lo firman Fernando Aramburu un apellido vasco viene de harán que es Valle Bourgeois que es cabeza lo que sería como en lo alto del Valle aunque para ser precisos harán debería ser otra escritora que podemos encontrar es Lucía Etxeberría también con dos términos esté a casa Iberia nuevo llegamos con los apellidos en Alfa la Roja vemos Asier Etxeandia que al igual que en el caso anterior tiene que sea casa también Andilla tutee quizás es frene de algo y el Goya al mejor actor revelación

Voz 10 31:48 León es para Eneko Sagardoy

Voz 2 31:51 es a la película habréis podido deducir su significado columna a los brazos en cruz para que ustedes comprobar lo lejos que quedan de sus dimensiones el título se tradujo como gigante aunque un significado más ofertados

Voz 49 32:05 es un gran honor y estando en Donosti hablando de actores no puede faltar Gorka Otxoa ha aclarado cae Salvio muy su apellido Ochoa lo bueno antes de terminar sólo hubo un detalle que a lo mejor luego

Voz 2 32:19 Caixa Poti y pedir un chiquito pues viene de sequía que significa pequeño precisamente porque los chiquitos unos vasos pequeños con

Voz 1626 32:27 poco de vino

Voz 2 32:30 Nos vamos a despedir felicitando el cincuenta aniversario de nuestros amigos Lagun así que felicidades

Voz 1 32:44 es bueno porque bien con lo que nos traen por esta tierra acá

Voz 0827 32:48 de una deuda reportaje genere Aróstegui que creo que Aróstegui significa algo así como el lugar en el que trabaje el herrero creo si alguien tiene algo que decir será para las próximas unidad de vigilancia porque ya me voy que a estas horas siempre

Voz 50 33:03 señores si me lo permiten que me voy a ir pues soy un poquillo cansado gracias

Voz 0827 33:09 así que recordamos nuestra dirección de correo Ud G V arroba Cadena Ser punto com he sido muy feliz esta tarde aquí ya saben si en algo me equivocado que seguro que sí

Voz 1626 33:19 hoy no volverá a ocurrir

Voz 0313 33:21 fin de semana Isaac Arias algo

Voz 2 33:33 la Ventana en las redes sociales y a La Ventana infantil La Ventana

Voz 51 33:40 k de las

Voz 9 33:49 ahora podemos que mucho trabajo

Voz 2 33:53 y eso no hay derecho es una burla el movimiento esté van aumentó se va a conseguir sin lugar porque es una miseria es una ventana por la que menos se ha visto pues acosado por las pensiones dignas un sistema público

Voz 9 34:15 vibrante con Mariano Corleone decían ellos nos van a robar las

Voz 0827 34:18 el veinticinco de lunes a viernes

Voz 0313 34:21 es

Voz 7 34:21 desde las ocho de la tarde las siete en Canarias con Ángels Barceló quieres hablar antes

Voz 2 34:28 fuimos Trending Topic el tema más comentado de la madrugada con el ser la noche más comentada en adelante muchísimas gracias por llamar Jesús gracias Rosa Isidro muchísimo de lunes a viernes a partir de las dos de la mañana hablarporhablar Macarena Berlín seis por llamar y que nos cuenta dignos en Cadena SER y cadenaser punto com quiere que el escuchemos quieres hablar en muchos programas deportivos

Voz 15 35:00 pero ninguno es como el original

Voz 53 35:25 en exceso

Voz 46 35:28 del diez de febrero de dos mil veintiuno dos años y medio después del gran

Voz 7 35:31 apagón el gran apagón tercera y última temporada

Voz 2 35:35 todo metálico Cano sabes cuánto dura al apagón

Voz 7 35:37 con Macarena Gomez Israel Elejalde Juanra Bonet Adriana Navarro Nancho Novo el ocho de otras cosas aquí en el TS ver otras cosas estudiar todos los sus nos carroñeros los cada viernes un nuevo capítulo en Podium podcast punto com Vallejo usted aceptó venir aquí en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 1 36:05 el exilio de tío proporcional una sustancia con la que las tengo ya se defiende de sus depredadores osea

Voz 7 36:12 otros Cadena Ser punto com la radio que tú programas ella se corren nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 53 36:33 tú

Voz 0827 36:35 si gana un auténtico

Voz 8 36:38 clásico comprando vino René Barbier juega a nuestro dominó en juega con René Barbier punto com lleve una moto es coma ciento veinticinco y cada semana los diez fantásticos premios sólo por participar vinos René Barbier los clásicos nunca fallan

Voz 2 36:52 qué pasa tengo un dolor terrible yo uso distraen tique de entrada

Voz 7 36:58 Pray con Benzo caiga de laboratorios piñas es una solución dental un spray que alivie rápidamente los dolores de muelas tintes encías lea las instrucciones de este médicamente consulte a farmacéutica

Voz 17 37:12 pues por los semanas Samsung tenemos una cita la cuenta un Romero de primer curso

Voz 8 37:17 tu por doscientos último test

Voz 17 37:21 el acceso a siete dos mil diecisiete por doscientos veintinueve euros del dieciséis al veintidós de marzo tres por dos en accesorios

Voz 54 37:31 te has enterado de todo lo que lleva una nueva gama Opel Black edición pero porque habla así de bajitos porque es una exclusiva pero tú eh

Voz 7 37:40 la nueva serie especial Opel visión aprovecha hasta cama con un diseño único y cuatro mil euros el equipamiento más exclusivo a conocer a tu concesionario Opel

Voz 17 37:51 ese grifo que gotee tenía que llegar su filial ya ese cable pelado también ya la cisterna que no funciona la pintura de la pared

Voz 7 37:57 a toda tu casa de tenía que llegar Soria es mañana

Voz 2 38:00 porque sólo mañana tienes un quince por ciento de descuento en todas tus compras herramientas pinturas fontanería mañana todo con un quince por ciento de descuento consulta condiciones entiendan por más de sesenta tiendas muy cerca

Voz 0313 38:19 hola qué tal voy a aprovechar que estoy

Voz 2 38:20 directo para dejar un mensaje de Juanjo gracias me había dejado el micro en la emisora pero por suerte Correos me ha resuelto el problema con su servicio de paquetería urgente lo envié ayer tarde y hoy ya me he llegado a tiempo justo cuando lo necesitaba ya además pude hacer el seguimiento del envío en todo momento que ya me estaba poniendo un poco nervioso si necesitas hacer envíos urgentes correos algo muy nuestro informe con correos punto com o en tu oficina más cercana

Voz 1 38:49 la veintena desde San Sebastián Carlas tranquilo

Voz 0313 39:22 a falta veintiún minutos para que sean las seis de la tarde las cinco en Canarias aquí seguimos asomados a la ventana hoy desde el Kursaal de San Sebastián en horario especial del programa con motivo de los cincuenta años de de Lagun ustedes saben libros y playa han formado siempre una combinación cuasi perfecta o casi perfecta de todo estamos en un lugar con con magníficas playas sobre todo una celebrando a una librería así que lo tenemos todo todo sobre la mesa para echar una mirada por el retrovisor a la historia reciente y quién mejor que esto que Nieves Concostrina lleve buenas tardes

Voz 1 40:00 pues lo dicho bien no haya libro has dicha todas Gimme name Laia

Voz 1626 40:05 estupendamente si ya a todo esto añadimos un puñado de reyes y reinas yo ya pilló Carrete aquí tenemos a una tenemos a una a Isabel II

Voz 10 40:16 eh

Voz 1626 40:17 por si alguien la tiene situada hija de Fernando VII nunca lo vale

Voz 0313 40:20 el texto es muy importante si hace Porro ya

Voz 1626 40:23 lo ustedes X da igual no pero bueno no encaja muy bien nos encaja Isabel Segunda en la Historia donostiarra Nos encaja en la historia de España por supuesto en la historia revolucionaria en la historia de la Concha con los librarnos encaja menos bueno

Voz 0827 40:38 de hecho no nos encajan qué pasa que no le gusta barrer

Voz 1626 40:41 ella era más de cocidos a ver una de sus graves carencias sólo una de sus graves carencias fue la escasa educación que recibió porque se basó esa educación sólo en la moral la virtud el cristianismo y la inteligencia pues menos en la educación cristiana la pifió en todo lo demás todo no no era aplicada no se concentraba ya los doce años admitamos lo era prácticamente analfabeta no perdamos de vista que la proclamaron Reina con trece años y a los doce analfabeta eso nos tocó arregla tu eso de p'alante no es fácil no es fácil bueno pero daba igual daba igual que no supiera que no leyera de cualquier forma iba a seguir ahí y que si era un boquete Si hubiéramos tenido que echar a todos los reyes por qué tenemos tenido por Sócrates pues pobrecitos de nosotros no hubiéramos ha sido lo sigas quién Nos gobernó hombre sigue si salimos salvo Alfonso X el Sabio que como su propio nombre indica era eso pues pues nada ir a no se salvaban cuatro-cinco más Isabel Segunda no necesitaba leer a quién tenía que darle cuentas que iban a ser sino sino era lista quiénes echarla pues sí la echaron del que San Sebastián no en mil ochocientos sesenta y ocho si la librería Lagun se fundó en mil novecientos sesenta y ocho digo que lo mismo ellos no lo saben pero estaban conmemorando el centenario de la expulsión de la Reina con la inauguración de la librería conmemorando celebrando en eso ya que decidan hechos

Voz 0313 42:17 por cierto para que no lo sepa a qué hacía la Familia Real en en Donosti vacaciones supongo Renania básicamente vacaciones

Voz 1626 42:23 veraneando veraneando pero es que a ver estábamos ya muy metidos en septiembre como para seguir veraneando las vacaciones estaban aquí alargando un poquito y hacia ya fresco no no estaba solo ella además porque allá donde iban los reyes de vacaciones pues iban los pelotas ya lo sabemos no los aristócratas los que buscaban estar ahí en la pomada a San Sebastián llegó la Reina por prescripción médica por primera vez no se plantó aquí en mil ochocientos cuarenta y cinco porque tenía un eccema pes que le pillaba todo el cuerpo había mucho cuerpo que pilla ahí lo destruyó en mil y un médico le dijo eso de vaya usted a tomarse unos baños de de hola que van estupendo para la dermis no al principio vino motu proprio y como se conoce que le fue bien con sus primeros chapuzones pues repitió vacaciones otros años ya animada desde desde la propia Donostia no porque no veas lo que arrastraban esas esas visitas imagínate toda la fauna aristócrata a que venía detrás pues fueron dando pistas a la ciudad de las posibilidades económicas que ofrece un sector que apenas estaba asomando la nariz que era en el turismo no San Sebastián comenzó a ser una referencia paradójicamente gracias a la reina Isabel Segunda de de de Borbón para que luego digan alguna boca chanclas que los rellenos iba empanada

Voz 53 43:44 sí

Voz 56 43:44 en mayo pero hacía baila

Voz 2 43:47 no

Voz 56 43:48 cada día que enviaba vuelan del día

Voz 0313 43:54 oye lleves una pregunta que no sé si nos hemos planteado alguna vez pero Hoyos oportuno hacerlo en el siglo XIX una reina exactamente como vuelve a la playa aparte de la Corte con sombrilla con Pamela con toalla como

Voz 2 44:08 por libros ya no me el hace llevaba libros ya ha quedado claro que no llevaba cosa logística cosa logística como juzga no

Voz 1626 44:13 ella llegaba como una reinó como una red en berlina literalmente en Berlín aunque tirada por ocho por ocho caballos sombrilla no hacía falta la toallas en la selva llevaba en la Concha había una especie de caseta gigantesca con todo su golpe de decoración real muy mona instalada sobre unos raíles Icon en un par de bueyes enganchados eh que bueno pues que tiraban hasta la orilla de de la caseta Illa en la metían en el agua para que estuviera la reina a salvo de miradas plebeyos no mejor así hombre porque la visión de Isabel II bañándose en la Concha con su traje de cuello alto mangas hasta el codo Fall o hasta las rodillas osea eso no lo superan y Fraga en Palomares y además no quiera sabe con pose ropaje lo lo que lo que era eso mojado no siempre iba acompañado además de un de un banquero que le ponían a ella unieron Si bien fallero se bañeros llamaban bañeros y por si había que tirar de ella no siempre entonces qué edad tenía su riesgo y además siempre el mismo que decían cuentan que la la de la ciudad que era un un donostiarra muy campechano que que siempre insistía diciendo Reina mete cabeza

Voz 1 45:25 sí

Voz 0313 45:38 al haber más preguntas donde se alojaban a Reina cuando he venido aquí de vacaciones saber porque hoteles no había no

Voz 1626 45:44 no lo de los hoteles aún se llevaba se llevaba poco ella venía palacetes que ponían bueno pues a a su disposición Tampico poco hacía falta venir pagando no había ninguna necesidad no había alguna que otra Fonda fina cuando que empezaban a despuntar como la de Manuel Mateo ir Juan José Balda que está ahí mismo a la a la entrada de la bahía cuando no estaba todo tan petardo de ladrillo o no

Voz 57 46:07 en en pleno que se llamaba entonces Paseo de los bancos

Voz 1626 46:09 no era un lugar que ahora conoce todo el mundo porque bueno es un solar donde está la actual Hotel de Londres no le muy famoso Hotel de Londres y de Inglaterra pero ella bueno es que ya se movía a veces iba a Zarautz a veces iba a Lekeitio ella lejía playa donde le pillara bien no hasta que le pilla aquí en uno de los en uno de sus veraneos largos a mediados de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho el lío lío aquel de la revolución no estaba en Lekeitio en ese momento no cuando se entera de que hay un poco hay un poco de jaleo por Cádiz tan calentando el ambiente no unos revolucionarios que empiezan a dar la bronca por ahí no acababa de estallar la revolución de la gloriosa

Voz 0827 46:44 ah pero dijo ella uno pues ya se le pasará de

Voz 58 46:49 eh

Voz 0313 47:12 es que yo lo entiendo que a pesar de que está estallando está comenzando a una revolución ya no se plantea regresar interrumpir las vacaciones de verdad no se lo planteó hipoxia frente del

Voz 1626 47:23 lo dice claro Currás han exigido ya sé que me dice pero no deduzco claro pues no hubiera sido lo suyo no dicen que huy dicen que hizo intención no pero que al final por unas cosas o por otras que se habían cortado el tren que sino había pasaje que si tal bueno pues entre frenar una revolución en Madrid y quedarse de pinchos por aquí J poco riego jaulas Berizzo se quedó se quedó pero es que además de la gloriosa está caddie que es que estamos hablando ya estaba aquí es donde da la vuelta el Levante no decir doña Isabel Bonig pues primero que esto llegue pues otros haitianos ya ya haremos algo o no sí por si acaso hubiera que salir zumbando no olvidemos que estamos en el sitio ideal en el momento oportuno sea Nos quedamos por la costa vizcaína hay por la costa donostiarra que tenemos la frontera ahí mismo y quién había al otro lado de la frontera se había que salir pitando a Francia bueno pues el colega Napoleón III y su mujer María Eugenia de Montijo no encima ella español María Eugenia nadie les iba a recibir mejor que ellos yo yo creo que Isabel según han nunca se planteó ir a playas del Levante UD o del Sur primero porque aquí están más fresquitas y necesitaba pasó extrema y segundo porque allí estaba pillada si venían mal dadas a ver cómo se iba nadando desde Donostia pues había escapado

Voz 0027 48:37 por entonces cuánto tiempo pasó entre entre que comenzó la revolución acabaron posando

Voz 1626 48:42 dos semanas más o menos Solana dos semanas el veintinueve de septiembre

Voz 15 48:46 ya les dijeron oye Reina

Voz 0827 48:49 nunca mejor dicho te te tienes creyendo que resulta

Voz 1626 48:53 ya que la juerga flamenca de Cádiz ya hasta aquí que ya que ya ha llegado a Donostia mañana mismo a las doce en punto del mediodía del treinta de septiembre en la casa consistorial de San Sebastián vamos a nombrar la Junta Local revolucionaria tu misma pero igual aquí ya no pinta que no te podemos empadronar aquí no sea que nos hemos revolucionado ya todos estamos ya todos revolucionados esa última anoche la pasa en la fonda de Mateo y Balda el hotel de Londres no por la mañana pidió taxi varios porque era muchos eran las doce se llamaban entonces hijo a la Estación del Norte

Voz 0313 49:41 si doce se fueron entre tres enfermos estuvieron todos

Voz 1626 49:45 tres a las diez y media de la mañana atravesaron la frontera de Irún y luego a Biarritz ahí estaba ya esperando a toda la familia Realia la enorme Trump te sirvientes Eugenia innato hombre había que atender a los colegas españoles no pero es que si llegan a saber que venía toda esa tropa no había cama para tanta gente es que no venía la Reina con la peluquera el marido y los y los cuatro niños es que iba toda la vasca ni siquiera sé si esta expresión de toda la vasca viene de entonces porque iban yo qué sé lo que iban allí no sirvientes Fórum tuvo los cortesanos que dijeron pues si las reinas jamás no baja Madrid pues nosotros tampoco va ella pues nosotros también nos jugamos no tengo un amigo tengo un amigo que dice que su novia se va con otro ese va con ellos

Voz 60 50:27 bueno pues pues es

Voz 1626 50:30 es lo mismo no hemos osea que que no iban sólo asistentes personales tanto de servicio como administrativos también iba algún que otro Duque algún que otro Marques con sus respectivas familias no iba hasta el Padre Claret el confesor de la Reina que no haría esta mujer para tener que viajar con su confesor qué no haría no creo que iba hasta Antonio también también iba el novio del Rey pero esto no lo aseguro porque es un dato que no sea aireado mucho el caso que el iba y al final pudieron arrojar Rosa todos los sí hombre acabaron apañados en ser entre entre

Voz 15 51:02 el equipo que se hace yo estoy

Voz 1626 51:06 siento a Napoleón III diciéndolo genial dijo la última vez que invitamos a nadie a venir aquí

Voz 60 51:12 la

Voz 1626 51:13 Familia Real Se alojó en empató en una antigua casa solariega de los Borbones se desconoce el palacio de Enrique IV no pero lo cierto es que hablamos ya a principios de octubre el invierno venía y la humedad y el frío aconsejaron que mejor irse en noviembre ya estaban en París y ahí fue cuando la reina se quedó con los niños y el Rey ya se fue definitivamente a vivir con su novio o no a la porra ya guardar las apariencias a esta pareja la revolución la verdad que le vino muy bien

Voz 9 51:39 sí nos

Voz 0313 51:57 de todas formas el el bien para San Sebastián y ya estaba hecho eh todo ese periplo dejó

Voz 24 52:02 hola ciudad y alrededores convertidos y aún hoy en primer destino turístico

Voz 1626 52:06 la de los Juegos lo dejó puesto en el efectivamente eso es indiscutible de hecho cuando llegó ya el siguiente Rey un par de años después ese que pillamos en un mercadillo de segunda mano Amadeo de Saboya dijo aquí donde veranea la costumbre San Sebastián también se vino por aquí de pinchos también estuvo el aquí no y luego ya como los reyes son animales de costumbres continuaron viniendo todos no Alfonso XII otra vez Isabel Segunda cuando la dejaron vuelve a estar quieta y callada hijos sí fue volver no vino para entonces ya venía a ella el Palacio de Ayeste no si la reina regente María Cristina cuando ya casco Alfonso XII siguió viniendo por aquí con las niñas y con el niño con Alfonso XIII no pero ella que ya venía todos los veranos dijo mira yo me compro en Te remito me hago palacio ya tenemos chalet de veraneo