La Ventana (16/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 1 00:00 eh

Voz 2 00:04 a peinarse

Voz 1667 00:11 son las seis las cinco en Canarias volvemos al barrio de Lavapiés en Madrid a esta hora están convocadas dos concentraciones en protesta por la muerte del ciudadano senegalés que desembocó en los disturbios vividos anoche en el centro de la ciudad una de esas protestas está convocada por el Colectivo de Vendedores Ambulantes al que pertenecía el fallecido ahí está una unidad móvil de la Ser con Julio Hernández Alfonso Ojea adelante

Voz 0089 00:32 a punto de iniciarse esta marcha en una plaza de Nelson Mandela a rebosar una marcha que tiene previsto finalizar en la Puerta del Sol para denunciar la situación de los manteros que todos los días viven en un juego permanente del gato y el ratón con los agentes de la Policía Municipal madrileñas exhiben carteles en los que se puede leer ni un mantero menos hice escuchan gritos en los que se escucha también decir que ningún ser humano es ilegal desde este barrio de Lavapiés la marcha

Voz 0313 00:57 a ir avanzando en los próximos minutos en dirección como decías

Voz 0089 01:00 los a la Puerta del Sol el Gobierno ya

Voz 1667 01:02 Emma la calma en la víspera de las movilizaciones de los pensionistas programadas para mañana sábado Soraya Sáenz de Santamaría garantiza el trabajo del Ejecutivo para conseguir estos objetivos son declaraciones de la vicepresidenta en León dando esos genes Grimes escena para él que

Voz 3 01:17 la gente que ahora está trabajando que son cotizantes tenga la garantía y la seguridad de una pensión en en el futuro yo creo que a medida que vamos avanzando en la recuperación pues es lógico abordar este tipo de asuntos y poder ir devolviéndole a la sociedad de los esfuerzos que ha hecho a lo largo de esta crisis que ya estamos superando

Voz 1667 01:35 la policía británica investiga como asesinato la muerte del opositor ruso cuyo cuerpo fue localizado el pasado lunes en su casa de Londres de momento no han encontrado vínculos con el envenenamiento del ex espía en Salisbury corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 01:49 Nikolai Glushkov murió estrangulado su cadáver fue hallado el lunes en su casa en el sur de Londres por su hija Natalia antiguo directivo de la compañía aérea Aeroflot había sido juzgado y condenado en Rusia por fraude y lavado de dinero tras cumplir una pena de cárcel pidió refugio

Voz 1915 02:05 en el Reino Unido tenía pendiente otra condena

Voz 0273 02:07 Scotland Yard ha abierto una investigación por asesinato Glushkov de sesenta y ocho años era uno de los últimos supervivientes del círculo de expatriados rusos en el que se movía el gran enemigo de Putin Boris Berezovsky el oligarca fue hallado en el dos mil trece ahorcado en su domicilio la investigación no pudo determinar si aquello fue un asesinato o suicidio Glushkov siempre sostuvo que le habían matado los servicios del Kremlin también había denunciado que su vida corría peligro

Voz 1645 02:34 deportes José Antonio Duro conocemos los emparejamientos de los cuartos de final de Champions Barça Roma Sevilla Bayern de Munich y Juventus Real Madrid además la otra eliminatoria es el Liverpool Manchester City las semanas del tres y el cuatro de abril los vueltas el diez y el once del mismo mes también se ha conocido esta mañana el emparejamiento el Atlético de Madrid en la segunda competición continental el Atlético jugará ante el Sporting de Lisboa el partido de ida en el estadio nuevo Metropolitano seis tres cinco y tres en Canarias

Voz 1915 03:02 en Madrid además de esa concentración en Lavapiés convocada por ciudadanos senegaleses hay otra promovida por la asociación de vecinos del barrio aseguran que sólo quieren defenderse de las agresiones sufridas ayer por los grupos antisistema tras la muerte de Mamen Valle Begoña Sebastián es su portavoz

Voz 4 03:16 veo que lo que pasó ayer fue muy grave lo que no voy a consentir ni los vecinos del Barrada a pies van a consentir es que haya gente violenta que se crean que somos los que son gente del barrio y que se crean que nosotros somos así no creemos que esto vaya a producir ningún calentamiento de ánimo

Voz 1915 03:33 la Red Española de inmigración anunciado por su parte que se va a personar en el atestado judicial del caso para aclarar lo que consideran contradicciones en la información oficial Daniel Méndez es su presidente

Voz 2 03:43 no se puede mirar para otro lado por parte de los administra

Voz 5 03:45 acciones reiteró que en ningún momento a la policía municipal esto es aclarar un hecho muy grave como es la muerte de una persona además de paso el Ayuntamiento podría tomar medidas para que esta gente que ha tenido que salir de su país no viva con el miedo constante y criminaliza

Voz 1915 04:04 con Manuela Carmena acaba de publicar un mensaje en su cuenta de Twitter en el que asegura que el Ayuntamiento escuchará todas las expresiones pacíficas no puede repetirse ningún tipo de violencia como la que anoche sufrieron vecinos y servidores públicos y termina diciendo que Lavapiés quiere seguir siendo un barrio donde la convivencia siempre es ejemplar y una cosa más es una avería en el Hospital Clínico una la última en la segunda perdón en menos de tres días la rotura de una tubería inundado dos salas de la UCI norte del centro que se levantó hace sólo cinco años los pacientes han tenido que ser trasladados a otra zona María Ángeles Martínez portavoz del Mats

Voz 6 04:37 dos días después de que la rotura de una tubería redujese el desplome de parte del techo de la sala de Lucy norte se produce otra veía en la en otra sala de la misma UCI esto obliga el Tratado también de todos los pacientes ingresados a la a la UCI de que el hospital hoy permanecerán cerradas las dieciséis camas a Luccin Ortega

Voz 1667 05:02 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana ya las siete las seis en Canarias en la Ser Cadena SER

Voz 0313 05:12 servicios informativos

Voz 8 05:17 en Carrefour Carrefour punto es tienes el de tres unidades de solomillo de cerdo por sólo seis euros con cincuenta mil entre coches vacuno especial para Lapiedra por sólo nueve euros con noventa y cinco el que mejor hipermercado del año

Voz 9 05:31 a ver qué pudo ayudarle llamaba porque quiero estar armera alarma si estamos

Voz 10 05:39 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 11 05:42 no se preocupe ahora misma visuales seguridad de su para que les dé si hoy mismo la alarma instalar

Voz 12 05:46 la protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 7 05:57 el ritmo de vida te crea ansiedad tranquiliza ten toma ansiado me porque han sido Ahmed contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso recuerda Annecy Ömer consulta tu farmacéutico dietista

Voz 13 06:09 a ese grifo que le tenía que llegar su día ya ese cable pelado también ya la cisterna que no funciona la pintura de la pared a toda tu casa de tenía que llegar Suria mañana porque sólo mañana tienes un quince por ciento de descuento en todas tus compras herramientas pintura fontanería Harding mañana todo con un quince por ciento de descuento consulta condiciones entiendan por más de sesenta tiendas muy cerca

Voz 14 06:32 mi espalda no acabamos de empezar la mudanza dolor

Voz 15 06:35 de espalda Radio salí crema anti inflamatoria con efecto calor radios Jalil radios salir de laboratorios Viñas las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico

Voz 16 06:45 me dijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 14 06:49 cuando ves en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa te en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasarán Zoco revista nada sin tu plana punto com Bardenas Reales Reserva de la Biosfera turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 17 07:24 porque ése era el que nos corramos Ramos tampoco el regalo del Día del Padre será porque sabemos que el el regalo le da igual a él le da igual un descapotable rojo o negro un chalé con piscina de riñón o con piscina olímpica

Voz 18 07:36 es que les da igual este lunes diecinueve de marzo sorteo del día del padre de Lotería Nacional quince millones de pares bien o no

Voz 2 07:46 por una buena causa por estar superar tus límites un runner siempre encuentras motivos para correr en El Corte Inglés te damos tú no más hasta el uno de abril un veinte por ciento de regalo todo lo que necesita un runner ahora son un veinte por ciento de bonificación incansable y textil de las mejores marcas en una carta todas así a lo mejor Correa El Corte Inglés bolas soy Manuel Fuentes y tengo una gran noticia que contarte ya está a la venta el disco de Atrévete

Voz 8 08:21 todas las canciones que escuchas en el programa despertador de Cadena Dial ahora reunidas en un doble

Voz 19 08:33 lo mejor de nuestra música con el disco de Atrévete imprescindible

Voz 8 08:38 en Carrefour en Carrefour entonces tienes dos jamones curados cierre pieza de seis kilos en vez de aproximadamente por sólo cincuenta euros Carrefour mejor hipermercado del año

Voz 2 08:50 les recordamos las cámaras cosa yo soy el tío al que están verse el mal

Voz 20 09:08 sí que estéis hay un sótano cuarta temporada de Negra y Criminal es a dos nuevos capítulos Caramés

Voz 21 09:17 Mona León Siminiani Negra y Criminal ya disponible en Podium podcast punto com Se balear

Voz 22 09:27 la clave interna desde Sebastien Col Carlas pero

Voz 0313 09:33 son las seis y nueve minutos de la tarde a las cinco en Canarias arrancamos la tercera hora de La Ventana seguimos en el Kursaal aquí en San Sebastián hoy nos ha traido como saben aquí el homenaje del próximo día veintidós a la librería Lagun por sus cincuenta años de vida y esta mañana hemos echado un ojo a su sección de música que la tiene hemos encontrado verdad Benjamín de algunas joyita es así pequeñas que para nosotros bastante desconocidas no en la sino para la gente que no tanto a dos voces paralelas de eh Laurie Volpi que es un es una pequeña editorial donostiarra que reúne grandes voces de la ópera del siglo XX eso lo tienen en Lagun o nota rota de Francisco Javier Iraizoz Kikes una selección de músicos innovadores absolutamente de de todos los estilos no bueno la verdad que estas alturas tratar de forzar subrayar mucho el vínculo entre literatura y música no es necesario porque lo comprobamos y lo vemos cada viernes aquí en La Ventana en la cita con la música en directo hoy por cierto tenemos música en directo por partida doble de entrada una propuesta en en castellano

Voz 23 10:33 con promesas que han caído

Voz 24 10:36 lo las promesas los esos ídolos caídos las cortinas sobre nuestro perfil El vuelco es cierto ahora casi vivo Cayetana sólo le dadas las piedras son piedras y el tiempo dirá que siete

Voz 0313 11:17 Mikel Erentxun buenas tardes amigo cómo estás que te Almudena gracias por el esfuerzo de correr y correr desde Vigo para llegar hasta aquí a la hora la verdad es que tienes Ángel agradecemos muchísimo todos de verdad una vez que que viene a a Donosti y estéis en Galicia para el juntarlo Moore regalará salgo directo sí claro que sí ahora una propuesta no euskera decíamos que teníamos hoy cita musical por partida doble aquí en la en la Ventana en directo esta tarde desde el Kursaal se ha máis

Voz 25 13:15 la ya la Ana qué tal los corte

Voz 26 14:52 hombre no

Voz 25 15:11 todo Toño Carra hola Toño

Voz 22 16:07 a ver Rice directo en La Ventana es el Kursaal de Donostia San Sebastián si privadas falló la Peter sin micrófono hablarás saltan a los para robarle pero

Voz 0313 16:23 además mientras Ayora X ese ponen los los auriculares y el micro Ayora hay que decirlo además son una racha de on cómo estás

Voz 0268 16:30 noche en León uno especial yo no sé si

Voz 0313 16:32 si entre todos podemos contar Cumpleaños feliz no es que hoy cumple años

Voz 23 16:36 anda que haga Beagle empiezas tú

Voz 27 16:40 bueno no no se va a las tres pavos con

Voz 23 16:44 ya

Voz 0788 16:46 fíjate en cómo era yo

Voz 23 16:49 si te deseo vamos a yo ahora con eso salió

Voz 22 17:00 Nos han hecho el doblajes jugar Cardio me he tenido que que que

Voz 27 17:06 el grupo fueras letras porque en esta ocasión que habéis cantado dice que el invierno se ha ido o está a punto de marcharse si habla casi a punto de marcharse entendió tú Francino lo que me he preocupado por mirarlo no sí sí habla de una de

Voz 0268 17:20 entre otras cosas de que al final el invierno en algún momento siempre se edad no

Voz 0313 17:25 acción todas las historias en la todas las canciones en la historia de cualquier bando a cualquier grupo tienen un su intríngulis que tiene ya o cuántos años tiene esta canción Piti dos mil

Voz 27 17:34 esta pero esta canción este año

Voz 0313 17:36 si algo porque porque pegó fuerte o si si peor

Voz 0268 17:40 es un eh no está carrera fue el momento de que que llegó

Voz 0313 17:45 no va más o menos a gente de tres años

Voz 0268 17:47 hasta ochenta no hubiera veías a cualquier niño o cualquier eh persona ya mayor pues cantando la canción que te conocía no fue el son el dos mil diez fue un Boon muy grande con esta canción y lo además hicimos un videoclip con Ainhoa Moyúa haciendo la canción en lengua de signos entonces eso ya fue vamos espectacular tuvo un montón de visitas el vídeo y todavía lo tiene y la canción va sola no y ahí versiones de de todos los las del mundo

Voz 0313 18:15 como explica que la canción Passola

Voz 1414 18:17 sí es verdad que cuando haces una canción yo creo que el mayor objetivo es eh hacer canciones que veladamente luego viajen solas que realmente el público la gente gentes las hace personales

Voz 28 18:30 que ya pues ya a la gente

Voz 0313 18:33 ya no se acuerda de quién la ha en la porque realmente ya se comparte con todo el Mollina como las hacéis las canciones que es una pregunta que siempre nos planteamos aquí en en el La Ventana en la cita con la música en directo como las hacéis tienen un protocolo hay hay un sistema primero la música y la letra que importancia tiene cuál es el algoritmo Si

Voz 27 18:51 y eso que todavía no se ha llegado Weiss pero espérate darles tiempo no

Voz 0788 18:57 que me estoy acordando de Drexler que tuvo que hacer algoritmos y cosas así cuando dice una canción muy graciosa para una aplicación en la que podías poner en el orden que te diera la gana las estrofas y los estribillos y algunas de las partes Grace estrofas seguía siendo con Katy nada con la siguiente tenía que hacer calco

Voz 27 19:12 los pero bestiales estuvo contándolo diariamente está mirando Miquel con cara de este por sí estuvo Prendes m Steve es decir que

Voz 29 19:21 también esta no no esto no son matemáticas y que que es muy complicado pero lo que comentas efectivamente yo lo recuerdo adquiera un trabajo

Voz 0788 19:30 también te digo que hay una esquela es intercambian una estrofa con la otra da igual no estarán en la verdad problema incluso si no canta ninguno también da igual

Voz 0313 19:38 pero qué es primero es siempre una idea uno uno una letra un concepto o la musicado sale de repente una melodía una cosa hoy nos encontramos la quiebra engancho nosotros normalmente solemos tener

Voz 1414 19:48 tú una base au Sun hizo un juego de estrofa estribillo sobre ello pues una línea de voz y luego ya después cuando tenemos lo que es eh la melodía pues eh Ayora ya suele meterse la letra la alemana Arena

Voz 29 20:05 pues yo lo lado así como Mike Arana yo en mi caso casi siempre la música antes estoy como tengo mucha más pero yo en mi casa porque tengo mucha más facilidad de hacer melodías que letras no eh con los con mucha gente que no Diego Vasallo Mi la mitad de de Duncan Dhu ligeramente inscribe primero las letras yo es que él es el cuándo

Voz 0268 20:27 hay una letra previa me cuesta mogollón abrirme a una melodía hay cuando está suelto fluidez no lo está haciendo yo hago en inglés voy diciendo hago sonidos y luego intento que que la letra reproduzca esos sonidos evidencia además tenga sentido

Voz 29 20:40 yo hacía sigan espera ahora trato de que las canciones y un poco vayan creciendo paralelamente música y letra un par de discos tratando de de que las cosas cogen forma a la vez

Voz 0788 20:51 Mccartney contaba que cuando él compuso él dice que cree que compuso en sueños la melodía de Yesterday si cuando se levantó el tenía un piano al lado de se puso a tocar Iker a la hora del desayuno estaba preparando

Voz 1667 21:01 se huevos revueltos que son ingrese dices Campbell ex

Voz 0788 21:05 entonces empezó a tararear y para bueno para poner una letra aquello que estaba tocando el piano hijos Chrome

Voz 30 21:09 el ex ha declarado el primer nombre era huevos revuelo

Voz 27 21:16 pues qué pena no tenerlo queréis

Voz 0313 21:21 ejemplo de primero el Ritz primero una música y luego se adapta bueno con el rock sin concesiones ocurre también ya lo creo que ocurre Mera esta canción For Love yo periodo ver cuenta la historia de alguien que lo cuenta otro por esa persona se siente muy a gusto que no es condenada uno con esta letra si es previo pensaría esto pues son avalada a lo mejor no lo al al ver la letra escuchara algo tiene un ritmo

Voz 27 22:28 te rockero vamos absolutamente pero es una canción de sí sí sí sí sí es más visitada pero al parecían tan el educador mira los intentamos disimular hacemos un poquito de todo

Voz 0313 22:43 pero es verdad en en en en estos veinte años quiere Weiss en el tajo habéis ido incorporando bueno y soy muy versátiles los trabajos

Voz 0268 22:52 que al final lo hemos buscando nuestro camino también si al final vas trastear escuchas mucha escuchamos mucha música vamos a muchos conciertos y al final pues todo eso que vas viéndote influye de alguna manera hay buscar algo nuevo también en el local para tirar para adelante no

Voz 20 23:24 o como tantas otras cosas demuestra que es a ese lugar común que dice que solamente se puede hacer rock and roll en inglés mentiras desde raro pero si uno que queda al final la música no tiene idiomas no cada uno canta o compone en lo que se siente cómodo en nuestro con nuestro caso es mí me sale en euskera

Voz 0268 23:43 sí es lo que he aprendido de de de casa

Voz 31 23:48 y entonces me sale así no entonces no me

Voz 20 23:50 planteo yo en inglés es que es que somos graciosa el castellano se hace muy raro

Voz 0268 23:56 entonces pues bueno lo más cómodo de lo más natural yo creo que lo más naturales es cantar en lo que uno se siente cómodo no eso de que hay

Voz 0788 24:04 hay un rock vasco sé que me voy a juntar con estos chicos en San Sebastián y me decía bueno claro son dos tíos de los de los del rock vasco de toda la vida hay alguien que sepa definir qué es esto del rock vasco como si hubiera

Voz 0313 24:16 algo algunas trazas concretas en las que incluso el vasco a solas City Piti

Voz 0788 24:21 ahora de entrar a matar claro ya el el señor sino mucho más sencillo horror vasco es propenso aquí en Euskadi lado y ya puede ser en euskera cambia pues sede en castellano

Voz 1414 24:32 rock esa ya hecho aquí

Voz 0313 24:35 Euskadi no puede pero lo que sí que es cierto es que aquí hay una tradición de grupos muy potentes desde la época de aquí todos estos que que en otros sitios no sabía en aquel momento

Voz 1414 24:44 ya tras esto pues me aburría Alkorta tuvo que hemos sanidad aquí dos ochenta aquí a muerte e claro ha ido poco a poco evolucionando en lo que sí que tenemos aquí es un a la verdad que una riqueza para poder tocar en directo cantidades sitios gratis esa para gasté Chess casas ocupadas que que pues durante el tiempo pues han estado resistiendo y aguantando hoy grupos como nosotros con veinte añitos hemos tenido posibilidad de poder tocar en cada pueblo de todo Euskadi y gracias a eso hemos conseguido pues eh eh al final es hacernos Si madurar tocando en directo

Voz 0313 25:25 oye y fenómenos como el de el de Manel que es un grupo que hace música en en catalán música distinta de la bueno en algunas cosas no notan distinta y que ha sido y que es de hecho un fenómeno en toda España eso es casualidad es una conjunción de astros pues desde luego frecuente no

Voz 0268 25:40 yo creo que un empujón grande fue Guardiola también época del ciudadano que que que les abrió un camino muy visto

Voz 23 25:48 bueno en Alemania Japón sabe sí pero bueno

Voz 0268 25:52 en euskera siempre ha tenido un poco siempre se el apartado bastante no y bueno bien por nuestros traumas propios y por los traumas de de las personas siempre habido una barrera en eso no

Voz 0313 26:02 bueno hoy por la tienes sea más difícil es que no no

Voz 0788 26:05 ninguna broma si tú no eres capaz de repetir un estribillo fácilmente el inglés la gente más o menos lo chapurrea el castellano pues hay mucha gente que la habla yo creo que que lo digo porque porque hay idiomas más musicales y menos musicales son más fáciles de seguir hay gente que dice cosas sin saber lo que dice pero lo está diciendo en inglés o las está cantando y eso es más difícil ya estaba intentando quedarme con estribillos vuestro sí vaya pues es que es muy déjame que como

Voz 0313 26:27 cortamos con los oyentes de La Ventana sobre todo los aforo del País Vasco algo que posiblemente no conocen que es que Mike en alguna vez también a cantar Aukera ir inocencia Damazo esto se parece sí

Voz 29 26:46 letra de cara al sería estar Feria pero no

Voz 2 26:48 encontraremos eh

Voz 27 26:55 es una canción dedicada al barrio donde nació Álvarez sin pero rockeras esto

Voz 32 27:01 no sé

Voz 0268 27:05 no

Voz 32 27:05 a ver a un dijo dijo bufanda de ella día cree que ellas Huguet Sara de que me dejarán a todos ricos

Voz 29 27:38 qué dice sean esta canción la UTE ya es un clásico de del del pop vasco no voy sin miedo pues bueno me atreví a hacerlo de hacer vivir porque atreverse aquí no porque yo no los que era no

Voz 2 27:55 y bueno viene para Miami

Voz 29 27:58 eh aunque luego una época la atacaba en directo a la canción y me lo haya que aprender no pero en el momento en el que la canté en la que la grave hablaba menos cara ahora un poquito más es una canción muy famosa aquí en Euskadi que incluso los que no hablan euskera la conocemos no

Voz 0313 28:32 bueno tampoco era tan infrecuente que cuando sigue siéndolo que cuando uno sin tener puñetera idea de inglés se aprende una canción más obreros pues chapurrea algo que no es el caso porque aquí lo que lo respetan

Voz 34 28:48 eh muy bien pero bueno Se trata de aprender algo que

Voz 0313 28:51 qué te gusta poderlo repetir poderlo es compartir y sin muchos complejos poco tampoco es esta grave que me esté que pone

Voz 0788 28:59 hasta cara cuando no que estas esto impone mucho respeto que de verdad aquí

Voz 29 29:04 en Euskadi es una canción mítica no oí ella hermosísima entonces impone mucho respeto no fue nada fácil

Voz 0788 29:15 bueno se me ocurrió una cosa carnal ya hablando de has podido evitarlo podido no me han dicho que tengo que en detener a la gente mayor y como estaba Benjamín Prado y aquí pues he dicho vamos a detener y enderezar así pero mandar las urgencias no saludado no hace bueno esto esto está cerca siempre en fin que a yo era que haga un ejercicio conmigo que es que no es tan fácil e igual que el camino lo digo en serio que cuando coge un poema sabe que es la primera vez no lo puede recitar bien lo digo porque estamos hoy por un ambiente muy literario en La Ventana pasa lo mismo una letra de una canción tú coges una canción que hasta tarea o mil veces seguro que a la gente que está aquí la pasado pero luego vas a cantar la coleta delante y no sabes dónde meter las palabras porque es la primera vez que la ves no leer cantar juntos no es una cosa tan fácil entonces llora que es muy fan de U2 que por primera vez coja la letra de una canción que sabía tararear pero que no sabía canta

Voz 27 30:04 la habría para darle mucho eh tú te has dejado embaucar

Voz 0268 30:09 yo me dejó pero aviso que tampoco sabía tararear la tanto fue muy fan de U2 el enviado el esencia pero luego los abandoné total

Voz 0788 30:15 bueno pues ahora vamos a recuperar con una canción que Sting pero yo le acabo de pasar la letra que lo ha visto todo el mundo aquí para que intenten cantar alguna a ver si le clavaba

Voz 26 30:24 Valldaura dos Mela quebrado o o que no los cae muy bien los yo yo tú eres de que se me sobra

Voz 0313 31:03 hombre

Voz 22 31:10 así lo cuento yo algunos jóvenes y los es La Ventana cuento cosas Íñigo

Voz 0788 31:15 frase Art es lo más difícil de cantar donde está la personalidad que son habas gracias si Jean inglesas

Voz 0268 31:21 a ver si puede colar algo pero viene de diez veo en inglés parte no

Voz 0788 31:26 dime que el derecho aunque ustedes creen que músico no es torero entonces se deja sacar a la plaza también hacer este tipo de cosas y ahora pasa otra cosa

Voz 27 31:34 la pensando yo estaba en Vigo pero vamos a pero no siempre Benjamin

Voz 0788 31:40 comienza otra cosa y ustedes no le ha sido Manolo sabrán yo es que soy muy culto y León dos idiomas a la vez pero cuando hay una traducción de un libro siempre se pierden frases o se cortan trocito se cambian por expresiones que sean del país entonces Duncan Dhu tenía una canción que mucha gente cree que era de ellos que es esta que ustedes va a recordar fácilmente

Voz 2 32:05 haré

Voz 0788 32:09 era un jardín de rosas hasta cuenta las cuéntame la que todo el mundo lo llamaba el dime tu nombre a es verdad porque empieza por el dime tu nombre efectivamente bueno pues el jardín de rosas en radio en todo el mundo pensaba que era nuestra no está muy bien porque si lo que te va la gloria pero eh la de la cantaba Lin Anderson que era una cantante de country de los setenta y entonces lo que hizo dos cosas que ocurre las traducciones que el que se comió un trocito que lo iba a cantar yo ahora que por supuesto la cantaban en inglés entonces lo dicho a Mikel Miguel porque no catas tú en inglés las partes que cantabas que nos comimos por qué porque no sacaremos los acordes no hacemos escapar a la canción tiene estrofa estribillo y una especie de de

Voz 0313 32:45 Puente no fuimos capaces de sacar

Voz 0788 32:48 en los acordes entonces aquí también es bueno ahora vamos a ver si yo me acuerdo también porque también tengo un agujero de Brickell la llevo cantando treinta años en castellano si esto es una es la primera vez que la va a cantar en inglés de Mikel Erentxun para La Ventana venga

Voz 35 33:04 no han dado prueba Messi y descaro envío el héroe no son la parte que se comió educando se yo acabar Quirce

Voz 36 33:19 eh

Voz 35 33:21 eh ha sido duro es muy difícil para los dos rondos Provence pero tú creo que a todos los sitios bueno yo le damos eh adiós

Voz 2 34:32 la Ventana en las redes sociales a La Ventana La Ventana

Voz 37 34:39 cadenas y la primera

Voz 2 34:48 en Cataluña ya están raca tres personas me avisaron de que el Gobierno

Voz 38 34:57 no me cuenta la autopista somos

Voz 2 35:00 que veinte y no esperar dentro

Voz 29 35:05 eso sí lamenta a Carlos y Luis el Cabrón

Voz 2 35:08 la vimos

Voz 20 35:11 bueno pues esto nadie porque Diana era Diana pero puede ser María pues eso socio pues aquí cuando estoy día

Voz 39 35:18 es sinceramente amanezca será posible

Voz 2 35:21 magníficas mujeres corren nuevos tiempos vamos a escuchar nos servicios informativos

Voz 40 35:30 en este es

Voz 0313 35:36 morte

Voz 2 35:41 Zune a todo el fútbol busca más para Messi porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos quiero con Yago de Vega los viernes a partir de las once y diez de la noche y sábados desde las doce siempre una hora menos en Canarias

Voz 21 36:19 siguiendo en el punto es pero hacer

Voz 22 36:26 los viernes no Humain gol

Voz 41 36:29 el momento no se puede quitar tan drásticamente como lo habéis hecho a un respeto muy habrá que volver a poner en Líbano y quitar los suavemente

Voz 23 36:39 no no

Voz 41 36:42 el toque de corneta con el toque de corneta

Voz 8 36:47 noches de Ortega y Juan Carlos Ortega oro eso como decíamos Arjona

Voz 2 36:54 después de El Larguero signos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER

Voz 19 37:02 las emisoras de la Cadena SER acoge en todas las posiciones políticas y corrientes de opinión presentes en la sociedad excepto aquellas que propugnan la violencia y el racismo la xenofobia o la discriminación por sexos

Voz 42 37:14 en antena Libro de estilo de la cadena

Voz 0281 37:16 ser editado por Taurus ya a la venta

Voz 30 37:24 ya se corre

Voz 0313 37:26 nuevos tiempos vamos a escucharnos

Voz 30 37:28 han

Voz 0313 37:36 ser únicas

Voz 9 37:39 buenas llamaba porque quiero estelar alarma si esto

Voz 10 37:43 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 11 37:47 no se preocupe ahora misma visual experto de seguridad de su faena para que el hereje hoy mismo la alarma instalar

Voz 0313 37:52 protege con la alarma

Voz 12 37:54 con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 8 38:02 en Carrefour en Carrefour punto tienes dos jamones curados y artistas de seis kilos aproximadamente por sólo cincuenta euros Carrefour mejor hipermercado del año

Voz 7 38:12 la ansiedad cada vez afecta a más personas por eso te recomendamos que tomes han sido ansiedad contribuye el buen funcionamiento del sistema nervioso ansia Ahmet consulta Tu farmacéutico dietista

Voz 22 38:25 la Ventana desde San Sebastián Bar darlas prohibido

Voz 2 39:13 aquí seguimos a La Ventana este viernes

Voz 0313 39:15 desde el Kursaal de San Sebastián a partir de las siete cogerá los bandos en Madrid Roberto Sánchez pero queda un ratito para disfrutar de esta doble cita que tenemos hoy con la música en directo con sea máis por un lado estamos escuchando e oro ains ahora verdad que es una canción de su de nuestro último disco que es lo que significa

Voz 27 39:32 el orgulloso orgulloso de este último disco yo

Voz 0313 39:34 creo que se comprueba algo de lo que comentamos antes con y también de que habéis sido con el paso del tiempo incorporando en Mentón en todo tipo

Voz 30 39:41 sí sí decide influencias de de de de de de de referente eso de

Voz 0313 39:45 OO de evoluciones sobre la la primera música de dieciséis hace veinte años no

Voz 0268 39:48 si no justo vimos de tanto ver directos vimos una banda que es letal

Voz 27 39:53 si es así sí es una banda que esa

Voz 0268 39:55 con que utilizamos hoy de sintetizadores sí

Voz 27 39:58 hay cosas así nos quedamos tan queremos hacer eso

Voz 0268 40:01 empezamos a a chatarreros hacer cositas de hacer un poco el tonto en anteriores discos vista nuestra incapacidad pues llevamos a amigos que sabían hacerlo nos ayudaban con ese con ese rollo no en este disco previo a a sea dentro de lo que es la es los los primeros pasos de la composición hemos hecho diferentes pues con sintetizadores ha sido llamas base de ahí no hemos ido aprendiendo ir

Voz 27 40:24 a veces el martes Cometa haciendo algo antes comentó

Voz 1414 40:27 vamos como se suele hacer una canción que hasta ahora pues nuevamente siempre iba con un riff de guitarra y luego se la copla una melodía una letra y entonces es desde hace bien poco pues hemos empezado co sintetizadores sí hemos dejado las guitarras y a partir de ahí viene la idea ya ha habido veces que al final hemos quitado o el sintetizador hemos conseguido la idea lo que es de raíz y luego lo hemos hecho

Voz 0313 40:53 dos guitarras y todo el formato

Voz 27 40:56 que ya chatarra eso es porque no lo sé

Voz 1414 41:04 ese también llevábamos mucho tiempo para que salgan ideas y que tenga frescura que si hay interés y que no

Voz 0788 41:10 nos sintamos Augusto lo y felices con las cosas que sacamos en necesitas tirar de diferentes recursos para que salga cosas novedosas y frescas entonces

Voz 1414 41:19 hemos encontrado el pie de los

Voz 0788 41:22 es ha salido unas melodías que igual no nos hubieran salido con unos acordes de guitarra

Voz 0313 41:27 Clara

Voz 0788 41:27 esto porque esto volverá los integradores ha tenido como veinte años o más que han estado castigados sin postre porque se abusó de ellos se abusó en los usted está efectivamente entonces está como prohibido en el rock es una cosa que no partidos esto es una cosa ochentera ahí de plástico y ha vuelto que han vuelto a los sido ni a han vuelto eh yo qué sé grupos como Los Niños Mutantes están utilizando sintetizadores Iván Ferreiro vosotros es estuvieron como prohibidos que esto era poco rockero y ahora todo el mundo está experimentando otra vez los chavales que componen ahora con veinte años es alucinante cojones

Voz 0313 41:59 dar un salto y salir de esto de los sintetizadores porque a Mikel Erentxun está estos días a Bono ha venido de América Latina aparte de digo hoy está presentando la reedición de del hombre sin sin sombra hay hay un CD ahí en el segundo set esta reedición hay una cosa que a mí me llama mucho la atención yo sí sé que se grabó en el Roque de Los Angeles y que es un escenario legendario esas cosas pero yo nunca hubiera imaginado Mikel Erentxun no lo sé a lo mejor soy un ignorante

Voz 23 42:24 cantando algo de Miguel Bosé

Voz 24 42:31 es lo que sea sí sí

Voz 2 43:04 suena muy bien pero que suena muy bien y eso como eso como surgió

Voz 0313 43:10 a qué dices bueno lo de hacer versiones antes Miguel Báez diez Good retenerlo siempre va a ser versión sí pero

Voz 29 43:17 si a raíz de de de un programa en televisión semana mi manera de hace un par de años Bashir donde el problema consistía en hacer versiones como muy ajenas a hacerlo uno no sé si pues le cogí gusto no aquí aquí bueno eso unido a que el repertorio de Miguel Bosé está repleto de grandísimas canciones

Voz 0313 43:38 pues no sé una cosa no la verdad es que no como acabamos haciendo esta versión persas muy muy estás muy verdad la montamos para para Sonorama del año pasado con festival nos gustó entonces durante una temporada estemos tocando

Voz 29 43:49 directo y en este concierto la hicimos también quedado en el disco

Voz 0313 44:07 el oro sorpresa esta de la vida no a veces te enteras de cosas que no sabías yo yo tampoco conocía tu faceta tan pasional con el fútbol han acordado a partir del déficit del fichaje de Iñigo Martínez pues perdona eh ahora que evocó uno Mikel Erentxun ha puesto unos twis diciendo sale una canción de eso si la llevé muy mal no pasado pasaba disgusto ya o no no pasa

Voz 29 44:32 no

Voz 0313 44:34 el cabreo si es que el cabreo duró muy poco lo que pasa es que a ver no hay que mezclar antes de describe en Twitter que contar hasta diez o más es algo que ha aprendido o más o menos aprendió Trump no

Voz 29 44:45 hay hay que hacer y así tener peor yo no lo no lo hice escribió un tuit caliente en el momento del que

Voz 0313 44:53 de repente en seguida intacta hasta claramente ofensivo era entendido nuestro cabreo

Voz 27 45:00 no entender eso es yo quiero decir que estoy cabreado ese era el mensaje quiere decir yo estoy cabreado junto

Voz 29 45:06 bueno me amenazaron

Voz 0281 45:07 voy a dejar las piel Hamed que te cuento una historia las peleas fútbol eras han llegado a todas partes han llegado incluso al mundo de la poesía al se llegaron incluso al mundo de los más grandes poetas mira el poema más famoso que se ha escrito sobre fútbol

Voz 23 45:20 la plaza de Rafael Alberti era un portero húngaro del Fútbol Club Barcelona en una

Voz 0281 45:28 final de la Copa del Rey en Santander entre el Barcelona y la Real Sociedad ya que estamos en Donosti Alberti cuenta cómo es

Voz 30 45:36 ese ese portero lo patean dos veces

Voz 0281 45:40 era un golpe contra al poste lo vendan sangrando sigue parando penaltis no nadie olvida Platt con nadie nadie nadie camisetas azules y blancas sobre el aire camisetas reales todo por ti Platt Tigre ardiendo en la hierba de otro país bueno esto es lo que contaba esto es lo que contaba Albert pero pasa un acosar que pasa el tiempo Gabriel Celaya que es hincha de la Real Sociedad escribe una contraopa del poeta de la Real Sociedad servirá señala que después se arrepiente porque la Liga sólo una revista obligan libro pero yo te voy a leer la codirectora de Gabriel Celaya porque es hincha futbolero yo recuerdo también nuestra triple derrota en aquellos partidos frente al Barcelona que si nos ganó no fue gracias aplacó sino por es penaltis claros que no robaron camisón las azules y blancas volaban al aire felices como pájaros libres asaltaban la meta defendida con furia y nada pudo entonces toda la inteligencia y el despliegue de los donostiarras que luchaban entonces contra la rabia cien allí el barro y las patadas y un árbitro comprado todos los recordamos quizás más que tú mi querido Alberti lo recuerdo yo porque yo estaba allí porque lo que a mí lo que tú has olvidado pero nosotros siempre recordamos ganamos en buena ley ganamos ya hay algo que no cambian los falsos resultados este es el poema de Zelaya

Voz 22 47:07 vale

Voz 0313 48:07 y como te puedes imaginar Mikel Celaya no fue en el calentón de un tuit sino que se lo pensó digamos que fue premeditado esto no no son más de ciento cincuenta caracteres todo esto lleva más de un minuto pero tiene buena tiene buena dosis de mala baba eso eso no el otro día me decía que sea tu no quieres que salga una canción de la historia está de Íñigo no

Voz 0788 48:29 no nos decía yo que el otro día me comentaba comentaban en Twitter a cuenta alguna canción que puse en La Ventana que es verdad que en el que el Reino Unido está mucho más ligado el rock'n'roll y el pop con el gol de fútbol y los hinchas que aquí aquí es eso una cosa extemporánea que estamos ahora mismo comentando que tiene su gracia es una excepción pero allí no allí tienen sus cánticos y los equipos de fútbol de repente enganchan himnos que realmente es una canción de Oasis lo canta todo el estadio general lo tienen más metido en la cultura es igual que cuando ves cambiar a la guardia real de Buckingham Palace y de repente está tocando un tema de Phil Collins

Voz 0313 49:04 entonces es otra cultura claro hace un ratito eh Ayora cuando hablábamos del proceso de composición de las músicas y las influencias y contaba a uno de los sintetizadores decías que conoce con monos Artà vamos a ver conciertos final estas semanas han publicado unos datos muy interesantes el Anuario de la música que llegaron a la conclusión de muy clara pero que alguien no había entendido antes como bajó el IVA de los conciertos aumentado y mucho el porcentaje de gente el número de personas que van a ver conciertos en directo largo no ya pero eso eso eso ha ocurrido no en fin no sé no sé por qué durante tanto tiempo no se ha hecho así pero parece muy obvio que incluso se puede recaudar más dinero sí asciende gente a los confirmar no voy a eso

Voz 28 49:57 eh

Voz 0313 49:59 música en sus oficios sus sus profesiones que yo no sé si esto es algo vasco porque hace unos días los Travel en Brothers también les preguntamos ojos son un grupo de éxito que llena también los conciertos y tal pero cada uno tiene su curro tienen un plan de vida como muy estructurado en la cabeza Silvio decidieron que eso sería si sigue siendo así en vuestro caso es es por decisión filosófica o por necesidad

Voz 0268 50:22 es por necesidad gracias si nosotros al final no podríamos mantener consumos cuatro personas cuando nuestros haciendo un disco como te mantienes ve al cantar en euskera al no estar tan abierto esta es un territorio más pequeño no lo puedes quemar tanto no puede estar tocando todos los fines de semana en un espacio tan tan tan pequeño poder recaudar dinero para vivir no pero también es decir

Voz 1414 50:43 que no nos llaman de el resto de de

Voz 0788 50:45 España para que es muy extranjero que que los

Voz 27 50:50 Nos movemos algo algo pero tampoco creo que que que no no recibimos un un un caché un gran caché por tocar en Madrid y entonces no te puedes mantener no podemos no nos podíamos mantener cuatro personas cada uno trabajamos

Voz 1414 51:06 si nos limitamos nosotros pues eso cantando en euskera en no que sea factible eh que te que puedas tener seguidores

Voz 0313 51:15 Burgos Madrid hizo Valladolid

Voz 1414 51:17 y como tenemos un circuito que funciona bastante aquí en Euskal Herría pues igual no ha cómo damos muchas veces y uno hacemos ese esfuerzo para intentar salir fuera y por otro lado pues al final pues sí tiene sus limitaciones pues te estás expresando en un idioma en el que te entienden en una región en concreto aquí pues tienes que hacer un esfuerzo mayor para que realmente entrar en otros sitios donde no te comprende pero

Voz 25 52:20 en la hora

Voz 0313 52:24 me encanta este de ajustar de juntar algún viernes lo hacemos dos personas a dos grupos en La Ventana que más van de repente va saltando en la conversación y las músicas que escuchamos ecos absolutamente diferentes pero yo voy viendo las las caras y las reacciones de unos de otros y desde luego llego a la conclusión de que estamos hablando de de libros de literatura de respeto yo valores de que la música es el más universal de los idiomas ese no tiene frontera ni leches aquí todo el mundo entiende Conesa uno Mike

Voz 29 52:51 yo creo que sí yo creo que todos hemos crecido escuchando música que no entendíamos no ahora es más fácil volcara ya es muy normal que haya música en castellano pero cuando yo empezaba a escuchar música hace mucho porque soy muy mayor ya sólo sólo veíamos en inglés en yo crecí escuchando música en inglés sin hablar ni una palabra de inglés yo escuchaba a los Beatles Elvis no tienen idea de lo que decían pero me decían algo porque al final de aunque no entiendas lo que dicen algo te están transmitiendo y eso es lo más importante

Voz 0788 53:22 yo creo que los Duncan Dhu cuando empezasteis erais por ciento un sonido muy parecido a lo que vuelves a hacer ahora que muy crudo muy casi muy country en algunos momentos ha sido una ha sido una evolución la que es una música muy norteamericana de repente cantar en español por ejemplo Casablanca pero bien podía ser un tema del sur de EEUU si con su contrabajo nada más que una caja con

Voz 29 53:44 pero si es que es que mi mis influencias son suena americana es un poco lo que me ha marcado musicalmente es la música popular americana blues country rock and roll rockabilly y todo eso no yo crecido con eso y eso es al final el eje en el que yo me muevo luego podido probar otras cosas pero al final uno no tira lo que al origen

Voz 0313 54:18 Mikel Erentxun se prepara ya para cerrar esta hora de música en directo aquí en La Ventana el Kursaal de San Sebastián pero no quería que dejara de sonar un fragmento de esto llamáis esto es una maqueta esto es una maqueta pero yo sé que a ellos les gusta y les les motiva de manera especial esa sonido sólidas

Voz 20 54:34 cómo de garaje un poco no soy momentos

Voz 0313 54:40 la donde la voz de Ayora que ya es difícil que era un poquito opacada por los por los instrumentos pero se aprende no en las grabaciones así originales artesanales hechas a decanto piedras los esa donde sale lo de verdad

Voz 0268 54:53 los tachan el local con un cuatro pistas sí sacándole chispas lo que tenía

Voz 27 54:58 veinte años esos hace veinte años si es cuando empezábamos en esto y lo esté escuchando ahora mismo y me pone la piel de allí

Voz 0313 55:17 la piel de gallina la hemos tenido nosotros durante buena parte de esta tarde de amigos oyentes amigas lo confieso porque aquí en el Kursaal de San Sebastián el motivo de hoy estos cincuenta años de vida de la librería Lagun creo que a todos nos ha traído a la cabeza ahí a la memoria recuerdos y vivencias muy especiales y sobre todo creo que unas ha servido también para optar pues con mayor optimismo hoy fuerza y más cosas de cara de cara al futuro ha sido un placer compartir estas tres horas de radio muchísimas gracias como siempre que Ramos

Voz 22 55:44 esta tercera de La Ventana

Voz 35 55:55 qué me da que me da que me dé sin nada a la hora que que me tienes espero que me invento o quizás de no de Ci que sea lo que fuere amo qué me da que en la calle lo siento Tola lluvia inmediata ni los perros Messi vetara las vende no quizá lo de Ci que me edad sea la que fuere amo

Voz 44 57:45 es que ves los que Mueller del café examen fría que mi pro sirios Romeo orientó si uno está

Voz 35 58:13 aquí que me da cosa que fuere amo quiero al acto saque fuere quiero más sea la cosa que fuere amo Quiero más

Voz 9 59:02 la ayudarle buenas llamaba porque quiero sí

Voz 10 59:09 mañana nos han robado en los veinte minutos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 11 59:12 no se preocupe ahora mismo avisó el experto en seguridad de su faena para que le deje hoy mismo la alarma instalar

Voz 12 59:17 protege con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 16 59:28 que el motor Eco Boost de Four haya ganado el premio al mejor motor del mundo en su categoría es destacable que lo hayas ganado seis años consecutivos