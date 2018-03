La Ventana (16/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 hola buenas

Voz 2 00:04 cadena se servicios informativos

Voz 1667 00:11 son las siete las seis en Canarias cientos de personas participan a esta hora en las dos concentraciones convocadas en el barrio de Lavapiés en Madrid tras los incidentes de las últimas horas el colectivo de manteros al que pertenecía el senegalés que falleció anoche participa en esas movilizaciones allí sigue una unidad móvil de la Ser con Julio Hernández y Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 1630 00:30 no

Voz 1667 00:34 se hacen buenas tardes no es posible en estos momentos esa comunicación la intentamos recuperar mientras nos vamos a París a la primera comparecencia conjunta de Emmanuel Macron y Angela Merkel tras la reelección de la canciller han anunciado que el próximo mes de junio presentarán su plan para refundar la Unión Europea a París Carmen Vela

Voz 0390 00:53 el presidente Macron ha señalado que el trabajo que les espera de aquí a junio es arduo en un contexto Europa

Voz 1694 00:58 veo profundamente trastocado por el Brexit

Voz 0390 01:01 por la elección italiana que ha visto aumentar los extremos no hemos sabido responder a dicha las cifras

Voz 0564 01:06 multa de económicas hables tampoco al desafío

Voz 0390 01:09 la inmigración fundó

Voz 0375 01:11 en otra aquí estamos preparado

Voz 0390 01:15 durante años Europa esperado que la pareja franco alemana Avánzit proponga con esta fuerza que siempre ha demostrado en las etapas importantes de Europa ahora estamos la canciller y el presidente francés se han mostrado unidos y solidarios también con el Reino Unido que consideran ha sido atacado por Rusia también se han mostrado unidos frente al proteccionismo

Voz 1667 01:34 con tan a los trabajadores de los nueve centros del Instituto Español de Oceanografía han publicado un manifiesto en el que denuncian la situación agonizante de esta institución científica tras los recortes son más de trescientas firmas las que apoyan este texto entre científicos técnicos y personal de administración informa Javier Gregory

Voz 0882 01:52 en el Instituto Español de hacen habrá FIA Se ha producido un recorte drástico en la ejecución del presupuesto desde el noventa por ciento en el dos mil trece al cincuenta por ciento en el dos mil diecisiete Por esta razón más de trescientos trabajadores entre científicos técnicos y personal administrativo denuncian en un manifiesto la situación que consideran agonizante de este organismo que tiene un siglo de vida el Oceanográfico dispone de nueve centros repartidos por toda España y de él depende casi toda la investigación marina que realizan los investigadores de nuestro país

Voz 1667 02:25 lo intentamos por telefóno vamos a intentar esa conexión pendiente con el barrio de Lavapiés en el que discurren hasta ahora dos concentraciones convocadas tras los incidentes de las últimas horas ahí está Alfonso Ojea Alfonso buenas tardes

Voz 3 02:38 buenas tardes de nuevo aquí siguen concentrados y moverse son cientos de personas que en teoría en esta primera concentración iban a realizar una Marta que debía determinan en la Puerta del Sol pero por ahora nadie los que se han movido son escasamente un centenar en esta plaza de Nelson Mandela en pleno barrio de Malasaña hace están escuchando gritos como este

Voz 4 03:05 el estamos no en estos momentos gritos deliberó

Voz 5 03:08 la libertad siempre que un helicóptero

Voz 3 03:11 Cuerpo Nacional de Policía sobrevuela cada pocos minutos este barrio de Lavapiés

Voz 1645 03:16 deportes José Antonio Duro Champions sorteo de cuartos de final los emparejamientos han sido Barça Roma Sevilla Bayern de Munich Juventus Real Madrid siendo españoles Liverpool City en Europa League con la ida en el Metropolitano al Atlético de Madrid Sporting de Portugal además sea conoció a la lista de la selección novedades Diego Costa Parejo Rodri y Marcos Alonso y comienza hoy la jornada veintinueve de Liga a las nueve Levante Éibar

Voz 1667 03:35 es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana y a partir de las ocho las siete en Canarias en Hora Veinticinco con Ángels Barceló Cadena SER

Voz 6 03:46 servicios informativos

Voz 7 03:49 ah en La Ventana de la cultura y el ocio

Voz 9 04:01 Risto listo

Voz 1826 04:13 la agenda de la Ventana cada viernes son más conocida como Mike Jarvis Looking Emma Vallespín no es qué tal muy buenas tardes buenas tardes es viernes como cada semana a esta hora empezamos un recorrido por una selección de buenos planes de cultura y de ocio en los que poder invertir nuestro tiempo libre de este fin de semana por dónde empezamos

Voz 0564 04:31 esta semana en Toledo y con teatro

Voz 10 04:34 insisten en fin sangre en verso final

Voz 11 04:39 ah

Voz 12 04:45 que quiera

Voz 1826 04:48 cuéntanos porque es una obra además que no no es del todo esto

Voz 0564 04:51 no no para nada cuando estrenaron en la orilla la obra de teatro basada en la novela de Rafael Chirbes tuvimos en La ventanas actor director Adolfo Fernández ha pasado un tiempo ahora están de gira y mañana a las ocho de la tarde se representa en el Teatro de Rojas de Toledo es una obra que trata de la corrupción pero no sólo económicas sino de la moral la nuestra la propia con un protagonista cobarde del que hemos hablado con quién le da vida con Adolfo Fernández

Voz 11 05:15 el hombre que fue valiente para salir del pueblo no padre de yo le aconsejaría que además es que no me hizo hoy mí se conformó con los y y cuando digo que Dorrego a grandes velocidades lo que sofocar la la dinero muy rápido para cambiar de coche para cambiarle mujer para llevar Rangún Rolex saber de vinos apresuradamente y ceda no fuera Gontán van roja no ser alguien que él no era no

Voz 1826 05:49 las dándose lo suyo y lo ajeno bueno ICO rompiéndose

Voz 0564 05:52 exactamente es una obra que nos pone ante el espejo de una época en la que militar en el lado de la podredumbre moral les parecía algunos lo normal es una obra también nada analgésico a menos aún para el espectador

Voz 11 06:03 pues yo creo en el público provoca cierta catarsis porque no hemos intentado ser condescendientes que hemos intentado estuve a la realidad hemos puesto a unos señores y señoras que tratan a los

Voz 5 06:20 antes de una manera les explotan

Voz 11 06:23 a las mujeres como si fueran esclavas sexuales empresarios hechos de la noche

Voz 13 06:27 la mañana sólo eso sale reflejado por intromisión provoca como una especie de catarsis al público yo creo que esto le duele como le dolía la novela

Voz 14 06:35 o cinco no se usa como pude y los dos presuntos y once será Duch me sumen y si lo estás atónita de la sexta nos vamos a ir a Cataluña aseguró con que seguimos

Voz 0564 06:53 Nos vamos a Girona donde hasta mañana se celebra el festival mod que significa palabra en catalán un espacio dedicado a la conversación entre escritores desde perspectivas muy distintas el periodista y filósofo Josep Ramoneda comisario del festival no ha contado la esencia del móvil

Voz 5 07:07 el tema común al que algunas Malinas están todos invitados hablar es que este nun literatura encarna al aquí quiero decir con ello el compromiso como compromiso del escritor con una escritura hay consigo mismos desde el escritor lo que hace es conseguir que la escritura saga Carney habite entre nosotros para decirlo pues una frase clásica no y a partir de aquí pues eso distintas formas en que se puede expresar la experiencia en el campo de la literatura

Voz 2 07:40 una bendita

Voz 0564 07:47 no vamos

Voz 1826 07:49 mañana que encuentros hay mañana hay tres citas

Voz 0564 07:52 versión acerca de narrar la delincuencia otra sobre escritura de resistencia ya a las seis de la tarde una en la que interviene el propio Ramoneda sobre novelar el conflicto vasco con Edurne Portela y Kepa Aulestia a Ramoneda hemos aprovechado para preguntarle por lo que distingue a la buena literatura

Voz 5 08:08 yo creo que noticia a Tura es aquella que realmente el lector cuando ha terminado Killers sensación de que la ocurrió algo que leí que le ha ocurrido algo no irrelevante parece que esta es la mejor prueba de una de una buena literatura el imán esto es lo que a lo que quiero que este que esté visión del mot contribuye a que la gente le hagan cosas que quizás una había leído y además elenco

Voz 15 08:34 dentro con los escritores le ayude

Voz 5 08:36 tratar su experiencia

Voz 16 08:39 el rojo el a la piel no

Voz 8 08:46 en un bar en a Xavi lo menos llevas ahora seguimos con más teatro escucha

Voz 2 08:55 Alí volvió a dejar dirigirme es hijo de puta que me violó la mejor amiga cuando ya lo no porque ya lo voy a su juicio eso

Voz 0564 09:13 con qué obra es es consentimiento que puede verse hasta finales de abrir en el Teatro Valle Inclán de Madrid la obra plantea la disyuntiva clásica entre ley injusticia lo que es legal no es necesariamente justo y aborda desde distintas perspectivas el consentimiento las relaciones sexuales dentro y fuera de la pareja están entre otros Candela Peña Clara Sanchís y Pera Ponce dirigidos por Magüi Mira ella ha contado que esta obra escrita por la dramaturga harina rain abre decenas de preguntas pregunta da pocas muy pocas

Voz 0375 09:41 pues aquí con muchísimos que no con sentimos quién decide si hemos consentido no porque la justicia o cuando se aplica un caso de violación decide si la mujer ha consentido no ha consentido que pasa por la agresión que implacablemente comete el agresor no hay tantos porque es que en estos momentos no lo tenemos respuesta sabemos que nos también

Voz 17 10:13 pero no hay respuesta

Voz 18 10:16 ya

Voz 17 10:17 una boda de toda tener un va bien nada no obedece a Bianco

Voz 0564 10:30 por dando las donde vamos ahora vamos hasta el Caixaforum de Zaragoza para asomarnos a la exposición recién inaugurada el mundo de Giorgio de Chirico sueño realidad un recorrido por sesenta obras entre óleos dibujos litografías y esculturas que repasan todas sus fases creativas y que se pueden ver hasta el diez de junio

Voz 1826 10:48 Giorgio de Chirico fue una de las artistas italianos

Voz 0564 10:50 más importantes del siglo XX nacido en Grecia de padres Galliano formado en Italia y Alemania se le considera el precursor de movimientos de vanguardia como el surrealismo y el padre de la pintura metafísica ya a pesar de todos sus méritos no es muy conocido en España por el gran público de chico basta hablado con Isabel Salgado directora del departamento de exposiciones de la Fundación La Caixa

Voz 5 11:10 es un artista que explica por su incesante investigación a diferentes Nivaldo tanto el técnico como el estético es la idea artística es su constante búsqueda descubrimiento iconográfico simbólicos iré hecho la exposición a que acabamos de inaugurar en Zaragoza es realmente un laboratorio de pensamiento

Voz 2 12:00 qué cosa qué cosa nos espera ahora que falta

Voz 19 12:05 ya lo bajado

Voz 1826 12:12 Arnau para esta semana proponemos

Voz 0564 12:14 plan para navegar entre estrellas y planetas en el Planetario de Pamplona mañana hay dos actividades para los niños una sesión a las cinco para los más pequeños que verán pasar una noche entera en tiempo récord desde la puesta de sol avanzarán toda la noche y acabarán con las constelaciones al amanecer a las seis hay una predicción familiar para niños a partir de ocho años en la que también hablan de actualidad astronómica en este caso Stephen Hawking y mujeres astrónoma le hemos preguntado a Mónica Ruiz responsable de los talleres para niños del planetario por la fascinación de los peques por el espacio

Voz 20 12:43 yo creo que la luna es el primer indicio que une a un niño con la astronomía y a partir de esos sí le pillamos en una noche de verano Ibeas estrellas te queda maravillado porque es su mente se preguntas todas esas preguntas que nacemos techo de niños de cuántas estrellas a tienen colores las estrellas igual que yo las Pinto en mis dibujos que distancia así está muy lejos está muy cerca todos nos hemos planteado esas cosas de pequeños y luego a veces las hemos perdido un poco no

Voz 1694 13:20 acabando las estrellas que nos quedan las del abuso

Voz 1826 13:23 en los conciertos de este fin de sale si empezamos

Voz 1694 13:25 con Luz Casal que comienza gira para presentar su último trabajo que corra el aire estará esta noche en Avilés mañana en Vigo

Voz 6 13:34 para que es una caída que vivir otra vida

Voz 0564 13:51 Ismael Serrano mañana a las nueve en Sevilla en el Palacio de Congresos y esposa

Voz 2 13:55 qué recibiré posta

Voz 9 14:01 tierras deja otras veces puedo saber cómo está

Voz 8 14:09 no nos veremos tipo de anotar uno más venga con Pablo López está hoy en La Laboral de Gijón y el domingo en el Auditorio Baluarte de Pamplona

Voz 9 14:20 lo difícil explica

Voz 6 14:28 tal culpa del pecado

Voz 9 14:34 claro que sí

Voz 6 14:48 me a la gente vale

Voz 21 15:01 espera

Voz 22 15:05 quién en Carrefour Carrefour punto es tienes el de tres unidades de solomillo de cerdo por sólo seis euros con cincuenta mil entre coches vacuno especial para Lapiedra por solo no de Burgos con noventa y cinco el que mejor hipermercado del año

Voz 8 15:21 es bonito carne buenas llamaba

Voz 1694 15:23 por qué quiere usted alarma Solbes

Voz 8 15:26 si esta mañana los han robado en los veinte mil

Voz 23 15:29 muchos que hemos tardado en hacer la compra

Voz 24 15:31 ahora mismo visuales seguridades Ana para que decía hoy mismo la alarma instalado

Voz 2 15:36 protege con la alarma les Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece on calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 1694 15:47 la última hora de última hora que buscamos ya en Andalucía la Policía ha detenido a un hombre en Antequera por presuntamente dar una brutal paliza a una mujer que se encuentra en estado grave en el Hospital Clínico de Málaga el presunto agresor tenía una orden de alejamiento que no ha cumplido titular desde Aragón detenidos un hombre y una mujer como presuntos autores de la sustracción de más de sesenta y cinco catalizadores de vehículos sus componentes como el platino el Palladio el radio alcanzan un alto valor en el mercado negro en Asturias crece la inquietud ante las advertencias de ArcelorMittal sobre la baja productividad de la planta de Gijón lo que más preocupa es que la Unión Europea obliga a la multinacional siderúrgica a desprenderse de instalaciones tras la compra de la acería italiana de Trento Baleares el Govern A52 asesinatos en Mallorca durante la Guerra Civil como crímenes contra la humanidad la Abogacía de la como Unida ha presentado este viernes una denuncia ante la Fiscalía

Voz 25 16:42 envío con mensaje el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Antigua han enviado este viernes a la ministra de Medio Ambiente García Tejerina una caja con piedras de la playa del Castillo para denunciar cómo ha quedado después entre las obras de regeneración ejecutadas por el Gobierno estatal es noticia en Cantabria la crisis

Voz 0109 16:58 el Partido Popular de Cantabrias acentúa diputados autonómicos y senadores insisten en el amaño del congreso de hace un año con el pago masivo de cuotas de afiliados insisten también en la utilización por parte de la actual dirección de una persona con discapacidad psíquica la cúpula popular lo niega denuncia una campaña de acoso en Castilla La Mancha ha desarticulado un grupo criminal de origen chino dedicado al cultivo de marihuana que luego distribuían entre la comunidad

Voz 1667 17:22 asiática y el Reino Unido hay catorce detenidos y se han intervenido casi trece mil plantas los laboratorios de droga estaban ubicados en seis municipios de Toledo Castilla y León esta tarde

Voz 0138 17:32 Confederación Hidrográfica del Duero informado de que la estación de aforos del río Eresma en Coca es decir en Segovia alcanzado el nivel de alarma por riesgo de desbordamientos así que habrá que estar especialmente pendientes dado que la previsión es que siguen las lluvias

Voz 1826 17:43 estamos pendientes en Cataluña pues aquí el pleno

Voz 1694 17:46 lo del Ayuntamiento de Tarragona sea declarado a favor de las malditas del alcalde los concejales de la antigua Unión

Voz 26 17:51 habían pedido que el alcalde y los concejales tuvieran prohibido promocionar esta histórica bebida alcohólica muy típica de las fiestas de Tarragona pero no lo han conseguido Ceuta

Voz 1667 18:02 el portavoz del Gobierno ceutí ha dicho respecto a la manifestación que este jueves se pedía en nuestra ciudad una frontera más fluido asegura que no debemos mostrar nuestra facilidades a terceros y hasta ahí podía leer Comunitat Valenciana vamos a Valencia pues desde Euskadi son judicial los tres ultras del Olympique de Marsella detenidos ayer en los incidentes de San Mames en los que hubo dos vigilantes heridos uno de ellos por una hebilla de un cinturón que le golpeó en el cuello sigue ingresado pero evoluciona bien al otro le rompieron tres dedos de una mano ya tiene el alta titulares

Voz 1826 18:38 tomadura la Guardia Civil no ha detectado a priori

Voz 27 18:41 ningún indicio sobre Francisca cadenas desaparecida hace diez meses en el dispositivo de búsqueda realizado con cámaras especiales en varios pozos de la localidad pacense de machos lo intentamos ahora en Valencia

Voz 1694 18:52 a las cinco de esta tarde se ha celebrado el funeral por la valenciana Pilar Garrido cuyos restos mortales fueron hallados al noroeste de México el pasado verano y por cuya muerte permanece encarcelado su marido el funeral se ha celebrado en más Alavés municipio donde reside su familia que es noticia en Galicia acuerdo unánime la diputación de A Coruña para tratar de recuperar el Pazo de Meirás todos los partidos incluido el Partido Popular a favor de reclamar por la vía civil el inmueble que en la actualidad está en manos de la familia Franco en La Rioja

Voz 28 19:19 el secretario general de CCOO Unai Sordo ha dicho hoy en La Rioja que la cuestión de fondo en España está en pasar de un crecimiento sin reparto de la riqueza aún modelos redistributivo para es Unai Sordo dice que es fundamental recuperar salarios e impulsar la negociación colectiva Madrid

Voz 1694 19:33 el Ayuntamiento de Alcorcón va a destinar el dinero recaudado en dos mil diecisiete multas por aparcar en espacios reservados para personas con discapacidad asociaciones municipales de ese mismo ámbito de momento el consistorio ha recaudado dieciocho mil euros desde Murcia sanidad

Voz 0138 19:46 por finalizada la epidemia de gripe que deja cuarenta mil doscientos dieciocho casos el triple que en la temporada anterior Ike ha dejado también

Voz 1694 19:54 diecisiete fallecido cerramos en Navarra prisión para el detenido en San Martín de auto radicalización y adoctrinamiento yihadista la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le ha enviado a prisión ante el riesgo de que pudiera atentar como actor solitario en España o desplazarse a zonas de conflicto con alguna organización yihadista

Voz 2 20:11 la Ventana última hora

Voz 1667 20:19 rojo y amarillo son solo dos colores

Voz 22 20:22 espero representan mucho porque te representan aquí citan representan presentan alto si tú también crees que los une mucho más de lo que nos separa Súmate a la concentración a favor de la unidad de España será el sábado diecisiete de marzo a las doce en la Plaza Colón de Madrid sociedad

Voz 0760 20:37 civil catalana ahora en Repsol Campsa y Petronor sales ganando porque además de ganar en calidad con los carburantes Repsol Biotech puedes ganar un año de carburante gratis y más de setecientos cincuenta premios de cien euros sin carburante viene repostar a nuestras estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid comprueba Tutti que de compra más información promo punto madrid punto Repsol punto com

Voz 30 20:58 a ver si reserva ya tu plaza en las rutas culturales para mayores de la Comunidad de Madrid en detrás de este año con sesenta y ocho destinos nacionales e internacionales novedades

Voz 31 21:09 exclusiva si la mejor financiación somos tu agencia oficial confía nuestra experiencia reserva en el novecientos dos doscientos cuatrocientos en nuestras más de cien tiendas en la Comunidad de Madrid

Voz 1667 21:19 la gran red aquí en la Comunidad de Madrid le ofrece la información del tráfico

Voz 1915 21:25 a esta hora ya ha quedado reabierta al tráfico la A cuatro a la altura de Seseña que ha estado cortada buena parte de la tarde por el vuelco de un camión ese incidente ha provocado hasta a cuatro kilómetros de retenciones que todavía siguen aunque en menor medida tengan precaución si tienen que pasar por esa vía por lo demás hay retenciones de entrada en la A6 en Majadahonda y El Plantío de salida en la A tres en Rivas en la A cuarenta y dos en Torrejón de la Calzada in Getafe y en la M40 entre Coslada Vicálvaro sesenta

Voz 32 21:50 lleva tres virus capaz de combinar la eficiencia potencia de un híbrido con la elegancia de un crossover o bien a conocerlo a la red guías de la Comunidad de Madrid debate lotes de diecinueve mil novecientos euros financiado con Banco Cetelem S A U hasta el XXXI Teobaldo consulta condiciones en que a punto com calidad consiente de las de garantía la

Voz 0867 22:11 muerte de el mantero Moment Valle desata la tensión en el barrio de Lavapiés anoche con graves disturbios en las calles alentados por grupos antisistema y este mediodía con enfrentamientos entre esos manifestantes y la policía coincidiendo con la visita al barrio del cónsul de Senegal

Voz 33 22:28 no te matriz nosotros somos gente pacífico que estamos aquí para reclamar justicia de la mosca y que los que han matado a mamá y que pagan para ir no estamos aquí para pelearnos lo que se dedica a quemar cosas

Voz 34 22:44 vivimos justicia porque es un crimen contra la humanidad porque lo que están haciendo no se no se debe hacer también queremos estar es decir muy claramente no es

Voz 35 22:57 siempre raya Javier Casal

Voz 0867 23:04 buenas tardes a todos calma tensa en Lavapiés un barrio en el que muchos establecimientos especialmente los

Voz 0564 23:09 cuántos han colocado esta tarde planchas

Voz 0867 23:12 los escaparates en los cajeros para evitar nuevos daños materiales durante esta noche ahora mismo la noticia está en dos manifestaciones una que debería ir precisamente de Lavapiés a la Puerta del Sol que está convocada por los sindicatos de manteros de Madrid pero que no avanza más bien no ha salido de esa plaza Eden manifestación se ha convertido básicamente Alfonso Ojea en concentración no qué tal Alfonso buenas tardes

Voz 0089 23:33 qué tal otra vez buenas tardes de nuevo en efectos ha convertido una concentración porque si bien es cierto que ha habido grupos muy pequeños minoritarios de de de personas que se han dirigido eligió hacia esa Puerta del Sol la mayoría se han quedado aquí concentrados gritando esos gritos que hace unos instantes reproducimos en cabecera de crónica y la verdad que aquí siguen no hay excesiva tensión Javier desde luego Nos parece que mucha menos que este medio día no hay presencia policial en los alrededores cercanos lo que sí ahí de vez en cuando es la visita del helicóptero del Cuerpo Nacional de Policía que por supuesto es recibido con gritos bastante despectivos hacia esa aeronave por el momento

Voz 1826 24:09 la gente aquí concentraron en la Plaza de Nelson

Voz 0089 24:12 a Mandela donde también hay muchísimos vecinos hay muchísima gente de otras etnias y lo que decimos lo único que estamos escuchando son gritos por el momento hay tensión pero algo menor desde luego que este mediodía calma tensa

Voz 0867 24:26 en Lavapiés

Voz 36 24:30 muchas horas dispuesta a él

Voz 0867 24:31 pues ya lo que ocurrió anoche sabemos lo que ha pasado en Lavapiés tras el infarto que sufrió mami pero durante horas hemos estado ante el silencio más absoluto por parte del Ayuntamiento de Madrid incapaz hasta las doce de esta tarde de ofrecer una versión de lo que había pasado antes de esa muerte Brooke alimentado además versiones contradictorias bulos y mucha incertidumbre

Voz 37 24:51 la verdad es que todavía tenemos informaciones contradictorias no podremos confirmar esa persecución policial por lo tanto bueno pues la regiones se está tenemos que esperar a que se confirmen los hechos Si bueno pues a partir de ahí actuaremos

Voz 0867 25:06 la alcaldesa en funciones Marta Higueras esta mañana en Hoy por hoy a las ocho de la mañana al menos doce horas después de que se produjera la muerte de Maneiro un clima en el que hasta grupos próximos Ahora Madrid incluso alguna concejala han dudado de la actuación de la Policía Municipal volcán Ayuntamiento con carmín en París finalmente ha explicado que no hubo persecución al mantero y todo eso el Ayuntamiento ha vestido quizá para evitar nuevas fracturas internas con un discurso de respaldo social al colectivo de los inmigrantes sin papeles hasta el punto de vincular la muerte con la falta de derechos de estas personas Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 1667 25:39 qué tal Javier muy buenas tardes el Gobierno de Carmen

Voz 0622 25:41 la respalda la actuación de los agentes municipales y niega que el mantero senegalés fuera perseguido cuando cayó desplomado el momento en el que Mamen Valle sufrió una parada cardiorrespiratoria la Policía Municipal no estaba realizando ninguna actuación Javier Barbero delegado de salud seguridad y emergencias

Voz 1667 25:59 ni en el momento de del de la parada cardiorrespiratoria en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente de o con él sino que iban andando hacia insisto hacia la zona donde ellos donde ellos viven

Voz 0622 26:18 el concejal también ha explicado que tras producirse una actuación policial en Sol contra la venta ambulante la víctima se trasladó a la Plaza Mayor y desde ahí caminó junto a un amigo hacia el cercano barrio de Lavapiés donde sufrió el paro cardíaco entre la operación de sol el infarto transcurrieron de quince a veinte minutos el gobierno municipal también ha ordenado la apertura de una ligazón interna un expediente de información reservada para analizar a fondo la proporcionalidad en el uso de la fuerza sin que eso suponga que están poniendo en duda la actuación policial la muerte de este inmigrante debe ser una señal según el equipo de Carmena que haga reflexionar a las administraciones pasar doce años en España sin papeles sin un trabajo reglado son factores de exclusión ha dicho

Voz 1826 27:01 Barbero que generan un estrés crónico quizá

Voz 0622 27:04 ya la salud lo ocurrido deja además una polémica

Voz 0867 27:06 política porque todos los grupos de la oposición ya han echado en cara a la alcaldesa Carmena que no haya vuelto inmediatamente de París a Madrid Carmena estaba de viaje en la capital francesa Carmena ha anulado ya toda su agenda está de vuelta pero su única presencia en los medios ha sido de momento ya está a través de Twitter

Voz 38 27:22 lo bueno cuando yo creo que Manuela Carmena en estos momentos debería estar aquí debería estar

Voz 3 27:26 en Madrid debería estar al lado

Voz 15 27:28 todos los madrileños sería positivo que el alcalde

Voz 5 27:31 esa estuviera ahí hubiera estado desde primera hora hoy de la mañana dando la información y explicando qué es lo que está sucediendo es que no es un mensaje de ningún responsable de del Gobierno municipal ni un mensaje

Voz 15 27:46 tendentes a apoyar a la policía ante el trabajo que tuvieron que hacer ayer hasta los dos de la mañana arriesgándolo todo

Voz 0867 27:51 lo dicen los y las portavoces del PP del PSOE de ciudadanos ningún miembro del Ayuntamiento ha querido estar esta tarde en este programa La Ventana de Madrid han declinado nuestra invitación lo mismo ha ocurrido con la delegada del Gobierno en Madrid que tampoco aceptado la entrevista propuesta por la Cadena SER la den

Voz 0564 28:10 Javier Casares veintiocho minutos abrimos dos

Voz 0867 28:13 ambos puntos de conexión en directo el primero en la plaza de Mandela escenario de los altercados de esta mañana con la visita del cónsul el cónsul de Senegal que tuvo que refugiarse en un conocido restaurante de esa plaza allí volaron las sillas las mesas y allí junto a sus dueños está Diego Serradilla Diego qué tal muy buenas tardes

Voz 0852 28:30 qué tal buenas tardes Javier estoy con Ibrahim Él es el dueño del bar Baobab donde esta mañana

Voz 1826 28:35 como has dicho sea refugiado el cónsul

Voz 0852 28:37 de su de Senegal a su llegada aquí a Lavapiés Nos hemos tenido que venir que que es hemos tenido que salir de la concentración para para estar ahí Joon junto a junto a su bar el el bar va a Obama que ahora mismo un local que tienes

Voz 1667 28:51 las las verjas bajadas eh

Voz 0852 28:54 Ibrahim nos decía que abre de miércoles a domingo pero que hoy esta noche pues no sabe si va a abrir o no debido a estas concentraciones hasta manifestaciones que está viendo aquí el Lavapiés Ibrahim lleva veintidós años sirviendo viviendo en España

Voz 1667 29:06 la diez regentado este bar

Voz 0852 29:09 eh Ibrahim en estos en estos años que llevas aquí en España habías visto a la comunidad senegalesa del barrio tan movilizada

Voz 39 29:17 nunca jamás ha visto lo que ha pasado entró hoy ahí es la gente está muy cabreado

Voz 1610 29:29 sí es verdad

Voz 39 29:32 se ha hecho con la asociación

Voz 1610 29:37 los senegalés que

Voz 39 29:41 la gente del barrio no podríamos controlar lo que ha pasado Ibrahim qué tal muy buenas tardes cómo estás

Voz 1610 29:50 muy muy

Voz 39 29:52 evidente

Voz 1610 29:53 pool que eso jamás ha pasado aquí en este varios también dueño de un joven de treinta y cinco años que llevo aquí doce años de repente

Voz 39 30:11 se levanta para buscar las vida tú sabes que aquí en España estábamos un crisis muy fuerte no hay trabajo que Carew una se busca la vida como se ha para sobrevivir entonces de repente se vea no llegó a llegar su casa con vida

Voz 0867 30:37 Ibrahim yo sé que tú restaurante es un punto de encuentro de la comunidad Leganés ilesa en en Lavapiés es un punto pacífico de Reunión tú tienes la sensación de que hay mayor presión policial allí en Lavapiés en estos días un estos últimos meses

Voz 39 30:54 o sea policial tiene que la policía tiene que hacer su trabajo me entiendes hay el tema Montera la de los top manta es un problema gordo que deber aclare el Gobierno porque los chavales tiene que buscar su vida para trabajar

Voz 1610 31:22 el ganar dinero y mandar

Voz 39 31:25 su mujer tu su familia es un tema que lleva muchos años aquí en España yo creo que para que esto no vuelve a pasar el Gobierno tiene este situación por qué pues vender a Sol o al centro sin tener licencia es ilegal lo sabemos y no es legal a vender eso que estar bien miembros droga hay Ibrahim muchas gracias un abrazo fuerte donar

Voz 0867 32:07 pies tiene un veintidós por ciento de población extranjera la media de edad es de cuarenta y cuatro años y un treinta y tres por ciento del barrio cuenta con estudios superiores es el barrio multicultural de Madrid por excelencia

Voz 2 32:32 no se concentran también esta tarde por la entrada en el barrio de Irún

Voz 0867 32:36 por radicales que anoche según ellos solos que provocaron los graves disturbios con contenedores incendiados bicis municipales calcinadas en esa concentración vecinal en la misma plaza de Lavapiés está Javier Jiménez Bas Javier qué tal buenas tardes

Voz 0887 32:48 buenas tardes plaza que ha estado hasta hace sólo unos minutos literalmente tomada por la policía en algunos momentos no menos de quince furgones han estado rodeando esta plaza junto a la concentración de los vecinos más de dos centenares de personas procedentes de la otra marcha se que se han encarado la policía con gritos durante más de cuarenta minutos el sonido de los helicópteros de las ostras de seguridad también se ha ido alejando de esta plaza de Lavapiés en la que todavía son más que palpables los disturbios de anoche numerosos comercios tienen aún los cristales rotos en otros hay cartones por miedo a que los disturbios se reproduzcan este fin de semana además Javi a pesar de que esta plaza hay tres bancos durante todo el día ha sido imposible sacar dinero de ellos todos nos dice en fueron reventados anoche el que peor suerte corrió fue la entidad que se encuentra en el número tres nos dicen que el fuego y el vandalismo arrasó con ella por eso durante esta tarde varios operarios trabajaban para tapiar con placas de hierro todas sus ventanas como contabas convocados por la plataforma del barrio de Lavapiés un grupo de vecinos se ha congregado en esta plaza para lamentar la muerte de Mamen Valle pero también los disturbios altercados que como decías son de gente que nada tiene que ver con el barrio entre los vecinos está Begoña Sebastián sienta de esta plataforma Begoña los altercados les sorprendieron en la calle hicieron que por miedo no pudiera volver a su casa hasta bien entrada la madrugada te está escuchando

Voz 0867 34:04 los y han qué tal muy buenas tardes cómo estás alaban las tenéis que los incidentes se pueden reproducir de nuevo esta noche

Voz 30 34:11 bueno pues seguramente porque esta gente nos del barrio la gente

Voz 40 34:16 que estuvo ayer provocando estos incidentes no pertenece al barrio nosotros no podemos ser el campo de batalla de de grupos radicales antisistema nosotros sabemos resolver nuestros problemas sabemos dialogar y sabemos ir a dónde tenemos que ir a a bueno pues para solucionar los no no podemos estar amedrentado por gente antisistema los vecinos no nos hemos dedicado ayer a tirar piedras me rota a rompernos todos en sucursales bancarias de a romper el mobiliario urbano nosotros hemos tenido que estar en casa en mi caso no porque mi caso he me pilló en la calle tuvo que esperar

Voz 39 34:50 a la una de la madrugada para volver a a mi hermano pero

Voz 40 34:54 los vecinos del barrio Lavapiés insisto sabemos resolver nuestros problemas No somos el campo de batalla de nadie

Voz 0564 35:01 es por supuesto estamos total

Voz 40 35:03 en contra de los actos vandálicos que realizaron esta gente de

Voz 0867 35:08 esa es la la situación habló de de la convivencia en ese barrio multicultural ha empeorado

Voz 40 35:15 bueno nosotros tenemos muchos problemas y efectivamente hemos extendido pues eh años en estos últimos años con las narco ocupaciones pues efectivamente han generado muchísimos problemas pero hemos conseguido este último año

Voz 0564 35:29 eh eh pues que nos unamos nos unamos los

Voz 40 35:32 vecinos hablemos con la Policía Nacional y Municipal bueno con todas las instituciones que nos quedan escuchar para tratar de buscar soluciones nosotros dialogamos nosotros intentamos bueno de la mejor forma posible ayudar a los vecinos que están sufriendo bueno pues el tema de las narco ocupaciones son la venta de droga que tenemos

Voz 39 35:50 en diferentes plazas de Guardiola es bueno pues Begoña

Voz 0867 35:54 gracias muchísimas gracias a vosotros un grito que se repite en la manifestación principal de esta tarde ningún ser humano es ilegal la Men qué tal muy buenas tardes

Voz 5 36:03 mira lamentará también me escuchas simplemente si te escucho

Voz 0867 36:09 el Amin senegalés lleva más de catorce años en España tu pusiste en marcha el primer sindicato de manteros en nuestro país tú te sientes reflejado la historia de mami

Voz 1667 36:20 Nos

Voz 0867 36:20 si te sientes reflejado la historia de Mamet

Voz 5 36:24 de ahí no

Voz 15 36:27 hombre si desde desde aquí desde como sindicatos dignos y ves a todos nosotros que que que que que yo hace un mes usted ven más disgustillo con ellos no dinero mucho lo que está pasando allí así su mote también me duele mucho a domingo acaba el acabamos de terminar en una manifestación que hemos que estamos de decir aquí en bastó lo que no tengo mucho mucho muchísimo

Voz 0867 36:50 en qué ha ayudado haber montado un sindicato para para mejorar vuestra relación con la policía por ejemplo que siempre ha sido una relación muy tenso

Voz 5 36:59 a ver a ver cómo se

Voz 3 37:01 lo que hay lo que es lo que la pusieron que se va a cambiar nunca nunca nunca porque lo que estamos denunciando que es lo que es lo que han hecho la publicidad ayer es que si yo no tuve relación con la policía nunca ha sido uno delación bueno porque yo es lo que hacen es pero sí que golpea indiscriminada y nosotros no somos no somos forma que que que que que que que que que que veníamos aquí para que nos discriminan que no estoy aquí para que los golpes para que para que los estamos esto

Voz 0867 37:34 tú crees que lo que está ocurriendo aquí en Madrid va empeorar vuestro día a día o crees que va a servir para alertar sobre una situación la de tu colectivo que es un colectivo tan vulnerable

Voz 5 37:45 nosotros sí lo que pasa es que es

Voz 3 37:48 lo que está ocurriendo en más Matri creía que pase a muchos de los políticos una hermana avisos cojos y sus sus sus mentes porque lo que pasa es que no sobre todo si nos toca nos toca pudo ver lo que está haciendo en no otra que estábamos en una cota de porque no puede que las leyes que que que que que nos discriminan y que no es que les leyes no es tu compara

Voz 5 38:09 miedo de modo que firmamos

Voz 3 38:12 es está moto porque está discriminado las perseguirlo hasta que Style infarto no si nosotros esto no no no no lo van a dejar de luchar no nos van a molestar vamos al siglo iniciando vamos a seguir denunciando vamos a seguir hablando con la gente para que los los los los los violentos y los los Always on son en la publicidad

Voz 0867 38:37 con la mina ha participado en la manifestación en la concentración que tenido lugar está esta tarde noche en Barcelona un abrazo desde Madrid cuidarte venga vamos a cerrar este tramo de ventana de Madrid precisamente en las calles de la capital vamos a revisar a la manifestación central que se celebra ahora mismo en el barrio de Lavapiés no avanzado no Alfonso

Voz 1694 38:57 aquí siguen no ha avanzado no se ha movido un centímetro desde las seis de la tarde que Lao era la hora prevista para que comenzasen a marchar como decimos tenía destino final en la Puerta del Sol pero no se ha movido casi nadie aquí siguen concentrados gritando y aquí siguen todos la verdad como decíamos antes Javier notamos a esta hora mucha menor tensión en el ambiente que este mediodía

Voz 0867 39:18 gracias Alfonso Ojea con quién volvemos a conectar en tiempo de Hora veinticinco programa en el que actualizamos junto Ángels Barceló la última hora de lo que está ocurriendo en Lavapiés mañana también aquí en la SER con las manifestaciones de pensionistas en las que se vamos a tener en la capital por la mañana los sindicatos y por la tarde convocada por la Coordinadora de pensionistas mañana más

Voz 41 39:38 aquí en hacer adiós

Voz 0867 40:08 mejor de los deberes

Voz 2 40:10 próximo a la dos con Nadal nuestro obvia

Voz 1826 40:31 pero viajante Paco Nadal que estos días está de ruta por algunos pueblos España bueno esta es una muy buena época para hacer turismo con la mochila a cuestas para descubrir nuevos rincones aldeas localidades entornos que llenos de belleza natural vale la pena visitar y que a lo mejor conocemos nos relacionamos por ejemplo con esta música más datos con esta música

Voz 1630 41:06 o con esto pero no le voy a dar esa es la verdad lo que me fastidia es que a lo mejor no llego razón me entiende que sin que entendemos osea que me quedo preocupado por el aspecto teórico de este asunto ven lo que les quiero decir si lo vemos pero mire usted esto lo ponía ustedes remediar dándolo Posada sería peor enviar entonces la duda de si agobien teniéndolos en casa y además viviría el problema de una manera más acuciante o ustedes por aquí todo el día no no perdónenme pero no también hijo podías haber intervenido TUE por esta es una discusión desierta ante una coyuntura es universitario pero en una discusión de letras padre

Voz 1826 41:54 sí es una película es algo más que una película porque es un referente es un símbolo no sé si te han dado Posada o no por allí en la tierra de Amanece que no es poco Paco Nadal qué tal buenas tardes

Voz 1679 42:04 qué tal muy buenas tardes Si me dieron Posada me hice una foto como no en ese monumento al Sidecar esa Vespa que conducía Antonio Resines Teodoro es la película de su padre Luis fijes que se ha convertido en un icono de Amanece que no es poco buena película surrealista rara de un humor absurdo que creó escuela y que se cumplen treinta años precisamente entre otras razones por eso pasado por ahí el pueblo de la montaña de Albacete en la que se rodó aquí donde sigue vamos a estar también hartos me dicen en la ira tendremos también hemos otras cosas eh también tenemos que otras cosas pero bueno sigue siendo la referencia aunque la película José Luis Cuerda también la rodó en molinillos y el director el pueblo de referencia del que queda como eje de esta ruta amanecía está es ahí donde acabo de estar como bien dices llevo toda la semana viajando por España y lo que me queda pasado un par de días muy interesantes en ahí no

Voz 1826 43:05 oye yo no sé si estando allí tú te has llegado a preguntar si es la peculiaridad de ese enclave de esa zona de la ciudad en sí del pueblo de Ayna lo que pudo llegar a inspirar os y después después de la película porque ya han pasado cuántos años de la película ahora treinta treinta años verdad

Voz 1667 43:21 pues sí sí sí hay una ciudad

Voz 1826 43:24 se ha llegado a contagiar también de de ese mundo surrealista de la película

Voz 1679 43:29 a ver ahí está pues bueno con cuatrocientos habitantes trescientos de ellos ya muy mayores está en todas las veces en la misma tesitura que muchos pueblos de montaña no mantener la la población para ellos el turismo ha sido vamos el descubrimiento el pueblo tiene muchos encantos naturales está situado en el cauce del río Mundo entre otros lo que dos de hecho el pueblo está enganchado en una roca en lo que llevamos en el castillo de los moros que son unas rocas que que a veces incluso caen ya han tenido que asegurar horas para mi gusto le falte una manita de pintura para unificar en todas esas casas cada una de un color de su padre y su madre pero el entorno natural es muy bonito la película pues les dio

Voz 43 44:09 consiguieron un tirón

Voz 1679 44:12 turístico que ya lo quisieran muchos no tienen un pequeño museo en la antigua ermita de sacralizada con un artesonado mudéjar maravilloso se creó en el año dos mil diez un museo en torno a a la película es muy curioso incluso tienen un ordenador en una pantalla grande la que te puedes hacerte una foto ya aparece como uno de los personajes del cartel de la película hay varias recreaciones con con figuras de cartón piedra de varias de las escenas famosas El hombre que hablaba las calabazas etcétera este monumento al al Sidecar que en el que viajaban entre Resines y Luis fije es que es el icono de la película y en fin todo está ambientado pero es un pueblo que también tienen muchos mirador ese tirador el diablo por ejemplo tiene una vista preciosa

Voz 1826 44:57 sería es el que nos recomendarías para una buena panorámica

Voz 26 44:59 de de del pueblo de de la zona Paco

Voz 1679 45:02 sí sí se está justo cuando llega desde Albacete es el lo primero que se encuentran en vez de bajar al pueblo está indicado el mirador el diablo ahí recomiendo parar y luego en el nuevo pueblo subiendo a la parte alta a lo que yo quiero es moros que unos rockeros que hicieron hay una especie de Castillo natural ha ido otro mirador también muy bonito que se ve más de cerca el mar de de de Texas de de Ayna en fin montaña de Albacete muchas referencias cinematográficas buena gastronomía serrana y una buena excusa para si bien decías viajar en estas fechas de Semana Santa que se acerca de pronto

Voz 1826 45:35 una localidad peculiar porque hasta la Plaza Mayor de Ayna y eso le vamos a dejar que lo descubran nuestros oyentes es también particular una localidad a una zona que sigue sigue teniendo ahí en Amanece que no es poco un buen reclamo que que otros pueblos estás visitando está recorriendo estos días Paco

Voz 1679 45:51 pues mira ha estado también el otro de Valencia que me ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho se llama Bocairent es un pueblecito al sur de Valencia entre Ence y Villena tiene un estampa desde fuera maravillosa porque todo su casco medieval está muy bien conservado muy grande abraza como una bufanda un cerro que que que corona la ir la iglesia de San Vicent desde fuera visto desde fuera tiene una de las estampas más bonitas hay una unicidad en las facha cada vez de color marrón o piedra tiene una curiosidad que yo no conocía la descubierto este viaje y que me dejó impresionado es sólo les cometes dels Moros Les Coves en las vidas de los moros son unas unas serie de sesenta setenta Cuevas talladas en la roca en un acantilado que no se tiene muy bien claro que fue se cree y lo va seguro que pudiera ser graneros de época andalusí de una tribu bereber que vivía allí luego más tardes interconectar unas con otras en forma

Voz 0564 46:44 el conjunto arqueológico de Cuevas

Voz 1679 46:47 es muy curioso muy interesante porque es que no están debajo del pueblo como en otros muchísimo esfuerzo de de España en el que se acababan bodegas Si se observan como como Granero como almacén sino que están grabados en un acantilado que la al cauce del río y hay había que hacer él concuerda eso de trepando ahora bueno han puesto unas escalinatas para la poder visitarles pero en fin muy muy curiosas las cometes de moros de de de caer en Valencia

Voz 1826 47:14 sí sí sí oye has estado también por la provincia de Granada ha dicho

Voz 1679 47:18 hoy hacía llamaba hacia ya que el mal tiempo así el mal tiempo me lo impidió tenía que estar ahora en Capi Leiva pero bueno hacía mal tiempo hilos retrasó un poco Ivo y hacia ya ahora también voy a visitar las Alpujarras voy a ir al Valle del póquer a la famosa vista de los tres pueblos blancos capilar a Bobbio ni hipocresía de Campanella que hay Bobbio con el Mulhacén al fondo que es una de las vistas más bonitas e icónicas de las Alpujarras y de ir de toda Granada hace ahora ahí bueno espero que que el timo que respete esta esta primavera revuelta eh está bastante revuelta cuando vas haciendo imagen que en mi caso es decir excluyendo de las nubes pero bueno espero que sí parece ser que se va a ir arreglando el tiempo yacía ya voy hacia hacia las empujarlo

Voz 2 48:11 todo es relativo claro eso de que

Voz 1826 48:13 el tiempo sea bueno o regular porque Isidro fijémonos en nuestro próximo destino bueno porque vamos a seguir viajando ahora con nuestros oyentes vamos a intentar resolver algunas dudas Paco Nadal resuelve algunas dudas de las que nos van dejándonos vais dejando en el correo buen viaje arroba Cadena Ser punto com buen viaje arroba Cadena Ser punto com Ángeles qué tal buenas tardes

Voz 1667 48:34 hola buenas tardes

Voz 5 48:38 hola Paco

Voz 1826 48:39 E ir porque él quiere preguntar a a Paco dónde quieres ir Ángeles

Voz 15 48:44 pues preguntar a Paco porque a mí me gusta mucho ir de los consejos quedáis

Voz 5 48:49 vuestro programa ir porque quería

Voz 15 48:51 como si de este verano a Noruega y tengo un especial interés en que sea un viaje bonito y salga bien porque es nuestro XXV aniversario de boda ya mi marido no les

Voz 44 49:02 buscamos Cho viajar entonces quería a nadie es perfecto tú gravísima presión pero eso

Voz 15 49:14 pues mira te cuento yo tengo cincuenta y tres sesenta y dos a mi me gusta verlo todo habló todo el le gusta estar quieto sentado tranquilo mirando su caña con la rabia amando estas son sus vacaciones ideales tenemos que ir a principios de agosto o los últimos diez de julio por motivos de trabajo no tenemos otras fechas eh bueno que somos de esos españoles que no estudiaron más que no tenemos demasiado bien en inglés que son unos Jamaica también somos trabajadores normales corrientes con presupuesto hizo entonces con todas esas condiciones yo quería preguntarte si tú tu abarcaría Se de norte a sur Noruega entera te enfrentaría a ella situaba golpe o elegiría una zona dejaría otra para otra ocasión no como lo haría que viaje harías tú en nuestra situación y luego también pues que que me vio elegirían para disipar esa fórmula elegida no un crucero recomendado mucha gente un circuito que me gusta mucho a mi marido porque se lo dan todo hechizo y le lleva a mil explicarnos su lengua

Voz 5 50:27 no no sé un vehículo de alquiler

Voz 15 50:29 no sólo encomiendas ataca para poner

Voz 1679 50:32 pues mira hay muchas opciones la suerte es que Baixa no al primer mundo al súper primer mundo y está todo organizado todo es muy fácil a ver noruegas maravillosa no es un destino barato pero pero ese es un destino fabuloso y hay que se puede hacer de muchas maneras alquilar un coche y movernos por vuestra cuenta sería la opción más practica en el sentido de ir a donde queráis nos vais a tener ningún problema Se conduce poco igual que aquí irá las carreteras son buenas es decir podía exhibe en coche ahora sino que habéis molestar mucho es verdad que la opción de ir en un circuito organizado pues es lo más fácil pero bueno pues ella es cuestión de de que a ver quién quién de los dos es ese se lleva el gato ese gato al agua no yo te propondría una cosa intermedia mira sino que dicha adquiere un cochinillo en un circuito organizado yo diría volar esa Oslo de Oslo hay un tren maravilloso que de hecho es uno de los más bonitos del mundo que se van en ese tren que va a haber tarda unas seis horas igual no es un trayecto de día iba a decir de Oslo a Berger en ese terreno Bergen que es maravilloso es una ciudad que que ver

Voz 15 51:40 y luego también en transporte Pulido

Voz 1679 51:42 accidente que es esta guerra Bergen ya estaban son las dos ciudades bonitas de los fiordos que tenéis que ver son ciudades que merece la pena y el entorno es muy bonito

Voz 1667 51:51 luego por ahí pasa el tema

Voz 1679 51:54 el jurado es una línea de barcos correo muy famosa que funciona desde el siglo XIX que recorre todo son once barcos en total que van recorriendo todos los días la costa de Noruega desde Bergen hasta hasta aquí quienes no es un crucero al uso sino un barco que va parando en todos los puertos tú puedes comprar un billete para subir y bajar CD donde quieras esto yo recomendaría que fuisteis fuera hay desde mucho con ese tema

Voz 1667 52:20 en situar a los tres días

Voz 1679 52:23 ya que verlo pero bueno podéis ir bajando donde queráis decidido dónde queréis bajaron pasáis ahí hundía una noche volvéis a subir al siguiente barco es como un servicio de un puente en aeropuerto de marítimo pasando barcos continuamente pues hubiera cualquiera llegar hasta Tromso maravilloso también hizo entorno de ahí volar volver en avión y os queda un viaje hecho por vuestra cuenta que podía moverse sin conocer mucho el idioma no tienen Mejide un circuito organizado pero tampoco de elegir con un coche de alquiler sabiendo por dónde mete y se equivoca hizo no eso quizás podía ser una buena una muy buena opción

Voz 45 53:04 tiene algo

Voz 2 53:06 hoy

Voz 1826 53:10 el viaje para Ángeles su señor esposo muchas gracias más consultas a buen viaje arroba Cadena Ser punto com o Rosa dónde vas en Semana Santa