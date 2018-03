La Ventana (19/03/2018 - Tramo de 17:00 a 18:00)

Voz 1 00:00 hola

son las cinco las cuatro en Canarias Jordi Sanchez prepara su vista de mañana ante el Supremo la Sala de lo Penal del Tribunal debe decidir sobre el recurso presentado por el candidato de Jones Per Cataluña para poder salir de la cárcel y asistir al pleno de investidura del Parlament Esquerra augura que mañana pasarán cosas que permitirán desbloquear la legislatura catalana Barcelona Pablo Tallón

Voz 1673 00:29 que no da muchos detalles el portavoz de los republicanos Sergi Sabrià da a entender que en función de cómo vaya mañana esta declaración de Sánchez ante el Supremo los independentistas podrían activar ya el plan C para desencallar la investidura

Voz 3 00:41 la dama es un día

Voz 2 00:43 la pasa entonces cosas sin

Voz 3 00:45 por tanto entendemos que mañana es un día clave en el que

Voz 1673 00:48 pueden pasar cosas importantes que nos ayuden a proceder

Voz 4 00:51 pero nosotros somos optimistas apunta Sabrià

Voz 0230 01:06 a juicio de los ERE la exconsejera de Hacienda

Voz 1541 01:21 Martínez Aguayo no vio en ningún informe de la Intervención ha repetido no pasaban por su mesa se quedaban en la de sus técnicos porque no advertían de menoscabo de fondos públicos Aguayo informa tampoco al entonces consejero

Voz 5 01:31 José Antonio Griñán del informe que advertía

Voz 1541 01:33 en su inadecuado de las transferencias de financiación para pagar subvenciones en todo caso

Voz 6 01:40 le reportó de la existencia de los informes adicionales de la intervención del General de la Junta de Andalucía sobre todo en relación a que no se adecuan al procedimiento reglado que se estaba tramitando una forma inadecuada la transferencia de financiación y en segundo lugar a lo que hemos visto de falta de fiscalización previa derivada de esa utilización inadecuada él

Voz 1541 02:02 el procedimiento que se investiga aquí estaba validado ya aprobado por el Parlamento ha respondido a preguntas de su abogado

Voz 0230 02:07 un par de cosas más la alcaldesa de Madrid Zabala

un par de cosas más la alcaldesa de Madrid Zabala gestión del Ayuntamiento de los disturbios en Lavapiés de la semana pasada Manuela Carmena cree que no hay motivos para pedir dimisiones en su equipo y respalda la actuación de la policía y atención está tarde al desplome de las acciones de Facebook el valor bursátil de la red social calla hasta ahora más de un siete por ciento después de que la prensa haya desvelado la filtración de información privada de cincuenta millones de cuentas de sus usuarios deportes tan Elop

Voz 7 02:32 se llevan partidos de las selecciones última concentración previa al Mundial del próximo verano esta noche se concentra en las rozar los veinticuatro jugadores elegidos por Lopetegui para los partidos este viernes en Alemania el próximo martes en el Wanda Metropolitano contra Argentina si hoy hay partido en Segunda División A las nueve duelo por el ascenso entre Huesca y Sporting y a punto de terminar la primera etapa de la Volta a Cataluña de ciclismo a ocho kilómetros de meta lideran el grupo Los hombres del equipo Movistar cinco y tres

Voz 1667 02:58 cuatro y tres en Canarias

Voz 1915 03:01 el Madrid en Madrid el Defensor del Pueblo reprocha a la comunidad que sus universidades no garanticen descuentos en las matriculas a las mujeres víctimas de violencia machista no es la primera vez que este organismo llama la atención al Gobierno regional Javier Bañuelos

Voz 0230 03:13 Maris ofrece descuentos para familias numerosas víctimas

Voz 0861 03:16 el terrorismo discapacitados pero no da ninguna modificación en las matrículas a las mujeres maltratadas de hecho es una de las pocas comunidades que no ofrece este derecho a las víctimas de la violencia machista como sí hacen por ejemplo Andalucía Aragón Canarias Cataluña o Galicia el FC horas este reproche a la consejera de Educación porque les recuerda a la que une Madrid que es la administración quién debe fijar las ayudas que debe recibir cada estudiante universitario de investigación de esta institución surge ante la queja de un alumno de la Complutense la Consejería de Administración Pública estudiará si es viable este tipo de ayudas

Voz 1915 03:50 gracias Javier y el sindicato Unión de Policías Municipales ha presentado una querella contra la concejal de Ahora Madrid Romy Arce y contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por sus críticas a la actuación policial en el barrio de Lavapiés tras la muerte de un ciudadano senegalés el pasado jueves consideran que estos cargos públicos han incurrido en un delito de odio Jaime Johnson es su portavoz

Voz 8 04:09 la hemos presentado por la declaraciones en las redes sociales que habían tenido estas asociaciones au concretamente la concejala porque estaba diciendo que los hechos que habían ocurrido en Lavapiés había sido consecuencia de una persecución policial cuando ya ha quedado probado hoy demostrado que efectivamente no tenían nada que ver

Voz 1915 04:28 se lo venimos contando en la SER el comisionado de la memoria histórica de Madrid ante el juez el cinco miembros del organismo entre ellos su presidenta Paca Sauquillo tendrán que declarar ante el juez para explicar la propuesta de retirar más de cincuenta referencias franquistas del callejero fue el propio consistorio el que solicitó la declaración para frenar la demanda que interpuso la Fundación Francisco

Voz 4 04:47 con Franco y Madrid está en alerta

Voz 1915 04:50 por frío y nieve en la sierra donde se pueden acumular hasta diez centímetros de nieve hasta ahora tenemos ocho grados en el centro de la capa

Voz 19 08:37 para que una personaje va pueda ser uno más

Voz 2 08:39 es necesario hacer accesibles las nuevas tecnologías o puedes comprar el cupón el cupón diario de la ONCE en tres mil euros al mes durante veinticinco años y premios de XXXV de lunes a jueves el nuevo My Lol Madrid Franco y la sexualidad eso para la vida moderna con David Broncano un gran aplauso para Ignatius después del Larguero signos también Cadena Ser punto com My Lol Cadena SER adiós amigos me la segunda me la trae al fresco que miedo así que yo propongo que de aquí digamos bando claro es si nos parece un razonamiento muy gigante

Voz 24 09:52 Papa

Voz 25 10:09 Nieto Ramiro decirle que no fue el primero que hizo declaraciones ese día las hice en el mismo sitio tiene el mismo lugar que la señora Díaz presidenta de la Junta de Andalucía

Voz 26 10:20 ya sólo solo solos

Voz 2 10:23 Diez minutos después por quema efigie esto porque soy negra verdad Boris Martínez Especialistas secundarios

Voz 0889 10:37 de José Antonio Páramo y en un ratito el invitado

Voz 0230 10:44 hola yo nunca ciento limitado seria en España se resume en una frase sencilla que es en Valencia mascletá y en Bilbao hay tensiona hay manifestaciones de pensionistas en Bilbao y ahí la mascletà en Valencia esto tenemos que decirlo así porque estamos en unos días de homenaje a la poesía

Voz 5 11:00 traigo de mi nieto este artefacto Si me pongo encima que me mato

Voz 0230 11:05 todo comenzó en Antena tres con Matías Prats la leyenda el Rubén Darío de la pequeña pantalla con una demostración de poderío rapero

Voz 5 11:12 arcano está considerado como uno de los raperos más populares de España lo hemos visto batir un récord mundial de improvisación durante veinticuatro horas seguidas

Voz 19 11:19 ahora nosotros le vamos a proponer otro

Voz 27 11:23 rápida dar la actualidad sin faltar a la verdad con toda la agilidad de su palabra guau bebía agua ahora

Voz 0230 11:33 a Matías Prat Le siguió Mariano Rajoy con su rap de dos versos

Voz 3 11:37 da muchas instrucciones pero no dan solución

Voz 2 11:40 tú estás yo en un School en uno

Voz 0230 11:43 estilo más sobrio pero no exento de ritmo Iñaki Gabilondo

Voz 3 11:46 este día del padre es en política el día del lío padre también

Voz 0230 11:51 entre su mérito ya está Pedro Sánchez en rima consonantes quién gana las elecciones municipales gana las elecciones generales así es el diecinueve de marzo así es el Día del Padre Asier San José

Voz 5 12:01 San José el hombre que pregunto ahí está lo rima

Voz 28 12:11 venga tú

Voz 0889 12:12 teorías no

Voz 29 12:15 venga vamos a empezar felicidades a todos los padres que el amor es muy bonito el amor de un padre y así lo describe de bien para las risas Tu cara me suena si soy tu hijo no no es eso de una serie o algo ahora hemos y chocó de amor de padre y ahora vamos con uno de amor de madre el Twitter Madison de Nueva York

Voz 1981 12:35 no no es cierto eso de que cuando eres madre ya no tienes tanto tiempo para ver series yo ya voy por la tercera temporada de la Patrulla Canina federaciones

Voz 29 12:43 a Iñaki de la Torre les ha gustado este tuit y nosotros no le hemos habla de las dificultades Menzies que tenemos no para empatizar con tu pareja el Twitter a la fuga te estoy diciendo que no me pase nada y tú te vas a dormir la siesta tan tranquilo ojo lo solamente evocador que es este tuit de titánico bórico tienes el pelo más sucio que Johnny Depp cavando una zanja acabó con un tuit inquietante a cargo de evocador

Voz 1981 13:08 qué te acarician el pelo es bonito a menos que sean las tres de la mañana estés dormido viva solo

Voz 31 13:16 pero

Voz 2 13:19 después de las twiterías puesta que llegan los titulares El Mundo Today

Voz 1981 13:26 alertan de una posible injerencia rusa en las elecciones rusas la ONU ya se ha pronunciado sobre el tema asegurando que no tolerará ni una sola injerencia más que no sea estadounidense ninguna elección presidencial del mundo Julio Iglesias pasará el día del padre atendiendo llamadas de todo el mundo no podrá atender a todos sus hijos porque está ocupado con el nacimiento de su nuevo hijo la Asociación de hombres en cuclillas con los pantalones por los tobillos exige que la luz permanezcan más tiempo encendida en los baños también pide unos patines para poder abrir al repartidor sin recorrer el pasillo a saltitos Ikea recibe las cajas con huesos y órganos para montar una nueva remesa de empleados

Voz 2 14:07 los viejos empleados tendrán que montar a los nuevos y luego jubilarse Asimismo

Voz 1981 14:11 la madre primeriza vuelve a conectar a su bebé al cordón umbilical para cargarlo

Voz 2 14:16 eh

Voz 3 14:16 el ondeaban pañal con batería extra para no tener que estar pendiente

Voz 29 14:20 sí

Voz 1981 14:21 una persona ofendida obliga a cancelar unas eh

Voz 2 14:23 son de risoterapia me parece fatal

Voz 1981 14:26 qué nos reíamos de que estamos mal y necesitamos venir aquí a reírnos la verdad ha declarado los conductores de BMW hartos de tener que humillar se pasando la ITV junto con los demás coches o una serie tres ha vuelto ha avergonzado a su garaje tras descubrirse que tenía una bombilla fundida como un vulgar Skoda con miserable macho reprimidos riega el jardín de su adosado imaginando que la manguera es UPN

Voz 2 14:49 ha sido la manguera al final

Voz 1981 14:52 Justo antes de guardarlas un repartidor de asegura aguarda agazapado a que el cliente salga de su casa para llamar al timbre

Voz 3 14:59 en el acto hizo ha especificado que volverá mañana justo cuando el cliente vuelva a irse al trabajo

Voz 1981 15:05 el corrector ortográfico del diario Marca se lesiona y será baja los próximos tres meses la patada al diccionario lo dejó fuera de juego

Voz 32 15:32 no

Voz 0889 15:35 qué bonitas son las rutinas y los protocolos en primero las twiterías después os titulares El Mundo Today de bonito y ahora como cada lunes

Voz 1704 15:42 estamos lista con Pedro pasamos lista si algún día Rusia no girarse más Putin ha vuelto a ganar es la una de las noticias del día a arrasar porque Putin es como la malla de Rusia que quiere todo el mundo lleva no si son dieciséis a dieciocho las dos cosas la verdad lleva muchos años mandando y le quedan otros seis por eso hoy os traigo cinco detalles de la vida de Putin que no sabe mucha gente el equipo de todo por la radio con miedo por si acaso hay alguien escuchando cuida a cuenta del cinco al uno empezando por él las primeras mascotas de Putin se llamaban chispita polca una era un oso y la otra una persona vamos con el número Putin fue el delegado de su clase durante toda la caja

Voz 33 16:19 eh vamos como número

Voz 1704 16:22 en el parto de Putin fue él el que le hizo llorar a la ginecóloga al darle un cachete en el culo vamos con el número Putin se quita la camisa siempre que puede se va una esquina del Kremlin y grita

Voz 34 16:33 o sea el número uno de los cinco detalles de la vida de Putin que no sabe mucha gente es que Vladimir Putin

Voz 2 16:39 era el hermano pequeño de tres hermanos de la familia paradójicamente es el menor hijo de Putin que había

Voz 0230 17:41 es verdad Vladimir Putin ha ganado las elecciones en Rusia con el setenta y pico por ciento de los votos pero es un porcentaje relativamente solvente teniendo en cuenta que sólo se presentaba él no se trata de restarle méritos porque cuando uno gana ha ganado pero así te presentas solo no es descabellado imaginar una expectativa cercana al cien por cien más sorprendente que es es y pico por ciento fue que la proclamación de la victoria de Putin anoche correspondiera al cantante latino King África les vamos a escuchar

Voz 34 18:17 sí pero lo vidas

Voz 0230 18:20 Nos fijamos ahora vamos a escuchar al quién África original con el de ayer en Moscú cuando acaba de decir el nombre del ganador Putin dice espacio iba a Kim buenos días

Voz 36 18:33 sí

Voz 33 18:46 hablando de bombas hablando de bombas hablando de Bono

Voz 0230 18:49 va de palabras se acerca a un juego de palabras noticia de esta mañana

Voz 2 18:53 el Ministerio de Defensa plantea gastar más de diez mil millones de euros en comprar armas nueva

Voz 0230 18:59 podríamos comprar las usadas no qué manía con comprar las armas nuevas Si ya han matado a alguien que más te da compras armas usada con lo que te sobra te vas a Nueva York

Voz 37 19:10 es más

Voz 0230 19:16 no veis esto también es poesía política como en el sentido literal como decíamos al principio Danes las municipales gana las generales dan instrucciones pero no dan soluciones etcétera a Nueva York con la botella de fundador lo de comprar las armas nuevas podría entenderse como un capricho y todo es que está usada no huele a nuevo como los coches podríamos comprar armas Kilómetro cero como los coches que sólo los han probado en el concesionario Pablo Echenique de Podemos parece que no es partidario de este gasto en Defensa por la manera de empezar la frase se puede deducir que no lo ve claro

Voz 3 19:49 no maldita vergüenza

Voz 0230 19:56 esta manera empezar la frase se ve que bien bien no lo acaba

Voz 1662 19:59 el interés de los pensionistas os saber lacayo de señor pues decía Xarla cayó del Señor

Voz 0230 20:11 esta idea de contraponer el gasto en defensa con las dificultades para pagar las pensiones le ha parecido bien a Echenique como mensaje porque la repetido varias veces en distinto formato

Voz 1662 20:20 algo que costaría pues dos mil millones de euros al año realizarlas con el IPC

Voz 0230 20:29 consiguiente hoy mismo hemos visto

Voz 1662 20:31 la inversión del Ministerio de Defensa para comprar armas de diez mil millones de diez mil millones de euros

Voz 0230 20:38 aunque sean otro tema completamente distinto vamos a escuchar como se expresa en otros términos Íñigo Errejón una de las pocas personas del mundo capaz de reunir en la misma frase de dos segundos revolución y orden

Voz 27 20:48 hoy lo más revolucionario que supo hacer oro

Voz 0230 20:52 Hong propone que el PSOE y Podemos dejen de actuar como si el otro fuese a desaparecer

Voz 27 20:57 tenemos genes Jane actuar de colusión otro fuera desaparecer mañana porque va a estar ahí te gusta más a gusto menos

Voz 0230 21:02 no quiere que si al PP le votan siete millones de personas por algo será

Voz 27 21:06 no me gustan nada las siglas del Partido Popular no presenta siete millones y medio de españoles pues pero hay que respetarlas y habrá que hacerse cargo de lo que demandan una parte de esos fíjate que yo estoy de acuerdo pero algo de razón tendrán

Voz 0230 21:20 un político español dando algo de razón a un rival de quedaba medio telediario seguro que estaba Pablo Iglesias viendo la tele diciendo al hombre blandengue coherentes

Voz 33 21:31 estaba ahí

Voz 0230 21:32 Hong frente a Eduardo Madina en La Sexta con Jordi Évole hablando sobre lo que le falta a la izquierda y no deja de ser curioso porque se preguntan qué le falta al Izquierda dos dirigentes de izquierda que han sido más o menos apartados en sus partidos políticos que es el que le pasa a la izquierda pues es sobrepasó que pasa mucho tiempo en modo Sálvame

Voz 2 21:48 década

Voz 0230 21:51 Mariano Rajoy está hablando bastante en estos días y eso es una bendición de Dios Nuestro Señor porque cuando Rajoy calla marchita los campos y cuando habla cien mil flores renacer de alegría con sus teorías sobre las cosas las que intentamos arreglar

Voz 3 22:05 somos un partido que intentamos arreglar las cosas

Voz 0230 22:08 en las que no vamos a entrar no vamos a entrar

Voz 3 22:11 en según qué cosas las que podemos decir pero nosotros podemos decir alguna cosa

Voz 0230 22:17 declaraciones de principio que tranquilizan

Voz 3 22:20 a mí la democracia siempre me parece bien pero la democracia no sólo es hablar hablar es relativamente fácil

Voz 0230 22:29 con esto de que la gente hable se va calentando el presidente

Voz 3 22:33 aquí hay muchos que hablan cada vez más proliferan por doquier los va subiendo va subiendo todo el mundo habla mucho bla bla bla bla

Voz 1704 22:43 hay más hablada

Voz 3 22:44 bueno es sobre las cosas que hay que hacerlas ahora ya podemos hacer alguna cosa hay que hacerlas podemos hacer algunas cosas hay que hacer cosas y parar pero algunas cosas ya podemos hacer si dejas de hacer cosas habría cosas si las cosas se pueden hacer cuando se pueden hacer en cambio para el líder del PSOE

Voz 0230 23:13 para el líder del PSOE las cosas no tienen valor sostiene Sánchez que Rajoy no hace cosas me hace nada

Voz 4 23:18 exactamente yo siempre he creído que el mejor puesto

Voz 0230 23:21 abajo hoy en España lo tiene Mariano Rajoy sabéis porque cobra por no hacer nada no es pues fíjate una cosa que te digo

Voz 3 23:26 tenemos en frente a los mayores enemigos de la libertad ya que en este momento son los populistas

Voz 0230 23:34 los populistas y a continuación dice

Voz 3 23:36 queremos que España es el mejor lugar del mundo y sólo dice también también es interesante cuando dice ahora también está muy de moda la política envoltorio basada en el papel de regalo pero sin nada dentro sí voy a continuación añade y mientras el Partido Popular gobierna en España subirán las pensiones

Voz 0230 23:57 a todo esto hace unas semanas escuchamos al presidente decir una cosa que

Voz 38 24:01 no podía provocar la risa esto no es como el agua que cae del cielo sin que eso sí exactamente porque no

Voz 0230 24:09 pero esto ha cambiado eh ha cambiado aseguran que el presidente del Gobierno se ha informado a que no es un problema de que

Voz 3 24:16 llueva o no llueva hay un problema estructural yo lo sé he procurado ya durante muchos años informarme de sitios

Voz 33 24:25 este es el poder no luego eso es eso es el poder Amico de la información y formación

Voz 0230 24:30 tú ves el agua que cae del cielo piensas esto qué demonios es que te informas eso es el poder como los emperadores de los cuentos que escuchan a la gente y pueden dan algo

Voz 39 24:42 hay que cuidar a la gente entenderla y saber qué es lo que quiere

Voz 4 24:46 sí se puede soledad y si no se puede

Voz 39 24:49 se le cuenta si puedes darles diez mil

Voz 0230 24:51 en ese en armas pues todas así es la realidad y la realidad es como es nos la cuenta negreros

Voz 4 24:57 el titular Un tribunal declara que uno

Voz 5 25:00 está muerto a pesar de que se haya presentado en persona para argumentar lo contrario es el gestor ligado en Turquía este año deportado a un cocinero arrumacos había que su país natal al llegar los oficiales del Gobierno le dijeron que estaba muerto desde dos mil tres que existía un certificado de defunción emitido en dos mil dieciséis cómo es posible bueno pues aparentemente su esposa había conseguido un certificado de muerte después de no saber nada de él durante varios años según los medios humanos y su esposa asumió que había muerto en un terremoto ah bueno pero sabemos que en realidad es que el hombre eh sobre mil novecientos noventa y cinco estaba trabajando en Turquía como cocinero ya a la Vuelta descubrió que durante dos años su mujer le había sido infiel así que decidió dejarlo todo en Rumanía volver a Turquía donde tenía trabajo Hinault avisó ni dijo nada así que esta semana Un tribunal ha rechazado su petición para invalidar del certificado de defunción se había presentado en persona para explicar la situación pero el tribunal ha dicho que no podía pedir que es invalidar su certificado de muerte porque sabía agotado el plazo para presentar un recurso

Voz 33 26:03 es la cómo matan a la gente que para no pagar impuestos después Irán tienes tienes tres días

Voz 1704 26:11 para resucitar el día puede demostrar que no hubo otra

Voz 33 26:14 bueno habrá que cómo estará

Voz 29 26:16 claro no paga impuestos

Voz 0889 26:26 Pedro Aznar de nuevo al ruedo con el Broadway del Führer

Voz 1704 26:29 hoy es diecinueve de marzo Día de San José día del padre bueno día del padre adoptivo para ser más exactos y nos basamos en lo que es el tema San José millones de ciudadanos

Voz 33 26:37 ya

Voz 1704 26:38 John lo digo porque sólo sí sí sí

Voz 33 26:40 no es riguroso eso es opinión no soplar

Voz 1704 26:43 estudié Maristas y me lo contaron así bueno millones de ciudadanos acordándose tarde del día del padre huyendo ahora mismo a comprar un detallito para sus papeles no millones de ciudadanos que han dicho luego les llamo hizo las cinco y veintiséis todavía no han llamado a sus papás no esta mañana he leído que la media que nos gastamos en regalos del día del padre es dieciocho euros y que lo que más compramos todavía en dos mil dieciocho son corbatas y libros vale que yo soy padres de hace tres años la niña ya no huele a nuevo tampoco como las armas de segunda mano y mi hija esta noche no me arreglara no me ha regalado ni un libro ni una corbata me regala una noche entera sin dormir

Voz 33 27:14 a veces es bueno si se despertó a las dos de la mañana hora no Terrón uno me acerco a su eso

Voz 1704 27:27 a ver si no lloraba porque le cantaba no le pregunto qué te pasa cariño presión padre excepcional no que te pasa leña venga a llorar no duda de repente consigo que se calme me dices que baja el bitcoins un disgusto tenía con eso y eso es ser padre no sufrir cuando tus hijos tus hijas y arruinan

Voz 32 27:45 voy Sofía muy especial para los padres y para los hijos la relación de cada uno con su padre Un mundo pero es verdad que hay algunos hits que se repiten a lo largo de la historia lo que se conoce como las frases de padre oye querido recopilar algunas con la música del Padre Nuestro Padre quién pues no se pregunta le a tu madre que sufre el brazo con esas pintas no Bassas días hecho otro agujero en el sur que me de frío eh tú tu tías cree que esto es uno el que vi en es el caso de julio puede que no se debe qué vas a hacer Areces le ha dado pie a PC le cedía bajada esta es mi casa allí aquí mando yo pues desde su Goya Boix ve sirve puedes salir Tubert días Se también podrás Irak Urra arde tú Cougar Rendón muy a muy escribimos día tus amigos ingleses se tiran dio un buen que darle retira

Voz 2 29:50 te quiero papá esto que sirva como llamada ya no le llaman

Voz 40 29:54 ah

Voz 24 35:14 buscan

Voz 0889 35:24 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio José Antonio Páramo bueno

Voz 29 36:35 vamos a hablar en los próximos vamos a hablar de bares pero en concreto dos alarde de barman no de de higos de de los monarcas de la barra los Tigres del licor los proveedores de La gloria bendita he localizado un par de estos ángeles sin alas para que nos cuenten qué hay detrás del mito que se esconde por ejemplo tenemos en Burgos a un barman que se llama Luis José Luis José hola buenas tardes como a todo codo a todos les concede

Voz 47 37:03 qué Pachá

Voz 29 37:06 provenía de salud que eso

Voz 47 37:08 es cierto de Mónica Naranjo y me puse en primera fila además acerca si sería tengo aquí como un partidito permanente los falleros mareo jaqueca no vivió al filo muy he sido yo siempre he tenido un hasta luego Hierro madre solía decir que no es nuclear sólo las cucarachas yo sobreviviría no me gustaría intervenir un poquito además tu trabajo una vez la rabia anteriormente hace diez años a un concurso de cultura general ellos tu Historia del Arte lo que me atrajo muchísimo ocurre esto de trabajar aquí detrás de una cosa cabe secuestro así gracias

Voz 29 37:46 pero no os presento Lucas es un barman muy muy especial porque a diferencia del resto de barman del mundo Él es el único que da la paliza a los clientes a los clientes contándole su puñetera vida verdad

Voz 47 37:58 día pensé un día pero por qué cojones yo he tenido que aguantar la gente y no voy a hacer yo lo mismo carro así que miras y me puse explicar mi vida siempre he sido bastante echar p'alante yo me acuerdo que de pequeñito en el cole padre Mancebo sí siempre me decía es que recuerdo no

Voz 29 38:12 el hijos esta característica también convertir en un barman único verdad

Voz 47 38:16 como única en el mundo podía darse cuenta de que lo más somos seres humanos que respiramos sentimos tenemos anhelos y hemos vivido miles de Teresa se mierda que podemos

Voz 29 38:26 me como todas las demás personas así que ha revolucionado podemos decir con esta forma de de de ejercer tu platanero ha revolucionado

Voz 47 38:35 pero el barman al mundo del cine

Voz 29 38:37 te rifar Anel las mejores barras de del mundo no

Voz 47 38:40 me contratan idiomas por qué no

Voz 29 38:42 me lo vas a contar yo digo no gracias venga adiós a tenemos al teléfono el así es si no se le cortas y no hay manera de de avanzar

Voz 4 38:51 joe sí pero es que es la única manera claro

Voz 29 38:53 venga venga vamos a saludar a Mauricio Mauricio está en Extremadura Amaury qué tal hola Extremadura verdad

Voz 47 39:00 sí bueno en Don Benito Don Benito sí son sí si el pueblo de la canción tal hola don Benito

Voz 33 39:06 hola de marzo sin duda alguna fíjate eterno

Voz 29 39:13 eh Mauri tú tienes cuarenta años si llevas atención XXXVIII dedicado al mundo de la coctelería no

Voz 47 39:19 sí yo esto mi primer combinados sí sí zumo de naranja tercia leche materna sí

Voz 29 39:26 fenomenal oye el dominio que tiene Mauri desde el oficio de elevar mal que tú presumes de saber sólo con el sonido que lleva una copa a ver si es cierto vale voy a echar hielo en un vaso y quiero que me digas el tipo de te atreves declaró tenga un poquito de hielo en este caso

Voz 47 39:46 poco hielo me parece es suyo lo de calidad no yo por lo que parece va forjado con agua mineral con con poco oxígeno hacer grabó el vaso para estar con cinco seis por ciento de Roma

Voz 29 40:02 se pasó un buen va vamos ahora con el contenido te parece Gale venga voy a echar un poquito de

Voz 47 40:10 no es fácil si no es un dieciocho años cien por cien Altea suave

Voz 29 40:16 la gran muy clara estoy distan un aplauso impresionado apartar a buena idea son unos efectos que tengo en el ordenador de cualquier manera y lo que me encanta es tu seguridad y el aplomo que tienes para inventar pues es es una maravilla muchísimas gracias a la que yo no te olvidaré algo ahí la propina de aquí tienes a gente así lo es bueno pues ya lo ven ahí tanto charlaba como delante de ella

Voz 0889 40:48 señoría pues la la moraleja de vamos a conocer a nuestro invitado que hoy que tiene mucho que ver con este mundo de la mano de Olga Nebra

Voz 27 40:55 abre la puerta

Voz 5 40:56 de uno de los templos de la coctelería de Barcelona me viene la refuerzos de nuestro invitado el tintineo del hielo el en barricas el olor y el ruido del café en los bares solos

Voz 2 41:08 yo este mi es de San Andreu Mi barrio lo llevo dentro es un mundo muy mágico especial cada una de sus canciones común coctel nos llevará a una parte de su vida de paraíso que fue el primer grupo declaradamente pop de la movida madrileña que sería como un clásico Manhattan a base de whisky de punto rojo pues para nuestro invitado al que le gusta más la melodía que la letra representa la época de la movida madrileña desde Barcelona un punto muy importante su inicio cuando habría

Voz 35 41:51 todo ello presumida

Voz 2 41:53 estoy al que Dios serviría un dry martini mezclado este Hey le recuerda a la historia de amor con su mujer

Voz 12 42:06 y de un gran galán aún equipa de la ópera ha elegido Turandot de Puccini porque todo el mundo de la ópera la afición completa te trescientos sesenta grados todo la música el Vestuario la actuación qué les parece si para degustar la fiesta

Voz 35 42:26 tuvo un elegante

Voz 2 42:30 Avalon de un ferry al que yo le daría un gin represente la elegancia de la voz del todo si me permiten un cierto aire con nuestro invitado

Voz 48 42:47 sí

Voz 0889 42:48 el Inter mira

Voz 22 42:50 con Madonna por todo lo que representa con lo que ha sufrido con lo que ha pasado como se han levantado como se ha crecido ha creído en ella misma a la que yo invitaría a un pisco

Voz 0889 43:05 el maestro ahora es su turno que Le Pop

Voz 49 43:09 libre

Voz 0889 43:13 esta tarde en La Ventana en Todo por la radio el gran Javier de las Muelas

Voz 29 43:21 hola

Voz 0889 43:22 Javier muy buenas tardes cómo estás O'Neal Ortega compararme color con Brian Ferry bueno yo temía que te compara con Julio Iglesias entonces no no has salido ganando mucho con Brian Ferry está muy bien pero sí eh

Voz 50 43:37 no es organizado aquí en el estudio aquí

Voz 4 43:40 tanto con todo el equipo

Voz 0889 43:43 Versión dejéis ha disfrutado eh escogidos por en un mundo que va cada vez más deprisa y más apresurada con van mal rollo la verdad que un cóctel es una invitación hacer una pausa iré esa mañana todos podremos no digo pero sí intentar ser un poquito más duchos en esto de fabricar pausas gracias al nuevo libro de de Javier de las Muelas que es cócteles para mis Doom y sabes lo que es no novato errónea e perdona de haber disparado ver quién sabe lo que es un Nixon Logista

Voz 33 44:15 a ver si Karubi no que mezcla haciéndome mixto Logista uno que estudia no sé si si

Voz 0889 44:21 o las setas la noche Logista sinónimo de barman de coctelera como Javier como Javier de las Muelas que por cierto no sólo obtiene unos de los mejores bares del mundo que es el dry martini que cumple cuarenta años no sólo tiene nuevo libro sino que está a punto de abrir el primer espacio de bar de tapas en un aeropuerto en el aeropuerto de El Prat así como bueno ya nadie querrá que salga la bien

Voz 33 44:44 ahora habrá que ir con tiempo

Voz 0889 44:48 cómo ha sido ese es el del Prat cuéntanos

Voz 4 44:51 bueno la verdad es que a veces sólo en la vida lleva mucho tiempo trabajando yo hacía como veinte años que tener la ilusión de de de estar en un aeropuerto porque es lo lo lo lo que representa no como un punto evidentemente de de transporte logística pero para mí los aeropuertos aglutinan mucho más de hecho es lo que está sucediendo en los últimos años y por fin pues bueno dentro del último concurso con con áreas pues vamos a desarrollar un proyecto deseaba mezclar el mundo de la comida de de Montes Qiu debiese establecimientos con con ese mundo de

Voz 0889 45:22 del Dry Martini que también tener

Voz 4 45:25 que ha transcurrido casi un año de de haber estado aquí con la anterior libro de Cote sí pues ese era hacer un libro que pueda pueda llevar pues eh la forma de de de trabajar de oficiar de recibir de ser anfitrión pues al máximo de gente pues en la oportunidad de de de de este libro para para mí es que es gente que le pone voluntad que no tiene esa referencia pero que lo hace fantásticamente bien y bueno a publicar esto con con Planeta Hay que tener esta oportunidad de llegar a a mucho público que tiene interés pues es es una satisfacción

Voz 0889 45:56 en qué terminal estará lo lo El Prat

Voz 4 45:59 para justo en la salida de la salida del puente aéreo la dos era que es el punto de arranque el punto recepción no hay bueno yo creo que va a ser divertido estamos muy ilusionados igual que hoy con Bono con este momento que apuntabas no del cuarenta aniversario del Dry Martini de Barcelona que nos va a permitir me va a permitir sobre todo rendir tributo Homenaje a personajes e mucho así ha pues que no han abandonado aquí en la Tierra hace años pero sobre todo llegar en ese punto y que que en anteriores conversaciones habíamos tenido no del punto de encuentro que significan los bares no de de de Unión de conversación de que he quitan ángulos a la vida hay aportan redondez es que sí siempre es importante no hay bueno ahí es ese ese proceso de cuarenta aniversario no saben permitir pues amplía del mundo no solamente en contenidos en copas sino en todo lo que rodea ahí envuelve el mundo del bar que son esas relaciones personales del mundo del arte que que que para mí es sumamente importante la arquitectura la pintura de Z

Voz 0889 47:02 oye Javier en alguna otra conversación hemos comentado el fin el los excesos porque son excesos que rodean por ejemplo una bebida tan tan popular y conocida como gin tonic pero más allá de este episodio puntual que espero y deseo que no vaya a más tú crees que de verdad al mundo de la coctelería ahora mismo está viviendo una especie de de boom vamos tu libro de hace un año impresiona tus amigos con los mejores cócteles lo confirmaba no pero tú crees que estamos todavía en ese boom bueno

Voz 4 47:28 lo lo del boom suena como muy explosivo y da un poco de miedo no es en los momentos actuales que vimos y yo creo que hay una tendencia

Voz 0889 47:34 tendencia que haya una bonaerense en ello pero ello

Voz 4 47:38 siempre me quedo en el valor de de ese recito de todo lo digo por cariñoso no por tamaño que también puede suceder pero la importancia de ese bar de barrio de de pueblo de de cantinela que es el término que a mi me gusta aplicar

Voz 0889 47:52 el dinero es muy bonito que es literario no

Voz 4 47:55 lleva entonces eso para mí es lo importante del boom bueno pues a veces es como una ola que vas en ella pero tienes que procurar que precisamente no te arrastre y aprender a convivir con ellas surfear no oí entonces los boom son peligrosos yo me quedo más en que es un tema de toda la vida yo diría de la humanidad la necesidad no tanto de beber comer sino la necesidad de compartir es sentirse unido gente o a veces muy en la individualidad que también es una buena una buena school repite Savary

Voz 0889 48:24 dos veces en el libro una frase que parece muy importante y que debemos recordarle que hay que saber beber degustar la importante no a saco no es decir yo creo que no

Voz 4 48:36 en tantas cosas en la vida de los pequeños grandes detalles no sea dime cómo bebes demuestra su inteligencia no yo yo creo que el saber beber precisamente es un punto y aparte a tener muy en cuenta no hay no hay que olvidar que tienen pues bueno ese contenido esa graduación ni ese contenido que que puede pasar

Voz 0889 48:55 más delicioso a conllevar pues una línea una

Voz 4 48:59 entera que no debemos cruzar y entonces eso sumamente importante

Voz 0889 49:02 no tu libro cócteles para tu mis está plagado de estos pequeños detalles de los matices de la vida que tanto te gusta subrayar hay un apartado importante que habla de donde servir los cócteles de de la cristalería del At Mosquera será favorable lo del buen anfitrión lo del lo del mejor ambiente lo el algo que se utiliza para para paralelo todo eso al final es una suma de pequeños detalles que hacen un un producto muy bueno o simplemente pasarle al final no

Voz 51 49:28 yo creo que sí no tal como como como mencionaba

Voz 4 49:31 Vegas Luis Fran No Luis Francisco y Mauri gente experta no pues yo creo que además tienen colegas no colegas total a tienen además esas virtudes del buen trato no de de de de que no cuentan los que vienen sino a es mi propia vida luego el tenerlo eso usted quiere tomar no sé que yo sólo sirvo y además la divino lo que quiere el coronel Glenn Fine que este de ahora de DC ocho no entonces bueno yo creo que tiene por encima de todo el objetivo que tenemos con este libro es acercar algo que no es tan sumamente difícil y yo creo que el las mezclas en la cócteles días algo muy asequible luego lo que sí que es importante es poder propiciar esos encuentros en en el mundo particular en sumar es también pero sobre todo a buscar esos encuentros que en alguna conversación tenido eh tuyo de de compartir de cuidar de la pareja de de del grupo de amigos y que tan necesario es en en la sociedad actual estresante sí señor sí señor estresada además qué pues poder acercar pues maneras de entender de interpretar la vida que seguro que a través de una mesa hay a través de de una copa de cóctel mesurada

Voz 50 50:44 pues nos abre la vida algún

Voz 0889 50:47 mucho más más suave no Javier se puede comer sólo bebiendo cócteles José debe comer sólo debiendo

Voz 4 50:53 bueno yo creo que de entrada es siempre es recomendable el el acompañarlo con con algo que utilicen para masticar y que te sirva de complemento no el beber por beber estaríamos en esa frontera de para mí de de lo difícil ya inhabilita entonces yo creo que el el el buscar ese complemento en trae la bebida Hay aquí tenemos sobre todo en nuestro país muchísimos ingredientes ese jamón delicioso ese aceite espectacular una sean son las he memorables todo esto es el complemento fantástico para poder compartir y luego a buscarte bueno pues esa excusa de de que viaja a eso o estás nada aquí en en tu propio cómodo como apuntaba de querer poder preparar ese ese cóctel que además pues en cada uno en los noventa y nueve lo acompañamos con una anécdota son Ramos sobre ese momento y esa conversación no no creo que eso es bueno siempre la la hora de de beber

Voz 0889 51:53 el acompañarlo con con algo de comer saber antes de entrar directamente en el tiempo de rueda de prensa ronda rapidísima para el cóctel preferido de cada uno pero sólo pam pam pam pum Cote te define a ver Pedro por ejemplo Old Fashion Xavi le tengo Roberto dry Martini para va no tengo ni idea Martín si Arman

Voz 52 52:17 Quique Jim FIS Íñigo no dry Martini pisco sour

Voz 33 52:22 darte con desprecio bueno yo soy el más de aquí entonces un poco más fácilmente

Voz 4 52:30 a ella habéis hecho elecciones fantástica la además es cosa muy importante del Dry Martini que no aparte de que mi marca pero dejándola de lado que el momento Martini es algo especial que tiene para mí la gran connotación de rodear te ese momento de los rodajes en Hollywood en esta época de de con unos suficiente identidad realmente algo tan espléndido tan sencillo y tan humilde que es tan difícil enmascarar yo creo que esa es la monda del Dry Martini no bueno cuando fuimos e hicimos dos

Voz 33 52:58 es un poco más Villegas Parker la escritora el tercero que hubiese estado bajo la mesa llegamos justitos se estima que encima de la barrera del Dream time tenéis un contador de los martinis que vi por jubiloso por de vais ahora a estar que asciende al millón

Voz 4 53:16 cien mil en Barcelona es es es

Voz 33 53:18 cuántos son de Arman unos cuantos izquierdas aunque no los siglos diez mil

Voz 0889 53:27 en el en el dry martini de de Madrid estaba el otro día precisamente Xavi Puig a preguntas en la rueda de prensa venga yo quiero saber si hay una brecha generacional en el mundo del cóctel sentirse hay cócteles que son más para millennials y otros que son pareja

Voz 1981 53:39 además se da se nota al cambio

Voz 4 53:42 mira yo creo que no la la la la ventaja del cócteles que aún

Voz 51 53:44 siendo no barato por doce