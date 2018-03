La Ventana (19/03/2018 - Tramo de 18:00 a 19:00)

Voz 2 00:00 Carmen Martínez bon día son dos cuarenta Dubai bon día Josep

Voz 4 00:36 hola buenos días Auckland

Voz 5 00:37 pastel acabo que que editar un libro doce coma ir dramas veintitrés a la seta bastarda plasmar vos quién Josep Carner yo presentarán a la sala de Girona menos complicadas de definirlo un pues yo me he hecho en mi que común Murray mosaico Are More la Sonata Hay l'Aigua hemos Riu suena también Iowa a través de la mirada de un de un historiador lo bueno obsesionada moderna que has dicho Rusia Reus curiosamente Rogge Reus está obsesión átomos Reus eso es de una estructura me particular Anfal afecten temo Parker en realidad primera pese a que son peso como Kurt primera pese si Capala Reus era tremendo huerto problemas ya Thompson multitud de personas de diferentes épocas cada tocho Reus siguen Reus te convoca estas bueno en plantas de testimonios de diferentes épocas pero también para las cosas peques me superficial no así llevado hasta dos cuatro Reus así mayas da coloridas los básicas apostado profana aceite queda más Maiza saca para profundizar en la materia no se recluye duda de temáticas prosaica mes Britta cara en Sama Caffarel Dance las relaciones curioso porque tema atender la Ana Rivas la coordinadora de Girona urgieron al daba igual no me vasallos me hizo pública querían Manac harán en mi oficina bandas demócrata Michael libra también a través de una beca que creías que a usted

Voz 2 02:33 Sara que te vendrá a la seta la tarta la sala Miquel de Umeh al Ayuntamiento a Girona Pau Villafañe día

Voz 10 02:47 que tenemos hoy en la tertulia ya están a la profesora Carmen chafa reta desde Figueres de Jobs todo cultural Pep Torné hasta la jornada expansionistas y protestas Ipar dos pisos turísticos es Gironella otra banda la falta de sosiego también para su suelo sur hoy en seis de Victorio al Bernabéu aunque esas seis EFE tras fin F tres goles al Madrid al soplo

Voz 2 03:17 eso da seguidas son dos cuarta tuvo así tres minutes Don José es hora de Tertulia Carmen día bon día aquellas temas paran Carrie han Pep Tourné seguida a saludar en diversos explicaba nunca a la Ciutat de Girona ya sin sens voy tanto pisos turísticos han Ultimate Santana dan Oaks sientes que digo la sucesión turística da apartamentos lata a la ofertada pisos turísticos mes Cancún propietarios de pisos que no Tennant compran o clásica obtener propensa destinarlos a otras cosas compran licencia de turista parecida KAS parisino por una moratoria entrada que que que no

Voz 13 04:29 a ver a su seréis que manca o una regular ha sido una regulación que ordene una mica Territori que ordene que ordene al la que da entrada al Pla turístico astuta qué es esa pica al plaza de de de Ciutat que que aspira a la Xunta Mendes Girona no Ike un acto te eso llevamos pudren tendrá decision se pudren a actúa sobra propietarios que legítimamente bueno he encontrado la división sería sin temer beban que tengan una oportunidad en agosto ambas seguramente normal de Liga aporta un régimen IBEX que seguramente y dos multiplicar no para para para extraerle no está claro que falta una regulase hoy que faltaba una orden ha sido que falta una una allí un agudo y consensuada tutor porque claro en que pum claro al al es estable Men esas negó las butifarras al ex volante vengan turistas porque volarán aquí ve bueno partan estén belleza que hayan estado en varios colectivos implica Ipar tal de que ya sido yo una armonía a Downs y urbana más regula anima pues son eh

Voz 2 05:56 lo que pasa acá el Ayuntamiento Girona de iconos pronunciará fins que no tenía alquilada turismo redactado eh clara a que pase escala cosa ya obra complicado aún no porque ya para una banda nunca o Barry sobre sobre atontado Barri Vell la mayoría de ofertas concentra ya no va a Ribéry ausenta que barrio vivo en operados turistas que pongo así como mapas atada barrios a Barcelona Toxo total que comporta Parla yen que que volví el número mixta turistas

Voz 13 06:29 no es es is pero a la siguiente entrada zen como única ha sido la entrada par le la entrada investiguen un tipo de turismo es el que está a a estaban in aquí

Voz 14 06:45 sí a ir ya

Voz 13 06:48 estos pisos turísticos que una una par mon importan Sasa que son ciclistas que ver en la misma no no no no mes ciclistas profesionales sino personas de todo el món que Saban que Girona irrumpe Elias A la Forés una una ante una oferta importa de rutas de carreteras repudiada si basadas que es la atractivo al ciclista a Ankara que siguen amateurs guardan bueno aquí no que a esta a Quentin Desenvolupament a quienes las va a la conducta como usuarios no expulse a una mica de cerca o Reserca en el en el de guacho mes mes investigado ir a como única ha sido ese di Vera a te ves más propietaria a sobrina Kingston que intrusismo allá porque lata controla a las viviendas que son Laga y que han han han amarilla atún me ahí Sense de un par mí es su municipal pero ya un una parte importante de de que estas viviendas que esas aunque son turísticas y que no están legalizadas bueno dos que la Xunta Men bueno actúe en consecuencia donde pasarán la multa Poussin las han sido la la advertí Men etcétera no es decir en kárate hace Craig a Guns da o mientras tanto espera a que ha sido turística de Pla de la ciudad

Voz 2 08:21 sólo han Pep Tourné que es a Figueras bon día P donde no volcar en la P nombró gracias a esta querella la karma de pisos turísticos Girona gastaban qué tal que supo se hecho a daban déficits o de inconvenientes Sons The Stone en Miri ida la posible da la posibilidad de grandes yo como una cosa normal en la vida de la Ciutat que es meramente aunque la Carmen

Voz 3 08:52 ha tardado Mika acaba y conseguir un beneficio alguna cosa alguna cosa cosa pasa a Vance no a Biden min Girona ante una un un éxito turístico importante es una eh turismo aún tan partan hecho comporta determinadas situaciones que estés vacas flacas también han sido exactamente cuántos pisos o no o no efectivamente como está funcionando historia ahora es patrimonial lo ha conseguido ens turismo ha hecho de unos consecuencias que los turistas eso manda están algún sería sino de Turner

Voz 2 09:50 desgastes y nos viene de moda Marchesi

Voz 3 09:53 en serio no llegó antes a algún centro y hay también una o Menchú ni notan turista Di Grassi y pasan cosas no obstante IBI huyendo tropas Veïns posada mantenía conseguir el equilibrio final boca o Castro no que por la misma casa está redactando funcione porque han sacado ha entrado es imprescindible

Voz 2 10:30 Santana compensan a otras cosas y no no me esa placa han sea entre o Barri Vell sino a otras Ciutat asociado Abuya explicaban huellas tema explican que Girona Ciutat Jazz en pisos en familias Casón demandantes tachan no par que no por capricho sino par más así que no otra da da las cosas

Voz 13 10:58 no es claro que sentimientos buenos ahora con y Asprima esa ayudas al propietarios que puedan también pisos que ostentan banca Buick no ir a COM COM sabes incentiva Bartall de que estamos dando ya la mención clara aclara ITA de bueno intervenimos Vance a la a porque bueno ya pero estoy como alejarme

Voz 2 11:28 tiene el Ayuntamiento será estoy convencido de que

Voz 13 11:31 a ver así no síntoma de alguna manera a dónde los bancos continúan se ha que esta tenía que esas bolsas inyecte pisos que yo creo que en fin que al Schwank son las pymes Uncle tardar doblarse surtida Ipanema a a Jordi cree que la posibilidad de que esa se incremente y la bolsa de pisos sociales existe porque existe hecha en pisos Woods Ausbanc eran tan caros porque nos ponen casi vuelve pues bueno con dudas Fons que pueden alimenta a la bolsa de pisos subsidiados negó de ahora ya estoy Parla no no mes de la presuntamente Girona coma ministra sido local sino también de la de la Generalitat sigue y sigue Parker Lalla comparó medita no saben de que de que este Parra no pero en esa polcas estén pagando una ministra sitio no la persona no pero muy llevarse de ahora no verdura y quién las fórmulas arbitra tiras fórmulas ocultan Iceta ve una un un análisis de costos no pero rendimiento al es eso cuantificables Unami que difícil pero que que es Basic sí que ya un una una Centre Social a difícilmente cuantificable pero muy importan propugnaba este las visitas de las personas que tienen entre

Voz 3 12:55 que es sus mochilas al cual los ayuntamientos son que queda claxon de proximidad que vivos problemas directa e irreal Iker no te suficientes ya que son parte implicada no y en no tengan o la capacidad económica y sobretodo la normativa de hecho con la carne estaba bien que que ya está bien vanos y Judá te entra tots administración corresponden sobre tomo estatal ya sea física venda continúa una masiva ambas he visto Horie continúan apartan Mou donde la vivienda es absolutamente inconstitucional gris recula Good impartan doscientas familias tanto Girona llama que según los diferentes pongamos duren en fin que hay casas los que Kevin Sahagún tengan que pudo a doscientas viviendas va ya no había trufadas partan ya de administración supramunicipal Juan que asumen no está como está pero sobre todo se apartan parque Ausbanc retornando City es es un caso es que es su ansiado

Voz 2 14:32 más cosas de la protesta casa Estado español unas tres mil personas van a Girona para reclamar una expansión dignas ya sabéis cual gobernada Rajoy en esta guerra con la Agustí el arroz Jackass son las personas que surtía Alcarria

Voz 15 14:50 cables que quiere Cataluña Girona no no y tan que si os Mine Ciriaco expuse sin las pensión de acortan al IPC eso es evidente de no ver lo que tuvo Air desde donde recuerda que al anterior Gubern socialista ya a la al dos mil once ya la reforma laboral ya los va cundió la has Gubern socialista continuaremos que recen para que cargue Ebidem por la defensa de nuestros intereses no ser menos nuestros interés al CAT nosotros ya ha tenido a nuestra pensión pusieran mes Summers coordinada Tim sino con nostros fiche por unos Torner

Voz 1490 15:31 exactamente yo vine también parqué no ya tres Bilal Fawcett aquella siguen grandes pensé que las al Mini que Zidane en casa ya no System paga a Jones de Enresa sacaba mayoría pude tampoco Toni Mi casa vale y que casi estén pilló hará que la época de Franco y que eso es Pla cala de una mica K

Voz 16 15:53 esta es la ayuda tan vale is

Voz 1490 15:56 corra Ausbanc Instituto eso no me que también jubilar porque si querían dinero Subirats acabase caso descienda en otras cosas

Voz 2 16:03 otras eslogan hasta que era contra literal tomen la puya de Amer dada la expansión

Voz 3 16:10 es que hay que destacar dos ponencias se importen de comunicación hubo acaba domina hoy es cara o a carta cabal

Voz 13 16:24 bueno también les une una profunda Geo SUR es una provoca SEO absolutamente y de inhumana no es una provocación de la máxima ya que Parra que Sam PP yo tú y yo que que la vivienda es un Dre tres Dret nuestras al al al la expansión digna es un Dret eh a lo que me extraña es que salgan va a invertir en el show propia la seva propio museo a Cannes cuántos pensionistas a aquellos días sean tengo la oportunidad sentir los canes esa trabajan treinta están cobran sesenta euros extras no no me no es no es es que si sens euros es es inhumano pero es Yus yo ella me Sanidad es que es un rogatoria arregla y se lía han Press a que esta persona miles de personas de pensionistas al siempre es por el morro por la cara Luque en reeditarse exponía o si ésta es tan a eso están hay sí segura amén a aquella señora Villalobos da ABC tú si es impugnó cuneta habla sido que han patita el sexo o cara de Sandra esa labor sabe la de las tasas al que ha Moon Principe ha dicho Tots a pensionistas creían que al final echarían industrial a mí a Jones como está pasando en algunos Leeds o comparsa en algunos países europeos en el que no existe las pensiones estatales pero Camby a cambiarla ya una rata ansiado que va directamente a crea una expansión acá Kim cines pretendía Villalobos Celia Villalobos es que es una señora que a mí me enerva cada banda que es Britta entre el el el el como es de que aquellos jugaba grandes bancos es que Dios pero pero de que va porque es medio que está ETA no y que no enseña allí es que es y la voluntad de la Jen no la actitud es que es tal cual no te no yo creo que la cantidad de testimonios que Santi es que son absolutamente aplastante son incógnitas tablas no ya no tengo que seguir a Rajoy surtía la tradición que de ella a incrementar Emma que pude si algún

Voz 2 19:08 Díez si las cosas van comandan agrupado extremo aumentar las cualquier barrera

Voz 13 19:13 veinticinco si si ves que es una chica

Voz 3 19:18 o bienio y una mica mi porque que sean si uno orientación capa hasta

Voz 7 19:30 adiós aviso para navegantes tengo Goodwin

Voz 3 19:33 aquí son beneficiosos fondo pensiones no a otras entrada oprimen que son bueno ya me dirás dedica una a otra de ayuda a la banca o un siglo XII lo habéis dan la banca ya estén estén en bachillerato hicieran Moll llevó un país son tantas puertas a la Junta van a participar coma como Gubern y es como mínimo como Jake sino cosas que bienvenida que va a ir a más pues que es la carta agua causa acabado indigna perdí a partidaria de humo

Voz 2 20:16 el Diari porque es que tengan

Voz 3 20:18 no no diría yo

Voz 13 20:21 manifestaba al de una animador

Voz 3 20:24 lo que comportó una situación como ésta es como es mío creo en Castel peces van a una otra ocasión a Leo Messi sobre crítica alguna Tom y apareció absorbe toda la familia para arribar hasta una suma de déficits importan importan

Voz 13 20:56 no sé si no que obliga a bueno no sé si es una positiva o no es la las siete OME es correcta pero hemos asistido skins a días a dos manifestaciones multitudinarias no tamaño de las zonas no ha días enfermera exacta al al al de los pensionistas que que en todos dos casos Downs a atrapa e Isabel historias y manchas y al líder de Aketxe muy bien o de informaba posteriormente con ya otras colectivo usa otras personas para los pensionistas Mortensen yo no veían Trambaix las zonas mucho más no estoy partan aquesta pluralidad que sado una que se ha manifestado tan el más con aliados de EE bueno yo cree que mira eso es una permiso un punto positivo a Body que alguna cosa estamos ven alguna cosas está movilidad Jean y que eso es bueno ya saben que simula en Cambil simulaba conseguí modificación se transformación de habitat en de Pedro al ir de manifestarlo Educared eso yo creo que es positivo y que eh pero porque cree que veinte bien

Voz 3 22:30 sí para acabar que hasta o ETI o las manifestaciones los sketches de reivindicación de los pensionistas los dúos cosas su y con cosas va demostrando la vida real

Voz 2 22:49 clarísimo es clarísima

Voz 3 22:51 en fines de salida exprés que él sufrido liderado por Dani no es como mínimo

Voz 17 22:58 con el mal día de arranque hechas que no saben nada no que es como si que no es por estudios del cien que este hecho es enorme

Voz 13 23:12 quedan para acabado

Voz 2 23:14 si no quedarme Etxezarreta Pep Tourné muchísimas gracias a todos gracias

Voz 7 23:19 me parecía

Voz 2 23:41 Serge victoria bon día

Voz 18 23:43 todo el desaliño

Voz 19 23:46 juez explica Christian estuvo aquí Frei Damon por quién una pilota prácticamente un corro Okur porque era parques tú a Diego Arias

Voz 2 24:04 filtra no pagadas va canta gol han Raúl mucha callaba tarda al Bernabéu tres meses a causa an marca tags coma o Barça al canta al Madrid

Voz 20 24:13 cadena o si yo citó que al final Karma condena si San contra eso sí lo honor de haber nace tras dar la seva estrena al Santiago Bernabéu Alba da sobre cada pareja la primera al Madrid va camino de Aguamarga Cristiano Ronaldo ya Lasa gonna al Girona Bancaixa tres goles al primer empate aún Jamal cuatro ahora Grimes minuto al Girona cada Schavan al técnico Pablo Machín algún punto y una altura de insatisfacción

Voz 21 24:41 seguro que habrán pasado muchos entrenadores por esta sala de prensa sacando pecho de que han sido valiente eso de que han hecho quizá menos goles de los que hacemos nosotros pero bueno yo

Voz 10 24:54 no venía aquí sólo para para ver cómo era

Voz 21 24:56 Ana venía para competir lo hemos hecho por fases pero el resultado pues dice que que estamos lejos del Madrid aunque también nos tenemos que quedar con lo positivo que es eh haber hecho esos goles

Voz 2 25:09 yo tengo algunas Jada aún Girona existió

Voz 20 25:11 sí es creados llena sin de las sin Kenia que esta semana la Liga estatura por compromisos internacionales se da marcha al final son símbolos balas contra el Madrid y finalmente que de Girona

Voz 2 25:23 tras ese riego

Voz 7 25:31 acabemos

Voz 23 25:55 qué tal buenas tardes Girón ambas familias cada marcan un You que su oferta de pisos disponibles la amplia urgen menos la bolsa de Koeman estarán París antiguos propietarios de ayudas para rehabilita Peace sus carácter Villafañe

Voz 10 26:11 a estudiando una ayudas económicas para pagar la reforma a cambio prensa Sarah ese al aborto municipal de hay familias aún es un tío dio al Palau Calar Alto obliga a

Voz 24 26:29 a dos metros de cara cuando Familia que ni aún Puga ya pasa a un Atleti pudo I V Downs antes

Voz 10 26:41 la Xunta también intensifica las una sesión eh

Voz 23 26:46 ves cosas y ni si Gdaim de grabas carreteras Buick personas han muerto en accidentes a tránsito a la demarcación de Girona tout Cataluña son cuarenta cuatro las víctimas mortales de taparse el mes pasado a la Matilla época transitan llega Gates Shock dos Mossos d'Esquadra han apuntado

Voz 0196 27:03 en un placa consistirá básicamente de las carreteras más transitadas en mis exhiben aumenta el alcohol drogas cinturón casco distracciones confesar vial móvil no puedan Dick es la principal causa porque aseguran que son Muti facturó accidentes dispersos Territori la directora la tránsito Gianni alertadas Press Duncan desató

Voz 25 27:25 podría calificarlo da una alarmado una alarma social parque al número de víctimas es mole importan no bula en casos convicciones desean una tendencia da fe una top datan sido mola importan

Voz 0196 27:37 ya

Voz 23 27:39 la casualmente al RACC suspenden las traseras urbanas da la yunquera iba a poco seguras Eustat que tu quería pal Boluda Trànsit que atiendan al RACC casi Uría invertí mes rabo frac

Voz 26 27:55 el RACC no analiza That's ETA las comarcas de Girona el último año el ALCA sur mes mal parada es la dólares uno dos Yunquera unos conductos no tienen Cup Sensio da Carretero urbana camiones tan poca aprobaba de salud para señalizada molt poca Protecció capa obvian al director técnico de la Fundació RACC Lluís Puerto de UCA cabría una estadística diferenciada para la siniestralidad y Ana castas traseras parque a las administraciones Brain inconsciencia cacao invertir in es no

Voz 27 28:20 Barça pues representa al vincularse Success partan son pubs

Voz 3 28:25 conflictivos cada mes inversión generado a raíz de UCA todas las

Voz 26 28:30 no aisladas falta nuevamente a amplias rotondas pasos indica al conductor que entrar en una curva

Voz 23 28:40 continúa la cada cada vez que arrasa Gates la costra la costa entrar planas y Santa Susanna a los efectivos de Salvamento Marítimo inspeccionan mis Midas y a Planas Inma Taro recuerda que tomaba las aparecerá uva al kayak y también a las personas y uno de Girona

Voz 2 29:09 Jake tapar rehabilita o cine moderno unas obras

Voz 23 29:11 Castán previstas que acabó Alan compartía que Atlantic Cinema anuncia entra Rafael en esas étnicas

Voz 10 29:18 da la Xunta invertirá cuatro millones de euros por convertir el Cinema moderna en un centro de creación cultural y una sala que las que cumpla mente al Teatro Municipal y una sala anexa al cinematógrafo las formas Gloria Plana regidora no a un referente cultural

Voz 28 29:37 va al Girona Sans a Vicky com a la industria cultural y creativa que sigue el referente sigla icono a nivel mundial a nivel internacional