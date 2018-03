La Ventana (19/03/2018 - Tramo de 19:00 a 20:00)

Voz 1 00:00 cabe el servicios informativos

Voz 1667 00:10 son las siete las seis en Canarias la Mesa del Parlament catalán ha aprobado tramitar la reforma de la Ley de Presidencia con la que Jones per Cataluña pretendía facilitar la investidura distancia de Carles Puigdemont pese al veto del Constitucional la oposición se opone reclama la mesa que reconsidere su decisión Barcelona Claudia Ramós

Voz 2 00:26 la partido populares socialistas han anunciado que recurrirán esta reforma de Ley de Presidencia porque a lo consideran inconstitucional mantienen que la única opción es que el candidato asista presencialmente al pleno de investidura Por otro lado la mesa también ha aprobado la celebración de un pleno ordinario es una propuesta impulsada por Ciutadans donde reclaman que el presidente del Parlament Roger Torrent comparezca en la Cámara para dar explicaciones de la situación de bloqueo que vive Cataluña la formación de Arrimadas celebra que su iniciativa eh

Voz 3 00:52 esperado pero reclaman que se fije lo antes posible

Voz 2 00:54 es una fecha para este pleno

Voz 1667 00:56 el ministro de Exteriores español respalda la actividad de la ONG Pro Activa Open Arms dedicada al salvamento refugiados en el Mediterráneo e Italia mantiene retenido uno de los barcos de la organización en Sicilia bajo la acusación de fomentar la inmigración ilegal en principio Alfonso Dustin rechaza los cargos

Voz 0085 01:12 nosotros lo que sí queremos es aclarar la situación estamos prestando toda la ayuda que en esa situación cada uno se atenga a las obligaciones que le incumben en virtud del derecho internacional el derecho comunitario

Voz 4 01:28 sí cuando aclaremos

Voz 0085 01:30 la situación ya veremos quién es responsable de que tenemos que hay que aclarar qué es lo que hacen pero en fin recoger personas en en el alta mar y una misión de salvamento y rescate no nos parece algo a lo que pueda cero abrigos que pueda objetar sí

Voz 1667 01:44 en Estados Unidos ha registrado el primer atropello mortal de un automóvil sin conductor ha ocurrido en Arizona la víctima es una mujer que ha muerto arrollada por un coche de la empresa Uber que ha suspendido su programa de prueba de vehículos autónomos corresponsal Marta del Vado

Voz 1510 01:57 buenas tardes ocurrió ayer por la noche la mujer estaba cruzando la calle por un punto donde no había paso de peatones cuando Lubbers sin conductor la atropello según el Departamento de Policía detente en Arizona la víctima fue trasladada al hospital donde murió a causa de las heridas Uber ha emitido hoy un comunicado asegurando que está cooperando con las autoridades locales en determinar las causas del accidente ya ha anunciado la suspensión de todas las pruebas que está realizando con vehículos autónomos en Pittsburgh San Francisco Toronto Phoenix que se estaban llevando a cabo desde el año dos mil dieciséis

Voz 0458 02:28 deportes Toni López comienzo hoy la concentración de la selección la última antes del Mundial de Rusia que empieza en junio recordemos con las novedades de Marcos Alonso Parejo y Rodri el jugador del Villarreal jugarán el viernes en Alemania el martes que vienen el Metropolitano contra Argentina

Voz 1667 02:40 la noche termina la jornada treinta y uno dos tres con

Voz 0458 02:43 el Sporting a las nueve el ascenso los oscenses segundos con cincuenta y siete reciben a los asturianos cuartos con cuarenta y nueve fuera del fútbol destacar el inicio de la Vuelta a Cataluña a primera etapa para colombiano o de género sprint primero español Valverde en noveno en la general

la previsión del tiempo España recibe mañana la primavera teñida de blanco este martes se refuerza el temporal con la entrada de una ola de aire frío siberiano que mantendrá en alerta toda la península por la previsión de frío viento y más nevadas en cotas bajas

servicios informativos La Ventana última hora

Voz 0313 04:54 igual es por el rastro que han dejado Jaime Urrutia con sus canciones deja bien parado con sus poemas Javier Sagarna con los relatos pero vamos a abrir esta nueva hora de La Ventana la cuarta y última ya con con algunas frases muy muy singulares por ejemplo los hombres geniales empiezan grandes obras los hombres trabajadores las terminan esto dijo Leonardo da Vinci otra un científico en su laboratorio no es sólo un técnico es también un niño colocado ante fenómenos naturales que le impresionan como un cuento de hadas esto lo dijo Marie Curie la última vista en el es saber qué sabemos lo que sabemos y saber que no sabemos lo que no sabemos es es el verdadero conocimiento está corresponde a Copérnico bueno desde hoy hasta el próximo nueve de septiembre más de doscientas piezas relacionadas con estos y con otros nombres propios de la Historia de la Ciencia se exponen en la Biblioteca Nacional en una exposición

Voz 1826 05:45 esto que merece muchísimo la pena si se ha presentado hoy en Madrid Cosmos Sí Se han presentado leo textualmente con el objetivo de ofrecer una visión global sobre el contenido del universo y los sistemas científicos entre los objetos que se exponen se incluyen manuscritos incunables cuadros mapas esferas todo tipo de instrumentos

esta noche a partir de las once y media más Larguero con Manu Carreño

Voz 0313 06:19 bote pronto que es lo que más te llama la atención lo que más te ha cautivado pues lo que he visto hoy

Voz 0882 06:24 que me hubiera gustado tocar pero que no se puede enviando alto valor son dos códices escritos a mano por el gran Leonardo da Vinci Bildu citabas antes que tratan sobre geometría y sobre la construcción de fortificaciones y una cosa que no me esperaba que nunca había visto también una carta manuscrita de Charles Darwin así el autor del famoso libro origen origen de las especies eh que envía un científico español con su firma y luego algo que me ha tocado también el alma

Voz 0313 06:51 un telescopio como el que pudo usar Galileo

Voz 0882 06:53 a la ley que revolucionó la ciencia de la astronomía que casi le costó que acabar quemado vivo no

Voz 0313 07:00 pues mira por seguir un poco con la lista de frases que recordaremos que el astrofísico y divulgador Carl Sagan definió el cosmos como esto es muy interesante como todo lo que es o lo que fue o lo que será alguna vez y con esta frase han querido resumir los organizadores el contenido de esta muestra que por cierto se divide en cuatro grandes apartados que son universo tierra vida flora y fauna ciencia hay tecnología Javier creo que has contado con un acompañante de lujo en esta visita a la exposición que es el comisario de la misma a quién hemos invitado a asomarse a la ventana el académico e historiador de la ciencia el físico José Manuel Sánchez Ron José Manuel buenas tardes buenas

Voz 10 07:36 por qué tal de coincidimos en la

Voz 0313 07:39 preferencias con las de Javier Moro o tú te quedarías con alguno te quedarías que decirte que de quedarse nada raro

Voz 1251 07:45 es el adiós con alguna otra cosa

Voz 10 07:48 bueno si yo me quedaría con él la primera edición de los Príncipe de los libros de mil seiscientos a principios matemáticos de la filosofía natural sólo existe una copia en España de hecho y eso para un antiguo físico además como yo haga el libro cambios mundo es el nacimiento de la ciencia moderna hay realmente hay tantas joyas en esa exposición que es difícil pensar en cuál uno se llega a casa pero yo me llevaría

Voz 0313 08:19 cómo se organiza una muestra tan ambiciosa sobre el papel que toca tantos temas que toca tantos palos como se hace

Voz 10 08:26 bueno yo creo que es al menos en mi caso es es fruto de una vida no es mi visión de de que bien definido saga que es todo lo que fue es y será la edad no es sólo el cosmos se el universo sino también está la tierra la vida que nace en la tecnología que creamos una de las especies que aparecieron en ese planeta hay responden a esa visión ya digo que es una mezcla de Mi carrera como historiador de la Ciencia luego también una cierta sensibilidad y espero que esa sea una palabra justa sobre lo que debería saber la la una persona no educada en ciencia de una de las ambiciones semillas es que el visitante cuando salga haya obtenido eso uno visión de lo que es la ciencia su hermana y su hija la tecnología hay que haya visto también no sólo objeto sino alguna de las obras inmortales en el pensamiento científico

Voz 0313 09:32 pregunta practica para para impregnarse en lo fundamental de todo lo que ofrece esta muestra cuántas horas necesitamos Un visitante de verdad alguien Nostrum no hoy no no instruido especialmente en ciencia de tal cuánto tiempo puede invertir

Voz 10 09:47 sí yo creo que en un ahora puede hacerlo la depende de la agilidad de detenimiento con que una persona observe por ejemplo hay hay axial comienzo dos en una vitrina con dos esferas lares acompañadas de dos libros no son cualquier libro una de esas esferas es céntrica con la tierra en el central la otra heliocéntrica o no puede el sol en el centro uno puede empezar a ver a detenerse en ella y logros libros con el más gesto de Ptolomeo climas de la astronomía la cosmología lo nada más y nada menos que la primera edición del libro de Copérnico de revolution Nimbus que bueno pero a partir de entonces era difícil aunque no fue imposible que se lo pregunten a Galileo cuyos libros también están ahí defender el sistema solar céntrico y no el Lelio céntrico y luego bueno otro ejemplo justo al principio hay un maravilloso ahí empezó de Patrimonio Nacional que sea Hercules cargando en sus hombros La en una esfera celeste bueno pues tiene tantos detalles

Voz 11 11:03 oye ese es el ese tapiz que

Voz 10 11:07 depende mucho de la persona y profesora en amigo

Voz 0882 11:10 quería preguntarles qué estamos muy acostumbrados desde hace muchísimos años a preservar el patrimonio artístico no los cuadros aspira a las esculturas pero no pasa lo mismo con el patrimonio científico no ahí hay equipos que están guardando muy bien en grandes instituciones pero no no tememos que a lo largo del tiempo se han perdido muchos equipos que serán historia en los próximos siglos y estoy pensando que hay que la exposición por ejemplo un modo

Voz 3 11:33 lo muy antiguo de televisión que yo nunca había visto no

Voz 0882 11:36 eso se va a poder conservar como una pintura del Museo del Prado

Voz 10 11:40 bueno es una buena pregunta efectivamente y sobretodo materiales sino pienso solo dos científicos en instrumentos científicos en instrumento lo lógico sino también en documentos del siglo veinte nuestro país España no ha sido excesivamente cuidadoso aparatos de televisión que menciona afortunadamente se conserva gracias a los esfuerzos del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología pero la pregunta al muy apropiada porque tenemos el parece una sensibilidad hacia un interés y un amor por preservar ese patrimonio sin duda valioso y es que desde luego merece la pena conserva que es el artístico pero el científico parece que es es menor tengo que decir de todas maneras que en esta exposición hay objetos de íberos e instrumentos de una treintena de instituciones todas españolas pero también hay otra otra cosa que me uno Mis grandes fracasos pero un fracaso que no es culpa mía ciertamente yo quería lo mismo que se expone la primera edición de libro de Newton de los principios así es poner otra de las grandes joyas que es la primera edición del libro de Darwin El origen de las especies parece que no hay ningún ejemplar de esa primera edición al menos en una biblioteca pública de manera que hemos tenido que vivir la sexta edición de mil ochocientos setenta y dos que de todas maneras no está nada mal porque es la última Darwin fue variando cambiando un poco pues el contenido y esta es la definitiva en España no hubo una institución es la moraleja una biblioteca que se diese cuenta del valor de aquel libro

Voz 0313 13:32 José Manuel Sánchez Ron muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana hay felicidades

Voz 12 13:36 la verdad es que a vosotros un abrazo muy grande Javier

Voz 0313 13:39 hasta la próxima la palabra recomiendas no

Voz 0882 13:42 el de la recomiendo un portero

Voz 1951 15:33 vamos por partes en busca de esta última hora comenzamos en Andalucía la presidenta de la Junta Susana Díaz y el ministro del Interior Juan Ignacio Zoido se encuentran reunidos esta tarde para abordar medidas en la lucha contra el narcotráfico en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar especialmente en el municipio de La Línea de la Concepción última hora en Aragón Podemos pide al Gobierno regional que el próximo curso escolar impida que lo que se obligue a las chicas a vestir con falda en aquellos colegios donde los alumnos llevan uniforme y que puedan elegir la acción del pantalón la falda no da la suficiente libertad para bajar por un tobogán o jugar a fútbol en el recreo última hora en Asturias se suspende el rastreo de una de las dos mujeres que siguen desaparecidas tras diecisiete días de búsqueda debatidas en las que participaron decenas de personas se cierra el operativo el treinta y uno de marzo aprovechando una baja más de gran coeficiente se activará un dispositivo específico en Baleares el Ayuntamiento de Palma llama a la movilización el sábado a favor del rapero mallorquín Val tonic en la manifestación será por la tarde a las seis está convocada por el grupo de apoyo aval Toni que pide su absolución ultima hora en Canarias

Voz 18 16:36 Canarias es la segunda comunidad española por detrás de Andalucía donde los jueces abrieron más juicios orales

Voz 3 16:42 vientos por delitos de corrupción en dos mil dos

Voz 18 16:44 siete son datos del Consejo General del Poder Judicial del total de cuatrocientas once personas en todo el país cuarenta y ocho fueron procesadas en Canarias

Voz 1951 16:53 turno para Cantabria el Centro Botín reúne casi un centenar de esculturas de Joan Miró en una exposición única exclusiva que se va a poder visitar hasta el mes de septiembre la exposición muestra el proceso creativo del genio mallorquín la mayoría de las piezas provienen de la colección privada de la familia miraba

Voz 19 17:09 timador en Castilla La Mancha ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba la trata de personas con fines de explotación laboral han sido detenidas dieciocho personas el grupo captaba a las víctimas en su país de origen Rumanía y les ofrecían trabajo en Bolaños de Calatrava donde vivían hacinados

Voz 1951 17:23 Castilla y León el palentino acusado de violar a su ex novia de supuestamente grabar la palabra puta en el abdomen lo ha negado todo hoy asegura que es una denuncia falsa se enfrenta a una pena de veintiséis años de cárcel de la acusación particular y de la Asociación Clara

Voz 20 17:35 Zamora última hora en Cataluña aquí todos los ojos puestos en el edificio del consulado de Mali en Barcelona donde desde media tarde un hombre mantiene como rehén la esposa del cónsul honorario según nos cuentan Se trata de un ciudadano de Madrid que reclama que le arreglen los papeles para viajar en principio no iba armado pero los Mossos mantienen acordonado el consulado el Grupo de Actuaciones Especiales está listo para intervenir último

Voz 21 17:55 en Ceuta la Policía Nacional ha detenido a dos menores autores de un nuevo atraco uno de los dos que ocurría este domingo a un autobús los conductores sólo van a hacer las líneas cuatro y ocho las afectadas por la mañana ante la falta de seguridad turno

Voz 1951 18:08 a para la Comunitat Valenciana todo preparado para la crema de esta noche pero sin dejar de mirar al cielo en estos momentos llueve en Valencia donde quemar setecientas fallas es siempre complicado pero más cuando hay lluvia y viento como este año hasta ahora las fallas han discurrido sin incidentes todo el dispositivo de seguridad está dispuesto para que la crema sea también un éxito de Euskadi nueva huelga en la educación vasca mañana todas las centrales han convocado en la enseñanza concertada salvo las ikastolas afectados ciento dieciocho mil alumnos

Voz 0313 18:36 Timor han Extremadura una pareja de dos jóvenes

Voz 22 18:39 de veinticuatro y veintitrés años ha sido encontrada muerta esta mañana en una casa de campo de Zafra la causa de la muerte de inhalar

Voz 0313 18:44 es de monóxido de carbono de un calentador de gas

Voz 1951 18:47 Galicia continua a esta hora la reunión entre los sindicatos de la justicia y los representantes de la Xunta tratan de llegar a un acuerdo que permita desconvocar la huelga que llega ya a su séptima semana última hora La Rioja aquí en La Rioja

Voz 1626 18:58 no sería de salud impulsa una serie de medidas para que se cumpla la prohibición de fumar en el exterior de los centros sanitarios además recuerda que su incumplimiento puede acarrear multas de hasta seiscientos euros

Voz 1951 19:09 en Madrid porque la Fiscalía pide ciento cincuenta y cinco

Voz 0867 19:11 años de cárcel para un ex profesor de Primaria que supuestamente abusó sexualmente de catorce menores entre dos mil trece y dos mil dieciséis el acusado también se sirvió de cámaras ocultas y relojes espía para grabar pornografía infantil el juez señala el colegio La Salle Maravillas como responsable civil subsidiario pese a que el centro figura como acusación

Voz 1941 19:29 es en la causa última hora en Melilla empresarios empleados y hasta el propio centro comercial e incluso franquicias nacionales se suman a la manifestación y al cierre previsto para el próximo miércoles considerado como un movimiento histórico contra el gobierno local sus medidas económicas

Voz 1951 19:46 Murcia la Universidad de Murcia en un estudio sobre las condiciones de vida y bienestar social en esta región por el manifiesto que casi el treinta y dos por ciento de las personas en riesgo de pobreza tiene un puesto de trabajo de última hora en Navarra el Servicio Navarro de Empleo ya gestiona más ofertas de trabajo que antes de la crisis durante el pasado año el Servicio Navarro de Empleo gestionó casi cinco mil ofertas de trabajo con siete mil seiscientos puestos de trabajo asociados

en La Ventana última hora

Voz 0867 21:16 Manuela Carmena reaparece cuatro días después de los altercados en Lavapiés

Voz 4 21:19 yo creo que el la gestión que hizo el Ayuntamiento pues eh fue correcta porque hicimos yo creo que lo que hay que hacer cuando hay una persona el joven que falleció

Voz 0867 21:31 a las en los que la alcaldesa no ha dado salvo a través de dos mensajes de Twitter ninguna explicación sobre la gestión de la muerte del mantero Mané en bache hoy con los ánimos más calmados la hemos escuchado la hemos visto decir que no va a actuar contra los concejales de su equipo que cuestionarios sin tapujos la intervención policial durante la noche de los incidentes su concejales más radicales Romy Arce Galceran y compás esos mismos concejales que confunden desde hace tiempo su activismo y los bulos con sus responsabilidades de gobierno hablaron de persecución policial de represión no votara el mantero murió según la autopsia por una enfermedad congénita no hubo violencia murió de un infarto al corazón la alcaldesa ha defendido la gestión de su Ayuntamiento que durante más de doce horas fue incapaz de ofrecer una visión oficial de los hechos que se habían producido lo que permitió al limitar por parte de algunos de sus concejales versiones que nada tenían que ver con la realidad hilo que no ayudó precisamente a calmar los ánimos en Lavapiés Felipe Serrano qué tal muy buenas tardes

Voz 0622 22:35 qué tal Javier muy buenas tardes ni errores ni autocrítica en sus primeras declaraciones públicas la alcaldesa de Madrid hace oídos sordos a los reproches de la oposición y considera que la actuación del Gobierno municipal fue adecuada una actuación correcta defiende Carmena hasta el punto de que según ella no hay motivos para que ningún miembro de su Gobierno del gobierno municipal tenga que dimitir

Voz 1410 22:55 dimisión porque no se de misión por qué pero no no te entiendo a qué te refieres de misión no porque va a haberla es que me sorprende muchísimo dimisión de quién si nadie ha tenido nada este tú qué genes ningún tipo de reproche

Voz 0622 23:08 algunos concejales de Ahora Madrid han relacionado la muerte del mantero con el racismo institucional o directamente han acusado al Ayuntamiento de criminalizar a los pobres la alcaldesa ha enmarcado estas críticas en la libertad de expresión

Voz 1410 23:20 incluso más importantes que las manifestaciones que ha podido hacer cualquier concejal pues él está en en el derecho de expresar la opinión que le parezca no

Voz 0622 23:30 el sindicato UPM ha presentado una querella por un delito de odio contra los políticos que criticaron la actuación de los agentes durante los incidentes

Voz 0313 23:38 la alcaldesa hubiera preferido que estas cosas

Voz 0622 23:41 hablar antes de acudir al juzgado

Voz 1410 23:43 eso sí las asociaciones sindicales de los agentes de los Cuerpos de Policía Municipal han tomado esa decisión pues naturalmente tienen su capacidad de decidir su estrategia sindical como les parezca

Voz 0622 23:56 Carmena además le ha pedido ayuda al Gobierno central para buscar una solución con el fin de acabar con el drama ha dicho tremendo de los sin papeles que residen aquí desde hace años pero no pueden trabajar sobre la tardanza en dar explicaciones Carmena ha dicho que una vez que se iban creciendo los hechos el gobierno municipal optó por salir el viernes con la solemnidad de una rueda de prensa tras una reunión de todos los miembros del equipo en lugar de hacerlo por la mañana con una rápida

Voz 0882 24:21 la comunidad

Voz 0867 24:23 las explicaciones de Carmena El PSOE ha bajado el pistón contra el Ayuntamiento rebaja la tensión del pasado viernes cuando abiertamente se criticaba la ausencia de Carmena en la ciudad y aunque siguen pidiendo la renuncia de la concejala rumia Arce reiteran que lo hacen por otros motivos ya conocidos

Voz 1752 24:38 los motivos por las que no la apoyo y no la hemos apoyado desde el Grupo Socialista básicamente el pulso no atención a las juntas de distrito más allá de esto yo frío que efectivamente hay alguna referencia que no es la más adecuada pero miren yo creo que eso incendiara provocara incendios en los contenedores en el barrio de Lavapiés esto creo que hay una actuación que no es la adecuada por parte de una concejala

Voz 0867 25:04 Ciudadanos a través de Begoña Villacís pide una comisión que investigue la gestión que ha hecho de esta crisis el equipo municipal entiendo que las competencias

Voz 27 25:11 de una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Madrid se deben ceñir a las competencias que tiene el Ayuntamiento de Madrid principalmente ya le digo a la gestión que hizo de la crisis el equipo de gobierno

Voz 0867 25:22 no hay una parte del discurso de Manuela Carmena que es intachable la parte humana no creo que nadie quiera que alguien pueda vivir sin derechos durante catorce años que la falta de papeles lleve un ciudadano como Mamen Valle a estar durante todo este tiempo al margen de la ley y al margen de la vida pero mezclar ambas cosas como se ha hecho es un tremendo error como lo es no reconocer abiertamente que la gestión que han hecho de este asunto desde el Palacio de Cibeles ha sido en estos días manifiestamente mejorable

Voz 1 25:50 la Ventana tema Tri Javier Casas siete Bacardí veintiséis minutos José Luis

Voz 0867 25:56 Martínez Almeida portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido bueno antes de de la rueda de prensa del viernes una vez que se habían producido ya el fallecimiento del mantero los incidentes en Lavapiés el rebrote al día siguiente con con la visita del cónsul a ustedes como partido de la oposición alguien les llamó para decirles por qué no se salía a dar la versión que luego conocimos de los hechos

Voz 3 26:17 no la verdad es que no tuvimos absolutamente ninguna información lo único cierto que Jorge García Castaño que es concejal de Centro se celebraba esa tarde del pleno municipal en la Junta de Distrito de Centro los suspendido como consecuencia de que tuvo noticias del triste fallecimiento de esta persona ir lo comunicó al resto de portavoces pero aparte la verdad es que carecemos o crecimos a su momento de cualquier otro tipo de información respecto las circunstancias como estaban resolviendo las circunstancias a Lavapiés

Voz 0867 26:43 no que la noche anterior ya supieran lo que había pasado y que se tardará más de doce trece horas en convocar esa rueda de prensa en la que se dieron los datos que que bueno que básicamente es carecían unos hechos que eran muy oscuros hasta el momento

Voz 3 26:56 sorprende total y absolutamente porque el el atestado policial desde las veintidós dieciocho recordemos que la alcaldesa el tuit que manda esa noche que es la única noticia que tenemos de la alcaldesa es a las once y veinte es decir prácticamente uno hora después de que el Ayuntamiento tuviera conocimiento oficial por el atestado porque nosotros mantenemos que conocimiento oficioso tenía antes porque por supuesto la policía ya había informado al margen de lo que es la redacción formal de la testado que no mandar un mensaje de tranquilidad mire yo no discuto el tema ya de la solemnidad a la rueda de prensa de que quisieran dar una información completa lo que sí digo es que cuando menos en todas esas horas tenían que haber mandó un mensaje de tranquilidad porque ellos sabían positivamente que ese fallecimiento triste fallecimiento no se había producido como consecuencia de una actuación policial y que por tanto teniendo todos los elementos de información necesarios para mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos sin embargo optaron por mantenerse en esos tuits lamentables que mandaron rumiar cerca mandó la propia Rita Maestre o que mandaron destacados dirigentes de Podemos gustaría creer que todas las cosas

Voz 0867 27:55 se dijeron en redes sociales esa noche con poco tino fueron fruto de la inexperiencia is now de ninguna intención de alimentar un bulo que que era muy peligroso

Voz 3 28:04 pues mire yo tengo la duda pero tengo la duda por por uno

Voz 0850 28:06 la razón muy sencilla es decir al final el gol

Voz 3 28:09 bueno Ahora Madrid es el gobierno de Podemos a nuestro juicio en la ciudad de Madrid porque forma parte muy importante Podemos y por tanto en el momento en que se empezaron a mandar una serie de tuits lo lógico razonables que quienes tenían la información Marta Higueras Javier Barbero Jorge García Castaño hubieran avisaba a sus compañeros de partido no ya a los ciudadanos en general que

Voz 1667 28:27 que tenían que haber hecho pero por lo menos ya sus compañeros de partido

Voz 3 28:30 oye que nosotros tenemos información que los hechos no se han producido como vosotros estoy diciendo en los tweets desde luego es imperdonable que Romy arce o Rita Maestre portavoz del equipo de gobierno no tuvieran la misma información de que disponía Javier Barbero o Marta Higueras en este momento es decir cuesta creer que fue una actuación aislada fue un acto singular por parte de estos concejales y que no hubo una cierta aprendo meditación si tengo que decir la verdad usted conoce

Voz 0867 28:53 mínimamente a Manuela Carmena estamos de acuerdo se conociendo la mínimamente usted comprende lo que ha hecho hoy pero realizar un relato de los hechos sin nada de autocrítica

Voz 3 29:03 debo reconocer que no entiendo lo que ha hecho Manuela Carmena debo reconocer que no entiendo que no haya dado la cara en estos setenta y dos días es decir entiendo que se rendirá sube

Voz 0867 29:12 ahora días ya sería horas

Voz 3 29:14 entiendo que suspendiera su viaje a París que volviera a Madrid creo que él mismo sábado ya que había vuelto a Madrid

Voz 1667 29:19 podía haber da una rueda de prensa donde podía haber ratito

Voz 3 29:22 en las explicaciones que se Heron veinticuatro horas antes por parte de sus concejales en mandar un mensaje tranquilizador pero sí creo que Manuela Carmena tiene una cierta desconexión en este momento con lo que sucede en Madrid con la realidad social de Madrid con lo que sucedió en ese tiempo en Madrid Si Manuela Carmena de verdad fuera consciente de la gravedad de los acontecimientos que se produjeron en Lavapiés la noche del jueves al viernes estoy absolutamente convencido de que no hubiera tenido la reacción que ha tenido hoy sino que hubiera sido una muy diferente

Voz 28 29:48 no digo que hubiera reconocido

Voz 3 29:51 de forma meridiana errores que se cometieron pero sí que cuando menos hubiera matizó sus palabras es decir no le puede decir a los ciudadanos de Madrid setenta y dos horas después que hemos acometido absolutamente ningún error cuando todos los que vivimos en Madrid sabemos qué errores se cometieron meses

Voz 0867 30:05 ella en referencia a su defensa de sus concejales donde está el equilibrio entre la libertad de expresión que hay que defender naturalmente y las responsabilidades que no tiene como concejal de un Gobierno

Voz 3 30:15 primero la responsabilidades de Gobierno lo primero que obligan es asumir que tiene una posición institucional que exige estar informado antes de lanzar una opinión cuando menos estar informado antes de lanzar una opinión que en este caso creo que los concejales del equipo de gobierno básicamente Carlos Sánchez Mato Mauricio Valiente Rita Maestre Romy Arce no tuvieron la precaución mínima de llamar a su compañero de Gobierno Javier Barbero de preguntarle cuál es la información que está proporcionando la policía antes de lanzar esos tuits que generaron ese caldo de cultivo a nuestro juicio que derivó en los incidentes tan graves que se produjeron por tanto la responsable todos tenemos derecho a la libertad expresión pero quienes estamos en las instituciones tenemos que hacer un cuidado particularmente especial de esa libertad de expresión no transmitir opiniones que van a tener una repercusión necesaria porque estamos en estos puestos de gobierno de responsabilidad institucional sin tener todos los datos y ellos no cumplieron con esa prevención

Voz 0867 31:06 se ha enfriado y el PSOE lo tengo la sensación no les ha enviado el viernes estaban especialmente contundentes por la por la ausencia de Manuela Carmena contra los comentarios en redes sociales de los concejales ya citados pero lo hemos visto la portavoz del partido socialista bueno bastante más discreta en sus declaraciones no

Voz 3 31:24 conozco porque se ha enfriado pero yo también lo decía esta mañana creo que los tres grupos de la oposición coincidimos en lo principal

Voz 1667 31:31 es que se produjeron errores importantes que había

Voz 3 31:33 es una información que se decidió no utilizar voluntariamente por parte del equipo de gobierno yo lo que pido a los otros dos

Voz 1667 31:40 a grupos municipales de la oposición

Voz 3 31:42 el jueves en el pleno seamos capaces de alcanzar un consenso y una resolución única en la que ya que el Gobierno a nuestro juicio yo creo que eso es indiscutible a los otros grupos de la oposición no ha estado a la altura de sus responsabilidades institucionales nosotros sí estemos a la altura de los madrileños y seamos capaces de aprobar una proposición por unanimidad de la oposición y contar con el equipo de gobierno que por cierto aúne todos los factores que sean necesarios en la situación de Lavapiés no únicamente un apoyo a la policía a nosotros no queremos únicamente centrarlo en eso sabemos que hay problemas en Lavapiés y que hay que dar soluciones a los problemas en Lavapiés pero creo que sí tenemos que estar a la altura de será responsabilidad institucional y tratar de llegar a una proposición única

Voz 0867 32:21 ustedes han criticado muchas veces la la tibieza de la de la policía municipal frente a los manteros por órdenes superiores hoy podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para que se les penalice la venta ambulante a ustedes les parece esto debe ser una pena que aquí hay hay

Voz 3 32:36 yo creo que se está intentando mezclar dos debates que son completamente distintos primero el debate de la situación de los inmigrantes regulares la situación en la que se encuentran en España que yo creo que es un debate muy complejo y que se debe abordar desde múltiples facetas que no tiene una solución simple y que por supuesto nosotros no tenemos ningún problema en abordar ya segundo termino lo que cedió en Lavapiés que es completamente distinto despenalizado sólo después analicemos la venta ambulante lo que es cierto es que la venta ambulante ilegal será una infracción administrativa o una infracción penal en el caso de que siga siendo una infracción administrativa que de eso no cabe duda la policía que es la principal garante de que se cumplan las ordenanzas en la ciudad de Madrid va a tener que seguir persiguiendo la venta ambulante por tanto el debate no se debe situar en la despenalización o no de la venta ambulante

Voz 0867 33:19 cambió la cuestión más social aparcó la cuestión política la vida de los manteros si la situación tan complicada de quién tiene que vivir sin papeles en una ciudad durante catorce años

Voz 3 33:31 John nosotros no ponemos en duda que son situaciones muy complicadas que son situaciones humanamente muy complejas y que requieren de una extraordinaria sensibilidad para poder ser abordados también tenemos que decir que yo creo que vivimos en España en un Estado de Derecho donde se garantizan los derechos de todas las personas sean ilegales o no sean ilegales lo que son los derechos básicos en este momento la Comunidad de Madrid por ejemplo el acceso a la sanidad de todos los inmigrantes aunque estén en una situación ilegal pero que esta situación no se debe abordar únicamente desde la demagogia me juicio un tanto irresponsable de como consecuencia del trágico fallecimiento que se produjo el otro día tratar de abordar la cuestión yo creo que es una cuestión que exige una visión compleja que como digo no sólo afecta a España sino afecta también al ámbito de la Unión Europea y desde luego yo creo que lo que nadie puede dudar es que ninguno no quisiéramos encontrar en la situación de estas personas de estos manteros que se encuentran en situación irregular en España hay que todos quisiéramos

Voz 0867 34:25 es la solución pues José Luis Martínez Almeida gracias por venir esta tarde al programa Un saludarme buenas tardes

Voz 3 34:29 va gracias hasta

Voz 33 36:27 corren nuevos tiempos vamos

Voz 1951 36:31 esta escucha algunas

Voz 1038 36:37 siete de la tarde y treinta y seis minutos en completar la crónica del día en Madrid

Voz 0867 36:46 ha avanzado la Ser esta mañana la comunidad obliga a un colegio público de Guadalix de la Sierra a adoptar el sistema bilingüe vulnerando su propia normativa al consejo escolar de este centro se había opuesto previamente información de Laura

Voz 1951 36:58 la orden de la Comunidad de Madrid es clara para que un centro pueda participar en el programa bilingüe es necesario que cuente con el apoyo mayoritario del claustro de profesores y también del consejo escolar en el colegio Alejandro Rubio de Guadalix cuando la propuesta se sometió al claustro hubo once votos a favor y dos en contra cuando se llevó al Consejo Escolar cinco votaron a favor ocho en contra Paula Gómez es la

Voz 34 37:20 de y el director de Juan toda solicitud cumplía los requisitos de la Administración puede ser reformada vigente porque no lo supiera o puede ser

Voz 1951 37:30 lo mala fe porque si lo supiera ya Phil de Desigual el proyecto del director Se baremo se aprobó será uno de los veinticinco centros que se sumen al bilingüismo el

Voz 3 37:40 eso que viene en toda la región las familias del colegio

Voz 1951 37:43 no han podido ver el proyecto ni tampoco la puntuación y los representantes de la Consejería

Voz 4 37:48 les argumentaron esto nos dijeron que que que no es necesario cumplir los requisitos de la administración que ellos habían considerado por diferentes temas que podría ser positivo para el colegio y que aunque tuviera en contra el claustro que lo sabe él sí que tuvieran contra el Consejo escolar que aún así habían decidido darle luz

Voz 1951 38:07 el portavoz de la Consejería de Educación asegura la SER les está revisando ahora mismo el proyecto para detectar si hubo algún error los recursos recibidos por parte de mafias

Voz 0867 38:17 Laura la otra cuestión que hemos avanzado esta mañana en la SER la presidenta del comisionado de la memoria histórica del Ayuntamiento de Madrid Paca Sauquillo y otros cuatro miembros de este órgano han sido llamados a testificar ante el juez dentro de dos semanas para explicar a propuesta de retirar más de cincuenta nombres de calles franquistas del callejero de la capital la información Alberto Pozas

Voz 0313 38:36 cinco de los miembros del Comisionado están citados para testificar el próximo veintisiete de marzo en el Juzgado de lo Contencioso número veintitrés de la Gran Vía a primera hora de la mañana son la presidenta Francisca Sauquillo los historiadores José Álvarez Junco y Octavio Ruiz Manjón el escritor Andrés García la filósofa Amelia Valcárcel ha sido el propio Ayuntamiento junto con la Federación Estatal de Foros por la Memoria quién ha pedido que acudan ante el juez para dar explicaciones el proceso se abrió después de que la Fundación Nacional Francisco Franco interpusiera una demanda pidiendo paralizar y anular la decisión de borrar cincuenta y dos nombres franquistas de callejero de la capital decisión tomada por el Ayuntamiento tras recibir un informe del Comisionado y que implicará a cambiar por ejemplo en la calle del General Yagüe por la de San Germán Millán Astray por la de la maestra justa Freire o la de la plaza de la arriba España por la de la Charca Verde unos cambios que el propio Ayuntamiento paralizó hasta que se resolviese en hasta seis procesos judiciales

Voz 1038 39:24 hemos nos marchamos mañana estamos de vuelta como siempre desde las siete y veinte en las siete emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid disfruten de lunes y abriguen se porque han bajado mucho las temperaturas sopla muy fuerte viento en toda la red hasta mañana adiós

Voz 1 41:46 lo que queda del día con Isaías Lafuente día del bueno hoy diecinueve

Voz 0850 41:52 de marzo Día del Padre felicidades a los dos muchas gracias a Del big bad de idea algo más serio

Voz 0230 41:58 España se resume en una frase sencilla que es en Valencia mascletá y en Bilbao hay tensiona porque estamos en unos días de homenaje a la poesía todo comenzó en Antena tres con Matías Prats la leyenda el Rubén Darío de la pequeña pantalla con una demostración de poderío rateros

Voz 21 42:14 ahora nosotros le vamos a proponer

Voz 26 42:17 en la actualidad sin faltar a la verdad

Voz 0850 42:19 con toda la agilidad de su palabra

Voz 12 42:22 a Matías Prats Le siguió Mariano Rajoy con su rap de dos versos da muchas instrucciones pero no dan solución

Voz 0230 42:29 este año fecha en un estilo más sobrio pero no exento de ritmo Iñaki Gabilondo

Voz 0850 42:33 este día del padre es en política el día del lío padre también

Voz 0230 42:38 también tiene su mérito ya está Pedro Sánchez en rima consonantes quién gana las elecciones municipales gana las elecciones generales así es el diecinueve de marzo así es el Día del Padre Asier San José

Voz 1667 42:48 San José el hombre que pregunta ahí está ahí está Larry y sobre el día del padre hoy Pedro Aznar ha querido rendir homenaje a todos los padres que son ya han sido contando y cantando sus frases típicas

Voz 39 43:04 con esas pintas no Bassas has hecho otro agujero Teruel la Moore que me haces o no tú te has creído que esto es uno el que vi en esa logro muy a gastar de julio puede que no se debe

Voz 1667 43:35 verdad es que es una canción que podría servir también para el día de la madre pero buen Heredia el padre que es hoy ha llegado también a las twiterías

Voz 1038 43:42 bueno vamos a empezar a todos los padres que el amor es muy bonito el amor de un padre y así lo describe de bien a las risas Tu cara me suena soy soy tu hijo no no es eso de una serie sobre las pensiones nueva movilización hoy en Bilbao

Voz 0385 43:59 sí un lunes más el décimo ya el cabreo es lo que nos hace salir

Voz 1038 44:03 unas veces Clooney sólo yo toco lunes con la lluvia que este sigue enfadado

Voz 1667 44:09 sí mira que Rajoy intentó calmar los ánimos este fin de semana

Voz 1 44:13 oro decimos que vamos a subir las pensiones más bajas y las evitará y lo vamos a hacer

Voz 1667 44:21 en el otro día seguimos el debate en el Congreso con varias pensionistas aquí en la Cadena Ser con Lola con María que no se fían mucho por seguir con la poesía

Voz 40 44:31 no no en absoluto este señor es un mentiroso patológico en nos quieren dar pero no lo va a lograr yo hasta que no veíamos día al banco ID al mi cartilla el aumento yo no me lo voy a creer no le creo absolutamente nada es un intento de seducir nos no nos olvidemos que somos diez millones de votos acerca las selecciones centros que nos quiere seducir cero que es inútil que es absolutamente inútil pero estamos acostumbradas a sus mentiras

Voz 1667 45:02 las movilizaciones de los pensionistas están teniendo consecuencias alguna de ellas no las han contado hoy en los titulares del futuro

Voz 1022 45:09 jubilados dejan de mirar obras como medida de presión desconcierto entre los obreros que de pronto no saben lo que están haciendo mal la Audiencia Nacional concluye que no ser del Real Madrid ofende los sentimientos religiosos todos aquellos que pongan en duda la supremacía blanca se enfrentarán a penas de hasta diez años de prisión el PNV aprobará los Presupuestos a cambio de La Rioja el Gobierno torció el morro en un principio pero luego admitió que al fin y al cabo La Rioja siempre ha sido un poco vasca Jojoy

Voz 1667 45:41 hemos vuelto a mirar al Mediterráneo

Voz 6 45:44 ya sigue bien

Voz 1667 45:48 dupla una situación dramática y paradójica Italia mantiene hasta ahora retenido en Sicilia el barco de Open Arms que se dedica a recoger inmigrantes en el mar y lo hace bajo la acusación de fomentar la inmigración ilegal qué Camps decía esta mañana aquí en la Cadena Ser que parece que es que no quiere que haya testigos del drama

Voz 1251 46:08 no pero lo hemos cumplido escrupulosamente con con todos los convenios internacionales incluso con la ley española además informados en todo momento y tratamos registradas las imágenes de todo lo que ocurrió nosotros es absolutamente redactaba nuestra versión

Voz 10 46:21 es como mejorar Ivonne

Voz 1251 46:23 creo que esto tiene una incidencia más bien política Petrarca italiano hasta la Unión Europea que pretende que haya más testigos

Voz 1752 46:35 no

Voz 1667 46:38 una semana después de la detención de la asesina confesa del niño Gabriel hemos reflexionado y en La Ventana sobre cómo contar y hablar con nuestros hijos pues de cosas como estas cuando sucede una tragedia si María Manjavacas hablado con ellos con los más pequeños con dandi por ejemplo de hace años que contaba las dudas

Voz 42 46:56 a mí me pareció malo lo que hizo

Voz 1951 46:59 la chica y luego me preguntes

Voz 42 47:02 a mi familia me podría haber hecho

Voz 1667 47:05 eso Martina el expresaba sus miedos

Voz 43 47:08 la música vuelve ellas allí sola en mi mi pueblo Gemma alada que siempre ella compañera de un adulto porque porque tienen miedo

Voz 1667 47:19 ella y todos sus amigos y alma una chiquitín de ocho años reflexionaba así contra los prejuicios

Voz 44 47:26 que por qué quién haya matado a Gabriel sea uno negras pues es que ya en su momento podría haber sido blanca morena de la red

Voz 1667 47:42 después de escucharlos hemos hablado con la experta medida que la hacer Rocío Ramos Paúl Supernanny nos decía que la clave en estos momentos es saber escuchar a los niños

Voz 0385 47:57 bueno yo creo que la clave está en que hay que aprender a escuchar a cuando pasan cosas ellos hablan y muchas veces no los escuchamos no y de ahí es donde tiene que empezar siempre el hilo ida respuesta no muchas veces los padres nos confundimos porque nos cree

Voz 1951 48:13 más que por qué no están atentos

Voz 0385 48:15 a la televisión la radio o no están atentos no te están mirando a mientras tú estás conversando de algo que no se ha impactado tanto de escucha es mentira escucha se se empapa de ello llega al colegio vientos cuando llegue al colegio hay una cosa que es fundamental es que tiene que saber hacer un relato de esto y en eso consiste quitarles el miedo