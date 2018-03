La Ventana (20/03/2018 - Tramo de 16:00 a 17:00)

Voz 2 00:00 a eh

Voz 1667 00:09 a las cuatro de la tarde las tres en Canarias tenemos novedades desde los tribunales relacionadas con Cataluña la Fiscalía ha pedido al Supremo que es invalidan los pasaportes de Carles Puigdemont y del resto de dirigentes independentistas en el exterior el objetivo es limitar sus desplazamientos entre países y su capacidad de promocionar el proceso independentista en el exterior informa Alberto Pozas

Voz 0313 00:30 la fiscalía cree que Puigdemont está dedicando sus viajes

Voz 0055 00:32 Marca Suiza y Finlandia para dar proyección y justificación internacional al pluses y por tanto a los delitos de rebelión sedición de los que estaba acusado por esta razón piden al juez que ponga fin a las incursiones del ex president y los otros cinco fugados inutilizando sus pasaportes nosotros pueden retirar físicamente reconoce el fiscal pero sí puede anular temporalmente su vigencia y validez la prescripción de Puigdemont y el resto de fugados en el extranjero ha sido un punto de desencuentro entre jueces Fiscalía mientras el Ministerio Público siempre ha abogado por mantenerles en búsqueda y captura el magistrado ha optado por esperar y ordena su detención sólo si vuelven a España además el juez ha ordenado poner parte de la causa bajo secreto de sumario para investigar si la Generalitat gastó dinero público en la organización del referéndum ilegal del uno de octubre

Voz 1667 01:10 la Sala de Apelaciones del Supremo estudia el recurso presentado por Jordi Sanchez para salir de prisión el candidato a la investidura de Jones per Cataluña se ha comprometido a abandonar la actividad política si eso facilita su puesta en libertad a la que de momento se sigue oponiendo la Fiscalía

Voz 3 01:24 los veintitrés diplomáticos rusos expulsados de lona

Voz 1667 01:26 les por la crisis de los espías han abandonado ya territorio británico el Gobierno de Theresa May baraja más sanciones contra Rusia corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 01:34 del edificio al lado del palacio de Kensington ha salido una comitiva de vehículos con matrículas diplomáticas a bordo de los cuales iban decenas de personas incluidos niños y animales domésticos

Voz 1362 01:45 Moscú anunció el sábado como respuesta la expulsó

Voz 0273 01:47 a su vez de veintitrés diplomáticos británicos y el cierre del British Council la salida de los diplomáticos rusos de Londres ha coincidido con una nueva reunión esta mañana del Comité de Seguridad Nacional presidido por la primera ministra han estado estudiando los avances de la investigación de posibles nuevas sanciones

Voz 0813 02:05 tras Moscú y en Kenia la crónica de la extinción

Voz 1667 02:07 de una especie animal ha muerto el último rinoceronte blanco del norte que quedaba en el mundo sus cuidadores confían ahora en la genética para garantizar su supervivencia informa Javier Gregory

Voz 0882 02:17 SUR al último ejemplar macho de rinoceronte blanco del norte y acaba de ser sacrificado porque la enfermedad que sufría empeoró durante las últimas veinticuatro horas ya no podía ni siquiera ponerse de pie sólo quedan en el mundo dos hembras en una reserva de Kenia y por lo tanto se declara extinguida aunque sea extraído material genético de Sudán para intentar reproducir esta especie cuando en el futuro existan técnicas más avanzadas Sudán tenía cuarenta y cinco años una edad muy alta para este tipo de animales y esto impidió hasta ahora su reproducción pero es sólo la punta de un enorme iceberg porque según el Fondo Mundial para la Naturaleza cada año se matan

Voz 4 02:56 mil ejemplares de rinocerontes también hay una especie de Montenegro para vender

Voz 1667 03:00 eh ilegalmente sus cuernos cuatro y tres

Voz 1915 03:05 carriles es Madrid en Madrid ya ha terminado la declaración de Cristina Cifuentes en la comisión del Congreso que investiga la supuesta financiación irregular en el Partido Popular la presidenta madrileña ha respondido durante dos horas y media a las preguntas de los grupos Cifuentes asegura que sólo formó parte de la dirección de las campañas electorales de dos mil siete dos mil ocho pero que en ningún caso hizo nada que tuviera que ver con la gestión económica por eso ha dicho no sabía nada de las cuentas escuchamos su respuesta al diputado de Esquerra Joan tarda

Voz 4 03:33 responsabilidad y en supuestas campañas B para reforzar a Esperanza Aguirre de cara a las municipales de dos

Voz 5 03:39 mil siete y dos mil once Níger en campañas ve niegan CEM Andeni en las letras del alfabeto es más en la campaña a mi responsabilidad era exclusivamente la movilización de los cargos de los afiliados para participar en los actos electorales

Voz 4 03:57 Cifuentes ha dicho además que no era su responsable

Voz 1915 04:00 Díaz como presidenta del Comité de Garantías del PP de Madrid investigar a Francisco Granados hoy Ignacio González cuando comenzaron las sospechas sobre su presunta implicación en casos de corrupción tanto antes como después de su declaración la regidora ha criticado que la oposición la citarán el Congreso basándose en las acusaciones de un presunto delincuente en referencia a dos más asuntos el conflicto de Amazon en San Fernando de Henares llega a los tribunales el sindicato CSIF ha interpuesto una demanda contra la multinacional porque considera que está vulnerando los derechos de los empleados por incumplir el convenio colectivo esta decisión llega un día antes de la huelga de cuarenta y ocho horas en esa planta Juan Manuel Rosado es presidente del comité de huelga

Voz 6 04:35 a los que lo que lo que quiere es pues nada mejor

Voz 7 04:39 el centro porque porque

Voz 8 04:42 eh ya empieza a echar cuentas de ahorro un hombre de recorte de los trabajadores

Voz 3 04:49 vota ya han quedado abiertos a la circulación los puertos de montaña de la comunidad no es necesario el uso de cadenas tenemos ocho grados en el centro de la capital

Voz 1667 05:01 de momento es todo seguimos pendientes de la última hora en nuestra web Cadena Ser punto com en La Ventana con Carles Francino ya las cinco a las cuatro en Canarias en la Ser Cadena SER

Voz 9 05:10 el servicio

Voz 4 05:13 formativos

Voz 10 05:18 en la Cadena SER La ventana con Carlas traducida

Voz 0313 05:57 buenas tardes bienvenidos a La Ventana si hacemos abstracción de las noticias incluidas bastantes chorradas con las que suelen bombardear nos a diario Si vamos a lo verdaderamente sustancial de la vida a cualquier persona sabrá topado alguna vez con esa doble pregunta de de dónde venimos ya donde va hemos pero hay una tercera tanto más importante que nos interroga sobre sobre cómo podemos ser felices hoy es oportuno plantear se lo porque se celebra el Día Internacional de la fe decidirá que la ONU instituyó hace cinco años en un intento no si yo soy demasiado utópico de incorporar este concepto la felicidad al terreno político hombre relación seguro que tiene porque en España por ejemplo los niveles de felicidad no se han recuperado desde el año dos mil ocho dos mil nueve cuando cayeron bruscamente justo con el estallido de la crisis no nos puede extrañar ese dato porque siendo como somos animales sociales hay un componente general de de de contexto que no podemos obviar a la hora de de medir la felicidad y sin embargo existe también un factor personal de mucho peso o de bastante peso que tiene que ver con la actitud con las expectativas con uno mismo en definitiva de hecho hay un montón de filósofos Platón Aristóteles Sócrates que van en esa línea aquí estarían comentarlo aliados para conseguir la felicidad no no se me ocurre unos cuantos la generosidad la gratitud el respeto la empatía la autoestima enemigos pues también la tira desde la envidia hasta la vanidad pasando por el sectarismo el perfeccionismo obsesivo la culpa yo le añadiría además que un cierto postureo también un prejuicio sí porque parece que no esté bien visto cuando te preguntan cómo estás responder pues bien muy bien eres feliz pues sí soy feliz no sé porque la felicidad tiene mala prensa y en cambio ser cenizo y amargado queda casi siempre como muy guay ya sé que algún otro filósofo como Kant dejó dicho que la felicidad es una obligación hombre tampoco creo que debamos imponer a nadie pero buscarla al menos intentarlo a pesar de todas las dificultades también me parece más sano que darse de cabezazos contra la pared pero en fin eso es sólo una opinión bienvenidos a La Ventana

Voz 11 08:02 no un

Voz 12 08:09 no no se hará es que ve eh

Voz 0882 10:00 aquí estamos en La Ventana con Roberto Doris áreas como tú

Voz 3 10:02 las tarde compañeros como una soy felices muy felices poco bastante momentos especialmente nada Luz Sánchez Mellado buenas tardes hola qué tal está tienes cara de felicidad hoy por el color de esposo dado por los polos rojos color

Voz 0313 10:14 de felicidad o no o no siempre bueno

Voz 3 10:16 color rojo es Comic Flame como Irán no podemos podemos grabando

Voz 0313 10:25 hoy hablando de decir es de felicidad de filosofía no podía faltar en La Ventana Irene Lozano Irene buenas tardes buenas para canción que escuchábamos habla de lo duro que ser feliz es duro ser feliz o buscar la felicidad yo creo que que tiene mala prensa que yo creo que tiene mala prensa

Voz 0813 10:39 feliz yo creo que él era ha tenido muy mala prensa en el siglo XX porque era como la la postura intelectual buena era estar amargado porque la vida no vale la pena y nada tiene sentido oí pero eso no pero yo creo que en los últimos veinte treinta años más bien hay una tiranía del optimismo no puede que porque hay que ser felices a toda costa ahí decirte todos nos va muy bien todo

Voz 0313 10:59 esta idea de la ONU que tiene a cinco años de historia Bono podemos discutir más o menos pero ve llevaba para preguntarte a preguntarnos el ser humano siempre se ha preocupado por la felicidad esto de la ONU es una novedad es institucionalizar la preocupación por la felicidad

Voz 3 11:14 hay una hay una como una

Voz 0813 11:17 sombra enorme en la historia que es todos los siglos en que las las sociedades occidentales tan dominadas por la religión en la que la pregunta de la felicidad no tenía sentido porque para lo que veníamos a a la vida es una fuera para sufrir sufrir para pasar este valle de morir nos bien para alcanzar la vida eterna que tampoco estaba asegurado que fuera ser feliz pero por lo menos era eterna

Voz 1362 11:36 eh

Voz 0813 11:37 historia sufrimiento es incompatible con la felicidad claro

Voz 0313 11:40 la tristeza no claro no la tristeza no consiste

Voz 0813 11:42 se puede incorporar la tristeza la melancolía distintas variedades lo que sí que es verdad es que a partir de la ilustración se reivindica ese derecho está por ejemplo la declaración de independencia Estados Unidos a fruto de las ideas ilustradas el derecho a buscar la felicidad sea obviamente los gobernantes no pueden garantiza la felicidad de la gente pero sí el derecho a buscarla uno mismo ya ya encontrarla no yo creo que en los últimos años también a tiene cierto auge la idea hilo de la ONU responde a eso porque ese ha aceptado que medir el bienestar de los países por su PIB Ésa es un retrato bastante pobre de cómo están los países igual que lo sería de una persona si si si si es feliz o no sólo por las riquezas que tiene no entonces también esto ha creado cierto auge en el estudio de la feliz

Voz 0313 12:29 curioso porque el primer país que decidió medir el PIB en lugar de Pizzi que sería la felicidad interior bruta que es butano fue Bután en la lista de países más felices del del mundo está en un lugar bastante abajo tal bastante rezagado yo Puno tontería pensar que

Voz 3 12:45 daría un poquito más arriba por el hecho de haber aplicados

Voz 0313 12:48 iniciativa pionera no pero no en Brand en contra de lo que pueda parecer no son tan felices como

Voz 1362 12:53 como veíamos que establecer que cuáles son los índices de felicidad porque claro hablabas e Irene de que la tristeza puede formar parte en un momento de Vigo la melancolía la añoranza estado melancólico puede convivir con la felicidad sin embargo yo creo que por ejemplo el hambre eh no puede con el hambre el frío la las necesidades básicas la falta de salud creo que

Voz 3 13:14 bueno claro ahí entramos en terreno

Voz 1362 13:16 dentro de la dijo porque hay personas enfermas que se declaran felices osea el auto percepción del del bienestar yo creo que también es es es muy importante pero yo creo que hay elementos absolutamente incompatibles con la felicidad como es el dolor dolor físico el dolor emocional creo que es bastante incompatible con la felicidad

Voz 0813 13:32 sí hay muchas circunstancias objetivas de hecho eso está estudiando también así como es verdad que el que a partir de cierto nivel el dinero no te da la felicidad sí que está estudiado que un cierto nivel de ingresos de riqueza se ha cifrado entre ochenta mil y cien mil euros al año a partir de ahí ya todo lo demás de dinero Anes no te hace más feliz pero sí que es

Voz 3 13:54 da que obviamente en el no no pasar hambre no pasar privada

Voz 0813 13:57 con este la la propia seguridad que te da el dinero

Voz 3 14:00 seguridad en necesidades básicas cubiertas Cubiertas más razonable de forma razonada bueno cuando

Voz 0313 14:04 estamos cómo se mide oeste hoy que Ike criterio eso qué baremos Se aplican bueno en la lista en el Índice de Felicidad mundial de la ONU aparecen como en otros terrenos los países nórdicos en primer lugar está Finlandia esta Noruega hasta Islandia está Dinamarca en Dinamarca existe un organismo que se llama el Instituto de la felicidad y resulta que allí trabaja desde hace unos meses un albaceteño que toma la medida la felicidad en el mundo Alejandro encerrado buenas tardes

Voz 7 14:30 buenas tardes bienvenido a La Ventana que a ver

Voz 0313 14:32 Sandro

Voz 7 14:33 muy bien gracias a ver exactamente

Voz 0313 14:35 cómo cómo porque Alejandro encerrados físico como como se mide la felicidad

Voz 7 14:42 pues no hay no hay magia al respecto es simplemente preguntarle a la gente qué tal qué tal se siente y hay muchas formas de preguntarle en el caso del del informe de las Naciones Unidas

Voz 0313 14:57 eh

Voz 7 14:58 la pregunta que se hace es un imaginando una escala del cero al diez donde cero es la pérdida posible es la mejor en qué lugar pondrías tu vida ahora mismo está pregunta que hace echar la vista hacia atrás y pensar en tu vida en general luego de otra formas más diarias son más emocionales se preguntar o por ejemplo a la gente diariamente si descansó bien

Voz 0313 15:25 sí fueron rota Juanra puertos y sonríe

Voz 7 15:28 son o cómo se sintieron se sintieron dolor tristeza extra es Si con esas preguntas te puedes hacer una idea bastante clara de cómo un país

Voz 0313 15:36 el tema del dinero que hace un momentito de la conversación da a uno la felicidad o a partir de Fomento Alejandro

Voz 7 15:42 es exactamente lo que había dicho lo que vemos es que hasta cierto salario si la la felicidad un aumento de salario pero llegado cierto salario ya no vemos un incremento por ejemplo en Finlandia tiene una renta per cápita menor que Estados Unidos Finlandia en este Ranking de la Naciones Unidas está el primero Estados Unidos está en el puesto número dieciocho lo que indica que que el que la productividad ahí la riqueza no es todo

Voz 0313 16:14 España en el XXXVI hemos estado siempre ahí o hemos tenido hemos vivido épocas mejores

Voz 0760 16:20 no antes del dos mil ocho precisamente con la crisis

Voz 7 16:26 estábamos entre Suecia y Estados Unidos niveles muy altos

Voz 0313 16:29 ya a partir de la crisis bajamos

Voz 7 16:31 viven más o menos cerca de Colombia estamos ahora a pesar de que somos mucho más mucho más ricos que otros países que están por delante

Voz 0313 16:41 dos

Voz 7 16:41 osea que una de las razones de la crisis pero debe debe haber algo más

Voz 1362 16:46 sí porque cuando se pregunta uno cómo se siente eh claro tiene que hacer un ejercicio de introspección e importante porque claro puede ser cómo se siente hoy como se siente respecto a sus paisanos como sesenta respecto al mundo porque probablemente un finlandeses siente estupendamente respecto aún no sé aún aún maliense no pero sin embargo por ejemplo choca esto de de de Finlandia como uno de los de los países más felices del mundo con el índice de suicidios e o con con el Ibiza o con las horas de sol Si nos vamos a a la a lo que puede llamar más la atención no para para unos mediterráneos como nosotros que que la calidad de vida famosa no el disfrutar de de bueno pues del sol de la de la calle de más parece que no les importa mucho quiero decirte que cada país puede tener su propia versión subjetiva de lo que es ser feliz o depende de la región esos una percepción universal qué crees

Voz 7 17:36 sí claro el el problema de la medida de la felicidad efectivamente es que es subjetivo y nos tenemos que tenemos que hacer comparaciones con otro otro abordables objetivas Iber si las medidas que estamos tomando realmente tienen sentido en muchos casos lo tienen por ejemplo hay muchos esto por Dios que están empezando a arrojar luz sobre el hecho de que el bienestar de la población es el mejor indicativo de un gobierno va a cambiar más bien la infelicidad en cuanto a lo que dices de los suicidios y es cierto que Finlandia está en el puesto treinta y cinco según la Organización Mundial de la Salud pero en general los países nórdicos se suele decir que están muy altos en en suicidios sino es cierto Dinamarca está en el puesto ciento cinco

Voz 3 18:22 es una es una leyenda es verdad y si no avalada por los datos

Voz 0313 18:26 qué nos dices

Voz 7 18:27 efectivamente es una leyenda bien es cierto que Finlandia está bastante alto

Voz 0760 18:32 pero es difícil de considerar el suicidio

Voz 7 18:36 yo como una variable de la sociedad de la de las sociedades por ejemplo aquí en Dinamarca Si tienes un accidente con el coche iba solo en el coche y no había ningún obstáculo se considera un suicidio mientras que en otros países donde hay más estigma social no se considera

Voz 0827 18:51 Alejandro y la nota la nota global primero el mundo es feliz y en segundo lugar como la felicidad también tiene que ver con las expectativas cabe el pobre solamente sabe que es pobre si se compara con otro porque si no es sencillamente su realidad internet las redes la posibilidad de que el mundo esté abierto una ventana esto hace a los países más infelices porque las expectativas han variado

Voz 7 19:16 efectivamente esto es un hecho muy conocido que el nivel de el nivel de riqueza objetivo no cuenta tanto como como la la comparación con los demás y lo que vemos es que cuando sube la felicidad de la el los ingresos de todos mundo no sube la felicidad tiene que subir tus ingresos

Voz 0313 19:37 en comparación con con los

Voz 7 19:39 demás

Voz 0813 19:41 claro es que al final había un antropólogo ahora no recuerdo su nombre que decía que la pobreza es una relación entre las personas no no no es un Estado sino que es como te relaciona con los demás si tu sueldo no sube pero los de los demás tampoco suben mucho de te mantienes más o menos un nivel cohesionado en la sociedad eso

Voz 1667 20:00 ah no genera infelicidad yo creo que es otra de las cosas que está

Voz 0813 20:02 afectando en España el mal de muchos claro no sólo la pérdida las múltiples pérdidas de la crisis no de de estabilidad de salarios de hombre de derechos sino la sensación de que se ha agrandado la desigualdad con la crisis sí que hay gente que que que está mejor que a lo mejor es su posición

Voz 0313 20:21 Alejandro una una una curiosidad que no queremos molestar temas que trabaja en el Instituto de la feria

Voz 14 20:26 ciudad de de ceder a la tentación de medirse asimismo es decir de de

Voz 3 20:31 auto juntarse y saber en qué nivel está cómo va la gente por allí por los pasillos a vais sonriente pero todo el día

Voz 7 20:38 pues en casa de de hecho en yo llevo trece años apuntando mi felicidad cada día

Voz 3 20:44 ha sido un tanto así si global gracias

Voz 7 20:48 y me va bien va bien más o menos

Voz 0838 20:52 pero eso lo hace una forma objetivo según por ejemplo tu humor de ese momento

Voz 7 20:57 no pues yo cada noche me pregunto me gustaría que el día de hoy se repitiera mañana ibas a don esa pregunta es si creo que no pongo un valor por debajo del cinco al diez ICIT pienso que si te pongo un valor por encima de cinco

Voz 0313 21:13 la nota de esos trece años es la puedes decir Landero Medio aunque estás estás en seis siete ocho cuatro dos diez nueve

Voz 7 21:21 estoy en el cinco muy cerca de cinco

Voz 3 21:23 esta es cinco no

Voz 14 21:30 bueno muchos matarían por el fin sí sí sí sí sí sí sí

Voz 0313 21:34 Duero Alejandro se encerraron muchísimas gracias por asomar de este raqueta La Ventana ha sido un placer de verdad eh

Voz 7 21:39 gracias a vosotros un abrazo bueno Alexandros

Voz 3 21:42 indicó que la investigador pero es es es feliz a nivel

Voz 1362 21:45 cinco por ser español o por trabajar

Voz 3 21:48 los todo era felicidad lo esperaba Barna nota más alta eh bueno eso otra cosa porque el último físico albaceteño que tuvimos

Voz 0313 21:55 efectivamente matrimonio midió mal clima en directo a su novia

Voz 3 21:59 sí sí sí sí les dijo que sí sí sí sí estoy muy feliz

Voz 2 22:04 Lara tras un momento de duda pero pero si eres como Amancio Ortega no no no no

Voz 0313 22:12 pero yo esperaba por por por cómo lo ha investigado además tanto tiempo auto midiéndose a un poquito más pues ha dicho en cinco bueno está mal este es el era el técnico

Voz 3 22:20 el el investigador el experto oye

Voz 0313 22:23 vamos a una cosa más vamos a una historia concreta y además una historia concreta de ayer que surgió en mitad en mitad del concurso de Relatos en cadena uno de los finalistas que no ganó por cierto pero uno de los finalistas de de esta semana es un extremeño de cincuenta y cinco años que vivía en Madrid hasta dos dos mil catorce era profe de Secundaria aceras una un oficio vocacional me imagino además con en fin con mucha presión pero también con mucho elemento es gratificante su mujer agente de viajes bueno otra actividad profesional muy bien bien un día lo plantan todo se echan al monte nunca mejor dicho porque tienen la casa rural el sendero del agua en San Vicente del Monte irnos dijo ayer de pasada pudiese lo pregunte tasas repetición no no soy más feliz de hoy Juan Moran buenas tardes

Voz 0760 23:08 hola qué tal buenas tardes poco imaginaba tú

Voz 0313 23:11 poco imaginaba yo que tras esa breve conversación de ayer hablando un poquito así de del tema pero con con el foco puesto en la literatura vamos a acabar hoy con el día de la felicidad pero pero te repito la pregunta no tuvo más Feeri sois más felices

Voz 0760 23:24 sí sí somos más felices que cuando vivíamos en Madrid seguro no no no está en ningún día en nuestro plan volver a Madrid sino es para ir a dar un paseo ya los amigos y la familia

Voz 0313 23:36 ya en esa escala de cero a diez que nos decía el físico hace un momentito tú tú quieras profe Davy sabes poner notas que que que notados pondrías qué diferencia abrían la nota entre la época anterior y la actual Juan

Voz 0760 23:49 bueno yo soy un poco a a lo mejor exigente yo no no pasaría el notable porque sí

Voz 0313 23:53 bueno hay capacidad

Voz 0760 23:55 de de de mejorar no hay cosas que me quedan por hacer y que tengo muchas ganas de hacer y no lo ha conseguido todo

Voz 15 24:02 a día pero sería un notable un siete coma ocho no pero yo creo que estarían el notable ya lo ha dicho que estaba rozando el cinco que no que no estaban hoy si a ti te pidieran nos no tanto una definición sino un un un una compilación de elementos básicos

Voz 0313 24:18 para ser feliz y coles situadas en la lista

Voz 0760 24:23 bueno principalmente en una de las cosas que hemos aprendido aquí en nuestra estancia aquella como como como turismo de cómo recibirá alojados es es que hay muchas veces a la felicidad es una cuestión de actitud no nosotros de llevamos siempre hemos empezado a llamarla miraba el turista y sí que es cierto que que que ahí viven hay una actitud en el que viaja

Voz 7 24:48 sí que es el que vela por aquí

Voz 0760 24:50 supongo que que va a cualquier sitio de la capacidad de sorprenderse no de de de de que lo que le va a ocurrir es que puede ser para su felicidad y eso es eso vemos nosotros hemos ido poco a poco aprendiendo también a disfrutar de ello nosotros vemos aquí sentados en un banco mirando a la montaña que tenemos enfrente íbamos a veces miramos estos que mira

Voz 16 25:13 han no estamos ya

Voz 0760 25:15 hartos de ver esa montañas pero eso tenemos de vez en cuando que recuperar esa mirada una mirada que viene fuera el que tiene esa capacidad de ser feliz con con una cosa pequeña

Voz 0313 25:26 porque tú dirías que existe o que vives la felicidad momentos felices que son cosas distintas

Voz 0760 25:30 yo yo yo creo que la felicidad se había por momentos si yo creo va más que el estado general de la felicidad yo creo que por momentos lo que ocurre es que bueno pues siguió en el medio en el que estoy ahora tengo más capacidad más posibilidades de para la felicidad que como que conversaban

Voz 0813 25:46 pero hoy crees que eso está relacionado con lo de vivir en la naturaleza porque también hay bastantes estudios que que señalan que una muestra de pues de ansiedad o de desconexión total es esa ese ese alejamiento de la naturaleza que ha producido la vida urbana eso creo es que os ha influido a ser más felices

Voz 0760 26:03 no hay yo creo ahora hay un siete perfecto para la vida osea para vivir ni siquiera este que parece si todo el mundo lo dice que es un paraíso pues yo no sólo aconsejaría mucha gente te queda cada cada uno tiene su tiene su medida lo que sí es cierto es que nosotros éramos vivíamos en una ciudad llevábamos mucho tiempo con la con esa idea de que algún día nos teníamos que ir a vivir a un sitio más tranquilo un sitio que nos permitiera llevar una vida con otro ritmo y yo vi yo en mi caso en mi caso sí pero también te digo que no creo que este sitio y además está demostrado que este sitio es sirva para todos

Voz 3 26:39 sí desde luego porque yo me imagino hay mirando la montaña hay un rato los resultados

Voz 1362 26:45 quitó la o en compañía de otro

Voz 3 26:48 posiblemente yo sigo mejorando así es si has pues yo sí me imagino con Dios y él es una aspiración un ratito eh porque ellos

Voz 0760 26:56 no no no iré a veces vivida eh

Voz 3 27:00 gracias a vosotros además de

Voz 0760 27:01 a agricultura ecológica entonces bueno pues yo di yo se puede decir que trabajo más horas que trabajaba en Madrid e lo único que pasa es que el tiempo transcurre de otra manera el el ritmo de vida es de otra manera las horas de mi trabajo son distintas yo en verano puedo trabajar de sol a sol levantarme cuando amanezca

Voz 7 27:21 sin reloj despertador

Voz 0760 27:23 ahí dejar de trabajar cuando esta noche haciendo pero bueno o disfrutar unos años maravillosos porque tengo menos trabajo y tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo y los inviernos que son muy agradecidos porque como hace menos horas de luz pues yo tengo mucha tarde mucho mucho tiempo

Voz 3 27:40 la felicidad es un traje a medida si está clarísimo que uno se lo intenta vamos hablando del auto percepción pero claro que yo creo que las relaciones personales

Voz 1362 27:49 on

Voz 3 27:49 son fundamentales no a la hora de medir la la felicidad el afecto la compañía descansar en otro no

Voz 0760 27:56 ese fíjate qué dices es importante porque ése es el el punto más negativo que tenemos nosotros de haber de haber he venido a a Cantabria haber dado este salto y es lo que se ha quedado allí no la gente

Voz 7 28:07 o sea que tienes unos amigos que dices va a los

Voz 0760 28:09 estos son los pierdes nunca ha no sé si conviene

Voz 16 28:12 pero es otra cosa mi amigo Javier

Voz 0760 28:14 ver que estaba todos los días prácticamente todas las tardes viéndole y tomando una cerveza con él ahora creo cuatro cinco ocho días al año no puede ser así eso sí en cuanto a eso sí que ese tipo de saltos requiere de de tener una aguante a nivel

Voz 3 28:31 todo el personal dándose dos caminos se gran cosa si pierden otros de trabajo y el trabajo

Voz 0813 28:38 lo que decías que a veces trabajas muchas horas pero yo creo que también depende que decir la la autonomía por ejemplo que uno tiene en su trabajo algo si estás trabajando en algo que realmente te gusta y te llena no lo sientes como trabajo lo sientes con una actividad con la que esto

Voz 0313 28:51 mire déjame con esto que dice del trabajo Irene déjame que salude a otro oyente que sea Miguel Valverde Juan tiene cincuenta y cinco años Miguel tiene treinta y cuatro se Granada estudió Pegaso estudiante derecho y Medicina de hecho llegó a ejercer como médico en el Clínico de Granada obtuvo su plaza de médico de familia pero no acababa de no acaba de gustarle no va a gustar y que hace ahora se sigue formando pero a una distancia pero pero que hace exactamente pues lleva una editorial se llama Valparaíso Ediciones que entre otras cosas organiza giras en el extranjero es asesor cultural en festivales internacionales algo absolutamente distinto que él en fin e intentó me imagino que buscando esa felicidad Miguel Valverde buenas tardes qué tal Miguel cómo estás muy bien un tutú como Juan eres más feliz con esto que antes

Voz 17 29:39 yo diría que sí ya que sí

Voz 0313 29:42 pero fíjate tanto Juan profe qué oficio vocacional tu médico también una parte importante me imagino de de vocación y qué es lo que no te gustaba o o porqué diste ese salto ese giro

Voz 17 29:57 de sobre todo por el tema

Voz 18 29:59 trabajar con éxito

Voz 17 30:01 me salude pero hacerle a social de Andalucía

Voz 0313 30:04 amigo me encontraba un poco

Voz 17 30:07 encorsetado bajo ese tipo de directrices ir me veía que no era capaz de hacer como bueno como siempre he estado ligado a la cultura esto

Voz 0313 30:22 aquella pues ese camino estás más feliz con la música de la literatura y el cine que que de extendiendo una receta por ejemplo

Voz 17 30:29 sí exactamente en una guardia o

Voz 0313 30:33 tu nota de felicidad Miguel tú notas de felicidad en esto que llevamos diciendo de la escala que no ha comentado el físico hace un ratito de cero a diez cuál sería ahora cuál sería antes

Voz 17 30:43 creo que en ese sentido la felicidad me variado mucho porque yo pues no muchas felicidades en el tema de de la salud si fui yo son la Junta de la que quiero pasar bien porque yo me siento ya muy afortunado pero que se quedó en el tema laboral siendo para la obra de arte

Voz 0313 31:04 pero denota ponte una nota de cero a diez

Voz 19 31:07 Xavier puede nueve vamos vamos

Voz 0313 31:11 Juan y Miguel han subido la media pero espectacularmente con respecto a Alejandro en cuanto fijamos sólo español

Voz 2 31:17 eh

Voz 0313 31:20 bueno Miguel Miguel y Juan oye muchísimas gracias a los dos para ver sazonado estos minutitos a La Ventana ha sido un placer

Voz 7 31:25 gracias sobre lo mente seguir siendo felices y disfruta

Voz 0313 31:28 cuando hay una frase que me gustaría citar qué tal

Voz 1362 31:30 tampoco a cuento es de es de Carmen Thyssen que me encanta me encanta y es que fíjate tú Carmen Thyssen lo hará falta el dinero esa mujer le hará falta cuadros lo hará falta vestidos de alta costura pues ella tiene una frase que dice no se puede desayunar dos veces literalmente así tú puedes desayunar siete veces pero ya solamente has desayunado la primera la segunda ya es jamás jamás jamás yo creo que es un poco la idea esa de que bueno o con con lo mínimo cubierto está el el calor no calor en todos los sentidos el calor físico

Voz 3 32:00 este calor emocional todo lo demás es

Voz 1362 32:03 es como decía mi padre cuanto más azúcar leche es bueno el decía contra contra mí

Voz 0813 32:07 carrera azúcar dulce está Irene consejos

Voz 0313 32:10 una idea para intentar aumentar au encontrar la venga a decir algunas cosas sí

Voz 0813 32:16 hay una sabes que yo hice un curso sobre la ciencia de la felicidad hay una en la Universidad de Berkeley hay un centro que se dedican precisamente a esto a ver qué practicas respaldadas por por evidencia científica no hacen más felices hay por ejemplo una de las que a mi me gusta mucho porque además entronca directamente con una meditación filosófica de los griegos antiguos es reconocerlo bueno es decir pararse al final del día ellos lo llaman el ejercicio de las tres cosas buenas y es una meditación parecida a lo que es el arte al final del día pensar qué tres cosas buenas me han pasa

Voz 20 32:48 dado hoy tomarme un café con una amiga a escribir un buen texto heredaron va a haber dado un paseo agradable simplemente el tomar conciencia de esas pequeñas pequeñas o grandes da igual pues nos hace valorar las más desarrollar la gratitud en fin

Voz 21 33:03 más felices

Voz 22 33:12 cinco por uno cinco con con la pues hasta otro a bordo a que ETA se le a ETA Apple

Voz 2 33:59 que hay un seguro que te ofrece un servicio domicilio de reparación y sustitución de neumáticos llegas tarde pero vamos

Voz 23 34:05 dos lo sabe Línea directa siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 24 34:15 sí

Voz 25 34:19 le sigue a La Ventana en las redes sociales en roja La Ventana en Facebook La Ventana

Voz 26 34:27 cabe

Voz 28 34:36 la verdad

Voz 19 34:39 Podemos que nutra

Voz 2 34:41 a eso no hay derecho a veces es una burla van en aumento se va a conseguir sin lugar porque es una miseria que se ha visto pues

Voz 1667 34:58 eh acosado por lo hay unas cómicas las pensiones dignas no existe

Voz 19 35:02 el público equilibrarse con Mariano Corleone decían ellos no van a robar las

Voz 4 35:06 en Hora veinticinco de lunes a viernes desde las ocho de la tarde a las siete en Canarias con Ángels Barceló

Voz 29 35:14 una muchedumbre

Voz 30 35:17 mire a los ojos y gastar cerramos visualiza una emisora de radio maravillosa ya ha solicitado piensa ahora en sus programas ya estoy pensando en ellos imagina las voces de los locutores ya la Cadena Ser la emisora que aparecen tus sueños no a mí no me apareció la hagan hacer

Voz 4 35:40 cómo que no como más listo que imagine una emisora de radio maravillosa

Voz 1362 35:46 es entre Hebrón

Voz 2 35:51 pues claro que me ha parecido la Cadena Ser susto de verdad es oyente

Voz 32 35:56 los Cadena SER la emisora que aparece en todos

Voz 2 36:01 Peña

Voz 33 36:08 bueno vale ya está ya está ya ya

Voz 34 36:13 muy buenas noches aquí estamos en El Larguero de

Voz 2 36:16 en la Cadena SER ha llegado el momento ahora el gallinero encargos

Voz 34 36:18 correo bienvenidos son tiempos dedicado al baloncesto Haynes

Voz 2 36:21 a bordo por hacer hembras son muy fuerte a todos los aficionados a Play Basket el número uno del mundo ahora mismo es Rafa Nadal el atletismo mundial afronta una nueva era como tengamos un pelín de suerte con que Moreno bastante un Cristiano cumplió Griezmann brillo y Messi deslumbra selección va va a crecer iba a ser otra España ha hecho los deberes con un grupo que ilusiona luego veremos lo que ocurre qué pasa cuando llegue el Mundial cuando llegue la hora de la verdad Estados Unidos justa el deporte

Voz 4 36:57 en Cadena Ser punto com tienes mucha radio por escuchar para los que siguen sin saber por qué nos hace llorar la cebolla

Voz 2 37:06 pero de tío panal una sustancia con la que las cebollas se defiende de sus depredadores sea

Voz 4 37:12 otros Cadena Ser punto com la radio que tú programas

Voz 24 37:23 tú

Voz 2 37:26 Manuel Fuentes y tengo una gran noticia que contarte ya está a la venta el disco de Atrévete todas las canciones que escuchas en el programa despertador de Cadena Dial ahora reunidas en un doble

Voz 0313 37:49 por de nuestra música con el disco de Atrévete imprescindible

Voz 35 37:54 es que pueda ayudarle llamaba porque quiero extenderme la alarma si esto

Voz 36 38:00 mañana los han robado en los veinte minutos que hemos tardado

Voz 35 38:03 no se preocupe hora misma visuales

Voz 37 38:05 con toda seguridad de Ana para que merece hoy mismo la alarma

Voz 0313 38:08 Canarias

Voz 2 38:10 Securitas Direct con detección anticipada llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es

Voz 38 38:20 para mí la radio también eh por las tardes y por las noches es es algo que me que me acompaña constantemente no salgo el trabajo y en el coche no puedo no no poner la radio no al acostarme me pasa lo mismo no sea aquí necesito saber qué ha pasado durante el día porque está un poco más desconectado y bueno que tengas el móvil la radio siempre está ahí no supe sí que te acompaña el valor de la radio

Voz 2 38:42 es de su mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial

Voz 4 38:49 me dijo Javi que dice que quiere ser ventrílocuo pues oye al menos así no estará solo

Voz 39 38:54 cuando ves en los congresos de bienestar ves la vida de otra manera la SER presenta el Congreso del Bienestar la vida buena cuarta edición en Tudela Navarra los días veintitrés veinticuatro y veinticinco de marzo con Rafael Santandreu Verónica Forqué Javier Moscoso Nina Adela Cortina Enrique Martínez y muchos más informa te en Cadena Ser punto com y congresos del bienestar punto es con el patrocinio de pasarán Zoco revista nada sin tu plana punto com Bardenas Reales Reserva de la Biosfera turismo de Navarra y la colaboración del Ayuntamiento de Tudela

Voz 40 39:29 la Ventana Carlas Francina

Voz 2 40:28 faltan veinte minutos para las cinco de la tarde las cuatro en Canarias que bien hoy que estamos hablando que la ventana o que estábamos hablando de felicidad escuchar esta música tan tranquilita a esta hora de la tarde una música por cierto que se opone sólo una lista de ochenta canciones para ir en coche entre otras te sale esta está muy bien porque esto te te lleva a una conducción sosegada

Voz 0313 40:46 relajada habrá otras músicas que te llevan a un tipo de conducción digamos más deportivos pero que no conduce sólo a acá de exacto exacto esto nos viene muy bien para plantear la de hoy que guarda relación con lo que seguramente ya sabrán el primer caso de atropello mortal

Voz 19 41:00 con un coche que no iba a conductor

Voz 31 41:05 la polémica

Voz 0827 41:10 pues soy una mujer ha muerto arrollada por un coche en la ciudad de Phoenix en Arizona hasta ahí un accidente de tráfico tristemente habitual la peculiaridad el suceso es que el causante de la muerte es un coche autónomo de Uber que circulaba en periodo de pruebas el accidente confirma que a pesar de que estos coches en teoría NYSE distraen y beben y se saltan las normas de circulación ni las instrucciones Caldas también tienen margen para el error a falta de reflejos para reaccionar con el error o ante el error de otros junto a la certeza nos planteamos en la polémica la duda sobre la responsabilidad del error habrá que dilucidar si el culpable es el diseñador del vehículo el creador del Software de su sistema de navegación automática el propietario del coche el conductor que vigilaba la prueba o quizás el agente externo pues no sé cómo la empresa del sistema de satélites que mandan las coordenadas a la máquina lo cierto es que la ley tendrá que ir dando respuestas a esta realidad que ya no es el futuro que está llamando a la puerta la serie norteamericana The Good Wife planteó el dilema en uno de sus episodios no es que queramos no no queramos destripar la trama es que ni Roberto ni yo recordamos el veredicto del jurado en este caso

Voz 40 42:26 Sergio

Voz 0313 42:27 buenas tardes

Voz 8 42:29 hola buenas tardes

Voz 0313 42:31 no tecnología y experto en computación inteligencia artificial se asoma asomado alguna otra vez a que La Ventana quería preguntarte lo lo primero que te ha venido a la cabeza al al enterarse de esta noticia que es lo primero que has pensado

Voz 41 42:43 lo primero que he pensado es eh

Voz 8 42:46 amoral básicamente en relación a la tecnología es lo primero que me ha pasado por la cabeza ya que conclusiones

Voz 0313 42:53 pegado

Voz 8 42:55 bueno que hay que tener a veces no porque se pueda hacer algo hay que hacerlo yo creo que esto de los coches precisamente los fabricantes han sido muy cautos si han estado muchísimos años planeando cogiendo muchísimos datos para hacer los casi perfectos porque perfecto no hay nada y han decidido sacarlo ahora la gente lo quiere creo que hay interés está casi hecha la tecnología hay bueno y sólo han jugado

Voz 0313 43:23 jugado quiero decir que ha habido un seguramente un error técnico si lo podemos definir así no

Voz 41 43:28 yo no lo sé

Voz 8 43:31 yo no lo sé es porque realmente yo creo que han jugado en el momento no se sabe exactamente cuándo hay que sacarlo los datos están la tecnología casi está pero se sabe que va a pasar osea esto lo llevo pensando en la gente que está haciendo este tipo de tecnología pues hace quince años están pensando qué pasará cuando el coche pues realmente maté a alguien estoy llevan pensando muchos años

Voz 0313 43:57 pero entonces la responsabilidad es del fabricante del que lo ha diseñado es la aseguradora que tiene que hacer frente y punto

Voz 0838 44:04 tiene que ver con el responsable del Software porque si claro está claro lo que recordamos de ese capítulo The Good Wife puede ser la argumentación va menos dirigida por ahí que como estamos hablando de

Voz 0313 44:15 Antich e inteligencia artificial la inteligencia artistas

Voz 0838 44:18 qué tal se supone que está basado un Software que tiene que ir aprendidas estás aprendiendo por lo tanto tiene muchas lagunas en principio

Voz 0313 44:24 hoy Irene que estábamos hablando del tema moral no del del de Lehman lo que comenta Serge no SIMO es es

Voz 0813 44:30 es que una de las grandes cosas que nos está ocurriendo ya con la tecnología es que se de se disuelve la responsabilidad en este caso es si el se diluye claro el el el el que haya hecho el Software pues está claro que tiene una responsabilidad pero pueden jugar otro montón de factores Losada enumerado Isaías al principio pero pasa también cómo se están planteando las guerras del futuro es decir se están diseñando una serie de armas los drones que se disparan misiles que es que no no llevan piloto tampoco en los que al final algo que aquí hablamos de un accidente y un coche autónomo que ha matado a una persona pero hablamos de armas pensadas para matar en las que la disolución de las responsabilidades tan grande que que no sabemos Ica las responsabilidades un concepto central en términos éticos no si no sabemos atribuir la responsabilidad de los hechos realmente vamos a estar muy

Voz 3 45:19 heridos

Voz 8 45:21 sí yo qué sé si me permite que hubiera ahí que en realidad el coche no ha tomado una decisión ha porque estos cuestionó define al cabo son autómatas sigue siendo aunque eso le llama inteligencia artificial lo que son es muchísimos datos puestos en un savoir donde es eso fuera visto muchísimos ejemplos de cómo se conduce entonces ha pasado en este caso un error técnico o podría pasar de otra manera lo que se conoce como interpelación no extrapolación por ejemplo si yo veo un semáforo de la izquierda le digo al coche que cada vez que ve uno en la Izquierda que vaya a la derecha o veo que hay uno la derecha Le digo que va a la izquierda si el coche nunca vio ningún semáforo el centro tiene que decidir qué hacer como no lo ha visto nunca esa decisión puede ser un disparate porque no tiene inteligencia

Voz 3 46:09 de José claro tampoco tienes

Voz 1362 46:12 cimientos tampoco tiene piedad porque recuerdo que se estableció caso de de un hipotético al menos viva

Voz 3 46:18 sí entre atropellar a un anciano

Voz 1362 46:21 no de noventa años y a un bebé es absolutamente ineludible el atropello por por las circunstancias de la conducción de la vía etc el coche autómata no tiene esa ni la piedad ni la ni la racionalidad ni la experiencia para decidir qué hacer se puede programar la piedad los sentimientos

Voz 8 46:40 sí yo yo en particular soy un poco bueno me algunos me critican por eso porque yo creo que sí otra cosa es que en este en este caso en particular de los coches no está hecho así este caso de los coches aunque se llama inteligencia artificial yo creo que lo que acabas de decir tú es lo que nosotros el ser humano reconoce como inteligencia artificial qué es más el el deber el deber ir también la decisión es decir yo como ser humano decido ir para la izquierda hacia pues una persona de avanzada chao

Voz 0813 47:13 lo curioso de esto fíjate que es que sientes la ayuna en en ética hay unos dilemas famosísimo que se llaman los dilemas del tranvía el que son escenarios teóricos los filósofos esto lo lo ideó una filósofa precisamente flipa Foot en el que tú puedes ser un tranvía va por una vía de repente hay un paseante sale de la montaña que se han metido en la vía están andando entre siete plantea pues es mandarlo a una vía muerta sólo puedes hacer eso ha perdido los frenos pero tú Leo es cambiar las agujas llevando ahora una vía muerta donde hay un paseante o que siga ya hay cinco paseantes que a todo el mundo dice lo mando al habían muerto porque es mejor que muera uno a que fueran cinco no pero luego todo tiene tienen estos dilemas una cantidad de variantes que lo que demuestran es que nuestras decisiones éticas en realidad no las tomamos sólo pensando en las consecuencias si no puedes programar al coche sólo diciendo es mejor matar a uno que matar a cinco porque hay veces que es que a lo mejor ese uno es muy responsable de estar haciendo algo mal de estar cruzando mal por ejemplo entonces no es

Voz 3 48:13 Justo meterte en la acera y matar a un hombre si los cinco estaban haciendo algo mal y son responsables de estar haciendo algo malo no se pueden programar entrar Barral es muy complicado mejor no se verdad sí

Voz 8 48:22 sí que hay un en esto que estoy diciendo ahí precisamente en y a prendimiento de máquinas un teorema que se descubrió básicamente a base de aplicarlo que dice que nunca una máquina dará una predicción cien por ciento a verdadera relativo a una revisión por ejemplo te gusta esta película sí o no la máquina nunca sabrá si te gusta o no la película porque el ser humano nunca hasta uno más o menos un setenta setenta y cinco por ciento llegará he coincidir en esa decisión es decir quizá a mucha gente le gusta la película pero siempre había alguien a quién no le gustara sí eso la máquina también tiene que aprender lo que nunca todo el mundo digamos va a

Voz 0760 49:07 opinar de la misma manera entonces eso es muy

Voz 8 49:10 es muy complicado porque eso es lo que le llamamos consciencia tú eres consciente

Voz 0313 49:14 pero la responsabilidad

Voz 8 49:16 decir Si voy a la derecha a la izquierda entonces tú cuando haces eso sabes que si te va a preguntar por explicaciones se te va a decir porqué fuiste a la izquierda o porque fui derecha una máquina no se les va a hacer eso

Voz 0313 49:28 Serge la última ya el Tour ocres au si crees que este incidente que este accidente con una persona muerta además va a parar va a ralentizar todos los programas de de puesta en marcha de los vehículos autónomos que va a ser un paréntesis pequeñito para revisar un poco hoy esto va a seguir adelante

Voz 8 49:45 nunca va a ser para revisar un poco por guía ya se ha gastado muchísimo dinero pensando en eso pensando en cuando lo sacamos precisamente cuando menos accidentes haya aquí aquí la historia es que la persona que ha perdido a una persona por una máquina no se puede decir que forma parte de una estadística pero lo que sí que me gustaría es que los gobiernos incluso las personas fuésemos todos conscientes de que para la que la tecnología avance se sabe mal decir esto precisamente en estos momentos pero hay que perdonar pero donar incluso la empresa o la o a quién diseñó Software porque esa ese fallo fue un fallo de software pero es la verdad

Voz 3 50:23 la pregunta es si en un coche conducido por una persona se hubiera dado ese accidente por ahí lo que he leído es que las exacto la vía era oscura han salido hay solar por un paso de cebra yo yo

Voz 0313 50:36 llevaba nada para hacerse visible no

Voz 3 50:38 pero yo tampoco soy Pérez de la tecnología pero es verdad que lo lo que les podemos pedir es que que haya menos accidentes con coches conducidos por humanos no que no haya ninguno no precisamente yo creo que sí

Voz 0313 50:49 sí claro que sí sí que está preparado para

Voz 0827 50:52 no sé de repente en una ventolera aparece un cubo de la basura en el centro de la vía el coche reacciona es decir en este caso el el coche lo que ha visto un bulto que de repente aparece tendría que haber reaccionado a lo mejor no ha habido ocasión de esto es lo que tendría que decidir el jurado no claro claro a lo mejor no ha pasado otra cosa distinta que no hubiera pasado un accidente protagonizado por un conductor humano a lo mejor también tomó decisiones entre varias alternativas que era meterse en la acera con mucha gente o atropellar solamente una persona bueno no no saber no bueno

Voz 0313 51:24 Sergi Santos muchísimas gracias por este ratito en La Ventana eh

Voz 8 51:26 pieza vosotros adiós adiós

Voz 42 51:30 la Ventana con Carles Francino

Voz 23 51:34 esto es lo que escuchas de un viento de más de ciento veinte kilómetros por hora cuando tu casa está asegurada y esto es lo que escucha al propietario de una casa sin asegurar cuando ese mismo viento lo arrasa todo y nadie nadie lo cubre la mayor catástrofe en tu hogar

Voz 4 51:47 es no contratar línea directa porque ahora

Voz 23 51:49 las el nuevo seguro exención de vivienda por sólo noventa y nueve euros nueve cero dos un dos tres cero once nueve cero dos un dos tres cero once Línea directa una compañía Bankinter

Voz 4 51:59 tú vendes algo si quieres además se Ikea hace esperar mal anunciar T no tengo dinero no es problema